2025'in En İyi 14 Mural Alternatifi (Artıları, Eksileri ve İncelemeler)

İnovasyon her zaman oyunun adıdır. Her zaman işinizi yeterince iyi yapan, denenmiş ve gerçek araçlardan oluşan bir teknoloji yığınına sahip olsanız bile, bu muhtemelen alıştığınızdan daha güçlü yeni özellikler ve araçlar keşfetmek için alan olduğu anlamına gelir.

Proje yönetimi trendleri, yöntemleri ve araçları, sektördeki en son yeniliklere ayak uydurmak için sürekli gelişmektedir. Artık bu araçların avantajlarından yararlanmak için proje yöneticisi olmanıza gerek yok!

Bu, uzaktan çalışmanın ve eşzamansız iletişimin yükselişiyle birleştiğinde, görsel iletişim ve işbirliği yazılımlarının son birkaç yılda gerçekten yükselişe geçmesinin önünü açtı. En popülerlerinden biri Mural.

Popülerlik, bir ürünü araştırmak için yeterli bir neden olsa da, ücretli bir plana geçmeden veya hatta ürününüzü takımınıza tanıtmaya başlamadan önce daha fazla bilgiye ihtiyacınız vardır. İster pazardaki diğer beyaz tahtaları merak eden uzun süredir bir kullanıcı olun, ister bir işbirliği platformu arayan yeni bir kullanıcı olun, başlamak için bu yazımızdan başka bir yere bakmanıza gerek yok.

Ofis koltuğunuza rahatça oturun ve 14 Mural alternatifini, bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim.

Mural nedir?

via Mural

Mural, takımların küçük zorluklardan karmaşık sorunlara kadar her şey için tasarımlar oluşturup çözümler üretmesi için bir görsel işbirliği platformudur. Bu dijital beyaz tahta, birden fazla katılımcıyı tek bir paylaşılan alana getirme ve işbirliği özellikleri sayesinde toplantıların kalitesini artırma becerisiyle dağıtılmış takımlar arasında popülerlik kazandı.

Mural kullanmanın sınırları

Mural, konuşmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, fikirleri resmetmek, diyagramlar çizmek ve sıfırdan zihin haritaları oluşturmak için boş ve sonsuz bir tuval sunarak yaratıcılığı geliştirir. Mural, güçlü bir görsel işbirliği aracı olmakla birlikte, proje ve görev yönetimi için vazgeçilmez araçlarınızın yerini almaz. Sanal toplantılarınızı bir üst seviyeye taşımak için mükemmeldir, ancak Mural, iş akışınıza doğrudan bağlanmadığı için fikirlerinizi takip etmek için kullanmak zordur.

Diyagramlar, süreç planlama ve genel gözetim için Mural'ı seviyoruz. Ancak fikirlerinizi hayata geçirmek için beyin fırtınanızı gerçeğe dönüştürmek üzere başka bir yazılıma ihtiyac ınız olacak.

Mural kullanıcılarının karşılaştığı bir diğer büyük dezavantaj ise fiyatıdır. Kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı veya özellikleri ne olursa olsun, Mural, iş akışınız için çok daha fazlasını yapabilen piyasadaki diğer benzer yazılımlara göre kullanıcı başına daha yüksek bir maliyetle gelir. Evet, Mural ücretsiz bir plan sunar, ancak ilk ücretli seçeneği kullanıcı başına 9,99 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır. Aylık olarak 12 $ ödersiniz. Bu noktada, 17,99 $'dan başlayan İş Planı'nı da düşünebilirsiniz.

Yine de, Mural'ın ücretsiz planı, sınırlı özellikleri, pano sayısı ve misafir sayısı nedeniyle bu sorunu çözmez.

Bu zorluklar, bazı kullanıcıların ihtiyaçlarını daha fazla hedefleyen ve onlara daha iyi hizmet veren görsel işbirliği yazılımı için Mural alternatifleri aramasına neden oluyor.

En iyi 14 Mural alternatifi ve rakibi

Takımınızın bir sonraki ve en yeni görsel işbirliği yazılımına karar vermeden önce, tüm ayrıntıları öğrenin. Sevdiğinizden emin olduğumuz 14 en iyi Mural alternatifinin listesine göz atın.

