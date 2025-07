10 Kullanılabilirlik Testi Örneği ve Web Sitenizin Performansını Artırma Yöntemleri

Her gün düzinelerce web sitesi, mobil ve web uygulaması ve yazılımla etkileşim kuruyoruz. Şu anda bile, bu makaleyi okurken ClickUp'ın web sitesi ile etkileşim kuruyorsunuz.

Bu sayfada kalıp kullanıcı yolculuğunuza devam edeceğiniz mi yoksa sayfayı kapatacağınız mı birçok faktör belirler. İşte bu noktada kullanılabilirlik kritik bir rol oynar.

Kullanıcılar web sitesini, uygulamayı veya yazılımı kolaylıkla kullanabiliyor mu? Ne kadar sezgisel? Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Kullanıcılar web sitenizi kullanırken hangi sorunlarla karşılaşıyor?

Genel olarak, kullanılabilirlik testi aşağıdaki soruların yanıtlanmasına yardımcı olur.

Peki, bu testi neden önem vermelisiniz?

Bir web sitesi, mobil uygulama veya başka herhangi bir yazılım oluştururken veya kullanıcı arayüzü modelleri geliştirirken, kullanıcı etkileşimi doğal ve gezinmesi kolay değilse, kullanıcı web sitenizden memnun kalmayacak ve siteyle daha fazla etkileşim kurmaktan kaçınacaktır.

Şimdi, web sitenizi test etmek, hataları düzeltmek ve kullanıcılarınıza sorunsuz ve zahmetsiz bir deneyim sunmak için fikirler edinmenize yardımcı olacak 10 kullanılabilirlik testi örneğine göz atalım.

Hadi başlayalım!

Kullanılabilirlik Testi Nedir?

Kullanılabilirlik testi, araştırmacılar gözlem yapıp geri bildirim toplarken gerçek kullanıcıların belirli görevleri tamamlamasını sağlayarak bir ürünün kullanıcı deneyimini değerlendirme yöntemidir. Hedef, kullanılabilirlik sorunlarını belirlemek ve ürünün kullanım kolaylığını iyileştirmek için içgörüler toplamaktır.

Kullanılabilirlik Testinin Avantajları

Kullanılabilirlik testi veya kullanıcı deneyimi (UX) testi, bir web sitesinin veya uygulamanın kullanım kolaylığını değerlendirir.

Kullanılabilirlik testleri gerçekleştirilirken, gerçek kullanıcılar UX araştırmacıları tarafından gözlemlenirken bir web sitesinde veya mobil uygulamada belirli görevleri tamamlar. Kullanılabilirlik testlerinin hedefi, kullanıcı arayüzlerindeki tüm kafa karışıklığı veya hayal kırıklığı yaratan alanları belirlemek ve web sitesi veya mobil uygulama yayına girmeden önce düzeltilmesini sağlamaktır.

Kullanıcılarınıza benzersiz ve kesintisiz bir deneyim sunmak için çabalarken, kullanılabilirlik testlerine yeterli zaman ve özeni ayırmak, ürün arayüzünüzün sezgisel olmasını sağlamak ve müşterilerinizi elde tutmak çok önemlidir.

UX ve uygulama kullanılabilirliğine ana bileşen olarak yeterince dikkat etmezseniz ne olur?

InTechnic UX ajansının kurucusu Andrew Kucheriavy, müşterilerin %67'sinin hoş olmayan deneyimleri müşteri kaybının nedeni olarak gösterdiğini söyledi. Neyse ki bu, önleyebileceğiniz bir şey.

Müşteri kaybını önlemek için kullanılabilirlik testlerine yatırım yapmanız gerekir.

Bonus: UX tasarım yazılımı!

10 Kullanılabilirlik Testi Örneği

Kullanılabilirlik testi ve önemi hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, şimdi bu bilgileri pratiğe dökme zamanı. Bu bölümde, web siteniz için kullanabileceğiniz on kullanılabilirlik testi örneği ve kullanıcı geri bildirimi toplama yöntemi paylaşacağız.

1. Isı haritaları

via Plerdy

Web sitesi tasarımının önemli bir yönü, kullanılabilirlik, yani kullanıcıların web sitenizde gezinmesinin ve ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasının ne kadar kolay olduğudur. Web sitesinin kullanılabilirliğini test etmek için tasarımcılar genellikle ısı haritaları kullanır.

