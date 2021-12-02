ClickUp'ta Gösterge Panelleri için Başlangıç Kılavuzu (15 Kullanım Örneği ile)

Çok fazla veya çok az veri nedeniyle saatlerce grafiklerin boyutlarını ayarlamakla uğraştınız. Sıfırdan bir gösterge paneli oluşturmak zordur ve onu inceleyip verilerin hikayesini anlamak daha da zordur.

Bu nedenle, şirketlerinin faaliyetleri hakkında üst düzey görselleştirme ve içgörü isteyen şirketler, veri hikayesindeki tuhaflıkları, kalıpları ve eğilimleri gösteren etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için ClickUp'taki görev kontrol merkezi gibi en iyi kaynaklara yatırım yapmaktadır.

ClickUp'taki gösterge panelleri, bilgilere gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde erişmek, popüler metrikleri anlamak, iş akışlarındaki darboğazları tespit etmek ve daha fazlasını yapmak için bilgi kaynaklarını bir araya getirir.

Bu makalenin sonunda şunları öğreneceksiniz:

Raporlama türünüzü ClickUp Gösterge Panellerindeki bir bileşenle uygun şekilde eşleştirme

ClickUp Gösterge Paneli tasarımı ve fonksiyonları için en iyi uygulamalar

Aynı KPI'yı göstermenin birden fazla yolu

ClickUp Gösterge Panelinizi oluştururken sorabileceğiniz yol gösterici sorular

Hadi başlayalım!

ClickUp'ta Gösterge Panelleri Nedir?

ClickUp'taki gösterge panelleri, doğrudan raporlarda gönderilen ve proje hakkında zaten bildiğimiz bilgileri özetleyen durum raporlarında genellikle gördüğümüz gürültüyü en aza indirir. Tek bir doğru bilgi kaynağı olan ClickUp Gösterge Paneli, görev yöneticisi ve raporlama aracı olarak iki işlevi birden yerine getirerek değer katar.

Gösterge panelini hızlıca tarayarak anahtar noktaları anlayın

Görevleri, iş yüklerini ve gösterge panelinde düzenleyerek tuhaflıkları düzeltin

Eksik bağlam bilgisi sağlamak için notlar ekleyin

Proje iletişimini tek bir yerde tutmak için tartışmalar düzenleyin ve daha fazlasını yapın

İnanılmaz derecede güçlü ve rakipsiz olan bu gösterge paneli ile, şirket KPI'ları değiştikçe veya takım üyeleri değiştikçe, zaman içinde minimum çabayla aynı gösterge panelinin daha iyi sürümlerini oluşturabilirsiniz.

Hedef Kitlenizin Aradığı Metriklere Ulaşmak İçin Kaç Tıklama Gerekiyor?

Hedef kitleniz bilgileri aramak zorunda kalırsa raporunuz anlamsız hale gelir. ClickUp Gösterge Panelleri, gereksiz ayrıntılar olmadan veri kaynaklarına merkezi erişim sağlar, böylece anahtar bilgileri iletebilirsiniz.

⚖️ İş yükü dengesi

Takımınızdan bir kişi size son teslim tarihinin uzatılmasını istediğinde, doğal olarak görev listesini açıp ayarlamalar yaparsınız. Ne yazık ki, proaktif davranışınızın niyeti iyi olsa da, sonuç olumsuz olabilir.

Öncelikle, iş yükü kapasiteleri nedeniyle zaman çizelgesinde bir değişiklik olduğunu açıklamak için takımdaki diğer kişilerle bağlantı kurun. Böylece, ilerleme kesintiye uğramadan, diğer kişiler herhangi bir sorunu bildirme fırsatı bulur.

👀 Taranabilirlik

Hedef kitleniz gösterge panelinizin neyi ifade ettiğini ilk on saniye içinde anlayamazsa, onları kaybetmiş olursunuz. Hedef kitlenizin hangi KPI'ları bilmesi gerektiğini ve hangi bilgilerin onlar için en önemli olduğunu bilmek yardımcı olur.

📈 Gerçek zamanlı veriler

Her türlü raporlamanın yarısı, bilgi kaynaklarının nereden alınacağına karar vermektir. Noktaları manuel olarak mı birleştiriyorsunuz? Zaman kaybetmemek için süreci mümkün olduğunca otomatikleştirmeyi deneyin.

