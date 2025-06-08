Bullet Journaling ile Verimliliği Artırma Yöntemleri

Her sabah enerjik ve odaklanmış bir şekilde uyanıyorsunuz, gününüze lazer keskinliğinde bir verimlilikle başlamaya hazırsınız. Artık sonsuz yapılacak listeler ve dağınık öncelikler yüzünden kendinizi bunalmış hissetmiyorsunuz. Kendinizi bu durumda bulamıyor musunuz? O zaman, buna hazır olun!

Bu, bullet journaling'in gücünü keşfeden milyonlarca insan için bir gerçektir.

Bullet journal sistemi — kısaca BuJo olarak da bilinir — geleneksel günlük tutma ile yapılacaklar listesini birleştiren bir verimlilik uygulamasıdır. Sosyal medyada bazı kişiler BuJo'yu KonMari'nin ruhani kuzeni olarak adlandırır. İkincisi fiziksel alanınızı düzenlemenize yardımcı olurken, ilki zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.

Görev yönetimi gibi monoton bir şeyi yaratıcı ifadeyle birleştiren bullet journaling, farkındalık, yoga ve bir başka günlük tutma uygulaması olan sabah sayfaları dahil olmak üzere 2000'lerin en önemli kişisel bakım uygulamalarıyla birlikte bir verimlilik trendi haline geldi.

YouTube veya Instagram'da basit bir arama yaptığınızda, bullet journal topluluğundan binlerce video ve gönderi bulabilirsiniz. Bu içeriklerde bullet journal sayfalarının nasıl oluşturulacağı ve günlük girdilerinize neler ekleyebileceğiniz ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İşte bu kadar popüler hale geldi!

Bu kadar çok hayranı olan bu yöntem, kesinlikle denemeye değer bir verimlilik tekniğidir.

Bullet Journaling Nedir?

Bullet journaling, basit bir defter kullanarak yapılacaklarınızı , planlarınızı ve düşüncelerinizi izlemenizi sağlayan analog bir düzenleme yöntemidir; böylece gününüzü ve hayatınızı bilinçli ve odaklanmış bir şekilde geçirebilirsiniz.

Proje yönetimi ve günlük tutmaya yenilikçi bir yaklaşım getiren bu yöntem, aşağıdaki gibi kavramları tanıtıyor:

Hızlı kayıt: Semboller ve kısaltmalar kullanarak notları hızlıca kaydetmek için bir kısaltma yöntemi

Koleksiyonlar: İzlenecek filmler veya okunacak kitaplar gibi konular için tematik listeler

Gelecek günlüğü: Hedef belirleme ve gelecekteki etkinlikleri planlama için ayrılmış bölümler

Bu özelleştirilebilir sistem, görevleri, fikirleri ve düşünceleri aylık takvim gibi tek bir yerde birleştirerek bilgi yüklemesini aşmanıza yardımcı olur, stresi azaltır ve verimliliği artırır.

Bu yöntemi icat eden Ryder Caroll'a göre, bullet journal “kısmen düzenleme, kısmen içsel arayış, kısmen de hayaller kurmaktır”.

Bullet Journaling'in Tarihi

Ryder Carroll'un web sitesine göre, 2013 yılında bullet journal yöntemini anlatan kısa bir video yayınladı. Çok geçmeden LifeHack.org ve FastCo gibi siteler, viral olan bu videodan bahsetmeye başladı.

2014 yılında Carroll, web sitesini (bulletjournal.com) finanse etmek için bir Kickstarter kampanyası başlattı ve her destekçiye bullet journal yöntemi için tasarlanmış bir Leuchtturm defteri hediye etti.

2017 yılına gelindiğinde, bu kavram o kadar popüler hale gelmişti ki Carroll bu konu hakkında bir TEDx konuşması bile yaptı. 2018'de The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future (Bullet Journal Yöntemi: Geçmişi Takip Et, Bugünü Düzenle, Geleceği Tasarla) adlı kitabını yayınladı ve kitap kısa sürede uluslararası bir bestseller oldu.

Bu, Caroll'un 2021'de bir yardımcı defter piyasaya sürmesine yol açtı.

Bugün, Reddit'teki bullet journaling topluluğu r/bujo'nun 375.000'den fazla abonesi var. Hayranlar, bullet journal'larıyla ilgili YouTube videolarını ve sosyal medya paylaşımlarını sık sık paylaşıyor.