Isı haritası, kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmak ve kullanılabilirlik sorunlarını belirlemek için kullanılan bir kullanılabilirlik testi yöntemidir. Isı haritaları, kullanıcıların bir sayfada tıkladıkları yerleri gösterir; daha sıcak renkler daha fazla tıklamayı, daha soğuk renkler ise daha az tıklamayı gösterir.

Isı haritasını inceleyerek, tasarımcılar sayfanın hangi alanlarının en popüler ve kullanışlı olduğunu ve hangi alanların kafa karışıklığına neden olabileceğini anlayabilir. Isı haritaları, kullanıcıların fare hareketlerini izleyen aksesuarlar kullanılarak veya web analizi programlarından elde edilen veriler analiz edilerek oluşturulabilir.

Ancak, kullanışlı bir web sitesi tasarlamak, sadece tıklamaların nereye gittiğini takip etmekle ilgili değildir. Kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri zamanla değişir, bu nedenle web sitesinin kullanılabilirliğini test etmek ve buna göre düzenli değişiklikler yapmak önemlidir.

Bonus: Site haritası şablonları!

2. Gerilla testi

Gerilla testi, katılımcıların bir test yaptıklarının farkında olmadan, genellikle gayri resmi bir ortamda gerçekleştirilen bir tür kullanıcı testidir. Bu test, halka açık bir yerde insanlara yaklaşarak web sitenizi veya mobil uygulamanızı birkaç dakika kullanmalarını istemek suretiyle yapılabilir. Rastgele kullanıcılardan ürününüz hakkında hızlı geri bildirim almak için etkili bir yoldur.

Kullanıcı akışı ve navigasyondan tasarım ve genel kullanıcı deneyimine kadar her şeyi test etmek için kullanabilirsiniz. Bu gayri resmi bir test olduğu için, testinizi hızlı ve kısa tutmak önemlidir.

ClickUp'ta özel formlar oluşturarak geri bildirimleri toplayın ve anket yanıtlarını tek bir yerden eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Çok fazla nitel veri toplamak veya sorularınızı çok spesifik hale getirmek, gerilla testini kısa sürede karmaşık bir hale getirebilir. Anlamlı ve doğrudan geri bildirim almak için takip sorularınızı kısa tutun ve testlerinizi kısa yapın.

3. Laboratuvar kullanılabilirlik testi

Laboratuvar kullanılabilirlik testi, genellikle profesyonel test uzmanlarının yardımıyla kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen bir test türüdür. Bu test türü, diğer yöntemlere göre daha pahalı ve zaman alıcı olabilir, ancak kullanılabilirlik sorunlarıyla ilgili daha güvenilir ve ayrıntılı veriler sağlayabilir.

Bu kullanılabilirlik testinin bir avantajı, ürününüzü ona aşina olmayan kullanıcılarla test etmenize olanak tanımasıdır, bu nedenle belirli bir hedef kitle yoktur. Bu, ürüne zaten aşina olan kullanıcılar için açık olmayan sorunları ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Test ortamınızdaki hataları, sorunları veya hataları izleyerek, lansmandan önce tüm mevcut sorunları giderdiğinizden emin olun

Diğer bir avantaj ise, test ortamını daha iyi kontrol edebilmenizdir, bu da veri toplama ve kullanıcı davranışlarını izlemeyi kolaylaştırır. İşte laboratuvar kullanılabilirlik testlerinin web sitesi yönetimi ve tasarım süreci için neden önemli olduğu:

Kontrollü bir ortamda tasarımlarınızı gerçek kullanıcılarla test etmenizi sağlar.

Tasarım kusurlarını ve kullanıcı deneyimi sorunlarını erken aşamada tespit edebilirsiniz.

Kullanıcıların tasarımlarınızla nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Lansman öncesinde tasarımınızın ayrıntılarını ince ayarlamanıza yardımcı olur.

Laboratuvar kullanılabilirlik testi süreci, web sitesi tasarım güncellemesinin önemli bir parçasıdır ve göz ardı edilmemelidir. Bu sürecin yardımıyla, web sitenizin kullanıcı dostu olmasını ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olabilirsiniz.

4. Telefon görüşmesi

Telefon görüşmeleri, telefon üzerinden kullanılabilirlik çalışmaları yaptığınızda kullanılan kullanılabilirlik testi örnekleridir. Bu kullanılabilirlik testi yöntemi, yerel olmayan veya yüz yüze test için ofisinize gelemeyen kullanıcılara etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

Ayrıca, yüz yüze görüşmelere göre daha ucuz ve zaman açısından verimli bir süreç kullanma avantajına da sahip olursunuz. Zoom üzerinden bağlantı kurmak veya ClickUp'taki Clip gibi ekran kayıt yazılımlarını kullanmak bile, kullanıcıların web siteniz hakkında geri bildirim almanın harika bir yoludur.

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın

Bu tür testler, kullanılabilirlik sorunlarını ve kullanıcı davranışlarının özelliklerini analiz etmeye de yardımcı olabilir. Navigasyon, içerik ve tasarım gibi her şeyi test etmek için kullanılabilirler. Telefon görüşmeleri, farklı konumlardaki kitlelere ulaşmayı da sağlar.

Web sitesi kullanılabilirlik testi için telefon görüşmeleri yaparken birkaç şeyi unutmamalısınız.

Çağrınızın amacını açıkça belirtmek önemlidir.

Kullanılabilirlik testi sorularının açık ve öz olmasını sağlamalısınız.

Cevapları dikkatle dinlemek ve iyileştirme önerilerini kaydetmek çok önemlidir.

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, telefon görüşmeleri web siteniz hakkında geri bildirim almak için kullanışlı bir araç olabilir.

5. Oturum tekrarı

via Plerdy

Oturum tekrarı, testin yapıldığı cihazın ekranının kaydedilmesi anlamına gelir.

Kullanıcının doğal tepkilerini ve hareketlerini yakalar; böylece bu yöntem gerçekçi bir test ortamı oluşturur. Oturum tekrarları, kullanıcıların kafalarının karıştığı alanları belirlemeye yardımcı olabileceğinden, genellikle web sitelerinin kullanılabilirliğini test etmek için kullanılır.

Bunlar, tasarım değişikliklerinin etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabilir. Oturum tekrarları bazı dezavantajlara da sahiptir.

Bunlar zaman alıcı olabilir

Bazı kullanıcılar eylemlerinin kaydedildiğini bildiklerinde farklı tepki verebileceğinden, bunlar tüm gerçek kullanıcı davranışlarını temsil etmeyebilir

Genel olarak, oturum tekrarları web sitesi kullanılabilirlik testleri için yararlı olabilir, ancak karar vermeden önce avantajları ve dezavantajları arasında bir denge kurmalısınız.

Aşağıdaki ipuçlarını takip ederek, bunları etkili ve doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olabilirsiniz:

Bir oturumu kaydetmek için kullanıcının iznini aldığınızdan emin olun

Kayıtların nasıl kullanılacağı ve kimlerin erişebileceği konusunda net olun

Kullanıcıların gizliliğini korumak için kayıtları anonimleştirin

6. Kart sıralama

Kart sıralama, test katılımcılarından bilgileri kategorilere ayırmalarının istendiği bir web sitesi kullanılabilirlik testi yöntemidir. Katılımcılar, bazı kartları fiziksel olarak sıralayabilir veya ekrandaki öğeleri gruplandırabilir. Kart sıralama, mevcut web sitesi yapınız hakkında içgörüler edinmenize ve tasarımı iyileştirmek için fikirler üretmenize yardımcı olabilir.

Her türlü ihtiyaç için görsel bir işbirliği aracı olarak ClickUp Beyaz Tahtaları kullanma

Kullanıcıların aradıkları bilgileri bulmakta zorlandıkları alanları belirlemenize yardımcı olduğu için, özellikle navigasyon sistemlerini test etmek için kullanışlı bir araçtır.

Kart sıralama, kullanıcıların web sitesi yapısı hakkındaki beklentilerini ortaya çıkarmaya da yardımcı olabilir. Kullanıcıların sitenizdeki bilgiler hakkında ne düşündüğünü anlayarak, siz ve tasarımcılarınız daha sezgisel navigasyon sistemleri oluşturabilirsiniz.

Kart sıralama kullanılabilirlik testi yaparken şu noktaları göz önünde bulundurun:

Kart sıralama testinin amacını katılımcılara açıklayın.

Katılımcılara kartları nasıl sıralayacakları konusunda net talimatlar verin.

Katılımcıların kartları mantıklı buldukları şekilde sıralamalarına izin verin.

Her zaman minnettar olun. Katılımcılara, ürününüze ve kullanılabilirlik deneylerinize ayırdıkları zaman ve gösterdikleri ilgi için teşekkür edin.

ClickUp'ın Kart Sıralama Şablonu, takımlara kullanıcıların web sitenizdeki veya uygulamanızdaki içerik hakkında ne düşündüklerini anlamaları için bir yol sunar.

7. Test senaryosu

Test veya görev senaryosu, kullanıcıların gerçek hayatta ürününüzle nasıl etkileşime gireceğini görmenizi sağlayan bir tür kullanıcı testidir. Test senaryosu oluşturmak için iki basit adımı izleyin:

Kullanıcıların gerçekleştirmesi gereken belirli bir hedef veya görev belirleyin. Bu hedefe ulaşmak için ürününüzü kullanmaları gereken gerçekçi bir senaryo oluşturun.

Test senaryoları, ürününüzün gerçek dünyada nasıl kullanılacağını görmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için yararlı bir yol olabilir. Bir test senaryosu oluştururken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır:

Senaryonun gerçekçi ve temsil edici olduğundan emin olun

Senaryoyu olabildiğince kısa ve odaklanmış tutun

Senaryonun ölçülebilir olduğundan emin olun

Test senaryoları, kullanıcıların gerçek dünyada ürününüzle nasıl etkileşime gireceğini keşfetmek için değerli bir araç olabilir.

8. Kullanılabilirlik karşılaştırma testi

Kullanılabilirlik karşılaştırma testi, ürününüzün kullanılabilirliğini benzer ürünlerle karşılaştırmanıza olanak tanıyan bir tür kullanıcı testi. Bunu yapmak için, kullanıcılardan hem sizin ürününüzü hem de rakiplerinizin ürünlerini kullanmalarını istemeniz gerekir. Ardından, görev tamamlama süresini, hata oranını ve diğer metrikleri ölçmeniz gerekir.

Kullanılabilirlik karşılaştırma testleri, ürününüzün benzer ürünler arasında nasıl öne çıktığını görmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Ancak, karşılaştırma testlerinin yalnızca kullanılabilirliğin bir anlık görüntüsünü sağladığını ve genel kullanıcı deneyimini temsil etmeyebileceğini unutmak önemlidir.

Kullanılabilirlik karşılaştırma testi yapmakla ilgileniyorsanız, hatırlamanız gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak, ürününüzü ve benzer ürünleri tanıyan kullanıcıları testinize dahil etmeniz gerekir.

İkinci olarak, insanların ürünü nasıl kullandığını anlamak için bir dizi görev seçmelisiniz. Son olarak, test sonuçlarını analiz etmek için belirli metrikler tanımlamanız gerekecektir.

9. Modere edilmiş ve modere edilmemiş kullanılabilirlik testi

Oldukça basit olan modere edilmiş kullanılabilirlik testi, kullanıcıları görev boyunca yönlendiren bir moderatörün katılımını gerektirir. Modere edilmemiş kullanılabilirlik testi'nde moderatör yoktur, ancak kullanıcılar görevi bağımsız olarak tamamlayabilir.

ClickUp Zihin Haritaları'nda tasarım onay ş akışı

Modere edilmiş ve modere edilmemiş kullanılabilirlik testlerinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Modere edilmiş kullanılabilirlik testi daha pahalı ve zaman alıcı olabilir, ancak kullanıcı deneyimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Modere edilmeyen kullanılabilirlik testi daha ucuz ve hızlıdır, ancak aynı derecede etkili ve bilgilendirici olmayabilir.

Modere edilmiş veya modere edilmemiş kullanılabilirlik testinin hangisinin tercih edileceği, belirli hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Kullanıcı deneyimini daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, modere edilmiş kullanılabilirlik testi daha iyi bir seçenek olabilir.

Kullanılabilirliği test etmek için hızlı ve nispeten ucuz bir yol arıyorsanız, moderatörsüz kullanılabilirlik testi daha iyi bir seçenek olabilir.

10. Ağaç testi

Ağaç testi türü, kullanıcıların web sitenizde bilgi bulmasının ne kadar kolay olduğunu değerlendirmenizi sağlar. Ağaç testi tekniklerini uygulamak için bir dizi görev oluşturmanız ve kullanıcıların bunları tamamlamasını sağlamanız gerekebilir.

Ağaç testi, web sitenizin kullanılabilirliğini değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için yararlı bir yöntem olabilir.

Kullanılabilirlik teknikleri ş akışınıza ağaç testleri eklemek ister misiniz?

