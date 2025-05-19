2025'in En İyi 21 monday.com Alternatifi ve Rakibi

Monday.com'u kullanmaya başladığımda, mükemmel bir çözüm gibi göründü. Bana net bir görünürlük sağladı ve görevleri yapılandırmama yardımcı oldu.

Ancak, projelerim karmaşıklaştıkça bazı eksiklikler fark ettim. Özelleştirme özellikle kolay değildi; basit ş Akışı ayarlamaları çok fazla adım gerektiriyordu. Birçok araçla entegre olmuyordu, bu da verilerin bağlantısının kopmasına ve manuel güncellemelere neden oluyordu.

Yararlı bir araç olarak başlayan şey, kısa sürede ek bir yük haline geldi.

Benzer zorluklar yaşadıysanız, en iyi 21 Monday alternatifinin yer aldığı bu kapsamlı liste, takımınız için doğru proje yönetimi çözümünü seçmenize yardımcı olacaktır.

Başlıyoruz! 💪🏼

Monday. com Sınırlamalar

Monday.com, projeleri ve görevleri yönetmek, satış faaliyetlerini basitleştirmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve kişileri ve potansiyel müşterileri izlemek için iyi bilinen bir araçtır. Ancak her araç gibi, bu aracın da dezavantajları vardır ve ben de bunlardan birkaçıyla karşılaştım.

Bir göz atalım: 👇

Gösterge paneli özelleştirme kısıtlamaları: Arayüz bir elektronik tablo gibidir. Gösterge panelleri esneklik sunar, ancak bilgileri her zaman istenen biçimde sunmayabilir. Grafikleri belirli sütunlara bağlamak zahmetli olabilir

Sınırlı filtreleme: "Görevlerim" bölümünde, belirli takım üyelerine atanan görevleri görmek gibi gelişmiş filtreleme yapılamaz. Bu, yöneticilerin hareket halindeyken takımlarının iş yükünü izlemesini zorlaştırır

Sıra kilitleme/sabitlememe: Monday. com panoları doğası gereği dinamiktir, yani öğeler kolayca taşınabilir. Şu anda, sırayı tamamen kilitlemek için yerleşik bir özellik yoktur

Karmaşık otomasyon kurulumu: monday.com'da yinelenen görevleri ayarlamak için otomasyon kullanmak gerekir. Bu, ClickUp veya Asana gibi diğer araçlara kıyasla birkaç tıklama ile gerçekleştirilebilen çok adımlı bir işlemdir

Gantt grafiklerinde ayrıntı yok: Monday.com'un Gantt grafikleri , günlere göre planlama yapmaya izin verir, günün belirli saatlerine göre planlama yapmaya izin vermez. Bu sınırlama, zamana bağlı görevlerin çok önemli olduğu ayrıntılı proje yönetimini engelleyebilir

Zor öğrenme eğrisi: Kapsamlı bilgi tabanı, yararlı olmasına rağmen bulmak zor olabilir. Kullanıcılar bu bilgi tabanına organik olarak rastlamayabilir, bu da öğrenme eğrisini zorlaştırır

Sınırlı Gmail entegrasyonu: Gmail'in günlük ve API sınırları nedeniyle, toplu e-posta kampanyaları için Gmail entegrasyonunu kullanamazsınız

Çevrimdışı özellik yok: Yazılım çevrimdışı çalışmaz

💡Pro İpucu: Doğru proje yönetimi aracını seçmek için projenin karmaşıklığını ve takımınızın ihtiyaçlarını (işbirliği, görev izleme vb.) göz önünde bulundurun. Görev yönetimi, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özelliklere odaklanın.

Monday. com Alternatiflerine Genel Bakış

Proje yönetimi yazılımı Kullanım örneği En iyisi ClickUp Hepsi bir arada proje yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, büyük kurumsal şirketler Asana Görev yönetimi ve proje izleme Küçük takımlar ve kurumsal Airtable Veritabanı yönetimi Küçük takımlar Wrike Kapsamlı proje planlama ve gelişmiş raporlama Büyük kuruluşlar ve takımlar Trello Görsel görev yönetimi Küçük takımlar, serbest çalışanlar ve kurumsal Basecamp Uzaktan çalışan takımlar için merkezi iletişim ve proje yönetimi Küçük takımlar Smartsheet Hesap tablosu benzeri proje yönetimi Hesap tablolarına aşina olan takımlar Jira Yazılım geliştirme için çevik proje yönetimi Yazılım geliştirme takımları Workfront Kurumsal düzeyde proje yönetimi Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar Zoho Projeleri Proje planlama, izleme ve işbirliği Zoho ürünlerini halihazırda kullanan işler Microsoft Planner Microsoft 365 paketi içinde görev organizasyonu Büyük takımlar, küçük kuruluşlar nTask Toplantı planlama özellikleri ve zaman takibi Küçük ve orta ölçekli takımlar Takım çalışması Müşteri işbirliği özellikleri Danışmanlık şirketleri, ajanslar veya müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar Nifty Zaman çizelgesi görünümleriyle proje planlama Görsel olarak çekici işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan küçük takımlar Todoist Kişisel görev yönetimi ve önceliklendirme özellikleri Bireyler, serbest çalışanlar veya küçük takımlar Hive Esnek proje yönetimi ve yerleşik sohbet özellikleri Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler TeamGantt Gantt grafiği tabanlı zamanlama ve kaynak tahsisi Görsel bir zaman çizelgesine ihtiyaç duyan takımlar ProofHub Proje planlama, işbirliği ve zaman takibi Küçük takımlar ve serbest çalışanlar Scoro Kapsamlı iş yönetimi Ayrıntılı finansal denetime ihtiyaç duyan büyük şirketler Podio Özelleştirilebilir çalışma alanları Özel çözümlere ihtiyaç duyan takımlar MeisterTask Görsel görev yönetimi Yaratıcı takımlar

En iyi 21 Monday.com alternatifi

Daha iyi entegrasyonlardan daha esnek planlara kadar, Monday.com'un en iyi alternatiflerinin yer aldığı bu liste size ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Bu araçların özelliklerine bakarak, birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediklerini görelim. 🎯

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Ücretsiz Başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi düzenleyerek bir sonraki adımda bir adım önde olmak için hepsi bir arada görünüm elde edin.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, karşılaştığım en esnek araçlardan biridir. İş akışlarını basitleştirir ve takımların boyutuna bakılmaksızın verimli olmalarını sağlar. Planlama, beyin fırtınası ve işbirliği için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Projeleri yapılandırılmış tutmak için, her şeyi çalışma alanlarına, klasörlere, listelere, görevlere ve alt görevlere ayıran net bir hiyerarşi ile kurulmuştur. Bu, işlerinizi takip etmeden işlerin üstesinden gelmenizi kolaylaştırır.

