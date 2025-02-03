2025'in En İyi 12 Ürün Pazarlama Yazılımı Aracı

Gerçek hayatta, bir alıcının bir ürüne ulaşma yolculuğu düz, huni şeklinde bir yol değildir. Daha çok, beklenmedik sapmalarla dolu dolambaçlı bir otoyol gibidir. Yolcuları varış noktasına, yani ürününüzü satın almaya yönlendirmek ürün pazarlama yöneticilerinin sorumluluğundadır. ?️
Ürünü potansiyel müşterilere sunmaktan, büyük ölçekli pazarlama kampanyalarında diğer departmanlarla iletişim kurmaya kadar, alıcının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için düzinelerce değişken unsuru aynı anda yönetmeniz gerekir. ?
İşte bu noktada ürün pazarlama araçları güvenilir yardımcılarınız olarak devreye girer. Ölçekleri ne olursa olsun, pazarlama çabalarınızı denetlemenize ve yönetmenize yardımcı olurlar.
Piyasayı taradık ve en iyi 12 ürün pazarlama yazılımını seçtik. Ürününüzün görünürlüğünü artırmak ve satışları artırmak için ideal aracı bulmak için listemize göz atın!
Ürün Pazarlama Yazılımı Nedir?
Ürün pazarlama yazılımı, ürün pazarlamacılarının ürün pazarlama stratejilerini planlamasına, yürütmesine ve analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araçtır. Genellikle kampanya planlama ve yönetimi, pazar araştırması, bütçeleme ve otomasyon gibi özellikleri içerir. ?
Ürün Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Ürün pazarlama yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken kriterler şunlardır:
- Sezgisel arayüz: Araç, kullanıcı dostu olmalı ve birden fazla kampanyayı yönetmenize, pazar araştırmalarını belgelendirmenize ve ürün pazarlama faaliyetlerini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır
- Özelleştirme: Benzersiz pazarlama ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi karşılayacak kadar esnek olmalıdır
- İşbirliği: Takımlar içinde ve takımlar arasında sorunsuz iletişim sağlamalıdır
- Entegrasyon: En sevdiğiniz araçları bununla birlikte kullanabilmelisiniz
- Otomasyon: Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak, daha büyük resme odaklanmak için daha fazla zaman kazanırsınız
- Analitik: Ürün pazarlama aracı, satış sürecini izlemek ve kampanyalarınızın başarısını ölçmek için raporlama özellikleri sağlamalıdır
kullanabileceğiniz En İyi 12 Ürün Pazarlama Aracı
Ürün pazarlama araçları, daha geniş bir kitleye ulaşmanıza, mevcut müşterileriniz ve ekip arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza ve ürünün yaşam döngüsünü ve karlılığını en üst düzeye çıkarmak için bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Sağlam bir pazarlama platformu, tüm süreci kolaylaştırarak değerli zaman, çaba ve kaynaklardan tasarruf sağlar. ?
Favori ürün pazarlama yazılımlarımıza göz atın ve kampanyalarınıza nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenin. ClickUp gibi bazı seçimlerimiz, hepsi bir arada ürün pazarlama çözümleri sunarken, Omnisend, Typeform ve Userpilot gibi diğerleri belirli pazarlama yönlerine odaklanmaktadır.
1. ClickUp
ClickUp, her boyutta ve sektördeki ürün pazarlama takımları için ücretsiz, yüksek ölçeklenebilir bir proje yönetimi aracıdır. Strateji oluşturma, etkinlik pazarlama veya kampanya yönetimi olsun, platform tüm pazarlama işleriniz için bir kontrol odası görevi görür. ?️
ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile ürün pazarlama kampanyanızı dakikalar içinde başlatabilirsiniz. Şablon, ulaşılabilir hedeflerle net hedefler ve öncelikler belirlemenize yardımcı olur. Tasarım özetleri, ürün lansman planları, müşteri yolculuğu haritaları ve daha fazlası için şablonlarla pazarlama faaliyetlerinizin belirli yönlerini de kolaylaştırabilirsiniz!
