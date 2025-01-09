ClickUp'ı Benzersiz Kılan Avantajlar

İş gününüzü geçirmek için bir düzine uygulama arasında geçiş yapıyor musunuz? Burada bir proje yönetimi aracı, orada bir sohbet platformu, çeşitli bulut depolama hizmetlerine dağılmış belgeler ve herhangi bir anda 25'ten fazla tarayıcı sekmesi mi açık?

Ortalama bir bilgi çalışanı, günde yaklaşık 1200 kez farklı uygulamalar arasında geçiş yapar. Bu sürekli bağlam değiştirme, kuruluşlara yıllık olarak çalışan başına üretkenliğin %9'una kadar maliyet getirir.

Bu dengeleme çabası sadece zamanınızı tüketmekle kalmaz. Odaklanma, yaratıcılık ve harika işler ortaya koyma becerinizi de yok eder.

Ancak bu çözüm, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. İşlerinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip tek bir platform, bir yer ihtiyacınız var: görev yönetimi, gerçek zamanlı takım iletişimi, belge işbirliği ve hatta AI destekli iş akışı otomasyonu.

"İş için her şeyi içeren bir uygulama" gibi bir şey. ClickUp gibi bir şey.

ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirerek bu sorunu doğrudan çözer. Bu blog yazısında, ClickUp'ı benzersiz kılan özellikleri ve bunların takımınızın performansı için neden önemli olduğunu göstereceğiz.

🎯 ClickUp'ın 60 Saniyede Öne Çıkan Özellikleri ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; tümü, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir

ClickUp Sohbet , tüm işlerinizi bağlam içinde tutan AI destekli otomasyon ile konuşmaları doğrudan görevlere bağlar

ClickUp Brain , ClickUp'ın otomasyondan daha fazlasını yapan, öğrenen yerel AI'sıdır. Takımınızın alışkanlıklarına göre eylemler önerir, işleri takip etmeyi kolaylaştırır ve hatta çalışma alanınızın bilgilerini kullanarak soruları yanıtlar

Her takım farklı çalışır. Bunu anlıyoruz. ClickUp'ta, Agile sprintleri yönetiyor veya pazarlama kampanyalarını koordine ediyor olun, süreçlerinize uyacak şekilde görünümleri, iş akışlarını ve otomasyon kurallarını özelleştirebilirsiniz

ClickUp, Fortune 500 şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır, ancak esnek ve hızlıdır, bu da onu yeni kurulan şirketler ve tek başına çalışan girişimciler için de mükemmel kılar

AI destekli Sohbet ve AI görüntü oluşturma ile bağlamsal görev yönetimini destekleyen dinamik Beyaz Tahtalar gibi sektördeki ilk özelliklerle ClickUp, sizinle birlikte büyümek ve uyum sağlamak için tasarlanmıştır

Bağlantısız araçlardan bıkan ve daha akıllı bir iş yöntemi arayan takımlar için ClickUp, proje yönetimi ve takım işbirliğine tamamen farklı bir yaklaşım sunar.

ClickUp'ın "işle ilgili işleri" nasıl azalttığını tam olarak keşfedin, böylece sonuçları etkileyen şeylere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ı Ayıran Benzersiz Özellikler

İşinizi nasıl yaptığınızı tam olarak anlayan bir araç keşfettiğinizde hissettiğiniz duyguyu bilir misiniz?

İşte ClickUp. Onu bu kadar benzersiz kılan 12 harika avantajın kısa bir özeti:

1. Anlamlı proje yönetimi

Tipik bir iş gününüzü düşünün. Her biri kendi zaman çizelgesi, bağımlılıkları ve paydaşları olan birden fazla projeyle uğraşıyorsunuz. Geleneksel proje yönetimi araçları genellikle iş akışınızı kendi katı yapılarına uyarlamanızı gerektirir. ClickUp ise bu durumu tersine çevirir.

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, özel öncelik düzeyleri ve akıllı sıralama seçenekleriyle görevleri atamanıza ve en önemli işleri halletmenize olanak tanır.

ClickUp'a bugün kaydolun! ClickUp ile görevler oluşturun, atayın ve üzerinde işbirliği yapın

Sabah toplantısında projenizi Gantt grafiği olarak görselleştirmek, geliştirme ekibinizin standup toplantısı için Kanban panosuna geçmek ve ardından kaynak planlaması için takvim görünümünü açmak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ta 15'ten fazla Özel Görünüm ile tüm bunları (ve daha fazlasını!) yapabilirsiniz.

Mevcut birçok ClickUp Görünümünden birini kullanarak görev ilerlemesini istediğiniz şekilde izleyin

Daha da iyisi, tüm takımınız aynı projenin farklı görünümlerini aynı anda kullanabilir, her biri kendileri için mantıklı ve verimliliği artıran bir şekilde çalışabilir.

