2025'in En İyi 21 monday.com Alternatifi ve Rakibi

Monday.com'u kullanmaya başladığımda, mükemmel bir çözüm gibi göründü. Bana net bir görünürlük sağladı ve görevleri yapılandırmama yardımcı oldu.
Ancak, projelerim karmaşıklaştıkça bazı eksiklikler fark ettim. Özelleştirme özellikle kolay değildi; basit ş Akışı ayarlamaları çok fazla adım gerektiriyordu. Birçok araçla entegre olmuyordu, bu da verilerin bağlantısının kopmasına ve manuel güncellemelere neden oluyordu.
Yararlı bir araç olarak başlayan şey, kısa sürede ek bir yük haline geldi.
Benzer zorluklar yaşadıysanız, en iyi 21 Monday alternatifinin yer aldığı bu kapsamlı liste, takımınız için doğru proje yönetimi çözümünü seçmenize yardımcı olacaktır.
Başlıyoruz! 💪🏼
Monday. com Sınırlamalar
Monday.com, projeleri ve görevleri yönetmek, satış faaliyetlerini basitleştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve kişileri ve potansiyel müşterileri izlemek için iyi bilinen bir araçtır. Ancak her araç gibi, bu aracın da dezavantajları vardır ve ben de bunlardan birkaçıyla karşılaştım.
Bir göz atalım: 👇
- Gösterge paneli özelleştirme kısıtlamaları: Arayüz bir elektronik tablo gibidir. Gösterge panelleri esneklik sunar, ancak bilgileri her zaman istenen biçimde sunmayabilir. Grafikleri belirli sütunlara bağlamak zahmetli olabilir
- Sınırlı filtreleme: "Görevlerim" bölümünde, belirli takım üyelerine atanan görevleri görmek gibi gelişmiş filtreleme yapılamaz. Bu, yöneticilerin hareket halindeyken takımlarının iş yükünü izlemesini zorlaştırır
- Sıra kilitleme/sabitlememe: Monday. com panoları doğası gereği dinamiktir, yani öğeler kolayca taşınabilir. Şu anda, sırayı tamamen kilitlemek için yerleşik bir özellik yoktur
- Karmaşık otomasyon kurulumu: monday.com'da yinelenen görevleri ayarlamak için otomasyon kullanmak gerekir. Bu, ClickUp veya Asana gibi diğer araçlara kıyasla birkaç tıklama ile gerçekleştirilebilen çok adımlı bir işlemdir
- Gantt grafiklerinde ayrıntı yok: Monday.com'un Gantt grafikleri, günlere göre planlama yapmaya izin verir, günün belirli saatlerine göre planlama yapmaya izin vermez. Bu sınırlama, zamana bağlı görevlerin çok önemli olduğu ayrıntılı proje yönetimini engelleyebilir
- Zor öğrenme eğrisi: Kapsamlı bilgi tabanı, yararlı olmasına rağmen bulmak zor olabilir. Kullanıcılar bu bilgi tabanına organik olarak rastlamayabilir, bu da öğrenme eğrisini zorlaştırır
- Sınırlı Gmail entegrasyonu: Gmail'in günlük ve API sınırları nedeniyle, toplu e-posta kampanyaları için Gmail entegrasyonunu kullanamazsınız
- Çevrimdışı özellik yok: Yazılım çevrimdışı çalışmaz
💡Pro İpucu: Doğru proje yönetimi aracını seçmek için projenin karmaşıklığını ve takımınızın ihtiyaçlarını (işbirliği, görev izleme vb.) göz önünde bulundurun. Görev yönetimi, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özelliklere odaklanın.
Monday. com Alternatiflerine Genel Bakış
|Proje yönetimi yazılımı
|Kullanım örneği
|En iyisi
|ClickUp
|Hepsi bir arada proje yönetimi
|Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, büyük kurumsal şirketler
|Asana
|Görev yönetimi ve proje izleme
|Küçük takımlar ve kurumsal
|Airtable
|Veritabanı yönetimi
|Küçük takımlar
|Wrike
|Kapsamlı proje planlama ve gelişmiş raporlama
|Büyük kuruluşlar ve takımlar
|Trello
|Görsel görev yönetimi
|Küçük takımlar, serbest çalışanlar ve kurumsal
|Basecamp
|Uzaktan çalışan takımlar için merkezi iletişim ve proje yönetimi
|Küçük takımlar
|Smartsheet
|Hesap tablosu benzeri proje yönetimi
|Hesap tablolarına aşina olan takımlar
|Jira
|Yazılım geliştirme için çevik proje yönetimi
|Yazılım geliştirme takımları
|Workfront
|Kurumsal düzeyde proje yönetimi
|Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar
|Zoho Projeleri
|Proje planlama, izleme ve işbirliği
|Zoho ürünlerini halihazırda kullanan işler
|Microsoft Planner
|Microsoft 365 paketi içinde görev organizasyonu
|Büyük takımlar, küçük kuruluşlar
|nTask
|Toplantı planlama özellikleri ve zaman takibi
|Küçük ve orta ölçekli takımlar
|Takım çalışması
|Müşteri işbirliği özellikleri
|Danışmanlık şirketleri, ajanslar veya müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar
|Nifty
|Zaman çizelgesi görünümleriyle proje planlama
|Görsel olarak çekici işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan küçük takımlar
|Todoist
|Kişisel görev yönetimi ve önceliklendirme özellikleri
|Bireyler, serbest çalışanlar veya küçük takımlar
|Hive
|Esnek proje yönetimi ve yerleşik sohbet özellikleri
|Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler
|TeamGantt
|Gantt grafiği tabanlı zamanlama ve kaynak tahsisi
|Görsel bir zaman çizelgesine ihtiyaç duyan takımlar
|ProofHub
|Proje planlama, işbirliği ve zaman takibi
|Küçük takımlar ve serbest çalışanlar
|Scoro
|Kapsamlı iş yönetimi
|Ayrıntılı finansal denetime ihtiyaç duyan büyük şirketler
|Podio
|Özelleştirilebilir çalışma alanları
|Özel çözümlere ihtiyaç duyan takımlar
|MeisterTask
|Görsel görev yönetimi
|Yaratıcı takımlar
En iyi 21 Monday.com alternatifi
Daha iyi entegrasyonlardan daha esnek planlara kadar, Monday.com'un en iyi alternatiflerinin yer aldığı bu liste size ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Bu araçların özelliklerine bakarak, birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediklerini görelim. 🎯
1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, karşılaştığım en esnek araçlardan biridir. İş akışlarını basitleştirir ve takımların boyutuna bakılmaksızın verimli olmalarını sağlar. Planlama, beyin fırtınası ve işbirliği için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Projeleri yapılandırılmış tutmak için, her şeyi çalışma alanlarına, klasörlere, listelere, görevlere ve alt görevlere ayıran net bir hiyerarşi ile kurulmuştur. Bu, işlerinizi takip etmeden işlerin üstesinden gelmenizi kolaylaştırır.
