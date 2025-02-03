2025'in en iyi 10 ürün yöneticisi için yapay zeka aracını test ettik

AI endüstrisinin patlayıcı büyümesi, dünyanın çoğunu fırtınaya soktu. Oluşturulan araçlar, mevcut endüstrileri şimdiden altüst ediyor, ürün yöneticilerinin verimliliğini artırıyor ve sıfırdan yeni kariyerler yaratma vaadinde bulunuyor. Ancak, binlerce araç mevcutken ve her hafta yenileri ortaya çıkarken, bunalmamak zor.

Bu nedenle, saatlerimizi harcayarak her ürün yöneticisinin günlük iş akışında denemesi gereken en etkili 10 AI aracını bulduk!

Araştırmalarımızı tamamladık ve verimliliğinizi artırmak, takımınızla daha etkili iletişim kurmak ve daha iyi ürünler sunmak için kullanabileceğiniz ürün yöneticileri için yapay zeka araçlarını bulduk.

Ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmeye çalışıyor, yeni bir ürün özelliği için ürün gereksinim belgeleri yazıyor veya sadece ürün yöneticisi olarak becerilerinizi geliştirmeye çalışıyor olun, bu araçlar her adımda süreçlerinizi destekleyecek ve geliştirecektir!

1. ClickUp – Proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyisi

ClickUp, farklı sektörlerdeki her boyuttaki birey ve takımların iş akışlarını kolaylaştırmalarına, takım işbirliğini geliştirmelerine ve işteki genel verimliliği artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ı en iyi ve en yüksek puanlı ürün yönetim araçlarından biri yapan şey, ürün geliştirme, planlama ve çok daha fazlası için özelleştirilebilirliği ve kullanıcı dostu özellikleridir.

Ürün planlama, ürün yol haritaları, ürün özelliklerinin piyasaya sürülmesi ve ürün ekipleri için diğer önemli şablonlar için yüzlerce gelişmiş özellik ve şablonun yanı sıra tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar. Bu tür esneklik ve yararlı kaynaklar, herhangi bir ekibin ClickUp'ı karmaşık iş akışlarını ve benzersiz tercihlerini en iyi şekilde destekleyecek şekilde yapılandırmasına olanak tanır.

Peki, ClickUp bu yapay zeka araçları listesinde nasıl bir yer alıyor?

ClickUp'ın kapsamlı özellik listesine ek olarak, AI özelliklerini de içerir ve işinizi otomatikleştirmek için aşağıdakiler dahil birçok yol sunar:

İş Akışı Otomasyonu : Belirli tetikleyiciler ve koşullara göre : Belirli tetikleyiciler ve koşullara göre rutin eylemleri otomatikleştirerek değerli zaman kazanın. Önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanın veya kendi otomasyonlarınızı oluşturarak manuel süreçleri azaltın, iş akışınızı ve ürün geliştirme süreçlerinizi hızlandırın

Akıllı/evrensel arama : Evrensel arama , daha kişiselleştirilmiş ve alakalı arama sonuçlarını anında sunmak için sizi sürekli olarak daha iyi tanır. ClickUp, bağlı bir uygulama veya yerel sürücünüzde bulunan tüm dosyaları tek bir yerden hızla bulun

ClickUp AI: ClickUp AI ile daha iyi metinler yazın, yazma becerilerinizi geliştirin, uzun metinleri özetleyin ve çok daha fazlasını yapın. ClickUp platformuna özel ClickUp AI, her rolde iş için yapay zekayı kullanırken tahminlere yer bırakmayacak şekilde tasarlanmış, amaca yönelik bir deneyim sunar. Bu işlevsellik, ürün yöneticileri ve takımlar dahil olmak üzere her rol ve kullanım durumu için optimize edilmiş 100'den fazla yapay zeka aracını içerir. ClickUp AI'yı burada çalışırken görün:

ClickUp AI'yı burada çalışırken görün:

En iyisi, ClickUp, Github, Slack ve Google Takvim gibi 1.000'den fazla araçla entegre olduğundan, ürün yöneticileri için kullanımı çok kolaydır.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği, Beyaz Tahtalar ve hatta müşteri geri bildirimlerini yakalamak için kullanabileceğiniz Form görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla iş görünümü arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak işlevselliği : ClickUp Çalışma Alanınızda kolay ve hızlı bir şekilde değişiklikler yapın. Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri sürükleyip bırakın

