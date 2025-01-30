2025'te E-posta Pazarlama için En İyi 10 Mailchimp Alternatifi

E-posta pazarlama platformları, pazarlamacıların e-posta kampanyaları tasarlama, planlama, gönderme ve analiz etme olanağı sunar. Mailchimp, rakipleri arasında özellikle sunduğu modern arayüzü ve güçlü araçları ile popülerdir. ?

Mailchimp'in sınırlamaları vardır. Örneğin, ücretsiz plan e-posta planlama özelliği sunmaz ve Essentials planı, e-posta kampanyasını belirli bir noktadan öteye kişiselleştirmenize veya optimize etmenize yardımcı olmaz.

Fiyatlandırma, sahip olduğunuz kişi sayısına göre belirlenir, bu nedenle hedef kitleniz büyüdükçe maliyetleriniz de artar.

Dahası, gelişmiş pazarlama otomasyonu ve e-posta metin yazımı için üretken yapay zeka hızla tablo bahisleri haline geliyor. Mailchimp bunları yalnızca pahalı, üst düzey planlarında sunuyor, bu da küçük şirketlerin benimsemesini zorlaştırıyor.

Pazarlama takımları artık Mailchimp'e alternatif olarak, önceliklerini en iyi şekilde karşılayan özelliklere sahip ve uygun fiyatlı e-posta pazarlama araçlarını keşfedebilirler.

E-posta pazarlaması için en iyi 10 Mailchimp alternatifinin yer aldığı bu liste, size ve takımınıza en uygun özellikleri ve fiyatları keşfetmenize yardımcı olacaktır.

Mailchimp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Mailchimp alternatiflerine geçmeden önce, bir e-posta pazarlama aracında aranması gereken bazı anahtar özellikleri inceleyelim:

Kullanım kolaylığı: Platformun gezinmesi kolay ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli pazarlamacılar için uygun olmalıdır

Gelişmiş liste yönetimi: Araç, hedef kitlenizi etkili bir şekilde segmentlere ayırıp yönetebilmelidir

E-posta planlama: E-postaları planlamanıza olanak sağlamalıdır; bu, verimli kampanya planlaması için olmazsa olmaz bir özelliktir

Hızlı müşteri desteği erişimi: İyi müşteri desteği, özellikle sorun giderme ve rehberlik için hayati önem taşır

Özelleştirilebilir şablonlar: Çeşitli şablonlar, Çeşitli şablonlar, zamandan tasarruf etmenize ve görsel olarak çekici e-postalar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Otomasyon özellikleri: Otomasyon sadece zaman kazanmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye ve kullanıcı yolculukları veya satış hunileri oluşturmanıza yardımcı olur

Analitik araçlar: Kampanyalarınızın performansını izlemek ve etkinliğini optimize etmek için kapsamlı analitik bilgiler çok önemlidir

Entegrasyon yetenekleri: Araç, işinizde kullandığınız diğer platformlar ve araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Fiyatlandırma seçenekleri: Araç, bütçenize ve faaliyetlerinizin ölçeğine göre seçim yapabilmeniz için çeşitli fiyatlandırma planları sunmalıdır

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Mailchimp Alternatifi

E-posta pazarlama platformlarında aramanız gereken özellikleri ve işlevleri öğrendiğinize göre, 2024'te denemeye değer en iyi 10 Mailchimp alternatifine göz atalım.

1. MailerLite

mailer Lite aracılığıyla

Popüler Mailchimp alternatiflerinden biri olan MailerLite, profesyonel e-posta kampanyaları, haber bültenleri, açılış sayfaları ve web siteleri oluşturmak için bir dizi araç sunar. AI jeneratörü ile desteklenen platformun sürükle ve bırak düzenleyicisi, kolay tasarım özelleştirme imkanı sunar.

Mailterlite'ın iOS uygulaması, damla kampanyaları oluşturma veya gelişmiş hedefleme, otomasyon veya anketler gibi gelişmiş özellikler dahil olmak üzere, hareket halindeyken kampanyaları yönetmek için özellikle sezgiseldir.

