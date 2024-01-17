Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

Görseller etkileyicidir.

İster metin dizisi teorisi ister şirketinizin bütçesi olsun, herhangi bir fikri görsel olarak sunarsanız daha erişilebilir hale getirebilirsiniz. Bu, fikri basit ve anlaşılır hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda değerli zaman ve diğer kaynaklardan da tasarruf etmenizi sağlar.

İşte görsel proje yönetimi budur!

Proje zaman çizelgeleri ve diğer görsel araçları kullanarak proje yönetimini kolay ve eğlenceli hale getirin.

Bu makalede, sanal proje yönetiminin neden etkili olduğunu görecek ve bugün uygulayabileceğiniz altı görsel proje yönetimi aracını keşfedeceksiniz.

Hadi başlayalım.

Görsel Proje Yönetimi nedir?

Görsel proje yönetimi, projeleri planlamak, tamamlamak ve yönetmek için görsel teknikler ve araçlar kullanmayı içerir.

Buradaki amaç, görünürlüğü artırmak ve proje yöneticilerinin anahtar teslimiler gibi önemli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Peki geleneksel modelin nesi yanlış?

Geleneksel proje yönetimi metin tabanlı bilgi modellerine dayanır. Aylık alışveriş listeniz kadar uzun e-posta konuları, takvimlerinizi aşan stand-up toplantıları... Hepiniz bu durumu bilirsiniz.

Ve hiçbir proje yöneticisi, hızlı tempolu bir iş ortamında bu kadar belge ağırlıklı süreçlerle uğraşmak istemez!

Öte yandan, görsel proje yönetimi, karmaşık proje bilgilerini sunmak için diyagramlar ve görsel panolar kullanır. Bu, bilgilere kolay erişim sağlar ve projeye dahil olan herkesin aynı sayfada olmasını garanti eder.

Görsel görev yönetiminin etkinliğinin önemli bir parçası da görsel düşünme'dir.

Görsel düşünme: görsel yönetimin çok da gizli olmayan sırrı

En son bir kitap okurken karakterleri gözünüzde canlandırdığınız anı hatırlıyor musunuz?

Ya da yeni bir şey öğrenmek için zihin haritası çizdiğiniz zaman?

Hatta Schitt's Creek dizisindeki tüm sahneleri anlatabilir hale bile gelebilirsiniz!

Bunun nedeni, beynimizin görsel içeriği sevmesidir. Beynimiz, birden fazla görüntüyü ve sembolü hızlı bir şekilde işleyip saklayabilir, bu da görseller aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.

Görsel proje yönetimi, bu görsel düşünme yeteneğini birden fazla projeyi zahmetsizce yönetmek için kullanır.

Zaman çizelgeleri ve diğer görsel proje yönetimi araçlarıyla bilgileri daha eyleme geçirilebilir hale getirin.

Görsel bilgileri gerçek zamanlı olarak işleyerek analiz eder ve izlersiniz. Ayrıca, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yaparak birlikte bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Görsel Proje Yönetiminin Avantajları

Görsel görev yönetimi, proje yönetimi alanında son zamanlarda popüler olsa da, takımınızın bu trendi hızla benimsemesi için öncelikle bunun neden önemli olduğunu anlamanız gerekir.

İşte görsel proje yönetimini tercih etmeniz için nedenler. Görsel proje yönetimi şunları sağlar:

Bir bakışta içgörüler elde ederek takımınızın hızını artırın ve zaman kazanın

Projeye kuşbakışı görünümle veriye dayalı kararlar alın

Proje yöneticilerinin ilerleme konusunda netlik kazanmasına ve ortaya çıkabilecek olası engelleri belirlemesine yardımcı olun

Tüm düzeylerde iletişimi daha kolay hale getirin

Herhangi bir proje değişikliğinin etkilerini gerçek zamanlı olarak anlamanıza yardımcı olur

Temel zaman çizelgelerinden iş akışlarını oyunlaştırmaya kadar, günümüzde çeşitli görsel proje yönetimi araçları mevcuttur.

