2025'in en iyi 10 web tasarım aracı (grafik tasarım araçları)

Günümüzün dijitalleşmiş dünyasında, zevkli bir şekilde tasarlanmış bir web sitesi olmazsa olmazdır. Sade bir platforma sahip olmanıza kıyasla, güzel tasarlanmış bir web siteniz varsa potansiyel müşterilerinizin dönüşüm olasılığı daha yüksektir.
Neyse ki, günümüzün web tasarım ortamı herkesin kendi web sitesini oluşturmasına olanak tanıyor. Bunun nedeni, mevcut web tasarım araçlarının sayısının sonsuz olmasıdır. Ancak, bunların her biri beceri ve bilgi birikimi açısından farklı gereksinimlere sahiptir.
Bu öncül göz önüne alındığında, en iyi web tasarım araçlarını belirlemek biraz karmaşık olabilir. Bu makalede, web tasarım araçlarında aramanız gereken özellikleri ve 2024 için en iyi web tasarım araçlarını ele alacağız.
Hadi başlayalım.
Web Tasarımcı Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Piyasada bulunan web tasarım araçlarının sayısı göz önüne alındığında, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek zor olabilir. Peki, verimliliğinizi ve zaman etkinliğinizi en üst düzeye çıkarmak için tam olarak neye bakmalısınız?
Şablonlar
İlk olarak, gelişmiş web tasarım becerileri gerektirmeyen, kullanıma hazır şablonların mevcudiyeti. Başlangıcı kolaylaştıracak ve web sitenizin nasıl görüneceğine dair bir fikir verecek yeterli şablonlara sahip bir araç istersiniz.
EN KAPSAMLI ŞABLON MERKEZİ ClickUp'ın şablon merkezi, tasarım takımları, proje yöneticileri ve verimliliğinizi artırmak için hemen hemen her türlü amaç için yararlı şablonlarla doludur.
Özelleştirme
Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise özelleştirmedir. Bu özellik, tasarım ekibinizin web tasarımını ayarlamasına ve ihtiyaçlarınıza göre benzersiz hale getirmesine olanak tanır. Özelleştirme, web sitenizin rakiplerinizinkiyle aynı görünmemesini sağlar. Özelleştirme özellikleri ile marka bilinirliğiniz ve görsel kimliğiniz üzerinde daha kolay çalışabilirsiniz.
Entegrasyonlar
Bunların yanı sıra, sistem entegrasyonuna sahip bir web tasarım aracı da istersiniz. Mevcut içerik yönetim sisteminizle uyumlu bir araç istersiniz, çünkü bu sayede sitenizin performansından ödün vermeden yeni içerikleri daha kolay içe aktarabilirsiniz.
Seçenek
Ayrıca, yazı tipi ve grafikler için çok sayıda seçenek sunan web tasarım araçlarını da takip edin. Çünkü tipografi, web siteniz için görsel bir kimlik oluşturmak için en iyi seçenektir. Çok sayıda seçenek sayesinde, tarzınızı ifade etmek ve muhtemelen öne çıkmak sizin için nispeten daha kolay hale gelir.
Arayüz
Son olarak, basit ama güçlü bir arayüze sahip bir web tasarım aracı istiyorsunuz. Bu, sizi birçok baş ağrısından ve boşluktan kurtarır, böylece aracın nasıl çalıştığını anlamak için sayısız saatler harcamak yerine yalnızca web sitesi tasarımına odaklanabilirsiniz.
2024'ü en yaratıcı yılınız yapmak için en iyi 10 web tasarım aracı
Geçmişte, web tasarımcıları HTML ve CSS kodu ve javascript kullanarak web sitelerini manuel olarak yazmak ve oluşturmak zorundaydı. Neyse ki, artık durum böyle değil. En iyi web tasarım araçlarıyla, fikirlerinizi kolayca hayata geçirebilirsiniz.
İşte ileride işinize yarayacak en popüler web tasarım kaynakları ve araçlarının bir özeti.