Önerilen Okuma: The Bullet Journal (Bullet Journal), Ryder Carroll

Bullet journaling yöntemi ve hayatınızı nasıl iyileştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ryder Carroll'un The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future kitabını okuyun.

Kitap 28'den fazla dilde mevcut ve verimlilik topluluğundaki herkes tarafından övgüyle karşılanıyor. Ancak bu tezi, yazarın kendisinden daha iyi kimse açıklayamaz:

Her Bullet Journal, hayatınızın hikayesinin bir başka cildi olur. Bu, yaşamak istediğiniz hayatı yansıtıyor mu? Eğer yansıtmıyorsa, öğrendiğiniz derslerden yararlanarak bir sonraki ciltteki hikayeyi değiştirin.

Kitap, en önemli şeylere odaklanıp değerlerinizle uyumlu bir hayat kurduğunuz "bilinçli yaşam" kavramını derinlemesine ele alıyor. Kitap üç bölüme ayrılmıştır:

Geçmişi izle : Düşüncelerinizin, görevlerinizin ve başarılarınızın kaydını tutun

Hediyeyi sipariş edin: Günlük görevlerinizi yönetmek ve netlik kazanmak için bir sistem geliştirin

Geleceği tasarlayın: Anlamlı hedefler belirleyin ve bunları uygulanabilir adımlara bölün

Kitap ayrıca hızlı not alma (hızlı not tutma) ve kendi sisteminizi oluşturmak için günlüğü kişiselleştirme gibi birçok yararlı ipucu içeriyor.

Genel olarak, sosyal medya ve verimlilik uzmanları bu kavramı günümüzde popüler olan daha yaygın sürüme uyarlamadan önce, bullet journaling'in orijinal konsepti hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için harika bir okuma olabilir.

Bullet Journaling'in Temel Bileşenleri

Bullet journaling, birkaç temel öğeye dayanır; bunlardan bazıları düzenleme ve gözden geçirme amacıyla günlük olarak kullanılırken, diğerleri yıllık bir yol haritası sağlar.

Koleksiyonlar: Bu, bir hedef, hobi veya proje gibi belirli konulara adanmış, temalı bir görev liste veya sayfa grubudur. İndeks: Bu, içindekiler gibi işlev görür ve kolayca başvurabilmeniz için tüm önemli sayfalarınızı ve bunlara karşılık gelen sayfa sayılarını listeler. Gelecek günlüğü: Bu, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek etkinlikleri, doğum günlerini ve son teslim tarihlerini izlemek için yıllık bir genel bakış sunar. Aylık kayıt: Bu bölüm, genellikle etkinlikler için bir takvim tablosu ve daha ayrıntılı görevler ile hedeflerin listesini içeren, o ayın ayrıntılı bir dökümüdür. Günlük kayıt : Bu, günlük görevlerinizi ve önceliklerinizi listelediğiniz günlük planlayıcınızdır Bu, günlük görevlerinizi ve önceliklerinizi listelediğiniz günlük planlayıcınızdır

Carroll ayrıca, bir görevin durumunu veya önceliğini belirlemek için şu sembolleri kullanmanızı öneriyor:

Bir görevı işaretlemek için madde işareti (•)

Bir görevin tamamlandığını belirtmek için bir çarpı (x) işareti

Önemli bir görevı vurgulamak için yıldız işareti (*)

Bir görevı bir etkinlikten ayırmak için bir daire (o)

Görevini bir sonraki güne veya haftaya ertelediğinizi belirtmek için büyük-eşittir işareti (>)

Bir görevin önceki güne veya haftaya taşıdığınızı belirtmek için küçükten eşittir işareti (<)

Bunlar bullet journal'ın temel blokları olsa da, bazı takip araçları veya mini günlüklerle daha da özel hale getirebilirsiniz. Bunlara bazı örnekler: Şükran günlüğü

Yemek planlayıcı

Bütçe ve gider takipçisi

Cilt bakımı rutini

Alışkanlık takipçisi Seçenekler sınırsızdır.

Bullet Journaling'in Faydaları

Bullet journaling'in en iyi yanı, hem bütünsel bir takip aracı hem de bir kişisel bakım ritüeli olmasıdır. Her gün beş sayfa günlük yazmak kadar zaman alıcı değildir ve hem pratik hedeflerinizi hem de duygusal sağlığınızı tek bir yerde ele alır.

