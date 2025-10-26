2026'nın En İyi 10 Ücretsiz Gantt Şeması Oluşturma Yazılımı

Anında Gantt Grafiği Oluşturun

Bu ücretsiz Gantt şeması oluşturucu ile saniyeler içinde zaman çizelgeleri oluşturun, görevleri atayın ve bağımlılıkları görselleştirin.

Proje yol haritaları oluşturmak eskiden eksik parçaları olan bir bulmacayı çözmek gibi gelirdi. Görsel öğrenen biri olarak, kalem ve kağıtla planlama yapmakta zorlanıyordum; bu yöntem dağınıktı ve izlemeyi zorlaştırıyordu. Beyaz Tahtalar biraz yardımcı oluyordu, ancak bunlar gerçek proje zaman çizelgelerini yönetmekten çok beyin fırtınası yapmak için daha uygundu.

Gantt şeması yazılımını kullanmaya başladığımda işler değişti. Birdenbire her şeyi tek bir yerden görebiliyordum: görevler, zaman çizelgeleri, son tarihler, bağımlılıklar. Sanki karanlık bir odada ışıkları açmak gibiydi.

Proje planlamayı hiç zor veya hantal bulduysanız, yalnız değilsiniz. Bu nedenle ClickUp takımı ve ben, proje planlamayı gerçekten kolaylaştıranları bulmak için bir dizi ücretsiz Gantt grafik oluşturucuyu denedik.

Piyasadaki en iyi ücretsiz Gantt şeması araçlarını inceleyelim ve size en uygun olanı bulalım.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi Gantt grafiği, en fazla özelliğe sahip olan değil, takımınızın gerçekten kullanacağı grafiktir. Basit bir şekilde başlayın. Ardından projeleriniz büyüdükçe ölçeği genişletin.

Ücretsiz Gantt şeması oluşturma, birçok çevrimiçi araç ve şablonla mümkündür. ClickUp, GanttPRO, TeamGantt ve Zoho Projects gibi platformlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir dizi proje yönetimi aracı da ücretsiz sürümlerinde Gantt özellikleri sunmaktadır.

10 Ücretsiz Gantt Şeması Oluşturucuya Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp – Sürükle ve bırak ile zamanlama özelliğine sahip Gantt şeması görünümü – Kritik yol ve bağımlılık yönetimi – Özelleştirilebilir görev durumları ve zaman çizelgeleri – Yerleşik yapay zeka ve 1000'den fazla entegrasyon Hepsi bir arada proje ve Gantt planlama çözümü arayan takımlar ve bireyler Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. GanttProject – Düzenlenebilir kodlu açık kaynaklı yazılım – Kolay çevrimdışı erişim – Temel izleme ve maliyet hesaplamaları – Birden fazla dosya türüne aktarım Ücretsiz, açık kaynaklı bir Gantt şeması aracı isteyen küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar Ücretsiz; Gönüllü bağışlar kabul edilir Office Zaman Çizelgesi Online – PowerPoint entegrasyonu – Gantt şemaları ve zaman çizelgeleri için hazır şablonlar – Özel tasarım denetimleri – Excel ve Wrike ile içe/dışa aktarma Sunumlar için profesyonel görünümlü zaman çizelgeleri ve Gantt görselleri oluşturan profesyoneller Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yıllık 149 $'dan başlar Çevrimiçi Gantt – Kayıt veya kurulum gerektirmez – Tarayıcı tabanlı erişim – Proje ve kaynak görünümleri – İndirilebilir Gantt dosyaları Çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde Gantt grafikleri oluşturmak isteyen herkes Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar GanttPRO – Bağımlılıkları içeren sürükle ve bırak Gantt oluşturucu – Kaynak ve iş yükü yönetimi – Yorumlar ve bahsetmelerle takım işbirliği – Çoklu proje görünümleri Karmaşık zaman çizelgelerini ve takım kapasitesini yöneten takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar. ProjectManager – Gerçek zamanlı proje gösterge panelleri – Renk kodlu görevler ve bağımlılıklar içeren Gantt görünümü – Merkezi proje dosyaları ve iletişim – Canlı durum izleme Gerçek zamanlı proje görünürlüğüne ve raporlamaya ihtiyaç duyan takımlar Ücretli planlar aylık 13 $'dan başlıyor; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Smartsheet – Gantt görünümü içeren elektronik tablo tarzı arayüz – Birden fazla proje için portföy yönetimi – Uyarılar, otomasyonlar ve dosya paylaşımı – Otomatik doldurma ve formüller için yerleşik yapay zeka İşbirliğine dayalı Gantt grafiği fonksiyonu isteyen elektronik tablo kullanıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Toggl Plan – Sürükle ve bırak zaman çizelgeleriyle görsel planlama – Toggl Track aracılığıyla entegre zaman takibi – Herkese açık paylaşım seçenekleri – Kolay kaynak planlama Zamana duyarlı projeleri yöneten serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Instagantt – Sürükle ve bırak ile hızlı Gantt oluşturma – Kanban, iş yükü ve daha fazlasını içeren görünümler – Görev filtreleri, atamalar ve öncelik etiketleri – Yerel Asana entegrasyonu Minimum kurulumla hızlı proje görselleştirme isteyen kullanıcılar Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlıyor Monday – Özelleştirilebilir Gantt grafikleri ve gösterge panelleri – 30'dan fazla bileşen ve yapay zeka destekli otomasyonlar – Çoklu görünüm: Gantt, Zaman Çizelgesi, Kanban – Entegre görev ve takım yönetimi PM araçlarının yanı sıra esnek, görsel Gantt grafiklerine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi 10 Ücretsiz Gantt Şeması Oluşturma Yazılımı

Şimdi, hangisini seçeceğiniz konusunda bilinçli bir karar verebilmeniz için on ücretsiz Gantt şeması yazılım çözümünün her birini değerlendirirken hazır olun.