1. ClickUp

Beyaz tahta proje yönetimi için en iyisi

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin! ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve fikirler ve iş akışları üzerinde işbirliği yapın

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey içeren bir uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. İster tek başına çalışan bir girişimci, ister öğrenci veya büyük ölçekli bir kurumsal takımın parçası olun, ClickUp'ın özelleştirme yetenekleri iş yükünüzü yönetmek, proje güncellemelerini izlemek ve takımla iletişim kurmak için yeterince esnek ve güçlüdür.

Giderek artan yüksek fonksiyonlu özellikleriyle tanınan ClickUp, fikirleri gerçek zamanlı olarak eyleme geçirilebilir projelere dönüştüren işbirliğine dayalı bir ClickUp Beyaz Tahta aracıyla birlikte gelir.

Mural'ın sonsuz tuvaline benzer şekilde, ClickUp Beyaz Tahtalar da fikirlerinizi şekillendirmenize yardımcı olacak şablonlar, medya ve takım üyeleri ekleme seçeneği ile aynı görsel işbirliği gücünü sunar.

Ancak Mural'dan farklı olarak, ClickUp Beyaz Tahtalar dijital çalışma alanınızda bulunur ve projeleriniz, görevleriniz ve hedeflerinizle doğrudan bağlantılıdır — hatta halihazırda ilerlemekte olanlarla bile!

Herhangi bir şekli eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün veya doğrudan ClickUp Beyaz Tahtanıza bağlayarak fikirlerinizi anında hayata geçirmeye başlayın

Buradaki anahtar nokta, ClickUp Beyaz Tahta ile daha fazlasını yapabileceğinizdir. Yerleşik AI görüntü oluşturucu ile özel görüntüler oluşturmak veya hassasiyet için sezgisel bir dokunmatik arayüz kullanmak gibi. 🙌🏾

Yüzlerce özellik, kapsamlı bir ücretsiz plan, şablonlar ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, Mural alternatifleri listesinde en rekabetçi ve uygun maliyetli seçenektir.

Anahtar ClickUp özellikleri

Zihin Haritaları, Kanban benzeri Pano görünümü, Takvim ve Liste dahil olmak üzere ClickUp'ta işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla benzersiz yol

Tekrarlayan görevleri azaltmak ve ClickUp Beyaz Tahtanızı her zaman güncel tutmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir otomasyon

Beyin fırtınasından uygulamaya kadar görevleri oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve izlemek için entegre sohbet ve görev yönetimi

Vizyonunuzu eskizlemek, çizmek ve oluşturmak için sezgisel bir dokunmatik arayüz

Fikirlerinizi görsel olarak çekici konseptlere dönüştürmek için yerleşik AI Görüntü Oluşturucu

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı raporlama ve tüm proje ilerlemelerine genel bakış

ClickUp Yerel zaman takibi özellikleri

✅ Artılar

Şık ve kullanıcı dostu arayüz

Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında bile yüzlerce güçlü proje yönetimi özelliği

Diğer popüler iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon

ClickUp Beyaz Tahtalar için özel olarak tasarlanmış şablonlar da dahil olmak üzere, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonların giderek büyüyen listesi

❌ Eksileri

Çok fazla özelliği olduğu için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Mobil uygulamada henüz tablo görünümü yok

ClickUp fiyatlandırması

Zengin özelliklere sahip ücretsiz planının yanı sıra, ClickUp dört ek fiyatlandırma seçeneği sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü Beyaz Tahta özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası

İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası

Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi : Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

"Listeleri sever misiniz? Click-Up listeler yapar. Gantt grafikleri gibi, tamamdır. Kanban panoları? Evet. Takvimi veya bir tür zaman çizelgesini görmeniz mi gerekiyor? Evet. Zihin haritaları? Var. Beyaz tahtalar? Evet. Genel formlar? Tahmin ettiniz. Bunun yararlı olduğu nokta, hepsinin aynı temel verilere ilişkin görünümler olması, böylece herkes kendi tercihine göre çalışabilir. Otomasyonlar işlevseldir ve dahildir, bu da proje yönetimi için büyük bir artıdır. Güncellemeler sürekli yapılır, yeni özellikler ve entegrasyonlar eklenebilir/oylanabilir. " — Capterra tarafından doğrulanmış yorum

G2: 4,7/5 (4.410+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.810+ yorum)

2. Miro

En iyi çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformu

via Miro

Miro, zihin haritalama ve yapıcı beyin fırtınası oturumları için geliştirilmiş özelliklere sahip, gerçekten başarılı bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Takımların toplantılar, beyin fırtınası oturumları ve hatta çevik iş akışlarını yönetirken etkili bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır. Diğer kullanım örneklerinin yanı sıra fikir üretme, diyagram oluşturma, haritalama ve sunumlar gerçekleştirme için değerli bir araçtır.

