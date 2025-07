her Türlü Proje için 30 Diyagram Örneği

Yönettiğiniz projenin türü ne olursa olsun, kesin olan bir şey var: her türlü bilgi ve veriyle çalışacaksınız.

Bazen bu bilgileri sadece metin kullanarak anlamak veya başkalarına açıklamak zor olabilir. İşte bu noktada grafikler ve diyagramlar devreye girer.

Her ikisi de sağlıklı bir işin başarısının anahtarıdır, ancak bazen nitel bilgileri en iyi şekilde aktaracak doğru diyagramları bulmak zor olabilir. Bu yüzden bu blogu seveceksiniz.

Bu makaleyi, her tür ş akışı için bilmeniz gereken en iyi diyagramlar, bunların ne zaman kullanılması gerektiği, diyagram örnekleri, gerçek hayattan örnekler ve bunları hızlı bir şekilde oluşturmak için olmazsa olmaz püf noktaları içeren yeni kılavuzunuz olarak düşünün.

⏰ 60 Saniyelik Özet Diyagramlar fikirleri, süreçleri ve ekip çalışmasını basitleştirir. ClickUp, her türlü proje için net ve etkili görseller oluşturmak için şablonlar sunar. Zihin Haritası Diyagramı : Fikirleri ve kavramları hiyerarşik olarak düzenleyerek beyin fırtınası yapmayı ve bilgileri yapılandırmayı kolaylaştırın. ​

Hiyerarşi Diyagramı : Farklı varlıklar arasındaki ilişkileri göstererek bir organizasyonun veya sistemin yapısını gösterir. ​

Matris Diyagramı : İki veya daha fazla öğe kümesi arasındaki ilişkileri gösterir, karar verme ve önceliklendirme için kullanışlıdır. ​

Daire Diyagramı : Döngüsel süreçleri temsil eder veya bir sistem içindeki farklı bileşenlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir. ​

SWOT Analizi Diyagramı : Etkili stratejiler geliştirmek için güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirleyin. ​

Organizasyon Şeması : Bir organizasyonun yapısını, rolleri ve raporlama hiyerarşisini ayrıntılı olarak gösteren bir harita oluşturun. ​

Gantt Grafik Diyagramı : Proje zaman çizelgelerini planlayın ve görevler ile dönüm noktalarındaki ilerlemeyi izleyin. ​

İş Akışı Diyagramı : Bir süreçteki adımları görselleştirerek verimsizlikleri belirleyin ve işlemleri optimize edin. ​ : Bir süreçteki adımları görselleştirerek verimsizlikleri belirleyin ve işlemleri optimize edin. ​ ClickUp

Akış Şeması : Karar noktalarını ve süreç akışlarını göstererek sistemlerin anlaşılmasını ve sorunların giderilmesini kolaylaştırır. ​

PERT Grafik Diyagramı : Bir projenin tamamlanmasında yer alan görevleri, gereken süreye odaklanarak analiz edin ve temsil edin. ​

Çizgi Grafiği : Zaman içindeki eğilimleri gösterir, performans izleme ve tahmin için kullanışlıdır. ​

Çubuk Grafik : Farklı kategorilerdeki miktarları karşılaştırarak veri yorumlamayı kolaylaştırın. ​

Venn Diyagramı : Kümeler arasındaki örtüşmeleri ve farklılıkları gösterir, karşılaştırmalı analizlerde yararlıdır. ​

Ağaç Diyagramı : Geniş kategorileri daha ayrıntılı seviyelere ayırarak sınıflandırma ve düzenlemeye yardımcı olur. ​

UML Diyagramı : Yazılım mimarisini ve tasarımını modelleyerek geliştirme için net bir plan sağlar. ​

Balık Kemiği Diyagramı : Sorunların temel nedenlerini belirleyerek kapsamlı analiz ve problem çözmeyi kolaylaştırır. ​

SIPOC Diyagramı : Süreç öğelerini anlamak için Tedarikçileri, Girdileri, Süreci, Çıktıları ve Müşterileri özetleyin. ​

Yüzme Şeridi Diyagramı : Süreçler içindeki rolleri ve sorumlulukları netleştirerek hesap verebilirliği artırın. ​

Dağılım Grafiği : İstatistiksel analizlerde yararlı olan iki değişken arasındaki ilişkileri keşfedin. ​

Ağ Diyagramı: BT ağları veya sosyal yapılar gibi bir sistem içindeki bağlantıları haritalandırın. ClickUp diyagramların ötesine geçer — hepsi bir arada proje yönetimi aracınızdır. Şablonlar, gerçek zamanlı güncellemeler ve entegrasyonlarla planlayın, işbirliği yapın ve düzenli kalın.

takımınız için 20 tür diyagram örneği

Devam etmeden önce, bir şeyi netleştirelim. Diyagram nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, diyagram bilgi paylaşımının görsel bir yoludur. Diyagramları hem nicel hem de nitel verileri açıklamak için kullanabiliriz.

Nitel veriler sayısal değerle ifade edilemeyen veya sayılamayan tüm bilgilerdir. Bunlar, bir iş akışındaki adımları, bir kuruluşun üyelerini, görüntüleri, kavramları, zaman çizelgelerini ve çok daha fazlasını içerebilir. Zihin Haritaları veya Gantt Grafikleri gibi diyagramlar bunu iyi bir şekilde açıklayabilir.

Sayısal bilgiler veya nicel veriler sütunlar, çizgi grafikler, çubuk grafikler veya benim kişisel favorim olan pasta grafikler gibi öğelerle temsil edilir.

Belirli bir diyagram türüne karar vermeden önce, bilgilerinizin amacını belirlemek çok önemlidir. Bu, gerçek hayattan örnekler gördüğünüzde çok daha anlamlı hale gelecektir. Biz de sizin için bu örnekleri hazırladık!

Daha fazla uzatmadan, işte örneklerle birlikte favori diyagramlarımız.

P. S. Çok yararlı şablonlar sizi bekliyor.

1. Zihin haritası diyagramı

ClickUp gibi ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı kullandıysanız, muhtemelen bu popüler iş akışı diyagramı örneğini duymuşsunuzdur. Zihin haritaları, diyagram oluşturma, iş akışlarını planlama, verileri görselleştirme, yeni süreçler için beyin fırtınası yapma ve bunları yaparken yaratıcı hissetme için mükemmel bir araçtır!

Bu diyagramlar genellikle bir ana fikirle veya dallara ayrılmak üzere bir hedefle başlar ve diyagramınız doğal olarak buradan şekillenir. Son derece görseldir ve en iyileri aynı zamanda esnek, özelleştirilebilir ve işbirliğine uygundur.

