2025'in En İyi 20+ Ücretsiz Kanban Panosu Yazılımı Uygulaması

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak ve önünüzdeki sayısız işi yönetmek için yollar arıyorsanız, Kanban panolarını şiddetle tavsiye ederim. Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda araç varken, "kendim için doğru aracı nasıl seçeceğim?" diye merak ediyor olabilirsiniz

İşte bu yüzden size yardımcı olmak için buradayım.

Bunların çoğunu kendim denedikten sonra, minimum çabayla başlamanıza yardımcı olacağına inandığım en iyi 23 Kanban proje yönetimi yazılımının bir listesini derledim.

Umarım bu liste, bugün "Kanban'a başlamak" için size yardımcı olur!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi Kanban yazılım araçlarının özeti: ClickUp (En iyisi, kapsamlı, özelleştirilebilir, birçok araçla entegre)

Trello (Görsel görev yönetimi, basit ve sezgisel kullanım için en iyisi)

Monday. com (Özelleştirme ve görsel çekicilik açısından en iyisi)

MeisterTask (İş akışı otomasyonu ve kullanıcı dostu olması açısından en iyisi)

Smartsheet (Büyük projeler ve çoklu görünümler için en iyisi)

Kanban Tool (Küçük takımlar için en iyisi, basit ve etkili)

Asana (UI tasarımı ve UX için en iyisi, işbirliği için iyi)

Jira (Yazılım geliştirme için en iyisi, çevik odaklı)

Zoho Projects (İşbirliği ve yerleşik iletişim için en iyisi)

Microsoft Planner (Microsoft Teams entegrasyonu için en iyisi)

Businessmap (Karmaşık iş akışlarını görselleştirmek için en iyisi)

Notion (Küçük projeler için en iyisi, Kanban ile notları birleştirir)

Airtable (Veri odaklı projeler için en iyisi, elektronik tablo benzeri)

KanbanFlow (Pomodoro zaman takibi için en iyisi)

Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve yaratıcı takımlar için en iyisi)

Kanban Zone (Karmaşık iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

ProjectManager.com (Gelişmiş proje izleme için en iyisi)

Taskworld (Takım işbirliği için en iyisi)

Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)

Kanbanchi (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

ZenHub (GitHub entegrasyonu için en iyisi)

Wrike (Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi)

Kanbanize (Çevik uygulamaları ölçeklendirmek için en iyisi)

Bir Kanban aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Özel bir Kanban aracı, görsel bir görev panosundan daha fazlasıdır. Proje yönetimini optimize eder, iş akışlarını kolaylaştırır ve işbirliğini teşvik eder.

Kanban yazılımını değerlendirirken odaklandığım noktalar şunlardır:

Özelleştirilebilir panolar : Basit projelerden karmaşık projelere kadar aralıkta değişen iş akışlarını özelleştirmenize olanak tanır

Otomatikleştirilmiş iş akışları : Tekrarlayan görevleri azaltarak zaman kazanmanıza yardımcı olur

Görev yönetimi : Görevleri atamayı, son tarihleri belirlemeyi ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır

Zaman takibi : Görev sürelerini ölçer ve verimliliği optimize eder

Entegrasyon seçenekleri : Slack, Google Drive veya Microsoft Teams gibi araçlarla senkronizasyon

WIP sınırları : Görev yükünün aşırıya çıkmasını önler ve önceliklere odaklanmanızı sağlar

Görsel proje yönetimi özellikleri : Zaman çizelgeleri ve kaynak yönetimi gibi araçlarla netliği artırır

Sezgisel arayüz: Takımların sorunsuz bir şekilde benimsemesi için kullanım kolaylığı sağlar

Bu özellikleri göz önünde bulundurarak, proje yönetimi yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi Kanban araçlarını keşfedelim.

💡 Profesyonel İpucu: Herhangi bir Kanban aracını kullanırken, farklı görev türlerini veya öncelikleri ayırmak için yüzme şeritleri oluşturun. Bu, "Acil", "Rutin" veya "Blok" gibi kategorileri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olabilir

20+ En İyi Kanban Panosu Yazılımı

Daha önce de belirttiğim gibi, bu liste bu araçlarla ilgili kişisel deneyimlerimi ve performanslarını yansıtmaktadır. İhtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için çok çeşitli senaryoları incelemeye çalıştım!

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Ücretsiz Başlayın Herhangi bir listeye veya projeye Pano Görünümü ekleyin, böylece sürükle ve bırak kolaylığıyla ilerlemeyi kolayca görebilir ve durumları yönetebilirsiniz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Entegre Kanban panoları, diğer adıyla Pano Görünümü, takımımın iş akışlarını görselleştirmesine, görevleri yönetmesine ve işbirliğini artırmasına yardımcı oldu.

Proje yöneticileri, ürün sahipleri ve yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanan ClickUp Kanban Panosu Görünümü, basit görev panolarından karmaşık çok aşamalı iş akışlarına kadar çeşitli projelere uyum sağlar.

