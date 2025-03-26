2025'in En İyi 20 Pazarlama Ajansı Yazılımı ve Aracı

Her pazarlama ajansının kendi tarzı vardır, ancak hepimizin hemfikir olduğu bir şey var: Doğru araçlar hayatı çok daha kolaylaştırır. İster bir düzine müşteriyi yönetiyor, ister birden fazla platformda kampanyalar başlatıyor, ister takımınızın senkronizasyonunu sağlamaya çalışıyor olun, güvenilir bir yazılıma sahip olmak bir zorunluluktur.

Neyse ki, sizin gibi dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir dizi yazılım aracı bulunmaktadır. Bu çözümler, kampanya planlamasını kolaylaştırır, müşteri iletişimini iyileştirir ve ilerlemeyi daha verimli bir şekilde izlemenizi sağlar.

Bu blog yazısında, büyümeyi, verimliliği ve yaratıcılığı destekleyen bir teknoloji altyapısı oluşturabilmeniz için en iyi 20 pazarlama ajansı yönetim yazılımını inceleyeceğiz. 🧰

⏰ 60 saniyelik özet İşlemleri kolaylaştırmak için en iyi 20 pazarlama ajansı aracının listesi aşağıda yer almaktadır: ClickUp ( Hepsi bir arada ajans yönetimi için en iyisi) Planlama ve işbirliği araçları Calendly (Basitleştirilmiş planlama için en iyisi) Asana (Yapılandırılmış görev yönetimi için en iyisi) Monday. com (Özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi) Trello (Görselleştirilmiş proje yönetimi için en iyisi) Slack (Takım iletişimi için en iyisi) Verimli (Ajansların finansal izleme için en iyisi) Sosyal medya araçları Sprout Social (Entegre sosyal medya yönetimi için en iyisi) Hootsuite (Kullanıcı dostu sosyal medya planlama ve analizi için en iyisi) Buffer (Sosyal medya planlaması için en iyisi) SEO araçları SEMRush (Kapsamlı SEO ve pazar analizi için en iyisi) Surfer SEO (Veri odaklı SEO için en iyisi) ClearScope (Anlamsal SEO optimizasyonu için en iyisi) Analitik ve raporlama araçları Google Analytics (Web sitesi trafiğini ve kullanıcı davranışını izlemek için en iyisi) Google Ads (Çevrimiçi reklam kampanyaları için en iyisi) Müşteri ilişkileri yönetimi araçları HubSpot Marketing Hub (Pazarlama otomasyonu ve CRM için en iyisi) MailChimp (E-posta pazarlama kampanyaları için en iyisi) Drip (E-ticaret CRM için en iyisi) Tasarım ve yazma araçları Canva (Görsel içerik oluşturmak için en iyisi) Jasper (AI destekli içerik yazımı için en iyisi)

Pazarlama Ajansı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir pazarlama ajansı yazılımına karar vermeden önce kendinize şu soruyu sorun: Ajansınızın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak mı, yoksa kaosa katkıda bulunacak mı?

Proje yönetiminden pazarlama ajansı KPI'larının analizine kadar, doğru araçlar işleri karmaşıklaştırmak yerine verimliliği artırır.

Akıllıca yatırım yapabilmeniz için aranması gereken anahtar özelliklere göz atalım. ⚒️

Sezgisel arayüz: Kullanımı zor veya öğrenmesi güç bir yazılım, takımınız tarafından kullanılmayacaktır. Herkesin hemen kullanmaya başlayabileceği, gezinmesi kolay araçlar seçin

İşbirliği araçları: Paylaşılan çalışma alanları, mesajlaşma ve görev izleme, takımların (ve müşterilerin) aynı sayfada kalmasını sağlar

Raporlama ve Analitik: Veriye dayalı kararlar önemlidir. Güçlü raporlama ve net içgörüler sunan dijital pazarlama yazılımlarını arayın

Satıcı desteği ve topluluk: Güvenilir müşteri desteğine ve aktif bir kullanıcı topluluğuna erişim, sorun giderme ve yazılım kullanımını optimize etme konusunda yardımcı olabilir

Güvenlik ve uyumluluk: Güçlü veri koruma önlemleri gereklidir. Müşteri bilgilerini korumak için yazılımın ilgili sektör düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

En iyi pazarlama ajansı araçlarını seçmek zor bir iş gibi görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değildir.

Hepsi bir arada bir platforma mı yoksa özel araçlara mı ihtiyacınız var? Otomasyon, işbirliği veya analitik mi öncelikli? Cevap, pazarlama ajansınızın yapısına ve ihtiyaçlarına bağlıdır.

Karar vermenize yardımcı olmak için 20 aracın güçlü ve zayıf yönlerini içeren bir dökümünü burada bulabilirsiniz. 💁

1. ClickUp (Hepsi bir arada ajans yönetimi için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da işimizi yavaşlatıyor. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor. 🤩

ClickUp ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir yerde merkezileştirin

Pazarlama Takımları için ClickUp ve ClickUp Yaratıcı Ajans Proje Yönetimi Yazılımı ile birleştirildiğinde, pazarlama ajansınız için mükemmel bir çözüm olabilir. Proje yönetimini ClickUp'ta merkezileştirerek, ajanslar Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zaman çizelgeleri gibi Özel Görünümler ile kampanyaları, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

Ajansınızın, her biri sıkı teslim tarihleri ve değişen önceliklere sahip beş ürün lansman kampanyası yürüttüğünü varsayalım. Ardından, bir müşteri zaman çizelgesinde değişiklik talep eder ve her şeyi sorgulanır hale getirir.

Panik mi? Hayır, ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışlarıyla panik yok! 💁🏽

ClickUp Brain'i güvenilir sparring partneriniz, yazarınız ve bilgi yöneticiniz olarak kullanın

ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager, zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve takım iş yükleri gibi tüm ayrıntıları hızlı bir şekilde ortaya çıkarır, böylece neyin ayarlanması gerektiğini görebilirsiniz. Buradan, AI Project Manager, ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı aracılığıyla güncellemeleri otomatikleştirmenize, görevleri yeniden planlamanıza ve kaynakları yeniden tahsis etmenize yardımcı olabilir.

Hızlı bir blog yazısı veya sosyal medya sloganları mı yazmanız gerekiyor? AI yazara devreye girmesini isteyin! Tek yapmanız gereken bir ClickUp Belgesi açmak, "/" yazmak ve seçeneklerden birini seçmek!

ClickUp Brain'i kullanarak blog yazıları, sosyal medya metinleri, içerik stratejisi fikirleri ve daha fazlasını doğrudan ClickUp Belgeleri içinde oluşturun

İçerik oluşturma işlemi tamamlandığında, Docs ile işbirliği çocuk oyuncağı kadar kolaydır. Geri bildirimlerinizi ayrıntılı yorumlar olarak ekleyin ve değişikliklerin yapılması için ilgili takım üyesine atayın. Artık e-postalar arasında gidip gelmek yok! Kampanya stratejileri hazırlamak, marka mesajlarını iyileştirmek veya müşteri geri bildirimlerini toplamak gibi. ClickUp Docs, bu iş akışlarını kolaylaştırarak takımların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve yönetmesine olanak tanır.

Ara sıra sohbet etmeniz gerekiyorsa ne yapacaksınız? Çalışma alanınıza entegre ClickUp Sohbet'e girin!

ClickUp Chat ile konuşmaları bağlam içine yerleştirin ve hiçbir şeyi kaçırmayın

Mesajları belirli görevlere bağlayabilir, FollowUps ile eylem öğelerine dönüştürebilir veya farklı takımlar veya müşteriler için özel alanlarda düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka destekli özellikleri sayesinde tartışmalardan görevler oluşturabilir, hızlı güncellemeler için uzun sohbet konularını özetleyebilir ve hatta bağlı belgelerden ve proje panolarından içgörüler elde edebilirsiniz.

Sıfırdan uçtan uca bir pazarlama iş akışı oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu'nu kullanın

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu, pazarlama ajansınızın görevlerini ve projelerini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Birden fazla müşteriyi ve kampanyayı yönetmek, takımları anahtar hedefler etrafında uyumlu hale getirmek ve projelerdeki ilerlemeyi izlemek için mükemmel bir araçtır. Basit görevleri yönetilebilir adımlara bölmek, takım üyeleri arasındaki iletişimi iyileştirmek ve kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde tahsis ederek verimi en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🍬 Bonus: Pazarlama ajansınızı yönetmek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Satış boru hattınızı, proje kapsamınızı, kaynak yönetiminizi, müşteri kazanım ve geri bildirimlerinizi ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olan ClickUp Ajans Yönetimi Şablonunu kullanın.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey budur. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey budur. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

⚙️ Bonus: ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini kullanma örnekleri mi istiyorsunuz? ClickUp'ın pazarlama ekibinin ClickUp'ı nasıl kullandığını tüm ayrıntılarıyla okuyun!

