2025'in En İyi 20+ Ücretsiz Kanban Panosu Yazılımı Uygulaması

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak ve önünüzdeki sayısız işi yönetmek için yollar arıyorsanız, Kanban panolarını şiddetle tavsiye ederim. Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda araç varken, "kendim için doğru aracı nasıl seçeceğim?" diye merak ediyor olabilirsiniz
İşte bu yüzden size yardımcı olmak için buradayım.
Bunların çoğunu kendim denedikten sonra, minimum çabayla başlamanıza yardımcı olacağına inandığım en iyi 23 Kanban proje yönetimi yazılımının bir listesini derledim.
Umarım bu liste, bugün "Kanban'a başlamak" için size yardımcı olur!
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte en iyi Kanban yazılım araçlarının özeti:
- ClickUp (En iyisi, kapsamlı, özelleştirilebilir, birçok araçla entegre)
- Trello (Görsel görev yönetimi, basit ve sezgisel kullanım için en iyisi)
- Monday. com (Özelleştirme ve görsel çekicilik açısından en iyisi)
- MeisterTask (İş akışı otomasyonu ve kullanıcı dostu olması açısından en iyisi)
- Smartsheet (Büyük projeler ve çoklu görünümler için en iyisi)
- Kanban Tool (Küçük takımlar için en iyisi, basit ve etkili)
- Asana (UI tasarımı ve UX için en iyisi, işbirliği için iyi)
- Jira (Yazılım geliştirme için en iyisi, çevik odaklı)
- Zoho Projects (İşbirliği ve yerleşik iletişim için en iyisi)
- Microsoft Planner (Microsoft Teams entegrasyonu için en iyisi)
- Businessmap (Karmaşık iş akışlarını görselleştirmek için en iyisi)
- Notion (Küçük projeler için en iyisi, Kanban ile notları birleştirir)
- Airtable (Veri odaklı projeler için en iyisi, elektronik tablo benzeri)
- KanbanFlow (Pomodoro zaman takibi için en iyisi)
- Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve yaratıcı takımlar için en iyisi)
- Kanban Zone (Karmaşık iş akışlarını yönetmek için en iyisi)
- ProjectManager.com (Gelişmiş proje izleme için en iyisi)
- Taskworld (Takım işbirliği için en iyisi)
- Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)
- Kanbanchi (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
- ZenHub (GitHub entegrasyonu için en iyisi)
- Wrike (Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi)
- Kanbanize (Çevik uygulamaları ölçeklendirmek için en iyisi)
Bir Kanban aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Özel bir Kanban aracı, görsel bir görev panosundan daha fazlasıdır. Proje yönetimini optimize eder, iş akışlarını kolaylaştırır ve işbirliğini teşvik eder.
Kanban yazılımını değerlendirirken odaklandığım noktalar şunlardır:
- Özelleştirilebilir panolar: Basit projelerden karmaşık projelere kadar aralıkta değişen iş akışlarını özelleştirmenize olanak tanır
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: Tekrarlayan görevleri azaltarak zaman kazanmanıza yardımcı olur
- Görev yönetimi: Görevleri atamayı, son tarihleri belirlemeyi ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır
- Zaman takibi: Görev sürelerini ölçer ve verimliliği optimize eder
- Entegrasyon seçenekleri: Slack, Google Drive veya Microsoft Teams gibi araçlarla senkronizasyon
- WIP sınırları: Görev yükünün aşırıya çıkmasını önler ve önceliklere odaklanmanızı sağlar
- Görsel proje yönetimi özellikleri: Zaman çizelgeleri ve kaynak yönetimi gibi araçlarla netliği artırır
- Sezgisel arayüz: Takımların sorunsuz bir şekilde benimsemesi için kullanım kolaylığı sağlar
Bu özellikleri göz önünde bulundurarak, proje yönetimi yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi Kanban araçlarını keşfedelim.
💡 Profesyonel İpucu: Herhangi bir Kanban aracını kullanırken, farklı görev türlerini veya öncelikleri ayırmak için yüzme şeritleri oluşturun. Bu, "Acil", "Rutin" veya "Blok" gibi kategorileri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olabilir
20+ En İyi Kanban Panosu Yazılımı
Daha önce de belirttiğim gibi, bu liste bu araçlarla ilgili kişisel deneyimlerimi ve performanslarını yansıtmaktadır. İhtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için çok çeşitli senaryoları incelemeye çalıştım!
1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
Entegre Kanban panoları, diğer adıyla Pano Görünümü, takımımın iş akışlarını görselleştirmesine, görevleri yönetmesine ve işbirliğini artırmasına yardımcı oldu.
Proje yöneticileri, ürün sahipleri ve yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanan ClickUp Kanban Panosu Görünümü, basit görev panolarından karmaşık çok aşamalı iş akışlarına kadar çeşitli projelere uyum sağlar.
ClickUp Kanban Panosu, projeleri verimli bir şekilde yönetmek için paha biçilmez bir değere sahiptir. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir arayüzü, iş akışını takımımın ihtiyaçlarına göre uyarlama imkanı sunar.
Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, takımım görevleri görsel olarak düzenleyip önceliklendirebilir ve proje aşamalarının gerçek zamanlı bir anlık görüntüsü için özel durumlar ayarlayabilir.