Diyelim ki, proje raporlamasının ayarlarını yapmak ve bakımını gerçekleştirmek zor (yani sıkıcı) olduğu için genellikle bu işi gönüllü olarak yapmayan birisiniz. Bu durumda, ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir raporlama bileşenlerinden etkileneceksiniz.

15 ClickUp Gösterge Paneli Kullanım Örneği

ClickUp Gösterge Panellerini kullanmak için proje yönetimi uzmanı olmanız gerekmez. Basit bir hedef takipçisinden kampanya metriklerini belirlemeye kadar, farklı kullanım örnekleri için önerilen bileşenleri burada bulabilirsiniz.

Liderler, gösterge panellerinden performans yönetimi ve çalışan gelişimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde ederek değerlendirmeler yapabilir ve alabilir.

Metrik Türü Bileşen Türü 1:1 Haftalık Belgeler Özel Yerleştirme Hızlı Referans Bağlantıları Metin Bloğu Program Raporları Görev Listesi Geri Bildirim Tartışmaları Sohbet Görev İlerlemesi Duruma göre iş yükü OKR'ler Hedefler Fazla Mesai Saatleri Çubuk Grafikler

İnşaatta hareketli birçok parça vardır ve bunlar sadece konumda değil! Gösterge panelleri ile proje yöneticileri, anahtar riskleri izleyebilir, muhasebe sistemlerini entegre edebilir ve her yerden iş programları oluşturabilir.

Metrik Türü Bileşen Türü Takım Görevleri Görev Listesi Müşteri Memnuniyeti Oranı Çubuk Grafik Hataları Düzeltme Süresi Ortalaması Hesaplama Tekrarlanan Güvenlik Toplantıları Belgesi Özel Yerleştirme Kullanılan Bütçe Hesaplama Ödeme Dönemine Göre Saatler Çubuk Grafikler Proje Gantt grafiği Özel Yerleştirme

Gösterge panellerinden anında bilgi toplayarak, müşterilerinizin deneyimini bozmadan etkili iş kararları alın.

Metrik Türü Bileşen Türü Duruma Göre Biletleri Açın Pasta Grafik Yeni Bilet Sayısı Hesaplama Paylaşılan İpuçları Sohbet Karşılaştırmalar ve Hedefler Hedefler Destek Maliyetlerini Gelire Dönüştürün Hesaplama Ortalama Yanıt/Çözüm Süresi Hesaplama Görev Etkinliği Üzerinde Çalışılanlar

Takım diğer departmanlardan gelen Slack mesajlarıyla dolmadan performans sorunlarına ve hatalara müdahale edin! Takımlar, optimum takım işbirliği için gösterge panellerini herhangi bir çevik sürece göre özelleştirebilir.

Metrik Türü Bileşen Türü Yazılımdaki etkinlik Arkasında Kim Var? Tartışmalar Sohbet Bilet Hacmi Hesaplama Tasarım Geliştirme Burnup Sprintler Hız Grafiği Takım SOP'ları, wiki'ler ve bilgi tabanları Belgeler Performans KPI'ları Hedefler

Etkinlikleri planlamak ve başlatmak için bir köy (ve kaynak akışı) gerekir. Gösterge panelleri, tek bir e-posta olmadan küçük ve büyük etkinliklerde iç takımları, müşterileri ve satıcıları birbirine bağlar.

Metrik Türü Bileşen Türü Takvim Özel Yerleştirme Etkinlik görevlerinde ilerleme Portföy Her Atanan Kişinin İlerlemesi Atanan Kişiye Göre Görevler Kesin Son Tarihler Toplam Acil Görevler Zaman Takibi Faturalandırılabilir Rapor Etkinlik Taslakları Belgeler Takvimler Özel Yerleştirme

Temel kurs bilgileri, belgeler ve ödevler gibi her şeye tek bir yerden erişebilirsiniz! Gösterge panelleriyle sınıf yönetimi ve planlamadan en iyi şekilde yararlanın.

