2025 için en iyi 13 müşteri adayı yönetim yazılımı aracı

pazarlamacıların %53'ü pazarlama bütçelerinin en az yarısını müşteri adayı oluşturmaya harcıyor. Peki bu yatırımın ne kadarı gelire dönüşüyor?

Çok sayıda yeni potansiyel müşteri elde edebilirsiniz, ancak bunlar etkili bir şekilde beslenip yönetilmezse satış huninize ulaşamazlar.

Elbette, pazarlama ve satış takımlarınız çok çalışıyor. Ancak ilerlemeyi organize etmek ve izlemek için bir müşteri adayı yönetim sistemi olmadan, fırsatları kaçırıyorsunuz demektir.

İster küçük bir işletme ister büyük bir takımın parçası olun, doğru müşteri adayı yönetim araçları satış sürecinizi dönüştürmenize yardımcı olur. Potansiyel alıcıları sadık müşterilere dönüştürmek için müşteri adayı puanlamasından satış süreci yönetimine kadar her şeyi halleden araçlara bir göz atalım. 📈

⏰ 60 saniyelik özet Potansiyel müşterilerinizi yönetmek için en iyi çözümleri keşfedin ve bu en iyi seçimlerle işiniz için mükemmel çözümü bulun: ClickUp: Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

HubSpot Sales Hub: Pazarlama ve satış takımları için sorunsuz müşteri adayı yönetimi için en iyisi

Zoho CRM: Özelleştirilebilir iş akışları ve yapay zeka destekli yardım için en iyisi

Pipedrive: Satış süreçlerini görselleştirmek ve kolaylaştırmak için en iyisi

Insightly: Entegre CRM ve proje yönetimi için en iyisi

Bitrix24: Hepsi bir arada işbirliği ve CRM özellikleri için en iyisi

Freshsales: AI destekli satış optimizasyonu için en iyisi

Salesforce: Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip kapsamlı CRM için en iyisi

Monday CRM: Sezgisel ve özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi

Keap: Otomasyona odaklanan küçük işletmeler için en iyisi

Zendesk Sell: Otomasyon ile basitleştirilmiş satış yönetimi için en iyisi

Apptivo: Kapsamlı uygulama entegrasyonları ile ölçeklenebilir CRM için en iyisi

Creatio: Kodsuz otomasyon ve kolaylaştırılmış iş akışları için en iyisi

Bir müşteri adayları yönetim sisteminde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru müşteri adayı yönetim sistemi, satış sürecinizi başarıya ulaştırabilir veya başarısızlığa uğratabilir. Bu sistemler, müşteri adaylarını düzenlemenize, izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olarak satış ve pazarlama takımlarınıza anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için ihtiyaç duydukları avantajı sağlar. Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Potansiyel müşteri izleme: E-posta, web formları, sosyal medya gibi birden fazla kaynaktan sorunsuz potansiyel müşteri yakalama sağlayan ve potansiyel müşterinin satış sürecinde gerçekleştirdiği her etkinliği takip etmenizi sağlayan izleme yazılımı arayın

Potansiyel müşteri puanlama: Potansiyel müşterilerinizi etkileşim ve satın alma hazırlık durumuna göre puanlayan bir sistem tercih edin, böylece dönüşüm olasılığı en yüksek olanlara odaklanabilirsiniz. Sonuçta, tüm potansiyel müşteriler aynı değildir

Pipeline yönetimi: Potansiyel müşterileri aşamalara ayıran bir yazılım seçin, böylece ilerlemeyi izleyebilir, darboğazları tespit edebilir ve anlaşmaların ilerlemesini sağlamak için ayarlamalar yapabilirsiniz. Satış pipeline'ınızın net bir görünümü olmadan, kolayca bunalabilirsiniz

Otomasyon araçları: Takip e-postaları ve müşteri adaylarının atanması gibi tekrarlayan görevler değerli zamanınızı alır. Bunları sizin için halledecek otomasyon araçlarına sahip bir yazılım arayın, böylece takımınız ilişkileri geliştirmeye odaklanabilir, elektronik tablolara değil

Entegrasyon seçenekleri: Potansiyel müşteriler bir boşlukta yaşamazlar; kampanyalardan, e-posta gönderimlerinden ve CRM araçlarından gelirler. En iyi potansiyel müşteri yönetim sistemleri, mevcut yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar

Analitik ve raporlama: Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görebileceğiniz, Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görebileceğiniz, müşteri yönetimi stratejilerinizi iyileştirmenize ve bilinçli kararlar almanıza olanak tanıyan ayrıntılı analitik özelliklere sahip bir sistem tercih edin

💭 Lead yönetiminin neden önemli olduğunu merak mı ediyorsunuz? Lead yönetimi, potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek için çok önemlidir. Etkili lead beslemeyi sağlar, kaçırılan fırsatları önler ve işletmelerin anlamlı ilişkiler kurmasına, satış süreçlerini optimize etmesine ve gelirlerini artırmasına olanak tanır.