Miro ile Jamboard'u karşılaştırın!

✅ Artılar

@bahsetmeler ile yerleşik video ve sohbet özelliği

Yüzlerce hazır şablon ve özel şablon, Miro beyaz tahtalarını farklı sektörlerdeki takımlar için çok yönlü hale getirir

Sunum modu, sunum yapan kişinin beyaz tahtanın anahtar alanlarını yakınlaştırmasına ve diğerlerinin ilgisini canlı tutmasına olanak tanır

ClickUp ile entegre!

❌ Eksileri

Yerel zaman izleyici yok

Sayısız özellik, deneyiminizi olağanüstü hale getirebilir

Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler ve pahalı ücretli planlar

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz: sınırsız takım üyesi, üç düzenlenebilir pano, temel entegrasyonlar, hazır şablonlar, temel dikkat yönetimi

Takım (üye başına aylık 8 $): sınırsız pano, sınırsız ziyaretçi, özel şablonlar, projeler ve gizli panolar

İş (üye başına aylık 16 $): sınırsız misafir, akıllı diyagram oluşturma, SSO

Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk, veri yönetimi, merkezi kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk, veri yönetimi, merkezi hesap planlama , yönetim ve içgörüler ve premium destek

Miro müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (3.610+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (670+ yorum)

Miro ve Mural karşılaştırma kılavuzumuza göz atın!

3. Lucidspark

Dijital beyaz tahtada iş akışları geliştirmek için en iyisi

via Lucidspark

Favori proje yönetimi platformlarınızın çoğuna benzer özelliklere sahip Lucidspark, takımların gerçek zamanlı olarak sanal olarak işbirliği yapmaları ve en iyi fikirlerini ortaya çıkarmaları için bir sanal beyaz tahtadır.

Diğer özelliklerin yanı sıra şablonlar, serbest çizim ve yapışkan notlar aracılığıyla fikirlerinizi panoya aktarmanıza yardımcı olur. Yardımlı gruplama, etiketler veya ayrılabilir panolar ile yeni fikirlerinizi düzenleyin, ardından iş akışları veya süreç belgeleri geliştirerek fikirlerinizi hayata geçirmeye başlayın.

✅ Artılar

Diğerlerini panonuza çağırarak herkesi aynı anda aynı alana toplayın veya daha küçük gruplar halinde işbirliği yapmak için küçük gruplar panoları oluşturun

Ekran paylaşım özelliği

Dönüm noktası izleme ve pano içi sohbet gibi bazı popüler proje yönetimi özellikleri

Yapışkan notlara tepki ekleme ve oyları sayma seçeneği

❌ Eksileri

Çok sayıda gelişmiş beyin fırtınası özelliği var, ancak fikirlerinizi ilk aşamaların ötesine taşımak için Lucidspark'ı başka bir platformla entegre etmeniz gerekecek

ClickUp ile entegre değildir

Lucidspark fiyatlandırması

Ücretsiz: üç düzenlenebilir pano, temel işbirliği özellikleri, temel entegrasyonlar, emoji tepkileri, serbest çizim

Bireysel (aylık 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla): fikirleri düzenlemek için sınırsız pano, etiket ve gruplama

Takım (kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla): gelişmiş işbirliği özellikleri, oylama modu ve zamanlayıcı, temel yönetici kontrolleri

Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): gelişmiş entegrasyonlar, gelişmiş yönetici kontrolleri, SSO

Lucidspark müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (1.810+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (320+ yorum)

4. Stormboard

Çevrimiçi yapışkan notlar ve ilan panoları için en iyisi

stormboard aracılığıyla

Stormboard, takım üyelerinin bir araya gelip toplantılar düzenleyebildiği, projeler planlayabildiği ve neredeyse her yerden fikirlerini paylaşabildiği çevrimiçi bir sanal beyaz tahtadır.