Bu özellik, son teslim tarihlerini, öncelikleri ve takım görevlerini izlemek için Özel Alanlar ile genişletilir, ayrıca geçişleri kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları ile görev devri basit ve etkili hale gelir.
Kısa sprintler veya devam eden geliştirme döngüleri için görev netliği ve verimlilik sağlayan çok yönlü bir alan ve bazı mükemmel özellikler sunar. Özelleştirilebilir durumları ve iş akışları sayesinde, proje aşamalarını benzersiz iş akışınıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.
Darboğazları önlemek için, WIP sınırları ayarlayarak herhangi bir zamanda ilerlemekte olan görevlerin sayısını kontrol etmeye çalışıyorum. Son olarak, yorumlar, ek dosyalar ve anlık bildirimler gibi sorunsuz özellikler sayesinde takımla bağlantıda kalmama yardımcı oluyor ve herkesin her zaman bilgilendirilmesini sağlıyor.
Bu özellikler, ClickUp'ın Kanban panosunu, özellikle karmaşık projeleri yönetmek için proje yönetimi araç setimin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Çoğu proje yönetimi yazılımından daha çok yönlü olduğu söylenebilir.
ClickUp Kanban Görünümü Yol Haritası Şablonu
ClickUp ekosisteminde, yapılandırılmış bir proje planlama aracına alternatif olarak ClickUp Kanban Görünüm Yol Haritası Şablonu'nu da sıklıkla kullanıyorum.
Proje aşamalarını, zaman çizelgelerini ve takım önceliklerini görselleştirmeme olanak tanır ve görev kategorilerini, bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini özelleştirmede esneklik sunar.
Bu yol haritası yaklaşımı şeffaflığı artırarak takımların yaklaşan dönüm noktalarını görmelerini, zaman çizelgelerini izlemelerini ve önceliklerini aşağıdakilerle birlikte ayarlamalarını sağlar:
- Önceden tanımlanmış birkaç görünümden biri aracılığıyla herkesin rolünün ve son teslim tarihlerinin net olmasını sağlayın
- Özel Alanlar aracılığıyla görev süresi ve özellik açıklamaları gibi önemli veri noktalarını yakalayın
- Liste ve Öncelik Görünümleri aracılığıyla ilerlemeyi tutarlı bir şekilde kontrol etmek, projenin sapmasını önlemeye yardımcı olur
Bu şablonun yanı sıra, çevik bir geliştirme takımının parçasıysanız, ClickUp Yazılım Geliştirme için Kanban Şablonu çevik geliştirme takımlarına göz atın.
Net sprint yapıları sunar ve özellik geliştirmeyi teslimat programlarıyla uyumlu hale getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir Panolar ile her panoyu farklı projelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde tekrarlayan görevleri kolaylaştırın ve yüksek etkili işlere odaklanın
- ClickUp'ı Google Takvim, Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre ederek verimliliği artırın ve iletişiminizi merkezileştirin
- Her görevde çalışılan saatleri takip edin ve ClickUp Gösterge Panelleri ve Proje Zaman Takibi aracılığıyla yerleşik raporlama özelliği ile verimliliği değerlendirmek için raporlar oluşturun
- Uzun vadeli planlama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde Kanban panosu şablonlarınızı özelleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Bu kadar çok özellik varken, özellikle proje yönetimi yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için başlangıç aşaması zorlu olabilir
- Özellikle büyük ek dosyaları içeren birden fazla panoyu kullanırken görevlerin yüklenmesinde ara sıra gecikmeler yaşadım.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
ClickUp, geniş bir yelpazede özelleştirme seçenekleri sunar. Görev düzeninden (listeler, Kanban panoları, zaman çizelgeleri) özel otomasyonlar oluşturma yeteneğine kadar, küçük veya büyük her takımın ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Yazılım, görev yönetimi, alt görevler, yorumlar, belirli üyelere görev atama, ilerleme izleme, otomasyonlar, diğer araçlarla entegrasyonlar (Google Drive, Slack, diğerleri) ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler içerir. Ek olarak, her bir görev için harcanan zamanı izlemek isteyenler için yararlı olan zaman takibi desteği de bulunmaktadır.
ClickUp, geniş bir yelpazede özelleştirme seçenekleri sunar. Görev düzeninden (listeler, Kanban panoları, zaman çizelgeleri) özel otomasyonlar oluşturma yeteneğine kadar, küçük veya büyük her takımın ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Yazılım, görev yönetimi, alt görevler, yorumlar, belirli üyelere görev atama, ilerleme izleme, otomasyonlar, diğer araçlarla entegrasyonlar (Google Drive, Slack, diğerleri) ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler içerir. Ek olarak, her bir görev için harcanan zamanı izlemek isteyenler için yararlı olan zaman takibi desteği de mevcuttur.
📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir.
ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.
2. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)
Basitlik ve sezgisel tasarım arıyorsanız, Trello, görevlerini yönetmek için basit bir platform arayan takımlar için idealdir. Kullanıcıların, imza niteliğindeki kart ve pano arayüzünü kullanarak organize iş akışları oluşturmalarına yardımcı olma konusunda mükemmeldir
Kişisel ve takım projelerini etkili bir şekilde izlemek için özellikle küçük takımlar ve bireyler arasında popülerdir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Trello'nun sezgisel tasarımıyla görev yönetimini basitleştirin ve kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzüyle kartları listeler arasında hızlıca taşıyın
- Takvimler, otomasyon ve analitik gibi araçları entegre ederek çok çeşitli Power-Up'larla ş Akışınızı geliştirin
- Daha iyi önceliklendirme için renk kodlu etiketleri ve son teslim tarihlerini özelleştirin, görevlerin düzenli ve kolayca tanımlanabilir olmasını sağlayın
Trello sınırlamaları
- Karmaşık iş akışları için sınırlı ölçeklenebilirlik, özellikle diğer Trello alternatifleriyle karşılaştırıldığında
- Power-Ups, gelişmiş ve kapsamlı işlevler için ek maliyet gerektirebilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlar
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.200+ yorum)
Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlar.
Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/iyileştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran bir tasarımda ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlıyor.
3. Monday. com (Özelleştirme için en iyisi)
Monday.com, takımların iş akışlarını sıfırdan oluşturmalarına olanak tanıyan eşsiz bir özelleştirme düzeyi sunar.
Birden fazla çevik proje yönetimi takımını idare ediyor veya fonksiyonlar arasında koordinasyon sağlıyor olsanız da, Monday.com süreçleriniz üzerinde görünürlük ve kontrol sağlar.
Görsel çekiciliği ve modüler özellikleri, onu tasarım ve pazarlama takımlarının favorisi haline getiriyor.
Monday. com en iyi özellikler
- Proje durumları ve son teslim tarihlerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış için son derece görsel gösterge panelleriyle takımın ilerlemesini izleyin
- Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak manuel görev güncellemelerini azaltmak için özel otomasyonlar ve kurallar oluşturun
- Zaman çizelgesi ve takvim dahil olmak üzere çok sayıda esnek görünüm seçeneği ile iş akışlarınıza en uygun biçimlerde projeleri planlayın ve izleyin
Monday. com sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri gereklidir
- Karmaşık kurulumları olan kullanıcılar tarafından bildirilen zor öğrenme süreci
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı)
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: 20'den fazla en iyi Monday alternatifini test ettik
4. MeisterTask (İş akışı otomasyonu için en iyisi)
MeisterTask'ın en sevdiğim özelliklerinden biri, otomasyon ve basitliğe öncelik vererek takımların tekrarlayan görevlerde zaman kazanmasını sağlamasıdır.
Temiz ve kullanıcı dostu tasarımı, teknik bilgiye sahip olmayan takımların bile etkili proje yönetimi uygulamaları hayata geçirmesini sağlar. MeisterTask'ın benzersiz özellikleri, karmaşık iş akışlarını basitleştirerek ve sorunsuz bir işbirliği sağlayarak uzun vadeli verimliliği destekler.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- Görev atamaları veya durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri akıllı otomasyon araçlarıyla otomatikleştirin
- Sonuçları izlemek için sezgisel proje zaman çizelgeleri aracılığıyla görevleri görsel olarak zaman çizelgelerine düzenleyin, böylece ilerlemeyi kolayca takip edin ve son teslim tarihlerini kaçırmayın
- Hareket halindeyken görev yönetimi için mobil uyumlu tasarımla tüm cihazlardan projeleri etkin bir şekilde yönetin
MeisterTask sınırlamaları
- Ücretsiz planda sınırlı raporlama araçları
- Daha düşük fiyat kademelerinde sınırlı entegrasyonlar
MeisterTask fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)
MeisterTask'ı birkaç aydır kullanıyorum ve şunu söylemeliyim ki, bu bir devrim! Kullanım kolaylığı olağanüstü – her şey sezgisel ve anlaşılır. Uygulaması çok kolaydı ve başlangıç süreci çok sorunsuz geçti. En öne çıkan özelliklerinden biri, en yüksek veri güvenliği, bu da bilgilerimizin güvende olduğunu bilmemizi sağlıyor. MeisterTask, proje yönetimimizi gerçekten basitleştirdi. Bizi organize ve yolunda tutarak gelirleri optimize etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, görev yönetiminde çok fazla zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırıyor. Genel olarak, iş akışını kolaylaştırmak ve takımının verimliliğini artırmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir araç!
MeisterTask'ı birkaç aydır kullanıyorum ve şunu söylemeliyim ki, bu bir devrim! Kullanım kolaylığı olağanüstü – her şey sezgisel ve anlaşılır. Uygulaması çok kolaydı ve başlangıç süreci çok sorunsuz geçti. En öne çıkan özelliklerden biri, en yüksek veri güvenliği, bu da bilgilerimizin güvende olduğunu bilmemizi sağlıyor. MeisterTask, proje yönetimimizi gerçekten basitleştirdi. Bizi organize ve yolunda tutarak gelirleri optimize etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, görev yönetiminde çok fazla zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırıyor. Genel olarak, iş akışını kolaylaştırmak ve takımının verimliliğini artırmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir araç!