En İyi 13 Müşteri Adayı Yönetimi Yazılımı

Doğru yazılımı bulmak, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir. Birinci sınıf bir potansiyel müşteri yönetim sistemi, CRM iş akışlarını basitleştirmeli, işbirliğini geliştirmeli ve satışları artırmalıdır.

Aşağıda, en iyi müşteri adayı yönetim sistemlerinden bazılarını inceleyeceğiz:

1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

ClickUp for Sales Teams, süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyenler için en iyi müşteri adayı yönetim yazılımlarından biridir.

ClickUp CRM

ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerinizi ve iş akışlarınızı tek bir yerden kolayca yönetin

ClickUp CRM, görev yönetimi, iletişim araçları ve müşteri verilerini tek bir platformda birleştirir. Takımların iş akışları oluşturmasına, görevler atamasına, potansiyel müşterileri izlemesine ve takipleri otomatikleştirmesine olanak tanır. Görsel ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

ClickUp'ın satış ekipleri için en iyi araçlardan biri olmasının nedenlerinden biri esnekliğidir. Kullanıcılara Kanban Panoları ve Liste Görünümleri gibi benzersiz perspektifler sunarak satış süreçlerini görsel olarak yönetmelerini sağlar.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak durumları değiştirin ve iş önceliklerini daha hızlı belirleyin

ClickUp Otomasyonları, potansiyel müşteri durumlarını değiştirmek ve ekip arkadaşlarına öncelik vermek gibi sıkıcı süreçleri ortadan kaldırır. Otomasyonlar, veri girişini basit ve hızlı hale getirir, böylece potansiyel müşterilerin satış sürecinde ilerleme hızını artırabilirsiniz.

Huni aşamasına göre görevleri otomatik olarak atayabilir, belirli müşteri etkinlikleri için durum güncellemelerini tetikleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Platform, potansiyel müşteri geliştirme sürecinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için CRM şablonları da sunar. HubSpot, Gmail ve Slack gibi araçlarla entegrasyonu sayesinde sorunsuz geçişler sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, takımın ne üzerinde çalıştığını ve potansiyel müşterilerin performansını görmeyi kolaylaştırır. Bu, satış sürecinizi yavaşlatan sorunları ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın her bir üyesinin performansını izleyin

Nitelikli potansiyel müşterilerden ödeme yapan müşterilere dönüşüm oranı, Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) ve Potansiyel müşteri geliştirme döngüsü süresi gibi Lead Management North Star metriklerini izleyebilirsiniz.

Yani, ClickUp aynı anda hem müşteri adayı yönetimi hem de takım performans yönetimi aracı olarak kullanılabilir.

ClickUp Satış CRM şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış CRM Şablonu ile müşteri etkileşimleri ve satış süreçleri hakkında net bilgiler edinin

Güçlü kodsuz veritabanı ve gerçek zamanlı analitik özellikleriyle ClickUp'ın Satış CRM şablonu, satış faaliyetlerinizi takip etmenize ve potansiyel müşterilerle konuşmaları yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla takımınız şunları yapabilir:

Müşteri iletişimlerinde ve takip eylemlerinde netlik kazanın

Müşteri verilerine tek bir yerden sürekli erişin

Veriye dayalı kararlarla potansiyel müşterileri belirleyin, anlaşmaları kapatın ve içgörüler elde edin

Sonuç olarak, ClickUp, kullanıcıların yeni potansiyel müşterileri ve eski müşterileri kolayca yönetmelerini sağlayan, tasarlanmış organizasyonel sistemlere sahip bir işbirliği platformudur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızın potansiyel müşteri alım sürecini kolaylaştırmasına, verileri istediğiniz şekilde düzenlemesine ve markalı formlardan doğrudan görevler oluşturmasına olanak tanıyan ClickUp Formlarını kullanın

Satış sürecinize uyacak şekilde CRM'nizi oluşturun ve özelleştirin

ClickUp Sohbet ile takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve satış sürecinin başından sonuna kadar güncel bilgilere sahip olun

