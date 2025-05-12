2025'in En İyi 10 Canva Alternatifi ve Rakibi

Canva ile tasarım konusunda bir duraklama noktasına geldiğinizi hissettiğiniz oluyor mu? Bir sosyal medya uzmanı veya pazarlamacı olarak, dikkat çekici görsellerin başarılı bir pazarlama kampanyasının anahtarı olduğunu biliyorsunuz.

Ancak, tasarım ihtiyaçlarınız için tek bir platforma güvenmek yaratıcılığınızı sınırlayabilir ve içeriğinizin bayat hissettirebilir. Temel düzenleme araçlarının ötesinde daha gelişmiş bir çözüm arıyorsanız, diğer seçenekleri keşfetmenin zamanı geldi.

En iyi Canva alternatiflerini ve grafik tasarım araçlarını inceleyerek sorunlarınızı giderin, ş akışınızı iyileştirin ve yaratıcılığınızı artırın. ✨

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte iş akışınızı basitleştirmek, tasarım zorluklarını çözmek ve yaratıcılığı artırmak için en iyi 10 Canva alternatifi ve grafik tasarım aracı: ClickUp – En iyi hepsi bir arada proje yönetimi aracı ve Canva Beyaz Tahta'ya alternatif

Movavi Video Editor – Dinamik video sunumları için en iyisi

Venngage – İnfografik oluşturma için en iyi alternatif

Typito – Metin içeren videolar oluşturmak için en iyisi

Placeit – Sunum şablonlarına en iyi alternatif

VistaCreate (Crello) – Canva logo oluşturucuya en iyi alternatif

Piktochart – Sosyal medya grafikleri ve infografikler oluşturmak için en iyisi

PlayPlay – Etkileşimli sunumlar oluşturmak için en iyisi

Pixlr – Sosyal medya görsellerini düzenlemek ve iyileştirmek için en iyisi

PicMonkey – YouTube afişleri oluşturmak için en iyisi

Canva nedir?

Canva, kullanıcıların önceden tasarım bilgisi gerektirmeden göz alıcı grafikler, sunumlar ve videolar üretmelerini sağlayan bir çevrimiçi tasarım aracı olarak popülerlik kazanmıştır. Platform, kullanıcıların profesyonel kalitede içerik pazarlaması için zahmetsizce görseller oluşturmalarına olanak tanıyan geniş bir şablon, resim ve tasarım bileşeni seçimi sunar.

canva aracılığıyla

Sezgisel arayüzü ve kapsamlı kaynak koleksiyonuyla Canva, etkileyici görsellerini hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmek isteyen çok sayıda işletme ve birey için tercih edilen grafik tasarım platformu haline gelmiştir.

en İyi 10 Canva Alternatifi ve Rakibi

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Başlayın Herkesin faaliyetlerini görün ve uzaktan çalışırken bile bir takım olarak yakın bir şekilde çalışın. ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin

ClickUp, farklı sektörlerdeki her boyuttaki takımın görevlerini, projelerini ve iş akışlarını yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır.

ClickUp'ı bugün mevcut en iyi araçlardan biri yapan şey, proje yönetimi ve takım işbirliği için gelişmiş özellikleri ve bireylerin ve takımların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre ClickUp'ı yapılandırabilmelerini sağlayan tamamen özelleştirilebilir platformudur. Bu, bu aracın tasarımcılar ve tasarımcı olmayanlar dahil her tür takıma hitap edebileceği anlamına gelir.

Peki, Canva'nın en iyi alternatifi olmasını sağlayan nedir?

