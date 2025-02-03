2025'in en iyi 10 web tasarım aracı (grafik tasarım araçları)

Günümüzün dijitalleşmiş dünyasında, zevkli bir şekilde tasarlanmış bir web sitesi olmazsa olmazdır. Sade bir platforma sahip olmanıza kıyasla, güzel tasarlanmış bir web siteniz varsa potansiyel müşterilerinizin dönüşüm olasılığı daha yüksektir.

Neyse ki, günümüzün web tasarım ortamı herkesin kendi web sitesini oluşturmasına olanak tanıyor. Bunun nedeni, mevcut web tasarım araçlarının sayısının sonsuz olmasıdır. Ancak, bunların her biri beceri ve bilgi birikimi açısından farklı gereksinimlere sahiptir.

Bu öncül göz önüne alındığında, en iyi web tasarım araçlarını belirlemek biraz karmaşık olabilir. Bu makalede, web tasarım araçlarında aramanız gereken özellikleri ve 2024 için en iyi web tasarım araçlarını ele alacağız.

Hadi başlayalım.

Piyasada bulunan web tasarım araçlarının sayısı göz önüne alındığında, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek zor olabilir. Peki, verimliliğinizi ve zaman etkinliğinizi en üst düzeye çıkarmak için tam olarak neye bakmalısınız?

Şablonlar

İlk olarak, gelişmiş web tasarım becerileri gerektirmeyen, kullanıma hazır şablonların mevcudiyeti. Başlangıcı kolaylaştıracak ve web sitenizin nasıl görüneceğine dair bir fikir verecek yeterli şablonlara sahip bir araç istersiniz.

EN KAPSAMLI ŞABLON MERKEZİ ClickUp'ın şablon merkezi, tasarım takımları, proje yöneticileri ve verimliliğinizi artırmak için hemen hemen her türlü amaç için yararlı şablonlarla doludur.

Özelleştirme

Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise özelleştirmedir. Bu özellik, tasarım ekibinizin web tasarımını ayarlamasına ve ihtiyaçlarınıza göre benzersiz hale getirmesine olanak tanır. Özelleştirme, web sitenizin rakiplerinizinkiyle aynı görünmemesini sağlar. Özelleştirme özellikleri ile marka bilinirliğiniz ve görsel kimliğiniz üzerinde daha kolay çalışabilirsiniz.

Entegrasyonlar

Bunların yanı sıra, sistem entegrasyonuna sahip bir web tasarım aracı da istersiniz. Mevcut içerik yönetim sisteminizle uyumlu bir araç istersiniz, çünkü bu sayede sitenizin performansından ödün vermeden yeni içerikleri daha kolay içe aktarabilirsiniz.

Seçenek

Ayrıca, yazı tipi ve grafikler için çok sayıda seçenek sunan web tasarım araçlarını da takip edin. Çünkü tipografi, web siteniz için görsel bir kimlik oluşturmak için en iyi seçenektir. Çok sayıda seçenek sayesinde, tarzınızı ifade etmek ve muhtemelen öne çıkmak sizin için nispeten daha kolay hale gelir.

Arayüz

Son olarak, basit ama güçlü bir arayüze sahip bir web tasarım aracı istiyorsunuz. Bu, sizi birçok baş ağrısından ve boşluktan kurtarır, böylece aracın nasıl çalıştığını anlamak için sayısız saatler harcamak yerine yalnızca web sitesi tasarımına odaklanabilirsiniz.

Geçmişte, web tasarımcıları HTML ve CSS kodu ve javascript kullanarak web sitelerini manuel olarak yazmak ve oluşturmak zorundaydı. Neyse ki, artık durum böyle değil. En iyi web tasarım araçlarıyla, fikirlerinizi kolayca hayata geçirebilirsiniz.

İşte ileride işinize yarayacak en popüler web tasarım kaynakları ve araçlarının bir özeti.

ClickUp içindeki görsellere kolayca açıklama ekleyin ve tasarım takımınıza yorum bırakın veya atayın

Tasarım sürecinizi kolaylaştıran, geri bildirimlerin paylaşımına yardımcı olan ve takımınızın kaynaklarını en üst düzeye çıkaran hepsi bir arada bir tasarım yönetim aracı arıyorsanız, ClickUp tam size göre bir web tasarım aracıdır.

