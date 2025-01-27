2025'te Pazarlama Takımları için En İyi 10 Hubspot Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

HubSpot, dünya çapında pazarlamacılar için kutsal kase gibidir ve dünya çapında 120'den fazla ülkede 194.000'den fazla müşteriye sahiptir. Formlar, canlı sohbet, e-posta pazarlaması ve iyi entegre edilmiş bir satış CRM'si dahil olmak üzere pazarlama özellikleri sunar.

Ancak bu, HubSpot'un sizin için en iyi pazarlama otomasyon yazılımı olduğu anlamına mı geliyor?

Tabii, sadece bazıları için.

HubSpot ile ilgili en büyük sorun, fiyatının pahalı olmasıdır. HubSpot, Marketing Hub, Sales CRM yazılımı ve Service Hub gibi her ürünü farklı fiyatlarla satmaktadır. Her ürünü ayrı ayrı satın alabilirsiniz, ancak paket satın aldığınızda toplam yatırımınız artar.

HubSpot pazarlama otomasyonunda büyük bir oyuncu olsa da, birçok küçük takım pazarlama stratejilerini bir üst seviyeye taşımak için alternatifler arıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bütçe dostu bir yazılım arıyorsanız, HubSpot'tan daha iyi seçenekler olabilir.

Bu makalede, en iyi 10 HubSpot alternatifini öne çıkaracağız. Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza en uygun pazarlama otomasyon yazılımını bulmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini ele alacağız.

HubSpot Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

HubSpot, operasyonlarınızı kolaylaştırmanız için kapsamlı bir özellik seti sunar.

Ancak, belirli kullanım durumları söz konusu olduğunda, bu listede daha uygun bazı alternatifler bulabilirsiniz. HubSpot alternatiflerinde aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Gelişmiş özellikler ve yetenekler: E-posta pazarlama otomasyonu özellikleri ve CRM ile birlikte pazarlama ekibinize biraz daha fazlasını sağlayacak bir araç arayın

Kullanım kolaylığı: Sezgisel, gezinmesi kolay ve öğrenmesi zor olmayan bir HubSpot alternatifi seçin

Entegrasyon yetenekleri: Önemli yazılım sistemleriyle sorunsuz entegrasyon yetenekleri için seçeneklerinizi değerlendirin

Fiyatlandırma: HubSpot'un fiyatlandırması, özellikle küçük pazarlama ekipleri ve işletmeler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Uygun fiyatlı ve paranızın karşılığını veren araçları seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 HubSpot Alternatifi

İşte 2024 yılında pazarlama takımınız için en iyi 10 HubSpot alternatifi listemiz.

1. ClickUp

ClickUp, boyut veya sektörden bağımsız olarak her pazarlama takımı için uygun, kapsamlı bir ücretsiz proje yönetimi yazılımı ve hepsi bir arada verimlilik aracıdır.

Clickup'ın Pazarlama Proje Yönetimi Çalışma Alanı, pazarlama otomasyonu için özellikle önemlidir. Takvim görünümleri, Kanban panoları ve gerçek zamanlı işbirliği fırsatları gibi temel işlevler sunar.

ClickUp'ı kullanarak görevleri ve projeleri yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp ile pazarlama programlarınızı beyin fırtınası yapın, planlayın ve yürütün

Yazılımı kullanarak içerik takvimleri oluşturun ve yayınlama programlarını yönetin. E-posta verimlilik araçlarıyla e-posta pazarlamasını otomatikleştirin, yerleşik pazarlama kampanyası yönetimi şablonlarıyla verimliliğinizi artırın ve bir projeyi geciktirmeden önce herhangi bir darboğaz hakkında içgörüler sunan farklı gösterge panelleriyle ilerlemeyi hızlı bir şekilde görselleştirin.

Hepsi bu kadar değil!

ClickUp Otomasyon, 50'den fazla farklı eylem kullanarak iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp'ın 100'den fazla önceden hazırlanmış otomatik iş akışından birini seçin. ClickUp Otomasyon'u kullanarak durumları otomatik olarak güncelleyin, mesajlar gönderin ve görevler veya yorumlar atayın.

Yoğun işlerinizi ClickUp Otomasyonları yapın.

