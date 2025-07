2025'in En İyi 10 Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulaması

Geleneksel yapışkan notlar fiziksel dünyada bize iyi hizmet vermiş olsa da, sanal dünya yepyeni bir kolaylık ve erişilebilirlik düzeyi getirmiştir. Çevrimiçi beyaz tahtalar ve yapışkan araçlar çağına hoş geldiniz.

Çevrimiçi yapışkan notlar, yalnızca işbirliğini kolaylaştırmak veya fikir üretmek için değil, aynı zamanda bağlam değiştirmeden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek için de çok yardımcı olabilir.

Bu makalede, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 ücretsiz çevrimiçi yapışkan not aracını kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.

Başlamadan önce, çevrimiçi yapışkan not çözümü seçerken dikkate alınması gereken en önemli kriterlerden bazılarına hızlıca göz atalım.

Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çevrimiçi birçok ücretsiz yapışkan not aracı ve beyaz tahta yazılımı bulunmaktadır ve hepsi mükemmel özelliklere sahiptir ve harika işlevler vaat etmektedir.

Kullanıcı dostu Notları kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz arayın. Tıpkı temiz ve Notları kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz arayın. Tıpkı temiz ve düzenli bir masaya ihtiyacınız olduğu gibi, görsel çalışma alanınız olarak da temiz ve basit bir panoya ihtiyacınız vardır

İşbirliği özellikleri özellikle takım odaklı projeler için çok kullanışlıdır, çünkü aynı odada olmasanız bile gerçek zamanlı paylaşım ve düzenleme imkanı sunar. Bu tür özellikler, organizasyon ve özellikle takım odaklı projeler için çok kullanışlıdır, çünkü aynı odada olmasanız bile gerçek zamanlı paylaşım ve düzenleme imkanı sunar. Bu tür özellikler, organizasyon ve proje önceliklendirme konusunda son derece yararlıdır

Güvenlik önlemleri, hassas verilerinizi koruyan sağlam güvenlik önlemleri göz ardı edilmemelidir

Bu özelliklere öncelik vererek, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan ve dijital organizasyonunuzu yeni zirvelere taşıyan bir yapışkan not aracı bulabilirsiniz.

En İyi 10 Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulaması

ClickUp Yapışkan Notları Deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile diyagramlar çizin ve not alma rutininize yapışkan notlar ekleyin

Güçlü, kapsamlı ve zengin özelliklere sahip bir çevrimiçi beyaz tahta ve not aracı arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ClickUp Beyaz Tahta özelliği, fikirler, iş akışları ve stratejiler için sanal bir tuval sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaların en iyi özelliklerinden biri, organizasyon şemaları ve yol haritalarından kullanıcı hikayesi haritalama ve etki çabası matrisine kadar, iş akışınızın en önemli yönlerini kolaylaştıran ve hızlandıran ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olan şablonlar içeren harika bir önceden hazırlanmış beyaz tahta şablon set i ile birlikte gelmesidir.

Bu harika araç, beyin fırtınası oturumlarınızda ve haritalama çabalarınızda yardımcı olarak ve sağlam , çevik iş akışları için mükemmel olmakla birlikte, yapılacaklar listeleri gibi daha basit ama aynı derecede önemli işler için de harikadır. Ayrıca, en iyi yapay zeka destekli not alma araçlarından biridir.

ClickUp'ın Not Defteri'ndeki Zengin Metin Düzenleme özelliği ile düşüncelerinizi anında düzenleyin

ClickUp'ın sanal yapışkan not araçlarından çok daha fazlası olduğunu unutmayın. Tam kapsamlı bir işbirliği, verimlilik ve proje yönetimi platformudur, bu nedenle ClickUp Beyaz Tahtalarına ek olarak, iş akışınızı büyük ölçüde iyileştirecek çok çeşitli diğer özelliklerin de keyfini çıkarabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım işbirliğini kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek için hazır şablonları kullanın veya yeni bir şablon oluşturun. ClickUp şablon merkezi, deneyim düzeylerine ve 13'ten fazla kullanım durumuna göre ayrılmış zengin bir şablon seçimine sahiptir ve çevrimiçi beyaz tahtanızda kolayca düzenlenebilir

Zihin Haritaları özelliği, karmaşık kavramları ve en iyi fikirleri basit, temiz ve anlaşılması kolay bir şekilde görüntülemenize yardımcı olur

Çoğaltabileceğiniz, üzerine çizim yapabileceğiniz, birbirine bağlayabileceğiniz vb. tamamen düzenlenebilir öğeler, görevler ve belgeler.