ClickUp bir grafik tasarım aracı olmasa da, pazarlamacılar için Canva Beyaz Tahtalara göre birçok avantaj sunan son derece sezgisel bir Beyaz Tahta özelliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir özellik listesi sunar. Bu da onu, grafik tasarımın ötesine geçen daha kapsamlı ve çok yönlü bir araç arayan kullanıcılar için harika bir alternatif haline getirir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı öne çıkaran bazı anahtar özellikler şunlardır:

Proje yönetimi ile entegrasyon : ClickUp Beyaz Tahtaları, ClickUp proje yönetimi platformuyla entegre edilmiştir, böylece takım üyelerinizle kolayca işbirliği yapabilir, görevleri doğrudan beyaz tahtadan atayabilir, beyaz tahtaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, dosya veya belge ekleyebilir ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Beyaz Tahtaları, birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, Beyaz Tahtalara doğrudan yorum ve geri bildirim bırakmasına, görevleri birbirine bağlamasına ve çok daha fazlasını yapmasına olanak tanır, böylece projeler üzerinde birlikte çalışmak ve fikirleri paylaşmak kolaylaşır

Esnek özellikler : ClickUp Beyaz Tahtalar, yapışkan notlar, çizim araçları ve görüntü yükleme gibi özelliklerle donatılmıştır, böylece dinamik ve ilgi çekici görsel içerikler oluşturmak kolaylaşır

Her kullanım durumu için özelleştirilebilir şablonlar: Sunum tasarımı, : Sunum tasarımı, beyin fırtınası oturumu veya proje yol haritası oluşturma gibi işlerinizde, işinize hızlı bir başlangıç yapmanızı kolaylaştıran önceden oluşturulmuş yapıları içeren şablon kitaplığından seçim yapabilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtaları'na alışmak için, ClickUp'ın Beyaz Tahtalara Giriş Şablonu'nu kullanarak hemen başlayabilirsiniz

Genel olarak, ClickUp Beyaz Tahtalar, Canva Beyaz Tahtalardan daha kapsamlı ve esnek bir çözüm sunar. Ayrıca, ClickUp, ClickUp'taki Proofing özelliğini kullanarak görüntüler, videolar ve PDF'ler içinde doğrudan açıklama ekleyerek geri bildirimleri merkezileştirmenize ve onay süreçlerini hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin Takımınızla işbirliği yapın ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile dinamik kontrol grafikleri oluşturun

Bu işbirliği özellikleri, marka yönetimi, pazarlama, takım yönetimi ve daha fazlası için kapsamlı özellik listesi ile birlikte, ClickUp'ı özelleştirme seçenekleriyle daha gelişmiş ve esnek özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için en iyi Canva alternatiflerinden biri haline getirir.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : ClickUp Beyaz Tahtalar, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak işlevselliği : Bu özellik, ClickUp Çalışma Alanınızda değişiklikleri daha kolay ve hızlı hale getirir. Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri sürükleyip bırakın

Takım işbirliği : Sohbet görünümü, atanan yorumlar ve ClickUp Çalışma Alanı genelinde işbirliği algılama ve düzenleme özellikleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya eşzamansız olarak çalışın

Düzeltme ve açıklama : ClickUp'ın Düzeltme özelliğini kullanarak görüntüler, videolar ve PDF'ler üzerinde doğrudan açıklama ekleyerek geri bildirimleri merkezileştirin ve onay süreçlerini hızlandırın

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı : ClickUp'ı marka yönetimi yazılımı ve grafik tasarım araçları dahil 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın

Tüm cihazlarda kullanılabilir: Masaüstü, mobil (Android ve iOS uygulaması), ses ve tarayıcı platformlarında kullanılabilir

Sınırlamalar

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Öğrenme süreci gerektirebilir

Fiyat

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (6.680+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.640+ yorum)

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2. Movavi Video Düzenleyici

Dinamik video sunumları için en iyisi

Movavi'nin düzenleme özelliklerini kullanarak özel videolar oluşturun

Canva temel video düzenleme özellikleri sunarken, Movavi Video Editor daha geniş bir özellik aralığı sunan güçlü bir video düzenleme aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle hem profesyonel video prodüksiyonları hem de hobi amaçlı kullanım için uygundur ve kullanıcıların çarpıcı görsellere sahip dinamik videoları kolayca oluşturmasına olanak tanır.