📌 İşte gerçek hayattan bir örnek: Kurumsal müşterilerimizden biri olan, en büyük finansal hizmetler yazılım şirketi Finastra, merkezi GTM planlarının olmaması nedeniyle tutarsız kampanya sunumuyla mücadele ediyordu. Parçalı yapı, üst yönetimin herhangi bir zamanda hangi GTM faaliyetlerinin hangi iş biriminde gerçekleştirildiğine dair görünürlük elde etmesini zorlaştırıyordu. Hazırladığımız anda geçerliliğini yitiren 200 slaytlık pazarlama planlarını hayal edin. Parçalı yapı, üst yönetimin herhangi bir zamanda hangi GTM faaliyetlerinin hangi iş birimlerinde yürütüldüğüne dair görünürlük elde etmesini zorlaştırıyordu. Hazırladığımız anda geçerliliğini yitiren 200 slaytlık pazarlama planlarını düşünün. ClickUp'a geçtikten sonra, bölgesel takımlar tercih ettikleri görünümde aynı verilerle çalışabildikleri için işbirliği etkinliğinde %30 artış ve toplam GTM verimliliğinde %40 büyüme gördüler. Pazarlama girişimlerimizde neler olduğunu bölgesel görünüm veya kampanya görünümünde gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi huninin aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu şekilde, üst yönetim bir projenin durumunu kolayca öğrenebilir. Pazarlama girişimlerimizde neler olduğunu bölgesel görünüm veya kampanya görünümünde gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi huninin aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu şekilde, üst yönetim bir projenin durumunu kolayca öğrenebilir.

2. Herkesi bilgilendiren işbirliği

bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbete güveniyor, bu da hayati bilgilerin bağlantısız kanallara dağılmasına ve etkili işbirliğinin sınırlanmasına neden oluyor.

Önemli bir proje detayını bulmak için sonsuz e-posta konularını veya sohbet mesajlarını taramak zorunda kaldığınız günleri hatırlıyor musunuz? O günler artık geride kaldı.

ClickUp Sohbet ile konuşmalarınız işinizin yanında yer almaz, işinizin ayrılmaz bir parçası olur.

Şunu hayal edin: Takımınızla Sohbet'te yeni bir özellik hakkında tartışıyorsunuz. Birisi önemli bir gereksinimden bahsediyor. Birinin daha sonra bir görev oluşturmayı hatırlamasını ummak yerine, bunu AI kullanarak manuel veya otomatik olarak konuşmanızdan yapabilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil. Bu görevler, orijinal tartışma ile ilişkilerini korur, böylece değerli bağlamı asla kaybetmezsiniz.

Karmaşık bir konuyu yüz yüze görüşmek gerektiğinde, sohbet penceresinden hızlı bir sesli-görüntülü SyncUp başlatın

ClickUp'ın yerel AI'sını kullanarak uzun tartışmaları özetleyin ve otomatik olarak güncelleyin

AI ile her konuşma için ilgili görevleri ve belgeleri anında bulun

ClickUp'ta görevleriniz ve belgelerinizle bağlantılı Beyaz Tahtalar oluşturun ve paylaşın, hatta beyin fırtınası oturumları için mükemmel AI görüntüleri oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde AI kullanarak özel görüntüler oluşturun

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya önemli bilgileri kaybetmek yok. Gündelik sohbetlerden resmi proje planlamasına kadar tüm iş akışınız tek bir yerde bulunur ve eşzamansız işleri basitleştirir.

Sanal sağlık hizmetleri şirketi Vida Health, ClickUp'ın entegre işbirliği özelliklerini kullanarak pazarlama operasyonlarının verimliliğini %50 artırdı. Ayrıca, bilgi ve bağlam aramak için her hafta bir saat tasarruf ettiklerini ve tüm paydaşlar için haftada sekiz saatlik toplantı süresinden tasarruf ettiklerini bildirdiler.

Dijital ev işleri yerine verimli işlere harcayabileceğiniz çok değerli zaman kazanacaksınız.

3. İşinizi gerçekten kolaylaştıran yapay zeka

AI hakkında konuşalım. Moda bir kelime olarak değil, onsuz nasıl çalıştığınızı merak edeceğiniz kadar pratik ve günlük hayatta kullanılan bir kelime olarak.

ClickUp Brain ™, asla uyumayan, kahve molası vermeyen ve çalışma alanınızda olan biten her şeyi bir şekilde hatırlayan, hiper verimli bir takım üyesi gibi.

Peki ya ChatGPT, Claude ve Gemini? Hepsi aynı, değil mi? Aslında, pek sayılmaz.

ClickUp'ın AI yaklaşımını farklı kılan şey şudur: AI'yı ayrı bir araç olarak ele almak yerine, onu zaten işlediğiniz iş akışının içine entegre ettik.

Sabah toplantısında, takımınızla üç aylık hedefleri tartıştığınızı hayal edin. Eylem öğelerini belirleyip bunları düzenlemek ve takip etmek için ClickUp Görevleri oluştururken, Brain görev adlarından otomatik olarak mükemmel biçimde biçimlendirilmiş alt görevler oluşturabilir.

ClickUp Brain ile görevlerinizden anında alt görevler oluşturun

Üç ay önceki bir toplantıda belirli bir bilgiye ihtiyacınız olduğunda ne yaparsınız? Brain sadece söylenenleri hatırlamakla kalmaz, bağlamı da anlar.

