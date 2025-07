2025'in En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Yapılacaklar listesi olmadan yaşayamayan tek kişi ben olamam! Bu günlük kontrol listesi uygulamaları, görevleri düzenlememe, hatırlatıcılar ayarlamama ve işleri ayrıntılı bir şekilde önceliklendirmeye yardımcı olan kişisel dijital asistanım haline geldi.

Kaçırdığım o kadar çok şey (dişçi randevuları dahil) ve son tarihler... Sanırım kırılma noktası, bir etkinlik düzenlerken her şeyin alt üst olmasıydı.

Doğru araçlar ve zihniyet değişikliği ile artık hiçbir şey gözden kaçmaz. Bazen bilişsel yeteneklerimizi abartır ve yardım kabul etmeyi başaramayız.

Henüz bir yapılacaklar listesi uygulaması kullanmıyorsanız, bunu bir fırsat olarak değerlendirin. Bu inanılmaz araçlar, farklı son tarihleri ve öncelikleri olan birden fazla görevi aynı anda yürütürken işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olur.

Farklı görev yönetimi uygulamalarını denemek için çok zaman harcadım. Deneyimlerime ve ClickUp takımı tarafından yapılan testlere dayanarak, hem ücretsiz hem de ücretli en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarının bir listesini hazırladım.

Ancak listeye geçmeden önce, bir yapılacaklar listesi uygulamasında bulunması gereken özellikleri hızlıca gözden geçirelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte piyasadaki en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarına genel bir bakış: ClickUp —en iyi AI entegre yapılacaklar listesi uygulaması —en iyi AI entegre yapılacaklar listesi uygulaması Todoist—en estetik yapılacaklar listesi TickTick—odaklanmak için en iyisi Any. do—WhatsApp entegrasyonu için en iyisi Things 3—iOS görev yönetimi için en iyisi Google Tasks—G-Suite kullanıcıları için en iyisi Microsoft To Do—Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi Remember the Milk—eğlenceli kullanıcı arayüzü ile en iyisi Habitica—en iyi oyunlaştırılmış yapılacaklar listesi uygulaması Workflowy—Minimalist görev listeleri oluşturmak için en iyisi

Bir Yapılacaklar Listesi Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kullanıcı dostu arayüz: Uygulama sezgisel ve gezinmesi kolay olmalı, açık talimatlar içermeli ve öğrenmesi kolay olmalı (bazen tek istediğim, Uygulama sezgisel ve gezinmesi kolay olmalı, açık talimatlar içermeli ve öğrenmesi kolay olmalı (bazen tek istediğim, kafamdakileri boşaltmak için basit bir kontrol listesi; bunu en hızlı şekilde sağlayan uygulama kazanır. Bu yüzden telefonumun ana ekranındaki bileşenleri seviyorum. Tek bir dokunuşla her şey hazır)

Çapraz platform uyumluluğu : Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi farklı cihazlardan yapılacaklar listelerine sorunsuz bir şekilde erişebilmelisiniz (Gün boyunca telefonum ve dizüstü bilgisayarım arasında geçiş yapıyorum, ayrıca kişisel iş akışım için masaüstü bilgisayarım da var. Çapraz platform kullanılabilirliği ve güvenlik birbiriyle el ele gider. Araçların masaüstü ve mobil uygulamalarında eşit derecede üstün bir deneyim sunması gerekir. Genellikle şirketler web deneyimini önceliklendirir ve mobil deneyim ikinci planda kalır)

Görev önceliklendirme ve sıralama seçenekleri: Görevleri aciliyet veya önemine göre önceliklendirebilmelisiniz ve uygulama son teslim tarihi, kategori veya özel sipariş gibi birden fazla sıralama seçeneği sunmalıdır (Hayatım buna bağlıymış gibi etiketler kullanıyorum. İzlediğim iş hacmi çok fazla olduğu için, etkili olabilmek için en özelleştirilmiş görünümleri elde etmem gerekiyor. Bunu etiketler, öncelik işaretleri, farklı görünüm türleri vb. ile yapıyorum. Bu özelleştirme seçeneğine sahip olmak çok önemli)

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Hatırlatıcılar ve bildirimler, Hatırlatıcılar ve bildirimler, görevleri takip etmenize ve proje teslim tarihlerini kaçırmamanıza yardımcı olmak için olmazsa olmazlardır. (Hatırlatıcı alma seçeneğinin ötesinde, ne tür hatırlatıcılar ve nasıl bildirim alınacağını özelleştirme özelliğini en önemli buluyorum. Aksi takdirde, bildirim denizinde boğulursunuz. )

