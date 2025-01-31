2025'in En İyi 10 Görsel Proje Yönetimi Yazılımı

Araştırmalara göre, insan beyni görsel bilgileri metinlere göre 60.000 kat daha hızlı işleyebilir. Aslında, aldığımız bilgilerin %90'ı görsel niteliktedir.

Proje yönetimi, veri okuryazarlığı ile ilgilidir. Proje yöneticileri aynı anda birden fazla veri setini ve sıkıcı elektronik tabloları yönetir ve beynin bilgiyi almayı bırakması sadece an meselesidir. İşte bu nedenle, çalışma alanınızı iyileştirmek için görsel proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız var.

Bu araçlar, zihin haritaları, beyaz tahtalar, grafikler ve çizelgeler gibi görselleştirmeleri kullanarak süreçlerinizi haritalandırmanıza ve operasyonel verimlilik elde etmenize olanak tanır. ?

Bu kılavuzda, proje yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak en iyi 10 görsel proje yönetimi yazılımı listesini derledik.

Görsel Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Görsel bir proje yönetimi aracı, daha iyi karar verme için veri açısından zengin bir ortam sağlar. Infografikleri kullanarak, veri yorgunluğuna neden olmadan projeleri planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize yardımcı olur. ?

İdeal çözümü seçerken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

Kullanıcı dostu tasarım: İş panolarını görsel olarak düzenlemek için sezgisel bir arayüze ve sürükle ve bırak tasarımına sahip olmalıdır İletişim: Araç, takımlar, proje yöneticileri ve paydaşlar arasında sürekli iletişim ve işbirliğini sağlamalıdır Raporlama ve analiz: En iyi görsel proje yönetimi araçları, iş akışlarınızı bir bakışta görebilmenizi sağlayan gerçek zamanlı raporlama ve analiz özelliklerine sahiptir Görsel görev yönetimi: Kolay önceliklendirme için ilerleme izleme ve görevleri renk kodlarıyla işaretleme gibi özelliklere sahip görsel görev yönetimi için gösterge panellerine sahip olmalısınız İş akışı görselleştirmeleri: Araç, : Araç, proje programlarını ve iş yüklerini yönetmenize yardımcı olmak için görev bağımlılıklarını sağlayan takvimler ve zaman çizelgeleri sunmalıdır Grafik, diyagram ve çizim araçları: Daha kolay beyin fırtınası, planlama ve proje teslim sürecini özetlemek için yerleşik beyaz tahtalar, akış şemaları ve medya desteği vardır

Sizin için 10 en iyi görsel proje yönetimi aracını seçtik! İster tek bir proje üzerinde çalışıyor ister büyük bir portföyü yönetiyor olun, her ölçekte seçeneklerimiz var. Aşağıdaki incelemelere göz atın. ?

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Başlangıçtan tamamlanmasına kadar birden fazla projeyi zahmetsizce yönetmek için hepsi bir arada görsel proje yönetimi çözümü ClickUp'ı kullanın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile proje iş akışlarınızın 360° görünümünü elde edin. Özel durumlar, tablolar ve raporlama araçları ile donatılmış, son derece özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir alan. Gösterge Paneli Bileşenleri ekleyerek, izlenen zaman ve sprint hız grafikleri gibi belirli bilgilere erişebilir ve en yüksek verimliliğin keyfini çıkarabilirsiniz!

Renk kodlamasına olanak tanıyan 15'ten fazla ClickUp görünümü ile kaynak yönetimini ve ilerleme izlemeyi geliştirin. Kanban tarzı Pano görünümünü kullanarak görevleri sürükle ve bırak kartları olarak düzenleyin. Ayrıca Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümlerini keşfederek dönüm noktaları ve proje bağımlılıkları içeren zengin görsel proje zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.

