Etkileyici Görseller için Halka Grafik Nasıl Oluşturulur?

Verileri etkili bir şekilde sunmak için net ve ilgi çekici görseller oluşturmak çok önemlidir ve bunu başarmanın en iyi yollarından biri halka grafik kullanmaktır.

Bu, bilgileri görselleştirmek için güçlü bir araçtır ve geleneksel pasta grafiğe şık ve modern bir dokunuş katar.

Verilerinizi basitleştirirken hikaye anlatımınızı geliştiren bir halka grafik oluşturmayı keşfedin.

Halka Grafik Nedir?

Halka grafik, çörek grafiği olarak da adlandırılır ve verileri, çörek gibi ortası boş bir diskin orantılı segmentleri olarak gösterir

Pasta grafiğe baktığınızda, her dilimin boyutunu tüm pastayı temsil eden bir değer olarak yanlış yorumlamak kolaydır.

Kategorileri dilimler halinde sunmak yerine, halka grafikler açıklık sağlayan yaylar kullanır. Ortadaki delik ilk bakışta bir tasarım tercihi gibi görünebilir, ancak izleyicilerin her bölümün alanıyla ilgili kafa karışıklığını önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, oluşturması kolay ve modern bir görünüme sahip olan bu grafikler, diğer görselleştirme teknikleri arasında öne çıkıyor.

via Stackoverflow

Halka Grafik Türleri

Halka grafiklerin çeşitli türleri vardır ve her biri sunulan verilere bağlı olarak belirli amaçlara hizmet eder. İşte bazı yaygın halka grafik türleri:

Basit bir halka grafik

Bu özellik, her biri verilerin bir bölümünü temsil eden segmentlere bölünmüş bir halka içerir. Amaç, tasarımı temiz ve görsel olarak çekici tutarken farklı bölümlerin bütüne kıyasla nasıl olduğunu göstermektir.

Genellikle halkanın içinde boş bir merkez bulunur, ancak bazen etiketler veya ek bilgiler eklenebilir.

Parçalanmış halka grafik

Öte yandan, patlatılmış halka grafik, bir adım daha ileri gider. Basit halka grafiğin daha gelişmiş bir sürümüdür ve belirli segmentleri vurgulamak için tasarlanmıştır

Bu grafik, merkezden bir veya daha fazla segmenti çekerek bu bölümleri öne çıkarır. Bu tür, belirli kategorileri vurgulamak veya verilerdeki hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanışlıdır.

Grafiğin görsel olarak "patlayan" kısımları, izleyicinin dikkatini en önemli bölümlere doğal bir şekilde çeker.

İç içe halka grafik

Çok seviyeli veya eş merkezli halka grafik olarak da bilinen bu grafik, birden çok halka özelliğine sahiptir. Her halka farklı bir veri düzeyini temsil eder ve bilgilerin daha hiyerarşik bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Bu tür, kategoriler içindeki ilişkileri veya dökümleri göstermek istediğinizde yararlıdır.

Yığılmış halka grafik

Bu grafikte, halkanın her bir segmenti, aynı kategorinin farklı bölümlerini temsil eden alt segmentlere bölünmüştür.

Bu tür, farklı bileşenlerin toplama nasıl katkıda bulunduğunu göstermek için kullanışlıdır

Etiketli halka grafik

Bazı halka grafikler, ek bağlam sağlamak, okunabilirliği ve yorumlanabilirliği artırmak için segmentlerin içine veya dışına etiketler veya değerler ekler.

Halka Grafik Ne Zaman Kullanılır?

Halka grafikler harika bir görselleştirme aracıdır, ancak her veri görselleştirme için her zaman uygun değildir. Ne zaman kullanmanız gerektiğini bilmek, verilerinizi daha net ve ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olabilir.

Halka grafiğin verileri temsil etmek için en iyi yol olduğu bazı senaryolar şunlardır:

Parçaları bir bütünle karşılaştırma

Halka grafikler, farklı parçaların bir veri kümesine nasıl katkıda bulunduğunu gösterir

📌Örnek Birkaç şirketin pazar payını gösterirseniz, her halka grafiği segmenti bir şirketin payını temsil eder. Grafik, izleyiciyi sayılarla boğmadan her rakibin pazarda ne kadar alan kapladığını açıkça gösterir.

Bu görsel karşılaştırma, izleyicilerin oranları hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olur.

Anahtar kategorileri vurgulamak

Parçalanmış halka grafik, belirli veri noktalarını vurgulamak için özellikle etkilidir.

