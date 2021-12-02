ClickUp Blog
Ürün

ClickUp'ta Gösterge Panelleri için Başlangıç Kılavuzu (15 Kullanım Örneği ile)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
2 Aralık 2021

Çok fazla veya çok az veri nedeniyle saatlerce grafiklerin boyutlarını ayarlamakla uğraştınız. Sıfırdan bir gösterge paneli oluşturmak zordur ve onu inceleyip verilerin hikayesini anlamak daha da zordur.

Bu nedenle, şirketlerinin faaliyetleri hakkında üst düzey görselleştirme ve içgörü isteyen şirketler, veri hikayesindeki tuhaflıkları, kalıpları ve eğilimleri gösteren etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için ClickUp'taki görev kontrol merkezi gibi en iyi kaynaklara yatırım yapmaktadır.

ClickUp'taki gösterge panelleri, bilgilere gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde erişmek, popüler metrikleri anlamak, iş akışlarındaki darboğazları tespit etmek ve daha fazlasını yapmak için bilgi kaynaklarını bir araya getirir.

Bu makalenin sonunda şunları öğreneceksiniz:

  • Raporlama türünüzü ClickUp Gösterge Panellerindeki bir bileşenle uygun şekilde eşleştirme
  • ClickUp Gösterge Paneli tasarımı ve fonksiyonları için en iyi uygulamalar
  • Aynı KPI'yı göstermenin birden fazla yolu
  • ClickUp Gösterge Panelinizi oluştururken sorabileceğiniz yol gösterici sorular

Hadi başlayalım!

ClickUp'ta Gösterge Panelleri Nedir?

ClickUp'taki gösterge panelleri, doğrudan raporlarda gönderilen ve proje hakkında zaten bildiğimiz bilgileri özetleyen durum raporlarında genellikle gördüğümüz gürültüyü en aza indirir. Tek bir doğru bilgi kaynağı olan ClickUp Gösterge Paneli, görev yöneticisi ve raporlama aracı olarak iki işlevi birden yerine getirerek değer katar.

  • Gösterge panelini hızlıca tarayarak anahtar noktaları anlayın
  • Görevleri, iş yüklerini ve gösterge panelinde düzenleyerek tuhaflıkları düzeltin
  • Eksik bağlam bilgisi sağlamak için notlar ekleyin
  • Proje iletişimini tek bir yerde tutmak için tartışmalar düzenleyin ve daha fazlasını yapın

İnanılmaz derecede güçlü ve rakipsiz olan bu gösterge paneli ile, şirket KPI'ları değiştikçe veya takım üyeleri değiştikçe, zaman içinde minimum çabayla aynı gösterge panelinin daha iyi sürümlerini oluşturabilirsiniz.

Hedef Kitlenizin Aradığı Metriklere Ulaşmak İçin Kaç Tıklama Gerekiyor?

Hedef kitleniz bilgileri aramak zorunda kalırsa raporunuz anlamsız hale gelir. ClickUp Gösterge Panelleri, gereksiz ayrıntılar olmadan veri kaynaklarına merkezi erişim sağlar, böylece anahtar bilgileri iletebilirsiniz.

⚖️ İş yükü dengesi

Takımınızdan bir kişi size son teslim tarihinin uzatılmasını istediğinde, doğal olarak görev listesini açıp ayarlamalar yaparsınız. Ne yazık ki, proaktif davranışınızın niyeti iyi olsa da, sonuç olumsuz olabilir.

Öncelikle, iş yükü kapasiteleri nedeniyle zaman çizelgesinde bir değişiklik olduğunu açıklamak için takımdaki diğer kişilerle bağlantı kurun. Böylece, ilerleme kesintiye uğramadan, diğer kişiler herhangi bir sorunu bildirme fırsatı bulur.

👀 Taranabilirlik

Hedef kitleniz gösterge panelinizin neyi ifade ettiğini ilk on saniye içinde anlayamazsa, onları kaybetmiş olursunuz. Hedef kitlenizin hangi KPI'ları bilmesi gerektiğini ve hangi bilgilerin onlar için en önemli olduğunu bilmek yardımcı olur.

