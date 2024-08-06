2025'in En İyi 10 Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulaması

Geleneksel yapışkan notlar fiziksel dünyada bize iyi hizmet vermiş olsa da, sanal dünya yepyeni bir kolaylık ve erişilebilirlik düzeyi getirmiştir. Çevrimiçi beyaz tahtalar ve yapışkan araçlar çağına hoş geldiniz.
Çevrimiçi yapışkan notlar, yalnızca işbirliğini kolaylaştırmak veya fikir üretmek için değil, aynı zamanda bağlam değiştirmeden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek için de çok yardımcı olabilir.
Bu makalede, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 ücretsiz çevrimiçi yapışkan not aracını kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.
Başlamadan önce, çevrimiçi yapışkan not çözümü seçerken dikkate alınması gereken en önemli kriterlerden bazılarına hızlıca göz atalım.
Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çevrimiçi birçok ücretsiz yapışkan not aracı ve beyaz tahta yazılımı bulunmaktadır ve hepsi mükemmel özelliklere sahiptir ve harika işlevler vaat etmektedir.
- Kullanıcı dostu Notları kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz arayın. Tıpkı temiz ve düzenli bir masaya ihtiyacınız olduğu gibi, görsel çalışma alanınız olarak da temiz ve basit bir panoya ihtiyacınız vardır
- İşbirliği özellikleri özellikle takım odaklı projeler için çok kullanışlıdır, çünkü aynı odada olmasanız bile gerçek zamanlı paylaşım ve düzenleme imkanı sunar. Bu tür özellikler, organizasyon ve proje önceliklendirme konusunda son derece yararlıdır
- Güvenlik önlemleri, hassas verilerinizi koruyan sağlam güvenlik önlemleri göz ardı edilmemelidir
Bu özelliklere öncelik vererek, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan ve dijital organizasyonunuzu yeni zirvelere taşıyan bir yapışkan not aracı bulabilirsiniz.
En İyi 10 Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulaması
1. ClickUp
Güçlü, kapsamlı ve zengin özelliklere sahip bir çevrimiçi beyaz tahta ve not aracı arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ClickUp Beyaz Tahta özelliği, fikirler, iş akışları ve stratejiler için sanal bir tuval sağlar.
ClickUp Beyaz Tahtaların en iyi özelliklerinden biri, organizasyon şemaları ve yol haritalarından kullanıcı hikayesi haritalama ve etki çabası matrisine kadar, iş akışınızın en önemli yönlerini kolaylaştıran ve hızlandıran ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olan şablonlar içeren harika bir önceden hazırlanmış beyaz tahta şablon set i ile birlikte gelmesidir.
Bu harika araç, beyin fırtınası oturumlarınızda ve haritalama çabalarınızda yardımcı olarak ve sağlam , çevik iş akışları için mükemmel olmakla birlikte, yapılacaklar listeleri gibi daha basit ama aynı derecede önemli işler için de harikadır. Ayrıca, en iyi yapay zeka destekli not alma araçlarından biridir.
ClickUp'ın sanal yapışkan not araçlarından çok daha fazlası olduğunu unutmayın. Tam kapsamlı bir işbirliği, verimlilik ve proje yönetimi platformudur, bu nedenle ClickUp Beyaz Tahtalarına ek olarak, iş akışınızı büyük ölçüde iyileştirecek çok çeşitli diğer özelliklerin de keyfini çıkarabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takım işbirliğini kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek için hazır şablonları kullanın veya yeni bir şablon oluşturun. ClickUp şablon merkezi, deneyim düzeylerine ve 13'ten fazla kullanım durumuna göre ayrılmış zengin bir şablon seçimine sahiptir ve çevrimiçi beyaz tahtanızda kolayca düzenlenebilir
- Zihin Haritaları özelliği, karmaşık kavramları ve en iyi fikirleri basit, temiz ve anlaşılması kolay bir şekilde görüntülemenize yardımcı olur
- Çoğaltabileceğiniz, üzerine çizim yapabileceğiniz, birbirine bağlayabileceğiniz vb. tamamen düzenlenebilir öğeler, görevler ve belgeler.
