2025'in En İyi 15 Pipedrive Alternatifi ve Rakibi

ABC. Her zaman kapanış yapın. ?

Alec Baldwin'in Glengarry Glen Ross filminde bu mantrayı agresif bir şekilde tekrarladığını hatırlıyor musunuz? Artık, karakterinin yaklaşımına katılıp katılmadığımıza bakılmaksızın, bu mantra kafalarımızda ücretsiz olarak yaşıyor. ?

Pipedrive, satış sürecini kolaylaştırmak ve anlaşmaları ilerletmek için etkili bir araçtır; filmdeki satış elemanlarının kesinlikle sahip olmak isteyeceği türden bir çözüm.

Oluşturucularına göre Pipedrive, "satışçılar tarafından satışçılar için tasarlanmış ilk CRM"dir. Kullanıcıları, platformu kullanmaya başlamadan önceye göre ortalama %28 daha fazla anlaşma yaptıklarını bildiriyor.

Popülerliğine rağmen, bu yazılım herkesin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Belki de daha uygun fiyatlı bir Pipedrive CRM alternatifi veya özel ihtiyaçlarınıza daha uygun özelliklere sahip bir alternatif arıyorsunuz. Öyleyse, doğru yerdesiniz!

Satış operasyonlarınızı kolaylaştırmak için mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla en iyi 15 Pipedrive alternatifi listesini derledik.

Pipedrive alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Pipedrive'ın temel satış özellikleri onu çok popüler hale getiriyor. Pipedrive alternatiflerini değerlendirirken, yeni aracınızın sadece güçlü yönleriyle eşleşmesini değil, aynı zamanda satış takımları ve müşteri ilişkileri yönetimi için biraz daha fazlasını sunmasını da sağlayın. Dikkat etmeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Görsel satış boru hattı: Her bir anlaşmanın durumunu ve satış takımınızın atması gereken adımları hızlıca anlamanızı sağlar Özelleştirme seçenekleri: Her işin satış takımları için kendine özgü bir süreci vardır, bu nedenle satış sürecine özel aşamalar ve alanlar ekleyebilmelisiniz Takım işbirliği: CRM yazılımınız, takımınızın güncellemeleri paylaşmasına ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyorsa verimlidir Etkinlik hatırlatıcıları: Tüm satış takımlarınızın etkinliklerini takip etmek, anlaşmaları kapatmak için çok önemlidir. Hatırlatıcılar planlayabilen CRM yazılımı, hiçbir takip işlemini kaçırmamanızı sağlar Segmentasyon ve potansiyel müşteri yönetimi: Potansiyel müşterileri filtrelemek, kategorilere ayırmak ve segmentlere ayırmak, erişiminizi ve iletişiminizi daha hedefli ve etkili hale getirebilir İletişim geçmişi: Her bir kişi ile olan etkileşimlerin kapsamlı bir kaydına erişebilmek, satış ekibinizin başarılı olmasına yardımcı olacak güçlü ilişkiler kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olabilir Raporlama ve analiz: Ayrıntılı raporlar ve analiz araçları, satış performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Pipedrive Alternatifi

Pipedrive, satışa odaklanan keskin yaklaşımıyla popülerlik kazanmıştır. Ancak bunun kendi dezavantajları da vardır. Takımınız kapsamlı pazarlama otomasyonu özelliklerine ihtiyaç duyuyorsa, Pipedrive yeterli olmayabilir.

Ayrıntılı raporlama özellikleri arıyorsanız, başka bir yere bakmanız gerekecek. Ancak Pipedrive tüm ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa endişelenmeyin, biz size destek olacağız!

Satış ve pazarlama takımlarınızın iş süreçlerini iyileştirmek için bir sonraki satış CRM yazılımınız olabilecek en iyi 15 Pipedrive rakibi hakkındaki incelemelerimize göz atın.

ClickUp'ta herhangi bir cihazdan müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği, görev otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için geniş bir özellik aralığına sahip hepsi bir arada bir CRM ve proje yönetimi çözümü arıyorsanız, mükemmel bir Pipedrive CRM alternatifidir

CRM yazılımınız olarak ClickUp ile başlamak, takımınızı iyi organize edilmiş bir dijital ofise taşımak gibidir. İlk adım, ClickUp'ın CRM şablonunu indirmektir. Bu şablon, alanlar, klasörler ve listeler dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini yönetmek için bir başlangıç yapısı sağlar.

