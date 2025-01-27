2025'in En İyi 10 Tasarım Odaklı Düşünme Aracı

Tasarım odaklı düşünme, insan odaklı ürün ve hizmetler geliştirmek ve yenilikler yaratmak için kullanılan bir problem çözme metodolojisidir. Son kullanıcıya empati, yineleme ve çözülmesi gereken soruna ilişkin derin bir anlayış içerir.
Ancak tasarım odaklı düşünme sadece bir süreç değildir. Tasarım aşamalarını kolaylaştırmaya yardımcı olan belirli araçların kullanımını da içerir.
Bu araçlar, zihin haritalarından empati haritalarına, yolculuk haritalarından kullanıcı profillerine ve proje yönetimi yazılımlarına kadar her şeyi içerebilir. Her araç belirli bir amaca hizmet eder ve tasarımcıların içgörüler elde etmesine, fikirler üretmesine ve prototip çözümler oluşturmasına yardımcı olur.
Bu kılavuzda, takımların tasarım odaklı düşünme sürecini başarıyla uygulamasına yardımcı olabilecek en iyi 10 tasarım odaklı düşünme aracını inceleyeceğiz. Bu araçlar, empati haritaları ve yolculuk haritalarından prototip oluşturma yazılımlarına ve tasarım sprintlerine kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır!
Bir tasarım odaklı düşünme aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Tasarım odaklı düşünme, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamayı, sorunu tanımlamayı, çözümler için beyin fırtınası yapmayı, prototipler oluşturmayı ve bunları test etmeyi içeren bir süreçtir. Ancak şunu unutmayın: Araçlar, tasarım odaklı düşünme deneyiminizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.
En iyi tasarım odaklı düşünme araçları, düşüncelerinizi düzenlemenize, başkalarıyla daha iyi çalışmanıza ve fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olur. Peki, takımınız için mükemmel tasarım odaklı düşünme aracını nasıl seçersiniz?
İdeal tasarım odaklı düşünme aracını seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Özelleştirilebilirlik: Takım üyeleri, aracı tasarım odaklı düşünme süreçlerine ve grafik tasarım ş akışlarına uyacak şekilde özelleştirebilir
- Yinelemeli süreç desteği: Araç, yinelemeli bir süreci destekleyerek herkesin birden fazla tasarım yinelemesi çalıştırmasına ve çözümleri ince ayar yapmasına olanak tanır
- Dokümantasyon: Bu araç, bilgi paylaşımı, yaratıcı fikirlerin depolanması, ilerlemenin izlenmesi ve hesap verebilirliğin artırılması için proje yönetimi özellikleri sunar
- İşbirliği: Proje katılımcıları, diğer takım üyeleriyle kolayca iletişim kurarak fikir ve geri bildirimlerini paylaşabilir
- Görselleştirme: Araç, farklı tasarım odaklı düşünme aşamalarında yardımcı olacak görselleştirme özellikleri sunar
- Otomasyon: Takım üyeleri, tasarım sürecindeki manuel günlük görevleri otomatikleştirerek yaratıcı çözümlerini geliştirebilir
- Entegrasyon: Tasarım odaklı düşünme araçları, prototip oluşturma, kullanıcı araştırması, kullanıcı görüşmeleri ve kullanılabilirlik testleri gibi çevik ürün geliştirme için diğer çevrimiçi araçlarla entegre olmalıdır
en İyi 10 Tasarım Odaklı Düşünme Aracı
En iyi 10 tasarım odaklı düşünme aracı listemiz, takımların olası çözümleri daha etkili bir şekilde tasarlama, prototip oluşturma ve test etme konusunda yardımcı olabilecek çeşitli araç ve yazılımları içermektedir. Tel kafes ve prototip oluşturma araçlarından dijital işbirliği platformlarına kadar, bu araçlar tasarım odaklı düşünme sürecinizi kolaylaştırmak ve takımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar!
1. ClickUp
ClickUp, herhangi bir takım veya ürün yol haritası için kapsamlı çözümler sunmak üzere tasarlanmış bir verimlilik platformudur. Günlük görevlerden karmaşık projelere kadar, ClickUp tasarım odaklı düşünme sürecinin çeşitli aşamalarını kolaylaştırmaya yardımcı olacak yüzlerce özellik sunar. Takımınız eşzamansız veya gerçek zamanlı olarak çalışıyor olsun, projeleri ilerletmek için gereken bağlam ve araçlara sahip olacaksınız!