Zengin özelleştirme seçenekleri, öğelerin renginden boyutuna ve konektör türlerine kadar her şeyi değiştirmenize olanak tanır, böylece fikirlerinizi ve süreçlerinizi mükemmel bir şekilde yansıtan benzersiz bir beyaz tahta oluşturabilirsiniz

ClickUp, hiçbir toplantıyı veya son tarihi kaçırmamanızı sağlayan bir Hatırlatıcı Uygulaması özelliği de sunar

ClickUp sınırlamaları

Biraz zor öğrenme eğrisi

Android uygulaması hakkında çok az şikayet var

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Padlet

via Padlet

Padlet, takım çalışmanızı organize etmek, takım işbirliğini geliştirmek ve işlerinizi önceliklendirmek için başka bir harika çözümdür. Ana özelliği, içerikleri organize etmek ve takım üyeleriyle ve ara sıra işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşmak için kullanılan "padlet" adlı sanal panolardır.

Ve içerik derken, neredeyse her şeyi kastediyoruz. Yapışkan not panosu araçlarından biri olarak, çeşitli çevrimiçi yapışkan notlar oluşturmak için kullanılır, ancak padletler video ve ses dosyaları, fotoğraflar, serbest çizimler, YouTube veya Twitter bağlantıları ve daha fazlasını da içerebilir.

Padlet'in en iyi özellikleri

45 dili destekler

Padlet'in web, iOS, Android, Mac, PC ve Chromebook için uygulamaları vardır

119 özelleştirilebilir duvar kağıdı ve emoji desteği

Grafiklere ve görsel detaylara büyük özen gösterilmiş güzel panolar

Padlet sınırlamaları

Ücretsiz plan oldukça basittir

Sınırlı video uzunluğu ve dosya boyutu

Yorumlar konuya eklenemez veya biçimlendirilemez

Padlet fiyatlandırması

Ücretsiz plan 3 adede kadar padlet için

20 adede kadar padlet için Gold plan : 4,99 €/ay

Sınırsız padlet içeren Platinum plan: 6,99 €/ay

Takım planı : 9,99 €/ay

Okul planı: yıllık 1.000 €'dan başlayan fiyatlarla (fiyat teklifi isteyin)

Padlet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (130+ yorum)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz

Görsel efektlerden çok basitlik ve kullanışlılığa önem veren, gerçekten basit ve sade çözümlerin hayranları – IdeaBoardz'a göz atın. Takım işbirliği için ücretsiz çevrimiçi yapışkan not araçlarından biridir, işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumları ve geriye dönük değerlendirmeler için idealdir.

IdeaBoardz'un yaptığı şey gerçekten çok basit: Bir veya daha fazla bölümden oluşan bir çevrimiçi yapışkan not panosu oluşturun ve ardından notlar ekleyin. Panoyu URL aracılığıyla takımınızla veya diğer işbirlikçilerinizle paylaşabilir veya PDF veya XI olarak dışa aktarabilirsiniz.

IdeaBoardz, özellikle geriye dönük değerlendirmelere odaklanan birkaç şablon sunar. Ayrıca, artılar/eksiler tartışmaları, riskler/fırsatlar değerlendirmeleri ve geri bildirimler için de kullanılabilir.

IdeaBoardz'un en iyi özellikleri

Son derece basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü

Beyin fırtınası oturumları için kolay paylaşım

Eski tarz tasarım hayranları için ideal

IdeaBoardz sınırlamaları

Entegrasyon seçenekleri yok

Rapor veya analiz yok

Gerçek zamanlı olarak çalışmaz

IdeaBoardz fiyatlandırması

Ücretsiz

IdeaBoardz puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (1 yorum)

Capterra: Yorum yok

4. Pinup

via Pinup

Pinup, mantar panosuna yapıştırılmış gerçek yapışkan notların hissini gerçekten yakalayan ücretsiz bir çevrimiçi yapışkan not çözümüdür. Temelde panodaki notlardan ibarettir, ancak özelleştirilebilir ve renk kodlu olabilir.

