2025'te Bullet Journaling için 10 Dijital Günlük Uygulaması

Günlük tutmak, gözlemlerinizi kaydetmek, güçlü yönlerinizi anlamak ve zaman içindeki ilerlemenizi ölçmek için genellikle etkili bir yoldur. Dijital günlük uygulamalarının yardımıyla, dijital bullet journal (veya bujo) deneyiminizi oluşturmak ve tamamen özelleştirmek hiç olmadığı kadar kolay.
İhtiyacınız olan her şey için sayısız günlük uygulaması ve ajanda uygulaması seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangisinin size uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
Bu kılavuzla, kağıt günlüğünden dijital günlük uygulamasına geçmek için en iyinin en iyisini sunuyoruz.
İhtiyaçlarınıza en uygun dijital günlük uygulama bulalım. ?️
⏰ 60 Saniyelik Özet
- ClickUp (İşbirliğine dayalı günlük tutmak için en iyisi)
- Day One (Günlük düşünceler için en iyisi)
- Diaro (Gizlilik ve güvenlik için en iyisi)
- Reflectly (Ruh hali izleme için en iyisi)
- Five Minute Journal (Hızlı günlük yazmak için en iyisi)
- Notion (Özelleştirilebilir günlük şablonları için en iyisi)
- Momento (Sosyal medya entegrasyonu için en iyisi)
- Daylio (Ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi)
- Diarium (Multimedya günlüğü için en iyisi)
- Grid Diary (Görsel günlük tutmak için en iyisi)
Dijital günlük uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?
Herhangi bir not alma uygulamasında günlük yazmaya başlamak çok kolaydır; tek ihtiyacınız olan boş bir sayfadır. Ancak günlük uygulamaları işlevsellik, kullanım kolaylığı, zaman içinde izleme ve özelleştirilebilirlik sunar.
En iyi günlük uygulamalarını karşılaştırırken şunları göz önünde bulundurun:
- Stil: Uygulamanın stili bana hitap ediyor mu?
- Kullanım kolaylığı: Yazılım, birden fazla cihazda günlük günlüğü veya diğer içerikleri tutmak için kullanımı kolay bir arayüze sahip mi?
- Özellikler: Bu dijital günlük uygulaması ihtiyacım olan tüm ücretsiz veya premium özelliklere sahip mi?
- Fiyatlandırma: Ücretsiz bir sürüm var mı ve ihtiyacım olan her şeyi içeriyor mu?
- Özelleştirme: Günlüğümün tasarımını kişiselleştirebilir miyim? Deneyimi daha eğlenceli hale getirmek için renkler, GIF'ler veya çıkartmalar kullanabilir miyim?
- Uyumluluk: Bu bir Mac uygulaması mı yoksa Android cihazlarla uyumlu mu? iOS uygulamasını mobil cihazlarda (iPhone veya iPad) kullanabilir misiniz? Yalnızca Apple App Store veya Google Play Store'da mı mevcut? Web veya masaüstü sürümü de var mı?
- Gizlilik: Uygulama Touch ID veya parola koruması sunuyor mu?
Herkes dijital günlük uygulamasında farklı bir şey arıyor. Dikkatinizi dağıtmayacak, sadeleştirilmiş bir arayüz isteyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ise özelleştirme seçenekleri, renkler, dijital çıkartmalar ve yapışkan notlar tercih ediyor.
Hangi yaklaşımı tercih ederseniz edin, size uygun bir günlük uygulaması mutlaka vardır.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dijital Günlük Uygulaması
Dijital günlük deneyiminizi geliştirmek için hazır mısınız? İşte bugün mevcut en iyi uygulamaların listesi.
Her biri günlük notlarınızı yazabileceğiniz güvenli bir alan sunar, bu nedenle günlük tutma ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri arayın.