İşbirliği özellikleri: Takım projeleri üzerinde çalışmak için görev paylaşımı, yorum yapma ve görevleri takım üyelerine atama gibi işbirliği özellikleri çok önemlidir (Bu benim için çok önemli çünkü farklı departmanlarda çalışıyorum, sık sık kişileri etiketliyor veya onlardan bahsediyor ve bir görev konusu üzerinde tartışıyorum, böylece karar verebiliyor ve uyum sağlayabiliyoruz. Tüm bunları tek bir yerden yapabilmek çok önemli. )

Özelleştirilebilir kategoriler veya etiketler: Etkili proje yönetimi için görevleri kategorilere ayırarak düzenleyebilmeli ve kolay sıralama ve filtreleme için görevler atayabilmelisiniz

Bu temel özellikler, piyasada bulunan birçok aracı filtrelememe ve sizin için en iyilerini seçmeme yardımcı oldu.

Başlayalım!

En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Uygulaması

En iyi yapılacaklar listesi uygulamalarına bir bakış:

Araç En iyisi Öne çıkan özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli görev oluşturma ve güncellemeler ClickUp Görevler, özelleştirilebilir görünümler ve kullanıma hazır şablonlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcıİş: Aylık 19 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırmaClickUp Brain, her Çalışma Alanı için aylık 5 $/kullanıcı karşılığında kullanılabilir Todolist İşbirliği Tarih tanıma ve görev önceliklendirme Başlangıç: Ücretsiz Pro: Aylık 4 $/kullanıcıİş: Aylık 6 $/kullanıcıİşbirliği: Özel fiyatlandırmaGelişmiş: Özel fiyatlandırma TickTick Odaklanmayı sürdürmek Oyunlaştırılmış görev ilerlemesi ve otomatik hatırlatıcılar Ücretsiz Temel: Aylık 2,99 $/kullanıcı Any. do WhatsApp ile entegrasyon Sınırsız pano ve otomatik görev atama Sınırsız pano ve otomatik görev atama Things 3 iOS görev yönetimi Bugün sekmesi ve Yaklaşan sekmesi MacOS: 49,99 $ (Tek seferlik satın alma)iPhone ve Apple Watch: 9,99 $ (Tek seferlik satın alma)iPad: 19,99 $ (Tek seferlik satın alma) Google Görevler G-Suite görev yönetimi Gmail'den görevleri sürükleyip bırakarak öncelikleri belirleyin ve görevler oluşturun Ücretsiz Microsoft To Do Microsoft 365 kullanıcıları Takımlar ve Outlook entegrasyonları Ücretsiz Remember the Milk Eğlenceli kullanıcı arayüzü Akıllı Liste ile hızlı arama Akıllı Liste ile hızlı arama Habitica Oyunlaştırma Oyun içi ödüller ve hızlı görev oluşturma Temel: ÜcretsizGruplar için: Aylık 9 $ + kullanıcı başına 3 Workflowy Minimalist arayüzler Global arama Temel: Ücretsiz Workflowy Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı

1. ClickUp — en iyi AI entegrasyonlu yapılacaklar listesi uygulaması

ClickUp, birçok proje yönetimi, işbirliği ve analiz özelliğine sahip hepsi bir arada bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. AI entegrasyonu, onu çoğu araçtan ayıran ve verimliliği artıran, zaman kazandıran özellikler sunarak sizi etkili ve anlamlı işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Görevleri, projeleri küçük parçalara ayırmak ve her eylem öğesini ayrı bir görev olarak ayarlamak için kullanışlı bir çözümdür.

ClickUp'ta Görevleri Yönetin ClickUp'ın Liste görünümündeki filtreleri kullanarak görevleri durum, öncelik ve diğer birçok Özel Alan'a göre sıralayın ve işlerinizi size özel bir görünümde görüntüleyin

ClickUp'ın Yapılacaklar Listeleri'ni kullanarak Çalışma Alanımın herhangi bir yerinde, Görevler, Belgeler veya Notlar'da kontrol listeleri oluşturabilirim. Görev kontrol listesi, kendim ve takımım için şeffaf bir süreç belirlememe yardımcı olurken, Belgeler kontrol listesi, ClickUp Belgeler'de bir belgede listelenen eylem öğelerini işaretlememi sağlar.

Bir görev üzerinde çalışırken aklıma birden bir fikir geldiğinde (ya da bu hafta market alışverişini yapmayı unuttuğumda veya dişçi randevumu hatırladığımda), ClickUp Not Defteri'nde hızlı bir kontrol listesi oluşturuyorum. Sekme değiştirmeye gerek kalmadığından iş akışım kesintiye uğramıyor.

