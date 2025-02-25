12 Ücretsiz CRM Şablonu: Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp

Hepimiz "müşteri her zaman haklıdır" cümlesini duymuşuzdur ve bu cümleye inanıyor olsanız da olmasanız da, müşterilerin en azından işinizin başarısı için çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Mutlu müşterilerin sırrı nedir? Ürününüzü destekleyen herkesle sağlıklı ilişkiler kurmak. Bu, ürününüze yeni bir anlam kazandıracak, işinize tatmin getirecek ve umarız işinizin savunucuları olacak, ömür boyu müşterilerinizin listesini büyütmenin ilk adımıdır. 📈

Memnun müşteriler, gerçek ve ücretsiz organik reklamcılığın en önemli kaynağıdır. Bu, Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) her iş için bu kadar önemli olmasının birçok nedeninden biridir.

Uygun bir CRM, hiçbir müşterinin gözden kaçmamasını sağlar ve ürününüzü satın alan (ve şirketinizi ayakta tutan) kişilere değer verdiğinizi gösterir. Bu nedenle esnek ve kullanıcı dostu CRM şablonları çok değerli bir araçtır.

CRM kullanımı her geçen yıl tüm sektörlerde hızla yaygınlaşmaktadır. Hatta GetBase, 12'den fazla çalışanı olan şirketlerin %90'ından fazlasının ve 10'dan az çalışanı olan şirketlerin %50'sinin bir CRM sistemine yatırım yaptığını bildirmiştir.

Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek ciddi bir iştir ve müşteri başarısı için her kutuyu işaretlediğinizden emin olmak için mükemmel CRM şablonunu bulmak çok önemlidir. ClickUp, Google E-Tablolar ve Excel için ücretsiz CRM şablonları da dahil olmak üzere, proje yönetimi yazılımlarıyla birlikte CRM şablonlarını kullanmanın avantajlarını incelerken bizi takip edin.

CRM şablonlarını kullanmanın avantajları nelerdir?

CRM'yi neredeyse her şey için kullanabilirsiniz.

Taşınmayı mı planlıyorsunuz? Bunun için bir CRM şablonu var. Emlak müşterilerinizle daha iyi iletişim kurmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Bunun için de bir CRM şablonu var!

CRM, müşterilerinizi veya potansiyel müşterilerinizi takip ettiğinizden ve onlarla iletişim kurduğunuzdan emin olmanın daha organize bir yoludur. Yapışkan notlar veya günlük hatırlatıcılarla yaşamak, uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmanın yolu değildir ve CRM yazılımı, kişi listenizdeki herkesin ihtiyaç duyduğunda ihtiyaç duyduğu ilgiyi almasını sağlamanın mükemmel bir yoludur.

Tüm şirketler, CRM kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkarma konusunda biraz farklı görüşlere sahiptir. Sonuç olarak, her ihtiyacı karşılayacak sayısız hazır CRM şablonu çevrimiçi olarak mevcuttur.

Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlar, ilk CRM yazılımı deneyimlerinde birkaç ipucuna ihtiyaç duyan kişiler veya sadece işleri daha hızlı ilerletmek isteyen deneyimli uzmanlar için harika bir başlangıç noktasıdır. ⏰

Ayrıca, potansiyel müşterilerinizi daha önce hiç düşünmediğiniz şekillerde düzenlemenize de yardımcı olabilirler!

Şablonları birer destek tekerleği olarak değil, kişisel asistanınız olarak görün. Bunlar, beceri düzeyiniz ne olursa olsun iş kalitenizi artıracak araçlardır.

Ancak şunu unutmayın: şablonlar sizin tarafınızdan özelleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır! Sürecinize uygun esnek bir şablona zaman ayırın.

excel, Google E-Tablolar ve ClickUp'ta 12 CRM şablonu

CRM, hemen hemen her iş için yararlı olsa da, tüm CRM şablonları aynı şekilde oluşturulmamıştır.

Neyse ki, hangi sektörde olursanız olun tüm CRM ihtiyaçlarınızı destekleyecek özellikler, olmazsa olmazlar ve kaynaklarla donatılmış 10 favori ücretsiz CRM şablonumuzu size sunmak için gerekli işi zaten yaptık.

Hazır, hazır, başla! 🚦

1. CRM Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin Bu ClickUp CRM şablonu ile potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satışlarınızı tek bir yerden yönetin

CRM denince aklınıza muhtemelen satış da gelir ve bu şablon bunu gerçekten anlıyor.