Ancak, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun görsel aracı seçmenin önemli olduğunu unutmayın.

Öyleyse, size yardımcı olacak altı yaygın görsel proje yönetimi aracını inceleyelim:

1. Kanban ve scrum panoları

Çevik proje yönetimine aşina mısınız?

O halde kanban ve scrum panolarını duymuş olmalısınız.

Solitaire panosu gibi, bu çevik araçlar bir projeyi birkaç sütuna ayırır.

Her sütun, proje planlama gibi bir proje aşamasını temsil eder ve görevler kartlar kullanılarak açıklanır.

Kartlar mı? Kalpler ♥️ ve karolar ♦️ gibi mi? Hayır!

Bu kartlar görev adı, atanan kişi, son teslim tarihi ve daha fazlası gibi çeşitli bilgiler içerir. Bir görevi yerine getirirken, kartı tamamlanana kadar sütunlar arasında taşımanız gerekir.

Bu sayede, kanban ve scrum panoları, çevik bir takımın görev durumlarını ve genel proje ilerlemesini bir bakışta görmesini kolaylaştırır.

Kanban panosu ile scrum panosu arasındaki fark nedir?*

Hem scrum panosu hem de kanban panosu, yukarıda bahsettiğimiz sütun-kart tekniğini kullanır.

Ancak, iki anahtar farkları vardır:

Bir scrum panosu , genellikle iki ila dört hafta süren tek bir sprint sırasında gerçekleştirilen işleri izler. Öte yandan, bir kanban panosu bir sprint ile sınırlı değildir; takımlar görevler geldikçe üzerinde çalışır

Verimliliği artırmak için kanban panosu, aynı anda ilerleyebilecek görevlerin sayısına sınır koyar. Ancak scrum panosu'nda böyle bir sınır yoktur

Bu iki panonun farkı hala net değil mi?

Ayrıntılı kanban ve scrum panosu karşılaştırması yazımızı * okuyun

A. Kanban ve scrum panoları ne zaman kullanılır?

Scrum ve kanban panoları aşağıdakiler için mükemmel görsel araçlardır:

: ClickUp'ın güçlü Pano görünümü, görevleri etkileşimli bir ClickUpPano görünümü, görevleri etkileşimli bir Kanban panosu veya Scrum panosu olarak görüntülemenizi sağlar.

Trello : Sınırlı ücretsiz planı ile görsel kanban özelliği ile bilinir. : Sınırlı ücretsiz planı ile görsel kanban özelliği ile bilinir.

Businessmap: Kanban kullanan Agile takımlara odaklanan görsel bir araç. Kanban kullanan Agile takımlara odaklanan görsel bir araç.

2. Gantt grafiği

Gantt grafiği, görsel proje yönetimi için en çok denenmiş ve test edilmiş yöntemlerden biridir.

Bu görsel proje yönetimi aracı, proje takvimini gösteren yatay olarak istiflenmiş bir çubuk grafik olup, görevleriniz, son tarihler ve mevcut ilerleme gibi anahtar bilgileri vurgular.

Gantt grafikleri zengin bir tarihe sahip olsa da ( Hoover Barajı'nın inşasında kullanılmışlardır), o zamandan bu yana çok yol kat ettiler.

Modern Gantt grafik yazılımı, aşağıdakiler gibi birçok konuda içgörü kazanmanıza da yardımcı olur:

Görev İlişkileri ve Bağımlılıklar

Görev süreleri

Hangi görevlerden kim sorumludur?

Kritik yol (son teslim tarihine zamanında uymak için tamamlamanız gereken görevler)

A. Gantt grafikleri ne zaman kullanılır?

Genellikle, Gantt grafiği planı olan her projeye uygundur.

Ancak, Gantt grafiğine kesinlikle ihtiyaç duyacağınız bazı örnekler şunlardır:

Sıkı teslim tarihleri olduğunda

Belirli bir sırayla tamamlanması gereken görevleriniz varsa

Her bir görevin yaklaşık olarak ne kadar süreceğini tahmin etmeniz gerekiyorsa

ClickUp: İlgili görevler arasında çizgiler çizerek İlgili görevler arasında çizgiler çizerek görev bağımlılıklarını yönetmenizi sağlayan dinamik Gantt grafikleri

GanttPro: Gantt görselleştirmelerine odaklanan güçlü bir proje yönetimi aracı.

