2025'in En İyi 20+ Ücretsiz Kanban Panosu Yazılımı Uygulaması

Todoist'i neredeyse ilk günden beri kullanıyorum. Şirket, deneyimlediğim en şeffaf şirketlerden biri ve geliştirme ve destek ekibi, bilinen çoklu evrende en iyilerinden biri. Kullanmaya başladığımdan beri, temel metodolojilerimi değiştirmedim ve yeni özellikler çıktıkça zaman zaman ufak değişiklikler yaptım. Remember The Milk, Any. do, TickTick vb. gibi hemen hemen tüm görev yöneticilerini denedim ve Todoist hala benim gözümde en iyisi.