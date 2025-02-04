2025'in En İyi 10 Kissflow Alternatifi ve Rakibi

Gerçekçi iş dünyasında, oldukça romantik bir kısaltma vardır: KISS. ?

Kissflow'un harfiyen uyguladığı bir ilke olan Basit ve Anlaşılır Olmak anlamına gelir.

Bu düşük kodlu iş süreci yönetimi (BPM) yazılımı, sezgisel görsel araçlarla iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmeldir. Biraz teknik bilgi ile Kissflow'u kullanarak pazarlama ve İK operasyonları gibi her türlü iş için otomatik iş uygulamaları kurabilirsiniz.

Ama biz insanlar her zaman denizde başka balıklar ararız, değil mi?

Kissflow alternatiflerini değerlendirmeniz için birkaç neden vardır; örneğin, kişisel kullanım için daha basit bir arayüze, tercihen kod gerektirmeyen veya belki de daha uygun maliyetli bir çözüme ihtiyacınız olabilir.

Sebebiniz ne olursa olsun, aramanıza yardımcı olmak için buradayız. En iyi 10 Kissflow alternatifini ve rakibini inceleyin. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilmeniz için bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını tartışacağız. ?

Kissflow alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birinci sınıf bir Kissflow alternatifi, sizin için her şeyi yapmalıdır — iş akışınızı optimize eden ve takımınızın zahmetsizce işbirliği yapmasını sağlayan hepsi bir arada bir dijital çalışma alanından bahsediyoruz. Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Platform, az kod gerektiren veya hiç kod gerektirmeyen ve tercih ettiğiniz işletim sistemiyle uyumlu olmalıdır. Kullanmayı öğrenmek için aylarca zaman harcamak zorunda kalmamalısınız Süreç otomasyonu: Tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirmenize yardımcı olarak işinizin daha bilişsel yönlerine odaklanmanızı sağlar Çok işlevsellik: Süreç ve uygulama geliştirme, izleme ve işbirliği için çok sayıda özellik sunmalıdır Süreç ve uygulama geliştirme, izleme ve işbirliği için çok sayıda özellik sunmalıdır Çoklu kullanıcı desteği: Birden fazla çalışanın gecikme veya aksaklık olmadan kullanabilmesi gerekir. Süreçler arasında : Birden fazla çalışanın gecikme veya aksaklık olmadan kullanabilmesi gerekir. Süreçler arasında görev atama ve izleme sorunsuz olmalıdır Entegrasyonlar: Birden fazla uygulama arasında geçiş yapmamak için platformu diğer değerli araçlar ve programlarla entegre edebilmelisiniz Güvenlik: Platform, iş veya kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişimden korumak için güvenilir güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kissflow Alternatifi

Bu en iyi 10 Kissflow alternatifi ile iş akışınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın. Avantaj ve dezavantajlarını inceleyin ve kendiniz ve takımınız için en iyi seçeneği belirleyin. ✌️?

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp, mükemmel bir Kissflow alternatifi için tüm gereksinimleri karşılar. Her boyuttaki işletme için tamamen kodsuz ve ölçeklenebilir, hepsi bir arada süreç, ş Akışı ve verimlilik yönetimi platformudur. ?

Kissflow gibi, ClickUp da tek noktadan işbirliği ve kontrol için özelliklerle doludur ve birbiriyle örtüşen fonksiyonlara sahip birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Platform, basit ve karmaşık iş süreçlerini desteklemek ve kritik karar verme süreçlerini desteklemek için yeterli görsel ve analitik araçlara sahiptir.

