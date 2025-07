2025'te Mac kullanıcıları için en iyi 10 görev yönetimi uygulaması

Günlük yapılacaklar listeniz bir not defterine yazılmış bir sürü karalama ya da Google Dokümanlar'daki bilinç akışı notları gibi mi görünüyor?

Yalnız değilsiniz.

Proje yönetimi uygulamaları, sizin gibi meşgul profesyonellerin, önünüzdeki görev, proje ve takip işlerini anlamlandırmanıza yardımcı olur.

Dezavantajı?

Tüm proje yönetimi yazılımları Apple cihazlarla veya MacOS ile uyumlu değildir. Mükemmel görev uygulamasını bulup, bilgisayarınızda veya telefonunuzda çalışmadığını fark etmek kadar üzücü bir şey yoktur. 👀

Ancak endişelenmeyin, Mac kullanıcıları için en iyi yapılacaklar uygulamalarını bulmak için gerekli araştırmayı yaptık. Kaliteli bir görev yönetimi uygulamasını nasıl bulacağınızı ve Mac kullanıcıları için en iyi görev yönetimi uygulamalarının listesiyle aramanızı nasıl başlatacağınızı göstereceğiz.

Mac için görev yönetimi uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Görev yönetimi uygulamaları verimlilik sorunlarınızın tümünü çözmez, ancak en önemli görevleri veya projeleri öne çıkararak iş gününüzü kesinlikle kolaylaştırır.

Yüksek kaliteli görev yönetimi özellikleri şunları içerir:

Çoklu platform uyumluluğu: Her şeyden önce, uygulama iPhone, iPad, Mac ve diğer Apple cihazlarınızla uyumlu olmalıdır. Web tabanlı uygulamalar, yerel cihazınızda değil bulutta çalıştıkları için genellikle güvenli bir seçimdir. Android cihazlar veya Windows bilgisayarlarla uyumluluğu da göz önünde bulundurmalısınız. Sonuçta, görevleri yönetmek için diğer insanlarla birlikte çalışıyorsunuz ve herkesin Mac kullandığı pek olası değildir

Entegrasyonlar: Görev ve proje yönetimi yazılımları tek başlarına harika, ancak teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre olduklarında daha da güçlü hale geliyorlar. Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook veya Google Takvim ile yerleşik entegrasyonlar sunan araçları arayın. Platformlar arasında geçiş yapmanız ne kadar az olursa, asıl işinize odaklanmak için o kadar fazla zamanınız olur

Sağlam kullanıcı arayüzü: Muhtemelen fazladan saatlerce zamanınız yoktur. Kullanımı için hiçbir eğitim gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir görev yönetimi uygulaması seçerek Muhtemelen fazladan saatlerce zamanınız yoktur. Kullanımı için hiçbir eğitim gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir görev yönetimi uygulaması seçerek zaman ve zahmetten tasarruf edin . Günlük programınızda neler olduğunu hızlıca görebilmeniz için Kanban görünümü veya Gantt grafiği gibi birden fazla görünüm içermelidir

Görevlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde sıralayın ve tek bir tıklama ile basamaklı görünümler oluşturarak bir adım önde olun ve önemli olanlara öncelik verin

Mac kullanıcıları için en iyi 10 görev yönetimi uygulaması

Görevleri her zaman yapışkan notlar veya not alma uygulamalarıyla yönetebilirsiniz, ancak bu seçenekler sizi sorumlu tutmaz ve takım işbirliğine kesinlikle izin vermez.

İyi haber şu ki, piyasada Mac kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış birçok yüksek kaliteli görev yönetimi aracı var. İşte tüm zamanların favorilerimizden 10 tanesi. 🌻

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı görev yönetimi aracıdır ve bunun nedenini anlamak zor değil.

ClickUp Görevleri, projeleri, toplantı notlarını ve durum raporlarını iş akışınıza entegre eder. Tüm işlerinizi, çalışma tarzınıza göre şekillenen sezgisel bir platformda tek bir yerde toplayın.