Zaman kazanmak için müşteri adayı takiplerini, görev atamalarını ve durum güncellemelerini otomatikleştirin

HubSpot, Gmail, Slack ve Zapier gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle takım verimliliğini ve müşteri adayı geliştirme faaliyetlerini izleyin

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak satış boru hattınızı ve iş akışlarınızı hızlı bir şekilde ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Mobil kullanıcılar için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Otomasyon seçenekleri, karmaşık iş akışları için kurulum süresi gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

G2'deki bir kullanıcı, ClickUp'ın satış ve proje yönetimi için kullanımı hakkında şöyle diyor

ClickUp, proje yönetimini bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmek için kapsamlı seçenekler sunar. Filtreler ve gösterge panelleri aracılığıyla esnek bir şekilde tasarlanabilen çeşitli görünüm seçenekleri (ör. listeler, Gantt grafikleri, Kanban panoları) mevcuttur.

ClickUp, proje yönetimini bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmek için kapsamlı seçenekler sunar. Filtreler ve gösterge panelleri aracılığıyla esnek bir şekilde tasarlanabilen çeşitli görünüm seçenekleri (ör. listeler, Gantt grafikleri, Kanban panoları) mevcuttur.

💡 Profesyonel İpucu: Zaman ve çabadan tasarruf etmek için çeşitli sektörler ve iş süreçleri için tasarlanmış CRM şablonlarıyla başlayın. Bu şablonlar kurulumu kolaylaştırır, CRM'nizi düzenli tutar ve hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

2. HubSpot Sales Hub (Pazarlama ve satış takımları için sorunsuz müşteri adayı yönetimi için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Sales Hub, tüm satış süreçlerinizi yönetmek için birleşik bir platformdur. Pazarlama ve müşteri hizmetleri araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kullanıcı dostu tasarımıyla tanınan bu platform, satış takımlarının potansiyel müşterileri izlemesine, takip işlemlerini otomatikleştirmesine ve satış süreçlerini sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

HubSpot'un ücretsiz müşteri adayı yönetimi yazılımı, küçük takımların erişimine açıkken, kurumsal çözümleri ise daha büyük kuruluşlar için gelişmiş işlevsellik sunar.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

Görsel boru hatları ve gösterge panelleriyle markanızın tüm potansiyel müşterilerini düzenleyin ve izleyin

Daha hızlı iş akışları için takipleri, bildirimleri ve potansiyel müşteri puanlamasını otomatikleştirin

E-posta izleme, formlar ve canlı sohbet gibi entegre pazarlama araçlarına erişin

Özelleştirilebilir özellikleri kullanarak CRM'yi benzersiz satış sürecinize uyarlayın

Toplantıları planlayın ve müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetin

HubSpot Sales Hub sınırlaması

Sürekli değişen kullanıcı deneyimi, verilerin saklanmasını ve projelerin düzenlenmesini zorlaştırır

Arayüz aşırı karmaşık değildir ancak özellikle yeni kullanıcılar için sezgisel değildir

HubSpot Sales Hub fiyatlandırması

Sales Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 100 $

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (18.000+ yorum)

HubSpot CRM'yi potansiyel müşteri oluşturma döngüsünün tamamını yönetmek için kullanan bir kullanıcı şöyle diyor

Otomatik e-postalar ve diziler yardımıyla müşteri etkileşimlerini kolayca yönetmeye yardımcı olan, tüm müşteri boru hattının çok net bir görünümünü elde edebiliyoruz. Herhangi bir sorun durumunda, her zaman yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazır harika bir destek ekibi var.

Otomatik e-postalar ve diziler yardımıyla müşteri etkileşimlerini kolayca yönetmeye yardımcı olan, tüm müşteri boru hattının çok net bir görünümünü elde edebiliyoruz. Herhangi bir sorun durumunda, her zaman yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazır harika bir destek ekibi var.

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp vs. HubSpot: Size en uygun CRM hangisi? Özellikleri, fiyatları ve avantajları karşılaştırarak takımınız için en uygun olanı bulun.

3. Zoho CRM (Özelleştirilebilir iş akışları ve yapay zeka destekli yardım için en iyisi)

zoho aracılığıyla

Zoho CRM, yapay zeka özellikleriyle otomasyon yoluyla işletmelere satış süreçlerinin 360 derecelik kapsamlı bir görünümünü sunar.