İşinizin bölümlerini stratejik olarak planlamak, atamak ve denetlemek için 15'ten fazla düzen (görünüm) ile oynayabilirsiniz. Örneğin, görevleri durumlarına göre gruplamak için çok yönlü Liste görünümü, yaklaşan son tarihleri takip etmek için Takvim görünümü veya daha görsel bir yaklaşım için Kanban tarzı Pano görünümü'nü deneyin.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak görevleri iş akışları arasında taşıyın — bu kadar kolay! ClickApps özelliği ile ClickUp Çalışma Alanınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki gibi yapılandırmaları etkinleştirmek için görsel talimatları takip etmektir:

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

ClickUp'ı öne çıkaran şey, iş süreçlerini sıfırdan oluşturmak için hazır şablonların bolluğudur. Bunu perspektife oturtmak gerekirse, Kissflow'da 200'den fazla şablon varken, ClickUp, ClickUp Zihin Haritaları oluşturmaktan hata raporlamaya ve müşteri ilişkilerini yönetmeye kadar, kelimenin tam anlamıyla her türlü mikro süreci desteklemek için 1.000'den fazla şablonla birlikte gelir.

Oh, ClickUp'ın cömert bir ücretsiz katmanı olduğunu bahsetmiş miydik? ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

görsel geliştirme ortamında 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm

Mac, Windows, Linux, iOS ve Android cihazlarla uyumludur

1.000'den fazla popüler uygulama ve programla entegrasyonlar

ClickApps sayesinde her çalışma alanı için özelleştirilebilir

İşbirliğine uygun iş akışı yönetimi yazılımı

Sorunsuz sürükle ve bırak arayüzü

1.000'den fazla önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonu

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamanın sınırlı özellikleri vardır

Yeni kullanıcılar, mevcut özelleştirme seçeneklerinin çokluğu karşısında şaşkınlık yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Microsoft Flow

power Automate aracılığıyla

Microsoft Power Automate (eski adıyla Microsoft Flow), öncelikle tekrarlayan yönetici görevleriyle boğuşan işletmeler için bir kurtarıcı olabilecek bir iş akışı otomasyon platformudur. Tanımladığınız koşullara göre "akışlar" oluşturarak ve girdi olarak doğal dil kullanarak zaman ve kaynak tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

İş akışınızı nasıl ince ayar yapacağınızı bilmiyorsanız veya büyük resmi görmekte zorlanıyorsanız, platformun süreç danışmanı özelliğini seveceksiniz. Mevcut darboğazlar hakkında içgörüler sunar ve hatta ekibin genel verimliliğini artırmak için sürecin hangi kısımlarının otomasyona alınması gerektiği konusunda önerilerde bulunur.

Power Automate, çoğu iş sürecini optimize etmek için oldukça güçlü bir araçtır, ancak platformdaki tek bir iş akışı 500 eylemle sınırlı olduğundan, özellikle karmaşık olanlarda zorlanabilir.

Microsoft Flow'un en iyi özellikleri

Doğal dil girişlerini destekler

Önceden tanımlanmış şablonların kullanılabilirliği

Yüzlerce uygulama entegrasyonu

Masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir

Akışlar oluşturmak ve görevleri otomatikleştirmek için öneriler

Microsoft Flow sınırlamaları

Karmaşık iş akışı yönetimi için en iyi seçenek olmayabilir

Bazı kullanıcılar platformun yavaş ve gecikmeli olduğunu düşünüyor

Microsoft Flow fiyatlandırması

Abonelik planları

Kullanıcı başına plan : 15 $/ay

RPA dahil kullanıcı başına plan : 40 $/ay

Akış başına plan: 100 $/akış/ay (minimum satın alma miktarı beş akıştır)

Kullandıkça öde planları

Akış çalıştırma lisansı : 0,60 $/bulut çalıştırma

Akış çalıştırma lisansı : 0,60 $/masaüstü akışı (katılımlı mod) çalıştırma

Akış çalıştırma lisansı: 3,00 $/masaüstü akışı (katılımsız mod) çalıştırma

Microsoft Flow puanları ve yorumları

G2 : 4. 60/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 40/5 (100+ yorum)

3. Mendix Platform

mendix aracılığıyla

Otomasyon konusunda yeniyseniz veya iş akışınızı geliştirmek için akıllı yollar arıyorsanız, Mendix size yardımcı olabilir. Bu düşük kodlu platform, operasyonlarınızı modernize etmenize ve genel olarak verimliliği artıran iş akışı çözümleri oluşturmanıza olanak tanır.