2. Calendly (Basitleştirilmiş planlama için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Beyin fırtınasından geri bildirim görüşmelerine kadar, toplantılar bir ajansın iş akışında büyük rol oynar. Calendly, toplantı planlarken e-posta alışverişinin zahmetini ortadan kaldırarak süreci sorunsuz hale getirir. Müsaitlik durumunuzu ayarlayın, bağlantınızı paylaşın ve müşterilerinizin veya takım üyelerinizin size uygun bir zamanı rezerve etmelerini sağlayın.

Toplantılar, Zoom, Outlook ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak takvimlere otomatik olarak eklenir. Ayrıca takım dostudur. Paylaşılan hesaplar planlamayı kolaylaştırır ve Yönlendirme özelliği, toplantı isteklerinin doğru takım üyesine ulaşmasını sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Bire bir, grup veya turlu toplantılar için etkinlik türlerini özelleştirin ve merkezi rezervasyon kontrolleri için çoklu kullanıcı hesaplarıyla takım planlamasını yönetin

Toplantıları hazırlamak veya geçiş yapmak için randevular arasına tampon süre ekleyin ve belirli tarihler için uygunluğu ayarlamak için tarih geçersiz kılma özelliğini kullanın

Saat dilimi algılama özelliğini kullanarak kullanıcı ve davetlilerin saat dilimlerini otomatik olarak senkronize edin

Logolar ve renk şemalarıyla özel markalama özelliği sayesinde rezervasyon sayfalarını kişiselleştirin

Calendly sınırlamaları

Tüm Google takvimlerini iyi senkronize etmez

Calendly bağlantıları sıklıkla kopar ve bu da kullanıcılar müşterilere bağlantı gönderdiğinde bağlantının kesilmesine neden olur

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: 15.000 $/yıl

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

Calendly hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Müsaitlik durumunuzu ve planlama yaptığınız kişilerin sayısına bağlı olarak, arka arkaya çok sayıda rezervasyon alabilirsiniz. Ayrıca, bir kişinin kendi tarafında daveti yeniden planlamayı veya kabul etmeyi anlamaması ve bu durumun karışıklığa yol açması gibi durumlar da olabilir, ancak bu daha çok istisnai bir durumdur ve Calendly'yi kullanmaktan beni caydırmaz. Bu aracı kullandığınızda planlama kontrolünüzü biraz kaybedersiniz, ancak kazanılan zaman benim için buna değer.

Müsaitlik durumunuzu ve planlama yaptığınız kişilerin sayısına bağlı olarak, arka arkaya çok sayıda rezervasyon alabilirsiniz. Ayrıca, bir kişinin kendi tarafında daveti yeniden planlamayı veya kabul etmeyi anlamadığı ve bu nedenle karışıklık yarattığı durumlar da olabilir, ancak bu daha çok istisna bir durumdur ve Calendly'yi kullanmaktan beni caydırmaz. Bu aracı kullandığınızda planlama kontrolünüzü biraz kaybedersiniz, ancak kazandığınız zaman benim için buna değer.

🧠 İlginç Bilgi: Ridley Scott'ın yönettiği Apple'ın efsanevi 1984 Super Bowl reklamı, çok riskli olduğunu düşünen yöneticiler tarafından neredeyse iptal ediliyordu. Sonunda yayınlandığında, tüm zamanların en ünlü reklamlarından biri haline geldi ve Macintosh'un piyasaya sürülmesine yardımcı oldu.

3. Asana (Yapılandırılmış görev yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, sezgisel bir arayüzle projeleri düzenli tutar ve takımların işlerini yolunda ilerlemesini sağlar. Liste, Pano ve Takvim gibi birden fazla görünüm sunar, böylece pazarlama takımları ilerlemeyi kendileri için en uygun şekilde izleyebilir.

Özelleştirilebilir proje gösterge panelleri, verimli iş akışı yönetimi sağlar ve otomasyon araçları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Takım görevlerinden son teslim tarihlerine kadar her şey burada yönetilebilir, böylece projeler arasında görünürlük artar.

Asana'nın en iyi özellikleri

İşleri şirket çapındaki hedeflerle ilişkilendirin ve otomatik olarak hesaplanan hedef ilerlemesi ile gerçek zamanlı verilerle ilerlemeyi izleyin

Asana AI ile rutin işleri otomatikleştirin ve kuruluşunuz genelinde etkili hedefler belirleyin ve standartlaştırın

İş, bilgi ve ilgili kişiler arasındaki ilişkileri yakalayın ve Asana İş Grafiği ile işin ne, neden ve kim olduğunu birbirine bağlayın

İşleri her açıdan izlemek, sorunları tespit etmek ve dijital pazarlama ajansınızı büyütmek için tek bir bilgi kaynağına sahip olun: Universal Reporting

Asana sınırlamaları

Tek bir göreve birden fazla takım üyesi atamak mümkün değildir

Görev görünümünde alt görevleri görüntüleyemezsiniz, bu da tıklama sayısını artırır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Asana'yı seviyorum ama birlikte çalıştığım insanlar bazen zorlanıyor. Tüm proje döngüsünün genel bir özeti ve herkesin ne yaptığına dair bir harita yerine, daha çok yapılacaklar listesi gibi olmasını istiyorlar. Alt görevlerin gömülü olmasıyla zorlanıyorlar/her şeyi tek bir derinlik seviyesinde görmek istiyorlar, ancak araç bu şekilde tasarlanmamış. Asana'yı iletişim ve dosya aktarımı için kullanmakta zorlanıyorlar. Deneyimlerime göre Asana, proje iletişimi için bir ekosistem olduğunda en iyi şekilde çalışıyor...

Asana'yı seviyorum ama birlikte çalıştığım insanlar bazen zorlanıyor. Tüm proje döngüsünün genel bir özeti ve herkesin ne yaptığına dair bir harita yerine, daha çok yapılacaklar listesi gibi olmasını istiyorlar. Alt görevlerin gömülü olmasıyla zorlanıyorlar/her şeyi tek bir derinlik seviyesinde görmek istiyorlar, ancak araç bu şekilde tasarlanmamıştır. Asana'yı iletişim ve dosya aktarımı için kullanmakta zorlanıyorlar. Deneyimlerime göre Asana, proje iletişimi için bir ekosistem olduğunda en iyi şekilde çalışıyor...

4. Monday. com (Özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi)

Monday. com tamamen özelleştirme ile ilgilidir. Görsel panoları, durum göstergeleri, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar kullanarak ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Ayrıca, Liderlik Tablosu Bileşenini kullanarak takımın ilerlemesini izleyebilir, potansiyel müşterileri yönetebilir ve darboğazları belirleyebilirsiniz.

Slack, Google Drive ve CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işbirliğini kolaylaştırır. Dahası, Workdocs özelliği tüm proje ayrıntılarını merkezileştirir, strateji oluşturmak ve yaratıcı özetleri her zamanki gibi gidip gelmeden paylaşmak için mükemmeldir.

Monday. com en iyi özellikler

Hedefleri ve metrikleri izlemek için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun, çubuk grafikler ve haritalar gibi bileşenlerle 10 adede kadar panoyu birbirine bağlayın

Bildirimler, durum güncellemeleri ve görev planlaması için önceden oluşturulmuş veya özel otomasyonlar kurun

AI destekli formül sütunlarıyla toplama, çıkarma ve birleştirme gibi hesaplamaları gerçekleştirin

256 bit şifreli iletim, Amazon Web Services (AWS) bulut barındırma ve kurumsal düzeyde uyumluluk seçenekleri sağlayın

Monday. com sınırlamaları

Otomatik eylemlerin sayısında sınırlamalar vardır

Kullanıcılar, İşlerim özelliğinde hatalar ve sorunlar bildirdi

Aynı anda 500'den fazla öğe için toplu e-posta gönderemezsiniz ve e-posta şablonları oldukça basittir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İyileştirilmesi gereken bir husus, yalnızca çoklu olarak sunulan kullanıcı paketlerinin yapısının katılığıdır. Bu, küçük takımlar için pratik olmayabilir ve maliyetli olabilir. Ayrıca, kullanımın ilk aşamalarında bildirimler aşırı ve hatta rahatsız edici olabilir ve bazı kullanıcıların ilk deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bildirimler için daha dengeli ön tanımlı ayarlar ve bunları baştan özelleştirmek için net seçenekler olması ideal olacaktır.