Yinelenen görevler ayarlayın, görevleri iş arkadaşlarınıza (hatta yüklenicilere) atayın, her görev için özel alanlar veya yorum konuları oluşturun — ClickUp hepsini yapar. Platform, en karmaşık iş planlarını bile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için görev bağımlılıkları, zaman yönetimi araçları ve alt görevler içerir. 🤩

Mac için bu görev yönetimi uygulaması, sonraki adımlar için beyin fırtınası yapabilmeniz için bir Not Defteri ile birlikte gelir. Notlarınızı tek bir dokunuşla görevlere dönüştürmeyi çocuk oyuncağı haline getiriyoruz, böylece bir daha asla çift girdi yapmanız gerekmez.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hatırlatıcılar: Hiçbir görevi atlamayın. ClickUp bildirim sıklığını ve teslimat seçeneklerini özelleştirin. E-posta, masaüstü veya mobil cihazlar üzerinden bildirimler alın ve evet, hepsi MacOS ve iOS'ta çalışır

Şablonlar: Yeni bir projeye başladığınızda görevler veya listeler oluşturmak için değerli zamanınızı boşa harcamayın. Hazır Yeni bir projeye başladığınızda görevler veya listeler oluşturmak için değerli zamanınızı boşa harcamayın. Hazır ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu kullanın veya kendi şablonunuzu oluşturun

Öncelikler: Günlük görevlerinizin arka arkaya sıralandığı bir akış pek yardımcı olmuyor, değil mi? Bazı görevlerin diğerlerinden daha acil olduğunu biliyoruz, bu yüzden ClickUp görevleri renk kodlarıyla ayırma fonksiyonuna sahiptir

Görünümler: ClickUp'ın iş yapma şeklini zorlamak yerine, platform sizin iş yapma tercihinize göre uyum sağlar. ClickUp, Pano görünümü, Liste görünümü, Box görünümü, Takvim görünümü, Tablo görünümü, Zaman çizelgesi görünümü ve Beyaz Tahta görünümü dahil olmak üzere toplam 15 görünümle birlikte gelir ve tümü birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olur

Otomasyon : Görevleri güncellerken veya oluştururken karmaşık otomasyon özellikleriyle ş Akışınızdan tekrarlayan görevleri çıkarın

Özelleştirme: Kişisel görevlerinizin yapılacaklar listesini oluşturun veya görev yönetimi özelliklerini kullanarak departman ve takımların görevlerini daha iyi yönetin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi özellikler yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Things 3

Things 3 aracılığıyla

Things 3, kişisel ve işle ilgili yapılacakları tek bir yerde birleştiren basit ama güçlü bir görev yönetimi uygulamasıdır. İş KPI'larınızı ve maraton antrenman sürelerinizi izlemek için bir araç arıyorsanız, Things 3 tam size göre.

Things 3'ün mobil sürümü de vardır. Ancak, Mac masaüstü uygulaması, iş akışlarınızı otomatikleştiren Kısayollar entegrasyonu gibi ek özelliklere sahiptir. Ayrıca, diğer uygulamalardan farklı kılan bir koyu mod ve bileşenler de vardır.

Things 3'ü seviyoruz çünkü yapılacaklar listenizi ve takvim etkinliklerinizi basit bir Bugün görünümünde görüntüler. Sosyal hayatı olanlar ve çalışan ebeveynler için vazgeçilmez olan, gece rutinlerinizi yönetmenize yardımcı olacak Bu Akşam görünümünü de ekleyebilirsiniz. 🦋

Things 3'ün en iyi özellikleri

Paylaşım uzantısı özelliği, diğer uygulamalardan ve sitelerden içerik kullanarak yapılacaklar listesi oluşturmayı mümkün kılar

Things 3, yapılacak işleri takvim görünümüyle birleştirir, böylece gün içinde yapmanız gerekenleri hızlıca görebilirsiniz

Things 3, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilir ve tüm Apple cihazlarınız arasında senkronizasyon sağlar

Things 3 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer görev yöneticisi uygulamalarına kıyasla biçimlendirme özelleştirme eksikliğinden şikayetçi

Things 3, Things 2'de bir seçenek olan Apple dışındaki cihazlarla senkronizasyonu artık desteklemiyor

Proje yönetimi yetenekleri ve anahtar özellikler bu listedeki diğer yazılımlar kadar sağlam değildir

Things 3 fiyatlandırması

49,99 $

Things 3 puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

Things 3 alternatiflerini inceleyin!

3. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, görev yöneticisi uygulaması ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bugün ve Yaklaşan görünümleriyle yapılacaklar listenizde neler olduğunu görün veya görevlerinize farklı bir görünüm kazandırmak için kendi özel filtre görünümlerinizi ayarlayın.

Todoist, yinelenen görevler, alt görevler, öncelikli görevler, hatırlatıcılar (sadece Pro planında) ve işbirliği gibi birçok özelliği kullanıma hazır olarak sunar. Görev Görünümü'nü sevmiyorsanız, Todoist size Kanban Panosu Görünümü'nü kullanma olanağı sunar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil tanıma özelliği, ayrıntıları kolayca doldurmanızı sağlar

Özel filtreler, görevleri projeye veya önceliğe göre sıralamanızı sağlar

Her göreve daha fazla bağlam sağlamak için yorum ekleyebilir veya dosya yükleyebilirsiniz

Todoist sınırlamaları

Görev hatırlatıcıları istiyorsanız Pro planı için ödeme yapmanız gerekir

Todoist, diğer görev ve proje yönetimi yazılımlarına kıyasla sınırlı görünüm seçeneklerine sahiptir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Bonus: Mac için Zihin Haritalama Yazılımı!

4. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, kurumsal düzeyde bir verimlilik uygulamasıdır. Bu kod gerektirmeyen platform, çoğunlukla programlama takımları için tasarlanmıştır, ancak herkes güçlü özelliklerinden yararlanabilir.

Airtable'ın harika yanı, takım üyeleriniz için özel bir görev yönetimi uygulaması oluşturabilmeniz ve hatta bunu başkalarıyla paylaşmak için çalışan bir ürüne dönüştürebilmenizdir. 🙌

Airtable ayrıca yerel AI ile birlikte gelir. Örneğin, "Bir pazarlama müdürü olduğunuzu varsayın ve bir ürün özeti yazın" gibi AI komutları verebilirsiniz. AI'nın ürettiği içeriği elbette gözden geçirmelisiniz, ancak AI'yı bir görev yönetimi uygulamasıyla entegre etmek oldukça kullanışlıdır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Airtable, verilerinizi diğer sistemlerle senkronize eden ve tüm bilgilerinizi tek bir sistemde toplayan ilişkisel bir veritabanına sahiptir

Airtable Otomasyonları, tetikleyici ve eylem mantığı ile iş akışlarını özelleştirmenizi sağlar

Airtable sınırlamaları

Airtable birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar raporların ve grafiklerin çok özelleştirilebilir olmadığını söylüyor

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $/koltuk, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Aylık 20 $/koltuk, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

Mac kullanıcıları için en iyi geliştirici araçları hakkında bilgi edinin!

5. Microsoft Yapılacaklar

Microsoft aracılığıyla

Mac cihazlar için Microsoft görev yönetimi uygulamasını kullanmak garip gelebilir. Ancak Microsoft hayranı bir şirkette çalışıyorsanız ve Mac'inizden vazgeçmek istemiyorsanız, Microsoft To Do harika bir uzlaşma seçeneğidir.

Evet, doğru: Microsoft To Do, Mac cihazlarda da çalışır. 💻

Microsoft To Do, platformlar arası bir görev yönetimi uygulamasıdır, yani iş görevlerinizi Mac masaüstünüzde veya mobil uygulama üzerinden planlayabilirsiniz. Mac kullanıcıları için diğer görev ve proje yönetimi yazılımları gibi gelişmiş otomasyonlar veya özellikler içermez.