➡️ Ayrıca okuyun: Görev Yönetimi için En İyi 10 MeisterTask Alternatifi
5. Smartsheet (Büyük projeler için en iyisi)
Smartsheet, büyük ölçekli, karmaşık projeleri yönetmek için idealdir. Kanban, Gantt ve takvim dahil olmak üzere çoklu görünümler sunarak proje zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar için kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Smartsheet proje yönetimi özellikle faydalı buldum; yapılandırılmış bir iş akışı sürdürmeme ve her seviyedeki proje aşamalarını görselleştirmeme yardımcı oldu.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Kanban, Gantt, Izgara ve Takvim görünümleri arasında geçiş yaparak proje ilerlemesi ve zamanlaması hakkında kapsamlı bir fikir edinin
- Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak, manuel müdahaleyi en aza indirmek ve takım verimliliğini artırmak için özel otomasyon kuralları oluşturun
- Gerçek zamanlı güncellemeler ve mesajlaşma fonksiyonları ile platformdan ayrılmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlayarak takım iletişiminizi geliştirin
Smartsheet sınırlamaları
- Daha basit Kanban araçlarına kıyasla daha pahalıdır
- Temel görev yönetimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok karmaşık
Smartsheet fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $ (1-10 kullanıcı)
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (17.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)
6. Kanban Tool (Küçük takımlar için en iyisi)
Kanban Tool'u, denediğim en basit ama en etkili Kanban tabanlı proje yönetimi araçlarından biri olarak buldum. Takım yönetimi için de çok iyi.
Küçük takımlar için tasarlanmış, basit ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Bu araç, sadeliğe ve temel Kanban özelliklerine odaklanmasıyla, kullanımı kolay ancak etkili bir görev yönetim sistemi arayanlara mükemmel bir seçimdir.
Kanban Tool'un en iyi özellikleri
- Güncellemeleri ve görevlerin ilerlemesini anında görün, herkesin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayın
- Her görev için harcanan zamanı izleyerek verimliliği değerlendirmeyi ve zaman yönetimini iyileştirmeyi kolaylaştırın
- Takım üyelerinin aşırı yüklenmesini önlemek için WIP sınırlarını tanımlayın ve aktif görevlere odaklanın
Kanban Aracı sınırlamaları
- Daha büyük takımlar için sınırlı gelişmiş özellikler
- Rakiplere kıyasla daha az entegrasyon
Kanban Tool fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
Kanban Aracı derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)
7. Asana (UI tasarımı ve UX için en iyisi)
Asana, görsel olarak çekici bir arayüzü sağlam görev yönetimi özellikleriyle birleştirir. Kullanıcı dostu bir ortamda işbirliğini geliştirmek ve iş akışlarını optimize etmek isteyen takımlar için özellikle etkilidir.
Görevleri yönetilebilir alt görevlere ayırmak ve projenin tamamlanmasına giden yolu netleştirmek için özellikle yararlı buldum
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje ihtiyaçlarınıza uygun panolar oluşturun, görevleri ve durumlarını görsel olarak temsil edin
- Takım üyelerine belirli son tarihlerle görevler atayın, hesap verebilirliği ve zamanında tamamlanmayı teşvik edin
- Çeşitli araçlarla kolayca entegre edin, farklı platformlarda ş Akışı verimliliğini artırın
Asana sınırlamaları
- Daha büyük kurumsal projeler için sınırlı işlevsellik
- Raporlama özellikleri premium planlar gerektirir
Asana fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $
- Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise/Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)
Asana, sprintleri yönetmek ve planlamak için çok sayıda araç sağlar ve aşamaları basitlikle geliştirmeye yardımcı olur, karışıklığı azaltır ve takım üyeleri arasında netlik sağlar. Yığılmış düzeni ve altta yatan takvim görünümünü beğendim. Bazı ortak özelliklerden yoksundur ve kullanıcı arayüzü, özel raporlar ve araçtan dışa aktarma seçenekleriyle iyileştirilebilir. Makine öğrenimi yoluyla otomasyonu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum.
Asana, sprintleri yönetmek ve planlamak için çok sayıda araç sağlar ve aşamaları basitlikle geliştirmeye yardımcı olur, karışıklığı azaltır ve takım üyeleri arasında netlik sağlar. Yığılmış düzeni ve altta yatan takvim görünümünü beğendim. Bazı ortak özelliklerden yoksundur ve kullanıcı arayüzü, özel raporlar ve araçtan dışa aktarma seçenekleriyle iyileştirilebilir. Makine öğrenimi yoluyla otomasyonu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum.
➡️ Ayrıca okuyun: Asana Vs. ClickUp: Hangi Takım Yönetimi Aracı Daha İyi?
8. Jira (Yazılım geliştirme için en iyisi)
Yazılım geliştirme takımları için bir güç merkezi olan Jira, geliştirici çevrelerinde iyi bilinir. Çevik metodolojilere göre uyarlanmış özellikleriyle sprintleri, birikmiş işleri ve karmaşık geliştirme projelerini yönetmede mükemmeldir.
