2025'te Bullet Journaling için 10 Dijital Günlük Uygulaması

Günlük tutmak, gözlemlerinizi kaydetmek, güçlü yönlerinizi anlamak ve zaman içindeki ilerlemenizi ölçmek için genellikle etkili bir yoldur. Dijital günlük uygulamalarının yardımıyla, dijital bullet journal (veya bujo) deneyiminizi oluşturmak ve tamamen özelleştirmek hiç olmadığı kadar kolay.

İhtiyacınız olan her şey için sayısız günlük uygulaması ve ajanda uygulaması seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangisinin size uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Bu kılavuzla, kağıt günlüğünden dijital günlük uygulamasına geçmek için en iyinin en iyisini sunuyoruz.

İhtiyaçlarınıza en uygun dijital günlük uygulama bulalım. ?️

⏰ 60 Saniyelik Özet ClickUp (İşbirliğine dayalı günlük tutmak için en iyisi)

Day One (Günlük düşünceler için en iyisi)

Diaro (Gizlilik ve güvenlik için en iyisi)

Reflectly (Ruh hali izleme için en iyisi)

Five Minute Journal (Hızlı günlük yazmak için en iyisi)

Notion (Özelleştirilebilir günlük şablonları için en iyisi)

Momento (Sosyal medya entegrasyonu için en iyisi)

Daylio (Ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi)

Diarium (Multimedya günlüğü için en iyisi)

Grid Diary (Görsel günlük tutmak için en iyisi)

Dijital günlük uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Herhangi bir not alma uygulamasında günlük yazmaya başlamak çok kolaydır; tek ihtiyacınız olan boş bir sayfadır. Ancak günlük uygulamaları işlevsellik, kullanım kolaylığı, zaman içinde izleme ve özelleştirilebilirlik sunar.

En iyi günlük uygulamalarını karşılaştırırken şunları göz önünde bulundurun:

Stil: Uygulamanın stili bana hitap ediyor mu?

Kullanım kolaylığı: Yazılım, birden fazla cihazda günlük günlüğü veya diğer içerikleri tutmak için kullanımı kolay bir arayüze sahip mi?

Özellikler: Bu dijital günlük uygulaması ihtiyacım olan tüm ücretsiz veya premium özelliklere sahip mi?

Fiyatlandırma: Ücretsiz bir sürüm var mı ve ihtiyacım olan her şeyi içeriyor mu?

Özelleştirme : Günlüğümün tasarımını kişiselleştirebilir miyim? Deneyimi daha eğlenceli hale getirmek için renkler, GIF'ler veya çıkartmalar kullanabilir miyim?

Uyumluluk: Bu bir Mac uygulaması mı yoksa Android cihazlarla uyumlu mu? iOS uygulamasını mobil cihazlarda (iPhone veya iPad) kullanabilir misiniz? Yalnızca Apple App Store veya Google Play Store'da mı mevcut? Web veya masaüstü sürümü de var mı?

Gizlilik: Uygulama Touch ID veya parola koruması sunuyor mu?

Herkes dijital günlük uygulamasında farklı bir şey arıyor. Dikkatinizi dağıtmayacak, sadeleştirilmiş bir arayüz isteyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ise özelleştirme seçenekleri, renkler, dijital çıkartmalar ve yapışkan notlar tercih ediyor.

Hangi yaklaşımı tercih ederseniz edin, size uygun bir günlük uygulaması mutlaka vardır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dijital Günlük Uygulaması

Dijital günlük deneyiminizi geliştirmek için hazır mısınız? İşte bugün mevcut en iyi uygulamaların listesi.

Her biri günlük notlarınızı yazabileceğiniz güvenli bir alan sunar, bu nedenle günlük tutma ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri arayın.

