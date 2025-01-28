2025'in En İyi 14 Mural Alternatifi (Artıları, Eksileri ve İncelemeler)

İnovasyon her zaman oyunun adıdır. Her zaman işinizi yeterince iyi yapan, denenmiş ve gerçek araçlardan oluşan bir teknoloji yığınına sahip olsanız bile, bu muhtemelen alıştığınızdan daha güçlü yeni özellikler ve araçlar keşfetmek için alan olduğu anlamına gelir.
Proje yönetimi trendleri, yöntemleri ve araçları, sektördeki en son yeniliklere ayak uydurmak için sürekli gelişmektedir. Artık bu araçların avantajlarından yararlanmak için proje yöneticisi olmanıza gerek yok!
Bu, uzaktan çalışmanın ve eşzamansız iletişimin yükselişiyle birleştiğinde, görsel iletişim ve işbirliği yazılımlarının son birkaç yılda gerçekten yükselişe geçmesinin önünü açtı. En popülerlerinden biri Mural.
Popülerlik, bir ürünü araştırmak için yeterli bir neden olsa da, ücretli bir plana geçmeden veya hatta ürününüzü takımınıza tanıtmaya başlamadan önce daha fazla bilgiye ihtiyacınız vardır. İster pazardaki diğer beyaz tahtaları merak eden uzun süredir bir kullanıcı olun, ister bir işbirliği platformu arayan yeni bir kullanıcı olun, başlamak için bu yazımızdan başka bir yere bakmanıza gerek yok.
Ofis koltuğunuza rahatça oturun ve 14 Mural alternatifini, bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim.
Mural nedir?
Mural, takımların küçük zorluklardan karmaşık sorunlara kadar her şey için tasarımlar oluşturup çözümler üretmesi için bir görsel işbirliği platformudur. Bu dijital beyaz tahta, birden fazla katılımcıyı tek bir paylaşılan alana getirme ve işbirliği özellikleri sayesinde toplantıların kalitesini artırma becerisiyle dağıtılmış takımlar arasında popülerlik kazandı.
Mural kullanmanın sınırları
Mural, konuşmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, fikirleri resmetmek, diyagramlar çizmek ve sıfırdan zihin haritaları oluşturmak için boş ve sonsuz bir tuval sunarak yaratıcılığı geliştirir. Mural, güçlü bir görsel işbirliği aracı olmakla birlikte, proje ve görev yönetimi için vazgeçilmez araçlarınızın yerini almaz. Sanal toplantılarınızı bir üst seviyeye taşımak için mükemmeldir, ancak Mural, iş akışınıza doğrudan bağlanmadığı için fikirlerinizi takip etmek için kullanmak zordur.
Diyagramlar, süreç planlama ve genel gözetim için Mural'ı seviyoruz. Ancak fikirlerinizi hayata geçirmek için beyin fırtınanızı gerçeğe dönüştürmek üzere başka bir yazılıma ihtiyac ınız olacak.
Mural kullanıcılarının karşılaştığı bir diğer büyük dezavantaj ise fiyatıdır. Kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı veya özellikleri ne olursa olsun, Mural, iş akışınız için çok daha fazlasını yapabilen piyasadaki diğer benzer yazılımlara göre kullanıcı başına daha yüksek bir maliyetle gelir. Evet, Mural ücretsiz bir plan sunar, ancak ilk ücretli seçeneği kullanıcı başına 9,99 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır. Aylık olarak 12 $ ödersiniz. Bu noktada, 17,99 $'dan başlayan İş Planı'nı da düşünebilirsiniz.
Yine de, Mural'ın ücretsiz planı, sınırlı özellikleri, pano sayısı ve misafir sayısı nedeniyle bu sorunu çözmez.
Bu zorluklar, bazı kullanıcıların ihtiyaçlarını daha fazla hedefleyen ve onlara daha iyi hizmet veren görsel işbirliği yazılımı için Mural alternatifleri aramasına neden oluyor.
En iyi 14 Mural alternatifi ve rakibi
Takımınızın bir sonraki ve en yeni görsel işbirliği yazılımına karar vermeden önce, tüm ayrıntıları öğrenin. Sevdiğinizden emin olduğumuz 14 en iyi Mural alternatifinin listesine göz atın.