En önemli görevlerinizi dönüm noktalarına dönüştürerek projelerinizdeki ilerlemeyi görsel olarak temsil edin

Yepyeni bir proje mi başlatıyorsunuz? ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu'ndan yararlanın. Hazır çerçevesi ve yerleşik metrikleri, görev durumlarını, proje ilerlemelerini ve bütçeleri takip etmenize yardımcı olur. Şablonun bir bakışta anlaşılabilir biçimi, aşağıdakiler için yeterli görsel özelliklere sahiptir:

Görevleri planlama

Zaman çizelgelerini ve proje performansını izleme

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Grafikler, çizelgeler, yapışkan notlar ve diğer medya öğelerinin yardımıyla etkileşimli işbirliği için ideal olan ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımlarınızı güçlendirin. ClickUp Zihin Haritalarını kullanarak iyi bağlantılı, mantıklı iş akışları çizin ve görevleri kavramsallaştırma şeklinizi dönüştürün!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ölçeklenebilir görsel işbirliği ve proje yönetimi

1.000'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon

1.000'den fazla popüler iş uygulamasıyla entegre olur

360° görünürlük için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüme sahip gösterge panelleri

Kritik yolları belirlemek için zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri

Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtalar

Kullanıcı dostu arayüz

Yerel AI asistanı

Dönüm noktalarını ve programları izlemek için takvimler

Sorunsuz takım işbirliği için sohbet özelliği

Tarayıcılarda, mobil ve masaüstü cihazlarda kullanılabilir

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikler, ilk öğrenme sürecini zorlaştırır

Mobil uygulama daha fazla özellik içerebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Toggl

Toggl, çok popüler bir zaman izleme aracıdır. Toggl Plan ürünü, sürükle ve bırak arayüzüne sahip basit bir görsel proje yönetimi yazılımıdır. Takımları ve proje programlarını yönetmek için zaman çizelgeleri içerirken, görevlerin ilerlemesini izlemek için Kanban panoları da sunar.

Toggl'un Kanban panoları, her proje aşaması için farklı görev segmentleri oluşturmanıza olanak tanır. Renk kodlu etiketler kullanarak proje görevlerini planlayın, atayın ve dönüm noktalarını izleyin. Görevleri durumlarına göre bölümler arasında taşıyın: İlerleme, Tamamlandı veya Atanacak.

Her takım üyesi projeye erişebilir ve projeye katılabilir, görevleri ekledikçe ve güncelledikçe zaman çizelgelerinin nasıl uyum sağladığını gözlemleyebilir. Görsel iş akışı optimizasyonu ile takım içinde dengesiz iş yüklerini veya tükenmişliği önleyebilirsiniz. ?

Toggl'un en iyi özellikleri

Renk kodlu dönüm noktaları

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü

Mobil uygulama mevcuttur

Görsel görev planlama

Toggl sınırlamaları

Navigasyon bazen kafa karıştırıcı olabilir

Masaüstü bilgisayardan akıllı telefona geçiş yaparken senkronizasyon sorunları ortaya çıkabilir

Toggl fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Toggl değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

3. GanttPro

GanttPRO, görev izleme, bağımlılık yönetimi ve kaynak tahsisi için görsel bir proje yönetimi çözümüdür.

Yazılım, öncelikle proje yöneticileri için olağanüstü bir Gantt grafik oluşturucu sağlamaya odaklanmıştır. Sürükle ve bırak grafik oluşturucu, tüm proje zaman çizelgelerini sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olur. Görevleri atayın ve takımınızın ilerlemesini aynı anda izleyin. ?

Projelerinize net bir genel bakış için, görevleri kartlar olarak görsel olarak temsil eden Pano görünümünü veya öncelikler, maliyetler, durumlar ve süreler gibi anahtar görev bilgilerini görmenizi sağlayan Izgara görünümünü kullanın.