ClickUp tarafından sunulan bu yeni başlayanlar için uygun CRM şablonu, müşteri ilişkilerini daha hızlı yönetmeye başlamak isteyenler için mükemmeldir. Görev ilerlemenizi şeffaf hale getirmek için yedi durum ve işinizi görselleştirmek için beş işlevsel yol sunan bu klasör, hesaplarınızı mantıklı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Müşteri bilgilerinizi sürükle ve bırak işlevselliği ile Takvim görünümünde, ClickUp Belge veya Liste görünümünde düzenlenmiş olarak bulun. Bu şablonla, hesap ayrıntılarınız ve kapalı anlaşmalarınız ayrı listelerde görünür ve müşterilerinizin satış sürecinde hangi aşamada olduğu konusunda karışıklık yaşanmaz. Ayrıca, satış hedefleri, hesap modülleri, zaman yönetimi, erişim ve daha fazlası konusunda kontrolü elinizde tutmanıza ve hesap verebilir olmanıza yardımcı olacak bir Satış El Kitabı Belgesi de eklenir.

Bu şablonu, hiçbir ayrıntının atlanmamasını sağlamak için bir kılavuz olarak düşünün. Potansiyel satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için kullanabileceğiniz CRM sistemi burada.

2. Satış Boru Hattı CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu şablonuyla satış sürecini potansiyel müşteriden müşteriye kadar takip edin

ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu, CRM'yi ne kadar ileriye taşıyabileceğinizi gösterir. Potansiyel müşterilerden yenilenen müşterilere kadar, bu şablon boru hattınızla ilgili herkes ve her şey için bir merkez oluşturur.

Daha fazla hesapla uğraşmaya başlıyorsanız veya müşterilerin dönüşüm hunisinde tam olarak nerede ve ne zaman ilerlediğini bilmeniz gerekiyorsa, bu şablon anahtar öneme sahiptir. Bu esnek şablon, tüm kaynakları kolayca gezilebilen bir merkezde düzenler.

Bu ücretsiz CRM şablonunu Çalışma Alanınıza uygulayın ve saniyeler içinde bir Özel Alan, dört Görünüm, yedi ClickApp ve yenileme, demo, onboarding, churned ve daha fazlasını içeren 30'dan fazla ayrıntılı görev durumuna erişin. Ayrıca, Otomasyonlar! Durumlar değiştikçe görev atanan kişileri ve Listeleri değiştiren Otomasyonlarla ClickUp'ın gücünü iş başında görün.

Bu şablonu, CRM yazılımının, anlaşmalarınızı ilerletmek için tasarlanmış özellikler ve görünümler aracılığıyla satışlarınızı nasıl daha ileriye taşıyabileceğine dair bir giriş olarak düşünün.

3. Komisyon İzleme CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu şablonu ile komisyon izleme hiç bu kadar kolay olmamıştı

CRM, satış ve komisyon, fıstık ezmesi, reçel ve siz gibi birbirine yakışan bir üçlüdür. Bu şablon, komisyonlarınızı izlemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirir.

Komisyon İzleme Şablonu, ClickUp'taki hesap yönetiminizi bir üst seviyeye taşımak için harika bir yoldur. Önceki CRM şablonlarından biraz daha gelişmiştir, ancak ayrıntılı bir Yardım Belgesi de dahil olmak üzere, en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan tüm kaynakları içerir! Bu şablonun ana hedefi, komisyonunuzu otomatik olarak hesaplayarak zaman kazanmanıza yardımcı olmaktır.

Yeni Müşteri Adayı, Fiyat Müzakere, Satın Alma Anlaşması Gönderildi ve Ödendi gibi özel durumlar, hesabınızın ilerlemesini bir bakışta anlamanıza yardımcı olur, ancak bu şablonun gerçek değeri Özel Alanlarında yatmaktadır.

Açılır Özel Alanlar menüsünü kullanarak Gerçek Değer alanı, Komisyon Yüzde alanı ve otomatik olarak hesaplanan Kazanılan Komisyon alanı ile hesap başına komisyon yüzdesini belirleyin.

Ayrıca, web sitelerini, faturaları ve kontrol listelerini birbirine bağlamak için Özel Alanlar, tüm sistemlerinizi bağlantılı ve düzenli tutar.

Bu şablona alışmak biraz daha fazla iş gerektirir, ancak haftada önemli miktarda zaman kazanmanızı sağlar ve bu zamanı takımınıza ayırabilirsiniz!

4. Müşteri Hizmetleri Yönetimi CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi CRM Şablonu, her destek temsilcisinin yeni en iyi arkadaşı olmak üzere!

