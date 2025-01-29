2025'in En İyi 10 Kampanya Yönetimi Yazılımı

İşletmeler gelirlerinin neredeyse %10'unu pazarlama çabalarına ayırmasına rağmen, pazarlama kampanyalarının %71'i belirlenen hedeflere ulaşamıyor.

Pazarlama kampanyalarını yönetmenin, tamamen gözü kapalı bir şekilde birbirinden kopuk sistemler ve parçalı süreçler arasında jonglörlük yapmak gibi hissettirebileceğini düşünürsek, bu şaşırtıcı değildir.

Projeler ve kampanyalar arasında gerçek zamanlı görünürlük eksikliği, gecikmelere ve kaynakların verimsiz konumlandırılmasına neden olur ve bu sorun, dağınık iletişim ile daha da kötüleşir.

Kampanya yönetimi yazılımı ve araçları, işletmelerin gerçekten önemli olan şeyleri organize etme ve optimize etme konusunda katlanarak daha iyi hale gelmelerine yardımcı olarak daha başarılı pazarlama kampanyaları gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu kılavuz, 2024'ün mutlaka denemeniz gereken kampanya yönetim araçlarını tanıtacak ve en iyi özelliklerini, artılarını ve eksilerini anlamanıza yardımcı olacak, böylece iş ihtiyaçlarınıza en uygun kampanya yönetim platformunu seçebileceksiniz. ? ?

Kampanya Yönetimi Aracı Nedir?

Kampanya yönetimi araçları, işletmelerin hedef belirleme ve performans analizine kadar pazarlama kampanyalarını daha verimli bir şekilde planlamasına, izlemesine, yürütmesine ve analiz etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım çözümleridir.

Çevrimiçi bir kampanya yönetim aracı, tüm pazarlama döngüsünü tek bir yerden yönetmenize, insan gücü, zaman ve bütçeyi görevler, süreçler, zaman çizelgeleri ve metriklerle eşleştirmenize olanak tanır.

Kampanya Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Çok sayıda kampanya yönetimi yazılımı seçeneği arasından seçim yapmak kolay değildir. Genel olarak, aşağıdaki özellikleri kontrol etmek isteyebilirsiniz:

Günlük kullanım kolaylığı için sezgisel arayüz

Uçtan uca proje yönetimi yetenekleri

Pazarlama otomasyonu yetenekleri

Özelleştirilebilir iş akışları

Güçlü işbirliği ve iletişim özellikleri

Diğer mevcut veya popüler yeni nesil ve eski pazarlama araçlarıyla entegrasyon yeteneği

Sosyal medya proje yönetimi , e-posta pazarlama kampanyası yönetimi, reklam kampanyaları yönetimi vb. gibi niş yetenekler.

Güçlü gerçek zamanlı metrik raporlama ve analiz

Maliyet etkinliği

Hareket halindeyken çalışmak için mobil uygulama ve daha fazlası

İster birden fazla pazarlama kanalında sosyal medya gönderilerini yönetmenin daha basit bir yolunu arıyor olun, ister daha karmaşık kampanya performansı ve veri analizi araçları arıyor olun, her gereksinim için uygun bir seçenek mevcuttur.

Daha fazla uzatmadan, pazarlama kampanyası yönetim araçlarının kutsal kasesine bir göz atalım.

En İyi 10 Kampanya Yönetimi Yazılımı

Dijital pazarlama kampanyaları söz konusu olduğunda, kampanya planlama, proje yönetimi, içerik oluşturma, gider izleme, zaman çizelgesi ve hedef yönetimi, sosyal medya pazarlaması, pazarlama otomasyonu ve daha fazlasını içeren çeşitli pazarlama kampanyası yönetim yazılımı platformları mevcuttur.

Proje yönetimi, pazarlama kampanyası yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

ClickUp ile tüm işlerinizi ve takımlarınızı tek bir yerde bir araya getirin

ClickUp, işlerinizi, işbirliğinizi ve iletişiminizi tek bir yerden merkezileştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

Peki, ClickUp'ı pazarlamacılar için en iyi kampanya yönetim aracı yapan nedir?

Yüzlerce gelişmiş özellik sunmakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir takım ve işin ClickUp ' ı ihtiyaçlarına, tercihlerine ve kullanım durumlarına göre yapılandırmasına olanak tanıyan tamamen özelleştirilebilir bir platform sağlar.

Bu esneklik düzeyi, satış ve pazarlama takımlarının ClickUp'ı, kampanya planlamadan kampanya takvimi oluşturmaya, kampanya performansını izlemeye ve diğer pazarlama projeleri veya ihtiyaçlarına kadar sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılandırmasına olanak tanır.

Strateji planlaması için dijital Beyaz Tahtaları, kampanya özetleri için ClickUp Belgeleri, akıcı kampanya yönetimi iş akışı için Özel Alanlar ve özel durumlar içeren Liste görünümünü ve kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlar almak için özel Gösterge Panellerini kullanın.

