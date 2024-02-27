2025'in En İyi 10 HubSpot Entegrasyonu ve E-posta ve CRM Ortakları

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Otomasyondan en iyi şekilde yararlanıyor musunuz? İşletme sahipleri, CRM yazılımının yeni potansiyel müşteriler kazandırmak için tasarlandığını biliyor. Ancak ilk olarak nereye odaklanacaklarını bilmiyorlar. Hedefiniz pazarlama araçlarını mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmaksa, zaman en sınırlayıcı faktördür.

CRM yazılımı seçimi söz konusu olduğunda, HubSpot şirketlerin sevdiği güvenilir bir platformdur. Müşterilerin HubSpot'u sevmesinin en büyük nedeni tek bir kelimeyle özetlenebilir: seçim. HubSpot müşterileri ortalama olarak yedi uygulama yükler. HubSpot'un müşterilerin sevdiği bir platform olmaya devam etmesi için, müşterilerimizin severek kullandığı entegrasyonları sunmamız gerekir.

HubSpot uygulama pazarı , 1.000'den fazla entegrasyonla büyümeye devam ediyor!

CRM'nizi abartılı bir telefon rehberi gibi kullanıyorsanız, artık bir adım atmanın zamanı geldi. Bu 10 HubSpot entegrasyonundan yararlanarak, takımınız manuel işlere çok daha az zaman harcayacak ve en önemli şeye, yani işinizi kurmaya daha fazla zaman ayıracak. ?

Bu makalede, bilmiyor olabileceğiniz ancak bilmeniz gereken 10 HubSpot entegrasyonunu inceleyeceğiz. ?

HubSpot Entegrasyonu nedir?

Entegrasyonlar, HubSpot'u veri paylaşımı, otomasyon ve diğer kullanışlı özellikleri sağlayan üçüncü taraf araçlarla bağlar. HubSpot Uygulama Pazarı 1.000'den fazla entegrasyon sunar.

Favori uygulamalarınızı HubSpot ile entegre ederek, Hubspot CRM'den ayrılmadan bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Analitik, müşteri deneyimi, gelen pazarlama, çevrimiçi işbirliği ve daha fazlasına yardımcı olan Hubspot entegrasyonlarını bulabilirsiniz.

Bu entegrasyonlar, proje yürütme ve verimlilikteki eksiklikleri gidermenize yardımcı olabilir.

En İyi 10 HubSpot Entegrasyonu

Satış ekibinize müşteri yolculuğunun her aşamasını kolaylıkla yönetmek ve ekibinizin pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için en kullanışlı 10 Hubspot entegrasyonu.

Hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

Proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

Hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracı olan ClickUp, farklı sektörlerdeki her boyuttaki takımın iş akışını basitleştirmesine yardımcı olur ve tüm işlerinizi tek bir alanda bir araya getirmek için en iyi seçenektir. Her türlü takımı ve kullanım durumunu barındırmak ve desteklemek için yüzlerce gelişmiş özellik sunan, tamamen özelleştirilebilir platformuyla tanınır.

Teknoloji yığınınızı güçlendirmek için 1.000'den fazla iş aracıyla entegre olur. Ve yerel Hubspot entegrasyonlarından biri olarak, HubSpot'u ClickUp'a entegre ettiğinizde, güçlü otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz.

Bu, proje teslimatını hızlandırmanıza, müşteri yolculuğu süreçlerini otomatikleştirmenize ve satış ve pazarlama takımlarınıza en iyi şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları görünürlüğü sağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp ve Hubspot entegrasyonu ile neler yapabilirsiniz:

Hubspot ve ClickUp iş akışlarınızı birbirine bağlayın : HubSpot CRM ve ClickUp arasındaki sorunsuz entegrasyon ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun, operasyonlarınızı kolaylaştırın ve verimliliğinizi artırın

Müşteri ekiplerini proje ekiplerine yaklaştırın: Kapalı anlaşmaları doğrudan ClickUp içinde görevlere ve projelere aktaran otomasyon ile müşteriye yönelik süreçlerden işleri işletme genelindeki farklı proje ekiplerine aktarın

Proje teslimatlarını hızlandırın: ClickUp ve HubSpot arasındaki işleri otomatikleştirmek için 20'den fazla farklı yol kullanın, böylece projeler daha hızlı ilerler ve bilgiler en çok ihtiyaç duyan takımlara daha çabuk ulaşır

Proje yönetimi ile müşteri verilerini görüntüleyin: ClickUp içinde doğrudan anlaşma ve müşteri durumuna ilişkin görünürlük elde edin, böylece takımlar işlerinin her bir müşterinin başarısına nasıl etki ettiğini takip edebilir

Hubspot ClickUp entegrasyonu, Hubspot hesabınızdan doğrudan bir ClickUp görevi oluşturmanıza olanak tanır

Bu entegrasyonla, HubSpot'u potansiyel müşterileri ve satışları izlemek için, ClickUp'ı ise eylem öğelerinizi ve görevlerinizi yönetmek için kullanabilirsiniz. HubSpot aracılığıyla bir müşteri veya pazarlama ajansı ile yeni bir anlaşma başlattığınızda otomatik olarak yapılacaklar listesi oluşturmak için görevler ayarlayabilirsiniz.