Mendix ile iş süreçlerinizi otomatikleştirmenin bir yolu uygulama geliştirme'dir. Kodlama konusunda uzman değilseniz endişelenmeyin; platformun görsel araçlarıyla mobil uygulamalar, web uygulamaları ve mikro hizmetler oluştururken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Oluşturduğunuz her Mendix uygulaması, platform içinde özel bir Ana Sayfa sekmesine sahip olur ve bu sayede proje ve ürün yönetimi, DevOps ve birikmiş iş yönetimi araçlarına kolayca erişebilirsiniz.

Geliştiriciyseniz, Mendix Studio Pro'yu deneyebilir ve CSS, Java ve JavaScript becerilerinizi kullanarak son derece özelleştirilmiş bir Mendix uygulaması geliştirebilir veya genişletebilirsiniz. ?‍?

Platform, yeni kullanıcıları ayrıntılı eğitimlerle destekler, ancak öğrenme eğrisi göz önünde bulundurulmalıdır. Teknoloji konusunda çok bilgili değilseniz, kod gerektirmeyen bir Kissflow alternatifi denemek daha iyi bir seçenek olabilir.

Mendix Platform en iyi özellikleri

Uygulamalar oluşturmak ve yönetmek için uygun

Temel özellikleri öğrenmesi nispeten kolaydır

Karmaşık iş akışları için ölçeklenebilir

Hızlı uygulama geliştirmeyi destekler

Tek tıklamayla uygulama dağıtımı

Mendix Platform sınırlamaları

Ücretli planlar, bütçe kısıtlamaları olan kullanıcılar için erişilemeyebilir

App Store'da bazı eski bileşenler bulunmaktadır

Mendix Platform fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Temel : 60 $

Standart : 950 $

Premium: özel fiyatlandırma

Mendix Platform puanları ve yorumları

G2 : 4. 40/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,80/5 (15+ yorum)

4. Airtable

airtable aracılığıyla

Excel tablolarını bir kenara bırakıp daha gelişmiş bir çözüme geçmeye hazır mısınız? Cevabınız evetse, Airtable tam size göre. Yazılımın minimalist tasarımı sizi yanıltmasın, biraz daha derinlemesine incelediğinizde gerçek büyüsünü keşfedeceksiniz. ✨

Platform, proje yönetimi ve ekip çalışması için ilişkisel veritabanları oluşturmaya odaklanmıştır. Yalnızca bilgileri depolayan normal elektronik tablolardan farklı olarak, Airtable'ın ilişkisel veritabanları farklı tablolardaki kayıtları birbirine bağlamanıza olanak tanır. Sonuç? Kayıtları belirli kategorilere göre filtreleyebilir ve Takvim, Kanban ve Galeri görünümleriyle farklı perspektifler oluşturabilirsiniz.

Airtable, ön tanımlı olarak Grid görünümünü kullanır ve birçok kullanıcı, tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzü nedeniyle bu görünümü çekici bulur. ?

Kissflow gibi, Airtable de düzinelerce uygulama ve araçla entegrasyonlar sunar. Ayrıca veri görselleştirme, raporlama, komut dosyası oluşturma, zaman takibi ve farklı saat dilimlerine göre zamanı kalibre etme gibi etkinlikler için çok sayıda uzantı da elde edersiniz. ⌚

Airtable'ın en iyi özellikleri

Microsoft Excel'e benzer temiz arayüz

İlişkisel veritabanları için kolay kurulum

Çeşitli proje görünümleri

Popüler araçlar ve uygulamalarla entegrasyonlar

Verimli takımlar arası işbirliği

Kullanışlı uzantılar

Airtable sınırlamaları

Mobil cihazlarda sınırlı işlevsellik

Veritabanları konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için zor öğrenme eğrisi