Görsel iş akışları için Pano görünümü veya ayrıntılı görev organizasyonu ve optimum kaynak yönetimi için Liste görünümü gibi görünümler ekleyerek kişileri görüntüleme ve yönetme şeklini özelleştirin.

ClickUp CRM şablonları ve Pano görünümü ile iş akışlarınızı görselleştirin

Müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi mi ihtiyacınız var? Telefon numaraları veya tercih edilen iletişim yöntemleri gibi önemli ayrıntıları izlemek için özel alanlar ekleyin.

Özelleştirme demişken, önceden var olan CRM iş akışı durumlarını değiştirebilir veya kendi durumlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir görevin bulunduğu aşamaya hızlı ve net bir bağlam sağlarlar.

Bir yorumunuz veya güncellemeniz mi var? Müşterilere veya takım üyelerine atayarak herkesi bilgilendirin. Masaüstü, mobil veya tarayıcınızda takımınızla bağlantıda kalın, sohbet edin ve belgeleri paylaşın.

Otomasyonlar, belirli bir eylem tamamlandığında görev durumunu değiştirmek gibi rutin görevleri yerine getirerek verimliliği artırır ve böylece daha stratejik öneme sahip işler için alan açar.

İş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp CRM Beyaz Tahta Şablonunu kullanın

ClickUp güçlü bir etki yaratır, ancak seçeneklerin çokluğu göz korkutucu gelebilir. Şu anda CRM yazılımı kullanmaya hazır olmasanız bile, ClickUp CRM alternatifleri olarak kullanabileceğiniz diğer ücretsiz müşteri yolculuğu şablonları sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Örneğin inşaat profesyonelleri veya pazarlama yazılımı olarak çeşitli sektörlerde kullanılabilecek kadar çok yönlüdür

Daha verimli satış yönetimi için kolayca özelleştirilebilir CRM özellikleri

Tüm pazarlama ve satış görevlerinizi tek bir alanda yönetmek için düzenlenebilir şablonlar

Loom, Google Takvim, Front, Slack, Calendly ve Zoom dahil 1.000'den fazla uygulama ve işbirliği aracıyla entegre olur

Liste, Pano, Takvim ve Tablo gibi çeşitli CRM çözümü görünümleri

Özel alanlar ve özelleştirilebilir iş akışları

Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama

Otomasyonlar rutin idari görevleri ortadan kaldırır

Güçlü raporlama ve analiz araçları

ClickUp sınırlamaları

Ara sıra uzun yükleme süreleri

Yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir fiyat planı almak için : İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir fiyat planı almak için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Freshsales

via Freshsales

Daha büyük Freshworks yazılım paketinin bir parçası olan Freshsales, benzersiz bir özellik sunar: Freddy adında bir AI asistanı.

O, her zaman verileri ve kalıpları tarayarak sizden satın alma olasılığı en yüksek müşterileri belirleyen, gizli silahınızdır. Freddy aynı zamanda biraz titizdir ve yinelenenleri bulup birleştirerek müşteri veritabanınızı düzenli tutar. Ayrıca, potansiyel müşterilere ilgi çekici, kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamanıza yardımcı olan yetenekli bir yazardır.

Ve tam da yeterince iş yaptığını düşündüğünüz anda, Freddy dijital kolları sıvayıp geçmiş verileri ve e-postaları analiz ederek bir sonraki adımlarınızı önerir. Bu müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, satış süreçlerinizde bir adım öne geçmek için idealdir.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama — AI asistanı Freddy, potansiyel müşterileri etkileşimlerine ve dönüşüm olasılıklarına göre sıralar

Özel alanlar, iş akışları ve veri yönetimi yöntemleri

Güçlü raporlama, analiz ve anlaşma izleme özellikleri

Takip e-postaları göndermek veya potansiyel müşterileri farklı takım üyelerine atamak gibi belirli koşullar altında tetiklenen otomatik iş akışları

Gmail, Outlook, HubSpot ve Magento gibi popüler üçüncü taraf araçlarla entegre olarak tüm müşteri bilgilerinizi ve satış süreçlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olur

Freshsales sınırlamaları

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: üç kullanıcı için ücretsiz, ardından kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshsales puanları ve yorumları

: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum) G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

: 4,5/5 (500'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

3. Salesforce Satış Bulutu

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud, büyük satış takımları ve birinci sınıf bir hizmet alabilenler için mükemmel bir CRM çözümüdür. Kapsamlılığıyla tanınır ve diğer CRM araçlarının karşılaştırıldığı bir endüstri standardı olarak kabul edilir.