Şablon oluşturmak kadar kolay! Böylece, bundan sonra yapılacak her yeni anlaşma için takımınız aynı görevleri görecektir.

Hubspot ClickUp entegrasyonu, manuel süreçleri otomatikleştirmek ve sorunsuz bir iş akışı oluşturmak için ClickUp'ta özel otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır

En iyi özellikler

15'in üzerinde özel görünüm : Liste görünümü, Gantt sohbet görünümü, Pano görünümü ve daha fazlasını seçerek size, takımınıza ve tüm kuruluşunuza en uygun işi görüntüleyin

Tamamen özelleştirilebilir platform : İşinizin her yönünü özelleştirin ve : İşinizin her yönünü özelleştirin ve ClickApps ile ClickUp'ı benzersiz ve ölçeklenebilir iş ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

Yüzlerce esnek ve güçlü özellik : Dijital Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlasıyla iş akışınızı kolaylaştırın, süreçlerin tutarlılığını sağlayın ve takım işbirliğini geliştirin

Önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon : Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge paneli : Her türlü iş senaryosu için : Her türlü iş senaryosu için ClickUp Gösterge Panelini oluşturun ve özelleştirin, görevleriniz, projeleriniz, kaynaklarınız ve daha fazlası hakkında üst düzey bir genel bakış elde edin

Şablon kitaplığı : Her takım için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapın

Mobil uygulama : Mobil uygulama ile işlerinize her zaman, her yerden erişin

Entegrasyon özellikleri: ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 5 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (6.624+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.633+ yorum)

2. Xoxoday Plum

Müşterilerle büyümeyi hızlandırmak için ödül programı oluşturmak için en iyisi

Xoxoday ile teşvikler ve avantajlar içeren bir ödül programı oluşturun

Xoxoday, işletmelerin büyümesine yardımcı olan, büyümekte olan bir fintech SaaS şirketidir. Şirketlerin ödül programlarını basitleştirmelerine yardımcı olan ödüller, teşvikler ve avantajlar sunar.

HubSpot entegrasyonunu kullanarak müşterilerinizi ödüllendirebilirsiniz ve en iyi yanı, birden fazla satıcıyla iletişime geçme zahmetinden kurtulursunuz. Uygulama, formlardan, anketlerden ve e-posta pazarlamasından veri toplar.

Tek yapmanız gereken, müşteriler belirli koşulları karşıladığında onları ödüllendirmek için tetikleyiciler ayarlamak. Ardından, Xoxoday Plum'un hediye kataloğundan sunacağınız hediyeleri seçin.

Örneğin, bir müşterinin harcadığı tutara, kayıt olma süresine veya başka bir tetikleyiciye göre otomatik olarak hediye kartları gönderebilirsiniz.

En iyi özellikler

Mağaza vitrini formunda önceden oluşturulmuş, barındırılan ödüller

Sorunsuz iş akışı otomasyonu kullanarak ödüllü pazarlama kampanyaları ve kişiselleştirilmiş ödül kullanma deneyimleri sunun

Ödüllerinizin açılma oranını, tıklama oranını ve kullanma oranını izleyin

Fiyat

Planlar kullanıcı başına aylık 166,58 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (259+ yorum)

Capterra: 4,4 üzerinden 5 (120'den fazla yorum)

3. Zapier

Uygulamaları bağlamak için en iyisi

Zapier ile web hizmetlerini bağlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Zapier, kodsuz otomasyon alanında liderdir. Özel bir entegrasyonu olmasa bile HubSpot'u favori uygulamalarınızla bağlayabilirsiniz. Zapier'i indirerek, 5.000'den fazla ek aracı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Zapier'in kod gerektirmeyen otomasyonu ile WooCommerce'de müşterilerinizle bağlantı kurun, verileri Google E-Tablolar'a aktarın ve Slack'te müşterilerinizle iletişime geçin. Zapier'in yardımıyla Hubspot CRM kişilerinizden en iyi şekilde yararlanmak çok kolay.

Google'dan gelen yeni kişilerin HubSpot platformuyla paylaşıldığından emin olmak mı istiyorsunuz? Zapier bunu sizin için yapar. Potansiyel müşterileri toplamak ve oluşturmak için formlar mı kullanıyorsunuz? Bu HubSpot entegrasyonu, gönderileri otomatik olarak bir Google E-Tablolar belgesine kaydedebilir. Verilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için Zapier'i kullanın.