Ayrıca, ClickUp, kaynak tahsisini optimize etmenize, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve kampanyanızın her bölümünü yönetmenize yardımcı olacak gelişmiş iş akışı otomasyonu, takım işbirliği ve hedef izleme özellikleri sunar.

ClickUp'ın sunduğu bir diğer heyecan verici özellik ise AI yazma asistanı ClickUp AI'dır. ⚡️

ClickUp AI, ClickUp platformuna entegre edilmiş devrim niteliğinde bir araçtır. Kampanya fikirleri oluşturma, kampanya özetleri yazma, pazarlama kampanyaları planlama ve çok daha fazlası dahil olmak üzere her kullanım senaryosu için yüzlerce uzman tarafından tasarlanmış araçla daha hızlı çalışmanıza, daha akıllı yazmanıza ve yaratıcılığınızı ateşlemenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

PRO İPUCUClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Şablonu ile pazarlama kampanyalarınızı tek bir platformda planlayın, yürütün ve yönetin. Bu liste, başlamanıza yardımcı olacak diğer önemli unsurların yanı sıra her pazarlama aşamasındaki örnek görevlerle doldurulmuştur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp gibi bir kampanya yönetim yazılımıyla uçtan uca iş akışınızı yönetin ve Kampanya ve Promosyon Şablonunu kullanarak talep alımından kampanya planlamasına ve yürütmeye kadar tüm süreci kolaylaştırın

Sınırlamalar

Yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına aylık sadece 5 $ karşılığında ekleyin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.700'den fazla yorum)

E-posta ve SMS pazarlama otomasyonu için en iyisi

Sender.net aracılığıyla kampanya genel bakış gösterge paneli

Sender, işletmelerin pazarlama kampanyalarını kolay ve karlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta ve SMS pazarlama otomasyon platformudur.

Kendi e-postanızı sıfırdan tasarlayın veya güzel görünümlü önceden hazırlanmış tasarım şablonlarından oluşan bir kitaplıktan seçim yapın. E-posta zamanlayıcı ile e-posta ve SMS yayın kampanyalarını kolayca yönetebilir, otomasyon oluşturucu ile e-posta ve SMS kampanyalarını otomatikleştirebilirsiniz.

Yetenekli bir kampanya yönetim aracı olan Sender, açılır pencereler ve kayıt formları kullanarak potansiyel müşteri alımını tamamen otomatikleştirmenize olanak tanır. Ardından, akıllı segmentasyon ile kişiselleştirilmiş satın alma yolculukları aracılığıyla yeni potansiyel müşterileri büyük ölçekte beslemek için otomatik damla kampanyaları kurabilirsiniz.

En uygun: E-posta ve SMS pazarlama otomasyonu ile işlerini büyütmek isteyen küçük markalar ve e-ticaret mağazaları

En iyi özellikler

E-posta ve SMS otomasyonu : Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu aracını kullanarak hoş geldiniz serileri, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları, satın alma sonrası ek satışlar ve indirimler ve daha fazlasını içeren güçlü otomasyon kampanyaları oluşturun

Akıllı segmentasyon ve kişiselleştirme : Tercihler veya özel alanlara göre potansiyel müşterileri otomatik olarak segmentlere ayırırken, kişiselleştirme özelliğini kullanarak herkese mesajınızın sadece kendileri için yazılmış gibi hissettirin

Etkileşimli, yüksek dönüşüm oranına sahip spin-to-win pop-up'lar ve formlar : Potansiyel müşterilerinizin e-posta listesini oluşturmak ve büyütmek için son derece ilgi çekici spin-to-win pop-up'lar ve formlar kullanın

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu ve şablonlar : Sender'ın zengin özelliklere sahip, düzenlenebilir, mobil uyumlu e-posta şablonları kütüphanesi ve sıfırdan kendi tasarımlarınızı oluşturmaya başlamanız için sürükle ve bırak e-posta oluşturucu

Güçlü raporlama: Kolay anlaşılır analizler ve raporlar sayesinde ayrıntılı analizleri her zaman, her yerde anlayın

Sender'da e-posta otomasyonu (Sender.net aracılığıyla)

Sınırlamalar

Ücretsiz plan cömert ancak Sender'ın markası yer almaktadır

Platform, bağlı kuruluş kampanyalarını desteklemez

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ayda 2.500 abone ve 15.000 e-posta için zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Standart: Ayda 8 $ karşılığında 30.000 e-posta ve 2.500 aboneye kadar

Profesyonel: Ayda 29 $ karşılığında 60.000 e-posta ve 2.500 abone

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (44 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (143 yorum)

3. HubSpot

Pazarlama kampanyalarını ve analizleri izlemek için en iyisi

Hubspot'ta gösterge paneli görünümü (Hubspot aracılığıyla)

HubSpot, öncelikle işletmelerin pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve operasyonlarını kolaylaştırmak ve yönetmek için güçlü yetenekler sağlayan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformudur.