1. ClickUp
Beyaz tahta proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey içeren bir uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. İster tek başına çalışan bir girişimci, ister öğrenci veya büyük ölçekli bir kurumsal takımın parçası olun, ClickUp'ın özelleştirme yetenekleri iş yükünüzü yönetmek, proje güncellemelerini izlemek ve takımla iletişim kurmak için yeterince esnek ve güçlüdür.
Giderek artan yüksek fonksiyonlu özellikleriyle tanınan ClickUp, fikirleri gerçek zamanlı olarak eyleme geçirilebilir projelere dönüştüren işbirliğine dayalı bir ClickUp Beyaz Tahta aracıyla birlikte gelir.
Mural'ın sonsuz tuvaline benzer şekilde, ClickUp Beyaz Tahtalar da fikirlerinizi şekillendirmenize yardımcı olacak şablonlar, medya ve takım üyeleri ekleme seçeneği ile aynı görsel işbirliği gücünü sunar.
Ancak Mural'dan farklı olarak, ClickUp Beyaz Tahtalar dijital çalışma alanınızda bulunur ve projeleriniz, görevleriniz ve hedeflerinizle doğrudan bağlantılıdır — hatta halihazırda ilerlemekte olanlarla bile!
Buradaki anahtar nokta, ClickUp Beyaz Tahta ile daha fazlasını yapabileceğinizdir. Yerleşik AI görüntü oluşturucu ile özel görüntüler oluşturmak veya hassasiyet için sezgisel bir dokunmatik arayüz kullanmak gibi. 🙌🏾
Yüzlerce özellik, kapsamlı bir ücretsiz plan, şablonlar ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, Mural alternatifleri listesinde en rekabetçi ve uygun maliyetli seçenektir.
Anahtar ClickUp özellikleri
- Zihin Haritaları, Kanban benzeri Pano görünümü, Takvim ve Liste dahil olmak üzere ClickUp'ta işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla benzersiz yol
- Tekrarlayan görevleri azaltmak ve ClickUp Beyaz Tahtanızı her zaman güncel tutmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir otomasyon
- Beyin fırtınasından uygulamaya kadar görevleri oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve izlemek için entegre sohbet ve görev yönetimi
- Vizyonunuzu eskizlemek, çizmek ve oluşturmak için sezgisel bir dokunmatik arayüz
- Fikirlerinizi görsel olarak çekici konseptlere dönüştürmek için yerleşik AI Görüntü Oluşturucu
- ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı raporlama ve tüm proje ilerlemelerine genel bakış
- ClickUp Yerel zaman takibi özellikleri
✅ Artılar
- Şık ve kullanıcı dostu arayüz
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında bile yüzlerce güçlü proje yönetimi özelliği
- Diğer popüler iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- ClickUp Beyaz Tahtalar için özel olarak tasarlanmış şablonlar da dahil olmak üzere, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonların giderek büyüyen listesi
❌ Eksileri
- Çok fazla özelliği olduğu için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
- Mobil uygulamada henüz tablo görünümü yok
ClickUp fiyatlandırması
Zengin özelliklere sahip ücretsiz planının yanı sıra, ClickUp dört ek fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü Beyaz Tahta özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası
- Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası
- İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası
- Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
"Listeleri sever misiniz? Click-Up listeler yapar. Gantt grafikleri gibi, tamamdır. Kanban panoları? Evet. Takvimi veya bir tür zaman çizelgesini görmeniz mi gerekiyor? Evet. Zihin haritaları? Var. Beyaz tahtalar? Evet. Genel formlar? Tahmin ettiniz. Bunun yararlı olduğu nokta, hepsinin aynı temel verilere ilişkin görünümler olması, böylece herkes kendi tercihine göre çalışabilir. Otomasyonlar işlevseldir ve dahildir, bu da proje yönetimi için büyük bir artıdır. Güncellemeler sürekli yapılır, yeni özellikler ve entegrasyonlar eklenebilir/oylanabilir. " — Capterra tarafından doğrulanmış yorum
- G2: 4,7/5 (4.410+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.810+ yorum)
2. Miro
En iyi çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformu
Miro, zihin haritalama ve yapıcı beyin fırtınası oturumları için geliştirilmiş özelliklere sahip, gerçekten başarılı bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Takımların toplantılar, beyin fırtınası oturumları ve hatta çevik iş akışlarını yönetirken etkili bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır. Diğer kullanım örneklerinin yanı sıra fikir üretme, diyagram oluşturma, haritalama ve sunumlar gerçekleştirme için değerli bir araçtır.