Movavi, geçişler, animasyonlar, başlıklar ve müzik parçaları gibi çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir, bu da herhangi bir projeyi hayata geçirmenizi kolaylaştırır. Ek olarak, yerleşik ses düzenleyicisi, kullanıcıların ses seviyelerini ayarlamasına ve arka plan müziği veya ses efektleri eklemesine olanak tanır. Diğer harika özellikler arasında, tek bir tıklama ile yüksek kaliteli görsel sonuçlar sağlayan 150'den fazla filtre ön ayarı bulunmaktadır. Canva'nın video düzenleme yetenekleri sınırlı olduğundan, bu özellikler Movavi'yi en iyi Canva alternatiflerinden biri yapar.

En iyi özellikler

Kullanımı kolay : Sezgisel kullanıcı arayüzü, herkesin bu yazılımı kolayca öğrenmesini ve ustalaşmasını sağlar

Özel video efektleri : Düzenleme özelliklerini kullanarak geçişler, animasyonlar, başlıklar ve daha fazlasını ekleyerek dakikalar içinde dinamik videolar oluşturabilirsiniz

Ses düzenleme araçları : Ses seviyelerini ayarlamanıza veya arka plan müziği veya ses efektleri eklemenize olanak tanır

150'den fazla filtre ön ayarı: Tek bir tıklama ile yüksek kaliteli görsel sonuçlar sağlar

Sınırlamalar

360 derece video düzenleme özelliği yok

Diğer Canva alternatiflerine kıyasla sınırlı başlık seçeneği

Deneme sürümünde videolara filigran eklenir

Fiyat

Ücretsiz deneme : Mevcut

Bir yıllık abonelik : 54,95 $

Ömür boyu lisans: 74,95 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Trustpilot : 4,7 üzerinden 5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (400'den fazla yorum)

3. Venngage

İnfografik oluşturma için en iyi alternatif

Venngage ile sosyal medya, sunumlar ve daha fazlası için infografikler oluşturun

Venngage, öncelikle infografik oluşturmaya odaklanan popüler bir Canva alternatifidir. Infografikler ve sosyal medya varlıkları gibi çarpıcı görsel içerikler oluşturmak için kullanılabilecek geniş bir şablon, simge, grafik ve illüstrasyon kütüphanesi vardır.

Yazılım ayrıca sezgisel sürükle ve bırak tasarım araçları ve otomatik biçimlendirme seçenekleri gibi özelliklere sahiptir, bu da kullanıcıların infografiklerinin görünümünü ve hissini özelleştirmesini kolaylaştırır. Ek olarak, Venngage, birden fazla takım üyesinin aynı anda bir proje üzerinde çalışmasına olanak tanıyan işbirliği yeteneklerine sahiptir.

En iyi özellikler

Basit kullanıcı arayüzü : Kullanıcılar, Venngage'in basit kullanıcı arayüzü sayesinde platformda kolayca gezinebilir

Geniş öğe kitaplığı : Her tür infografik için şablonlar, simgeler, grafikler ve illüstrasyonlar içerir

Sürükle ve bırak tasarım araçları : Kullanıcıların infografiklerinin görünümünü ve hissini kolayca özelleştirmelerini sağlar

Otomatik biçimlendirme: Metinleri, resimleri ve diğer öğeleri otomatik olarak biçimlendirerek şık bir görünüm sağlar

Sınırlamalar

Video düzenleme özelliği yok

GIF desteği yok

Fiyat

Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz plan

Premium : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: 10 koltuk için aylık 499 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (300'den fazla yorum)

4. Typito

Metin içeren videolar oluşturmak için en iyisi

Typito ile videoları düzenleyin ve metin ekleyin

Typito, kullanıcıların kolaylıkla profesyonel kalitede videolar oluşturmasına olanak tanıyan birkaç benzersiz düzenleme özelliğine sahip web tabanlı bir video düzenleme aracıdır.