Mailerlite, Zapier, Stripe, WordPress ve Shopify gibi popüler hizmetlerle entegre olur ve 7/24 destek ve 30 günlük premium deneme ile ücretsiz bir hesap seçeneği sunar.

MailerLite'ın en iyi özellikleri

Haber bültenleri oluşturun, açılış sayfaları ve otomatik yolculuklar oluşturun – hepsi tek bir yerden

Ücretsiz planda e-posta otomasyonunu edinin

Yüksek e-posta teslim edilebilirlik oranı sayesinde e-postaların abonelerin gelen kutularına ulaşmasını sağlayın

Sorun giderme ve sorgular için güvenilir müşteri desteği bulun

MailerLite sınırlamaları

Özel HTML düzenleyici yalnızca gelişmiş planda mevcuttur

Açılış sayfası şablonları ve özel alan adı barındırma, ücretli planlarla sınırlıdır

Abonelerin listesini düzenleme ve yeni şablon seçme sınırlamaları

Ayrıntılı e-posta raporlama ve gelişmiş otomasyon gibi bazı gelişmiş özellikler eksik

MailerLite fiyatlandırması

Ücretsiz: 1000 aboneye kadar temel özellikler sunar

Büyüyen İşletmeler: Aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla, otomatik yeniden gönderme kampanyası gibi ek özellikler dahil

Gelişmiş: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla, özel HTML düzenleyici ve abonelikten çıkma sayfası oluşturucu gibi özellikler sunar

Enterprise: Özel ihtiyaçlara ve abone veritabanının boyutuna göre değişen fiyatlandırma ile özel çözüm

MailerLite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (809 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1901 yorum)

2. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, her boyuttaki işletmeye hitap etmek için tasarlanmış bir e-posta pazarlama yazılımıdır. E-posta pazarlama ekipleri için e-posta pazarlama, otomasyon ve CRM'yi bir araya getirir. E-posta, mesajlaşma, sohbet ve metinlerde segmentasyon ve kişiselleştirme için makine öğrenimini kullanır.

ActiveCampaign, sunduğu hizmetler açısından kapsamlı olmakla birlikte, özellikle gelişmiş otomasyon araçları ve entegrasyon yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Bu, ActiveCampaign'i pazarlama kampanyalarında yüksek düzeyde kontrol ve özelleştirme arayan işletmeler için önde gelen Mailchimp alternatiflerinden biri haline getirmektedir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Siteleri ve etkinlikleri izleyin, satır içi formlara ve kampanya raporlarına erişin

Açılış sayfaları, potansiyel müşteri reklamları ve çeşitli form türleri oluşturun

WooCommerce, Shopify ve BigCommerce gibi platformlarla entegre edin

Daha fazla açılma ve satın alma sağlamak için bölünmüş testleri kullanın

ActiveCampaign sınırlamaları

Ücretsiz plan mevcut değildir, en ucuz plan üç kullanıcıdan oluşan bir takım için aylık 70 $'dan başlar

E-posta pazarlaması gibi belirli fonksiyonlara odaklanmak isteyen kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Telefon desteği yalnızca Enterprise planı müşterileri için mevcuttur

ActiveCampaign fiyatlandırması

Lite: Yıllık 29 $ veya aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Yıllık 49 $ veya aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Yıllık 149 $ veya aylık 187 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Gelişmiş ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (10.570 yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (2323 yorum)

ActiveCampaign alternatiflerini inceleyin!

3. Brevo

via Brevo

Eskiden Sendinblue olarak bilinen Brevo, işletmeler ve müşterileri arasında etkili iletişimi kolaylaştıran modern bir e-posta pazarlama platformudur. Yeniden tasarlanan görsel kimliğiyle Brevo, artık kullanıcı dostu bir arayüz sunmaya odaklanarak her düzeyden kullanıcı için erişilebilir hale gelmiştir.