Bu aracı benim vazgeçilmezim yapan bazı özelliklere göz atalım:

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini çizgi, çubuk ve pasta grafikler şeklinde görünüm

ClickUp Gösterge Panelleri, projeleriniz, takım performansınız ve anahtar metrikleriniz hakkında net bir görsel genel bakış sunar.

Her gösterge panelini farklı kartlarla özelleştirerek görev ilerlemesi, son tarihler ve zaman tahminleri gibi en önemli verileri görüntüleyebilir, her şeyi düzenli ve izlemesi kolay hale getirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

Belge paylaşımını sorunsuz hale getirmek için iş akışınızı ClickUp Belgeleri'ne bağlayın

ClickUp Docs, takımların belgeleri oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olurken bunları doğrudan görevlere bağlayan kullanışlı bir belge düzenleyicidir. Bu sayede herkes proje planlarını, toplantı notlarını veya önemli bilgileri tek bir yerde kolayca bulabilir.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlar gibi özellikler, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak takımların proje yaşam döngüsü boyunca bağlantıda ve organize kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Hedefler ve Görevler

ClickUp ile ilerlemenizi görselleştirin ve bir proje yaşam döngüsünün farklı bölümlerini izleyin. Hedefler

Monday ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, ClickUp'ın takımınızın görevlerini daha ayrıntılı görünümlerle sunduğunu ve tek birkaç tıklamayla yinelenen görevleri otomatikleştirdiğini göreceksiniz.

ClickUp Hedefleri ve Görevleri, ClickUp'ın proje yönetimi yeteneklerinin ayrılmaz parçalarıdır. ClickUp Hedefleri, takımların net hedefler belirlemelerine ve bunları daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölmelerine yardımcı olur. İlerlemeyi izleyebilir ve hedefleri görevlere bağlayarak herkesin uyumlu ve odaklanmış olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile görev dönüm noktaları ekleyin

ClickUp Görevler, işlerin yapıldığı yerdir. Her görev, projedeki bir adımı temsil eder ve daha iyi görünürlük için bunları listeler veya panolar halinde düzenleyebilirsiniz. Görevler, işi etkili bir şekilde planlamak ve delege etmek için alt görevlere bölünebilir

Gantt grafikleri ve takvimler gibi görünümlerle zaman çizelgelerini ve iş yüklerini kolayca yönetebilirsiniz. Hedefler ve Görevler birlikte, takımların düzenli ve odaklanmış kalmasını ve ortak hedeflere doğru ilerlemesini sağlar.

ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları

ClickUp Brain ile konuşmalarınızı hızlıca özetleyin

ClickUp Brain, ihtiyaçlarınıza göre proje planları veya müşteri iletişimi gibi içerikler oluşturmanıza yardımcı olan platformun AI destekli asistanıdır. Görev güncellemelerini ve yorumları özetlemek için kullanarak projeler arasında daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim sağlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile verimliliği artırmak için yinelenen görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile projelerinizi hızlandırın.

Ödevleri, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatik hale getirin, böylece bunları manuel olarak eklemeniz gerekmez. Manuel işleri azaltarak ve hataları en aza indirerek, tekrarlayan görevlerde takılmak yerine daha büyük resme odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet: Mesajları görevlere dönüştürün, konuşmaları görevlere, belgelere ve sohbetlere bağlayın ve Mesajları görevlere dönüştürün, konuşmaları görevlere, belgelere ve sohbetlere bağlayın ve ClickUp Sohbet ile her hafta bir günden fazla zaman kazanın

Çoklu görev görünümleri: Gantt Grafiği, Kanban Panosu, Liste Görünümü ve Tablo Görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla görünümde proje zaman çizelgelerinizi görselleştirin

Cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon: Herhangi bir cihazdan saatlerinizi kaydedin ve her zaman senkronize kalın. Görevler için beklenen süreleri ayarlayın ve projelerde harcanan zamanı analiz edin

ClickUp Entegrasyonları: Zoom, Zoom, Monday ve Google gibi araçları ClickUp Entegrasyonları ile platformlar arasında bilgi aktarımı için zahmetsizce senkronize edin

1000'den fazla hazır şablon: Zaman kazanmak ve projeler arasında tutarlılık sağlamak için çeşitli kullanım durumlarına yönelik yüzlerce şablona erişin

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri ilk başta göz korkutucu olabilir

İlk kurulum zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısıdır. Takımımızın projeleri ve görevleri yönetme şeklini tamamen değiştirdi. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri, basit yapılacaklar listelerini veya birden çok bağımlılığı olan karmaşık projeleri yönetiyor olsanız da, herhangi bir iş akışına kolayca uyum sağlamanızı sağlar. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla entegre edilebilme özelliği, süreçlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama özelliklerini çok seviyorum. ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin kullanıma sunulması, kullanıcı geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Her zaman tavsiye ederim.

ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısıdır. Takımımızın projeleri ve görevleri yönetme şeklini tamamen değiştirdi. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri, basit yapılacaklar listelerini veya birden fazla bağımlılığı olan karmaşık projeleri yönetiyor olsanız da, herhangi bir iş akışına kolayca uyum sağlamanızı sağlar. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve diğer araçlarla entegre edilebilme özelliği, süreçlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama özelliklerini çok seviyorum. ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin kullanıma sunulması, kullanıcı geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Her zaman tavsiye ederim.

ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı. Bu araçtan çok etkilendim. İnanılmaz derecede yardımcı oldu ve hakkında söyleyecek olumlu şeylerim var.

ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı. Bu araçtan çok etkilendim. İnanılmaz derecede yardımcı oldu ve hakkında söyleyecek olumlu şeylerim var.

2. Asana (Proje izleme için en iyisi)

Asana, şirket çapında hedefler belirlemenize, stratejik planları yönetmenize ve işleri tek bir platformda tamamlamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Zaman takibi, özel alanlar, raporlama gösterge panelleri ve akıllı durum güncellemeleri gibi özelliklerle takımların işlerini planlamasını, organize etmesini ve takip etmesini kolaylaştırır.

Asana'nın en sevdiğim özelliklerinden biri diğer araçlarla entegrasyonunun çok iyi olması. Google Çalışma Alanı, Microsoft araçları, Zoom ve Vimeo gibi 300'den fazla uygulamaya bağlayabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Asana'nın yerleşik gelen kutusunda görevlerle ilgili otomatik güncellemeler alın. Acil olanları kontrol etmenizi, belirli saatlerde ve haftanın belirli günlerinde bildirimleri otomatik olarak duraklatmanızı ve filtrelerle görünümü daraltmanızı sağlar

Zamanınızı doğru bir şekilde planlamak için bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı ölçün

İşlerinizi listeler, panolar, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi farklı biçimlerde görselleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin; yazılım işleri atar, son teslim tarihlerini ayarlar ve komut üzerine paydaşları bilgilendirir

Asana sınırlamaları

Görev atama kısıtlaması: platform, aynı kullanıcıya birden fazla görev atamanıza izin vermez

Görev şablonları mobil uygulamada mevcut değildir ve kullanıcı her proje için yalnızca bir tane oluşturabilir

Müşteri hizmetleri yavaştır. Telefon veya sohbet desteği yoktur ve incelemelerde e-posta hizmetinin yanıt süresinin 6 gün sürdüğü belirtilmiştir

Proje yönetimi görevleri için sınırlı sıralama ve filtreleme seçenekleri

Asana fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Asana'nın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Proje izleme için temiz ve sezgisel bir arayüze ihtiyacınız var

Zaman çizelgesi ve takvim görünümleri gibi birden fazla görsel araç istiyorsunuz

Görevleri kolaylaştırmak için basit otomasyonları tercih ediyorsunuz

Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar istiyorsunuz

3. Airtable (Veritabanı yönetimi için en iyisi)

Airtable, takımların projeleri organize etmesine, planlamasına ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Hesap tablosunun esnekliğini veritabanının gücüyle birleştirerek ilerlemeyi izlemeyi, kaynakları yönetmeyi ve görevleri atamayı kolaylaştırır.

Bu Monday alternatifini küçük takımlarla kullandım ve harika bir deneyim oldu, özellikle de ücretsiz, kullanımı kolay ve kullanışlı özelliklerle dolu olduğu için.

Airtable'ın en iyi özellikleri

İş yükü yönetimini ve kullanımını görselleştirerek işlerin önündeki engelleri kaldırın ve tükenmişliği önleyin

Tekrarlanabilir süreçler ve durum raporları tanımlayarak iş akışınızda öngörülebilirlik sağlayın

Çeşitli türdeki bilgileri tek bir platformda birleştirerek organizasyonel işbirliğini geliştirin

Sezgisel kullanıcı arayüzü ile projelerde kolayca gezinin

Airtable sınırlamaları

Müşteri desteği biraz yavaş

Başka bir uygulamadan bilgileri kopyalayıp düzenlediğiniz Asana kaydına yapıştıramazsınız, çünkü uygulama kopyalama işleminden sonra sizi başlangıç ekranına geri döndürür. Bu da bilgilerin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını zorlaştırır

Airtable, birden fazla hücrenin aynı anda düzenlenmesine veya bitişik olmayan hücrelerin seçimine izin vermez, bu da iş akışlarını önemli ölçüde yavaşlatabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Çalışma alanı başına en fazla 5 kullanıcı

Takım: Aylık 24 $

İş: 54 $/ay

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Airtable'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Yapılandırılmış veritabanı tarzı proje yönetimine ihtiyacınız var

Uygulama oluşturma özelliklerine sahip elektronik tablo görünümlerinin esnekliğini istiyorsunuz

Kayıtları birbirine bağlamayı ve ilişkisel verileri yönetmeyi tercih ediyorsunuz

Kanban, galeri ve zaman çizelgesi gibi görsel görünümler istiyorsunuz

4. Wrike (Gelişmiş raporlama için en iyisi)

Wrike, takım verimliliğini artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Esnekliği, manuel görevleri ortadan kaldırmaya ve projeler arasında tutarlılığı korumaya yardımcı olarak onu sağlam bir seçim haline getirir

Paylaşılan takvimler, etkinlik akışları ve yorum seçenekleri gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde herkes proje gelişmelerinden haberdar olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gerçek zamanlı analizlerle proje performansını izleyin

Yapay zeka yardımıyla bütçeler ve son teslim tarihleri gibi birçok faktöre göre proje risklerini değerlendirin

Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi çeşitli görünümlerle ilerlemeyi takip edin

Wrike sınırlamaları

İş akışlarını özelleştirmek için sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon

İlk kurulum ve kullanıcıların alışması zorlu bir süreçtir

Wrike fiyatlandırması

Sınırsız kullanıcı için ücretsiz plan

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

Wrike'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Kurumsal düzeyde raporlama ve analitik özelliklere ihtiyacınız var

Yerleşik kaynak ve zaman yönetimi araçları istiyorsunuz

Karmaşık iş akışlarını ve bağımlılıkları yönetmeyi tercih ediyorsunuz

Talep formları ve dinamik gösterge panelleri mi istiyorsunuz?

🗒 Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı

5. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

Monday alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında Trello var. Bu popüler proje yönetimi ve iş akışı otomasyon aracı, görevleri görsel olarak düzenleyen Kanban tarzı bir yaklaşım kullanır. Her görev, resimler, yorumlar, ek dosyalar ve daha fazlasını içerebilen bir "Trello kartı" ile temsil edilir.