Her boyuttaki şirkete hizmet veren bu araçlar, kullanıcıların kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturmasına, satış tahminleri yapmasına ve birden fazla kanalda potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasına olanak tanır. Sorunsuz entegrasyonlar ve gizliliğe verdiği önemle Zoho CRM, ölçeklenebilir müşteri adayı yönetimi için çok yönlü bir seçimdir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

İş akışlarını özelleştirin ve müşteri adayı yönetimini otomatikleştirerek görevleri kolaylaştırın

E-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallarda yeni potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun

Potansiyel müşteri puanlama, e-posta yazma ve anomali tespiti için yapay zeka destekli araçları kullanın

Satış tahmini ve performans izleme için gelişmiş analitiklere erişin

Google Çalışma Alanı dahil 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz entegrasyon

Zoho CRM sınırlaması

Arayüz, ilk kez kullananlar için karmaşık gelebilir

Özelleştirme ve gezinme için öğrenme eğrisi diktir

Yeni kullanıcıların platforma alışması zaman alabilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5. 0 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (6.800+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: CRM'inizi nasıl yapılandıracağınızdan emin değil misiniz? CRM yazılımı örneklerine göz atarak, gerçek hayattan kullanım örneklerini ve şirketlerin verimliliği artırmak ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için CRM'leri kullandığı yenilikçi yöntemleri keşfedin.

4. Pipedrive (Satış süreçlerini görselleştirmek ve kolaylaştırmak için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, işletmelerin potansiyel müşterileri ve anlaşmaları verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış satış odaklı bir CRM'dir. Kanban tarzı gösterge panelleriyle tanınan bu araç, takımların tüm satış süreçlerini görselleştirmelerine, fırsatları izlemelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.

AI destekli içgörüler ve özelleştirilebilir özellikler ile Pipedrive, işletmelerin anlaşmaları daha hızlı kapatmasını ve satış CRM süreçlerini etkili bir şekilde optimize etmesini sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Kanban tarzı gösterge panelleriyle satış boru hattınızı görselleştirin

Takip ve yeni müşteri adaylarının atanması gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Tüm müşteri etkileşimlerini ve işlem verilerini tek bir yerde merkezileştirin

Potansiyel müşteri geliştirme ve satış içgörüleri için AI araçlarını kullanın

İş ihtiyaçlarınıza göre alanları ve ş akışlarını özelleştirin

Pipedrive sınırlaması

Bazı kullanıcılar, diğer CRM'lere kıyasla sınırlı gelişmiş raporlama özellikleri olduğunu bildirmiştir.

Daha derin özelleştirmeler ek zaman ve uzmanlık gerektirebilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş plan: Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel plan: Kullanıcı başına aylık 49 $

Güç planı: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (3.000'den fazla yorum)

Pipedrive, satış yönetimi konusunda kullanıcılarından övgüler almıştır. Bir kullanıcı şöyle bahsetmektedir

Pipedrive, karmaşık yazılımların kullanımı konusunda uzman olmayan kullanıcıları göz önünde bulundurarak CRM'sini başarıyla yapılandırmıştır. Önemli özelliklerden ödün vermeden sistemi basitleştirmiştir. Basit satışlardan karmaşık ihalelere ve projelere kadar her gün kullanıyoruz ve Pipedrive, potansiyel müşterinin ilk teması ile kapanışa kadar tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlıyor.

Pipedrive, karmaşık yazılımların kullanımı konusunda uzman olmayan kullanıcıları göz önünde bulundurarak CRM'sini başarıyla yapılandırmıştır. Önemli özelliklerden ödün vermeden sistemi basitleştirmiştir. Basit satışlardan karmaşık ihalelere ve projelere kadar her gün kullanıyoruz ve Pipedrive, potansiyel müşterinin ilk teması ile kapanışa kadar tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 5 dakika içinde takip edilen yeni potansiyel müşterilerin dönüşüm olasılığı dokuz kat daha fazladır. Bu nedenle, hızlı hareket etmenize yardımcı olacak anlık bildirimler sağlayan bir potansiyel müşteri yönetimi yazılımına yatırım yapmalısınız.

5. Insightly (Entegre CRM ve proje yönetimi için en iyisi)

insightly aracılığıyla

Insightly, satış, pazarlama ve proje yönetimini tek bir çözümde birleştiren modern bir CRM platformudur. Takımların müşteri verilerini merkezileştirmesine, satış süreçlerini yönetmesine ve projeleri sorunsuz bir şekilde izlemesine yardımcı olur.

