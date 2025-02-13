2025'te Satış Temsilcilerinin Gelirlerini Artırmak için En İyi 10 Satış Uygulaması

Pazarlama ve satış takımlarının işini kolaylaştırmak için tasarlanmış düzinelerce yazılım uygulaması bulunmaktadır. Ancak, aralarından seçim yapmak çok zor olduğundan, mevcut seçenekleri ve bunların birbirleriyle karşılaştırmasını anlamak zaman alır.

Endişelenmeyin, sizin için araştırmayı yaptık! En iyi satış uygulamaları rehberimizde, sektördeki en popüler pazarlama ve satış yazılım platformlarından bazılarını ele alacak ve bunların belirli avantaj ve dezavantajlarını listeleyeceğiz. Bu kolay dökümle, bir sonraki satış uygulamanızı seçerken doğru seçimi yapmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız. ✨

Satış uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Satış ekibinize sağladığınız araçlar, kapatabilecekleri anlaşma sayısını büyük ölçüde etkileyebilir. İşletmeniz için satış uygulamalarını değerlendirirken, en iyi satış uygulamalarını rakiplerinden ayıran yedi anahtar faktör vardır:

Entegrasyon özellikleri: Satış uygulaması, pazarlama e-posta platformunuz veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalarla iyi bir şekilde entegre olmalıdır Mobil uyumlu arayüz: Mobil satış uygulamaları, yönetim kurulu odasında veya bir pazarlama konferansında ağ oluştururken, siz ve satış takımınızın her yerden iş yapmanızı sağlar Kullanıcı dostu süreçler: Bir satış uygulaması, satış temsilcileri dahil herkesin günlük satışlarında rahatça kullanabildiği takdirde yararlıdır Özelleştirme seçenekleri: Uygulama, alanlarını ve iş akışını şirketinizin özel iç süreçleri ve gereksinimlerine uyarlayabilmenize olanak sağlamalıdır İşbirliği ve iletişim: Etkili işbirliği ve iletişim özellikleri, takımınızın iletişim halinde kalmasını, müşteri etkileşimleriyle ilgili notları paylaşmasını ve beyin fırtınası yapmasını sağlar Raporlama ve analiz: Anahtar satış metriklerini izleyin ve bireysel ve takım performansını ölçerek kuruluşunuzun pazarlama ve satış durumu hakkında ek bilgiler edinin Müşteri desteği ve eğitimi: Bir sorun olduğunda, satışlarınızı tehlikeye atmadan hızlı bir şekilde çözüm bulmak istersiniz

En İyi 10 Satış Uygulaması

Bireysel satış taktikleri sektörden sektöre farklılık gösterebilir, ancak tüm yüksek performanslı satış takımlarının benzer ihtiyaçları vardır. Bu listeyi oluşturmak için çok sayıda satış uygulaması ve satış yazılımı platformunu araştırdık ve en sevdiğimiz 10 satış uygulamasını seçtik. Satış OKR'lerinizi gerçekleştirmek, daha güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve her çeyrekte daha fazla satış kapatmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz en iyi satış uygulamaları şunlardır. 📅

Görev Yönetimi ve İşbirliği için En İyisi

Daha fazla bilgi Funnel genelinde anahtar metrikleri izlemek için özel bir ClickUp Satış Gösterge Paneli oluşturun

ClickUp, güçlü bir proje yönetimi ve satış yönetimi platformudur. Benzersiz organizasyon özellikleri, tüm satış huninizi yönetmek için mükemmel bir CRM haline getirir. Karar verme sürecine daha fazla rehberlik etmek için satış boru hattı metriklerini bile izleyebilirsiniz.

Satış yönetimi yazılımı, CRM şablonları, teklif şablonları ve satış raporlama şablonları dahil olmak üzere çeşitli satış ve pazarlama iş akışlarınıza daha fazla yardımcı olacak çok çeşitli şablonlara sahiptir. Ayrıca, satış ekiplerinizin en uygun potansiyel müşterileri takip etmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak ClickUp'ın kapsamlı görev yönetimi özellikleri için şablonlar da bulunmaktadır.