Platform, belirli takım üyelerinin her bir anlaşmaya atanmasına olanak tanıyan özelliklere sahiptir, bu da iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca, satış araç kutunuzda vazgeçilmez bir araç olan tahminlerinizi daha doğru hale getirmenize yardımcı olan gelişmiş tahmin yeteneklerine sahiptir. ?

Salesforce, potansiyel müşteri yakalama ve yönetimi konusunda en başarılı platformdur. Web'den potansiyel müşteri yakalama özelliği sayesinde, web sitenizi ziyaret edenleri potansiyel müşterilere dönüştürebilirsiniz.

Ve çok kanallı pazarlama kampanyaları? Salesforce'un farklı kanallardaki etkileşimleri ayrıntılı olarak izlemesi, hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyon özellikleri

AI tabanlı potansiyel müşteri puanlama ve müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim

24 saat müşteri desteği

Daha fazla işlevsellik ve özelleştirme için çeşitli eklentiler

Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri

Zengin entegrasyon yetenekleri

Salesforce sınırlamaları

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce puanları ve yorumları

: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum) G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum) Capterra: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

Salesforce alternatiflerine göz atın!

4. Pipeliner CRM

via Pipeliner

Pipeliner'ın yüksek kullanıcı puanları tesadüf değildir. Bu CRM yazılımının sihirli formülü nedir? Her şey kullanıcı deneyiminde. Sadece yöneticilere değil, satış temsilcilerine de günlük görevlerinde destek olan bir araç hayal edin.

Kullanıcılar, potansiyel müşteriler, kişiler, hesaplar ve raporlar için çeşitli görünümlerden birini seçebilir. Bu özelleştirme seçenekleri, pazarlama kampanyalarınız da dahil olmak üzere daha sezgisel ve verimli bir iş akışı sağlayarak işi kolaylaştırır.

Pipeliner, kullanıcıların yönetici izni olmadan formlar oluşturup, alanları özelleştirip, sütunlar ayarlayabileceği bir sanal alan gibidir. Satış otomasyonu özellikleri, görsel bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak platform içindeki iş akışlarını ve görevleri otomatikleştirir.

En iyi yanı ne mi? Tüm bunları tek bir satır kod yazmadan başarabilirsiniz.

Pipeliner CRM'nin en iyi özellikleri

Automatizer—kod gerektirmeyen bir iş akışı ve satış otomasyon motoru

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

i̇ş süreçlerinizi iyileştirmek için 200'den fazla yerel entegrasyon

Satış raporlarına kolay erişim ve anlaşılması kolay raporlar

Satış temsilcileri için beş farklı hedef görünümü ile her zaman görünür hedef izleme

Kaçırılan anlaşmalar, daha sonra analiz veya yeniden etkinleştirme amacıyla tüm ayrıntılarıyla birlikte arşivde saklanır

Pipeliner CRM sınırlamaları

Arama seçeneği verimlilik açısından iyileştirilebilir

Sınırlı görsel sunum ve rapor biçimlerinde çeşitlilik eksikliği

Ücretsiz sürüm yok, ancak ücretsiz deneme sürümü sunuluyor

Pipeliner CRM fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $

İş: Kullanıcı başına aylık 85 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipeliner CRM puanları ve yorumları

: 4,6/5 (400'den fazla yorum) G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

: 4,6/5 (200'den fazla yorum) Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

5. Çevik CRM

via Agile CRM

Agile CRM, kapsamlı ücretsiz planı ile öne çıkan, kullanıcı dostu bir araçtır. Kitapları türe göre sınıflandıran bir kütüphaneci gibi, kişi gruplarınızı ustalıkla kategorilere ayıran sezgisel bir kişi yönetim sistemine sahiptir. ?

İş akışınızı ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için kişilerinizi müşteri, potansiyel müşteri veya iş ortağı olarak etiketleyebilirsiniz.

