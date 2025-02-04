2025'in En İyi 15 Pipedrive Alternatifi ve Rakibi

ABC. Her zaman kapanış yapın. ?
Alec Baldwin'in Glengarry Glen Ross filminde bu mantrayı agresif bir şekilde tekrarladığını hatırlıyor musunuz? Artık, karakterinin yaklaşımına katılıp katılmadığımıza bakılmaksızın, bu mantra kafalarımızda ücretsiz olarak yaşıyor. ?
Pipedrive, satış sürecini kolaylaştırmak ve anlaşmaları ilerletmek için etkili bir araçtır; filmdeki satış elemanlarının kesinlikle sahip olmak isteyeceği türden bir çözüm.
Oluşturucularına göre Pipedrive, "satışçılar tarafından satışçılar için tasarlanmış ilk CRM"dir. Kullanıcıları, platformu kullanmaya başlamadan önceye göre ortalama %28 daha fazla anlaşma yaptıklarını bildiriyor.
Popülerliğine rağmen, bu yazılım herkesin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Belki de daha uygun fiyatlı bir Pipedrive CRM alternatifi veya özel ihtiyaçlarınıza daha uygun özelliklere sahip bir alternatif arıyorsunuz. Öyleyse, doğru yerdesiniz!
Satış operasyonlarınızı kolaylaştırmak için mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla en iyi 15 Pipedrive alternatifi listesini derledik.
Pipedrive alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Pipedrive'ın temel satış özellikleri onu çok popüler hale getiriyor. Pipedrive alternatiflerini değerlendirirken, yeni aracınızın sadece güçlü yönleriyle eşleşmesini değil, aynı zamanda satış takımları ve müşteri ilişkileri yönetimi için biraz daha fazlasını sunmasını da sağlayın. Dikkat etmeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Görsel satış boru hattı: Her bir anlaşmanın durumunu ve satış takımınızın atması gereken adımları hızlıca anlamanızı sağlar
- Özelleştirme seçenekleri: Her işin satış takımları için kendine özgü bir süreci vardır, bu nedenle satış sürecine özel aşamalar ve alanlar ekleyebilmelisiniz
- Takım işbirliği: CRM yazılımınız, takımınızın güncellemeleri paylaşmasına ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyorsa verimlidir
- Etkinlik hatırlatıcıları: Tüm satış takımlarınızın etkinliklerini takip etmek, anlaşmaları kapatmak için çok önemlidir. Hatırlatıcılar planlayabilen CRM yazılımı, hiçbir takip işlemini kaçırmamanızı sağlar
- Segmentasyon ve potansiyel müşteri yönetimi: Potansiyel müşterileri filtrelemek, kategorilere ayırmak ve segmentlere ayırmak, erişiminizi ve iletişiminizi daha hedefli ve etkili hale getirebilir
- İletişim geçmişi: Her bir kişi ile olan etkileşimlerin kapsamlı bir kaydına erişebilmek, satış ekibinizin başarılı olmasına yardımcı olacak güçlü ilişkiler kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olabilir
- Raporlama ve analiz: Ayrıntılı raporlar ve analiz araçları, satış performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur
Kullanabileceğiniz En İyi 15 Pipedrive Alternatifi
Pipedrive, satışa odaklanan keskin yaklaşımıyla popülerlik kazanmıştır. Ancak bunun kendi dezavantajları da vardır. Takımınız kapsamlı pazarlama otomasyonu özelliklerine ihtiyaç duyuyorsa, Pipedrive yeterli olmayabilir.
Ayrıntılı raporlama özellikleri arıyorsanız, başka bir yere bakmanız gerekecek. Ancak Pipedrive tüm ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa endişelenmeyin, biz size destek olacağız!
Satış ve pazarlama takımlarınızın iş süreçlerini iyileştirmek için bir sonraki satış CRM yazılımınız olabilecek en iyi 15 Pipedrive rakibi hakkındaki incelemelerimize göz atın.
1. ClickUp
ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği, görev otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için geniş bir özellik aralığına sahip hepsi bir arada bir CRM ve proje yönetimi çözümü arıyorsanız, mükemmel bir Pipedrive CRM alternatifidir
CRM yazılımınız olarak ClickUp ile başlamak, takımınızı iyi organize edilmiş bir dijital ofise taşımak gibidir. İlk adım, ClickUp'ın CRM şablonunu indirmektir. Bu şablon, alanlar, klasörler ve listeler dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini yönetmek için bir başlangıç yapısı sağlar.