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Plus : Koltuk başına aylık 10 $

Pro : Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4. 60/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,70/5 (1.500+ yorum)

5. Creatio

creatio aracılığıyla

Eşsiz iş uygulamaları oluşturmak, trendleri ve KPI'ları analiz etmek veya izlemek ya da müşteri deneyimini iyileştirmek istiyorsanız, Creatio size aradığınızı sunar. Platform, ürünlerini iki bölüme ayırır:

Studio Creatio: kodsuz uygulama oluşturma için Pazarlama, Satış ve Hizmet Creatio: CRM uygulamaları oluşturmak için

Doğru kullanıldığında, platformun kapsamlı CRM uygulamaları size müşterileriniz üzerinde istediğiniz kontrolü sağlayabilir; yeni müşterileri hızlı bir şekilde bulabilir veya mevcut müşterilerinizin deneyimini geliştirebilirsiniz. Creatio ayrıca, iş ihtiyaçlarınıza uygun iş akışları oluşturmanıza yardımcı olan araçlar, eklentiler, bağlayıcılar ve şablonlardan oluşan bir pazara sahiptir.

Creatio ile gerçek zamanlı süreç izleme ve uygulama özelleştirme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Platform, departmanlar arası işbirliğini sorunsuz hale getirerek kampanyalarınızın verimliliğini ve satış oranlarını artırma potansiyeli sunar. ?

Creatio'nun en iyi özellikleri

Uçtan uca iş akışı otomasyonu

Kodsuz uygulama oluşturma

Zengin eklenti ve şablon pazarı

CRM merkezli uygulamalar

Gerçek zamanlı süreç izleme

Creatio sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için güncellenmiş kılavuzlar ve video eğitimlerinin olmaması

Sistem bazen hantal olabilir ve daha iyi bir arama hızına ihtiyaç duyabilir

Creatio fiyatlandırması

Süreç Tasarımcısı : 0 $

Studio Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Creatio puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

6. Pipefy

pipefy aracılığıyla

Görevleri otomatikleştirmek ve İK, satış, pazarlama, tedarik ve diğer departmanlar üzerinde kontrolü sağlamak mı istiyorsunuz? Pipefy tam da aradığınız araç olabilir! Bu düşük kodlu otomasyon platformu, özel iş akışları tasarlamanıza ve tekrarlayan işleri optimize etmenize olanak tanıyarak, daha değerli faaliyetler için değerli zaman kazanmanızı sağlar.

Pipefy, yeni başlayanlar için kolay kullanımlıdır ve proje yönetimi yazılımını ilk kez kullananlar için idealdir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı amaçlara yönelik etkileyici bir önceden oluşturulmuş şablon kitaplığını keşfedebilirsiniz:

Müşteri desteği Satış boru hattı Satın alma süreci Uzaktan iş yönetimi İçerik pazarlama

Pipefy ile rapor oluşturmak için yığınla bilgiyi incelemek zorunda kalmazsınız. Platform raporları otomatik olarak oluşturur ve şirketinizdeki her değişikliği takip etmenizi sağlar.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Hızlı otomasyon ve süreçlerin dağıtımı

Otomatik raporlama

Sezgisel etkinlik gösterge paneli

Sürükle ve bırak arayüzü

Zengin entegrasyon yetenekleri

Pipefy sınırlamaları

Mobil sürümün özellikleri sınırlıdır ve hantal olabilir

Raporlama özellikleri iyileştirilebilir

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç : 0 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Pipefy puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (300+ yorum)

7. Appian

appian aracılığıyla

Appian, takımınızın verimliliğini artırmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için en büyük kozunuzdur. Bu iş süreci yönetim yazılımı, hangi iş akışlarını otomatikleştireceğinizden emin değilseniz de hayat kurtarıcı olabilir. AI destekli Process Mining ile Appian, işlemleri baştan sona analiz eder ve optimize edilebilecek alanları belirler.