Bu aracı benim vazgeçilmezim yapan bazı özelliklere göz atalım:
ClickUp Gösterge Panelleri
ClickUp Gösterge Panelleri, projeleriniz, takım performansınız ve anahtar metrikleriniz hakkında net bir görsel genel bakış sunar.
Her gösterge panelini farklı kartlarla özelleştirerek görev ilerlemesi, son tarihler ve zaman tahminleri gibi en önemli verileri görüntüleyebilir, her şeyi düzenli ve izlemesi kolay hale getirebilirsiniz.
ClickUp Belgeleri
ClickUp Docs, takımların belgeleri oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olurken bunları doğrudan görevlere bağlayan kullanışlı bir belge düzenleyicidir. Bu sayede herkes proje planlarını, toplantı notlarını veya önemli bilgileri tek bir yerde kolayca bulabilir.
Gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlar gibi özellikler, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak takımların proje yaşam döngüsü boyunca bağlantıda ve organize kalmasına yardımcı olur.
ClickUp Hedefler ve Görevler
Monday ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, ClickUp'ın takımınızın görevlerini daha ayrıntılı görünümlerle sunduğunu ve tek birkaç tıklamayla yinelenen görevleri otomatikleştirdiğini göreceksiniz.
ClickUp Hedefleri ve Görevleri, ClickUp'ın proje yönetimi yeteneklerinin ayrılmaz parçalarıdır. ClickUp Hedefleri, takımların net hedefler belirlemelerine ve bunları daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölmelerine yardımcı olur. İlerlemeyi izleyebilir ve hedefleri görevlere bağlayarak herkesin uyumlu ve odaklanmış olmasını sağlayabilirsiniz.
ClickUp Görevler, işlerin yapıldığı yerdir. Her görev, projedeki bir adımı temsil eder ve daha iyi görünürlük için bunları listeler veya panolar halinde düzenleyebilirsiniz. Görevler, işi etkili bir şekilde planlamak ve delege etmek için alt görevlere bölünebilir
Gantt grafikleri ve takvimler gibi görünümlerle zaman çizelgelerini ve iş yüklerini kolayca yönetebilirsiniz. Hedefler ve Görevler birlikte, takımların düzenli ve odaklanmış kalmasını ve ortak hedeflere doğru ilerlemesini sağlar.
ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları
ClickUp Brain, ihtiyaçlarınıza göre proje planları veya müşteri iletişimi gibi içerikler oluşturmanıza yardımcı olan platformun AI destekli asistanıdır. Görev güncellemelerini ve yorumları özetlemek için kullanarak projeler arasında daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim sağlayabilirsiniz.
ClickUp Otomasyonları ile projelerinizi hızlandırın.
Ödevleri, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatik hale getirin, böylece bunları manuel olarak eklemeniz gerekmez. Manuel işleri azaltarak ve hataları en aza indirerek, tekrarlayan görevlerde takılmak yerine daha büyük resme odaklanabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sohbet: Mesajları görevlere dönüştürün, konuşmaları görevlere, belgelere ve sohbetlere bağlayın ve ClickUp Sohbet ile her hafta bir günden fazla zaman kazanın
- Çoklu görev görünümleri: Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Liste Görünümü ve Tablo Görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla görünümde proje zaman çizelgelerinizi görselleştirin
- Cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon: Herhangi bir cihazdan saatlerinizi kaydedin ve her zaman senkronize kalın. Görevler için beklenen süreleri ayarlayın ve projelerde harcanan zamanı analiz edin
- ClickUp Entegrasyonları: Zoom, Monday ve Google gibi araçları ClickUp Entegrasyonları ile platformlar arasında bilgi aktarımı için zahmetsizce senkronize edin
- 1000'den fazla hazır şablon: Zaman kazanmak ve projeler arasında tutarlılık sağlamak için çeşitli kullanım durumlarına yönelik yüzlerce şablona erişin
ClickUp sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri ilk başta göz korkutucu olabilir
- İlk kurulum zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısıdır. Takımımızın projeleri ve görevleri yönetme şeklini tamamen değiştirdi. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri, basit yapılacaklar listelerini veya birden çok bağımlılığı olan karmaşık projeleri yönetiyor olsanız da, herhangi bir iş akışına kolayca uyum sağlamanızı sağlar. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla entegre edilebilme özelliği, süreçlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama özelliklerini çok seviyorum. ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin kullanıma sunulması, kullanıcı geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Her zaman tavsiye ederim.
ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısıdır. Takımımızın projeleri ve görevleri yönetme şeklini tamamen değiştirdi. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri, basit yapılacaklar listelerini veya birden fazla bağımlılığı olan karmaşık projeleri yönetiyor olsanız da, herhangi bir iş akışına kolayca uyum sağlamanızı sağlar. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla entegre edilebilme özelliği, süreçlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama özelliklerini çok seviyorum. ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin kullanıma sunulması, kullanıcı geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Her zaman tavsiye ederim.
ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı. Bu araçtan çok etkilendim. İnanılmaz derecede yardımcı oldu ve hakkında söyleyecek olumlu şeylerim var.
ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı. Bu araçtan çok etkilendim. İnanılmaz derecede yardımcı oldu ve hakkında söyleyecek olumlu şeylerim var.
📑 Daha Fazla Bilgi: ClickUp Vs Monday—Takımlar için Hangi Proje Yönetimi Aracı Daha İyi?
2. Asana (Proje izleme için en iyisi)
Asana, şirket çapında hedefler belirlemenize, stratejik planları yönetmenize ve işleri tek bir platformda tamamlamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.