Miro ile Jamboard'u karşılaştırın!
✅ Artılar
- @bahsetmeler ile yerleşik video ve sohbet özelliği
- Yüzlerce hazır şablon ve özel şablon, Miro beyaz tahtalarını farklı sektörlerdeki takımlar için çok yönlü hale getirir
- Sunum modu, sunum yapan kişinin beyaz tahtanın anahtar alanlarını yakınlaştırmasına ve diğerlerinin ilgisini canlı tutmasına olanak tanır
- ClickUp ile entegre!
❌ Eksileri
- Yerel zaman izleyici yok
- Sayısız özellik, deneyiminizi olağanüstü hale getirebilir
- Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler ve pahalı ücretli planlar
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz: sınırsız takım üyesi, üç düzenlenebilir pano, temel entegrasyonlar, hazır şablonlar, temel dikkat yönetimi
- Takım (üye başına aylık 8 $): sınırsız pano, sınırsız ziyaretçi, özel şablonlar, projeler ve gizli panolar
- İş (üye başına aylık 16 $): sınırsız misafir, akıllı diyagram oluşturma, SSO
- Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk, veri yönetimi, merkezi hesap planlama, yönetim ve içgörüler ve premium destek
Miro müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (3.610+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (670+ yorum)
Miro ve Mural karşılaştırma kılavuzumuza göz atın!
3. Lucidspark
Dijital beyaz tahtada iş akışları geliştirmek için en iyisi
Favori proje yönetimi platformlarınızın çoğuna benzer özelliklere sahip Lucidspark, takımların gerçek zamanlı olarak sanal olarak işbirliği yapmaları ve en iyi fikirlerini ortaya çıkarmaları için bir sanal beyaz tahtadır.
Diğer özelliklerin yanı sıra şablonlar, serbest çizim ve yapışkan notlar aracılığıyla fikirlerinizi panoya aktarmanıza yardımcı olur. Yardımlı gruplama, etiketler veya ayrılabilir panolar ile yeni fikirlerinizi düzenleyin, ardından iş akışları veya süreç belgeleri geliştirerek fikirlerinizi hayata geçirmeye başlayın.
✅ Artılar
- Diğerlerini panonuza çağırarak herkesi aynı anda aynı alana toplayın veya daha küçük gruplar halinde işbirliği yapmak için küçük gruplar panoları oluşturun
- Ekran paylaşım özelliği
- Dönüm noktası izleme ve pano içi sohbet gibi bazı popüler proje yönetimi özellikleri
- Yapışkan notlara tepki ekleme ve oyları sayma seçeneği
❌ Eksileri
- Çok sayıda gelişmiş beyin fırtınası özelliği var, ancak fikirlerinizi ilk aşamaların ötesine taşımak için Lucidspark'ı başka bir platformla entegre etmeniz gerekecek
- ClickUp ile entegre değildir
Lucidspark fiyatlandırması
- Ücretsiz: üç düzenlenebilir pano, temel işbirliği özellikleri, temel entegrasyonlar, emoji tepkileri, serbest çizim
- Bireysel (aylık 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla): fikirleri düzenlemek için sınırsız pano, etiket ve gruplama
- Takım (kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla): gelişmiş işbirliği özellikleri, oylama modu ve zamanlayıcı, temel yönetici kontrolleri
- Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): gelişmiş entegrasyonlar, gelişmiş yönetici kontrolleri, SSO
Lucidspark müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1.810+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (320+ yorum)
4. Stormboard
Çevrimiçi yapışkan notlar ve ilan panoları için en iyisi
Stormboard, takım üyelerinin bir araya gelip toplantılar düzenleyebildiği, projeler planlayabildiği ve neredeyse her yerden fikirlerini paylaşabildiği çevrimiçi bir sanal beyaz tahtadır.
Gerçek beyaz tahta tarzında, beyin fırtınası yapmak için harikadır, ancak eğlenceli bir dokunuşla, her panoya "fırtına" adını verir. Oldukça eğlenceli. 🙂
Stormboard'u dijital bir ilan tahtası gibi kullanarak toplantı, proje veya planınızla ilgili yapışkan notlar, resimler, bağlantılar, yorumlar veya metinler ekleyin. Bir fikir yayınlandığında, takım onu görebilir, yorumlayabilir ve oylayabilir! Karar vermeye yönelik gerçek bir işbirliği yaklaşımı. Ardından, tüm takımın aynı sayfada olması için güncellemeler ve yeni gelişmeler için panonuza geri dönün.