📌Örnek Diyelim ki şirket giderlerini sunuyorsunuz ve pazarlama maliyetlerine dikkat çekmek istiyorsunuz. Pazarlama segmentini halka grafiğinden hafifçe "patlatarak" görsel olarak vurgulayabilir ve izleyicilerin hemen fark etmesini sağlayabilirsiniz.

Bu, belirli veri noktalarının kaybolmadan öne çıkması gereken sunumlarda özellikle yararlıdır.

Görsel çekiciliğe odaklanma

Bazen verilerin bilgilendirici ve estetik bir şekilde sunulması gerekir. Halka grafikler, infografikler veya dijital sunumlar için şık ve modern bir görünüm sunar

📌Örnek Bir kar amacı gütmeyen kuruluş, bağışlarının nasıl dağıtıldığını göstermek için halka grafiği kullanabilir; bir bölüm idari maliyetler, başka bir bölüm programlar vb. için olabilir. Boş merkez, önemli bir sayı veya simgeyi görüntüleyerek grafiğin görsel çekiciliğini artırırken odak noktasını verilerde tutar.

Karışıklığı önleme

Pasta grafikler, izleyicilerin temsil ettiği değerden ziyade her dilimin alanına odaklanma eğiliminde olması nedeniyle sıklıkla yanlış yorumlanabilir. Halka grafikler, dikkatleri her bir yay uzunluğuna odaklayarak değerleri karşılaştırmayı kolaylaştırır ve bu sorunu ortadan kaldırır.

📌Örnek Halka grafiğin tasarımı, izleyicilerin her bir segmentin toplam alanına dikkatlerini dağıtmadan bir projedeki çeşitli etkinliklere harcanan zamanın dağılımını anlamalarına yardımcı olur.

İçi boş merkez, karışıklığı en aza indirerek daha kesin veri karşılaştırması sağlar.

Karmaşık verileri basitleştirme

Halka grafikler, karmaşık veri kümelerini basitleştirebilir. Aşırı ayrıntılarla izleyicilerinizi yormadan, temel kategorilere odaklanarak karmaşayı azaltmaya yardımcı olurlar

📌Örnek Birden çok yanıt içeren anket sonuçlarını sunuyorsanız, halka grafiği bulguları özetleyerek izleyicilerin bilgileri daha kolay sindirmesini sağlar.

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Halka Grafik Nasıl Oluşturulur?

Google E-Tablolar, pasta grafikler ve halka grafikler oluşturmak için iyi bir seçenek olmakla birlikte bazı sınırlamaları vardır.

Birincisi, hareket halindeyken grafik oluşturmak zor olabilir. Arayüz, masaüstü kullanımı için daha iyi optimize edilmiştir, bu da özellikle büyük veri kümeleriyle mobil cihazlarda verimli bir şekilde çalışmayı zorlaştırır.

Ayrıca, Google E-Tablolar grafiklerinin estetiği sınırlıdır. Bu, sunumlarda veya müşteri görüşmelerinde kullanıldığında bir dezavantaj olabilir, çünkü profesyonel bir görünüm vermeyebilirler.

ClickUp, güçlü bir veri görselleştirme aracı olarak da işlev gören bir proje yönetimi çözümüdür. Görev yönetimiyle sınırlı kalmaz, verileri özelleştirirken ve görselleştirirken, özellikle pasta grafikleri halka grafiklere dönüştürürken parlar

ClickUp kullanarak projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan zaman izleyici, grafikler (pasta, çizgi, çubuk grafikler) gibi birçok izleme aracı bulunmaktadır.

ClickUp kullanarak projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan zaman izleyici, grafikler (pasta, çizgi, çubuk grafikler) gibi birçok izleme aracı bulunmaktadır.

ClickUp kullanarak halka grafik oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1. Verileri belirleyin

Grafikte hangi kategorileri temsil etmek istediğinize karar verin. Örneğin, proje görevlerini izliyorsanız, kategoriler "Tamamlandı", "İlerleme Kaydedildi", "Beklemede" vb. olabilir.

Her kategori için sayısal değerleri toplayın. Bu, görev sayısı, harcanan saatler veya diğer ilgili metrikler olabilir.

ClickUp'ta, Alanlar, Klasörler veya Listeler gibi çeşitli konumlardan verileri seçebilirsiniz. Bu esneklik, grafiği özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi sağlar.