İyileştirilmesi gereken bir husus, yalnızca çoklu olarak sunulan kullanıcı paketlerinin yapısının katılığıdır. Bu, küçük takımlar için pratik olmayabilir ve maliyetli olabilir. Ayrıca, kullanımın ilk aşamalarında bildirimler aşırı ve hatta rahatsız edici olabilir, bu da bazı kullanıcıların ilk deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bildirimler için daha dengeli ön tanımlı ayarlar ve bunları baştan özelleştirmek için net seçenekler olması ideal olacaktır.

🧠 İlginç Bilgi: 220 milyon doların üzerinde bağış toplayan ALS Buz Kovası Kampanyası bir ajans tarafından yaratılmadı; markalar bu trendi kullanmak için harekete geçmeden önce organik olarak viral oldu. En başarılı viral kampanyaların bazıları bu şekilde başladı.

📖 Ayrıca Okuyun: Zaman Yönetimi için Ücretsiz Proje Zaman Takibi Şablonları

5. Trello (Görselleştirilmiş proje yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, görsel düşünenler için idealdir. Kanban tarzı panoları, projeleri düzenlemeyi çocuk oyuncağına çevirir; görevleri farklı aşamalara taşırken sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Her görev kendi kartına sahip olur ve bu kartlara kontrol listeleri, son tarihler, ek dosyalar ve etiketler ekleyerek işleri net bir şekilde takip edebilirsiniz. Power-Ups ile Trello'yu daha da özelleştirebilir, takvim görünümleri, otomasyon ve Google Drive ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar ekleyebilirsiniz. Kolay takım işbirliği özelliği sayesinde her şey sorunsuz bir şekilde akar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Daha iyi görev organizasyonu için panoları arka planlar, etiketler ve özel alanlarla kişiselleştirin

Butler ile tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kurallar, tetikleyiciler ve yinelenen eylemler ayarlayın

SendBoard ile e-postaları Trello kartlarına dönüştürün veya Trello Power-Ups ile onayları doğrudan panolardan basitleştirin

Zaman çizelgesi, tablo, gösterge paneli ve takvim görünümleri arasında geçiş yaparak ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini izleyin

Trello sınırlamaları

Basit arayüzü, zaman takibi, ayrıntılı raporlama ve analitik özellikleri bulunmadığından karmaşık projeler için sorun teşkil etmektedir

Yerleşik Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello, yapılacaklar listelerini, 5'ten az paydaşın olduğu basit projeleri yönetmek ve temel satış boru hattı gibi şeylerin ilerlemesini izlemek için iyidir. Bir şeyleri ölçmek ve analiz edilebilecek verileri toplamak için işe yaramaz. Eklentiler ekleyebilirsiniz, ancak bunları satın aldığınızda, baştan itibaren bir proje yönetimi aracı olarak tasarlanmış JIRA (Trello'nun sahibi) gibi bir şey kullanmanız daha iyi olur... Konudan saptım. Kanban panosu ihtiyacınız varsa Trello, oyunun kurallarını değiştirir.

Trello, yapılacaklar listelerini, 5'ten az paydaşın olduğu basit projeleri yönetmek ve temel satış süreci gibi şeylerin ilerlemesini izlemek için iyidir. Ölçüm yapmak ve analiz edilebilecek verileri toplamak için ise berbat. Eklentiler ekleyebilirsiniz, ancak bunları satın aldığınızda, baştan itibaren bir proje yönetimi aracı olarak tasarlanmış JIRA (Trello'nun sahibi) gibi bir şey kullanmak daha iyi olur... Konudan saptım. Kanban panosu ihtiyacınız varsa Trello, oyunun kurallarını değiştirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlama ajansı Heye & Partner (bir DDB ajansı) 2003 yılında "I'm Lovin' It" jingle'ını yarattı, ancak şarkıyı onlar yazmadı. Şarkıyı Pharrell Williams yazdı ve Justin Timberlake kaydetti, ardından şarkı küresel bir kampanya haline geldi.

6. Slack (Takım iletişimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Çoğu kişi için Slack, anlık iletişim için vazgeçilmez bir araçtır. Konuşmaları kanallere göre düzenleyin (belirli projeler, takımlar veya konular için) ve tartışmaların odaklanmasını sağlayın.

Doğrudan mesajlar hızlı sohbetleri kolaylaştırır ve dosya paylaşımı sayesinde önemli belgeleri aramakla uğraşmazsınız. Hızlı bir şekilde bir şey mi bulmanız gerekiyor? Slack'in güçlü arama fonksiyonu bunu kolaylaştırır. ClickUp, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegre olur ve hatta rutin görevleri otomatikleştirerek pazarlama takımınızın bildirimlerle boğulmadan bağlantıda kalmasını sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack Connect ile paylaşılan kanallarda iş ortaklarınız, müşterileriniz veya tedarikçilerinizle birlikte çalışın

Huddles ile ekran paylaşımı ve otomatik konuşma özelliği sayesinde hızlı sesli veya görüntülü aramalar başlatın

Slackbot yanıtlarını ayarlayın, anahtar kelimeleri vurgulayın ve daha iyi odaklanmak için bildirimleri ince ayarlayın

Hassas bilgileri güvende tutarken takımlar, projeler veya konular için özel kanallar oluşturun

Slack sınırlamaları

Kullanıcılar, VPN kullanıyor olsalar bile uygulamanın birkaç günde bir oturum açmalarını istediğini bildiriyor

Masaüstü ve mobil sürümler arasında mesajları hızlı bir şekilde senkronize etmez, bu da bağlantının kesilmesine neden olur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Slack, gerçek zamanlı iletişim için harikadır, ancak mesajların sayısı bazen çok fazla olabilir. Geliştirilmiş filtreleme veya daha uzun kanal erteleme seçenekleri ile daha ayrıntılı bildirim kontrolleri olması avantajlı olacaktır. Ayrıca, özellikle kalabalık kanallarda önceki konuşmaları hızlı bir şekilde geri getirmek için arama aracının geliştirilmesi, yoğun lojistik operasyonlarımız için çok daha kullanışlı olacaktır.

Slack, gerçek zamanlı iletişim için harikadır, ancak mesajların sayısı bazen çok fazla olabilir. Geliştirilmiş filtreleme veya daha uzun kanal erteleme seçenekleri ile daha ayrıntılı bildirim kontrolleri olması avantajlı olacaktır. Ayrıca, özellikle kalabalık kanallarda önceki konuşmaları hızlı bir şekilde geri getirmek için arama aracının geliştirilmesi, yoğun lojistik operasyonlarımız için çok daha kullanışlı olacaktır.

🧠 İlginç Bilgi: En ünlü pazarlama sloganlarından biri, idam mahkumu Gary Gilmore'un infazından önce söylediği son sözlerden esinlenerek yaratılmıştır: "Hadi yapalım." Nike'ın ajansı Wieden+Kennedy, bu sözü 1988 yılında "Just Do It" (Sadece yap) olarak değiştirerek ikonik bir marka mesajı yaratmıştır.

7. Productive (Ajansların finansal izleme için en iyisi)

via Productive

Productive, finansal şeffaflığa ihtiyaç duyan ajanslar için geliştirilmiştir. Ajans proje yönetimini bütçeleme, zaman takibi ve faturalandırma ile birleştirerek size eksiksiz bir finansal tablo sunar.

Zamanı dakikasına kadar takip edin, proje bütçelerini belirleyin ve karlılığı gerçek zamanlı olarak izleyin. Özelleştirilebilir raporlar, takım kullanımı ve müşteri geliri gibi KPI'lar hakkında içgörüler sağlar, böylece ajansınızın durumunu bir bakışta tam olarak görebilirsiniz.

En iyi verimlilik özellikleri

Daha iyi koordinasyon için projeleri, bütçeleri ve kaynak tahsisini birlikte yönetin

Daha hızlı karar almak için maliyetler, gelirler ve marjlar hakkında canlı bilgiler edinin

Takım programlarını planlayarak darboğazları önleyin ve öncelikler değiştikçe proje tahsislerini ayarlayın

Şirketinizin finansal geleceğine ilişkin net bir görünüm elde etmek için gelir, kullanım, kar marjları ve nakit akışını tahmin edin

Verimlilik sınırlamaları

Otomasyonlar hesap düzeyinde değil, yalnızca proje düzeyinde işler

Sunduğu farklı modüller birbiriyle entegre değildir; örneğin, satış CRM modülü proje yönetimi modülüyle entegre değildir

Verimli fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 39 $

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Productive hakkında ne diyor?