Excel: Popüler elektronik tablo aracı, genellikle basit Gantt grafikleri oluşturmak için kullanılır.

Görsel proje yönetimi bir video oyunu olsaydı, proje zaman çizelgeleri birinci seviye olurdu. 🎮

Basit, ama vazgeçilmez.

Proje zaman çizelgesi, proje etkinliklerinizi kronolojik sırayla gösterir ve proje yol haritanızı görselleştirmenin basit bir yolunu sunar.

Genellikle, bu görsel proje yönetimi aracı şunları gösterir:

Projenizdeki tüm görevler

Her görevin başlangıç ve bitiş tarihleri

Görev süresi

Bir dakika... Proje zaman çizelgesi ile Gantt grafiği arasındaki fark nedir?

Şöyle düşünün:

Zaman çizelgesi, Ay'a bakmak gibidir. Yüzeyin hızlı bir özetini görürsünüz.

Öte yandan, Gantt grafiği teleskopla Ay'a bakmak gibidir. Orada neler olup bittiğine dair daha büyük bir resim elde edersiniz.

İkisi arasındaki farkların daha ayrıntılı bir dökümünü görmek ister misiniz?

* Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri hakkındaki yazımızı okuyun!

A. Proje zaman çizelgesi grafikleri ne zaman kullanılır?

Proje yöneticileri bu aracı şu amaçlarla kullanabilir:

Yol haritası yazılım geliştirme projeleri

Kapsam genişlemesi ile başa çıkma

Hedefleri ve atanan rolleri netleştirme

Ancak, zaman çizelgeleri genellikle temel bilgiler içerdiğinden, verimli bir proje yönetimi için bunları kanban panoları gibi diğer araçlarla birlikte kullanmalısınız.

ClickUp: ClickUp'ın zaman çizelgesi özelliği ile görevleri ve programları gün, hafta veya ay olarak görselleştirme esnekliğine sahip olursunuz.

Office Timeline: Microsoft Office Suite'e entegre edilmiş özel bir zaman çizelgesi oluşturma aracı.

Toggl Plan: Toggl'un takım zaman çizelgesi özelliği, görsel yol haritalarını kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olur.

Proje yönetimi araba sürmeye benzer. 🚘

Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için gözlerinizi yoldan (yani proje hedefinizden ) ayırmamalısınız.

Google Haritalar bu konuda size yardımcı olamaz, ancak gösterge panelleri kesinlikle yardımcı olabilir.

Görsel proje gösterge paneli, genel ilerlemeyi açıklayan önemli proje bilgilerini tek bir yerde toplar. Bu görsel araç, kaynakları yönetmenize, KPI'ları izlemenize, görev durumlarını görmenize ve daha fazlasını yapmanıza da yardımcı olur.

Proje ekibinin ve paydaşların bilgili, organize ve doğru yönde ilerlemesine yardımcı olacak hemen hemen her şey!

Bununla birlikte, mükemmel bir gösterge paneli şunları yapmalıdır:

Grafikler ve çizelgeler gibi sezgisel görseller kullanın

Görsel proje ihtiyaçlarınızı yansıtacak şekilde özelleştirilebilir özellikleri destekleyin

Her zaman kesin ve doğru verileri gösterin

Son derece kullanıcı dostu olun

A. Gösterge panelleri ne zaman kullanılır?

Ürün geliştirme ile uğraşıyor veya inşaat projelerinde çalışan bir proje yöneticisi olsanız da, gösterge panelleri proje yönetimi iş akışınızın 360° görünümünü elde etmek için inanılmaz derecede yararlı olabilir.

Özel gösterge paneli araçlarını veya hatta Excel ve Google E-Tablolar'ı kullanarak gösterge panelleri oluşturabilirsiniz, ancak bu zor bir yoldur.