📈 Gerçek zamanlı veriler

Her türlü raporlamanın yarısı, bilgi kaynaklarının nereden alınacağına karar vermektir. Noktaları manuel olarak mı birleştiriyorsunuz? Zaman kaybetmemek için süreci mümkün olduğunca otomatikleştirmeyi deneyin.

Diyelim ki, proje raporlamasının ayarlarını yapmak ve bakımını gerçekleştirmek zor (yani sıkıcı) olduğu için genellikle bu işi gönüllü olarak yapmayan birisiniz. Bu durumda, ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir raporlama bileşenlerinden etkileneceksiniz.

15 ClickUp Gösterge Paneli Kullanım Örneği

ClickUp Gösterge Panellerini kullanmak için proje yönetimi uzmanı olmanız gerekmez. Basit bir hedef takipçisinden kampanya metriklerini belirlemeye kadar, farklı kullanım örnekleri için önerilen bileşenleri burada bulabilirsiniz.

📌 1:1 Performans Toplantıları + İK

Liderler, gösterge panellerinden performans yönetimi ve çalışan gelişimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde ederek değerlendirmeler yapabilir ve alabilir.

Metrik TürüBileşen Türü
1:1 Haftalık BelgelerÖzel Yerleştirme
Hızlı Referans BağlantılarıMetin Bloğu
Program RaporlarıGörev Listesi
Geri Bildirim TartışmalarıSohbet
Görev İlerlemesiDuruma göre iş yükü
OKR'lerHedefler
Fazla Mesai SaatleriÇubuk Grafikler

📌 Yapı

İnşaatta hareketli birçok parça vardır ve bunlar sadece konumda değil! Gösterge panelleri ile proje yöneticileri, anahtar riskleri izleyebilir, muhasebe sistemlerini entegre edebilir ve her yerden iş programları oluşturabilir.

Metrik TürüBileşen Türü
Takım GörevleriGörev Listesi
Müşteri Memnuniyeti OranıÇubuk Grafik
Hataları Düzeltme Süresi OrtalamasıHesaplama
Tekrarlanan Güvenlik Toplantıları BelgesiÖzel Yerleştirme
Kullanılan BütçeHesaplama
Ödeme Dönemine Göre SaatlerÇubuk Grafikler
Proje Gantt grafiğiÖzel Yerleştirme

📌 Müşteri Hizmetleri/Desteği

Gösterge panellerinden anında bilgi toplayarak, müşterilerinizin deneyimini bozmadan etkili iş kararları alın.

Metrik TürüBileşen Türü
Duruma Göre Biletleri AçınPasta Grafik
Yeni Bilet SayısıHesaplama
Paylaşılan İpuçlarıSohbet
Karşılaştırmalar ve HedeflerHedefler
Destek Maliyetlerini Gelire DönüştürünHesaplama
Ortalama Yanıt/Çözüm SüresiHesaplama
Görev EtkinliğiÜzerinde Çalışılanlar

📌 Geliştirme

Takım diğer departmanlardan gelen Slack mesajlarıyla dolmadan performans sorunlarına ve hatalara müdahale edin! Takımlar, optimum takım işbirliği için gösterge panellerini herhangi bir çevik sürece göre özelleştirebilir.

Metrik TürüBileşen Türü
Yazılımdaki etkinlikArkasında Kim Var?
TartışmalarSohbet
Bilet HacmiHesaplama
Tasarım GeliştirmeBurnup
SprintlerHız Grafiği
Takım SOP'ları, wiki'ler ve bilgi tabanlarıBelgeler
Performans KPI'larıHedefler

📌 Etkinlik Planlama

Etkinlikleri planlamak ve başlatmak için bir köy (ve kaynak akışı) gerekir. Gösterge panelleri, tek bir e-posta olmadan küçük ve büyük etkinliklerde iç takımları, müşterileri ve satıcıları birbirine bağlar.