İşbirliğine Dayalı Günlük Tutmak İçin En İyisi

ClickUp Belgeleri ile Daha İyi Günlük Tutmaya Başlayın Slash Komutlarını ve zengin metin düzenleme özelliğini kullanarak ClickUp Belgelerinde notlarınızı hızlıca düzenleyin

ClickUp, verimlilik, proje yönetimi ve proje belgelerinin kaydedilmesi için inanılmaz derecede kullanışlı bir araçtır. Ayrıca dijital günlüğünüz için de ideal bir yerdir. Belge oluşturmayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran özellikleriyle, dijital planlayıcı uygulaması olarak doğal bir seçimdir.

Zengin metin biçimlendirme, görüntü gömme, iç içe sayfalar ve yer imleri gibi ClickUp Belge özelliklerini kullanarak, yazma tarzınızı tamamlayan ve gününüzün her anını yakalamanızı sağlayan bir dijital planlama sistemi oluşturun.

Belgelerde ClickUp AI'yı yazma asistanı olarak kullanarak dijital günlüğünüzde notlar oluşturun veya özetleyin. Yazmanın ötesinde, ClickUp AI, görevlerinizin ve belgelerinizin bağlamına göre anında eylem öğeleri ve alt görevler oluşturmak için kullanılabilir.

ClickUp Brain'den günlük girdilerinizi özetlemesini isteyin

Bireysel günlük kayıtlarını düzenleyin, etiketler kullanarak kategorilere ayırın ve zaman içinde günlük veya haftalık girdilerden oluşan bir kitaplık oluşturun. Sayfa başına gizlilik ve paylaşım seçenekleriyle girdilerinizi paylaşıp paylaşmayacağınıza veya günlüklerinizi gizli tutmaya karar verin.

Yerleşik Odak Modunu açarak günlük yazarken dikkatinizin dağılmasını önleyin veya zaman yönetimi tekniği olarak zaman izleyiciyi kullanarak günlük yazmaya ayırdığınız süreyi takip edin.

Günlüğünüzün yanına hızlı bir not eklemek, yapılacaklar listesi veya kontrol listesi oluşturmak istediğinizde ClickUp Notes'u kullanın. Notlarınıza her yerden kolayca erişebilirsiniz, böylece bir daha asla yapışkan not veya defter girdilerini kaybetmezsiniz.

Notları zahmetsizce yakalayın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp'ta her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün. Not Defteri

Not Defteri girdileri, son teslim tarihleriyle birlikte anında izlenebilir görevlere dönüştürülebilir; hedeflerinizdeki ilerlemeyi izlemek, kendinizi harekete geçirmek veya önceliklerinizi yönetmek için idealdir.

ClickUp sadece kişisel günlükler için değil, iş amaçlı da idealdir. SOP'leri ve kullanım kılavuzlarını kaydetmek için süreç belgeleme yazılımı olarak kullanabilirsiniz.

Evde, ofiste veya yolda, ClickUp ile yapabilirsiniz. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgelerinde günlük veya haftalık bir günlük oluşturun

Zengin medya ve metin biçimlendirme ile günlük girdilerinizi özelleştirin

Başlıklar, yer imleri ve etiketlerle düşüncelerinizi düzenleyin

Etiketler aracılığıyla önceki günlük girdilerini arayın

ClickUp mobil uygulamasıyla hareket halindeyken günlüğünüze eklemeler yapın

ClickUp Hedefleri ve ClickUp Görevleri gibi diğer özellikleri ekleyerek dijital günlüğünüzü tam özellikli bir verimlilik sistemine dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, bazı kullanıcıların günlüklerini istedikleri gibi tamamen kişiselleştirmeleri biraz zaman alabilir

ClickUp, günlük tutma şeklini özelleştirmek isteyen kullanıcılar için harika bir seçimdir, ancak hazır bir günlük deneyimi isteyenler için ideal olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Day One

Günlük Düşünceler için En İyisi

day One aracılığıyla

Day One, kendisini "1 numaralı günlük uygulaması" olarak tanımlıyor. Uygulama, ödüllü modern ve minimalist tasarımıyla gurur duyuyor. Kullanıcılar her gün günlük yazmaya ve uygulamayı önceki günleri düşünmek için geriye dönüp bakabilecekleri bir araç olarak kullanmaya teşvik ediliyor. ✏️

