2025'in En İyi 20 Pazarlama Ajansı Yazılımı ve Aracı

Her pazarlama ajansının kendi tarzı vardır, ancak hepimizin hemfikir olduğu bir şey var: Doğru araçlar hayatı çok daha kolaylaştırır. İster bir düzine müşteriyi yönetiyor, ister birden fazla platformda kampanyalar başlatıyor, ister takımınızın senkronizasyonunu sağlamaya çalışıyor olun, güvenilir bir yazılıma sahip olmak bir zorunluluktur.

Neyse ki, sizin gibi dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir dizi yazılım aracı bulunmaktadır. Bu çözümler, kampanya planlamasını kolaylaştırır, müşteri iletişimini iyileştirir ve ilerlemeyi daha verimli bir şekilde izlemenizi sağlar.

Bu blog yazısında, büyümeyi, verimliliği ve yaratıcılığı destekleyen bir teknoloji altyapısı oluşturabilmeniz için en iyi 20 pazarlama ajansı yönetim yazılımını inceleyeceğiz. 🧰

Monday. com (Özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi)

Bir pazarlama ajansı yazılımına karar vermeden önce kendinize şu soruyu sorun: Ajansınızın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak mı, yoksa kaosa katkıda bulunacak mı?

Proje yönetiminden pazarlama ajansı KPI'larının analizine kadar, doğru araçlar işleri karmaşıklaştırmak yerine verimliliği artırır.

Akıllıca yatırım yapabilmeniz için aranması gereken anahtar özelliklere göz atalım. ⚒️

En iyi pazarlama ajansı araçlarını seçmek zor bir iş gibi görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değildir.

Hepsi bir arada bir platforma mı yoksa özel araçlara mı ihtiyacınız var? Otomasyon, işbirliği veya analitik mi öncelikli? Cevap, pazarlama ajansınızın yapısına ve ihtiyaçlarına bağlıdır.

Karar vermenize yardımcı olmak için 20 aracın güçlü ve zayıf yönlerini içeren bir dökümünü burada bulabilirsiniz. 💁

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da işimizi yavaşlatıyor. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor. 🤩

Pazarlama Takımları için ClickUp ve ClickUp Yaratıcı Ajans Proje Yönetimi Yazılımı ile birleştirildiğinde, pazarlama ajansınız için mükemmel bir çözüm olabilir. Proje yönetimini ClickUp'ta merkezileştirerek, ajanslar Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zaman çizelgeleri gibi Özel Görünümler ile kampanyaları, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

Ajansınızın, her biri sıkı teslim tarihleri ve değişen önceliklere sahip beş ürün lansman kampanyası yürüttüğünü varsayalım. Ardından, bir müşteri zaman çizelgesinde değişiklik talep eder ve her şeyi sorgulanır hale getirir.

Panik mi? Hayır, ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışlarıyla panik yok! 💁🏽

ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager, zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve takım iş yükleri gibi tüm ayrıntıları hızlı bir şekilde ortaya çıkarır, böylece neyin ayarlanması gerektiğini görebilirsiniz. Buradan, AI Project Manager, ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı aracılığıyla güncellemeleri otomatikleştirmenize, görevleri yeniden planlamanıza ve kaynakları yeniden tahsis etmenize yardımcı olabilir.

Hızlı bir blog yazısı veya sosyal medya sloganları mı yazmanız gerekiyor? AI yazara devreye girmesini isteyin! Tek yapmanız gereken bir ClickUp Belgesi açmak, "/" yazmak ve seçeneklerden birini seçmek!

İçerik oluşturma işlemi tamamlandığında, Docs ile işbirliği çocuk oyuncağı kadar kolaydır. Geri bildirimlerinizi ayrıntılı yorumlar olarak ekleyin ve değişikliklerin yapılması için ilgili takım üyesine atayın. Artık e-postalar arasında gidip gelmek yok! Kampanya stratejileri hazırlamak, marka mesajlarını iyileştirmek veya müşteri geri bildirimlerini toplamak gibi. ClickUp Docs, bu iş akışlarını kolaylaştırarak takımların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve yönetmesine olanak tanır.