SaaS şirketleri, CRM'yi ilişkiler kurmak için kullanır ve birinci sınıf müşteri hizmetleri sunmak, bunu başarmak için önemli bir adımdır! Ancak mükemmel müşteri hizmetleri, mükemmel bir organizasyon gerektirir ve ClickUp'ın bu müşteri hizmetleri yönetimi şablonu, karşınıza çıkabilecek her türlü bilet, sohbet ve sorunu çözmek için tasarlanmıştır!

Güçlü ve kapsamlı bir CRM sisteminin değeri, çalışma alanınıza saniyeler içinde uygulanabilen bir klasöre özenle yerleştirilmiştir. Altı yararlı görev durumu, beş özel alan, yedi görünüm ve otomasyonlara erişerek anlaşmalarınızı tüm aşamalarda takip edin.

Bonus: CRM Yapı Yazılımı

Müşterileri ve geri bildirimleri bir Liste olarak düzenleyerek CRM iş akışınızdaki tüm biletleri görüntüleyin veya bunları bir Kanban panosuna sürükleyip bırakarak farklı durumlara taşıyın. ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak anında bir görev haline gelen önceden oluşturulmuş bir Müşteri Hizmetleri Talebi anketi gönderin, ardından Özel Alanlar ile bilet görevinize önemli ayrıntıları ekleyin.

Müşteri hizmetleri kolay bir iş değildir, ancak bu şablon dağınıklığı en aza indirerek mevcut ve potansiyel müşterilerinize odaklanmanızı sağlar.

Hizmet sektöründeki işletmeler için bu CRM yazılımlarına göz atın!

5. Basit CRM Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile CRM stratejilerinizi geliştirin

Önceki Klasör, hesap bilgilerinizi düzenlerken, ClickUp'ın bu Basit CRM Şablonu, kişi yönetimini daha derinlemesine ele alıyor. Kişi durumlarınızı özelleştirin ve daha fazla bilgi için ek alanlar ekleyin.

Bu şablon, yeni başlayanlar için kolaydır, ancak potansiyel müşteri organizasyonunuzu en üst düzeye çıkarmak için ek durumlar, görünümler ve özel alanlar sunar.

Liste ve Tablo görünümündeki açılır alanlar, her müşteri için öncelik düzeyini, aşamayı, tahmini değeri, telefon numaralarını ve daha fazlasını tek bir ekranda gösterir. Bu, en umut verici potansiyel müşterileri anında anlamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur ve aynı bilgileri almak için görevleri veya yeni sekmeleri açmak için harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

6. Gayrimenkul CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp şablonuyla kişiler, mülkler, ödemeler, notlar, sözleşmeler ve daha fazlasını izleyin

Son birkaç yılda ev satın almaya çalıştıysanız veya sadece her gün Zillow'da emlak ilanlarına bakmaktan hoşlanıyorsanız (suçluyum), emlak sektörünün ne kadar çılgın olabileceğini bilirsiniz.

Gayrimenkul sektöründe, tek bir anlaşma içinde bile halletmeniz gereken o kadar çok şey vardır ki, her potansiyel müşterinin satış sürecinin hangi aşamasında olduğunu rahatça ve güvenle bilmesi için CRM kesinlikle gereklidir. Ayrıca, otomasyon özelliğine sahip sağlam bir gayrimenkul CRM aracına sahip olmak, sürekli hareket halinde olan emlakçılar için bir zorunluluktur.

ClickUp'ın Emlak CRM Şablonu, hızlı ve bilinçli kararlar alması, değerli müşterilerle iletişim halinde kalması ve devam eden anlaşmalarını düzenlemesi gereken acenteler ve ajanslar için değerli bir kaynaktır.

15 gayrimenkul özel görev durumu ile kiminle iletişime geçtiğinizi, kimin faiz gösterdiğini, kiminle pazarlık yaptığınızı ve kime satış yaptığınızı bilin ve altı görünüm türü ile her kaynağı her zaman elinizin altında tutun. Takviminize gösterimleri ekleyin, mülklerin listesini tutun ve çok daha fazlasını yapın. İster alıcı ister satıcı olun, bu şablon evlerinizi sipariş altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

7. Zenpilot'tan Ajans CRM ve Müşteri Durumu Takipçisi

Bu Şablonu İndirin ZenPilot ve ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonuyla müşterilerinizin ihtiyaçlarının bir adım önünde olun ve müşteri memnuniyetini artırın

Her ajansın bildiği gibi, müşteri ilişkilerini yönetmek karmaşık ve sürekli bir süreç olabilir. İşte burada Zenpilot Template'ın ClickUp Ajans Müşteri Durumu Takipçisi devreye girer. Bu özelleştirilebilir şablon, ClickUp gibi bir CRM aracıyla birlikte çalışarak işletmelerin müşteri durumlarını takip etmelerine ve daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olur.