Etkili satış ekipleri, etkili iletişim gerektirir. Bu nedenle ClickUp, satış ekibi üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için sağlam bir araç seti sunar. Yorum bırakabilir, diğer takım üyelerini isimleriyle bahsedebilir ve önemli dosyaları kolayca paylaşabilirler. Satış elemanlarınızı daha etkili hale getirmekten bahsetmişken, tekrarlayan görevlerde takılıp kalan takım üyeleri verimli bir şekilde çalışamazlar. Neyse ki ClickUp, bu görevleri azaltmak ve satış elemanlarının önemli işlere odaklanmasını sağlamak için kapsamlı otomasyonlara sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Satış takımlarınızın odaklanmasını sağlayan güçlü görev yönetimi özellikleri

İşbirliği özellikleri, takımların güncel ve bilgili kalmasını sağlar

Popüler araçlar ve diğer yazılım platformlarıyla entegrasyonlar, CRM iş akışlarınızı daha da kolaylaştırır

Son derece özelleştirilebilir Gösterge panelleri, ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak sunar

İşlerinizi hareket halindeyken halletmek için bir mobil uygulama

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü özellik ve görünüm nedeniyle, bazı yeni kullanıcılar biraz öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp Satış Planı Şablonu ile görevleri takım, teslim edilebilir tür, öncelik, son teslim tarihleri ve onay durumuna göre oluşturun ve düzenleyin

2. Insightly

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) için en iyisi

insightly aracılığıyla

Insightly, satış ekibinize satış süreçlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan bir CRM platformudur. Hem iOS hem de Android için çevrimdışı erişim sağlayan mobil satış uygulamaları vardır, böylece çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar satış faaliyetleri üzerinde çalışabilirler.

Insightly'nin özellikleri, satış ekiplerinin satış sürecini yönetmesine, anahtar metrikleri izlemesine ve daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olur. Yazılımın müşteri adayı yönetimi araçlarıyla satış temsilcileri çabalarına daha iyi öncelik verebilir ve satışları kapatmak için en verimli ve yararlı müşteri ilişkileri kurabilir.

Satış yöneticileri, Insightly'nin görev yönetimi ve derinlemesine satış analizi özelliklerini takdir edecek. Ayrıca LinkedIn Sales Navigator, Google Haritalar ve Google Takvim gibi popüler araçlarla entegrasyon sağlayarak işlevselliği artırabilirsiniz.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Kolay veri akışı için CRM ile aynı platformda oluşturulmuştur

Paylaşılabilir gösterge panelleri ile kullanımı kolay arayüz

Akıllı hedef kitle segmentasyonu ve hedefleme araçları

İlerlemeyi kolayca izlemek için gelişmiş analitik

Insightly sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazen yavaş çalışıyor

Daha fazla otomatik veri senkronizasyon özelliği gerekiyor

Insightly fiyatlandırma

Artı : 99 $/ay

Profesyonel : 499 $/ay

Enterprise: 999 $/ay

Insightly puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (600+ yorum)

3. Pipedrive

Satış Faaliyetlerini ve Müşteri Verilerini İzlemek için En İyisi

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, piyasadaki en iyi satış uygulamalarından biridir. Özellikleri, hem bireysel satış temsilcileri hem de satış takımları düşünülerek tasarlanmıştır. Satış araçları, takımınızın satış sürecini daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Pipedrive, satış faaliyetlerini izlemenizi ve mobil cihazlardan müşteri verilerine erişmenizi sağlar, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz.