Day One'ın en iyi özellikleri

Günlük girdilerine fotoğraf, çizim, ses ve video ekleyin

Uygulama içinde hayatınızın farklı alanları için birden fazla günlük oluşturun

Parola, biyometrik güvenlik ve uçtan uca şifreleme ile güvenliğe odaklanın

Otomatik olarak yedeklenir ve verileri istediğiniz zaman kolayca dışa aktarabilirsiniz

Day One sınırlamaları

Uygulama günlük günce tutmak için tasarlanmıştır, bu nedenle hedef veya alışkanlık izleme isteyen kullanıcıların başka bir yere bakması gerekecektir

Day One, öncelikle bir iOS ve Android uygulamasıdır, bu nedenle web sürümü hala beta aşamasındadır

Day One fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 2,92 $/ay

Day One puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

3. Diaro

Gizlilik ve Güvenlik için En İyisi

diaro aracılığıyla

Diaro, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde günlük tutma alışkanlığını teşvik eden basit bir dijital günlük uygulamasıdır. Kullanıcılar günlük girdileri ekleyebilir, notları düzenleyebilir, önceki girdileri arayabilir ve zamanla bir sayfa kütüphanesi oluşturabilir. ?

Diaro'nun en iyi özellikleri

Günlük veya ajanda girdilerini klasörler ve etiketlerle düzenleyin

Günlük girdilerine resim ve konum ekleyin

30'dan fazla dil ile uyumludur

Diaro iOS veya Android uygulaması ile Dropbox'ın web sürümü arasında senkronizasyon yapın

Diaro sınırlamaları

Diaro'da metin biçimlendirme özelliği bulunmadığından, notlarınızı kişiselleştirmek veya vurgulamak için kalın, italik veya altı çizili yazı tipi kullanamazsınız

Kullanıcılar, uygulama içinde birden fazla günlük tutamayacağınızı bildiriyor

Diaro fiyatlandırması

Ücretsiz

Diaro Pro: Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Diaro puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Reflectly

Ruh Hali İzleme için En İyisi

via Reflectly

Reflectly, farkındalık, zihinsel sağlık ve ruh hali izlemeye odaklanması nedeniyle kendisini "dünyanın ilk akıllı günlüğü" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar günlük günlük ipuçlarına, ilerleme izlemeye, motivasyon alıntılarına ve günlük zorluklara erişebilir.

İşyerinde dijital günlük uygulaması kullanmayı planlıyorsanız, Reflectly for Work yakında kullanıma sunulacak. ?

Reflectly'nin en iyi özellikleri

Ruh haliniz ve sağlığınızla ilgili günlük soruları yanıtlayın

Günlük günlük yazma önerileriyle yazmak için ilham alın

Önceki günlük girdilerini okuyun ve üzerinde düşünün

Zaman içinde ruh halinizi ve alışkanlıklarınızı izleyin

Reflectly sınırlamaları

Uygulama büyük ölçüde farkındalığa odaklandığından, geleneksel bir dijital günlük uygulaması için en iyi seçenek olmayabilir

Reflectly yalnızca App Store ve Google Play mağazasında mevcuttur, web veya masaüstü sürümü yoktur

Reflectly fiyatlandırma

Ücretsiz

Reflectly Premium: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Reflectly puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

5. Beş Dakikalık Günlük

Hızlı Günlük Tutmak İçin En İyisi

via Five Minute Journal

Five Minute Journal uygulaması, popüler basılı günlüğün dijital sürümünü sunar. Fikir, günde sadece beş dakika ayırarak günlüğünüze düşüncelerinizi yazmaktır.

Uygulama, rehberli günlük yazma istemleri, günlük hatırlatıcılar, ilham verici alıntılar ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için haftalık zorluklar ile bu kısa girdileri kolaylaştırır. ?