ClickUp Kanban Panosu, projeleri verimli bir şekilde yönetmek için paha biçilmez bir değere sahiptir. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir arayüzü, iş akışını takımımın ihtiyaçlarına göre uyarlama imkanı sunar.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, takımım görevleri görsel olarak düzenleyip önceliklendirebilir ve proje aşamalarının gerçek zamanlı bir anlık görüntüsü için özel durumlar ayarlayabilir.

Bu özellik, son teslim tarihlerini, öncelikleri ve takım görevlerini izlemek için Özel Alanlar ile genişletilir, ayrıca geçişleri kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları ile görev devri basit ve etkili hale gelir.

Kısa sprintler veya devam eden geliştirme döngüleri için görev netliği ve verimlilik sağlayan çok yönlü bir alan ve bazı mükemmel özellikler sunar. Özelleştirilebilir durumları ve iş akışları sayesinde, proje aşamalarını benzersiz iş akışınıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.

Darboğazları önlemek için, WIP sınırları ayarlayarak herhangi bir zamanda ilerlemekte olan görevlerin sayısını kontrol etmeye çalışıyorum. Son olarak, yorumlar, ek dosyalar ve anlık bildirimler gibi sorunsuz özellikler sayesinde takımla bağlantıda kalmama yardımcı oluyor ve herkesin her zaman bilgilendirilmesini sağlıyor.

Bu özellikler, ClickUp'ın Kanban panosunu, özellikle karmaşık projeleri yönetmek için proje yönetimi araç setimin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Çoğu proje yönetimi yazılımından daha çok yönlü olduğu söylenebilir.

ClickUp Kanban Görünümü Yol Haritası Şablonu

ClickUp ekosisteminde, yapılandırılmış bir proje planlama aracına alternatif olarak ClickUp Kanban Görünüm Yol Haritası Şablonu'nu da sıklıkla kullanıyorum.

Proje aşamalarını, zaman çizelgelerini ve takım önceliklerini görselleştirmeme olanak tanır ve görev kategorilerini, bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini özelleştirmede esneklik sunar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Kanban Görünümü Yol Haritası Şablonunu kullanarak görevlerinizde sorunsuz bir şekilde ilerleme kaydedin

Bu yol haritası yaklaşımı şeffaflığı artırarak takımların yaklaşan dönüm noktalarını görmelerini, zaman çizelgelerini izlemelerini ve önceliklerini aşağıdakilerle birlikte ayarlamalarını sağlar:

Önceden tanımlanmış birkaç görünümden biri aracılığıyla herkesin rolünün ve son teslim tarihlerinin net olmasını sağlayın

Özel Alanlar aracılığıyla görev süresi ve özellik açıklamaları gibi önemli veri noktalarını yakalayın

Liste ve Öncelik Görünümleri aracılığıyla ilerlemeyi tutarlı bir şekilde kontrol etmek, projenin sapmasını önlemeye yardımcı olur

Bu şablonun yanı sıra, çevik bir geliştirme takımının parçasıysanız, ClickUp Yazılım Geliştirme için Kanban Şablonu çevik geliştirme takımlarına göz atın.

Net sprint yapıları sunar ve özellik geliştirmeyi teslimat programlarıyla uyumlu hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Panolar ile her panoyu farklı projelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın

ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde tekrarlayan görevleri kolaylaştırın ve yüksek etkili işlere odaklanın

ClickUp'ı Google Takvim, Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre ederek verimliliği artırın ve iletişiminizi merkezileştirin

Her görevde çalışılan saatleri takip edin ve ClickUp Gösterge Panelleri ve Proje Zaman Takibi aracılığıyla yerleşik raporlama özelliği ile verimliliği değerlendirmek için raporlar oluşturun

Uzun vadeli planlama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde Kanban panosu şablonlarınızı özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok özellik varken, özellikle proje yönetimi yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için başlangıç aşaması zorlu olabilir

Özellikle büyük ek dosyaları içeren birden fazla panoyu kullanırken görevlerin yüklenmesinde ara sıra gecikmeler yaşadım.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

ClickUp, geniş bir yelpazede özelleştirme seçenekleri sunar. Görev düzeninden (listeler, Kanban panoları, zaman çizelgeleri) özel otomasyonlar oluşturma yeteneğine kadar, küçük veya büyük her takımın ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Yazılım, görev yönetimi, alt görevler, yorumlar, belirli üyelere görev atama, ilerleme izleme, otomasyonlar, diğer araçlarla entegrasyonlar (Google Drive, Slack, diğerleri) ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler içerir. Ek olarak, her bir görev için harcanan zamanı izlemek isteyenler için yararlı olan zaman takibi desteği de bulunmaktadır.