1. ClickUp ( En iyi ücretsiz Gantt şeması oluşturma yazılımı)

ClickUp Gantt grafikleri gibi görünümleri kullanarak tüm görevlerinizin ilerleyişini görselleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, tam donanımlı bir proje yönetimi aracıdır ve etkileyici Gantt grafikleri, birçok özelliğinden sadece biridir.

ClickUp’ın Gantt Şeması özelliği, dinamik zaman çizelgesiyle proje planlamasını dönüştürüyor. Bu özellik, tek bir sezgisel görünümde görevleri kolayca planlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve son teslim tarihlerini yönetmenize olanak tanır.

ClickUp'ın Gantt çizelgeleriyle, tüm projenizi bir bakışta görselleştirebilirsiniz. Görevleri sürükleyip bırakarak programları ayarlayın, darboğazları önlemek için bağımlılıklar belirleyin ve takımınızın en önemli konulara odaklanmasını sağlamak için öncelikler atayın. Etkileşimli zaman çizelgesi, olası gecikmeleri tespit etmeyi ve kaynakları gerçek zamanlı olarak yeniden tahsis etmeyi kolaylaştırarak projelerinizin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp'ın ücretsiz planı oldukça cömert olup, çoğu küçük takım ve girişim için fazlasıyla yeterli olan 60 adede kadar Gantt grafiği sunuyor. Büyüyen takımlar için Sınırsız Plan, sınırsız Gantt grafiği erişimi sağlayarak ClickUp'ı her boyutta olan işletme için ölçeklenebilir bir çözüm haline getiriyor.

ClickUp’ın AI asistanı olan ClickUp Brain, basit komutlarla Gantt grafikleri oluşturabilir, görev programlarını optimize edebilir, kritik yolları belirleyebilir ve kaynak tahsisini otomatik olarak yönetebilir.

Görevler arasında kolayca ilişkiler kurabilmeyi çok seviyorum (resme bakın). Ayrıca, projenin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için kritik yolları tanımlayabilir ve Slack süresini hesaba katabilirim.

ClickUp'ta Gantt şeması görünümünde kritik yolları tanımlayın

Görevleri renk kodlayarak, hangi görevlerin işleme alındığını, hangilerinin acil olduğunu, son teslim tarihlerini, görev sahiplerini ve diğer tüm ayrıntıları bir bakışta görebilmeyi seviyorum. Basamaklı görünüm, projenin kronolojik zaman çizelgesini gösterirken, ilerleme çubukları tamamlanma oranlarını ölçmeye yardımcı oluyor.

Dahası, ClickUp çeşitli kullanım senaryoları ve uygulamalar için zengin bir Gantt şeması şablonları kütüphanesi sunar. Proje yönetimi ve yazılım geliştirme için ClickUp Basit Gantt Şeması şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon kullanıma hazırdır, tamamen özelleştirilebilir ve size bir projeye ilişkin geniş bir bakış açısı sunar, bağımlılıkları görmenizi sağlar ve engeller ortaya çıkmadan önce bunları öngörmenizi sağlar.

ClickUp Basit Gantt Grafiği Şablonu ile projenin genel görünümünü elde edin, bağımlılıkları görselleştirin ve engelleri önceden tespit edin.

Ama işte favori kısımlardan biri geliyor: verilerimi sadece birkaç tıklamayla Gantt çizelgelerine dönüştürmek! ClickUp'ta Gantt çizelgeleri bir tür görünümdür. Yani temel olarak, proje detaylarınız ister liste, ister tablo, hatta takvim şeklinde olsun, birkaç tıklamayla bunları Gantt çizelgesi görünümüne dönüştürebilirsiniz. Anında kapsamlı bir Gantt çizelgesine sahip olacaksınız — proje yürütme için anında bir yol haritası!

Profesyonel İpucu: Proje yönetimi konusunda yeniyseniz ve projeleriniz için Gantt ve zaman çizelgesi görünümleri arasında karar veremiyorsanız, Gantt grafiklerini zaman çizelgesi görünümüyle karşılaştıran videomuzu izlemeniz size yardımcı olacaktır!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

farklı görünümlerde görselleştirin: Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, listeler, takvimler, Projenizigörselleştirin: Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, listeler, takvimler, ClickUp Kanban panoları ve daha fazlası

Görev bağımlılıklarını tanımlayın ve birbirine bağlayın ve tek bir tıklamayla tüm zincir boyunca görevleri otomatik olarak planlayın

Basit bir sürükle ve bırak özellikleri ile görev durumunu güncelleyin; ayrıca projenizin ihtiyaçlarına göre özel görev durumları tanımlayın

ClickUp Project Zaman Takibi ile görev planlama, proje takibi , darboğazların belirlenmesi, son teslim tarihlerinin yönetimi ve daha fazlasını kullanarak projenizi dinamik bir şekilde yönetin.

Tüm bilgileri alanlar, projeler, listeler, görevler ve alt görevler arasında pratik bir hiyerarşi içinde merkezileştirin ve ayrıntılı bilgiler için Özel Alanlar ekleyin

Yorumlar, sohbet, @bahsetmeler vb. özellikleri kullanarak takımınızla işbirliği yapın.