1. ClickUp
İşbirliğine Dayalı Günlük Tutmak İçin En İyisi
ClickUp, verimlilik, proje yönetimi ve proje belgelerinin kaydedilmesi için inanılmaz derecede kullanışlı bir araçtır. Ayrıca dijital günlüğünüz için de ideal bir yerdir. Belge oluşturmayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran özellikleriyle, dijital planlayıcı uygulaması olarak doğal bir seçimdir.
Zengin metin biçimlendirme, görüntü gömme, iç içe sayfalar ve yer imleri gibi ClickUp Belge özelliklerini kullanarak, yazma tarzınızı tamamlayan ve gününüzün her anını yakalamanızı sağlayan bir dijital planlama sistemi oluşturun.
Belgelerde ClickUp AI'yı yazma asistanı olarak kullanarak dijital günlüğünüzde notlar oluşturun veya özetleyin. Yazmanın ötesinde, ClickUp AI, görevlerinizin ve belgelerinizin bağlamına göre anında eylem öğeleri ve alt görevler oluşturmak için kullanılabilir.
Bireysel günlük kayıtlarını düzenleyin, etiketler kullanarak kategorilere ayırın ve zaman içinde günlük veya haftalık girdilerden oluşan bir kitaplık oluşturun. Sayfa başına gizlilik ve paylaşım seçenekleriyle girdilerinizi paylaşıp paylaşmayacağınıza veya günlüklerinizi gizli tutmaya karar verin.
Yerleşik Odak Modunu açarak günlük yazarken dikkatinizin dağılmasını önleyin veya zaman yönetimi tekniği olarak zaman izleyiciyi kullanarak günlük yazmaya ayırdığınız süreyi takip edin.
Günlüğünüzün yanına hızlı bir not eklemek, yapılacaklar listesi veya kontrol listesi oluşturmak istediğinizde ClickUp Notes'u kullanın. Notlarınıza her yerden kolayca erişebilirsiniz, böylece bir daha asla yapışkan not veya defter girdilerini kaybetmezsiniz.
Not Defteri girdileri, son teslim tarihleriyle birlikte anında izlenebilir görevlere dönüştürülebilir; hedeflerinizdeki ilerlemeyi izlemek, kendinizi harekete geçirmek veya önceliklerinizi yönetmek için idealdir.
ClickUp sadece kişisel günlükler için değil, iş amaçlı da idealdir. SOP'leri ve kullanım kılavuzlarını kaydetmek için süreç belgeleme yazılımı olarak kullanabilirsiniz.
Evde, ofiste veya yolda, ClickUp ile yapabilirsiniz. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgelerinde günlük veya haftalık bir günlük oluşturun
- Zengin medya ve metin biçimlendirme ile günlük girdilerinizi özelleştirin
- Başlıklar, yer imleri ve etiketlerle düşüncelerinizi düzenleyin
- Etiketler aracılığıyla önceki günlük girdilerini arayın
- ClickUp mobil uygulamasıyla hareket halindeyken günlüğünüze eklemeler yapın
- ClickUp Hedefleri ve ClickUp Görevleri gibi diğer özellikleri ekleyerek dijital günlüğünüzü tam özellikli bir verimlilik sistemine dönüştürün
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, bazı kullanıcıların günlüklerini istedikleri gibi tamamen kişiselleştirmeleri biraz zaman alabilir
- ClickUp, günlük tutma şeklini özelleştirmek isteyen kullanıcılar için harika bir seçimdir, ancak hazır bir günlük deneyimi isteyenler için ideal olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Day One
Günlük Düşünceler için En İyisi
Day One, kendisini "1 numaralı günlük uygulaması" olarak tanımlıyor. Uygulama, ödüllü modern ve minimalist tasarımıyla gurur duyuyor. Kullanıcılar her gün günlük yazmaya ve uygulamayı önceki günleri düşünmek için geriye dönüp bakabilecekleri bir araç olarak kullanmaya teşvik ediliyor. ✏️
Day One'ın en iyi özellikleri
- Günlük girdilerine fotoğraf, çizim, ses ve video ekleyin
- Uygulama içinde hayatınızın farklı alanları için birden fazla günlük oluşturun
- Parola, biyometrik güvenlik ve uçtan uca şifreleme ile güvenliğe odaklanın
- Otomatik olarak yedeklenir ve verileri istediğiniz zaman kolayca dışa aktarabilirsiniz
Day One sınırlamaları
- Uygulama günlük günce tutmak için tasarlanmıştır, bu nedenle hedef veya alışkanlık izleme isteyen kullanıcıların başka bir yere bakması gerekecektir
- Day One, öncelikle bir iOS ve Android uygulamasıdır, bu nedenle web sürümü hala beta aşamasındadır
Day One fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 2,92 $/ay
Day One puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
3. Diaro
Gizlilik ve Güvenlik için En İyisi
Diaro, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde günlük tutma alışkanlığını teşvik eden basit bir dijital günlük uygulamasıdır. Kullanıcılar günlük girdileri ekleyebilir, notları düzenleyebilir, önceki girdileri arayabilir ve zamanla bir sayfa kütüphanesi oluşturabilir. ?