Bu platform ile tüm tasarım projelerinizi görüntüleyebilir, tasarım ekibinizin verimliliğini izleyebilir ve iyileştirebilir, tasarım sürecini kolaylaştırabilir ve tüm favori tasarım araçlarınızı entegre edebilirsiniz.

ClickUp, sağlam proje yönetimi özelliklerini kullanır ve bunları en gelişmiş proje işbirliği araçlarıyla birleştirerek tasarım takımlarının aynı sayfada kalmasını sağlar.

Özellikler:

Her şeyi görünüm, izleyicilerin hiyerarşide nerede olduklarına bakılmaksızın her şeyi görmelerini sağlar

Tasarım takımlarının ve departmanlarının organize edilebileceği alan, klasör ve listeler

İç içe alt görevler ve kontrol listeleri ile özelleştirilebilir görevler, mükemmel proje ş akışı için

Verimli takım işbirliği için gerçek zamanlı düzenleme

PDF ve görüntü açıklama özellikleri

ClickUp 50'den fazla eylem, tetikleyici ve koşul içeren önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanarak zaman kazanmak için otomasyonlar

Zihin Haritaları , boş bir tuvalden veya mevcut görevlerden güzel görsel taslaklar oluşturmanıza yardımcı olur

Takımların kullanabileceği yüzlerce şablon

1.000'den fazla favori aracınızla kolay entegrasyonlar

Artıları

Eksileri

Yüksek özelleştirme, ilk kez kullananlar için zor olabilir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Figma

Figma aracılığıyla

Figma, tasarım sürecindeki herkesi birbirine bağlayan ve böylece takımdaki herkesin ürünleri daha hızlı teslim etmesini sağlayan hepsi bir arada bir tasarım platformudur. Web tasarım yazılımı, prototip oluşturma ve tasarım sistemleri için mükemmeldir.

Figma'ya kaydolduktan sonra, şirketin ilişkili aracı FIGJAM'a erişebilirsiniz. FIGJAM, tasarım takımlarının işbirliği yapabileceği ve tasarım süreçlerini haritalayabileceği bir çevrimiçi beyaz tahta aracı olarak işlev görür.

Geriye dönüp bakıldığında, Figma'nın web'in geleceği için yaratılmış olduğu anlaşılıyor.

Özellikler:

API

Animasyon

CAD Araçları

İşbirliği Araçları

Yorumlar/Notlar

Veri İçe/Dışa Aktarma

Tasarım Yönetimi

Tasarım Şablonları

Tek Oturum Açma

Görüntü Düzenleme

Performans Testi

Kullanılabilirlik Testi

Artıları

Sonsuz olanaklar

Figma, ürün takımı için uygulama prototipleri ve maketleri oluşturmak için kullanılabilir

Hafif

Unutulmaz atölye çalışmaları düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok bileşen

İşbirliğine dayalı tasarım ortamı desteği

Eksileri

Zor öğrenme süreci

Mobil uygulama yok

Fiyat

2 düzenleyici ve 3 projeye kadar ücretsiz

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırma) ve düzenleyici başına aylık 15 $ (aylık faturalandırma)

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırma)

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (729 yorum )

Capterra: 4,7/5 (549 yorum)

3. Canva

Canva, web tasarımcılarına benzersiz bir grafik kategorisi çeşitliliği ve amatörlerin bile işe koyulmasını sağlayacak binlerce profesyonel şablon sunar. Canva Web Sitesi Oluşturucu ile etkinlikler, portföyler, perakende siteleri ve daha fazlası için tek sayfalık web siteleri oluşturmak çocuk oyuncağı.

En iyi yanı ise ücretsiz olmasıdır.

Ayrıca, çevrimiçi platform bulutta barındırılır ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan herhangi bir konumdan erişilebilir. Canva'yı bir web tarayıcısında veya Mac, PC, Chromebook, iOS veya Android için indirilebilir bir uygulama olarak kullanabilirsiniz.

Hızlı görüntü ve video düzenleme veya tek sayfalık bir site oluşturmak için bir web tasarım aracı arıyorsanız, Canva tam size göre. Oluşturduğunuz sitede izleyici katılımı istiyorsanız, temel analizler sunan Canva Insights'ı da kullanabilirsiniz.