Potansiyel müşteri oluşturmadan satışın kapatılmasına kadar, Pipedrive tüm satış sürecini kapsar. Bu, birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı azaltır ve daha sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. Google Apps ile entegrasyon, saha temsilcileri için rotaları planlamayı kolaylaştırır. LinkedIn Sales Navigator ile bağlantı kurmak, potansiyel müşteri bulma çabalarını iyileştirir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Öğrenme eğrisinin düşük olması, satış temsilcilerinin ve takımların hızlı bir şekilde verimli hale gelmesini sağlar

Bireysel iş akışlarına uyacak çok sayıda özelleştirme seçeneği

Satış takımları/liderleri için ayrıntılı raporlama

Hareket halindeyken anlaşmaları yönetmek için mobil uygulama

Pipedrive sınırlamaları

Sınırlı markalama seçenekleri

Bazı rakiplere göre daha az otomasyon seçeneği

Pipedrive fiyatlandırması

Essential : Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 27,90 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 64,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

4. Calendly

Randevu Planlama için En İyisi

calendly aracılığıyla

Calendly, satış ekibinizin planlama sürecini basitleştiren bir planlama ve randevu yönetimi aracıdır. Toplantı ve diğer etkinlikleri planlamak, genellikle herkes için en uygun zamanı bulmak için çok sayıda görüşme gerektirir. Calendly, self servis planlama çözümü sunarak birden fazla telefon görüşmesi veya e-posta gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yazılım sayesinde, uygunluk durumunuzu paylaşabilir ve potansiyel müşteriler, müşteriler ve diğer paydaşların doğrudan uygulama içinden toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu, sonsuz gidip gelmeleri ortadan kaldırarak müşteri ilişkileri, müşteri adayı yönetimi ve anlaşmaları kapatmaya yardımcı olacak diğer görevlere odaklanmanızı sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Toplantıları otomatik olarak doğru kişilere atayın

Calendly , daha gelişmiş işlevsellik için Salesforce ile entegre olur

Bildirimler, tüm taraflara yaklaşan satış toplantılarını hatırlatır

Toplantılardan önce notlar alın, böylece hiçbir şeyi unutmazsınız

Calendly sınırlamaları

Özellik seti göz önüne alındığında fiyatı bazı rakiplerinden daha yüksek

Daha gelişmiş ihtiyaçlar için kullanımı zor olabilir

Calendly fiyatlandırması

Temel : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials : Koltuk başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Takımlar : Koltuk başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

5. Mailshake

En iyisi E-posta Ulaşım ve Otomasyon

mailshake aracılığıyla

Mailshake, e-posta erişim ve takip süreçlerinizi kolaylaştırarak satışları artırmanıza yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur. Satış temsilcileri Mailshake'i kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturabilir, otomatik e-posta dizilerini planlayabilir ve etkileşim metriklerini izleyebilir. Bu, Mailshake'i e-posta yönetimi için en iyi satış uygulamalarından biri yapar.

Yazılım, iş yükünü en aza indiren sorunsuz bir deneyim için popüler posta hizmeti sağlayıcılarıyla entegre olur. A/B testi ve işbirliği araçları gibi özelliklerle sonuçlarınızı iyileştirin. Satış otomasyonunun yanı sıra Mailshake, ilerlemeyi izlemek ve sonuçları ölçmek için analitik sağlar.

Mailshake'in en iyi özellikleri

Sezgisel, öğrenmesi kolay arayüz, posta sıralamasını basitleştirir

Kapsamlı eğitim ve duyarlı oryantasyon takımı

Akıllı öneriler, e-posta teslim edilebilirliğini artırmaya yardımcı olur

Otomatik e-posta listesi temizleme

Mailshake sınırlamaları

Fiyatlar benzer rakiplere göre daha yüksek

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyon

Mailshake fiyatlandırması

E-posta ile İletişim : Kullanıcı başına yıllık 699 $

Satış Etkileşimi: Kullanıcı başına yıllık 999 $

Mailshake puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Dropbox Sign

Belge Yönetimi ve İşbirliği için En İyisi

dropbox Sign aracılığıyla

Eski adıyla HelloSign olan Dropbox Sign, belge imzalama sürecini basitleştiren bir elektronik imza platformudur. Satışta, tonlarca evrakla uğraşırsınız. Bu, çok sayıda gidip gelen iletişim ve yanlış yerleştirilmiş belgelere neden olabilir.