Clickup'ın işbirliğine dayalı platformunda, önceden oluşturulmuş veya özelleştirilebilir iş akışlarıyla uygulamalar arasında iş yapın.

ClickUp ayrıca, hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanızı sağlamak üzere farklı gösterge panelleri ve görünümlerle pazarlama planları, iletişim planları ve içerik takvimleri oluşturmak için binlerce şablon sunar.

Ayrıca, ClickUp AI yazma asistanı, içerik özetleri, e-posta pazarlama kampanyaları, blog gönderileri ve vaka çalışmaları gibi temel pazarlama materyallerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi AI yazma araçlarından biridir.

ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak blog gönderileri oluşturun, fikirler üretin, e-postalar yazın ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI, pazarlamacıların mesajları müşterilerin ihtiyaçlarına ve satın alma yolculuklarının hangi aşamasında olduklarına göre ince ayarlamasına ve kişiselleştirmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Pazarlama otomasyonu: Pazarlama iş akışlarını basitleştirmek için geniş özelleştirme seçeneklerine sahip güçlü pazarlama otomasyonu özellikleri

Görev yönetimi: Yineleyen görevler oluşturun, iletişim kurun ve daha sorunsuz operasyonlar için bunları ilgili paydaşlara atayın

Özelleştirilebilir şablonlar: Müşteri yolculuğu ve e-posta otomasyonu şablonları dahil olmak üzere geniş özelleştirilebilir şablon koleksiyonuna erişin

Pipeline izleme: Kanban panoları ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 10'dan fazla uyarlanabilir görünüm ile güçlü pipeline görselleştirme fonksiyonelliği, satış hesaplarını tüm hunide izlemek için

AI yardımı: Açılış sayfalarının, sosyal medya gönderilerinin, blog gönderilerinin ve diğer içeriklerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için ClickUp AI Assistant

ClickUp sınırlamaları

Gantt görünümünde özelleştirme ve esneklik eksikliği

Projelerde yükleme sorunları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Not: ClickUp AI, tüm ücretli planlarda çalışma alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp incelemeleri ve puanları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

2. Özet

nutshell aracılığıyla

Nutshell, müşteri etkileşimini, pazarlama otomasyonunu, satış tahminlerini ve gelir boru hattı yönetimini tek bir platformda destekleyen bir CRM çözümüdür.

Nutshell, kişi verilerini içe aktarmak, yönetmek ve dışa aktarmak için merkezi bir depo sağlar. Güçlü e-posta pazarlama aracı Nutshell Campaigns, hedef kitleleri oluşturmak ve e-posta gönderileri, haber bültenleri ve damla dizileri oluşturmak ve sunmak için güçlü filtreleme özellikleri sunar.

Nutshell'in en iyi özellikleri

Pipeline yönetimi: Açılır pano ve görsel harita dahil olmak üzere çoklu pipeline görünümleri

Etkinlik hatırlatıcıları: Müşteri takipleri için zamanında uyarılar veren sıralama aracı

Akıllı formlar: Potansiyel müşteri yakalama için kolayca yerleştirilebilen akıllı web formları

Satış otomasyonu: Kullanıcıların potansiyel müşterileri kazanılmış, iptal edilmiş veya kaybedilmiş olarak belirlemeleri için sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip satış ilerleme göstergeleri

CRM: Sınırsız CRM kişi ve veri depolama

Raporlama ve analiz: Kapalı satışlar, verimlilik, gelir tahminleri vb. gibi veri noktalarına sahip raporlama özelliği, sunumları ve grafikleri sorunsuz bir şekilde oluşturmanızı sağlar

Nutshell sınırlamaları

Rahatsız edici potansiyel müşteri iletişim çubuğu

Özelleştirme ve anahtar kelime aramalarında sınırlamalar

Nutshell fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 42 $ (yıllık faturalandırılır)

Power AI: Kullanıcı başına aylık 52 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 67 $ (yıllık faturalandırılır)

Ücretsiz planların herhangi birini 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Nutshell incelemeleri ve puanları

G2: 4,2/5 (919+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (447+ yorum)

3. Brevo

via Brevo

Brevo (eski adıyla Sendinblue), daha hızlı büyümenize yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda pazarlama otomasyonu fonksiyonuna sahip bir CRM paketidir.