"İkinci çeyrek pazarlama bütçesi hakkında ne karar verdik?" diye sorun, ilgili sohbetlerden, proje belgelerinden ve görevlerden bilgileri çekerek size kapsamlı bir cevap verecektir.

💡Profesyonel İpucu: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçiyor. Brain'i kullanarak önceki kararları hızlı bir şekilde bulup özetleyerek haftada 2-3 saat kolayca kazanabilirsiniz.

Son etkinliklere ve tamamlanan görevlere göre AI StandUp'ları otomatik olarak oluşturur

ClickUp Brain'in AI StandUps özelliğini kullanarak anında proje özetleri alın ve gerçekten önemli işlere odaklanın

Proje verilerinizi analiz ederek olası gecikmeleri tahmin eder ve riskleri azaltmanın yollarını önerir

Hızlı e-posta yanıtlarından tam kapsamlı, güvenilir blog gönderilerine kadar her türlü içeriği oluşturmak için kullanabilirsiniz

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile saniyeler içinde her türlü içeriği oluşturun

Birisi Sohbet'te daha önce cevaplanmış bir soru sorarsa, Brain anında cevabı sağlayarak takımınızın zamanından tasarruf eder

Ayrıca okuyun: Verimlilik için AI'yı kullanma

4. Her şey tek bir yerde (gerçekten her şey)

Muhtemelen "hepsi bir arada platform" sloganını daha önce duymuşsunuzdur. Ancak ClickUp'ın yakınsama yaklaşımı temelde farklıdır: Sadece farklı araçları birbirine bağlamıyoruz, öncelikle bunların birlikte nasıl çalışması gerektiğini yeniden tasarlıyoruz.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren bir startup şirketinde ürün müdürü olan Sarah, gününe ClickUp Sohbet'te takımıyla özelliklerin önceliklerini tartışarak başlar. Konuşurken, sohbet penceresinden yeni bir ClickUp Belgesi açarak gereksinimleri taslak olarak yazar. ClickUp Brain, önceki tartışmalardan ve mevcut görevlerden ilgili bilgileri çekerek yardımcı olur.

Gereksinimleri kesinleştirdiklerinde, tek bir tıklama ile anahtar noktaları görevlere dönüştürür; bu görevler hem orijinal sohbet hem de belge ile bağlantısını korur.

Daha sonra, geliştiriciler belirli bir gereksinimin arka planını sorduklarında birden fazla platformda arama yapmaları gerekmez. Her şey birbirine bağlıdır: ilk tartışma, gereksinimler belgesi, görev ayrıntıları ve sonraki konuşmalar.

Çoğu kurulumda, bu iş akışını gerçekleştirmek için en az dört farklı araca ihtiyacınız olur. ClickUp'ta ise her parça doğal bir şekilde bir sonrakine akarak tek bir akıcı iş akışı oluşturur.

Müşterilerimizden biri olan RevPartners, ilginç bir istatistik paylaştı: ClickUp'ın yakınsama yaklaşımını tamamen benimsedikten sonra, yazılım abonelik maliyetlerini %50 azalttılar. Yarı fiyatına tek bir platformda üç aracın gücünü elde ettiler. Ancak asıl değer sadece maliyet tasarrufunda değildi. Takımları şunları bildirdi: clickUp Şablonları ile %64 daha hızlı hizmet sunumu

proje planlama süresinde %83 azalma (30 dakikadan 5 dakikaya)

%36 daha verimli durum toplantıları

5. Tarzınıza uyum sağlayan özelleştirilebilir iş akışları

Proje yönetimi aracınızın sizin için çalışmak yerine sizinle savaştığını hissettiğiniz oldu mu? Bu, ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışlarıyla çözdüğümüz yaygın bir sorundur.

Projeleri yönetirken sizi önceden tanımlanmış bir kutuya sokmak yerine, ClickUp'ın Özel Alanları, takımınızın işlemlerini yansıtan iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak verileri etkili bir şekilde kategorize edin ve filtreleyin

Bunları kullanarak, son tarihler, bütçeler, proje aşamaları veya müşteri tercihleri gibi ClickUp'taki her görev için ihtiyacınız olan verileri tam olarak yakalayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Özel açılır menüler, onay kutuları, tarih alanları, sayılar ve hatta ilerleme çubukları ile her görevin, takımınızın ilerlemesi için ihtiyaç duyduğu bağlamı sağlar.

ClickUp'ın Özel Görev Durumları bunu daha da destekler. Örneğin, bir tasarım ekibi "Tasarım Aşamasında", "İnceleniyor" ve "Geliştirmeye Hazır" gibi durumlara ihtiyaç duyabilirken, bir içerik ekibi "Taslak", "Düzenleme" ve "Planlanmış" durumlarına ihtiyaç duyabilir

ClickUp ile her takım, proje ve hatta bireysel görev listesi için benzersiz iş akışları oluşturabilirsiniz. Bunu gerçekten güçlü kılan, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için koşullu iş akışları oluşturma yeteneğidir.

