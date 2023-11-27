Excel'de dakikalar içinde pasta grafik nasıl oluşturulur!

İnsanlar, grafikler veya çizelgelerle sunulan karmaşık verileri daha kolay kavrarlar. Pasta grafikler, yıllardır en yaygın temsil biçimlerinden biridir.

Bunları bloglarda, gazetelerde, televizyonda ve iş sunumlarında sık sık görürsünüz. Microsoft Excel, pasta grafikler oluşturmak için en eski ve en yaygın kullanılan veri görselleştirme araçlarından biridir.

Pasta grafik nedir?

Pasta grafik, verileri veya istatistikleri görsel formda gösterir. Pastanın dilimleri veya kesitleri, bütünün bir bölümünü temsil eder. Pastanın her diliminin boyutu, veri kümesindeki belirli bir kategorinin göreceli miktarına veya yüzdesine karşılık gelir.

Bu, veri kümesinin farklı bileşenleri arasındaki dağıtımı ve ilişkileri açık ve öz bir şekilde aktarmanın bir yoludur.

Pasta grafik oluşturmak için, verilerin %100'ünü oluşturan en az iki farklı değere ihtiyacınız vardır.

Ancak, veri kümesi çok karmaşık veya çok fazla değişken içeriyorsa pasta grafikler veri görselleştirme biçimi olarak etkinliğini yitirir.

Bu grafikler, kapsamlı verileri basit bir görsel formda özetledikleri ve çok az açıklama gerektirdikleri için pasta grafiklerin popüler örnekleridir.

Örneğin, veri kümelerinin farklı kategorilerini temsil etmek için sıklıkla kullanılırlar; örneğin, nüfus sayımıyla toplanan nüfus dağılımı veya bir ankete yanıt veren kişi sayısı.

İlk örneği ele alalım.

Bir nüfusun dil yeterliliği veya belirli bir coğrafi bölgedeki yaş gruplarının dağıtımı hakkında bilgi topladığınızı varsayalım. Bu durumda pasta grafikler, her birini görsel olarak temsil etmenin en etkili yolu olacaktır.

Bir nüfusun dil yeterliliğinin pasta grafiği

Bir nüfusun yaş grubu dağılımının pasta grafiği

İkinci örnekte, müşterilerinizin deneyimlerini Likert ölçeğinde araştırın. Farklı renkler kullanarak, pasta grafiği ile derecelendirmeleri hesaplayın ve farklı kategorileri temsil edin.

Müşteri memnuniyeti anketinin pasta grafiği

Proje yönetiminde pasta grafikler

Pasta grafikler, kritik proje bilgilerini gösteren proje yönetimi grafikleri oluşturmak için kullanışlıdır. Grafikler, bir takımda kimin hangi görevi yaptığını ve bir proje döngüsündeki her aşamanın tamamlanması için gereken süreyi gösterir.

Proje yöneticileri, pasta grafikler ve diğer görsel diyagramlarla bilgileri paylaşır ve yorumlar. Bu, proje yöneticilerinin proje sırasında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

İnternette birçok proje yönetimi yazılımı seçeneği ve Excel alternatifi bulabilirsiniz ve bunların her biri verileri çarpıcı görsellere dönüştürmede eşit derecede ustadır. Ancak, Excel'de temel bir pasta grafiği oluşturma sürecine bakacağız.

excel'de pasta grafik oluşturmak için 3 kolay adım

Çoğu elektronik tablo uygulamasında, basit bir pasta grafik oluşturmak için iki girdi gerekir: veri kümesinin iki veya daha fazla kategorisi ve her biriyle ilişkili sayı.

Pasta grafiği oluşturmak için üç adımı izleyin.

Adım 1: Verileri girin

Excel'de boş bir çalışma sayfası açın ve veri kategorilerini ve her biri için sayıları veya yüzdeleri girin. Her kategori sonunda pasta dilimlerinden birine dönüşecektir.

Şu basit proje yönetimi senaryosunu ele alalım: Proje genelinde görevlerin tamamlanma yüzdesini temsil eden bir veri kümesi.

Veri kümesi şöyle görünebilir:

Yüzdelerin veya sayıların üst üste binmemesi gerektiğini unutmayın; yüzdeleri sunmanız gerekiyorsa, ideal olarak toplamı yüz olmalıdır. Ayrıca, bir seferde yalnızca bir veri tablosu kullanın.

Adım 2: Verileri seçin

Pasta grafiğe eklemek istediğiniz tabloyu vurgulayın. Excel yalnızca tek bir veri dizisi kullandığından, dilim olarak göstermek istediğiniz tüm değerler elektronik tablonuzda bir sütun veya satırda olmalıdır.

Bu serideki her değer, pasta grafikteki bir dilime karşılık gelir.