1. ClickUp
Tasarım sürecinizi kolaylaştıran, geri bildirimlerin paylaşımına yardımcı olan ve takımınızın kaynaklarını en üst düzeye çıkaran hepsi bir arada bir tasarım yönetim aracı arıyorsanız, ClickUp tam size göre bir web tasarım aracıdır.
Bu platform ile tüm tasarım projelerinizi görüntüleyebilir, tasarım ekibinizin verimliliğini izleyebilir ve iyileştirebilir, tasarım sürecini kolaylaştırabilir ve tüm favori tasarım araçlarınızı entegre edebilirsiniz.
ClickUp, sağlam proje yönetimi özelliklerini kullanır ve bunları en gelişmiş proje işbirliği araçlarıyla birleştirerek tasarım takımlarının aynı sayfada kalmasını sağlar.
Özellikler:
- Her şeyi görünüm, izleyicilerin hiyerarşide nerede olduklarına bakılmaksızın her şeyi görmelerini sağlar
- Tasarım takımlarının ve departmanlarının organize edilebileceği alan, klasör ve listeler
- İç içe alt görevler ve kontrol listeleri ile özelleştirilebilir görevler, mükemmel proje ş akışı için
- Verimli takım işbirliği için gerçek zamanlı düzenleme
- PDF ve görüntü açıklama özellikleri
- ClickUp 50'den fazla eylem, tetikleyici ve koşul içeren önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanarak zaman kazanmak için otomasyonlar
- Zihin Haritaları, boş bir tuvalden veya mevcut görevlerden güzel görsel taslaklar oluşturmanıza yardımcı olur
- Takımların kullanabileceği yüzlerce şablon
- 1.000'den fazla favori aracınızla kolay entegrasyonlar
Artıları
- ClickUp , 1.000'den fazla entegrasyonu destekler
- Ücretsiz eğitim
- 24 saat destek
- Üst düzey özelleştirme
- Çevrimdışı Mod, internet bağlantısı olmadan işlerinizi yapmanızı sağlar
- ClickUp mobil uygulamaları, işinizi hareket halindeyken her yere götürmenizi sağlar
Eksileri
- Yüksek özelleştirme, ilk kez kullananlar için zor olabilir
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
2. Figma
Figma, tasarım sürecindeki herkesi birbirine bağlayan ve böylece takımdaki herkesin ürünleri daha hızlı teslim etmesini sağlayan hepsi bir arada bir tasarım platformudur. Web tasarım yazılımı, prototip oluşturma ve tasarım sistemleri için mükemmeldir.
Figma'ya kaydolduktan sonra, şirketin ilişkili aracı FIGJAM'a erişebilirsiniz. FIGJAM, tasarım takımlarının işbirliği yapabileceği ve tasarım süreçlerini haritalayabileceği bir çevrimiçi beyaz tahta aracı olarak işlev görür.
Geriye dönüp bakıldığında, Figma'nın web'in geleceği için yaratılmış olduğu anlaşılıyor.
Özellikler:
- API
- Animasyon
- CAD Araçları
- İşbirliği Araçları
- Yorumlar/Notlar
- Veri İçe/Dışa Aktarma
- Tasarım Yönetimi
- Tasarım Şablonları
- Tek Oturum Açma
- Görüntü Düzenleme
- Performans Testi
- Kullanılabilirlik Testi
Artıları
- Sonsuz olanaklar
- Figma, ürün takımı için uygulama prototipleri ve maketleri oluşturmak için kullanılabilir
- Hafif
- Unutulmaz atölye çalışmaları düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok bileşen
- İşbirliğine dayalı tasarım ortamı desteği
Eksileri
- Zor öğrenme süreci
- Mobil uygulama yok
Fiyat
- 2 düzenleyici ve 3 projeye kadar ücretsiz
- Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırma) ve düzenleyici başına aylık 15 $ (aylık faturalandırma)
- Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırma)
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (729 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (549 yorum)
3. Canva
Canva, web tasarımcılarına benzersiz bir grafik kategorisi çeşitliliği ve amatörlerin bile işe koyulmasını sağlayacak binlerce profesyonel şablon sunar. Canva Web Sitesi Oluşturucu ile etkinlikler, portföyler, perakende siteleri ve daha fazlası için tek sayfalık web siteleri oluşturmak çocuk oyuncağı.