ClickUp, geniş bir yelpazede özelleştirme seçenekleri sunar. Görev düzeninden (listeler, Kanban panoları, zaman çizelgeleri) özel otomasyonlar oluşturma yeteneğine kadar, küçük veya büyük her takımın ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Yazılım, görev yönetimi, alt görevler, yorumlar, belirli üyelere görev atama, ilerleme izleme, otomasyonlar, diğer araçlarla entegrasyonlar (Google Drive, Slack, diğerleri) ve ayrıntılı raporlar gibi özellikler içerir. Ek olarak, her bir görev için harcanan zamanı izlemek isteyenler için yararlı olan zaman takibi desteği de mevcuttur.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

2. Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Basitlik ve sezgisel tasarım arıyorsanız, Trello, görevlerini yönetmek için basit bir platform arayan takımlar için idealdir. Kullanıcıların, imza niteliğindeki kart ve pano arayüzünü kullanarak organize iş akışları oluşturmalarına yardımcı olma konusunda mükemmeldir

Kişisel ve takım projelerini etkili bir şekilde izlemek için özellikle küçük takımlar ve bireyler arasında popülerdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello'nun sezgisel tasarımıyla görev yönetimini basitleştirin ve kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzüyle kartları listeler arasında hızlıca taşıyın

Takvimler, otomasyon ve analitik gibi araçları entegre ederek çok çeşitli Power-Up'larla ş Akışınızı geliştirin

Daha iyi önceliklendirme için renk kodlu etiketleri ve son teslim tarihlerini özelleştirin, görevlerin düzenli ve kolayca tanımlanabilir olmasını sağlayın

Trello sınırlamaları

Karmaşık iş akışları için sınırlı ölçeklenebilirlik, özellikle diğer Trello alternatifleriyle karşılaştırıldığında

Power-Ups, gelişmiş ve kapsamlı işlevler için ek maliyet gerektirebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlar

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.200+ yorum)

Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlar.

Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/iyileştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran bir tasarımda ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlıyor.

3. Monday. com (Özelleştirme için en iyisi)

Monday.com, takımların iş akışlarını sıfırdan oluşturmalarına olanak tanıyan eşsiz bir özelleştirme düzeyi sunar.

Birden fazla çevik proje yönetimi takımını idare ediyor veya fonksiyonlar arasında koordinasyon sağlıyor olsanız da, Monday.com süreçleriniz üzerinde görünürlük ve kontrol sağlar.

Görsel çekiciliği ve modüler özellikleri, onu tasarım ve pazarlama takımlarının favorisi haline getiriyor.

Monday. com en iyi özellikler

Proje durumları ve son teslim tarihlerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış için son derece görsel gösterge panelleriyle takımın ilerlemesini izleyin

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak manuel görev güncellemelerini azaltmak için özel otomasyonlar ve kurallar oluşturun

Zaman çizelgesi ve takvim dahil olmak üzere çok sayıda esnek görünüm seçeneği ile iş akışlarınıza en uygun biçimlerde projeleri planlayın ve izleyin

Monday. com sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri gereklidir

Karmaşık kurulumları olan kullanıcılar tarafından bildirilen zor öğrenme süreci

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı)

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

4. MeisterTask (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask'ın en sevdiğim özelliklerinden biri, otomasyon ve basitliğe öncelik vererek takımların tekrarlayan görevlerde zaman kazanmasını sağlamasıdır.

Temiz ve kullanıcı dostu tasarımı, teknik bilgiye sahip olmayan takımların bile etkili proje yönetimi uygulamaları hayata geçirmesini sağlar. MeisterTask'ın benzersiz özellikleri, karmaşık iş akışlarını basitleştirerek ve sorunsuz bir işbirliği sağlayarak uzun vadeli verimliliği destekler.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Görev atamaları veya durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri akıllı otomasyon araçlarıyla otomatikleştirin

Sonuçları izlemek için sezgisel proje zaman çizelgeleri aracılığıyla görevleri görsel olarak zaman çizelgelerine düzenleyin, böylece ilerlemeyi kolayca takip edin ve son teslim tarihlerini kaçırmayın

Hareket halindeyken görev yönetimi için mobil uyumlu tasarımla tüm cihazlardan projeleri etkin bir şekilde yönetin

MeisterTask sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı raporlama araçları

Daha düşük fiyat kademelerinde sınırlı entegrasyonlar

MeisterTask fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

MeisterTask'ı birkaç aydır kullanıyorum ve şunu söylemeliyim ki, bu bir devrim! Kullanım kolaylığı olağanüstü – her şey sezgisel ve anlaşılır. Uygulaması çok kolaydı ve başlangıç süreci çok sorunsuz geçti. En öne çıkan özelliklerinden biri, en yüksek veri güvenliği, bu da bilgilerimizin güvende olduğunu bilmemizi sağlıyor. MeisterTask, proje yönetimimizi gerçekten basitleştirdi. Bizi organize ve yolunda tutarak gelirleri optimize etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, görev yönetiminde çok fazla zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırıyor. Genel olarak, iş akışını kolaylaştırmak ve takımının verimliliğini artırmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir araç!

MeisterTask'ı birkaç aydır kullanıyorum ve şunu söylemeliyim ki, bu bir devrim! Kullanım kolaylığı olağanüstü – her şey sezgisel ve anlaşılır. Uygulaması çok kolaydı ve başlangıç süreci çok sorunsuz geçti. En öne çıkan özelliklerden biri, en yüksek veri güvenliği, bu da bilgilerimizin güvende olduğunu bilmemizi sağlıyor. MeisterTask, proje yönetimimizi gerçekten basitleştirdi. Bizi organize ve yolunda tutarak gelirleri optimize etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, görev yönetiminde çok fazla zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırıyor. Genel olarak, iş akışını kolaylaştırmak ve takımının verimliliğini artırmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ettiğim mükemmel bir araç!