Metrik Türü Bileşen Türü Dönem Planlama Görev Listesi Kurs Müfredatı ve Bağlantılar Özel Yerleştirme Sunum Sunumu Google Slaytlar Haftalık Hedefler Hedefler Kurs Notları Metin Bloğu Ödevler Belgeler Kurslar İlerleme Portföy

Finans uzmanları, bütçelere gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde erişip analiz ederek raporları yarı sürede oluşturabilir. Mantığın ardındaki veri hikayesiyle daha akıllı stratejik kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Metrik Türü Bileşen Türü Zaman İçinde Trendler Çubuk Grafik Departmanlara göre gelir Pasta Grafik Toplam Giderler, Toplam Gelirler Hesaplama gelir Bütçesinin %'si, Gider Bütçesinin %'si Hesaplama Proje Durumu Karşılaştırması Portföy Alacaklar ve Borçlar Pasta Grafik Şirket Excel Tabloları Özel Yerleştirme

Birden fazla kaynağı tek bir görünümde bir araya getiren gösterge panelleri, sağlık sistemlerini aşırı yükleyen verileri hızlı bir şekilde özetler. Sonuç olarak, sağlık profesyonelleri kaçırılan bilgiler konusunda endişelenmeden zamanlarını ve dikkatlerini hasta bakımına odaklayabilirler.

Metrik Türü Bileşen Türü Uyum/Departman Maliyetleri Özel Yerleştirme Toplam Hasta Sayısı Hesaplama Personel Uygunluk Takvimi Özel Yerleştirme Ortalama Bekleme Süresi Çubuk Grafik Ayakta Tedavi Gören Hastalar ve Yatarak Tedavi Gören Hastalar Çubuk Grafik Sağlık Ağı Görev Listesi KPI'lar ve OKR'ler Hedefler

Bu sağlık hizmetleri proje yönetimi araçlarını ve hasta yönetimi araçlarını * inceleyin

Pazarlama ekipleri, bir takım içindeki takımlardır. Gösterge panellerini her türlü gereksinime göre özelleştirin: E-posta Pazarlama, SEO, Sosyal Medya, Google Analytics, İçerik Pazarlama, Dijital Analitik ve daha fazlası!

Metrik Türü Bileşen Türü Hızlı Referans Bağlantıları ve Notlar Metin Bloğu Tıklamalar Hesaplama Tam Özellik Listesi Özel Yerleştirme İzlenimler Çizgi Grafik E-posta ROI Hesaplama Proje Görevleri Görev Listesi Sosyal İstatistikler Özel Yerleştirme

İş hayatınızda ilerlemekle meşgulken, anlamlı ilişkiler kurmak için zaman ayırmayı unutmayın! İşlerinizi halletmek için gösterge panellerini kişisel CRM ve günlük planlayıcı olarak kullanın.

Metrik Türü Bileşen Türü Yapılacaklar Görev Listesi Öncelikler Etiket Kullanımı Kişisel Hedefler Hedefler Notlar Özel Yerleştirme Takvim Özel Yerleştirme Kutlamalar ve Tatil İzleme Görev Listesi Liste Okuma Görev Listesi

Hangi görevlerin takibi gerekiyor? İş yükünü önceliklendirme konusunda kimin yardıma ihtiyacı var? "Hızlı" bir görüşme için toplantı daveti göndermeden Gösterge Panelleri ile soruların yanıtlarını alın.

Metrik Türü Bileşen Türü Duruma Göre Sprint Görevleri Pasta Grafik Tartışmalar Sohbet Engel Teşkil Etmeyen Sprint Görevleri Görev Listesi Ürün Özeti Belgesi Özel Yerleştirme Engelleyiciler Oluşturun Metin Bloğu Haftalık Hedefler Hedefler Acil Öncelikler Toplam Acil Görevler

Trendleri takip edin ve veri hikayesiyle desteklenen genel performans hakkında içgörüler edinin. QA takımları, üst düzey işleri görüntülemek için sınırsız seçenekle gösterge panellerini tercihlerine göre özelleştirebilir.

Metrik Türü Bileşen Türü Puan Kartı Ortalaması Çizgi Grafik Bireysel Görevler Listesi Görev Listesi KPI'lar Hedefler Toplam Bilet Sayısı Çubuk Grafik Bilet Ortalaması Hesaplama Tartışma Sohbet Hızlı Referans Bağlantıları ve Notlar Metin Bloğu Bireysel Metrikler Hesaplama

Çeviride kayboldunuz mu? Dashboard'ları kullanan uzaktaki takımlar için bu sorun olmaz. Takım üyeleri konum veya saat dilimleri ile birbirinden ayrı olsa da, Dashboard'lar uyumu sağlamak için tek bir bilgi kaynağı görevi görür.