Brevo, özelleştirilebilir e-posta şablonları, sürükle ve bırak düzenleyici, işlem e-postaları ve SMS ve WhatsApp kampanyaları yürütme olanağı sunar. Metin tabanlı kampanyalar yürütme olanağı, onu diğer Mailchimp alternatiflerinden ayırır.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Ücretsiz sürümü kullanarak günde 300 e-posta gönderin

Tüm planlarda ücretsiz sınırsız kişi depolama alanına erişin

Tüm e-postaları ve mesajları tek bir gelen kutusunda birleştirin

Brevo sınırlamaları

Açılış sayfası oluşturucu yalnızca İş planında bulunur ve üçüncü taraf entegrasyonlarında çeşitlilik yoktur

Müşteri desteği sınırlıdır, Başlangıç planında canlı sohbet desteği yoktur ve telefon desteği yalnızca İş planında mevcuttur

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz: E-posta şablonları ve günlük 300 e-posta sınırı gibi temel özellikleri içerir

Başlangıç: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla, günlük gönderim sınırı yok, temel raporlama ve analiz özellikleri

İş: A/B testi ve gelişmiş istatistikler gibi daha gelişmiş özellikleri aylık 65 $ karşılığında sunar

BrevoPlus: Gelişmiş güvenlik ve kişiselleştirilmiş destek seçenekleri dahil özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (672 yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (1858 yorum)

via Constant Contact

Küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış Constant Contact, birçok özelliğe sahip bir e-posta pazarlama aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kampanya yönetimi ile tanınır.

Platform, sürükle ve bırak e-posta şablonları, pazarlama CRM'si, görev öncelik yöneticisi, etkinlik yönetimi ve sosyal pazarlama özelliklerini içerir. Fiyatlandırma, 500 aboneye kadar 12 $/aydan başlar. Daha uygun fiyatlı Mailchimp alternatiflerinden biridir, ancak abone sayısı arttıkça maliyetler de hızla artar.

E-postalarla etkileşime giren kişilere dayalı güçlü raporlama özelliği sayesinde e-postalardaki eğilimleri belirleyin

Facebook, Google Ads ve Instagram'ı entegre ederek yeni potansiyel müşteriler bulun

Önerilen konu satırlarını ve yapay zekayı kullanarak çekici e-postalar oluşturun

Daha üst düzey planlarda planlanmış e-posta gönderimlerine erişin

Gelişmiş ve esnek iş akışları yoktur

Hesap iptal işlemi zahmetlidir ve iş saatleri içinde telefonla iletişime geçmeyi gerektirir

Lite: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla, e-posta şablonları ve Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla, e-posta şablonları ve pazarlama CRM gibi temel özellikleri içerir

Standart: Aylık 35 $'dan başlar, önceden oluşturulmuş otomasyonlar ve A/B konu satırı testleri gibi özellikler ekler

Premium: Aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla, özel otomasyonlar ve gelir raporlama gibi gelişmiş özellikler içerir

G2: 4/5 yıldız (5712 yorum)

Capterra: 4,3/5 yıldız (2619 yorum)

5. Omnisend

omnisend aracılığıyla

Omnisend, e-posta pazarlaması ve çoklu kanallar aracılığıyla müşteri etkileşimini, dönüşümünü ve yeniden etkinleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret işletmeleri için özel olarak tasarlanmış olan bu hizmet, perakende işletmeler arasında popüler Mailchimp alternatiflerinden biridir.

Özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplık ile profesyonel, satın alınabilir e-postalar oluşturma sürecini basitleştirmesiyle bilinir. Bu, herhangi bir kodlama yapmadan ürünlerin ve dinamik indirim kodlarının eklenmesini sağlar.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Profesyonel e-postalar için geniş bir özelleştirilebilir şablon kitaplığına erişin

Campaign Booster ile e-postaları açmayanlara yeniden gönderin

Kampanyaların başarısını ölçmek için analitik ve ROI'yi izleyin

Omnisend sınırlamaları

Blog entegrasyonu için RSS özelliği yoktur

Daha yavaş müşteri desteği yanıt süreleri

Sınırsız e-posta gönderimi Pro plan ile sınırlıdır

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 500 e-posta gönderme sınırına sahip temel e-posta fonksiyonları

Standart plan: Aylık 16 $ fiyatla, daha fazla gönderim ve sınırsız web push bildirimleri gibi ek özellikler sunar

Pro plan: Aylık 59 $, sınırsız e-posta ve SMS gönderimi ile gelişmiş raporlama içerir

Omnisend puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (836 yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (704 yorum)

6. Campaign Monitor

campaign Monitor aracılığıyla

Çeşitli kullanıcı dostu şablonlara sahip Campaign Monitor'ün e-posta pazarlama yazılımı, kullanım kolaylığı ve etkinliğe odaklanmıştır.

Platform, veri segmentasyonu ve kapsamlı otomasyon özellikleri sunarak hedefli ve verimli e-posta pazarlama kampanyaları gerçekleştirmenizi kolaylaştırır.

Campaign Monitor, esas olarak kampanya performansını analiz etmek ve kullanıcı yollarını derinlemesine izlemek için kullanılır.

Campaign Monitor'un en iyi özellikleri

Çeşitli web yazı tipleriyle şablonları özelleştirin

Hedefli kampanyalar için etkili veri segmentasyon seçenekleri elde edin

Abonelerinize, sizinle nasıl etkileşim kuracaklarını seçebilecekleri bir tercih merkezi sunun

Campaign Monitor sınırlamaları

Rakiplere kıyasla yüksek maliyet

Sadece iki varyantla sınırlı A/B testi

Campaign Monitor fiyatlandırması

Lite: 11 $'dan başlar, ancak aylık e-posta sayısını sınırlar

Essentials: Aylık 19 $ karşılığında sınırsız e-posta gönderimi

Premier: Aylık 149 $, ek telefon desteği ve gelişmiş bağlantı izleme ve gönderim zamanı optimizasyonu gibi gelişmiş özellikler dahil

Campaign Monitor puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 yıldız (692 yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (487 yorum)

7. GetResponse

via GetResponse

GetResponse, geleneksel bir e-posta pazarlama aracından hepsi bir arada e-ticaret ve çevrimiçi pazarlama çözümüne dönüşmüştür.

Artık e-posta pazarlaması, sohbet özellikleri, e-ticaret araçları ve web semineri barındırma gibi kapsamlı özellikler sunuyor.

GetResponse, dönüşüm hunisinin bir parçası olan özel açılış sayfaları ve güçlü otomasyon özellikleriyle tanınır ve bu özellikleri onu en iyi Mailchimp alternatiflerinden biri yapar.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Otomatik yanıtlayıcılar ve kayıt formları gibi kapsamlı e-posta pazarlama araçlarını kullanın

Gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliklerini kullanarak son derece özelleştirilmiş müşteri yolculuğu haritaları oluşturun

Yaklaşık 215 adet çağdaş ve düzenlenebilir e-posta şablonuna erişin

GetResponse sınırlamaları

Sadece beş konu başlığı veya içerik varyantı ile sınırlı bölünmüş test seçenekleri

Pazarlama otomasyonu, web semineri barındırma ve e-ticaret araçları gibi daha gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

GetResponse fiyatlandırması

E-posta Pazarlama: 500 kayıttan az listeler için temel e-posta pazarlama özellikleri, aylık 19 $

Pazarlama Otomasyonu: Etkinlik tabanlı iş akışları ve kişi sıralama gibi özellikler, aylık 59 $

E-ticaret Pazarlama: Aylık 119 $, gelişmiş otomasyon, e-ticaret araçları ve web semineri barındırma gibi çeşitli özellikler

GetResponse puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 yıldız (640 yorum)

Capterra: 4,2/5 yıldız (475 yorum)

8. ConvertKit

convertKit aracılığıyla

ConvertKit, blog yazarları, çevrimiçi kurs oluşturucular ve dijital satıcılar gibi oluşturucular için özel olarak tasarlanmış bir e-posta pazarlama platformudur.