Özellikler:

Artıları

Oluşturulan projeyi indirmek hızlı ve güvenilirdir

Kullanıcılar kolayca bir şablon seçebilir ve gecikme olmadan düzenlemeye başlayabilir

Tasarım bilgisi gerekmez

Tasarım aracı ve genel tasarım sistemleri için mükemmel öğrenme kaynakları

Canva Website Builder gibi etkileyici yeni araçlar

Sezgisel arayüzü, amatör tasarımcılar için işi kolaylaştırır

Kullanıcı dostu web tasarım yazılımı deneyimi

Eksileri

Ücretsiz sürümde, kullanıcıların tasarımları indirmesini veya daha fazla düzenlemesini engelleyen filigranlar bulunmaktadır

Birden fazla dosyayı indirirken otomatik olarak zip dosyasına sıkıştırılır

Canva tam bir web uygulaması olduğu için ara sıra hatalar olabilir

Fiyat

Ücretsiz

Canva Pro: Aylık 12,99 $ veya yıllık 119,99 $ (tek kullanıcı için)

Canva for Team: Aylık 14,99 $ veya ilk beş kullanıcı için yıllık 149,90

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (3.771 yorum)

Capterra: 4,7/5 10.833 yorum)

Canva alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin!

4. WordPress

WordPress, internetin neredeyse yarısını destekleyerek web tasarım yazılımı için en çok tercih edilen çözüm olarak ün kazanmıştır. Kullanıcılar, yalnızca birkaç anahtar farkı olan aynı temel web tasarım yazılım araçlarına dayanan WordPress.org veya WordPress.com seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İlki, kendi kendine barındırılan bir platformdur, yani web sitenizi bir barındırma sağlayıcı hizmeti kullanarak barındıracaksınız. Öte yandan, WordPress.com Automattic tarafından barındırılmaktadır.

Geriye dönüp bakıldığında, WordPress yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz blog yazılımı olarak öne çıkıyor.

Özellikler:

Artırılmış gerçeklik

Özel tasarım

Sesli arama

Bileşenler için erişilebilirlik modu

Özel içerik türleri

Entegre haber ve blog yayınlama

Yönetilen web sitesi güvenliği

PHP 8 desteği

Koyu mod

Artıları

Nispeten ucuz

Yeni başlayanlar için uygun ve kullanımı kolay

WordPress ile oluşturulan web siteleri farklı cihazlarda iyi çalışır

Binlerce eklenti ve tema ile son derece modüler

Kullanıcılar hemen hemen her tür web sitesini oluşturabilir

WordPress, kutudan çıktığı anda duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır

Ön tanımlı olarak SEO dostu

Eksileri

Web tasarım yazılımı güncelleme sorunları

Özelleştirmenin yüksek maliyeti

Olası güvenlik açıkları

Site hızını optimize etmek zor olabilir

Fiyat

WordPress.org'un fiyatları WordPress.com'unkinden farklıdır. WordPress.org ücretsizdir. Ancak, tasarım araçları için farklı barındırma planları satın almak da dahil olmak üzere ek maliyetler ortaya çıkabilir.

WordPress. com'un beş fiyat planı vardır.

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 4 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Premium : Aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Aylık 25 dolar, yıllık faturalandırılır

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (2387 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (1.414 yorum)

5. Adobe

adobe aracılığıyla

Web tasarım yazılımı alanında nispeten yeni olmasına rağmen, Adobe grafik ve web tasarımcıları için doğal bir seçim haline gelmiştir. Bu web tasarım maketi ve prototip oluşturma aracı, tasarımcıların farklı projeler üzerinde fikir üretmelerine ve işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Web tasarım yazılım araçları paketinde Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator'ı barındıran bu yazılım, tasarımcılar arasında popülerliği sayesinde web'de kullanıma başlamak için sayısız öğretici ve kaynak bulabilirsiniz. Bu, özellikle kullanıcı arayüzü tasarım aracı ile ilgili Adobe Photoshop yardımı ararken çok yararlıdır.

Duyarlı web geliştirme ve tasarım aracı, herhangi bir tarayıcı veya cihaz için güzel özel web siteleri oluşturmayı kolaylaştırır. Tasarım aracı, duyarlı web tasarımları oluşturmak isteyenlere de yardımcı olur.