Ancak, öğrenme eğrisi olmayan, sade bir görev uygulaması istiyorsanız, Microsoft To Do tam size göre olabilir.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Microsoft To Do, Outlook Görevleri ile entegre olarak tüm görevlerinizi tek bir yerde toplar

Uygulama iPhone, Android, Windows ve web'de mevcuttur

Microsoft To Do sınırlamaları

Microsoft To Do'ya erişmek için Microsoft 365 aboneliğinizin olması gerekir

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 8,25 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)

6. OmniPlan

OmniGroup aracılığıyla

OmniPlan, mobil ve masaüstü cihazlarda kullanabileceğiniz Apple'a özel bir görev yönetimi uygulamasıdır. İşinizin teslim tarihi veya zamanı önemliyse, OmniPlan sizi ve takımınızı işlerinizi takip etmenize yardımcı olur. 📈

OmniPlan, çakışmasız planlama için birden fazla takım takvimini de ekler. Yerleşik Kazanılmış Değer Analizi, projenizin bütçesi, ilerlemesi ve değeri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler de sağlar.

OmniPlan'ı benzersiz kılan, bir kez satın aldığınızda gerçekten sahibi olabilmenizdir — SaaS'ın her şeyin olduğu bir çağda bu çok sıra dışı bir durumdur. Fiyatı pahalıdır, ancak bir kez satın aldığınızda Mac, iPhone ve iPad'de evrensel erişim elde edersiniz. Tüm v4 güncellemelerine sahip olursunuz, ancak gelecekteki sürüm güncellemeleri için yeniden satın almanız gerekir.

OmniPlan'ın en iyi özellikleri

OmniPlan, hızlı proje kurulumu için üç görev yönetimi şablonu içerir

Her görev için başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabilirsiniz

OmniPlan, tüm projelerinizi üst düzeyde görüntüleyebilmeniz için çoklu proje gösterge paneli içerir

OmniPlan sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda veri veya görevle çalışırken hatalar ve gecikmeler yaşıyor

Diğer kullanıcılar, platformun diğer görev yönetimi yazılımlarını keyifli hale getiren dikkat çekici unsurların eksik olduğunu söylüyor

OmniPlan fiyatlandırması

Abonelik: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

v4 Standart Lisans: 199,99 $ tek seferlik

v4 Pro Lisansı: 399,99 $ tek seferlik

OmniPlan puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (15 yorum)

Capterra: 4,3/5 (19 yorum)

7. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, dijital Kanban panosu uygulamalarının öncüsüdür, ancak günümüzde pano görünümlerinden çok daha fazlasını sunmaktadır. Trello'yu kullanmak için her proje için bir pano oluşturun, proje için adımların bir listesini oluşturun ve her görevi temsil eden kartlar oluşturun. Projeyi ilerletirken kartları listenin her aşamasına sürükleyip bırakın.

Adımlara odaklanan Trello, çok aşamalı veya devredilen projeler için idealdir. Programlama, içerik oluşturma, işe alım ve daha fazlası için mükemmeldir. ⚒️

Kanban panolarını sevmiyorsanız, Trello'da Zaman Çizelgesi görünümü ve Takvim görünümü gibi başka görünümler de mevcuttur.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello, Slack ve Jira gibi popüler araçlarla düzinelerce entegrasyona sahiptir

Butler Otomasyon, iş akışınızı hızlandırmak için her Trello panosunda bulunan kod gerektirmeyen bir özelliktir

Trello sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha gelişmiş otomasyonlar ister

Ücretsiz sürüm, dosya boyutlarını ve entegrasyonları sınırlar

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.600+ yorum)

8. GoodTask

GoodTask aracılığıyla

GoodTask, Apple Hatırlatıcılar ve Takvimler'e dayalı bir Mac görev yönetimi uygulamasıdır. Mac'inizde zaten Hatırlatıcılar ve Takvimler kullanıyorsanız, GoodTask iş süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Elbette, GoodTask basit görev kontrol listeleri sunar. Ancak aynı zamanda karmaşık projelerin tüm iş kapsamını da yönetir. Tüm takvim etkinliklerini görevlerinizle entegre eder, böylece tüm yapılacaklarınızı ter dökmeden yönetebilirsiniz. 💪