Agile CRM'nin belki de en benzersiz yönü, her üyenin performansını karşılaştırarak satış takımınızda sağlıklı bir rekabet ruhu oluşturmasıdır. Satış süreci oyunlaştırılmıştır, bu da takım ruhunu güçlendirir ve herkesin performansını artırmaya teşvik eder.

Agile CRM'nin en iyi özellikleri

360° kişi görünümü, konuşmalar, arama notları, sosyal medya varlığı ve web etkinliği dahil olmak üzere her kişi hakkında ayrıntılı bilgiler sunar

Zaman çizelgesi, tek bir sayfada iletişim etkileşimlerinin kronolojik bir görünümünü sağlar

Potansiyel müşteri puanlama, faiz gösteren potansiyel müşterilerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar

Otomatik Arama özelliği, tek bir tıklama ile birden fazla kişiyi otomatik olarak aramanızı sağlar

Randevu planlama, takviminizi çevrimiçi olarak paylaşmanıza ve davetleri ve takipleri otomatikleştirmenize olanak tanır

Satış oyunlaştırma verimliliği artırır

Lead Prospector aracı, Chrome tarayıcısından tek bir tıklama ile potansiyel müşterileri, görevleri ve anlaşmaları kolayca eklemenizi sağlar

Agile CRM sınırlamaları

Agile CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: on kullanıcı için

Başlangıç: 9,99 $/ay kullanıcı başına

Normal: 39,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 64,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Agile CRM puanları ve yorumları

: 4. 0/5 (300'den fazla yorum) G2: 4. 0/5 (300'den fazla yorum)

: 4. 1/5 (400+ yorum) Capterra: 4. 1/5 (400+ yorum)

6. Nimble

via Nimble

Nimble, sosyal medyanın gücünden yararlanmak isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Bu hepsi bir arada platform, sosyal ağları doğrudan CRM'nize entegre ederek, gündelik sosyal sohbetleri anlamlı bağlantılara ve eyleme geçirilebilir potansiyel müşterilere dönüştürmenizi sağlar.

Facebook, Twitter veya LinkedIn'den kişi eklemek mi istiyorsunuz? Çok kolay, birkaç tıklama ile hallolur. Kişiler eklendikten sonra Nimble, ismine yakışır bir şekilde tüm etkileşimlerinizi çevik bir şekilde toplar ve sıralar. Bu sayede, yeni bağlantılardan son iş değişikliklerine kadar kişilerin en son güncellemelerinden her zaman haberdar olursunuz.

Nimble'ın en iyi özellikleri

İletişim yönetimi, tüm iletişim bilgilerini ve etkileşim geçmişini birleştirir

Sosyal medyada müşteriler hakkında gerçek zamanlı içgörüler için gelişmiş sosyal dinleme araçları

Ş Akışı otomasyonu ve özelleştirme

Aramalar ve toplantılar gibi çevrimdışı etkinlikleri belgeleyebilir, kapsamlı kayıt tutma için bunları belirli kişilere bağlayabilirsiniz

Çeşitli kategorilerdeki 70'den fazla uygulama ile yerel entegrasyon

Nimble sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil

Küçük işletmelere yönelik olduğu düşünüldüğünde nispeten pahalıdır

Yalnızca ücretli planlar mevcuttur, ancak ücretsiz deneme seçeneği vardır

Nimble fiyatlandırma

Nimble Business: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

*Listelenen fiyat, yıllık fatura modeline aittir

Nimble puanları ve yorumları

: 4,5/5 (900'den fazla yorum) G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum) Capterra: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

7. Insightly

via Insightly

Insightly, satış işinizin idari yönlerini kolaylaştırır. Müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle ilgili her şey için bir dijital kayıt tutucu ve asistan olarak düşünün; ayrıca bazı kullanışlı proje yönetimi özellikleri de sunar. ✨

Her müşteri hakkında isim, başlık, telefon numarası, e-posta ve hatta fotoğraf gibi ayrıntılı bilgileri saklayabilirsiniz. Potansiyel müşterinizle nasıl tanıştığınızı hatırlamak mı istiyorsunuz? Insightly bunu da halleder.

Insightly, potansiyel müşterilerinizin sadece potansiyel müşteri adaylarından gerçek müşterilere dönüşme sürecini izlemenize yardımcı olur. Her bir müşteri adayının hangi aşamada olduğunu görebilir ve Insightly, potansiyel müşterilere ilk yanıt e-postalarını göndermek gibi bu sürecin bazı kısımlarını otomatikleştirebilir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Proje yönetimi özellikleri, görevleri düzenlemenize, proje ilerlemesini izlemenize, roller atamanıza ve projeyle ilgili iletişimi sorunsuz bir şekilde entegre etmenize olanak tanır

Otomatikleştirilmiş iş akışları, e-posta yanıtları ve görev atama

Web'den müşteri adayı yakalama, web sitenizdeki form gönderimlerinden CRM sisteminizde otomatik olarak müşteri adayları oluşturur

Özelleştirilebilir satış boru hatları, satış sürecinizin aşamalarını tanımlamanıza ve anlaşmaların kapanmasına yönelik ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Kapsamlı raporlama ve gösterge paneli işlevleri, satışları, performansı, verimliliği ve diğer metrikleri analiz etmenize yardımcı olur

Insightly sınırlamaları

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Insightly puanları ve yorumları

: 4,2/5 (800'den fazla yorum) G2: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

: 4. 0/5 (600+ yorum) Capterra: 4. 0/5 (600+ yorum)

8. Çalışma kitapları

via Workbooks

Workbooks, Satış, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri ve Finans ekipleri için CRM çözümleri sunar. Bu, geleneksel CRM özelliklerinin yanı sıra, bilet sistemi ve birden fazla para birimini destekleme gibi birkaç egzotik özelliğe de sahip olduğu anlamına gelir.

Satış boru hattınızı yönetmek için Workbooks'u seçerseniz, müşterilerinizi tanımak için iletişim yönetimi özelliğini kullanarak başlayın; müşterilerinizin profillerini oluşturun, ihtiyaçlarını anlayın ve yaklaşımınızı özelleştirin. Ardından satış faaliyetlerinizi izleyin ve fırsatları yöneterek anlaşmalarınızı etkili bir şekilde ilerletin.

Otomasyon sıkıcı işleri ortadan kaldırarak ilişkiler kurmaya odaklanmanızı sağlar. Bir hedefe ulaşmanız mı gerekiyor? Tahminler ve gerçek zamanlı metrikler size destek olur. Anlaşmayı kapatma zamanı geldiğinde ise iki tıklama yeterlidir; teklif siparişe dönüşür. ?

Workbooks'un en iyi özellikleri

Veri zenginleştirme, daha doğru müşteri profilleri oluşturmak için CRM verilerinizi geliştirir

Abonelikler ve Yenilemeler özelliği, sözleşme yenilemeleri için hatırlatıcıları otomatikleştirir ve gelecekteki abonelik düzeylerini tahmin edebilir

Müşteri etkileşimlerinin 360° görünümü, etkinlikleri ve potansiyel ek satış fırsatlarını izlemeye yardımcı olur

Otomatikleştirilmiş iş akışları, tekrarlayan görevleri kolaylaştırır

Satış boru hattınız ve bireysel temsilcilerin performansına ilişkin gerçek zamanlı raporlar ve eyleme geçirilebilir içgörülerle iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Çalışma kitaplarının sınırları

Workbooks fiyatlandırması

CRM: Kullanıcı başına aylık 39 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretsiz deneme imkanı sunmaktadır

Çalışma kitapları derecelendirmeleri ve yorumları

: 4,2/5 (500'den fazla yorum) G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

: 4,3/5 (100'den fazla yorum) Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

9. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24, ilk başta anlaması biraz zor olan yeni bir gadget gibidir, ancak bir kez öğrendikten sonra verimliliğinizi yepyeni bir düzeye taşır. Bu CRM aracı her şeyi bir arada sunar: müşteri adayı yönetimi , proje yönetimi ve hatta kendi yardım masanızı kurma .

Bunu kişisel sekreteriniz olarak düşünün, tüm potansiyel müşterilerinizin bilgilerinin sisteme düzgün bir şekilde girmesini sağlayarak kaçırılan fırsatlara yer bırakmaz. Herkesin güncellemeler ve işbirlikleri ile bilgilendirildiği, hatta HD video görüşmelerin de dahil olduğu sanal bir yuvarlak masa gibi. Ayrıca şık bir satış planlayıcı ve görev otomasyonunun sihrini de elde edersiniz.

Zor öğrenme süreci bir sorun olabilir, ancak biraz sabırla Bitrix24 satış başarılarınızın sırrı olabilir. ?

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Müşteri verilerinizi daha iyi yönetmek için web formları aracılığıyla potansiyel müşterileri yakalayın

Scrum tekniğini kullanarak proje yönetimi

Görev otomasyonu, satış fırsatları yaratma çabalarıyla bağlantılı pazarlama kampanyalarına yardımcı olabilir

Sohbet, HD video görüşmeleri, takvim ve paylaşımlı çalışma alanı gibi iletişim araçları

Platform üzerinden kendi yardım masanızı kurabilir ve yönetebilirsiniz

Bitrix24 sınırlamaları

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz: sınırsız kullanıcı için Temel: beş kullanıcı için aylık 49 $

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Bitrix24 puanları ve yorumları

: 4. 1/5 (400+ yorum) G2: 4. 1/5 (400+ yorum)

: 4,2/5 (700'den fazla yorum) Capterra: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

10. Hubspot

via Hubspot

CRM yazılımının İsviçre çakısı gibi, HubSpot, anlaşmaları kapatmak için güçlü ve kullanımı kolay özellikleriyle öne çıkıyor. Yolculuk, potansiyel müşteri oluşturma çabalarınızı beslemek ve izlemekle başlar, ardından HubSpot'tan davranışları hakkında gerçek zamanlı uyarılar alırsınız.

Bir e-posta kampanyanız mı var? Müşteri verilerinizle ilgili eyleme geçirilebilir içgörülerle kampanyanızı kişiselleştirin ve zahmetsizce yönetin.

HubSpot'un net ve özelleştirilebilir gösterge paneli ile satış süreci şeffaf hale gelir ve yüksek değerli potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Anlaşmayı sonuçlandırma aşamasında ise HubSpot'un otomasyon özelliği devreye girerek iş yükünüzü azaltır. En iyi yanı ne mi? Tüm temel CRM araçları ücretsiz.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Otomatik satış boru hattı (ayrıca pazarlama otomasyonu özellikleri)

Gerçek zamanlı potansiyel müşteri davranış bildirimleri

Hem giden hem de gelen potansiyel müşteriler izlenebilir

Tamamen özelleştirilebilir görsel gösterge paneli

Yazılımdan doğrudan e-posta gönderme

Kurulumu kolay ve ihtiyaçlarınız büyüdükçe ölçeklenebilir (satış hunisini genişleten küçük işletmeler için ideal)

Hubspot sınırlamaları

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: beş kullanıcı için

Başlangıç: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve iki ücretli kullanıcı için aylık 30 ABD doları

Profesyonel: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve beş ücretli kullanıcı için aylık 1.600 ABD doları

Enterprise: Sınırsız ücretsiz kullanıcı ve on ücretli kullanıcı için aylık 5.000 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretli planlar ücretsiz deneme sürümünü içerir

Hubspot puanları ve yorumları

: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum) G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

11. Keap

keap aracılığıyla

Keap (eski adıyla Infusionsoft), küçük işletmeler için tasarlanmış bir CRM'dir. Güçlü satış ve pazarlama otomasyonu, iletişim yönetimi, e-ticaret ve bir dizi popüler araçla entegrasyonlar sunar. İşletmelerin tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha verimli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.

Keap'in en iyi özellikleri

E-postalar, aramalar ve toplantılar dahil olmak üzere merkezi müşteri etkileşimleri

Gelişmiş pazarlama otomasyonu sağlayan görsel bir kampanya oluşturucu

Otomatik e-posta yanıtları ile kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri

Hareket halindeyken potansiyel müşterileri yönetmek ve izlemek için mobil uygulama

Alışveriş sepetleri ve ödeme işleme gibi e-ticaret fonksiyonları

Keap sınırlamaları

Sistemin kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir

Fiyat çok küçük işletmeler için yüksek olabilir

Keap fiyatlandırması

Pro: İki kullanıcı için aylık 159 $

Maksimum: Üç kullanıcı için aylık 229 $

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

12. Capsule

capsule aracılığıyla

Capsule, işletmelerin düzenli kalmasına, müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve ilişkileri yönetmesine yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM'dir. Basit ama güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Capsule'un en iyi özellikleri

