2025'in En İyi 12 Ürün Pazarlama Yazılımı Aracı

Gerçek hayatta, bir alıcının bir ürüne ulaşma yolculuğu düz, huni şeklinde bir yol değildir. Daha çok, beklenmedik sapmalarla dolu dolambaçlı bir otoyol gibidir. Yolcuları varış noktasına, yani ürününüzü satın almaya yönlendirmek ürün pazarlama yöneticilerinin sorumluluğundadır. ?️

Ürünü potansiyel müşterilere sunmaktan, büyük ölçekli pazarlama kampanyalarında diğer departmanlarla iletişim kurmaya kadar, alıcının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için düzinelerce değişken unsuru aynı anda yönetmeniz gerekir. ?

İşte bu noktada ürün pazarlama araçları güvenilir yardımcılarınız olarak devreye girer. Ölçekleri ne olursa olsun, pazarlama çabalarınızı denetlemenize ve yönetmenize yardımcı olurlar.

Piyasayı taradık ve en iyi 12 ürün pazarlama yazılımını seçtik. Ürününüzün görünürlüğünü artırmak ve satışları artırmak için ideal aracı bulmak için listemize göz atın!

Ürün Pazarlama Yazılımı Nedir?

Ürün pazarlama yazılımı, ürün pazarlamacılarının ürün pazarlama stratejilerini planlamasına, yürütmesine ve analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araçtır. Genellikle kampanya planlama ve yönetimi, pazar araştırması, bütçeleme ve otomasyon gibi özellikleri içerir. ?

Ürün Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ürün pazarlama yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken kriterler şunlardır:

Sezgisel arayüz : Araç, kullanıcı dostu olmalı ve birden fazla kampanyayı yönetmenize, pazar araştırmalarını belgelendirmenize ve ürün pazarlama faaliyetlerini kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır

Özelleştirme : Benzersiz pazarlama ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi karşılayacak kadar esnek olmalıdır

İşbirliği : Takımlar içinde ve takımlar arasında sorunsuz iletişim sağlamalıdır

Entegrasyon : En sevdiğiniz araçları bununla birlikte kullanabilmelisiniz

Otomasyon : Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak, daha büyük resme odaklanmak için daha fazla zaman kazanırsınız

Analitik: Ürün pazarlama aracı, satış sürecini izlemek ve kampanyalarınızın başarısını ölçmek için raporlama özellikleri sağlamalıdır

Ürün pazarlama araçları, daha geniş bir kitleye ulaşmanıza, mevcut müşterileriniz ve ekip arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza ve ürünün yaşam döngüsünü ve karlılığını en üst düzeye çıkarmak için bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Sağlam bir pazarlama platformu, tüm süreci kolaylaştırarak değerli zaman, çaba ve kaynaklardan tasarruf sağlar. ?

Favori ürün pazarlama yazılımlarımıza göz atın ve kampanyalarınıza nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenin. ClickUp gibi bazı seçimlerimiz, hepsi bir arada ürün pazarlama çözümleri sunarken, Omnisend, Typeform ve Userpilot gibi diğerleri belirli pazarlama yönlerine odaklanmaktadır.

ClickUp ile pazarlama kampanyalarınızın tüm yönlerini kontrol altında tutun

ClickUp, her boyutta ve sektördeki ürün pazarlama takımları için ücretsiz, yüksek ölçeklenebilir bir proje yönetimi aracıdır. Strateji oluşturma, etkinlik pazarlama veya kampanya yönetimi olsun, platform tüm pazarlama işleriniz için bir kontrol odası görevi görür. ?️

ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile ürün pazarlama kampanyanızı dakikalar içinde başlatabilirsiniz. Şablon, ulaşılabilir hedeflerle net hedefler ve öncelikler belirlemenize yardımcı olur. Tasarım özetleri, ürün lansman planları, müşteri yolculuğu haritaları ve daha fazlası için şablonlarla pazarlama faaliyetlerinizin belirli yönlerini de kolaylaştırabilirsiniz!

Yeni geliştirilen bir ürünü müşterilerin radarına sokmak, farklı departmanlar arasında işbirliği ve çaba gerektirir. ClickUp ile 15'ten fazla görünüm kullanarak takımınızın işlerini ve proje durumunu zahmetsizce organize edebilir ve izleyebilirsiniz.