Pipeline ve proje yönetimi seçenekleri ajansımın yönetimi için çok yararlı... Raporlama özellikleri oldukça zayıf ve pek tatmin edici değil. Bir projenin saatleri ve maliyetleri gibi basit şeyleri yönetemiyorum. Takım faaliyetleri hakkında daha fazla ayrıntı görmeme izin vermedi.

Pipeline ve proje yönetimi seçenekleri ajansımın yönetimi için çok yararlı... Raporlama özellikleri oldukça zayıf ve pek tatmin edici değil. Bir projenin saatleri ve maliyetleri gibi basit şeyleri yönetemiyorum. Takım faaliyetleri hakkında daha fazla ayrıntı görmeme izin vermedi.

🔍 Biliyor muydunuz? 1948 yılında David Ogilvy tarafından kurulan Ogilvy, diğer tüm ajanslardan daha fazla Cannes Lions ödülü (en prestijli reklamcılık ödüllerinden biri) kazanarak pazarlama tarihinin en etkili isimlerinden biri haline gelmiştir.

8. Sprout Social (Entegre sosyal medya yönetimi için en iyisi)

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, sosyal medya yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırır. Planlama, yayınlama, izleme ve analitik işlemlerini merkezileştirir, böylece ajanslar tek bir gösterge panelinden birden fazla hesabı yönetebilir.

Gelişmiş analitik özellikler, hedef kitlenin davranışları, etkileşim oranları ve hatta rakiplerin faaliyetleri hakkında derinlemesine bilgiler sunarak sosyal medya stratejinizi ince ayarlamanıza yardımcı olur.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Sprout'un Compose Publisher ile birden fazla sosyal platformda gönderileri planlayın, oluşturun ve zamanlayarak maksimum erişim sağlayın

Paylaşılan Gelen Kutusu ile birden fazla platformdaki konuşmaları ve etkileşimleri yönetin, müşteri mesajlarını ve sorularını tek bir yerde toplayın

Harici paydaşları ekleyip kaldırarak içerik onay sürecini otomatikleştirin

Markanız etiketlenmemiş olsa bile markanızdan bahsedilenleri, anahtar kelimeleri ve hashtag'leri izleyin Sosyal dinleme özellikleri

Sprout Social sınırlamaları

Aynı hesaptan iki kullanıcı aynı anda iş yapamaz

Bir gönderiyi planlarken, birden fazla kanal için gönderi metnini aynı anda düzenleyemezsiniz

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

Sprout, Instagram hesabımızın ER'sinin %0,0 olduğunu söylüyor, ki bu neredeyse imkansız. Konuyu araştırdım ve sorunun, ER'yi (gösterim başına) hesaplarken ücretli ve organik gösterimleri sayıp sadece organik etkileşimleri hesaba kattıklarından kaynaklandığını fark ettim. Bu nedenle, çok fazla gösterimimiz var (çoğunlukla reklamlardan) ancak etkileşimimiz nispeten çok az, bu yüzden %0,0 olarak kaydediliyor. Bu konuyu Sprout'taki hesap yöneticimize ilettim ve gösterimleri ayıramayacaklarını söylediler. Bu büyük bir ihmal gibi görünüyor.

Sprout, Instagram hesabımızın ER'sinin %0,0 olduğunu söylüyor, ki bu neredeyse imkansız. Konuyu araştırdım ve sorunun, ER'yi (görüntüleme başına) hesaplarken ücretli ve organik görüntülemeleri sayıp sadece organik etkileşimleri hesaba kattıklarından kaynaklandığını fark ettim. Bu nedenle, çok fazla görüntüleme (çoğunlukla reklamlardan) olmasına rağmen, etkileşim oranı nispeten çok düşük ve bu yüzden %0,0 olarak kaydediliyor. Bu durumu Sprout'taki hesap yöneticimize ilettim ve bana görüntülemeleri ayıramayacaklarını söylediler. Bu büyük bir ihmal gibi görünüyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Chanel'in pazarlama ajansı, Marilyn Monroe, Nicole Kidman ve Brad Pitt gibi yıldızların yer aldığı Chanel No. 5'in tanıtımı için yıllar boyunca 1,6 milyar dolar harcadı. Bu, gelmiş geçmiş en pahalı reklam kampanyalarından biri olmaya devam ediyor.

9. Hootsuite (Kullanıcı dostu sosyal medya planlama ve analizi için en iyisi)

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, sosyal medya planlamasını ve analizini basitleştirir. Birden fazla platformda önceden yayın planlayarak, günlük telaş olmadan tutarlı içerik sağlayın.

Yerleşik analiz araçları, etkileşimi, takipçi artışını ve hedef kitlenin demografik özelliklerini izleyerek size neyin işe yaradığını net bir şekilde gösterir. Takım işbirliği özellikleri, ajansların görevleri atamasına, onayları yönetmesine ve iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır, böylece hiçbir gönderi son kontrol yapılmadan yayınlanmaz.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Organik ve ücretli kampanyaları karşılaştırın, yüzlerce sosyal medya metriklerini izleyin ve GA4 ve Adobe Analytics ile entegre edin

LinkedIn, Instagram, Facebook ve daha fazlasında içerik planlayın ve yayınlayın, 350'ye kadar gönderiyi toplu olarak planlayın

OwlyWriter AI ile yaratıcı blokları aşmak için saniyeler içinde başlıklar, içerik fikirleri ve hashtag'ler oluşturun

Blue Silk AI ile marka algısını ve trend olan konuları takip edin, hatta görseller, videolar ve GIF'lerde markanızdan bahsedilenleri tespit edin

Hootsuite sınırlamaları

Birden fazla gönderiyi aynı anda silemezsiniz

Hootsuite ile X'e (eski adıyla Twitter) gönderi yapmak zordur, çünkü doğrudan siteye gönderi yaparken sorun olmayan boyut kısıtlamaları nedeniyle geri gönderilir

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: 149 $/ay

Takım: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)

Hootsuite hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Hootsuite birçok harika özellik sunsa da, iyileştirilmesi gereken birkaç yönü var. Karşılaştığım en büyük sorun raporlama aracıyla ilgili... Artık "ön tanımlı" ekranımda tüm hesaplarımın genel bir özetini göremem. […] Ayrıca, raporlar bir süre 2022 verilerinde takılı kalmış gibi görünüyordu, bu da can sıkıcıydı. Raporların bazen tutarsız olabileceğini de fark ettim. İki benzer raporu çektiğimde, en popüler gönderiler metriklere (beğeniler, yorumlar, gösterimler) göre farklılık gösterebiliyor...

Hootsuite birçok harika özellik sunsa da, iyileştirilmesi gereken birkaç yönü var. Karşılaştığım en büyük sorun raporlama aracıyla ilgili... Artık "ön tanımlı" ekranımda tüm hesaplarımın genel bir özetini göremem. […] Ayrıca, raporlar bir süre 2022 verilerinde takılı kalmış gibi görünüyordu, bu da can sıkıcıydı. Raporların bazen tutarsız olabileceğini de fark ettim. İki benzer raporu çektiğimde, en popüler gönderiler metriklere (beğeniler, yorumlar, gösterimler) göre farklılık gösterebiliyor...

10. Buffer (Sosyal medya planlaması için en iyisi)

via Buffer

Buffer, sosyal medya planlamasını kolaylaştırır. Temiz ve sezgisel arayüzüyle bilinir ve içerik planlama ve yayınlamayı basitleştirir.