Gerçek beyaz tahta tarzında, beyin fırtınası yapmak için harikadır, ancak eğlenceli bir dokunuşla, her panoya "fırtına" adını verir. Oldukça eğlenceli. 🙂

Stormboard'u dijital bir ilan tahtası gibi kullanarak toplantı, proje veya planınızla ilgili yapışkan notlar, resimler, bağlantılar, yorumlar veya metinler ekleyin. Bir fikir yayınlandığında, takım onu görebilir, yorumlayabilir ve oylayabilir! Karar vermeye yönelik gerçek bir işbirliği yaklaşımı. Ardından, tüm takımın aynı sayfada olması için güncellemeler ve yeni gelişmeler için panonuza geri dönün.

✅ Artılar

Aralarından seçim yapabileceğiniz 200'den fazla şablon

Navigasyon paneli ile işinize yakınlaştırın ve uzaklaştırın

Klasörler ve görev öncelikleri gibi organizasyon özellikleri

Mobil ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir

Panonuzda Kanban gibi farklı görünümler oluşturma seçeneği

❌ Eksileri

Platformun daha güçlü özelliklerine erişmek için ücretli plana geçmeniz gerekir

Temel kullanımın ötesinde biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Stormboard fiyatlandırması

Kişisel : beş açık Storm, Storm başına beş kullanıcı, temel raporlama ve dışa aktarma, önceden hazırlanmış şablonlar, entegrasyonlar

Başlangıç (kullanıcı başına aylık 5 $) : sınırsız açık Storm, beş görüntüleyici, temel raporlama ve dışa aktarma, önceden hazırlanmış ve özel şablonlar,

İş (kullanıcı başına aylık 10 $): sınırsız açık fırtına, 10 Fırtına görüntüleyici, gelişmiş raporlama, klasörler, veri içe aktarma

Enterprise (kullanıcı başına aylık 16,67 $): SSO, öncelikli destek, fatura faturalama, özel şartlar ve hizmetler, çevik entegrasyonlar, sınırsız görüntüleyici

Stormboard müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

5. Whimsical

Zihin haritalama için en iyisi

via Whimsical

Whimsical, dijital tuvalini neredeyse her kullanım durumuna uygun beş anahtar biçime ayırır: akış şemaları, zihin haritaları, balık kılçığı grafikleri, belgeler, tel kafesler ve projeler. Bu biçimleri beyaz tahtanızın üzerine yerleştirebileceğiniz şablonlar olarak düşünün ve buradan yola çıkarak çalışmaya başlayın.

Whimsical, sezgisel ve çekici bir kullanıcı arayüzü ve renk şeması ile stil oluşturmaya daha az zaman harcamanızı ve fikirlerinizi anında sunuma hazır hale getirmenizi amaçlamaktadır. Projeler söz konusu olduğunda, Whimsical, tuval üzerinde basit veya hatta karmaşık Kanban panoları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

✅ Artılar

UI, hızlı hareket etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Beyaz tahtaların beş anahtar kullanımına odaklanarak bu özellikleri daha odaklı ve güçlü hale getirir

Canva benzeri tel kafes oluşturma özellikleri

❌ Eksileri

Beş biçim, beyaz tahtalarını daha az yapılandırılmış projeler için kullanmak isteyenler için sınırlayıcı olabilir

Açıkçası, bu beyaz tahta yazılımı yeni başlayanlar için değil, deneyimli beyaz tahta proje yöneticileri veya ürün takımları içindir

Tuhaf fiyatlandırma

Başlangıç (Ücretsiz): sınırsız üye, dosya veya klasör başına on misafir, sınırsız üye, dosya veya klasör başına on misafir, gerçek zamanlı işbirliği , iki faktörlü kimlik doğrulama

Pro (düzenleyici başına aylık 10 $): dosya veya klasör başına ondan fazla misafir, öncelikli destek, sınırsız ücretsiz görüntüleyici

Organizasyon (kullanıcı başına aylık 20 $): SSO, takımlar, özel sözleşmeler ve daha fazlası

Özel müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

6. Conceptboard

Çevik iş akışları oluşturmak için en iyisi

via Conceptboard

Conceptboard dijital beyaz tahtalar, birbirinin üzerine yerleştirebileceğiniz şablonlar ve çoklu işbirliği özellikleriyle fikirlerinizi yapılandırmayı amaçlar. Yorum yapın, şekiller ekleyin, @bahsetmeler kullanın, yapışkan notlar oluşturun ve hatta panonuzda serbest el çizimleri yapın; basit maketlerden çevik iş akışlarına kadar neredeyse her şeyi oluşturun.