Görsel iş akışları için Pano görünümü veya ayrıntılı görev organizasyonu ve optimum kaynak yönetimi için Liste görünümü gibi görünümler ekleyerek kişileri görüntüleme ve yönetme şeklini özelleştirin.
Müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? Telefon numaraları veya tercih edilen iletişim yöntemleri gibi önemli ayrıntıları izlemek için özel alanlar ekleyin.
Özelleştirme demişken, önceden var olan CRM iş akışı durumlarını değiştirebilir veya kendi durumlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir görevin bulunduğu aşamaya hızlı ve net bir bağlam sağlarlar.
Bir yorumunuz veya güncellemeniz mi var? Müşterilere veya takım üyelerine atayarak herkesi bilgilendirin. Masaüstü, mobil veya tarayıcınızda takımınızla bağlantıda kalın, sohbet edin ve belgeleri paylaşın.
Otomasyonlar, belirli bir eylem tamamlandığında görev durumunu değiştirmek gibi rutin görevleri yerine getirerek verimliliği artırır ve böylece daha stratejik öneme sahip işler için alan açar.
ClickUp güçlü bir etki yaratır, ancak seçeneklerin çokluğu göz korkutucu gelebilir. Şu anda CRM yazılımı kullanmaya hazır olmasanız bile, ClickUp CRM alternatifleri olarak kullanabileceğiniz diğer ücretsiz müşteri yolculuğu şablonları sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Örneğin inşaat profesyonelleri veya pazarlama yazılımı olarak çeşitli sektörlerde kullanılabilecek kadar çok yönlüdür
- Daha verimli satış yönetimi için kolayca özelleştirilebilir CRM özellikleri
- Tüm pazarlama ve satış görevlerinizi tek bir alanda yönetmek için düzenlenebilir şablonlar
- Loom, Google Takvim, Front, Slack, Calendly ve Zoom dahil 1.000'den fazla uygulama ve işbirliği aracıyla entegre olur
- Liste, Pano, Takvim ve Tablo gibi çeşitli CRM çözümü görünümleri
- Özel alanlar ve özelleştirilebilir iş akışları
- Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama
- Otomasyonlar rutin idari görevleri ortadan kaldırır
- Güçlü raporlama ve analiz araçları
ClickUp sınırlamaları
- Ara sıra uzun yükleme süreleri
- Yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir fiyat planı almak için satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
2. Freshsales
via Freshsales
Daha büyük Freshworks yazılım paketinin bir parçası olan Freshsales, benzersiz bir özellik sunar: Freddy adında bir AI asistanı.
O, her zaman verileri ve kalıpları tarayarak sizden satın alma olasılığı en yüksek müşterileri belirleyen, gizli silahınızdır. Freddy aynı zamanda biraz titizdir ve yinelenenleri bulup birleştirerek müşteri veritabanınızı düzenli tutar. Ayrıca, potansiyel müşterilere ilgi çekici, kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamanıza yardımcı olan yetenekli bir yazardır.
Ve tam da yeterince iş yaptığını düşündüğünüz anda, Freddy dijital kolları sıvayıp geçmiş verileri ve e-postaları analiz ederek bir sonraki adımlarınızı önerir. Bu müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, satış süreçlerinizde bir adım öne geçmek için idealdir.
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama — AI asistanı Freddy, potansiyel müşterileri etkileşimlerine ve dönüşüm olasılıklarına göre sıralar
- Özel alanlar, iş akışları ve veri yönetimi yöntemleri
- Güçlü raporlama, analiz ve anlaşma izleme özellikleri
- Takip e-postaları göndermek veya potansiyel müşterileri farklı takım üyelerine atamak gibi belirli koşullar altında tetiklenen otomatik iş akışları
- Gmail, Outlook, HubSpot ve Magento gibi popüler üçüncü taraf araçlarla entegre olarak tüm müşteri bilgilerinizi ve satış süreçlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olur
Freshsales sınırlamaları
- Müşteri desteği bazen yavaş yanıt veriyor
- CRM yazılımı için sınırlı raporlama ve analiz
Freshsales fiyatlandırması
- Büyüme: üç kullanıcı için ücretsiz, ardından kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Freshsales puanları ve yorumları
3. Salesforce Satış Bulutu
via Salesforce
Salesforce Sales Cloud, büyük satış takımları ve birinci sınıf bir hizmet alabilenler için mükemmel bir CRM çözümüdür. Kapsamlılığıyla tanınır ve diğer CRM araçlarının karşılaştırıldığı bir endüstri standardı olarak kabul edilir.