Metrik TürüBileşen Türü
TakvimÖzel Yerleştirme
Etkinlik görevlerinde ilerlemePortföy
Her Atanan Kişinin İlerlemesiAtanan Kişiye Göre Görevler
Kesin Son TarihlerToplam Acil Görevler
Zaman TakibiFaturalandırılabilir Rapor
Etkinlik TaslaklarıBelgeler
TakvimlerÖzel Yerleştirme

📌 Eğitim

Temel kurs bilgileri, belgeler ve ödevler gibi her şeye tek bir yerden erişebilirsiniz! Gösterge panelleriyle sınıf yönetimi ve planlamadan en iyi şekilde yararlanın.

Metrik TürüBileşen Türü
Dönem PlanlamaGörev Listesi
Kurs Müfredatı ve BağlantılarÖzel Yerleştirme
Sunum SunumuGoogle Slaytlar
Haftalık HedeflerHedefler
Kurs NotlarıMetin Bloğu
ÖdevlerBelgeler
Kurslar İlerlemePortföy

📌 Finans

Finans uzmanları, bütçelere gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde erişip analiz ederek raporları yarı sürede oluşturabilir. Mantığın ardındaki veri hikayesiyle daha akıllı stratejik kararlar almak için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Metrik TürüBileşen Türü
Zaman İçinde TrendlerÇubuk Grafik
Departmanlara göre gelirPasta Grafik
Toplam Giderler, Toplam GelirlerHesaplama
gelir Bütçesinin %'si, Gider Bütçesinin %'siHesaplama
Proje Durumu KarşılaştırmasıPortföy
Alacaklar ve BorçlarPasta Grafik
Şirket Excel TablolarıÖzel Yerleştirme

📌 Sağlık hizmetleri

Birden fazla kaynağı tek bir görünümde bir araya getiren gösterge panelleri, sağlık sistemlerini aşırı yükleyen verileri hızlı bir şekilde özetler. Sonuç olarak, sağlık profesyonelleri kaçırılan bilgiler konusunda endişelenmeden zamanlarını ve dikkatlerini hasta bakımına odaklayabilirler.

Metrik TürüBileşen Türü
Uyum/Departman MaliyetleriÖzel Yerleştirme
Toplam Hasta SayısıHesaplama
Personel Uygunluk TakvimiÖzel Yerleştirme
Ortalama Bekleme SüresiÇubuk Grafik
Ayakta Tedavi Gören Hastalar ve Yatarak Tedavi Gören HastalarÇubuk Grafik
Sağlık AğıGörev Listesi
KPI'lar ve OKR'lerHedefler

Bu sağlık hizmetleri proje yönetimi araçlarını ve hasta yönetimi araçlarını * inceleyin

📌 Pazarlama

Pazarlama ekipleri, bir takım içindeki takımlardır. Gösterge panellerini her türlü gereksinime göre özelleştirin: E-posta Pazarlama, SEO, Sosyal Medya, Google Analytics, İçerik Pazarlama, Dijital Analitik ve daha fazlası!

Metrik TürüBileşen Türü
Hızlı Referans Bağlantıları ve NotlarMetin Bloğu
TıklamalarHesaplama
Tam Özellik ListesiÖzel Yerleştirme
İzlenimlerÇizgi Grafik
E-posta ROIHesaplama
Proje GörevleriGörev Listesi
Sosyal İstatistiklerÖzel Yerleştirme

📌 Kişisel

İş hayatınızda ilerlemekle meşgulken, anlamlı ilişkiler kurmak için zaman ayırmayı unutmayın! İşlerinizi halletmek için gösterge panellerini kişisel CRM ve günlük planlayıcı olarak kullanın.

Metrik TürüBileşen Türü
YapılacaklarGörev Listesi
ÖnceliklerEtiket Kullanımı
Kişisel HedeflerHedefler
NotlarÖzel Yerleştirme
TakvimÖzel Yerleştirme
Kutlamalar ve Tatil İzlemeGörev Listesi
Liste OkumaGörev Listesi

📌 Ürün

Hangi görevlerin takibi gerekiyor? İş yükünü önceliklendirme konusunda kimin yardıma ihtiyacı var? "Hızlı" bir görüşme için toplantı daveti göndermeden Gösterge Panelleri ile soruların yanıtlarını alın.