➡️ Ayrıca okuyun: Görev Yönetimi için En İyi 10 MeisterTask Alternatifi

5. Smartsheet (Büyük projeler için en iyisi)

via Smartsheet

Smartsheet, büyük ölçekli, karmaşık projeleri yönetmek için idealdir. Kanban, Gantt ve takvim dahil olmak üzere çoklu görünümler sunarak proje zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar için kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Smartsheet proje yönetimi özellikle faydalı buldum; yapılandırılmış bir iş akışı sürdürmeme ve her seviyedeki proje aşamalarını görselleştirmeme yardımcı oldu.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Kanban, Gantt, Izgara ve Takvim görünümleri arasında geçiş yaparak proje ilerlemesi ve zamanlaması hakkında kapsamlı bir fikir edinin

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak, manuel müdahaleyi en aza indirmek ve takım verimliliğini artırmak için özel otomasyon kuralları oluşturun

Gerçek zamanlı güncellemeler ve mesajlaşma fonksiyonları ile platformdan ayrılmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlayarak takım iletişiminizi geliştirin

Smartsheet sınırlamaları

Daha basit Kanban araçlarına kıyasla daha pahalıdır

Temel görev yönetimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok karmaşık

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $ (1-10 kullanıcı)

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (17.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

6. Kanban Tool (Küçük takımlar için en iyisi)

kanban Tool aracılığıyla

Kanban Tool'u, denediğim en basit ama en etkili Kanban tabanlı proje yönetimi araçlarından biri olarak buldum. Takım yönetimi için de çok iyi.

Küçük takımlar için tasarlanmış, basit ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Bu araç, sadeliğe ve temel Kanban özelliklerine odaklanmasıyla, kullanımı kolay ancak etkili bir görev yönetim sistemi arayanlara mükemmel bir seçimdir.

Kanban Tool'un en iyi özellikleri

Güncellemeleri ve görevlerin ilerlemesini anında görün, herkesin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayın

Her görev için harcanan zamanı izleyerek verimliliği değerlendirmeyi ve zaman yönetimini iyileştirmeyi kolaylaştırın

Takım üyelerinin aşırı yüklenmesini önlemek için WIP sınırlarını tanımlayın ve aktif görevlere odaklanın

Kanban Aracı sınırlamaları

Daha büyük takımlar için sınırlı gelişmiş özellikler

Rakiplere kıyasla daha az entegrasyon

Kanban Tool fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Kanban Aracı derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

7. Asana (UI tasarımı ve UX için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, görsel olarak çekici bir arayüzü sağlam görev yönetimi özellikleriyle birleştirir. Kullanıcı dostu bir ortamda işbirliğini geliştirmek ve iş akışlarını optimize etmek isteyen takımlar için özellikle etkilidir.

Görevleri yönetilebilir alt görevlere ayırmak ve projenin tamamlanmasına giden yolu netleştirmek için özellikle yararlı buldum

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje ihtiyaçlarınıza uygun panolar oluşturun, görevleri ve durumlarını görsel olarak temsil edin

Takım üyelerine belirli son tarihlerle görevler atayın, hesap verebilirliği ve zamanında tamamlanmayı teşvik edin

Çeşitli araçlarla kolayca entegre edin, farklı platformlarda ş Akışı verimliliğini artırın

Asana sınırlamaları

Daha büyük kurumsal projeler için sınırlı işlevsellik

Raporlama özellikleri premium planlar gerektirir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Gelişmiş : 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise/Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Asana, sprintleri yönetmek ve planlamak için çok sayıda araç sağlar ve aşamaları basitlikle geliştirmeye yardımcı olur, karışıklığı azaltır ve takım üyeleri arasında netlik sağlar. Yığılmış düzeni ve altta yatan takvim görünümünü beğendim. Bazı ortak özelliklerden yoksundur ve kullanıcı arayüzü, özel raporlar ve araçtan dışa aktarma seçenekleriyle iyileştirilebilir. Makine öğrenimi yoluyla otomasyonu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum.

Asana, sprintleri yönetmek ve planlamak için çok sayıda araç sağlar ve aşamaları basitlikle geliştirmeye yardımcı olur, karışıklığı azaltır ve takım üyeleri arasında netlik sağlar. Yığılmış düzeni ve altta yatan takvim görünümünü beğendim. Bazı ortak özelliklerden yoksundur ve kullanıcı arayüzü, özel raporlar ve araçtan dışa aktarma seçenekleriyle iyileştirilebilir. Makine öğrenimi yoluyla otomasyonu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum.

8. Jira (Yazılım geliştirme için en iyisi)

jira aracılığıyla

Yazılım geliştirme takımları için bir güç merkezi olan Jira, geliştirici çevrelerinde iyi bilinir. Çevik metodolojilere göre uyarlanmış özellikleriyle sprintleri, birikmiş işleri ve karmaşık geliştirme projelerini yönetmede mükemmeldir.