Zaman takibi, özel alanlar, raporlama gösterge panelleri ve akıllı durum güncellemeleri gibi özelliklerle takımların işlerini planlamasını, organize etmesini ve takip etmesini kolaylaştırır.
Asana'nın en sevdiğim özelliklerinden biri diğer araçlarla entegrasyonunun çok iyi olması. Google Çalışma Alanı, Microsoft araçları, Zoom ve Vimeo gibi 300'den fazla uygulamaya bağlayabilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Asana'nın yerleşik gelen kutusunda görevlerle ilgili otomatik güncellemeler alın. Acil olanları kontrol etmenizi, belirli saatlerde ve haftanın belirli günlerinde bildirimleri otomatik olarak duraklatmanızı ve filtrelerle görünümü daraltmanızı sağlar
- Zamanınızı doğru bir şekilde planlamak için bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı ölçün
- İşlerinizi listeler, panolar, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi farklı biçimlerde görselleştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin; yazılım işleri atar, son teslim tarihlerini ayarlar ve komut üzerine paydaşları bilgilendirir
Asana sınırlamaları
- Görev atama kısıtlaması: platform, aynı kullanıcıya birden fazla görev atamanıza izin vermez
- Görev şablonları mobil uygulamada mevcut değildir ve kullanıcı her proje için yalnızca bir tane oluşturabilir
- Müşteri hizmetleri yavaştır. Telefon veya sohbet desteği yoktur ve incelemelerde e-posta hizmetinin yanıt süresinin 6 gün sürdüğü belirtilmiştir
- Proje yönetimi görevleri için sınırlı sıralama ve filtreleme seçenekleri
Asana fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
Asana'nın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Proje izleme için temiz ve sezgisel bir arayüze ihtiyacınız var
- Zaman çizelgesi ve takvim görünümleri gibi birden fazla görsel araç istiyorsunuz
- Görevleri kolaylaştırmak için basit otomasyonları tercih ediyorsunuz
- Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar istiyorsunuz
3. Airtable (Veritabanı yönetimi için en iyisi)
Airtable, takımların projeleri organize etmesine, planlamasına ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Hesap tablosunun esnekliğini veritabanının gücüyle birleştirerek ilerlemeyi izlemeyi, kaynakları yönetmeyi ve görevleri atamayı kolaylaştırır.
Bu Monday alternatifini küçük takımlarla kullandım ve harika bir deneyim oldu, özellikle de ücretsiz, kullanımı kolay ve kullanışlı özelliklerle dolu olduğu için.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- İş yükü yönetimini ve kullanımını görselleştirerek işlerin önündeki engelleri kaldırın ve tükenmişliği önleyin
- Tekrarlanabilir süreçler ve durum raporları tanımlayarak iş akışınızda öngörülebilirlik sağlayın
- Çeşitli türdeki bilgileri tek bir platformda birleştirerek organizasyonel işbirliğini geliştirin
- Sezgisel kullanıcı arayüzü ile projelerde kolayca gezinin
Airtable sınırlamaları
- Müşteri desteği biraz yavaş
- Başka bir uygulamadan bilgileri kopyalayıp düzenlediğiniz Asana kaydına yapıştıramazsınız, çünkü uygulama kopyalama işleminden sonra sizi başlangıç ekranına geri döndürür. Bu da bilgilerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını zorlaştırır
- Airtable, birden fazla hücrenin aynı anda düzenlenmesine veya bitişik olmayan hücrelerin seçimine izin vermez, bu da iş akışlarını önemli ölçüde yavaşlatabilir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Çalışma alanı başına en fazla 5 kullanıcı
- Takım: Aylık 24 $
- İş: 54 $/ay
- Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Airtable'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Yapılandırılmış veritabanı tarzı proje yönetimine ihtiyacınız var
- Uygulama oluşturma özelliklerine sahip elektronik tablo görünümlerinin esnekliğini istiyorsunuz
- Kayıtları birbirine bağlamayı ve ilişkisel verileri yönetmeyi tercih ediyorsunuz
- Kanban, galeri ve zaman çizelgesi gibi görsel görünümler istiyorsunuz
4. Wrike (Gelişmiş raporlama için en iyisi)
Wrike, takım verimliliğini artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Esnekliği, manuel görevleri ortadan kaldırmaya ve projeler arasında tutarlılığı korumaya yardımcı olarak onu sağlam bir seçim haline getirir
Paylaşılan takvimler, etkinlik akışları ve yorum seçenekleri gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde herkes proje gelişmelerinden haberdar olur.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gerçek zamanlı analizlerle proje performansını izleyin
- Yapay zeka yardımıyla bütçeler ve son teslim tarihleri gibi birçok faktöre göre proje risklerini değerlendirin
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi çeşitli görünümlerle ilerlemeyi takip edin
Wrike sınırlamaları
- İş akışlarını özelleştirmek için sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon
- İlk kurulum ve kullanıcıların alışması zorlu bir süreçtir
Wrike fiyatlandırması
- Sınırsız kullanıcı için ücretsiz plan
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)
Wrike'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Kurumsal düzeyde raporlama ve analitik özelliklere ihtiyacınız var
- Yerleşik kaynak ve zaman yönetimi araçları istiyorsunuz
- Karmaşık iş akışlarını ve bağımlılıkları yönetmeyi tercih ediyorsunuz
- Talep formları ve dinamik gösterge panelleri mi istiyorsunuz?
🗒 Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı
5. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)
Monday alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında Trello var. Bu popüler proje yönetimi ve iş akışı otomasyon aracı, görevleri görsel olarak düzenleyen Kanban tarzı bir yaklaşım kullanır. Her görev, resimler, yorumlar, ek dosyalar ve daha fazlasını içerebilen bir "Trello kartı" ile temsil edilir.