Platform, belirli takım üyelerinin her bir anlaşmaya atanmasına olanak tanıyan özelliklere sahiptir, bu da iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca, satış araç kutunuzda vazgeçilmez bir araç olan tahminlerinizi daha doğru hale getirmenize yardımcı olan gelişmiş tahmin yeteneklerine sahiptir. ?
Salesforce, potansiyel müşteri yakalama ve yönetimi konusunda en başarılı platformdur. Web'den potansiyel müşteri yakalama özelliği sayesinde, web sitenizi ziyaret edenleri potansiyel müşterilere dönüştürebilirsiniz.
Ve çok kanallı pazarlama kampanyaları? Salesforce'un farklı kanallardaki etkileşimleri ayrıntılı olarak izlemesi, hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Son derece özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyon özellikleri
- AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama ve müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim
- 24 saat müşteri desteği
- Daha fazla işlevsellik ve özelleştirme için çeşitli eklentiler
- Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri
- Zengin entegrasyon yetenekleri
Salesforce sınırlamaları
- Küçük işletmeler veya satış ekipleri için çok pahalı olabilir
- Öğrenme eğrisi oldukça dik
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Salesforce puanları ve yorumları
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4. Pipeliner CRM
via Pipeliner
Pipeliner'ın yüksek kullanıcı puanları tesadüf değildir. Bu CRM yazılımının sihirli formülü nedir? Her şey kullanıcı deneyiminde. Sadece yöneticilere değil, satış temsilcilerine de günlük görevlerinde destek olan bir araç hayal edin.
Kullanıcılar, potansiyel müşteriler, kişiler, hesaplar ve raporlar için çeşitli görünümlerden birini seçebilir. Bu özelleştirme seçenekleri, pazarlama kampanyalarınız da dahil olmak üzere daha sezgisel ve verimli bir iş akışı sağlayarak işi kolaylaştırır.
Pipeliner, kullanıcıların yönetici izni olmadan formlar oluşturup, alanları özelleştirip, sütunlar ayarlayabileceği bir sanal alan gibidir. Satış otomasyonu özellikleri, görsel bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak platform içindeki iş akışlarını ve görevleri otomatikleştirir.
En iyi yanı ne mi? Tüm bunları tek bir satır kod yazmadan başarabilirsiniz.
Pipeliner CRM'nin en iyi özellikleri
- Automatizer—kod gerektirmeyen bir iş akışı ve satış otomasyon motoru
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- i̇ş süreçlerinizi iyileştirmek için 200'den fazla yerel entegrasyon
- Satış raporlarına kolay erişim ve anlaşılması kolay raporlar
- Satış temsilcileri için beş farklı hedef görünümü ile her zaman görünür hedef izleme
- Kaçırılan anlaşmalar, daha sonra analiz veya yeniden etkinleştirme amacıyla tüm ayrıntılarıyla birlikte arşivde saklanır
Pipeliner CRM sınırlamaları
- Arama seçeneği verimlilik açısından iyileştirilebilir
- Sınırlı görsel sunum ve rapor biçimlerinde çeşitlilik eksikliği
- Ücretsiz sürüm yok, ancak ücretsiz deneme sürümü sunuluyor
Pipeliner CRM fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 85 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Pipeliner CRM puanları ve yorumları
5. Çevik CRM
via Agile CRM
Agile CRM, kapsamlı ücretsiz planı ile öne çıkan, kullanıcı dostu bir araçtır. Kitapları türe göre sınıflandıran bir kütüphaneci gibi, kişi gruplarınızı ustalıkla kategorilere ayıran sezgisel bir kişi yönetim sistemine sahiptir. ?
İş akışınızı ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için kişilerinizi müşteri, potansiyel müşteri veya iş ortağı olarak etiketleyebilirsiniz.
Agile CRM'nin belki de en benzersiz yönü, her üyenin performansını karşılaştırarak satış takımınızda sağlıklı bir rekabet ruhu oluşturmasıdır. Satış süreci oyunlaştırılmıştır, bu da takım ruhunu güçlendirir ve herkesin performansını artırmaya teşvik eder.