Güçlü entegrasyonlar ve özelleştirilebilir iş akışları ile Insightly, işletmelerin süreçleri kolaylaştırırken uzun vadeli müşteri ilişkilerini geliştirmesine olanak tanır.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Müşteri verilerini merkezileştirerek kuruluşunuz için tek bir bilgi kaynağı oluşturun

Satış boru hatlarını izleyin ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla fırsatları yönetin

Satış sonrası faaliyetleri yönetmek için CRM ile proje yönetimini birleştirin

A/B testi ve e-posta şablonlarıyla pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin

Kod gerektirmeyen AppConnect platformunu kullanarak 500'den fazla uygulama ile entegre edin

Insightly sınırlaması

Arayüz, diğer modern CRM'lere kıyasla biraz eski görünebilir

Raporlama özellikleri, belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özelleştirme gerektirebilir

Insightly fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (900+ yorum)

Capterra: 4. 0/5. 0 (650+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Daha akıllı müşteri adayı oluşturma için yapay zekayı kullanın. Yapay zekanın satış ve pazarlama çabalarınızı nasıl devrim niteliğinde değiştirdiğini keşfedin.

6. Bitrix24 (Hepsi bir arada işbirliği ve CRM özellikleri için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, müşteri ilişkileri yönetimi, işbirliği araçları, görev yönetimi ve daha fazlasını bir araya getiren tam entegre bir CRM ve proje yönetimi platformudur.

Bitrix24, operasyonlarını merkezileştirmek ve potansiyel müşterileri etkin bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir çözüm arayan işletmeler için idealdir. Ölçeklenebilirliği ve özelleştirilebilir iş akışları, her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılar.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Yeni ve sıcak potansiyel müşterileri, anlaşmaları, kişileri ve şirketleri tek bir platformda yönetin

Kurallar, tetikleyiciler ve görev otomasyonu ile satış süreçlerini otomatikleştirin

Takım sohbeti, video görüşmeleri ve dosya paylaşımı için işbirliği araçlarına erişin

Platform içinde web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve açılış sayfaları oluşturun

Kampanya performansını analiz etmek için gelişmiş satış zekasını kullanın

Bitrix24 sınırlaması

Destek yalnızca Süper Yönetici için mevcuttur ve üçüncü taraf sağlayıcılara dış kaynak olarak verilmektedir

Normal kullanıcılar, Süper Yönetici olmadan iş akışlarını bağımsız olarak özelleştiremez

Bitrix24 fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 119 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 399 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (540+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (930+ yorum)

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

Küçük işletmeler için Jira, Confluence ve MS Teams gibi platformların maliyetleri ve zorlukları olmadan kurumsal kalitede bir iletişim ve işbirliği aracı olarak kullanmak için gerçekten iyi bir platform. Özellikle işbirliği ve şablonlu web sitesi geliştirici sihirbazını beğendim.

Jira, Confluence ve MS Teams gibi platformların maliyetleri ve zorlukları olmadan, küçük işletmelerin kurumsal kalitede iletişim ve işbirliği aracı olarak kullanabileceği gerçekten iyi bir platform. Özellikle işbirliği özelliğini ve şablonlu web sitesi geliştirici sihirbazını beğendim.

🔍 Biliyor muydunuz? İçerik pazarlaması, geleneksel dış pazarlama yöntemlerine göre üç kat daha fazla potansiyel müşteri oluşturur ve maliyeti %62 daha düşüktür. Hedef kitlenizin sorunlarına yönelik bloglar, vaka çalışmaları ve video içerikleriyle başlayın.

7. Freshsales (AI destekli satış optimizasyonu için en iyisi)

freshsales aracılığıyla

Freshsales, işletmelerin potansiyel müşterileri yönetmesine, satış süreçlerini kolaylaştırmasına ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir CRM'dir.