Temeli küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir e-posta pazarlama platformu olsa da, açılış sayfaları, sosyal medya reklam kampanyaları ve diğer gelen pazarlama araçları oluşturmak ve yönetmek için pazarlama otomasyonu sunar.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Satış otomasyonu: Satış iş akışınızı basitleştirmek için kanallar arası kişiselleştirme, analitik ve tetikleyiciler

Facebook reklamları: Doğru potansiyel müşterileri yakalamak için otomatik yeniden hedefleme reklamları

API: Entegrasyonları basitleştirmek için zengin API kataloğu

Mobil uyumlu mesajlaşma: Müşterileri mobil uyumlu bir şekilde hedeflemek için SMS ve WhatsApp pazarlama

Açılış sayfası özelleştirmeleri: Sayfalarınızı özelleştirmek için sürükle ve bırak form oluşturucu

E-posta pazarlama: Tıklama oranlarını artırmak için otomatik e-posta listesi segmentasyonu

Brevo sınırlamaları

Kurulum, yeni başlayanlar için zor olabilir

Üyeleri plana eklemek ve plandan çıkarmak zor

Brevo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: 65 $/ay (yıllık faturalandırılır)

BrevoPlus: Özel fiyatlandırma

Brevo yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1910+ yorum)

4. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, küçük bir pazarlama ekibiyle büyümeyi hedefleyen kullanıcı odaklı şirketler için bir pazarlama otomasyon aracıdır.

En iyi müşteri deneyimini sunmanıza yardımcı olmak için kapsamlı bir CRM çözümü, e-posta pazarlama araçları ve basit otomatikleştirilmiş giden ve gelen pazarlama iş akışları sunar.

ActiveCampaign, HubSpot'a çok benzer şekilde, satış sürecinde önceden belirlenmiş eylem tetikleyicileri kullanarak otomatik olarak e-posta dizileri oluşturur ve gönderir. Yazılım, sosyal medya, metin mesajları, açılış sayfaları, canlı sohbet ve diğer çevrimiçi materyallerden kullanıcı verilerini toplayarak yüksek niyetli potansiyel müşterileri hedefler.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Etkinlik uyarıları: Önemli müşteri tarihleri ve takipleri için otomatik hatırlatıcılar

Otomasyon haritası: Müşterilerin neye yanıt verdiğine ilişkin gelişmiş izleme ve raporlama işlemlerini kolaylaştırmak için tüm gelişmiş otomasyonları tek bir yerde net bir şekilde görünüm

Shopify entegrasyonu: Hoş geldiniz e-postalarından sepet terk bildirimlerine kadar, müşteri etkileşimlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca her şey otomatikleştirilebilir

Etkileşim puanı özelliği: Sadık alıcıların eylemlerini puanlayarak izleyin

Yerleşik potansiyel müşteri puanlama aracı: Hızlı satış boru hattı yönetimi için potansiyel müşterileri niyet ve bütçeye göre puanlayın

Mobil uyumlu mesajlaşma: Otomatik SMS pazarlama ve yerinde mesajlaşma

ActiveCampaign sınırlamaları

Raporlama, atıfları içermez

Ara sıra yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler

ActiveCampaign fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Artı: Üç kullanıcı için aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 149 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tüm planları 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

ActiveCampaign yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (10675+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2335+ yorum)

5. Keap

keap aracılığıyla

Keap (eski adıyla InfusionSoft), küçük işletmelerin pazarlama ve satış otomasyon süreçlerini yükseltmeleri için bir CRM ve otomasyon aracıdır.

CRM, çevrimiçi mağazanız için envanter yönetimini, satın alma sonrası takipleri ve fatura tahsilatını otomatikleştiren e-ticaret işlevleriyle entegre olur.

Keap, potansiyel müşteri kaynakları, tıklama oranları, form doldurma, satış izleme, kampanya başarısı, gelir, iletişim yönetimi faaliyetleri ve diğer işlemler hakkında kapsamlı analizler ve raporlar sunan merkezi bir gösterge paneli sunar.