Yeni geliştirilen bir ürünü müşterilerin radarına sokmak, farklı departmanlar arasında işbirliği ve çaba gerektirir. ClickUp ile 15'ten fazla görünüm kullanarak takımınızın işlerini ve proje durumunu zahmetsizce organize edebilir ve izleyebilirsiniz.
Örneğin, İş yükü görünümü, bireysel kapasiteyi değerlendirmenize, işleri atamanıza veya yeniden tahsis etmenize ve hiyerarşi boyunca gereksiz işlemleri kaldırmanıza olanak tanır. Takımlar arası işbirliğini desteklemek için kontrol listeleri, yorumlar ve ek dosyalar ekleyin. ☘️
Zaman çizelgesi ve Gantt görünümleri son derece açıklayıcıdır ve sıkı pazarlama tarihlerine ve programlarına uymanızı sağlar. Görünüm ne olursa olsun, sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak neredeyse tüm öğeleri kolayca özelleştirebilirsiniz.
Ş Akışınızı daha da iyileştirmek için ClickUp'ı e-postanız, CRM'niz veya diğer yazılımlarınızla entegre edin ve atanan kişi değişiklikleri ve durum güncellemeleri gibi otomatik rutin eylemler ekleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel alanlar ve görünümler
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Müşteri geri bildirimlerine göre harekete geçmek için kontrol listeleri, yorumlar ve ek dosyalar
- İlerleme izleme için özel gösterge panelleri
- 50'den fazla araçla ve Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla araçla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlardan erişilebilir
- Ürün pazarlamacıları için tasarlanmış hazır şablonlar
- Pazarlama stratejisi oluşturmak için birinci sınıf raporlama ve analiz araçları
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir
- Büyük veri kümelerinin yüklenmesi biraz daha uzun sürebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Amplitude
Amplitude'u, müşterilerinizin ürününüzle nasıl etkileşim kurduğuna dair değerli bilgilerle dolu bir müşteri davranış ansiklopedisi olarak düşünün. Bu bilgiler, pazarlama çabalarınızı ince ayarlamanıza ve nihayetinde satışları ve büyümeyi artırmanıza olanak tanır.
Amplitude, makine öğrenimini kullanarak trendleri ve kalıpları ortaya çıkararak, edinmeden elde tutmaya kadar tüm müşteri yolculuğunun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Dört aracıyla bilinçli pazarlama kararları almanıza yardımcı olur:
- Analitik: Müşterilerinizi ve davranışlarını derinlemesine tanıyın
- Hedef kitleler: Ürününüzü ve pazarlama yöntemlerinizi kişiselleştirmek için birinci taraf verileri edinin
- Deneyin: Farklı hedef kitle segmentleriyle stratejileri test edin
- CDP (Müşteri Veri Platformu): Veri kalitesini artırın, teknolojiler arasında veri senkronizasyonu sağlayın ve yeni hedef kitleler keşfedin
Amplitude'un en iyi özellikleri
- Pazarlama dostu analiz aracı
- Müşteri yolculuğunun uçtan uca görselleştirilmesi
- Farklı hedef kitle segmentleriyle deneme yapma olanağı
- Davranışsal kohortlama
- Reklam ağı entegrasyonları
- Diğer pazarlama platformları dahil 100'den fazla araçla entegrasyonlar
Amplitude sınırlamaları
Amplitude fiyatlandırması (Analitik)
- Başlangıç: Ücretsiz
- Growth: Fiyatlandırma talep üzerine verilir
- Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir
Amplitude derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
3. Omnisend
Omnisend, reklam hedeflemesini iyileştirmek, yeni potansiyel müşteriler kazanmak ve dönüşümleri artırmak için müşteri verilerini kullanan güçlü bir e-ticaret pazarlama platformudur. Otomatik e-posta ve SMS kampanyaları, çok kanallı müşteri iletişiminin ustası olmanıza yardımcı olur! ☎️
Omnisend ile özel e-postalar oluşturmak çocuk oyuncağı. Yaşam döngüsü aşamaları, davranış ve etkileşim gibi değişkenler için segmentler oluşturabilirsiniz. Dikkat çekmek için açılır pencereler, açılış sayfaları ve tanıtımlar ekleyin ve özelleştirin. Satış Gösterge Paneli'ni kullanarak kampanyanızı ve otomasyon raporlarınızı izleyin ve hedef kitleniz için neyin işe yaradığını öğrenin.