Metrik TürüBileşen Türü
Duruma Göre Sprint GörevleriPasta Grafik
TartışmalarSohbet
Engel Teşkil Etmeyen Sprint GörevleriGörev Listesi
Ürün Özeti BelgesiÖzel Yerleştirme
Engelleyiciler OluşturunMetin Bloğu
Haftalık HedeflerHedefler
Acil ÖnceliklerToplam Acil Görevler

📌 Kalite Güvencesi

Trendleri takip edin ve veri hikayesiyle desteklenen genel performans hakkında içgörüler edinin. QA takımları, üst düzey işleri görüntülemek için sınırsız seçenekle gösterge panellerini tercihlerine göre özelleştirebilir.

Metrik TürüBileşen Türü
Puan Kartı OrtalamasıÇizgi Grafik
Bireysel Görevler ListesiGörev Listesi
KPI'larHedefler
Toplam Bilet SayısıÇubuk Grafik
Bilet OrtalamasıHesaplama
TartışmaSohbet
Hızlı Referans Bağlantıları ve NotlarMetin Bloğu
Bireysel MetriklerHesaplama

📌 Uzaktan Takım

Çeviride kayboldunuz mu? Dashboard'ları kullanan uzaktaki takımlar için bu sorun olmaz. Takım üyeleri konum veya saat dilimleri ile birbirinden ayrı olsa da, Dashboard'lar uyumu sağlamak için tek bir bilgi kaynağı görevi görür.

Metrik TürüBileşen Türü
Haftalık HedeflerHedefler
Atanan Kişiye Göre Görev İlerlemesiÜzerinde Çalışılanlar
Proje EtkinliğiEtkinlik görünümü
Belgeleri İşlemeÖzel Yerleştirme
Görev DurumlarıDuruma Göre İş Yükü
TartışmalarSohbet
1:1 Haftalık BelgelerÖzel Yerleştirme

📌 Satış

Satış hedefleri ve tahmin metriklerinin yanı sıra, KPI'ları ve OKR'leri doğrudan Gösterge Panellerinden izleyin ve güncelleyin. Ele alınması gereken darboğazlar veya süreçler var mı? Gösterge Panelleri, takımların verileri hızlı bir şekilde analiz etmesine ve doğru yönlendirmesine yardımcı olur.

Metrik TürüBileşen Türü
Takım Üyelerine Göre SatışlarHesaplama
Gelir açısından en iyi ürünlerPasta Grafik
1:1 Haftalık BelgelerÖzel Yerleştirme
Geçmiş FırsatlarHesaplama
Bireysel Görev ListeleriGörev Listesi
Satış Boru HattıÇubuk Grafik
Haftalık HedeflerHedefler
Satış Görevleri ve Satış Dışı GörevlerHesaplama

📌 Takım

Sade bir Excel elektronik tablosunu incelemek yerine, bir sonraki stand-up toplantısında gösterge panelini ekran paylaşımıyla göstererek acil görevler üzerinde hızlıca harekete geçin.

Metrik TürüBileşen Türü
Takım OKR'leriHedefler
TartışmalarSohbet
Haftalık HedeflerHedefler
Belgeleri İşlemeÖzel Yerleştirme
Günlük Standup GündemiÖzel Yerleştirme
Takım İlerlemesiDuruma göre iş yükü
1:1 Haftalık BelgelerÖzel Yerleştirme

ClickUp'ta Gösterge Panelleri için Popüler Bileşenler

Bileşenler, ClickUp Gösterge Panellerinin yapı taşlarıdır ve özelleştirmenin eğlenceli kısmı burada başlar. İlk bakışta, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek olduğu için korkutucu görünebilir, ancak işin sırrı da burada: herhangi bir iş akışıyla sınırlı değildir. Daha sonra, göstermek için bir Gösterge Paneli formülünü inceleyeceğiz.

ClickUp'ta Gösterge Panelleri'ni ilk kez kullanıyorsanız, Gösterge Paneli'niz için fikir edinmek üzere popüler bileşenleri inceleyelim!

