Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgesi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Gantt grafiği ile zaman çizelgesi arasındaki farkları öğrenmek ister misiniz?

Proje yöneticisiyseniz, bu iki araca da aşina olma ihtimaliniz yüksektir.

Sonuçta, hem Gantt grafiği hem de zaman çizelgesi, projeye ilişkin ayrıntılı bir genel bakış elde etmenize yardımcı olur.

Ancak, birbirlerine oldukça benzedikleri için sıklıkla karıştırılırlar.

Tıpkı insanların kaplumbağa ile deniz kaplumbağasını karıştırması gibi. Biri karada yaşar, diğeri suyu sever. Ama burada sürüngenlerden bahsetmiyoruz..

Peki, Gantt grafiği ile zaman çizelgesi arasındaki fark tam olarak nedir?

Zaman çizelgesi ile Gantt grafiği arasındaki temel fark, zaman çizelgesinin tek bir satırda görselleştirilmiş etkinlikleri içermesi, Gantt grafiğinin ise bir dizi görev ve bunların bağımlılıklarını gösteren 2 boyutlu bir grafik olmasıdır.

Zaman çizelgeleri, paydaşlara bir projenin başlangıcı, sonu ve önemli dönüm noktaları hakkında genel bir bakış sağlar.

Gantt grafikleri, proje yöneticilerinin proje ilerlemesini kontrol etmelerine ve bireysel görevlerin sorumluluğunu delege etmelerine olanak tanır.

Bu Gantt ve zaman çizelgesi karşılaştırma makalesinde, Gantt grafiği ve zaman çizelgesinin ne olduğunu ve neden ihtiyaç duyduğunuzu ele alacağız. Ayrıca, birbirlerinden ve proje takviminden nasıl farklı olduklarını daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Son olarak, proje yönetimi yazılımının şirketinizin proje yönetimi süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini göstereceğiz.

Başlayalım.

Gantt Grafiği Nedir?

Gantt grafiği, projenizin zaman içindeki ilerlemesini grafiksel olarak gösterir.

Gantt grafikleri sadece projenizin ilerlemesini göstermez, aynı zamanda aşağıdakiler hakkında da net bir genel bakış sunar:

Tüm proje programı

Zaman tahminleri

Atanan proje takımı üyeleri

Görev öncelikleri

Görev bağımlılığı

Düşünürseniz, yatay çubuk grafiğe de benziyorlar:

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Şimdi bu tür bir grafiği kullanmanın avantajlarına daha yakından bakalım:

Gantt Grafiği Neden Önemlidir?

Gantt grafiği, tüm projenizi kuşbakışı görünümünde sunan güçlü ve analitik bir araçtır.

Proje yöneticilerinin Gantt grafiklerini sevmelerinin bazı nedenleri şunlardır:

Projenizin ilerlemesi hakkında net bir resim sunar

Proje zamanlamasını anlamanıza yardımcı olur

Her görev bağımlılığını açıkça haritalar

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Şimdi ayrıntılara geçelim:

1. Projenizin ilerlemesini görselleştirin

Neo'nun "Matris'i görebildiği" anı hatırlıyor musunuz?

Gantt grafiği, projeleriniz için bu tür bir güç sağlar.

Neo gibi mermilerden kaçamayabilirsiniz, ancak tüm proje içinde neler olup bittiğine dair net bir resim elde edebilirsiniz.

Tek bir bakışta, her görevin ilerlemesini, projenin tamamlanma oranını, programı, ilerleme yüzdesini ve çok daha fazlasını görebilirsiniz.

2. Proje zamanlamanızı anlamanıza yardımcı olur

Gantt grafiği, proje zaman çizelgesi ve proje takviminin yükseltilmiş bir sürümüdür. Bunların yapabileceği her şeyi yapabilir, ayrıca çok daha fazlasını da yapabilir.

Örneğin, bir Gantt grafiği zaman çizelgesi ile, proje programınızda ek işler için boşlukları kolayca bulabilirsiniz.

Gantt grafikleri ayrıca birden çok görev için zaman tahminleri de sağlar.

Bu, proje teslim tarihine uymak için çok önemlidir .

Nasıl?

Diyelim ki proje programınızda geri kalıyorsunuz.

Son teslim tarihlerinizi karşılamak için görevlerinizi hızlı bir şekilde manuel olarak yeniden planlamanız gerekir.

Modern bir Gantt grafiği, proje zamanlamanızda değişiklik yaptığınızda görevlerinizi otomatik olarak yeniden planlayarak bunu basitleştirir. Bu sayede, projenizin son teslim tarihini asla gözden kaçırmazsınız.