Etiketleri ve öncelikleri kullanarak yüksek değerli, yüksek etkili veya acil görevleri ayırt edin ve ClickUp Görevi Öncelikleri ile tek bir tıklamayla bunları sıralayın.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, ClickUp ekosisteminizdeki her şeyi saniyeler içinde arayın ve daha fazlasını yapın; zamandan ve çabadan tasarruf edin.

ilerlemeyi takip edin ve paylaşın Gerçek zamanlı olarak güncellenen, özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ile iç ve dış paydaşlarla

ClickUp'ın sınırlamaları

ClickUp tam özellikli bir proje yönetimi yazılımı olduğu için öğrenme eğrisi zorlu olabilir

Mobil uygulama hala gelişim aşamasında ve web sürümüyle aynı inceliğe henüz ulaşamadı.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

ClickUp, takımımızın görevleri, projeleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerden yönetmesine yardımcı olan, son derece özelleştirilebilir bir Çalışma Alanı sunar. Görünümler (Liste, Pano, Gantt vb.) arasında geçiş yapma özelliği, deneyimi her takım üyesinin iş akışına göre kolayca uyarlama imkanı sağlar. Otomasyonlar, Yineleyen görevler ve Slack ile Google Drive gibi diğer araçlarla entegrasyonlar, her şeyi senkronize ve verimli tutmak açısından özellikle kullanışlıdır.

🎯 Bunu deneyin: Gantt grafikinizi oluştururken, görevleri öncelik veya duruma göre renk kodlarıyla işaretleyin. Bu, size (ve takımınıza) işlerin ne durumda olduğuna dair anında görsel bir fikir verir.

2. GanttProject (En iyi ücretsiz ve açık kaynaklı Gantt grafiği yazılımı)

GanttProject aracılığıyla

Açık kaynak çözümlerini savunmayı seviyorum, bu yüzden GanttProject ile çalışmaktan keyif alıyorum. Bu ücretsiz Gantt grafik yazılımı yirmi yılı aşkın bir süredir piyasada ve güncellenen belgeler sayesinde mutlak şeffaflığı koruyor. GPL3 lisansı altında dağıtılıyor ve kodunu indirebilir, değiştirebilir ve yeniden dağıtabilirsiniz. Bu özelleştirilebilirlik, GanttProject'i küçük ve orta ölçekli işler için paranın karşılığını veren bir yatırım haline getiriyor.

Gantt grafikleri oluşturmayı, kaynakları atamayı ve proje maliyetlerini hesaplamayı basitleştiren basit ve retro kullanıcı arayüzünü de oldukça beğeniyorum. Ancak, özellikle daha modern ve sezgisel bir şey istiyorsanız, bunun bazıları için itici olabileceğini anlıyorum.

GanttProject'in en iyi özellikleri

Yazılım ürününe, kaynak koduna ve kütüphanelere ücretsiz olarak erişin

GanttProject Cloud ile kullanıma dayalı maliyetle bulutta kullanıma alın

Gantt grafikine görevler ve dönüm noktaları ekleyin ve bağımlılıkları tanımlayın

İlerlemeyi karşılaştırın ve sapmaları belirlemek için temel değerlerle doğrudan karşılaştırmalar yapın

Microsoft Proje dosyalarını okuyun ve yazın, çeşitli biçimlerde dışa aktarın

GanttProject'in sınırları

Temel kullanım için en uygunudur; karmaşık analizler yapamazsınız

Kullanıcı arayüzü tasarımı hantal ve modası geçmiş (bunu suçlayamayız; 20 yıldan fazla oldu!)

GanttProject fiyatlandırması

Ücretsiz

5 $'dan başlayan gönüllü bağışlar

GanttProject Bulut, bir kredi puanı 1 avroya mal olan, kullandıkça öde modeline sahiptir.

GanttProject puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5,0 (150'den fazla yorum)

Kullanıcıların GanttProject hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Kullanımı kolay olduğu için, bir program oluşturmak ve bunu izlemek benim için çok kolay oluyor.

🔎 Hızlı Özet: Gantt görünümleri, karmaşık olmadıklarında en yararlıdır. Basit bir şekilde başlayın: önce anahtar dönüm noktalarını ve bağımlılıkları belirleyin, ardından buradan yola çıkarak devam edin.

3. Office Zaman Çizelgesi Online (Microsoft PowerPoint ekosistemi için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı)

Office Zaman Çizelgesi aracılığıyla

Neredeyse Microsoft ürünleriyle büyümüş biri olarak, Office Timeline Online'ın sunduğu tanıdık ortamı seviyorum. Sunumlar için hızlı zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri hazırlamak amacıyla bu PowerPoint eklentisini kullandım. Bu, projelerim için iyi görseller oluştururken bana zaman kazandırdı. Ayrıca, veri kümelerini içe ve dışa aktarmak için Microsoft Excel, Wrike ve Smartsheet ile birlikte kullanılabileceğini de keşfettim.

Kullanıcı arayüzü oldukça basit ve alışmak uzun sürmüyor. Ayrıca, başlangıç için temel Gantt şeması proje şablonlarından oluşan bir kütüphaneye erişebilirsiniz. Benim ara sıra yaptığım tek seferlik kullanımlar için iyi sonuç verdi, ancak takımım karmaşık projeler üzerinde çalışırken sorunlar yaşadı. Bu nedenle, bu yazılımı daha çok temel kullanımlar için tavsiye ederim.

Office Zaman Çizelgesi Online'ın en iyi özellikleri

PowerPoint, Excel vb. kaynaklardaki veri setlerini ve bilgileri görsel olarak hoş ve estetik Gantt grafiklerine ve zaman çizelgelerine dönüştürün

Sorunsuz entegrasyon ve yerel erişim için Microsoft PowerPoint eklentisi olarak etkinleştirin

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için oklar, çizgiler, semboller vb. gibi özelleştirilebilir tasarım öğeleri

Office Zaman Çizelgesi Online'ın sınırları

Yalnızca Gantt şeması oluşturucu olarak fonksiyon görüyor ve yüksek fiyatı nedeniyle kullanım alanı sınırlı kalıyor.