⌚️ Zaman Takibi bileşenleri

Bireyler mi yoksa tüm takımlar mı kapasitelerini aşıyor? En çok zaman alan projeler hangileri?

Doğru bilgilerle, sahipler ve yöneticiler gösterge panelini sağlıklı iş akışlarını sürdürmek için ayarlayabilir.

  • Zaman Raporlama: zaman takibi yapılan görevleri görün
  • Zaman çizelgesi: zaman çizelgesini görüntüleyin
  • Faturalandırılabilir Rapor: faturalandırılabilir zaman girdilerini izleyin

İlgili: Zaman Takibi ile Projeleri Daha Hızlı Tamamlama

clickup zaman takibi bileşeni
Çalışma Alanınızdaki her bir kişinin toplamda ne kadar zaman izlediğini görün

Çalışma Alanınızdaki her bir kişinin toplamda ne kadar zaman izlediğini görün

📍 Durum bileşenleri

clickup durum bileşeni
Sorun haline gelmeden önce darboğazları belirleyin

Sorun haline gelmeden önce darboğazları belirleyin

Projeye dahil olan herkes, ClickUp Alanlarınız, Klasörleriniz veya Listelerinizde durumların nasıl kullanıldığını anlamak için bir grafiği hızlıca görüntüleyebilir.

  • Duruma göre iş yükü: konumlar genelinde durum kullanımınızı pasta grafik, çubuk grafik veya döküm şeklinde görüntüleyin
  • İlerleme halindeki görevlerin sayısı: herhangi bir konumda kaç görevde ilerleme olduğunu görün
  • Tamamlanan Görev Sayısı: Herhangi bir konumda kaç görevin tamamlandığını görün
  • Durumdaki Süre: birden fazla görevdeki toplam süreyi çubuk grafik olarak görün
  • Ve daha fazlası!

İlgili: Kaynak Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz

🎨 Özel bileşenler

Özel bileşenler, veriler ve görselleştirme arasındaki ilişkiye özel bir dokunuş katar.

Metin Bloğu ve Sohbet bileşenlerini ekleyerek proje ayrıntılarını tek bir yerden paylaşın!

  • Çizgi Grafik ve Pasta Grafik: herhangi bir veriyle özel grafikler
  • Portföy: Listeleri ve Klasörleri kategorilere ayırın ve ilerlemelerini izleyin
  • Metin Bloğu: Zengin metinler, resimler ekleyin ve hatta /slash komutlarını kullanarak bağlam ekleyin
  • Sohbet: bir konuşma bileşeni
  • Ve daha fazlası!

İlgili: Kurumsal Proje Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz

clickup özel bileşenler
Herhangi bir veriyle özel bir çizgi grafik oluşturun

Herhangi bir veriyle özel bir çizgi grafik oluşturun

👩‍💻 Atanan kişiler bileşenleri

clickup atanan kişiler bileşeni
Atanan kişiye göre ayrılmış toplam görev sayısını görünüm

Atanan kişiye göre ayrılmış toplam görev sayısını görünüm

Yazılım aracınızda sınırlamalar varsa, iş yükü yönetimi zaman alıcı olabilir. ClickUp Gösterge Panelleri, bileşeninizin kapsamını ayarlamak için bir filtre seçeneği sunar.

Takımınızın üzerinde çalıştığı görevleri veya alt görevleri ve unutulmuş olabilecekleri görünüm.

  • Atanan kişiye göre görevler: Atanan kişiye göre toplam görevlerinizi pasta grafik, çubuk grafik veya pil şeklinde görüntüleyin
  • Toplam Atanmamış Görevler: herhangi bir konumda atanmamış görevlerin sayısını görün
  • Toplam Atanan (Tamamlanmamış) Görevler: herhangi bir konumda atanan kişi olan görevlerin sayısını görün

İlgili: Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

🛎 Tablo bileşenleri

İş haftasının yoğun olduğu zamanlarda önemli bildirimleri kaçırabiliriz.

Tablo bileşenleri, Çalışma Alanınızın belirli alanlarından bilgileri getirerek takımınızın hangi alanlarda yük altında olabileceğini gösterir.