Projeleri verimli bir şekilde yönetmek için panolar, listeler ve kartlar oluşturabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve esnekliği, serbest çalışanlar, küçük takımlar ve kurumsal kullanıcılar arasında popüler olmasını sağlar.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Tüm bilgilerinizi kartlarda saklayarak düzenli tutun. Üyeleri atayın, son teslim tarihleri ekleyin ve yorumlar bırakın
- Trello'nun kontrol listeleriyle büyük görevleri küçük görevlere bölün
- Outlook, Salesforce, Jira ve Invision gibi diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Yerleşik otomasyon sistemi ile iş akışınızı otomatikleştirin; komutları çalıştırın ve hemen hemen her eylem için otomatik kurallar belirleyin
- Mobil erişim özellikleriyle hareket halindeyken de erişin
Trello sınırlamaları
- Tasarımı biraz eski ve estetik değil
- Görevleri atamak için başkalarının doldurabileceği bir form sistemi entegre etmez
- Oluşturulan biletleri silmenin bir yolu yok
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Çalışma alanı başına en fazla 10 pano
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
Trello, monday.com'dan daha uygun olabilir
- Görev izleme için basit, görsel bir Kanban panosuna ihtiyacınız var
- Kullanımı kolay ve öğrenmesi kolay bir arayüz istiyorsunuz
- Karmaşık olmayan kartlara ve listelere odaklanmayı tercih ediyorsunuz
- Power-Ups ile işlevselliği kademeli olarak eklemek istiyorsunuz
📌Ayrıca okuyun: Takım Yönetimi Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?
6. Basecamp (Merkezi iletişim için en iyisi)
Basecamp, basit bir bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır. Takımların verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlar, toplantı süresini kısaltır ve etkili iletişim kurmalarını sağlar. Aynı anda birden fazla projeyi yönetmenizi sağlar.
Basecamp'ın özelliklerini oldukça yararlı buluyorum. Karmaşık görevleri parçalara ayırmak için yapılacaklar listeleri ve duyuruları ve güncellemeleri merkezileştirmek için mesaj panoları var.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- GitHub ve Zoom gibi birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre edin ve "Doors" özelliği ile iş akışınızı birleştirin
- Müşterilerle işbirliği yaparak doğrudan geri bildirim alın
- "Belgeler" ve "Dosyalar" özellikleriyle belgeleri yükleyin, düzenleyin ve paylaşın
- Grup sohbetleri ve doğrudan mesajlaşma sohbetleri ile gerçek zamanlı iletişim kurun
Basecamp sınırlamaları
- Görev yönetimi araçları daha katıdır ve özel alanlar içermez
- Sınırlı analiz yeteneği; kullanıcılar ilerlemeyi izlemek için öznel olan Hill Grafikleri ve takvimlere güvenmek zorundadır
Basecamp fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (14.000'den fazla yorum)
Basecamp'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Tek bir platformda merkezi iletişim araçlarına ihtiyacınız var
- Büyük takımlar için sabit fiyatlı bir model istiyorsunuz
- Sakin, dikkatinizi dağıtmayacak bir proje alanı tercih ediyorsunuz
- Mesaj panoları, programlar ve belgeler gibi temel araçları tek bir yerde istiyorsunuz
7. Smartsheet (Tablo benzeri proje yönetimi için en iyisi)
Listemin yedinci sırasında yer alan Smartsheet, basit proje yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Takımların işlerini planlamasına, izlemesine, otomatikleştirmesine ve raporlamasına olanak tanır.
Hesap tablosu arayüzünün tanıdık yapısını gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle birleştirerek çeşitli sektörler ve proje türleri için uygun hale getirir. Portföyleri ve kaynakları yönetmek için kullandım ve kapsamlı genel bakışını beğendim.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Proje ilerlemesini takip etmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın ve işbirliği yapın
- Tekrarlayan görevleri ve manuel süreçleri otomatikleştirin ve işleri standartlaştırın
- Bütçe sapmalarını önlemek için zaman, para birimi ve harcama süresine göre bütçeler oluşturun ve takip edin
- Anahtar metrikleri ve proje verilerini gösterge panellerinde veya tek bir görünümde birden fazla sayfada toplayın; ardından bu raporları ve analizleri oluşturup paylaşabilir ve yayınlayabilirsiniz
Smartsheet sınırlamaları
- Excel veya Google E-Tablolar'da bulunan bazı özellikler yoktur, örneğin sütunları çoğaltma veya bir seferde 5'ten fazla hücreye veri ekleme
- Satırlara yapılan yorumlar diğer proje yönetimi araçları kadar sorunsuz değil
- Mobil uygulama sık sık çöküyor ve kullanıcıların düzenli olarak kaldırıp yeniden yüklemelerini gerektiriyor
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Kullanıcı başına en fazla 2 sayfa
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Smartsheet'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Projeleri yönetmek için elektronik tablo tarzı bir düzene ihtiyacınız var
- Gelişmiş otomasyon, gösterge panelleri ve raporlama istiyorsunuz
- Planlamada formülleri ve hücre tabanlı verileri kullanmayı tercih ediyorsunuz
- Daha büyük kuruluşlar için ölçeklenebilir özellikler istiyorsunuz
8. Jira (Yazılım geliştirme projeleri için en iyisi)
Jira, Atlassian'ın proje yönetimi ve sorun izleme yazılımıdır. Öncelikle yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır. Ancak, birçok sektör bunu bir proje yönetim sistemi olarak kullanmaktadır.
Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekleyen esnek ve özelleştirilebilir bir araçtır. Bu, sprintleri planlamanıza, birikmiş işleri yönetmenize ve görevlerin durumunu gösteren panolar aracılığıyla iş akışlarını görselleştirmenize yardımcı olur.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak araçlarıyla benzersiz iş akışınızı özelleştirin. Süreçlere uygun kurallar, tetikleyiciler ve koşullar belirleyebilirsiniz
- Kolay uyum için önceden tasarlanmış şablonlarını kullanın
- Hatalar, görevler veya alt görevler gibi farklı sorun türlerini kullanarak işlerinizi kategorilere ayırın. Ayrıca özel alanlar, etiketler ve filtreler de mevcuttur
- Yerleşik gösterge panelleri ve raporlarla burndown grafikleri, hız grafikleri ve daha fazlası şeklinde ayrıntılı bilgiler edinin
Jira sınırlamaları
- Kullanıma hazır kaynak kodu yönetimi içermez
- Sınırlı izlenebilirlik; sürümleri izlemek zordur
Jira fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: 10 kullanıcı için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (14.000+ yorum)
Jira'nın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Çevik yazılım geliştirme için sağlam araçlara ihtiyacınız var
- Sprint planlaması, birikmiş işler ve sorun izleme gibi özellikler mi istiyorsunuz?