Ara sıra sohbet etmeniz gerekiyorsa ne yapacaksınız? Çalışma alanınıza entegre ClickUp Sohbet'e girin!

Mesajları belirli görevlere bağlayabilir, FollowUps ile eylem öğelerine dönüştürebilir veya farklı takımlar veya müşteriler için özel alanlarda düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka destekli özellikleri sayesinde tartışmalardan görevler oluşturabilir, hızlı güncellemeler için uzun sohbet konularını özetleyebilir ve hatta bağlı belgelerden ve proje panolarından içgörüler elde edebilirsiniz.

Sıfırdan uçtan uca bir pazarlama iş akışı oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu'nu kullanın

Birden fazla müşteriyi ve kampanyayı yönetmek, takımları anahtar hedefler etrafında uyumlu hale getirmek ve projelerdeki ilerlemeyi izlemek için mükemmel bir araçtır. Basit görevleri yönetilebilir adımlara bölmek, takım üyeleri arasındaki iletişimi iyileştirmek ve kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde tahsis ederek verimi en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey budur. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

Beyin fırtınasından geri bildirim görüşmelerine kadar, toplantılar bir ajansın iş akışında büyük rol oynar. Calendly, toplantı planlarken e-posta alışverişinin zahmetini ortadan kaldırarak süreci sorunsuz hale getirir. Müsaitlik durumunuzu ayarlayın, bağlantınızı paylaşın ve müşterilerinizin veya takım üyelerinizin size uygun bir zamanı rezerve etmelerini sağlayın.

Toplantılar, Zoom, Outlook ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak takvimlere otomatik olarak eklenir. Ayrıca takım dostudur. Paylaşılan hesaplar planlamayı kolaylaştırır ve Yönlendirme özelliği, toplantı isteklerinin doğru takım üyesine ulaşmasını sağlar.

Müsaitlik durumunuzu ve planlama yaptığınız kişilerin sayısına bağlı olarak, arka arkaya çok sayıda rezervasyon alabilirsiniz. Ayrıca, bir kişinin kendi tarafında daveti yeniden planlamayı veya kabul etmeyi anlamadığı ve bu nedenle karışıklık yarattığı durumlar da olabilir, ancak bu daha çok istisna bir durumdur ve Calendly'yi kullanmaktan beni caydırmaz. Bu aracı kullandığınızda planlama kontrolünüzü biraz kaybedersiniz, ancak kazandığınız zaman benim için buna değer.

Asana, sezgisel bir arayüzle projeleri düzenli tutar ve takımların işlerini yolunda ilerlemesini sağlar. Liste, Pano ve Takvim gibi birden fazla görünüm sunar, böylece pazarlama takımları ilerlemeyi kendileri için en uygun şekilde izleyebilir.

Özelleştirilebilir proje gösterge panelleri, verimli iş akışı yönetimi sağlar ve otomasyon araçları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Takım görevlerinden son teslim tarihlerine kadar her şey burada yönetilebilir, böylece projeler arasında görünürlük artar.

İşleri her açıdan izlemek, sorunları tespit etmek ve dijital pazarlama ajansınızı büyütmek için tek bir bilgi kaynağına sahip olun: Universal Reporting

Asana'yı seviyorum ama birlikte çalıştığım insanlar bazen zorlanıyor. Tüm proje döngüsünün genel bir özeti ve herkesin ne yaptığına dair bir harita yerine, daha çok yapılacaklar listesi gibi olmasını istiyorlar. Alt görevlerin gömülü olmasıyla zorlanıyorlar/her şeyi tek bir derinlik seviyesinde görmek istiyorlar, ancak araç bu şekilde tasarlanmamıştır. Asana'yı iletişim ve dosya aktarımı için kullanmakta zorlanıyorlar. Deneyimlerime göre Asana, proje iletişimi için bir ekosistem olduğunda en iyi şekilde çalışıyor...

4. Monday. com (Özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi)

Monday. com tamamen özelleştirme ile ilgilidir. Görsel panoları, durum göstergeleri, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar kullanarak ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Ayrıca, Liderlik Tablosu Bileşenini kullanarak takımın ilerlemesini izleyebilir, potansiyel müşterileri yönetebilir ve darboğazları belirleyebilirsiniz.