Bir web veya hatta bir bilinç akışı gibi, zihin haritaları fikirleri (düğümleri) birbirine bağlayarak bir proje aşamasının bir sonrakine nasıl geçtiğini görsel olarak aktarır.

ClickUp Zihin Haritalarını deneyin ClickUp Zihin Haritaları ile teknik dokümantasyon sürecinin kuşbakışı görünümünü sunmak için bir ş Akışı oluşturun

Ve bu en iyi kısmı bile değil! Zihin haritaları, istediğiniz kadar yapılandırılmış veya serbest formda olabilir. Dijital beyaz tahtalar gibi kaynaklarla, zihin haritanızı gündüz karalamalarınız gibi oluşturabilirsiniz; şekiller, bağlayıcılar, medya ekleyebilir ve hatta tüm takımı bu karalamaya dahil edebilirsiniz.

Zihin haritası diyagramı ne zaman kullanılır?

Bu diyagram, yeni iş fonksiyonları, süreçleri veya projeler planlamak için popüler olmakla birlikte, zihin haritaları, bir şirketteki farklı rolleri açıklayan ağ haritaları, merkezi bir soruya olası cevapları beyin fırtınası yapmak veya daha büyük bir temanın alt konularını keşfetmek gibi amaçlar için de kullanılır.

Buradaki kurallara fazla takılmayın; zihin haritaları özelleştirilmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, kullanabileceğiniz birçok ücretsiz Zihin Haritası şablonu ve kaynağının yardımıyla, ilk zihin haritanızı oluştururken asla yalnız hissetmeyeceksiniz.

Zihin haritalarını kullanarak kişisel ve profesyonel yaşamınızdaki görevler için planlar veya stratejiler geliştirin, örneğin:

İş büyümesi

OKR'ler

Beyin fırtınası

İnfografik sunumlar

Oryantasyon

Yol haritaları

Zaman Yönetimi

Ve daha fazlası!

Kendi Zihin Haritanızı oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'ın Basit Zihin Haritası şablonuyla buradan başlayın ve iş akışınızın canlanmasını izleyin. 💜

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonu ile beyin fırtınası fikirlerini kolaylaştırın

2. Hiyerarşi diyagramı

Dikkatlice dinlerseniz, dünyanın her yerindeki tüm ClickUp kullanıcılarının oybirliğiyle "Ahhhhh" dediğini ve onaylayarak başlarını salladığını neredeyse duyabilirsiniz. Hiyerarşi diyagramlarını seviyoruz — bunlar platformumuzun temelini oluşturuyor!

Rus matruşka bebekleri gibi, hiyerarşi diyagramları da her şeyi kapsayan bir konu ile başlar (örneğin, tüm kuruluşunuz veya büyük bir departman) ve bu konunun altındaki her şeyi benzer, daha yönetilebilir parçalara ayırarak kategorize eder.

ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşi özelliği, her boyuttaki takımı organize etme esnekliği sunar

Hiyerarşi sistemimiz hakkında saatlerce konuşabiliriz! ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşi sisteminin işinizi ölçeklendirmek için mükemmel altyapıyı oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hiyerarşi diyagramı ne zaman kullanılır?

Hiyerarşi diyagramları, organizasyonlardan departmanlara, karmaşık projelerden günlük görevlere kadar her şeyi düzenlemenin son derece görsel bir yoludur.

Organizasyon şemaları her roldeki kişiler arasındaki ilişkileri gösterirken, hiyerarşi diyagramları her bir günlük görevin veya projenin büyük resme nasıl uyduğunu gösterir.

3. Matris diyagramı

Bu tür diyagram örneklerini daha önce kesinlikle görmüşsünüzdür, hatta karmaşık bir durumu veya önemli bir kararı anlamak için kullanmış olabilirsiniz!

Birden çok öğeyi kategorize etmek için ideal olan matris diyagramları, iki eksen üzerinde dört kadranlardan oluşur. Her kadran farklı bir kategoriyi temsil ederken, her iki eksen bazen iki zıt sabit temayı temsil eder; örneğin, bir şeyin ne kadar iyi veya kötü performans gösterdiğini, bir şeyin ne kadar çok veya az meydana geldiğini vb. Yine de eksenlerin mutlaka bir şeyi temsil etmesi gerekmez. Bazı durumlarda eksenler, verileri görsel olarak dört alana ayırmak için sınır görevi görür.

Zihin haritaları gibi, matris şablonları da özelleştirilebilir. Bilgiler liste formunda dört parçaya bölünebilir veya eksenlerin temsil ettiği değerlere göre belirli noktalara yerleştirilebilir.

Matris diyagramı ne zaman kullanılır?

Matris diyagramları hem kişisel hem de profesyonel alanlarda kullanılabilir. Proje yöneticileri bu tür diyagramları şu amaçlarla kullanabilir:

Yeni bir projenin potansiyel başarısını belirleyin

İş stratejilerinde ihtiyaç duyulan alanları belirleyin

Yeni fikirlere öncelik verin

Projelerinin benzer mevcut projelere karşı rekabet gücünü karşılaştırın

ClickUp'ın İzlenebilirlik Matrisi Şablonunu kullanarak işinizin tüm teknik ayrıntılarını izleyin.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın İzlenebilirlik Matrisi Şablonu, bu ilişkileri düzenli ve kapsamlı bir şekilde haritalandırmanın kolay bir yolunu sunar.

Matris diyagram örneklerinin tüm sektörlerde kullanıldığını bahsetmiş miydik?

Her zaman kullandığım ve savunduğum temel diyagramlardan biri, RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed - Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen) olarak da bilinen Sorumluluk Atama Matrisidir. RACI matris, takım ve proje yöneticisinin organize olmasını sağlayan daha geniş bir alan olan paydaş yönetimi ve katılımının bir parçasıdır. RACI matrisinin amacı, paydaşları değerlendirmek ve belirli bir projede her bir kişinin rolünü ve sorumluluğunu belgelemektir. RACI matrisleri basit ve anlaşılır olmalıdır; herhangi bir takım üyesi matrisleri zorluk çekmeden görüntüleyebilmeli ve anlayabilmelidir. RACI matrisine en büyük katkı, proje yöneticisi ve proje takımı tarafından sağlanır, çünkü bu diyagramın en iyi kullanımı, her üyenin birbirini işinden sorumlu tutarken, proje yöneticilerinin işi doğru kişiye delege etmeleri için referans görevi görmesidir.