Tekrarlayan proje görevlerini otomatikleştirmek için ClickUp'ta "eğer-o zaman" otomasyon dizileri oluşturun

Örneğin, ClickUp Otomasyonlarını şu durumlarda kurabilirsiniz:

Bir görevin durumu "İncelemeye Hazır" olarak değiştiğinde, otomatik olarak QA takımınıza atanır

Bir görev 5 günden fazla "Devam Ediyor" durumunda kalırsa, proje yöneticilerine bir bildirim tetiklenir

Birisi "Acil" öncelik etiketini eklediğinde, belirlediğiniz Sohbet kanalında bir bildirim oluşturulur

6. Verilerinizin ardındaki hikayeyi anlatan gerçek zamanlı raporlama

Oluşturduğunuz anda güncelliğini yitiren statik raporları unutun. ClickUp'ta gerçek zamanlı raporlama ile ilerlemeyi takip edin. İşler ilerledikçe güncellenen gösterge panelleri ile projelerinizin durumunu anında takip edin.

Bir ürün lansmanını yönettiğinizi varsayalım. ClickUp Gösterge Panelleriniz aynı anda şunları gösterebilir:

Farklı takımlar arasında sprint ilerlemesi

Kaynak tahsisi ve kapasite

Harcanan ve kalan saatlerle bütçe izleme

ClickUp'ta dönüm noktası tamamlanma oranlarıyla zaman çizelgesi ve Gantt grafik görünümleri

Görev gecikmelerine veya engelleyicilere dayalı risk göstergeleri

Çeşitli ölçüm kartları ve grafiklerle herhangi bir metriği detaylı olarak inceleyerek altta yatan verileri görebilirsiniz.

Örneğin, takımınızın hızının düştüğünü fark ederseniz, çizgi grafiği tıklayarak hangi görevlerin tahmin edilenden daha uzun sürdüğünü ve bunun nedenini tam olarak görebilirsiniz. Bu, kaynakları daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp kullanıcısı Stanley Security, ClickUp'a geçtikten sonra rapor oluşturma ve paylaşım için harcanan sürenin %50 azaldığını bildirdi. ClickUp'taki sayılar sadece toplama işlevi görmez; bir hikaye anlatmak için sıralanır!

7. Önemli olan zaman takibi (saatlerden daha fazlası)

Görevlerin ne kadar sürdüğünü bilmek için zaman takibinin önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Daha iyi kararlar alabilmek için takımınızın zamanını nasıl geçirdiğini anlamak da önemlidir.

ClickUp'ın yerel proje zaman takibi, tam olarak bunu yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile herhangi bir görevle bağlantılı zamanı her yerden takip edin

Ama bu sadece başlangıç. İşte onu özel kılan özellikler:

Herhangi bir görevden (masaüstü ve mobil cihazlarda) doğrudan zaman takibine başlayın

Görev etiketlerine ve Özel Alanlara göre zaman girdilerini otomatik olarak kategorilere ayırın

Odaklanmış iş oturumları için yerleşik Pomodoro zamanlayıcısını kullanın

Özel oranlarla faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyin

🔑 Bu zaman takibi raporlamasının gerçek dünyadaki etkisi nedir? Tüm müşteri işlerini daha doğru bir şekilde kaydetmeye başladığınız için faturalandırılabilir saatlerinizin arttığını görebilirsiniz. Ayrıca, benzer görevler için geçmiş zaman verilerine erişim sayesinde proje tahminleriniz de iyileşebilir.

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

8. En iyi uygulamaları standartlara dönüştüren şablonlar

Kısayolları kim sevmez ki? Daha akıllı ve daha hızlı bir iş yapma yöntemi varsa, ClickUp onu bulacaktır.

Kullanıcılar proje yönetimi şablonlarımızı bu yüzden seviyor!

ClickUp'taki şablonlar, temel, tek tip kalıplar değildir; takımınızın en iyi uygulamalarını yakalayan dinamik planlardır.

İster yeni bir müşteri projesi kuruyor, ister bir ürün lansmanı planlıyor, birden fazla tedarikçiyi yönetiyor veya bir pazarlama kampanyası düzenliyor olun, şablonlar tutarlılığı korumanıza ve değerli kurulum zamanından tasarruf etmenize yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Şablonları daha da güçlü hale getirmek için ClickUp'ın şablon değişkenlerini kullanın. Bir şablondan yeni bir proje oluşturduğunuzda, girdilerinize göre Özel Alanları, tarihleri ve atanan kişileri otomatik olarak doldurabilirsiniz.

Müşterilerimizden biri, bu özelliği kullanarak yeni proje kurulum süresini saatlerden dakikalara indirdiğini bildirdi. Aşağıda hikayelerini dinleyin!

9. Mobil uygulama ve entegrasyonlar: Tam çalışma alanınız cebinizde

İşiniz masanızdan uzaklaştığınızda durmaz, verimliliğiniz de öyle. ClickUp'ın mobil uygulaması size şunları sağlar:

Tam biçimlendirme özellikleriyle görevler oluşturun ve güncelleyin

Tek bir dokunuşla zamanı takip edin

Hızlı güncellemeleri paylaşmak için ClickUp Sohbeti aracılığıyla anlık mesajlaşma özelliğini kullanın

Tüm belgelerinize ve dosyalarınıza çevrimdışı erişin

Cebinize sığan tam özellikli bir çalışma alanından bahsedin!