Yazılım ayrıca zaman takibi, belge içe/dışa aktarma ve bütçe izleme araçları da sunar.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak Gantt grafik oluşturucu

Otomatik proje planlama

Özelleştirilebilir şablonlar

Kaynak planlama ve maliyet tahmini

Daha kolay proje görselleştirme için çoklu görünümler

GanttPRO sınırlamaları

Daha karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için sınırlı destek

Görevleri ve dosyaları içe aktarmak zor olabilir

GanttPRO fiyatlandırma

Temel : kullanıcı başına aylık 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro : kullanıcı başına aylık 12,99 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GanttPRO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

4. Notion

Notion, kapsamlı bir özellik setine sahip saygın bir proje yönetimi çözümüdür. Platformun görsel bağlantı araçlarını kullanarak kusursuz bir iş akışı oluşturun. Kullanışlı durum etiketleri ve öncelik etiketleri ile takımınız için net bir görev hiyerarşisi tanımlayabilirsiniz.

Temel görevlerden karmaşık proje yönetim sistemlerine kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir tablolar elde edersiniz. Hata raporları ve veritabanı girdileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve zaman kazan.

Yazılım ayrıca pazarlama, Agile planlama ve tasarım için çok sayıda şablonla birlikte gelir ve konseptleri takımınıza daha hızlı görsel olarak sunmanıza yardımcı olur.

Notion çoklu veritabanı görünümleri sunar. Zaman Çizelgesi görünümünü açarak projelerinizin daha büyük bir resmini elde edin, bağımlılıkları ele alın ve son teslim tarihlerine uymak için eylemler planlayın. Özel durumlar aracılığıyla görevlerin ilerlemesini izleyin veya Takvim görünümünü açarak son teslim tarihlerini takip edin.

Notion'un en iyi özellikleri

Belgeler ve tablolarla özelleştirilebilir görünümler

Zihin haritaları mevcuttur

Proje yönetimi şablonları

Entegre AI asistanı

Çoklu uygulama entegrasyonları

Notion sınırlamaları

Mobil uygulama daha fazla bileşen kullanabilir

İlk kurulum karmaşık olabilir

Notion fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı : kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

5. Trello

Trello, çoklu görünümler ve şablonlar aracılığıyla fikirlerinizi hayata geçiren basit ama güçlü bir verimlilik aracıdır. ?

Platform, her ölçekte iş akışlarını görselleştirmek için Panolar, Listeler ve Kartlar sunar.

Panolar, görevlerinizi Yapılacak, Yapılıyor ve Tamamlandı gibi durumlara göre düzenlemenize yardımcı olur. Görevlerinizi izlemesi kolay bir liste olarak sunmak istiyorsanız Listeler'e geçin. Görevlerinize notlar ve hatırlatıcılar eklemek için Kartlar'ı kullanın.

Çalışma Alanı Tablosu görünümü ile takımlar arası proje planlamasını teşvik edin. Bu özellik, çalışma alanınızdaki çeşitli panolardaki kartları bir elektronik tablo biçiminde görüntülemenizi sağlayarak dağınık iş akışlarını kompakt bir şekilde gösterir. Çalışma Alanı Tablosunda Trello kartlarını listelere, etiketlere, üyelere ve son teslim tarihlerine göre filtreleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Trello, ClickUp gibi en iyi proje yönetimi araçlarıyla entegre olarak daha sorunsuz iş süreçleri sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevleri Panolar, Listeler ve Kartlar halinde düzenleyin

Çok sayıda uygulama ile entegrasyonlar

Kodsuz otomasyon seçenekleri

Tasarım ve pazarlama projeleri için kullanımı kolay şablonlar

Trello sınırlamaları

Sınırlı yerel raporlar ve analizler

Yerleşik Gantt grafik görünümü veya zaman çizelgesi yönetimi yoktur

Trello fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

6. Kissflow Proje

Kissflow Project, her sütuna kategoriler ekleyerek zaten görsel olan Kanban panolarına yenilikçi bir dokunuş katıyor. Harika, değil mi? ✔️

Bekletme, Devam Ediyor ve Tamamlandı etiketlerini kullanarak takım görevlerini takip edin. Bu, pano düzenini basitleştirerek, izleyicileri yorma eğiliminde olan çok sayıda sütun ihtiyacını azaltır.