Metrik Türü Bileşen Türü Haftalık Hedefler Hedefler Atanan Kişiye Göre Görev İlerlemesi Üzerinde Çalışılanlar Proje Etkinliği Etkinlik görünümü Belgeleri İşleme Özel Yerleştirme Görev Durumları Duruma Göre İş Yükü Tartışmalar Sohbet 1:1 Haftalık Belgeler Özel Yerleştirme

Satış hedefleri ve tahmin metriklerinin yanı sıra, KPI'ları ve OKR'leri doğrudan Gösterge Panellerinden izleyin ve güncelleyin. Ele alınması gereken darboğazlar veya süreçler var mı? Gösterge Panelleri, takımların verileri hızlı bir şekilde analiz etmesine ve doğru yönlendirmesine yardımcı olur.

Metrik Türü Bileşen Türü Takım Üyelerine Göre Satışlar Hesaplama Gelir açısından en iyi ürünler Pasta Grafik 1:1 Haftalık Belgeler Özel Yerleştirme Geçmiş Fırsatlar Hesaplama Bireysel Görev Listeleri Görev Listesi Satış Boru Hattı Çubuk Grafik Haftalık Hedefler Hedefler Satış Görevleri ve Satış Dışı Görevler Hesaplama

Sade bir Excel elektronik tablosunu incelemek yerine, bir sonraki stand-up toplantısında gösterge panelini ekran paylaşımıyla göstererek acil görevler üzerinde hızlıca harekete geçin.

Metrik Türü Bileşen Türü Takım OKR'leri Hedefler Tartışmalar Sohbet Haftalık Hedefler Hedefler Belgeleri İşleme Özel Yerleştirme Günlük Standup Gündemi Özel Yerleştirme Takım İlerlemesi Duruma göre iş yükü 1:1 Haftalık Belgeler Özel Yerleştirme

ClickUp'ta Gösterge Panelleri için Popüler Bileşenler

Bileşenler, ClickUp Gösterge Panellerinin yapı taşlarıdır ve özelleştirmenin eğlenceli kısmı burada başlar. İlk bakışta, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek olduğu için korkutucu görünebilir, ancak işin sırrı da burada: herhangi bir iş akışıyla sınırlı değildir. Daha sonra, göstermek için bir Gösterge Paneli formülünü inceleyeceğiz.

ClickUp'ta Gösterge Panelleri'ni ilk kez kullanıyorsanız, Gösterge Paneli'niz için fikir edinmek üzere popüler bileşenleri inceleyelim!

Bireyler mi yoksa tüm takımlar mı kapasitelerini aşıyor? En çok zaman alan projeler hangileri?

Doğru bilgilerle, sahipler ve yöneticiler gösterge panelini sağlıklı iş akışlarını sürdürmek için ayarlayabilir.

Zaman Raporlama : zaman takibi yapılan görevleri görün

Zaman çizelgesi : zaman çizelgesini görüntüleyin

Faturalandırılabilir Rapor: faturalandırılabilir zaman girdilerini izleyin

İlgili: Zaman Takibi ile Projeleri Daha Hızlı Tamamlama

Çalışma Alanınızdaki her bir kişinin toplamda ne kadar zaman izlediğini görün

Çalışma Alanınızdaki her bir kişinin toplamda ne kadar zaman izlediğini görün

Sorun haline gelmeden önce darboğazları belirleyin

Sorun haline gelmeden önce darboğazları belirleyin

Projeye dahil olan herkes, ClickUp Alanlarınız, Klasörleriniz veya Listelerinizde durumların nasıl kullanıldığını anlamak için bir grafiği hızlıca görüntüleyebilir.

Duruma göre iş yükü : konumlar genelinde durum kullanımınızı pasta grafik, çubuk grafik veya döküm şeklinde görüntüleyin

İlerleme halindeki görevlerin sayısı : herhangi bir konumda kaç görevde ilerleme olduğunu görün

Tamamlanan Görev Sayısı : Herhangi bir konumda kaç görevin tamamlandığını görün

Durumdaki Süre : birden fazla görevdeki toplam süreyi çubuk grafik olarak görün

Ve daha fazlası!