Örneğin, İş yükü görünümü, bireysel kapasiteyi değerlendirmenize, işleri atamanıza veya yeniden tahsis etmenize ve hiyerarşi boyunca gereksiz işlemleri kaldırmanıza olanak tanır. Takımlar arası işbirliğini desteklemek için kontrol listeleri, yorumlar ve ek dosyalar ekleyin. ☘️

Zaman çizelgesi ve Gantt görünümleri son derece açıklayıcıdır ve sıkı pazarlama tarihlerine ve programlarına uymanızı sağlar. Görünüm ne olursa olsun, sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak neredeyse tüm öğeleri kolayca özelleştirebilirsiniz.

Ş Akışınızı daha da iyileştirmek için ClickUp'ı e-postanız, CRM'niz veya diğer yazılımlarınızla entegre edin ve atanan kişi değişiklikleri ve durum güncellemeleri gibi otomatik rutin eylemler ekleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel alanlar ve görünümler

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Müşteri geri bildirimlerine göre harekete geçmek için kontrol listeleri, yorumlar ve ek dosyalar

İlerleme izleme için özel gösterge panelleri

50'den fazla araçla ve Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla araçla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlardan erişilebilir

Ürün pazarlamacıları için tasarlanmış hazır şablonlar

Pazarlama stratejisi oluşturmak için birinci sınıf raporlama ve analiz araçları

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir

Büyük veri kümelerinin yüklenmesi biraz daha uzun sürebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Amplitude

amplitude aracılığıyla

Amplitude'u, müşterilerinizin ürününüzle nasıl etkileşim kurduğuna dair değerli bilgilerle dolu bir müşteri davranış ansiklopedisi olarak düşünün. Bu bilgiler, pazarlama çabalarınızı ince ayarlamanıza ve nihayetinde satışları ve büyümeyi artırmanıza olanak tanır.

Amplitude, makine öğrenimini kullanarak trendleri ve kalıpları ortaya çıkararak, edinmeden elde tutmaya kadar tüm müşteri yolculuğunun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Dört aracıyla bilinçli pazarlama kararları almanıza yardımcı olur:

Analitik: Müşterilerinizi ve davranışlarını derinlemesine tanıyın Hedef kitleler: Ürününüzü ve pazarlama yöntemlerinizi kişiselleştirmek için birinci taraf verileri edinin Deneyin: Farklı hedef kitle segmentleriyle stratejileri test edin CDP (Müşteri Veri Platformu): Veri kalitesini artırın, teknolojiler arasında veri senkronizasyonu sağlayın ve yeni hedef kitleler keşfedin

Amplitude'un en iyi özellikleri

Pazarlama dostu analiz aracı

Müşteri yolculuğunun uçtan uca görselleştirilmesi

Farklı hedef kitle segmentleriyle deneme yapma olanağı

Davranışsal kohortlama

Reklam ağı entegrasyonları

Diğer pazarlama platformları dahil 100'den fazla araçla entegrasyonlar

Amplitude sınırlamaları

Amplitude fiyatlandırması (Analitik)

Başlangıç : Ücretsiz

Growth : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir

Amplitude derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

3. Omnisend

omnisend aracılığıyla

Omnisend, reklam hedeflemesini iyileştirmek, yeni potansiyel müşteriler kazanmak ve dönüşümleri artırmak için müşteri verilerini kullanan güçlü bir e-ticaret pazarlama platformudur. Otomatik e-posta ve SMS kampanyaları, çok kanallı müşteri iletişiminin ustası olmanıza yardımcı olur! ☎️

Omnisend ile özel e-postalar oluşturmak çocuk oyuncağı. Yaşam döngüsü aşamaları, davranış ve etkileşim gibi değişkenler için segmentler oluşturabilirsiniz. Dikkat çekmek için açılır pencereler, açılış sayfaları ve tanıtımlar ekleyin ve özelleştirin. Satış Gösterge Paneli'ni kullanarak kampanyanızı ve otomasyon raporlarınızı izleyin ve hedef kitleniz için neyin işe yaradığını öğrenin.

Omnisend, çok fazla çaba harcamadan profesyonel mesajlar oluşturmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir müşteri iletişimi şablon kitaplığı sunar. Otomasyon Kitaplığı'na göz atarak önceden oluşturulmuş büyüleyici iş akışlarını keşfedin!