Birden fazla kanalda yayınları planlayın, her platform için içeriği özelleştirin ve tüm gününüzü sosyal medyada geçirmeden tutarlı bir varlık sürdürün. Temel analitik, etkileşim ve erişim hakkında içgörüler sağlayarak ajansların sosyal medya stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Buffer tarayıcı uzantısı ve Power Scheduler'ı kullanarak güncellemeleri birden fazla kanalda paylaşın ve gelecekteki gönderileri özelleştirin

Görevleri atayın, yorumlar bırakın ve yayınlamadan önce gönderileri inceleyin, sorunsuz bir ekip çalışması sağlayın ve yerleşik RSS beslemesi entegrasyonu ile makaleleri kolayca düzenleyin ve paylaşın

Kırpma, yeniden boyutlandırma ve metin ekleme araçlarıyla görüntüleri doğrudan Buffer içinde düzenleyin

İçeriği merkezileştirmek ve hedef kitlenin anahtar bağlantıları kolayca bulmasını sağlamak için açılış sayfaları oluşturun

Buffer sınırlamaları

Tüm sosyal medya platformları için analiz sunmaz

Pinterest hesapları bazen bağlantı kurmuyor

Bağlantısı kesilmiş hesapları yeniden bağlamak için kuruluş yöneticisine başvurmanız gerekir, bu da hesap yönetimine ek bir adım ekler

Kullanıcılar, planlanan gönderilerin yayınlanamadığı hatalar ve örnekler bildirmiştir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kanal başına aylık 6 ABD doları

Takım: Kanal başına aylık 12 $

10'dan fazla kanal için özel fiyatlandırma

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

Daha önce de söylediğim gibi, Buffer'ı uzun süredir herhangi bir sorun yaşamadan kullanıyorum, ancak emoji kullanımı yıllar boyunca oldukça sıkıcıydı. Son zamanlarda, Buffer bu sorunu çözdü ve ülke bayrağını seçmeniz gerektiğinde tüm emojileri aşağı kaydırmak yerine en çok kullandığınız emojileri önce göstererek seçim yapmanızı sağladı... Bu, listede en son emojilerden biriydi ve gerçekten can sıkıcıydı. Ücretsiz planda, Buffer'ın konu başlıklı tweetler oluşturma olanağını kaldırmasını beğenmedim.

Daha önce de söylediğim gibi, Buffer'ı uzun süredir kullanıyorum ve önemli bir sorunla karşılaşmadım, ancak emoji kullanımı yıllar boyunca oldukça sıkıcıydı. Son zamanlarda, Buffer bu sorunu çözdü ve ülke bayrağını seçmeniz gerektiğinde tüm emojileri aşağı kaydırmak yerine en çok kullandığınız emojileri önce göstererek seçim yapmanızı sağladı... Bu, listede en son emojilerden biriydi ve gerçekten can sıkıcıydı. Ücretsiz planda, Buffer'ın konu başlıklı tweetler oluşturma olanağını kaldırmasını beğenmedim.

🧠 İlginç Bilgi: Perakendeciler için çalışan içerik pazarlama ajansları, Black Friday, Cyber Monday ve hatta Singles' Day (Çin'in en büyük alışveriş etkinliği) gibi günleri popüler hale getirdi. Bazı markalar, ilgi çekmek için kendi "ulusal günlerini" bile yaratıyor.

11. SEMRush (Kapsamlı SEO ve pazar analizi için en iyisi)

sEMRush aracılığıyla

SEO çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? SEMRush, pazarlamacılar ve ajansların arama stratejilerini kolayca optimize etmelerine yardımcı olan bir dijital pazarlama yazılımıdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, nişinizle alakalı kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimeleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olan Keyword Magic Tool'dur.

SEMRush, yeni ortaya çıkan anahtar kelimeleri vurgulayan bir Trend Sekmesi sunarak her zaman bir adım önde olmanızı sağlar. Rakiplerinizin neler yaptığını hiç merak ettiniz mi? Rakip Analizi özelliği, rakiplerinizin SEO stratejilerini inceleyerek kendi yaklaşımınızı geliştirmek için eksiklikleri ve fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, Pozisyon İzleme aracıyla anahtar kelime sıralamalarınızı günlük olarak takip edebilir, dalgalanmaları kolayca izleyebilir ve stratejinizi zaman içinde ince ayar yapabilirsiniz.

SEMRush'ın en iyi özellikleri

Anahtar Kelime Özeti'ni kullanarak arama hacmini, rekabeti ve trendleri analiz edin ve Anahtar Kelime Zorluğu aracını kullanarak sıralama zorluklarını değerlendirin

Etki Alanı Genel Bakış aracıyla rakiplerinizin SEO taktiklerini izleyin, organik arama sıralamalarını takip edin ve anahtar kelime performansına göre trafiği tahmin edin

Performansı etkileyen teknik sorunları belirlemek için Site Denetimi gerçekleştirin ve web sitenizin SEO durumunun bir özetini içeren Site Sağlık Puanı alın

Backlink Analytics'e herhangi bir alan adını girerek, geri bağlantı profilinin tam bir dökümünü alın; güçlü bağlantıları belirleyin, bozuk olanları değerlendirin ve stratejiler geliştirin

SEMRush sınırlamaları

Büyük bir bütçe olmadan kendi başınıza SEO yapmak için "hafif" bir sürüm yoktur

Temel plana sahip kullanıcılar, aynı anda yalnızca sınırlı sayıda projeyi yönetebilir, bu da birden fazla web sitesi veya müşteri portföyünü yönetenleri zorlar

SEMRush fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 139,95 $

Guru: Kullanıcı başına aylık 249,95 $

İş: 499,95 $/ay kullanıcı başına

SEMRush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

SEMRush hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kesinlikle bir öğrenme eğrisi ve bazı teknik bilgi gerektiren entegrasyonlar vardır, bu nedenle bazıları için biraz fazla gelişmiş olabilir. Fiyatlandırma küçük işletmeler için bile uygun olsa da, ek seçenekler eklendikçe maliyetler hızla artabilir.

Kesinlikle bir öğrenme eğrisi ve bazı teknik bilgi gerektiren entegrasyonlar vardır, bu nedenle bazıları için biraz fazla gelişmiş olabilir. Fiyatlandırma küçük işletmeler için bile uygun olsa da, ek seçenekler eklendikçe maliyetler hızla artabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? 2000'lerin başında, bazı pazarlama ajansları geleneksel reklamlar yerine ürünler için Hollywood tarzı "film fragmanları" oluşturdu. En iyi örnek? Halo 3'ün "Believe" kampanyası, bir video oyunu reklamıdan çok bir savaş belgeseli gibi görünüyordu.

12. Surfer SEO (Veri odaklı SEO için en iyisi)

via SurferSEO

Surfer SEO, veriye dayalı içerik optimizasyonu için tasarlanmıştır ve sayfalarınızın arama sonuçlarının en üstüne çıkması için en iyi şansı elde etmesini sağlar. Yerleşik içerik düzenleyicisi, en üst sıradaki sayfaları analiz eder ve yapı, anahtar kelime kullanımı ve okunabilirlik hakkında gerçek zamanlı öneriler sunar. Bu, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve tüm SEO kriterlerini karşılayan içerikler oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Mevcut içeriğiniz iyi performans göstermiyorsa, Denetim Aracı, rakip karşılaştırmalarına göre içeriğinizi optimize etmenize yardımcı olur, böylece her zaman en son SEO en iyi uygulamalarına uygun olursunuz.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

SERP Analyzer'ı kullanarak hedef anahtar kelimeniz için en iyi performans gösteren sayfaları inceleyin ve içerik uzunluğu, anahtar kelime yoğunluğu, sayfa hızı ve başlık etiketi kullanımını analiz edin

Okunabilirlik ve yapı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim almak için İçerik Düzenleyiciyi kullanın

Yerleşik dedektör ile AI tarafından oluşturulan içeriği belirleyin ve AI Content Humanizer ile yeniden yazın

Auto-Optimize'ın içeriğinizi taramasını ve eksik anahtar kelimeleri ve bölümleri eklemesini sağlayarak konu alaka düzeyini artırın

Surfer SEO sınırlamaları

Otomatik optimize etme penceresinde düzenleme yapamazsınız ve içerik düzenleyici kendini yeniler, bu da akışı bozar

Surfer panelini gizleyemez veya sabitleyemezsiniz, bu da bazen WordPress veya Google Dokümanlar'ın diğer öğeleriyle çakışabilir

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Ölçek: 219 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Surfer SEO hakkında ne diyor?

Özellikle benimki gibi küçük işletmeler için pahalıdır, ancak ekstra içerik düzenleyici kredisi kazanmanın yolları vardır, bu da bence güzel bir ayrıntıdır, çünkü temel planda 10 kredi çok sınırlıdır. Ancak bu premium bir ürün, bu yüzden premium bir fiyat ödemek normal.

Özellikle benimki gibi küçük işletmeler için pahalıdır, ancak ekstra içerik düzenleyici kredisi kazanmanın yolları vardır, bu da bence güzel bir ayrıntıdır, çünkü temel planda 10 kredi çok sınırlı geliyor. Ancak bu premium bir ürün, bu yüzden premium bir fiyat ödemek normal.