HubSpot'un pazarlama merkezi, işletmelerin ideal hedef kitlesini çekmesi ve onları karlı bir şekilde ödeme yapan müşterilere dönüştürmesi için içerik oluşturma, açılış sayfaları, sosyal medya pazarlaması, SEO kampanyaları yönetimi, e-posta kampanyaları, pazarlama otomasyonu ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir dizi premium özellik ve araç sunar.

Göz alıcı, yüksek dönüşüm oranına sahip e-posta kampanyalarını büyük ölçekte oluşturun, gönderin ve otomatikleştirin. WYSIWYG (Ne Görürseniz O Alırsınız) sürükle ve bırak oluşturucu kullanarak trafik kampanyalarınız için açılış sayfaları tasarlayın ve karlı dönüşümler elde edin.

Güçlü gösterge panellerini kullanarak kampanya performansını görüntüleyin ve veriye dayalı bir yaklaşımla optimize edin. Son olarak, Hubspot'un sosyal medya araçlarını kullanarak yüksek ROI'lı reklam ve sosyal medya pazarlama kampanyalarını yönetin, ölçün ve gelir elde edin.

En iyi özellikler

Pazarlama otomasyonu : Otomatik pilot modunda potansiyel müşterileri besleyin ve puanlayın, aynı zamanda potansiyel müşterilerin ve müşterilerin çevrimiçi mağaza davranışlarına ve markanızla etkileşimlerine göre lazer gibi hedefleyin

Çevrimiçi form oluşturucu : Kullanıcı dostu form tasarım aracıyla, dönüşüme hazır özel formlar kullanarak nitelikli potansiyel müşteriler oluşturun

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) : Müşteri kayıtlarını otomatik olarak oluşturun ve güncelleyin, etkinliklerini izleyin ve parça etkileşimlerine erişin, böylece iş akışlarını kolaylaştırın ve uzun vadeli ilişkiler geliştirin

Açılış sayfası oluşturucu: Sıradan ziyaretçileri faizli potansiyel müşterilere dönüştüren, Sıradan ziyaretçileri faizli potansiyel müşterilere dönüştüren, yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları tasarlayın. Ayrıca, analizler ve SEO önerileriyle dönüşümleri kolayca optimize edin

Kapsamlı analitik: Yerleşik analitik, raporlar ve etkileşimli gösterge panelleri aracılığıyla değerli, veriye dayalı içgörüler elde ederken : Yerleşik analitik, raporlar ve etkileşimli gösterge panelleri aracılığıyla değerli, veriye dayalı içgörüler elde ederken e-posta ve açılış sayfası kampanyalarının performansını izleyin

Sınırlamalar

Küçük işletmeler için çok pahalıdır ve gereksinimleriniz arttıkça daha da pahalı hale gelir

Özelleştirmeler ve gelişmiş özelliklerin kullanımı için uzman yardımı gerekebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Bir e-posta otomasyonu, ayda 2.000 e-posta ve diğer ücretsiz araçlar

Başlangıç: Ayda 20 $ ile 1.000 pazarlama bağlantısına kadar

Profesyonel: Aylık 890 $, 2.000 pazarlama bağlantısına kadar

Enterprise: Aylık 3.600 $, 10.000 pazarlama bağlantısına kadar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (9.536+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (5.537+ yorum)

Hubspot alternatiflerini inceleyin!

4. Salesforce

Müşteri verilerini yönetmek ve süreç otomasyonu için en iyisi

Salesforce aracılığıyla e-posta genel bakış gösterge paneli

Salesforce, müşteri ilişkilerini iyileştirmek, süreç verimliliğini artırmak ve iş çabalarının yatırım getirisini (ROI) artırmak isteyen büyük ve kurumsal işletmeler için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri, pazarlama ve satış yönetim platformudur.

Salesforce'un yüksek kaliteli AI destekli kişiselleştirme yetenekleri, işletmelerin son derece alakalı kampanyalar oluşturmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Pazarlama GPT modülü, müşteri edinme maliyetlerini düşürdüğünü iddia ederken, kampanya yaşam döngüsü boyunca zaman kazanmak için üretken AI kullanımını kolaylaştırır. Birleşik müşteri veri kaynağının gücünden yararlanarak birden fazla kanalda gerçek zamanlı istihbarat sağlayarak daha akıllı kampanyalar yürütün.

Son olarak, Customer 360 modülü, işletmelerin satış, hizmet, pazarlama ve BT takımlarını tek bir işbirliği platformunda birleştirerek verimliliği ve etkinliği genel olarak artırır.