Onu daha da güçlü kılan nedir? ClickUp'ın mevcut araçlarınızın birlikte daha iyi çalışmasını sağlayan derin, iki yönlü entegrasyonları. Bunu, sadece başka bir bağlantı noktası oluşturmak yerine, teknoloji yığınınıza bir zeka katmanı eklemek olarak düşünün.

➡️ Örneğin, Zoom entegrasyonumuzu ele alalım. ClickUp Görevlerinizden doğrudan Zoom toplantılarını başlatmanıza ve bunlara katılmanıza olanak sağlamanın yanı sıra, kayıtların ve transkriptlerin ilgili göreve otomatik olarak eklenmesini sağlayarak tüm içeriği tek bir yerde tutar.

ClickUp'a bugün kaydolun! En rahat kullandığınız araçlarla görsel iş akışlarınızı optimize etmek için çok çeşitli ClickUp Entegrasyonlarını kullanın

Ve bu sadece bir uygulama. ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonu ile ne kadar daha verimli olabileceğinizi hayal edin.

Geliştirme araçları: GitHub, GitLab, Bitbucket

Tasarım araçları: Figma, Adobe Creative Cloud

İletişim uygulamaları: Slack, Microsoft Teams

Dosya yönetimi uygulamaları: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Takvim senkronizasyonu: Google Takvim, Outlook

Ve Zapier aracılığıyla daha fazlasını keşfedin

10. ClickUp Üniversitesi: Her Gün %1 Büyüyün

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ta 10 temel değerimiz var. Her gün %1 büyümek bunlardan biri!

Yeni bir araç öğrenmek zor olabilir, bu yüzden sizinle birlikte büyüyen kapsamlı bir öğrenme platformu olan ClickUp Üniversitesi'ni oluşturduk. Geleneksel yardım merkezlerinden farklı olarak, ClickUp Üniversitesi rolünüze ve deneyim seviyenize uyum sağlayarak ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunar.

ClickUp Üniversitesi ile şunları elde edersiniz:

ClickUp'ı iş akışınıza en iyi şekilde uyarlamak için kendi hızınızda rol odaklı kursları tamamlayın

Platform uzmanlığınızı kanıtlayan sertifikalar kazanın

ClickUp uzmanlarıyla canlı eğitim oturumlarına erişin

Platformumuzu kullanarak daha hızlı bir benimseme oranı görmek ve daha az destek talebi almak istiyorsanız, bunu nasıl yapacağınızın sırrını artık biliyorsunuz!

ClickUp Üniversitesi ücretsizdir, kolay anlaşılır ve yazılımı kullanmak veya takımınız için bir alan geliştirmek için ihtiyacınız olabilecek her şeyi size öğretir.

11. Uygun fiyat ve ölçeklenebilirlik: Startup fiyatına kurumsal güç

Güçlü araçların kurumsal bütçelere mahsus olmaması gerektiğine inanıyoruz. ClickUp'ın fiyatlandırma modeli, yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapmanız ve ihtiyaçlarınız büyüdükçe ölçeklendirme esnekliğine sahip olmanız ilkesine dayanmaktadır.

Örneğin, Sonsuza Kadar Ücretsiz planımız, birçok küçük takım için birincil proje yönetimi aracı olarak yeterlidir. Büyüdükçe, kademeli fiyatlandırmamız, ihtiyacınız olmayan özellikler için ödeme yapmamanızı ve yapacağınız her şeye erişebilmenizi sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain, ChatGPT'den daha uygun fiyatlı (ve bağlamsal) bir çözümdür. ClickUp'taki tüm ücretli planlara aylık üye başına sadece 7 $ karşılığında ekleyebilirsiniz!

12. Özenli müşteri desteği

Gerçek dünyadaki zorluklarınızı anlamayan destek yöneticileriyle konuşmaktan bıktınız mı?

ClickUp'a yardım için başvurduğunuzda, yaptıkları işte gerçekten en iyiler olan ürün uzmanlarıyla bağlantı kurarsınız. Elbette platformun ustalarıdır, ancak sorunlarınız çözülene kadar pes etmeme konusunda da ustadırlar.

Sıkı çalışmaya inanıyoruz (bu aynı zamanda temel değerlerimizden biridir!), ancak bazen platformumuzun tam olarak istediğiniz şekilde çalışmayabileceğini biliyoruz.

Destek ekibimiz, çeşitli kanallar aracılığıyla 7/24 hizmetinizdedir:

Canlı sohbet

Karmaşık sorun giderme için video görüşmeleri

Ekran kayıtları ile ayrıntılı e-posta desteği

Güçlü kullanıcılar tarafından yönetilen topluluk forumları

Kurumsal müşteriler için öncelikli destek

Müşteri başarısını sadece bir departman olarak değil, bir felsefe olarak gördüğümüz için desteğimiz benzersizdir.