- Zengin özelleştirme seçenekleri, öğelerin renginden boyutuna ve konektör türlerine kadar her şeyi değiştirmenize olanak tanır, böylece fikirlerinizi ve süreçlerinizi mükemmel bir şekilde yansıtan benzersiz bir beyaz tahta oluşturabilirsiniz
- ClickUp, hiçbir toplantıyı veya son tarihi kaçırmamanızı sağlayan bir Hatırlatıcı Uygulaması özelliği de sunar
ClickUp sınırlamaları
- Biraz zor öğrenme eğrisi
- Android uygulaması hakkında çok az şikayet var
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Padlet
Padlet, takım çalışmanızı organize etmek, takım işbirliğini geliştirmek ve işlerinizi önceliklendirmek için başka bir harika çözümdür. Ana özelliği, içerikleri organize etmek ve takım üyeleriyle ve ara sıra işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşmak için kullanılan "padlet" adlı sanal panolardır.
Ve içerik derken, neredeyse her şeyi kastediyoruz. Yapışkan not panosu araçlarından biri olarak, çeşitli çevrimiçi yapışkan notlar oluşturmak için kullanılır, ancak padletler video ve ses dosyaları, fotoğraflar, serbest çizimler, YouTube veya Twitter bağlantıları ve daha fazlasını da içerebilir.
Padlet'in en iyi özellikleri
- 45 dili destekler
- Padlet'in web, iOS, Android, Mac, PC ve Chromebook için uygulamaları vardır
- 119 özelleştirilebilir duvar kağıdı ve emoji desteği
- Grafiklere ve görsel detaylara büyük özen gösterilmiş güzel panolar
Padlet sınırlamaları
- Ücretsiz plan oldukça basittir
- Sınırlı video uzunluğu ve dosya boyutu
- Yorumlar konuya eklenemez veya biçimlendirilemez
Padlet fiyatlandırması
- Ücretsiz plan 3 adede kadar padlet için
- 20 adede kadar padlet için Gold plan: 4,99 €/ay
- Sınırsız padlet içeren Platinum plan: 6,99 €/ay
- Takım planı: 9,99 €/ay
- Okul planı: yıllık 1.000 €'dan başlayan fiyatlarla (fiyat teklifi isteyin)
Padlet puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (130+ yorum)
3. IdeaBoardz
Görsel efektlerden çok basitlik ve kullanışlılığa önem veren, gerçekten basit ve sade çözümlerin hayranları – IdeaBoardz'a göz atın. Takım işbirliği için ücretsiz çevrimiçi yapışkan not araçlarından biridir, işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumları ve geriye dönük değerlendirmeler için idealdir.
IdeaBoardz'un yaptığı şey gerçekten çok basit: Bir veya daha fazla bölümden oluşan bir çevrimiçi yapışkan not panosu oluşturun ve ardından notlar ekleyin. Panoyu URL aracılığıyla takımınızla veya diğer işbirlikçilerinizle paylaşabilir veya PDF veya XI olarak dışa aktarabilirsiniz.
IdeaBoardz, özellikle geriye dönük değerlendirmelere odaklanan birkaç şablon sunar. Ayrıca, artılar/eksiler tartışmaları, riskler/fırsatlar değerlendirmeleri ve geri bildirimler için de kullanılabilir.
IdeaBoardz'un en iyi özellikleri
- Son derece basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü
- Beyin fırtınası oturumları için kolay paylaşım
- Eski tarz tasarım hayranları için ideal
IdeaBoardz sınırlamaları
- Entegrasyon seçenekleri yok
- Rapor veya analiz yok
- Gerçek zamanlı olarak çalışmaz
IdeaBoardz fiyatlandırması
- Ücretsiz
IdeaBoardz puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1 yorum)
- Capterra: Yorum yok
4. Pinup
Pinup, mantar panosuna yapıştırılmış gerçek yapışkan notların hissini gerçekten yakalayan ücretsiz bir çevrimiçi yapışkan not çözümüdür. Temelde panodaki notlardan ibarettir, ancak özelleştirilebilir ve renk kodlu olabilir.