Çalışırken ClickUp Not Defteri'ne fikirlerinizi, yapılacaklar listelerinizi ve kendinize notlarınızı yazın

Ayrıca, çok basit olduğu için ClickUp Belgelerinde Görevler oluşturmayı tercih ediyorum. Süreç şu şekilde işliyor:

Belgedeki metni vurgulayın Araç çubuğundan + Görev'e tıklayın Listeyi Seç'e tıklayın ve bir liste seçin Oluştur'a tıklayın

Görevleri oluşturduktan sonra, bunları takım üyelerine atar ve son tarihleri belirlerim. Gerçek zamanlı düzenleme özelliği, uzaktaki takımımla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmamı sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği içinde yapılacaklar listenizi yönetin

Manuel müdahale gerektirmeyen görevler için ClickUp Brain kullanıyorum. Görev oluşturma ve alt görev planlamayı otomatikleştirir, Görevler ve Belgeler hakkındaki soruları yanıtlar (acelem olduğunda ve belirli bir bilgiyi aradığımda) ve görev ayrıntılarını özetler.

ClickUp Brain ile görev ayrıntılarını özetleyin

Bu AI yapılacaklar listesi aracının ne kadar sezgisel olduğunu test etmek için, "Çalışan Eğitim Programı Tasarla" adlı bir görev oluşturdum ve programın planını tartışmak için takım üyelerimi ekledim. Hedeflerimizi ve eğitim için benimsemek istediğimiz yaklaşımı belirtmek için Görev yorumlarını kullandık.

Birkaç gün içinde, ClickUp Brain, çalışanların ihtiyaçlarını ve beceri eksikliklerini belirlemek, eğitim modülleri oluşturmak için konu uzmanlarıyla bağlantı kurmak ve programın zaman çerçevesini belirlemek gibi (görevin bağlamını göz önünde bulundurarak) özel alt görevler önermeye başladı. Ayrıca, görev listenizi önceliklendirmenize yardımcı olma konusunda da harika!

ClickUp'ın yapay zeka destekli görev önceliklendirme özelliği ile son teslim tarihlerinin önünden gidin

Oyun değiştirici!

ClickUp ayrıca, görevleri daha sistematik bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacak kullanıma hazır birçok yapılacaklar listesi şablonu ve GTD şablonu sunar.

İşte başlamak için favori yapılacaklar listesi şablonlarım:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile görevlerin önceliklerini belirleyin ve verimliliği artırın

Bu şablon, günlük eylemlerinizi haftalık hedeflerinizle uyumlu hale getirir. Önem, aciliyet veya çaba düzeyine göre bir öncelik listesi oluşturmak, listeler, alt görevler ve son tarihlerle projeleri düzenlemek ve Gantt Grafikleri veya Kanban Panoları kullanarak ilerlemeyi izlemek için kullanın.

Şablon, düzenli olmanızı sağlamanın yanı sıra, hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve hedeflerinize ne kadar uzak olduğunuzu görebilmenizi sağlayarak stressiz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin Haftalık görev listesi oluşturun, ilerlemeyi izleyin ve ClickUp'ın Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile kısa vadeli hedeflerinize ulaşmak için ilham alın

Bu şablonu kullanarak önümüzdeki hafta için uygulanabilir bir gündem oluşturun. Benzer görevleri kategorilere ayırın, zaman açısından hassas görevler için hatırlatıcılar ayarlayın ve belirlenen son teslim tarihlerine göre ilerleme sekmesini takip edin.

Şablonu, kişisel ve profesyonel yapılacaklar listeleri oluşturmak için uygun hale getirmek üzere özelleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük rutininizi planlayın ve verimli alışkanlıklar edinin

Bu şablon, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak ve bunları sürdürmek için günlük rutin planlayıcınızdır. Size şu konularda yardımcı olur:

Günlük işlerinizi ve profesyonel taahhütlerinizi düzenli bir şekilde yerine getirin

Uzun vadede başarınıza katkıda bulunacak, ulaşılabilir hedefler belirleyin

İlerlemenizi düzenli olarak kontrol edin

Önemli görevleri kaçırmamak için öncelikleri yönetin

Listenizdeki görevleri tamamladıkça, daha çok çalışmak için sizi motive eden bir enerji patlaması yaşarsınız. Büyük ya da küçük, başarılarınız için kendinizi tebrik etmeyi unutmayın!

ClickUp, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işlevler arası takımlar için çalışır. GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly ve Zendesk gibi diğer uygulamalarla 1.000'den fazla entegrasyonu destekler. Böylece, teknoloji yığınınız çok yüklü olsa bile, ClickUp iş akışınıza hızla uyum sağlayabilir.