Ajanslar, ClickUp'ın CRM işlevlerinin yanı sıra ClickUp Ajans Müşteri Durum İzleyici'yi kullanarak müşteri memnuniyet düzeyleri, temas noktaları ve geri bildirimler dahil olmak üzere bir dizi önemli veri noktasını izleyebilir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçları kullanıyor. ClickUp tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların yaklaşık %92'si, birbirinden bağımsız birden fazla platformda dağınık halde bulunan bilgiler nedeniyle önemli kararları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Bu bilgiler, güçlü müşteri ilişkileri sürdürmek ve müşterilerinizin sağladığınız hizmetlerden memnun olmasını sağlamak için çok önemlidir. Tüm bu veriler tek bir yerde depolandığından, önemli bilgileri takip etmek ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamak çok kolaydır.

8. İş Arama CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki bu CRM şablonu ile iş aramanızı kolaylaştırın ve başvurularınızı takip edin

CRM'nin pratik olarak her şey için kullanılabileceğini söylediğimizi hatırlıyor musunuz? İşte bunun bir örneği!

İş aramak başlı başına bir iştir. ClickUp'ın İş Arama Şablonu, kariyer arayışının karmaşası içinde kendinizi sağlam hissetmenize yardımcı olacak ve böylece sizin için en uygun tekliflere odaklanabileceksiniz!

Gönderdiğiniz başvuruları, potansiyel fırsatları, şirket araştırmalarını, derecelendirmeleri, avantajları ve mülakat kaynaklarını, etiketlere, görünümlerine veya durumlarına göre sıralanabilen veya kategorilere ayrılabilen düzenli bir listede takip edin! Ayrıca, işe alım sorumlusu detaylara verdiğiniz özeni sorduğunda, bu İş Arama Şablonuna harcadığınız çaba onu kesinlikle etkileyecektir.

9. Google E-Tablolar CRM Şablonu

Bu Google E-Tablolar CRM şablonu ile işleri basit ve şeffaf tutun Kapalı

Şu anda bir satış temsilcileri takımını yönetiyorsanız veya yeni satış fırsatları aramaktan sorumluysanız, Close tarafından sunulan bu SalesTable CRM E-Tablo Şablonu, açık, kapalı ve kazanılan fırsatların sayısı gibi önemli satış istatistiklerine ilişkin görünürlük kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Bu şablon, Google E-Tablolar'da doğrudan düzenlenebilir ve ana satış hedeflerinize yönelik ilerlemeyi gösteren görsel bir gösterge paneli sunar. Yalnızca devam eden potansiyel müşterileri görmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatları atayabilir, izleyebilir ve değerini belirleyebilirsiniz.

10. Excel CRM Şablonu

Salesflare* tarafından sunulan bu CRM Excel şablonu ile satış fırsatlarınızı takip edin

Excel şablonuna bağlantı vermeden CRM hakkında bir yazı yazmamız imkansızdı!

Salesflare'in Satış Hunisi Şablonu, başlamak için dört sayfa ile birlikte gelir:

Kontrol listesi

Satış Hunisi

Ayarlar ve Talimatlar

Öngörüler

Müşteri verilerinizi girdikten sonra, Ayarlar ve Talimatlar sayfasında elektronik tablonuzu özelleştirebilir ve ClickUp'ın özel durumlarına benzer özel aşamalar belirleyerek satış aşamalarını satış huninizde gösterebilirsiniz. Satış Hunisi sayfasında şirket ve kişi adlarını, e-posta bilgilerini, satış aşamalarını, toplam değeri, olasılığı, kazanma ilerlemesini, beklenen geliri ve daha fazlasını saklayabilirsiniz. Hatta, anlaşmaları huniden aşağıya taşımak ve İçgörüler sayfanızın otomatik olarak güncellenmesini izlemek için takım için takip hatırlatıcıları bile ayarlayabilirsiniz.

11. Apartman Arama CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu ClickUp şablonu ile yaklaşan daire turlarını ve olanakları düzenleyerek mükemmel daireye hızlı bir şekilde ulaşın

Gayrimenkul sektörü çok zorlu bir süreç olabilir, ancak daire aramak da hiç şaka değil!

ClickUp'taki bu Apartman Arama CRM Şablonunu kullanarak potansiyel yeni apartmanlarınızı düzenleyin, konumlarını haritada görüntüleyin, turlarınızı takvimde planlayın ve sorularınızı kaydedin.