İlgili: Kaynak Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz

Özel bileşenler, veriler ve görselleştirme arasındaki ilişkiye özel bir dokunuş katar.

Metin Bloğu ve Sohbet bileşenlerini ekleyerek proje ayrıntılarını tek bir yerden paylaşın!

Çizgi Grafik ve Pasta Grafik : herhangi bir veriyle özel grafikler

Portföy : Listeleri ve Klasörleri kategorilere ayırın ve ilerlemelerini izleyin

Metin Bloğu : Zengin metinler, resimler ekleyin ve hatta /slash komutlarını kullanarak bağlam ekleyin

Sohbet : bir konuşma bileşeni

Ve daha fazlası!

İlgili: Kurumsal Proje Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz

Herhangi bir veriyle özel bir çizgi grafik oluşturun

Herhangi bir veriyle özel bir çizgi grafik oluşturun

Atanan kişiye göre ayrılmış toplam görev sayısını görünüm

Atanan kişiye göre ayrılmış toplam görev sayısını görünüm

Yazılım aracınızda sınırlamalar varsa, iş yükü yönetimi zaman alıcı olabilir. ClickUp Gösterge Panelleri, bileşeninizin kapsamını ayarlamak için bir filtre seçeneği sunar.

Takımınızın üzerinde çalıştığı görevleri veya alt görevleri ve unutulmuş olabilecekleri görünüm.

Atanan kişiye göre görevler : Atanan kişiye göre toplam görevlerinizi pasta grafik, çubuk grafik veya pil şeklinde görüntüleyin

Toplam Atanmamış Görevler : herhangi bir konumda atanmamış görevlerin sayısını görün

Toplam Atanan (Tamamlanmamış) Görevler: herhangi bir konumda atanan kişi olan görevlerin sayısını görün

İlgili: Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

İş haftasının yoğun olduğu zamanlarda önemli bildirimleri kaçırabiliriz.

Tablo bileşenleri, Çalışma Alanınızın belirli alanlarından bilgileri getirerek takımınızın hangi alanlarda yük altında olabileceğini gösterir.

Görev Listesi : herhangi bir konumdaki görevleri kullanarak Liste görünümü oluşturun

Tamamlandı Raporu : atanan kişiye göre ayrılmış tamamlanan görevler

Üzerinde Çalışılanlar : bir görevdeki etkinliklere göre kullanıcıların üzerinde çalıştığı öğeleri görün

Çalışma Alanı Puanları : Kimlerin verimli bir şekilde iletişim kurduğunu, görevlerini kontrol ettiğini ve en fazla çıktı sağladığını görün

Kimler Geride Kaldı : bildirimlerde ve gecikmiş görevlerde kimlerin geride kaldığını görün

Etkinlik Görünümü: bir Etkinlik görünümü oluşturun

İlgili: İş Yükü Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

Silinen bildirimlerin toplam sayısını görün

📮ClickUp Insight: İnsanların yalnızca %12'si hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'i hiç izlemiyor. Peki, hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izleyebilseydiniz ne olurdu? Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün buluştuğu ClickUp'a girin. Görev ve son tarihlerin ayarından görsel gösterge panelleriyle ilerlemenin izlenmesine kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatik iş akışları ile bir daha asla dönüm noktalarını kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimlilikte 2 kat artış bildirdi

Gösterge panelinizden ayrılmadan Hedefler oluşturun ve düzenleyin

Gösterge panelinizden ayrılmadan Hedefler oluşturun ve düzenleyin

Hedefler bileşeni ile takımınızın ilerlemelerini ve katkılarını gerçek zamanlı olarak takip edin ve kutlayın.

Hedefler bileşeni, diğer bilgilerin yanında ilerlemeyi analiz edebilmenizi ve güncel bilgileri farklı yerlerde aramak zorunda kalmamanızı sağladığından, tüm Gösterge Paneli kullanım örnekleri için vazgeçilmez bir bileşendir.