Appian'ın Akıllı Belge İşleme (IDP) özelliği, keşfedilmeye değer bir başka çığır açan özelliktir. Yapılandırılmamış verilerden değerli bilgileri neredeyse bir insan gibi anlayıp çıkarmak için tasarlanmıştır. ?

Sürükle ve bırak arayüzü ile donatılmış Appian, şirketinizin tarzına uygun uygulama tasarımı için düşük kodlu araçlar sunar. Platform ayrıca sorunsuz API tabanlı entegrasyonlar ve kullanışlı raporlama özellikleri sunar. Grafik ve tablo gösterge panellerini kullanarak işinize kuşbakışı bir görünüm elde edin ve görevleri gerçek zamanlı olarak önceliklendirin.

Appian'ın en iyi özellikleri

AI/ML tabanlı özellikler

Süreç optimizasyonu için mükemmel destek

Hızlı ve son derece özelleştirilebilir uygulama geliştirme

Tek noktadan raporlama gösterge panelleri

API entegrasyonları

Appian sınırlamaları

Kullanımı zor olabilir, özellikle açıklayıcı kılavuzların eksikliği nedeniyle

Bazı kullanıcılar, şu anda olduğundan daha az kod gerektirebileceğini söylüyor

Appian fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Uygulama : Standart: Kullanıcı başına aylık 75 $ Seyrek: Kullanıcı başına aylık 9 $ Yalnızca Giriş: Kullanıcı başına aylık 2 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 75 $

Seyrek: Kullanıcı başına aylık 9 $

Yalnızca giriş: Kullanıcı başına aylık 2 $

Platform : özel fiyatlandırma

Sınırsız: özel fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 75 $

Seyrek: Kullanıcı başına aylık 9 $

Yalnızca giriş: Kullanıcı başına aylık 2 $

Appian puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

8. Process Street

process Street aracılığıyla

Process Street'te değilseniz, süreç yönetimi süreci çok zorlu olabilir! Platform, her süreç için AI destekli iş akışları sunarak manuel hata riskini en aza indirir.

Process Street ile koşullu mantık kullanarak iş akışları kurabilir ve bunların diğer görevlerde yapılan değişikliklere dinamik olarak uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz. Platformun sezgisel arayüzü sayesinde, insan girdisi ve akıllı otomasyon bir araya gelerek iş sonuçlarını iyileştirir ve takımınızın verimliliğini artırır.

Process Street, akıllı iş akışları tasarlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra, bunları bir şahin gibi izlemenizi sağlar! ?

Platform, derinlemesine raporlama için gelişmiş analiz seçenekleri sunar: KPI'ları izleyin, darboğazları belirleyin ve süreçlerinizi zaman içinde optimize edin.

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Process Street, günlük görev yönetiminden çalışanların işe alımına kadar çeşitli kullanım durumları için hazır şablonlardan oluşan etkileyici bir kütüphane sunar.

Process Street'in en iyi özellikleri

Koşullu mantık gerektiren iş akışlarını destekler

Gerçek zamanlı süreç izleme

Birden fazla kullanım durumu için şablonlar

Kullanıcı dostu arayüzü ile kullanımı kolay

Process Street sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, web uygulamalarının düzenini kafa karıştırıcı bulabilir

Süreçleri otomatikleştirmek için popüler araçlarla yerel entegrasyonlar yoktur

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 100 $/Yıllık 1.000 $

Pro : Aylık 415 $/Yıllık 5.000

Enterprise: Aylık 1.660 $/Yıllık 1.660

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Process Street puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

9. OutSystems

outSystems aracılığıyla

Düşük kodlu bir platform yüksek performans sağlayabilir mi? Kesinlikle, ve OutSystems bunu kanıtlıyor! Bu düşük kodlu uygulama geliştirme platformu, uygulamanın yaşam döngüsü boyunca kontrol sağlar. ♻️

OutSystems ile uygulamalar geliştirebilir ve bunları aynı anda genel, gizli veya hibrit bulut platformlarında dağıtabilirsiniz. Diğer bir deyişle, bunları iç kullanım için saklayabilir veya App Store ve Google Play gibi platformlarda yayınlayabilirsiniz.