En iyi yanı ise ücretsiz olmasıdır.
Ayrıca, çevrimiçi platform bulutta barındırılır ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan herhangi bir konumdan erişilebilir. Canva'yı bir web tarayıcısında veya Mac, PC, Chromebook, iOS veya Android için indirilebilir bir uygulama olarak kullanabilirsiniz.
Hızlı görüntü ve video düzenleme veya tek sayfalık bir site oluşturmak için bir web tasarım aracı arıyorsanız, Canva tam size göre. Oluşturduğunuz sitede izleyici katılımı istiyorsanız, temel analizler sunan Canva Insights'ı da kullanabilirsiniz.
Özellikler:
- Takımlar için yerleşik şablon kütüphanesi
- Duyarlı tasarım
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Özel web siteleri için tek sayfalık şablonlar
- Canva Pro ile analitik
Artıları
- Oluşturulan projeyi indirmek hızlı ve güvenilirdir
- Kullanıcılar kolayca bir şablon seçebilir ve gecikme olmadan düzenlemeye başlayabilir
- Tasarım bilgisi gerekmez
- Tasarım aracı ve genel tasarım sistemleri için mükemmel öğrenme kaynakları
- Canva Website Builder gibi etkileyici yeni araçlar
- Sezgisel arayüzü, amatör tasarımcılar için işi kolaylaştırır
- Kullanıcı dostu web tasarım yazılımı deneyimi
Eksileri
- Ücretsiz sürümde, kullanıcıların tasarımları indirmesini veya daha fazla düzenlemesini engelleyen filigranlar bulunmaktadır
- Birden fazla dosyayı indirirken otomatik olarak zip dosyasına sıkıştırılır
- Canva tam bir web uygulaması olduğu için ara sıra hatalar olabilir
Fiyat
- Ücretsiz
- Canva Pro: Aylık 12,99 $ veya yıllık 119,99 $ (tek kullanıcı için)
- Canva for Team: Aylık 14,99 $ veya ilk beş kullanıcı için yıllık 149,90
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,7/5 (3.771 yorum)
- Capterra: 4,7/5 10.833 yorum)
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4. WordPress
WordPress, internetin neredeyse yarısını destekleyerek web tasarım yazılımı için en çok tercih edilen çözüm olarak ün kazanmıştır. Kullanıcılar, yalnızca birkaç anahtar farkı olan aynı temel web tasarım yazılım araçlarına dayanan WordPress.org veya WordPress.com seçeneklerinden birini tercih edebilir.
İlki, kendi kendine barındırılan bir platformdur, yani web sitenizi bir barındırma sağlayıcı hizmeti kullanarak barındıracaksınız. Öte yandan, WordPress.com Automattic tarafından barındırılmaktadır.
Geriye dönüp bakıldığında, WordPress yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz blog yazılımı olarak öne çıkıyor.
Özellikler:
- Artırılmış gerçeklik
- Özel tasarım
- Sesli arama
- Bileşenler için erişilebilirlik modu
- Özel içerik türleri
- Entegre haber ve blog yayınlama
- Yönetilen web sitesi güvenliği
- PHP 8 desteği
- Koyu mod
Artıları
- Nispeten ucuz
- Yeni başlayanlar için uygun ve kullanımı kolay
- WordPress ile oluşturulan web siteleri farklı cihazlarda iyi çalışır
- Binlerce eklenti ve tema ile son derece modüler
- Kullanıcılar hemen hemen her tür web sitesini oluşturabilir
- WordPress, kutudan çıktığı anda duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır
- Ön tanımlı olarak SEO dostu
Eksileri
- Web tasarım yazılımı güncelleme sorunları
- Özelleştirmenin yüksek maliyeti
- Olası güvenlik açıkları
- Site hızını optimize etmek zor olabilir
Fiyat
WordPress.org'un fiyatları WordPress.com'unkinden farklıdır. WordPress.org ücretsizdir. Ancak, tasarım araçları için farklı barındırma planları satın almak da dahil olmak üzere ek maliyetler ortaya çıkabilir.
WordPress. com'un beş fiyat planı vardır.
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 4 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: Aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 25 dolar, yıllık faturalandırılır
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4. 4/5 (2387 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (1.414 yorum)
5. Adobe
Web tasarım yazılımı alanında nispeten yeni olmasına rağmen, Adobe grafik ve web tasarımcıları için doğal bir seçim haline gelmiştir. Bu web tasarım maketi ve prototip oluşturma aracı, tasarımcıların farklı projeler üzerinde fikir üretmelerine ve işbirliği yapmalarına olanak tanır.
Web tasarım yazılım araçları paketinde Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator'ı barındıran bu yazılım, tasarımcılar arasında popülerliği sayesinde web'de kullanıma başlamak için sayısız öğretici ve kaynak bulabilirsiniz. Bu, özellikle kullanıcı arayüzü tasarım aracı ile ilgili Adobe Photoshop yardımı ararken çok yararlıdır.
Duyarlı web geliştirme ve tasarım aracı, herhangi bir tarayıcı veya cihaz için güzel özel web siteleri oluşturmayı kolaylaştırır. Tasarım aracı, duyarlı web tasarımları oluşturmak isteyenlere de yardımcı olur.
Özellikler:
- İşbirliği
- Wireframing tasarım sistemi
- Web tasarım süreci için etkileşimli prototipler
- Yeniden tasarlanmış, daha akıcı ve düzenli modern kullanıcı arayüzü
- Kod ipuçlarına erişim
- Windows için çoklu monitör desteği
- Hataları azaltmak ve site geliştirmeyi hızlandırmak için görsel yardımcılar
- Git desteği
Artıları
- Uçtan uca UX tasarım araçları olarak mükemmel itibar
- Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon
- Büyük dosyalarla bile iyi performans
Eksileri
- Adobe, web geliştirme araçları için yalnızca ücretsiz deneme seçeneği sunmaktadır
- Gerçek zamanlı web tasarım işbirliği özellikleri yoktur
Fiyat
- Ücretsiz: Ayda 1 kullanıcı
- Adobe Dreamweaver Tek Uygulama: 20,99 $/ay
- İş:35,99 $/ay lisans başına
- Creative Cloud Tüm Uygulamalar: 54,99 $/ay
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4. 6/5 (34.327 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.733 yorum)
6. Wix
Wix, ihtiyaçlarınıza ve özelliklerine göre çevrimiçi varlığınızı tasarlamanıza, yönetmenize ve büyütmenize olanak tanıyan bir web sitesi geliştirici aracıdır. Bir web geliştiricisi olarak, web sitesi oluşturmak için üç seçeneğiniz vardır: Wix Düzenleyici, Wix Yapay Tasarım Zekası (ADI) ve Velo by Wix.
Wix Düzenleyici ile, sürükle ve bırak özelliğine sahip kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucu ve web tasarımına yeni başlayanlar için mükemmel olan bir dizi özelleştirilebilir şablon elde edersiniz.
Öte yandan, ADI, kullanıcılar kullanıcı tercihlerini gönderdikten sonra tüm bir web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan otonom bir web sitesi oluşturucusudur. Ancak bu web sitesi oluşturucu, sürükle ve bırak özellikleriyle WYSIWYG için anahtar öneme sahiptir.
Son olarak, Velo by Wix ile kullanıcılar, sofistike web geliştirme uygulamaları oluşturabilecekleri açık kaynaklı bir platform elde ederler. Bu platform, özel bir web sitesi kullanıcı deneyimi oluşturmak isteyen bağımsız web geliştiricileri için idealdir.