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Bu videoda görev önceliklendirme konusunda en iyi ipuçlarımızı alın!👇🏽

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Yapılacaklar Listenizi masaüstü, telefon veya tarayıcıdan yönetin

15'ten fazla özelleştirilebilir Görünüm arasından seçim yapın ve yapılacaklar listenizin ilerlemesini size uygun bir şekilde ayarlayın, görselleştirin ve izleyin

ClickUp Özel Alanlarına adlandırma kurallarınızı ekleyerek görev türlerini özelleştirin

ClickUp'ın AI Standups özelliği ile günün sonunda görevlerinizi özetleyerek günlük verimliliğinizi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi vardır. Ancak ClickUp, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak geniş kaynaklar ve kullanıma hazır görev yönetimi şablonları sunar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, ClickUp'ta sezgisel olarak görevler, alt görevler ve kontrol listeleri oluşturma özelliğini çok seviyor ve bu uygulamayı en iyi proje yönetimi uygulamalarından biri olarak değerlendiriyor.

"Günlük kontrol listemi oluşturabilmem, fikirleri daha sonra kullanmak üzere izleyebilmem ve kendime hatırlatıcılar ayarlayabilmem çok hoşuma gidiyor."

"Günlük kontrol listemi oluşturabilmem, fikirleri daha sonra izlemek üzere kaydedebilmem ve kendime hatırlatıcılar ayarlayabilmem çok hoşuma gidiyor."

2. Todoist — en estetik yapılacaklar listesi

todoist aracılığıyla

Bir görev listesi oluşturmak yeterli değildir. İvmeyi sürdürmek için takım üyeleriyle birlikte üzerinde işbirliği yapabilmelisiniz. İşte burada Todolist devreye girer.

Bu yapılacaklar listesi uygulamasının minimal arayüzünü seviyorum, çünkü görevlerin paylaşımını çok kolaylaştırıyor. Todoist sadece paylaşım yapmakla kalmaz, takım üyelerine görevler atayabilir ve yorumlar kullanarak ek ayrıntılar ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, hassas verilere erişimi sınırlamak istiyorsanız belirli projeleri gizli hale getirme seçeneği de buldum. Ürün planlarını, teklifleri ve diğer dahili verileri gizli tutmak için düşünceli bir ekleme.

Takımların çabalarını ve verimliliğini artırmak için tasarlanan Todlist, küçük ve orta ölçekli takımlar için akıllı bir görev yönetimi uygulamasıdır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Esnek görünümlerle ilgili görevlere odaklanın

Zaman açısından önemli görevlere öncelik verin ve daha hızlı tamamlayın

Tarih tanıma özelliği ile yinelenen görevleri ve son teslim tarihlerini sezgisel olarak ayarlayın

Yapılacaklar listenizi masaüstü, Android, iOS, giyilebilir cihazlar ve tarayıcı uzantıları arasında senkronize edin

Todoist sınırlamaları

Takvim entegrasyonu daha güçlü olabilirdi

Alt görevlerin yapılandırılması kafa karıştırıcı olabilir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

İşbirliği: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Çoğu kullanıcı, basitliği ve güçlü işbirliği özellikleri nedeniyle diğer görev yönetimi uygulamaları yerine Todoist'i tercih ediyor.

Todoist kurulumu kolaydır ve kullanıcı odaklı bir yaklaşıma sahiptir. Ayrıntılı, kişiselleştirilmiş iş listeleri oluşturmak için idealdir (büyük etkinliklerin çeşitli aşamalarını organize etmek için yararlıdır). Özellikle farklı beceri setlerine sahip çok sayıda kişinin bir projede yer aldığı durumlarda, görevleri takım üyelerine kolayca dağıtabiliriz.

Todoist kurulumu kolaydır ve kullanıcı odaklı bir yaklaşıma sahiptir.

Ayrıntılı, kişiselleştirilmiş iş listeleri oluşturmak için idealdir (büyük etkinliklerin çeşitli aşamalarını organize etmek için yararlıdır).

Özellikle farklı beceri setlerine sahip çok sayıda kişinin bir projede yer aldığı durumlarda, görevleri takım üyelerine kolayca dağıtabiliriz.

3. TickTick — odaklanmak için en iyisi

via TickTick

Bazen, uzun bir görev listesine bakmak çok zor gelebilir. Hepsini birden halletmeye çalışırsınız. Ancak bağlam değiştirme bilimi, çoklu görev yapmanın verimliliği öldürdüğünü söyler. Tüm görevleri tamamlamanın anahtarı, bir seferde tek bir işe odaklanmaktır. TickTick size bu konuda yardımcı olur.

Pomodoro verimlilik sistemine göre bir göreve odaklanmak için küçük zaman blokları ayırmanıza olanak tanıyan Pomo zamanlayıcısını denedim. Pomodoro zamanlayıcınızı duraklatmak ideal olmasa da, TickTick acil bir durum ortaya çıkması ihtimaline karşı bu özelliği sunuyor.

Benim için kişisel verimlilik, tek bir şeye odaklanmak, dikkatimi dağıtacak şeylerden uzak durmak ve yeterince derinlemesine iş yapmak anlamına geliyor. TickTick bu konuda bana yardımcı oldu.