Her zaman kullandığım ve savunduğum temel diyagramlardan biri, RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed - Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen) olarak da bilinen Sorumluluk Atama Matrisidir.

RACI matris, takım ve proje yöneticisinin organize olmasını sağlayan daha geniş bir alan olan paydaş yönetimi ve katılımının bir parçasıdır. RACI matrisinin amacı, paydaşları değerlendirmek ve belirli bir projede her bir kişinin rolünü ve sorumluluğunu belgelemektir.

RACI matrisleri basit ve anlaşılır olmalıdır; herhangi bir takım üyesi matrisleri zorluk çekmeden görüntüleyebilmeli ve anlayabilmelidir. RACI matrisine en büyük katkı, proje yöneticisi ve proje takımı tarafından sağlanır, çünkü bu diyagramın en iyi kullanımı, her üyenin birbirini işinden sorumlu tutarken, proje yöneticilerinin işi doğru kişiye delege etmeleri için referans görevi görmesidir.

Christian Figueroa tarafından NCSBN için hazırlanan matris diyagramı örneği

4. Daire diyagramı

Klasik pasta grafiğinizin niteliksel karşılığı gibi, daire diyagramları farklı öğelerin bir araya gelerek tek bir ürün veya fikir oluşturduğunu gösterir. Ancak burada önemli bir fark vardır: daire diyagramında, her bir bileşenin dairenin (veya pastanın) ne kadarını temsil ettiğini göstermek yerine, dairenin bölümleri eşit olarak bölünmüştür.

Daire diyagramları, belirli sayıda kategoriye bölünmüş bir daire kullanılarak veya daire şeklinde düzenlenmiş bir dizi daire olarak oluşturulabilir. 🤯

Daire diyagramı örneklerinizi, her bir bileşenle ilgili renkler veya görüntülerle özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, her bir katmanın hiyerarşisini veya önemini belirtmek için eş merkezli daireler kullanarak daire diyagramının her bir parçasını sıralayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile şekiller, metinler, notlar ekleyin ve hatta daire diyagramınızdaki öğeleri görevlere dönüştürün

Daire diyagramı ne zaman kullanılır?

Bu tür diyagramlar son derece çok yönlüdür. Bir eyaleti oluşturan farklı şehirleri veya tek bir projeyi tamamlamak için gerekli aşamaları gösterirken, daire diyagramları proje paydaşlarıyla toplantılar, yeni fikirler sunarken veya çok adımlı bir süreci ayrıştırırken kullanabileceğiniz mükemmel görsel yardımcı araçlardır.

Bonus: Paydaş Yönetimi Yazılımı!

5. SWOT analizi diyagramı

SWOT analizi diyagramları matris diyagramlarına çok benzer ve bazı takımlar bunları birbirinin yerine kullanabilir. Yine de SWOT analizi diyagramlarının amacı daha dar bir kapsamda tanımlanmıştır.

Bu listedeki birçok diyagram örneği, ihtiyaçlarınıza göre büküp özelleştirebileceğiniz harika bulanık sınırlara sahiptir, ancak SWOT diyagramları mutlaka aynı şekilde değildir. Örneğin, matris diyagramınızı bir SWOT diyagramına dönüştürebilirsiniz, ancak bunun tersi mümkün değildir. Bunun nedeni, bu diyagramın sınırlarının adında açıkça belirtilmiş olmasıdır!

S: Güçlü YönlerW: Zayıf YönlerO: FırsatlarT: Tehditler

Matris diyagramında olduğu gibi, iki eksen kullanarak dört kadran oluşturun, ardından her kadrana SWOT'un dört alanını temsil edecek şekilde etiketler ekleyin.

SWOT analizi diyagramları, işinizin veya ürününüzün iç ve dış faktörlere karşı nasıl bir konumda olduğunu belirlemek için kullanılır.

Ürününüzün güçlü yönleri nelerdir?

Müşterilerin ürününüzü seçmesini engelleyebilecek herhangi bir iç zayıflık veya neden var mı?

Dış fırsatları büyüme için nasıl kullanabilirsiniz? Gelişmenize yardımcı olabilecek eğitim, insan kaynakları veya kaynaklar gibi kontrolünüz altında olan ve yararlanabileceğiniz alanlar var mı?

Ürününüzün performansını tehdit eden dış faktörler nelerdir? Daha ucuz alternatifler, engeller, benzer rakipler vb.

SWOT diyagram örneklerinizdeki yaratıcılık, dört çeyreği nasıl oluşturduğunuz, renkleri, medyayı, görüntüleri ve kaynağınıza eklediğiniz ayrıntılardan gelir. Bu diyagramın güzelliği de budur!

Kağıt veya dijital beyaz tahtaya kolayca ayarlanabilirler, böylece diyagramınızı istediğiniz gibi doldurmak için bolca zamanınız olur. 🎨

SWOT diyagramı ne zaman kullanılır?

İşiniz veya ürününüz ne olursa olsun, SWOT analizi diyagramları, ürününüzün pazara uygunluğunu belirlemek veya gelecekteki başarınızı kanıtlamak gibi konularda anahtar rol oynar.

SWOT analizi grafiği, bir işin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılabilir. SWOT analizi statik bir çalışma değildir; bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır. Bizim durumumuzda, bu alıştırma son derece faydalı oldu. Başarıya ulaşma olasılığı en yüksek alanlara çabalarımızı odaklamamıza ve olası sorunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmemize yardımcı oldu. Örneğin, yeni üye kabul sürecimizi büyük ölçüde iyileştirdik ve bunun sonucunda takım içinde çok daha hızlı bir entegrasyon sağladık.

SWOT analizi grafiği, bir işin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılabilir.

SWOT analizi statik bir çalışma değildir; bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır.

Bizim durumumuzda, bu alıştırma son derece faydalı oldu. Başarıya ulaşma olasılığı en yüksek alanlara çabalarımızı odaklamamıza ve olası sorunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmemize yardımcı oldu. Örneğin, yeni üye kabul sürecimizi büyük ölçüde iyileştirdik ve bunun sonucunda takım içinde çok daha hızlı bir entegrasyon sağladık.

Divine Lashes'tan Asako Ito tarafından hazırlanan SWOT analizi diyagramı örneği

SWOT analizlerinden yararlanmak için kendi işinizin olması gerekmez, bunları lider, serbest çalışan veya girişimci olarak kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarınızı belirlemek için de kullanabilirsiniz.