Keap'in en iyi özellikleri

Müşteri adayı yönetimi: Segmentasyon, önceliklendirme, dağıtım ve filtreleme gibi özellikleri kullanarak müşteri adaylarını yönetin ve daha fazla satış gerçekleştirin

Açılış sayfası özelleştirmeleri: Yüksek dönüşüm oranlarına sahip açılış sayfaları oluşturmak için sürükle ve bırak kampanya oluşturucu

Veri aktarımı: Mailchimp ve Constant Contact gibi platformlardan ücretsiz veri aktarımı

CRM: Farklı satış aşamalarında potansiyel müşterilerle olan her etkileşimi güncelleyen özel iş akışlarıyla senkronizasyon

Entegrasyonlar: Zapier, Quickbooks ve Shopify gibi uygulamalarla sorunsuz entegrasyon, bireysel müşterilerle ilgili tüm verileri tek bir yerde tutmayı çok kolaylaştırır

E-posta pazarlaması: Şablonlar, otomatik yanıtlayıcılar ve spam filtreleri gibi özellikleri kullanarak e-posta yazışmalarınızı güncel tutun

Keap sınırlamaları

E-posta şablonları temel tasarımlara sahiptir

Yinelenen kişiler yönetilmesi zordur

Keap fiyatlandırması

Keap üç fiyatlandırma planı sunar (en az 2500 kişi için):

Pro: 183 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Maksimum: 229 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: 229 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro ve Max planlarını 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Keap yorumları ve puanları

G2: 4,2/5 (1465+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1260+ yorum)

6. Engagebay

engagebay aracılığıyla

Engagebay, çeşitli pazarlama ve CRM otomasyon araçları, canlı sohbet çözümleri ve yardım masası yazılımı sunar.

Bununla birlikte, küçük pazarlama ve satış takımları için hepsi bir arada özellikler sunan bir başlangıç pazarlama aracı olarak faydalıdır.

Engagebay'in gelen pazarlama otomasyonu yetenekleri arasında potansiyel müşteri oluşturma, puanlama, segmentasyon, site ve SMS mesajlaşma iş akışları, kampanya yönetimi ve daha fazlası bulunur. Müşteri davranış tetikleyicilerine dayalı e-posta dizileri ve otomatik teslimat oluşturarak e-posta pazarlama iş akışlarınızı otomatikleştirin.

Engagebay'in en iyi özellikleri

Raporlama ve analiz: Ziyaretçi sayısı, abone sayısı ve dönüşüm oranına bakarak pazarlama ekibinizin performansını izleyin

Tahmine dayalı analiz: AI destekli tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlama ve öneriler

Açılış sayfası özelleştirmeleri: Ücretsiz sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucu gibi özellikleri kullanarak web sayfaları oluşturun ve bunları daha da optimize etmek için A/B testleri gerçekleştirin

Toplantı planlayıcı: Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için randevu planlama aracı

Müşteri desteği: Güvenilir e-posta otomasyonu için mükemmel başlangıç desteği

Engagebay sınırlamaları

Otomasyonda düğüm sayısının sınırlanması, daha yüksek kademelerde bile

Öğrenme eğrisi dik

Engagebay fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 13,79 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: 59,79 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Pro: 110,39 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Engagebay yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

7. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, özellikle uzaktan satış takımları arasında HubSpot kadar popüler bir satış boru hattı yönetimi ve CRM yazılımıdır.

Pipedrive, satış sürecini yönlendiren içerik ve iş akışlarını yönetmek için satış araçları, analitik, 300'den fazla entegrasyon ve diğer özellikler sunar.

Kapsamlı boru hattı görünümü, hunideki her bir satış fırsatının durumunu gösterir ve varsa darboğazları belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Otomatik uyarılar: Satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri takip etmeleri için etkinlik hatırlatıcıları

Satış otomasyonu: Satış boru hattı ve müşteri ilişkileri yönetimi için satış ve Satış boru hattı ve müşteri ilişkileri yönetimi için satış ve iş akışı otomasyonu

Tahmine dayalı analiz: Daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olacak AI önerileri

Raporlama ve analiz: Satış işlemleri, müşteri memnuniyeti ve satış süreci güncellemeleri hakkında ayrıntılı raporlar