Ayrıca, popüler sunum modu ve ekran paylaşım araçları, beyin fırtınası sürecine gerçek zamanlı olarak işbirliği ve uyum getirir.

✅ Artılar

Birden fazla beyaz tahtayı yönetmek için klasörler

Medya dosyalarını yükleyin ve PDF'lere doğrudan panonuzda açıklama ekleyin

Dışa aktarım yoluyla veya şifre korumalı bir bağlantı aracılığıyla iç ve dış işbirlikçilerle pano paylaşımı

❌ Eksileri

Yapışkan notları biçimlendirmek için sınırlı metin düzenleme özellikleri

Projeyi ilk aşamalarının ötesinde yönetmek için gerekli özelliklerin eksikliği

Conceptboard fiyatlandırması

Ücretsiz: sınırsız pano, bir takım üyesi, 100 nesne, şablon kitaplığı, temel entegrasyonlar, 500 MB dosya depolama

Premium (kullanıcı başına aylık 6 $): 10'dan az takım üyesi, sınırsız nesne, proje, pano başına 50'den fazla katılımcı, ses ve video paylaşımı, 20 GB dosya depolama

İş (kullanıcı başına aylık 9,50 $): 10+ takım üyesi, 75 pano katılımcısı, 1 TB dosya depolama

Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin, minimum 250 lisans): tüm özellikler ve özel sınırlı dosya depolama

Conceptboard müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

7. InVision Freehand

Beyin fırtınası için en iyisi

via InVision Freehand

InVision Freehand, şirketin ürün paketinde yer alan dijital beyaz tahta aracıdır. Metin, diyagram, çizim ve grafikler gibi araçlarla fikirlerinizi ifade ederek planlama, beyin fırtınası ve ortak çalışma yapabilirsiniz.

InVision Freehand son derece görseldir ve zihin haritalama, organizasyon şemaları hazırlama, zihin haritalama ve maket çizim için kullanılabilir.

✅ Artılar

Basit kullanıcı deneyimi

Kolayca oluşturulabilen ve tekrarlanabilen tel kafesler

Şablonlar ve entegrasyonlar, InVision beyaz tahtalarını farklı sektörlerdeki takımlar için daha değerli hale getirir

Her fiyat planıyla tüm temel özelliklere erişebilirsiniz, ücretsiz sürümde bile

❌ Eksileri

Sınırlı entegrasyonlar ve ClickUp ile entegre olmuyor

Beyaz tahtanıza daha fazla fikir ve katkıcı eklendikçe karmaşık projeleri yönetmekte zorluk çekiyorsunuz

InVision Freehand fiyatlandırması

Ücretsiz: 100 kullanıcıya kadar, üç serbest çizim, sınırsız genel ve gizli alan, tüm temel özellikler ve platform entegrasyonları

Pro (kullanıcı başına aylık 4 $): 200 kullanıcıya kadar, sınırsız serbest çizim

Enterprise (fiyatlandırma için iletişime geçin): kullanıcı sınırı olmayan koltuk başına fiyatlandırma, gelişmiş takım yönetimi ve güvenlik

InVision Freehand müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. Microsoft Beyaz Tahta

Microsoft kullanıcıları için en iyisi

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Whiteboard, Microsoft 365'in bir parçası olan popüler Mural alternatiflerinden bir diğeridir, bu nedenle şirketiniz zaten Teams veya OneNote kullanıyorsa, muhtemelen bu uygulamaya erişiminiz vardır. Daha büyük bir ürün paketinin parçası olan Microsoft Whiteboards, diğer Microsoft araçlarında depolanan işlerle kolayca uyum sağlar ve diğer önde gelen markalardan tanıdığımız birçok standart dijital beyaz tahta özelliğini geliştirmek için kullanılabilir.