- Bitbucket veya GitHub gibi geliştirici araçlarıyla sıkı entegrasyonu tercih ediyorsunuz
- Ayrıntılı izinler ve özelleştirilebilir iş akışları istiyorsunuz
9. Workfront (Kaynak tahsisi için en iyisi)
Adobe Workfront, takımların işlerini planlamasına, yürütmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iş yönetimi aracıdır. Sezgisel, esnek ve özelleştirilebilir olan bu araç, takımınızın yapacağı her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.
Genellikle pazarlama, BT ve hizmet sektörlerinden proje yöneticilerinin bu platformu kullandığını gördüm. Tüm proje aşamalarını merkezileştirir, siloları yıkmaya yardımcı olur ve takım iletişimi geliştirir.
Workfront'un en iyi özellikleri
- Workfront Scenario Planner ile geri bildirimlere göre senaryoları güncelleyen duyarlı planlama elde edin
- Hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyerek ölçülebilir iş sonuçları elde edin
- Özel iş akışları oluşturun ve görevleri otomatikleştirin
- Doğal dil ve yapay zeka destekli özellikleriyle özetleri daha hızlı oluşturun, proje lansmanlarını hızlandırın, marka uyumluluğunu kolaylaştırın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın
Workfront sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz
- Yavaş ve kullanıcılar, güncellemelerin genellikle özellikleri iyileştirmediğini gözlemlemiştir
- Tüm bildirimler gelen kutusuna yönlendirilir ve gelen kutusu dolup taşar
- Esnek değildir; etiketleme ve benzeri görevler esnek olsa da, genel sistem sezgisel değildir
- Mobil uygulama tam işlevselliğe sahip değildir
Workfront fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workfront puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (1.400+ yorum)
Workfront'un monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Tam kapsamlı kaynak ve kapasite planlamasına ihtiyacınız var
- Güçlü portföy yönetimi ve raporlama istiyorsunuz
- Onayları ve dijital varlıkları aynı yerden yönetmeyi tercih ediyorsunuz
- Departmanlar arasında ayrıntılı iş yükü görünürlüğü istiyorsunuz
10. Zoho Projects (Uygun fiyatlı proje yönetimi için en iyisi)
Zoho Projects, bulut tabanlı ve en popüler ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından biridir. Her boyuttaki takım için görev planlama, işbirliği ve proje izlemeyi destekler. Verimliliği artırmaya yönelik çeşitli özellikleriyle sektörde rekabetçi bir seçenek sunar.
Bu Monday alternatifi, bütçeleri izlemenize, görevleri otomatikleştirmenize ve içeriği özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik sorun izleyici özelliği, son teslim tarihlerini takip ederken sorunları çözmenizi sağlar.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Hataları gönderin ve kaydedin, ilerlemeyi izleyin ve eylemleri otomatikleştirin
- Bir görevin çeşitli aşamalarında ilerlemesi için gereken süreyi tahmin edin
- Finansal sınırlar içinde kalmak için maliyetlere ve saatlere göre projeler için bütçeler belirleyin
- Farklı iş sistemleri arasında daha uyumlu bir iş akışı için Zoho CRM veya Zoho Books gibi Zoho ekosistemindeki diğer uygulamaları kullanın
Zoho Projects sınırlamaları
- Müşteri desteği seçenekleri hafta içi e-posta ve canlı sohbet ile sınırlıdır
- Ölçeklenebilirliği sınırlıdır
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 proje, 3 kullanıcı
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
- Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
Zoho Projects'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Temel proje özelliklerine sahip, bütçe dostu bir araca ihtiyacınız var
- Yerel zaman takibi, Gantt grafikleri ve sorun izleme istiyorsunuz
- Zoho paketinin tamamıyla entegre olan bir araç kullanmayı tercih ediyorsunuz
- Yinelenen görevler ve ayrıntılı proje otomasyonu istiyorsunuz
11. Microsoft Planner (Görselleştirilmiş iş akışları için en iyisi)
Microsoft 365 paketinin bir parçası olan Microsoft Planner, takımların planlama yapmasına, görevleri atamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan sezgisel bir görev yönetimi platformudur. Office 365 aboneliğimle kullandım ve Kanban panosu görünümü ve kova özelliğinden etkilendim.
Daha karmaşık proje yönetimi yazılımları olmadan projeleri yönetmek için iyi bir seçimdir.
Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri
- Görsel Kanban panosu düzenini kullanarak görevler oluşturun ve bunları "gruplar" halinde düzenleyin. Bu yapı, iş akışlarını görselleştirmeye ve ilerlemeyi kolayca izlemeye yardımcı olur
- Teams, Outlook ve OneNote gibi Microsoft paketindeki diğer uygulamalarla entegre edin
- Delta senkronizasyon özelliği ile işlerinizle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın; bu özellik, uygulama açık olduğunda size güncellemeler sağlar
- Görev kartlarına son teslim tarihleri, durumlar, kontrol listeleri, etiketler ve ek dosyalar ekleyerek bunları belirli bilgilerle doldurun
Microsoft Planner sınırlamaları
- Atanan veya bekleyen görevler hakkında sizi bilgilendirmez
- Durumlar, bildirimler ve planlama için özellikler çok basit
- Panolar ve görevler genel görünümde paylaşılamaz
Microsoft Planner fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Microsoft Planner puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)
Microsoft Planner'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyona ihtiyacınız var
- Temel Kanban tarzı proje izleme istiyorsanız
- Teams veya Outlook içinde basit bir görsel görev panosu tercih ediyorsunuz
- İç takım işbirliği için kolay bir çözüm mü arıyorsunuz?
👀Bonus Okuma: 20 Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonu
12. nTask (Planlama ve zaman takibi için en iyisi)
nTask, takımların işleri organize etmesine, ilerlemeyi izlemesine ve işbirliğini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Özellikleri, farklı proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar ve hem bireyler hem de küçük ve orta ölçekli takımlar için uygun hale getirir.
Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü, modern tasarımıyla hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için harika bir Monday alternatifi. Ayrıca, görevleri ve projeleri görselleştirmek için listeler, ızgaralar, Gantt grafikleri ve Kanban panosu görünümleri gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri sunar.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Risk değerlendirme özellikleriyle bir projedeki riskleri belirleyin ve belgelendirin. Özel risk matrisi, arama ve filtreler ile özel kategorizasyon da sunar
- Görevlere harcanan saatleri kaydetmek için yerleşik zaman ve görev izleme özelliklerini kullanın
- Finansal özetler ve bütçe izleme araçlarıyla proje bütçelerini etkin bir şekilde yönetin
- Ciddiyet düzeylerini ayarlayarak ve bunları ilgili projelere veya görevlere bağlayarak sorunları yönetin. Bu, önemli sorunların önceliklendirilmesini sağlar
nTask sınırlamaları
- Arayüz güncellemeleri çok sık; bu, yazılıma yeni alışmaya başlayan kullanıcılar için zor olabilir
- Ücretsiz sürümde daha az depolama alanı
nTask fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
nTask puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)
nTask'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Yerleşik zaman takibi, risk ve sorun yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var
- Toplantı gündemleri ve kontrol listeleri içeren uygun fiyatlı bir araç mı arıyorsunuz?
- Gantt grafiklerini ve görev bağımlılıklarını kullanmayı tercih ediyorsunuz
- Hafif bir pakette temel özellikler mi istiyorsunuz?
13. Teamwork (Müşteri işbirliği için en iyisi)
Teamwork.com, takımlar içinde, özellikle müşteri hizmetlerinde işbirliği ve organizasyon için tasarlanmış merkezi, bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Özelleştirilebilir izinler ve entegre zaman takibi gibi yararlı özellikler sunar.
Bu araç, kapsamlı bir proje yönetimi çözümü arayan ajanslar, danışmanlık şirketleri ve diğer profesyonel hizmetler için mükemmel bir seçimdir.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüzü ve basit dili sayesinde yazılımın öğrenme süresini kısaltın
- Listeler, grafikler ve panolar gibi proje görünümleriyle iş akışınızı özelleştirin. Ayrıca, zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için tekrarlanan projeler için şablonlar oluşturabilirsiniz
- Müşteri etkileşimlerini yönetmek ve gizliliği korumak için belirli izinlere sahip takımlar ve alt takımlar oluşturun
- Projelerdeki dönüm noktalarını izleyin. Ayrıca, proje sağlığı, kaynak kullanımı ve finansal metrikler hakkında bilgi veren raporlama araçları da içerir
- Ek abonelik ücreti olmadan projelerde işbirliği yapmak için sınırsız sayıda ücretsiz müşteri kullanıcısı ekleyin
Takım çalışması sınırlamaları
- Fatura sistemi çok basit
- Yorumlar için çok fazla yer olması, kullanıcıların yorumları kaybetmesine neden oluyor
- İşbirliği için yeni kullanıcılar ayarlamak ve davet etmek bazen kafa karıştırıcı olabilir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Hesap başına en fazla 5 kullanıcı
- Teslimat: 10,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)
- Grow: 19,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)
- Ölçek: Kullanıcı başına aylık 54,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
Teamwork'ün monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Faturalandırma ve zaman kayıtları gibi müşteriye yönelik özelliklere ihtiyacınız var
- Kullanıcı rolleri ve erişim üzerinde ayrıntılı kontrol istiyorsunuz
- Ajanslara ve hizmet takımlarına özel şablonları ve araçları tercih ediyorsunuz
- Görevleri, sohbetleri, dosyaları ve zaman çizelgelerini tek bir uygulamada yönetmek istiyorsunuz
14. Nifty (Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon için en iyisi)
Nifty, birçok sektörde verimliliği artıran hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Karmaşık projeleri yönetmek için Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, yüzme şeritleri ve Kanban panoları gibi birden fazla görünüm sunar.
Ayrıca geliştirme iş akışlarını özelleştirebilir ve hataları ve sorunları yönetebilirsiniz. Yazılım, çevik geliştirme, yasal vaka yönetimi ve ürün takımları gibi birçok gereksinimi karşılar.
En iyi özellikler
- Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello ve Wrike gibi üçüncü taraf uygulamalardan ve web sitelerinden verileri içe aktarın ve yerleştirin, proje verilerini merkezileştirin
- Durum raporlamasını otomatikleştirin ve "Dönüm Noktası" özelliği ile proje zaman çizelgelerini görselleştirin. Toplu dönüm noktası bağımlılıkları ayarlayabilir ve yinelenen son tarihleri otomatikleştirebilirsiniz
- Müşteri teslimatı ve operasyonlar gibi kriterlere göre birden fazla projeyi portföyler halinde düzenleyin
- Yerleşik sesli ve görüntülü arama özelliklerini kullanarak takımınızla istediğiniz zaman iletişim kurun
Kullanışlı sınırlamalar
- Bildirimler zor bulunur
- Basit fonksiyonlar için çok fazla menü ve tıklama
- Müşteri ve teknik hizmetlerin yavaş olduğu bildirilmektedir
- Kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi gelişmiş özellikler yoktur
Uygun fiyat
- Ücretsiz Plan: Sınırsız üye ve 2 çalışma alanı
- Başlangıç: 39 $/ay/10 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)
- Pro: 79 $/ay/ 20 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)
- İş: 124 $/ay/ 50 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: 399 $/ay/sınırsız takım üyesi (yıllık faturalandırılır)
Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Nifty, monday.com'dan daha uygun olabilir
- Proje merkezinizde yerleşik sohbet, belge ve hedefler gerekir
- Google Drive, Slack ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyonlar mı istiyorsunuz?
- Daha az sekme içeren birleşik bir çalışma alanını tercih ediyorsunuz
- Basit ama güçlü bir hepsi bir arada işbirliği aracı mı arıyorsunuz?
15. Todoist (Kişisel verimlilik için en iyisi)
Todoist, kullanıcıların kişisel ve profesyonel görevlerini düzenli tutmalarına yardımcı olan popüler bir görev yönetim aracıdır. Hobileri yönetmek ve alışkanlıklarımın peşinden gitmek için kullanıyorum.