Sonuç? Dikkatinizi dağıtan unsurlar, dağınık araçlar, katı iş akışları... Verimliliğinizi engelleyen unsur ne olursa olsun, güçlü özelliklerimizle ClickUp sizin için doğru çözümdür.

Farklı Takımlar ClickUp ile İşlerini Nasıl Dönüştürüyor?

Anlıyoruz. Biz ClickUp, ClickUp hakkında konuşuyoruz. Gözlerinizi devirdiğinizi neredeyse duyabiliyoruz. Bu yüzden müşterilerimizin bizim adımıza konuşmasına izin vereceğiz. 🤩

İşte ClickUp ile iş akışlarını dönüştüren takımların en iyi müşteri başarı hikayeleri.

Teknoloji takımları: Başlangıçtan büyümeye

Yazılım geliştirme takımları, çevikliği korurken karmaşık projeleri koordine etmekte benzersiz zorluklarla karşılaşır.

⚠️ Gatekeeper Ürün Müdürü Sam Pavitt, takımının modern proje yönetimi sorunlarını çözecek ölçeklenebilir bir mimari oluşturmak zorunda kaldığında kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldi.

🔁 Daha önce çeşitli rollerde Jira'yı savunmuş olan Sam, Gatekeeper'da da aynı başarıyı elde etmeye kararlıydı. Ancak, CEO'nun Jira'nın kısıtlayıcı yapısı, esnek olmayan iş akışları ve teknoloji konusunda bilgisi olmayan takımlar için doğasında var olan karmaşıklığı nedeniyle Jira'ya karşı güçlü bir isteksizliği olduğunu kısa sürede fark etti. Bu durum, onu şirketin çeşitli takımlarında halihazırda kullanmakta olduğu bir platform olan ClickUp'ı keşfetmeye yöneltti.

🏆 ClickUp'ı kullanmaya başladıktan sadece iki yıl sonra, Gatekeeper'ın ürün yönetimi ve geliştirme takımları büyük bir başarı elde etti. Özel bir yöneticiye ihtiyaç duymadan yönetici darboğazlarını %50 oranında azalttılar ve iş akışlarını kolaylaştırdılar. ClickUp'ın esnekliği, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerini sorunsuz bir şekilde uyarlamalarına olanak tanıdı.

Sam, ClickUp'ı takımı için üstün kılan üç anahtar avantajı vurguladı: Özel etiketleme özellikleri sayesinde, ürün sahipleri SQL benzeri sorgulara ihtiyaç duymadan sprintleri ve birikmiş işleri zahmetsizce yönetebilir, farklı ekipler arasında işbirliğini geliştirebilir Tek bir yöneticinin genellikle verimliliği engellediği Jira'nın aksine, ClickUp tüm takım üyelerinin yapılandırmaları ve iş akışlarını bağımsız olarak yönetmesini sağlar ClickUp'ın katı yapıları olmaması, Gatekeeper'ın SDLC süreçlerini özgürce özelleştirmesine olanak tanıdı ve Jira'nın kısıtlayıcı durum geçişleri ile ilgili sıkıntıları ortadan kaldırdı

ClickUp'ı benimseyerek Gatekeeper, proje görünürlüğünü artırdı ve teknik ve teknik olmayan takımlar arasında bir işbirliği kültürü oluşturdu.

Pazarlama ekipleri: Karmaşık kampanyaları koordine etme

Pazarlama ekipleri, çeşitli kanallarda birden fazla kampanya, son tarih ve teslimatları aynı anda yönetir.

⚠️ Bulut tabanlı bir oto tamir atölyesi yönetim platformu olan Shopmonkey, pazarlama onaylarında gerçek bir zorlukla karşılaştı. Büyüyen bir takım ve Notion, Google Dokümanlar, Slack gibi her yönden gelen taleplerle, projeleri ve kimin ne yapacağını takip etmek zordu.

🔁 Pazarlama Proje Yöneticisi Rachel Gilstrap, bu kaosun bilgi kayıplarına ve onayların gecikmesine yol açtığını not etti. Bu sorunu çözmek için Rachel, ClickUp'ı uygulamaya koydu. Sertifika aldı ve platformu takımının ihtiyaçlarına göre özelleştirdi.

🏆 Sonuçlar etkileyiciydi: inceleme ve onay sürelerinde %50 azalma ve tasarım taleplerinin tamamlanma süresinde %33 azalma sağlandı.

Artık, ClickUp'ın kolaylaştırılmış süreçleri, otomatikleştirilmiş iş akışları ve özelleştirilebilir görünümleri sayesinde Shopmonkey sadece daha organize değil, aynı zamanda daha verimli hale geldi ve sadece beş ayda 230'dan fazla görevi tamamladı! Bu, 404 yeni reklam, 46 yeni e-posta kampanyası ve dokuz etkinlik içeriyor. Ayrıca üç ayda üç farklı ürün piyasaya sürdüler.

Kurumsal takımlar: Sorunsuz büyüme

Büyük kurumsal şirketler genellikle süreçlerde görünürlük ve tutarlılığı korumakta zorlanır.