Ayrıca, sesli giriş özelliğini kullanarak görevleri ne kadar hızlı ekleyebildiğimi ve zamanlayıcıyı tüm cihazlarımda senkronize edebildiğimi çok sevdim. Bu yapılacaklar uygulaması, kısa dönemlerde yoğun bir şekilde çalışarak verimliliğini korumak isteyen profesyoneller için idealdir.

Ancak, bu uygulama kişisel görevler için en iyisidir. Görev listeleri üzerinde takımınızla işbirliği yapmak için başka bir yere bakmanız gerekebilir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Bir göreve son teslim tarihi ve saat bilgisi eklediğinizde otomatik olarak hatırlatıcılar ayarlayın

Görev listenizi başkalarıyla paylaşın

Başarı Puanı ile görev ilerlemesini oyunlaştırın

Yapılacakları klasörler, listeler, görevler ve kontrol öğeleri halinde düzenleyin

TickTick sınırlamaları

Takvim görünümü ücretsiz sürümde mevcut değildir

Sınırlı işbirliği yetenekleri

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 2,99 $/kullanıcı (Yıllık plan 35,99 $)

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

TickTick alternatiflerine göz atın!

4. Any. do—WhatsApp entegrasyonu için en iyisi

Çok fazla uygulama arasında kayboluyor ve günlük rutininize uygun bir şey mi arıyorsunuz? Any. do iyi bir seçenek olabilir.

Hepimiz mesajlaşma veya metin mesajlaşma uygulamalarını oldukça sık kullanıyoruz ve Any. do bunun üzerine iş yapıyor. Any. do uygulamasını açmadan bile WhatsApp'tan doğrudan hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır.

Any.do'yu WhatsApp ile entegre ettim ve deneyimim oldukça sorunsuz geçti. Zaman çizelgesi olan bir görev eklediğimde, WhatsApp'ta bir hatırlatıcı alıyordum. Ancak bu özellik yalnızca ücretli planlarda mevcuttur. WhatsApp kullanmıyorsanız, Apple cihazınızda Siri ve Apple Hatırlatıcılar ile bu aracı kolayca entegre edebilirsiniz.

İşiniz satış görüşmeleri veya toplantılar gibi insanlarla çok fazla dış etkileşim gerektiriyorsa, mesajlaşmaya odaklı bir verimlilik uygulamasını denemeye değer olabilir. Ancak, derinlemesine bir iş yapmaya çalışıyorsanız, mesajlaşma uygulamaları dikkatinizi dağıtabilir. Verimliliğinizi artırmak için bu uygulamalara başvurmak, ters etki yaratabilir.

Any. do, sorunsuz bir uygulama arayan bireyler ve küçük veya orta ölçekli takımlar için uygun olabilir. Ancak, daha büyük takımlar ve kurumsal kullanıcılar daha güçlü bir uygulamaya ihtiyaç duyabilir.

Any. do'nun en iyi özellikleri

Gizli bilgileri yönetmek için gizli panolar oluşturun

Görevleri , son teslim tarihlerini ve proje durumlarını otomatik olarak atayın

Ş Akışınızı yönetmek için sınırsız pano oluşturun

Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet, mobil ve giyilebilir cihazlarınız arasında içerik senkronizasyonu

Any. do sınırlamaları

Sınırlı takvim fonksiyonu: araç, ön tanımlı olarak 30 dakikalık zaman dilimleri ayarlar ve bunları özelleştiremezsiniz

Any. do fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Aylık 5,99 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Aile: 9,99 $ (aylık 4 kullanıcı için)

Any. do derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100'den fazla yorum)

Any.do alternatiflerini inceleyin!

5. Things 3 — iOS görev yönetimi için en iyisi

via Things 3

Apple cihazlarıyla çalışmayı tercih ediyorsanız, yepyeni Things 3 uygulaması görev yönetimini kolaylaştırmak için tam size göre.

Daha önce uygulamada olmayan hatırlatıcı özelliğini çok beğendim. Doğal dil tarih ayrıştırıcısı, yazdığınız zamanı anlar ve buna göre hatırlatıcılar ayarlar. Oldukça kullanışlı.

Yazmak için çok mu meşgulsünüz? Siri'den Things'te bir hatırlatıcı ayarlamasını isteyin, hepsi bu kadar. Bu özellik, zaman açısından hassas görevlerle sık sık uğraşıyorsanız çok yararlıdır. Tüm aygıtlarınızda hatırlatıcılar alırsınız, böylece son teslim tarihlerini kaçırmazsınız.