İngiliz yaşam koçu ve Life Clubs kurucusu Nina Grunfeld şöyle diyor:-

Bullet journal gibi bir yöntemle zihninizi boşaltmak, odaklanmanıza ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur.

İşte BuJo yönteminin hayatınızı daha iyi hale getirebileceği bazı yollar:

Kişiselleştirilmiş sistem : BuJo, yapılacaklar listesine kendi kişiliğinizi katma özgürlüğü sunar; böylece size uygun bir sistem oluşturabilirsiniz

Daha fazla netlik : Bullet journaling, büyük hedefleri küçük parçalara ayırmanıza yardımcı olduğu için, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar

Zaman yönetimi : İş, ayak işleri ve sosyal medyada kötü haberlere dalmak arasında zaman yönetimi zor bir iş olabilir. Bullet journaling, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi görselleştirmenize yardımcı olarak gününüzü planlamanızı ve son dakika telaşlarından kaçınmanızı sağlar.

Alışkanlık izleme : İster yeni bir spor dersine başlıyor olun ister bir dil öğreniyor olun, bullet journal'ınızda ilerlemenizi izlemek ve motivasyonunuzu korumak için bir sistem oluşturabilirsiniz. Üstelik bullet journal'ınız size suçluluk hissettirmeyecek

Kaynak kütüphanesi : Bir BuJo, kitaplar, makaleler ve daha sonra okumak üzere saklamak istediğiniz diğer kaynaklar gibi okuma listelerinizi izlemek için de harika bir yer olabilir. Örneğin, bir pazarlamacıysanız, daha sonra başvurabileceğiniz bir : Bir BuJo, kitaplar, makaleler ve daha sonra okumak üzere saklamak istediğiniz diğer kaynaklar gibi okuma listelerinizi izlemek için de harika bir yer olabilir. Örneğin, bir pazarlamacıysanız, daha sonra başvurabileceğiniz bir içerik yazma şablonu veya pozisyonlandırma çerçevesi kaydetmek isteyebilirsiniz.

Günlük düşünceler: Bullet journaling, kendinizi yansıtabileceğiniz ve durumunuzu kontrol edebileceğiniz bir alan olabilir. Haftalık değerlendirmeler, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize ve hedeflerinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir — günde 15 dakikadan az bir sürede farkındalığınızı artıran bir yöntem.

Şimdi, bullet journaling yolculuğunuza nasıl başlayacağınız konusunda size birkaç ipucu verelim.

Etkili Bullet Journaling için İpuçları

Bullet journaling'in özelliği, tüm kişisel bakım yöntemleri gibi, pratik yaptıkça daha iyi hale gelmenizdir. Ancak yeni bullet journal'ınıza başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları burada.

Sabah ve akşam gözden geçirmeler için zaman ayırın

Bullet journal'ınızı günlük rutininize entegre ederek tutarlılık sağlayın. Gözden geçirme oturumları bu konuda gerçekten yardımcı olabilir.

Sabah gözden geçirme (5–10 dakika)

Gelecek gün için günlük (ve haftalık) günlüğünüzü gözden geçirin

Görevlere öncelik verin ve önemli olanları vurgulayın

Önemli görevler için odaklanabileceğiniz zaman bloku ayırın

Akşam gözden geçirme (5–10 dakika)

Gününüzü değerlendirin. Tüm görevleriniz tamamlandı mı?

Bitmemiş görevleri bir sonraki günün veya haftanın günlüğüne aktarın

Günün notlarını, fikirlerini veya düşüncelerini yazın

Takipçilerinizi ve şükran günlüğünüzü (varsa) doldurun

Düzenleri şablon haline getirin

Boş bir defterde kolayca kopyalanabilecek düzenler oluşturarak zamandan ve çabaya tasarruf edin. Bu düzenler günlük tutma sürecinizi kolaylaştırabilir ve her ay veya her sayfa düzeni için yeni tasarımlar, temalar veya fikirler bulmak zorunda kalmazsınız. Yapılacak şeylerden biri, çevrimiçi kaynaklardan yazdırılabilir düzen şablonlarını kullanmaktır.

Kendiniz yapmak ister misiniz? Aylık, haftalık ve günlük kayıtlarınızın yanı sıra çeşitli takip sayfaları için birer şablon tasarlayın. Bunları tarayın ve tüm aylar boyunca tekrar kullanın. Yıl sonunda bunları bir defter haline getirebilirsiniz.