Slack, Google Drive ve CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işbirliğini kolaylaştırır. Dahası, Workdocs özelliği tüm proje ayrıntılarını merkezileştirir, strateji oluşturmak ve yaratıcı özetleri her zamanki gibi gidip gelmeden paylaşmak için mükemmeldir.

Monday. com en iyi özellikler

Monday. com sınırlamaları

Monday. com fiyatlandırması

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

İyileştirilmesi gereken bir husus, yalnızca çoklu olarak sunulan kullanıcı paketlerinin yapısının katılığıdır. Bu, küçük takımlar için pratik olmayabilir ve maliyetli olabilir. Ayrıca, kullanımın ilk aşamalarında bildirimler aşırı ve hatta rahatsız edici olabilir, bu da bazı kullanıcıların ilk deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bildirimler için daha dengeli ön tanımlı ayarlar ve bunları baştan özelleştirmek için net seçenekler olması ideal olacaktır.

Trello, görsel düşünenler için idealdir. Kanban tarzı panoları, projeleri düzenlemeyi çocuk oyuncağına çevirir; görevleri farklı aşamalara taşırken sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Her görev kendi kartına sahip olur ve bu kartlara kontrol listeleri, son tarihler, ek dosyalar ve etiketler ekleyerek işleri net bir şekilde takip edebilirsiniz. Power-Ups ile Trello'yu daha da özelleştirebilir, takvim görünümleri, otomasyon ve Google Drive ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar ekleyebilirsiniz. Kolay takım işbirliği özelliği sayesinde her şey sorunsuz bir şekilde akar.

Trello, yapılacaklar listelerini, 5'ten az paydaşın olduğu basit projeleri yönetmek ve temel satış süreci gibi şeylerin ilerlemesini izlemek için iyidir. Ölçüm yapmak ve analiz edilebilecek verileri toplamak için ise berbat. Eklentiler ekleyebilirsiniz, ancak bunları satın aldığınızda, baştan itibaren bir proje yönetimi aracı olarak tasarlanmış JIRA (Trello'nun sahibi) gibi bir şey kullanmak daha iyi olur... Konudan saptım. Kanban panosu ihtiyacınız varsa Trello, oyunun kurallarını değiştirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlama ajansı Heye & Partner (bir DDB ajansı) 2003 yılında "I'm Lovin' It" jingle'ını yarattı, ancak şarkıyı onlar yazmadı. Şarkıyı Pharrell Williams yazdı ve Justin Timberlake kaydetti, ardından şarkı küresel bir kampanya haline geldi.

Çoğu kişi için Slack, anlık iletişim için vazgeçilmez bir araçtır. Konuşmaları kanallere göre düzenleyin (belirli projeler, takımlar veya konular için) ve tartışmaların odaklanmasını sağlayın.

Doğrudan mesajlar hızlı sohbetleri kolaylaştırır ve dosya paylaşımı sayesinde önemli belgeleri aramakla uğraşmazsınız. Hızlı bir şekilde bir şey mi bulmanız gerekiyor? Slack'in güçlü arama fonksiyonu bunu kolaylaştırır. ClickUp, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegre olur ve hatta rutin görevleri otomatikleştirerek pazarlama takımınızın bildirimlerle boğulmadan bağlantıda kalmasını sağlar.

Slack, gerçek zamanlı iletişim için harikadır, ancak mesajların sayısı bazen çok fazla olabilir. Geliştirilmiş filtreleme veya daha uzun kanal erteleme seçenekleri ile daha ayrıntılı bildirim kontrolleri olması avantajlı olacaktır. Ayrıca, özellikle kalabalık kanallarda önceki konuşmaları hızlı bir şekilde geri getirmek için arama aracının geliştirilmesi, yoğun lojistik operasyonlarımız için çok daha kullanışlı olacaktır.

🧠 İlginç Bilgi: En ünlü pazarlama sloganlarından biri, idam mahkumu Gary Gilmore'un infazından önce söylediği son sözlerden esinlenerek yaratılmıştır: "Hadi yapalım." Nike'ın ajansı Wieden+Kennedy, bu sözü 1988 yılında "Just Do It" (Sadece yap) olarak değiştirerek ikonik bir marka mesajı yaratmıştır.