Jira'yı birden fazla takımın dahil olduğu projeleri koordine etmek için özellikle yararlı buldum. Değişen proje gereksinimlerine kolayca uyum sağlamamı sağlıyor.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Jira, adını Japonca'da Godzilla anlamına gelen "Gojira" kelimesinden almıştır.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Hataları, görevleri ve iyileştirmeleri gerçek zamanlı olarak takip edin, geliştirme döngüleri sırasında hiçbir şeyin atlanmamasını sağlayın
- Karmaşık aramalar için JQL (Jira Query Language) kullanarak birden fazla projedeki sorunları hassas bir şekilde izleyin
- Bitbucket ve Confluence gibi birçok geliştirme aracıyla entegre olarak takım işbirliğini ve verimlilik için iş akışı analizini geliştirin
Jira sınırlamaları
- Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık kurulum süreci
- Daha küçük, yazılım dışı takımlar için bu durum çok zor olabilir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (14.900+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: Trello vs Jira: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?
9. Zoho Projects (İşbirliği için en iyisi)
Zoho Projects, çeşitli özellikleri tek bir platformda birleştirerek takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Bağımlılıkları izleme ve ilerlemeyi takip etme araçlarıyla, bir projenin her yönünün hesaba katılmasına olanak tanır.
Zoho'nun yerleşik iletişim araçları, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirerek dağıtılmış takımlar arasında favori haline getirir.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Bütçeleri yönetmek ve proje zaman çizelgelerini değerlendirmek için yerleşik zaman takibi ile iş saatlerini kaydedin
- Takım üyeleri arasında etkili iletişimi kolaylaştırmak için sohbet, yorum ve dosya paylaşım özellikleriyle entegre edin
- Gösterge panelinizi, ilgili proje metriklerini ve KPI'ları gösterecek şekilde özelleştirin ve proje ilerlemesi hakkında hızlı bir genel bakış sağlayın
Zoho Projects sınırlamaları
- Daha düşük planlarda sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Gelişmiş özellikler için daha dik öğrenme eğrisi
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz (3 kullanıcıya kadar, iki proje)
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (720+ yorum)
10. Microsoft Planner (Microsoft Teams entegrasyonu için en iyisi)
Zaten Microsoft Suite kullanıcısı mısınız? Microsoft Planner'dan başka bir yere bakmayın. Microsoft Office ekosistemiyle doğrudan entegre olan bu uygulama, görev yönetimi için basit bir Kanban tarzı araç sunar.
Gerçek zamanlı güncellemeleri ve işbirliği özellikleri, takımların Teams ve Outlook gibi tanıdık araçlarla verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Planner, Microsoft ürünlerine büyük ölçüde bağımlı olan küçük ve orta ölçekli takımlar için özellikle etkilidir.
Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri
- Takım üyelerine görevler atayın ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi için son teslim tarihleri belirleyin
- Yerleşik grafikler ve gösterge panelleriyle görevlerin tamamlanma durumunu ve proje ilerlemesini izleyin
- Yaklaşan son tarihler ve görev güncellemeleri için otomatik bildirimlerle bilgilendirilmeye devam edin
Microsoft Planner sınırlamaları
- Gelişmiş Kanban araçları ve diğer Microsoft Planner alternatifleriyle karşılaştırıldığında temel işlevler
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Microsoft Planner fiyatlandırması
- Ücretsiz (Microsoft 365 planlarında)
- Planner Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Planner ve Project Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30,00 $
- Planlayıcı ve Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55,00 $
Microsoft Planner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (210+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (250+ yorum)
11. Businessmap (Karmaşık iş akışlarını görselleştirmek için en iyisi)
Businessmap, karmaşık iş akışlarını görselleştirip izlemesi gereken takımlar için tasarlanmıştır. Gelişmiş haritalama özellikleri sunarak kuruluşların süreçleri birbirine bağlamasına, darboğazları belirlemesine ve işlemleri optimize etmesine olanak tanır.
Bu araçlar, netlik ve yapının çok önemli olduğu operasyon, insan kaynakları ve finans gibi departmanlar için özellikle uygundur.
Businessmap'in en iyi özellikleri
- Kanban panoları ile birlikte ayrıntılı süreç haritaları oluşturarak proje akışları ve bağımlılıklar hakkında bütünsel bir görünüm elde edin
- Görevleri bölün ve bağımlılıkları olan karmaşık projeleri yönetin, projenizin sorunsuz ilerlemesini sağlayın
- Uygulama içi sohbet ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini geliştirin ve harici iletişim araçlarına olan ihtiyacı azaltın
Businessmap sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
Businessmap fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 179 $'dan başlar (en az 15 kullanıcı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Businessmap puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Yeni Kanban araçlarına takımın katılımını artırmak için kısa, uygulamalı atölye çalışmaları düzenleyin. Gerçek proje verileriyle özellikleri gözden geçirmek, benimseme sürecini kolaylaştırabilir.
12. Notion (Küçük projeler için en iyisi)
Deneyimlerime göre, Notion, Kanban panolarını not alma ve dokümantasyon özellikleriyle birleştiren esnek bir çalışma alanı sunar. Küçük projeler ve kişisel görev yönetimi için mükemmeldir.