✅ Artılar
- Aralarından seçim yapabileceğiniz 200'den fazla şablon
- Navigasyon paneli ile işinize yakınlaştırın ve uzaklaştırın
- Klasörler ve görev öncelikleri gibi organizasyon özellikleri
- Mobil ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir
- Panonuzda Kanban gibi farklı görünümler oluşturma seçeneği
❌ Eksileri
- Platformun daha güçlü özelliklerine erişmek için ücretli plana geçmeniz gerekir
- Temel kullanımın ötesinde biraz öğrenme süreci gerektirebilir
Stormboard fiyatlandırması
- Kişisel: beş açık Storm, Storm başına beş kullanıcı, temel raporlama ve dışa aktarma, önceden hazırlanmış şablonlar, entegrasyonlar
- Başlangıç (kullanıcı başına aylık 5 $): sınırsız açık Storm, beş görüntüleyici, temel raporlama ve dışa aktarma, önceden hazırlanmış ve özel şablonlar,
- İş (kullanıcı başına aylık 10 $): sınırsız açık fırtına, 10 Fırtına görüntüleyici, gelişmiş raporlama, klasörler, veri içe aktarma
- Enterprise (kullanıcı başına aylık 16,67 $): SSO, öncelikli destek, fatura faturalama, özel şartlar ve hizmetler, çevik entegrasyonlar, sınırsız görüntüleyici
Stormboard müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
5. Whimsical
Zihin haritalama için en iyisi
Whimsical, dijital tuvalini neredeyse her kullanım durumuna uygun beş anahtar biçime ayırır: akış şemaları, zihin haritaları, balık kılçığı grafikleri, belgeler, tel kafesler ve projeler. Bu biçimleri beyaz tahtanızın üzerine yerleştirebileceğiniz şablonlar olarak düşünün ve buradan yola çıkarak çalışmaya başlayın.
Whimsical, sezgisel ve çekici bir kullanıcı arayüzü ve renk şeması ile stil oluşturmaya daha az zaman harcamanızı ve fikirlerinizi anında sunuma hazır hale getirmenizi amaçlamaktadır. Projeler söz konusu olduğunda, Whimsical, tuval üzerinde basit veya hatta karmaşık Kanban panoları oluşturmanıza yardımcı olabilir.
✅ Artılar
- UI, hızlı hareket etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır
- Beyaz tahtaların beş anahtar kullanımına odaklanarak bu özellikleri daha odaklı ve güçlü hale getirir
- Canva benzeri tel kafes oluşturma özellikleri
❌ Eksileri
- Beş biçim, beyaz tahtalarını daha az yapılandırılmış projeler için kullanmak isteyenler için sınırlayıcı olabilir
- Açıkçası, bu beyaz tahta yazılımı yeni başlayanlar için değil, deneyimli beyaz tahta proje yöneticileri veya ürün takımları içindir
Tuhaf fiyatlandırma
- Başlangıç (Ücretsiz): sınırsız üye, dosya veya klasör başına on misafir, gerçek zamanlı işbirliği, iki faktörlü kimlik doğrulama
- Pro (düzenleyici başına aylık 10 $): dosya veya klasör başına ondan fazla misafir, öncelikli destek, sınırsız ücretsiz görüntüleyici
- Organizasyon (kullanıcı başına aylık 20 $): SSO, takımlar, özel sözleşmeler ve daha fazlası
Özel müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
6. Conceptboard
Çevik iş akışları oluşturmak için en iyisi
Conceptboard dijital beyaz tahtalar, birbirinin üzerine yerleştirebileceğiniz şablonlar ve çoklu işbirliği özellikleriyle fikirlerinizi yapılandırmayı amaçlar. Yorum yapın, şekiller ekleyin, @bahsetmeler kullanın, yapışkan notlar oluşturun ve hatta panonuzda serbest el çizimleri yapın; basit maketlerden çevik iş akışlarına kadar neredeyse her şeyi oluşturun.
Ayrıca, popüler sunum modu ve ekran paylaşım araçları, beyin fırtınası sürecine gerçek zamanlı olarak işbirliği ve uyum getirir.