🔍 Biliyor muydunuz? Ridley Scott (Alien, Gladiator) ve David Fincher (Fight Club, The Social Network) gibi en ünlü reklam yönetmenlerinden bazıları kariyerlerine reklam yönetmenliği yaparak başladı. Hatta reklam ajansları, bazı Hollywood filmlerinden daha yüksek prodüksiyon değerine sahip Super Bowl reklamları üretti.

13. ClearScope (Anlamsal SEO optimizasyonu için en iyisi)

clearScope aracılığıyla

İçeriğinizi anahtar kelime doldurmadan SEO dostu hale getirmekte zorlanıyorsanız, ClearScope iyi bir çözüm olabilir. Bu araç, semantik SEO'ya odaklanır, yani içeriğinizin daha alakalı ve kapsamlı olmasına yardımcı olur.

İçerik Özeti özelliği, en çok okunan makalelere göre hangi anahtar kelimeleri ve konuları eklemeniz gerektiğini size söyler. İster tek başına bir blog yazarı ister bir pazarlama takımının parçası olun, ClearScope içeriklerinizi alakalı, ilgi çekici ve arama dostu hale getirir.

ClearScope'un en iyi özellikleri

Anahtar Kelime ve Konu Analizi'ni kullanarak önemli anahtar kelimeleri, ilgili terimleri ve bunların en uygun kullanım sıklığını belirleyin ve arama sıralamalarınızı iyileştirin

Anahtar kelime uyumuna göre A+'dan D-'ye kadar not veren İçerik Derecelendirme Sistemi ile içeriklerin etkinliğini ölçün

Okunabilirliği, düzeni ve alaka düzeyini artırmak için öneriler içeren SEO için optimize edilmiş ana hatlar oluşturun

Etkili iyileştirmelere odaklanmak için "En İyi Fırsatlar" ve "Çarpıcı Mesafe Sorguları" gibi önceden tanımlanmış İçerik Görünümlerini kullanın

ClearScope sınırlamaları

Bazı anahtar kelime önerileri, Google SERP'lerde üst sıralarda yer almak için uygun değildir

Kullanmak istediğiniz anahtar kelimeleri düzenlemek zordur, örneğin, içeriğinizde rakiplerinizden bahsetmenizi önerir

ClearScope fiyatlandırması

Temel özellikler: 189 $/ay

İş: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClearScope puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClearScope hakkında ne diyor?

Fiyatı. Çok pahalı. Web sürümünden doğrudan WP'ye yapıştırmak, çok fazla biçimlendirme gerektirdiği için çok zor. İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi ve Kanada İngilizcesi arasında geçiş yapmak için bir İngilizce Standardı düğmesi olması iyi olurdu.

Fiyatı. Çok pahalı. Web sürümünden doğrudan WP'ye yapıştırmak, çok fazla biçimlendirme gerektirdiği için çok zor. İngilizce standartları arasında (İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada) geçiş yapmak için bir düğme olması iyi olurdu.

🧠 İlginç Bilgi: Mad Men dizisindeki kurgusal ajans Sterling Cooper Draper Pryce, modern reklamcılığın şekillenmesinde anahtar rol oynayan BBDO, McCann Erickson ve J. Walter Thompson gibi 1960'ların gerçek ajanslarından esinlenerek yaratılmıştır.

14. Google Analytics (Web sitesi trafiğini ve kullanıcı davranışını izlemek için en iyisi)

google Analytics aracılığıyla

Ziyaretçilerin web sitenizle nasıl etkileşime girdiğini hiç merak ettiniz mi? Google Analytics size ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar. Gerçek zamanlı raporlama, kullanıcı etkinliklerini anında izlemenizi sağlar; bu, bir kampanya lansmanı veya sosyal medya gönderisinin ardından ani artışları izlemek için mükemmeldir.

Gerçek zamanlı verilerin ötesinde, ziyaretçilerinizin yaşı, cinsiyeti, konumu ve faizleri dahil olmak üzere ayrıntılı demografik bilgiler elde edersiniz. Bu, pazarlama çabalarınızı daha kolay uyarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca, Hedef İzleme ile dönüşümleri (form gönderimleri veya ürün satın alımları gibi) ölçebilir ve sonuçları etkileyen faktörlere göre stratejinizi iyileştirebilirsiniz.

Google Ads kullanıyorsanız, entegrasyon sayesinde hem organik hem de ücretli performans analizlerini sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Yerleşik otomasyon ile eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin, gelecekteki eylemleri tahmin edin ve müşteri yolculuklarını görselleştirin, anahtar metrikleri ve raporları ortaya çıkarın

Funnel Exploration ile kullanıcıların görevleri nasıl tamamladığını izleyin, bırakma noktalarını belirleyin ve içerik iyileştirmeleri için A/B testlerini destekleyin

Segment Overlap ile üç kullanıcı segmentini karşılaştırarak yeni müşteri gruplarını etkili bir şekilde belirleyin ve hedefleyin

Özel raporlama özelliğini kullanarak, ayrıntılı analiz için geçici sorgular çalıştırın, verileri filtreleyin, segmentlere ayırın, detaylandırın ve yeniden düzenleyin

Google Analytics sınırlamaları

Kullanıcılar daha fazla AI entegrasyonu ve daha akıllı içgörüler istediğini belirtiyor

GA4'teki satış raporlama gibi özelliklerden yoksundur ve gelişmiş özelleştirme teknik beceri gerektirir

Google Analytics fiyatlandırması

Google Analytics 4: Ücretsiz

Google Analytics 360: Özel fiyatlandırma

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Google Analytics hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Büyük bir çevrimiçi iş yürütüyorsanız ve Google Ads/Shopping üzerinden binlerce dolar harcıyorsanız, GA entegrasyonuna sahip olmak yararlı olabilir. Ancak, GA'yı yalnızca kaç ziyaretçi aldığınızı görmek için kullanıyorsanız, o zaman evet, bu oldukça anlamsızdır ve sunucu düzeyinde istatistikler fazlasıyla yeterlidir.

Büyük bir çevrimiçi iş yürütüyorsanız ve Google Ads/Shopping üzerinden binlerce dolar harcıyorsanız, GA entegrasyonuna sahip olmak yararlı olabilir. Ancak, GA'yı yalnızca kaç ziyaretçi aldığınızı görmek için kullanıyorsanız, o zaman evet, bu oldukça anlamsızdır ve sunucu düzeyinde istatistikler fazlasıyla yeterlidir.

🧠 İlginç Bilgi: Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali, en iyi reklam kampanyalarını ödüllendirmek amacıyla 1954 yılında başladı. Cannes Film Festivali'nden esinlenerek oluşturulan festival, günümüzde pazarlamacılığın en prestijli ödülü olarak kabul edilmektedir.

15. Google Ads (Çevrimiçi reklam kampanyaları için en iyisi)

google Ads aracılığıyla

Reklam harcamalarınızı en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz? Google Ads, kampanyalarınızın doğru kitleye ulaşmasını sağlayan özelliklere sahiptir. Anahtar Kelime Planlayıcı, yüksek performanslı anahtar kelimeleri keşfetmenize yardımcı olurken, Kitle Bilgileri, kullanıcıları demografik özelliklere, davranışlara ve faiz alanlarına göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır.

İlk seferinde dönüşüm gerçekleştirmeyen ziyaretçileri yeniden hedeflemek istiyorsanız, bu yazılım size yeniden pazarlama listeleri oluşturarak onları size özel reklamlarla geri getirmenizi sağlar.

Arama, görüntülü, video ve alışveriş gibi birden çok reklam biçimi sayesinde, işinize uygun bir strateji oluşturmak için birçok seçeneğiniz vardır. Google Ads ayrıca, en iyi yatırım getirisi (ROI) için kampanyalarınızı sürekli olarak optimize edebilmeniz için ayrıntılı performans izleme özelliği de sunar.