En iyi özellikler

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) : Öncelikle CRM yetenekleriyle tanınan Salesforce, işletmelerin potansiyel müşteri iletişim bilgilerini yönetmesine, müşteri etkileşimlerini kaydetmesine, fırsatları belirlemesine, potansiyel müşterileri izlemesine ve pazarlama kampanyalarını yürütmesine yardımcı olur

Pazarlama otomasyonu : Salesforce'un pazarlama otomasyonu modülü, işletmelerin pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine olanak tanır. E-posta pazarlaması, potansiyel müşteri geliştirme, potansiyel müşteri puanlama, kampanya yönetimi ve daha fazlası için akıllı araçlar içerir

Müşteri yolculuğu haritalama : Çeşitli temas noktalarında özel alıcı yolculuklarını görselleştirin ve stratejiler oluşturun. Müşterilerin ilgisini çekmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için fırsatları belirleyin, böylece müşteri deneyimlerini geliştirin

E-posta kampanyası yönetimi : Hedefli e-posta kampanyaları oluşturun ve kişi listelerinize veya segmentlerinize gönderin. Duyarlı e-posta şablonları, akıllı kişiselleştirme ve ayrıntılı analizler kullanarak yüksek dönüşüm oranına sahip e-posta kampanyalarını kolaylıkla tasarlayın ve yürütün

Sosyal medya yönetimi : Gönderileri planlayarak, takipçileriniz ve potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurarak, sosyal konuşmaları izleyerek ve daha fazlasını yaparak sosyal medya varlığınızı yönetin ve izleyin

Potansiyel müşteri puanlama ve yönlendirme: Potansiyel müşterilere, devam eden davranışlarına ve etkileşimlerine göre otomatik olarak değerler atayın ve daha değerli potansiyel müşterilerin kuruluşunuzdaki en iyi satış kaynaklarına yönlendirilmesini sağlayın

Sınırlamalar

Oldukça maliyetlidir ve eklentiler, özelleştirmeler, ek uygulamalar ve hizmetlerle bu maliyet daha da artar

Salesforce, zengin özellikleri ve çok yönlülüğü nedeniyle başlangıçta kurulumu zor ve karmaşık olabilir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 30 günlük ücretsiz deneme

Temel özellikler: Aylık 25 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 75 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 150 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 300 $/kullanıcı

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3 üzerinden 5 (14.105+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (17.664+ yorum)

Salesforce CRM alternatiflerini inceleyin!

5. Hootsuite

Sosyal medya gönderilerini planlamak, yönetmek ve yayınlamak için en iyisi

Hootsuite aracılığıyla Panoları görüntüleme

Hootsuite, kullanıcıların sosyal medya profillerinde içerik oluşturmasına, planlamasına ve yayınlamasına yardımcı olan bir sosyal medya kampanya yönetim aracıdır. Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek, trendleri izlemek, içeriği tanıtmak, reklam kampanyaları yürütmek ve sosyal medya analitiğini kullanarak veriye dayalı bir yaklaşımdan yararlanmak için güçlü bir araçtır.

Hootsuite, kullanıma hazır çeşitli boyutlarda sosyal medya şablonları, neler yapıldığını görmek için içerik keşif akışları ve hedef kitleniz tarafından keşfedilmenizi sağlayan yapay zeka destekli hashtag önerileri ile işletmelere içerik ilhamı sağlar. Sosyal medya takvimi özellikleri, kullanıcıların sosyal medya içeriğini planlamasına ve stratejiler oluşturmasına yardımcı olur, ayrıca içerik bütünlüğünü sağlamak için onay iş akışlarında işbirliği yapmalarını sağlar.

En ilginç özelliklerinden biri, pazarlama kanalları genelinde yorumları ve doğrudan mesajları merkezileştiren paylaşımlı gelen kutusudur. Bu sayede iş temsilcileriniz verimli ve işbirliği içinde çalışabilir.

Hootsuite, her boyuttaki işletme, sosyal medya yöneticisi, dijital pazarlama ajansı ve serbest dijital pazarlamacının sosyal medya kampanyalarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, trendleri ve performans ölçütlerini her zaman takip etmelerini sağlar.

En iyi özellikler

Toplu sosyal medya planlayıcı ve takvim : Sosyal medya içerik takviminizdeki fırsatları belirleyin ve maksimum etkileşim için en uygun zamanlarda yayınlanacak yüzlerce gönderi planlayın

Otomatik gelen kutusu : Tüm sosyal medya etkileşimlerinizi tek bir gelen kutusunda merkezileştirerek müşteri etkileşimini daha yönetilebilir ve verimli hale getirin

OwlyWriter AI : Her seferinde başarılı sosyal medya içeriği oluşturmak için sosyal medya başlıklarını ve yayın fikirlerini anında oluşturmanıza olanak tanıyan üretken yapay zeka

Bağlantı : 150'den fazla uygulamayı kullanarak Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok ve daha fazlası dahil olmak üzere favori sosyal ağlarınızda varlıkları ve verileri paylaşın