Omnisend, çok fazla çaba harcamadan profesyonel mesajlar oluşturmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir müşteri iletişimi şablon kitaplığı sunar. Otomasyon Kitaplığı'na göz atarak önceden oluşturulmuş büyüleyici iş akışlarını keşfedin!
Omnisend'in en iyi özellikleri
- Omnichannel iletişim
- Özelleştirilebilir e-postalar ve iş akışları
- Raporlama için Satış Gösterge Paneli
- Çoklu mağaza hesapları
- e-ticaret araçları dahil 80'den fazla entegrasyon
Omnisend sınırlamaları
- Mobil cihazlarda kullanılamaz
- Bazı kullanıcılar e-posta düzenleyicisini sınırlayıcı buluyor
- Küçük şirketler için pahalı olabilir
Omnisend fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 16 $/ay
- Pro: 59 $/ay
Omnisend puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)
4. Typeform
Typeform'u en iyi tanımlayan cümle, şirketin Ürün Pazarlama Müdürü Chris Cooning'e aittir: "Veri toplamanın İsviçre çakısı gibidir. " Kullanıcı verilerini toplamak için çok amaçlı formlar oluşturmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. ?
Potansiyel müşteri toplama ve müşteri geri bildirim formlarından müşteri memnuniyeti anketlerine kadar uzanan Typeform şablonlarıyla ürün pazarlama çabalarınıza hızlı bir başlangıç yapın. Markalı, dikkat çekici formlar oluşturun ve bunları stratejik yerlere yerleştirerek daha fazla potansiyel müşteri oluşturun ve hedef kitlenizden değerli bilgiler toplayın.
Favori CRM, otomasyon ve işbirliği araçlarınızla entegre ederek tüm işlevselliklerin kapılarını açabilirsiniz. Potansiyel müşterileri puanlayın, takip işlemlerini tetikleyin, ödeme ağ geçitleri oluşturun ve ideal iş akışınızı oluşturun!
Typeform şu anda, müşteri etkileşimlerinde devrim yaratarak onları daha kişisel ve ilgi çekici hale getiren AI kullanan başka bir ürün olan Typeform Labs üzerinde çalışıyor.
Typeform'un en iyi özellikleri
- Çok amaçlı form şablonları
- Çok sayıda özel özelleştirme seçeneği
- 120'den fazla araçla entegre
- VideoAsk özelliği ile hedef kitlenizle yüz yüze konuşmalar yapın
Typeform sınırlamaları
- Mobil sürüm yok
- Ücretsiz sürümün özellikleri sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar güvenlik önlemlerini yetersiz bulabilir
Typeform fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 25 $/ay
- Artı: Aylık 50 $
- İş: 83 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Typeform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)
5. Optimizely
Pazarlama çabalarınız içerik oluşturma etrafında dönüyorsa, Optimizely ideal bir çözüm olabilir. Yazılımın İçerik Pazarlama Platformu (CMP), kullanışlı bir takvim özelliği ile projelerinizi izlemenizi sağlar. Platformu kullanarak takımları ve görevleri yönetin ve kampanyalarınızın performansı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin. Optimizely ayrıca uygulama içi düzenleme gibi özelliklerle içerik takımının işbirliğini teşvik eder.