Five Minute Journal'ın en iyi özellikleri

Günlük tutma deneyimini basitleştirmek için kılavuzlu süreci kullanın

Zaman çizelgesi veya takvim görünümüyle gezinin

İlerlemenizi ve alışkanlıklarınızı izleyin

Five Minute Journal, güvenli şifre, Touch ID veya Face ID ile gizli bir günlük uygulamasıdır

Beş Dakikalık Günlük sınırlamaları

Five Minute Journal uygulamasının web veya masaüstü sürümü yoktur, bu nedenle kullanıcıların günlük tutmak için iOS veya Android cihaz kullanması gerekir

Ücretsiz bir sürüm olsa da, kullanıcıların günlük günce istemlerine resim veya video eklemek için ücretli bir plana ihtiyaçları vardır

Five Minute Journal fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Beş Dakikalık Günlük değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Notion

Özelleştirilebilir Günlük Şablonları için En İyisi

notion aracılığıyla

Notion, birden fazla günlük ve alışkanlık izleyici şablonu sunan dijital bir çalışma alanı ve planlayıcı uygulamasıdır ve özel bir günlük oluşturmayı kolaylaştırır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı veya önemli fikirlerinizi toplarken, bu harika günlük uygulaması basit bir metin tabanlı sistem kullanır, böylece zaman içinde girdilerinizin veya görevlerinizin ilerlemesini izlemek için veritabanlarıyla daha kapsamlı bir şey oluşturabilirsiniz. ?

Notion'un en iyi özellikleri

Boş bir sayfadan başlayın veya günlük şablonunu kullanarak günlüğünüzü oluşturun

Renkler, resimler, başlıklar, veritabanları ve özellik gömme ile günlük tutma şeklinizi özelleştirin

Günlük hayatınız ve tatillerinizden fotoğrafları, videoları ve diğer hatırlatıcıları düzenleyin

Tek bir çalışma alanında birden fazla günlük oluşturun

Günlük girdilerinizi özetlemenize, ipuçları sağlamanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan AI özellikleri

Notion sınırlamaları

Notion, kişisel günlük tutanlar için görsel olarak çekici olmayabilecek bir günlük uygulamasından çok bir kelime işleme aracı gibi görünür ve hissedilir

Bazı kullanıcılar, Notion'daki özelliklerin aralığını ilk başta çok fazla bulabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

7. Momento

Sosyal Medya Entegrasyonu için En İyisi

via Momento

Momento, günlük günlük yazmayı teşvik eden ve sosyal medya uygulamalarınızdan içeriği otomatik olarak toplayan, yalnızca iOS için geliştirilmiş bir dijital günlük uygulamasıdır. Momento, Instagram, Spotify veya Goodreads gibi uygulamalardan içeriği çekmek için beslemeleri kullanır ve hayatınızın anlarını resmetmenize yardımcı olur. ?️

Momento'nun en iyi özellikleri

Tüm günlük girdilerinizi ve anılarınızı tek bir yerde düzenleyin

Sosyal ağ ve eğlence uygulamalarından gelen besleme entegrasyonlarıyla her günün daha kapsamlı bir görünümünü elde edin

Belirli anları başkalarıyla paylaşmayı seçin

Önceki günlük girdilerini arayın ve üzerinde düşünün

Momento sınırlamaları

Momento yalnızca iOS'ta mevcuttur, Android, web veya masaüstü bilgisayarlarında kullanılamaz

Şifreler veya Touch ID gibi gelişmiş güvenlik özellikleri Momento ile ücretli ek özelliklerdir

Momento fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Momento puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

8. Daylio

Ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi

daylio aracılığıyla

Daylio, ruh hali, mutluluk ve hedef izlemeye odaklanan bir kişisel bakım dijital günlük uygulaması olarak tanıtılıyor. Kullanıcılar ruh hallerini seçmeleri, günlerini tanımlamaları ve zaman içinde ölçebilecekleri hedefler veya amaçlar belirlemeleri istenir. ?