Freddy AI ile Freshsales, gelişmiş otomasyon, tahmine dayalı içgörüler ve müşteri adayı önceliklendirme özellikleri sunarak, ölçeklendirme ve verimlilik artışı hedefleyen işletmeler için ideal bir çözümdür. Sezgisel arayüzü ve çok kanallı özellikleri, genel satış verimliliğini ve müşteri odaklılığı artırır.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Freddy AI ile potansiyel müşteri yakalama, puanlama ve takip işlemlerini otomatikleştirin

Özelleştirilebilir Kanban tarzı boru hatlarıyla anlaşmaları görsel olarak yönetin

E-posta, SMS ve WhatsApp gibi kanallarda tek bir platform üzerinden iletişim kurun

Niyet puanlamasını kullanarak yüksek değerli potansiyel müşterilere odaklanın

Slack gibi bağlamsal entegrasyonlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Freshsales sınırlaması

Çok sayıda ve karmaşık yapılandırma ayarları arasında gezinmek zor olabilir

Freshsales için uygulama geliştirme, tutarsız API yapıları nedeniyle zor olabilir

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

8. Salesforce (Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip kapsamlı CRM için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, her boyuttaki işletme için satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış lider bir CRM platformudur.

Salesforce, esnek özelleştirme ve yapay zeka destekli içgörüleriyle tanınır. Harici uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hızlı bir şekilde ölçeklenmek isteyen işletmelere esneklik sunar. Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimine yönelik uçtan uca çözümler sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Hesapları, kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları tek bir platformda yönetin

Pipeline yönetimi ve tahmin için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanın

Satış süreçlerini kolaylaştırmak için iş akışlarını ve onayları otomatikleştirin

Gerçek zamanlı iş içgörüleri için gösterge panellerini ve raporları özelleştirin

Gelişmiş işlevsellik için harici uygulamalarla sorunsuz entegrasyon

Salesforce sınırlaması

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için zor olabilir

Düşük kodlu araçlar, karmaşık ihtiyaçlar için bazen gelişmiş kodlama gerektirir

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

Salesforce Sales Cloud ve kullanımı hakkında bir kullanıcı şöyle diyor

Verilerinizin tek bir yerde kalmasına yardımcı olur ve çeşitli diğer uygulamalarla doğrudan kullanılabilmesi için mükemmel uyumluluğa sahiptir (entegrasyon kolaylığı). Bunun ötesinde, gereksinimlerinize göre gösterge panelleri oluşturabilmenizi de sağlar.

Verilerinizin tek bir yerde kalmasına yardımcı olur ve çeşitli diğer uygulamalarla doğrudan kullanılabilmesi için mükemmel uyumluluğa sahiptir (entegrasyon kolaylığı). Bunun ötesinde, gereksinimlerinize göre gösterge panelleri oluşturabilmenizi de sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Satış sürecinizi optimize etmek için anahtar metrikleri izleyin. Satış boru hattı metriklerinden elde edilen içgörülerle boru hattı performansınızı ölçmeyi ve iyileştirmeyi öğrenin, veriye dayalı kararlar alın ve gelirinizi artırın.

9. Monday CRM (Sezgisel ve özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

via Monday CRM

Monday CRM, takımların satış döngülerini yönetmelerine yardımcı olmak için basitlik ile güçlü araçları bir araya getirir. Kod gerektirmeyen özelleştirme, yapay zeka destekli özellikler ve 500'den fazla uygulama ile sorunsuz entegrasyon, anlaşmaların kapanışını hızlandırır ve işbirliğini geliştirir.

İster müşteri adayı yönetimi, ister satış tahmini veya erişim olsun, Monday CRM satış sürecinizi kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir platform sunar.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile satış süreçlerini ve iş akışlarını özelleştirin

Potansiyel müşteri atamaları ve takip hatırlatıcıları dahil olmak üzere satış süreçlerini otomatikleştirin

E-posta oluşturma, duygu analizi ve veri çıkarma için AI araçlarını kullanın

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve gelişmiş analitiklerle performansı izleyin

Platformlar arasında kesintisiz bağlantı için 500'den fazla araçla entegre edin

Monday CRM sınırlaması

HIPAA uyumlu sürümler, birçok üçüncü taraf entegrasyonuna erişimi kısıtlamaktadır

Birden fazla alanda varlıkları yönetmek ve izlemek bazen zor olabilir

Monday CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 33 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

10. Keap (Otomasyona odaklanan küçük işletmeler için en iyisi)

keap aracılığıyla

Keap, operasyonlarını kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir CRM platformudur. Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri takımları için geliştirilen otomasyon araçları, manuel görevleri ortadan kaldırarak şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olur.

Platformun sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu, kanıtlanmış şablonlar ve entegrasyonlar, onu küçük işletme sahipleri için vazgeçilmez bir çözüm haline getirir.