Ayrıca, ClickUp, Slack, Google Drive, Figma ve Loom dahil 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak iş uygulamalarınızı işbirliğine dayalı bir çalışma alanına merkezileştirir.
Örneğin, Figma ile entegrasyon, tasarımcıların işlerini kolayca işbirliği içinde yapmalarını ve doğrudan ClickUp'ta takım üyeleriyle paylaşmalarını sağlar. Aynı zamanda, Loom ile entegrasyon, kullanıcıların görevler ve yorumlar içinde video mesajları hızlıca kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak takım iletişiminin akıcı hale gelmesine yardımcı olur!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Geri bildirimleri merkezileştirmek ve onay süreçlerini hızlandırmak için görüntü, video ve PDF açıklama araçları
- Takımla birlikte gerçek zamanlı olarak fikirler geliştirmek için İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar, Belgeler ve Zihin Haritaları
- Global zamanlayıcı ile herhangi bir cihaz, pencere, uygulama veya görevden esnek zaman takibi
- Takvim, Pano ve benzersiz İş Yükü görünümü dahil 15'ten fazla proje görünümü
- Yaratıcı özetlerden tasarım özetlerine ve müşteri yolculuğu haritalarına kadar her kullanım durumu için geniş bir Şablon Kitaplığı
- Tüm ilerlemelerde tam şeffaflık için görevlere birden fazla atanan kişi
- Her fiyat planında bulunan görsel işbirliği özellikleri
- herhangi bir proje iş akışını kolaylaştırmak için 50'den fazla görev otomasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir!
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
Temel ürün yönetimi şablonlarını keşfedin!
2. Hotjar
Hotjar, işletmelerin müşterilerinin davranışlarını ve tercihlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir tasarım düşünme aracıdır. Kullanıcı araştırma verileri ve ısı haritaları için bir dizi araç sağlayarak sorunlu noktaları belirler, kullanıcı deneyimlerini optimize eder ve dönüşümleri artırır. Hotjar'ın anahtar özelliklerinden biri, ziyaretçi kayıtları oluşturma yeteneğidir. Bu sayede işletmeler, kullanıcıların web siteleri veya uygulamalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu tam olarak görebilir.
Ziyaretçi kayıtlarına ek olarak, Hotjar anketler, oylamalar ve formlar dahil olmak üzere geri bildirim toplamak için çeşitli diğer araçlar da sunar. Bu, işletmelerin kullanıcılarından doğrudan içgörüler toplamasını ve onların ihtiyaç ve tercihlerini daha iyi anlamasını sağlar.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Ziyaretçi kaydı ve oturum tekrarı
- Web sayfalarında kullanıcı davranışını izlemek için ısı haritaları
- Satış hunilerini optimize etmek için dönüşüm hunisi analizi
- Kullanıcı girdilerini toplamak için geri bildirim anketleri ve araştırmaları
- Kullanıcı davranış analizi ve segmentasyonu
Hotjar sınırlamaları
- Ücretsiz ve alt düzey planlarda sınırlı filtreleme özellikleri
- Özel grafikler yalnızca Scale planındaki takımlar için kullanılabilir
- 10 MB'a kadar HTML yakalama
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 32 $
- İş: 80 $/ay
- Ölçek: 171 $/ay
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)
Bonus: Müşteri yolculuğu haritalama yazılımı!
3. Figma
Tasarım tutarlılığı, başarılı bir tasarım projesinin kritik bir unsurudur ve Figma, aranabilir varlıklar ve paylaşılabilir stiller ile takımların işini kolaylaştırır. Figma, tasarımcıların simgeler, logolar ve diğer tasarım öğelerini içeren merkezi bir varlık kütüphanesi oluşturmasına olanak tanır. Herkes tasarım onaylı varlıkları kullanabilir ve tasarımlarında tutarlı bir görünüm ve his sağlayabilir!