Platform, kullanıcıların çeşitli amaçlar için ilgi çekici videolar oluşturmasını kolaylaştıran geniş bir şablon ve tasarım öğesi aralığı sunar. 300'den fazla profesyonel şablon ve bir milyondan fazla telifsiz görüntü, müzik dosyası, video ve yazı tipi içeren bir kitaplık ile birlikte gelir. Typito ayrıca kullanıcılara, dikkat çekici başlıklar, altyazılar veya açıklama metinleri oluşturmak için kullanılabilecek otomatik metin stil seçenekleri sunar.

Platform ayrıca Dropbox, Google Drive ve YouTube gibi popüler uygulamalarla entegrasyonu da destekler. Buna ek olarak, Typito, geliştiricilerin platforma özel entegrasyonlar oluşturabilmeleri için bir API de sunar.

En iyi özellikler

Sezgisel kullanıcı arayüzü : Kullanıcılar, basit kullanıcı arayüzü sayesinde yazılımın platformunda kolayca gezinebilir.

Sürükle ve bırak tasarım araçları : Kullanıcıların video kliplerinin görünümünü ve hissini kolayca özelleştirmelerini sağlar.

Profesyonelce tasarlanmış şablonlar: Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir şablon yelpazesi sunar.

Sınırlamalar

4K/HD desteği yok

Sınırlı renk seçenekleri

Fiyat

Ücretsiz plan : Sınırlı özelliklerle kullanılabilir

Solo : Aylık 15 dolar

Pro: Aylık 29 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7 üzerinden 5 (80'den fazla yorum)

5. Placeit

Sunum şablonlarına en iyi alternatif

Placeit'te sunum şablonlarına erişin

Placeit, şablonlar, maketler, logolar ve grafik tasarım öğelerinden oluşan kapsamlı bir kitaplık sunan Canva alternatiflerinden biridir. Platform, 50.000'den fazla telifsiz görüntü, grafik ve şablon sunar, böylece tasarımları özelleştirebilir ve kendi metninizi veya logonuzu kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Platform, kullanıcıların görsellerini hızlı ve kolay bir şekilde canlandırabilmelerini sağlayan gelişmiş animasyon araçlarıyla da birlikte gelir. Ayrıca, kullanıcıların tasarımlarını tek bir tıklama ile e-posta veya sosyal medya kanalları aracılığıyla doğrudan paylaşmalarına olanak tanır. Son olarak, platform çeşitli popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegre olduğundan, kullanıcılar mevcut araç ve hizmetlerinden yararlanarak Placeit'ten daha fazla verim alabilirler.

En iyi özellikler

50.000'den fazla telifsiz görüntü : Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli yüksek kaliteli görseller ve şablonlar sunar

Gelişmiş animasyon araçları : Kullanıcıların tek bir düğmeyle hızlı ve kolay bir şekilde ilgi çekici animasyonlar oluşturmasına olanak tanır

Çeşitli dışa aktarma seçenekleri: Kullanıcılar, tasarımlarını tek bir tıklama ile paylaşarak maksimum erişim sağlayabilir

Sınırlamalar

Ücretsiz plan mevcut değildir

Fiyat

Ücretsiz deneme : Mevcut

Sınırsız abonelik: Ayda 7,47 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Trustpilot : 3,2 üzerinden 5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (10+ yorum)

6. VistaCreate (Crello)

Canva logo oluşturucuya en iyi alternatif

VistaCreate ile logolar ve grafik tasarımlar oluşturun

VistaCreate, eski adıyla Crello, çok çeşitli özelleştirilebilir şablonlar ve tasarım öğeleri sunan güçlü ve kullanıcı dostu bir grafik tasarım platformudur. Bu platform, benzer bir arayüz ve işlevsellik sunarken farklı ihtiyaçlara yönelik bazı benzersiz özellikler de sağladığı için mükemmel bir Canva alternatifidir.