Jira'yı birden fazla takımın dahil olduğu projeleri koordine etmek için özellikle yararlı buldum. Değişen proje gereksinimlerine kolayca uyum sağlamamı sağlıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Jira, adını Japonca'da Godzilla anlamına gelen "Gojira" kelimesinden almıştır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Hataları, görevleri ve iyileştirmeleri gerçek zamanlı olarak takip edin, geliştirme döngüleri sırasında hiçbir şeyin atlanmamasını sağlayın

Karmaşık aramalar için JQL (Jira Query Language) kullanarak birden fazla projedeki sorunları hassas bir şekilde izleyin

Bitbucket ve Confluence gibi birçok geliştirme aracıyla entegre olarak takım işbirliğini ve verimlilik için iş akışı analizini geliştirin

Jira sınırlamaları

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık kurulum süreci

Daha küçük, yazılım dışı takımlar için bu durum çok zor olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (14.900+ yorum)

9. Zoho Projects (İşbirliği için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, çeşitli özellikleri tek bir platformda birleştirerek takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Bağımlılıkları izleme ve ilerlemeyi takip etme araçlarıyla, bir projenin her yönünün hesaba katılmasına olanak tanır.

Zoho'nun yerleşik iletişim araçları, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirerek dağıtılmış takımlar arasında favori haline getirir.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Bütçeleri yönetmek ve proje zaman çizelgelerini değerlendirmek için yerleşik zaman takibi ile iş saatlerini kaydedin

Takım üyeleri arasında etkili iletişimi kolaylaştırmak için sohbet, yorum ve dosya paylaşım özellikleriyle entegre edin

Gösterge panelinizi, ilgili proje metriklerini ve KPI'ları gösterecek şekilde özelleştirin ve proje ilerlemesi hakkında hızlı bir genel bakış sağlayın

Zoho Projects sınırlamaları

Daha düşük planlarda sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Gelişmiş özellikler için daha dik öğrenme eğrisi

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz (3 kullanıcıya kadar, iki proje)

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (720+ yorum)

10. Microsoft Planner (Microsoft Teams entegrasyonu için en iyisi)

microsoft Planner aracılığıyla

Zaten Microsoft Suite kullanıcısı mısınız? Microsoft Planner'dan başka bir yere bakmayın. Microsoft Office ekosistemiyle doğrudan entegre olan bu uygulama, görev yönetimi için basit bir Kanban tarzı araç sunar.

Gerçek zamanlı güncellemeleri ve işbirliği özellikleri, takımların Teams ve Outlook gibi tanıdık araçlarla verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Planner, Microsoft ürünlerine büyük ölçüde bağımlı olan küçük ve orta ölçekli takımlar için özellikle etkilidir.

Microsoft Planner'ın en iyi özellikleri

Takım üyelerine görevler atayın ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi için son teslim tarihleri belirleyin

Yerleşik grafikler ve gösterge panelleriyle görevlerin tamamlanma durumunu ve proje ilerlemesini izleyin

Yaklaşan son tarihler ve görev güncellemeleri için otomatik bildirimlerle bilgilendirilmeye devam edin

Microsoft Planner sınırlamaları

Gelişmiş Kanban araçları ve diğer Microsoft Planner alternatifleriyle karşılaştırıldığında temel işlevler

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Microsoft Planner fiyatlandırması

Ücretsiz (Microsoft 365 planlarında)

Planner Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Planner ve Project Plan 3 : Kullanıcı başına aylık 30,00 $

Planlayıcı ve Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55,00 $

Microsoft Planner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (250+ yorum)

11. Businessmap (Karmaşık iş akışlarını görselleştirmek için en iyisi)

via Businessmap

Businessmap, karmaşık iş akışlarını görselleştirip izlemesi gereken takımlar için tasarlanmıştır. Gelişmiş haritalama özellikleri sunarak kuruluşların süreçleri birbirine bağlamasına, darboğazları belirlemesine ve işlemleri optimize etmesine olanak tanır.

Bu araçlar, netlik ve yapının çok önemli olduğu operasyon, insan kaynakları ve finans gibi departmanlar için özellikle uygundur.

Businessmap'in en iyi özellikleri

Kanban panoları ile birlikte ayrıntılı süreç haritaları oluşturarak proje akışları ve bağımlılıklar hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

Görevleri bölün ve bağımlılıkları olan karmaşık projeleri yönetin, projenizin sorunsuz ilerlemesini sağlayın

Uygulama içi sohbet ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini geliştirin ve harici iletişim araçlarına olan ihtiyacı azaltın

Businessmap sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Businessmap fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 179 $'dan başlar (en az 15 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Businessmap puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yeni Kanban araçlarına takımın katılımını artırmak için kısa, uygulamalı atölye çalışmaları düzenleyin. Gerçek proje verileriyle özellikleri gözden geçirmek, benimseme sürecini kolaylaştırabilir.

12. Notion (Küçük projeler için en iyisi)

notion aracılığıyla

Deneyimlerime göre, Notion, Kanban panolarını not alma ve dokümantasyon özellikleriyle birleştiren esnek bir çalışma alanı sunar. Küçük projeler ve kişisel görev yönetimi için mükemmeldir.