En iyi özellikler

HubSpot ve çok çeşitli uygulamaları otomatikleştirir

Tonlarca veri girişi yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve verileri Google E-Tablolar'a aktarabilirsiniz

Uygulama pazarındaki en popüler seçeneklerin çoğuyla çalışır

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 19,99 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (1.076+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.549+ yorum)

4. Canva

Görseller ve grafik tasarım oluşturmak için en iyisi

Canva ile tasarımlar, pazarlama materyalleri ve daha fazlasını kolayca oluşturun

Canva, hepsi bir arada görsel iletişim ve kullanımı kolay bir grafik tasarım platformudur. Canva'nın sürükle ve bırak tasarım araçları yıllardır popülerdir ve HubSpot ile entegrasyon, işleri daha da basitleştirir.

HubSpot entegrasyonu ile Canva'ya doğrudan HubSpot içinden erişebilirsiniz. Canva'nın araçlarını kullanarak tasarımlarınızı oluşturun, ardından bunları HubSpot e-postalarınızda ve sosyal medya reklam kampanyalarınızda kullanın veya kendi ücretsiz web sayfanıza yükleyin. HubSpot CMS'nize kaydedilen dosyalar Canva uygulamasında da görüntülenebilir.

En iyi özellikler

HubSpot paketinde Canva tasarımlarına erişin

HubSpot içinde Canva'yı kullanarak kolay erişim sağlayın

İkisini birbirine bağladığınızda otomatik paylaşım

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 12,95 $'dan başlar, ek takım üyesi başına 6,99 $ ek ücret alınır

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (3.987+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (11.053+ yorum)

5. Lucky Orange

Isı haritaları, anketler ve daha fazlasıyla kullanıcı etkinliklerini izlemek için en iyisi

Lucky Orange uygulamasıyla müşterilerinizin web sitenizdeki eylemlerini daha iyi anlayın

Lucky Orange, ziyaretçilerin web sitenizi nasıl gezindiğini ve nereye tıkladığını ortaya çıkararak müşteri deneyimini iyileştirmenize yardımcı olan bir ısı haritalama aracıdır. Ardından, raporları doğrudan e-postanıza gönderir.

Lucky Orange'ı HubSpot hesabınızla entegre ederek, bu analizlere (ve diğer Google Analytics analizlerine) daha ayrıntılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Hatta kaydedilen oturumları görüntüleyerek ziyaretçilerin hangi noktada ayrıldığını görebilir ve gelecekte bunu en aza indirmenin yollarını bulabilirsiniz.

En iyi özellikler

HubSpot içinde ziyaretçilerinizin ısı haritalarını ve etkinliklerini görünüm

Etkinlik raporları alın

HubSpot CRM kişi oturumlarınızı web sitenizde kaydedin ve görünümünü görüntüleyin

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 14,40 $'dan başlar

6. RollWorks ABM

Hesap tabanlı pazarlama için en iyisi

RollWorks ile hedef hesaplarınızın satın alma yolculuğu boyunca ilerlemelerini izleyin

RollWorks ABM, belirli hedef kitleler için pazarlama kampanyalarınızı iyileştirmenize yardımcı olan hesap tabanlı bir pazarlama platformudur. Bu HubSpot entegrasyonu ile hesaplarınızı yakından takip edebilir ve segmentlere ayrılmış listeler halinde düzenleyebilirsiniz. Ardından, bu listeleri kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları gönderebilirsiniz.

HubSpot CRM verilerinizi RollWorks hesabınızla kullanarak, kişi listenizdeki doğru kişilere ulaşan, son derece hedefli reklamlar oluşturmak için çalışabilirsiniz. Tüm Hubspot CRM kişi verileri her iki program arasında senkronize edilir, böylece bilgilerinizin güncel olduğundan emin olabilirsiniz.

En iyi özellikler

Daha hızlı kurulum için Hubspot'u entegre etmek kolaydır ve iyi bir müşteri destek ekibi vardır

Veriler (ör. Google Analytics verileri) her iki platform arasında senkronize edilerek hesaplarınızın güncel kalmasını sağlar

Hedef hesapları niyetlerine göre belirleyin, başarınızı izleyin

Fiyat

Planlar aylık 975 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

Gartner : 4,1 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)

TrustRadius: 10 üzerinden 7,8 (30'dan fazla yorum)

7. Zoom

Web semineri ve video pazarlaması için en iyisi

Zoom uygulamasıyla takımlar ve müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Her zaman popüler olan video sohbetiyle tanınan hepsi bir arada akıllı işbirliği platformu Zoom, Hubspot CRM'nize bağlanabilir, web seminerlerini tanıtmanıza, katılımı izlemenize ve planlamayı otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

HubSpot hesabınızda Zoom'da yaptığınız aramaları kaydedebilir, analiz edebilir ve transkripsiyonunu oluşturabilirsiniz. Katılımcıların ne zaman geldiğini, ne zaman ayrıldığını ve ne kadar süre izlediğini kontrol edin. Ardından, HubSpot platformunuzdan hedefli bir şekilde onlara ulaşın.