Özellikler:

İşbirliği

Wireframing tasarım sistemi

Web tasarım süreci için etkileşimli prototipler

Yeniden tasarlanmış, daha akıcı ve düzenli modern kullanıcı arayüzü

Kod ipuçlarına erişim

Windows için çoklu monitör desteği

Hataları azaltmak ve site geliştirmeyi hızlandırmak için görsel yardımcılar

Git desteği

Artıları

Uçtan uca UX tasarım araçları olarak mükemmel itibar

Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon

Büyük dosyalarla bile iyi performans

Eksileri

Adobe, web geliştirme araçları için yalnızca ücretsiz deneme seçeneği sunmaktadır

Gerçek zamanlı web tasarım işbirliği özellikleri yoktur

Fiyat

Ücretsiz: Ayda 1 kullanıcı

Adobe Dreamweaver Tek Uygulama: 20,99 $/ay

İş: 35,99 $/ay lisans başına

Creative Cloud Tüm Uygulamalar: 54,99 $/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4. 6/5 (34.327 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.733 yorum)

6. Wix

wix Düzenleyici X Tasarım aracılığıyla

Wix, ihtiyaçlarınıza ve özelliklerine göre çevrimiçi varlığınızı tasarlamanıza, yönetmenize ve büyütmenize olanak tanıyan bir web sitesi geliştirici aracıdır. Bir web geliştiricisi olarak, web sitesi oluşturmak için üç seçeneğiniz vardır: Wix Düzenleyici, Wix Yapay Tasarım Zekası (ADI) ve Velo by Wix.

Wix Düzenleyici ile, sürükle ve bırak özelliğine sahip kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucu ve web tasarımına yeni başlayanlar için mükemmel olan bir dizi özelleştirilebilir şablon elde edersiniz.

Öte yandan, ADI, kullanıcılar kullanıcı tercihlerini gönderdikten sonra tüm bir web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan otonom bir web sitesi oluşturucusudur. Ancak bu web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak özellikleriyle WYSIWYG için anahtar öneme sahiptir.

Son olarak, Velo by Wix ile kullanıcılar, sofistike web geliştirme uygulamaları oluşturabilecekleri açık kaynaklı bir platform elde ederler. Bu platform, özel bir web sitesi kullanıcı deneyimi oluşturmak isteyen bağımsız web geliştiricileri için idealdir.

Sezgisel bir web sitesi oluşturucu ve uygun fiyatlı planlar dizisi sunan kullanışlı bir araca ihtiyacınız varsa, Wix tam size göre bir platformdur. 500'den fazla önceden tasarlanmış özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler:

Entegre çevrimiçi ödemeler

E-ticaret için ideal çok kanallı satış

SEO dostu altyapı ve kolayca web siteleri oluşturmak için araçlar

Yerleşik erişilebilirlik araçları

Ücretsiz bantlama araçları

Tasarım aracıyla analizler ve raporlar

Artıları

Wix, web geliştirme veya kodlama bilgisi gerektirmeyen, kullanımı kolay bir araçtır

Ücretsiz araç programı ile uygun fiyatlı plan

Wix web siteleri, ekosistemdeki en hızlı yükleme sürelerine sahiptir, bu da bu tasarım aracını duyarlı web siteleri oluşturmak için en iyi seçenek haline getirir

Wix'in SEO Sihirbazı, web sitenizi optimize etmek için yararlı tavsiyeler sağlar

Amatör veya deneyimli web tasarımcıları için basit sürükle ve bırak düzenleyici

Eksileri

Kullanıcılar web sitesinin koduna erişemediği için sınırlı özelleştirme imkanı mevcuttur

Sınırlı işlevsellik, Wix'i blog veya çevrimiçi mağaza işleten kullanıcılar için elverişsiz hale getirir

Kullanıcılar, içeriklerini kaybetmeden tema değiştiremezler

Fiyat

Kombinasyon: Aylık 18 dolar

Sınırsız: Aylık 23 dolar

Pro: Aylık 28 dolar

VIP: Aylık 47 dolar

Wix ayrıca birkaç İş ve e-Ticaret planı da sunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

İş Temelleri: Aylık 28 dolar

İş için Sınırsız: Aylık 33 dolar

İş VIP: Aylık 56 dolar

Enterprise: Aylık 500 dolar

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (9. 159 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.545 yorum)

Wix alternatiflerini inceleyin!

7. Marvel

Via Mar vel

Hızlı prototip oluşturma, test etme ve pazara sunma özellikleri sunan web tasarım yazılımı araçları arıyorsanız, Marvel tam size göre. Listedeki web sitesi oluşturucular arasında bu araç, wireframing, tasarım ve prototip oluşturmayı nispeten hızlı hale getiren sezgisel bir tasarım ve prototip oluşturma işlevselliği ile birlikte gelir.