Pinup sanal yapışkan not panosu tarayıcınızda hemen kullanılabilir, hiçbir şey indirmenize veya yüklemenize gerek yoktur ve kullanımı inanılmaz derecede basittir - sadece birkaç tıklama ile yapışkan notlar ekleyebilirsiniz. Basitliği ön plana çıkaran diğer bazı çözümlerin aksine, Pinup hızlı notlarınızı yazmak için bazı özelleştirme seçenekleri sunar.
Her tuval benzersiz bir kod alır, böylece panonuza ihtiyacınız olduğunda, benzersiz URL'sine erişmeniz yeterlidir.
Pinup'ın en iyi özellikleri
- Video girişi desteği
- Notlar birbirine bağlanabilir, çoğaltılabilir ve taşınabilir
- Bilgisayardan veya Dropbox'tan dosya içe aktarma
- Grup sohbet özelliği
Pinup sınırlamaları
- Entegrasyon seçenekleri yok
- Müşteri desteği yok
- Özellikler yalnızca notlarla sınırlıdır
- Push bildirimleri yok
Pinup fiyatlandırması
- Ücretsiz
Pinup puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
5. CardBoard
CardBoard, sanal yapışkan not özelliklerine dayanan çevrimiçi bir ortak çalışma alanı çözümüdür, ancak düz post-it mantar pano uygulamalarına göre takım işbirliği ve uzaktan toplantılar için daha karmaşık ve kullanışlı hale getiren özelliklere sahiptir.
Tamamen özelleştirilebilir ve paylaşılabilir olan bu araç, takımların dijital beyaz tahtalarında gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına ve şablonları (ayrıca özelleştirilebilir) kullanarak iş akışlarını, kullanıcı hikayelerini, gündemleri, akış şemalarını ve çok daha fazlasını haritalamasına olanak tanır.
Takımlardan düğün planlayıcılara kadar, CardBoard sanal yapışkan not özelliklerini kullanarak işi kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için harika bir görsel araçtır.
CardBoard'un en iyi özellikleri
- Harika şablon seçimleri (UX/UI, agile…) ve ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturup kaydedebilirsiniz
- Doğrudan uygulama içi iletişim (tartışmalar, oylama, yorum yapma, açıklamalar…)
- Tüm büyük çevik platformlarla entegrasyonlar (Jira, Trello, Azure…)
- Kullanıcılar topluluklar oluşturabilir ve izinler atayabilir
CardBoard sınırlamaları
- Metin içeren notlar için çok küçük kartlar, kartların üst üste binmemesi
- Jira görev entegrasyonları ile ilgili şikayetler
- Daha büyük haritalarda yönetimi zor
CardBoard fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19 $
CardBoard puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (15 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (170 yorum)
6. Yapışkan Notlar
Stickies, Carbon Five tarafından geliştirilen, beyin fırtınası oturumları, geriye dönük değerlendirmeler ve yakınlık haritalama için modern ve dinamik bir dijital yapışkan not panosudur. Bağlama göre renk kodunu değiştiren akıllı "yapışkan notlar" veya dijital yapışkan notlar kullanır, bu da tutarlı biçimlendirmeyi garanti eder. Çevik sürece özellikle odaklanan Stickies, yazılım takımları düşünülerek yapılmıştır, ancak fikirlerini paylaşmak için çevrimiçi bir yapışkan not aracına ihtiyaç duyan diğer tüm takımlar için de büyük bir varlık olabilir.
Yapışkan notlar, takımların aynı pano üzerinde birden fazla sayfa oluşturarak oturumları düzenli ve temiz tutmalarını sağlar. Benzer notları veya birbiriyle ilgili notları düzenlemek için notları üst üste yapıştırabilirsiniz. Bu çevrimiçi beyaz tahta aracı ayrıca sonsuz tuval işlevine sahiptir.