Notion'un en iyi özellikleri
- İş akışınıza göre uyarlanmış görevleri düzenleyin ve takip edin
- Sorunsuz bir proje yönetimi deneyimi için notları, görevleri ve veritabanlarını birleştirin
- Daha hızlı kurulum ve daha yüksek verimlilik için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın
Notion sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı erişim
- Karmaşık proje yönetimi için yeterince derinlemesine olmayabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)
13. Airtable (Veri odaklı projeler için en iyisi)
Airtable, görev izleme ile birlikte verileri düzenlemek ve analiz etmek isteyen takımlara hitap eden, elektronik tablo işlevselliği ve proje yönetiminin benzersiz bir karışımıdır.
Esnek arayüzü, kullanıcıların veritabanları oluşturmasına olanak tanır, bu da onu büyük veri kümelerini veya birbiriyle bağlantılı projeleri yöneten takımlar için mükemmel hale getirir.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Panoları farklı projelere uyacak şekilde özelleştirin ve gerektiğinde görünümleri değiştirin
- Büyük veri kümelerini izleyin ve ilgili kayıtları kolayca birbirine bağlayın; bu, birbiriyle bağlantılı görevlerin olduğu projeler için yararlıdır
- Otomasyon ile tekrarlayan görevlere harcadığınız zamanı azaltın
Airtable sınırlamaları
- Ücretsiz plan, depolama ve kayıt sınırlamalarına sahiptir
- Veritabanı işlevselliği için daha dik öğrenme eğrisi
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 54 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)
14. KanbanFlow (Pomodoro zaman takibi için en iyisi)
Pomodoro Tekniği, 1980'lerin sonunda geliştirilen bir zaman yönetimi yöntemidir. Mutfak zamanlayıcısı kullanarak işi genellikle 25 dakikalık aralıklarla bölümlere ayırır ve aralar kısa molalarla ayrılır
Siz de benim ve birçok kişi gibi Pomodoro tekniğini yararlı bulduysanız, KanbanFlow harika bir seçimdir. Pomodoro tarzı zaman takibini doğrudan Kanban panolarına entegre ederek, odaklanma ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.
KanbanFlow'un en iyi özellikleri
- Özel sütunlar, renk kodlu görevler ve alt görevlerle görev panolarını proje ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve iş akışlarının görsel olarak ayrıştırılmasını sağlayın
- WIP (İşlemdeki İşler) sınırlarıyla görev önceliklerini yönetin ve karmaşık projeleri kolaylaştırmak için bağımlılıklar ayarlayın
- Görev tabanlı verimlilik bilgilerine ve zaman takibi raporlarına erişin; takım performansını ve proje zaman çizelgelerini değerlendirmek için idealdir
KanbanFlow sınırlamaları
- Sınırlı raporlama ve görselleştirme özellikleri
- Daha az üçüncü taraf entegrasyon
KanbanFlow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
KanbanFlow puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
15. Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası için en iyisi)
Miro, Kanban panolarını zihin haritaları ve akış şemaları gibi beyin fırtınası araçlarıyla birleştiren çok yönlü bir platformdur. Görevleri işbirliği içinde planlamak, fikir üretmek ve yürütmek isteyen yaratıcı takımlar için ideal bir çözümdür.
Miro'nun gerçek zamanlı düzenleme ve geniş şablon kütüphanesi, uzaktan veya karma takımlar için paha biçilmez bir değer sunar.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Uzaktan işbirliği için mükemmel olan yapışkan notlar, yorumlar ve canlı imleç izleme ile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
- Kanban panolarından stratejik planlamaya kadar her şey için şablonları kullanarak yeni bir projeye hızlıca başlayın
- Slack, Jira ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak takımların görevleri senkronize etmesine ve platformlar arasında işbirliği yapmasına olanak tanıyın
Miro sınırlamaları
- Çoğu özellik için internet bağlantısı gerekir
- Fiyatlar büyük takımlar için yüksek olabilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
Bazen, yeni kullanıcılar için kullanıcı deneyimi biraz zor olabilir. Herkesi platforma alıştırmak ve ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak için biraz zaman ayırmam gerekiyor. Arayüz, uzun vadede harika olan ancak yeni kullanıcılar için oldukça zorlayıcı olan özelliklerle doludur. Bununla birlikte, biraz zaman ayırıp keşfettikten sonra, takımlar için harika bir araç haline gelir.
Bazen, yeni kullanıcılar için kullanıcı deneyimi biraz zor olabilir. Herkesi platforma alıştırmak ve ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak için biraz zaman ayırmam gerekiyor. Arayüz, uzun vadede harika olan ancak yeni kullanıcılar için oldukça zorlayıcı olan özelliklerle doludur. Bununla birlikte, biraz zaman ayırıp keşfettikten sonra, takımlar için harika bir araç haline gelir.
16. Kanban Zone (Karmaşık iş akışlarını yönetmek için en iyisi)
Karmaşık projeleri yönetiyorsanız, Kanban Zone karmaşık iş akışlarını yönetmek ve optimize etmek için gelişmiş proje yönetimi araçları sağlamaya odaklanmaktadır.
Eşsiz çok seviyeli panoları, takımların bağımlılıkları haritalandırmasına ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanıyarak, yüksek düzeyde görünürlük gerektiren büyük projeler için özellikle uygun hale getirir.