PowerPoint eklentisinde işbirliği özellikleri bulunmuyor

Bir proje tek bir PowerPoint sayfasına sığmadığında Gantt grafiklerini yönetmek zorlaşır

Office Zaman Çizelgesi Online fiyatlandırması

Ücretsiz

Artıları: 149 $'lık bir yıllık lisans

Pro+: 199 $ yıllık lisans

Office Zaman Çizelgesi Online puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (10'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Office Zaman Çizelgesi Online hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Kullanımı son derece kolaydır; Smartsheet, proje yazılımı ve birkaç diğer yazılımla basit entegrasyonlar sayesinde veri aktarımı çocuk oyuncağıdır.

📅 Ş Akışı İpucu: Zaman çizelgelerini manuel olarak güncellemek yerine, bağımlılıklar değiştiğinde görev tarihlerini otomatik olarak ayarlayan Gantt araçlarını tercih edin. Bu, proje değişiklikleri sırasında önemli ölçüde zaman kazandırır.

4. Online Gantt (Her yerden web tabanlı erişim için en iyi çevrimiçi Gantt grafik yazılımı)

Online Gantt aracılığıyla

Tarayıcınızda kayıt olmadan veya indirmeden Gantt grafikleri oluşturmak istiyorsanız, Online Gantt mükemmel bir seçimdir. Diğer araçlara erişimim olmadığı ve her yerden, her zaman işimi yapmam gereken acil durumlarda bu aracı kullandım. Gantt grafiklerimden memnun kaldığımda, başka bir cihaza, tarayıcıya veya hatta diğer uyumlu Gantt grafik araçlarına aktarmak için .gantt dosyası olarak indiriyorum. Oldukça sorunsuz bir deneyim.

Ayrıca, Online Gantt, uzak takımlar arasında bağlantı kurmak için nominal bir ücret karşılığında kullanabileceğiniz Gantt grafiği yazılımının bulut sürümünü de sunuyor.

Çevrimiçi Gantt'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi Proje Görünümü ve Kaynak Görünümü'nde görselleştirin

Gantt grafiklerinizi dışa aktararak sunumlara, raporlara veya diğer proje yönetimi araçlarına ekleyin

Basit kullanıcı arayüzüyle sorunsuz bir deneyim yaşayın

Çevrimiçi Gantt'ın sınırlamaları

Sınırlı indir bant genişliği sunar

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Düzenle düğmesini kullanmadan bağımlılıkları güncelleyemiyorum

Farklı görevlere farklı renkler atayamıyor

Çevrimiçi Gantt fiyatları

Ücretsiz (tarayıcı uygulaması)

Bulut Tabanlı Çevrimiçi Gantt: Kullanıcı başına aylık 5 $

Çevrimiçi Gantt puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Online Gantt hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Kolay erişilebilirliği, sorunsuz fonksiyonu ve kesintisiz çevrimiçi erişim özellikleriyle bu Gantt grafiği aracı, herhangi bir kurulum gerektirmeden Gantt grafikleri oluşturmak için en iyi yazılımdır.

🔁 Gerçekçi Konuşma: Takımınız sürekli olarak görevlerin tarihlerini değiştiriyorsa veya teslim tarihlerini kaçırıyorsa, Gantt grafik düzeninizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Daha kısa aşamalar ve daha net dönüm noktaları deneyin; harika sonuçlar alırsınız.

5. GanttPRO (Kaynak optimizasyonu için en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı)

GanttPRO aracılığıyla

ClickUp gibi, GanttPRO da Gantt şeması araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Ancak, ClickUp ücretsiz bir plan sunarken, GanttPRO ücretli bir araçtır. Kişisel kullanım (araştırma gibi) veya küçük işletmeniz ya da girişiminiz için bir Gantt şeması oluşturucu kullanmak istiyorsanız, bu durum oldukça can sıkıcı olabilir.

Bunun yanı sıra, GanttPRO, proje yöneticilerinin birden fazla kaynağı yönetebilmesini sağlamada mükemmeldir. Projeye kuşbakışı bir görünüm sunar, böylece takım iş yüklerini, programları, kapasiteyi vb. görselleştirebilir ve kaynakları optimize edebilirsiniz. Bu yazılımın, takımlar arasında tükenmişliği önlemeye ve morali yüksek tutmaya yardımcı olduğunu gördüm. Ancak, takımım kişiselleştirme, tasarım akıcılığı ve düzenler konusunda sorunlar yaşadı. Dolayısıyla, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir şey arıyorsanız, GanttPRO sizin için uygun olmayabilir.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, gerekli bağlamı toplamak, öncelikler üzerinde uzlaşmak ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Bu mücadele gerçektir — sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük eksikliği, takım verimliliğini azaltır. Connected Search ve AI Knowledge Manager özelliklerine sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözüyor.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi, son tarihlerinizi, bağımlılıkları, atanan kişileri vb. izlemek için görsel olarak çekici Gantt grafikleri oluşturun.

Projenizi Izgara, Pano, Liste ve Portföy görünümlerinde görüntüleyin

Bağımlılık temelinde görevleri birbirine bağlayarak, bağımlı görevlerin öncül ve gecikme sürelerini sabitleyin

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, dosya paylaşımı, yorumlar ve bahsetmeler ile bildirimler sayesinde uzaktaki takımlarla işbirliği yapın

Eylem günlükleri, takım ayrıntıları, iş yükü genel bakışı ve daha fazlası aracılığıyla kaynakları dinamik olarak yönetin

GanttPRO'nun sınırları

Gelişmiş proje yönetimi araçlarına aşina olmayanlar için başlangıçtaki öğrenme süreci zorlu olabilir.