✅ Microsoft Beyaz Tahta artıları

Web tarayıcınızda veya Windows uygulamasında uygulamaya giriş yaparak beyaz tahtanıza her yerden erişin

Beyaz tahtanızı diğer Microsoft ürünleriyle birlikte kullanarak fikirlerinizi iş süreçlerinize bağlayın

❌ Microsoft Beyaz Tahta eksileri

Etkili proje yönetimi için beyaz tahtanızdan en iyi şekilde yararlanmak için başka ürünlere mi ihtiyacınız var?

Sınırlı görsel özellikler, beyaz tahtanızı tamamen özelleştirmenizi zorlaştırır

Microsoft Beyaz Tahta değerlendirmeleri

Microsoft Beyaz Tahta, MS 365'in bir parçasıdır ve iletişim kurduğunuzda özel fiyatlandırma veya altı fiyat planı sunar.

Kişisel kullanım için:

Microsoft 365 Personal (bir kişi için aylık 6,99 $): 1 TB bulut depolama, reklamsız e-posta, Microsoft Düzenleyici

Microsoft 365 Aile (6 kişiye kadar aylık 9,99 $): AI destekli yaratıcı araçlar, OneDrive gelişmiş güvenlik

İş kullanımı için:

Microsoft 365 Business Basic (aylık 5 $/kullanıcı): Office uygulamalarının web ve mobil sürümleri, e-posta koruması, geri bildirim için Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Standard (aylık 12,50 $/kullanıcı): 1.000'den fazla gizlilik denetimi, 50 GB e-posta kutusu, premium Office uygulamaları

Microsoft 365 Business Premium (aylık 20 $/kullanıcı): Microsoft Bookings, 1 TB OneDrive depolama

Microsoft 365 Uygulamaları (aylık 8,25 $/kullanıcı): yalnızca premium Office Suite uygulamaları, gerçek zamanlı ortak yazma, PC veya Mac'te dosya senkronizasyonu içerir

Microsoft Beyaz Tahta müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

Microsoft Beyaz Tahta alternatiflerini inceleyin!

9. Sketchboard

Çizim ve diyagram oluşturma için en iyisi

via Sketchoard

Bu dijital beyaz tahta-eskiz defteri melezi, ürün takımları düşünülerek tasarlanmıştır. Tuval ile izlenebilir görevler veya hedefler arasında bağlantı olmamasına rağmen, diyagram oluşturma bu uygulamanın en önemli özelliğidir.

✅ Artılar

Sketchboard, serbest çizimi teşvik etmek için görünüşe değil fikirlere odaklanır

Çizimleriniz için şablon olarak düşünebileceğiniz 400'den fazla eskiz benzeri şekil içerir

Hızlı tempolu ortamlarda çalışan ve sürekli geri bildirim ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar için tasarlanmıştır

❌ Eksileri

Diyagramlar, eskizler ve tasarımların ötesinde, Sketchboard, pano dışında takımınızla bağlantı kurmak için aynı özellikleri sunmaz

Şablon merkezi yok

Ücretsiz plan yok

Sketchboard fiyatlandırması

Solo (aylık 8 $): bir gizli takım, sınırsız pano, PDF ve SVG dışa aktarma, 1 GB depolama

Takım (kullanıcı başına aylık 7 $): pano şifre paylaşımı, takım yorumları, Slack entegrasyonu

İş (kullanıcı başına aylık 9 $): sınırsız gizli takım, SSO, takım yönetimi, takım erişim hakları

Enterprise (özel fiyat): özel ihtiyaçları olan 25 kişiden fazla takımlar için

Sketchboard müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (5+ yorum)

Capterra: 4/5 (1 yorum)

10. LiveBoard

Eğitim takımları için en iyisi

liveBoard aracılığıyla

LiveBoard, çevrimiçi eğitimle ilgili kullanım durumlarına odaklanan bir dijital beyaz tahtadır. Yine de, paylaşım ve işbirliği özellikleri genel toplantı yönetimi, diyagram oluşturma, sunum ve planlama amaçları için hala yararlı olabilir.