Tasarım dili, Apple kullanıcılarına hitap eden bir uygulamadan bekleyebileceğiniz gibi: temiz, zarif, minimal ve en önemlisi işlevsel. Bugün, yarın ve hatta önümüzdeki hafta yapılacakların basit bir özeti, hayat kurtarıcı bir özellik.

Things 3 uygulaması, iş taahhütleri veya ev işleri gibi kişisel yapılacaklar listenizi izlemek için en iyi şekilde işler.

Things 3'ün en iyi özellikleri

Minimal ama fonksiyonel tasarımıyla dağınıklıktan kurtulun

Headlines ile büyük görevleri küçük parçalara ayırın

Bugün listesiyle günlük programınızı izleyin

Yaklaşan sekmesiyle bir hafta öncesinden plan yapın

Things 3 sınırlamaları

Yalnızca Mac ve iOS'ta kullanılabilir

Ücretsiz deneme yok

Things 3 fiyatlandırma

MacOS: 49,99 $ (Tek seferlik satın alma)

iPhone ve Apple Watch: 9,99 $ (Tek seferlik satın alma)

iPad: 19,99 $ (Tek seferlik satın alma)

Things 3 puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Things 3'ün alternatiflerini inceleyin!

Birçok kullanıcı, Things'te görevleri izlemek için özel sıralama ve özel görünümler gibi gelişmiş görev yönetimi özelliklerini özlüyor.

Things ile ilgili en büyük sorunum, görevleri daha fazla şekilde tanımlamak ve ayırt etmek istememdi. Renk kodlarını ve etiketleri çok kullanıyorum. Etiketler Things'te harika, ancak görevleri ve projeleri ayırmak için daha fazla yol olsaydı, bir bakışta ne yapılması gerektiğini kolayca anlayabilirdim. Her baktığımda tüm görevleri okumak istemiyorum.

Things ile ilgili en büyük sorunum, görevleri daha fazla şekilde tanımlamak ve ayırt etmek istememdi. Renk kodlarını ve etiketleri çok kullanıyorum. Etiketler Things'te harika, ancak görevleri ve projeleri ayırmak için daha fazla yol olsaydı, bir bakışta ne yapılması gerektiğini kolayca anlayabilirdim. Her baktığımda tüm görevleri okumak istemiyorum.

Ancak, çoğu, temel bir görev yönetimi uygulaması olarak ne kadar basit ve sezgisel olduğu konusunda hemfikir.

Things'in sadeliğini ve estetiğini seviyorum. Sezgisel ve işlevsel. Senkronizasyon, tüm platformlarda kusursuz. İhtiyacım olan temel özelliklere sahip: Projeler, Alanlar, görevler, notlar ve etiketler. Başlıklar da güzel

Things'in sadeliğini ve estetiğini seviyorum. Sezgisel ve işlevsel. Senkronizasyon tüm platformlarda kusursuz. İhtiyacım olan temel özelliklere sahip: Projeler, Alanlar, görevler, notlar ve etiketler. Başlıklar da güzel

6. Google Tasks — G-Suite kullanıcıları için en iyisi

google Görevler aracılığıyla

Google Tasks, Gmail ve Google Takvim ile entegre edebileceğiniz ücretsiz bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Bu araçta en çok beğendiğim özellik, doğrudan Gmail'den görev oluşturma seçeneği. Örneğin, bir takım üyesi bir soru sorduğunda veya inceleme için bir öğe gönderdiğinde, bunu bir eylem öğesine dönüştürebilirsiniz ve bu öğe görev listenizde görünür. Bu, yapmanız gereken çok iş varken ve tek tek görevleri ayarlamak için çok az zamanınız olduğunda hayat kurtarıcı bir özellik.

Bu, ek özelliklere ihtiyaç duymayan Gsuite içinde çalışan bireyler veya şirketler için uygun bir seçenek olabilir. Ancak zorluk, bir görev aldığınızda işbirliği seçeneklerinin sınırlı olmasıdır. Görevi daha ayrıntılı olarak tartışmak veya e-posta göndermek için iş yeri sohbet uygulamanıza geri dönmeniz gerekebilir. Görevlere öncelik, etiket veya etiket eklemek için özelleştirme hala sınırlıdır.

Zaten bir araç kullanıyorsanız, ancak proje yönetimi ve işbirliği gibi gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikler arıyorsanız, Google Görevler uygulamanızı ClickUp ile (Zapier'in yardımıyla) entegre edebilirsiniz. Bir uygulamada yaptığınız her işlem diğerine de yansıtılır, böylece iş akışınız daha sorunsuz ve verimli hale gelir.