Daylio'nun en iyi özellikleri

Yerleşik ruh hali izleyici ile günlük tutarken öz bakıma ve farkındalığa odaklanın

Çekici takvim görünümleriyle zaman içinde ruh halinizi ve ilerlemenizi görselleştirin

Gelişmiş istatistikler alın ve zaman içinde hedeflerinizdeki ilerlemeyi takip edin

Farklı renk temalarıyla deneyiminizi özelleştirin

Daylio sınırlamaları

Günlük uygulaması öncelikle farkındalık ve öz bakım amaçlıdır, bu nedenle standart dijital günlük uygulamaları arayan kullanıcılar için uygun değildir

Daylio masaüstü veya tarayıcı uygulaması olarak mevcut değildir, bu nedenle bir iOS veya Android cihaz kullanmanız gerekir

Daylio fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Daylio puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

9. Diarium

Multimedya Günlüğü için En İyisi

via Diarium

Diarium, daha geleneksel tarzda bir dijital günlük uygulamasıdır. Çapraz platformdur, yani nerede olursanız olun günlüğünüzü kolayca başlatabilir ve devam ettirebilirsiniz. Fotoğraflar, videolar ve sesli notlar ekleyin ve zengin metin biçimlendirme özelliğini kullanarak girdilerinizi kişiselleştirin. ?

Diarium'un en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık bir günlük yazın ve önceki girdileri kaydırın

Konumlar ve etiketler ekleyerek harita görünümünde nerede olduğunuzu görün

Geçen yılın bu gününde ne yaptığınıza dair bildirimler alın

Günlüğünüzü renkler, yazı tipleri, etiketler ve akıllı entegrasyonlarla özelleştirin

Diarium sınırlamaları

Diarium, diğer çağdaş ve sadeleştirilmiş seçeneklere kıyasla daha geleneksel bir günlük gibi hissettirir

Yerleşik bir alışkanlık veya hedef izleme özelliği yoktur, bu nedenle bunun için başka bir uygulamayı tercih edebilirsiniz

Diarium fiyatlandırması

Ücretsiz

Lifetime Pro: 7,99 $

Diarium puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Grid Diary

Görsel Günlük Tutmak İçin En İyisi

grid Diary aracılığıyla

Grid Diary, günlük yazmaya başlamak için modern ve kolay bir yoldur. Uygulama, süreci daha verimli hale getirmek için yansıtıcı sorular ve günlük şablonları kullanır. Benzersiz ızgara biçimi, hayatınızın farklı yönlerini düşünmeniz için size ilham verir. ?

Grid Diary'nin en iyi özellikleri

Kılavuzlu yazma deneyimi ile yazar bloğunu aşın

Tek bir uygulamada birden fazla günlük başlatın

Şükran, yansıma ve ilerlemeyi teşvik etmek için yerleşik komutları kullanın

Çıkartmalar, satır içi resimler ve metin biçimlendirme ile dijital günlüğünüzü kişiselleştirin

Grid Diary'nin sınırları

Bazı kullanıcılar, benzersiz sisteminden ziyade daha geleneksel bir günlük tutma yaklaşımını tercih edebilir

Web sürümü yoktur, bu nedenle uygulamayı kullanmak için Android veya iOS cihaz veya Mac bilgisayarınız olmalıdır

Grid Diary'nin fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: 2,99 $/ay

Grid Diary'nin puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

En İyi Dijital Günlük Uygulamalarıyla Düzenli Olun

Dijital günlük tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve günlük hayatınızı kaydetmeniz için sizi motive edecek ve teşvik edecek birçok uygulama mevcut. Odak noktanız farkındalık, günlük yazmak veya alışkanlıklarınızı izlemek olsun, bu listede hedeflerinize uygun bir uygulama mutlaka vardır.

ClickUp'ı ücretsiz deneyerek, kişiselleştirilmiş dijital verimlilik sisteminizle çevrimiçi günlüğünüzü bir üst seviyeye taşıyın.

Günlük düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmek için dikkatinizi dağıtmayan ve tüm özelliklere sahip bir alan ve bu düşünceleri eyleme dönüştürme gücü elde edeceksiniz. ✨