Stickies'in en iyi özellikleri
- Düşüncelerinizi gizli olarak paylaşmak için gizli mod
- Yapışkan notların tek tıklamayla hizalanması
- +1 düğmesini kullanarak oy verme fonksiyonu
- Sonsuz tuval ile genişletilebilir panolar
Yapışkan notların sınırları
- Mobil uygulama yok
- Entegrasyon yok
Stickies fiyatlandırması
- Ücretsiz
Yapışkan notlar puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
7. Microsoft Yapışkan Notlar
Web tabanlı bir çevrimiçi yapışkan not aracı olmasa da, Microsoft Sticky Notes, sanal post-it notları kullanarak işlerinizi ve günlük hayatınızı düzenlemek için popüler, denenmiş ve test edilmiş, kolay bir çevrimiçi beyaz tahta çözümüdür.
Uygulama olabildiğince basittir – dijital yapışkan notlar için farklı renkler ayarlayabilir, bazı temel metin biçimlendirmeleri yapabilir ve resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm aktif yapışkan notlarınızı görüntülemek için kullanışlı bir not listesi görünümü de vardır.
Microsoft Sticky Notes'un en iyi özellikleri
- İndirmeye veya yüklemeye gerek yoktur; Windows 7 ve üzeri sürümlerde hazır olarak gelir
- Kullanımı son derece kolay
- Liste görünümü, masaüstünüzdeki dijital yapışkan notları düzenlemenize yardımcı olur
Microsoft Sticky Notes sınırlamaları
- İşbirliği veya entegrasyon özellikleri yok
- Bazen uygulama otomatik olarak başlatılamıyor ve notlar kayboluyor
- Notları bağlama veya haritalama seçeneği yok
Microsoft Sticky Notes fiyatlandırması
- Ücretsiz Windows ile
Microsoft Sticky Notes puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
8. GroupMap
İhtiyacınız olan şey beyin fırtınası için tasarlanmış sanal yapışkan notlarsa, GroupMap'e göz atın. Bu gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliği çözümü, etkinlikler, toplantılar, konferanslar ve atölye çalışmaları için idealdir. Kullanıcı bir harita oluşturur ve ardından diğer katılımcıları yapışkan notlar kullanarak düşüncelerini paylaşmaya davet eder, ardından tüm katılımcılar sonuçları gerçek zamanlı olarak analiz edebilir.
GroupMap, Zihin Haritaları, Risk Değerlendirmesi, SWOT, Çevik Geriye Dönük Değerlendirmeler ve daha fazlası için hazır şablonlarla birlikte gelir.
GroupMap, haritanızı oluşturmak için karıştırabileceğiniz ve eşleştirebileceğiniz bloklara dayanır: beyin fırtınası, grup, anket, oylama, derecelendirme, pozisyon, eylem, sonuçlar vb.
GroupMap'in en iyi özellikleri
- İşlemlerinizi zamanında tamamlamak ve süreyi sınırlamak için zamanlayıcı fonksiyonu
- Sanal yapışkan notlar için çeşitli gizlilik düzeyleri (kısmi ve tam anonimlik dahil)
- Gerçek zamanlı sohbetler — uzaktaki takımınız için ideal
- Anket ve oylama
GroupMap sınırlamaları
- Ses veya video desteği yok
- Entegrasyon yok
- Mobil cihazlarda zayıf kullanıcı deneyimi
GroupMap fiyatlandırması
- Temel: 20 $/ay
- Profesyonel: 60 $/ay
- Özel: Fiyat teklifi isteyin
GroupMap puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (10 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15 yorum)
9. Linoit
Lino, post-it notlarını ve fotoğrafları paylaşmak için ücretsiz bir sanal yapışkan not panosu olan popüler Japon uygulaması Linoit'in İngilizce sürümüdür. Web tabanlı araca ek olarak, Lino iOS ve Android uygulaması olarak da mevcuttur, bu nedenle hareket halindeyken not almak için mükemmeldir.