İlgili: ClickUp'ı Takımınız İçin Hedefler Belirlemek İçin Kullanma

Sprints ClickApp'te oluşturduğunuz Sprint'leri mükemmel şekilde tamamlayın! Agile veya Scrum ş Akışı kullanan takımlar için Sprint bileşenleri, Gösterge Panellerinizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Burnup : bir sprintte tamamlanan iş miktarı

Burndown : bir sprintte yapılacak iş miktarı

Kümülatif Akış : sprintlerdeki her aşamadaki iş miktarı

Hız Grafiği : iki veya daha fazla sprintte tamamlanan toplam iş miktarı

Ve daha fazlası!

İlgili: Çevik Proje Yönetimi Nedir? Bilmeniz Gereken Her Şey

Seçtiğiniz konumdan en son verileri görünüm

Gömülü bileşenlerin boyutu değiştirilebilir ve diğer bileşenlerin ve içeriklerin yanına konumlandırılabilir

Gömülü bileşenler, diğer bileşenlerin ve içeriklerin yanında yeniden boyutlandırılabilir ve pozisyonları değiştirilebilir

Belgeler, e-tablolar, formlar, videolar gibi bağlantısı olan her şeyi, Dashboard'unuzun hedefini desteklemek için ihtiyaç duyduğunuz kadar Özel Gömme bileşeni oluşturun.

Veya mevcut bileşenlerden birini kullanarak desteklenen uygulamaları ve web sitelerini bir bağlantı veya gömme kodu ile ekleyin:

Google Dokümanlar, Google Slaytlar ve Google E-Tablolar

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

İlgili: Proje Yönetimi Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur

Takip Edilecek Bir ClickUp Gösterge Paneli Formülü

Tasarım ve fonksiyon beklentilerinizi karşılayan bir ClickUp Gösterge Paneli'ni nasıl kuracağınızı merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Sizin gibi ClickUp'ı yeni kullanmaya başlayan veya ClickUp Gösterge Panellerinin tüm potansiyelini henüz keşfetmemiş işler var.

Uyarı: Bu sürecin en zor kısmı başlangıç olacaktır. Bu, her türlü raporlamada karşılaşılan en büyük sorundur:

Gösterge panelinizin hedefini anlamazsanız, ilk hafta içinde onu bir kenara atarsınız.

Aşağıda, Gösterge Paneli oluşturmaya doğru bir şekilde başlamak için kullanabileceğiniz basit bir formül bulunmaktadır.

Unutmayın: nihai hedef her zaman anahtar bilgileri hızlı, net ve etkili bir şekilde iletmek olmalıdır. ⭐️

Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Örneğimiz, hepimizin hemen kullanabileceği bir Gösterge Paneli hedefi olacak: İş Hedefleri.

1️⃣ Gösterge panelinizin hedef kitlesini ve veri hikayenizi tanımlayın

Başlık : Hedeflerim

Hedef kitle : Kendim

Sorun : Şirketin girişimlerine gerçekten katkıda bulunan görevler üzerinde çalışıp çalışmadığımı bilmiyorum.

Veri öyküsü: Haftalık görevlerimi görüntülemek için tek bir kaynak istiyorum.

Fena bir başlangıç değil, ama daha iyisini yapabiliriz:

Başlık : Haftalık Hedeflerim

Hedef kitle : Kendim

Veri öyküsü: 4. çeyrek şirket hedefleriyle ilgili haftalık görevlerimi tek bir kaynaktan görmek istiyorum. *

Artık veri hikayemiz netleşti; bu, yapım sürecimizin en önemli adımıdır. Bu netlik olmadan, yanlış şeylere odaklanarak kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaratabiliriz.

2️⃣ Veri hikayesini desteklemek için doğru KPI'ları seçin

KPI #1 : İlerleme halindeki görevlerin sayısı

KPI #2 : Hedeflerin haftalık puan kartı

KPI #3 : Gecikmiş görevlerin sayısı

KPI #4 : 4. çeyrek şirket hedefleri Listesi

KPI #5: Görev durumu dökümü

Biraz zaman ayırarak KPI'larınızı belirleyin ve takıldığınızda veri hikayenize başvurun. Ne kadar spesifik olursanız, zamanınızı o kadar verimli geçirirsiniz.

3️⃣ Raporlama türü için bileşeni seçin

KPI #1: İlerleme halindeki görevlerin sayısı

Bu KPI için ilerleme halindeki görevlerin toplam sayısını arıyorum, bu yüzden Hesaplama bileşenini kullanacağım.