Her seviyedeki oluşturucuya erişilebilir, kullanıcı dostu bir arayüz ve kolay otomasyon sunar. ConvertKit, ücretli haber bültenleri oluşturmanıza ve tek başına çalışan bir girişimci olarak dijital ürünler satmanıza olanak tanıyarak tam kapsamlı bir pazarlama aracıdır.

ConvertKit'in en iyi özellikleri

Otomasyon ile e-posta dizilerini kişiselleştirin

Hedef kitlenizle kişisel bir bağlantı kurmak için düz metin e-postalara odaklanın

Verimli liste yönetimi ile belirli abone gruplarını hedefleyin

ConvertKit sınırlamaları

Önceden tasarlanmış e-posta şablonlarının sınırlı seçimi

Fiyatlandırma, abone sayısına bağlıdır

ConvertKit fiyatlandırması

Ücretsiz plan: E-posta yayınları ve sınırsız formlar gibi temel özellikleri içerir, 1000 aboneye kadar ücretsizdir

Oluşturucu planı: Görsel otomasyon oluşturucularla aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Creator Pro planı: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla, öncelikli canlı sohbet ve e-posta desteği

ConvertKit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (190 yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (194 yorum)

9. Moosend

moosend aracılığıyla

Çok yönlü bir Mailchimp alternatifi olan Moosend, kapsamlı segmentasyon seçenekleriyle etkili liste yönetimi sunar.

Moosend'in e-posta pazarlama çabalarından elde edilen satışları ve dönüşümleri izlemek için sunduğu kapsamlı kampanya izleme özelliği, yeni başlayanlar için en önemli özelliklerden biridir.

Moosend'in en iyi özellikleri

75'ten fazla modern ve temiz e-posta şablonundan seçim yapın

Mükemmel bir ş Akışı düzenleyicisi ile esnek pazarlama otomasyonu seçenekleri elde edin

Moosend sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş analitik

E-posta şablon tasarımları profesyonel olmakla birlikte, bazı kullanıcıların tercih edebileceği kadar yaratıcı değildir

Moosend fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün boyunca 1.000 abone ve otomasyon ş akışı ile temel özellikleri içerir

Artıları: 9 $'dan başlayan fiyatlarla ve ek SMTP sunucusu

Enterprise: Özel fiyat teklifi; hedef kitle keşfi gibi tüm Pro özelliklerini içerir

Moosend puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (561 yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (190 yorum)

10. Hubspot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, özel bir açılış sayfası oluşturucu da dahil olmak üzere çeşitli profesyonel araçlarla e-posta pazarlama stratejilerini geliştirmek isteyen işletmeler için uygundur.

Etkili kampanya yönetimi için mükemmel A/B testi ve analiz araçları sunan HubSpot, web siteleri, e-postalar ve açılış sayfaları için çeşitli şablonlar da sunar.

Mailchimp'in en iyi alternatiflerinden biri olmasının nedeni, e-posta pazarlama çabalarınızın erişimini artıran sosyal medya entegrasyonlarıdır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Sınırsız kişiye sahip ücretsiz bir CRM aracıyla müşteri ilişkilerini ve içgörüleri daha iyi yönetin

Hedefli kampanyalar için verimli pazarlama otomasyonu ve segmentasyon kullanın

Sosyal medya pazarlama seçeneklerini entegre ederek pazarlama çabalarınızın erişimini genişletin

HubSpot sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı, özellikle "Starter" paketinden daha gelişmiş paketlere geçildiğinde oldukça yüksek olabilir

Platformun kapsamlı özellikleri, yeni başlayanlar veya küçük işletmeler için biraz karmaşık olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Başlangıç: Sınırlı fonksiyonlarla aylık 20 $'dan başlar