Projeleri verimli bir şekilde yönetmek için panolar, listeler ve kartlar oluşturabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve esnekliği, serbest çalışanlar, küçük takımlar ve kurumsal kullanıcılar arasında popüler olmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Tüm bilgilerinizi kartlarda saklayarak düzenli tutun. Üyeleri atayın, son teslim tarihleri ekleyin ve yorumlar bırakın

Trello'nun kontrol listeleriyle büyük görevleri küçük görevlere bölün

Outlook, Salesforce, Jira ve Invision gibi diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Yerleşik otomasyon sistemi ile iş akışınızı otomatikleştirin; komutları çalıştırın ve hemen hemen her eylem için otomatik kurallar belirleyin

Mobil erişim özellikleriyle hareket halindeyken de erişin

Trello sınırlamaları

Tasarımı biraz eski ve estetik değil

Görevleri atamak için başkalarının doldurabileceği bir form sistemi entegre etmez

Oluşturulan biletleri silmenin bir yolu yok

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Çalışma alanı başına en fazla 10 pano

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Trello, monday.com'dan daha uygun olabilir

Görev izleme için basit, görsel bir Kanban panosuna ihtiyacınız var

Kullanımı kolay ve öğrenmesi kolay bir arayüz istiyorsunuz

Karmaşık olmayan kartlara ve listelere odaklanmayı tercih ediyorsunuz

Power-Ups ile işlevselliği kademeli olarak eklemek istiyorsunuz

6. Basecamp (Merkezi iletişim için en iyisi)

Basecamp, basit bir bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır. Takımların verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlar, toplantı süresini kısaltır ve etkili iletişim kurmalarını sağlar. Aynı anda birden fazla projeyi yönetmenizi sağlar.

Basecamp'ın özelliklerini oldukça yararlı buluyorum. Karmaşık görevleri parçalara ayırmak için yapılacaklar listeleri ve duyuruları ve güncellemeleri merkezileştirmek için mesaj panoları var.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

GitHub ve Zoom gibi birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre edin ve "Doors" özelliği ile iş akışınızı birleştirin

Müşterilerle işbirliği yaparak doğrudan geri bildirim alın

"Belgeler" ve "Dosyalar" özellikleriyle belgeleri yükleyin, düzenleyin ve paylaşın

Grup sohbetleri ve doğrudan mesajlaşma sohbetleri ile gerçek zamanlı iletişim kurun

Basecamp sınırlamaları

Görev yönetimi araçları daha katıdır ve özel alanlar içermez

Sınırlı analiz yeteneği; kullanıcılar ilerlemeyi izlemek için öznel olan Hill Grafikleri ve takvimlere güvenmek zorundadır

Basecamp fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (14.000'den fazla yorum)

Basecamp'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Tek bir platformda merkezi iletişim araçlarına ihtiyacınız var

Büyük takımlar için sabit fiyatlı bir model istiyorsunuz

Sakin, dikkatinizi dağıtmayacak bir proje alanı tercih ediyorsunuz

Mesaj panoları, programlar ve belgeler gibi temel araçları tek bir yerde istiyorsunuz

7. Smartsheet (Tablo benzeri proje yönetimi için en iyisi)

Listemin yedinci sırasında yer alan Smartsheet, basit proje yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Takımların işlerini planlamasına, izlemesine, otomatikleştirmesine ve raporlamasına olanak tanır.

Hesap tablosu arayüzünün tanıdık yapısını gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle birleştirerek çeşitli sektörler ve proje türleri için uygun hale getirir. Portföyleri ve kaynakları yönetmek için kullandım ve kapsamlı genel bakışını beğendim.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Proje ilerlemesini takip etmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın ve işbirliği yapın

Tekrarlayan görevleri ve manuel süreçleri otomatikleştirin ve işleri standartlaştırın

Bütçe sapmalarını önlemek için zaman, para birimi ve harcama süresine göre bütçeler oluşturun ve takip edin

Anahtar metrikleri ve proje verilerini gösterge panellerinde veya tek bir görünümde birden fazla sayfada toplayın; ardından bu raporları ve analizleri oluşturup paylaşabilir ve yayınlayabilirsiniz

Smartsheet sınırlamaları

Excel veya Google E-Tablolar'da bulunan bazı özellikler yoktur, örneğin sütunları çoğaltma veya bir seferde 5'ten fazla hücreye veri ekleme

Satırlara yapılan yorumlar diğer proje yönetimi araçları kadar sorunsuz değil

Mobil uygulama sık sık çöküyor ve kullanıcıların düzenli olarak kaldırıp yeniden yüklemelerini gerektiriyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Kullanıcı başına en fazla 2 sayfa

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Smartsheet'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Projeleri yönetmek için elektronik tablo tarzı bir düzene ihtiyacınız var

Gelişmiş otomasyon, gösterge panelleri ve raporlama istiyorsunuz

Planlamada formülleri ve hücre tabanlı verileri kullanmayı tercih ediyorsunuz

Daha büyük kuruluşlar için ölçeklenebilir özellikler istiyorsunuz

8. Jira (Yazılım geliştirme projeleri için en iyisi)

Jira, Atlassian'ın proje yönetimi ve sorun izleme yazılımıdır. Öncelikle yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır. Ancak, birçok sektör bunu bir proje yönetim sistemi olarak kullanmaktadır.

Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekleyen esnek ve özelleştirilebilir bir araçtır. Bu, sprintleri planlamanıza, birikmiş işleri yönetmenize ve görevlerin durumunu gösteren panolar aracılığıyla iş akışlarını görselleştirmenize yardımcı olur.

Jira'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak araçlarıyla benzersiz iş akışınızı özelleştirin. Süreçlere uygun kurallar, tetikleyiciler ve koşullar belirleyebilirsiniz

Kolay uyum için önceden tasarlanmış şablonlarını kullanın

Hatalar, görevler veya alt görevler gibi farklı sorun türlerini kullanarak işlerinizi kategorilere ayırın. Ayrıca özel alanlar, etiketler ve filtreler de mevcuttur

Yerleşik gösterge panelleri ve raporlarla burndown grafikleri, hız grafikleri ve daha fazlası şeklinde ayrıntılı bilgiler edinin

Jira sınırlamaları

Kullanıma hazır kaynak kodu yönetimi içermez

Sınırlı izlenebilirlik; sürümleri izlemek zordur

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 10 kullanıcı için

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (14.000+ yorum)

Jira'nın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Çevik yazılım geliştirme için sağlam araçlara ihtiyacınız var

Sprint planlaması, birikmiş işler ve sorun izleme gibi özellikler mi istiyorsunuz?