Google Görevler'in en iyi özellikleri

Görevleri sürükleyip bırakarak öncelik düzeylerini değiştirin

Daha fazla bağlam bilgisine ihtiyacınız olması durumunda, bir görevi kaynağı olan e-postaya kadar izleyin

Google Asistan'dan yardım alarak görevleri daha iyi yönetin

İstediğiniz herhangi bir cihazdan görevleri izleyin ve düzenleyin

Google Görevler sınırlamaları

Bazen push bildirimleri zamanında tetiklenmez ve önemli son tarihleri kaçırmanıza neden olur

Google Görevler fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Tasks puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Google Tasks alternatiflerini inceleyin!

7. Microsoft To Do—Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi

microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft To-Do, listemizdeki en basit yapılacaklar listesi uygulamalarından biridir. Sınırlı özelliklerine rağmen, işinizi ücretsiz olarak halleder.

Kişisel favorim olan özellik ise Günüm sekmesidir. Günümün kuşbakışı görünümünü (kişisel ve profesyonel görevler dahil) ve hareket halindeyken listeyi güncellemek için akıllı öneriler sunar.

Bu araç, yapılacaklar listesi uygulamasıyla başlayan takımlar veya ücretsiz bir görev yönetimi uygulaması arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygunudur.

Microsft evreninde yoğun bir şekilde çalışıyorsanız, To Do'yu Outlook Görevleri ile entegre ederek tüm görevlerinizi tek bir yerden daha kolay yönetebilirsiniz.

Microsoft To-Do'nun en iyi özellikleri

Aracı, Teams ve Outlook takvimi gibi teknoloji yığınınızdaki diğer MS ürünleriyle entegre edin

Görevleri Önemli olarak işaretleyin ve önceliklerinizi takip edin

Günlük toplantıları ve müşteri toplantılarını etkili bir şekilde planlayın ve web, Windows, iPhone ve Android üzerinden yapılacaklar listesi uygulamanıza erişin

Görev listenizi takım üyeleriyle paylaşarak onları bilgilendirin

Microsoft To-Do sınırlamaları

Microsoft ekosistemine büyük ölçüde bağımlı

Performansı izlemek için raporlama özelliği yok

Microsoft To-Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To-Do derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Herkesin favorisi olan Microsoft To-Do, takımlar ve bireyler için popüler bir yapılacaklar listesi uygulaması gibi görünüyor.

Microsoft To-Do kullanımı çok kolay ve esnektir. Planlar, etkinlikler ve toplantılarla günün programını hazırlamama yardımcı oluyor. Bana atanan görevlere daha iyi bir plan ve uygulama ile odaklanabiliyorum. Microsoft ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon, erişilebilir olmasını sağlıyor. Takvim senkronizasyon özelliklerine sahip kullanıcı dostu arayüzü harika çalışıyor. Oluşturulan görevler takım içinde kolayca paylaşılabilir. İyi müşteri desteği.

Microsoft To-Do kullanımı çok kolay ve esnektir. Planlar, etkinlikler ve toplantılarla günün programını hazırlamama yardımcı oluyor. Bana atanan görevlere daha iyi bir plan ve uygulama ile odaklanabiliyorum. Microsoft ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon, erişilebilir olmasını sağlıyor. Takvim senkronizasyon özelliklerine sahip kullanıcı dostu arayüzü harika çalışıyor. Oluşturulan görevler takım arasında kolayca paylaşılabilir. İyi müşteri desteği.

8. Remember the Milk — eğlenceli kullanıcı arayüzü ile en iyisi

Profesyonel görünümlü iş yönetimi araçlarının hayranı olsam da, bu uygulamanın sevimliliğinden etkilenmeden edemedim.

Anahtar özelliklerini incelerken, belirli kriterleri kullanarak görevleri arayabileceğiniz bir fonksiyon olan Akıllı Liste ile karşılaştım. Örneğin, bu hafta yapılması gereken görevleri arayabilir ve diğer görevlere göre öncelik verebilirsiniz.

İşbirliği yetenekleri görevleri takım üyelerine atamakla sınırlı olsa da, bireyler ve küçük işletmeler bunu günlük iş akışlarına eğlenceli bir unsur eklemek için kullanabilirler.

Remember the Milk'in en iyi özellikleri

Eğlenceli ve çekici kullanıcı arayüzü

Akıllı Ekleme ile hızlıca görevler oluşturun ve hatırlatıcılar ayarlayın

En çok kullandığınız kanaldan (e-posta, metin veya başka bir uygulama) hatırlatıcılar alın

Remember the Milk sınırlamaları

Görevleri takım üyeleriyle paylaşmak için önce onları kişilerinize eklemeniz gerekir. Bu, büyük takımlar için sakıncalıdır

Remember the Milk fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 49,99 $/yıl, sınırsız paylaşım (aylık plan mevcut değildir)

Remember the Milk puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Remember the Milk alternatiflerini inceleyin!