En iyi özellikler

Müşterileri faiz düzeylerine göre hedefleyin

Özel entegrasyon sayesinde veriler her iki platform arasında senkronize edilir

Kurulumu kolay, iyi müşteri desteği

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 14,99 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (52.821+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (13.517+ yorum)

8. Crossbeam

Ortak ilişkileri yönetimi için en iyisi

Crossbeam ve HubSpot hesaplarınızı senkronize ederek yeni pazarlama fırsatları bulun

Crossbeam, Hubspot'a özel entegrasyona sahip bir iş ortağı ekosistem platformudur. Benzer müşteri tabanına sahip diğer şirketlerle sizi eşleştirerek size yardımcı olur.

Crossbeam, HubSpot entegrasyonu olarak kurulduğunda, karşılaştırmak için daha fazla veriye sahip olursunuz. Bir iş ortağıyla (veya Hubspot CRM kişilerinizle) bilgileri çapraz kontrol edebilir, başkalarıyla paylaştığınız verileri kontrol edebilir ve karşılaştırmalarınızı filtreleyerek yalnızca sizin için önemli olanlara odaklanabilirsiniz.

En iyi özellikler

Ek ortaklarla hesap haritalamanızı geliştirin

Yalnızca rahat hissettiğiniz bilgileri paylaşmak için kontroller

Ortak müşterilere göre çakışmaları ve etkileri belirleyin

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 500 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (175+ yorum)

Capterra: 4,0 üzerinden 5 (4+ yorum)

9. Mixpanel

Analitik raporlama için en iyisi

Mixpanel ile en önemli metriklerinizi bir bakışta görünüm

Mixpanel, müşterilerin web siteniz veya yazılımınızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair veriler ve raporlar sunar. Program, kullanıcıların ne zaman ayrıldığını, yeni özelliklerin nasıl çalıştığını gösterir ve belirli eşiklere ulaşıldığında sizi uyarır.

Mixpanel'i HubSpot ile entegre ederek, müşterilerinizin kim olduğu ve ürününüzü nasıl kullandıkları hakkında bütünsel bir resim elde edersiniz. Mixpanel ve HubSpot verilerini paylaşır, böylece müşteri ilişkileri yönetimi için en bilgilendirici iş akışına sahip olursunuz.

En iyi özellikler

Veri girişini azaltan iki yönlü senkronizasyon

Ön tanımlı alan eşlemesi

Paylaşmak istemediğiniz verileri filtreleyin

Fiyat

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Planlar aylık 20 $'dan başlar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (959+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (116+ yorum)

10. Huni

Verileri merkezileştirmek ve görselleştirmek için en iyisi

Funnel ile çeşitli amaçlar için veri görselleştirmeleri oluşturun

Funnel, kullandığınız her araçtan gelen bilgileri depolamak için tasarlanmış bir pazarlama veri merkezidir. HubSpot entegrasyonunu kullanarak Amazon, Google ve Microsoft Azure gibi platformlara bağlanarak verilerinizin görselleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Araçları birleştirerek, kampanyalarınızın nasıl işlediğine dair kapsamlı bir resim elde edersiniz. Ayrıca, görselleştirilmiş verileri hazırlayıp takımınızla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

500'den fazla pazarlama ve satış platformuna bağlanın

Birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir bileşende birleştirin

Raporlar oluşturmak için kod veya formül gerekmez

Fiyat

Planlar aylık 399 $'dan başlar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (105+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (17+ yorum)

Takımınız için En İyi HubSpot Entegrasyonlarını Bulun

Hubspot CRM platformunu kullanmak, işinizin tüm yönlerini yönetmek için yeterli değildir. Verimli bir şekilde çalışmak ve çabalarınızı en üst düzeye çıkarmak için farklı araçlardan oluşan bir Rolodex'e sahip olmak için mevcut Hubspot entegrasyonlarını da göz önünde bulundurmanız gerekir.

İnisiyatif alın ve bu özel entegrasyon seçeneklerini inceleyerek takımınız ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirleyin ve HubSpot'u ClickUp'a bağlayarak iş akışlarınızı güçlendirin ve kolaylaştırın. ?⚡️

Misafir Yazar:

Alice Sol, içerik ortaklıkları ve işbirliklerine odaklanan bir Dijital PR Yöneticisidir. Alice, 4 yılı aşkın süredir HubSpot'ta çalışmaktadır ve Massachusetts, Boston'da yaşamaktadır.