Excel'de grafik başlıkları oluşturmak için kullanışlı bir çözüm vardır. Seçiminize sütun etiketlerini dahil ederseniz, etiket otomatik olarak grafik başlığı olarak görünür. Grafiği oluşturduktan sonra grafik başlığını düzenleyemeyeceğinizi unutmayın.

Adım 3: Pasta Grafik Ekleme

Tabloyu seçtikten sonra, araç çubuğu şeridindeki "Ekle" sekmesine tıklayın, ardından Pasta Grafik simgesine tıklayın.

Uygun bir 2 boyutlu veya 3 boyutlu pasta grafik stili seçin. Halka grafikler de aynı şekilde işler.

İşte profesyonel bir ipucu: Oranları üç boyutlu olarak değil, düz olarak yorumladığımızda daha doğru bir şekilde anlayabiliriz. Ancak, diğerlerinden çok daha önemli olan belirli bir dilimi vurgulamak istiyorsanız, 3 boyutlu pasta grafiği kullanın.

Bu örnek için, 3 boyutlu pasta grafiği seçeneğini seçelim.

Pasta grafiğiniz şimdi şöyle görünmelidir:

Excel'de pasta grafiği düzenleme veya değiştirme

Excel'de temel pasta grafikleri oluşturmayı öğrendikten sonra, grafik öğelerini özelleştirmeyi öğrenelim.

Excel'deki grafikler ve çizelgeler son derece özelleştirilebilir. Dilimler için farklı renkler ve gradyanlar seçin, boyutları değiştirin, bir gösterge oluşturun ve daha fazlasını yapın.

Pasta grafiğin stilini ve rengini değiştirme

Pasta grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için grafiğin yanındaki boya fırçası simgesine tıklayın. İstediğiniz pasta grafiği oluşturmak için çeşitli stil ve renk seçeneklerinden birini seçin.

Grafik başlığını değiştirme

Grafik başlığını özelleştirmek için pasta grafiği eklerken sütun etiketlerini seçmeyin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, etiketler olmadan veri değerlerini içeren satırları seçin.

Bu durumda grafik, ön tanımlı düzenlenebilir bir grafik başlığıyla görünür.

Şimdi, düzenlemek için pasta grafiğin üst kısmındaki "Grafik Başlığı"na tıklayın.

Pasta grafiğe veri etiketleri ekleme

Grafik başlığını düzenledikten sonra, her pasta grafik dilimi için veri etiketleri eklemeyi ve biçimlendirmeyi öğrenelim. İmleci pasta grafiğin üzerine getirin ve sağ tıklayın. Görünen menüden "Veri Etiketleri Ekle" seçeneğini seçin.

Şimdi açılır menüden "Veri Etiketleri Ekle" seçeneğini seçin.

Seçildikten sonra, her pasta grafik segmentine karşılık gelen veri etiketleri görünür. Bu örnekte, bunlar tamamlanma yüzdeleri olacaktır.

Pasta grafiğe veri açıklamaları ekleme

Pasta grafiğe veri açıklamaları ekleyin. Adımlar, veri etiketleri eklemeye nispeten benzerdir.

Pasta grafiğinize sağ tıklayın, ardından "Veri Etiketleri Ekle"yi seçin. Açılır menüden "Veri Açıklamaları Ekle"yi seçin.

Açıklamalar şu şekilde görünecektir:

Pasta grafiği yeniden boyutlandırma

Pasta grafiklerin boyutunu değiştirmek çok kolaydır. Grafiğin boyutlarını ayarlamak için köşelerden birine tıklayın ve sürükleyerek istediğiniz boyuta getirin.

Pasta grafiği döndürme

Excel'de pasta grafiğinizi döndürmek için, pasta grafiğe sağ tıklayın ve "Veri Serisini Biçimlendir" seçeneğini seçin

Seçtikten sonra, "Seri Seçenekleri"ne gidin ve ilk dilimin açısını düzenleyin. En iyi açıyı bulana kadar denemeler yapın.

Pasta grafiğin göstergesini biçimlendirme

Açıklama, okuyucuların pastanın her diliminin önemini anlamasına yardımcı olur ve Excel'de pasta grafik oluşturduğunuzda ön tanımlı olarak görünür.

Açıklamayı kaldırmak için üzerine sağ tıklayın ve "Sil" seçeneğini seçin. Açıklamanın görünümünü değiştirmek için sağ tıklayın ve "Açıklamayı Biçimlendir" seçeneğini seçin. Bu, açıklamayı yeniden konumlandırmanıza ve yazı tipini tercihinize göre biçimlendirmenize olanak tanır.

3 Excel'de pasta grafik oluşturmanın sınırlamaları

Çoğu elektronik tablo uygulaması, tablolardan pasta grafikler ve halka grafikler oluşturmanıza olanak tanır. Excel'de pasta grafikler oluşturmak ve düzenlemek mükemmel bir beceridir, ancak bu araca özgü bazı zorlukların farkında olun.