Kişiselleştirme seçeneklerinin eksikliği, proje yönetimi yeteneklerini sınırlıyor

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: Aylık 9,99 $

Pro: Aylık 15,99 $

İş: Aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5,0 (490'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (480'den fazla yorum)

Kullanıcıların GanttPRO hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Arayüz, proje yönetimi araçları konusunda önceden deneyimi olmayanlar için bile son derece sezgiseldir.

🧠 Biliyor muydunuz? Gantt grafikleri sadece zaman çizelgeleri için kullanılmaz. Bunları işe alım planlarını, içerik takvimlerini ve müşteri onboarding akışlarını görselleştirmek için de kullanabilirsiniz.

6. ProjectManager (Gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için en iyi ücretsiz Gantt grafik yazılımı)

ProjectManager aracılığıyla

Gantt grafiklerine yeniyseniz, ProjectManager ile başlamanızı öneririm. Bu, Gantt grafiklerini doğru bir şekilde kullanan proje yönetimi araçlarından biridir. Gantt grafiklerinin oluşturulmasını basitleştiren kullanıcı dostu ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Gantt grafiklerinde bağımlılıkları tanımlayabilir, proje durumuna genel bir bakış elde edebilir, projenin durumunu ve doğru gidişatını ölçebilir, raporlar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ancak ProjectManager, ücretsiz bir seviye veya freemium plan sunmuyor. Dolayısıyla, sermaye yatırımı, kısıtlı bir bütçeyle çalışanlar için oldukça caydırıcıdır.

ProjectManager'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli ve estetik Gantt grafikleriyle projenizi çevrimiçi olarak planlayın

Tüm projeyle ilgili ayrıntılarınızı merkezi bir konumda düzenleyin

Tek bir platformda görev bağımlılıklarını, dönüm noktalarını, proje durumunu, kritik yolu vb. görünümde görüntüleyin

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak görevleri planlayın ve renk kodlarıyla işaretleyin

Dosya paylaşımı, yorum yapma ve otomasyonlu bildirimler aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

ProjectManager'ın sınırları

Üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon zor ve sınırlıdır

Raporlama fonksiyonu sınırlı özel seçenekler sunuyor

ProjectManager fiyatlandırması

Takım: Aylık 13 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ProjectManager puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (93 yorum)

Capterra: 4,1/5,0 (338 yorum)

Kullanıcıların ProjectManager hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Sunulan fonksiyonlar iyi düşünülmüş ve kapsamlı özel ayar gerektirmiyor.

💡 Profesyonel İpucu: Gantt grafikinde bağımlılıkları kullanırken, görevler arasındaki gecikme süresini hesaba katmayı unutmayın. Bu tampon süre, projeler karmaşıklaştığında son dakika gecikmelerini önlemeye yardımcı olabilir.

7. Smartsheet (Hesap tablosu fonksiyonlarına sahip en iyi ücretsiz Gantt grafiği yazılımı)

Smartsheet aracılığıyla

Proje yönetimi yazılımı ile elektronik tablolar arasındaki boşluğu doldurmak için genellikle Smartsheet kullanıyorum. Smartsheet ile elektronik tablolar ve Gantt grafikleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Elektronik tablolarınızdaki mevcut verileri içe aktarabilir ve bunları renk kodlu bilgiler, görev bağımlılıkları, süreler vb. içeren görsel Gantt grafiklerine dönüştürebilirsiniz.

Tersine, hızlı analiz veya veri işleme amacıyla Gantt grafikleri verilerini tekrar elektronik tablolara aktarabilirsiniz. Bu, veriye dayalı proje planlama ve yürütme için hem Gantt grafiklerinin hem de elektronik tabloların gücünden yararlanmanızı sağlar.

Smartsheet ile ilgili tek şikayetim, yapay zeka özelliğinin hala ilerleme aşamasında olmasıdır. Yapay zeka asistanlarının artık "olsa iyi olur" değil, "olmazsa olmaz" bir özellik olduğu düşünüldüğünde, Smartsheet bu konuda biraz geç kalmış görünüyor.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Smartsheet AI'yı kullanarak elektronik tablo hücrelerine formülleri veya metni otomatik olarak doldurun

Dosya paylaşımı, uyarılar ve bildirimler, konuşma konuları ve belge düzeltme özellikleriyle takım faaliyetlerini koordine edin

Bütçeleri, riskleri ve kaynakları kontrol etmek için portföy yönetimi özelliklerini kullanarak birden fazla proje üzerinde iş yapın

Kritik yolları oluşturun ve takip edin; görev bağımlılıklarını, kaynak tahsisini ve iş yükünü yönetin

Smartsheet'in sınırlamaları

Dosya başına yalnızca bir hesap tablosu kullanabilirsiniz

Satır ve sütunlardaki veri depolama kapasitesi sınırlıdır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Artıları: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5. 0 (3.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Smartsheet hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Girdi geçmişini görebilme, yorum, resim, dosya vb. bırakabilme özelliğini beğendim. Excel ile aynı formülleri kullanıyor

8. Toggl Plan (Zaman takibi özelliğine sahip en iyi ücretsiz Gantt şeması yazılımı)

Toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan, projenizin görsel bir resmini çizerek iç ve dış paydaşları aynı sayfada bir araya getirir. Toggl Plan ve Toggl Track'i bir arada kullanarak zaman takibi özelliklerine sahip basit Gantt grafikleri oluşturdum. Bu, proje zaman çizelgelerini görselleştirmeye, her bir görevde harcanan zamanı izlemeye, kaynak tahsisini optimize etmeye ve çok daha fazlasına yardımcı olur.

Geçmiş projelerden elde edilen bu tür veriler, gelecekte benzer projelerin, görevlerin veya faaliyetlerin ne kadar süreceğini tahmin etmeye de yardımcı olur. Bu öngörü, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve kapasiteyi tahmin etme becerimde iyileşme sağladı.