Dropbox Sign, imzalanması gereken belgeleri kolayca izlemenizi sağlar. Paydaşlar, birkaç tıklamayla belgeleri imzalayabilir, böylece idari görevlerin yükü azalır ve siz asıl satış sürecine odaklanabilirsiniz.

Dropbox Sign'ın en iyi özellikleri

Uygun fiyat

Ofis personeli ve müşterilerinizin kolaylıkla kullanabileceği basit arayüz

Şablon oluşturma, kaynakları yönetmeye ve tekrarlayan görevlerde zaman kazanmaya yardımcı olur

Gmail eklentisi, imza isteme ve alma süreçlerini daha da hızlandırır

Dropbox Sign sınırlamaları

Mobil destek, olabileceği kadar iyi değil

Şablonu önceden doldurma özelliği yoktur

Dropbox Sign fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials : Aylık 15 $

Dropbox + eSign : 24,99 $/ay

Standart : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dropbox Sign puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Dropbox Paper alternatiflerini deneyin!

7. Dialpad

İletişim ve Arama için En İyiler

Dialpad aracılığıyla

Dialpad, satış aramalarını önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlayan bulut tabanlı bir telefon sistemidir. Platform, tek bir platformda geleneksel telefon aramaları, video aramaları ve mesajlaşmaya olanak tanır. Bu satış aracı, çağrı yönlendirme, çağrı kaydetme ve analiz gibi özelliklerle dolu, favori müşteri adayı yönetimi uygulamalarından biri olacak.

Ayrıca, güçlü AI konuşma işleme araçları, aramaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yazıya dönüştürür. Toplantılar sırasında not almaya son! Dialpad, her şeyin kalıcı bir kaydını sağlar ve Zoho CRM gibi popüler müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarıyla entegre olur, böylece ilgili müşteri bilgileri güncel kalır.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Telefon, metin ve doğrudan mesajlaşma gibi birden fazla iletişim kanalını bir araya getirir

Yapay zeka ile entegre olarak aramaları otomatik ve anında metne dönüştürür

Koçluk araçları, çalışanları telefon görüşmelerinde daha etkili olmaları için eğitir

Fotoğraf ve video paylaşımı, işbirliğini kolaylaştırır

Dialpad sınırlamaları

Özel entegrasyon seçenekleri eksik

Zil sesi seçeneklerinin eksikliği

Dialpad fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dialpad puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Gong alternatiflerini inceleyin!

8. Spotio

Saha Satışları ve Konum Tabanlı Faaliyetler için En İyisi

spotio aracılığıyla

Spotio, saha satış temsilcileri için bir satış izleme ve bölge yönetimi uygulamasıdır. Satış takımlarına, rotaları planlamak, satış faaliyetlerini izlemek ve bölgeleri yönetmek için konum tabanlı araçlar ve veriler sağlar. Özellikleri arasında potansiyel müşteri yönetimi, bölge haritalama ve check-in'ler bulunur.

Mobil satış uygulaması, hareket halindeyken müşteri verilerini yakalamanıza yardımcı olarak veri girişini basitleştirir ve müşteri etkileşimlerini iyileştirir. Daha iyi rota planlaması için Google Haritalar ile entegrasyonun yanı sıra, yazılım popüler müşteri ilişkileri yönetimi araçlarıyla iletişim kurarak senkronizasyonu sağlar.