Omnisend'in en iyi özellikleri

Omnichannel iletişim

Özelleştirilebilir e-postalar ve iş akışları

Raporlama için Satış Gösterge Paneli

Çoklu mağaza hesapları

e-ticaret araçları dahil 80'den fazla entegrasyon

Omnisend sınırlamaları

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 16 $/ay

Pro: 59 $/ay

Omnisend puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

4. Typeform

typeform aracılığıyla

Typeform'u en iyi tanımlayan cümle, şirketin Ürün Pazarlama Müdürü Chris Cooning'e aittir: "Veri toplamanın İsviçre çakısı gibidir. " Kullanıcı verilerini toplamak için çok amaçlı formlar oluşturmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir araçtır. ?

Potansiyel müşteri toplama ve müşteri geri bildirim formlarından müşteri memnuniyeti anketlerine kadar uzanan Typeform şablonlarıyla ürün pazarlama çabalarınıza hızlı bir başlangıç yapın. Markalı, dikkat çekici formlar oluşturun ve bunları stratejik yerlere yerleştirerek daha fazla potansiyel müşteri oluşturun ve hedef kitlenizden değerli bilgiler toplayın.

Favori CRM, otomasyon ve işbirliği araçlarınızla entegre ederek tüm işlevselliklerin kapılarını açabilirsiniz. Potansiyel müşterileri puanlayın, takip işlemlerini tetikleyin, ödeme ağ geçitleri oluşturun ve ideal iş akışınızı oluşturun!

Typeform şu anda, müşteri etkileşimlerinde devrim yaratarak onları daha kişisel ve ilgi çekici hale getiren AI kullanan başka bir ürün olan Typeform Labs üzerinde çalışıyor.

Typeform'un en iyi özellikleri

Çok amaçlı form şablonları

Çok sayıda özel özelleştirme seçeneği

120'den fazla araçla entegre

VideoAsk özelliği ile hedef kitlenizle yüz yüze konuşmalar yapın

Typeform sınırlamaları

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 25 $/ay

Artı : Aylık 50 $

İş : 83 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

5. Optimizely

optimizely aracılığıyla

Pazarlama çabalarınız içerik oluşturma etrafında dönüyorsa, Optimizely ideal bir çözüm olabilir. Yazılımın İçerik Pazarlama Platformu (CMP), kullanışlı bir takvim özelliği ile projelerinizi izlemenizi sağlar. Platformu kullanarak takımları ve görevleri yönetin ve kampanyalarınızın performansı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin. Optimizely ayrıca uygulama içi düzenleme gibi özelliklerle içerik takımının işbirliğini teşvik eder.

CMP, üç özel ürün sunar:

Orchestrate: Web siteniz veya : Web siteniz veya sosyal medya için ilgi çekici içerik planlamak, oluşturmak ve yayınlamak için Deneyin: Web ve özellik denemeleri için A/B testleri ayarlamak, davranış içgörüleri oluşturmak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için içeriği optimize etmek için Para kazanma: Kârı en üst düzeye çıkaran kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimleri oluşturmak için

Optimizely'nin en iyi özellikleri

İçerik oluşturma ve düzenleme

Test ve içerik optimizasyonu

Planlama takvimi

İşbirliği araçları

Performans analizi

100'den fazla uygulama ile yerel entegrasyon

Optimizely sınırlamaları

Mobil cihazlarda erişilemez

Sınırlı raporlama ve gösterge paneli özellikleri

Optimizely fiyatlandırması (CMP)

Başlangıç : Ücretsiz

Yönet : Kullanıcı başına aylık 79 $

Oluşturun : Özel fiyatlandırma

Orchestrate: Özel fiyatlandırma

Optimizely puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: N/A

6. Userpilot

via Userpilot

Userpilot, ürününüzün kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek için bir pazarlama aracıdır. Davranış verileri hakkında önemli içgörüler sağlayarak, alıcının yolculuğunun her aşamasından maksimum potansiyeli elde etmenize yardımcı olur.

Platformun ürün pazarlama araçları size şu konularda yardımcı olur:

Kampanya ilerlemesini izleyin ve analiz edin Yeni ve mevcut kullanıcıların ilgisini çekin Değerli kullanıcı geri bildirimleri alın

Userpilot ile, kullanıcıların ürünün değerini en başından itibaren anlamalarına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturabilirsiniz. Ürün kullanımını en üst düzeye çıkarmak için mesajlarınızı kontrol edin. Yeni özellikler veya platform yardımı gibi değerler sunarak etkileşimi gözlemleyin ve müşterileri elde tutun.