Sosyal Medya Reklamcılığı: Merkezi, kullanıcı dostu bir gösterge panelinden Facebook, LinkedIn ve Instagram'da sosyal medya reklam kampanyaları tasarlayın, yayınlayın ve analiz edin

Sınırlamalar

Hootsuite, piyasadaki en pahalı sosyal medya kampanya yönetim araçlarından biridir

Kullanıcılar, ara sıra hatalar olduğunu bildirmiştir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: 30 günlük ücretsiz deneme

Profesyonel: Bir kullanıcı ve 10 sosyal hesap için aylık 99 ABD doları

Takım: Üç kullanıcı ve 20 sosyal hesap için aylık 249 $

İş: Beş kullanıcı ve 35 sosyal hesap için aylık 739 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 1 (3.906+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 4 (3.442+ yorum)

Hootsuite alternatiflerini inceleyin!

6. Mailchimp

Pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlaması için en iyisi

Mailchimp aracılığıyla hedef kitle gösterge paneli örneği

Mailchimp, işletmelerin ürün ve hizmetlerini daha iyi pazarlamasına yardımcı olmak için e-posta pazarlaması, çevrimiçi mağaza oluşturucu, randevu planlayıcı, açılış sayfası oluşturucu ve daha fazlası gibi özellikler sunan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon platformudur.

Pazarlama CRM modülü, müşteri verilerini ve içgörülerini anlamanıza ve bunlardan yararlanarak etkileşim ve pazarlama stratejilerinizi özelleştirmenize yardımcı olacak güçlü iletişim yönetimi özelliklerine ve hazır segmentlere sahiptir.

Mailchimp'in davranışsal hedefleme ve kişiselleştirme özellikleriyle potansiyel müşterileriniz için doğru zamanda doğru mesajı ileten özel deneyimler oluşturun.

Mailchimp, her tür ve boyuttaki işletme, ajans ve serbest çalışanlara, satışları ve müşteri yaşam boyu değerini (LTV) ölçeklendirerek işinizi büyüten, tamamen optimize edilmiş dijital pazarlama kampanyaları tasarlamak ve başlatmak için kapsamlı yetenekler sunar.

En iyi özellikler

E-posta pazarlama kampanyaları : Önceden tasarlanmış e-posta şablonları, dinamik içerik kişiselleştirme ve konu satırı yardımcısı gibi özellikleri kullanarak, dönüşüm sağlayan güzel görünümlü e-postalar tasarlayın

Kampanya yöneticisi : Birleşik bir gösterge panelinden farklı kanallardaki birden fazla projeyi yönetin. Anahtar kampanya temas noktalarını, görevleri ve birleştirilmiş analizleri kolaylıkla izleyin

Tahmine dayalı demografik bilgiler : Tahmine dayalı yapay zeka (AI) teknolojisinin gücünü kullanarak, akıllıca tahmin edilen demografik verilerle pazarlamanızı kişiselleştirin ve daha yüksek etkileşimli kampanyalar gerçekleştirin

Kampanya şablonları : Çeşitli içerik blokları ve tasarım öğeleri içeren 100'den fazla hazır şablonu kullanarak, profesyonel görünümlü e-posta ve açılış sayfası kampanyalarını anında başlatın

A/B testi: A/B ve çok değişkenli testleri kullanarak konu satırlarından isimlere, içeriklerden resimlere, düzenlerden gönderim zamanlarına kadar her şeyi test edin ve kazanan değişkenleri belirleyin ve sabitleyin

Sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü, yeni başlayanlar için gezinmesi ve alışması zor olabilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Fiyatlandırma

Ücretsiz: 500 kişi ve 1000 e-posta/ay

Essentials: Bir ay ücretsiz. 500 kişi ve 5.000 e-posta için aylık 9,28 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: Bir ay ücretsiz. 500 kişi, 6.000 e-posta/ay ve tam otomasyon özellikleri için aylık 13,86 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: 277 $'dan başlar. 10.000 kişi, 150.000 e-posta/ay ve sınırsız kullanıcı için aylık 14 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 4 (4.967+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (16.155 yorum)

Mailchimp alternatiflerini inceleyin!

7. Snov. io

Satış otomasyonu, potansiyel müşteri bulma ve soğuk müşteriye ulaşma için en iyisi

Snov.io'da potansiyel müşteri listesi

Snov.io, işletmelerin erişim kampanyalarını kolaylaştırmasına yardımcı olan çok yönlü bir satış otomasyonu ve potansiyel müşteri oluşturma platformudur. E-posta pazarlaması, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta doğrulama ve erişim otomasyonu için hepsi bir arada özellikler sunar.