Diaro'nun en iyi özellikleri
- Günlük veya ajanda girdilerini klasörler ve etiketlerle düzenleyin
- Günlük girdilerine resim ve konum ekleyin
- 30'dan fazla dil ile uyumludur
- Diaro iOS veya Android uygulaması ile Dropbox'ın web sürümü arasında senkronizasyon yapın
Diaro sınırlamaları
- Diaro'da metin biçimlendirme özelliği bulunmadığından, notlarınızı kişiselleştirmek veya vurgulamak için kalın, italik veya altı çizili yazı tipi kullanamazsınız
- Kullanıcılar, uygulama içinde birden fazla günlük tutamayacağınızı bildiriyor
Diaro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Diaro Pro: Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Diaro puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Reflectly
Ruh Hali İzleme için En İyisi
Reflectly, farkındalık, zihinsel sağlık ve ruh hali izlemeye odaklanması nedeniyle kendisini "dünyanın ilk akıllı günlüğü" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar günlük günlük ipuçlarına, ilerleme izlemeye, motivasyon alıntılarına ve günlük zorluklara erişebilir.
İşyerinde dijital günlük uygulaması kullanmayı planlıyorsanız, Reflectly for Work yakında kullanıma sunulacak. ?
Reflectly'nin en iyi özellikleri
- Ruh haliniz ve sağlığınızla ilgili günlük soruları yanıtlayın
- Günlük günlük yazma önerileriyle yazmak için ilham alın
- Önceki günlük girdilerini okuyun ve üzerinde düşünün
- Zaman içinde ruh halinizi ve alışkanlıklarınızı izleyin
Reflectly sınırlamaları
- Uygulama büyük ölçüde farkındalığa odaklandığından, geleneksel bir dijital günlük uygulaması için en iyi seçenek olmayabilir
- Reflectly yalnızca App Store ve Google Play mağazasında mevcuttur, web veya masaüstü sürümü yoktur
Reflectly fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Reflectly Premium: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Reflectly puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir.
ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.
5. Beş Dakikalık Günlük
Hızlı Günlük Tutmak İçin En İyisi
Five Minute Journal uygulaması, popüler basılı günlüğün dijital sürümünü sunar. Fikir, günde sadece beş dakika ayırarak günlüğünüze düşüncelerinizi yazmaktır.
Uygulama, rehberli günlük yazma istemleri, günlük hatırlatıcılar, ilham verici alıntılar ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için haftalık zorluklar ile bu kısa girdileri kolaylaştırır. ?