Pinup sanal yapışkan not panosu tarayıcınızda hemen kullanılabilir, hiçbir şey indirmenize veya yüklemenize gerek yoktur ve kullanımı inanılmaz derecede basittir - sadece birkaç tıklama ile yapışkan notlar ekleyebilirsiniz. Basitliği ön plana çıkaran diğer bazı çözümlerin aksine, Pinup hızlı notlarınızı yazmak için bazı özelleştirme seçenekleri sunar.

Her tuval benzersiz bir kod alır, böylece panonuza ihtiyacınız olduğunda, benzersiz URL'sine erişmeniz yeterlidir.

Pinup'ın en iyi özellikleri

Video girişi desteği

Notlar birbirine bağlanabilir, çoğaltılabilir ve taşınabilir

Bilgisayardan veya Dropbox'tan dosya içe aktarma

Grup sohbet özelliği

Pinup sınırlamaları

Entegrasyon seçenekleri yok

Müşteri desteği yok

Özellikler yalnızca notlarla sınırlıdır

Push bildirimleri yok

Pinup fiyatlandırması

Ücretsiz

Pinup puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: Yorum yok

5. CardBoard

via CardBoard

CardBoard, sanal yapışkan not özelliklerine dayanan çevrimiçi bir ortak çalışma alanı çözümüdür, ancak düz post-it mantar pano uygulamalarına göre takım işbirliği ve uzaktan toplantılar için daha karmaşık ve kullanışlı hale getiren özelliklere sahiptir.

Tamamen özelleştirilebilir ve paylaşılabilir olan bu araç, takımların dijital beyaz tahtalarında gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına ve şablonları (ayrıca özelleştirilebilir) kullanarak iş akışlarını, kullanıcı hikayelerini, gündemleri, akış şemalarını ve çok daha fazlasını haritalamasına olanak tanır.

Takımlardan düğün planlayıcılara kadar, CardBoard sanal yapışkan not özelliklerini kullanarak işi kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için harika bir görsel araçtır.

CardBoard'un en iyi özellikleri

Harika şablon seçimleri (UX/UI, agile…) ve ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturup kaydedebilirsiniz

Doğrudan uygulama içi iletişim (tartışmalar, oylama, yorum yapma, açıklamalar…)

Tüm büyük çevik platformlarla entegrasyonlar (Jira, Trello, Azure…)

Kullanıcılar topluluklar oluşturabilir ve izinler atayabilir

CardBoard sınırlamaları

Metin içeren notlar için çok küçük kartlar, kartların üst üste binmemesi

Jira görev entegrasyonları ile ilgili şikayetler

Daha büyük haritalarda yönetimi zor

CardBoard fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19 $

CardBoard puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (15 yorum)

Capterra: 4,2/5 (170 yorum)

6. Yapışkan Notlar

via Stickies

Stickies, Carbon Five tarafından geliştirilen, beyin fırtınası oturumları, geriye dönük değerlendirmeler ve yakınlık haritalama için modern ve dinamik bir dijital yapışkan not panosudur. Bağlama göre renk kodunu değiştiren akıllı "yapışkan notlar" veya dijital yapışkan notlar kullanır, bu da tutarlı biçimlendirmeyi garanti eder. Çevik sürece özellikle odaklanan Stickies, yazılım takımları düşünülerek yapılmıştır, ancak fikirlerini paylaşmak için çevrimiçi bir yapışkan not aracına ihtiyaç duyan diğer tüm takımlar için de büyük bir varlık olabilir.

Yapışkan notlar, takımların aynı pano üzerinde birden fazla sayfa oluşturarak oturumları düzenli ve temiz tutmalarını sağlar. Benzer notları veya birbiriyle ilgili notları düzenlemek için notları üst üste yapıştırabilirsiniz. Bu çevrimiçi beyaz tahta aracı ayrıca sonsuz tuval işlevine sahiptir.