Basit yapılacaklar notları ve hatırlatıcılardan fotoğrafları bir tuval üzerine sabitlemeye kadar, Lino aynı zamanda arkadaşlar, aileler ve okullar için işlevsel bir tartışma panosu görevi de görür.
Tuval gizli veya genel olabilir ve yapışkan notlar için özelleştirme seçenekleri arasında renkler ve çeşitli yazı tipi boyutları ve türleri bulunur.
Linoit'in en iyi özellikleri
- Linoit, gerçek bir topluluk panosu hissini başarıyla yeniden yaratıyor
- Notlar için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ayarlama özelliği
- Bu kullanışlı araçla fotoğrafları ve videoları yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz
Linoit sınırlamaları
- Mobil sürümler biraz dağınık
- Kullanıcı arayüzü basit ve biraz modası geçmiş
- Proje yönetimi çözümü arayan takımlar için özellikle uygun değildir
- Entegrasyon yok
Linoit fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: PayPal/Stripe abonelikleri için aylık 3 $, iOS/Android uygulama içi satın alımlar için 2,99 $
Linoit puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
10. Google Jamboard
Google Çalışma Alanı paketinin hayranları muhtemelen Google Jamboard'u zaten biliyordur; diğerleri ise kesinlikle bir göz atmalı. El yazısı yapışkan notlara sahip bu dijital etkileşimli beyaz tahta, Çalışma Alanı ile uyumlu 55 inçlik fiziksel bir pano olan Jamboard cihazıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak bir web uygulaması ve mobil uygulama olarak da mevcuttur.
Web ve mobil uygulamalar, kullanıcıların oturumlar halinde gruplandırılabilen ve sekmeler olarak dağıtılabilen jam panolarına yazma veya çizim yapma olanağı sunar. Ayrıca Google'da arama yapabilir, resimler veya hatta web sayfaları ekleyebilir ve Google Meet'i kullanarak bir jamboard üzerinde çalışabilirler.
Projeler, her birinde 20 kare bulunan slayt gösterileri olarak sunulur. Slayt gösterileri otomatik olarak Google Drive'a kaydedilir. Kareler, kullanıcıların çizim yapabileceği, yazabileceği veya içerik yükleyebileceği boş bir beyaz tahta görevi görür.
Çerçevelerin basit yapışkan notlar olmadığını, ancak doğrudan metin girebileceğiniz bir not özelliği olduğunu unutmayın. Aksi takdirde, yapışkan not yazma ve serbest çizim, özel bir kalem (Jamboard cihazını kullananlar için), dokunmatik ekran, fare veya dokunmatik yüzey kullanılarak yapılır.
Google Jamboard'un en iyi özellikleri
- Google Workplace paketiyle yoğun olarak çalışan profesyoneller ve takımlar için ideal
- Panolar, beyin fırtınası oturumlarında paylaşımı ve işbirliğini çok kolaylaştırır
- En iyi fikirlerinizi sergilemek için slayt gösterileri oluşturmak için harika
Google Jamboard sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri, esneklik eksikliği
- Pano için sınırlı dışa aktarma seçenekleri
- Jamboard, takımda en az bir cihaz olduğunda en iyi şekilde çalışır ve cihaz oldukça pahalıdır
Google Jamboard fiyatlandırması
- Ücretsiz masaüstü ve mobil uygulamalar
- Cihaz: 4.999 $ artı 600 $/yıl yönetim ve destek ücreti
Google Jamboard değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (20 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (97 yorum)
Jamboard alternatiflerine göz atın!
Çevrimiçi Yapışkan Notlarla Görevleri Yönetin
Çevrimiçi yapışkan not araçlarının geniş dünyası, en basit not alma uygulamalarından karmaşık proje yönetimi platformlarına kadar bir dizi çözüm sunar. En iyi seçim, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve iş akışınıza uygun olacaktır.
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