Bitbucket veya GitHub gibi geliştirici araçlarıyla sıkı entegrasyonu tercih ediyorsunuz

Ayrıntılı izinler ve özelleştirilebilir iş akışları istiyorsunuz

9. Workfront (Kaynak tahsisi için en iyisi)

Adobe Workfront, takımların işlerini planlamasına, yürütmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iş yönetimi aracıdır. Sezgisel, esnek ve özelleştirilebilir olan bu araç, takımınızın yapacağı her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Genellikle pazarlama, BT ve hizmet sektörlerinden proje yöneticilerinin bu platformu kullandığını gördüm. Tüm proje aşamalarını merkezileştirir, siloları yıkmaya yardımcı olur ve takım iletişimi geliştirir.

Workfront'un en iyi özellikleri

Workfront Scenario Planner ile geri bildirimlere göre senaryoları güncelleyen duyarlı planlama elde edin

Hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyerek ölçülebilir iş sonuçları elde edin

Özel iş akışları oluşturun ve görevleri otomatikleştirin

Doğal dil ve yapay zeka destekli özellikleriyle özetleri daha hızlı oluşturun, proje lansmanlarını hızlandırın, marka uyumluluğunu kolaylaştırın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Workfront sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz

Yavaş ve kullanıcılar, güncellemelerin genellikle özellikleri iyileştirmediğini gözlemlemiştir

Tüm bildirimler gelen kutusuna yönlendirilir ve gelen kutusu dolup taşar

Esnek değildir; etiketleme ve benzeri görevler esnek olsa da, genel sistem sezgisel değildir

Mobil uygulama tam işlevselliğe sahip değildir

Workfront fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.400+ yorum)

Workfront'un monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Tam kapsamlı kaynak ve kapasite planlamasına ihtiyacınız var

Güçlü portföy yönetimi ve raporlama istiyorsunuz

Onayları ve dijital varlıkları aynı yerden yönetmeyi tercih ediyorsunuz

Departmanlar arasında ayrıntılı iş yükü görünürlüğü istiyorsunuz

10. Zoho Projects (Uygun fiyatlı proje yönetimi için en iyisi)

Zoho Projects, bulut tabanlı ve en popüler ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından biridir. Her boyuttaki takım için görev planlama, işbirliği ve proje izlemeyi destekler. Verimliliği artırmaya yönelik çeşitli özellikleriyle sektörde rekabetçi bir seçenek sunar.

Bu Monday alternatifi, bütçeleri izlemenize, görevleri otomatikleştirmenize ve içeriği özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik sorun izleyici özelliği, son teslim tarihlerini takip ederken sorunları çözmenizi sağlar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Hataları gönderin ve kaydedin, ilerlemeyi izleyin ve eylemleri otomatikleştirin

Bir görevin çeşitli aşamalarında ilerlemesi için gereken süreyi tahmin edin

Finansal sınırlar içinde kalmak için maliyetlere ve saatlere göre projeler için bütçeler belirleyin

Farklı iş sistemleri arasında daha uyumlu bir iş akışı için Zoho CRM veya Zoho Books gibi Zoho ekosistemindeki diğer uygulamaları kullanın

Zoho Projects sınırlamaları

Müşteri desteği seçenekleri hafta içi e-posta ve canlı sohbet ile sınırlıdır

Ölçeklenebilirliği sınırlıdır

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 proje, 3 kullanıcı

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Zoho Projects'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Temel proje özelliklerine sahip, bütçe dostu bir araca ihtiyacınız var

Yerel zaman takibi, Gantt grafikleri ve sorun izleme istiyorsunuz

Zoho paketinin tamamıyla entegre olan bir araç kullanmayı tercih ediyorsunuz

Yinelenen görevler ve ayrıntılı proje otomasyonu istiyorsunuz

11. Microsoft Planner (Görselleştirilmiş iş akışları için en iyisi)

Microsoft 365 paketinin bir parçası olan Microsoft Planner, takımların planlama yapmasına, görevleri atamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan sezgisel bir görev yönetimi platformudur. Office 365 aboneliğimle kullandım ve Kanban panosu görünümü ve kova özelliğinden etkilendim.

Daha karmaşık proje yönetimi yazılımları olmadan projeleri yönetmek için iyi bir seçimdir.

Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri

Görsel Kanban panosu düzenini kullanarak görevler oluşturun ve bunları "gruplar" halinde düzenleyin. Bu yapı, iş akışlarını görselleştirmeye ve ilerlemeyi kolayca izlemeye yardımcı olur

Teams, Outlook ve OneNote gibi Microsoft paketindeki diğer uygulamalarla entegre edin

Delta senkronizasyon özelliği ile işlerinizle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın; bu özellik, uygulama açık olduğunda size güncellemeler sağlar

Görev kartlarına son teslim tarihleri, durumlar, kontrol listeleri, etiketler ve ek dosyalar ekleyerek bunları belirli bilgilerle doldurun

Microsoft Planner sınırlamaları

Atanan veya bekleyen görevler hakkında sizi bilgilendirmez

Durumlar, bildirimler ve planlama için özellikler çok basit

Panolar ve görevler genel görünümde paylaşılamaz

Microsoft Planner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Planner puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)

Microsoft Planner'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyona ihtiyacınız var

Temel Kanban tarzı proje izleme istiyorsanız

Teams veya Outlook içinde basit bir görsel görev panosu tercih ediyorsunuz

İç takım işbirliği için kolay bir çözüm mü arıyorsunuz?

👀Bonus Okuma: 20 Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonu

12. nTask (Planlama ve zaman takibi için en iyisi)

nTask, takımların işleri organize etmesine, ilerlemeyi izlemesine ve işbirliğini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Özellikleri, farklı proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar ve hem bireyler hem de küçük ve orta ölçekli takımlar için uygun hale getirir.

Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü, modern tasarımıyla hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için harika bir Monday alternatifi. Ayrıca, görevleri ve projeleri görselleştirmek için listeler, ızgaralar, Gantt grafikleri ve Kanban panosu görünümleri gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri sunar.

nTask'ın en iyi özellikleri

Risk değerlendirme özellikleriyle bir projedeki riskleri belirleyin ve belgelendirin. Özel risk matrisi, arama ve filtreler ile özel kategorizasyon da sunar

Görevlere harcanan saatleri kaydetmek için yerleşik zaman ve görev izleme özelliklerini kullanın

Finansal özetler ve bütçe izleme araçlarıyla proje bütçelerini etkin bir şekilde yönetin

Ciddiyet düzeylerini ayarlayarak ve bunları ilgili projelere veya görevlere bağlayarak sorunları yönetin. Bu, önemli sorunların önceliklendirilmesini sağlar

nTask sınırlamaları

Arayüz güncellemeleri çok sık; bu, yazılıma yeni alışmaya başlayan kullanıcılar için zor olabilir

Ücretsiz sürümde daha az depolama alanı

nTask fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

nTask'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Yerleşik zaman takibi, risk ve sorun yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var

Toplantı gündemleri ve kontrol listeleri içeren uygun fiyatlı bir araç mı arıyorsunuz?

Gantt grafiklerini ve görev bağımlılıklarını kullanmayı tercih ediyorsunuz

Hafif bir pakette temel özellikler mi istiyorsunuz?

13. Teamwork (Müşteri işbirliği için en iyisi)

Teamwork.com, takımlar içinde, özellikle müşteri hizmetlerinde işbirliği ve organizasyon için tasarlanmış merkezi, bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Özelleştirilebilir izinler ve entegre zaman takibi gibi yararlı özellikler sunar.

Bu araç, kapsamlı bir proje yönetimi çözümü arayan ajanslar, danışmanlık şirketleri ve diğer profesyonel hizmetler için mükemmel bir seçimdir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü ve basit dili sayesinde yazılımın öğrenme süresini kısaltın

Listeler, grafikler ve panolar gibi proje görünümleriyle iş akışınızı özelleştirin. Ayrıca, zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için tekrarlanan projeler için şablonlar oluşturabilirsiniz

Müşteri etkileşimlerini yönetmek ve gizliliği korumak için belirli izinlere sahip takımlar ve alt takımlar oluşturun

Projelerdeki dönüm noktalarını izleyin. Ayrıca, proje sağlığı, kaynak kullanımı ve finansal metrikler hakkında bilgi veren raporlama araçları da içerir

Ek abonelik ücreti olmadan projelerde işbirliği yapmak için sınırsız sayıda ücretsiz müşteri kullanıcısı ekleyin

Takım çalışması sınırlamaları

Fatura sistemi çok basit

Yorumlar için çok fazla yer olması, kullanıcıların yorumları kaybetmesine neden oluyor

İşbirliği için yeni kullanıcılar ayarlamak ve davet etmek bazen kafa karıştırıcı olabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Hesap başına en fazla 5 kullanıcı

Teslimat: 10,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Grow: 19,99 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 54,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Teamwork'ün monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Faturalandırma ve zaman kayıtları gibi müşteriye yönelik özelliklere ihtiyacınız var

Kullanıcı rolleri ve erişim üzerinde ayrıntılı kontrol istiyorsunuz

Ajanslara ve hizmet takımlarına özel şablonları ve araçları tercih ediyorsunuz

Görevleri, sohbetleri, dosyaları ve zaman çizelgelerini tek bir uygulamada yönetmek istiyorsunuz

14. Nifty (Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon için en iyisi)

Nifty, birçok sektörde verimliliği artıran hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Karmaşık projeleri yönetmek için Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, yüzme şeritleri ve Kanban panoları gibi birden fazla görünüm sunar.

Ayrıca geliştirme iş akışlarını özelleştirebilir ve hataları ve sorunları yönetebilirsiniz. Yazılım, çevik geliştirme, yasal vaka yönetimi ve ürün takımları gibi birçok gereksinimi karşılar.

En iyi özellikler

Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello ve Wrike gibi üçüncü taraf uygulamalardan ve web sitelerinden verileri içe aktarın ve yerleştirin, proje verilerini merkezileştirin

Durum raporlamasını otomatikleştirin ve "Dönüm Noktası" özelliği ile proje zaman çizelgelerini görselleştirin. Toplu dönüm noktası bağımlılıkları ayarlayabilir ve yinelenen son tarihleri otomatikleştirebilirsiniz

Müşteri teslimatı ve operasyonlar gibi kriterlere göre birden fazla projeyi portföyler halinde düzenleyin

Yerleşik sesli ve görüntülü arama özelliklerini kullanarak takımınızla istediğiniz zaman iletişim kurun

Kullanışlı sınırlamalar

Bildirimler zor bulunur

Basit fonksiyonlar için çok fazla menü ve tıklama

Müşteri ve teknik hizmetlerin yavaş olduğu bildirilmektedir

Kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Uygun fiyat

Ücretsiz Plan: Sınırsız üye ve 2 çalışma alanı

Başlangıç: 39 $/ay/10 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)

Pro: 79 $/ay/ 20 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)

İş: 124 $/ay/ 50 takım üyesi (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 399 $/ay/sınırsız takım üyesi (yıllık faturalandırılır)

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Nifty, monday.com'dan daha uygun olabilir

Proje merkezinizde yerleşik sohbet, belge ve hedefler gerekir

Google Drive, Slack ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyonlar mı istiyorsunuz?

Daha az sekme içeren birleşik bir çalışma alanını tercih ediyorsunuz

Basit ama güçlü bir hepsi bir arada işbirliği aracı mı arıyorsunuz?

15. Todoist (Kişisel verimlilik için en iyisi)

Todoist, kullanıcıların kişisel ve profesyonel görevlerini düzenli tutmalarına yardımcı olan popüler bir görev yönetim aracıdır. Hobileri yönetmek ve alışkanlıklarımın peşinden gitmek için kullanıyorum.