Stickies'in en iyi özellikleri

Düşüncelerinizi gizli olarak paylaşmak için gizli mod

Yapışkan notların tek tıklamayla hizalanması

+1 düğmesini kullanarak oy verme fonksiyonu

Sonsuz tuval ile genişletilebilir panolar

Yapışkan notların sınırları

Mobil uygulama yok

Entegrasyon yok

Stickies fiyatlandırması

Ücretsiz

Yapışkan notlar puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: Yorum yok

7. Microsoft Yapışkan Notlar

microsoft Sticky Notes aracılığıyla

Web tabanlı bir çevrimiçi yapışkan not aracı olmasa da, Microsoft Sticky Notes, sanal post-it notları kullanarak işlerinizi ve günlük hayatınızı düzenlemek için popüler, denenmiş ve test edilmiş, kolay bir çevrimiçi beyaz tahta çözümüdür.

Uygulama olabildiğince basittir – dijital yapışkan notlar için farklı renkler ayarlayabilir, bazı temel metin biçimlendirmeleri yapabilir ve resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm aktif yapışkan notlarınızı görüntülemek için kullanışlı bir not listesi görünümü de vardır.

Microsoft Sticky Notes'un en iyi özellikleri

İndirmeye veya yüklemeye gerek yoktur; Windows 7 ve üzeri sürümlerde hazır olarak gelir

Kullanımı son derece kolay

Liste görünümü, masaüstünüzdeki dijital yapışkan notları düzenlemenize yardımcı olur

Microsoft Sticky Notes sınırlamaları

İşbirliği veya entegrasyon özellikleri yok

Bazen uygulama otomatik olarak başlatılamıyor ve notlar kayboluyor

Notları bağlama veya haritalama seçeneği yok

Microsoft Sticky Notes fiyatlandırması

Ücretsiz Windows ile

Microsoft Sticky Notes puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: Yorum yok

8. GroupMap

via GroupMap

İhtiyacınız olan şey beyin fırtınası için tasarlanmış sanal yapışkan notlarsa, GroupMap'e göz atın. Bu gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliği çözümü, etkinlikler, toplantılar, konferanslar ve atölye çalışmaları için idealdir. Kullanıcı bir harita oluşturur ve ardından diğer katılımcıları yapışkan notlar kullanarak düşüncelerini paylaşmaya davet eder, ardından tüm katılımcılar sonuçları gerçek zamanlı olarak analiz edebilir.

GroupMap, Zihin Haritaları, Risk Değerlendirmesi, SWOT, Çevik Geriye Dönük Değerlendirmeler ve daha fazlası için hazır şablonlarla birlikte gelir.

GroupMap, haritanızı oluşturmak için karıştırabileceğiniz ve eşleştirebileceğiniz bloklara dayanır: beyin fırtınası, grup, anket, oylama, derecelendirme, pozisyon, eylem, sonuçlar vb.

GroupMap'in en iyi özellikleri

İşlemlerinizi zamanında tamamlamak ve süreyi sınırlamak için zamanlayıcı fonksiyonu

Sanal yapışkan notlar için çeşitli gizlilik düzeyleri (kısmi ve tam anonimlik dahil)

Gerçek zamanlı sohbetler — uzaktaki takımınız için ideal

Anket ve oylama

GroupMap sınırlamaları

Ses veya video desteği yok

Entegrasyon yok

Mobil cihazlarda zayıf kullanıcı deneyimi

GroupMap fiyatlandırması

Temel: 20 $/ay

Profesyonel: 60 $/ay

Özel: Fiyat teklifi isteyin

GroupMap puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (10 yorum)

Capterra: 4,7/5 (15 yorum)

9. Linoit

via Linoit

Lino, post-it notlarını ve fotoğrafları paylaşmak için ücretsiz bir sanal yapışkan not panosu olan popüler Japon uygulaması Linoit'in İngilizce sürümüdür. Web tabanlı araca ek olarak, Lino iOS ve Android uygulaması olarak da mevcuttur, bu nedenle hareket halindeyken not almak için mükemmeldir.

Basit yapılacaklar notları ve hatırlatıcılardan fotoğrafları bir tuval üzerine sabitlemeye kadar, Lino aynı zamanda arkadaşlar, aileler ve okullar için işlevsel bir tartışma panosu görevi de görür.

Tuval gizli veya genel olabilir ve yapışkan notlar için özelleştirme seçenekleri arasında renkler ve çeşitli yazı tipi boyutları ve türleri bulunur.