6. Organizasyon şeması diyagramı

Hiyerarşi diyagramına benzer şekilde, organizasyon şeması bir organizasyondaki her pozisyon arasındaki rolleri ve ilişkileri ayrıntılı olarak gösterir. Organizasyon şemaları yukarıdan aşağıya, yatay olarak, organizasyon matrisi olarak veya TBH, sizin için mantıklı olan herhangi bir şekilde gösterilebilir.

Organizasyon şemanızı şirketinizin aile ağacı olarak düşünün; komut zincirinin tüm organizasyon boyunca nasıl aktığını ve kimin kime doğrudan rapor verdiğini ifade eder.

Google E-Tablolar'da organizasyon şeması oluşturmayı öğrenin !

Organizasyon şeması diyagramı ne zaman kullanılır?

Organizasyon yapınızı zaten oldukça iyi anladığınızı düşünebilirsiniz, ancak takım üyeleriniz, yeni çalışanlar, potansiyel yatırımcılar ve paydaşlar için bir kaynak olarak elinizin altında bir organizasyon şeması bulundurmak her zaman iyi bir fikirdir.

Ayrıca, hayatta tek sabit olan şey değişimdir. Elinizin altında bir organizasyon şeması bulundurmak, komut zincirine güncellemeleri iletmek, kararların tüm grubu nasıl etkilediğini ve iç hareketleri aktarmak için genellikle en etkili yoldur.

Dahası, güncellenmiş ve kolay erişilebilir bir organizasyon şeması, şirket içi ağ oluşturmayı teşvik etmenin harika bir yoludur.

Çalışanlarınızın departmanlar arasında işbirliği yapmasını veya başka türlü asla tanışamayacakları potansiyel mentorlara ulaşmasını sağlayın!

Bu UML diyagram araçlarına göz atın!

Bir startup olarak, organizasyondaki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Şirketimizdeki tüm çalışanların raporlama yapılarını net bir şekilde gösteren dinamik bir organizasyon şemamız var. Herkesin kendi rolünü, sorumluluklarını ve raporlama yapılarını anlamasıyla, daha verimli bir şekilde birlikte çalışıyor, birbirimizin beklentilerini anlıyor ve dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurarak ortak hedeflerimize ulaşıyoruz.

Bir startup olarak, organizasyondaki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Şirketimizdeki tüm çalışanların raporlama yapılarını net bir şekilde gösteren dinamik bir organizasyon şeması kullanıyoruz. Herkesin kendi rolünü, sorumluluklarını ve raporlama yapılarını anlaması sayesinde, daha verimli bir şekilde çalışıyor, birbirimizin beklentilerini anlıyor ve dürüst ve açık bir iletişim kurarak ortak hedeflerimize ulaşıyoruz.

Profasee'den Chad Rubin tarafından hazırlanan organizasyon şeması örneği

7. Gantt grafiği diyagramı

Bir başka ClickUp favorisi. 💖

Gantt grafiği diyagramı, bir projenin zaman çizelgesini çubuk grafik üzerinde yatay olarak gösterir.

Matris diyagramı gibi, Gantt grafikleri de iki eksen üzerinde yer alır. X ekseni, zaman çizelgesiyle doğrudan ilgilidir; projenizin tamamını kapsamak için gereken günler, haftalar veya aylar. Y ekseni, projeyi tamamlamak için gereken her görevi barındırır; her görev, zaman çizelgenizde bir çubuk olarak gösterilir.

Her çubuğu (görev) tamamlanması için gereken gün veya haftalara yayarak Gantt grafiğiniz formunu alır. Her çubuğun başlangıcı, her görevin başlangıç tarihini ve çubuğun sonu, son teslim tarihini temsil eder.

ClickUp Gantt Grafiği ile Başlayın ClickUp'ta görevleri gruplandırın, filtreleyin veya gizleyin 3. 0 Tüm işlerinizdeki iş akışlarını izlemek ve birbirine bağlamak için Gantt grafikleri

Gantt grafiklerinin güzelliğinin bir kısmı, tek bir ekranda ne kadar çok bilgi aktarabileceğinizdir. Kullandığınız proje yönetimi yazılımına veya seçtiğiniz şablona bağlı olarak, Gantt grafikleri şunları görsel olarak iletebilir:

Görev ilişkileri ve bağımlılıklar

Görev Dönüm Noktaları

Aynı anda birden fazla proje

Planlanan ve gerçek son teslim tarihleri

Ve çok daha fazlası 🤯

Kulağa hoş geliyor, değil mi? Gantt grafikleri her proje yöneticisinin hayalidir ve hayatınızda neden bunlara ihtiyacınız olduğunu tam olarak öğrenmeniz için size en kapsamlı Gantt grafiği kılavuzunu sunuyoruz.

Gantt grafiği diyagramı ne zaman kullanılır?

Gantt grafikleri okunması ve ayarlanması kolaydır, bu da onları inşaat projeleri, pazarlama kampanyaları, eğitim, günlük görevler, etkinlik planlama ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her kullanım durumu için ideal hale getirir.

Esnek şablonun yardımıyla, kendi Gantt grafiğinizi oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! ClickUp'ın bu basit Gantt grafiği şablonu, Gantt grafiklerine ilk adımlarını atmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Bu Şablonu İndirin Engelleri erken aşamada belirleyin ve ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu ile projenizi sorunsuz bir şekilde tamamlamak için hızlıca harekete geçin

8. Ş Akışı diyagramı

Nitel verilerin güzelliği, çok farklı şekillerde ifade edilebilmesidir! Bu listedeki farklı diyagram örnekleri arasında bazı benzerlikler fark etmiş olabilirsiniz veya aynı bilgi kümesini temsil etmek için iki tür diyagramı nasıl kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

Bu diyagram örneklerinin birçoğu, iş akışlarını bir dereceye kadar planlamak için yararlıdır, ancak iş akışı diyagramlarının daha spesifik bir nihai hedefi vardır ve bazı vazgeçilmez bilgiler gerektirir.

Ş Akışı diyagramları, aşağıdakileri ayırarak bir hedefe ulaşmak için gereken zamanı ve görevleri yönetmenize yardımcı olur:

Yapılacaklar

İlerleme

Halihazırda tamamlananlar

Bu tür diyagramlar, mevcut süreçlerinizin karmaşıklığına bağlı olarak birçok şekil ve form alabilir, ancak tümü, işlerin yolunda gittiğinden emin olmak için zaman çizelgesine göre ayarlanmış mantıklı, baştan sona görev akışını izler.