Bu Monday alternatifi, sezgisel kullanıcı arayüzü ve sağlam özellikleriyle popülerlik kazanmıştır. Web, mobil ve masaüstü gibi çeşitli platformlarda kullanılabilir, böylece işinize her yerden erişebilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri kolayca oluşturmak ve izlemek için son teslim tarihlerini veya yinelenen görevleri konuşma şeklinde yazın. Görev girişi için doğal dili anlayabilir

Görevleri önceliklerine göre düzenleyin, projelerin listesinde tercih ettiğiniz konuma sürükleyin

Tamamlanan etkinliklere puan atayan ve görevlerin tamamlanmasını teşvik eden "Karma" oyunlaştırma özelliği ile kullanıcı verimliliğini izleyin

Todoist sınırlamaları

Oluşturulan özetlerin kalitesi değişiklik gösterir ve manuel müdahale gerektirir, bu da süreci yavaşlatır

Son teslim tarihi ile performans dönemi arasında ayrım yapma özelliği yoktur

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: 5 adede kadar aktif projeyi yönetin

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Todoist'in monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Kişisel görev yönetimine odaklanan bir verimlilik aracına ihtiyacınız var

Doğal dil kullanarak hızlı görev eklemek istiyorsunuz

Minimalist tasarımı ve cihazlar arası kolay senkronizasyonu tercih ediyorsanız

Yinelenen görevler ve şişkinlik olmadan akıllı önceliklendirme istiyorsunuz

16. Hive (Esnek proje görünümleri için en iyisi)

Hive, takımların daha verimli çalışmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Görev yönetimi, iletişim ve kaynak tahsisi gibi işlevleri tek bir arayüzde birleştirir. Her boyuttaki proje için kullanılabilir.

Bu Monday.com alternatifinin en iyi özelliği şablon kitaplığıdır. Şablonları saniyeler içinde mevcut çalışma alanlarına entegre etmenize ve önceki projelere göre özelleştirmenize olanak tanır.

Hive'ın en iyi özellikleri

Verilerinizi Kanban panoları, Gantt grafikleri, takvim görünümleri ve tablo düzenleri gibi birçok görünümde görselleştirin

Uygulama içinde gizli sohbetlere veya grup tartışmalarına katılın

Sınırsız görev ve proje oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve son tarihleri ayarlayın

Kullanılabilirlik ve iş yüküne göre takım üyelerine kaynakları tahsis edin

Hive sınırlamaları

Mobil sürümün iyileştirilmesi gerekiyor

Başlangıçta, özellikle hızlı tempolu bir işyerinde kurulum karmaşıktır

Sınırlı görünüm seçenekleri

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: En fazla 10 çalışma alanı üyesi

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Hive, monday.com'dan daha uygun olabilir

Gantt, Kanban ve takvim gibi birden fazla esnek görünüme ihtiyacınız var

Yerel mesajlaşma, notlar, zaman takibi ve otomasyonlar mı istiyorsunuz?

Verimlilik için yapay zeka destekli önerileri tercih ediyorsunuz

Derin entegrasyonlar ve uygulama içi takım iletişimi istiyorsunuz

17. TeamGantt (Kolay Gantt grafikleri için en iyisi)

TeamGantt, öncelikle proje zaman çizelgelerini Gantt grafikleri formunda görselleştiren bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevler, bağımlılıklar ve zaman çizelgelerine ilişkin net bir genel bakış sunarak birçok sektördeki takımlar için kullanışlıdır.

Gantt grafikleri için basit sürükle ve bırak özelliği, minimum çabayla görevleri oluşturmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Portföy görünümü ile tüm projelerinizi tek bir ekranda görüntüleyin. Projeler arasında kolayca geçiş yapabilir ve genel ilerlemeyi izleyebilirsiniz

Dengeli kaynak tahsisi için takımlarınızın iş yükü ve kullanılabilirliği hakkında değerli bilgiler edinin

Görevler hakkında yorum yapın, dosya paylaşın ve platform üzerinden doğrudan takımınızla iletişim kurun

TeamGantt sınırlamaları

Abonelik olmadan Gantt grafiği oluşturulabilecek proje sayısında kısıtlamalar vardır

Sınırlı gösterge paneli renk kodlaması ve arka plan seçenekleri

TeamGantt fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)

TeamGantt'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Basit, sürükle ve bırak Gantt grafiklerine ihtiyacınız var

Görev bağımlılıklarını ve iş yüklerini görselleştirmek istiyorsunuz

Kullanıcı dostu bir planlama aracını tercih ediyorsunuz

Planlama için kolay, Gantt odaklı bir alternatif mi arıyorsunuz?

18. ProofHub (Merkezi iş akışı için en iyisi)

ProofHub, çeşitli boyutlardaki takımlar için iş akışlarını merkezileştiren mükemmel bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Projeleri etkili bir şekilde planlamak, organize etmek ve yürütmek için tasarlanmış modern bir platformdur. Uzak takımlar bu uygulamadan özellikle faydalanabilir.

Temel proje yönetimi özellikleri arasında, görevlere harcanan zamanı izlemek için sağlam zaman takibi bulunur. Bu, performans değerlendirmesi için harcanan zaman, proje ilerlemesi ve görev tamamlama gibi ayrıntıları içeren ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Panolar, tablo görünümü ve iş akışı özellikleriyle görevleri izleyin

Özelleştirilebilir Gantt grafiği, Pano görünümü, Tablo görünümü ve Takvim görünümü ile bağımlılıkları ayarlayın, engelleri belirleyin ve son teslim tarihlerinin önünden gidin

İşaretleme araçlarıyla dosyaları inceleyin ve düzeltin

Takımlarınız veya müşterileriniz için iş talebinde bulunmak, destek sorguları yapmak ve bilet açmak için özelleştirilebilir formlar oluşturun

ProofHub sınırlamaları

Kaynak tahsis yüzdesini göstermez

Ortak düzenleme ve paylaşım özellikleri biraz yavaş

Eğitim modülleri çok basit ve anlaşılması zor

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 45 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 89 $/ay (yıllık faturalandırılır)

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

ProofHub'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Kullanıcı başına ücret içermeyen sabit fiyatlı bir modele ihtiyacınız var

Yerleşik sohbet, notlar, zaman takibi ve dosya paylaşımı istiyorsunuz

İşleri merkezileştirmek için basit bir arayüzü tercih ediyorsunuz

Görevleri ve tartışmaları tek bir yerden yönetmek istiyorsunuz

19. Scoro (İş ve finans yönetimi için en iyisi)

Scoro, öncelikle ajanslar ve danışmanlık şirketleri için tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür. Proje yönetimi araçları, zaman takibi, faturalandırma ve finansal raporlama gibi birçok fonksiyonu tek bir platformda birleştirir.