CMP, üç özel ürün sunar:
- Orchestrate: Web siteniz veya sosyal medya için ilgi çekici içerik planlamak, oluşturmak ve yayınlamak için
- Deneyin: Web ve özellik denemeleri için A/B testleri ayarlamak, davranış içgörüleri oluşturmak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için içeriği optimize etmek için
- Para kazanma: Kârı en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimleri oluşturmak için
Optimizely'nin en iyi özellikleri
- İçerik oluşturma ve düzenleme
- Test ve içerik optimizasyonu
- Planlama takvimi
- İşbirliği araçları
- Performans analizi
- 100'den fazla uygulama ile yerel entegrasyon
Optimizely sınırlamaları
- Mobil cihazlarda erişilemez
- Sınırlı raporlama ve gösterge paneli özellikleri
Optimizely fiyatlandırması (CMP)
- Başlangıç: Ücretsiz
- Yönet: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Oluşturun: Özel fiyatlandırma
- Orchestrate: Özel fiyatlandırma
Optimizely puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (30+ yorum)
- Capterra: N/A
6. Userpilot
Userpilot, ürününüzün kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek için bir pazarlama aracıdır. Davranış verileri hakkında önemli içgörüler sağlayarak, alıcının yolculuğunun her aşamasından maksimum potansiyeli elde etmenize yardımcı olur.
Platformun ürün pazarlama araçları size şu konularda yardımcı olur:
- Kampanya ilerlemesini izleyin ve analiz edin
- Yeni ve mevcut kullanıcıların ilgisini çekin
- Değerli kullanıcı geri bildirimleri alın
Userpilot ile, kullanıcıların ürünün değerini en başından itibaren anlamalarına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturabilirsiniz. Ürün kullanımını en üst düzeye çıkarmak için mesajlarınızı kontrol edin. Yeni özellikler veya platform yardımı gibi değerler sunarak etkileşimi gözlemleyin ve müşterileri elde tutun.
Userpilot, pazarlama kaynaklarını yönetmeyi kolaylaştırır —kullanım ve diğer önemli verileri yakalayın, en önemli müşteri kaybı nedenlerini belirleyin ve ürününüzü başarıya hazırlayın! ✊
Userpilot'un en iyi özellikleri
- Otomatik kullanım izleme
- Ürün analizi ve hedef izleme
- Kişiselleştirilmiş kullanıcı onboarding
- Müşteri segmentleri için büyüme deneyleri
- Geri bildirim toplama
Userpilot sınırlamaları
- Az sayıda yerel entegrasyon (Haziran 2024 itibarıyla sekiz)
- Sınırlı özelleştirme yetenekleri
- Ara sıra yaşanan aksaklıklar
Userpilot fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık fatura modeli)
- Growth: Fiyatlandırma talep üzerine verilir
- Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir
Userpilot puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
7. Mixpanel
Mixpanel, öncelikle SaaS şirketlerine yönelik bir ürün analizi aracıdır. Platform, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimini izlemenize, yaygın tüketici alışkanlıklarını ve sorunlu noktaları takip etmenize ve ürün büyümesini kolaylaştırmak için anlamlı pazarlama kararları almanıza yardımcı olur.
Takımlar, temiz ve etkileşimli kullanıcı arayüzü nedeniyle Mixpanel'i seviyor. Şirket düzeyindeki metrikler net bir şekilde görüntülenir, ancak mevcut filtreleri kullanarak belirli bir ürün veya yönle ilgili içgörüleri de görüntüleyebilirsiniz. Mixpanel'in test ve raporlama özellikleri, hedef pazarınız için önemli kararları güvenle almanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.
Ürün büyümesi ve pazarlama birbiriyle örtüşen alanlardır, ancak ikincisi benzersiz raporlama ihtiyaçlarına sahiptir ve Mixpanel oluşturucuları bunu çok iyi anlar. Kısa süre önce şirket, pazarlamacıların özel içgörüler elde etmesine ve ürün departmanı ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için Pazarlama Analitiği özelliğini tanıttı.