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Harika gidiyoruz! Devam edelim!

KPI #2: Hedeflerin haftalık puan kartı

Hedefler bileşeni bunun için mükemmeldir!

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Hedeflerimi görmek için puan kartına tıklamamız gerekiyor. Belki bunu bir adım daha ileri götürüp, sadece bir tane ihtiyacımız olduğu için gerçek puan kartını gösterebiliriz. Bu nedenle, Hedefler bileşeni yerine Özel Gömme bileşenini kullanalım.

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Çok daha iyi! Daha az tıklama. 😉

KPI #3: Gecikmiş görevlerin sayısı

İlk KPI'mıza benzer şekilde, toplam sayıyı görüntülemek için Hesaplama bileşenine ihtiyacımız var.

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Bunu daha önce yaptınız mı?💪

KPI #4: 4. çeyrek şirket hedefleri listesi

Bu KPI için başka bir Özel Gömme bileşeni de işe yarayacaktır. Belgeyi Gösterge Panelimizden düzenleyebileceğiz.

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

KPI #5: Görev durumu dökümü

Bu KPI için bir pasta grafik, görevlerimin çoğunun nerede olduğunu görmek için işe yarayacaktır.

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

4️⃣ Bileşenlerinizi düzenleyerek görsel bir hiyerarşi ve denge oluşturun

Şimdi gösterge paneli düzenimizi özelleştirmeye başlayalım!

Formülün bu kısmı birkaç deneme gerektirecektir, ancak genel hedefimizin anahtar bilgileri hızlı, net ve güçlü bir şekilde iletmek olduğunu unutarak doğru yönde ilerleyeceğiz.

Sürüm 1

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Nasıl görünüyor? 🤔

Fonksiyonellik hakkında düşünceler: Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmam gerekmiyor Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları gösteriyor Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, bu sayede aşağı kaydırmam gerekmiyor Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler Görsel düşünceler: Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil. Duruma göre İş Yükü bileşeni küçük ve altta yer alıyor Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır

Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, bu sayede aşağı kaydırmam gerekmiyor Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler

Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır

Tekrar deneyelim!

Sürüm 2

clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

5️⃣ Hedef kitlenizden geri bildirim isteyin

Önceki düşüncelerimizi gözden geçirelim.

Fonksiyonellik düşünceleri: Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmam gerekmiyor ✅ Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları gösteriyor ✅ Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmanıza gerek kalmıyor ✅ Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler ✅ Görsel düşünceler: En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanımızı ikiye katlıyor! ✅) Duruma göre İş Yükü bileşeni küçük ve altta (İlerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üstte! ✅) Gösterge panelimiz soldan sağa doğru kolayca okunabilir ✅ En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanları ikiye katlıyor! ✅) Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır (ilerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üst kısımda yer almaktadır! ✅) Gösterge panelimiz soldan sağa kolayca okunabilir ✅

Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmanıza gerek kalmıyor ✅ Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler ✅

En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanları ikiye katlıyor! ✅) Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır (ilerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üst kısımda yer almaktadır! ✅) Gösterge panelimiz soldan sağa kolayca okunabilir ✅

ClickUp'ta Bugün Bir Gösterge Paneli Oluşturun

Başardınız! 🎉

Bu formülle ClickUp'ta bir Gösterge Paneli oluşturmak ne kadar kolaydı? Artık temel bilgilere sahip olduğunuza göre, bu temeli kullanarak temel (veya gelişmiş) ClickUp Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz!

Gösterge panelleri, kişisel kullanım için olduğu kadar iş arkadaşlarınızla paylaşım için de harika bir araçtır. Karar verme sürecini etkileyecek bilgilerin net olmaması nedeniyle takımınızın eksik bilgiyle (veya daha kötüsü, kafası karışık bir şekilde) kalmasına izin vermeyin.

Birden fazla kez yarım iş gününüzü Excel'de bir gösterge paneli oluşturmakla geçirdiyseniz ve son 22 dakika içinde veriler tamamen değiştiği için baştan başlamak zorunda kaldıysanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha iyi karar verme ve verimliliği artıracak güçlü bir Gösterge Paneli oluşturun. Bu sizin için. 🤝