⚠️ Çoklu bulut hizmetlerinde büyük bir oyuncu olan VMware, operasyonlarını kolaylaştırmaya çalışırken bazı gerçek zorluklarla karşılaştı. 10.000'den fazla çalışanı olan şirkette, proje talepleri e-posta, Slack ve toplantılar yoluyla her yerden geliyordu. Bu dağınık yaklaşım, takımların aynı sayfada kalmasını zorlaştırdı ve raporlama ile hedef izlemeyi yavaşlattı.

🔁 Bu sorunları çözmek için VMware, ClickUp ile ortaklık kurmaya karar verdi. Proje Yönetimi Ofisi Müdürü Teresa Sothcott, her şeyi verimli bir şekilde yönetmek için tek bir platforma ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

🏆 ClickUp ile proje alımı ve önceliklendirmede 8 katlık inanılmaz bir iyileşme gördüler. Otomasyonlar yoğun iş yükünü azaltarak takımların gerçekten önemli olan işlere odaklanmasını sağladı. Artık tüm işleri tek bir yerde bulunan VMware, projelere net bir görünüm elde etti ve hızlı, bilinçli kararlar alabiliyor.

Takım, tek bir araç kullanmamızı çok seviyor. Artık doğru bilgilere sahip olduğumuzu bilerek içimiz rahat.

Tüm bu örneklerin ortak bir konusu var: ClickUp'ın uyarlanabilirliği, her tür ve boyuttaki takımın, birleşik bir çalışma merkezinin avantajlarını korurken kendi benzersiz ihtiyaçlarına uygun iş akışları oluşturmasına olanak tanır . İster iki kişilik bir pazarlama girişimi ister küresel bir teknoloji şirketi olun, ClickUp'ın ölçeklenebilirliği, çalışma alanınızın sizinle birlikte büyümesini ve gelişmesini sağlar.

Özellik ClickUp Asana Monday. com Notion Jira Görev yönetimi Otomasyon, yinelenen görevler, bağımlılıklar ve özel durumlarla gelişmiş özellikler. İyi, ancak yinelenen görevler ve bağımlılıklar daha üst düzey planlar gerektirir. Güçlü görev yönetimi, ancak bağımlılıklar ve otomasyonlar hantal gelebilir. Yapılandırılmış görev iş akışları ile sınırlıdır. Serbest formda organizasyonda güçlüdür. Sorun izleme için mükemmel, ancak genel görev yönetimi için daha az sezgisel. Görünümler Liste, Pano, Gantt, Takvim, Zihin Haritaları, Tablo, İş Yükü, Box, Etkinlik, Her Şey, Belgeler, Formlar, Beyaz Tahtalar, Harita, Formlar ve Zaman Çizelgesi görünümleri. Liste, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümleriyle sınırlıdır (premium). Liste, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Gantt görünümleri. Veritabanı tarzı görünümler: Tablo, Kanban ve Takvim. Gantt yok. Scrum ve Kanban panoları, ayrıca Backlog ve Sprint görünümleri. Özelleştirilebilirlik Tamamen özelleştirilebilir: durumlar, alanlar, iş akışları ve şablonlar. Bazı özelleştirme seçenekleri mevcuttur, ancak premium planlar olmadan sınırlıdır. Panolar ve iş akışları için iyi özelleştirme. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir veritabanları, ancak görev iş akışları için yapı eksikliği. Sorunlar için özel iş akışları ve alanlar. Teknoloji takımları için en iyisi. İşbirliği Yerleşik sohbet, görev içi yorumlar, konu başlıklı tartışmalar, dosya paylaşımı. Görev içi yorumlar var ancak gerçek zamanlı sohbet yok. Yorumlar ve güncellemeler var, ancak gerçek zamanlı sohbet yok. Sayfalarda/veritabanlarında yorumlar; sohbet yok. Görevler/sorunlar hakkında yorumlar. Sohbet yok. Otomasyon Yerleşik, güçlü şablonlar, özelleştirilebilir tetikleyiciler. Yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda ve daha az şablonla. Görsel iş akışları ile yerleşik otomasyon. Görevler için otomasyon yok; sınırlı veritabanı formülleri. Geliştirme iş akışları için gelişmiş otomasyon. Entegrasyonlar slack, Google Drive ve Zoom dahil 1.000'den fazla entegrasyon. slack ve Google Drive dahil 100'den fazla entegrasyon. 50'den fazla entegrasyon, CRM ve pazarlama araçları için idealdir. Temel entegrasyonlar; daha fazla seçenek için API'lere dayanır. Bitbucket, GitHub gibi geliştirme araçları için güçlüdür. Raporlama ve analiz Proje ilerlemesi için gelişmiş gösterge panelleri, iş yükü, zaman takibi ve hedef izleme. Ücretsiz sürümde temel raporlama, premium sürümde gelişmiş raporlama. Güçlü raporlama özelliği var ancak alt seviyelerde gelişmiş analitik özellikleri eksik. Sınırlı analitik; içerikle ilgili izleme için en iyisi. Hız ve burndown grafikleri gibi Agile metrikleri için gelişmiş raporlama. Zaman takibi Yerleşik. Yerleşik. Yerleşik. Yerel zaman takibi yoktur. Yerleşik Şablonlar Görevler, belgeler ve iş akışları için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlar. Görev şablonları yalnızca premium planlarda mevcuttur. İyi şablon seçenekleri, ancak ClickUp'a göre fonksiyon ve kullanım örnekleri açısından daha az çeşitlilik. Yapılandırılmış şablonlar yok; kullanıcılar kendi şablonlarını oluşturur. Yazılım takımları için minimal şablonlar. Hiyerarşi ve organizasyon Kapsamlı: Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler, Alt Görevler. Yalnızca projeler ve görevler; alt görevler sınırlıdır. Panolar ve gruplar; derin hiyerarşi yok. Esnek ancak yapılandırılmış görev katmanları yoktur. Projeler, sorunlar ve alt görevler. Teknik hiyerarşiler için en iyisi. Bilgi bankası Bağlantı, gerçek zamanlı düzenleme ve görev gömme özelliklerine sahip belge aracı. Yerleşik bilgi tabanı yoktur. Yerleşik bilgi tabanı yoktur. Bilgi yönetimi için mükemmeldir. Belgeler için minimum düzeyde yerleşik destek. Mobil uygulama Çevrimdışı erişim ve sağlam işlevsellik ile tam özellikli. Sağlam, ancak özellikleri masaüstü sürümüne göre daha sınırlı. Özelleştirilebilir bildirimlere sahip güçlü mobil uygulama. Sınırlı işlevsellik; not almak için en iyisi. Sorunları görüntülemek ve düzenlemek için temel mobil uygulama. Kullanım kolaylığı Sürükle ve bırak özellikleri ve başlangıç kılavuzları ile sezgisel kullanıcı arayüzü. Temiz kullanıcı arayüzü, ancak gelişmiş özelliklerin öğrenilmesi çaba gerektirir. Kolay başlangıç, ancak büyük takımlar için karmaşık arayüz. Basit ancak görev yönetimi konusunda derinliği eksik. Geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış karmaşık kullanıcı arayüzü. Çevik proje yönetimi Sprintler, Agile Gösterge Panelleri, Burndown Grafikleri gibi yerleşik özellikler. Yerel destek yoktur; manuel kurulum gerektirir. Sınırlı Agile desteği. Minimal Agile araçları. Sınıfının en iyisi Agile desteği. Fiyatlandırma Ücretsiz plan neredeyse tüm özellikleri içerir; ücretli planlar uygun fiyatlarla ölçeklenebilir. Ücretsiz plan gelişmiş özellikler içermez; premium planlar daha pahalıdır. Küçük takımlar için pahalı; sınırlı ücretsiz plan. Ücretsiz ve uygun fiyatlı planlar, ancak gelişmiş PM özellikleri yoktur. Ücretli planlar pahalıdır; daha büyük takımlar için tasarlanmıştır