E-posta bulucu özelliğini kullanarak, kullanıcılar hedef ICP'lerine (İdeal Müşteri Profili) göre önceden doğrulanmış potansiyel müşterileri keşfedebilirken, e-posta doğrulama özelliği e-posta listelerinizi temizleyerek geri dönüş oranlarını azaltmaya yardımcı olur.

Güçlü satış CRM'sini kullanarak 100 aşamaya kadar satış boru hatları oluşturun, anlaşma aşaması yönetimini yapılandırın, anlaşma ve potansiyel müşteri belgelerini ve notlarını yönetin, etiketleri kullanarak potansiyel müşterileri izleyin ve paylaşılan takvimi kullanarak daha iyi bir ekip çalışması için çaba gösterin.

Snov. io, pazarlama kampanyalarının verimliliğini ve etkinliğini artırmak için potansiyel müşteri bulma ve doğrulama, e-posta ile erişim, kampanya otomasyonu ve satış CRM'si dahil olmak üzere erişim kampanyalarını yönetmenin daha iyi yollarını arayan işletmelere sağlam özellikler sunar.

En iyi özellikler

E-posta bulucu : Hem potansiyel müşteri kaynağı ve doğrulama süresini kısaltmak hem de e-posta geri dönüşlerini ortadan kaldırmak için önceden doğrulanmış hedef potansiyel müşterileri toplayın

Damla kampanyaları : Kişiselleştirme ile zenginleştirilmiş ve otomatik takip ile desteklenen özel e-posta dizileriyle kampanyalarınızı ölçeklendirin

E-posta doğrulayıcı : E-posta adreslerini, geri dönüş oranlarını azaltan ve kampanya başarı olasılığını artıran 7 aşamalı bir doğrulama sürecinden geçirin

E-posta ısınma : E-posta hizmet sağlayıcılarında olumlu bir gönderen itibarı oluşturmak için e-posta gönderimini zaman içinde otomatikleştirerek gelen kutusuna ulaşma oranını artırın

Satış CRM: Potansiyel müşterileri, anlaşmaları, görevleri ve kaynakları izleyerek ve etkili ve verimli bir şekilde iletişim ve işbirliği yaparak satış ş akışınızı optimize edin

Sınırlamalar

CRM özellikleri temel düzeydedir

UI ve UX, başlangıçta kullanımı sezgisel olmayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Deneme sürümü 30 günde bir otomatik olarak yenilenir ve 150 e-posta kredisi ile 100 e-posta alıcısı içerir

Başlangıç: 1.000 e-posta kredisi ve 5.000 e-posta alıcısı için aylık 39 ABD doları

Pro 5K: 5.000 e-posta kredisi ve 10.000 e-posta alıcısı için aylık 99 ABD doları

Tam Yönetilen Hizmet: 1.000'den fazla SOM şirketi ve 1.000'den fazla ICP kontak için aylık 2.999 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (262 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (195 yorum)

8. Whatagraph

Kampanya verilerini yönetmek için en iyisi

Whatagraph aracılığıyla hesap genel bakış panosu

Whatagraph, işletmelerin pazarlama verilerini daha iyi yöneterek veriye dayalı içgörülerden yararlanmalarını sağlayan bir veri platformudur.

Yerel entegrasyonları kullanarak verilerinizi sorunsuz bir şekilde içe aktarın, önceden hazırlanmış bileşenler ve şablonlar kullanarak görüntüleyin ve CANLI gösterge paneli, otomatik e-posta uyarıları ve veri dışa aktarımları ile içgörülerini müşterileriniz ve şirket içi paydaşlarınızla paylaşın. Google'ın Big Query gibi son teknoloji veri ambarlarını kullanarak büyük ölçekli analizler gerçekleştirin ve raporlarınızın görünümünü ve metriklerini özelleştirin.

Kampanyanın türü ve ölçeği ne olursa olsun, Whatagraph, işletmelerin pazarlama veri kaynaklarını doğrudan birbirine bağlamasına, verileri zahmetsizce görselleştirmesine ve içgörüleri hızlı bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyarak kampanya yönetim sürecini kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Heterojen veri kaynakları : 40'tan fazla yerel entegrasyon veya özel API kullanarak CRM, e-posta pazarlaması, ücretli reklamlar, analitik ve SEO platformları dahil olmak üzere birden fazla kanaldan veri alın

Büyük veri analitiği : Tüm pazarlama verilerini kolayca ve güvenli bir şekilde kendi BigQuery bulutunuza aktarın, merkezi bir veritabanı oluşturun ve büyük ölçekli analitik gerçekleştirin

Canlı erişim ve otomatik paylaşım : Gerçek zamanlı raporlara güvenli erişimi paylaşırken, önceden tanımlanmış zamanlamalara göre oluşturulan raporların paydaşlarla otomatik olarak paylaşılmasını da sağlayın.