Kanban Zone'un en iyi özellikleri
- Görevler arasındaki ilişkileri göstermek için iş akışlarını yapılandırın, daha karmaşık projeler için faydalıdır
- Birden fazla projede ilerlemeyi takip ederek proje hedeflerini ve takım faaliyetlerini daha kolay uyumlu hale getirin
- Görev akışını kolaylaştırmak ve proje darboğazlarını önlemek için bağımlılıklar ve WIP sınırları ekleyin
Kanban Zone sınırlamaları
- Üçüncü taraf proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar
- Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri gereklidir
Kanban Zone fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 6,25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13,75 ABD doları
- Portföy: Kullanıcı başına aylık 20 $
Kanban Zone puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
17. ProjectManager.com (Gelişmiş proje izleme için en iyisi)
ProjectManager.com, karmaşık portföyleri yöneten takımlar için özel olarak tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir araçtır.
Gelişmiş raporlama ve planlama yetenekleriyle, kaynak tahsisi, zaman çizelgeleri ve proje performansı hakkında ayrıntılı bilgiler gerektiren kuruluşlar için idealdir. Kanban panolarından proje gösterge panellerine kadar her şeyi sunar.
Bu araç, hassasiyet ve ölçeklenebilirliğin kritik öneme sahip ortamlarda başarılıdır.
ProjectManager.com'un en iyi özellikleri
- Özellikle büyük ve karmaşık projeler için yararlı olan proje gösterge panelleri, zaman çizelgeleri ve kaynak yönetimi raporlarıyla içgörüler elde edin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin
- Görevleri atayın, zamanı takip edin ve birden fazla projede takım performansını izleyin
ProjectManager.com sınırlamaları
- Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek maliyet
- Yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme süreci
ProjectManager.com fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 16 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 28 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ProjectManager.com puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (340+ yorum)
18. Taskworld (Takım işbirliği için en iyisi)
Bazen, bir projenin başarıyla tamamlanmasının önündeki en büyük engel, takım üyeleri arasındaki iletişim eksikliğidir. Takımlarınız uzak ve/veya eşzamansız rollerde dağılmışsa, bu özellikle zordur.
Taskworld, Kanban panolarını sağlam işbirliği özellikleriyle entegre ederek bu sorunu çözer ve iletişim ve şeffaflığı önceliklendiren takımlar için mükemmel bir seçim haline gelir.
Sezgisel arayüzü ve yerleşik analitik özellikleri, takımların hızlı tempolu ortamlarda bile yolunda ve senkronizasyonda kalmasını sağlar.
Taskworld'ün en iyi özellikleri
- Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım sorumluluklarını tek bir görünümde görselleştirin
- Herkesi görevler konusunda senkronize tutan gerçek zamanlı güncellemelerle proje ilerlemesi hakkında güncel kalın
- Uygulama içi sohbet ile takım işbirliğini ve verimliliği artırın
Taskworld sınırlamaları
- Gelişmiş iş akışları için sınırlı özelleştirme
- Tüm özellikler için premium fiyatlandırma
Taskworld fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Taskworld puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)
🧠 Eğlenceli Bilgi: Taskworld, sadece görevlerin ilerlemesini değil, aynı zamanda takım üyelerinin belirli görevlerle ilgili duygusal geri bildirimlerini de izleyerek takımın moralini ve işbirliğini artırır.
19. Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)
Todoist, hem bireysel kullanıcılar hem de takımlar için çok yönlü bir görev yönetimi uygulamasıdır. Temiz bir arayüz sunar ve Panolar özelliği sayesinde Kanban dahil çeşitli verimlilik metodolojilerini destekler.
Bu esneklik, kişisel görevleri ve ortak projeler yönetmek için uygun hale getirir.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Öncelikleri belirleyin ve acil görevleri takip etmek için etiketler ekleyin ve daha iyi organizasyon için bunları kategorilere ayırın
- "Önümüzdeki Salı" gibi ifadeler yazarak son teslim tarihlerini ve son tarihleri belirleyin, görev girişlerini verimli hale getirin
- Çeşitli iş akışları için yerleşik şablonları kullanarak hızlı bir şekilde başlayın
Todoist sınırlamaları
- Daha sağlam araçlarda bulunan bazı gelişmiş proje yönetimi fonksiyonları eksik olabilir
- Etiket ve filtre gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
Todoist'i neredeyse ilk günden beri kullanıyorum. Şirket, deneyimlediğim en şeffaf şirketlerden biri ve geliştirme ve destek ekibi, bilinen çoklu evrende en iyilerinden biri. Kullanmaya başladığımdan beri, temel metodolojilerimi değiştirmedim ve yeni özellikler çıktıkça zaman zaman ufak değişiklikler yaptım. Remember The Milk, Any. do, TickTick vb. gibi hemen hemen tüm görev yöneticilerini denedim ve Todoist hala benim gözümde en iyisi.