Google Ads'in en iyi özellikleri

Anahtar kelime, demografik bilgiler, konum, cihaz, hedef kitle, zaman ve içerik tabanlı hedefleme dahil olmak üzere hedefli reklamcılıkla erişiminizi en üst düzeye çıkarın

Performance Max Kampanyaları'nı kullanarak Google Arama, YouTube, Görüntülü Reklam Ağı, Gmail ve Haritalar'da tek bir AI ile optimize edilmiş kampanya yürütün

Makine öğreniminden yararlanarak, edinme veya reklam harcamaları gibi belirli hedefler için reklam performansını optimize eden Akıllı Teklif Stratejileri ile dönüşümleri artırın

Daha iyi ROI için reklam performansı ve bütçe tahsisi hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Google Ads sınırlamaları

Kullanıcılar yanıltıcı promosyonlar ve reklam önerilerinden şikayetçi

Çevrimdışı özellikler yok ve yetersiz müşteri hizmetleri

Google Ads fiyatlandırması

Tıklama başına ödeme platformu (abonelik ücreti yok)

Reklam harcamalarına ve tekliflere göre ödeme

Google Ads derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Ads hakkında ne diyor?

Google Ads'de sunulan ürün aralığı rakipsizdir ve sonuç olarak bu ürünü kullanmamak mantıklı değildir. Son düzen güncellemeleri sorunlarımın çoğunu çözdü, ancak günlük olarak kullandığım tüm platformlar arasında Google Ads, şimdiye kadar gördüğüm en kötü desteği sunuyor.

Google Ads'te sunulan ürün aralığı rakipsizdir ve sonuç olarak, bu ürünü kullanmamak mantıklı değildir. Son düzen güncellemeleri sorunlarımın çoğunu çözdü, ancak günlük olarak kullandığım tüm platformlar arasında Google Ads, şimdiye kadar gördüğüm en kötü desteği sunuyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Volney B. Palmer, Philadelphia'da ilk resmi reklam ajansını açtı. O zamanlar, reklam ajansları kampanyalar oluşturmak yerine müşteriler için gazete alanları satın alıyordu.

16. HubSpot Marketing Hub (Pazarlama otomasyonu ve CRM için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Marketing Hub, CRM işlevselliğini güçlü AI pazarlama otomasyon araçlarıyla birleştirir. En büyük güçlerinden biri, kullanıcı davranışlarına göre kişiselleştirilmiş e-postalar göndermenizi sağlayan E-posta Pazarlama Otomasyonu'dur. Bu, daha iyi etkileşim ve daha az manuel çaba anlamına gelir.

Hubspot'un potansiyel müşteri oluşturma araçları, ziyaretçi bilgilerini sorunsuz bir şekilde yakalamak için tasarlanmış açılış sayfaları ve formlar içerir. Ayrıca, yaklaşımınızı iyileştirmek için farklı stratejileri A//B testine tabi tutabilirsiniz. Her şey HubSpot'un CRM'si ile entegre olduğundan, potansiyel müşterilerin huniden nasıl geçtiğine dair tam görünürlük elde edersiniz, bu da onları beslemek ve müşterilere dönüştürmek daha kolay hale gelir.

HubSpot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

Hesap tabanlı pazarlama yazılımı ile pazarlama ve satış takımlarını işbirliği araçlarıyla birleştirin

Ücretsiz Chatbot oluşturucu ile potansiyel müşterileri değerlendirin, toplantılar ayarlayın, müşteri desteği sağlayın ve konuşmaları ölçeklendirin

Hubspot AI ile podcast'leri zahmetsizce oluşturun ve yayınlayın, senaryolar oluşturun ve analizlerle etkisini izleyin

AI destekli pazarlama yazılımıyla platformlar arasında içerik oluşturun, dağıtın ve izleyin; ayrıca içerik yeniden düzenleme, içerik gömme ve marka sesi oluşturma konusunda da yardımcı olur

HubSpot Marketing Hub sınırlamaları

Sınırlı raporlama yetenekleri, özellikle müşteri yolculuklarının ve pazarlama etkinliklerinin zaman çizelgelerinin izlenmesi

Sosyal medya modülü derinliği ve işlevsellikten yoksundur ve sınırlı özelleştirme seçenekleriyle sınırlı e-posta şablonları sunar

HubSpot Marketing Hub fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: 890 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot Marketing Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Marketing Hub hakkında ne diyor?

Hubspot'u kullanmamın nedeni, CRM, e-posta bültenleri, kayıt formları, sosyal medya yönetimi, e-posta otomasyonları vb. gibi tüm özellikleri tek bir platformda sunmasıdır. CRM gibi tek bir özelliği kullanıyorsanız, muhtemelen buna değmez.

Hubspot'u kullanmamın nedeni, CRM, e-posta bültenleri, kayıt formları, sosyal medya yönetimi, e-posta otomasyonları vb. gibi tüm özellikleri tek bir platformda sunmasıdır. CRM gibi tek bir özelliği kullanıyorsanız, muhtemelen buna değmez.

🧠 İlginç Bilgi: 1930'larda pazarlama ajansları, radyo ağlarının ev temizlik ürünlerini tanıtmak için gündüz dizileri oluşturmasına yardımcı oldu ve bu da sabun operalarının doğuşuna yol açtı. Bu diziler, Procter & Gamble gibi markaların sponsorluğunda yayınlandıkları için bu adı aldı.

17. MailChimp (E-posta pazarlama kampanyaları için en iyisi)

mailchimp aracılığıyla

E-posta pazarlaması stratejinizin temelini oluşturuyorsa, MailChimp bunu inanılmaz derecede kolaylaştırır. Sürükle ve Bırak E-posta Oluşturucu, tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel e-postalar oluşturmanıza olanak tanır. Şablonları özelleştiriyor veya sıfırdan oluşturuyor olun, platform pazarlama planlama sürecini basit tutar.

Ayrıca, açılma oranlarını, tıklama oranlarını ve etkileşimi izlemek için güçlü Analitik Araçları da sağlar. Neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapmanız gerektiğini tam olarak bileceksiniz. Ayrıca, e-ticaret işletmeleri için MailChimp'in entegrasyonları, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları gibi müşteri davranışlarına göre takip e-postalarını otomatikleştirmenize olanak tanır ve böylece dönüşümleri zahmetsizce artırır.

MailChimp'in en iyi özellikleri

AI destekli Content Optimizer 'ı kullanarak kampanyaları analiz edin ve etkileşimi ve etkinliği artırmak için veriye dayalı öneriler alın

Özel otomasyon dizileri oluşturun, müşteri davranışlarını izleyin ve e-posta damlama kampanyaları sırasında kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar için müşterileri davranışlarına, demografik özelliklerine veya satın alma geçmişlerine göre kategorilere ayırın

Konu satırlarını, içerik düzenlerini ve harekete geçirici mesajları karşılaştırarak hedef kitleniz için en uygun olanı belirleyin

MailChimp sınırlamaları

Kullanıcılar, MailChimp aracılığıyla gönderilen e-postaların spam klasörlerine düştüğünden şikayet ediyor

Mobil uygulama, kullanıcıların kampanyaları etkili bir şekilde oluşturmasına veya düzenlemesine izin vermez

MailChimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: 13 $/ay

Standart: 20 $/ay

Premium: 350 $/ay

MailChimp puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MailChimp hakkında ne diyor?

Mailchimp'in çok fazla özelliği olduğu için bazen aradığınızı bulmak biraz zor olabilir. Ancak, bilgi veritabanında çok sayıda makale bulunmaktadır. Site oluşturucusunun diğer e-posta sağlayıcılarının sunduğu kadar kullanımı kolay olmadığını düşünüyorum.

Mailchimp'in çok fazla özelliği olduğu için bazen aradığınızı bulmak biraz zor olabilir. Ancak, bilgi veritabanında çok sayıda makale bulunmaktadır. Site oluşturucusunun diğer e-posta sağlayıcılarının sunduğu kadar kolay kullanılır olduğunu düşünmüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Gerilla pazarlama ajansları, buharlı çukurlar gibi görünen dev kahve fincanlarını sokaklara yerleştirmek veya reklam alanı olarak kullanılabilen kamu bankları kullanmak gibi alışılmadık kampanyalar oluşturur. Hedefleri nedir? Milyonlar harcamadan insanların konuşmasını sağlamak.

18. Drip (E-ticaret CRM için en iyisi)

drip aracılığıyla

Büyümek isteyen e-ticaret markaları için Drip, çevrimiçi perakendecilere özel gelişmiş otomasyon sunar. Visual Workflow Builder, kodlama gerektirmeden, tarama alışkanlıklarına ve satın alma geçmişine dayalı ayrıntılı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanır.