Agile CRM'nin en iyi özellikleri
- 360° kişi görünümü, konuşmalar, arama notları, sosyal medya varlığı ve web etkinliği dahil olmak üzere her kişi hakkında ayrıntılı bilgiler sunar
- Zaman çizelgesi, tek bir sayfada iletişim etkileşimlerinin kronolojik bir görünümünü sağlar
- Potansiyel müşteri puanlama, faiz gösteren potansiyel müşterilerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar
- Otomatik Arama özelliği, tek bir tıklama ile birden fazla kişiyi otomatik olarak aramanızı sağlar
- Randevu planlama, takviminizi çevrimiçi olarak paylaşmanıza ve davetleri ve takipleri otomatikleştirmenize olanak tanır
- Satış oyunlaştırma verimliliği artırır
- Lead Prospector aracı, Chrome tarayıcısından tek bir tıklama ile potansiyel müşterileri, görevleri ve anlaşmaları kolayca eklemenizi sağlar
Agile CRM sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Müşteri desteği bekleme süresi uzun olabilir
Agile CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz: on kullanıcı için
- Başlangıç: 9,99 $/ay kullanıcı başına
- Normal: 39,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 64,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Agile CRM puanları ve yorumları
6. Nimble
via Nimble
Nimble, sosyal medyanın gücünden yararlanmak isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Bu hepsi bir arada platform, sosyal ağları doğrudan CRM'nize entegre ederek, gündelik sosyal sohbetleri anlamlı bağlantılara ve eyleme geçirilebilir potansiyel müşterilere dönüştürmenizi sağlar.
Facebook, Twitter veya LinkedIn'den kişi eklemek mi istiyorsunuz? Çok kolay, birkaç tıklama ile hallolur. Kişiler eklendikten sonra Nimble, ismine yakışır bir şekilde tüm etkileşimlerinizi çevik bir şekilde toplar ve sıralar. Bu sayede, yeni bağlantılardan son iş değişikliklerine kadar kişilerin en son güncellemelerinden her zaman haberdar olursunuz.
Nimble'ın en iyi özellikleri
- İletişim yönetimi, tüm iletişim bilgilerini ve etkileşim geçmişini birleştirir
- Sosyal medyada müşteriler hakkında gerçek zamanlı içgörüler için gelişmiş sosyal dinleme araçları
- Ş Akışı otomasyonu ve özelleştirme
- Aramalar ve toplantılar gibi çevrimdışı etkinlikleri belgeleyebilir, kapsamlı kayıt tutma için bunları belirli kişilere bağlayabilirsiniz
- Çeşitli kategorilerdeki 70'den fazla uygulama ile yerel entegrasyon
Nimble sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil
- Küçük işletmelere yönelik olduğu düşünüldüğünde nispeten pahalıdır
- Yalnızca ücretli planlar mevcuttur, ancak ücretsiz deneme seçeneği vardır
Nimble fiyatlandırma
- Nimble Business: Kullanıcı başına aylık 24,90 $
*Listelenen fiyat, yıllık fatura modeline aittir
Nimble puanları ve yorumları
7. Insightly
via Insightly
Insightly, satış işinizin idari yönlerini kolaylaştırır. Müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle ilgili her şey için bir dijital kayıt tutucu ve asistan olarak düşünün; ayrıca bazı kullanışlı proje yönetimi özellikleri de sunar. ✨
Her müşteri hakkında isim, başlık, telefon numarası, e-posta ve hatta fotoğraf gibi ayrıntılı bilgileri saklayabilirsiniz. Potansiyel müşterinizle nasıl tanıştığınızı hatırlamak mı istiyorsunuz? Insightly bunu da halleder.
Insightly, potansiyel müşterilerinizin sadece potansiyel müşteri adaylarından gerçek müşterilere dönüşme sürecini izlemenize yardımcı olur. Her bir müşteri adayının hangi aşamada olduğunu görebilir ve Insightly, potansiyel müşterilere ilk yanıt e-postalarını göndermek gibi bu sürecin bazı kısımlarını otomatikleştirebilir.