Otomasyon özellikleri : Önceden oluşturulmuş otomasyon ile tüm süreçleri hızlandırın ve ClickUp otomasyonu ile özel tarifler oluşturun — kodlama gerekmez

Belgeleme : Pazar araştırması, müşteri bilgileri gibi önemli notları : Pazar araştırması, müşteri bilgileri gibi önemli notları ClickUp Docs ile saklayın

Kaynak yönetimi : İş yükü görünümü ve gösterge panelleriyle kaynaklarınızı izleyin

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve iş akışınızı kolaylaştırın

Tüm cihazlarda kullanılabilir : Masaüstü, mobil (Android ve iOS uygulaması), ses ve tarayıcı platformlarında kullanılabilir

Ürün Yöneticisi Kılavuzu : Bu kapsamlı kılavuzla, : Bu kapsamlı kılavuzla, ürün yönetimi için ClickUp'ı en verimli şekilde kullanmayı öğrenin

Şablon kitaplığı: Pazar araştırması, ürün geliştirme, yazılım geliştiriciler, müşteri geri bildirimi ve : Pazar araştırması, ürün geliştirme, yazılım geliştiriciler, müşteri geri bildirimi ve ürün pazarlama şablonları dahil olmak üzere her kullanım durumu ve takım için 1.000'den fazla şablon arasından seçim yapın

Sınırlamalar

Geniş özellik aralığına alışmak biraz zaman alabilir

Tüm görünümler henüz uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

ClickUp AI'yı herhangi bir ücretli Çalışma Alanına ayda üye başına sadece 5 $ karşılığında kolayca ekleyin.

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (6.954+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.676+ yorum)

Bonus: Ürün pazarlama araçları!

2. Jam – AI hata ayıklama asistanı için en iyisi

Hata kodunu belirleyin, düzeltmek için kodu alın ve JamGPT ile tek bir bağlantıdan tüm takımınızla paylaşın

Jam, ürün yöneticilerinin buldukları hataların ne anlama geldiğini anlamalarına ve hatta mühendislik ekipleriyle paylaşabilecekleri çözümler sunmalarına yardımcı olan en yeni AI araçlarından biri olan JamGPT'yi piyasaya sürdü. Bu sayede, ürün yöneticilerinin etkinliği artar ve teknik tartışmalara da katılabilirler.

Bir hata bulunduğunda uzantı tarafından zaten yakalanan geliştirici günlüklerinden yararlanmak, bu aracı en değerli test araçlarından biri haline getirir. JamGPT, ayrıntılı açıklamalar veya hızlı TLDR'ler aracılığıyla teknik bilgiye sahip olmayan ürün yöneticilerine bile bağlam sağlayabilir ve her aşamada özelliklerin piyasaya sürülmesini destekler.

ClickUp, Slack veya Github gibi proje yönetimi araçlarıyla entegre olarak, yetenekli bir AI asistanı ve temel hata raporlama özelliği tarafından yakalanan değerli verileri entegre ederek, ürününüzü iyileştirme konusunda paylaşım ve işbirliğini kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Çoğu hata için AI önerileri veya hızlı TLDR'ler alın

Ayrıntılı açıklamalar içeren ekran kayıtları

ClickUp gibi ürün yönetimi araçlarıyla temel entegrasyonlar

İlgili konsol günlüklerini ve ağ isteklerini otomatik olarak yakalayın

Teknik ekibinizle Anlık Tekrarları paylaşın

Sınırlamalar

Teknik bilgisi fazla olmayan bazı ürün yöneticileri için AI yanıtları yabancı gelebilir

Fiyatlandırma

Bireysel : Ücretsiz plan

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (3,4 bin oy)

3. ChatGPT – Ürün geliştirme sürecini optimize etmek için en iyisi

ChatGPT ile ayrıntılı yanıt almak için bir komut girin

ChatGPT, kullanıcıların çoğu sorusuna alakalı yanıtlar vererek ürün yöneticileri için en yaygın kullanılan doğal dil işleme (NLP) araçlarından biri haline geldi ve ortalama bir arama motoru sorgusundan çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Elbette, doğru yanıtları vermesini sağlamak bir sanattır ve bunu deneyen ürün yöneticileri, çıktıların komutlarının kalitesine göre değiştiğini fark ederler.