Adım 2. Pasta grafik ekleyin

Daha sonra halka grafiğe dönüştürülecek bir pasta grafik oluşturarak başlayın.

ClickUp Gösterge Paneli'ni açarak başlayabilir, ardından + Kart Ekle'ye tıklayıp özel kart seçeneklerinden "Pasta Grafik"i seçebilirsiniz.

Verilerinizi ClickUp Gösterge Panellerinde görüntülemek için "Pasta Grafik" seçeneğine tıklayın

ClickUp Gösterge Panelleri, verilerinizi istediğiniz şekilde sunmak için düzenleyebileceğiniz, son derece özelleştirilebilir kartlardan oluşur. ClickUp'ta bir halka grafik oluşturmak, bilgilerinizi girmek ve görüntülemek için bu Özel kartları kullanmak kadar basittir.

Son derece özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Örneğin, bir takımın iş yükünü yönetiyorsunuz ve görevlerin tamamlandı, ilerleme aşamasında veya beklemede gibi durumlarına göre ayrıştırmak istiyorsunuz.

Veri setinizi girdiğinizde, ClickUp size görevlerin durumunu gösteren bir pasta grafik gösterir ve ayrıca görev etiketleri, alt görev sayısı ve bloke edilmiş veya bekleyen görevler için göstergeler gibi ek ayrıntılar da sunar.

3. Adım: Halka grafiğe dönüştürme

Bu pasta grafiği, sadece birkaç tıklama ile hızlı bir şekilde halka grafiğe dönüştürebilirsiniz. Pasta grafik ayarları'nda, halka grafiğe dönüştürme seçeneğini arayın.

Halka grafik seçeneğini etkinleştirin. Bu, pasta grafiğin ortasına bir delik ekleyerek ortada toplam sayıyı görüntüler

ClickUp Gösterge Panelleri'ndeki halka grafiklerle verileri kolayca görselleştirin

Bu sayı, kategorilerinizin toplamını temsil eder ve verilerinizin hızlı bir özetini sunar.

Halka grafiğinizi olabildiğince ayrıntılı veya basit hale getirebilirsiniz. Bu düzeyde özelleştirme, grafiğinizin yalnızca verileri aktarmakla kalmayıp gösterge panelinizin veya raporunuzun genel görünümüne de sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacağı anlamına gelir.

Adım 4. Derinlemesine görünümü kullanın

Halka grafikleri bu kadar kullanışlı kılan bir diğer özellik ise ClickUp'ın detaylı görünümüdür. Herhangi bir dilime veya ortadaki toplama tıklayarak o segmentin arkasındaki belirli verileri daha derinlemesine keşfedebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ndeki detaylandırma özelliğini kullanarak görevleri doğrudan grafik içinde kolayca değiştirin veya güncelleyin

Örneğin, bir takımın görevlerini izliyorsanız, hangi görevin kimin sorumlu olduğunu, son teslim tarihlerini ve hangi ilerlemelerin kaydedildiğini görmek için ayrıntılara inebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde ayrıntılı görünümle eğilimleri görselleştirmek için tarih alanlarındaki verileri belirli bir zaman aralığına göre düzenleyin

Platform ayrıca, Gösterge Paneli kartlarındaki ClickUp tarih alanlarını kullanarak verilerinizi tarihe göre düzenlemenize olanak tanır. Bu, belirli bir zaman aralığında belirli etkinliklerin veya görevlerin nasıl geliştiğini vurgulayan halka grafikler oluşturabileceğiniz için, zaman içindeki eğilimleri görselleştirmek için özellikle yararlıdır.

5. Adım: Kaydedin ve paylaşın

Grafiğiniz hazır olduğunda kaydedin ve takımınızla veya paydaşlarınızla paylaşın, böylece herkes en son veri görselleştirmelerine erişebilir.

Halka Grafik Kullanım Örnekleri

Halka grafikleri kullanmak için fikirlere mi ihtiyacınız var? İlham almak için birkaç örneğe göz atalım.

Teknik halka grafikler

Halka grafikler, klasik pasta grafiklerin yeni bir versiyonudur ve teknolojiyle ilgili verileri görselleştirmek için idealdir.