Platform, logolar, el ilanları, broşürler ve posterler dahil olmak üzere 25.000'den fazla tasarım şablonu ile birlikte gelir. Ek olarak, VistaCreate kullanıcılara 10 milyondan fazla telifsiz görüntü ve öğeden oluşan bir kütüphaneye erişim sağlar. Ayrıca, kullanıcıların anında mükemmel bir logo oluşturmasına yardımcı olan AI destekli bir logo oluşturucu da sunar.

En iyi özellikler

Kullanımı kolay sürükle ve bırak araçları : Kullanıcıların tasarım öğelerini hızlı bir şekilde taşıma, yeniden boyutlandırma ve özelleştirme olanağı sağlar

10.000'den fazla özelleştirilebilir şablon : Kullanıcılara logo, reklam, sosyal medya varlıkları ve daha fazlasını oluşturmak için çok çeşitli seçenekler sunar

12 milyondan fazla stok fotoğraf, illüstrasyon, simge ve video : Kullanıcılara telifsiz medya içeriği kütüphanesine erişim sağlar

Marka kiti özelliği : Marka kitine kendi özel yazı tiplerinizi, renk paletlerinizi ve logolarınızı ekleyin ve içeriğinize markanızı eklemek istediğinizde istediğiniz zaman kolayca erişin

Akıllı yeniden boyutlandırma aracı: Tek bir tıklama ile görüntünüzü veya hatta tüm tasarımı yeniden boyutlandırın, çeşitli yayın platformları için içeriği hızlıca hazırlayın ve markanızı birden fazla sosyal medya hesabında çevrimiçi olarak tanıtın

Sınırlamalar

Bazı araçlar yalnızca premium plan ile kullanılabilir

Fiyat

Başlangıç : Ücretsiz

Pro: Aylık 10 dolar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (390+ yorum)

7. Piktochart

Sosyal medya grafikleri ve infografikler oluşturmak için en iyisi

Piktochart ile görseller, sosyal medya görselleri ve infografikler oluşturun

Piktochart, görsel olarak çekici infografikler, sunumlar ve raporlar oluşturmada uzmanlaşmış en iyi Canva alternatiflerinden biridir. Bu platform, tasarım sürecine saatler harcamadan verileri ve bilgileri görsel olarak çekici bir şekilde sunmak isteyen kullanıcılar ve sosyal medya pazarlamacıları için tasarlanmıştır.

Yazılım, kullanıcıların görüntüler, özel grafik tasarımlar, simgeler ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyici ve çeşitli şablonlar sunar.

En iyi özellikler

1.000'den fazla infografik şablonu : Sosyal medya gönderileri, : Sosyal medya gönderileri, görsel içerikler ve daha fazlası için tasarım öğelerine ve sosyal medya şablonlarına erişin

Veri görselleştirme araçları : Verilerinizden etkileşimli görselleştirmeler oluşturmayı kolaylaştırır

Entegre AI destekli tasarım asistanı: Karmaşık görselleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanın basit bir yolunu sunar

Sınırlamalar

Diğerlerine kıyasla daha az çok yönlü bir tasarım platformu

Bazı özellikler ve şablonlar yalnızca ücretli abonelikle kullanılabilir

Fiyat

Ücretsiz plan : Mevcut

Pro : Aylık 14 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (160'dan fazla yorum)

8. PlayPlay

Etkileşimli sunumlar oluşturmak için en iyisi

PlayPlay ile teknik veya yaratıcı becerilere sahip olmadan dakikalar içinde profesyonel görünümlü videolar oluşturun

PlayPlay, sosyal medya, pazarlama ve iç iletişim için video oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir Canva alternatifidir. Basit ve sezgisel arayüzü ile PlayPlay, video düzenleme deneyimi olmayan kullanıcıların ilgi çekici ve profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını kolaylaştırır.