Web sitesi veya uygulama kullanım sürecini yansıtan görevler oluşturun.

Görev tamamlama süresi ve hata oranı gibi ölçmek istediğiniz bir dizi metrik seçin.

Katılımcıları seçin.

Uygulamanın kullanılabilirliğini analiz etmenize yardımcı olabilecek metriklere karar verin.

web siteniz için kullanılabilirlik testleri yapmanızın 4 nedeni

Kullanılabilirlik testi, odak grupları, kağıt prototipler ve canlı kullanıcı testleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu blog yazısı, genellikle kullanılabilirlik testi için altın standart olarak kabul edilen canlı kullanıcı testlerine odaklanacaktır.

Faaliyetlerinize kullanılabilirlik testi oturumları eklemek için dört nedeni inceleyin:

1. Hataları ve tuzakları belirlemek için

"Yanlış gidebilecek her şey yanlış gider." —Edsel Murphy'nin yasası

Peki, ürününüzü Murphy yasasının etkisinden nasıl kurtarabilirsiniz?

Bir web sitesi için kullanılabilirlik testi, hataların, karışıklıkların veya sıkıntıların olduğu alanları belirlemeye yardımcı olabilir, böylece sorunlar giderilebilir veya ortadan kaldırılabilir. Örneğin, bazı yaygın UX hataları arasında zayıf web sitesi navigasyonu, kullanıcıları çok fazla bilgi ile boğmak, çok uzun metinler veya tepkisiz tasarım öğeleri yer alabilir.

2. Müşteri davranışını anlamak için

Kullanılabilirlik testi, potansiyel müşterilerin sitenizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamanıza yardımcı olduğu için de önemlidir. Bu bilgiler, web sitesinin tasarımını iyileştirebilir ve daha kullanıcı dostu hale getirebilir.

3. Daha iyi bir deneyim oluşturmak için

Web siteleri ve uygulamalar kullanıcılar için yapılır, en azından öyle olmalıdır. Bu nedenle, kullanıcıların deneyimleri, sonraki yolculuklarını ve memnuniyetlerini belirler. Kullanılabilirlik testi, web sitenizi ziyaret edenler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olur ve kullanıcıların ilgisini çekerek web sitenize geri dönmelerini sağlar.

4. Ürününüzü gerçek ihtiyaçlara göre ayarlamak için

Yalın girişim yaklaşımını izliyor veya kullanıcı tabanınızı genişletmeye çalışıyorsanız, ürününüzü sürekli olarak iyileştirmeye çalışmalısınız. Kullanılabilirlik testleri, gizli kullanıcı beklentilerini ortaya çıkarmaya ve gerçek ihtiyaçlara göre web sitenizi nasıl güncelleyeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir.

Kullanılabilirlik Testleri: Hedefler ve Görevler

Gerçek zamanlı ve uzaktan kullanılabilirlik testlerinin belirli görevleri ve hedefleri, özel durumunuza, web sitenize veya mobil uygulamanıza ve seçtiğiniz belirli kullanılabilirlik test yöntemlerine bağlıdır.

Test yönetimi süreciniz için dikkate almanız gereken yaygın kullanıcı eylemleri şunlardır:

Hesap kaydı

Web sitesinde gezinme

Bilgi bulma

Bir ürünü inceleme

Satın alma

Müşteri desteğine ulaşma

Bunlar, kullanılabilirlik testlerinde kullanılan görev ve hedeflerin sadece birkaç örneğidir.

Kullanılabilirlik Testlerinin Sonuçlarını Görselleştirme ve İlerlemeyi İzleme

Kullanılabilirlik testi yaptıktan sonra, sonuçları görselleştirmek, testlerin ilerlemesini izlemek ve ürünü güncellemek önemlidir.

Telefon görüşmeleri, ağaç testi, kart sıralama ve diğerleri gibi tarif ettiğimiz bazı yöntemleri görselleştirmek o kadar kolay değildir. Bu testlerden elde ettiğiniz bulguları tarif etmeniz ve yapılandırmanız gerekecektir. Ancak ısı haritaları, ekran kayıtları ve ekran görüntüleri gibi yöntemlerle kullanılabilirlik testi sonuçları kolayca görselleştirilebilir. Bu yöntemlerle her şeyi gözlerinizle görür ve hemen analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Isı haritaları, kullanıcıların sayfada nereye tıkladığını gösterebilir;

Ekran kayıtları, kullanıcıların web sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu göstermek için kullanılabilir.