Başka bir seçenek de önceden biçimlenmiş bullet journal'lar satın almaktır. Ancak bunlar esneklik açısından yetersiz kalabilir.

Kaliteli kırtasiye malzemelerine yatırım yapın

Bullet journaling analog bir süreç olduğundan, doğru araçlar bullet journaling deneyiminizde büyük bir fark yaratabilir. İşte dikkate almanız gerekenler:

Defter: Kalem, fosforlu kalem ve eskizlere uygun, kaliteli ve mürekkep sızdırmayan kağıdı olan bir defter seçin. Kareli bir defter, cetvel kullanmadan da düzgün ve hizalı düzenler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Kalemler ve fosforlu kalemler: Düzgün yazan ve kağıda iz bırakmayan kalemleri tercih edin. Fosforlu kalemler, görevleri kategorilere ayırmanıza veya önemli bilgileri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olabilir.

Diğer sanatsal öğeler : İsterseniz günlüğünüzü süsleyebilmeniz için washi bant, : İsterseniz günlüğünüzü süsleyebilmeniz için washi bant, yapışkan notlar , çıkartmalar ve boya kalemleri stoklayın

Bir kese: Günlüğünüzün arkasına bir kese ekleyin; bilet koçanlarını, notları veya hatıra olarak saklamak istediğiniz diğer eşyaları burada saklayabilirsiniz.

Küçük adımlarla başlayın

Bullet journaling, size uygun bir sistem oluşturmakla ilgilidir. İnternette gördüğünüz ayrıntılı sayfaları kopyalamaya çalışmayın. Çoğu kişi için bullet journaling, kişisel bakım pratiğinden çok bir iş gibidir.

İşte bu işe nasıl başlayacağınız:

Temel bir gelecek günlüğü ve aylık günlüğü ile başlayın

Her gün birkaç önemli görevin izlemesini yapın

Sisteme alıştıkça takip araçlarını veya diğer öğeleri yavaş yavaş ekleyin

Unutmayın, bullet journal'ınız kişisel bir araçtır, bu yüzden onu dilediğiniz gibi özel yaparak keyif alabilirsiniz!

Bullet Journaling'in Popüler Kullanım Alanları ve Örnekleri

Bullet journaling'i gerçekten uygulayanların bu tekniği nasıl kullandığını ve geliştirdiğini burada bulabilirsiniz. Bu, kendi bullet journal'ınızı kişiselleştirmek için size fikir verecektir.

Aylık sayfa düzeni

Yapması kolay ve güzel görünen basit, eğlenceli bir sayfa düzeni. Üstelik ekstra sanat malzemelerine de ihtiyacınız yok.

Daha minimalist bir şey mi istiyorsunuz? İşte beş dakikadan kısa sürede oluşturabileceğiniz, son derece basit ve sade bir sayfa düzeni.

Haftalık düzen

Görevler, projeler ve hatta bir takvim içeren bu temel haftalık düzen, BuJo şablonlarınıza harika (ve karmaşık olmayan) bir ek olabilir.

Ancak, kendinizi yaratıcı hissediyorsanız, şunu da deneyebilirsiniz:

Temel bilgileri ele aldığımıza göre, bullet journal'ınızı size daha uygun hale getirmek için ekleyebileceğiniz bazı takip araçlarını burada bulabilirsiniz.

1. Alışkanlık takipçisi

Alışkanlık takipçisi, ne zaman verimli olduğunuzu ve ne zaman olmadığınızı gibi alışkanlık eğilimlerinizi görselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca bunu ruh hali takipçisiyle birleştirerek ruh halinizin alışkanlıklarınızı nasıl etkilediğini belirleyebilirsiniz.

Dijital bir alışkanlık takipçisi alternatifi arıyorsanız, ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu da işinize yarayabilir.

2. Yemek planlayıcı

BuJo'ya eklenen bir diğer popüler özellik ise yemek planlayıcısıdır. Bu, "bugün ne yiyelim" sorusuna cevap vermeyi kolaylaştırır ve market alışverişinizi planlamanıza da yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu, yemeklerinizi önceden planlamak ve daha sağlıklı beslenmek için harika bir araç olabilir.

Bu şablonla, haftalık yemek planınızı yapabileceğiniz, market alışveriş listesi oluşturabileceğiniz ve malzemeleri izleme imkanı bulunan alanlar bulunmaktadır.