✅ Artılar
- Birden fazla beyaz tahtayı yönetmek için klasörler
- Medya dosyalarını yükleyin ve PDF'lere doğrudan panonuzda açıklama ekleyin
- Dışa aktarım yoluyla veya şifre korumalı bir bağlantı aracılığıyla iç ve dış işbirlikçilerle pano paylaşımı
❌ Eksileri
- Yapışkan notları biçimlendirmek için sınırlı metin düzenleme özellikleri
- Projeyi ilk aşamalarının ötesinde yönetmek için gerekli özelliklerin eksikliği
Conceptboard fiyatlandırması
- Ücretsiz: sınırsız pano, bir takım üyesi, 100 nesne, şablon kitaplığı, temel entegrasyonlar, 500 MB dosya depolama
- Premium (kullanıcı başına aylık 6 $): 10'dan az takım üyesi, sınırsız nesne, proje, pano başına 50'den fazla katılımcı, ses ve video paylaşımı, 20 GB dosya depolama
- İş (kullanıcı başına aylık 9,50 $): 10+ takım üyesi, 75 pano katılımcısı, 1 TB dosya depolama
- Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin, minimum 250 lisans): tüm özellikler ve özel sınırlı dosya depolama
Conceptboard müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
7. InVision Freehand
Beyin fırtınası için en iyisi
InVision Freehand, şirketin ürün paketinde yer alan dijital beyaz tahta aracıdır. Metin, diyagram, çizim ve grafikler gibi araçlarla fikirlerinizi ifade ederek planlama, beyin fırtınası ve ortak çalışma yapabilirsiniz.
InVision Freehand son derece görseldir ve zihin haritalama, organizasyon şemaları hazırlama, zihin haritalama ve maket çizim için kullanılabilir.
✅ Artılar
- Basit kullanıcı deneyimi
- Kolayca oluşturulabilen ve tekrarlanabilen tel kafesler
- Şablonlar ve entegrasyonlar, InVision beyaz tahtalarını farklı sektörlerdeki takımlar için daha değerli hale getirir
- Her fiyat planıyla tüm temel özelliklere erişebilirsiniz, ücretsiz sürümde bile
❌ Eksileri
- Sınırlı entegrasyonlar ve ClickUp ile entegre olmuyor
- Beyaz tahtanıza daha fazla fikir ve katkıcı eklendikçe karmaşık projeleri yönetmekte zorluk çekiyorsunuz
InVision Freehand fiyatlandırması
- Ücretsiz: 100 kullanıcıya kadar, üç serbest çizim, sınırsız genel ve gizli alan, tüm temel özellikler ve platform entegrasyonları
- Pro (kullanıcı başına aylık 4 $): 200 kullanıcıya kadar, sınırsız serbest çizim
- Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): kullanıcı sınırı olmayan koltuk başına fiyatlandırma, gelişmiş takım yönetimi ve güvenlik
InVision Freehand müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
8. Microsoft Beyaz Tahta
Microsoft kullanıcıları için en iyisi
Microsoft Whiteboard, Microsoft 365'in bir parçası olan popüler Mural alternatiflerinden bir diğeridir, bu nedenle şirketiniz zaten Teams veya OneNote kullanıyorsa, muhtemelen bu uygulamaya erişiminiz vardır. Daha büyük bir ürün paketinin parçası olan Microsoft Whiteboards, diğer Microsoft araçlarında depolanan işlerle kolayca uyum sağlar ve diğer önde gelen markalardan tanıdığımız birçok standart dijital beyaz tahta özelliğini geliştirmek için kullanılabilir.
✅ Microsoft Beyaz Tahta artıları
- Web tarayıcınızda veya Windows uygulamasında uygulamaya giriş yaparak beyaz tahtanıza her yerden erişin
- Beyaz tahtanızı diğer Microsoft ürünleriyle birlikte kullanarak fikirlerinizi iş süreçlerinize bağlayın
❌ Microsoft Beyaz Tahta eksileri
- Etkili proje yönetimi için beyaz tahtanızdan en iyi şekilde yararlanmak için başka ürünlere mi ihtiyacınız var?
- Sınırlı görsel özellikler, beyaz tahtanızı tamamen özelleştirmenizi zorlaştırır
Microsoft Beyaz Tahta değerlendirmeleri
Microsoft Beyaz Tahta, MS 365'in bir parçasıdır ve iletişim kurduğunuzda özel fiyatlandırma veya altı fiyat planı sunar.
