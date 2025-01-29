mac için En İyi 10 CRM Yazılım Sistemi (Ücretsiz ve Ücretli)

Güçlü CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı, müşteri memnuniyetini önceliklendiren her iş için olmazsa olmazdır.

Eskiden CRM yazılım pazarında Apple cihazlar için sınırlı seçenekler vardı, ancak neyse ki artık durum böyle değil! Mac kullanıcıları için en iyi 10 CRM yazılımının kapsamlı bir listesini sunacağız. Ücretsiz veya ücretli bir çözüm arıyorsanız, size uygun bir seçenek mutlaka var!

Mac için bir CRM sisteminde nelere dikkat etmelisiniz?

Hangi işletim sisteminde çalışırsa çalışsın, tüm CRM yazılımları teknoloji ve analitiği kullanarak mevcut müşterileri elde tutmanıza ve yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olur. Günümüzde bulabileceğiniz CRM araçları, müşteri verilerini yönetmekten çok daha fazlasını yapar ve genellikle hepsi bir arada yönetim çözümleri olarak pazarlanır.

Mac için en iyi CRM yazılımı şunları sunmalıdır:

Departmanlar arası işbirliği: Yazılım, satış, pazarlama ve müşteri desteği gibi ilgili departmanların CRM işlerinde Yazılım, satış, pazarlama ve müşteri desteği gibi ilgili departmanların CRM işlerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlamalıdır Görev otomasyonu: CRM aracı , veri girişi, damla e-posta pazarlaması ve potansiyel müşteri izleme gibi basit ve tekrarlayan görevler için pazarlama otomasyonu sağlamalıdır Mac dostu arayüz: Seçtiğiniz CRM yazılımı, Windows emülasyon yazılımı gibi ek ürünler yüklemeden Mac'te çalışmalıdır. Arayüz, karmaşık olmamalı ve kullanımı kolay olmalıdır Entegrasyonlar: Araç, Mac'te günlük işlerinizi kolaylaştırmak için kullandığınız diğer yazılım ve uygulamalarla iyi bir şekilde entegre olmalıdır Raporlama araçları: Yazılımınız, performansı izleme, eğilimleri belirleme ve iş büyümesini destekleyen veriye dayalı kararlar alma özelliklerine sahip olmalıdır Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: CRM çözümü, işinize uyum sağlamalı ve işinizle birlikte büyümelidir

Mac için en iyi 10 CRM yazılımı ve sistemi

Çoğu satıcı, ürünlerini tüm işletim sistemleri için çok yönlü tutmayı tercih ettiğinden, Mac'e özel müşteri ilişkileri yönetimi araçlarını pek bulamayacaksınız. İhtiyacınız olan şey, özel bir Mac istemcisi veya herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen SaaS bulut tabanlı bir platform sunan bir CRM yazılım sağlayıcısıdır.

Mac kullanıcıları için mükemmel destek sunan en iyi 10 CRM yazılımını özenle seçtik. En önemli özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyerek işiniz için en uygun olanı belirleyin.

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ClickUp, müşteri ilişkilerinin tüm yönlerini karşılayan kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür. Satış süreçlerini ve müşteri hesaplarını izlemekten departmanlar arası koordinasyonu iyileştirmeye kadar, ClickUp'taki CRM her şeyi halleder!

İster yeni başlıyor olun ister karmaşık bir müşteri, sipariş ve potansiyel müşteri veritabanına sahip olun, ClickUp Basit CRM Şablonunu kullanın ve sisteminize yeni potansiyel müşteriler, teklifler ve müşteri iletişim bilgileri ekleyin!

ClickUp, müşteri verilerini izlemek ve analiz etmek için 15'ten fazla esnek görünüm sunar. Örneğin, potansiyel müşteri etkileşimlerini veya müşteri yolculuklarını izlemek için Liste veya Tablo görünümlerini kullanabilirsiniz. Karmaşık veri görselleştirmeyi tercih ediyorsanız, eyleme geçirilebilir planlara yol açan müşteri içgörülerini elde etmek için Gantt, Zaman Çizelgesi ve Pano görünümlerini deneyin.

İletişim yönetiminizi iyileştirmek istiyorsanız, e-postanızı ClickUp ile entegre edin ve yeni anlaşmaları, müşteri iletişimlerini ve müşteri kazanımını tek bir platformda düzenleyin. Markalı Formlar ile müşteri kabul sürecinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz!

ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında bir CRM iş akışı otomasyonu haritası oluşturun

ClickUp, resmi işbirliği sağlamak için mücadele eden, birbirinden kopuk takımları olan kuruluşlar için harika bir çözümdür. Platform, kaosun içinde sükuneti sağlar ve satış, pazarlama ve geliştirme takımlarınızın bir araya gelerek, çakışmalar veya yinelemeler olmadan bir CRM iş akışı oluşturmasına olanak tanır.

ClickUp ile şeffaf iletişim sayesinde CRM ve proje yönetimini uyumlu hale getirebilirsiniz. Birden fazla takım üyesine görevler atayın, ilerlemeyi takip edin ve kolaylıkla takip edin. Tekrarlayan görevler için otomasyon kurarak zaman kazanın ve iş gücünüzün bilişsel girdisini artırın. Takımınızı ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp Zihin Haritaları'na dahil edin ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni yollar bulmak üzere beyin fırtınası yapın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

müşterileri, siparişleri ve ekip çalışması verilerini görselleştirmek için 15'ten fazla görünüm

Merkezi müşteri erişimi

Durum değişiklikleri ve takipler gibi sıradan görevler için pazarlama otomasyon araçları

50'den fazla gösterge paneli bileşeni ile veriye dayalı müşteri içgörüleri

1.000'den fazla araçla entegrasyonlar

Gerçek zamanlı işbirliği ve zaman takibi araçları

envanter yönetimi dahil 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon

Müşteri verilerini yakalamak için web formları

Optimize edilmiş kaynak tahsisi için bütçe yönetimi

Hareket halindeyken müşterileri yönetmek için mobil CRM

ClickUp'ın sınırları

Zengin özellikleri nedeniyle başlangıçta öğrenme süreci gerektirir

Mobil uygulamalar tam özellikli değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel bir teklif için Özel bir teklif için müşteri desteğine başvurun

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (3.600'den fazla yorum)

2. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive, satış yöneticilerinin potansiyel müşterileri izlemesine, fırsatları tespit etmesine, anahtar faaliyetleri ölçmesine ve pazarlama iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir CRM platformudur.

Pipedrive'ı kullanmaya başlamak çok kolay: satış boru hattınızı kurun, anlaşmalarınızı içe aktarın ve işe koyulun! Otomatik uyarılar, hatırlatıcılar ve satış tahminleri ile işinizin zirvesinde kalın.

Pipedrive'ın AI teknolojisi her zaman size yardımcı olmak için hazırdır. Bu teknolojiyi kullanarak rutin görevleri otomatikleştirme fırsatlarını belirleyin ve satış ekibinizin anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın. Pipedrive'ın Chatbot'unu web sitenize entegre eden Leadbooster gibi eklentiler de edinebilirsiniz. Bu özellik, nitelikli ziyaretçileri potansiyel müşteri olarak beslemenizi ve yakalamanızı sağlar.

Pipedrive, potansiyel müşterilerinize kuşbakışı bir görünüm sunarak, bunları filtrelemenize, kategorize etmenize ve segmentlere ayırmanıza yardımcı olur ve böylece kişiselleştirilmiş iletişim için hedefli listeler oluşturabilirsiniz. Platform, e-posta kampanyaları oluşturmak, belgeleri yönetmek ve satışlar ve diğer önemli faaliyetler hakkında ayrıntılı raporlar almak için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Görsel ve özelleştirilebilir satış süreci

CRM sistemi için işbirliği özellikleri

Etkinlik hatırlatıcıları

Potansiyel müşteri segmentasyonu

Potansiyel müşteriler oluşturmak için web formları ve chatbotlar

Satış tahmini

Pipedrive sınırlamaları

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: 19,90 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 39,90 $/ay kullanıcı başına

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 yıldız (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (2.000'den fazla yorum)

Pipedrive'ın rakiplerine göz atın!

3. GoCRM

goCRM aracılığıyla

GoCRM, tam huni CRM desteği sunan bulut tabanlı bir platformdur. Potansiyel müşterileri çekmek ve izlemek için kullanın, ardından pazarlama ve satış ekiplerinizle işbirliği yaparak dönüşümleri tetikleyin.

Yazılım, potansiyel müşterilerle olan ilerlemenizi izlemek için çağrı izleme, web sitesi izleme ve CSV içe aktarma gibi özellikler içeren hepsi bir arada bir araç seti sunar. Potansiyel müşteri dağıtımı söz konusu olduğunda, potansiyel müşterileri takımınıza atamadan önce manuel olarak veya rastgele seçebilirsiniz.