Örneğin, aşağıda popüler sosyal medya platformları hakkında bir infografik yer almaktadır. Bu infografikte, halka grafikler hedef kitlenin demografik özelliklerini yaş gruplarına göre ayrıntılı olarak göstermektedir.

venngage aracılığıyla

Benzer şekilde, dizüstü bilgisayar markaları karşılaştırmalarını gösterirken, bir dizi halka grafikle sektörün genel boyutunu ve eğilimlerini görsel olarak temsil edebilirsiniz.

venngage aracılığıyla

Satış halka grafikleri

Satış ekipleri çok büyük miktarda veriyle uğraşır. Halka grafik, küçük bir alanda çok sayıda değerli bilgiyi bir araya getirebilir ve bu da satış gösterge panelleri için mükemmeldir.

Örneğin, bir grafikte kapalı anlaşmalar görüntülenebilir ve her anlaşma türü toplama orantılı olarak gösterilebilir. Bu, takımların performanslarını hızlı bir şekilde görmelerine, eksiklikleri tespit etmelerine ve dönüşümleri artırmak için veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

via Boldbi

Halka grafikler oluşturma

Üretimde, halka grafikler üretimdeki verimsizlikleri anlamak için güçlü bir araç olabilir. Bu grafikleri kullanarak, bir yönetici ekipman arızaları, bakım ihtiyaçları veya malzeme eksiklikleri gibi üretim kaybının nedenlerini görselleştirebilir.

Bu sorunları halka grafik segmentlerine ayırmak, sorunların yoğunlaştığı yerleri daha kolay görmenizi ve kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmenizi sağlar, bu da verimliliği artırabilir.

via Boldbi

Finansal halka grafikleri

Finansal veriler çok karmaşık olabilir, ancak halka grafikler, ödenmiş, bekleyen, vadesi geçmiş ve ön tanımlı hesaplar gibi kategorileri görüntüleyerek bunları basitleştirir. Bu, finans takımlarına şirketin finansal durumuna ilişkin hızlı bir genel bakış sağlar.

via Boldbi

Analistler, potansiyel sorunların nerede ortaya çıktığını anında görebilir ve proaktif olarak harekete geçerek nakit akışı yönetimini iyileştirebilir ve finansal riskleri azaltabilir. Önemli sayıları izlemenin basit ama etkili bir yoludur.

Kamu donut grafikleri

Halk yönetimi gösterge panelleri de, özellikle hibe başvuruları gibi izleme süreçlerinde halka grafiklerden yararlanabilir.

via Boldbi

Halka grafiği, alınan, onaylanan veya hala beklemede olan başvuruların yüzdesini temsil etmek için kullanabilirsiniz. Bu tür görselleştirme, yöneticilere bir bakışta genel bir görünüm sunarak sistemdeki verimsizlikleri ve darboğazları tespit etmelerine yardımcı olur.

Sürecin nerede yavaşladığını hızlı bir şekilde belirleyerek, kaynakları yeniden tahsis edebilir ve genel performansı iyileştirebilirler.

Ayrıca okuyun: Her Türlü Proje için 10 Diyagram Örneği

Halka Grafik Kullanmanın Avantajları

Özelleştirme seçeneklerinden basitliğine kadar, halka grafiklerin proje yönetimi grafiğiniz için neden mükemmel bir seçim olduğunu ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

1. Özelleştirilebilirlik

Halka grafiklerin en büyük avantajlarından biri özelleştirilebilir olmalarıdır. İşletme sahibi, öğretmen veya öğrenci olun, bu grafikleri hedef kitlenize ve hedeflerinize göre uyarlayabilirsiniz

Renkleri, etiketleri ve tasarımı ayarlama esnekliği, karmaşık verileri anlaşılır bir şekilde sunmayı kolaylaştırır. Örneğin, grafiğin renk şemasını markanızla eşleştirebilir veya renk psikolojisini kullanarak izleyicilerin verileri yorumlama şeklini etkileyebilirsiniz.

Bir başka kullanışlı özellik ise grafiğin bölümlerini patlatarak anahtar veri noktalarına dikkat çekmek ve izleyicinin odak noktasını yönlendirmek. Bu düzeyde özelleştirme, sıkıcı bir veri kümesini görsel olarak çekici bir anlatıya dönüştürebilir.

2. Kullanıcı dostu

Halka grafiği oluşturmak veya anlamak için veri uzmanı olmanız gerekmez. Dairesel tasarım, oranları göstermeye doğal olarak uygundur ve bu da karmaşık verilerin bile daha kolay anlaşılmasını sağlar. Halka grafikler, kültürel ve dil engellerini aşarak küresel işbirliği için mükemmel bir araçtır.