Insightly'nin en iyi özellikleri
- Proje yönetimi özellikleri, görevleri düzenlemenize, proje ilerlemesini izlemenize, roller atamanıza ve projeyle ilgili iletişimi sorunsuz bir şekilde entegre etmenize olanak tanır
- Otomatikleştirilmiş iş akışları, e-posta yanıtları ve görev atama
- Web'den müşteri adayı yakalama, web sitenizdeki form gönderimlerinden CRM sisteminizde otomatik olarak müşteri adayları oluşturur
- Özelleştirilebilir satış boru hatları, satış sürecinizin aşamalarını tanımlamanıza ve anlaşmaların kapanmasına yönelik ilerlemeyi izlemenize olanak tanır
- Kapsamlı raporlama ve gösterge paneli işlevleri, satışları, performansı, verimliliği ve diğer metrikleri analiz etmenize yardımcı olur
Insightly sınırlamaları
- Raporları özelleştirmek zordur
- Karmaşık kurulum ve yalnızca ücretsiz deneme sürümü sunar
Insightly fiyatlandırma
- Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Insightly puanları ve yorumları
8. Çalışma kitapları
via Workbooks
Workbooks, Satış, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri ve Finans ekipleri için CRM çözümleri sunar. Bu, geleneksel CRM özelliklerinin yanı sıra, bilet sistemi ve birden fazla para birimini destekleme gibi birkaç egzotik özelliğe de sahip olduğu anlamına gelir.
Satış boru hattınızı yönetmek için Workbooks'u seçerseniz, müşterilerinizi tanımak için iletişim yönetimi özelliğini kullanarak başlayın; müşterilerinizin profillerini oluşturun, ihtiyaçlarını anlayın ve yaklaşımınızı özelleştirin. Ardından satış faaliyetlerinizi izleyin ve fırsatları yöneterek anlaşmalarınızı etkili bir şekilde ilerletin.
Otomasyon sıkıcı işleri ortadan kaldırarak ilişkiler kurmaya odaklanmanızı sağlar. Bir hedefe ulaşmanız mı gerekiyor? Tahminler ve gerçek zamanlı metrikler size destek olur. Anlaşmayı kapatma zamanı geldiğinde ise iki tıklama yeterlidir; teklif siparişe dönüşür. ?
Workbooks'un en iyi özellikleri
- Veri zenginleştirme, daha doğru müşteri profilleri oluşturmak için CRM verilerinizi geliştirir
- Abonelikler ve Yenilemeler özelliği, sözleşme yenilemeleri için hatırlatıcıları otomatikleştirir ve gelecekteki abonelik düzeylerini tahmin edebilir
- Müşteri etkileşimlerinin 360° görünümü, etkinlikleri ve potansiyel ek satış fırsatlarını izlemeye yardımcı olur
- Otomatikleştirilmiş iş akışları, tekrarlayan görevleri kolaylaştırır
- Satış boru hattınız ve bireysel temsilcilerin performansına ilişkin gerçek zamanlı raporlar ve eyleme geçirilebilir içgörülerle iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin
Çalışma kitaplarının sınırları
- Şirketiniz büyüdükçe (müşteri verilerinizle birlikte) ölçeklenebilirlik bir sorun haline gelebilir
- Bazı kullanıcılar, potansiyel müşteri oluşturma konusunda kullanıcı dostu bulmuyor
Workbooks fiyatlandırması
- CRM: Kullanıcı başına aylık 39 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 79 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretsiz deneme imkanı sunmaktadır
Çalışma kitapları derecelendirmeleri ve yorumları
9. Bitrix24
via Bitrix24
Bitrix24, ilk başta anlaması biraz zor olan yeni bir gadget gibidir, ancak bir kez öğrendikten sonra verimliliğinizi yepyeni bir düzeye taşır. Bu CRM aracı her şeyi bir arada sunar: müşteri adayı yönetimi , proje yönetimi ve hatta kendi yardım masanızı kurma .
Bunu kişisel sekreteriniz olarak düşünün, tüm potansiyel müşterilerinizin bilgilerinin sisteme düzgün bir şekilde girmesini sağlayarak kaçırılan fırsatlara yer bırakmaz. Herkesin güncellemeler ve işbirlikleri ile bilgilendirildiği, hatta HD video görüşmelerin de dahil olduğu sanal bir yuvarlak masa gibi. Ayrıca şık bir satış planlayıcı ve görev otomasyonunun sihrini de elde edersiniz.
Zor öğrenme süreci bir sorun olabilir, ancak biraz sabırla Bitrix24 satış başarılarınızın sırrı olabilir. ?