3. Görev bağımlılıklarını açıkça haritalandırır

Bağımlı görevler, önceki bir görev tamamlandıktan sonra başlatabileceğiniz öğelerdir.

Örneğin, bir blog yazısını düzenlemek, yazma görevine bağlı bir görevdir. Yazmayı bitirmeden düzenleyemezsiniz. Benzer şekilde, gömleğinizi giymeden smokenizi giyemezsiniz, değil mi?

Yani, yapabilirsiniz, ama "en iyi giyinenler" listesine giremezsiniz!

Benzer şekilde, proje yönetiminde, tüm takımınızın proje görevlerinin bağımlılıklarını net bir şekilde görmesi gerekir, böylece w̶a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ proje arızası önlenebilir.

Modern bir Gantt grafiği, her bir görevi ve bağımlılıklarını haritalandırarak takımınızın işlerinin diğer takım üyelerine nasıl etki ettiğini tam olarak bilmesini sağlar.

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Bu, takımınızın gelecekte proje hataları yapmasını önler!

Proje Yönetimi Zaman Çizelgesi Nedir?

Zaman çizelgesi, proje etkinliklerinizi kronolojik sırayla görüntülemenizi sağlayan basit bir görsel grafiktir. Proje zaman çizelgesini kullanarak, projenizin yol haritasını "ilerleme" demeden daha hızlı görselleştirebilirsiniz

Peki bu nasıl işliyor?

Bir proje zaman çizelgesini inceleyelim ve öğrenelim:

Zaman çizelgesinin unsurları nelerdir?

Proje zaman çizelgesi, projenizin ilerlemesini sağlayan üç bileşenden oluşur. Tüm görevleriniz, başlangıç tarihi ve son teslim tarihine göre kronolojik sırayla düzenlenir.

İşte zaman çizelgesinin anahtar öğelerinin listesi:

Tüm proje görevleriniz

Görev başlangıç tarihi ve bitiş tarihleri

Görev süresi

Bonus: Microsoft Word'de zaman çizelgesi oluşturun!

Şimdi, yöneticilerin neden proje zaman çizelgesi kullandığını görelim.

Proje Zaman Çizelgesi Neden Önemlidir?

Bazıları hayaletlerden korkarken, bazıları yüksekten korkar, peki proje yöneticileri neyden korkar?

(Cevap zombiler değil, ancak zombiler ikinci sırada geliyor. )

Bir ankete göre, takım liderlerinin %46'sı toplantı proje son tarihlerine uymayı en büyük sorunları olarak görüyor.

Neyse ki, proje zaman çizelgesi onların parlak zırhlı şövalyesidir.

Proje zaman çizelgesi sadece basit ve kullanımı kolay değildir; aynı zamanda proje yöneticilerinin önemli yaklaşan tarihleri ve son teslim tarihlerini kolaylıkla takip etmelerine yardımcı olur.

Şimdi, bir proje zaman çizelgesinin avantajlarına bir göz atalım:

1. Sırada ne var?

Proje yönetimi ile bir gerilim filminin ortak noktası nedir?

Herkes bir sonraki adımın ne olacağını merakla bekliyor.

Bir proje zaman çizelgesi, yaklaşan tüm görevlerin ve önemli etkinliklerin bir görev listesini içerir. Bu sayede, proje takımınız gelecekte olacaklara hazırlanabilir.

Neyse ki, gerilim filmlerinden farklı olarak, proje yönetiminde spoiler hoş karşılanmaz. Aslında, projenin nasıl sona ereceğini bilmek gerçekten gereklidir.

Projenin sonsuza kadar sürmesini istemezsiniz, değil mi?

2. Proje dönüm noktalarını haritalandırın

Bir proje zaman çizelgesi, önemli proje dönüm noktalarını haritalandırmak için size alan sağlar.

Dönüm noktaları size aşağıdaki konularda yardımcı olduğu için bu önemlidir:

Proje ilerlemenizi izleme

Paydaşlarınızın güvenini korumak

Proje çıktılarının net bir haritasına sahip olmak

İlerlemenizi ölçmek ve bitiş çizgisine kadar güçlenmek için projeyle ilgili tüm önemli etkinlikleri takip edin.

3. Projeye hızlı bir genel bakış sunar

Hıza ihtiyaç duyanlar sadece yarış pilotları değildir; proje yöneticileri de hız ister!

Proje yöneticileri, proje durumuna genel bir bakış elde etmek için saatlerce grafiklere bakmak istemezler.

Bazen, sadece hızlı bir güncelleme veya bildirim isterler.

Gerçek bir zaman çizelgesi ile, ayrıntılara girmeden tüm projenin kuşbakışı görünümünü elde ederler.

Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve Takvim

Bu tartışmayı bir kez ve sonsuza kadar çözelim.

Gantt grafiği ile zaman çizelgesi arasındaki fark nedir?

Gantt grafiği, bir dizi görev ve bunların bağımlılıklarını gösteren 2 boyutlu bir grafiktir. Zaman çizelgesi ise, etkinlikleri tek bir satırda daha basit bir şekilde görselleştirir.

Gantt grafiği, mevcut görev ilerlemesi, görev öncelikleri, dönüm noktaları, zaman tahminleri vb. gibi projenizin her ayrıntısının mikroskobik bir görünümünü sunar. Projenizin nasıl ilerlediğini ve yeniden planlama yapmanız gerekip gerekmediğini ayrıntılı bir şekilde görmek için kullanın.

Zaman çizelgesi, görev adları, görev atanan kişiler, görev süresi ve görev bağımlılıkları gibi parametrelere hızlı bir genel bakış sağlar. Genel olarak, zaman çizelgesi proje yol haritasını, tamamlanan görevleri ve gelecekteki etkinlikleri görselleştirmek için kullanılır.

Takvimden farkları nedir?

Takvim, çeşitli tarihler için planlanan proje görevlerinize minimalist bir genel bakış sunar. Görev bağımlılıkları, ürün yol haritası, görev öncelikleri vb. hakkında herhangi bir ayrıntı sunmaz.

Önemli proje tarihlerine hızlıca göz atmak istiyorsanız, takvim sizin için en uygun seçenektir.

Projeniz için hepsini kullanmanın en iyi yolu nedir?

Gantt grafiği birçok işlevselliğe sahip olsa da, projeleri tamamen yönetmek için kullanamazsınız. Proje zaman çizelgesi ve takvimi de tabloya bir şeyler katar.

Bu nedenle, zaman zaman her ikisini de kullanmanız gerekecektir.

Bir dakika, üçünü de kullanmak zorunda mısınız?

Kulağa çok iş gibi geliyor!

Hayır, ClickUp ile değil.

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımıdır. Tek bir tıklama ile Takvim görünümü, Zaman Çizelgesi görünümü veya Gantt görünümü arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Çok kullanışlı, değil mi?

1. Proje zaman çizelgesini ne zaman ve nasıl kullanmalısınız?

Proje zaman çizelgesi, yazılım geliştirme projeleriniz için ayrıntılı bir ürün yol haritası oluşturmak istediğinizde harika bir seçenektir.

Proje zaman çizelgesi nasıl oluşturulur?

Bir proje zaman çizelgesi oluşturmanın birkaç yolu vardır: bir kağıda çizmek, sıfırdan oluşturmak veya Microsoft Excel veya PowerPoint şablonu kullanmak. Ancak bunların hiçbiri zaman açısından verimli değildir.

Yani, bir proje yönetimi aracı bunu sizin için otomatik olarak yapabilecekken, neden zaman çizelgesi oluşturmak ve güncellemek için tüm bu zahmete girip zaman kaybedesiniz ki?

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracında zaman çizelgesi kullanmak sadece son derece kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda aşağıdaki gibi birçok avantaj da sunar:

Ouch.

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümüyle projenizin yol haritasını kolayca görselleştirmenin yolu:

Her bir görevi atanan kişilere göre gruplandırarak her proje takım üyesinin görev sayısını (iş yükünü) görselleştirin

Görev adlarını önceliklerine göre gruplandırarak, değiştirilmesi gereken çakışan görevleri belirleyin

Proje yönetimi zaman çizelgesinde tek tek günleri yakınlaştırın veya haftalara ve hatta aylara uzaklaştırın

Bu oldukça modern bir zaman çizelgesi grafiği, değil mi?

2. Gantt grafiğini ne zaman ve nasıl kullanmalısınız?

Karmaşık bir projeyi yönetmeniz mi gerekiyor? Gantt grafikleri size yardımcı olacaktır.

Gantt grafiği zaman çizelgesi, bir proje planı oluşturmak istediğinizde kullanabileceğiniz en iyi araçtır .

Ve kullanım alanları bununla da bitmiyor. Proje ilerlemesini izlemek ve tüm bağımlı görevleri yönetmek için de kullanabilirsiniz .

Bu, görevlerin birkaç aşamaya bölünmesi gereken karmaşık inşaat projeleri için mükemmeldir.

Bu inşaat proje yönetimi terimlerine göz atın & inşaat yönetimi şablonları!

Gantt grafiği nasıl oluşturulur?

Gantt grafiği şablonlarını kullanarak bir grafik oluşturabilirsiniz, ancak bunlar oldukça göze batıcıdır.

Hemen hemen her Excel Gantt grafiği şablonu, uzaylıların uzay gemisinden çıkmış gibi görünür. Ayrıca, kullanımı da aynı derecede zordur.