Professional ve Enterprise: Kapsamlı özelliklere sahiptir ancak oldukça pahalıdır; Professional planı aylık 890 dolardan, Enterprise planı ise aylık 3.600 dolardan başlar

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (10493 yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (5747 yorum)

Burada odak noktası öncelikle e-posta pazarlama araçları olsa da, yalnızca bu amaç için tasarlanmamış olsa da e-posta pazarlama çabalarınızı önemli ölçüde artırabilecek platformları da dikkate almak önemlidir. ClickUp, e-posta pazarlama sürecini tamamlayan ve kolaylaştıran yapay zeka destekli özellikler sunan mükemmel bir örnektir.

ClickUp

ClickUp'ı keşfederek kampanyalarınızı ve projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile yönetin

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değildir; e-posta pazarlama stratejinizde değerli bir varlık olabilecek çok yönlü bir platformdur.

ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi, e-posta pazarlama kampanyalarını proje yönetimi iş akışlarınıza entegre etmenizi sağlar. Bu, e-posta pazarlama görevlerinizin yönetilmesini ve daha geniş proje hedefleriniz ve son tarihlerinizle uyumlu olmasını sağlar.

E-posta görevlerini genel proje yönetiminize entegre etmek ve kolaylaştırmak için, e-posta kampanyalarınızı verimli bir şekilde organize etmek ve yönetmek için ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonunu deneyin.

Takımınızla etkili bir şekilde koordinasyon sağlayın, içerik planlamanızı ve e-posta performans izlemenizi basitleştirin ve ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu ile e-posta pazarlama iş akışlarınızı kolaylaştırın

ClickUp ayrıca iletişim stratejilerinizi basitleştirmek için iletişim planı şablonları da sunar.

ClickUp AI ile sınırsız olun

ClickUp AI Yazma Asistanı, ilgi çekici, hatasız e-posta içeriği oluşturmanıza yardımcı olarak zamandan tasarruf etmenizi ve yaratıcılığınızı artırmanızı sağlar. Fikirler, çerçeveler ve hatta tüm e-posta taslakları oluşturabilen bu araç, içerik oluşturma sürecini daha verimli hale getirir.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp ile uzaktan işbirliği artık çok kolay

İşbirliğini ve proje yönetimini kolaylaştırarak, ClickUp Design e-posta pazarlama yol haritalarınızın verimli bir şekilde oluşturulmasını ve kampanya hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. İşlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur ve zaman çizelgeleri ve hatırlatıcılar ayarlamak için yerleşik özellikler sunar.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

ClickUp özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi araçlarını kullanarak e-posta pazarlamasını daha geniş kapsamlı projelerin içine entegre edin

E-posta yönetimi özelliklerini kullanarak tüm e-postaları filtrelerle sıralayın

E-posta, Sohbet ve Klip gibi gelişmiş iletişim araçlarıyla daha iyi işbirliği yapın

Belgeler'de AI yazma yardımıyla hatasız e-posta içeriği oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Özel e-posta pazarlama özellikleri yoktur

Özel e-posta pazarlamasından çok proje yönetimine daha uygundur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9183 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3920 yorum)

Daha İyi E-posta Kampanyaları Yürütmek İçin

E-posta pazarlaması, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanın uygun maliyetli bir yöntemi olarak bilinir. Şu anda Mailchimp sizin tercih ettiğiniz araç olabilir veya e-posta pazarlama kampanyalarına başlamak istiyor olabilirsiniz.

Her halükarda, bu alternatifler e-posta kampanyalarınızı bir üst seviyeye taşıyacak ve daha iyi bir yatırım getirisi elde etmenizi sağlayacaktır.

ClickUp'ı da ekleyin! Bir proje yönetimi aracı olmasının yanı sıra, e-posta yönetimi özellikleri ve iletişim araçları, e-posta pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve e-postalarınızı göndermeye başlayın! ?