Kissflow Project ile tüm ekip arkadaşlarınız için önceliklere göre atanmış öğeler içeren eyleme geçirilebilir görev listeleri oluşturabilirsiniz. Son teslim tarihlerinde teslimatların zamanında yapılmasını sağlamak için güncellemeler için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın.

Rakipleri gibi, bu yazılım da kodlama gerektirmeyen, tamamen özelleştirilebilir iş akışları ile birlikte gelir. Basit görsel araçlar aracılığıyla operasyonel darboğazları tespit etmek için özellikle kullanışlıdır.

Kissflow Project'in en iyi özellikleri

Kanban panoları ile görselleştirme artık çok kolay

Kodsuz platform

Öncelik dostu görevlendirme

Sorunsuz arayüz

Uygulama oluşturucu özelliği

Kissflow Project sınırlamaları

Son derece karmaşık iş akışlarını yönetmek zor mu?

Tabloları yerel olarak PDF'ye dönüştürememe

Kissflow Project fiyatlandırması

Temel : aylık 1500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kissflow Project değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (500+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)

7. Miro

Miro, 2.000'den fazla şablon içeren bir kütüphane sunan interaktif beyaz tahta platformu. Haritalar, Gantt grafikleri, Kanban panoları, akış şemaları ve araştırma panoları dahil olmak üzere görsel işbirliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Miro beyaz tahta ile fikir sunumlarının kontrolünü elinize alın! Beyin fırtınası yapmak veya diyagramlar, çizimler ve yapışkan notlar kullanarak karmaşık kavramları ifade etmek için kullanın, bu da onu tasarım proje yönetimi için ideal hale getirir. Oluşturmalarınızın görsel çekiciliğini artırmak için görüntüler, GIF'ler, belgeler, sayfalar ve PDF'ler ekleyin.

Herhangi bir yapışkan notu veya metin kutusunu, atanan kişi ve son teslim tarihi gibi önemli ayrıntıları içeren bir Miro görev kartına dönüştürerek, yaratıcı beyin fırtınasından yapılandırılmış görev yönetimine sorunsuz bir şekilde geçin.

Miro kartlarını esnek bir Kanban panosuna entegre ederek görevlerin önceliklendirilmesini kolaylaştırın. Bağlayıcılarla bağımlılık haritaları oluşturarak departmanlar arası işbirliğini de teşvik edebilirsiniz. ?

Miro'nun en iyi özellikleri

Tamamen özelleştirilebilir beyaz tahtalar

Çeşitli kullanım örnekleri içeren şablonlar

Grafikler ve çizelgeler gibi çeşitli medya öğelerini destekler

Gelişmiş görev yönetimi fonksiyonları

Miro sınırlamaları

Ara sıra gecikmeler yaşanabilir

Ekran paylaşımı sırasında hata olabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Businessmap

businessmap aracılığıyla

Businessmap ile çok katmanlı Kanban panoları oluşturun ve tüm iş verilerinizi merkezi bir yerde saklayın. Bunları yatay ve dikey olarak ölçeklendirebilir, iş akışlarını görselleştirme şeklinize yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. ?️‍?️

Görevlerinizi düzenlemek için yüzme şeridi diyagramlarını kullanın ve panoyu yatay çizgilerle bölümlere ayırarak görevleri net bir şekilde bölün. İş akışınızı daha da karmaşık bir şekilde düzenlemek için süreç aşamalarını birden çok alt sütuna bölün.

Platform, görevlerin görünürlüğünü sorunsuz bir şekilde sağlamanın yanı sıra ilerlemeyi, engelleri ve riskleri de öngörür. Businessmap'in proje gösterge panelleri, hedeflerinizi mevcut iş ilerlemesiyle karşılaştırmanıza veya renkli grafikler aracılığıyla verilerinizi takımlar arasında görselleştirmenize yardımcı olur.