  • Görev Listesi: herhangi bir konumdaki görevleri kullanarak Liste görünümü oluşturun
  • Tamamlandı Raporu: atanan kişiye göre ayrılmış tamamlanan görevler
  • Üzerinde Çalışılanlar: bir görevdeki etkinliklere göre kullanıcıların üzerinde çalıştığı öğeleri görün
  • Çalışma Alanı Puanları: Kimlerin verimli bir şekilde iletişim kurduğunu, görevlerini kontrol ettiğini ve en fazla çıktı sağladığını görün
  • Kimler Geride Kaldı: bildirimlerde ve gecikmiş görevlerde kimlerin geride kaldığını görün
  • Etkinlik Görünümü: bir Etkinlik görünümü oluşturun

İlgili: İş Yükü Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

clickup tablo bileşeni
Silinen bildirimlerin toplam sayısını görün

📮ClickUp Insight: İnsanların yalnızca %12'si hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'i hiç izlemiyor. Peki, hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izleyebilseydiniz ne olurdu?

Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün buluştuğu ClickUp'a girin. Görev ve son tarihlerin ayarından görsel gösterge panelleriyle ilerlemenin izlenmesine kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatik iş akışları ile bir daha asla dönüm noktalarını kaçırmayacaksınız.

💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimlilikte 2 kat artış bildirdi

🎯 Hedef bileşenleri

clickup hedefler bileşeni
Gösterge panelinizden ayrılmadan Hedefler oluşturun ve düzenleyin

Gösterge panelinizden ayrılmadan Hedefler oluşturun ve düzenleyin

Hedefler bileşeni ile takımınızın ilerlemelerini ve katkılarını gerçek zamanlı olarak takip edin ve kutlayın.

Hedefler bileşeni, diğer bilgilerin yanında ilerlemeyi analiz edebilmenizi ve güncel bilgileri farklı yerlerde aramak zorunda kalmamanızı sağladığından, tüm Gösterge Paneli kullanım örnekleri için vazgeçilmez bir bileşendir.

İlgili: ClickUp'ı Takımınız İçin Hedefler Belirlemek İçin Kullanma

🏃‍♀️ Sprint bileşenleri

Sprints ClickApp'te oluşturduğunuz Sprint'leri mükemmel şekilde tamamlayın! Agile veya Scrum ş Akışı kullanan takımlar için Sprint bileşenleri, Gösterge Panellerinizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

  • Burnup: bir sprintte tamamlanan iş miktarı
  • Burndown: bir sprintte yapılacak iş miktarı
  • Kümülatif Akış: sprintlerdeki her aşamadaki iş miktarı
  • Hız Grafiği: iki veya daha fazla sprintte tamamlanan toplam iş miktarı
  • Ve daha fazlası!

İlgili: Çevik Proje Yönetimi Nedir? Bilmeniz Gereken Her Şey

clickup sprint bileşeni
Seçtiğiniz konumdan en son verileri görünüm

📺 Bileşenleri yerleştirin

clickup gömme bileşeni
Gömülü bileşenlerin boyutu değiştirilebilir ve diğer bileşenlerin ve içeriklerin yanına konumlandırılabilir

Gömülü bileşenler, diğer bileşenlerin ve içeriklerin yanında yeniden boyutlandırılabilir ve pozisyonları değiştirilebilir

Belgeler, e-tablolar, formlar, videolar gibi bağlantısı olan her şeyi, Dashboard'unuzun hedefini desteklemek için ihtiyaç duyduğunuz kadar Özel Gömme bileşeni oluşturun.

Veya mevcut bileşenlerden birini kullanarak desteklenen uygulamaları ve web sitelerini bir bağlantı veya gömme kodu ile ekleyin:

  • Google Dokümanlar, Google Slaytlar ve Google E-Tablolar
  • YouTube
  • Figma
  • InVision
  • Typeform
  • Twitter

İlgili: Proje Yönetimi Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur

Takip Edilecek Bir ClickUp Gösterge Paneli Formülü

Tasarım ve fonksiyon beklentilerinizi karşılayan bir ClickUp Gösterge Paneli'ni nasıl kuracağınızı merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Sizin gibi ClickUp'ı yeni kullanmaya başlayan veya ClickUp Gösterge Panellerinin tüm potansiyelini henüz keşfetmemiş işler var.