İş akışı diyagramlarının bazı ortak özellikleri arasında, hangi görevlerden kimin sorumlu olduğunu tanımlamak için yüzme şeritleri ve görev ilişkilerini göstermek için oklar veya bağlayıcılar bulunur.

Bonus: RACI Grafik Örnekleri & RACI Grafik Şablonları!

İş akışı diyagramı ne zaman kullanılır?

Ş Akışı diyagramları, proje yönetiminde popülerdir, ancak iş gününüz, üç aylık hedefleriniz, eğitim planlamanız ve hatta yeni köpeğinizi eğitmek gibi hemen hemen tüm kişisel süreçler için de kullanılabilir.

Bir proje veya hedefin her aşamasını net bir şekilde haritalandırarak, darboğazları oluşmadan önleyebilir, takımınız arasındaki iletişimi iyileştirebilir, verimliliği artırabilir ve başardığınız işler üzerinde daha fazla sahiplik sahibi olabilirsiniz. Bunu çok seviyoruz.

Bonus: Afinite diyagram şablonları & afinite diyagram araçları!

Bir grup koçluk programı veya kohortu yönetirken, yönetim, müfredat geliştirme, sunum ve öğrenci desteği gibi tüm parçaların dağınık olduğu hissine kapılabilirsiniz. Çevrimiçi eğitim ve sertifika programlarının kurucularına danışmanlık yapan biri olarak, çevrimiçi eğitimi verimli bir şekilde yönetmek için tutarlı bir program yönetimi oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. ClickUp içinde, "Grup Koçluğu" iş akışı altında, bu özel konuya göre düzenlenmiş birkaç klasör içeren bir ana alan oluşturdum. Tüm alan için takvim görünümünü kullanarak ve ClickUp içinde listeleri ve klasörleri renge göre düzenleyerek, yaklaşan canlı oturumların hangilerinin yapılacağını, hangi e-postaların hangi durumda olduğunu ve topluluk grubu için hangi gönderilerin planlandığını veya yazıldığını belirleyebilirim. Bu ş akışı, sanal öğrenme deneyimleri için en mantıklı olanıdır, ancak yüz yüze eğitimlere uyacak şekilde de değiştirilebilir.

Bir grup koçluk programı veya kohortu yönetirken, yönetim, müfredat geliştirme, sunum ve öğrenci desteği gibi tüm parçaların dağınık olduğu hissine kapılabilirsiniz. Çevrimiçi eğitim ve sertifika programlarının kurucularına danışmanlık yapan biri olarak, çevrimiçi eğitimi verimli bir şekilde yönetmek için tutarlı bir program yönetimi oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

ClickUp içinde, "Grup Koçluğu" iş akışı altında, bu özel konuya göre düzenlenmiş birkaç klasör içeren bir ana alan oluşturdum. Tüm alan için takvim görünümünü kullanarak ve ClickUp içinde listeleri ve klasörleri renge göre düzenleyerek, yaklaşan canlı oturumların hangilerinin yapılacağını, hangi e-postaların hangi durumda olduğunu ve topluluk grubu için hangi gönderilerin planlandığını veya yazıldığını belirleyebilirim. Bu ş akışı, sanal öğrenme deneyimleri için en mantıklı olanıdır, ancak yüz yüze eğitimlere uyacak şekilde de değiştirilebilir.

The Course Consultant'tan Melody Johnson tarafından ClickUp'ta oluşturulan iş akışı diyagramı örneği

İş akışı diyagramına benzer şekilde, akış şemaları belirli bir süreçte izleyeceğiniz yolu görselleştirir.

Öncelikle, diyagramınızın başlangıç ve bitiş noktalarını net bir şekilde tanımlayın, ardından şekilleri kullanarak sürecinizin her adımını temsil edin. Bu şekilleri çizgiler ve oklarla birbirine bağlayarak işlemlerin sırasını belirtin.

ClickUp Beyaz Tahtalar, hayalinizdeki akış şemalarını oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı ve işbirliği özelliklerini sunar

Akış şeması diyagramı ne zaman kullanılır?

Akış şemaları genellikle bir dizi etkinliği baştan sona haritalamak için kullanılır, ancak şekillere evet veya hayır seçenekleri ekleyerek, bir değişiklik olması durumunda diyagramınıza ek işlemler ekleyebilirsiniz.

Hasta ile yüz yüze olduğunuz sağlık pozisyonlarında, müşteri desteğinde veya bir sorunu çözerken bu çok yardımcı olabilir!

Proje yöneticileri için akış şemaları, yeni girişimleri tamamlamak için gereken zamanı, kaynakları ve adımları ölçmek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

10. PERT grafik diyagramı

PERT grafik diyagramları, öncelikle kritik yolunuzu oluşturan proje dönüm noktasına odaklanan zihin haritalarına benzer.

Akış şemaları gibi, PERT grafikleri de şekilleri (görevleri) oklarla birbirine bağlayarak bir projedeki etkinliklerin akışını gösterir, ancak bir projenin süreciyle ilgili güncellemeler sağlamak yerine görevler arasındaki ilişkileri tanımlamak için daha çok kullanılır.

Ancak doğru proje yönetimi yazılımıyla, bu diyagram örneklerini çok daha ileriye taşıyabilirsiniz! Program Değerlendirme İnceleme Tekniği'nin kısaltması olan PERT grafikleri, tamamlanmasına giden birden fazla yolu görselleştirmenize ve en önemli görevlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olabilir.

PERT grafiklerinin bir dezavantajı, kurulumu, düzenlenmesi ve güncellenmesinin biraz zaman alıcı olabilmesidir. Neyse ki, ClickUp'ın bu PERT grafik şablonu gibi sezgisel ve dinamik bir şablon, tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu, projeniz için ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi oluşturmanıza yardımcı olur, böylece işlerinizi takip edebilir ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

PERT grafiği diyagramı ne zaman kullanılır?

PERT grafikleri, bir projenin daha üst düzey bir özetidir. Bunlar, projenizin anahtar dönüm noktalarını planlarken veya kritik yolunuzu belirlerken başvurabileceğiniz yararlı diyagramlardır. Ayrıca, PERT grafikleri, özellikle projenize başlarken net bir zaman tahmini yapmamışsanız, her bir görevin ne kadar süreceği konusunda size fikir verebilir.