Atandıktan sonra, takım üyeleri potansiyel müşteri yolculukları hakkında tam bilgi alır ve görevleri ve randevuları planlayabilir veya izleyebilir. Renk kodlu satış boru hattını kullanarak müşteri tabanını büyütmek için daha fazla fırsat belirleyebilirler.

GoCRM, takımınız için yerleşik arama ve GPS check-in gibi özellikleri destekler, bu da işbirliğini daha sorunsuz hale getirir. SMS özelliğini kullanarak müşterilerinizle doğrudan ilişki kurun, ancak aylık kullanım sınırını unutmayın.

GoCRM'nin en iyi özellikleri

Akıllı potansiyel müşteri izleme özellikleri

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu

Manuel ve rastgele potansiyel müşteri dağıtımı

Renk kodlu satış boru hattı

Pazarlama otomasyonu (yalnızca Profesyonel düzeyde)

Takımlar için yerleşik arama özelliği

GoCRM sınırlamaları

GoCRM fiyatlandırması

Standart: Üç kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: Üç kullanıcı için aylık 149 $

GoCRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 yıldız (2 yorum)

Capterra: 5/5 yıldız (2 yorum)

Bu Satış Uygulamalarına göz atın!

4. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, kapsamlı analitik ve sağlam otomasyon özellikleriyle müşteri ile yüz yüze çalışan takımları güçlendirir.

Yazılımın gelişmiş analiz araçlarını kullanarak, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin! Kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturun ve müşterilere tüm kanallarda zengin bir etkileşim deneyimi sunun!

Zoho'nun AI asistanı Zia ile etkileşim kurarak, bir müşterinin ne zaman tekrar satın alma olasılığının yüksek olduğu gibi öngörüsel satış bilgileri edinin. Bu araç, zaman kazanmak için otomatikleştirilebilecek iç iş akışlarını, kampanyaları ve makroları bile belirleyebilir, böylece siz istikrarlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanabilirsiniz.

Zoho CRM, 800'den fazla entegrasyon sunar; diğer Zoho uygulamalarına bağlanın veya Microsoft veya Google çalışma alanınızdaki kaynakları senkronize edin! Kodlama ile ilgileniyorsanız, Zoho Developer'ı kullanarak kendi CRM dikey uygulamanızı oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Güçlü analiz araçları

Zeka sunan AI asistanı

800'den fazla entegrasyon

İşbirliğine uygun otomasyon

Özelleştirilebilir arayüz

Zoho CRM sınırlamaları

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Standart: 15 $. Kullanıcı başına aylık 10

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: 43 $. Kullanıcı başına aylık 10

Ultimate: 56 $. Kullanıcı başına aylık 10

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 yıldız (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 yıldız (6.200'den fazla yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

5. Bitrix24

bitrix24 aracılığıyla

Dünya çapında 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip Bitrix24, listemizdeki en popüler CRM yazılımlarından biridir. 2000'lerin sonunda yalnızca CRM aracı olarak kurulan platform, şu anda dört farklı alanda yönetim çözümleri sunmaktadır:

İşbirliği Görevler ve Projeler Siteler ve Mağazalar İK ve Otomasyon

Bitrix24 CRM yazılımı, özel e-posta kampanyaları oluşturmanıza ve potansiyel müşteriler toplamanıza olanak tanır. Kişileri girdiğinizde veya mevcut kişileri içe aktardığınızda, platform, telefon görüşmeleri, toplantılar veya e-postalar yoluyla onlarla her iletişime geçtiğinizde verileri saklar. Bu şekilde, her bir müşteri ile ilişkinizin durumuna dair kapsamlı bir genel bakış elde edersiniz.

CRM çözümü, satış huninizi gözetlemenize ve ekstra dikkat gerektiren alanları belirlemenize yardımcı olacak harika bir gösterge paneli ile birlikte gelir.

Takım işbirliği konusunda endişeleriniz varsa, Bitrix24'ün İK ve Otomasyon özellikleri size yardımcı olur. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve bireysel çalışma zamanını izleyebilirsiniz.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Kolay potansiyel müşteri oluşturma için iletişim yönetimi yazılımı

Çok kanallı pazarlama desteği

Müşteri etkileşimleri için canlı sohbetler ve web formları

Merkezi çalışma alanı

Uzaktan çalışmaya uygun işbirliği özellikleri

Bitrix24 sınırlamaları

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 yıldız (450+ yorum)

Capterra: 4,2/5 yıldız (700'den fazla yorum)

6. Insightly

insightly aracılığıyla

Insightly, satış gücü ve pazarlama otomasyonu için birçok özellik ile donatılmış sezgisel bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur. Listemizdeki diğer CRM araçları gibi Insightly de müşteriler ve satış süreçleri hakkında merkezi bir bilgi kaynağıdır. Ancak potansiyel müşterileri sürekli olarak izleyip yönlendirirken, bu iş genellikle mekanik hale gelir.