Çapraz kanal raporlama : "Akıllı Oluşturucu" özelliğini kullanarak ham pazarlama verilerini kolayca içgörülü çapraz kanal raporlarına dönüştürün

Özel markalama: Raporlarınızı : Raporlarınızı görsel markalamanızı yansıtacak şekilde özelleştirerek müşteriler üzerinde güçlü bir izlenim bırakın. Paylaşılan raporlar ve e-posta gönderimleri için özel bir alan adı ayarlayarak daha da ileri gidebilirsiniz

Sınırlamalar

Arayüz bazen hatalı ve hataya açık olabilir

Fiyatlandırma planları oldukça pahalıdır ve ücretsiz bir seçenek de yoktur

Fiyat

Ücretsiz: Ücretsiz sürüm yoktur. Tüm ücretli planlarda yalnızca 30 günlük para iade garantisi vardır

Profesyonel: 25 veri kaynağı ve beş kullanıcı için aylık 223 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: 50 veri kaynağı ve 10 kullanıcı için aylık 335 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel: 100'den fazla veri kaynağı ve sınırsız kullanıcı içerir. Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 1 (3.906+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 4 (3.442+ yorum)

9. Trendhero

Influencer pazarlama, analitik ve erişim için en iyisi

TrendHERO aracılığıyla demo rapor gösterge paneli

Trendhero, kullanıcıların influencer'ları verimli bir şekilde keşfetmelerine, analiz etmelerine ve onlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir dijital pazarlama aracıdır. Influencer'ları değerlendirmek için 90'dan fazla metrik sunan Trendhero, işletmelerin influencer pazarlama kampanyalarını daha karlı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur.

20'den fazla güçlü filtreyi kullanarak kategorilere, boyuta, konuma, dile ve benzer hesaplara göre etkileyicileri keşfedin. Takipçi sayısı geçmişi, bahsetme etkisi ve yayınlamak için en uygun zaman gibi günlük içgörülerden yararlanın. Son olarak, iş gereksinimlerini tartışmak ve teklifler almak için yüzlerce etkileyiciyle e-posta yoluyla hızlı ve kolay bir şekilde bağlantı kurun.

Trendhero, kullanımı kolay iş akışları, influencer bağlantılarına tek tıklamayla erişim ve kullanıcıların influencer pazarlama kampanyalarını takip etmelerine yardımcı olan ayrıntılı analizler dahil olmak üzere güçlü kampanya yönetimi özelliklerine sahiptir.

En iyi özellikler

Analitik : Sahte takipçileri, demografik bilgileri ve hedef kitlenizin ilgi alanlarını kontrol etmek dahil olmak üzere 90'dan fazla metrikle ayrıntılı analitiklere erişin ve influencer'ın hedef kitlesinin hedef demografinize uygun olup olmadığını değerlendirin

Arama : 100 milyondan fazla veriden oluşan bir veritabanına 20'den fazla filtre uygulayan gelişmiş bir arama aracı sayesinde, işiniz markanız ve kampanya hedeflerinizle gerçekten uyumlu nano, mikro ve hatta makro etkileyicileri keşfedebilir

İzleme : Takipçi sayısı artışı, bahsetmeler ve en iyi yayınlama zamanları gibi kendiniz, rakipleriniz ve etkileyici hesaplar hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Outreach: Otomatik e-posta erişimi ile manuel aramaları ve bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırarak, yüzlerce influencer ile anında e-posta yoluyla bağlantı kurun. Trendhero, yanıt oranlarını artırmak için tasarlanmış, son derece kişiselleştirilmiş dinamik e-posta şablonları içerir

Sınırlamalar

Büyük bir veritabanını taramak için sınırlı sayıda filtre

Bazı kullanıcılar, analizinin çok zaman aldığını bildirmiştir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Temel özelliklere sahip sınırlı ücretsiz hesap ve tüm ücretli planların 14 günlük ücretsiz deneme sürümü

Lite: 9,99 $/ay ve 10 rapor/ay ile üç hesabın izlenmesini içerir

Pro: Aylık 29,99 $ ve aylık 50 rapor ile 20 hesabın izlenmesi dahildir

Gelişmiş: 99,99 $/ay ve 200 rapor/ay ile 50 hesabın izlenmesi dahildir

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (79 yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

10. SproutLoud

Kanal arası pazarlama otomasyonu için en iyisi

SproutLoud aracılığıyla pazarlama analizi gösterge paneli

SproutLoud, yerel pazarlama alanındaki kanal ortakları aracılığıyla işletmelerin satış ve gelirlerini artırmayı amaçlayan bir pazarlama otomasyonu çözümüdür. Varlık yönetimi, yerel pazarlama otomasyonu, analitik ve daha fazlasını içeren bir dizi özellik sayesinde verimliliği artırmanıza, maliyetleri azaltmanıza ve pazarlama yatırım getirisini artırmanıza yardımcı olur

Kapsamlı analiz verilerini kullanarak her kampanyanın yatırım getirisini (ROI) anlamak için yerel pazarlama kampanyalarını kolay bir şekilde özelleştirin ve yürütün. Bu veriler, iş ortaklarının katılımı ve platform kullanım istatistiklerini de içerir.