Uyarı: Bu sürecin en zor kısmı başlangıç olacaktır. Bu, her türlü raporlamada karşılaşılan en büyük sorundur:

Gösterge panelinizin hedefini anlamazsanız, ilk hafta içinde onu bir kenara atarsınız.

Aşağıda, Gösterge Paneli oluşturmaya doğru bir şekilde başlamak için kullanabileceğiniz basit bir formül bulunmaktadır.

Unutmayın: nihai hedef her zaman anahtar bilgileri hızlı, net ve etkili bir şekilde iletmek olmalıdır. ⭐️

Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Örneğimiz, hepimizin hemen kullanabileceği bir Gösterge Paneli hedefi olacak: İş Hedefleri.

clickup'ta gösterge paneli nasıl oluşturulur

1️⃣ Gösterge panelinizin hedef kitlesini ve veri hikayenizi tanımlayın

  • Başlık: Hedeflerim
  • Hedef kitle: Kendim
  • Sorun: Şirketin girişimlerine gerçekten katkıda bulunan görevler üzerinde çalışıp çalışmadığımı bilmiyorum.
  • Veri öyküsü: Haftalık görevlerimi görüntülemek için tek bir kaynak istiyorum.

Fena bir başlangıç değil, ama daha iyisini yapabiliriz:

  • Başlık: Haftalık Hedeflerim
  • Hedef kitle: Kendim
  • Veri öyküsü: 4. çeyrek şirket hedefleriyle ilgili haftalık görevlerimi tek bir kaynaktan görmek istiyorum. *

Artık veri hikayemiz netleşti; bu, yapım sürecimizin en önemli adımıdır. Bu netlik olmadan, yanlış şeylere odaklanarak kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaratabiliriz.

2️⃣ Veri hikayesini desteklemek için doğru KPI'ları seçin

  • KPI #1: İlerleme halindeki görevlerin sayısı
  • KPI #2: Hedeflerin haftalık puan kartı
  • KPI #3: Gecikmiş görevlerin sayısı
  • KPI #4: 4. çeyrek şirket hedefleri Listesi
  • KPI #5: Görev durumu dökümü

Biraz zaman ayırarak KPI'larınızı belirleyin ve takıldığınızda veri hikayenize başvurun. Ne kadar spesifik olursanız, zamanınızı o kadar verimli geçirirsiniz.

3️⃣ Raporlama türü için bileşeni seçin

KPI #1: İlerleme halindeki görevlerin sayısı

Bu KPI için ilerleme halindeki görevlerin toplam sayısını arıyorum, bu yüzden Hesaplama bileşenini kullanacağım.

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Harika gidiyoruz! Devam edelim!

KPI #2: Hedeflerin haftalık puan kartı

Hedefler bileşeni bunun için mükemmeldir!

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Hedeflerimi görmek için puan kartına tıklamamız gerekiyor. Belki bunu bir adım daha ileri götürüp, sadece bir tane ihtiyacımız olduğu için gerçek puan kartını gösterebiliriz. Bu nedenle, Hedefler bileşeni yerine Özel Gömme bileşenini kullanalım.

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Çok daha iyi! Daha az tıklama. 😉

KPI #3: Gecikmiş görevlerin sayısı

İlk KPI'mıza benzer şekilde, toplam sayıyı görüntülemek için Hesaplama bileşenine ihtiyacımız var.

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Bunu daha önce yaptınız mı?💪

KPI #4: 4. çeyrek şirket hedefleri listesi

Bu KPI için başka bir Özel Gömme bileşeni de işe yarayacaktır. Belgeyi Gösterge Panelimizden düzenleyebileceğiz.

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

KPI #5: Görev durumu dökümü

Bu KPI için bir pasta grafik, görevlerimin çoğunun nerede olduğunu görmek için işe yarayacaktır.