Şablonda, haftalık yemek planınızı yapabileceğiniz, market alışveriş listesi oluşturabileceğiniz ve malzemeleri izleme imkanı bulunan alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, yemek planlaması konusunda başkalarıyla işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

3. Harcama takipçisi

Bu bölümü, çok kullanışlı bir gider izleme araçlarıyla tamamlayalım. Örneğin, aşağıdaki şablon, giderlerinizi sabit ve değişken olarak sınıflandırmanıza yardımcı olur ve tasarruflarınızı izleyebileceğiniz bir sayfa sunar.

ClickUp’ın Kişisel Bütçe Şablonu ayrıca gelir ve giderlerinizi daha ayrıntılı bir şekilde izlemenize yardımcı olabilir, harcamalarınızı azaltabileceğiniz alanları belirlemenizi sağlar ve hedefleriniz için tasarruf yapmanızı teşvik eder.

ClickUp'ın Kişisel Bütçe Şablonu ile finansal durumunuzu izleyin ve daha fazla finansal bağımsızlığa ulaşma yolundaki ilerlemenizi izleyin.

Bunu kullanarak bir bütçe oluşturmaya ve buna sadık kalmaya başlayın.

Bullet Journaling Kullanımındaki Zorluklar

Bullet Journaling yöntemi, hedeflerinizi izlemenize ve kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmenize olanak sağlasa da, bazı zorlukları da beraberinde getirir:

Kendi sisteminizi bulmak : Bullet journaling çok fazla esneklik sunar, bu da başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Günlüğünüze hangilerini eklemeniz gerektiğini bulmak için farklı düzenleri ve takip araçlarını (alışkanlıklar, ruh hali, iş, şükran) denemek zaman alabilir.

Tutarlı olmak : Bullet journaling, uzun vadeli faydalar sağlayan günlük bir alışkanlıktır; bu nedenle her gün düzenli olarak uygulamalısınız.

Sayfalarınızı başkalarıyla karşılaştırmak : Sosyal medya, inanılmaz derecede yaratıcı bullet journal sayfalarıyla dolu. Bu durum, günlüğünüzün yeterince iyi olmadığını hissetmenize neden olabilir

Mükemmelliği hedeflemek : Bullet journaling topluluğundaki estetik odaklı yaklaşım, birçok şeyi yeniden yapmaya neden olabilir. Unutmayın, bu bir sanat eseri değil, fonksiyonel bir araç olmalıdır.

Zaman izleme : Bullet journal oluşturmak ve sürdürmek, özellikle başlangıçta zaman alabilir. Her gün buna ne kadar zaman ayırabileceğinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Ve sadece temel bilgilerle küçük adımlarla başlayın. Karmaşık düzenleri ve takip araçlarını daha sonra ekleyebilirsiniz

Görevleri taşıma: Bullet journaling, esasen bir şeyleri yazıp yeniden yazmakla ilgilidir. Muhtemelen etkinlikleri yıllık görünümden aylık görünüme, oradan da haftalık görünümde taşıyacak ve görevleri bir günden diğerine aktaracaksınız, vb. Bu, sıkıcı bir iş olabilir

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, bullet journaling'i eğlenceli hale getirebilecek bir çözümümüz var.

ClickUp'ta Bullet Journaling'i Nasıl Uygulayabilirsiniz?

İnternette sergilenen, washi bantlar, temalı düzenler ve çıkartmalarla süslenmiş mükemmel sayfalar, bullet journaling'e yeni başlayanlar (veya sanata yatkın olmayanlar) için bir baskı hissi yaratabilir.

Birdenbire, hayatınızı düzenlemek gibi asıl amacından ziyade, sayfalarınızın estetiğine ve özenli bullet journal'lar oluşturmaya daha fazla odaklanmaya başlıyorsunuz. Ayrıca, bu düzenleri her ay oluşturmak çok zaman alabilir.

Bu ikilemin çözümü nedir? Günlüğünüzü dijital ortama taşımak.

Bir seçenek, verimlilik ve görev yönetimi platformu olan ClickUp'ı kullanmaktır. Hayatınızı daha iyi düzenlemenize yardımcı olmak için bir mobil uygulama, şablonlar ve hatta yapay zeka desteği sunar.

Ayrıca, ClickUp gibi bir araçla, görevlerin zamanlamasını her değiştirdiğinizde bunları yeniden yazmanıza gerek kalmaz.