Keşke bu listedeki diğer Gantt araçlarının sunduğu o "ekstra özelliği" de sunsaydı. İşini yaptığı için bu aslında bir şikayet sayılmaz, ancak seçenekler o kadar çok ki, seçici olmaya hakkımız var, değil mi?

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Takımın zaman kullanımını, atanan görevleri, görev durumunu, zaman çizelgelerini ve diğer önemli ayrıntıları takip edin

Farklı takımları ve paydaşları merkezi bir konumda bir araya getirin ve proje ilerlemesini yakından takip edin

Çakışmaları ve rekabeti en aza indirmek için görevleri ve kaynakları planlayın

Harici paydaşlar için herkese açık, salt okunur bağlantılar oluşturun

Yineleyen görevleri otomasyonla otomatikleştirerek manuel ve gereksiz işleri ortadan kaldırın

Toggl Plan'ın sınırlamaları

Mobil uygulaması, web uygulaması kadar çok yönlü değildir (birçok araç eksiktir).

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyon

Yeni kişileri eklemek ve birden fazla kullanıcıya görev atamak oldukça zahmetli bir iştir

Toggl Plan fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Toggl Plan puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (110'dan fazla yorum)

Kullanıcılar Toggl Plan hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Toggl Plan’ın işbirliği özellikleri, tüm üyelerimizi hızlı bir şekilde sisteme dahil etmemizi sağlıyor, böylece onlar da görevleri kolayca ekleyebiliyor.

📋 Şablon İpucu: Kurulum aşamasını atlamak mı istiyorsunuz? Ürün lansmanları, kampanyalar veya yazılım sprintleri için hazır Gantt şeması şablonlarını kullanın. Bilgilerinizi girin ve hemen başlayın.

9. Instagantt (Proje görselleştirme için en iyi Gantt grafik yazılımı)

Instagantt aracılığıyla

Instagantt, ismine yakışır bir şekilde, Gantt grafiklerini ışık hızında hazırlıyor. Gantt grafiklerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için benim tercih ettiğim çözüm budur. Basit sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da uygulamayı kullanırken ortaya çıkan bilişsel yükü azaltır. Bu özellik, hızlı yanıt verme özelliği ile birleştiğinde, proje planlarının net bir görsel temsilini sadece birkaç dakika içinde oluşturmanıza olanak tanır.

Instagantt, görevler, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar dahil olmak üzere tam bir Gantt grafikini saniyeler içinde oluşturabilen bir AI asistanına sahiptir.

(Tam donanımlı proje yönetimi yazılımlarına kıyasla) sınırlı yetenekleri nedeniyle, ben bu yazılımı öncelikle planlama ve beyin fırtınası aşamalarında kullanıyorum. Basit Gantt grafiklerini hazırladıktan sonra, daha fazla iyileştirme ve işbirliği için bunları diğer araçlara aktarıyorum. Elbette, bu aşamalardan geçmek istemiyorsanız, bunun yerine daha kapsamlı bir yazılım seçebilirsiniz.

Instagantt'ın en iyi özellikleri

Gantt görünümünden farklı projeleri görüntüleyin: Tablo, Kanban panosu, iş yükü ve Proje Görünümleri

Workbooks'u kullanarak projenizi ve varlıklarını mantıklı bir şekilde düzenleyin

Görev oluşturma, atama, filtreleme, sıralama, önceliklendirme gibi görev yönetimi özellikleriyle işlerinizi kontrol altında tutun.

Gelen kutusu, yorumlar ve daha fazlasını kullanarak takımınızla iletişim kurun

CSV içe aktarma ve yerel Asana entegrasyonu ile Gantt grafiklerinizi oluşturun

Instagantt'ın sınırlamaları

Dağınık kullanıcı arayüzü, Gantt grafiği aracının kullanılabilirliğini bir miktar azaltıyor

Yalnızca çalışma kitabı başına kullanıcı erişimini destekler

Instagantt fiyatlandırması

Instagantt Standalone:

Bireysel Plan: Aylık 12 $

Takım Planı: Aylık 24 $

Instagantt Asana:

Bireysel Plan: Aylık 12 $

Takım Planı: Aylık 24 $

Instagantt puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (430'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Instagantt hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Instagantt, temel çizgiler, alt görev görünümü/gizleme seçeneği, görevler arası gecikmeyi koruma ve Zoom seçeneği gibi ayrıntılı Gantt özellikleri için harika bir araçtır.

🧩 Proje İpucu: Uzaktan çalışan takımlarla mı çalışıyorsunuz? Zaman dilimleri arasında ilerlemeyi takip edebilmek için Gantt grafikinizin gerçek zamanlı işbirliğini desteklediğinden emin olun.

10. Monday (Uygulamaya özel özelleştirme için en iyi Gantt grafik yazılımı)

Monday aracılığıyla

Monday, kişisel kullanım için tasarlanmış ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yönetimi özellikleriyle oldukça etkileyici olmasının yanı sıra, Gantt grafiklerini benim özel ihtiyaçlarıma göre özelleştirme yeteneği de oldukça etkileyici.

Proje detaylarının daha kritik yönlerine odaklanabilmem için görüntülenen sütunları özelleştirmeme olanak tanıyor. Ayrıca, sadece Gantt şeması görünümünden iş yükü ve kaynak görünümlerine de genişletebiliyorum. Bu, bazen planlama yorgunluğunu ortadan kaldırıyor veya projeye sızmış olabilecek verimsizlikleri ortaya çıkarıyor. Proje Analizcisi ve portföyler genelinde gerçek zamanlı risk algılama gibi AI öncelikli özellikleri, Gantt ve ş Akışı fonksiyonları içinde yer alıyor.