Figma ayrıca tipografi, renk ve diğer tasarım öğeleri için stiller oluşturma ve paylaşma özelliklerine de sahiptir. Tasarımcılar, üzerinde çalışan tasarımcıdan bağımsız olarak tüm tasarımlarında tutarlı stiller uygulayabilir. Bu stiller tek bir yerden güncellenebilir ve tüm tasarımlara otomatik olarak uygulanabilir.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı tasarım işbirliği ve paylaşımı
- Verimli tasarım iş akışları için bileşen ve stil kitaplıkları
- Sürüm geçmişi ve dosya yedekleme
- Takım yönetimi araçları ve kullanıcı izinleri
- Slack ve ClickUp gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyon
Figma sınırlamaları
- Öncelikle bulut tabanlı bir araç olduğu için sınırlı çevrimdışı işlevsellik
- Diğer tasarım odaklı düşünme araçlarına kıyasla sınırlı eklenti kitaplığı
- Mobil uygulama yok
Figma fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Figma Professional: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları
- Figma Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 ABD doları
- Enterprise: Figma düzenleyici başına aylık 75 ABD doları
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (780+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (590+ yorum)
4. Kişiliğimi Oluştur
MakeMyPersona, HubSpot tarafından işletmelerin ayrıntılı alıcı profilleri oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir tasarım odaklı düşünme aracıdır. Alıcı profilleri, ideal müşterinin kurgusal temsilidir ve işletmelerin hedef kitlesini daha iyi anlaması için gereklidir.
Ancak gerçek şu ki, MakeMyPersona, işletmelerin müşterilerin demografik özellikleri, faizleri, hedefleri ve sorunlu noktaları ile ilgili bir dizi soruyu yanıtlayarak ayrıntılı kişilik profilleri oluşturmasına olanak tanır. Ardından araç, müşterinin adı, yaşı, iş başlığı ve daha fazlasını içeren ayrıntılı bir kişilik raporu oluşturur.
Ayrıntılı kişilikler oluşturarak, işletmeler mesajlarını ve tekliflerini hedef kitlelerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. Bu, müşteri katılımının artması ve dönüşüm oranlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir.
Make My Persona'nın en iyi özellikleri
- Pazar araştırması ve kullanıcı odaklı tasarım için kullanıcı profili şablonları
- Özelleştirilebilir persona şablonları ve anketler
- Kişi oluşturma ve tasarım odaklı düşünme süreci için işbirliği araçları
- HubSpot'un kapsamlı pazarlama ve satış kaynaklarına erişim
- Kullanıcı testlerini desteklemek için sınırsız çevrimiçi persona
Kişiliğimi Oluşturun sınırlamaları
- Öncelikle bağımsız bir araç olduğu için, persona oluşturma dışında sınırlı işlevsellik
- Diğer persona oluşturma araçlarına kıyasla persona şablonlarının sınırlı özelleştirilebilirliği
- Her tasarım düşünme aşamasını destekleyecek tasarım proje yönetimi özellikleri eksik
Make My Persona fiyatlandırması
- Make My Persona ücretsiz bir araçtır
Make My Persona puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Optimizely
Optimizely, işletmelerin web sitelerinin içeriğini test edip optimize ederek maksimum etkiyi elde etmelerini sağlayan bir web sitesi optimizasyon platformudur. Platform, işletmelerin web sitelerinin içeriği hakkında veriye dayalı kararlar alabilmeleri için A/B testi, kişiselleştirme ve analiz için bir dizi araç sunar.
Optimizely ile işletmeler, başlıklardan resimlere, tüm açılış sayfalarına ve kullanıcı akışlarına kadar her şeyi test edebilir ve optimize edebilir. Platform bulut tabanlıdır, bu sayede internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir. Optimizely, web sitesi performansını iyileştirmek ve etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırmak için harika bir araçtır!
Optimizely'nin en iyi özellikleri
- Web sitesi ve uygulama optimizasyonu için A/B testi ve deneme platformu
- Deneyler oluşturmak ve dağıtmak için görsel düzenleyici
- Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri için kişiselleştirme araçları
- Kullanılabilirlik testleri için analitik ve raporlama özelliklerini deneyin
- Diğer analiz ve pazarlama araçlarıyla entegrasyon
Optimizely sınırlamaları
- Daha karmaşık deneyler için geliştiricilere güvenmek zorunda kalabilecek teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için sınırlı işlevsellik
- Diğer farklı tasarım odaklı düşünme araçlarına kıyasla küçük entegrasyon kütüphanesi
- Pahalı fiyatlandırma modeli, küçük işletmeler için erişilebilirliği azaltıyor
Optimizely fiyatlandırması
- Fiyatlandırma planı seçenekleri için Optimizely ile iletişime geçin
Optimizely puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: N/A
6. SessionLab
Sessionlab, etkili toplantılar ve atölye çalışmaları planlamak, organize etmek ve yürütmek için bir dizi özellik sunan web tabanlı bir tasarım odaklı düşünme aracıdır. Bu araç, takımların yenilikçi çözümler oluşturmasına ve etkinliklerin hazırlanması için harcanan zamanı azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Sessionlab'ın anahtar özelliklerinden biri, farklı türdeki toplantılar ve atölye çalışmaları için önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan kapsamlı kütüphanesidir. Bu şablonlar gündemler, alıştırmalar ve kolaylaştırma araçlarını içerir. Bunlar, etkinliğin ve takımın özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Sessionlab ayrıca katılımcı geri bildirimlerini yönetmek, toplantı notlarını yakalamak ve paylaşmak ve eylem öğelerini takip etmek için bir dizi araç sağlar.
