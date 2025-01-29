2025'in En İyi 12 Salesforce CRM Alternatifi ve Rakibi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, ilk araçların piyasaya sürülmesinden bu yana önemli ölçüde gelişmiştir. Bu araçlar, müşteri verilerini depolamayı ve bunları alıcı profilleri oluşturmak için kullanmayı kolaylaştırır. CRM yazılımlarının en büyük isimlerinden biri Salesforce'tur. Ancak Salesforce herkes için doğru çözüm değildir.

Bu makalede, mevcut CRM alternatiflerinden bazılarını ele alıyoruz. Bir Salesforce alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alıyor ve müşteri ilişkilerinizi iyileştirmenize en çok yardımcı olacak aracı seçmeniz için ihtiyacınız olan ayrıntıları veriyoruz.

Salesforce alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Salesforce güçlü bir CRM yazılımıdır, ancak sizin için en iyi CRM aracı, işinize en fazla değeri sağlayan araçtır. Salesforce alternatifleri ararken şu kavramları göz önünde bulundurun:

Özellikler: Tüm önemli seçeneklerle birlikte gelen özelliklere bakın ve kuruluşunuz için hangilerinin olmazsa olmaz olduğunu belirleyin

Kullanım kolaylığı: Çalışanlarınızın CRM'den en iyi şekilde yararlanmasını istiyorsanız, kullanımı kolay olmalıdır

Özelleştirme: Tek bir boyut herkese uymaz. İyi bir Salesforce alternatifi, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir alternatiftir

Entegrasyonlar: Kuruluşunuzun teknoloji yığınında bir CRM'den daha fazlasına ihtiyacı vardır ve seçtiğiniz CRM yazılımı diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Her kuruluşun hedefi büyümektir. Sizinle birlikte büyüyebilecek bir CRM seçin, böylece seçiminiz için çok büyüdüğünüzde değiştirmenize gerek kalmaz

Fiyatlandırma: Şu anda bulunduğunuz seviyeye ve gelecekte ulaşmak istediğiniz seviyeye uygun fiyatlandırmaya bakın. Bazı ürünlerin fiyatları, şirketler büyüdükçe önemli ölçüde artar. Sunuluyorsa, ücretsiz deneme sürümünden yararlanarak taahhütte bulunmadan pratik deneyim kazanın

Kullanabileceğiniz En İyi 12 Salesforce Alternatifi

Aşağıda 12 Salesforce CRM alternatifinin listesi bulunmaktadır. Bu popüler programların her biri, birçok kuruluşun müşteri ilişkilerini yönetmesine yardımcı olmuştur.

Proje yönetimi araçlarınızı ve CRM'inizi tek bir platformda bir araya getirin: ClickUp

ClickUp, iletişim yönetimi, potansiyel müşteri yönetimi ve satış boru hattı izleme gibi CRM özellikleri de sunan bir proje yönetimi platformudur. Kapsamlı bir CRM şablonları seti ve üçüncü taraf entegrasyonları ile son derece özelleştirilebilir, bulut tabanlı bir platformdur.

Son derece özelleştirilebilir bir çözüm olan ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun raporlama gösterge panelleri oluşturmanıza ve iş operasyonlarınızı iyileştirmek için özel iş akışı süreçleri geliştirmenize olanak tanır. Güçlü CRM raporlama yetenekleriyle, bu gösterge panellerini kolayca basılı raporlara dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bireyler veya takımlar için görevler oluşturun, atayın ve izleyin

Görevler ve projeler için harcanan zamanı izleyin

Platform içinde ekip çalışmasını ve iletişimi kolaylaştırın

Görevleri ayarlayın ve belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi izleyin

CRM içinde belgeleri paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Sınırlamaları

Bazı özelliklerin öğrenme eğrisi dik olabilir

Program, karmaşık görevleri tamamlarken bazen gecikmeler yaşıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Ücretsiz

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Zendesk Sell

Zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell, satış takımlarının ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir CRM sistemidir. İletişim yönetiminin yanı sıra, satış elemanlarının potansiyel müşterileri izlemelerine, satış süreçlerini yönetmelerine ve anlaşmaları kapatmalarına yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir. Diğer Zendesk ürünleriyle kolayca entegre olan bulut tabanlı bir platformdur.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Zendesk Sell sınırlamaları

Bazı alanlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mobil uygulamada ara sıra ortaya çıkan hatalar ve aksaklıklar

Zendesk Sell fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 ABD doları

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150 yorum)

3. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Salesforce CRM alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında Pipedrive yer alıyor. Hızlı bir şekilde kullanıma başlayabilmenizi sağlayan basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Satış ekiplerine yönelik özellikler ve daha fazla satış kapatmak için potansiyel müşteri yönetimi içerir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Çeşitli aşamalarda anlaşmaları kolayca izleyin