Kişisel kullanım için:
- Microsoft 365 Personal (bir kişi için aylık 6,99 $): 1 TB bulut depolama, reklamsız e-posta, Microsoft Düzenleyici
- Microsoft 365 Aile (6 kişiye kadar aylık 9,99 $): AI destekli yaratıcı araçlar, OneDrive gelişmiş güvenlik
İş kullanımı için:
- Microsoft 365 Business Basic (aylık 5 $/kullanıcı): Office uygulamalarının web ve mobil sürümleri, e-posta koruması, geri bildirim için Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Standard (aylık 12,50 $/kullanıcı): 1.000'den fazla gizlilik denetimi, 50 GB e-posta kutusu, premium Office uygulamaları
- Microsoft 365 Business Premium (aylık 20 $/kullanıcı): Microsoft Bookings, 1 TB OneDrive depolama
- Microsoft 365 Uygulamaları (aylık 8,25 $/kullanıcı): yalnızca premium Office Suite uygulamaları, gerçek zamanlı ortak yazma, PC veya Mac'te dosya senkronizasyonu içerir
Microsoft Beyaz Tahta müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)
Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini inceleyin!
9. Sketchboard
Çizim ve diyagram oluşturma için en iyisi
Bu dijital beyaz tahta-eskiz defteri melezi, ürün takımları düşünülerek tasarlanmıştır. Tuval ile izlenebilir görevler veya hedefler arasında bağlantı olmamasına rağmen, diyagram oluşturma bu uygulamanın en önemli özelliğidir.
✅ Artılar
- Sketchboard, serbest çizimi teşvik etmek için görünüşe değil fikirlere odaklanır
- Çizimleriniz için şablon olarak düşünebileceğiniz 400'den fazla eskiz benzeri şekil içerir
- Hızlı tempolu ortamlarda çalışan ve sürekli geri bildirim ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar için tasarlanmıştır
❌ Eksileri
- Diyagramlar, eskizler ve tasarımların ötesinde, Sketchboard, pano dışında takımınızla bağlantı kurmak için aynı özellikleri sunmaz
- Şablon merkezi yok
- Ücretsiz plan yok
Sketchboard fiyatlandırması
- Solo (aylık 8 $): bir gizli takım, sınırsız pano, PDF ve SVG dışa aktarma, 1 GB depolama
- Takım (kullanıcı başına aylık 7 $): pano şifre paylaşımı, takım yorumları, Slack entegrasyonu
- İş (kullanıcı başına aylık 9 $): sınırsız gizli takım, SSO, takım yönetimi, takım erişim hakları
- Enterprise (özel fiyat): özel ihtiyaçları olan 25 kişiden fazla takımlar için
Sketchboard müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4/5 (1 yorum)
10. LiveBoard
Eğitim takımları için en iyisi
LiveBoard, çevrimiçi eğitimle ilgili kullanım durumlarına odaklanan bir dijital beyaz tahtadır. Yine de, paylaşım ve işbirliği özellikleri genel toplantı yönetimi, diyagram oluşturma, sunum ve planlama amaçları için hala yararlı olabilir.
✅ Artılar
- Panonuzdaki katılımcılara testler oluşturun ve gönderin
- Farklı cihazlarda panoya eklemek için mobil uyumlu
- Sunumları panonuzda kaydedin ve daha sonra paylaşın
❌ Eksileri
- Eğitim ve özel derslerin ötesinde profesyonel takımlara uyarlarken biraz yaratıcılık kullanmanız gerekecektir
- Proje yönetimi özelliği yok
- On kişiden fazla kişiyle işbirliği yapmayı planlıyorsanız, özel bir plana ihtiyacınız olacaktır
LiveBoard fiyatlandırması
- Sınırlı (ücretsiz): en fazla beş pano, en fazla beş kayıt, oturum başına bir öğrenci, herkese açık bağlantı paylaşımı
- Bireysel (aylık 7,49 $): sınırsız pano, paylaşım ve kayıt, sesli ve görüntülü arama, grup yönetimi
- Küçük Grup (aylık 14,99 $): en fazla dört öğrenci, etkileşimli testler, öğrencilerin etkileşim kontrolü
- Büyük Grup (aylık 22,49 $): en fazla on öğrenci, öğrencilerin varlık izleme
LiveBoard müşteri değerlendirmeleri
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: Yok
11. Bluescape
Sunumlar ve video sohbetler için en iyisi
Bluescape, bu yazıda çok iyi tanıdığınız beyaz tahta, video sohbet ve sunum yazılımı kombinasyonudur. Birçok Mural alternatifi gibi, içerik, medya ve çizimleri sonsuz bir tuval üzerinde paylaşmanıza ve ardından toplantılarda yüz yüze veya evden sunmanıza, açıklama eklemenize ve eklemeler yapmanıza olanak tanır.