Businessmap'in en iyi özellikleri

Yatay ve dikey olarak ölçeklenebilir panolar

Girişimleri, sonuçları ve performans özetlerini görmek için gösterge panelleri

Takım Çalışma Alanı, işbirliğini ve proje şeffaflığını artırır

Otomatik proje tahminleri

Businessmap sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi iyileştirilmeli

Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar işlevsel değildir

Businessmap fiyatlandırması

Standart : 15 kullanıcı için aylık 179 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Businessmap puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

9. Backlog

Backlog, proje ve kod yönetimini birleştirerek modern ve görsel odaklı bir çalışma alanı arayan yazılım geliştirme ekipleri için mükemmel bir seçimdir. Sorun ve hata izleme, uzaktan çalışma desteği ve geniş depolama alanı gibi özellikleriyle mühendislik proje yönetiminin özel ihtiyaçlarını karşılar. ?

Backlog, iletişim araçları, gerçek zamanlı güncellemeler, Burndown ve Gantt grafikleri gibi görsel bir proje yönetimi ürününde bekleyebileceğiniz temel özelliklere sahiptir. Düzenlenebilir Kanban panoları ile takımınızın her adımdaki ilerlemesini görselleştirin.

Sürüm Kontrolü'nü kullanarak, üretim öncesinde gözden geçirenler ekleyin ve değişikliklerini onaylayın. Yerleşik kod depoları ve sürükle ve bırak paylaşımı ile bilgi belgelerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz.

Backlog'un en iyi özellikleri

Hata ve sorun izleme

Yerleşik kod depoları

Özelleştirilebilir Kanban panoları

Gantt ve Burndown grafikleri mevcuttur

Backlog sınırlamaları

Birçok temel özellik ücretli sürümde mevcuttur

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Backlog fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 35 kullanıcıya kadar aylık 35 $

Standart : Sınırsız kullanıcı için aylık 100 $

Premium: Sınırsız kullanıcı ve proje için aylık 175 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Backlog değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Microsoft Planner

Microsoft Planner, takım işbirliğini kolaylaştırmak ve görsel görev yönetimini kolaylaştırmak için görsel bir Kanban aracı olarak hizmet eder. Yazılım, ek kurulum gerektirmeden pasta ve çubuk grafikler aracılığıyla görev durumlarını otomatik olarak görselleştirmenize olanak tanır.

Durum grafikleri ile projenizin ilerlemesinin her adımını izleyin veya Kova grafikleri ile geciken, yolunda giden veya risk altındaki görevleri renk kodlu kovalar halinde görüntüleyin.

Her takım üyesi, kendilerine atanan tüm görevlere ilişkin net bir genel bakış elde etmek için Planner Hub'a erişebilir. Ayrıca, sabitlenmiş planlar üzerinden ilerlemelerini görebilirler, bu da görevlerin daha verimli bir şekilde tamamlanmasını ve teslimat sürecinin ilerlemesini sağlar.

Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri

Excel, Word, Teams ve PowerPoint dahil olmak üzere Microsoft araçlarıyla entegre olur

Görevler için özelleştirilebilir grafikler

Planner Hub ile basit görev izleme

Renk kodlu etiketler

Microsoft Planner sınırlamaları

Kart yorumlarını yayınladıktan sonra düzenleme seçeneği yoktur

Planlayıcı aracı sezgisel olmayabilir

Microsoft Planner fiyatlandırması

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Microsoft Planner puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (150+ yorum)

En İyi Görsel Proje Yönetimi Aracıyla Hayal Edin, Görselleştirin ve Başarın

Bahsettiğimiz en iyi görsel proje yönetimi yazılım araçlarını kullanarak vizyoner fikirlerinizi kolayca başarılı bir projeye dönüştürebilirsiniz.

Hangi seçeneği seçeceğinizden emin değil misiniz? ClickUp'ı deneyin! Kapsamlı özellikleri, iş ve yaratıcı projeler için mükemmeldir. Platformun grafiklerini, çizelgelerini, Kanban panolarını, Beyaz Tahtalarını ve diğer görsel araçlarını kullanarak takımınızı yeni zirvelere taşıyın! ?