Dağıtım son derece verimlidir; tüm sistemleri kısa sürede kurabilirsiniz, böylece teslimat süresi çok önemli olduğunda işinize rekabet avantajı sağlarsınız. Yenilikler eklemek mi istiyorsunuz? Uygulamaları hareket halindeyken güncelleyin! ⏫

OutSystems'ın en iyi özellikleri

Birinci sınıf dağıtım hızı

Ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanışlı uygulama güncellemeleri

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar

Yüksek ölçeklenebilirlik

Raporlama ve analiz araçları

OutSystems sınırlamaları

Entegrasyonlar karmaşık olabilir ve performans sorunlarına yol açabilir

Müşteri hizmetleri yanıtları yavaş olabilir

OutSystems fiyatlandırması

Tek uygulama : 0 $

Birden fazla uygulama : Aylık 1.513 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Geniş uygulama portföyü: özel fiyatlandırma

OutSystems puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (350+ yorum)

10. ProcessMaker

processMaker aracılığıyla

ProcessMaker, mevcut prosedürleri iyileştirmek ve yenilerini tasarlamak için güvenilir bir BPA platformudur. Karmaşık iş akışlarını ele alabilir ve sağlam analiz ve raporlama özellikleriyle iyi bağlantılı bir sistem oluşturmanıza yardımcı olabilir. ?

Düşük kodlu bir platform olan ProcessMaker, şirketiniz için özel bir iş akışı çözümü oluşturmanıza yardımcı olacak görsel odaklı bir arayüze sahiptir. Örneğin, mevcut akış şeması araçlarını kullanarak bir iş akışı içindeki kritik mikro süreçleri belirleyebilirsiniz.

Birkaç gelişmiş özelliğin biraz programlama bilgisi gerektirdiğini ve bunun birçok kullanıcı için potansiyel bir dezavantaj olabileceğini unutmayın.

ProcessMaker'ın güçlü entegrasyon yetenekleri, işiniz için merkezi bir hub görevi görmesini sağlar. Farklı departmanlardaki çalışanlar paylaşılan verilere erişebilir ve bu verilerle çalışabilir, böylece hata riski azalır.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Güçlü entegrasyonlar

Maksimum ölçeklenebilirlik

Kullanımı kolay arayüz

Karmaşık iş akışlarını destekler

İyi raporlama ve analiz araçları

ProcessMaker sınırlamaları

Lisans maliyeti yüksek olabilir

Karmaşık süreçler oluşturmak programlama becerileri gerektirir

ProcessMaker fiyatlandırması

ProcessMaker özelleştirilebilir fiyatlandırma sunar, bu nedenle doğrudan platformla iletişime geçerek seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi almanız en iyisidir.

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Kissflow'un Ötesindeki Dünya

Kissflow'un rakiplerini keşfetmek, iş akışınızı optimize etmek ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için bir dünya dolusu olasılık sunar. İster kod gerektirmeyen bir platform, ister en son teknoloji otomasyonlar, kapsamlı işbirliği özellikleri veya özelleştirilebilir uygulama geliştirme arıyor olun, bu listede mutlaka size uygun bir şey bulacaksınız.

Daha fazla vakit kaybetmeden, iş süreçlerinizi iyileştirmek için Kissflow dışındaki seçenekleri inceleyin ve tüm rutin görevleriniz için basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış dijital iş akışlarına doğru bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak seçeneği bulun! ?