Segmentasyon bir başka anahtar güçtür. Drip, müşterileri satın alma sıklığı, ortalama sipariş değeri ve daha fazlasına göre kategorilere ayırmanıza olanak tanır, böylece kişiselleştirilmiş öneriler ve teklifler göndermeyi kolaylaştırır. Müşteri sadakatini artırmak ve tekrar satışları teşvik etmek istiyorsanız, bu araç iyi bir ek olacaktır.

Drip'in en iyi özellikleri

Gelişmiş otomasyon iş akışlarıyla hiper kişiselleştirilmiş etkileşim için müşteri etkileşimleri tarafından tetiklenen çok adımlı dizileri etkinleştirin

Açılma oranları, tıklama oranları ve gelir dahil olmak üzere bireysel e-posta performansını ve genel kampanya metriklerini izleyin

Hedefli e-posta kampanyaları için iş akışları içinde manuel ve otomatik etiketler için etiketleme sistemini kullanın

Davranış ve demografik bilgilere dayalı potansiyel müşteri puanlama ve derecelendirme ile yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin

Drip sınırlamaları

Kayıt penceresi hatalı ve e-posta onayı yok

Otomasyon iş akışlarına bir karar noktası eklediğinizde, öğeleri taşımak için bunları yeniden konumlandırmak yerine tüm akışı yeniden yazmanız gerekir

Damla fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Drip puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Drip hakkında ne diyor?

İş akışları, başlangıçta farklı olasılıkları ve doğru ayarlandığından emin olmanız gereken seçenekleri anlamak için zor olabilir. Bunları tam olarak anladıktan sonra, kullanımı gerçekten sağlam bir araç haline gelir.

İş akışları, başlangıçta farklı olasılıkları ve doğru şekilde ayarlandığından emin olmanız gereken seçenekleri anlamak için zor olabilir. Bunları tam olarak anladıktan sonra, kullanımı gerçekten sağlam bir araç haline gelir.

19. Canva (Görsel içerik oluşturmak için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, basit sürükle ve bırak arayüzüyle, ister tek başına çalışan bir girişimci ister büyük bir pazarlama takımının parçası olun, herkesin çarpıcı görseller oluşturmasını kolaylaştırır.

Ayrıca, takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Gerçek zamanlı düzenleme ve geri bildirim araçlarıyla, takımınızla birlikte çalışarak tasarımları iyileştirebilir, görevleri atayabilir ve her şeyi markanızla uyumlu hale getirebilirsiniz. Diğer pazarlama ajansı yazılımlarıyla entegrasyonları, iş akışınızı kolaylaştırarak içerik oluşturmayı ve paylaşmayı her zamankinden daha hızlı hale getirir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sosyal medya grafikleri, pazarlama materyalleri ve daha fazlası gibi farklı tasarım ihtiyaçları için özelleştirilebilir içerik takvim şablonlarının yanı sıra geniş bir kütüphaneye erişin

Magic Design (otomatik tasarım önerileri), Magic Write (AI tarafından oluşturulan metin) ve Magic Eraser (istenmeyen öğeleri kaldırır) gibi özellikleri kullanarak yaratıcı süreci kolaylaştırın

Arka plan kaldırma, ritim senkronizasyonu ve sorunsuz video ve ses entegrasyon özellikleriyle videoları kolayca oluşturun ve düzenleyin

İçerik Planlama aracıyla sosyal medya gönderilerini doğrudan Canva'dan yayınlayın

Canva sınırlamaları

Video düzenleme şablonları çok kısa ve uzun videolar için kullanışlı değil

Gelişmiş metin biçimlendirme seçenekleri yoktur ve bir tasarımı dışa aktardığınızda kalitesi düşer

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Entegrasyonları ve yapay zekası henüz optimize edilmemiştir. Hala beta aşamasında olduğunu anlıyorum, ancak bazı uygulamalar neredeyse bir yıldır piyasada ve hala aynı performansı gösteriyor. Şu anda Grammarly ile entegrasyon biraz endişe verici. Çünkü düzeltme veya düzenleme önerileri varsa simge hemen kaybolmuyor! Çalışırken çok rahatsız edici ve bazı düğmeleri tıklamayı engelliyor veya metin veya içeriğe değil, sadece tasarıma odaklanıyorsunuz.

Entegrasyonları ve yapay zekası henüz optimize edilmemiştir. Hala beta aşamasında olduğunu anlıyorum, ancak bazı uygulamalar neredeyse bir yıldır piyasada ve hala aynı performansı gösteriyor. Şu anda Grammarly ile entegrasyon biraz endişe verici. Çünkü düzeltme veya düzenleme önerileri varsa simge hemen kaybolmuyor! Çalışırken çok rahatsız edici ve bazı düğmeleri tıklamayı engelliyor veya metin veya içeriğe değil, sadece tasarıma odaklanıyorsunuz.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal medya ortaya çıkmadan çok önce, pazarlama ajansları aktörler ve mankenler kiralayarak, kamuya açık alanlarda ürünleri kullanan sıradan insanlar gibi davranmalarını isterdi. Bu, " gizli pazarlama" olarak adlandırılan influencer pazarlamasının ilk formuydu

20. Jasper (AI destekli içerik yazımı için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Jasper, pazarlamacılar, blog yazarları ve işletmelerin yüksek kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Blog gönderilerinden reklam metinlerine ve sosyal medya başlıklarına kadar her şeyi, markanızın tonuna ve stiline uyacak şekilde oluşturabilir.

İş akışını iyileştirmek isteyenler için Jasper'ın konuşma sohbet özelliği, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasına ve fikirlerini geliştirmesine olanak tanıyarak içerik oluşturma sürecini daha sorunsuz ve ilgi çekici hale getirir.

İçerik yazma hizmetlerini dış kaynaklara yaptırmanın iyi bir alternatifi olup, size daha fazla kontrol ve hız sağlar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

GPT-4, Cohere ve Anthropic'ten yararlanan çoklu model içerik oluşturma özelliği ile yüksek kaliteli içerik oluşturun

Marka yönergelerini, ses tonunu ve hedef kitle ayrıntılarını kaydetmek için Şirket Bilgisi özelliğini deneyin

Jasper'ın farklı takım üyeleri, kampanyalar veya alt markalar için özelleştirilebilir marka sesleriyle farklı tonları taklit etmesine yardımcı olmak için yazılı içerik yükleyin

Amazon ürün özellikleri, AIDA çerçevesi ve içerik geliştirici gibi farklı ihtiyaçlar için 60'tan fazla metin yazımı ve içerik yazımı şablonuna erişin

Jasper sınırlamaları

Çıktılar genellikle genel, yanlış ve diğer AI yazma araçlarına kıyasla yaratıcılıktan yoksundur

Kullanıcılar abonelikten çıkma deneyiminden şikayetçi. İki seçeneğiniz var: hesabınızı kapatmak veya bir ay süreyle askıya almak

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Jasper hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Jasper harika ama aynı zamanda çok pahalı ve aylık plana ek olarak hacme dayalı bir fiyat modeli de var. Dolayısıyla, büyük içerikler üretiyorsanız, maliyetler hızla yükseliyor. Yerleşik bir çeviri özelliği var ama Almanca'da kullanırken gramer hataları sıkça görüldüğü için dikkatli olmak gerekiyor.

Jasper harika ama aynı zamanda çok pahalı ve aylık plana ek olarak hacme dayalı bir fiyat modeli de var. Dolayısıyla, büyük içerikler üretiyorsanız, maliyetler hızla yükseliyor. Yerleşik bir çeviri özelliği var ama Almanca'da kullanırken gramer hataları sıkça görüldüğü için dikkatli olmak gerekiyor.

🧠 İlginç Bilgi: Michelin lastik şirketi, insanların daha fazla araba kullanmasını ve lastiklerini daha çabuk aşındırmasını sağlamak amacıyla 1900 yılında Michelin Rehberi'ni bir pazarlama stratejisi olarak başlattı. Bugün Michelin Yıldızları, kaliteli yemek sektöründe en yüksek onurdur.

ClickUp ile Pazarlama Alanında İz Bırakın

Pazarlama cephanenizde kaç tane araç biriktirirseniz biriktirin, asıl sihir her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı zaman ortaya çıkar.

Proje yönetiminden otomasyona, analitik ve yaratıcı işbirliğine kadar, doğru yazılım ajansınızın çalışma şeklini dönüştürebilir.

Takımınızı, projelerinizi ve müşterilerinizi mükemmel bir senkronizasyonda tutan hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Özelleştirilebilir iş akışları, güçlü gösterge panelleri ve saatler kazandıran otomasyon ile ajansların büyüme sancıları yaşamadan ölçeklenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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