Excel'de pasta grafiklerle çalışırken üç kısıtlama vardır.

Tek Veri Serisi Kısıtlaması

Excel'in pasta grafikleri çoğu örnekte tek bir veri dizisi içerir. Bu, birden çok veri dizisi içeren karmaşık veri kümelerini temsil etme uygunluklarını sınırlar.

Çeşitli veri kümelerinin görsel olarak temsil edilmesi gereken durumlarda, çubuk grafikler gibi alternatif grafik türleri daha fazla çok yönlülük sunar.

Excel'i kullanarak çubuk grafikler oluşturabilirsiniz, ancak bu işlem daha karmaşıktır.

Özelleştirme Zorlukları

Excel'deki pasta grafikler için özelleştirme seçenekleri, diğer grafik türlerine kıyasla biraz sınırlıdır. Tek tek dilim renkleri veya etiketlerin hassas yerleştirilmesi gibi ince ayar öğeleri genellikle karmaşık, hatta imkansızdır.

Excel, özelleştirme konusunda fazla esneklik sunmaz. Ancak iyi haber şu ki, pasta grafik araçlarını başka birçok uygulama ve yazılımda bulabilirsiniz.

Veri Etiket Yönetimi Zorlukları

Excel'de pasta grafiklerdeki veri etiketlerini yönetmek, özellikle kalabalık görselleştirmelerle uğraşırken zor olabilir.

Excel'in etiketleri otomatik olarak yerleştirme özelliği, üst üste binme veya okunabilirlik sorunlarına neden olur ve bazen etiketleri net bir şekilde görüntülemek için ek manuel ayarlamalar gerekir.

ClickUp ile Zahmetsiz Pasta Grafikler Oluşturun

Excel'in mükemmel bir elektronik tablo uygulaması olduğu şüphe götürmez, ancak bazı benzersiz sınırlamaları vardır.

ClickUp, pasta grafikler (ve diğer veri görselleştirme biçimleri) oluşturmak için yetenekli bir araçtır. ClickUp'ta bulunan uyarlanabilirlik ve özelleştirme seçenekleri, onu çok yönlü bir alternatif haline getirir.

ClickUp'ta pasta grafikler nasıl yapılır?

ClickUp Gösterge Panelleri, çalışma alanınızdaki tüm etkinliklere ilişkin üst düzey bir genel bakış sağlar.

Bu gösterge panelleri, gösterge panelinizin yapı taşları görevi gören, son derece özelleştirilebilir kartlardan oluşur. Bu özel kartları kullanarak verilerinizin pasta grafiğini hızlıca oluşturun.

ClickUp Gösterge Panellerinde ayrıntılı inceleme özelliğini kullanarak grafik içindeki görevleri değiştirin veya güncelleyin ve sorunsuz düzenlemeler yapın

Derinlemesine inceleme özelliği, daha fazla ayrıntı görmek için gösterge panelindeki kartları özelleştirmenize olanak tanır. Pasta grafiklerdeki derinlemesine inceleme özelliğini kullanarak ClickUp gösterge panelindeki grafiğinizdeki herhangi bir sütun, dilim, segment veya veri noktasında değişiklik yapın.

İş yükünü duruma göre ayıran bir veri kümesini örnek olarak alalım.

ClickUp'ta örnek bir pasta grafik

Her görevin yanında etiketler, alt görevlerin sayısı, kontrol listeleri ve bloklama veya bekleme göstergeleri bulacaksınız.

Sağdaki sütunlarda görevin atanan kişilerini, son teslim tarihini ve durumunu görüntüleyin. ClickUp, her bir öğeyi ayrıntılı olarak inceleyip belirli bilgileri bulmanızı sağlar.

ClickUp'ın bir başka harika özelliği, Tarih Özel Alanları tarafından yakalanan verileri belirli bir zaman aralığına kolayca düzenleyerek eğilimleri pasta grafikte görselleştirme yeteneğidir.

Daha Güçlü Bir Araçla Excel'in Ötesine Geçin

Excel'den farklı olarak, ClickUp ile proje yönetimi yolculuğunuzda sunumlar için grafikler ve çizelgeler oluşturmanın ötesine geçebilirsiniz.

Proje yönetimi, raporlama ve veri görselleştirmenin ötesine geçer. Excel ve diğer elektronik tabloları kullanmak mükemmel bir beceridir, ancak bir projenin yaşam döngüsünü yönetmek, bunu tamamlayacak doğru araçları seçmeye bağlıdır.

Gösterge panelleri, otomasyon, işbirliği araçları ve çok daha fazlasını sunan ClickUp, cephanenizdeki güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

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