SessionLab'ın en iyi özellikleri
- Tasarım odaklı düşünme süreci ve Agile metodolojileri için kolaylaştırma ve atölye planlama araçları
- Kullanıcı araştırma platformu oluşturmak için özelleştirilebilir gündem şablonları
- Takım tabanlı atölye planlaması için işbirliği araçları
- Ücretli planlarda gizli şablonlar
- Takım etkinliği genel bakış
SessionLab sınırlamaları
- Diğer atölye planlama araçlarına kıyasla gündem şablonlarının sınırlı özelleştirilebilirliği
- Atölye planlamasının ötesinde proje yönetimi için sınırlı işlevsellik
- Çevrimdışı işlevsellik yok
SessionLab fiyatlandırması
- Temel: Bir kullanıcı için ücretsiz
- Pro: Bir kullanıcı için aylık 15 ABD doları
- Takım: Beş kullanıcı için aylık 60 ABD doları
- İş: Beş kullanıcı için aylık 90 ABD doları
SessionLab puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (15+ yorum)
- Capterra: 5/5 (5+ yorum)
7. Stormboard
Stormboard, takımların fikir üretmesine ve bunları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Bu araç, gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır ve tasarım odaklı çözümler üzerinde çalışan uzaktaki takımlar için ideal bir çözümdür.
Stormboard, yapışkan notlar, sanal beyaz tahtalar ve çizim araçları dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. Araç ayrıca, takım üyelerinin en iyi fikirler için oy kullanmasına olanak tanıyan bir oylama sistemi ve takımların odaklanacakları en önemli fikirleri belirlemelerine yardımcı olan bir önceliklendirme özelliği de sunar.
Stormboard'un en iyi özellikleri
- Tasarım odaklı düşünme için dijital beyin fırtınası ve işbirliği aracı
- Uzaktan çalışan takımlar için gerçek zamanlı işbirliği ve oylama
- Diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon
- Hareket halindeyken işbirliği için mobil uygulama
- Verileri korumak ve gizliliği sağlamak için güvenlik özellikleri
Stormboard sınırlamaları
- Şablonları özelleştirme veya özel iş akışları oluşturma yeteneği sınırlıdır
- Beyin fırtınası ve fikir üretmenin ötesinde proje yönetimi için sınırlı işlevsellik
- Dijital beyin fırtınası araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
Stormboard fiyatlandırması
- Kişisel: Beş kişiden oluşan takımlar için bireysel kullanıma ücretsiz
- İş: Aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Stomboard ile iletişime geçin
Stormboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
8. Miro
Miro, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olan yapışkan notlar, çizimler, akış şemaları ve tel kafesler dahil olmak üzere bir dizi araç sunan çevrimiçi bir işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur. Miro ayrıca Slack, Jira ve Google Drive gibi diğer iş araçlarıyla da entegre olarak farklı platformlar arasında bilgi ve dosya paylaşımını kolaylaştırır.
