2025'in En İyi 12 Salesforce CRM Alternatifi ve Rakibi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, ilk araçların piyasaya sürülmesinden bu yana önemli ölçüde gelişmiştir. Bu araçlar, müşteri verilerini depolamayı ve bunları alıcı profilleri oluşturmak için kullanmayı kolaylaştırır. CRM yazılımlarının en büyük isimlerinden biri Salesforce'tur. Ancak Salesforce herkes için doğru çözüm değildir.
Bu makalede, mevcut CRM alternatiflerinden bazılarını ele alıyoruz. Bir Salesforce alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alıyor ve müşteri ilişkilerinizi iyileştirmenize en çok yardımcı olacak aracı seçmeniz için ihtiyacınız olan ayrıntıları veriyoruz.
Salesforce alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Salesforce güçlü bir CRM yazılımıdır, ancak sizin için en iyi CRM aracı, işinize en fazla değeri sağlayan araçtır. Salesforce alternatifleri ararken şu kavramları göz önünde bulundurun:
- Özellikler: Tüm önemli seçeneklerle birlikte gelen özelliklere bakın ve kuruluşunuz için hangilerinin olmazsa olmaz olduğunu belirleyin
- Kullanım kolaylığı: Çalışanlarınızın CRM'den en iyi şekilde yararlanmasını istiyorsanız, kullanımı kolay olmalıdır
- Özelleştirme: Tek bir boyut herkese uymaz. İyi bir Salesforce alternatifi, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir alternatiftir
- Entegrasyonlar: Kuruluşunuzun teknoloji yığınında bir CRM'den daha fazlasına ihtiyacı vardır ve seçtiğiniz CRM yazılımı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Her kuruluşun hedefi büyümektir. Sizinle birlikte büyüyebilecek bir CRM seçin, böylece seçiminiz için çok büyüdüğünüzde değiştirmenize gerek kalmaz
- Fiyatlandırma: Şu anda bulunduğunuz seviyeye ve gelecekte ulaşmak istediğiniz seviyeye uygun fiyatlandırmaya bakın. Bazı ürünlerin fiyatları, şirketler büyüdükçe önemli ölçüde artar. Sunuluyorsa, ücretsiz deneme sürümünden yararlanarak taahhütte bulunmadan pratik deneyim kazanın
Kullanabileceğiniz En İyi 12 Salesforce Alternatifi
Aşağıda 12 Salesforce CRM alternatifinin listesi bulunmaktadır. Bu popüler programların her biri, birçok kuruluşun müşteri ilişkilerini yönetmesine yardımcı olmuştur.
1. ClickUp
ClickUp, iletişim yönetimi, potansiyel müşteri yönetimi ve satış boru hattı izleme gibi CRM özellikleri de sunan bir proje yönetimi platformudur. Kapsamlı bir CRM şablonları seti ve üçüncü taraf entegrasyonları ile son derece özelleştirilebilir, bulut tabanlı bir platformdur.
Son derece özelleştirilebilir bir çözüm olan ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun raporlama gösterge panelleri oluşturmanıza ve iş operasyonlarınızı iyileştirmek için özel iş akışı süreçleri geliştirmenize olanak tanır. Güçlü CRM raporlama yetenekleriyle, bu gösterge panellerini kolayca basılı raporlara dönüştürebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bireyler veya takımlar için görevler oluşturun, atayın ve izleyin
- Görevler ve projeler için harcanan zamanı izleyin
- Platform içinde ekip çalışmasını ve iletişimi kolaylaştırın
- Görevleri ayarlayın ve belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi izleyin
- CRM içinde belgeleri paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın
ClickUp Sınırlamaları
- Bazı özelliklerin öğrenme eğrisi dik olabilir
- Program, karmaşık görevleri tamamlarken bazen gecikmeler yaşıyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Ücretsiz
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell, satış takımlarının ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir CRM sistemidir. İletişim yönetiminin yanı sıra, satış elemanlarının potansiyel müşterileri izlemelerine, satış süreçlerini yönetmelerine ve anlaşmaları kapatmalarına yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Diğer Zendesk ürünleriyle kolayca entegre olan bulut tabanlı bir platformdur.