Neyse ki Insightly, zengin analiz ve raporlama özellikleriyle potansiyel müşterilerinizle ne yapacağınıza ve mevcut müşterilerinizi nasıl memnun edeceğinize karar vermenize yardımcı olur. Bireysel metrikler ve işinizin genel durumu hakkında etkileyici görsel bilgilerden yararlanabilirsiniz. Platform, belirli bir e-posta şablonunun veya tasarımının müşterileriniz veya potansiyel müşterilerinizde nasıl yankı uyandırdığını öğrenmeniz için A/B ve çok değişkenli testler sunar.

Insightly özellikle müşteri hizmetleri alanında öne çıkıyor! Müşteri desteği portalı, bilgi yönetimi, biletleme ve içgörüler sayesinde, takımınız müşteri sorunlarını daha hızlı çözebilir ve daha derin bağlantılar kurabilir.

Insightly CRM'nin en iyi özellikleri

Pazarlama ve satış takımları için tekrarlayan manuel görevlerin otomasyonu

Yararlı bilgileri yakalamak için özelleştirilebilir veri doğrulama

Ayrıntılı fiyat listeleri ve teklifler oluşturma seçeneği

Satış sonrası geçişlerin sorunsuz yönetimi

A/B testi

Performans gösterge panelleri

Insightly CRM sınırlamaları

Ş Akışı otomasyonu yalnızca daha yüksek seviyelerde

Bazı özellikler uzun süredir güncellenmemiştir

Insightly CRM fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly CRM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 yıldız (850+ yorum)

Capterra: 4/5 yıldız (600'den fazla yorum)

7. Freshsales

Freshsales (Freshworks olarak yeniden adlandırıldı), yüksek niyetli potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde belirlemenize ve takipleri hızlandırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir CRM sistemidir. Platformun yapay zeka asistanı Freddy, yeni potansiyel müşterileri puanlamanıza, davranışlarını taramanıza ve ilgi çekici kişiselleştirilmiş e-postalarla onları bağlamanıza yardımcı olan bir yardımcıdır.

Freshworks, gelir elde etmek için tahmini anlaşma bilgileri sunar! Platformun akıllı önerilerini ve tahminlerini kullanarak harekete geçmeniz gereken en iyi fırsatları belirleyin ve satış stratejinizi hızlandırın. Potansiyel müşterilere atama, e-posta gönderme ve alanları güncelleme gibi görevleri otomatikleştirerek manuel bağımlılığı azaltın.

Platform ayrıca, satış, pazarlama ve destek takımlarınız için birleşik bir CRM platformu olan Freshsales Suite'i de sunar. Suite, tüm müşteri yolculuğunuz boyunca paylaşılan bir bilgi tabanı görevi görür.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama

Tahmine dayalı anlaşma bilgileri

Otomasyon kontrolleriyle akıllı iş akışı

Satış, pazarlama ve destek takımlarınız için birleşik CRM

Freshsales sınırlamaları

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 $ (üç kullanıcı için ücretsiz)

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (500 yorum)

8. Daylite

daylite aracılığıyla

Daylite CRM, listemizdeki Mac kullanıcıları ve diğer Apple cihazları için özel olarak tasarlanmış tek araçtır. Potansiyel müşteriler, projeler, satış süreçleri ve takvim etkinlikleri dahil olmak üzere temel iş verilerinizi parmaklarınızın ucunda saklamak ve yönetmek için hepsi bir arada bir çözümdür.

Daylite, anlaşmalarınızı baştan sona izleyerek doğru fırsatları kaçırmamanıza yardımcı olur. Mevcut filtreleri kullanarak potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırın ve dönüşüm stratejilerinizi özelleştirin.

Yazılımı kullanarak takımınızla birlikte projeleri enfazırlayın, görevleri dağıtın ve adımları otomatikleştirerek müşteriye yönelik ve şirket içi görevlerin verimliliğini artırın.