PlayPlay ayrıca, profesyonel görünümlü videolar oluşturma sürecini basitleştiren güçlü bir AI destekli video düzenleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, tüm popüler sosyal medya platformları için entegrasyonlarla birlikte gelir, böylece oluşturduğunuz içerikleri sosyal medya gönderileri olarak ve başkalarıyla kolayca paylaşabilirsiniz.

En iyi özellikler

Metin, resim ve videoları canlandırma seçeneği : İnfografikler ve dinamik görseller oluşturmanıza yardımcı olur

Çeşitli şablonlar : Kullanıcılara projeleri için geniş bir tasarım seçenekleri aralığı sunar

HD/4K çözünürlük desteği: En yüksek kalitede çıktı sağlar

Sınırlamalar

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Fiyat

Ücretsiz deneme : Mevcut

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (20'den fazla yorum)

9. Pixlr

Sosyal medya görsellerini düzenlemek ve geliştirmek için en iyisi

Pixlr ile fotoğrafları düzenleyin ve tarayıcınızda grafikler oluşturun

Pixlr, kullanıcıların fotoğraflarını hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyip geliştirmelerini ve çarpıcı görsel içerikler oluşturmalarını sağlayan gelişmiş bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır.

Bu statik grafik düzenleyici, filtreler, efektler, renk düzeltme ve hızlı görüntü kırpma aracı dahil olmak üzere çok çeşitli fotoğraf düzenleme araçları sunar. Kullanıcılar, görüntülerini geliştirmek için metin, çerçeve ve çıkartma da ekleyebilir.

Ayrıca, fotoğraf düzenleyici, kullanıcıların fotoğraflarını keskinleştirme, bulanıklaştırma ve kontrast ayarı gibi profesyonel düzeyde araçlarla hızlı bir şekilde rötuşlamasına olanak tanır.

Pixlr ayrıca iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir mobil fotoğraf düzenleyici sunarak kullanıcıların hareket halindeyken fotoğraflarını düzenlemelerine olanak tanır. Genel olarak Pixlr, sosyal medya ve diğer platformlar için resimlerini hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmek isteyenler için en iyi Canva alternatiflerinden biridir.

En iyi özellikler

Geniş fotoğraf düzenleme araçları aralığı : Fotoğrafları hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemek ve geliştirmek için geniş bir araç seçimi sunar

Rötuş araçları : Kullanıcıların fotoğraflarını keskinleştirme, bulanıklaştırma ve kontrast ayarı gibi gelişmiş araçlarla profesyonelce rötuşlamasına olanak tanır

Hızlı arka plan kaldırma araçları: En zor nesnelerin arka planını silin, 50 adede kadar fotoğraf yükleyin ve farklı kırpma boyutlarında bile arka planı tek seferde kaldırın

Sınırlamalar

Yalnızca fotoğraflara odaklı düzenleme

Fiyat

Ücretsiz plan : Sınırlı özelliklerle kullanılabilir

Artı : Ayda 0,75 $

Premium : Aylık 4,90 $

Takım: Aylık 9,91

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (95+ yorum)

10. PicMonkey

YouTube afişleri oluşturmak için en iyisi

PicMonkey ile güzel fotoğraflar, logolar, sosyal medya görselleri ve Facebook kapakları oluşturun

PicMonkey, YouTube afişleri, sosyal medya reklamları ve logoların oluşturulmasında uzmanlaşmış bir Canva alternatifidir. Sezgisel arayüzü ve kapsamlı şablon kitaplığı ile PicMonkey, basit ama güçlü bir tasarım aracı isteyen kullanıcılar için harika bir Canva alternatifidir.

Platform, kullanıcıların dakikalar içinde çarpıcı grafikler oluşturabilmeleri için YouTube afişleri ve diğer tasarımlar için çok çeşitli profesyonelce tasarlanmış şablonlar sunar. Ayrıca, platformda mevcut şablonları özelleştirmeyi veya tamamen orijinal tasarımlar oluşturmayı kolaylaştıran bir sürükle ve bırak düzenleyici de bulunur.