CRM içinde e-postaları senkronize edin ve izleyin

Raporlar oluşturun ve satış performansı hakkında içgörüler edinin

Önemli görevler ve takipler için bildirimler alın

İş akışlarını özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Pipedrive sınırlamaları

Analitik ve raporlama özellikleri bazı kullanıcıların istediği kadar güçlü değildir

Alternatiflere kıyasla bazı otomasyon özellikleri eksiktir

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90

Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99,00 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, hem küçük hem de büyük kuruluşların CRM ihtiyaçlarını hedefler. Pazarlama ve iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur ve potansiyel müşterileri yönetmek ve hedefli e-posta kampanyaları oluşturmak için çeşitli araçlar sunar. ActiveCampaign ayrıca birkaç üçüncü taraf araçla da entegre olur.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Müşteri davranışlarına göre otomatik kampanya yönetimi oluşturun

Kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları tasarlayın ve gönderin

Kişileri yönetin ve satış süreçlerini otomatikleştirin

Etkileşime göre potansiyel müşteri adaylarını belirleyin ve önceliklendirin

Web sitenizdeki ve etkinliklerinizdeki kullanıcı etkinliklerini izleyin

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcıların istediği kadar esnek bir kişi yönetimi sunmaz

Yazılım, otomasyon ve gelişmiş özellikler için zor bir öğrenme eğrisi sunar

ActiveCampaign fiyatlandırması

Ayrıca: Ayda 19 $

Profesyonel: Aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

5. HubSpot CRM

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, en eski ve en başarılı CRM'lerden biridir ve pazarlama ve satış otomasyonunda yenilikçi bir şirkettir. Platformu, CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olan pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hub'lar sunar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

İletişim yönetimi, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını bir araya getirir

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek satış sürecini kolaylaştırır

Müşteri taleplerini ve destek biletlerini yönetmenizi sağlar

Yüzlerce HubSpot entegrasyonu sunar

HubSpot sınırlamaları

Fiyatlar, özellikle CRM arayan yeni kurulan şirketler için yüksektir

Ücretsiz plan yeterli özelleştirme özelliği sunmuyor

HubSpot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 50 $

Profesyonel: 500 $/ay

Enterprise: 1.200 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

6. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, çeşitli CRM amaçları için kullanabileceğiniz bir elektronik tablo tabanlı programdır. Potansiyel müşterileri izleme, satış süreçlerini yönetme ve müşteri verilerini depolama özelliklerine sahip Airtable, kullanımı kolay bir temel CRM platformudur.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kullanım durumları için özel müşteri veritabanları oluşturun

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Genişletilmiş işlevsellik için üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle entegre edin

Görev ve son tarih yönetimi ile projeleri düzenleyin ve izleyin

Farklı görünüm seçenekleriyle verilerin görüntülenme şeklini özelleştirin

Airtable sınırlamaları

Bazı rakiplerine kıyasla sınırlı özelliklere sahiptir

Diğer ürünlerle entegrasyon zor olabilir

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

7. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Airtable gibi Smartsheet de bir elektronik tablo tabanlı platformdur. Temel CRM görevleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için akıllı elektronik tablolar oluşturmanıza olanak tanır. En karmaşık CRM çözümü olmasa da, satış verilerini depolayabilir ve kullanımı kolay bir CRM ile verimliliği artırabilir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Gantt grafikleri ve görev listeleriyle projeleri planlayın, izleyin ve yönetin

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve takım üyeleriyle dosya paylaşın

Satış boru hattınızın güzel bir görsel özetini alın

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla tekrarlayan süreçleri kolaylaştırın

Görsel raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Smartsheet sınırlamaları

Sunulan tüm özellikleri kullanmak istiyorsanız öğrenme eğrisi oldukça diktir

Bazı kullanıcılar otomasyon özelliklerinin eksikliğinden şikayetçi

Smartsheet fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Pro: Aylık 7 $

İş: Aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)

8. Keap

Keap aracılığıyla

Keap, eski adıyla Infusionsoft, pazarlama ve satış süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir CRM platformudur. Yazılım, genişletilmiş işlevsellik için diğer popüler pazarlama ve satış araçlarıyla entegre olur.

Pazarlama otomasyonu özellikleri, satış takımınızın verimliliğini artırabilir. Küçük kuruluşlar ve büyük kurumsal şirketler bu sağlam platformdan yararlanabilir.

Keap'in en iyi özellikleri

Satış süreçlerini otomatikleştirin ve kişileri yönetin

Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları tasarlayın ve uygulayın

Etkileşim ve davranışlara göre potansiyel müşterileri belirleyin ve önceliklendirin

Çevrimiçi satış izleme için e-ticaret platformlarıyla entegre edin

Müşterilerin çevrimiçi randevu almasını sağlayın

Keap sınırlamaları

Fiyat bazı kullanıcılar için çok yüksek

Bazı müşteriler arayüzü ve kurulum sürecini kafa karıştırıcı buluyor

Keap fiyatlandırması

Pro: Aylık 199 $

Maksimum: 289 $/ay

Max Classic: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics aracılığıyla

Her boyuttaki kuruluş için uygun olan Microsoft Dynamics, Microsoft ekosistemindeki CRM platformudur. Kapsamlı bir CRM özellikleri seti içerir ve işlevselliği genişletmek için diğer Microsoft ürünleriyle entegre olur.