GoodTask'ın en iyi özellikleri

GoodTask, hareket halindeyken görev yönetimi için iPhone ve Apple Watch bileşenleriyle birlikte gelir

Akıllı Listeler, otomatik olarak oluşturulan kategorilerle görevleri filtreler

Hızlı Eylemler ve metin parçacıklarıyla görevleri hızla ekleyin

GoodTask sınırlamaları

GoodTask yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Mac için diğer proje yönetimi yazılımlarının sunduğu daha gelişmiş otomasyon ve şablon özellikleri yoktur

GoodTask fiyatlandırması

39,99 $

GoodTask puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

9. TickTick

TickTick aracılığıyla

TickTick, iş ve yaşam için bir görev yönetimi uygulaması olarak tanıtılıyor; Yeni Yıl kararlarınızın ve işlerin son teslim tarihlerinin sorumluluğunu üstlenmenizi sağlar.

Bu görev yönetimi yazılımı, kutudan çıktığı gibi beş farklı takvim görünümüyle birlikte gelir. Programınızı yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, bu uygulama bunu yapmak için gerekli güce sahiptir. Ayrıca diğer kullanıcılarla takım işbirliği yapmanıza da olanak tanır. Dolayısıyla, proje yürütme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, TickTick bunu da halleder.

TickTick'in en iyi özellikleri

TickTick, 10 farklı platformda senkronizasyon sağlar

TickTick, Siri ve sesli girişlerle entegre olarak yazma ihtiyacını azaltır

"Can Sıkıcı Uyarı", çok önemli görevler tamamlanana kadar size hatırlatmaya devam eden eğlenceli ama kullanışlı bir özelliktir

TickTick sınırlamaları

Bazı kullanıcılar TickTick mobil uygulamasında hatalar ve gecikmeler olduğunu bildiriyor

Diğer kullanıcılar, görev hatırlatıcılarının cihazlarında bildirimler yoluyla geldiğini, ancak e-posta hatırlatıcılarını tercih ettiklerini söylüyor

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 27,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100 yorum)

10. Sunsama

Sunsama aracılığıyla

Sunsama, kasıtlı görev planlaması ile sizi sakin ve üretken tutacak bir Mac görev yönetimi uygulaması olarak tanıtılıyor. İş ve özel hayat dengesini korumaya çalışan herkes için ideal bir görev yönetimi çözümü. 🧘

Saat 7'de Johnny'nin maçına yetişmek istiyorsanız, Sunsama'da iş bitirme saatini 5 olarak ayarlayın. Uygulama, zamanınızı ve yapılacak işlerinizi yöneterek işten doğru zamanda çıkmanızı sağlar.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Sunsama, Trello ve Asana gibi diğer görev yöneticilerinden ve Gmail ve Outlook'tan e-postalardan veri alır

Timeboxing ile görevleri takviminize planlayın, böylece kimse önemli işlerinizi bölmesin

Sunsama sınırlamaları

Sunsama iki haftalık ücretsiz deneme sunar, ancak ücretsiz bir seçeneği yoktur

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Yıllık Abonelik: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Aylık Abonelik: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Sunsama puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (20 yorum)

Her şeyi yapan Mac görev yönetimi uygulamasıyla devam edin

Mac için birçok görev ve proje yönetimi yazılımı bulunmaktadır. Ancak işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz gerekiyorsa, ClickUp'ı tercih edin.

ClickUp, zaman takibi, işbirliği araçları, görev listeleri, şablonlar ve çok daha fazlasını tek bir yerde birleştirir. Her şey için farklı platformlar arasında geçiş yapmak yerine, tüm işlerinizi tek bir yere getirerek hiç olmadığı kadar zaman kazanın. 🏆

Avantajları kendiniz görün ve ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun.