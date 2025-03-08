müşteri Kaybını Azaltan 8 Adımlı Müşteri Kazanımı (Şablonlarla)

Başarılısınız!

Ajansınıza yeni bir müşteri kazandınız. Artık, sizin takımınıza yatırım yaparak en iyi kararı verdiklerini onlara göstermeye hazırsınız.

Anlaşmayı imzalamış olsanız bile, bu yeni müşterileri kazanma süreci henüz tamamlanmamıştır. Evrak işleri tamamlandıktan sonra, yeni müşteri kazanma sürecinin bir adım daha ileriye taşınmasını sağlayarak, müşterilere bekleyebilecekleri her şeyi (ve her adımı) göstererek ajansınıza güven duymalarını sağlamalısınız.

Wyzowl tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların %88'i, müşteri kazanımı ve eğitici içeriğe öncelik veren bir işe daha sadık kalacaklarını belirtmiştir.

Aslında, ajanslar müşteri kazanma öncesi girişimlere sayısız saatler harcarken, eksiksiz bir müşteri kazanma deneyimi sunarak müşteri ilişkilerini sonradan beslemek de aynı derecede önemlidir.

Müşteri Kazanımı Nedir?

Müşteri kazanımı, yeni müşterileri bir işe entegre etme ve güçlü ve verimli bir iş ilişkisi kurma sürecidir. Müşteri-iş ilişkisinde çok önemli bir adımdır, çünkü gelecekteki etkileşimlerin tonunu belirler ve güven ve karşılıklı anlayışın oluşmasına yardımcı olur.

Bu süreç, müşterilerin ürünün tüm özelliklerini ve avantajlarını öğrenmelerine yardımcı olarak ürünün toplam değerini anlamalarını sağlar ve müşteri kaybı olasılığını azaltır.

Müşterilerle uzun vadeli başarı elde etmek için, müşteri kazanımına yaptığınız yatırım kadar müşteri kazanımına da yatırım yapın.

İlk izlenimler önemlidir. İyi bir müşteri kazanma süreci, beklentileri belirler, kapsamın genişlemesini önler ve olumlu bir müşteri deneyimi yaratır. Bu da markanızı güçlendirir ve karlılığınızı artırır.

Müşteri kazanma örnekleri

Müşterinin ihtiyaçlarına ve sağladığınız hizmetlerin niteliğine bağlı olarak, üç tür müşteri kazanma sürecinden birini seçebilirsiniz:

Sanal müşteri kazanımı: Bu tür müşteri kazanımı iş akışında, her şey çevrimiçi belgeler, video konferans ve dijital müşteri kazanımı yazılımı aracılığıyla uzaktan yönetilir

Yüz yüze müşteri kazanma: Ürün veya hizmet karmaşık nitelikteyse veya fiziksel donanımla birlikte sunuluyorsa, müşteri yüz yüze bir müşteri kazanma sürecini tercih edebilir. Bu durumda, müşteriyi ve takımını ofisinizde veya önceden belirlenen bir yerde ağırlayarak bilmeleri gereken her şeyi yüz yüze anlatırsınız

Hibrit müşteri kazanımı: Bu tür müşteri kazanımı süreci, sanal ve yüz yüze etkileşimin bir karışımıdır. Karışım, müşterinin gereksinimlerine göre değişebilir

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Müşteri Kaydı Şablonunu kullanarak yeni müşterileri kolayca karşılayın

İster yeni müşteriler kuruyor, ister mevcut müşterileri geçiriyor, ister tüm müşteri onboarding sisteminizi yeniliyor olun, ClickUp'ın Müşteri Onboarding Şablonu ihtiyacınız olan her şeyi sunar! Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamanıza ve onlara özel bir onboarding deneyimi sunmanıza yardımcı olur.

Müşteri Kazanımı Neden Önemlidir?

Müşteri kazanımı, müşteri-iş ilişkisinde karşılıklı anlayışı sağlamaya, müşteri memnuniyetini artırmaya, verimliliği yükseltmeye ve başarılı ve uzun süreli bir ortaklık için ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olan hayati bir adımdır.

Müşteri kazanımı ve elde tutmanın önemli olmasının bazı anahtar nedenleri şunlardır:

Daha iyi anlayış: Onboarding, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu bilgiler, ilişkinin verimli ve başarılı olmasını sağlamak için çok önemlidir Müşteri memnuniyetinde artış: Müşteriler kendilerini hoş karşılanmış ve değerli hissettiklerinde, aldıkları hizmetlerden memnun olma ve işinize sadık kalma olasılıkları artar. Onboarding, olumlu bir ilk izlenim yaratmaya ve aidiyet duygusu geliştirmeye yardımcı olur Verimlilik artışı: İyi yapılandırılmış bir müşteri kazanma süreci, yeni müşterileri işe entegrasyon İyi yapılandırılmış bir müşteri kazanma süreci, yeni müşterileri işe entegrasyon sürecini kolaylaştırarak karışıklığı azaltır ve hata riskini en aza indirir Daha güçlü ilişkiler: Onboarding, müşteriler ve işler arasında güven oluşturmaya ve güçlü, uzun süreli ilişkiler geliştirmeye yardımcı olur. Bu da müşteri sadakatinin artmasına ve işlerin tekrarlanmasına yol açabilir Daha fazla satış: İşletmeler genellikle, bekleyebilecekleri müşteri kabul desteğinin türüne göre kiminle çalışacaklarına karar verir. Sağlam bir müşteri kabul planı ile satış ekibiniz daha fazla anlaşma kapatacaktır

8 Adımlı Müşteri Kazanma Süreci

Müşteri kazanma sürecinizi iyileştirmenize veya ölçeklendirmenize yardımcı olmak için, yeni müşterilerinizi ilk andan itibaren etkileyecek adımları ve bazı yararlı şablonları bir araya getirdik.

Hadi başlayalım!

1. Ajansınız ve sunacağınız hizmetler hakkında net beklentiler belirleyin

Başardınız! Sonunda müşteriye dönüşen potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için harcadığınız haftaları veya ayları kutlamanın zamanı geldi. Onlar hissetti, siz hissettiniz ve bu, kendinizi onlara sevdirmek için parlak ve yeni bir fırsat.

Doğru bir müşteri kazanma deneyimi iki şeyi yapmalıdır:

Müşterilerinize, ajansınızla çalışarak doğru seçimi yaptıklarını teyit edin.

Müşterinin ilişkiden ne bekleyebileceğini açıkça belirtin ve belirsizlikleri ortadan kaldırın.

İlki eğlenceli kısımdır ve genellikle yeni müşterinize bir hoş geldiniz mektubu veya e-postası ve takdirinizin bir göstergesi olarak bir belirteç göndererek yapılır. Ajansınızın belirlemek istediği tona bağlı olarak, bu bir markalı hediye paketi veya bazı ikramlar olabilir.

Bu iyi niyetli jestler, ajansınızın yeni müşteriler tarafından sadece bir tedarikçi olarak değil, bir ortak olarak görülmesini sağlar. Küçük dokunuşlar, Net Promoter Score (NPS) puanınızı artırmak için de harikalar yaratır.

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İkinci adım olan beklentilerin belirlenmesi, müşterinin sizden neler bekleyebileceğini açıkça belirten bir tanıtım e-postası ile en iyi şekilde yapılabilir. Bu e-posta, müşteri kazanma sürecini tanımlamalı, iletişim noktalarınızı tanıtmalı, sonraki adımların açık bir zaman çizelgesini içermeli ve bir müşteri kazanma kontrol listesi sağlamalıdır.

Bu şeffaflık, yeni müşterilerinize iyi bir yatırım yaptıklarına dair güvence verir ve dönüşüm ile müşteri kazanma süreci arasındaki boşluğu doldurarak müşterilerin belirsizlik içinde kaldıklarını hissetmelerini önler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak müşterilerin onboarding sürecindeki ilerlemelerini izleyin, dönüm noktalarını kutlayın ve ilerlemelerini sağlayın. Örneğin, bir potansiyel müşterinin durumunu "potansiyel müşteri"den "yeni müşteri"ye değiştirdiğinizde, hoş geldin hediyesi göndermeyi hatırlatmak için müşteri operasyonları takımınız otomatik olarak etiketlenmelidir.

ClickUp ile görevleri otomatikleştirin ve kodlama gerektirmeden gerçekten önemli olan şeylere odaklanın!

2. Müşteri kazanma anketi tasarlayın ve gönderin

Satış sürecinde, müşteriyle uyumlu olduğunuzdan emin olmak için muhtemelen bir ön değerlendirme yaptınız. Artık müşteri sözleşmeyi imzaladı, şimdi onun ne aradığını daha derinlemesine inceleme zamanı. Müşteri kabul anketi zamanı.

Onboarding anketi, iyi bir müşteri onboarding sürecinin önemli bir adımıdır. Müşterinin beklentilerini ve bu beklentileri karşılamak için mevcut varlıkların neler olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Örneğin, müşteri kazanma anketleri, sağladığınız ürün veya hizmete göre değişiklik gösterir, ancak ekleyebileceğiniz birkaç soru şunlardır: Ürünümüzün/hizmetimizin ICP'nizi müşteriye dönüştürmenize nasıl yardımcı olmasını umuyorsunuz?

Ürünümüz/hizmetimizle genel olarak hangi hedefleri gerçekleştirmek istiyorsunuz?

Önümüzdeki altı ay veya bir yıl içinde hedeflediğiniz KPI'lar nelerdir?

Bütçenizi nasıl dağıtmak istersiniz?

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için kullanabileceğimiz önceden var olan kaynaklarınız veya varlıklarınız var mı?

Beğendiğiniz [hizmet satırını ekleyin] örnekleri nelerdir?

Takımınızdan bizimle iletişime geçecek ana kişi kim olacak ve anahtar paydaşlarınız kimler?

İdeal Müşteri Profiliniz (ICP) nedir?

Bu sorular, en iyi müşteri kazanma süreci için müşterinin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre değeri nasıl hızlı bir şekilde gösterebileceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formları ile anket yanıtlarını doğrudan görevlere dönüştürebilir veya müşteri anketlerinden ihtiyacınız olan bilgileri kolayca toplayabilirsiniz.

3. Hizmet seviyesi anlaşması (SLA) oluşturun

Sözleşmenizde işin sorumlu tarafları ve son teslim tarihleri belirtilmemişse, bir Hizmet Seviyesi Anlaşması oluşturmayı düşünün. SLA, müşteriye kabul anketinden öğrendiğiniz her şeyi alır ve bunları müşteriyle yaptığınız sözleşmenin şartlarına uygular.

Sözleşme, gelecekteki ilişkinizi açıklayan "ne" ise, SLA "kim", "ne zaman" ve "nasıl"dır.

Örneğin, sözleşmenizde belirli bir fiyat karşılığında bir pazarlama stratejisi sunma taahhüdü yer almaktadır. SLA, görev sahipleri, zaman çizelgeleri ve takım üyelerinin belirli sorumlulukları dahil olmak üzere bu stratejinin nasıl oluşturulacağını ve sunulacağını tanımlar.

Bu, hem sizin hem de müşterilerinizin beklentilerinizi aynı hizaya getirmenizi ve müşteri kazanma sürecinde anlaşmanın herhangi bir kısmı planlandığı gibi gitmezse sorumluluk almanızı sağlar.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile tüm SLA'larınızda netlik ve tutarlılık sağlayın ve bunu sürdürün

ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hızlı bir şekilde SLA oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar, örneğin:

Sağlanan hizmetlerin kapsamlı bir özeti

Bu hizmetler için ödeme koşulları

Proje tamamlanmasına ilişkin beklentileri netleştirin

4. Müşteri hesapları oluşturun

Bu noktada, kullanacağınız çeşitli platformlarda veya yazılımlarda müşterinin hesaplarını oluşturmaya başlamalısınız. Bu, hesap ve yönetici kurallarının ayarlanmasını, ödemelerin ayarlanmasını ve oturum açma kimlik bilgilerinin ve eğitim materyallerinin paylaşımını içerir.

Bir müşteri portalınız varsa, müşterileri bu portalda ayarlamalı ve gerekli adımları onlara anlatmalısınız.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri'ni veya hatta basit bir yapılacaklar listesini kullanarak bu noktada yapılacakların paylaşılan bir listesini oluşturun .

5. Proje başlangıç toplantısı düzenleyin

Bir başlangıç toplantısı, iş ilişkinizi sağlamlaştırır. Elbette, bundan önce birbirinizi tanımak için biraz zaman harcamış olabilirsiniz, ancak müşteri kabul süreci, birlikte nasıl çalışacağınızı belirleme fırsatıdır. Bu müşteri kabul görüşmesi sırasında şunları yapmalısınız:

Takımınızı tanıtın

Herkesin Slack veya e-posta gibi iletişim ve ürün veya hizmet alma tercihlerini belirleyin

Proje kapsamını ve hedeflerini belirleyin

Teslimatların sıklığı ve geri bildirimleri nasıl alacağınız dahil olmak üzere işbirliğinizin ana hatlarını belirleyin

SLA'nızı sunun

Takımınızın iletişim bilgileri, proje yönetimi aracına erişim ve yeni müşterilerinizin bilmesi gereken diğer bilgiler gibi kaynakları sağlayın

Başlangıç görüşmesi, sözleşme ve müşteri kazanma sürecinde belirlenen beklentileri pekiştirmeli, böylece doğru bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu, projelere başlamadan önce her iki takımın da strateji ve hizmet hedefleri konusunda aynı çizgide olduğunu teyit etme fırsatı yaratır.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Gündem Şablonu ile toplantı gündemlerinizi takip edin

ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu ile müşteri toplantılarınızı verimli bir şekilde planlayın. Bu toplantı şablonu, herkesin aynı sayfada kalmasına ve işlerinden sorumlu olmasına yardımcı olur, böylece her toplantı başarılı ve verimli geçer.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile toplantı notları için endişelenmeyi bırakıp tartışılan konulara odaklanabilirsiniz. Hemen deneyin.

6. Başlangıç sonrası iç toplantı planlayın

Başlangıç toplantısından sonraki iç toplantı, başlangıç görüşmesinden çıkarılan dersleri ortaya çıkarmaya, öngörülebilir engelleri aşmaya ve soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Proje başlangıç toplantısı, takımınızı müşterinizin ekibiyle uyumlu hale getirdiği gibi, başlangıç toplantısından sonraki iç toplantı da projeyle ilgili farklı iç takımlarınızı uyumlu hale getirir.

Bu toplantıyı, iç takımınıza SLA ve proje kapsamı hakkında bilgi vermek ve her bir görevi atamak için kullanın. Müşterinize tutarlı ve etkili bir şekilde hizmet sunabilmek için iç beklentileri ve rolleri belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Tablo görünümü özelliğini kullanarak müşteri gereksinimlerini kaydedin ve bunlara ClickUp Görevleri'ni bağlayın.

Onboarding süreci, iki tarafın ortak çabası olarak görülmelidir. Net çıktı ve beklentilere sahip, uyumlu takım üyeleri en iyi sonuçları sağlar ve bu enerjiyi olumlu müşteri deneyimlerine aktarır.

Takımları uyumlu hale getirmenin en kolay yolu, ClickUp gibi merkezi bir verimlilik platformudur. Takımlar, araçlar ve platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bir projenin her yönü üzerinde kolayca işbirliği yapabilir.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki İş Yükü Görünümü, her takım üyesinin iş yükünü izlemenize ve gerektiğinde etkinlikleri yeniden düzenlemenize yardımcı olur.

7. Rutin takip işlemlerini planlayın

Düzenli müşteri iletişimi, özellikle müşteri kazanma sürecinde sağlıklı ve verimli bir ilişkinin parçasıdır. Ancak bu iletişimin net bir amacı olmalıdır: müşterinizin hayatını kolaylaştırmak veya projenizin değerini artırmak.

Onboarding sürecinin bir parçası olarak her ay düzenli müşteri toplantıları planlamak, takımınızın birlikte çalışırken tüm endişeleri önceden ele almasına yardımcı olacaktır.

Bu toplantılarda, müşterileri strateji gelişmeleri hakkında bilgilendirin ve hizmet sonuçları hakkında rapor vererek değerinizi pekiştirin. Bu, müşterilerinizin aklında ilk sırada yer almanıza, tavsiye edilme oranınızı artırmanıza, daha fazla satış fırsatı yaratmanıza ve nihayetinde daha fazla kar elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Profesyonel Hizmetler Proje Güncelleme Şablonu, müşterilerinizi bilgilendiren kapsamlı proje güncellemelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

Tartışılanları ve her takım için eylem öğelerini özetleyen bir takip e-postası gönderin, böylece müşteri, müşteri kazanma sürecindeki toplantıdan somut bir sonuç çıkarabilir.

ClickUp Brain ile e-postaları ve mesajları hızlıca oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, toplantı notlarını özetlemenize ve e-postaları tercih ettiğiniz üslupla yazmanıza yardımcı olabilir.

Aylık toplantılara ek olarak, Slack, e-posta veya müşterinin tercih ettiği kanal aracılığıyla haftalık yazılı güncellemeler sağlayın. Bu güncellemeler, planlanan proje çıktılarını ve önceki haftadan kalan tüm eylem öğelerini içermelidir.

Örneğin, bir içerik pazarlama şirketi, ilk müşteri kazanma sürecinden sonra haftalık güncellemesine aşağıdaki öğeleri ekleyebilir: Yaklaşan projeleriniz için erişmeniz gereken özel veriler veya konu uzmanları

Önceki hafta müşteri için yayınladığınız sosyal medya ve blog gönderilerinin listesi

Müşterinin mevcut hafta içinde teslim edilmesini bekleyebileceği gönderiler

Müşteriden almanız gereken önemli içerik onayları

Bu güncellemeler, müşteri sorularına odaklanma ve önümüzdeki hafta karşılaşılabilecek olası engelleri önleme fırsatı sunmanın yanı sıra değerinizin altını çizer.

ClickUp Chat ile takım iletişiminizi kolaylaştırın ve sohbetleri eyleme dönüştürün

💡 Pro İpucu: ClickUp Sohbetindeki kanallar, sizin ve takımınızın ClickUp içindeki her müşteriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olur; artık görev yönetimi araçları, e-posta, sohbet yazılımı ve diğer tüm araçlar arasında anahtar değiştirmenize gerek yok!

8. Onboarding deneyiminizi optimize edin

Şirketler büyüdükçe, müşteri kazanma sürecinde bazı eksiklikler yaşanması normaldir. Bu eksiklikleri proaktif olarak belirlemek ve buna göre optimize etmek çok önemlidir. Müşteri kazanma sürecini optimize etmek için iki adım vardır: geri bildirim toplamak ve geri bildirimleri ele almak için şirket içinde işbirliği yapmak.

Öncelikle, yeni müşterilerinizden resmi ve gayri resmi olarak geri bildirim toplayın. Başarılı bir müşteri kazanma süreci, her takip toplantısında müşterilere herhangi bir soruları veya endişeleri olup olmadığını sorar ve düzenli olarak ortaya çıkan soru türlerini not eder.

Bu notları, takımınızın daha sonra sıralayabileceği ve analiz edebileceği ortak bir alanda toplayın.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile toplantı ayrıntılarını düzenleyin, anahtar bilgileri izleyin ve eylem öğelerini zahmetsizce atayın

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu, takımları organize etmek için basit, önceden oluşturulmuş sayfalar, bireysel toplantı notları ve geri bildirim oturumlarından en iyi şekilde yararlanmak için talimatlar içerir. Bu işbirliğine dayalı şablon, başarılı bir toplantı özeti için mükemmel bir taslak sağlamak üzere tasarlanmış bir ClickUp Belgesi'dir.

Ardından, her müşteri müşteri kazanım sürecini tamamladıktan sonra (genellikle sözleşme imzalandıktan 120 gün sonra) yeni müşteri kazanım deneyimi anketi göndererek doğrudan geri bildirim isteyin.

Bu iki geri bildirim formu, yeni müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve mevcut müşteri başarı ş akışınızda hangi noktalarda yetersiz kaldığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Şirket içinde işbirliği yapmayı unutmayın

Müşteri geri bildirimleri, sorunların nerede olduğunu size söyleyecektir, ancak şimdi bir çözüm bulmak takımınıza kalmıştır. Bunu yapmanın en kolay yolu, ClickUp Beyaz Tahta üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapmaktır.

Yanıtları gruplandırmak ve temaları belirlemek için şirket içi müşteri kazanma ekibinizle işbirliği içinde çalışın. Temalar belirlendikten sonra, müşteri yolculuğunun hangi aşamalarında bu eksikliklere çözüm sunabileceğinizi düşünün.

Lewis Norwood'un Eczacılık Mentoru için Beyaz Tahta örneği

Pharmacy Mentor müşteri ilişkileri başkanı Lewis Norwood, takımının ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak müşteri kazanımındaki eksiklikleri başarıyla belirleyip çözdüğünü anlattı.

Her aşamayı tek tek konuştuk. Sonunda, müşteri yolculuğu konusunda anlaşmaya vardık ve hatta daha önce fark etmediğimiz büyük bir eksikliği tespit ettik.

Her aşamayı tek tek konuştuk. Sonunda, müşteri yolculuğu konusunda anlaşmaya vardık ve hatta daha önce fark etmediğimiz büyük bir eksikliği tespit ettik.

Sorunsuz bir yeni müşteri kazanım süreci için en iyi uygulamalar

Etkili müşteri kazanımı, güçlü ve uzun vadeli bir ilişki için zemin hazırlamak açısından çok önemlidir. Sorunsuz ve başarılı bir müşteri kazanımı süreci için en iyi uygulamalar şunlardır:

Başlangıçta net beklentiler belirleyin: Kapsamı, teslim edilecekleri ve iletişim sürecini tanımlayın. Her iki tarafın rol ve sorumluluklarını netleştirin ve anahtar dönüm noktalarını belirleyin

Onboarding deneyimini kişiselleştirin: Özel onboarding'i müşterinin özel ihtiyaçlarına ve sektörüne göre özelleştirin. Özel bir hesap yöneticisi atayın ve özel kaynaklar ve eğitim oturumları sunun

Süreci otomatikleştirin ve kolaylaştırın: Belgeler ve güncellemeler için kolay erişilebilir bir müşteri portalı sağlayın. Hoş geldiniz e-postaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ilerlemeyi izlemek için Belgeler ve güncellemeler için kolay erişilebilir bir müşteri portalı sağlayın. Hoş geldiniz e-postaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ilerlemeyi izlemek için müşteri kazanma yazılımı veya CRM sistemleri kullanın

Sorunsuz bilgi aktarımı sağlayın: Yapılandırılmış giriş formları aracılığıyla müşteriden gerekli tüm bilgileri toplayın. İlgili şirket politikaları, ürün kılavuzları veya eğitim materyallerini paylaşın

İletişim ve etkileşime odaklanın: Güncellemeler ve kontrol için tercih edilen iletişim kanallarını ve sıklığını belirleyin. Geri bildirimleri teşvik edin ve endişeleri derhal giderin

Güven oluşturmak için hızlı kazançlar sağlayın: Anahtar bir özelliği veya hizmeti göstererek anında değer sağlayın. Erken başarı ölçütlerini veya küçük dönüm noktalarını belirleyin ve sergileyin

Başarıyı ölçün ve sürekli iyileştirin: İlk değer elde etme süresi (TTFV) gibi ölçülebilir müşteri kazanma KPI'ları belirleyin. Geri bildirim toplayın, tekrarlayın ve müşteri kazanma sürecini iyileştirin

ClickUp: Müşteri Kaydını Yönetmek için Tek Çözümünüz

CRM, proje yönetimi, ilgili belgeler ve takım iletişimi için artık birden fazla platform arasında anahtarlamaya gerek olmayan bir dünya hayal edin. ClickUp bunu mümkün kılar.

Müşterilerinizi, teslimatlarınızı ve takımlarınızı tek bir yerden kolayca yönetin. ClickUp, müşteri kazanımından proje tamamlanmasına kadar tüm iş akışınızı tek bir yapay zeka destekli CRM ve proje yönetimi platformunda merkezileştirir.

En etkili müşteri kazanma yazılımı ve satış sürecinin, tüm takımlar arasında işleyen ve tüm müşteri yolculuğunu kapsayan süreçler olduğuna inanıyoruz. ClickUp, takımların verimliliğini artırma temel konsepti üzerine kurulmuştur, bu yüzden tamamen özelleştirilebilir hale getirdik.

Çünkü benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmayan bir platform, verimliliği engeller. Bağlam değiştirme derdinden kurtulun.

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