Temel satış tahmin araçları ve ayrıntılı satış raporları

Google Çalışma Alanı, MailChimp ve Zapier gibi popüler uygulamalarla entegrasyon

Özelleştirilebilir satış boru hattı ve süreç yönetimi özellikleri

Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak için kişileri kolayca etiketleyin ve kategorilere ayırın

Hareket halindeyken müşteri ilişkilerini yönetmek için mobil uygulama

Capsule sınırlamaları

Bazı büyük CRM platformlarına kıyasla sınırlı işlevsellik

Ücretsiz sürümde kişiler sınırlıdır ve ek kişiler için ekstra ücret ödenir.

Capsule fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 18 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 36 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Kapsül derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

13. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, Pipedrive'ın cazip bir alternatifi olarak görülen kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. İşletmelere potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak, potansiyel müşterileri dönüştürmek, gelirleri artırmak ve müşteri tutma oranlarını iyileştirmek için bir dizi özellik sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

E-posta, telefon, canlı sohbet, sosyal medya ve yüz yüze iletişim yoluyla müşterilerle iletişim kurmayı sağlayan çok kanallı destek

Performans ve satış eğilimlerini izlemeye, belirlemeye ve en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan derinlemesine analizler

Satış süreçlerini kolaylaştırmak için süreç yönetimi özelliği

AI tabanlı satış asistanı Zia, tahminler, öneriler ve uyarılar sağlar

Sorunsuz veri aktarımı için Zoho ürün grubu ile entegrasyon

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün yeni kullanıcılar için karmaşık olabileceğini bildiriyor

Kapsamlı özellikler, bazı işler için öğrenme süreci gerektirebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

14. HoneyBook

HoneyBook aracılığıyla

HoneyBook, yaratıcı ve serbest çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir CRM aracıdır. Proje yönetimi, müşteri rezervasyonları ve fatura gönderme süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Doğrudan müşteri etkileşiminin merkezi olduğu hizmet tabanlı işler için mükemmel bir seçenektir.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Teklifler, sözleşmeler ve faturalar için özelleştirilebilir şablonlar

Zamandan tasarruf etmek ve proje yönetimi sürecini otomatikleştirmek için otomatikleştirilmiş iş akışları

Hızlı ve kolay müşteri faturalandırması için entegre çevrimiçi ödemeler

Müşterilerin uygunluğunuza göre toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayan planlama aracı

Google Takvim ve Gmail gibi araçlarla entegrasyon

HoneyBook sınırlamaları

Hizmet ücretleri, platform üzerinden işlenen işlemlere uygulanır

Daha sağlam platformlarda bulunan gelişmiş CRM özelliklerinin eksikliği

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: 12,80 $/ay

Temel özellikler: 25,50 $/ay

Premium: 52,80 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

15. Maximizer

Maximizer aracılığıyla

Maximizer, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunan bir CRM yazılımıdır. Küçük veya büyük, her türlü işletmenin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen hepsi bir arada bir platform sunar.

Maximizer'ın en iyi özellikleri

Müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümü için iletişim yönetimi özellikleri

Satış sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için satış gücü otomasyonu

Anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar

Bulut tabanlı veya şirket içi dağıtım seçenekleri

Microsoft Office ve diğer iş verimlilik araçlarıyla entegrasyon

Maximizer sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın sağlam işlevsellikten yoksun olduğunu bildiriyor

Kullanıcı arayüzü diğer bazı CRM platformları kadar sezgisel değildir

Maximizer fiyatlandırması

Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 29 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 49 $

İçgörüler: Kullanıcı başına aylık 89 $

Maximizer puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

Pipedrive Alternatifleri: Arayışın Sonu

Her biri kendine özgü özelliklere sahip Pipedrive rakiplerini keşfetmek için bir yolculuğa çıktık. Unutmayın, en iyi CRM aracı, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyan, bütçenize uygun ve nihayetinde takımınızın daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olan araçtır.

Acele etmeyin, bu seçenekleri deneyin ve satış senfoninize uyum sağlayan CRM çözümünü mutlaka bulacaksınız. İyi avlar!