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Çeşitli aşamalarda satış fırsatlarını görselleştirin ve yönetin
- Müşteri yolculuklarını düzenleyin ve izleyin
- Satış performansı ve trendleri hakkında içgörüler edinin
- İletişimi izlemek için e-postanıza bağlanır
- Mobil uygulama ile hareket halindeyken CRM özelliklerine erişin
Zendesk Sell sınırlamaları
- Bazı alanlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Mobil uygulamada ara sıra ortaya çıkan hatalar ve aksaklıklar
Zendesk Sell fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 ABD doları
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150 yorum)
3. Pipedrive
Salesforce CRM alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında Pipedrive yer alıyor. Hızlı bir şekilde kullanıma başlayabilmenizi sağlayan basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Satış ekiplerine yönelik özellikler ve daha fazla satış kapatmak için potansiyel müşteri yönetimi içerir.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli aşamalarda anlaşmaları kolayca izleyin
- CRM içinde e-postaları senkronize edin ve izleyin
- Raporlar oluşturun ve satış performansı hakkında içgörüler edinin
- Önemli görevler ve takipler için bildirimler alın
- İş akışlarını özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
Pipedrive sınırlamaları
- Analitik ve raporlama özellikleri bazı kullanıcıların istediği kadar güçlü değildir
- Alternatiflere kıyasla bazı otomasyon özellikleri eksiktir
Pipedrive fiyatlandırması
- Essential: Kullanıcı başına aylık 14,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90
- Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,00 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign, hem küçük hem de büyük kuruluşların CRM ihtiyaçlarını hedefler. Pazarlama ve iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur ve potansiyel müşterileri yönetmek ve hedefli e-posta kampanyaları oluşturmak için çeşitli araçlar sunar. ActiveCampaign ayrıca birkaç üçüncü taraf araçla da entegre olur.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- Müşteri davranışlarına göre otomatik kampanya yönetimi oluşturun
- Kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları tasarlayın ve gönderin
- Kişileri yönetin ve satış süreçlerini otomatikleştirin
- Etkileşime göre potansiyel müşteri adaylarını belirleyin ve önceliklendirin
- Web sitenizdeki ve etkinliklerinizdeki kullanıcı etkinliklerini izleyin
ActiveCampaign sınırlamaları
- Bazı kullanıcıların istediği kadar esnek bir kişi yönetimi sunmaz
- Yazılım, otomasyon ve gelişmiş özellikler için zor bir öğrenme eğrisi sunar
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Ayrıca: Ayda 19 $
- Profesyonel: Aylık 49 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
5. HubSpot CRM
HubSpot, en eski ve en başarılı CRM'lerden biridir ve pazarlama ve satış otomasyonunda yenilikçi bir şirkettir. Platformu, CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olan pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hub'lar sunar.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- İletişim yönetimi, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını bir araya getirir
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek satış sürecini kolaylaştırır
- Müşteri taleplerini ve destek biletlerini yönetmenizi sağlar
- Yüzlerce HubSpot entegrasyonu sunar
HubSpot sınırlamaları
- Fiyatlar, özellikle CRM arayan yeni kurulan şirketler için yüksektir
- Ücretsiz plan yeterli özelleştirme özelliği sunmuyor
HubSpot fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 50 $
- Profesyonel: 500 $/ay
- Enterprise: 1.200 $/ay
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)
6. Airtable
Airtable, çeşitli CRM amaçları için kullanabileceğiniz bir elektronik tablo tabanlı programdır. Potansiyel müşterileri izleme, satış süreçlerini yönetme ve müşteri verilerini depolama özelliklerine sahip Airtable, kullanımı kolay bir temel CRM platformudur.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli kullanım durumları için özel müşteri veritabanları oluşturun
- Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Genişletilmiş işlevsellik için üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle entegre edin
- Görev ve son tarih yönetimi ile projeleri düzenleyin ve izleyin
- Farklı görünüm seçenekleriyle verilerin görüntülenme şeklini özelleştirin
Airtable sınırlamaları
- Bazı rakiplerine kıyasla sınırlı özelliklere sahiptir
- Diğer ürünlerle entegrasyon zor olabilir
Airtable fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
7. Smartsheet
Airtable gibi Smartsheet de bir elektronik tablo tabanlı platformdur. Temel CRM görevleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için akıllı elektronik tablolar oluşturmanıza olanak tanır. En karmaşık CRM çözümü olmasa da, satış verilerini depolayabilir ve kullanımı kolay bir CRM ile verimliliği artırabilir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Gantt grafikleri ve görev listeleriyle projeleri planlayın, izleyin ve yönetin
- Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve takım üyeleriyle dosya paylaşın
- Satış boru hattınızın güzel bir görsel özetini alın
- Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla tekrarlayan süreçleri kolaylaştırın
- Görsel raporlar ve gösterge panelleri oluşturun
Smartsheet sınırlamaları
- Sunulan tüm özellikleri kullanmak istiyorsanız öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Bazı kullanıcılar otomasyon özelliklerinin eksikliğinden şikayetçi
Smartsheet fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz
- Pro: Aylık 7 $
- İş: Aylık 25 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)
8. Keap
Keap, eski adıyla Infusionsoft, pazarlama ve satış süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir CRM platformudur. Yazılım, genişletilmiş işlevsellik için diğer popüler pazarlama ve satış araçlarıyla entegre olur.
Pazarlama otomasyonu özellikleri, satış takımınızın verimliliğini artırabilir. Küçük kuruluşlar ve büyük kurumsal şirketler bu sağlam platformdan yararlanabilir.
Keap'in en iyi özellikleri
- Satış süreçlerini otomatikleştirin ve kişileri yönetin
- Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları tasarlayın ve uygulayın
- Etkileşim ve davranışlara göre potansiyel müşterileri belirleyin ve önceliklendirin
- Çevrimiçi satış izleme için e-ticaret platformlarıyla entegre edin
- Müşterilerin çevrimiçi randevu almasını sağlayın
Keap sınırlamaları
- Fiyat bazı kullanıcılar için çok yüksek
- Bazı müşteriler arayüzü ve kurulum sürecini kafa karıştırıcı buluyor
Keap fiyatlandırması
- Pro: Aylık 199 $
- Maksimum: 289 $/ay
- Max Classic: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Keap puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,1/5 (1.000'den fazla yorum)
9. Microsoft Dynamics
Her boyuttaki kuruluş için uygun olan Microsoft Dynamics, Microsoft ekosistemindeki CRM platformudur. Kapsamlı bir CRM özellikleri seti içerir ve işlevselliği genişletmek için diğer Microsoft ürünleriyle entegre olur.
Microsoft Dynamics'in en iyi özellikleri
- CRM, kurumsal kaynak planlaması ve diğer iş araçlarını içeren kapsamlı paket
- Satış performansını artırmak için yapay zeka destekli içgörüler
- Müşteri talepleri ve destek vakası yetenekleri
- Hedefli pazarlama kampanyası oluşturma ve yönetme
- Office 365, Teams ve diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bağlantı
Microsoft Dynamics sınırlamaları
- Kurulum bazı kullanıcılar için karmaşık ve zaman alıcıdır
- Microsoft ekosistemi dışındaki ürünlerle entegrasyon zor olabilir
Microsoft Dynamics fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $
Microsoft Dynamics puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)
10. Zoho CRM
Zoho, tanınmış bir bulut tabanlı iş araçları paketi sunar. Zoho CRM, şirketin CRM çözümüdür. Bu çözüm, her boyuttaki şirketin satış, pazarlama ve müşteri desteğini yönetmesine yardımcı olur. İletişim verilerini depolayabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve görevleri otomatikleştirebilir.