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Ürün ve pazarlama analiz araçları
- Etkileşimli kullanıcı arayüzü
- Veri filtreleri
- Kapsamlı raporlama araçları
- 100'den fazla hazır entegrasyon
Mixpanel sınırlamaları
- Mobil sürüm yok
- Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
- Şu anda cihaz başına birden fazla kullanıcıyı destekleyen ürünler için uygun değildir
Mixpanel fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Growth: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
8. Salesforce
CRM ile ilgileniyorsanız, Salesforce adını muhtemelen duymuşsunuzdur. Tek bir araçtan ziyade, müşterilerinizi anlamanıza, ürününüzü geliştirmenize ve işinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi üründür. ?
Çözümlerinden biri, ürün pazarlamasıyla ilgili süreçleri mümkün kılan özelliklerle donatılmış Marketing Cloud'dur.
- Müşteri verilerini depolama ve düzenleme
- Çeşitli kanallarda içerik dağıtımını otomatikleştirin
- Kampanya performansını optimize etmek için yapay zeka destekli analitik kullanma
- Anahtar tüketici anlarını kişiselleştirmek için gerçek zamanlı veriler elde edin
- En sadık müşteriler için VIP deneyimleri yaratın
Diğer Salesforce araçlarını da ekleyerek, pazarlama hedeflerinizi ileriye taşımak için daha fazla işlevsellik ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin, platformu potansiyel müşterileri izlemek, müşteri hizmetleri süreçlerini ölçeklendirmek ve kodlama yapmadan CRM uygulamaları geliştirmek için kullanabilirsiniz.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Özel pazarlama otomasyonları
- AI destekli analitik
- Müşteri verilerinin gerçek zamanlı olarak yakalanması
- İçerik yönetimi ve dağıtım otomasyonu
- Web ve mobil erişilebilirlik
Salesforce sınırlamaları (Marketing Cloud)
- Yazılımın karmaşıklığı, yüksek teknik uzmanlık gerektirir
- Kullanıcılar, rakiplerine kıyasla pahalı buluyor gibi görünüyor
Salesforce fiyatlandırması
Salesforce, her ürün ve özellik kombinasyonu için farklı fiyatlandırma seviyeleri içeren karmaşık bir fiyatlandırma sistemine sahiptir. Daha fazla bilgi için resmi fiyatlandırma sayfasına bakın.
Salesforce değerlendirmeleri ve yorumları (Marketing Cloud)
- G2: 4,0/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)
Bu Salesforce alternatiflerine göz atın!
9. Semrush
Semrush, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dijital pazarlama profesyonelleri için çok yönlü bir yazılım paketidir. İşletmelerin çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine, organik ve ücretli trafiği artırmalarına ve değerli ve eyleme geçirilebilir pazar bilgileri elde etmelerine yardımcı olacak araçlar ve özelliklerle doludur.
Semrush ile, ürününüzle alakalı anahtar kelimelerin hazinesini açabilir ve bunları pazarlama kampanyalarınız için ilgi çekici içerikler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yazılım ayrıca, sosyal medya varlığınızı ve ücretli reklamlarınızın performansını optimize etmek için araçlar sağlar.
Ayrıca, rakiplerinizin web sitelerine ve stratejilerine göz atmanıza olanak tanıyan, rakip araştırması yapmak için de paha biçilmez bir kaynaktır. Bu bilgileri kullanarak kendi pazarlama yaklaşımınızı geliştirin ve rekabet avantajı elde edin.
Semrush'un en iyi özellikleri
- Web sitesi ziyaretçileri hakkında bilgi edinmek için SEO araçları
- İçerik oluşturma yardımı
- Rakip analiz yazılımı
- Bütçe optimizasyonu
- Özelleştirilebilir raporlama ve veri görselleştirme
- 20'den fazla araçla yerel entegrasyon
- Mobil ve web sürümleri
Semrush sınırlamaları
- Arama sonucu sıralamaları Google'dan farklılık gösterebilir
- Küçük işletmeler fiyatı çok yüksek bulabilir
Semrush fiyatlandırması
- Pro: 99,95 $/ay
- Guru: 191,62 $/ay
- İş: 374,95 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Semrush puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
10. Process Street
Process Street, ürün pazarlamacılarının görevleri oluşturmasına, yönetmesine, otomatikleştirmesine ve bunları verimli AI destekli iş akışları halinde gruplandırmasına olanak tanıyan bir süreç yönetim platformudur. Bu araç, pazarlama kampanyalarının planlanması, yürütülmesi ve optimizasyonu için yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olur.
Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, belirli ihtiyaçlara uygun pazarlama iş akışlarını kolayca oluşturmanızı sağlar. Process Street, başlangıç için bazı ön tanımlı şablonlar sunar, ancak sıfırdan özel iş akışları da oluşturabilirsiniz.
Process Street, pazarlama kampanyalarınızı etkili verilerle optimize etmek için birçok araç sunar. İlerlemeyi izleyin, anahtar performans göstergelerini takip edin ve formlar ile ek müşteri bilgileri toplayın.
Process Street'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise basit bir belge düzenleyici olan Pages'tır. Ürün pazarlama takımınız için kapsamlı ve güncel bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanın!
Process Street'in en iyi özellikleri
- AI ile kolay ş akışı kurulumu
- Kontrol listeleri ile basit ama etkili sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü
- Formlar ve analizler
- Düzinelerce yerel entegrasyon
Process Street sınırlamaları
Process Street fiyatlandırması
- Başlangıç: 100 $/ay
- Pro: 415 $/ay
- Enterprise: 1.660 $/ay
Process Street puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)
11. ProProfs Anket Oluşturucu
ProProfs Anket Oluşturucu, kullanıcı geri bildirimlerini toplamanıza ve müşteri görüşleri hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olan bir ürün pazarlama aracıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, memnuniyet düzeylerini ölçmek ve ürünleri, kampanyaları veya süreçleri optimize etmek için iyileştirme gereken alanları belirlemek için kullanın.
ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Dakikalar içinde anketler oluşturun
- Gerçek zamanlı veri analizi ile içgörüler elde edin
- Modern anket temalarına ve şablonlarına erişin
- ProProfs Bilgi Bankası ve ProProfs Quiz Maker dahil 100'den fazla uygulama ile entegre edin
ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları
- Mobil sürüm yok
- Sınırlı özelleştirme
ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması
- Essentials: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Artı: 49 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Premium: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4 /5 (50+ yorum)
12. Hotjar
Hotjar, ürün pazarlamacıları için kullanıcı davranışlarından eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan güçlü bir platformdur. Bu platformla, ziyaretçilerin web sitenizdeki deneyimleri hakkında (tıklama, kaydırma veya fare imlecini hareket ettirdikleri alanlar dahil) veri ve geri bildirim toplayabilir ve bunları ürününüzün başarısını en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı davranışını görselleştirmek için ısı haritaları
- Kullanıcı eylem ve etkinliklerinin kayıtları
- Geri bildirim toplamak için çevrimiçi anketler
- Huni analizi ve dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO)
Hotjar sınırlamaları
- Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımlarıyla entegrasyon yok
- Müşteri segmentasyonu eksikliği
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 32 $
- İş: 80 $/ay
- Ölçek: 171 $/ay
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,6 /5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
ClickUp: Takımınız için En İyi Ürün Pazarlama Yazılımı
Ürün pazarlama yazılımı, keşifçileri bilinmeyen bölgelerde yönlendiren güvenilir bir rehber gibi, geniş pazarlama dünyasında güvenilir bir yol arkadaşınızdır. ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun, tüketici anlayışının gizli hazinelerini keşfedin, etkili kampanyalar oluşturun ve işinizi yeni zirvelere taşıyın. ?