İşte Matt Ragland, ClickUp kullanarak bullet journaling'i nasıl yaptığını insanlara gösteriyor.

Ayrıca, bunu nasıl yapabileceğinizi de dört basit adımda size göstereceğiz.

1. Ana görev liste oluşturun (Brain Dump olarak da bilinir)

ClickUp Görevler' e gidip yapılacak her şeyin bir listesini oluşturabilirsiniz. Büyük, küçük, hobi, iş... tüm görevlerinizi bu listeye ekleyin. Hayatınızın hangi yönünü kapsadığı veya ne zaman yapmayı planladığınız önemli değildir.

Son teslim tarihleri olan tüm görevlerinizi ClickUp görevlerine ekleyin

Ayrıca doğum günleri, yıldönümleri ve seyahatler gibi etkinlikler için ayrı bir bölüm oluşturabilirsiniz. Etiketleri kullanarak bu görevleri önceliklerine veya hayatınızda sahip oldukları yere göre kategorilere ayırabilirsiniz.

2. Görevleri Takvim Görünümüne taşıyın

Artık her görev için bir son teslim tarihi eklediğinize göre, ClickUp Takvim Görünümü 'nün aylık düzenine geçebilirsiniz. Basit, değil mi?

Takvim Görünümü ile ClickUp'ta görevlerinizi aylık düzen olarak görüntüleyin

3. Günlük bir kayıt defteri oluşturun

Aylık görev listenizi düzenledikten sonra, bir sonraki adım günlük bir kayıt oluşturmaktır. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak, o gün için eklediğiniz belirli görevlerin yanı sıra günlük alışkanlıklarınızı da izlemeyi yapabilirsiniz.

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü planlayın ve planınıza sadık kalın

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Egzersiz yapmak veya vitaminlerinizi almak gibi alışkanlıklar için Yineleyen görevler oluşturun

Görevleri özel etiketlerle kategorize edin , böylece bir görevin işle ilgili mi yoksa kişisel mi olduğunu hızlıca belirleyebilirsiniz

Tüm görevlerin görünümüni takvimde görüntüleyin , böylece gününüzün nasıl geçeceğini kuşbakışı görebilirsiniz

İlerleme takipçisi veya hatta dönüm noktası hedefleri ile alışkanlıklarınızın ilerleyişini takip edin

Bu şablonu kullanmanın birçok avantajı vardır:

Stres seviyelerinin azalması

Daha iyi zaman yönetimi

Görev önceliklendirme daha kolay

İletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi

Daha yüksek verimlilik

Şablon içinde, günlük görevlerinizi izlemek ve düzenli kalmak için Özel Durumlar (Açık ve Tamamlandı), Özel Görünümler (Tüm Görevler, Takvim ve Buradan Başla) ve Özel Alanlar da ekleyebilirsiniz. Bu şablonun günlük görevlerinizde sizi daha verimli hale getireceğinden emin olabilirsiniz.

4. ClickUp belgeleri ile farkındalık pratiği yapın

Organizasyonel aşamalar tamamlandıysa, bir sonraki adım, farkındalık sayfaları veya şükran günlüğü gibi günlüklerinizi ClickUp Docs'a eklemektir. Docs'ta her girdi için yeni bir sayfa içeren bir wiki oluşturabilir veya tarih ve şükran girişinizi içeren bir tablo kullanabilirsiniz.

ClickUp Belge ile iç içe geçmiş sayfalar ekleyerek düşüncelerinizi günlüğe kaydedin veya şükran girdileri ekleyin

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain'i kullanarak görevleri arayabilir, beyin fırtınası şablonları ve ipuçları konusunda yardım alabilir veya günlük girdilerinizi analiz edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile bullet journaling'i daha etkileşimli hale getirin

Bunun yanı sıra, hızlı kayıt tutma, konu veya koleksiyon listenizi oluşturma ve daha fazlası için ClickUp belgesi kullanabilirsiniz.

ClickUp'ı Kullanarak Bullet Journal'ınızı Dijitale Taşıyın

Analog araçlar yerine dijital araçları tercih eden, ancak yine de bullet journaling'den yararlanmak isteyen biriyseniz, ClickUp size kesinlikle yardımcı olabilir.

Ayrıca, ClickUp Brain gibi araçlarla günlük ilerlemenizi daha da analitik bir şekilde inceleyebilir, bir alışkanlığı kaç gün üst üste tamamladığınız gibi soruların yanıtlarını alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