Perakendeciler, bayiler, distribütörler ve acenteler pazarlama varlıklarını organize edebilir ve kontrol edebilir, birden fazla pazarlama sürecini tek bir merkezi hub'da birleştirebilir, daha kısa sürede ve daha iyi sonuçlarla yerelleştirilmiş kampanyalar yürütebilir. Dahası, analiz modülü hem işletmelere hem de kanal ortaklarına veriye dayalı içgörüler aracılığıyla iyileştirilmiş kampanya performansı avantajı sunar.

En iyi özellikler

Reklam oluşturucu ve dijital varlık yönetimi : Yerel iş ortaklarınızla işbirliği yaparak markanıza uygun özel reklamlar ve pazarlama varlıkları oluşturun, maliyetli gecikmeleri ve pahalı ajans ücretlerini önleyin

Yerel pazarlama otomasyonu : Bir yandan Facebook, LinkedIn, Yelp ve daha fazlasında dijital kampanyaları hızlandırırken, diğer yandan geleneksel gazete, radyo ve özel basılı reklamları dengeleyin

Fon yönetimi : Ortak ağlara sunulan fonları ve alınan katkıları izleyin, böylece şeffaf ve güvenli çok taraflı, işbirliğine dayalı reklam kampanyaları yürütün

Pazarlama analitiği: Dijital ve çevrimdışı, geleneksel medya için taktikler, kampanyalar ve ortaklarla ilgili anahtar performans göstergelerini izleyin . Günlük, haftalık ve aylık raporlardan yararlanın

Güvenlik: SproutLoud platformu SOC 2 Tip II, PCI, HIPAA, GDPR ve CCPA uyumludur ve verilerini barındıran veri merkezleri de aynı yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur

Sınırlamalar

Kullanıcılar, bu aracın başlangıçta öğrenmesinin zor olduğunu belirtiyor

Ücretsiz plan yok

Fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz sürüm yok, yalnızca sınırlı ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Ücretli Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9 üzerinden 5 (166 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (10 yorum)

Bu, işinizin pazarlama kampanyalarını ve iç iş süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetmenin yollarını arıyorsa, denemeye değer olduğunu düşündüğümüz en iyi kampanya yönetim araçlarını karşılaştırarak geçirdiğimiz yolculuğun sonuna geldik.

Doğru kampanya yönetimi araçları işinize şu şekilde yardımcı olabilir:

Daha iyi optimize edilmiş iş akışları işletin

Planlama ve yürütmeyi iyileştirin

Gerçek zamanlı kaynak tahsisi ve performans analizlerini izleyin

Daha verimli işbirliği yapın

Daha etkili iletişim kurun

Tekrarlayan görevleri ve alt süreçleri otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın

Niş veya sektörden bağımsız olarak, kaynaklarının daha iyi optimizasyonundan faydalanabilecek her iş, bir kampanya yönetim aracına yatırım yapmayı düşünmelidir.

ClickUp ile Pazarlama Kampanyalarınızı Yönetin

Günümüzün hızlı tempolu ve rekabet açısından zorlu iş ortamları, sınırlı iş kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesini gerektirir.

Kampanya yönetim araçları, işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırmasına, pazarlama süreçlerini optimize etmesine ve her şeyi iş hedeflerine uygun hale getirmesine yardımcı olabilir.

İster ClickUp'ın rakipsiz proje yönetimi yetenekleri, ister Sender'ın güçlü e-posta pazarlama özellikleri, ister HootSuite ve SproutLoud'un sosyal medya yönetimi becerileri olsun, her araç kendine özgü güçlü yönlerini ortaya koyar. Bir araya geldiklerinde, işletmelerin kampanyalarını birden fazla kanalda etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan güçlü bir araç seti oluştururlar.

Ayrıca, burada ele alınan kampanya yönetim araçları, bir şirketin teknoloji altyapısını güçlendirebilir.

Örneğin ClickUp, kampanya planlama, görev atama ve hedef izleme için merkezi bir hub görevi görebilir. Sender'ın gelişmiş otomasyon ve kişiselleştirme özellikleri veya Whatagraph'ın derinlemesine veri analizi ve raporlama yetenekleriyle birleştirildiğinde, işletmeler paha biçilmez içgörüler elde edebilir ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için veriye dayalı kararlar alabilir.

İşletmeler, kampanya yönetim araçlarının doğru karışımını operasyonlarına dahil ederek, en son teknolojiye sahip martech (pazarlama teknolojisi) çözümlerinden yararlanarak verimliliği artırabilir, iletişimi geliştirebilir ve pazarlama çabalarının getirisini artırabilir.

Misafir Yazar:

Sender.net