Five Minute Journal'ın en iyi özellikleri
- Günlük tutma deneyimini basitleştirmek için kılavuzlu süreci kullanın
- Zaman çizelgesi veya takvim görünümüyle gezinin
- İlerlemenizi ve alışkanlıklarınızı izleyin
- Five Minute Journal, güvenli şifre, Touch ID veya Face ID ile gizli bir günlük uygulamasıdır
Beş Dakikalık Günlük sınırlamaları
- Five Minute Journal uygulamasının web veya masaüstü sürümü yoktur, bu nedenle kullanıcıların günlük tutmak için iOS veya Android cihaz kullanması gerekir
- Ücretsiz bir sürüm olsa da, kullanıcıların günlük günce istemlerine resim veya video eklemek için ücretli bir plana ihtiyaçları vardır
Five Minute Journal fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Beş Dakikalık Günlük değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Notion
Özelleştirilebilir Günlük Şablonları için En İyisi
Notion, birden fazla günlük ve alışkanlık izleyici şablonu sunan dijital bir çalışma alanı ve planlayıcı uygulamasıdır ve özel bir günlük oluşturmayı kolaylaştırır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı veya önemli fikirlerinizi toplarken, bu harika günlük uygulaması basit bir metin tabanlı sistem kullanır, böylece zaman içinde girdilerinizin veya görevlerinizin ilerlemesini izlemek için veritabanlarıyla daha kapsamlı bir şey oluşturabilirsiniz. ?
Notion'un en iyi özellikleri
- Boş bir sayfadan başlayın veya günlük şablonunu kullanarak günlüğünüzü oluşturun
- Renkler, resimler, başlıklar, veritabanları ve özellik gömme ile günlük tutma şeklinizi özelleştirin
- Günlük hayatınız ve tatillerinizden fotoğrafları, videoları ve diğer hatırlatıcıları düzenleyin
- Tek bir çalışma alanında birden fazla günlük oluşturun
- Günlük girdilerinizi özetlemenize, ipuçları sağlamanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan AI özellikleri
Notion sınırlamaları
- Notion, kişisel günlük tutanlar için görsel olarak çekici olmayabilecek bir günlük uygulamasından çok bir kelime işleme aracı gibi görünür ve hissedilir
- Bazı kullanıcılar, Notion'daki özelliklerin aralığını ilk başta çok fazla bulabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)
7. Momento
Sosyal Medya Entegrasyonu için En İyisi
Momento, günlük günlük yazmayı teşvik eden ve sosyal medya uygulamalarınızdan içeriği otomatik olarak toplayan, yalnızca iOS için geliştirilmiş bir dijital günlük uygulamasıdır. Momento, Instagram, Spotify veya Goodreads gibi uygulamalardan içeriği çekmek için beslemeleri kullanır ve hayatınızın anlarını resmetmenize yardımcı olur. ?️
Momento'nun en iyi özellikleri
- Tüm günlük girdilerinizi ve anılarınızı tek bir yerde düzenleyin
- Sosyal ağ ve eğlence uygulamalarından gelen besleme entegrasyonlarıyla her günün daha kapsamlı bir görünümünü elde edin
- Belirli anları başkalarıyla paylaşmayı seçin
- Önceki günlük girdilerini arayın ve üzerinde düşünün
Momento sınırlamaları
- Momento yalnızca iOS'ta mevcuttur, Android, web veya masaüstü bilgisayarlarında kullanılamaz
- Şifreler veya Touch ID gibi gelişmiş güvenlik özellikleri Momento ile ücretli ek özelliklerdir
Momento fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Momento puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
8. Daylio
Ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi
Daylio, ruh hali, mutluluk ve hedef izlemeye odaklanan bir kişisel bakım dijital günlük uygulaması olarak tanıtılıyor. Kullanıcılar ruh hallerini seçmeleri, günlerini tanımlamaları ve zaman içinde ölçebilecekleri hedefler veya amaçlar belirlemeleri istenir. ?