Userpilot, pazarlama kaynaklarını yönetmeyi kolaylaştırır —kullanım ve diğer önemli verileri yakalayın, en önemli müşteri kaybı nedenlerini belirleyin ve ürününüzü başarıya hazırlayın! ✊

Userpilot'un en iyi özellikleri

Otomatik kullanım izleme

Ürün analizi ve hedef izleme

Kişiselleştirilmiş kullanıcı onboarding

Müşteri segmentleri için büyüme deneyleri

Geri bildirim toplama

Userpilot sınırlamaları

Az sayıda yerel entegrasyon (Haziran 2024 itibarıyla sekiz)

Sınırlı özelleştirme yetenekleri

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık fatura modeli)

Growth : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir

Userpilot puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

7. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, öncelikle SaaS şirketlerine yönelik bir ürün analizi aracıdır. Platform, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimini izlemenize, yaygın tüketici alışkanlıklarını ve sorunlu noktaları takip etmenize ve ürün büyümesini kolaylaştırmak için anlamlı pazarlama kararları almanıza yardımcı olur.

Takımlar, temiz ve etkileşimli kullanıcı arayüzü nedeniyle Mixpanel'i seviyor. Şirket düzeyindeki metrikler net bir şekilde görüntülenir, ancak mevcut filtreleri kullanarak belirli bir ürün veya yönle ilgili içgörüleri de görüntüleyebilirsiniz. Mixpanel'in test ve raporlama özellikleri, hedef pazarınız için önemli kararları güvenle almanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.

Ürün büyümesi ve pazarlama birbiriyle örtüşen alanlardır, ancak ikincisi benzersiz raporlama ihtiyaçlarına sahiptir ve Mixpanel oluşturucuları bunu çok iyi anlar. Kısa süre önce şirket, pazarlamacıların özel içgörüler elde etmesine ve ürün departmanı ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için Pazarlama Analitiği özelliğini tanıttı.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Ürün ve pazarlama analiz araçları

Etkileşimli kullanıcı arayüzü

Veri filtreleri

Kapsamlı raporlama araçları

100'den fazla hazır entegrasyon

Mixpanel sınırlamaları

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Growth : Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

8. Salesforce

salesforce aracılığıyla

CRM ile ilgileniyorsanız, Salesforce adını muhtemelen duymuşsunuzdur. Tek bir araçtan ziyade, müşterilerinizi anlamanıza, ürününüzü geliştirmenize ve işinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi üründür. ?

Çözümlerinden biri, ürün pazarlamasıyla ilgili süreçleri mümkün kılan özelliklerle donatılmış Marketing Cloud'dur.

Müşteri verilerini depolama ve düzenleme

Çeşitli kanallarda içerik dağıtımını otomatikleştirin

Kampanya performansını optimize etmek için yapay zeka destekli analitik kullanma

Anahtar tüketici anlarını kişiselleştirmek için gerçek zamanlı veriler elde edin

En sadık müşteriler için VIP deneyimleri yaratın

Diğer Salesforce araçlarını da ekleyerek, pazarlama hedeflerinizi ileriye taşımak için daha fazla işlevsellik ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin, platformu potansiyel müşterileri izlemek, müşteri hizmetleri süreçlerini ölçeklendirmek ve kodlama yapmadan CRM uygulamaları geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Özel pazarlama otomasyonları

AI destekli analitik

Müşteri verilerinin gerçek zamanlı olarak yakalanması

İçerik yönetimi ve dağıtım otomasyonu

Web ve mobil erişilebilirlik

Salesforce sınırlamaları (Marketing Cloud)

Salesforce fiyatlandırması

Salesforce, her ürün ve özellik kombinasyonu için farklı fiyatlandırma seviyeleri içeren karmaşık bir fiyatlandırma sistemine sahiptir. Daha fazla bilgi için resmi fiyatlandırma sayfasına bakın.

Salesforce değerlendirmeleri ve yorumları (Marketing Cloud)

G2 : 4,0/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

Bu Salesforce alternatiflerine göz atın!

9. Semrush

semrush aracılığıyla

Semrush, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dijital pazarlama profesyonelleri için çok yönlü bir yazılım paketidir. İşletmelerin çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine, organik ve ücretli trafiği artırmalarına ve değerli ve eyleme geçirilebilir pazar bilgileri elde etmelerine yardımcı olacak araçlar ve özelliklerle doludur.

Semrush ile, ürününüzle alakalı anahtar kelimelerin hazinesini açabilir ve bunları pazarlama kampanyalarınız için ilgi çekici içerikler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yazılım ayrıca, sosyal medya varlığınızı ve ücretli reklamlarınızın performansını optimize etmek için araçlar sağlar.