Bonus: Draw.io alternatifleri

İşimiz için web uygulamamızı oluştururken PERT grafiği kullandık. Ben mühendis değilim, ancak kurucu ortağım mühendis, bu nedenle sistemlerimizin akışını ve birbirlerine bağımlılık/bağımsızlıklarını gösteren bir grafik oluşturması onun için çok önemliydi. Bu, veri akışını, uygulama işlenmesini ve verilerin farklı sistemlerimizde akışının zaman çizelgesini görselleştirmemi sağlıyor. Bu grafiği kullanarak, kurucu ortağım uygulamamızda şu anda nerede sorunlar olduğunu kolayca belirleyebiliyor ve bunları takımımızdaki diğer kişilerle ve benimle paylaşabiliyor.

İşimiz için web uygulamamızı oluştururken PERT grafiği kullandık. Ben mühendis değilim, ancak kurucu ortağım mühendis, bu nedenle sistemlerimizin akışını ve birbirlerine nasıl bağımlı/bağımsız olduklarını gösteren bir grafik oluşturması onun için çok önemliydi.

Bu, veri akışını, uygulama işlenmesini ve verilerin farklı sistemlerimizde akışının zaman çizelgesini görselleştirmemi sağlıyor. Bu grafiği kullanarak, kurucu ortağım uygulamamızda şu anda nerede sorunlar olduğunu kolayca belirleyebiliyor ve bunları takımdaki diğer kişilerle ve benimle paylaşabiliyor.

Growann'dan Nick Cotter tarafından hazırlanan PERT grafik diyagramı örneği

11. Çizgi grafiği

Çizgi grafiği, bilgileri düz çizgilerle birbirine bağlanan bir dizi nokta olarak gösteren bir grafik türüdür. Aylar boyunca satışları izlemek veya nüfusun her yıl nasıl arttığını göstermek gibi zaman içindeki eğilimleri veya değişiklikleri göstermek için mükemmeldir.

Çizgi grafiğinin veya çizgi grafiğinin x ekseni genellikle zamanı temsil ederken, y ekseni ölçülen değerleri temsil eder. Okuması kolaydır ve kalıpları hızlı bir şekilde tespit etmek için idealdir.

Yığılmış çizgi grafiğin bir örneği

Çizgi grafiği ne zaman kullanılır?

Zaman içindeki eğilimleri veya değişiklikleri göstermek istediğinizde

Aynı dönemdeki birden fazla veri kümesini karşılaştırmak için

Veri noktalarının nasıl bağlantılı olduğunu görmek önemli olduğunda

12. Çubuk grafik

Çubuk grafik, verileri temsil etmek için dikdörtgen çubuklar kullanır. Her çubuğun yüksekliği veya uzunluğu, temsil ettiği değere karşılık gelir. Favori dondurma lezzetleri veya bölgelere göre satışlar gibi kategorileri veya grupları karşılaştırmak için açık ve basit bir yoldur.

Çubuk grafikler, verileriniz için en uygun olana bağlı olarak dikey veya yatay olabilir.

Bu Şablonu İndirin Önceden oluşturulmuş ClickUp Yığılmış Çubuk Grafik Şablonu ile yığılmış çubuk grafikler oluşturun

ClickUp'ın Yığılmış Çubuk Grafik Şablonu ile verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde anlayın.

Çubuk grafikler ne zaman kullanılır?

Farklı kategorileri veya grupları karşılaştırırken

Anket sonuçlarını veya sıralamaları görüntülemek için

Ayrı, tekil veri noktalarını gösterirken

Daha fazla bilgi: Histogramlar ve Çubuk Grafikler: Ne Zaman Ne Kullanılmalı

13. Venn diyagramı

Venn diyagramı, her biri bir grubu veya kategoriyi temsil eden üst üste binen dairelerden oluşur. Üst üste binen kısımlar, bu grupların ortak özelliklerini gösterir.

Venn diyagramları gibi araçlar, iki kitap arasındaki benzerlikler ve farklılıklar gibi farklı bilgi kümeleri arasındaki ilişkileri ve kesişimleri görselleştirmek için mükemmeldir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak Venn diyagramları için birbirine geçen daireler gibi çeşitli şekiller çizin

Venn diyagramı ne zaman kullanılır?

Benzerlikleri ve farklılıkları analiz ederken

Gruplar veya kavramlar arasındaki ilişkileri göstermek için

Karmaşık konuları daha basit görsel karşılaştırmalara ayırmak için

Daha fazla bilgi: Ücretsiz Venn Şeması Şablonları

14. Ağaç diyagramı

Ağaç diyagramı, bilgileri dallanmış bir yapıda görsel olarak düzenlemenin bir yoludur. Ağaç diyagramı oluşturmak için, merkezi bir fikir veya kök ile başlayın ve daha küçük kategorilere veya seçeneklere dallanarak ilerleyin.

Aile ağacı veya şirket hiyerarşisi gibi fikirleri haritalamak, kategorize etmek veya karar vermek için yararlıdır.

Ağaç diyagramları ne zaman kullanılır?

Bilgileri kategorilere veya alt kategorilere ayırırken

Karmaşık fikirleri adım adım ayrıştırmak için

Süreçleri veya hiyerarşileri gösterirken

15. UML diyagramı

UML (Birleşik Modelleme Dili) diyagramı, sistemleri, süreçleri veya yazılım tasarımlarını görsel olarak temsil eder. Yapılar için sınıf diyagramları veya otomatikleştirilmiş iş akışları için sıra diyagramları gibi farklı türleri içerir.

UML diyagramı örneği

UML diyagramları çoğunlukla yazılım geliştirme ve mühendislikte karmaşık sistemleri planlamak, görselleştirmek ve iletmek için kullanılır.

UML diyagramları ne zaman kullanılır?

Yazılım sistemleri tasarlarken veya belgelendirirken

Süreçleri veya iş akışlarını haritalamak için

Teknik ayrıntıları bir takıma net bir şekilde iletirken

16. Balık kılçığı diyagramı

Neden-sonuç diyagramı olarak da adlandırılan balık kılçığı diyagramı, bir sorunun olası nedenlerini belirlemeye ve düzenlemeye yardımcı olur.

Her "kemik" potansiyel nedenlerin bir kategorisini temsil eder ve daha küçük kemikler daha spesifik ayrıntılarla dallanır. Beyin fırtınası ve sorun giderme için harikadır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Neden ve Sonuç Beyaz Tahta Şablonu, temel nedenleri görselleştirmeye, çözümler üretmeye ve görevleri düzenlemeye yardımcı olur

ClickUp'ın Neden ve Sonuç Beyaz Tahta Şablonu, kullanıcıların karmaşık sorunları yönetilebilir, öncelikli parçalara ayırarak güvenle ele almalarını sağlar.

Balık kılçığı diyagramları ne zaman kullanılır?