Ayrıca, Miro, takımların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olacak şablonlar sunarak her proje için özelleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanıcı dostu arayüzü, sağlam özellikleri ve güçlü entegrasyonları ile Miro, etkili bir şekilde işbirliği yapmak isteyen tüm uzaktan çalışan takımlar için değerli bir araçtır.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Yapışkan notlar, resimler, zihin haritaları, videolar ve çizim özellikleri
- Beyin fırtınası ve tel kafes oluşturma için çeşitli şablonlar ve araçlar
- Uzaktaki takımlar için gerçek zamanlı işbirliği ve paylaşımlı alanlar
- Diğer proje yönetimi araçları ve uygulamalarıyla entegrasyon
- Görüntü, video ve diğer dosyaları yükleme ve paylaşma yeteneği
Miro sınırlamaları
- Derinlemesine bilgi merkezi oluşturmak için gerekli işlevsellikten yoksundur
- Küçük ajanslar için fiyatlar yüksek
- Sınırlı çevrimdışı işlevsellik
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $
- İş: Üye başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)
9. Mural
Mural, takımların fikirlerini oluşturmaları ve yinelemeleri için dijital bir çalışma alanı ve tasarım odaklı düşünme aracıdır. Platform, problem çözme, beyin fırtınası, haritalama ve görselleştirme dahil olmak üzere bir dizi tasarım odaklı düşünme aşamasını desteklemek için tasarlanmıştır. Mural, konumlarından bağımsız olarak takımların etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olacak bir dizi özellik ve araç sağlar.
Mural'ın tuval şablonları, takımlara farklı tasarım düşünme aşamalarına yapılandırılmış bir şekilde yaklaşma olanağı sunarken, çerçeveleri takımların birçok fikri düzenlemesine ve kalıpları belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca Mural, eskiz, açıklama ve yorum ekleme için bir dizi araç sunarak takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Yalnızca görüntüleme, düzenleme ve kolaylaştırıcı izinleri oluşturmak için esnek izinler
- İşbirliği oturumları için yüzlerce hazır şablon
- Ücretli planlarda gelişmiş entegrasyon özellikleri
- Beyaz tahtalar için kapsamlı dosya desteği
- Sonsuz ve yeniden boyutlandırılabilir tuval seçenekleri
Mural sınırlamaları
- Diğer tasarım odaklı düşünme süreç araçlarına kıyasla pahalı fiyat planları
- Etkileşimli grafikler, tablolar veya raporlar oluşturma seçeneği yoktur
- Video sohbet özelliği yok
Mural fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Team+: Üye başına aylık 9,99 $
- İş: Üye başına aylık 17,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Mural ile iletişime geçin
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
Miro ve Mural'ın beyaz tahta özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırın!
10. InVision
En iyi tasarım odaklı düşünme araçları listemizi tamamlayan son araç, tasarımcılar, ürün yöneticileri ve diğer paydaşların farklı türdeki projeler oluşturmak ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanabilecekleri bir dijital ürün tasarım platformu olan InVision. Kategorilere ve rol türlerine göre düzenlenmiş önceden oluşturulmuş şablonlar dahil olmak üzere tasarım sürecini basitleştiren bir dizi araç sunar.
Freehand özelliği ile takımlar, iş akışlarının her aşamasında herkesi aynı sayfada uyumlu hale getirebilir. Bu araç, takımların fikirleri kolayca tartışmasına, yorum bırakmasına ve geri bildirim sağlamasına olanak tanır; hem de tüm bunları görsel ve işbirliği içinde. Bu, yanlış anlaşılmaları en aza indirmeye, hataları azaltmaya ve karar alma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.
InVision'ın en iyi özellikleri
- Miro veya Mural beyaz tahtalarını doğrudan içe aktarmak için Beyaz Tahta İçe Aktarma özelliği
- Ücretsiz sürümde sınırsız sayıda halka açık ve gizli alan
- Etkileşimli bileşenler ve tepkiler
- Özelleştirilebilir akıllı iş akışları
- Görev yönetimi özellikleri
InVision sınırlamaları
- Diğer tasarım odaklı düşünme araçlarına kıyasla küçük entegrasyon kitaplığı
- Prototip için akış şeması veya site haritası oluşturma özelliği yok
- Takım yönetimi ve iş yükü yetenekleri eksik
InVision fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aktif kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için InVision ile iletişime geçin
InVision puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
ClickUp ile Tasarım Odaklı Düşünme Araç Seti Oluşturun
Tasarım odaklı düşünme araçları, her tasarım takımının araç setinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu araçlar, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, fikir üretmesine, prototip oluşturmasına ve fikirlerini sorunsuz bir şekilde yinelemesine yardımcı olur.
Ancak, tüm bu tasarım odaklı düşünme görevlerini tek bir yerde destekleyebilecek bir platform bulmak söz konusu olduğunda, ClickUp en iyi çözüm olarak öne çıkıyor.
ClickUp ile tel kafeslerinizi, prototiplerinizi ve tasarımlarınızı proje yönetimi iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilir, tasarım düşünme sürecinizi kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.
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