Notion'un en iyi özellikleri

İş akışınıza göre uyarlanmış görevleri düzenleyin ve takip edin

Sorunsuz bir proje yönetimi deneyimi için notları, görevleri ve veritabanlarını birleştirin

Daha hızlı kurulum ve daha yüksek verimlilik için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Notion sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı erişim

Karmaşık proje yönetimi için yeterince derinlemesine olmayabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

13. Airtable (Veri odaklı projeler için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, görev izleme ile birlikte verileri düzenlemek ve analiz etmek isteyen takımlara hitap eden, elektronik tablo işlevselliği ve proje yönetiminin benzersiz bir karışımıdır.

Esnek arayüzü, kullanıcıların veritabanları oluşturmasına olanak tanır, bu da onu büyük veri kümelerini veya birbiriyle bağlantılı projeleri yöneten takımlar için mükemmel hale getirir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Panoları farklı projelere uyacak şekilde özelleştirin ve gerektiğinde görünümleri değiştirin

Büyük veri kümelerini izleyin ve ilgili kayıtları kolayca birbirine bağlayın; bu, birbiriyle bağlantılı görevlerin olduğu projeler için yararlıdır

Otomasyon ile tekrarlayan görevlere harcadığınız zamanı azaltın

Airtable sınırlamaları

Ücretsiz plan, depolama ve kayıt sınırlamalarına sahiptir

Veritabanı işlevselliği için daha dik öğrenme eğrisi

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

14. KanbanFlow (Pomodoro zaman takibi için en iyisi)

kanbanFlow aracılığıyla

Pomodoro Tekniği, 1980'lerin sonunda geliştirilen bir zaman yönetimi yöntemidir. Mutfak zamanlayıcısı kullanarak işi genellikle 25 dakikalık aralıklarla bölümlere ayırır ve aralar kısa molalarla ayrılır

Siz de benim ve birçok kişi gibi Pomodoro tekniğini yararlı bulduysanız, KanbanFlow harika bir seçimdir. Pomodoro tarzı zaman takibini doğrudan Kanban panolarına entegre ederek, odaklanma ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

KanbanFlow'un en iyi özellikleri

Özel sütunlar, renk kodlu görevler ve alt görevlerle görev panolarını proje ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve iş akışlarının görsel olarak ayrıştırılmasını sağlayın

WIP (İşlemdeki İşler) sınırlarıyla görev önceliklerini yönetin ve karmaşık projeleri kolaylaştırmak için bağımlılıklar ayarlayın

Görev tabanlı verimlilik bilgilerine ve zaman takibi raporlarına erişin; takım performansını ve proje zaman çizelgelerini değerlendirmek için idealdir

KanbanFlow sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve görselleştirme özellikleri

Daha az üçüncü taraf entegrasyon

KanbanFlow fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

KanbanFlow puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

15. Miro (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası için en iyisi)

via Miro

Miro, Kanban panolarını zihin haritaları ve akış şemaları gibi beyin fırtınası araçlarıyla birleştiren çok yönlü bir platformdur. Görevleri işbirliği içinde planlamak, fikir üretmek ve yürütmek isteyen yaratıcı takımlar için ideal bir çözümdür.

Miro'nun gerçek zamanlı düzenleme ve geniş şablon kütüphanesi, uzaktan veya karma takımlar için paha biçilmez bir değer sunar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Uzaktan işbirliği için mükemmel olan yapışkan notlar, yorumlar ve canlı imleç izleme ile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Kanban panolarından stratejik planlamaya kadar her şey için şablonları kullanarak yeni bir projeye hızlıca başlayın

Slack, Jira ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak takımların görevleri senkronize etmesine ve platformlar arasında işbirliği yapmasına olanak tanıyın

Miro sınırlamaları

Çoğu özellik için internet bağlantısı gerekir

Fiyatlar büyük takımlar için yüksek olabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Bazen, yeni kullanıcılar için kullanıcı deneyimi biraz zor olabilir. Herkesi platforma alıştırmak ve ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak için biraz zaman ayırmam gerekiyor. Arayüz, uzun vadede harika olan ancak yeni kullanıcılar için oldukça zorlayıcı olan özelliklerle doludur. Bununla birlikte, biraz zaman ayırıp keşfettikten sonra, takımlar için harika bir araç haline gelir.

Bazen, yeni kullanıcılar için kullanıcı deneyimi biraz zor olabilir. Herkesi platforma alıştırmak ve ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak için biraz zaman ayırmam gerekiyor. Arayüz, uzun vadede harika olan ancak yeni kullanıcılar için oldukça zorlayıcı olan özelliklerle doludur. Bununla birlikte, biraz zaman ayırıp keşfettikten sonra, takımlar için harika bir araç haline gelir.

16. Kanban Zone (Karmaşık iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

kanban Zone aracılığıyla

Karmaşık projeleri yönetiyorsanız, Kanban Zone karmaşık iş akışlarını yönetmek ve optimize etmek için gelişmiş proje yönetimi araçları sağlamaya odaklanmaktadır.