Ayrıca, PicMonkey, kullanıcılara karmaşık görseller oluşturma olanağı sağlayan filtreler, dokular ve şekiller sunarak günümüzün en iyi Canva alternatiflerinden biri haline gelmiştir.

En iyi özellikler

Sürükle ve bırak düzenleyici : Görsellerin oluşturulmasını çocuk oyuncağına çevirir

Entegre görüntü ve yazı tipi kitaplığı : Kullanıcılara yüzlerce farklı tasarım öğesine erişim sağlar

Önceden hazırlanmış şablonlar : Kullanıcılara projelerine hızlı bir şekilde başlama imkanı sunar

Gelişmiş düzenleme araçları: Kullanıcıların görsellerini kolaylıkla özelleştirmelerine olanak tanır

Sınırlamalar

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Bazı gelişmiş özellikler ve araçlar yalnızca üst düzey aboneliklerle kullanılabilir

Fiyat

Temel : Yıllık 72 $

Pro : Yıllık 120 $

İş: Yıllık 228 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4. 5 üzerinden 4 (380+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (1000'den fazla yorum)

İyi bir Canva alternatifi nedir?

Canva alternatifleri ararken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir:

Kullanım kolaylığı: Platform, grafik tasarım deneyimi çok az olan kullanıcılar için bile kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay olmalıdır

Şablon çeşitliliği: Uygun bir alternatif, çeşitli sektörlere ve amaçlara uygun geniş bir profesyonel şablon aralığı sunmalıdır

Özelleştirme seçenekleri: Platform, benzersiz ve kişiselleştirilmiş görseller oluşturmak için şablonları ve tasarım öğelerini özelleştirmenize izin vermelidir

Fiyatlandırma: İyi bir Canva alternatifi, çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun farklı fiyatlandırma seçenekleri sunmalıdır

Takım işbirliği özelliği: Aracı, kullanıcıların Aracı, kullanıcıların uzaktan çalışırken bile kolayca birlikte çalışabilmeleri için takım işbirliğini ve paylaşımı desteklemelidir

Canva Alternatifleriyle Tasarım Projelerinize Güç Katın

Canva popüler ve çok yönlü bir tasarım aracı olmaya devam ederken, 2024 yılında benzersiz özellikler ve yetenekler sunan birkaç Canva alternatifi bulunmaktadır.

Pazarlama ihtiyaçlarınızda size yardımcı olacak grafik tasarım, infografik oluşturma, video düzenleme veya fotoğraf düzenleme odaklı bir platform arıyorsanız, bu Canva alternatifleri listesi ihtiyaçlarınıza uygun bir seçenek sunacaktır. Özel gereksinimlerinize en uygun Canva alternatifini seçerken kullanım kolaylığı, şablon çeşitliliği, özelleştirme seçenekleri, fiyatlandırma ve işbirliği özellikleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Örneğin, pazarlama stratejiniz videolar etrafında dönüyorsa, Movavi gibi tam donanımlı bir çözüm seçin. Instagram için dikkat çekici görsellere ihtiyacınız varsa, bunları Pixlr ile düzenleyin.

Ve iş akışınızı görsel yol haritaları ve daha fazlasıyla kolaylaştırmanız gerekiyorsa, ClickUp Beyaz Tahta ve ClickUp'ın sunduğu tüm avantajları keşfedin.

İyi şanslar ve mutlu tasarımlar!

Misafir Yazar:

Victoria, 4 yılı aşkın pazarlama deneyimine sahip bir içerik yöneticisidir ve daha önce pazarlama ve blog yazımı alanlarında çalışmıştır. Uzmanlığını güvenilir kaynaklarla paylaşmak için yeni konular hakkında yazmak ve araştırma yapmak hoşuna gitmektedir.