Tasarım ekipleri, tasarım özelliklerini anında oluşturabilir ve tasarım iş akışlarını güçlendiren entegrasyonları bağlayabilir.

Öğrenme eğrisi ve web tasarım yazılımı gereksinimi olmayan Marvel, amatörler için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcılar, tasarım sürecindeki karmaşıklığı ortadan kaldıran erişilebilir bir şablon ve varlık kütüphanesine sahiptir.

Marvel, tek bir kod satırı yazmadan tasarım maketini etkileşimli, çevrimiçi prototiplere dönüştürmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır.

Özellikler:

Tasarım aracında özelleştirilebilir ve kullanımı kolay şablonlar

Farklı web öğeleri için özelleştirilebilir markalama şablonları

Web tasarımınızda kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış premium simgeler

Metin içi yazı tipleri resimlere eklenebilir

Artıları

Ekran görüntüleri arasında ş Akışı

Otomatik düzen web öğeleriyle temiz ve basit kullanıcı arayüzü

Kullanıcılar, prototiplere kolay erişim için müşterilere projeye bir bağlantı gönderebilir

Çoğu özelliği ücretsizdir, bu da onu yeni tasarımcılar, öğrenciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özellikle kullanışlı kılar

Web tabanlıdır, böylece kullanıcılar internet bağlantısı olan her yerden uygulamaya erişebilirler

Eksileri

Prototip içinde grup oluşturmanın zorlukları

Marvel'deki animasyonlar diğer platformlardaki kadar akıcı ve pürüzsüz değildir

Web tasarım yazılımlarında çevrimdışı seçenek yoktur

Anotasyon seçeneği yok

Web tasarımı için sınırlı animasyon fonksiyonları

Fiyat

Web geliştirme aracı, ücretsiz deneme imkanı da sunan 5 seçenek sunar.

Ücretsiz (1 kullanıcı, 2 aktif proje): 0

Pro (1 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 12 dolar

Takım (3 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 42 $

Şirket (6 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 84 dolar

Enterprise (sınırsız kullanıcı + proje): Fiyat teklifi için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,5/5 (1.168 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (83 yorum)

8. Trello

Trello aracılığıyla

Web tasarım aracınız için bir işbirliği aracı arıyorsanız, Trello tam size göre. Bu platform, e-postaları ve elektronik tabloları nispeten kolay ve yönetilebilir bir şekilde taslak haline getirmenizi ve sürükle ve bırak fonksiyonlarıyla görevleri taşıyarak tüm takımı bir araya getirmenizi sağlar.

Bu Kanban tarzı proje yönetimi yazılımı, tasarım ekibi liderlerinin tasarım ekibinin her bir üyesinin nasıl çalıştığını izlemesine olanak tanır. Dijital işbirliği aracı, dağıtılmış bir çalışma ortamında bile verimliliği sürdürmenize ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur.

Web tasarımı amaçları için kullanılabilir, ancak Trello en iyi görev yönetimi çözümü olarak iş görür.

Özellikler:

İşbirliğini renkli hale getiren kart kapakları

Verimliliğinizi artıracak bir dizi klavye kısayolu

Tüm hareketli parçaların net bir haritasını çıkaran gelişmiş kontrol listeleri

Tüm atanmış kontrol listesi öğelerini görmek için Takvim Güçlendirme

Daha iyi iş akışları oluşturmaya yardımcı olan otomasyonlar

IOS ve Android için Trello uygulamasında Koyu Mod

Artıları

Sezgisel arayüz

Ücretsiz plan birçok özelliğe sahiptir

Kartlarla sürükle ve bırak düzenleyici

Kullanıcılar hem mobil hem de bilgisayar erişimine sahiptir

Kullanıcılar, tasarım odaklı düşünme için fikirler içeren panoları kolayca oluşturabilir

Birden fazla bilet amacı için birden fazla yüzme şeridi oluşturulabilir

Eksileri

Birçok özellik eklenti gerektirir

Ekli dosyalar için boyut sınırı vardır ve bu çoğu örnekte sınırlayıcı olabilir

MS Teams ve Google Sohbet ile entegrasyon daha iyi olabilir

Tipik bir web tasarım yazılımı değil, daha çok görev yönetimi çözümü

Fiyat

Trello, ücretli planlarında ücretsiz deneme seçeneği ile dört fiyatlandırma yapısına sahiptir.