9. Habitica — en iyi oyunlaştırılmış yapılacaklar listesi uygulaması

via Habitica

Yapılacaklar listenizi kontrol etmek çok iş gibi geliyorsa, Habitica görev listenizi bir oyuna dönüştürür. İşleri renklendirmek ve verimliliği artırmak için ne harika bir yol!

Daha fazla su içmek, daha fazla kitap okumak veya bitirmekte zorlandığınız görevler üzerinde çalışmak istiyorsanız, uygulamada herhangi bir alışkanlık veya hedef ayarlayabilirsiniz.

Ödül özelliğinin görevleri yönetmek için çok motive edici olduğunu gördüm. Bir görevi tamamladığımda bir ödül alıyordum. Şirket için gizemli bir dijital evcil hayvanımın olması harika bir duyguydu (merak ederseniz, bu benim süper verimli olduğum için aldığım ödüldü)!

Son derece oyunlaştırılmış konsolu ile diğer Habitican'larla takım kurarak epik bir savaşta canavarlara karşı savaşabilirsiniz. Kazandıkça Altın kazanırsınız ve bu Altın'ları özel ödüllerin (kahvaltıda pizza, favori Netflix dizinizin son bölümünü izlemek veya sizi mutlu edecek herhangi bir şey gibi) kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

Bu uygulama, oyunlaştırılmış modeli seven bireyler ve küçük takımlar için en uygunudur, ancak gelişmiş görev yönetimi için farklı bir uygulama seçmeniz daha iyi olabilir.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Basit ve eğlenceli kullanıcı arayüzü ile görevleri hızlıca ayarlayın

Oyun içi ödüllerle motivasyonunuzu yüksek tutun

Diğer kullanıcılarla oyunlara katılın

Oynarken sağlıklı alışkanlıklar edinin

Habitica sınırlamaları

Sınırlı kullanım alanları — profesyonel işbirlikleri için uygun olmayabilir

Proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olmuyor

Habitica fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gruplar için: Aylık 9 $ + kullanıcı başına 3

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Habitica alternatiflerine göz atın!

10. Workflowy—Minimalist görev listeleri oluşturmak için en iyisi

workflowy aracılığıyla

Workflowy, düzenli görev listeleri oluşturmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir görev listesi uygulamasıdır.

Düzgün kullanıcı arayüzü hemen dikkatimi çekti. Tüm görev listenizi gezmek için sol tarafta bir kenar çubuğu var, bu da listemdeki yüzlerce görevi bir bakışta görebilmem için özellikle yararlı buldum. Artık alakalı olmayan görevleri kaldırmak veya listede yukarı veya aşağı taşımak çok kolay.

Ayrıca, madde işaretli listelerde not almayı, bunları görevlere dönüştürmeyi ve işaretlemeyi çok kolay buldum. Workflowy, benzer öğeleri etiketler kullanarak gruplandırmaya da olanak tanır; bu, zaman kazanmak için gerekli küçük bir ek özelliktir.

Proje yöneticileri, pazarlamacılar veya görsel ağırlıklı arayüzleri sevmeyen profesyoneller, günlük not almak ve hızlı yapılacaklar listeleri oluşturmak için bu uygulamayı çok sevecekler.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Global arama ile aradığınızı bulun

Kısa notlarla görevlere bağlam ekleyin

Görevlerinize ilgili dosya ve resimleri ekleyin

Görevleri takım üyeleriyle paylaşın

Workflowy sınırlamaları

Görevleri paylaşabilirsiniz, ancak işbirliği için bir seçenek yoktur

Aracın görsel öğelerini özelleştirme seçeneği yok (vurgulama hariç)

Workflowy fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Workflowy Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Workflowy alternatiflerine göz atın!

Görevleri Yönetmek için En İyi Yapılacaklar Listesi Uygulamasını Seçmek

Bu listeye dahil ettiğim uygulamaların çoğu, basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir, bu da farklı teknik uzmanlık düzeylerine sahip takımların erişimini kolaylaştırır.

Tüm bu araçlar görevler oluşturmak ve bunları kontrol etmek için iyidir, ancak çok azı görsel ilerleme izleme, büyük takımlarla işbirliği, görevleri aynı anda birden fazla takım üyesine atama, raporlama ve analiz, mobil uygulamalar ve AI entegrasyonu gibi gelişmiş yapılacaklar listesi özellikleri sunar.

Daha basit araçlar kişisel kullanım için iyidir, ancak sınırlı yetenekleri, uzaktan veya işlevler arası takımların yer aldığı karmaşık projeler için yeterli olmayacaktır.

Bu gibi durumlarda, ClickUp açık ara kazanan olur. Görev oluşturma ve izlemeyi AI destekli proje yönetimi ile birleştirerek, takımınızın verimli ve etkili kalmasını ve tek bir bütün olarak hareket etmesini sağlar.

ClickUp ile bugün başlayın!