Eşsiz çok seviyeli panoları, takımların bağımlılıkları haritalandırmasına ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanıyarak, yüksek düzeyde görünürlük gerektiren büyük projeler için özellikle uygun hale getirir.

Kanban Zone'un en iyi özellikleri

Görevler arasındaki ilişkileri göstermek için iş akışlarını yapılandırın, daha karmaşık projeler için faydalıdır

Birden fazla projede ilerlemeyi takip ederek proje hedeflerini ve takım faaliyetlerini daha kolay uyumlu hale getirin

Görev akışını kolaylaştırmak ve proje darboğazlarını önlemek için bağımlılıklar ve WIP sınırları ekleyin

Kanban Zone sınırlamaları

Üçüncü taraf proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri gereklidir

Kanban Zone fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 6,25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 13,75 ABD doları

Portföy: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kanban Zone puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

17. ProjectManager.com (Gelişmiş proje izleme için en iyisi)

ProjectManager.com, karmaşık portföyleri yöneten takımlar için özel olarak tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir araçtır.

Gelişmiş raporlama ve planlama yetenekleriyle, kaynak tahsisi, zaman çizelgeleri ve proje performansı hakkında ayrıntılı bilgiler gerektiren kuruluşlar için idealdir. Kanban panolarından proje gösterge panellerine kadar her şeyi sunar.

Bu araç, hassasiyet ve ölçeklenebilirliğin kritik öneme sahip ortamlarda başarılıdır.

ProjectManager.com'un en iyi özellikleri

Özellikle büyük ve karmaşık projeler için yararlı olan proje gösterge panelleri, zaman çizelgeleri ve kaynak yönetimi raporlarıyla içgörüler elde edin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin

Görevleri atayın, zamanı takip edin ve birden fazla projede takım performansını izleyin

ProjectManager.com sınırlamaları

Daha basit araçlara kıyasla daha yüksek maliyet

Yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme süreci

ProjectManager.com fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 16 $

İş : Kullanıcı başına aylık 28 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ProjectManager.com puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (340+ yorum)

18. Taskworld (Takım işbirliği için en iyisi)

via Taskworld

Bazen, bir projenin başarıyla tamamlanmasının önündeki en büyük engel, takım üyeleri arasındaki iletişim eksikliğidir. Takımlarınız uzak ve/veya eşzamansız rollerde dağılmışsa, bu özellikle zordur.

Taskworld, Kanban panolarını sağlam işbirliği özellikleriyle entegre ederek bu sorunu çözer ve iletişim ve şeffaflığı önceliklendiren takımlar için mükemmel bir seçim haline gelir.

Sezgisel arayüzü ve yerleşik analitik özellikleri, takımların hızlı tempolu ortamlarda bile yolunda ve senkronizasyonda kalmasını sağlar.

Taskworld'ün en iyi özellikleri

Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım sorumluluklarını tek bir görünümde görselleştirin

Herkesi görevler konusunda senkronize tutan gerçek zamanlı güncellemelerle proje ilerlemesi hakkında güncel kalın

Uygulama içi sohbet ile takım işbirliğini ve verimliliği artırın

Taskworld sınırlamaları

Gelişmiş iş akışları için sınırlı özelleştirme

Tüm özellikler için premium fiyatlandırma

Taskworld fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

İş : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Taskworld puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Taskworld, sadece görevlerin ilerlemesini değil, aynı zamanda takım üyelerinin belirli görevlerle ilgili duygusal geri bildirimlerini de izleyerek takımın moralini ve işbirliğini artırır.

19. Todoist (Kişisel görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, hem bireysel kullanıcılar hem de takımlar için çok yönlü bir görev yönetimi uygulamasıdır. Temiz bir arayüz sunar ve Panolar özelliği sayesinde Kanban dahil çeşitli verimlilik metodolojilerini destekler.

Bu esneklik, kişisel görevleri ve ortak projeler yönetmek için uygun hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Öncelikleri belirleyin ve acil görevleri takip etmek için etiketler ekleyin ve daha iyi organizasyon için bunları kategorilere ayırın

"Önümüzdeki Salı" gibi ifadeler yazarak son teslim tarihlerini ve son tarihleri belirleyin, görev girişlerini verimli hale getirin

Çeşitli iş akışları için yerleşik şablonları kullanarak hızlı bir şekilde başlayın

Todoist sınırlamaları

Daha sağlam araçlarda bulunan bazı gelişmiş proje yönetimi fonksiyonları eksik olabilir

Etiket ve filtre gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Todoist'i neredeyse ilk günden beri kullanıyorum. Şirket, deneyimlediğim en şeffaf şirketlerden biri ve geliştirme ve destek ekibi, bilinen çoklu evrende en iyilerinden biri. Kullanmaya başladığımdan beri, temel metodolojilerimi değiştirmedim ve yeni özellikler çıktıkça zaman zaman ufak değişiklikler yaptım. Remember The Milk, Any. do, TickTick vb. gibi hemen hemen tüm görev yöneticilerini denedim ve Todoist hala benim gözümde en iyisi.

Todoist'i neredeyse ilk günden beri kullanıyorum. Şirket, deneyimlediğim en şeffaf şirketlerden biri ve geliştirme ve destek ekibi, bilinen çoklu evrende en iyilerinden biri. Kullanmaya başladığımdan beri, temel metodolojilerimi değiştirmedim ve yeni özellikler çıktıkça zaman zaman ufak değişiklikler yaptım. Remember The Milk, Any.do, TickTick vb. gibi hemen hemen tüm görev yöneticilerini denedim ve Todoist hala benim gözümde en iyisi.

20. Kanbanchi (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

kanbanchi aracılığıyla

Binlerce diğer kullanıcı gibi, Google Çalışma Alanı ve sunduğu hizmetleri düzenli olarak kullanıyorsanız, Kanban panosu ihtiyaçlarınız için Kanbanchi'yi keşfetmelisiniz.

Kanbanchi, Google Çalışma Alanı kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman takibi sağlar ve tümü Google Drive ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, Google ekosistemine derinlemesine entegre olmuş takımlar için idealdir.

Kanbanchi'nin en iyi özellikleri

Optimize edilmiş iş akışı için Google Drive ve diğer Google uygulamalarıyla entegre edin

Görevlere harcanan zamanı izleyin, verimlilik analizine yardımcı olun

Performans izleme için kümülatif akış diyagramları ve yanma grafikleri gibi analitik araçları kullanın

Kanbanchi sınırlamaları

Özellikleri Google'ın ekosistemi için optimize edildiğinden, Google Çalışma Alanı'nı kullanmayan takımlar için daha az uygundur

Bazı kullanıcılar, arayüzü diğer Kanban araçlarına kıyasla daha az sezgisel bulabilir

Kanbanchi fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 41,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Kanbanchi puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (280+ yorum)

21. ZenHub (GitHub entegrasyonu için en iyisi)

via ZenH u b

ZenHub, GitHub kullanan geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi çözümüdür. GitHub arayüzüne doğrudan entegre olur ve geliştirme ortamından çıkmanıza gerek kalmadan Kanban panoları ve çevik proje yönetimi özellikleri sunar.

Bu araç, geliştiricilerin kodlamaya odaklanırken paydaşları proje zaman çizelgeleri hakkında güncel tutmalarına yardımcı olur.

ZenHub'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz bir deneyim için proje yönetimi özelliklerini doğrudan GitHub'a yerleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, geliştirme verimliliğini artırın

Ayrıntılı analizlerle proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında içgörüler görünüm

ZenHub sınırlamaları

Öncelikle GitHub'ı zaten kullanan takımlar için faydalıdır; diğerleri için daha az kullanışlıdır

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri etkili bir şekilde kullanabilmesi için zaman gerekebilir

ZenHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ZenHub puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30+ yorum)

22. Wrike (Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike'ın, Kanban dahil olmak üzere çeşitli iş akışlarına uyum sağlayacak esneklik sunan kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm.

Görev izleme, Gantt grafikleri ve sağlam raporlama gibi özellikler sunarak farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için uygun hale getirir.

Wrike'ın anahtar özellikleri

Çalışma alanınızı belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi ayrıntılı olarak izleyin

Entegre Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin

Wrike sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle, özellikle diğer Wrike alternatifleriyle karşılaştırıldığında, daha küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur ve bu planlar maliyetli olabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz .

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise ve Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (2.700+ yorum)

23. Kanbanize (Çevik uygulamaları ölçeklendirmek için en iyisi)

kanbanize aracılığıyla

Kanbanize (Ekim 2023'te Businessmap tarafından satın alındı), Kanban panolarını iş otomasyonu ve analitik ile birleştirerek kuruluşların çevik uygulamalarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşleri görselleştirmek, iş akışlarını optimize etmek ve kurumsal verimliliği artırmak isteyen takımlar için uygundur.

Kanbanize'nin anahtar özellikleri

Verimliliği artırmak için iş otomasyon kuralları ile yinelenen görevleri ve süreçleri otomatikleştirin

Kuruluşunuzdaki birden fazla projeyi ve portföyü yönetin

Performansı izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için ayrıntılı analizler içeren kapsamlı raporlar ve metrikler oluşturun

Kanbanize sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin ustalaşması zaman ve eğitim gerektirebilir

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için daha az erişilebilir olabilir

Kanbanize fiyatlandırma

Standart : Kullanıcı başına aylık 179 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kanbanize puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp: En iyi Kanban yazılım uygulaması

Burada listelenen çeşitli Kanban panosu araçlarını denedikten sonra, ClickUp'ın uçtan uca proje yönetimi için en iyi seçenek olduğunu ve diğerlerinin de aynı fikirde olduğunu güvenle söyleyebilirim.

ClickUp'ın özelleştirilebilirliği, sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri, takımımın verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve iş akışlarımızı daha verimli hale getirdi.

Özel durumlar oluşturma, görevleri otomatikleştirme ve diğer temel araçlarla entegrasyon yetenekleri, bu yazılımı her proje yöneticisi için vazgeçilmez bir varlık haline getirir.

Kanban deneyiminizi yükseltmek istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolmanızı şiddetle tavsiye ederim — farkı kendiniz deneyimleyin!