Bu Monday alternatifi, ajans operasyonlarını kolaylaştırmanıza, işbirliğini geliştirmenize ve tüm projelerde görünürlüğü korumanıza olanak tanır. Proje yaşam döngüsünü tek bir platformda tutmanın harika bir yoludur.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Doğrudan platform içinde proje teklifleri oluşturun ve sadece birkaç tıklama ile bunları faturalara dönüştürün.

Otomatik faturalar oluşturun ve projeler arasında bütçeleri yönetin

Aşırı kullanımı önlemek ve doğru kaynak tahsisini sağlamak için "Rezervasyonlar" özelliği ile proje öncesinde takım üyelerinizin zamanını ayırın

İş akışınızı özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin.

50'den fazla rapor şablonu ile verimlilik ve karlılığı analiz edin

Dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleriyle takımınızla işbirliği yapın

Scoro sınırlamaları

Bazen, özellikle ayrıntılı bir proje açarken gecikmeler yaşanıyor

Gantt grafiği özellikleri, özellikle birden fazla para birimi ve değişken harcamalarla uğraşırken zaman alıcıdır

Raporlar daha özelleştirilebilir olmalıdır

Scoro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $ (yıllık faturalandırılır)

Standart: Kullanıcı başına aylık 37 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 63 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Scoro'nun monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Faturalandırma ve fatura gibi iş yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var

Projelerle birlikte CRM, teklif verme ve finansal izleme istiyorsunuz

Ayrıntılı bütçe ve karlılık raporlarını tercih ediyorsunuz

Hem proje hem de iş operasyonları üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsunuz

20. Podio (Özelleştirilebilir çalışma alanları için en iyisi)

Podio, özelleştirme, işbirliği ve entegrasyon sağlayan Citrix'in proje yönetimi aracıdır. İş akışlarını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve projeleri verimli bir şekilde yönetir. Teknik beceri gerektirmeden özel uygulamalar oluşturmak ve bunları belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlamak için harika bir araçtır.

Podio Uygulama Pazarı, iş akışınıza entegre edebileceğiniz yüzlerce hazır uygulama sunar. Bu uygulamalar CRM, proje portföy yönetimi ve görev yönetimi gibi çeşitli fonksiyonları kapsar.

Podio'nun en iyi özellikleri

Tüm projeyle ilgili iletişimleri, dosyaları ve görevleri tek bir platformda birleştirerek e-posta konularına olan bağımlılığı azaltın

Bildirimler ve görev atamaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Gelişmiş raporlama özellikleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile proje ilerlemesi ve performans ölçümleri hakkında içgörüler elde edin

Mobil uygulamasıyla hareket halindeyken projelere erişin

Podio sınırlamaları

Zaman takibi gibi bazı özellikler eksiktir; ayrıca kopyalama ve yapıştırma işlemlerini kolaylaştırabilir

Harici sistemlerle daha fazla entegrasyon gerektirir

Daha fazla tasarım seçeneği gerekiyor

Mobil uygulama zayıf ve masaüstü sürümüne kıyasla tam işlevselliğe sahip değil

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 24 $

Podio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Podio'nun monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Son derece özelleştirilebilir uygulamalara ve çalışma alanlarına ihtiyacınız var

İş modelinize özgü iş akışları oluşturmak istiyorsunuz

Veriler ve izinler üzerinde ayrıntılı kontrolü tercih ediyorsunuz

Citrix araçları ve diğer kurumsal platformlarla entegrasyon istiyorsunuz

21. MeisterTask (Çevik proje yönetimi için en iyisi)

MeisterTask, iş akışı yönetimini ve takım iletişimini kolaylaştıran çok yönlü bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Kanban tarzı bir pano olarak başlayan MeisterTask, birçok yönetim özelliğini entegre eden kapsamlı bir platforma dönüşmüştür.

Bu Monday alternatifi, veri güvenliğine öncelik verir ve önemli veri koruma düzenlemelerine uyar, verilerinizin güvenliğini sağlar.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Sınırsız bölüm ve görevlerle proje panolarını özel iş akışınıza uyacak şekilde değiştirin

Yorumlar, bildirimler ve paylaşılan proje panoları ile takım işbirliğini geliştirin

Zihin haritalama için MindMeister gibi diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin. Beyin fırtınası oturumlarınızı doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz

Odaklanmayı artırmak için her bölümdeki devam eden görevlerin sayısını yönetmek üzere devam eden iş sınırları belirleyin

MeisterTask sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz araçları; çevrimdışı olarak erişemezsiniz

Takım verimliliğine genel bakış için ş Akışı takvimi yok

Görev panoları ve şablonlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Tüm takım üyeleri ve işleri için genel bir zaman çizelgesi yoktur

MeisterTask fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

MeisterTask'ın monday.com'dan daha uygun olabileceği durumlar

Görsel panolara sahip, Agile dostu bir araca ihtiyacınız var

Yerleşik görev otomasyonu ve entegrasyonlar istiyorsunuz

Hızlı bir başlangıç sunan şık ve sezgisel bir arayüzü tercih ediyorsunuz

Fikir üretmek için MindMeister ile yakın entegrasyon istiyorsunuz

ClickUp—Proje Yönetimi için En İyi Monday. com Alternatifi

Ş Akışınızı yükseltmek ve Monday.com'a alternatifler keşfetmek istiyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz harika araçlar bolca var.

Ancak dürüst olmak gerekirse, ClickUp her zaman öne çıkıyor. Çok yönlülüğü, kullanım kolaylığı ve güçlü özelleştirme özellikleri, görevleri kolaylaştırmak ve her şeyi tek bir çatı altında tutmak isteyen takımlar için en iyi seçimdir.

Projelerinizi yönetiyor, takımınızla işbirliği yapıyor veya sadece düzenli kalmaya çalışıyor olun, ClickUp bir adım önde olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve iş yapma şeklinizi değiştirin!