ChatGPT'yi birçok farklı kullanım senaryosunda kullanabilirsiniz. Ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmek, müşteri etkileşimlerinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda içgörüler elde etmek ve daha fazlasını yapmak için benzersiz komutlar girmeniz yeterlidir. Hatta, toplanan müşteri geri bildirimlerinden müşteri ihtiyaçlarını ve sorunlu noktaları belirlemek, bir sonraki ürün yol haritanız için fikirler üretmek ve hatta paylaştığınız verilere bağlı olarak duygu analizi yapmak için de kullanılabilir, bu da onu ürün yöneticilerinin günlük iş akışındaki zahmetli görevlerde çok kullanışlı hale getirir.

En iyi özellikler

Müşteri verilerini veya ürün içi kullanım verilerini analiz ederek müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

Bilgi tabanından değerli içgörüler sağlayabilir

Üçüncü taraf eklentilerle entegrasyonlar

Atanan rolü üstlenerek soruları yanıtlayabilir

PRD'ler gibi ürün materyallerinin yazımını destekler

Sınırlamalar

Cevapların kalitesi, kullanıcının komutları yazma becerisine bağlıdır

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan : Mevcut

ChatGPT Plus: Aylık 20 dolar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (209+ yorum)

Product Hunt: 4. 5 üzerinden 4 (585 olumlu oy)

ChatGPT alternatiflerini inceleyin!

4. Canva – AI ile oluşturulan grafik tasarımlar için en iyisi

Canva'nın AI görüntü oluşturucu özelliği ile anında görüntüler oluşturun

Canva, ücretsiz bir görüntü oluşturucu sunarak, bir ürün yöneticisinin günlük görevlerinde ne kadar değerli olabileceğini kolayca gözlemlemenizi sağlar. Sunumlarınız ve paydaş toplantıları, ürün lansmanları vb. için doğru görüntüleri bulmak her zaman zor olmuştur. Genellikle ne istediğinize dair bir fikriniz vardır, ancak görüntü bankaları vizyonunuzla eşleşmez.

Canva'nın yapay zeka destekli aracı sayesinde, artık yalnızca girdiğiniz bilgilere dayanarak fikirler üretebilir ve sonuçları değiştirerek mükemmel görüntüyü bulabilir, böylece her zaman yüksek kaliteli bir içerik takvimine sahip olabilirsiniz.

En iyi özellikler

Metinden görüntü oluşturma özelliğini kullanın

Görüntülerden istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmak için sihirli silgi

Takımınızla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Görüntüleri içerik planlayıcısına kolayca içe aktarın

Oluşturduğunuz tasarımları otomatik olarak çevirin

Sınırlamalar

Telif hakları hala belirsiz bir konu olduğundan, kamuya açık materyallerin varlıklarına dikkat edin

Fiyatlandırma

Ücretsiz planla kullanılabilir

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (4.092+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (11.209+ yorum)

5. TLDV – Müşteri geri bildirimlerini kaydetmek için toplantıları kaydetmek ve transkripsiyon yapmak için en iyisi

GPT destekli bir toplantı yazılımı olan TLDV'yi kullanarak çevrimiçi toplantılarınızı video olarak kaydedin, transkripsiyonunu yapın, önemli kısımları vurgulayın ve paylaşın

Gerçeği kabul edelim, ürün yönetiminde zamanınızın büyük bir kısmı toplantılarda geçiyor. İster paydaşlarınıza fikirlerinizi sunmaya çalışıyor olun, ister mühendislik takımınızdan yeni bir ürün özelliği için onay almaya çalışıyor olun.

TLDV, toplantılarınızın notlarını alarak ve bunları kolay okunur maddeler halinde özetleyerek verimliliğinizi büyük ölçüde artıran bir AI yazılımıdır.

Görüşmeleriniz sırasında kullanıcılara tüm dikkatinizi verebilmeniz son derece önemlidir. TLDV ile, yapay zeka sizin için not alma gibi tüm ağır işleri yaparken, siz her konuşmadan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanabilirsiniz.

En iyi özellikler

Zoom veya Google Meet aramalarını otomatik olarak kaydedin

AI ile transkripsiyonlanmış toplantı notları

Konuşmacıların ve isimlerin otomatik olarak etiketlenmesi

Hubspot ve Salesforce ile entegrasyonlar

Kullanımı kolay klip ve paylaşım fonksiyonu

Sınırlamalar

Daha uzun videolar düzgün bir şekilde transkripsiyonlanmayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan : Mevcut

Pro plan: Kayıt yapan kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,9 (33+ yorum)

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (3,7 bin olumlu oy)

6. Notion – Notları özetlemek ve eylem öğeleri oluşturmak için en iyisi

Notion AI ile eylem öğelerini ve anahtar noktaları özetleyin

Notion, en yaygın kullanılan not alma araçlarından biridir ve önceki deneyimi geliştirmek için bazı çok kullanışlı AI özellikleri eklemiştir.