Bir sorunun temel nedenlerini belirlerken

Potansiyel çözümleri keşfetmek için beyin fırtınası oturumları sırasında

Süreçleri analiz etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için

17. SIPOC diyagramı

SIPOC (Tedarikçiler, Girdiler, Süreçler, Çıktılar ve Müşteriler) diyagramı, bir süreci baştan sona haritalamak ve anlamak için süreç iyileştirmede kullanılan üst düzey bir araçtır.

Giriş ve çıkışların akışını ve her adımda kimlerin dahil olduğunu netleştirmeye yardımcı olur.

SIPOC diyagramı ne zaman kullanılır?

Bir süreç iyileştirme projesi başlatırken

Takım uyumu için bir sürecin net bir özetini sağlamak

İyileştirme gereken alanları belirlerken

18. Yüzme şeridi diyagramı

Yüzme kulvarı diyagramı, adımları her adımdan kimin veya neyin sorumlu olduğuna göre "kulvarlar" halinde düzenleyen bir akış şemasıdır. Her kulvar bir kişiyi, takımı veya departmanı temsil eder.

İş akışlarını, sorumlulukları ve görevlerin takımlar arasında nasıl aktarıldığını göstermek için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin İş akışlarınızı haritalamak için yüzme şeritleri oluşturmak üzere ClickUp Yüzme Şeridi Akış Şeması Şablonunu deneyin

ClickUp'ın Yüzme Şeridi Akış Şeması Şablonu, süreç diyagramlarını ve akışlarını hızlı bir şekilde oluşturup takımınızla paylaşmak için mükemmel bir araçtır.

Yüzme şeridi diyagramları ne zaman kullanılır?

Birden çok katılımcının olduğu iş akışlarını haritalarken

Bir süreçteki rolleri ve sorumlulukları netleştirmek için

İş akışlarındaki verimsizlikleri veya çakışmaları belirlemek için

19. Dağılım grafiği

Dağılım grafiği, iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren, bir ızgara üzerinde dağılmış noktaların bulunduğu bir grafiktir. Her nokta bir veri çiftini temsil eder.

Çalışma saatleri ile test puanları arasındaki ilişki gibi eğilimleri, kalıpları veya korelasyonları tespit etmek için idealdir.

Dağılım grafiği örneği

Dağılım grafiği ne zaman kullanılır?

İki değişken arasındaki ilişkileri keşfederken

Örüntüleri, eğilimleri veya aykırı değerleri belirlemek için

Büyük veri kümelerini görsel olarak analiz ederken

Daha fazla bilgi: Projeler için en iyi veri görselleştirme araçları

20. Ağ diyagramı

Ağ diyagramı, düğümleri (noktalar) ve bunlar arasındaki bağlantıları (çizgiler) görsel olarak temsil eder. Bilgisayar ağı veya sosyal bağlantılar gibi sistemleri, süreçleri veya ilişkileri haritalamak için kullanılır.

Bu tür diyagramlar, öğelerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak için yararlıdır.

Kablosuz ağ şeması (Kaynak: Wikimedia Commons)

Ağ diyagramları ne zaman kullanılır?

Birden çok öğe arasındaki bağlantıları görselleştirirken

BT ağları veya iş akışları gibi sistemleri haritalamak için

Bir projedeki ilişkileri veya bağımlılıkları analiz etmek için

belirli Fonksiyonlar için 10 Diğer Proje Diyagramı Örneği

Yukarıda ele aldığımız farklı diyagram örneklerine ek olarak, ürün veya iş yönetimi gibi belirli fonksiyonlar için çok sık kullanılan özel diyagram türleri de vardır. İşte bu tür diyagramların bazı örnekleri.

Ürün diyagramı örnekleri

Kullanıcı akış diyagramı örneği

Ürün yapısı diyagramları: Bu diyagramlar, bir ürünün bileşenlerinin hiyerarşisini ve düzenini gösterir. Örneğin, bir arabada diyagram, arabayı ana bileşen olarak gösterir ve altında motor ve tekerlekler gibi alt bileşenleri ayrıntılı olarak gösterir. Bu, takımların farklı parçaların nasıl etkileştiğini anlamasına yardımcı olur

Kullanıcı akış şemaları: Kullanıcı akış şemaları , etkileşimleri ve karar noktalarını ayrıntılı olarak göstererek bir ürün içindeki kullanıcı yolculuğunu haritalandırır. Ürün yöneticilerinin, kullanıcıların ürün içinde nasıl gezineceğini görselleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmelerine yardımcı olur

Site haritaları: Site haritaları, bir web sitesinin yapısını görsel olarak gösterir ve farklı sayfaların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Bu, kullanıcılar için mantıklı gezinme yolları sağlamak açısından dijital ürün yönetiminde özellikle yararlıdır

Ürün geliştirme süreci akış şemaları: Bu akış şemaları, fikir oluşturmadan lansmana kadar tüm : Bu akış şemaları, fikir oluşturmadan lansmana kadar tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü gösterir. Takımların geliştirmenin her aşamasını görselleştirmesine ve tüm adımların hesaba katılmasına yardımcı olur

İş yönetimi diyagramı örnekleri

Karar ağaçları ile sorunları parçalara ayırın ve en iyi eylem planını görselleştirin

Denetim diyagramları: Denetim diyagramları, Denetim diyagramları, bir denetim sürecindeki adımları temsil etmek için kullanılır. İş akışını görsel olarak haritalandırarak denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve belgelenmesine yardımcı olurlar. Denetim diyagramlarının kullanılması, sürecin net bir görsel temsilini sağlayarak denetçiler ve paydaşlar arasındaki iletişimi geliştirir. Ayrıca, iş akışındaki potansiyel sorunları veya verimsizlikleri belirlemeye yardımcı olarak zamanında ayarlamalar yapılmasını sağlar

Karar ağaçları: Karar ağacı, belirli koşullara dayalı bir karara ilişkin olası çözümlerin grafiksel temsilidir. Farklı seçenekleri ve olası sonuçları temsil eden dalları olan bir ağaç yapısına benzer. Karar ağacı, belirli koşullara dayalı bir karara ilişkin olası çözümlerin grafiksel temsilidir. Farklı seçenekleri ve olası sonuçları temsil eden dalları olan bir ağaç yapısına benzer. Karar ağaçları , takımların olası sonuçları görselleştirmesine, riskleri değerlendirmesine, özellikleri etkili bir şekilde önceliklendirmesine ve kararları genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır

Hata ağacı analizi diyagramları: FTA diyagramları, sistem arızalarının veya istenmeyen etkinliklerin nedenlerini analiz etmek için kullanılır. Sistemdeki olası hataları belirlemek için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım sağlar. : FTA diyagramları, sistem arızalarının veya istenmeyen etkinliklerin nedenlerini analiz etmek için kullanılır. Sistemdeki olası hataları belirlemek için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım sağlar. Hata ağacı analizi şablonları , kuruluşların riskleri önceliklendirmesine ve önleyici tedbirleri etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı olur

Pazarlama diyagramı örnekleri

Empati haritalama, pazarlamacıların hedef kitlesini daha iyi anlamasına yardımcı olur

Empati haritaları: Empati haritaları , takımların müşterilerinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını görselleştirerek onları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış araçlardır. Empati haritalarını kullanarak pazarlama takımları, kampanyaların hedef kitlelerde yankı uyandırmasını sağlayarak daha müşteri odaklı stratejiler geliştirebilir

Huni haritaları: Huni diyagramı , verilerin veya bir sürecin ilerledikçe nasıl daraldığını gösterir. Üstte geniş bir şekilde başlar, büyük bir sayıyı temsil eder ve aşağıya doğru giderek daralır, sayıların aşamalar boyunca nasıl azaldığını gösterir. Satış ve pazarlamada dönüşüm oranlarını göstermek için yaygın olarak kullanılır

Pazarlama ağaçları: Bunlar, bir pazarlama stratejisi veya kampanyasının bileşenlerini özetleyen hiyerarşik diyagramlardır. Pazarlama ağaçları, farklı pazarlama öğeleri arasındaki ilişkiyi görselleştirmeye yardımcı olur. Ağaç, merkezi bir fikirle (ör. bir pazarlama kampanyası) başlar ve hedef kitleler, kanallar, taktikler ve başarı ölçütleri gibi çeşitli bileşenlere dallanır

ClickUp Kullanarak Diyagramlar Oluşturun

Tamam, çok fazla diyagram vardı ve bir noktada muhtemelen hepsini kullanmanız gerekecek! Ancak bu iş dolu tünelin sonunda bir ışık var, çünkü ClickUp var. 😊

ClickUp, projeleri yönetmek, birden fazla diyagram oluşturmak ve başka bir sekme açmanıza gerek kalmadan takımla birlikte çalışmak için nihai, hepsi bir arada verimlilik platformudur. ClickUp'ın sürekli büyüyen, tamamen özelleştirilebilir özellikler listesinde yerleşik Zihin Haritaları, Gantt ve dijital Beyaz Tahta araçları bulunmaktadır

Nasıl işlediklerini size göstereceğiz. 🤓

ClickUp'ta Gantt görünümü

ClickUp, takımınızın veya sektörünüzün boyutuna bakılmaksızın süreçlerinizi optimize etmek ve zaman kazanmak için tasarlanmıştır. Genellikle, bir Gantt grafiği oluşturmak ve bunun size faydalı olmasını sağlamak için manuel olarak güncellemek çok zaman alır! Ancak ClickUp'ta durum böyle değildir. 👏

ClickUp'taki Gantt görünümü, iş akışınıza doğrudan bağlıdır ve yaptığınız tüm ilerlemeleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenir.

Gantt görünümünün kenar çubuğunda atanan kişiler, son teslim tarihleri ve daha fazlası gibi daha fazla öğeyi gösterme

Projenize görevler, son tarihler ve başlangıç tarihleri ekledikçe zaman çizelgeniz doğal olarak şekillenecektir.

ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları, projenizin ilerleyişini özetleyen ağ diyagramları oluşturmak için mükemmeldir. Zihin Haritaları ayrıca organizasyon şemaları, akış şemaları, PERT grafikleri, ş Akışı grafikleri ve çok daha fazlası için ideal bir seçimdir — o kadar çok yönlüdürler!

ClickUp'ta Boş Mod ile Zihin Haritanızı sıfırdan özelleştirin

ClickUp'ın sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği ile fikirleri, görevleri, iş akışlarını ve daha fazlasını görsel olarak planlayın ve düzenleyin. Ardından dalları sürükleyerek görev ilişkilerini ve bağımlılıkları gösterin veya düğümlerin konumlarını ayarlayarak çalışma alanınızı düzenleyin ve yeniden düzenleyin.

Zihin Haritanızın tamamen görevlerle ilgili olmasını istemiyorsanız, Boş modunu deneyin! Düğümler belirli bir görev yapısına bağlı olmayacağından, istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. ❤️‍🔥

ClickUp Beyaz Tahtalar

Dijital beyaz tahta yazılımları şu anda çok popüler, ancak ClickUp'ın kendi beyaz tahta özelliğini sıfırdan kendi bünyesinde geliştiren birkaç platformdan biri olduğunu biliyor muydunuz? 🍪

ClickUp Beyaz Tahtalar, her türlü grafik ve diyagramı çizmek için sonsuz bir tuval sağlar; Zihin Haritaları, matris, SWOT, daire diyagramları ve hemen hemen her şey dahil. Mobil ve tablet cihazlardaki sezgisel dokunmatik arayüz, her hareketi doğal hissettirir.

ClickUp'ın, zaman kazanmanıza ve en kısa sürede işe koyulmanıza yardımcı olmak için işbirliğine yönelik Beyaz Tahtalar için özel olarak tasarlanmış çok sayıda diyagram şablonu sunduğunu da bahsetmeye gerek yok.

Doğrudan ClickUp görevlerine dönüştürülebilen şekiller ekleyin ve bunları iş akışınıza bağlayın, ardından görevlerin sırasını kolayca göstermek için aralarında bağlantılar çizin. Yerleşik AI'yı kullanarak metinleri saniyeler içinde çarpıcı görsellere dönüştürün.

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp'taki sanal beyaz tahtalar, takımların fikir üretmesine, iş süreçlerini haritalandırmasına ve fikirleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olur

Deneyim düzeyiniz, iş süreci modeliniz, mevcut süreciniz veya istediğiniz diyagram türü ne olursa olsun, ClickUp Beyaz Tahtalar yeni favori oyuncağınız olacak.

Ve tüm bu özelliklerin tamamen ücretsiz olduğunu bahsetmiş miydik?

ClickUp'taki Zihin Haritaları, Gantt görünümü ve Beyaz Tahtalar ile diyagram oluşturma sürecinizi daha kolay, daha görsel ve daha sezgisel hale getirin! 📈

ClickUp'a bugün kaydolun.