Özel veri alanları: CRM'deki özelleştirilebilir veri alanları, değerler, iletişim bilgileri veya satış aşamaları gibi önemli işlem bilgilerini izlemenizi sağlar

E-posta pazarlama: Otomatik e-posta yazışmalarına dayalı entegrasyonlar aracılığıyla kişileri yönetin, müşteri etkileşimlerini izleyin ve e-posta iş akışlarını tetikleyin

Pipedrive sınırlamaları

Hatırlatıcı gönderme gibi mobil özellikler iyileştirilebilir

Kampanya planlama özellikleri eksik

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: 59,90 $/ay kullanıcı başına

Pipedrive yorumları ve puanları

G2: 4,2/5 (1716+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2923+ yorum)

8. Drip

drip aracılığıyla

Drip, e-ticaret pazarlama ekiplerini desteklemek ve müşterilerine hiper kişiselleştirilmiş ürünler, hizmetler ve deneyimler sunmalarını sağlamak için geliştirilmiş, zengin özelliklere sahip bir CRM'dir.

Drip, bir pazarlama paketi olarak sunulmaz; bunun yerine, bireysel iletişim verilerini toplayan, dijital mağazanızı belirli potansiyel müşterilere göre özelleştiren ve ardından e-posta, SMS ve sosyal medya etkileşimleri yoluyla onlarla iletişime geçen tek bir çözüm satar.

Drip'in en iyi özellikleri

Müşteri ilişkileri yönetimi: Terk edilmiş sepet bildirimleri ve satın alma sonrası müşteri ilişkileri yönetimi

Satış otomasyonu: İş akışlarınızı kolaylaştırmak için önceden tasarlanmış e-posta ve SMS şablonları ve ş Akışları

İçgörüler: Ayrıntılı gösterge panelleri aracılığıyla pazarlama stratejilerinizin tam etkisini görün, müşteri deneyimlerini değiştirin ve iyileştirin, böylece ömür boyu değerini artırın

Entegrasyonlar: Shopify, WooCommerce vb. e-ticaret sitelerinden veri entegrasyonu

Reklam otomasyonu: Bireysel müşteriler için özel içerikle sosyal medya reklam otomasyonu

Çok kanallı kampanyalar: Hiper segmentlere ayrılmış e-postalar ve SMS'ler, site içi açılır pencereler, önceden tasarlanmış şablonlar ve otomasyon iş akışlarıyla Hiper segmentlere ayrılmış e-postalar ve SMS'ler, site içi açılır pencereler, önceden tasarlanmış şablonlar ve otomasyon iş akışlarıyla müşteri iletişimini birleştirin

Drip sınırlamaları

Görsel ş Akışı durum çubuklarının olmaması

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Damla fiyatlandırma

Drip, minimum 2500 e-posta bağlantısı için aylık 39 $ tek bir fiyat sunar.

Drip yorumları ve puanları

G2: 4,4/5 (457+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)

9. Mailchimp

via Mailchimp

Mailchimp, büyüyen işletmeler için tanınmış bir e-posta pazarlama otomasyon platformudur. Hizmetlerini müşteri ilişkileri yönetimi, web sitesi tasarımı ve diğer genel pazarlama otomasyon araçlarını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Mailchimp, büyük ölçekte müşteri dönüşümü için e-postaları kişiselleştirmek ve davranış kalıpları, tarama verileri ve satın alma eğilimlerine göre sorunsuz teslimat için tetikleyiciler ayarlamak için Müşteri Yolculuğu Oluşturucu sunar.

Ayrıca, ürünlerinizi çapraz satış yapmanıza, terk edilmiş sepetleri kurtarmanıza, mevcut müşterilerinizle yeniden etkileşim kurmanıza ve yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olur.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Tahmine dayalı analiz: Pazarlama kampanyalarının optimizasyonu için veriye dayalı öneriler

Segmentasyon: Harcama tutarları, satın alma davranışları ve öngörülen özellikler gibi gelişmiş mantığı kullanarak özel raporlar, huni görselleştirmeleri ve sektör karşılaştırmalarıyla kampanya performanslarını analiz edin