Ürün yönetiminin günlük iş akışlarında bu, ürün yol haritaları ve şirket wiki'leri oluşturmanın keyfini çıkarabilecekleri ve yetenekli bir AI'dan daha iyi iletişim kurma ve özetleme gibi tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltma konusunda destek alabilecekleri anlamına gelir.

En iyi özellikler

AI tarafından oluşturulan eylem öğeleri ve içgörüler

ClickUp gibi ürün yönetimi araçlarıyla entegre edin

Gizli takım alanları

Gelişmiş güvenlik denetimleri

90 güne kadar sayfa düzenleme geçmişi

Sınırlamalar

Yapay zeka bileşeni temel hizmetin bir parçası değildir ve ayrı olarak ücretlendirilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan : Mevcut

Artı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Demo isteyin

AI: Kullanıcı başına aylık 8 $ ek ücret

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (4.532+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (1.663+ yorum)

7. Otter. AI – Sesli toplantı notları ve gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi

Ses kaydı, not alma, slaytları otomatik olarak yakalama ve özetler oluşturma özelliklerine sahip toplantı asistanı.

Otter.AI, sesinizi kaydeden, uzun notları kullanışlı özetlere dönüştüren ve hatta paylaşılan sunum slaytlarını yakalayan bir AI asistanı sağlayarak toplantılarınızın kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

Ürün yöneticileri ve takımları, AI'nın herhangi bir toplantıda tartışılanlardan otomatik olarak gerçek bir zaman çizelgesi oluşturabilmesi sayesinde ürün vizyonu konusunda uyum içinde kalabilirler.

En iyi özellikler

Toplantı notlarının AI destekli transkripsiyonu

Önemli noktalar ve otomatik özetler sağlar

Gelişmiş arama, dışa aktarma ve oynatma fonksiyonları

Üçlü randevunuz olsa bile AI asistanı toplantıya katılır

Sınırlamalar

Transkripsiyon yapılabilen tek dil İngilizcedir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan : Mevcut

Pro : Aylık 17 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 1 (111+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (63+ yorum)

8. Collato – AI destekli arama motoru için en iyisi

Dağınık bilgilerinizi tek bir yerde birleştirin ve Collato ile belgelere daha kolay erişin

Takımınızın oluşturduğu yüzlerce belge arasında ürün bilgilerini bulmakta zorlanıyor musunuz? Collato, makine öğrenimini kullanarak, kolayca erişilebilir ve tek bir tıklama uzaklıkta olması gereken her şey için takımınızın kolektif beyni olarak işlev görür.

Ürün yöneticileri olarak, birden fazla aracı görsel bir haritada senkronize edebilir ve entegre edebilir, genellikle silolara ayrılan bilgileri ortadan kaldırabilirsiniz. Bu, ürün yol haritanız için önemli bir belge her kaybolduğunda 30 dakika harcamak yerine, ilgili tüm dosyaları elinizin altında bulundurarak zaman kazanmanızı sağlar.

En iyi özellikler

Bağlı herhangi bir platformdan bilgi arayın

Google Dokümanlar veya Confluence gibi araçlarla entegre olur

Kolay gezinilebilen görsel haritalar

Anlamsal arama motoru ile ilgili bilgiler

Tamamen şifrelenmiş veriler

Sınırlamalar

Şu anda sınırlı sayıda entegrasyon

Fiyatlandırma

Ücretsiz Beta

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,8 (5+ yorum)

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (1,7 bin olumlu oy)

9. Midjourney AI – AI ART Generator uygulaması için en iyisi

Midjourney AI ile metin yazarak AI videoları oluşturun

Midjourney AI, olağanüstü ve bazı durumlarda neredeyse gerçeğe yakın görüntüler oluşturabilmesi sayesinde ChatGPT'den sonra en yaygın kullanılan AI destekli yazılımlarından biri haline geldi. Aklınıza gelebilecek her türlü komutu alıp şaşırtıcı sonuçlar üretebilir.

Emin olduğumuz bir şey varsa, o da sunumlarınız ve sunumlarınızdaki görsellerle harika bir izlenim bırakacağınız ve bunların ortalama bir görüntü bankasının sunduklarından çok daha ucuz ve ilgi çekici olacağıdır. Sunumlarınız her zaman profesyonel görünecek ve ürün vizyonunuz izleyiciler için kesinlikle daha ilham verici olacaktır.