Bu Monday alternatifi, sezgisel kullanıcı arayüzü ve sağlam özellikleriyle popülerlik kazanmıştır. Web, mobil ve masaüstü gibi çeşitli platformlarda kullanılabilir, böylece işinize her yerden erişebilirsiniz.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Görevleri kolayca oluşturmak ve izlemek için son teslim tarihlerini veya yinelenen görevleri konuşma şeklinde yazın. Görev girişi için doğal dili anlayabilir
- Görevleri önceliklerine göre düzenleyin, projelerin listesinde tercih ettiğiniz konuma sürükleyin
- Tamamlanan etkinliklere puan atayan ve görevlerin tamamlanmasını teşvik eden "Karma" oyunlaştırma özelliği ile kullanıcı verimliliğini izleyin
Todoist sınırlamaları
- Oluşturulan özetlerin kalitesi değişiklik gösterir ve manuel müdahale gerektirir, bu da süreci yavaşlatır
- Son teslim tarihi ile performans dönemi arasında ayrım yapma özelliği yoktur
Todoist fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: 5 adede kadar aktif projeyi yönetin
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
Todoist'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Kişisel görev yönetimine odaklanan bir verimlilik aracına ihtiyacınız var
- Doğal dil kullanarak hızlı görev eklemek istiyorsunuz
- Minimalist tasarımı ve cihazlar arası kolay senkronizasyonu tercih ediyorsanız
- Yinelenen görevler ve şişkinlik olmadan akıllı önceliklendirme istiyorsunuz
16. Hive (Esnek proje görünümleri için en iyisi)
Hive, takımların daha verimli çalışmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Görev yönetimi, iletişim ve kaynak tahsisi gibi işlevleri tek bir arayüzde birleştirir. Her boyuttaki proje için kullanılabilir.
Bu Monday.com alternatifinin en iyi özelliği şablon kitaplığıdır. Şablonları saniyeler içinde mevcut çalışma alanlarına entegre etmenize ve önceki projelere göre özelleştirmenize olanak tanır.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Verilerinizi Kanban panoları, Gantt grafikleri, takvim görünümleri ve tablo düzenleri gibi birçok görünümde görselleştirin
- Uygulama içinde gizli sohbetlere veya grup tartışmalarına katılın
- Sınırsız görev ve proje oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve son tarihleri ayarlayın
- Kullanılabilirlik ve iş yüküne göre takım üyelerine kaynakları tahsis edin
Hive sınırlamaları
- Mobil sürümün iyileştirilmesi gerekiyor
- Başlangıçta, özellikle hızlı tempolu bir işyerinde kurulum karmaşıktır
- Sınırlı görünüm seçenekleri
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: En fazla 10 çalışma alanı üyesi
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
Hive, monday.com'dan daha uygun olabilir
- Gantt, Kanban ve takvim gibi birden fazla esnek görünüme ihtiyacınız var
- Yerel mesajlaşma, notlar, zaman takibi ve otomasyonlar mı istiyorsunuz?
- Verimlilik için yapay zeka destekli önerileri tercih ediyorsunuz
- Derin entegrasyonlar ve uygulama içi takım iletişimi istiyorsunuz
17. TeamGantt (Kolay Gantt grafikleri için en iyisi)
TeamGantt, öncelikle proje zaman çizelgelerini Gantt grafikleri formunda görselleştiren bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevler, bağımlılıklar ve zaman çizelgelerine ilişkin net bir genel bakış sunarak birçok sektördeki takımlar için kullanışlıdır.
Gantt grafikleri için basit sürükle ve bırak özelliği, minimum çabayla görevleri oluşturmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Portföy görünümü ile tüm projelerinizi tek bir ekranda görüntüleyin. Projeler arasında kolayca geçiş yapabilir ve genel ilerlemeyi izleyebilirsiniz
- Dengeli kaynak tahsisi için takımlarınızın iş yükü ve kullanılabilirliği hakkında değerli bilgiler edinin
- Görevler hakkında yorum yapın, dosya paylaşın ve platform üzerinden doğrudan takımınızla iletişim kurun
TeamGantt sınırlamaları
- Abonelik olmadan Gantt grafiği oluşturulabilecek proje sayısında kısıtlamalar vardır
- Sınırlı gösterge paneli renk kodlaması ve arka plan seçenekleri
TeamGantt fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
TeamGantt puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)
TeamGantt'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Basit, sürükle ve bırak Gantt grafiklerine ihtiyacınız var
- Görev bağımlılıklarını ve iş yüklerini görselleştirmek istiyorsunuz
- Kullanıcı dostu bir planlama aracını tercih ediyorsunuz
- Planlama için kolay, Gantt odaklı bir alternatif mi arıyorsunuz?
18. ProofHub (Merkezi iş akışı için en iyisi)
ProofHub, çeşitli boyutlardaki takımlar için iş akışlarını merkezileştiren mükemmel bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Projeleri etkili bir şekilde planlamak, organize etmek ve yürütmek için tasarlanmış modern bir platformdur. Uzak takımlar bu uygulamadan özellikle faydalanabilir.
Temel proje yönetimi özellikleri arasında, görevlere harcanan zamanı izlemek için sağlam zaman takibi bulunur. Bu, performans değerlendirmesi için harcanan zaman, proje ilerlemesi ve görev tamamlama gibi ayrıntıları içeren ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Panolar, tablo görünümü ve iş akışı özellikleriyle görevleri izleyin
- Özelleştirilebilir Gantt grafiği, Pano görünümü, Tablo görünümü ve Takvim görünümü ile bağımlılıkları ayarlayın, engelleri belirleyin ve son teslim tarihlerinin önünden gidin
- İşaretleme araçlarıyla dosyaları inceleyin ve düzeltin
- Takımlarınız veya müşterileriniz için iş talebinde bulunmak, destek sorguları yapmak ve bilet açmak için özelleştirilebilir formlar oluşturun
ProofHub sınırlamaları
- Kaynak tahsis yüzdesini göstermez
- Ortak düzenleme ve paylaşım özellikleri biraz yavaş
- Eğitim modülleri çok basit ve anlaşılması zor
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 45 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: 89 $/ay (yıllık faturalandırılır)
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
ProofHub'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Kullanıcı başına ücret içermeyen sabit fiyatlı bir modele ihtiyacınız var
- Yerleşik sohbet, notlar, zaman takibi ve dosya paylaşımı istiyorsunuz
- İşleri merkezileştirmek için basit bir arayüzü tercih ediyorsunuz
- Görevleri ve tartışmaları tek bir yerden yönetmek istiyorsunuz
19. Scoro (İş ve finans yönetimi için en iyisi)
Scoro, öncelikle ajanslar ve danışmanlık şirketleri için tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür. Proje yönetimi araçları, zaman takibi, faturalandırma ve finansal raporlama gibi birçok fonksiyonu tek bir platformda birleştirir.