ClickUp Gösterge Panelleri: Özelleştirilebilir durum, tablo ve sprint bileşenleriyle üst düzey görünümler oluşturun.

Celoxis: Gösterge panelleri ve portföy yönetimi özelliklerine odaklanan kurumsal bir proje yazılımı.

Wrike: Wrike, ücretli planlarının bir parçası olarak güçlü gösterge paneli özellikleri sunar.

Zihin haritaları öğrenmenize yardımcı olur. Buna şüphe yok.

Ayrıca, etkili proje yönetimi için de kullanabilirsiniz.

Bir engeli nasıl aşacağınızı düşünürken veya bir sonraki büyük dönüm noktasını planlarken, zihin haritaları fikirlerinizi daha iyi görünürlük ve analiz için düzenlemenize yardımcı olur.

Birkaç alt fikirden yayılan merkezi bir fikre sahip olacaksınız. Her alt fikrin kendi alt fikirleri olacak ve zihin haritası büyümeye devam edecek.

Tabii ki, fikirleriniz tamamen tükenene kadar!

Mac kullanıcıları için en iyi zihin haritası araçları hakkında bilgi edinin!

A. Zihin haritaları ne zaman kullanılır?

Zihin haritaları aşağıdakiler için harika bir görsel düşünme aracıdır:

Verimli beyin fırtınası oturumları

Karmaşık bir projeyi daha küçük bileşenlere ayırma

Proje planı oluştururken takım işbirliğini iyileştirme

ClickUp Zihin Haritaları: Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi, düğümlerin görevlere bağlanabildiği güzel ve ücretsiz formda zihin haritaları olarak görselleştirin

Lucidchart: Beyin fırtınası ve görselleştirme özelliklerine odaklanan bir platform

Mindly: Kullanımı kolay bir mobil deneyim sunan bir zihin haritası yazılımı.

Mural: Takımların zihin haritaları oluşturabileceği görsel bir işbirliği platformu

Bonus: Bu 20 zihin haritası örneğine göz atın.

Takvimler olmadan proje yönetimi, fırın olmadan tek boynuzlu at kurabiyesi yapmak gibidir.

Deneyebilirsiniz, ama bu doğru yol değil. 🤷

Proje takvimi ile projenizin zaman çizelgesini planlayabilir ve sonuçları zamanında teslim etmenizi sağlayabilirsiniz. Ayrıntılı bir görünüm elde edemezsiniz, ancak takviminize tek bir bakışta önemli proje tarihlerini ve etkinlikleri görebilirsiniz.

Ayrıca, çoğu kişi bir proje takvimine bakarak paylaşılan bilgileri anında anlayabilir.

A. Takvimler ne zaman kullanılır?

Bu yönetim aracı şunlar için uygundur:

Birden fazla projenin önemli dönüm noktalarını hızlı bir şekilde görünüm

Toplantı planlama

Daha fazla görsel proje özelliği mi istiyorsunuz?

ClickUp'ın görsel proje yönetimi yazılımı, projelerinizi görselleştirmenin çeşitli yollarını sunar:

ClickUp'ın sizin için neler sunabileceğini keşfedin. 😎

İşin Geleceğini Görselleştirin!

Etkili görsel proje yönetimi, proje takımınızda şeffaflığı ve işbirliğini artırarak çok şey anlatabilir.

Ancak bu, zaman çizelgelerini Kanban panoları ve Gantt grafikleriyle tamamlamak gibi doğru görsel araçların kullanılmasına bağlıdır.

İşte bu yüzden ClickUp gibi bir proje yönetimi çözümüne ihtiyacınız var.

Çeşitli proje ihtiyaçlarına uygun çok çeşitli görünümler sunan ClickUp, görsel bir proje oluşturmanın kapılarını açar. 12'den fazla farklı görev görünümüyle işinizi kendi tarzınızda görselleştirebilirsiniz.

Üstün görsel proje yönetimi yazılımı ClickUp'ı ücretsiz kullanın ve proje başarısına giden yolu bugün görselleştirin!