Ekran görüntüleri, kafa karışıklığı veya hayal kırıklığı yaratan alanları göstermek için kullanılabilir.

Her örnekte ve her kullanılabilirlik testi yönteminde her zaman iki bölüm bulunmalıdır:

Veri toplama, kayıt ve bilgi toplama Bulgularınızı analiz edip görselleştirerek potansiyel UX iyileştirmeleri hakkında hipotezler oluşturun

Veri toplama, kayıt ve bilgi toplama

İlk adımda (sitenizdeki kullanıcı davranışlarını kaydetme), Plerdy gibi özel bir kullanıcı izleme yazılımına ihtiyacınız olacak. Aslında, Plerdy zaman içinde UX iyileştirme ilerlemesini izlemenize ve web sitenizin veya uygulamanızın kullanıcılar için nasıl daha çekici hale geldiğini görmenize de yardımcı olabilir.

Bulgularınızı görselleştirme ve ilerlemeyi izleme

Kullanıcıların sitenizde NE yaptığını anladıktan sonra, bu verileri analiz etmeniz ve kullanıcıları rahatsız eden, beğendikleri ve beğenmedikleri şeyleri ve düzeltmeniz gerekenleri bulmanız gerekecektir.

Kullanılabilirlik testi ve analizine nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp size yardımcı olabilir.

ClickUp, kullanılabilirlik testi projelerinizi, yazılım geliştirmenizi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olabilecek esnek, kod gerektirmeyen bir proje yönetimi aracıdır. Hata izleme ve sprint yönetimi için özellikler ve sizin ve takımınızın bulgularınızı görselleştirmenize ve takip etmenize, eylem öğelerini yönetmenize ve takımınızla iletişim kurmanıza yardımcı olacak diğer anahtar özelliklerle donatılmıştır — hepsi tek bir merkezi yerde.

ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Şablonunu kullanarak kullanılabilirlik testi sonuçlarını görselleştirebilir ve işinizi yapılandırabilirsiniz. Bu şablon, ClickUp Beyaz Tahtalarında, kullanılabilirlik testi yöntemlerinizi kolayca özetleyebileceğiniz ve bunları ClickUp görevlerinize bağlayabileceğiniz düzenli bir çalışma alanı sağlar.

ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Şablonu, her şeyi belirli aşamalara ayırmanıza yardımcı olur

Şimdi ilerlemenizi izlemek için, ClickUp'ta 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yaparak, size ve takımınıza en uygun görevleri, projeleri ve iş akışını görselleştirebilirsiniz.

ClickUp tamamen özelleştirilebilir bir platform sunduğundan, her göreve Özel Alanlar ve Özel Durumlar ekleyerek görevlerinizin ilerlemesini ayrıntılı bir görünüm ve düzenli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Görev durumlarınızın nasıl görünebileceğine dair bir örnek:

Bazı senaryolar, Projelerin üst alanlarından farklı durumlara sahip olmasını gerektirir. ClickUp, Geliştirme Alanınızdaki her Proje için güvenilir özel durum iş akışları oluşturmayı kolaylaştırır

Ürün X UX'inizi Geliştirmek İçin Kullanılabilirlik Testi Örnekleri

Kullanılabilirlik testi, ürününüzü iyileştirmek için önemli bir süreçtir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanıza, uygulamayı optimize etme ve yükseltme yollarını belirlemenize ve hatta daha önce rakiplerinizi tercih eden yeni kullanıcıları çekmenize yardımcı olabilir.

Elde edilen sonuçlar, seçtiğiniz kullanılabilirlik testi yöntemlerine ve ne kadar hızlı hareket ettiğinize bağlıdır.

Yukarıda paylaştığımız on kullanılabilirlik testi örneğinden ve CRO yazılımı olarak Plerdy ve web sitesi proje yönetimi platformu olarak ClickUp gibi araçlardan yararlanarak, web sitenizin ziyaretçilerinize benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayın.

Web sitenizde hiç kullanılabilirlik testi yaptınız mı? Henüz yapmadıysanız, şimdi başlama zamanı.

İyi şanslar!

Misafir Yazar:

Marta Rogach, Plerdy'de İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Pazarlama ajansları ve bireysel müşterilerle çalışarak onlara aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır Web sitelerinin mükemmel UX/UI'si için en iyi yöntemleri belirlemek.