Keap'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak "Ne Zaman-Ne" oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirin

Tam görünürlük ve kolay izleme ile satış süreçlerini yönetin

E-posta pazarlama ve metin kampanyalarıyla potansiyel müşterileri besleyin

Popüler iş araçları ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Daha hızlı uygulama için kullanıma hazır otomasyon şablonlarından yararlanın

Keap sınırlaması

Sistem e-postaları, başka bir yerde depolanan önceden oluşturulmuş şablonları kullanmaz

E-posta oluşturucu, yalnızca düz metin içeren e-postalar gönderme seçeneğine sahip değildir

Keap fiyatlandırması

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 299 $

Keap puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

Keap'in otomasyon özellikleri hakkında bir kullanıcı şöyle diyor

Keap, küçük işletmelerin pazarlama otomasyonundan yararlanarak hepimizin zaman alan görevlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olan esnek ve dinamik bir ürün sunar. Uzun yıllara dayanan pazarlama deneyimine sahip bir sistem entegratörü olarak, Keap'in teknik güç ve kullanım kolaylığı arasında doğru dengeyi sağladığını düşünüyorum. Şu anda o kadar çok farklı sürümü var ki, işinizin büyümesine uygun bir sürüm mutlaka vardır.

Keap, küçük işletmelerin pazarlama otomasyonundan yararlanarak hepimizin zaman alan görevlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olan esnek ve dinamik bir ürün sunar. Uzun yıllara dayanan pazarlama deneyimine sahip bir sistem entegratörü olarak, Keap'in teknik güç ve kullanım kolaylığı arasında doğru dengeyi sağladığını düşünüyorum. Artık o kadar çok farklı sürümü var ki, işinizin büyümesine uygun bir sürüm mutlaka vardır.

🚀 Bonus İpucu: İyi yapılandırılmış bir satış boru hattı, takımınızın düzenli ve odaklanmış çalışmasını sağlar. Satış boru hattı şablonlarını kullanarak satış döngüsünün her adımını görselleştirin, darboğazları belirleyin ve anlaşmaların kapanışını hızlandırın.

11. Zendesk Sell (Otomasyon ile basitleştirilmiş satış yönetimi için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk Sell, verimliliği artırmak, tam bir satış süreci görünürlüğü sağlamak ve anlaşma yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış modern bir satış CRM'sidir. Sezgisel arayüzü, otomasyon özellikleri ve sorunsuz entegrasyonları, satış takımlarının anlaşmaları verimli bir şekilde kapatması için güçlü bir seçimdir.

Zendesk Sell, potansiyel müşteri oluşturma, etkinlik izleme ve analiz araçlarıyla takımların düzenli çalışmasını sağlar.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Yeni ve sıcak potansiyel müşterileri, kişileri ve anlaşmaları tek bir özelleştirilebilir boru hattında yönetin

Potansiyel müşteri atamaları ve etkinlik izleme gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Gelişmiş raporlama ile satış performansını tahmin edin ve analiz edin

Diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve API'leri kullanarak işlevselliği artırın

Hareket halindeyken satışlar için coğrafi konum ve çevrimdışı erişim özellikli mobil uygulama

Zendesk Sell sınırlaması

Arama özelliği özel alanları sorgulamaz, bu da veri erişilebilirliğini sınırlar

Sınırlı izne sahip kullanıcılar, başkalarının görevlerini düzenleyebilir ve bu da karışıklığa neden olabilir

Potansiyel Müşteriler, Kişiler ve Anlaşmalar için birleştirme özelliği, gereksiz yinelenen alanlar oluşturur

Zendesk Sell fiyatlandırması

Sell Team: Kullanıcı başına aylık 19 $

Sell Growth: Kullanıcı başına aylık 55 $

Sell Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $

Sell Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 ABD doları

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

12. Apptivo (Kapsamlı uygulama entegrasyonlarına sahip ölçeklenebilir CRM için en iyisi)

apptivo aracılığıyla

Apptivo, her boyuttaki işletme için kapsamlı bir CRM araçları paketi sunar. Uygun fiyatı ve esnekliği ile tanınan Apptivo, satış, pazarlama ve müşteri yönetimi süreçlerini tek bir platformda birleştirir.

Otomasyon özellikleri ve çok çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları, iş operasyonlarını basitleştirir ve satış verimliliğini artırır.