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Müşteri verilerinizi daha iyi yönetmek için web formları aracılığıyla potansiyel müşterileri yakalayın
- Scrum tekniğini kullanarak proje yönetimi
- Görev otomasyonu, satış fırsatları yaratma çabalarıyla bağlantılı pazarlama kampanyalarına yardımcı olabilir
- Sohbet, HD video görüşmeleri, takvim ve paylaşımlı çalışma alanı gibi iletişim araçları
- Platform üzerinden kendi yardım masanızı kurabilir ve yönetebilirsiniz
Bitrix24 sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Aşırı yüklenmiş kullanıcı arayüzü nedeniyle gezinmesi zor
Bitrix24 fiyatlandırma
- Ücretsiz: sınırsız kullanıcı için Temel: beş kullanıcı için aylık 49 $
- Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $
- Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $
- Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $
- Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla
- Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Bitrix24 puanları ve yorumları
10. Hubspot
via Hubspot
CRM yazılımının İsviçre çakısı gibi, HubSpot, anlaşmaları kapatmak için güçlü ve kullanımı kolay özellikleriyle öne çıkıyor. Yolculuk, potansiyel müşteri oluşturma çabalarınızı beslemek ve izlemekle başlar, ardından HubSpot'tan davranışları hakkında gerçek zamanlı uyarılar alırsınız.
Bir e-posta kampanyanız mı var? Müşteri verilerinizle ilgili eyleme geçirilebilir içgörülerle kampanyanızı kişiselleştirin ve zahmetsizce yönetin.
HubSpot'un net ve özelleştirilebilir gösterge paneli ile satış süreci şeffaf hale gelir ve yüksek değerli potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Anlaşmayı sonuçlandırma aşamasında ise HubSpot'un otomasyon özelliği devreye girerek iş yükünüzü azaltır. En iyi yanı ne mi? Tüm temel CRM araçları ücretsiz.
Hubspot'un en iyi özellikleri
- Otomatik satış boru hattı (ayrıca pazarlama otomasyonu özellikleri)
- Gerçek zamanlı potansiyel müşteri davranış bildirimleri
- Hem giden hem de gelen potansiyel müşteriler izlenebilir
- Tamamen özelleştirilebilir görsel gösterge paneli
- Yazılımdan doğrudan e-posta gönderme
- Kurulumu kolay ve ihtiyaçlarınız büyüdükçe ölçeklenebilir (satış hunisini genişleten küçük işletmeler için ideal)
Hubspot sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, yeterli özelleştirme seçeneği olmadığını düşünüyor
- Rapor oluşturmak zordur
Hubspot fiyatlandırması
- Ücretsiz Araçlar: beş kullanıcı için
- Başlangıç: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve iki ücretli kullanıcı için aylık 30 ABD doları
- Profesyonel: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve beş ücretli kullanıcı için aylık 1.600 ABD doları
- Enterprise: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve on ücretli kullanıcı için aylık 5.000 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretli planlar ücretsiz deneme sürümünü içerir
Hubspot puanları ve yorumları
11. Keap
Keap (eski adıyla Infusionsoft), küçük işletmeler için tasarlanmış bir CRM'dir. Güçlü satış ve pazarlama otomasyonu, iletişim yönetimi, e-ticaret ve bir dizi popüler araçla entegrasyonlar sunar. İşletmelerin tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha verimli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.
Keap'in en iyi özellikleri
- E-postalar, aramalar ve toplantılar dahil olmak üzere merkezi müşteri etkileşimleri
- Gelişmiş pazarlama otomasyonu sağlayan görsel bir kampanya oluşturucu
- Otomatik e-posta yanıtları ile kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri
- Hareket halindeyken potansiyel müşterileri yönetmek ve izlemek için mobil uygulama
- Alışveriş sepetleri ve ödeme işleme gibi e-ticaret fonksiyonları
Keap sınırlamaları
- Sistemin kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir
- Fiyat çok küçük işletmeler için yüksek olabilir
Keap fiyatlandırması
- Pro: İki kullanıcı için aylık 159 $
- Maksimum: Üç kullanıcı için aylık 229 $
Keap puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)
12. Capsule
Capsule, işletmelerin düzenli kalmasına, müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve ilişkileri yönetmesine yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM'dir. Basit ama güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.