Ayrıca, çok sezgisel oldukları için, veri analizine aşina olmayan kişiler arasında bile tartışmaları kolaylaştırmaya yardımcı olabilirler.

3. Basitlik

Halka grafiklerin en önemli avantajı, anlaşılmasının çok kolay olmasıdır. Minimalist tasarımları, grafik okumaya hiç veya çok az deneyimi olan kullanıcıların bile verileri anında anlamasını sağlar.

Halka grafiklerin dış ve iç halkalar, segmentler, döşemeler ve göstergeler gibi çok az kritik bileşeni olması, izleyici üzerinde daha az bilişsel yük oluşturduğu anlamına gelir. Bu da bilgilerin bir bakışta daha kolay anlaşılmasını sağlar.

4. Görsel çekicilik

Geleneksel grafiklerin aksine, halka grafikler size daha fazla çalışma alanı sunar ve düzen ve renk kullanımında yaratıcılığa olanak tanır. Boş merkez, anahtar sayıları veya toplamları etkili bir şekilde görüntüleyerek tasarımı ve işlevselliği artırır.

Doğru şekilde yapıldığında, iyi tasarlanmış bir halka grafik sunumunuzun en önemli parçası olabilir ve izleyicilerinizde kalıcı bir izlenim bırakabilir.

Halka Grafiklerin Sınırlamaları

Halka grafikler, belirli veri türlerini görüntülemek için görsel olarak çekici ve pratik olmakla birlikte, her duruma uygun olmayabilecek bazı sınırlamaları da vardır.

1. Sık sık değişen veriler için ideal değildir

Tasarım statik olduğundan, görsel karmaşa yaratmadan gerçek zamanlı olarak güncellemek zordur. Verileri yenilemeye çalıştığınızda, sabit bölümler dağınık hale gelebilir ve grafiğin okunmasını zorlaştırabilir. Dairesel biçim, sık sık dalgalanma gösteren verileri temsil etmek için de uygun değildir.

Çizgi grafikler gibi diğer biçimler, bilgilerin hızlı bir şekilde güncellenmesi gerektiğinde genellikle daha etkilidir.

2. Birçok kategoriyi temsil etme yeteneği sınırlıdır

Daha fazla veri noktası eklemeye çalıştıkça grafik hızla kalabalıklaşır ve yorumlanması zorlaşır. Ne kadar çok bölüm eklerseniz, netliği korumak o kadar zorlaşır ve izleyiciler üst üste binen çizgileri ve etiketleri anlamakta zorlanabilir.

Çok sayıda değişken içeren karmaşık veri kümeleri için daha basit ve daha az karmaşık alternatifler daha etkili olabilir.

3. Ayrıntılı veri karşılaştırması için daha az kesin

Halka grafikler görsel olarak dikkat çekicidir, ancak kesin veri karşılaştırmaları için en iyi seçenek değildir.

Belirli değerlerden ziyade genel oranlara odaklandıkları için, bölümler arasındaki boyut farklarını doğru bir şekilde ölçmek zor olabilir. Yuvarlak tasarım, özellikle daha küçük veri dilimleri söz konusu olduğunda, kesin yüzdeleri ölçmeyi zorlaştırır.

Bu kesin olmayan ifadeler, özellikle hedef kategoriler arasındaki ince farkları karşılaştırmak olduğunda, yanlış yorumlamalara yol açabilir.

4. Alan kısıtlamaları

Diğer bir sınırlama ise, alanın dar olduğu durumlarda halka grafiklerin zorluk çıkarabilmesidir. Dairesel düzenleri, özellikle etiketler veya ek bilgiler eklenmesi gerektiğinde verileri net bir şekilde görüntülemek için geniş alana ihtiyaç duyar.

Mobil ekranlar veya yoğun raporlar gibi küçük alanlarda sunulduğunda, metin ve segmentler sıkışabilir ve grafiğin okunmasını zorlaştırabilir. Bu, halka grafiği, netliği ödün vermeden kısıtlı alanlara hızla uyum sağlayabilen çubuk grafik veya çizgi grafikten daha az esnek hale getirir.

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Halka grafikler, klasik pasta grafiğin modern ve şık bir sürümüdür ve neden bu kadar popüler oldukları açıktır. Şık ve minimalist tasarımları, her türlü görsel stile sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Uyarlanabilir olmaları da onları daha da iyi hale getirir ve çeşitli sektörlerdeki verileri sunmak için kullanabilirsiniz.

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