Sezgisel bir web sitesi oluşturucu ve uygun fiyatlı planlar dizisi sunan kullanışlı bir araca ihtiyacınız varsa, Wix tam size göre bir platformdur. 500'den fazla önceden tasarlanmış özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapabilirsiniz.
Özellikler:
- Entegre çevrimiçi ödemeler
- E-ticaret için ideal çok kanallı satış
- SEO dostu altyapı ve kolayca web siteleri oluşturmak için araçlar
- Yerleşik erişilebilirlik araçları
- Ücretsiz bantlama araçları
- Tasarım aracıyla analizler ve raporlar
Artıları
- Wix, web geliştirme veya kodlama bilgisi gerektirmeyen, kullanımı kolay bir araçtır
- Ücretsiz araç programı ile uygun fiyatlı plan
- Wix web siteleri, ekosistemdeki en hızlı yükleme sürelerine sahiptir, bu da bu tasarım aracını duyarlı web siteleri oluşturmak için en iyi seçenek haline getirir
- Wix'in SEO Sihirbazı, web sitenizi optimize etmek için yararlı tavsiyeler sağlar
- Amatör veya deneyimli web tasarımcıları için basit sürükle ve bırak düzenleyici
Eksileri
- Kullanıcılar web sitesinin koduna erişemediği için sınırlı özelleştirme imkanı mevcuttur
- Sınırlı işlevsellik, Wix'i blog veya çevrimiçi mağaza işleten kullanıcılar için elverişsiz hale getirir
- Kullanıcılar, içeriklerini kaybetmeden tema değiştiremezler
Fiyat
- Kombinasyon: Aylık 18 dolar
- Sınırsız: Aylık 23 dolar
- Pro: Aylık 28 dolar
- VIP: Aylık 47 dolar
Wix ayrıca birkaç İş ve e-Ticaret planı da sunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
- İş Temelleri: Aylık 28 dolar
- İş için Sınırsız: Aylık 33 dolar
- İş VIP: Aylık 56 dolar
- Enterprise: Aylık 500 dolar
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4. 4/5 (9. 159 yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (1.545 yorum)
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7. Marvel
Hızlı prototip oluşturma, test etme ve pazara sunma özellikleri sunan web tasarım yazılımı araçları arıyorsanız, Marvel tam size göre. Listedeki web sitesi oluşturucular arasında bu araç, wireframing, tasarım ve prototip oluşturmayı nispeten hızlı hale getiren sezgisel bir tasarım ve prototip oluşturma işlevselliği ile birlikte gelir.
Tasarım ekipleri, tasarım özelliklerini anında oluşturabilir ve tasarım iş akışlarını güçlendiren entegrasyonları bağlayabilir.
Öğrenme eğrisi ve web tasarım yazılımı gereksinimi olmayan Marvel, amatörler için mükemmel bir seçenektir. Kullanıcılar, tasarım sürecindeki karmaşıklığı ortadan kaldıran erişilebilir bir şablon ve varlık kütüphanesine sahiptir.
Marvel, tek bir kod satırı yazmadan tasarım maketini etkileşimli, çevrimiçi prototiplere dönüştürmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır.
Özellikler:
- Tasarım aracında özelleştirilebilir ve kullanımı kolay şablonlar
- Farklı web öğeleri için özelleştirilebilir markalama şablonları
- Web tasarımınızda kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış premium simgeler
- Metin içi yazı tipleri resimlere eklenebilir
Artıları
- Ekran görüntüleri arasında ş Akışı
- Otomatik düzen web öğeleriyle temiz ve basit kullanıcı arayüzü
- Kullanıcılar, prototiplere kolay erişim için müşterilere projeye bir bağlantı gönderebilir
- Çoğu özelliği ücretsizdir, bu da onu yeni tasarımcılar, öğrenciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özellikle kullanışlı kılar
- Web tabanlıdır, böylece kullanıcılar internet bağlantısı olan her yerden uygulamaya erişebilirler
Eksileri
- Prototip içinde grup oluşturmanın zorlukları
- Marvel'deki animasyonlar diğer platformlardaki kadar akıcı ve pürüzsüz değildir
- Web tasarım yazılımlarında çevrimdışı seçenek yoktur
- Anotasyon seçeneği yok
- Web tasarımı için sınırlı animasyon fonksiyonları
Fiyat
Web geliştirme aracı, ücretsiz deneme imkanı da sunan 5 seçenek sunar.