Todoist'i neredeyse ilk günden beri kullanıyorum. Şirket, deneyimlediğim en şeffaf şirketlerden biri ve geliştirme ve destek ekibi, bilinen çoklu evrende en iyilerinden biri. Kullanmaya başladığımdan beri, temel metodolojilerimi değiştirmedim ve yeni özellikler çıktıkça zaman zaman ufak değişiklikler yaptım. Remember The Milk, Any.do, TickTick vb. gibi hemen hemen tüm görev yöneticilerini denedim ve Todoist hala benim gözümde en iyisi.
20. Kanbanchi (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
Binlerce diğer kullanıcı gibi, Google Çalışma Alanı ve sunduğu hizmetleri düzenli olarak kullanıyorsanız, Kanban panosu ihtiyaçlarınız için Kanbanchi'yi keşfetmelisiniz.
Kanbanchi, Google Çalışma Alanı kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman takibi sağlar ve tümü Google Drive ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, Google ekosistemine derinlemesine entegre olmuş takımlar için idealdir.
Kanbanchi'nin en iyi özellikleri
- Optimize edilmiş iş akışı için Google Drive ve diğer Google uygulamalarıyla entegre edin
- Görevlere harcanan zamanı izleyin, verimlilik analizine yardımcı olun
- Performans izleme için kümülatif akış diyagramları ve yanma grafikleri gibi analitik araçları kullanın
Kanbanchi sınırlamaları
- Özellikleri Google'ın ekosistemi için optimize edildiğinden, Google Çalışma Alanı'nı kullanmayan takımlar için daha az uygundur
- Bazı kullanıcılar, arayüzü diğer Kanban araçlarına kıyasla daha az sezgisel bulabilir
Kanbanchi fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 41,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,95 $'dan başlayan fiyatlarla
Kanbanchi puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (280+ yorum)
21. ZenHub (GitHub entegrasyonu için en iyisi)
ZenHub, GitHub kullanan geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi çözümüdür. GitHub arayüzüne doğrudan entegre olur ve geliştirme ortamından çıkmanıza gerek kalmadan Kanban panoları ve çevik proje yönetimi özellikleri sunar.
Bu araç, geliştiricilerin kodlamaya odaklanırken paydaşları proje zaman çizelgeleri hakkında güncel tutmalarına yardımcı olur.
ZenHub'ın en iyi özellikleri
- Sorunsuz bir deneyim için proje yönetimi özelliklerini doğrudan GitHub'a yerleştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, geliştirme verimliliğini artırın
- Ayrıntılı analizlerle proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında içgörüler görünüm
ZenHub sınırlamaları
- Öncelikle GitHub'ı zaten kullanan takımlar için faydalıdır; diğerleri için daha az kullanışlıdır
- Yeni kullanıcıların tüm özellikleri etkili bir şekilde kullanabilmesi için zaman gerekebilir
ZenHub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ZenHub puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)
22. Wrike (Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi)
Wrike'ın, Kanban dahil olmak üzere çeşitli iş akışlarına uyum sağlayacak esneklik sunan kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm.
Görev izleme, Gantt grafikleri ve sağlam raporlama gibi özellikler sunarak farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için uygun hale getirir.
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Çalışma alanınızı belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirin
- Görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi ayrıntılı olarak izleyin
- Entegre Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin
Wrike sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti nedeniyle, özellikle diğer Wrike alternatifleriyle karşılaştırıldığında, daha küçük takımlar için zorlayıcı olabilir
- Gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur ve bu planlar maliyetli olabilir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz.
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise ve Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (2.700+ yorum)
23. Kanbanize (Çevik uygulamaları ölçeklendirmek için en iyisi)
Kanbanize (Ekim 2023'te Businessmap tarafından satın alındı), Kanban panolarını iş otomasyonu ve analitik ile birleştirerek kuruluşların çevik uygulamalarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
İşleri görselleştirmek, iş akışlarını optimize etmek ve kurumsal verimliliği artırmak isteyen takımlar için uygundur.
Kanbanize'nin anahtar özellikleri
- Verimliliği artırmak için iş otomasyon kuralları ile yinelenen görevleri ve süreçleri otomatikleştirin
- Kuruluşunuzdaki birden fazla projeyi ve portföyü yönetin
- Performansı izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için ayrıntılı analizler içeren kapsamlı raporlar ve metrikler oluşturun
Kanbanize sınırlamaları
- Kapsamlı özelliklerin ustalaşması zaman ve eğitim gerektirebilir
- Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için daha az erişilebilir olabilir
Kanbanize fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 179 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kanbanize puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
ClickUp: En iyi Kanban yazılım uygulaması
Burada listelenen çeşitli Kanban panosu araçlarını denedikten sonra, ClickUp'ın uçtan uca proje yönetimi için en iyi seçenek olduğunu ve diğerlerinin de aynı fikirde olduğunu güvenle söyleyebilirim.
ClickUp'ın özelleştirilebilirliği, sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri, takımımın verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve iş akışlarımızı daha verimli hale getirdi.
Özel durumlar oluşturma, görevleri otomatikleştirme ve diğer temel araçlarla entegrasyon yetenekleri, bu yazılımı her proje yöneticisi için vazgeçilmez bir varlık haline getirir.
Kanban deneyiminizi yükseltmek istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolmanızı şiddetle tavsiye ederim — farkı kendiniz deneyimleyin!