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Markanıza uygun sosyal medya içeriği oluşturmak için önceden tasarlanmış düzenlerden ve gelişmiş Markanıza uygun sosyal medya içeriği oluşturmak için önceden tasarlanmış düzenlerden ve gelişmiş yapay zeka araçlarından oluşan devasa bir kütüphaneye erişin

Hedef Kitle Gösterge Paneli özelliği: Demografik, firmografik ve davranışsal veriler hakkında içgörüler edinin

İçerik Optimize Edici özelliği: E-posta görsellerini, düzenini ve metinlerini iyileştirmek için yapay zeka destekli içerik önerileri

Mailchimp sınırlamaları

Otomasyon fonksiyonları yalnızca premium planlarda mevcuttur

E-posta tasarımı üzerinde özerklik yok

Mailchimp fiyatlandırması

Mailchimp dört fiyat planı sunar (en az 500 kişi için):

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: 4,60 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 6,88 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 137,46 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Mailchimp yorumları ve puanları

G2: 4,3/5 (12390+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (16703+ yorum)

10. Ontraport

ontraport aracılığıyla

Ontraport, orta ölçekli işletmeler ve büyük kuruluşların pazarlama ve satış süreçlerini kurumsal düzeyde fiyatların çok altında bir maliyetle ölçeklendirmelerine yardımcı olan kurumsal pazarlama otomasyonu ve CRM platformudur.

Ontraport'un Satış CRM'si, potansiyel müşterileri segmentlere ayırıp düzenlemekten, puanlayıp uygun satış temsilcilerine yönlendirmeye ve etkileşimlerin birleşik iletişim geçmişini tutmaya kadar güçlü bir çözüm sunar.

Ayrıca, daha fazla potansiyel müşteri yakalamak ve bunları müşterilere dönüştürmek için özelleştirilmiş ve görsel olarak çekici web sayfaları ve formlar oluşturmanıza yardımcı olacak, kullanımı kolay bir sürükle ve bırak düzenleyici sunar.

Ontraport'un en iyi özellikleri

Satış otomasyonu: Teslimatı otomatikleştirmek, çok kanallı programlarda gelirleri atamak ve reklamlar için Facebook özel kitleleri oluşturmak için tetikleyicilerle e-posta ve Teslimatı otomatikleştirmek, çok kanallı programlarda gelirleri atamak ve reklamlar için Facebook özel kitleleri oluşturmak için tetikleyicilerle e-posta ve SMS kampanya ş akışları oluşturun

Açılış sayfası özelleştirmeleri: Web sayfaları ve formlar için sürükle ve bırak oluşturucu

Pipeline yönetimi: Yüksek niyetli potansiyel müşterileri belirlemek için görsel pipeline görünümü

Tahmine dayalı analiz: Anahtar kelimelere dayalı SMS otomasyonu. Belirli anahtar kelimeler algılandığında, sistem tahmine dayalı modellere başvurarak bu anahtar kelimelerle ilişkili en olası yanıtı veya eylemi tahmin eder

Ek özellikler: Abonelik tabanlı bir iş yürütmenize yardımcı olacak bir CMS, yerleşik bir dijital ödeme işlemcisi ve üyelik siteleri özelliğine erişim elde edin

Ontraport sınırlamaları

Birden fazla kullanıcı aynı anda bir iş akışını düzenleyemez

Zor öğrenme süreci

Ontraport fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 24 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 83 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 124 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 249 $

Ontraport yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (207+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (83+ yorum)

Pazarlama Takımınız İçin Daha İyi Bir HubSpot Alternatifi Bulun

Satış ve pazarlama takımlarınızın süreçlerini otomatikleştirmemeniz için hiçbir neden yok. HubSpot'un ihtiyaçlarınıza veya bütçenize uygun olmadığını düşünüyorsanız, başka bir çözüm seçin!

En iyi 10 HubSpot alternatifinin yer aldığı kapsamlı listemiz size yardımcı olacaktır. Ancak, biz bir adım daha ileri giderek ClickUp'ı önermek istiyoruz!

ClickUp, sağlam bir görev yönetim sistemi, kapsamlı otomatik araçlar, kampanya yönetim araçları, önceden hazırlanmış şablonlar, yerel AI yetenekleri, gerçek zamanlı işbirliği yetenekleri ve daha fazlasını sunar.

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