Ayrıca, rakiplerinizin web sitelerine ve stratejilerine göz atmanıza olanak tanıyan, rakip araştırması yapmak için de paha biçilmez bir kaynaktır. Bu bilgileri kullanarak kendi pazarlama yaklaşımınızı geliştirin ve rekabet avantajı elde edin.

Semrush'un en iyi özellikleri

Web sitesi ziyaretçileri hakkında bilgi edinmek için SEO araçları

İçerik oluşturma yardımı

Rakip analiz yazılımı

Bütçe optimizasyonu

Özelleştirilebilir raporlama ve veri görselleştirme

20'den fazla araçla yerel entegrasyon

Mobil ve web sürümleri

Semrush sınırlamaları

Semrush fiyatlandırması

Pro : 99,95 $/ay

Guru : 191,62 $/ay

İş: 374,95 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Semrush puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Process Street

process Street aracılığıyla

Process Street, ürün pazarlamacılarının görevleri oluşturmasına, yönetmesine, otomatikleştirmesine ve bunları verimli AI destekli iş akışları halinde gruplandırmasına olanak tanıyan bir süreç yönetim platformudur. Bu araç, pazarlama kampanyalarının planlanması, yürütülmesi ve optimizasyonu için yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olur.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, belirli ihtiyaçlara uygun pazarlama iş akışlarını kolayca oluşturmanızı sağlar. Process Street, başlangıç için bazı ön tanımlı şablonlar sunar, ancak sıfırdan özel iş akışları da oluşturabilirsiniz.

Process Street, pazarlama kampanyalarınızı etkili verilerle optimize etmek için birçok araç sunar. İlerlemeyi izleyin, anahtar performans göstergelerini takip edin ve formlar ile ek müşteri bilgileri toplayın.

Process Street'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise basit bir belge düzenleyici olan Pages'tır. Ürün pazarlama takımınız için kapsamlı ve güncel bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanın!

Process Street'in en iyi özellikleri

AI ile kolay ş akışı kurulumu

Kontrol listeleri ile basit ama etkili sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü

Formlar ve analizler

Düzinelerce yerel entegrasyon

Process Street sınırlamaları

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç : 100 $/ay

Pro : 415 $/ay

Enterprise: 1.660 $/ay

Process Street puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

11. ProProfs Anket Oluşturucu

ProProfs Anket Oluşturucu aracılığıyla

ProProfs Anket Oluşturucu, kullanıcı geri bildirimlerini toplamanıza ve müşteri görüşleri hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olan bir ürün pazarlama aracıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, memnuniyet düzeylerini ölçmek ve ürünleri, kampanyaları veya süreçleri optimize etmek için iyileştirme gereken alanları belirlemek için kullanın.

ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Dakikalar içinde anketler oluşturun

Gerçek zamanlı veri analizi ile içgörüler elde edin

Modern anket temalarına ve şablonlarına erişin

ProProfs Bilgi Bankası ve ProProfs Quiz Maker dahil 100'den fazla uygulama ile entegre edin

ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları

Mobil sürüm yok

Sınırlı özelleştirme

ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması

Essentials : 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Artı : 49 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4 /5 (50+ yorum)

12. Hotjar

Hotjar aracılığıyla

Hotjar, ürün pazarlamacıları için kullanıcı davranışlarından eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan güçlü bir platformdur. Bu platformla, ziyaretçilerin web sitenizdeki deneyimleri hakkında (tıklama, kaydırma veya fare imlecini hareket ettirdikleri alanlar dahil) veri ve geri bildirim toplayabilir ve bunları ürününüzün başarısını en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı davranışını görselleştirmek için ısı haritaları

Kullanıcı eylem ve etkinliklerinin kayıtları

Geri bildirim toplamak için çevrimiçi anketler

Huni analizi ve dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO)

Hotjar sınırlamaları

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımlarıyla entegrasyon yok

Müşteri segmentasyonu eksikliği

Hotjar fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Artı : Aylık 32 $

İş: 80 $/ay

Ölçek: 171 $/ay

Hotjar puanları ve yorumları

G2 : 4,6 /5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp: Takımınız için En İyi Ürün Pazarlama Yazılımı

Ürün pazarlama yazılımı, keşifçileri bilinmeyen bölgelerde yönlendiren güvenilir bir rehber gibi, geniş pazarlama dünyasında güvenilir bir yol arkadaşınızdır. ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun, tüketici anlayışının gizli hazinelerini keşfedin, etkili kampanyalar oluşturun ve işinizi yeni zirvelere taşıyın. ?