Bu Monday alternatifi, ajans operasyonlarını kolaylaştırmanıza, işbirliğini geliştirmenize ve tüm projelerde görünürlüğü korumanıza olanak tanır. Proje yaşam döngüsünü tek bir platformda tutmanın harika bir yoludur.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Doğrudan platform içinde proje teklifleri oluşturun ve sadece birkaç tıklama ile bunları faturalara dönüştürün.
- Otomatik faturalar oluşturun ve projeler arasında bütçeleri yönetin
- Aşırı kullanımı önlemek ve doğru kaynak tahsisini sağlamak için "Rezervasyonlar" özelliği ile proje öncesinde takım üyelerinizin zamanını ayırın
- İş akışınızı özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin.
- 50'den fazla rapor şablonu ile verimlilik ve karlılığı analiz edin
- Dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleriyle takımınızla işbirliği yapın
Scoro sınırlamaları
- Bazen, özellikle ayrıntılı bir proje açarken gecikmeler yaşanıyor
- Gantt grafiği özellikleri, özellikle birden fazla para birimi ve değişken harcamalarla uğraşırken zaman alıcıdır
- Raporlar daha özelleştirilebilir olmalıdır
Scoro fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $ (yıllık faturalandırılır)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 $ (yıllık faturalandırılır)
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Scoro'nun monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Faturalandırma ve fatura gibi iş yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var
- Projelerle birlikte CRM, teklif verme ve finansal izleme istiyorsunuz
- Ayrıntılı bütçe ve karlılık raporlarını tercih ediyorsunuz
- Hem proje hem de iş operasyonları üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsunuz
20. Podio (Özelleştirilebilir çalışma alanları için en iyisi)
Podio, özelleştirme, işbirliği ve entegrasyon sağlayan Citrix'in proje yönetimi aracıdır. İş akışlarını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve projeleri verimli bir şekilde yönetir. Teknik beceri gerektirmeden özel uygulamalar oluşturmak ve bunları belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlamak için harika bir araçtır.
Podio Uygulama Pazarı, iş akışınıza entegre edebileceğiniz yüzlerce hazır uygulama sunar. Bu uygulamalar CRM, proje portföy yönetimi ve görev yönetimi gibi çeşitli fonksiyonları kapsar.
Podio'nun en iyi özellikleri
- Tüm projeyle ilgili iletişimleri, dosyaları ve görevleri tek bir platformda birleştirerek e-posta konularına olan bağımlılığı azaltın
- Bildirimler ve görev atamaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Gelişmiş raporlama özellikleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile proje ilerlemesi ve performans ölçümleri hakkında içgörüler elde edin
- Mobil uygulamasıyla hareket halindeyken projelere erişin
Podio sınırlamaları
- Zaman takibi gibi bazı özellikler eksiktir; ayrıca kopyalama ve yapıştırma işlemlerini kolaylaştırabilir
- Harici sistemlerle daha fazla entegrasyon gerektirir
- Daha fazla tasarım seçeneği gerekiyor
- Mobil uygulama zayıf ve masaüstü sürümüne kıyasla tam işlevselliğe sahip değil
Podio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 24 $
Podio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
Podio'nun monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Son derece özelleştirilebilir uygulamalara ve çalışma alanlarına ihtiyacınız var
- İş modelinize özgü iş akışları oluşturmak istiyorsunuz
- Veriler ve izinler üzerinde ayrıntılı kontrolü tercih ediyorsunuz
- Citrix araçları ve diğer kurumsal platformlarla entegrasyon istiyorsunuz
21. MeisterTask (Çevik proje yönetimi için en iyisi)
MeisterTask, iş akışı yönetimini ve takım iletişimini kolaylaştıran çok yönlü bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Kanban tarzı bir pano olarak başlayan MeisterTask, birçok yönetim özelliğini entegre eden kapsamlı bir platforma dönüşmüştür.
Bu Monday alternatifi, veri güvenliğine öncelik verir ve önemli veri koruma düzenlemelerine uyar, verilerinizin güvenliğini sağlar.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- Sınırsız bölüm ve görevlerle proje panolarını özel iş akışınıza uyacak şekilde değiştirin
- Yorumlar, bildirimler ve paylaşılan proje panoları ile takım işbirliğini geliştirin
- Zihin haritalama için MindMeister gibi diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin. Beyin fırtınası oturumlarınızı doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz
- Odaklanmayı artırmak için her bölümdeki devam eden görevlerin sayısını yönetmek üzere devam eden iş sınırları belirleyin
MeisterTask sınırlamaları
- Sınırlı raporlama ve analiz araçları; çevrimdışı olarak erişemezsiniz
- Takım verimliliğine genel bakış için ş Akışı takvimi yok
- Görev panoları ve şablonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Tüm takım üyeleri ve işleri için genel bir zaman çizelgesi yoktur
MeisterTask fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
MeisterTask'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Görsel panolara sahip, Agile dostu bir araca ihtiyacınız var
- Yerleşik görev otomasyonu ve entegrasyonlar istiyorsunuz
- Hızlı bir başlangıç sunan şık ve sezgisel bir arayüzü tercih ediyorsunuz
- Fikir üretmek için MindMeister ile yakın entegrasyon istiyorsunuz
ClickUp—Proje Yönetimi için En İyi Monday. com Alternatifi
Ş Akışınızı yükseltmek ve Monday.com'a alternatifler keşfetmek istiyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz harika araçlar bolca var.
Ancak dürüst olmak gerekirse, ClickUp her zaman öne çıkıyor. Çok yönlülüğü, kullanım kolaylığı ve güçlü özelleştirme özellikleri, görevleri kolaylaştırmak ve her şeyi tek bir çatı altında tutmak isteyen takımlar için en iyi seçimdir.
Projelerinizi yönetiyor, takımınızla işbirliği yapıyor veya sadece düzenli kalmaya çalışıyor olun, ClickUp bir adım önde olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
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