Bir daireyi kiralamak için gereken sözleşmeler, bir ev satın alma süreci kadar uzun olmayabilir, ancak yine de en azından bir yıl boyunca yaşayacağınız yer burası olacak. ClickUp'taki bu ayrıntılı Klasör ile daire bilgilerinizi yapılandırmanın beş görsel yolu ve arama sonuçlarınızı düzenlemek için altı durum sayesinde hayallerinizdeki (kiralık) evi bulduğunuzdan emin olun.

12. CRM Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp tarafından sunulan bu CRM Beyaz Tahta Şablonu, takımınızın satış boru hattını yönetme, potansiyel müşterileri, anlaşmaları, hesapları ve kişileri izleme konusunda işbirliği yapmasını sağlar. Beyaz tahta görünümünde bir CRM'ye sahip olmak, tüm takımın potansiyel müşterilerden, takımın başarılarından ve potansiyel yeni müşterilerden haberdar olmasını sağlamak için harika bir yoldur.

Satış ekibinizdeki işbirliğini ve görünürlüğü artırmak için bu CRM Beyaz Tahta Şablonunu kullanın.

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CRM Şablonu SSS

CRM şablonunu iş ihtiyaçlarıma göre nasıl özelleştirebilirim?

CRM sistemini iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek çok basit bir işlemdir. Şablondan hangi özelliklere ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz ve gerekli veri alanlarını belirlemeniz gerekir. Şablonunuzun temel öğelerini belirledikten sonra renkleri, yazı tiplerini, resimleri ve daha fazlasını ayarlayarak özelleştirebilirsiniz.

Excel CRM Şablonu kullanmanın sınırları nelerdir?

Excel güçlü bir araçtır, ancak CRM olarak kullanıldığında sınırlamaları vardır. Excel CRM şablonları yalnızca sınırlı miktarda veri depolayabilir ve ClickUp gibi özel CRM yazılımlarında yaygın olarak bulunan kurumsal düzeyde özelliklerden yoksundur. Excel'i CRM olarak kullanmak da genellikle daha az zaman verimlidir, çünkü Excel herhangi bir otomasyon aracı veya diğer sistemlerle entegrasyon sağlamaz, bu da gerektiğinde farklı sistemler arasında verileri manuel olarak içe ve dışa aktarmanız gerektiği anlamına gelir.

Özel bir CRM yazılımı yerine CRM şablonu kullanabilir miyim?

Evet! CRM şablonları, tam ölçekli bir sisteme yatırım yapmadan tam bir CRM'nin tüm özelliklerini elde etmenin harika bir yoludur. CRM şablonlarıyla, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan CRM'nin özelleştirilmiş bir sürümünü hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir şablonu başlangıç noktası olarak kullanabilir ve gerektiğinde ek özellikler veya entegrasyonlarla daha da özelleştirebilirsiniz. Sonuç olarak, şablon kullanmak, özel geliştirmeyle ilgili zorluklar olmadan kurumsal düzeyde bir CRM çözümünün avantajlarından yararlanmanın verimli ve uygun maliyetli bir yoludur.

Ve bir CRM yazılımı kullanmaya hazır olduğunuzda, ClickUp sizin için hazır!

CRM elektronik tablo şablonlarını seviyorsanız, sCRM'de sesinizi duymak isteriz!

CRM, daha iyi genel müşteri veri yönetimi, departmanlar arası uyum ve teslimatlarınızı iyileştirmek için tercih etmeniz gereken araç olmalıdır. Dinamik CRM yazılımını kullanmak, başlangıçta size çok fazla zaman kazandırır. 💨

CRM şablonları neredeyse her şey için kullanılabilir. Bu nedenle, şablonunuzun sonsuz kullanım durumuna uyacak şekilde özelleştirilebilir olması önemlidir! Bu 10 şablonun tümü, CRM sürecinize çok büyük değer katar, ancak her şey kişisel tercihinize ve şirket sürecinize bağlıdır.

ClickUp, her boyuttaki takım ve sektörde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CRM'nizi sıfırdan oluşturmak veya şablon kitaplığımızdan birini seçmek için işlevsel araçlarla doludur. Ama en iyi kısmı ne? Ücretsiz! 💸

ClickUp'ta sonsuza kadar ücretsiz olarak tonlarca CRM şablonuna, 100 MB depolama alanına, sınırsız görev ve üyeye, 1.000'den fazla entegrasyona, işbirliğine dayalı belgelere ve çok daha fazlasına erişin! 🦄