✅ Artılar
- Beyaz tahtanızda ivme kazanmanıza yardımcı olacak 200'den fazla özelleştirilebilir şablon
- Görüntüleri, şekilleri ve pdf'leri diğer medya öğeleri arasında sürükleyip bırakın
- Beyaz tahtanız aynı zamanda toplantı odanız görevi de görür
❌ Eksileri
- Beyaz tahtanızı iş akışınıza doğrudan bağlamaz
- Beyin fırtınası ve toplantı yönetiminin ötesinde, fikirlerinizi hayata geçirmek için görev yönetimi veya oluşturma özellikleri yoktur
Bluescape fiyatlandırması
- Ücretsiz: üç çalışma alanı, sınırsız sesli ve video görüşme, 100 MB depolama, medya yükleme, önceden hazırlanmış şablonlar
- Takım (kullanıcı başına aylık 10 $): sınırsız çalışma alanı, 100 kişiye kadar video toplantıları düzenleme, 100 GB depolama, çoklu kiracı barındırma
- İş (kullanıcı başına aylık 20 $): 150 kişiye kadar video toplantıları, 200 GB depolama, özel şablonlar
- Enterprise (fiyat teklifi için iletişime geçin): 250 kişiye kadar video toplantıları, SSO, gizli bulut, gelişmiş destek, ek entegrasyonlar
Bluescape müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)
12. Weje
Kanban panosu kullanıcıları için en iyisi
Dürüst olmak gerekirse, hepimiz muhtemelen ouija'nın gerçekten böyle yazıldığını düşünmüştük. 😅
Weje, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik uygun fiyatlı bir çevrimiçi beyaz tahtadır, ancak tasarımcılar, pazarlamacılar ve toplantı yönetimi için de bir dizi başka kullanım alanı sunar.
Beyaz tahta, mood board, yapışkan notlar ve Kanban panoları oluşturmak en çok kullanılan özellikleridir, ancak panoyu canlı imleçler üzerinde diğer kullanıcılarla fikir paylaşmak için de kullanabilirsiniz. Yeni bir pano oluşturup kullanıcıları davet etmek ve kullanmaya başlamak yeterlidir. Dijital beyaz tahtaları ilk kez kullanıyorsanız ve hemen başlamak istiyorsanız, Weje'nin bir başka büyük avantajı ücretsiz olması ve ücretli planlarının nispeten ucuz olmasıdır.
✅ Artılar
- Kurulumu kolay
- Özellikle öğretmenler için uygun fiyatlı bir dijital beyaz tahta çözümü sunar
❌ Eksileri
- Birçok sunum ve proje yönetimi özelliğinden yoksun
- Sınırlı ücretsiz sürüm — sesli sohbet gibi işbirliği özellikleri için iş planlarına yükseltmeniz gerekecektir
- Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon
Weje fiyatlandırma
- Ücretsiz: Sınırsız pano, iki ortak düzenleyici, her dosya yüklemesi için 10 MB sınır
- Kişisel (kullanıcı başına aylık 4 $): dört ortak düzenleyici, her dosya yüklemesi için 100 MB sınır
- İş (kullanıcı başına aylık 7 $): Sınırsız pano, ortak düzenleyiciler, dosya yüklemeleri, takım üyeleri ve sesli sohbet
Weje müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
13. WebBoard
En iyi basit beyaz tahta
Microsoft Paint'in keyfini günümüzün işbirliği ve sunum özellikleriyle birleştirmek istiyorsanız, WebBoard tam size göre bir araç. Ayda sadece iki fincan kahveye mal olduğunu iddia eden bu dijital beyaz tahta, fikirlerinizi çizmek, dağıtılmış bir takımla beyin fırtınası yapmak ve panonuzu sunmak için çok uygundur.
Kullanıcı arayüzü piyasadaki diğer benzer araçlar kadar renkli veya şık olmasa da, WebBoard dokunmatik ekranlı veya fareye sahip herhangi bir cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir ve takım arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olacak öğretmen modu, ekran paylaşımı ve video sohbet gibi özellikler sunar.