Microsoft Dynamics'in en iyi özellikleri

CRM, kurumsal kaynak planlaması ve diğer iş araçlarını içeren kapsamlı paket

Satış performansını artırmak için yapay zeka destekli içgörüler

Müşteri talepleri ve destek vakası yetenekleri

Hedefli pazarlama kampanyası oluşturma ve yönetme

Office 365, Teams ve diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bağlantı

Microsoft Dynamics sınırlamaları

Kurulum bazı kullanıcılar için karmaşık ve zaman alıcıdır

Microsoft ekosistemi dışındaki ürünlerle entegrasyon zor olabilir

Microsoft Dynamics fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Microsoft Dynamics puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

10. Zoho CRM

Zoho aracılığıyla

Zoho, tanınmış bir bulut tabanlı iş araçları paketi sunar. Zoho CRM, şirketin CRM çözümüdür. Bu çözüm, her boyuttaki şirketin satış, pazarlama ve müşteri desteğini yönetmesine yardımcı olur. İletişim verilerini depolayabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve görevleri otomatikleştirebilir.

Zoho CRM, şirketlerin diğer araçlarıyla birleşerek CRM verilerini paylaşır ve iş zekasını geliştirir.

Zoho'nun en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve satış sürecini kolaylaştırın

Birden fazla kanal üzerinden müşterilerle iletişim kurun

Analitik ve raporlama araçlarıyla satış performansı ve trendleri hakkında içgörüler edinin

Verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Mobil uygulamalar aracılığıyla CRM özelliklerine erişin

Zoho sınırlamaları

Performans bazen yavaşlayabilir

Ücretsiz plan yeterli özelleştirme seçeneklerine sahip değildir

Zoho fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

11. Bitrix24 CRM

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24 CRM, Bitrix24'ün müşteri ilişkileri kısmıdır. Bitrix, bu kapsamlı iş yönetimi ve işbirliği platformunu geliştirmiştir. CRM ve proje yönetimi için araçlar içerir.

Bitrix24 CRM'nin en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle iletişim kurun ve işbirliği yapın

Satış ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirin

CRM içinde proje ve görev yönetimi araçlarını kullanın

Birden fazla kanal üzerinden müşterilerle bağlantı kurun

Belgeleri depolayın ve paylaşın

Bitrix24 CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle gelişmiş özellikler için kullanıcı arayüzünün aşırı karmaşık olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar performansında ara sıra yavaşlama olduğunu bildiriyor

Bitrix24 CRM fiyatlandırması

Temel: 49 $/ay

Standart: Aylık 99 $

Profesyonel: 199 $/ay

Enterprise: 399 $/ay

Bitrix24 CRM puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (500 yorum)

Capterra: 4,2/5 (500+ yorum)

12. Salesflare

Salesflare aracılığıyla

Salesflare, küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için kullanımı kolay bir çözüm sunan bir CRM yazılımıdır. Temel amacı, veri girişini otomatikleştirme ve satış sürecini basitleştirme gibi temel CRM ihtiyaçları olan şirketlere yardımcı olmaktır.

Salesflare'in en iyi özellikleri

E-postaların açılmasını, bağlantı tıklamalarını ve kişilerle etkileşimi izleyin

Müşteri iletişim bilgilerini düzenleyin ve yönetin

Takip zamanı geldiğinde hatırlatıcılar alın

Entegrasyon seçenekleriyle toplantıları sorunsuz bir şekilde planlayın

Satış fırsatlarını görselleştirin ve yönetin

Salesflare sınırlamaları

Yazılım, bazı rakiplerine kıyasla sınırlı raporlama özelliklerine sahiptir

Mobil uygulama, olabileceği kadar zengin özelliklere ve performansa sahip değildir

Salesflare fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Salesflare puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

ClickUp'ın Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Başlayın

Bir CRM'yi mevcut proje yönetimi platformunuza entegre etmek zor olabilir. Projeleri ve müşteri ilişkilerinizi kolaylıkla yönetebileceğiniz hepsi bir arada bir çözüme geçmeye ne dersiniz?

ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. Proje yönetim sisteminize entegre güçlü CRM araçları sayesinde, projelerinizi takip ederken aynı zamanda müşteri bağlantılarınızı, potansiyel müşterilerinizi ve tüm satış ve pazarlama sürecini de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Ve en iyisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımız dahil olmak üzere tüm kademelerde kullanıma hazır proje yönetimi şablonları ve CRM şablonları sunuyoruz. Ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun ve ClickUp'ın nasıl güçlü bir Salesforce CRM alternatifi olduğunu deneyimleyin.