Spotio'nun en iyi özellikleri

Satış planları , e-postalar, aramalar ve metinler için şablonlar

Otomatik CRM veri yakalama

Tüm iletişim kanallarında etkinlikleri izler

B2B ve B2C şirketleri için potansiyel müşteri değerlendirme algoritmaları

Spotio sınırlamaları

Bazen etkinlikten çok basitliği tercih eder

Arayüzün gezinmesi kafa karıştırıcı olabilir

Spotio fiyatlandırması

Takım : Fiyatlandırma için iletişime geçin

İş : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Spotio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (78 yorum)

9. Apptivo

İşletme Yönetimi için En İyisi

apptivo aracılığıyla

Apptivo, kapsamlı bir CRM ve iş yönetimi platformudur. Satış ekiplerinin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak çeşitli araçlar içerir, örneğin satış yönetimi, e-posta entegrasyonu, teklif verme ve faturalandırma ve anahtar metriklerin izlenmesi gibi özellikler. Yazılımın CRM yetenekleri, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri etkileşimleri gibi satış süreçlerini çocuk oyuncağı haline getirir.

Özelleştirilebilir satış aşamalarıyla iş akışlarınızı uyarlayın, benzersiz satış döngülerini yazılım özellikleriyle eşleştirin. Popüler e-posta sağlayıcıları ve diğer temel iş ürünleriyle entegrasyon, veri girişini azaltır ve tüm iletişimi tek bir platformda birleştirir. iOS ve Android sürümleri, hareket halindeki kullanıcılar için güçlü mobil uygulamalar sunar.

Apptivo'nun en iyi özellikleri

Her türlü iş akışına uyacak çok sayıda özel seçenek

Temel görevler için kullanımı kolay sürükle ve bırak fonksiyonu

İşiniz büyüdükçe yetenekleri kolayca ölçeklendirin

Onboarding desteği, kapsamlı öğrenme kaynakları sağlar

Apptivo sınırlamaları

Özel iş akışlarını yapılandırmak bir öğrenme süreci gerektirir

Yeni özellikler bazen hatalı olabilir

Apptivo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lite : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Ultimate : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Apptivo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

10. SalesRabbit

Konum Tabanlı Etkinlikler için En İyisi

salesRabbit aracılığıyla

SalesRabbit, sahada çalışan satış temsilcileri için tasarlanmış başka bir satış destek platformudur. Mobil temsilcilerin, kapı kapı dolaşarak satış çabalarını optimize etmek için ihtiyaç duydukları tüm araçları mobil cihazlarında bulabilirler. Bu araçlar arasında potansiyel müşteri izleme, bölge yönetimi ve satış takımlarının etkili bir şekilde birlikte çalışması için işbirliği araçları gibi özellikler bulunur.

Takım üyeleri, bilgileri paylaşabilir ve satışları artırmak için çabalarını koordine edebilir. Bu arada, satış yöneticileri analiz özelliğini kullanarak bireysel satış temsilcilerinin veya tüm satış takımlarının performansını izleyebilir. SalesRabbit hem iOS hem de Android'de mevcuttur, böylece satış temsilcileri seçtikleri platformdan bağımsız olarak anlaşmaları kapatabilir.

SalesRabbit'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri verimli ve etkili bir şekilde izler ve aralarındaki rotaları planlar

Satış takımının ilerlemesini izler

Önemli belgeler için dijital depo sağlar

Diğer önde gelen iş yazılımlarıyla entegrasyonlar

SalesRabbit sınırlamaları

Konum izleme her zaman kesin değildir

Veriler daha sık güncellenebilir

SalesRabbit fiyatlandırması

Lite : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Aylık 25 $

Pro : Aylık 35 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SalesRabbit puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

En İyi Mobil Satış Uygulamasıyla Satış Yapın

En iyi satış uygulamaları, zahmetsizce yeni müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. İster sahada ister uzaktan çalışıyor olun, size en uygun satış uygulaması mutlaka vardır. ClickUp'ta, satış araçlarını güçlü proje yönetimi yazılımımızla entegre ederek satışları basitleştiriyoruz, böylece tüm takımlar birbiriyle bağlantıda kalıyor. Ama bizim sözümüze güvenmeyin. Hemen ücretsiz Çalışma Alanı oluşturun!