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

4️⃣ Bileşenlerinizi düzenleyerek görsel bir hiyerarşi ve denge oluşturun

Şimdi gösterge paneli düzenimizi özelleştirmeye başlayalım!

Formülün bu kısmı birkaç deneme gerektirecektir, ancak genel hedefimizin anahtar bilgileri hızlı, net ve güçlü bir şekilde iletmek olduğunu unutarak doğru yönde ilerleyeceğiz.

Sürüm 1

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

Nasıl görünüyor? 🤔

  1. Fonksiyonellik hakkında düşünceler: Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmam gerekmiyor Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları gösteriyor
  2. Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, bu sayede aşağı kaydırmam gerekmiyor
  3. Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler
  4. Görsel düşünceler: Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil. Duruma göre İş Yükü bileşeni küçük ve altta yer alıyor
  5. Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil
  6. Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır
  1. Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, bu sayede aşağı kaydırmam gerekmiyor
  2. Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler
  1. Haftalık Hedefleri, Q4 Hedeflerinin (veri hikayemiz) yanında görmek için en iyi düzen değil
  2. Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır

Tekrar deneyelim!

Sürüm 2

clickup gösterge paneli
clickUp aracılığıyla

clickUp aracılığıyla

5️⃣ Hedef kitlenizden geri bildirim isteyin

Önceki düşüncelerimizi gözden geçirelim.

  1. Fonksiyonellik düşünceleri: Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmam gerekmiyor ✅ Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları gösteriyor ✅
  2. Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmanıza gerek kalmıyor ✅
  3. Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler ✅
  4. Görsel düşünceler: En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanımızı ikiye katlıyor! ✅) Duruma göre İş Yükü bileşeni küçük ve altta (İlerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üstte! ✅) Gösterge panelimiz soldan sağa doğru kolayca okunabilir ✅
  5. En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanları ikiye katlıyor! ✅)
  6. Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır (ilerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üst kısımda yer almaktadır! ✅)
  7. Gösterge panelimiz soldan sağa kolayca okunabilir ✅
  1. Tüm önemli bileşenler ekranın üst kısmında yer alıyor, böylece aşağı kaydırmanıza gerek kalmıyor ✅
  2. Bileşenler ihtiyacım olan KPI'ları görüntüler ✅
  1. En önemli olan Haftalık Hedefleri, 4. Çeyrek Hedeflerinin yanında görmek için en iyi düzen değil (Haftalık Hedefler ve Yaratıcı 4. Çeyrek Hedefleri bileşenleri birbirinin yanında, bu da görsel ve işlevsellik açısından puanları ikiye katlıyor! ✅)
  2. Duruma göre iş yükü bileşeni küçüktür ve alt kısımda yer alır (ilerlemeyi hızlıca görebilmek için pasta grafiğimiz üst kısımda yer almaktadır! ✅)
  3. Gösterge panelimiz soldan sağa kolayca okunabilir ✅

ClickUp'ta Bugün Bir Gösterge Paneli Oluşturun

Başardınız! 🎉

Bu formülle ClickUp'ta bir Gösterge Paneli oluşturmak ne kadar kolaydı? Artık temel bilgilere sahip olduğunuza göre, bu temeli kullanarak temel (veya gelişmiş) ClickUp Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz!

Gösterge panelleri, kişisel kullanım için olduğu kadar iş arkadaşlarınızla paylaşım için de harika bir araçtır. Karar verme sürecini etkileyecek bilgilerin net olmaması nedeniyle takımınızın eksik bilgiyle (veya daha kötüsü, kafası karışık bir şekilde) kalmasına izin vermeyin.

Birden fazla kez yarım iş gününüzü Excel'de bir gösterge paneli oluşturmakla geçirdiyseniz ve son 22 dakika içinde veriler tamamen değiştiği için baştan başlamak zorunda kaldıysanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha iyi karar verme ve verimliliği artıracak güçlü bir Gösterge Paneli oluşturun. Bu sizin için. 🤝

ClickUp Logo

Hepsini değiştirmek için tek uygulama

© 2025 ClickUp