En iyi özellikler

Gerçeğe yakın metin-görüntü oluşturma

Son görüntülerinizdeki en küçük ayrıntıları bile değiştirme yeteneği

Bilinen sanat illüstrasyon stillerini taklit edin

Metin istemlerinin teknik kontrolü

Sınırlamalar

Sonuçların doğruluğu, kullanıcının yaratıcı ve teknik istemleri anlama becerisine bağlıdır

Fiyatlandırma

Ücretsiz deneme : Mevcut

Temel plan : Aylık 10 ABD doları

Standart plan : Aylık 30 ABD doları

Pro plan: Aylık 60 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (4+ yorum)

Product Hunt: 4,6 üzerinden 5 (1,1 bin olumlu oy)

Midjourney alternatiflerini inceleyin!

10. H2O. AI – Müşteri davranışını anlamak için otomasyonu kullanmak için en iyisi

H2O AI ile hızlı ve kolay bir şekilde tahmine dayalı modeller oluşturun ve müşteri davranışları, pazar araştırmaları ve diğer veriler hakkında içgörüler elde edin

H2O, tüm şirketlerin kendi dil modellerini ve AI araçlarını oluşturmalarına kolay erişim sağlarken, aynı zamanda AI teknolojileriyle ilgili uzun süredir tartışılan bir sorun olan verilerinin gizliliğini koruma imkanı da sunuyor.

Özellikle çok sayıda özel müşteri verisine ve pazar trendlerine sahipseniz, H2O.AI ile verilerinizi kolayca aktarabilir ve daha önce aylar süren bir çalışmayla elde edebileceğiniz kendi AI araçlarınızı oluşturabilirsiniz.

Doğal dil işleme süreçlerini kolaylaştırarak, zaman içinde biriktirdiğiniz verilerle desteklenen özellikler tasarlamaya ve son kullanıcı çözümleri oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Bu da ürün yönetimi işini çocuk oyuncağı haline getirir.

En iyi özellikler

Sadece birkaç dakika içinde yapay zeka modelleri oluşturun

Makine öğreniminden yararlanarak kullanıcı davranışları hakkında içgörüler edinin ve müşteri geri bildirimlerini analiz edin

Makine öğreniminden yararlanırken şirket verilerinizin gizliliğini koruyun

Pazar analizi için tahmine dayalı modeller oluşturun ve veritabanlarınızdaki anormallikleri tespit edin

Sınırlamalar

Bu araçlar, kurumsal aşamaya yakın veya kurumsal aşamada olan şirketler için daha faydalıdır

Fiyatlandırma

Demo talep edin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (24+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (10+ yorum)

AI araçlarının çağı daha yeni başlıyor ve önümüzdeki yıl neler yapabileceğinin veya AI araçlarının kaynak yönetimi için ne kadar değerli olduğunun henüz çok azını görüyoruz. Bu araçlar, işinizin neredeyse her alanında size yardımcı olabilir. Pazar araştırmasından müşteri davranışlarına ilişkin veriler elde etmeye, hedef pazarınızı ve potansiyel müşterilerinizi çekmek için mesajlarınızı ince ayarlamaya kadar, AI destekli araçlar süreçlerinizi iyileştirebilir ve daha iyi veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile yinelenen ürün yönetimi görevlerinizin hızını artırmaktan Jam ile mühendislik ekibinin masasında bir koltuk edinmeye ve hatta tasarımcılarınızın Midjourney AI ile yaptığı gibi muhteşem illüstrasyonlar yaratmaya kadar, bu AI araçlarından en az birini veya daha fazlasını kullandığınızda inanılmaz derecede verimli olacağınızı söyleyebiliriz.

Şirketinizde ürün dokümantasyonunu tek başına yürütüyor ya da daha büyük bir takımın parçası olsanız da, ClickUp ürün geliştirme sürecinde önemli olanları takip etmenize, takımlarınızın uyumlu çalışmasını sağlamanıza ve işteki genel verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Elbette bu sadece başlangıç, kendiniz deneyin ve sağladığı tüm harika özelliklerden tam olarak yararlanın.

Misafir Yazar:

Michael Stroe, binlerce takımın yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmasına yardımcı olan Jam şirketinde Büyüme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Boş zamanlarında lezzetli hamburgerler yemeyi ve dostça UNO oyunları kazanmayı sever.