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Enterprise: 250 kullanıcı için yıllık fatura ile kullanıcı başına aylık 17,50

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 12.993 yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.289 yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

9. Webflow

via Webflow

Webflow, web siteleri tasarlayabileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz çevrimiçi bir görsel düzenleyici platformu özelliğine sahip yeni ve popüler bir web oluşturma platformudur. Görsel tuval, CSS3, HTML5 ve JavaScript'i kontrol etmenize ve semantik kodu özelleştirilmiş sitelere çevirerek en üst düzey web tasarım süreci elde etmenize olanak tanır.

Ayrıca, kontrolü ele geçirmek için stil uygulanmamış HTML öğelerini kullanmanıza da olanak tanır. Dahası, kullanıcılar önceden oluşturulmuş parçaları kullanarak arka plan videoları ve öğeleri gibi karmaşık öğeleri tasarlayabilir.

Özellikler:

Kaydırma tabanlı animasyon

Çok adımlı animasyon

SEO kontrolleri

Etkinlik gösterge paneli

Takvim yönetimi

Kampanya yönetimi

Otomatik güncelleme

Etkinlik izleme

Artıları

Web tasarımcıları, kullanıcının dikkatini çekmek için hareket ve animasyonu imlecin pozisyonuna bağlayabilir

Birden fazla tasarımcı aynı anda aynı web sitesinde çalışmaya davet edilebildiğinden, işbirliği nispeten basittir

Web siteleri, ekran panelleri, modal pencereler ve diğer gizli öğelerden yararlanarak daha etkileşimli hale getirilebilir

20'den fazla önceden oluşturulmuş animasyon ve etkileşim mevcuttur, böylece özellikler anında eklenebilir

Eksileri

Görüntüler yalnızca manuel olarak sıkıştırılabilir ve bu işlem zaman alıcı olabilir

Bazı planlarda CMS sınırı hala oldukça düşük

Web sitesi oluşturucu için zor öğrenme süreci

Fiyat

Temel: Aylık 12 dolar

CMS: Aylık 16 dolar

İş: Aylık 36 dolar

Enterprise: Teklif bazlı plan

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4. 4/5 (401 yorum)

Capterra: 4,6/4 (193 yorum)

10. Designmodo

Designmodo, kullanıcıların web siteleri ve haber bültenleri oluşturabilecekleri hepsi bir arada bir web tasarım yazılımı çözümüdür. Bu araç, statik web sayfaları, sürükle ve bırak web siteleri veya e-posta şablonları oluşturmaya yardımcı olacak bir araç arayan kullanıcılar için en uygunudur.

Designmodo, web tasarımcılarına iki web sitesi oluşturucu sunar: Slides ve Startup. Bu ikisini kullanarak, oluşturucular iki web sitesini özel olarak oluşturabilir ve bir barındırıcı aracılığıyla yayınlayabilir. Bu web tasarım yazılımı, çok basit ve aynı zamanda çok özelleştirilebilir bir sürükle ve bırak özelliği kullanır. Tasarım aracı, tüm süreci nispeten sorunsuz hale getirir.

Özellikler:

ücretli müşteriler için 100 modül bileşeni

Mobil uyumlu tasarım

İş panosu

Haber bülteni şablonları

Artıları

Designmodo'nun belgeleri oldukça ayrıntılıdır

İçerik modülleri için sürükle ve bırak özelliği iyi tasarlanmış

Tasarım aracı genelinde temiz ve hızlı arayüz

Basit proje hiyerarşisi

Web tasarımcıları için sıfır öğrenme eğrisi

Eksileri

Web tasarımcıları için sınırlı şablon seçenekleri

Designmodo ücretsiz deneme sürümü sunmamaktadır

Modül özelleştirme, mevcut derinliğin ötesine geçmelidir

Fiyat

İş Planı: 18 $/ay

Ajans Planı: Aylık 29 $

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,2/5 (18 yorum)

Capterra: 3. 4/5 (10 yorum)

Web Tasarım Projelerinizi Tek Bir Yerden Yönetin

İşbirliği, web tasarım takımları için anahtar öneme sahiptir, bu da aynı anda benzer görevler üzerinde çalışan birkaç kişi olduğu anlamına gelir. ClickUp'ın proje yönetimi, verimlilik ve web tasarım araçları paketini kullanarak projenizi sipariş altına alın, darboğazları önleyin ve verimliliği artırın.

Web tasarım takımınızın ClickUp'ta nasıl çalışacağını görmek ister misiniz? Takım üyelerini davet edin ve ücretsiz olarak başlayın !