Daylio'nun en iyi özellikleri
- Yerleşik ruh hali izleyici ile günlük tutarken öz bakıma ve farkındalığa odaklanın
- Çekici takvim görünümleriyle zaman içinde ruh halinizi ve ilerlemenizi görselleştirin
- Gelişmiş istatistikler alın ve zaman içinde hedeflerinizdeki ilerlemeyi takip edin
- Farklı renk temalarıyla deneyiminizi özelleştirin
Daylio sınırlamaları
- Günlük uygulaması öncelikle farkındalık ve öz bakım amaçlıdır, bu nedenle standart dijital günlük uygulamaları arayan kullanıcılar için uygun değildir
- Daylio masaüstü veya tarayıcı uygulaması olarak mevcut değildir, bu nedenle bir iOS veya Android cihaz kullanmanız gerekir
Daylio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Daylio puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
9. Diarium
Multimedya Günlüğü için En İyisi
Diarium, daha geleneksel tarzda bir dijital günlük uygulamasıdır. Çapraz platformdur, yani nerede olursanız olun günlüğünüzü kolayca başlatabilir ve devam ettirebilirsiniz. Fotoğraflar, videolar ve sesli notlar ekleyin ve zengin metin biçimlendirme özelliğini kullanarak girdilerinizi kişiselleştirin. ?
Diarium'un en iyi özellikleri
- Günlük veya haftalık bir günlük yazın ve önceki girdileri kaydırın
- Konumlar ve etiketler ekleyerek harita görünümünde nerede olduğunuzu görün
- Geçen yılın bu gününde ne yaptığınıza dair bildirimler alın
- Günlüğünüzü renkler, yazı tipleri, etiketler ve akıllı entegrasyonlarla özelleştirin
Diarium sınırlamaları
- Diarium, diğer çağdaş ve sadeleştirilmiş seçeneklere kıyasla daha geleneksel bir günlük gibi hissettirir
- Yerleşik bir alışkanlık veya hedef izleme özelliği yoktur, bu nedenle bunun için başka bir uygulamayı tercih edebilirsiniz
Diarium fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lifetime Pro: 7,99 $
Diarium puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Grid Diary
Görsel Günlük Tutmak İçin En İyisi
Grid Diary, günlük yazmaya başlamak için modern ve kolay bir yoldur. Uygulama, süreci daha verimli hale getirmek için yansıtıcı sorular ve günlük şablonları kullanır. Benzersiz ızgara biçimi, hayatınızın farklı yönlerini düşünmeniz için size ilham verir. ?
Grid Diary'nin en iyi özellikleri
- Kılavuzlu yazma deneyimi ile yazar bloğunu aşın
- Tek bir uygulamada birden fazla günlük başlatın
- Şükran, yansıma ve ilerlemeyi teşvik etmek için yerleşik komutları kullanın
- Çıkartmalar, satır içi resimler ve metin biçimlendirme ile dijital günlüğünüzü kişiselleştirin
Grid Diary'nin sınırları
- Bazı kullanıcılar, benzersiz sisteminden ziyade daha geleneksel bir günlük tutma yaklaşımını tercih edebilir
- Web sürümü yoktur, bu nedenle uygulamayı kullanmak için Android veya iOS cihaz veya Mac bilgisayarınız olmalıdır
Grid Diary'nin fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: 2,99 $/ay
Grid Diary'nin puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
En İyi Dijital Günlük Uygulamalarıyla Düzenli Olun
Dijital günlük tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve günlük hayatınızı kaydetmeniz için sizi motive edecek ve teşvik edecek birçok uygulama mevcut. Odak noktanız farkındalık, günlük yazmak veya alışkanlıklarınızı izlemek olsun, bu listede hedeflerinize uygun bir uygulama mutlaka vardır.
ClickUp'ı ücretsiz deneyerek, kişiselleştirilmiş dijital verimlilik sisteminizle çevrimiçi günlüğünüzü bir üst seviyeye taşıyın.
Günlük düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmek için dikkatinizi dağıtmayan ve tüm özelliklere sahip bir alan ve bu düşünceleri eyleme dönüştürme gücü elde edeceksiniz. ✨