Zoho CRM, şirketlerin diğer araçlarıyla birleşerek CRM verilerini paylaşır ve iş zekasını geliştirir.
Zoho'nun en iyi özellikleri
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve satış sürecini kolaylaştırın
- Birden fazla kanal üzerinden müşterilerle iletişim kurun
- Analitik ve raporlama araçlarıyla satış performansı ve trendleri hakkında içgörüler edinin
- Verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun
- Mobil uygulamalar aracılığıyla CRM özelliklerine erişin
Zoho sınırlamaları
- Performans bazen yavaşlayabilir
- Ücretsiz plan yeterli özelleştirme seçeneklerine sahip değildir
Zoho fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $
Zoho puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
Zoho alternatiflerini inceleyin!
11. Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM, Bitrix24'ün müşteri ilişkileri kısmıdır. Bitrix, bu kapsamlı iş yönetimi ve işbirliği platformunu geliştirmiştir. CRM ve proje yönetimi için araçlar içerir.
Bitrix24 CRM'nin en iyi özellikleri
- Takım üyeleriyle iletişim kurun ve işbirliği yapın
- Satış ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirin
- CRM içinde proje ve görev yönetimi araçlarını kullanın
- Birden fazla kanal üzerinden müşterilerle bağlantı kurun
- Belgeleri depolayın ve paylaşın
Bitrix24 CRM sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle gelişmiş özellikler için kullanıcı arayüzünün aşırı karmaşık olduğunu düşünüyor
- Bazı kullanıcılar performansında ara sıra yavaşlama olduğunu bildiriyor
Bitrix24 CRM fiyatlandırması
- Temel: 49 $/ay
- Standart: Aylık 99 $
- Profesyonel: 199 $/ay
- Enterprise: 399 $/ay
Bitrix24 CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (500 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (500+ yorum)
12. Salesflare
Salesflare, küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için kullanımı kolay bir çözüm sunan bir CRM yazılımıdır. Temel amacı, veri girişini otomatikleştirme ve satış sürecini basitleştirme gibi temel CRM ihtiyaçları olan şirketlere yardımcı olmaktır.
Salesflare'in en iyi özellikleri
- E-postaların açılmasını, bağlantı tıklamalarını ve kişilerle etkileşimi izleyin
- Müşteri iletişim bilgilerini düzenleyin ve yönetin
- Takip zamanı geldiğinde hatırlatıcılar alın
- Entegrasyon seçenekleriyle toplantıları sorunsuz bir şekilde planlayın
- Satış fırsatlarını görselleştirin ve yönetin
Salesflare sınırlamaları
- Yazılım, bazı rakiplerine kıyasla sınırlı raporlama özelliklerine sahiptir
- Mobil uygulama, olabileceği kadar zengin özelliklere ve performansa sahip değildir
Salesflare fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
Salesflare puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
ClickUp'ın Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Başlayın
Bir CRM'yi mevcut proje yönetimi platformunuza entegre etmek zor olabilir. Projeleri ve müşteri ilişkilerinizi kolaylıkla yönetebileceğiniz hepsi bir arada bir çözüme geçmeye ne dersiniz?
ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. Proje yönetim sisteminize entegre güçlü CRM araçları sayesinde, projelerinizi takip ederken aynı zamanda müşteri bağlantılarınızı, potansiyel müşterilerinizi ve tüm satış ve pazarlama sürecini de göz önünde bulundurabilirsiniz.
Ve en iyisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımız dahil olmak üzere tüm kademelerde kullanıma hazır proje yönetimi şablonları ve CRM şablonları sunuyoruz. Ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun ve ClickUp'ın nasıl güçlü bir Salesforce CRM alternatifi olduğunu deneyimleyin.