Capsule'un en iyi özellikleri
- Temel satış tahmin araçları ve ayrıntılı satış raporları
- Google Çalışma Alanı, MailChimp ve Zapier gibi popüler uygulamalarla entegrasyon
- Özelleştirilebilir satış boru hattı ve süreç yönetimi özellikleri
- Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak için kişileri kolayca etiketleyin ve kategorilere ayırın
- Hareket halindeyken müşteri ilişkilerini yönetmek için mobil uygulama
Capsule sınırlamaları
- Bazı büyük CRM platformlarına kıyasla sınırlı işlevsellik
- Ücretsiz sürümde kişiler sınırlıdır ve ek kişiler için ekstra ücret ödenir.
Capsule fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları
Kapsül derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
13. Zoho CRM
Zoho CRM, Pipedrive'ın cazip bir alternatifi olarak görülen kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. İşletmelere potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak, potansiyel müşterileri dönüştürmek, gelirleri artırmak ve müşteri tutma oranlarını iyileştirmek için bir dizi özellik sunar.
Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- E-posta, telefon, canlı sohbet, sosyal medya ve yüz yüze iletişim yoluyla müşterilerle iletişim kurmayı sağlayan çok kanallı destek
- Performans ve satış eğilimlerini izlemeye, belirlemeye ve en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan derinlemesine analizler
- Satış süreçlerini kolaylaştırmak için süreç yönetimi özelliği
- AI tabanlı satış asistanı Zia, tahminler, öneriler ve uyarılar sağlar
- Sorunsuz veri aktarımı için Zoho ürün grubu ile entegrasyon
Zoho CRM sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzün yeni kullanıcılar için karmaşık olabileceğini bildiriyor
- Kapsamlı özellikler, bazı işler için öğrenme süreci gerektirebilir
Zoho CRM fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $
Zoho CRM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
14. HoneyBook
HoneyBook, yaratıcı ve serbest çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir CRM aracıdır. Proje yönetimi, müşteri rezervasyonları ve fatura gönderme süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Doğrudan müşteri etkileşiminin merkezi olduğu hizmet tabanlı işler için mükemmel bir seçenektir.
HoneyBook'un en iyi özellikleri
- Teklifler, sözleşmeler ve faturalar için özelleştirilebilir şablonlar
- Zamandan tasarruf etmek ve proje yönetimi sürecini otomatikleştirmek için otomatikleştirilmiş iş akışları
- Hızlı ve kolay müşteri faturalandırması için entegre çevrimiçi ödemeler
- Müşterilerin uygunluğunuza göre toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayan planlama aracı
- Google Takvim ve Gmail gibi araçlarla entegrasyon
HoneyBook sınırlamaları
- Hizmet ücretleri, platform üzerinden işlenen işlemlere uygulanır
- Daha sağlam platformlarda bulunan gelişmiş CRM özelliklerinin eksikliği
HoneyBook fiyatlandırması
- Başlangıç: 12,80 $/ay
- Temel özellikler: 25,50 $/ay
- Premium: 52,80 $/ay
HoneyBook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
15. Maximizer
Maximizer, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunan bir CRM yazılımıdır. Küçük veya büyük, her türlü işletmenin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen hepsi bir arada bir platform sunar.
Maximizer'ın en iyi özellikleri
- Müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümü için iletişim yönetimi özellikleri
- Satış sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için satış gücü otomasyonu
- Anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar
- Bulut tabanlı veya şirket içi dağıtım seçenekleri
- Microsoft Office ve diğer iş verimlilik araçlarıyla entegrasyon
Maximizer sınırlamaları
- Kullanıcılar, mobil uygulamanın sağlam işlevsellikten yoksun olduğunu bildiriyor
- Kullanıcı arayüzü diğer bazı CRM platformları kadar sezgisel değildir
Maximizer fiyatlandırması
- Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 49 $
- İçgörüler: Kullanıcı başına aylık 89 $
Maximizer puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)
Pipedrive Alternatifleri: Arayışın Sonu
Her biri kendine özgü özelliklere sahip Pipedrive rakiplerini keşfetmek için bir yolculuğa çıktık. Unutmayın, en iyi CRM aracı, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyan, bütçenize uygun ve nihayetinde takımınızın daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olan araçtır.
Acele etmeyin, bu seçenekleri deneyin ve satış senfoninize uyum sağlayan CRM çözümünü mutlaka bulacaksınız. İyi avlar!