- Ücretsiz (1 kullanıcı, 2 aktif proje): 0
- Pro (1 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 12 dolar
- Takım (3 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 42 $
- Şirket (6 kullanıcı, sınırsız proje): Aylık 84 dolar
- Enterprise (sınırsız kullanıcı + proje): Fiyat teklifi için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,5/5 (1.168 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (83 yorum)
8. Trello
Web tasarım aracınız için bir işbirliği aracı arıyorsanız, Trello tam size göre. Bu platform, e-postaları ve elektronik tabloları nispeten kolay ve yönetilebilir bir şekilde taslak haline getirmenizi ve sürükle ve bırak fonksiyonlarıyla görevleri taşıyarak tüm takımı bir araya getirmenizi sağlar.
Bu Kanban tarzı proje yönetimi yazılımı, tasarım ekibi liderlerinin tasarım ekibinin her bir üyesinin nasıl çalıştığını izlemesine olanak tanır. Dijital işbirliği aracı, dağıtılmış bir çalışma ortamında bile verimliliği sürdürmenize ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur.
Web tasarımı amaçları için kullanılabilir, ancak Trello en iyi görev yönetimi çözümü olarak iş görür.
Özellikler:
- İşbirliğini renkli hale getiren kart kapakları
- Verimliliğinizi artıracak bir dizi klavye kısayolu
- Tüm hareketli parçaların net bir haritasını çıkaran gelişmiş kontrol listeleri
- Tüm atanmış kontrol listesi öğelerini görmek için Takvim Güçlendirme
- Daha iyi iş akışları oluşturmaya yardımcı olan otomasyonlar
- IOS ve Android için Trello uygulamasında Koyu Mod
Artıları
- Sezgisel arayüz
- Ücretsiz plan birçok özelliğe sahiptir
- Kartlarla sürükle ve bırak düzenleyici
- Kullanıcılar hem mobil hem de bilgisayar erişimine sahiptir
- Kullanıcılar, tasarım odaklı düşünme için fikirler içeren panoları kolayca oluşturabilir
- Birden fazla bilet amacı için birden fazla yüzme şeridi oluşturulabilir
Eksileri
- Birçok özellik eklenti gerektirir
- Ekli dosyalar için boyut sınırı vardır ve bu çoğu örnekte sınırlayıcı olabilir
- MS Teams ve Google Sohbet ile entegrasyon daha iyi olabilir
- Tipik bir web tasarım yazılımı değil, daha çok görev yönetimi çözümü
Fiyat
Trello, ücretli planlarında ücretsiz deneme seçeneği ile dört fiyatlandırma yapısına sahiptir.
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 dolar
- Enterprise: 250 kullanıcı için yıllık fatura ile kullanıcı başına aylık 17,50
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4. 4/5 12.993 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.289 yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
9. Webflow
Webflow, web siteleri tasarlayabileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz çevrimiçi bir görsel düzenleyici platformu özelliğine sahip yeni ve popüler bir web oluşturma platformudur. Görsel tuval, CSS3, HTML5 ve JavaScript'i kontrol etmenize ve semantik kodu özelleştirilmiş sitelere çevirerek en üst düzey web tasarım süreci elde etmenize olanak tanır.