Teleskopik ücretler, Monday günü iş yaparken karşılaştığım tek önemli sorundu. Platform, büyüyen takımımla birlikte çok iyi ölçeklendi, ancak maliyet neredeyse hiç zaman geçmeden sürdürülemez seviyelere ulaştı!

Monday'in en iyi özellikleri

AI destekli asistan Monday AI'nın yardımıyla otomasyon oluşturun

Kullanıcı deneyimini özel kılan 30'dan fazla bileşen ile Gantt grafiklerinizi özelleştirin

Gantt grafiklerinize proje yönetimi özelliklerini ekleyin

Projenizi Gantt grafiklerinin ötesinde, Listeler, Kanban panoları vb. gibi farklı görünümlerde görün.

Projenizin başarısı için hedefleri ve stratejileri görev ve kaynak yönetimi ile uyumlu hale getirin

Monday sınırları

Ölçeklendikçe maliyetli hale gelir

Proje yönetimi aracının ücretsiz sürümünün fonksiyonları sınırlıdır

Monday fiyatları

3 ila 49 koltuk için:

Ücretsiz: 2 koltuk için 0 $

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Artıları: Koltuk başına aylık 24 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday günkü puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5,0 (10.680'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.740'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Monday hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Monday.com, görevler, son tarihler ve ilerleme durumuna ilişkin net bir genel bakış sunan görsel gösterge panelleri sağlar ve böylece herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar.

Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu listeye neden dahil olduklarını gerekçelendirmek için mevcut seçenekleri birçok parametreye göre değerlendirdik. Dolayısıyla, bunları değerlendirirken kendinize şu soruları sorun:

Özellikler : Gantt şeması yazılımından beklenen özellikler nelerdir? Sürükle ve bırak ile grafik oluşturma gibi temel özellikler mi, yoksa kritik yol belirleme, : Gantt şeması yazılımından beklenen özellikler nelerdir? Sürükle ve bırak ile grafik oluşturma gibi temel özellikler mi, yoksa kritik yol belirleme, kaynak tahsisi veya görev yönetimi gibi daha gelişmiş özellikler mi istiyorsunuz?

Kullanım kolaylığı : Gantt şeması oluşturucuyu kimler kullanacak? Ne kadar eğitim, oryantasyon ve destekye ihtiyaçları olacak?

Entegrasyonlar : Gantt şeması yazılımı, mevcut teknoloji altyapınızla entegre olabilir mi?

Uyumluluk : Gantt şeması oluşturucu, zaman takipçisi veya proje yönetimi yazılımı gibi diğer araçlarla uyumlu mu?

İşbirliği : Bu aracı tek başınıza mı kullanacaksınız, yoksa bir takım (veya takımlar) üzerinde birlikte mi çalışacaksınız? Takım üyeleri aynı konumda mı bulunacak yoksa uzaktan mı çalışacak?

Özelleştirme : Gantt grafikini herhangi bir şekilde özelleştirebilmek ister misiniz? Örneğin, öncelikleri veya aciliyeti belirtmek için?

Bütçe : Gantt şeması oluşturucu için bütçeniz nedir? Tek seferlik bir yatırım mı yapacaksınız yoksa abonelik ücreti mi ödeyeceksiniz?

Raporlama : Gantt grafiğinden hangi veri analizi ve raporlama özelliklerini bekliyorsunuz? Gerçek zamanlı gösterge panelleri mi istiyorsunuz, yoksa takımınız dönemsel olarak statik raporlar mı oluşturuyor?

Mobil erişilebilirlik: Telefonunuzdan bu araca hareket halindeyken erişmeniz yapılacak mı?

⚙️ Verimlilik Artışı: Gantt grafikinde büyük görevleri alt görevlere bölün. Daha küçük parçalar izleme ve atama için daha kolaydır ve çok daha az bunaltıcıdır.

Ücretsiz Gantt Şeması Oluşturucuları Kullanmanın Avantajları

Gantt şeması oluşturucularının, sahip olunması gereken işlevsel fonksiyonlar listemde neden bu kadar üst sıralarda yer aldığını gösteren birkaç nedeni aşağıda bulabilirsiniz:

Proje görselleştirme : Gantt grafikleri oluşturucular, : Gantt grafikleri oluşturucular, projenizin zaman çizelgesini ve ilgili yol haritasını görselleştirir. Bu, projenin ve projenin çeşitli işlevsel ve hareketli parçalarının eksiksiz bir resmini ortaya koyar. Buna proje programları, görevler, bağımlılıklar, öncelikler, paydaşlar vb. dahildir. Proje yöneticileri, her projenin hepsini bir arada görebilmeyi son derece yararlı bulurlar.

Geliştirilmiş işbirliği : Gantt şeması araçları sadece proje yöneticileri için değildir; ilgili herkesin yararına olur! Ekip üyeleri, kendilerine atanan veya bekleyen görevleri ve bunların : Gantt şeması araçları sadece proje yöneticileri için değildir; ilgili herkesin yararına olur! Ekip üyeleri, kendilerine atanan veya bekleyen görevleri ve bunların proje sonuçlarına nasıl etki ettiğini görebilir. Bu, takım ruhu ve işbirliği duygusu oluşturmaya yardımcı olur. Benzer şekilde, müşteriler de projenin ilerleme durumunu takip edebilir; burada gerçekten tüm paydaşları kastediyorum. Bireysel katkıların genel hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren, iş hakkında ortaya çıkan ortak anlayış, herkesi bir araya getirir

Daha net planlama : Gantt şeması araçları, proje, görevler, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri ve ş Akışı ile ilgili üst düzey bir genel bakış sunar. Bu, proje yöneticilerinin görev bağımlılıklarını ve son teslim tarihlerini izlemesine yardımcı olur. Ayrıca, projeyi geciktirebilecek prosedürel veya operasyonel verimsizlikleri ya da aksaklık noktalarını da ortaya çıkarır. Bu yapı taşlarının birbirine nasıl uyduğunu görerek daha gerçekçi ve verimli bir plan geliştirebilirsiniz.