Ölçeklenebilir platform, 100 üyeye kadar olan takımlar için oldukça iyi işler. Daylite'ı favori Apple uygulamalarınızla entegre edin, örneğin:

Apple Mail

Siri

Hatırlatıcılar

Apple Kişiler

Apple Takvim

Görevlerinizi kolaylaştırmak için HubSpot ve Zapier gibi üçüncü taraf eklentileri de ekleyebilirsiniz. Mac masaüstü istemci kullanıcıları platformu çevrimdışı olarak bile kullanabilir!

Daylite'ın en iyi özellikleri

Apple'ın ekosistemine uyacak şekilde tasarlanmıştır

Sorunsuz iletişim ve satış izleme

Mac'te çevrimdışı çalışır

Birkaç kullanışlı üçüncü taraf entegrasyonları

Dahili işbirliğini destekler

Daylite sınırlamaları

Daylite fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 42 $ veya yıllık 420 $

Daylite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (350+ yorum)

9. Copper

copper aracılığıyla

Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış en gelişmiş CRM aracı Copper ile tanışın!

Eskiden ProsperWorks olarak bilinen Copper, Gmail, Takvim ve Google tarafından sunulan diğer bulut uygulamalarıyla yerel olarak entegre olur. E-postanızdaki veya takviminizdeki bilgilerden doğrudan yeni potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. ?

Dahası da var: Copper, bir kişiyle olan etkinlik geçmişinizi kullanarak gelecekteki etkileşimler için bağlamsal iletişim oluşturur! ?

Takımınızın uçtan uca satış sürecini görselleştirmek çocuk oyuncağı! Tek bir bakışta, aktif fırsatları bir boru hattına ekleyebilir ve sonraki adımları izleyebilirsiniz. ⏭️

Copper ile, kolay oluşturulabilir boru hattı görünümleri, otomatik iş akışları, kullanışlı hatırlatıcılar ve favori uygulamalarınızla ve araçlarınızla bağlantı kurma özelliği gibi özellikler sayesinde CRM işlerinizi kolay modda yapacaksınız.

Copper'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı için CRM

Gmail ve Takvim'den potansiyel müşterileri otomatik olarak içe aktarın

Özelleştirilebilir boru hattı görünümleri

Mobil uygulama

Basit arayüz

Copper sınırlamaları

Copper fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Copper puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (500'den fazla yorum)

10. Hubspot CRM

hubspot aracılığıyla

HubSpot CRM ile iş ilişkilerinizin her ayrıntısını kolayca izleyebilirsiniz. Otomatik veri girişi, potansiyel müşteri yönetimi, belge izleme, boru hattı yönetimi ve biletleme gibi özelliklerin tümü tek bir pakette!

HubSpot, bir milyona kadar kişiye yer sunan güçlü bir yazılımdır. Tek bir kod satırı yazmadan hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş toplu e-postalar oluşturabilir ve web sitenize açılış sayfaları ve formlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca şunları izleyebilirsiniz:

Yeni potansiyel müşterileri belirlemek için web etkileşimi

Ulaşılan müşterilerle e-posta etkileşimi

Mevcut hedeflerinize ulaşmayı hedefleyin

Yerleşik raporlama özellikleriyle müşteri ilişkileri faaliyetleri

HubSpot CRM oldukça ölçeklenebilir ve hem tek başına çalışan girişimciler hem de büyük takımlar için işe yarar! Platformdan en iyi şekilde yararlanmanın bir yolu, entegrasyonlar eklemektir. HubSpot App Marketplace , ClickUp için olanı da dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyon sunar!

Hubspot CRM'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş toplu e-postalarla erişiminizi genişletin

Kolay potansiyel müşteri yakalama

İzlenebilir web ve e-posta etkileşimi

Ölçeklenebilir platform

1.000'den fazla entegrasyon

Hubspot CRM sınırlamaları

Hubspot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 30 $

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 1.600 $

Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 5.000 $

*Fiyatlandırma, aylık veya yıllık ödeme yapıp yapmadığınıza ve peşin ödeme yapıp yapmadığınıza göre değişir.

Hubspot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (3.700'den fazla yorum)

Mac için En İyi CRM Sistemi ile Müşterileri Yönetin

Mac için doğru CRM yazılımını seçmek, müşteri ilişkilerini iyileştirmek, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve takımlar arası işbirliğini güçlendirmek için harikalar yaratabilir. Bu dijital araçlar, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve işinizi tamamen farklı bir düzeye taşımanıza yardımcı olmak için teknoloji ve analitiğin gücünden yararlanır.

Devam edin ve listemizden size ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına en uygun CRM yazılımı çözümünü seçin. Mac'inizde mutlu CRM'ler!