Ayrıca, kontrolü ele geçirmek için stil uygulanmamış HTML öğelerini kullanmanıza da olanak tanır. Dahası, kullanıcılar önceden oluşturulmuş parçaları kullanarak arka plan videoları ve öğeleri gibi karmaşık öğeleri tasarlayabilir.
Özellikler:
- Kaydırma tabanlı animasyon
- Çok adımlı animasyon
- SEO kontrolleri
- Etkinlik gösterge paneli
- Takvim yönetimi
- Kampanya yönetimi
- Otomatik güncelleme
- Etkinlik izleme
Artıları
- Web tasarımcıları, kullanıcının dikkatini çekmek için hareket ve animasyonu imlecin pozisyonuna bağlayabilir
- Birden fazla tasarımcı aynı anda aynı web sitesinde çalışmaya davet edilebildiğinden, işbirliği nispeten basittir
- Web siteleri, ekran panelleri, modal pencereler ve diğer gizli öğelerden yararlanarak daha etkileşimli hale getirilebilir
- 20'den fazla önceden oluşturulmuş animasyon ve etkileşim mevcuttur, böylece özellikler anında eklenebilir
Eksileri
- Görüntüler yalnızca manuel olarak sıkıştırılabilir ve bu işlem zaman alıcı olabilir
- Bazı planlarda CMS sınırı hala oldukça düşük
- Web sitesi oluşturucu için zor öğrenme süreci
Fiyat
- Temel: Aylık 12 dolar
- CMS: Aylık 16 dolar
- İş: Aylık 36 dolar
- Enterprise: Teklif bazlı plan
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4. 4/5 (401 yorum)
- Capterra: 4,6/4 (193 yorum)
10. Designmodo
Designmodo, kullanıcıların web siteleri ve haber bültenleri oluşturabilecekleri hepsi bir arada bir web tasarım yazılımı çözümüdür. Bu araç, statik web sayfaları, sürükle ve bırak web siteleri veya e-posta şablonları oluşturmaya yardımcı olacak bir araç arayan kullanıcılar için en uygunudur.
Designmodo, web tasarımcılarına iki web sitesi oluşturucu sunar: Slides ve Startup. Bu ikisini kullanarak, oluşturucular iki web sitesini özel olarak oluşturabilir ve bir barındırıcı aracılığıyla yayınlayabilir. Bu web tasarım yazılımı, çok basit ve aynı zamanda çok özelleştirilebilir bir sürükle ve bırak özelliği kullanır. Tasarım aracı, tüm süreci nispeten sorunsuz hale getirir.
Özellikler:
- ücretli müşteriler için 100 modül bileşeni
- Mobil uyumlu tasarım
- İş panosu
- Haber bülteni şablonları
Artıları
- Designmodo'nun belgeleri oldukça ayrıntılıdır
- İçerik modülleri için sürükle ve bırak özelliği iyi tasarlanmış
- Tasarım aracı genelinde temiz ve hızlı arayüz
- Basit proje hiyerarşisi
- Web tasarımcıları için sıfır öğrenme eğrisi
Eksileri
- Web tasarımcıları için sınırlı şablon seçenekleri
- Designmodo ücretsiz deneme sürümü sunmamaktadır
- Modül özelleştirme, mevcut derinliğin ötesine geçmelidir
Fiyat
- İş Planı: 18 $/ay
- Ajans Planı: Aylık 29 $
Derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,2/5 (18 yorum)
- Capterra: 3. 4/5 (10 yorum)
Web Tasarım Projelerinizi Tek Bir Yerden Yönetin
İşbirliği, web tasarım takımları için anahtar öneme sahiptir, bu da aynı anda benzer görevler üzerinde çalışan birkaç kişi olduğu anlamına gelir. ClickUp'ın proje yönetimi, verimlilik ve web tasarım araçları paketini kullanarak projenizi sipariş altına alın, darboğazları önleyin ve verimliliği artırın.
Web tasarım takımınızın ClickUp'ta nasıl çalışacağını görmek ister misiniz? Takım üyelerini davet edin ve ücretsiz olarak başlayın !