Verimli kaynak yönetimi : Gantt şeması araçlarıyla proje yöneticileri, kaynakları stratejik olarak tahsis edebilir. Bu araçlar, her bir takımın veya bireyin iş yükünü gösterir; böylece hiçbir çalışanın aşırı yüklenmediğinden veya yeterince değerlendirilmediğinden emin olabilirsiniz. Yazılım çözümleri, uygulamalar, cihazlar, makineler vb. gibi kaynaklar için de aynısını yapın! Bu tür proaktif yönetim, insanlardan, süreçlerden ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Artan verimlilik : Gantt grafikleri, : Gantt grafikleri, proje hedefleri konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca kaynak yönetimine yardımcı olur, çalışanların katılımını ve genel verimliliği artırır. Elde edilen ilerlemenin takımları daha da motive edeceği düşünüldüğünde, bu bir kazan-kazan durumudur—buna sürekli fayda sağlayan bir pozitif geri bildirim döngüsü diyorum

Proaktif risk yönetimi: Projeye ilişkin ayrıntılı görünürlük, proje yöneticilerinin sorunları tespit etmelerine olanak tanır; bazılarını proaktif olarak. Potansiyel bir tehdidi bu şekilde kuşbakışı görebilmek, riskleri yönetmeye ve azaltmaya hazır olmanızı sağlar. Bu önleyici yaklaşım, ileride gecikmeleri veya aksaklıkları önler ve projenin yolunda ilerlemesini sağlar

🚀 Planlama Gücü: Gantt grafiğinize dönüm noktaları ekleyerek küçük başarıları kutlayın ve projenizin önemli anlarını izleyin. Bu, herkesin motivasyonunu yüksek tutar ve herkesin aynı yönde ilerlemesini sağlar.

Gantt Grafiklerinin Yaygın Kullanım Alanları

Özetlemeden önce, size daha net bir fikir verebilmek için Gantt grafiklerinin birkaç pratik uygulamasını ve kullanım örneğini paylaşım yapmak istiyorum. İşte belirli kullanım durumlarına göre Gantt grafiğinin kullanımına dair bazı örnekler:

Proje planlama : Projeniz için gerçekçi ve pratik bir zaman çizelgesi oluşturun. Gantt grafikleri, proje takvimine, görevlere ve bağımlılıklara görsel netlik katar; böylece sonuçları belirlenen son tarihler içinde teslim edebilirsiniz : Projeniz için gerçekçi ve pratik bir zaman çizelgesi oluşturun. Gantt grafikleri, proje takvimine, görevlere ve bağımlılıklara görsel netlik katar; böylece sonuçları belirlenen son tarihler içinde teslim edebilirsiniz

Kaynak tahsisi : Gantt grafiklerini kullanarak takım ve bireysel iş yüklerini görselleştirin. Bu, tükenmişliği önleyecek ve proje yöneticilerinin doğru görevleri veya kaynakları doğru zamanda doğru kişilere atamasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, mutlu bir takım, başkalarını mutlu eden sonuçlar üretir.

Son teslim tarihi yönetimi : Gantt grafikleri, zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi izlemek için çok kullanışlıdır. Son teslim tarihlerini veya dönüm noktalarını göz önünde bulundurmak, gecikmeleri önlemeye yardımcı olur ve projeleri tekrar rayına oturtmak için nefes alma alanı sağlar. Bu uygulamayı kaynak tahsisi ile birleştirebilir ve işinizde başarıya ulaşabilirsiniz : Gantt grafikleri, zaman çizelgelerine göre ilerlemeyi izlemek için çok kullanışlıdır. Son teslim tarihlerini veya dönüm noktalarını göz önünde bulundurmak, gecikmeleri önlemeye yardımcı olur ve projeleri tekrar rayına oturtmak için nefes alma alanı sağlar. Bu uygulamayı kaynak tahsisi ile birleştirebilir ve işinizde başarıya ulaşabilirsiniz

Takım işbirliği : Ortak bir yol haritası olarak Gantt grafiği, tüm takımı bir araya getirir. Aynı sayfada olmak şeffaflığı, bilinçli iletişimi ve görev sahipliğini teşvik eder. Bu, herkesin uyumlu ve sorumlu kalmasını sağlar

Kritik yolun belirlenmesi: Kritik yolu özetleyen Gantt grafikleri oluşturun. Projeleri doğrudan ve büyük ölçüde etkileyen bu faaliyet dizisine sahip olmak, takımların sonuç odaklı çalışmasını sağlar

Takımınız için en iyi ücretsiz Gantt şeması yazılımını bulun

İster basit bir zaman çizelgesi planlıyor olun, ister karmaşık proje bağımlılıklarını yönetiyor olun, doğru Gantt şeması aracı zaman kazanmanızı sağlar, karışıklığı azaltır ve takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar. İyi haber mi? Artık hantal veya modası geçmiş araçlarla yetinmek zorunda değilsiniz.

Burada ele aldığımız seçeneklerin çoğu, güçlü özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Eğer sadece zaman çizelgelerinin ötesine geçen bir şey arıyorsanız, bir proje yönetimi platformu sizin için daha uygun olabilir. Aslında, size yardımcı olabilecek en iyi proje yönetimi araçlarının bir listesini hazırladık.

Gantt şemasının esnekliğini ve hepsi bir arada çalışma alanının gücünü istiyorsanız, ClickUp'ı incelemeye değer. Planlamadan uygulamaya kadar her şeyi — görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri ve hatta yapay zeka — tek bir yerde bir araya getirir.