Apptivo'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir boru hatlarıyla potansiyel müşterileri, kişileri ve fırsatları yönetin

İş akışlarını, iletişimi ve rutin görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirin

Sorunsuz bağlantı için popüler araçlar ve hizmetlerle entegre edin

E-posta sıralama ve bildirimler gibi yerleşik satış otomasyon özelliklerinden yararlanın

E-posta izleme, pazarlama kampanyaları ve tavsiye yönetimi gibi pazarlama araçlarını kullanın

Apptivo sınırlaması

Özel görünümler oluşturmak kullanıcı dostu değildir ve zaman alıcı olabilir

Mevcut görünümleri değiştirmek mümkün değildir; kullanıcılar görünümleri sıfırdan yeniden oluşturmalıdır

Apptivo fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Apptivo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Apptivo'nun satış proje yönetimi yetenekleri hakkında konuşan bir G2 kullanıcısı şöyle bahsetmektedir

Proje bilgilerini verimli bir şekilde merkezileştirir ve yönetir, e-posta kampanyası – uçtan uca kampanyayı yönetir, Tedarik, CRM – Satış ve pazarlama sürecini uyumlu hale getirir.

Proje bilgilerini verimli bir şekilde merkezileştirir ve yönetir, e-posta Kampanyası – uçtan uca kampanyayı yönetir, Tedarik, CRM – Satış ve pazarlama sürecini uyumlu hale getirir.

🚀 Bonus İpucu: İyi yapılandırılmış bir satış boru hattı, takımınızın düzenli ve odaklanmış çalışmasını sağlar. Satış boru hattı şablonlarını kullanarak satış döngüsünün her adımını görselleştirin, darboğazları belirleyin ve anlaşmaların kapanışını hızlandırın.

13. Creatio (Kodsuz otomasyon ve kolaylaştırılmış iş akışları için en iyisi)

via Creatio

Creatio, kod gerektirmeyen çözümler uygulamak isteyen işletmeler için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı bir CRM ve iş akışı otomasyon platformudur.

Kullanıcıların doğal dil ve görsel araçlarla uygulamalar tasarlayıp geliştirmelerini sağlar. Bu, pazarlama, satış ve hizmet fonksiyonları genelinde süreçlerin otomasyonunu kolaylaştırır.

Sezgisel platformu ve sektöre özel iş akışları ile Creatio, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler için idealdir.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen araçlar ve görsel tasarımcılar kullanarak iş akışları oluşturun ve otomatikleştirin

Sorunsuz bağlantı için API hizmetleri ve standart platformlarla entegre edin

Gerçek zamanlı içgörüler için yerleşik bileşenlerle gösterge panelleri oluşturun

Zengin CRM ve 360 derece görünüm ile müşteri etkileşimlerini yönetin

Önceden tasarlanmış iş akışlarıyla 20'den fazla sektör için süreçleri özelleştirin

Creatio sınırlaması

Karmaşık uygulamalar, ortamlar arasında bir promosyon sırasında hatalara neden olabilir

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

İşte ilk 13 listeye giremeyen ancak yine de dikkate alınmaya ve değerlendirilmeye değer bazı araçlar:

Nutshell CRM: Potansiyel müşteri yönetimi ve e-posta pazarlamasını tek bir yerde birleştiren kullanıcı dostu bir platform

LeadSquared: Yüksek hacimli potansiyel müşterileri yakalamak, puanlamak ve beslemek için kapsamlı bir araç

SharpSpring: Yerleşik otomasyon ve potansiyel müşteri izleme özelliklerine sahip, pazarlama odaklı bir CRM

ClickUp'ın Akıllı Müşteri Adayı Yönetimi ile Satış Geleceğinizi Yeniden Tanımlayın

Müşteri adayı yönetiminin geleceği otomasyon, özelleştirme ve işbirliğinin entegrasyonunda yatmaktadır. Doğru müşteri adayı yönetim araçlarıyla işletmeler iş akışlarını kolaylaştırabilir ve satış süreçlerini geliştirebilir.

Anahtar, sadece potansiyel müşterileri toplamak değil, anlamlı ilişkiler kurmak ve tutarlı bir büyüme sağlamak.

Mevcut çözümler arasında ClickUp, takımların potansiyel müşterileri tek bir yerden etkin bir şekilde izlemelerine, beslemelerine ve kapatmalarına olanak tanıyan çok yönlü, kullanıcı dostu bir platformdur.

İster bir startup ister büyüyen bir kurumsal şirket olun, ClickUp'ın özelleştirilebilir özellikleri ve dinamik gösterge panelleri potansiyel müşteri yönetimi stratejinizi dönüştürebilir.

ClickUp ile daha akıllı satış süreçlerine doğru yolculuğunuza bugün başlayın.