İşle ilgili işleri bırakın — ClickUp ile daha fazlasını yapın

Bu tartışmaya, bağlantısız çalışmanın zorluklarını ele alarak başladık.

Bilgi çalışanlarının yaklaşık %92'si, dağınık belgeler nedeniyle önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve sadece %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanmaktadır.

Ancak incelediğimiz her özellik ve örnekte bir şey netleşiyor: daha iyi bir iş yapma yöntemi var.

İçerik oluşturma ve izleme için SharePoint, Excel ve Word belgeleri kullanıyorduk, bu da görünürlük ve doğruluğu korumayı zorlaştırıyordu. ClickUp bu sorunların çoğunu çözdü.

ClickUp, teknoloji yığınınıza ekleyeceğiniz sıradan bir proje yönetimi yazılımı değildir. Takımınızın işbirliği, iletişim ve işlerini tamamlama şeklini temelden yeniden düşünme fırsatıdır. İster karmaşık ürün lansmanlarını yönetiyor, ister pazarlama kampanyalarını koordine ediyor, ister kurumsal çapta girişimlere liderlik ediyor olun, ClickUp işlerin anlamlı olmasını sağlayan bağlamı korurken ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

En iyi kısmı ne mi? Bizim sözümüze inanmak zorunda değilsiniz. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, AI destekli Sohbet, özel iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerin sizi nasıl daha verimli hale getirebileceğini ilk elden deneyimleyebileceğiniz, tam işlevsel bir çalışma alanına erişim sağlar.

İşin geleceği, görevlerinizi, konuşmalarınızı, belgelerinizi ve takımınızı tek bir akıllı platformda bir araya getirmektir. ClickUp, proje takımları için bu dönüşüme öncülük ediyor ve sizi de bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Soru, daha iyi bir iş yöntemine ihtiyacınız olup olmadığı değil. Eski yöntemle daha ne kadar çalışmaya devam edebileceğinizdir.

ClickUp'ı bugün deneyin ve gerçek işyeri bütünleşmesinin nasıl bir şey olduğunu yaşayın.