Neyse ki, ClickUp'ın etkileşimli Gantt grafiği görünümü, tüm Gantt grafiği şablonlarını ve Gantt grafiği araçlarını geride bırakıyor.

ClickUp'ın Gantt grafikleri dinamik, görsel olarak hoş ve çalışması çok eğlencelidir.

Sözümüze güvenmeyin, işte ClickUp'ın Gantt grafiği örneği:

En iyi yanı ise, tıpkı Süpermen gibi hem şık hem de güçlü olmalarıdır!

(Bu makalenin bir kısmını Lois Lane yazmış gibi görünüyor. )

Gantt grafiği görünümünde yapılabilecekler şunlardır:

Proje tamamlanma yüzdesini otomatik olarak hesaplayın

Proje programını değiştirdikten sonra tek tek görevleri otomatik olarak yeniden ayarlayın

Sıkı bir proje teslim tarihine uymak zorunda olduğunuzda kritik yolu hesaplayın

Ancak, ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı sadece Gantt grafiği görünümüyle sınırlı değildir.

Proje ilerleme metriklerine de ihtiyacınız varsa ne yapmalısınız?

ClickUp, Çevik Gösterge Panelleri ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

ClickUp'ın Gösterge Paneli, tüm projenizin yüksek düzeyde analitik özetini tek bir düzenli alanda sunar.

Özelleştirilebilir sprint bileşenlerini kullanarak Gösterge Panelinize birden fazla grafik ekleyebilirsiniz, örneğin:

Hız Grafikleri: birden fazla görevin tamamlanma oranını gösterir

Burndown Grafikleri: projede kalan iş miktarını tahmin eder

Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir

Kümülatif Akış Grafikleri: zaman içinde görevlerin ilerlemesini vurgular

3. Proje takvimini ne zaman ve nasıl kullanmalısınız?

Planlanmış proje görevleriniz ve son tarihleriniz hakkında çok basit bir genel bakışa ihtiyacınız olduğunda (ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığında) bir proje takvimi kullanın.

Takvim nasıl oluşturulur?

Peki... ama takvimi en iyi şekilde kullanmanın yolu nedir?

Kağıt takvimler artık tarih oldu; neredeyse yok oldular ve tozlanıyorlar.

Artık, ClickUp gibi güçlü proje yönetimi yazılım uygulamaları onların yerini almıştır.

Yapmanız gereken tek şey Takvim görünümüne tıklamak, tüm önemli görev tarihleriniz ve son tarihleriniz otomatik olarak haritaya aktarılır.

Daha iyi işlevsellik için, takviminizin zaman aralığını tercihlerinize göre daha da ayarlayabilirsiniz.

Seçenekleriniz şunlardır:

Gün : belirli bir gün için planlanan görevleri görün

4 Gün : dört günlük bir dönemdeki tüm görevleri gösterir

Hafta : tüm haftayı görselleştirin ve gerektiğinde belirli görevleri günler arasında kolayca taşıyın

Ay: tüm ayın görünümünü alın

Bir proje görevini Takvim görünümünde bir tarihe sürükleyerek planlayabileceğinizi bahsetmiş miydik?

Evet. Az önce bunu yaptık.

Henüz tamamlanmadı.

Bahsettiğimiz gibi, ClickUp sadece bir zaman çizelgesi veya çevrimiçi Gantt grafiği yazılımı değildir; eksiksiz bir proje yönetimi aracıdır.

Bonus: Mac için Gantt Grafiği Yazılımı

Projelerinizi profesyonelce yönetmenize yardımcı olacak bazı araçlar:

Sonuç

Hadi başlayalım:

Gantt ve zaman çizelgesi arasında hangisi daha iyidir?

Aslında, her ikisi de kendi özel yönleriyle kazananlardır.

(Ve bunu "herkes kazanır ve katılım madalyası hak eder" anlamında söylemiyoruz!)

Duruma ve projenizin ihtiyaçlarına göre kullanmalısınız.

Programınıza çok hızlı bir genel bakış mı istiyorsunuz? Takvim kullanın.

Gelecekte neler olacağını görmek ister misiniz? Zaman Çizelgesi görünümünü kullanın.

Projenizin ilerlemesine kapsamlı bir bakış mı istiyorsunuz? Gantt grafiği kullanın.

Ve ClickUp ile tüm bu araçlar parmaklarınızın ucunda. ClickUp, tüm bu araçları bir araya getirerek size ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kullanma esnekliği sunar.

İş planlamasından takımınızın verimliliğini izlemeye kadar, ClickUp ile proje yönetimi çocuk oyuncağı.

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin ve projelerinizi bir profesyonel gibi yönetmeye başlayın.