Linoit'in en iyi özellikleri

Linoit, gerçek bir topluluk panosu hissini başarıyla yeniden yaratıyor

Notlar için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ayarlama özelliği

Bu kullanışlı araçla fotoğrafları ve videoları yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz

Linoit sınırlamaları

Mobil sürümler biraz dağınık

Kullanıcı arayüzü basit ve biraz modası geçmiş

Proje yönetimi çözümü arayan takımlar için özellikle uygun değildir

Entegrasyon yok

Linoit fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: PayPal/Stripe abonelikleri için aylık 3 $, iOS/Android uygulama içi satın alımlar için 2,99 $

Linoit puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

10. Google Jamboard

google Jamboard aracılığıyla

Google Çalışma Alanı paketinin hayranları muhtemelen Google Jamboard'u zaten biliyordur; diğerleri ise kesinlikle bir göz atmalı. El yazısı yapışkan notlara sahip bu dijital etkileşimli beyaz tahta, Çalışma Alanı ile uyumlu 55 inçlik fiziksel bir pano olan Jamboard cihazıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak bir web uygulaması ve mobil uygulama olarak da mevcuttur.

Web ve mobil uygulamalar, kullanıcıların oturumlar halinde gruplandırılabilen ve sekmeler olarak dağıtılabilen jam panolarına yazma veya çizim yapma olanağı sunar. Ayrıca Google'da arama yapabilir, resimler veya hatta web sayfaları ekleyebilir ve Google Meet'i kullanarak bir jamboard üzerinde çalışabilirler.

Projeler, her birinde 20 kare bulunan slayt gösterileri olarak sunulur. Slayt gösterileri otomatik olarak Google Drive'a kaydedilir. Kareler, kullanıcıların çizim yapabileceği, yazabileceği veya içerik yükleyebileceği boş bir beyaz tahta görevi görür.

Çerçevelerin basit yapışkan notlar olmadığını, ancak doğrudan metin girebileceğiniz bir not özelliği olduğunu unutmayın. Aksi takdirde, yapışkan not yazma ve serbest çizim, özel bir kalem (Jamboard cihazını kullananlar için), dokunmatik ekran, fare veya dokunmatik yüzey kullanılarak yapılır.

Google Jamboard'un en iyi özellikleri

Google Workplace paketiyle yoğun olarak çalışan profesyoneller ve takımlar için ideal

Panolar, beyin fırtınası oturumlarında paylaşımı ve işbirliğini çok kolaylaştırır

En iyi fikirlerinizi sergilemek için slayt gösterileri oluşturmak için harika

Google Jamboard sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri, esneklik eksikliği

Pano için sınırlı dışa aktarma seçenekleri

Jamboard, takımda en az bir cihaz olduğunda en iyi şekilde çalışır ve cihaz oldukça pahalıdır

Google Jamboard fiyatlandırması

Ücretsiz masaüstü ve mobil uygulamalar

Cihaz: 4.999 $ artı 600 $/yıl yönetim ve destek ücreti

Google Jamboard değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (20 yorum)

Capterra: 4,3/5 (97 yorum)

Jamboard alternatiflerine göz atın!

Çevrimiçi Yapışkan Notlarla Görevleri Yönetin

Çevrimiçi yapışkan not araçlarının geniş dünyası, en basit not alma uygulamalarından karmaşık proje yönetimi platformlarına kadar bir dizi çözüm sunar. En iyi seçim, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve iş akışınıza uygun olacaktır.

Peki, neredeyse tüm gereksinimlerinize esnek bir şekilde uyum sağlayan bir araca sahip olabilseydiniz? Basit görevlerden karmaşık projelere, bireysel kullanıcılardan büyük takımlara kadar, ClickUp yaratıcı sürecinizi geliştirmek için tek noktadan bir çözüm sunar.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, ClickUp'ın dijital organizasyon yaklaşımınızı nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini ilk elden deneyimleyin. ClickUp'ın sanal Beyaz Tahta aracı hakkında daha fazla bilgi edinin ve verimlilik potansiyelinizi ortaya çıkarın.

Neden bekliyorsunuz? Bir sonraki verimlilik seviyeniz sadece bir tık uzağınızda!