✅ Artıları
- Temel düzeyde kullanmaya başlamak çok kolay
- İşbirliği ve sunum özellikleri
- Panonuzdaki belirli alanları yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz
❌ Eksileri
- Projeleri yönetmek zor
- Sınırlı ücretsiz plan ve gömme özelliği için en yüksek ücretli plana sahip olmanız gerekir
- Henüz takım planları sunulmamıştır
- Beyaz tahtadaki fikirlerinizi hayata geçiremezsiniz
- Çizim ve yaratıcı özelliklerinin çoğu oldukça basittir
WebBoard fiyatlandırması
WebBoard fiyatları Euro cinsindendir, bu nedenle bu sayılar yayın tarihi itibariyle geçerli döviz kuruna göre hesaplanmıştır.
- Ücretsiz: temel araçlar, yalnızca genel panolar, panoda tek sayfa, sesli ve görüntülü sohbet, üç pano
- Temel Aylık (ayda 5,36 $): gelişmiş araçlar, panoda sınırsız sayfa, gizli ve genel panolar, ek depolama alanı
- Premium Aylık (aylık 10,72 $): Bir pano odasında 25 kullanıcı, takvim erişimi, pano gömme
WebBoard müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
14. Webex Uygulaması
Dağıtılmış takımlar için en iyisi
Webex, işbirliğine dayalı ve farklı kullanım durumları için tasarlanmış birden fazla üründen oluşan bir koleksiyondur. Bir proje yönetimi platformundan çok bir video veya telefon konferans aracı olan Webex, dağıtılmış takımların arama, toplantı ve mesajlaşma araçlarıyla toplantılar sırasında bağlantıda hissetmelerini sağlar. Hibrit takım çözümleri için Webex, kurumsal düzeyde karşılık gelen bir web uygulamasına sahip fiziksel bir beyaz tahta da dahil olmak üzere çeşitli ofis araçları sunar.
✅ Artılar
- Gelişmiş toplantı yönetimi özellikleri
- Hibrit takımlar için çeşitli çözümler sunar
- Bazı not alma otomasyonları
- Diğer uygulamalarla değerli entegrasyonlar
❌ Eksileri
- Proje yönetimi aracından çok bir iletişim aracıdır
- Sadece evden çalışan veya dağıtılmış takımlar için, anlamlı bir işbirliği için diğer araçlara güvenmeniz gerekecektir
- Beyaz tahta web uygulaması gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Ücretli planları oldukça pahalıdır
Webex Uygulaması fiyatlandırması
- Suite-Basic (ücretsiz): 100 kişiye kadar HD toplantılar, ekran paylaşımı ve kişisel oda
- Suite-Business (lisans başına aylık 25 $): video konferans ve toplantı, telefon sistemi özellikleri
- Meet Plan (lisans başına aylık 13,50 $): 200'e kadar toplantı katılımcısı, kayıtlar, küçük grup odaları, sanal arka planlar, kapalı altyazılar
- Arama Planı (lisans başına aylık 17 $): lisans başına bulut tabanlı telefon numarası ve uzantılarla birlikte sunulan premium arama özellikleri
- Enterprise Planı (özel plan ve fiyatlandırma): Tüm özelliklere erişim
Webex Uygulaması müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (14.010+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (6.270+ yorum)
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Mural alternatifleriyle beyaz tahta kullanmaya başlayın
Her ürünün benzersiz değerini araştırmadan, tüm işbirliği yazılımlarının aynı olduğunu varsaymak kolaydır. Bu yazıda bir şey öğrendiyseniz, bunun böyle olmadığını anlamış olmanızı umuyorum.
Her yazılım arasındaki nüanslar, benzersiz kullanım senaryolarına hizmet veren şirketler için farkı yaratan unsurlardır.
Çoklu entegrasyonlar, uygulama içi sohbet, yorumlama, gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım özellikleri, toplantılarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen dağıtılmış ekipler için son derece önemlidir. Mural gibi dijital beyaz tahtalar bu özellikleri desteklemek ve işbirliğini kolaylaştırmak için harika bir araç olsa da, planlarını ifade etmek için bir tuvalden daha fazlasına ihtiyaç duyan ekipler için hala sınırlayıcı bir çözümdür.
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