✅ Artılar

Panonuzdaki katılımcılara testler oluşturun ve gönderin

Farklı cihazlarda panoya eklemek için mobil uyumlu

Sunumları panonuzda kaydedin ve daha sonra paylaşın

❌ Eksileri

Eğitim ve özel derslerin ötesinde profesyonel takımlara uyarlarken biraz yaratıcılık kullanmanız gerekecektir

Proje yönetimi özelliği yok

On kişiden fazla kişiyle işbirliği yapmayı planlıyorsanız, özel bir plana ihtiyacınız olacaktır

LiveBoard fiyatlandırması

Sınırlı (ücretsiz): en fazla beş pano, en fazla beş kayıt, oturum başına bir öğrenci, herkese açık bağlantı paylaşımı

Bireysel (aylık 7,49 $): sınırsız pano, paylaşım ve kayıt, sesli ve görüntülü arama, grup yönetimi

Küçük Grup (aylık 14,99 $): en fazla dört öğrenci, etkileşimli testler, öğrencilerin etkileşim kontrolü

Büyük Grup (aylık 22,49 $): en fazla on öğrenci, öğrencilerin varlık izleme

LiveBoard müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: Yok

11. Bluescape

Sunumlar ve video sohbetler için en iyisi

bluescape aracılığıyla

Bluescape, bu yazıda çok iyi tanıdığınız beyaz tahta, video sohbet ve sunum yazılımı kombinasyonudur. Birçok Mural alternatifi gibi, içerik, medya ve çizimleri sonsuz bir tuval üzerinde paylaşmanıza ve ardından toplantılarda yüz yüze veya evden sunmanıza, açıklama eklemenize ve eklemeler yapmanıza olanak tanır.

✅ Artılar

Beyaz tahtanızda ivme kazanmanıza yardımcı olacak 200'den fazla özelleştirilebilir şablon

Görüntüleri, şekilleri ve pdf'leri diğer medya öğeleri arasında sürükleyip bırakın

Beyaz tahtanız aynı zamanda toplantı odanız görevi de görür

❌ Eksileri

Beyaz tahtanızı iş akışınıza doğrudan bağlamaz

Beyin fırtınası ve toplantı yönetiminin ötesinde, fikirlerinizi hayata geçirmek için görev yönetimi veya oluşturma özellikleri yoktur

Bluescape fiyatlandırması

Ücretsiz: üç çalışma alanı, sınırsız sesli ve video görüşme, 100 MB depolama, medya yükleme, önceden hazırlanmış şablonlar

Takım (kullanıcı başına aylık 10 $): sınırsız çalışma alanı, 100 kişiye kadar video toplantıları düzenleme, 100 GB depolama, çoklu kiracı barındırma

İş (kullanıcı başına aylık 20 $): 150 kişiye kadar video toplantıları, 200 GB depolama, özel şablonlar

Enterprise (fiyat teklifi için iletişime geçin): 250 kişiye kadar video toplantıları, SSO, gizli bulut, gelişmiş destek, ek entegrasyonlar

Bluescape müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

12. Weje

Kanban panosu kullanıcıları için en iyisi

via Weje

Dürüst olmak gerekirse, hepimiz muhtemelen ouija'nın gerçekten böyle yazıldığını düşünmüştük. 😅

Weje, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik uygun fiyatlı bir çevrimiçi beyaz tahtadır, ancak tasarımcılar, pazarlamacılar ve toplantı yönetimi için de bir dizi başka kullanım alanı sunar.

Beyaz tahta, mood board, yapışkan notlar ve Kanban panoları oluşturmak en çok kullanılan özellikleridir, ancak panoyu canlı imleçler üzerinde diğer kullanıcılarla fikir paylaşmak için de kullanabilirsiniz. Yeni bir pano oluşturup kullanıcıları davet etmek ve kullanmaya başlamak yeterlidir. Dijital beyaz tahtaları ilk kez kullanıyorsanız ve hemen başlamak istiyorsanız, Weje'nin bir başka büyük avantajı ücretsiz olması ve ücretli planlarının nispeten ucuz olmasıdır.

✅ Artılar

Kurulumu kolay

Özellikle öğretmenler için uygun fiyatlı bir dijital beyaz tahta çözümü sunar

❌ Eksileri

Birçok sunum ve proje yönetimi özelliğinden yoksun

Sınırlı ücretsiz sürüm — sesli sohbet gibi işbirliği özellikleri için iş planlarına yükseltmeniz gerekecektir

Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon

Weje fiyatlandırma

Ücretsiz: Sınırsız pano, iki ortak düzenleyici, her dosya yüklemesi için 10 MB sınır

Kişisel (kullanıcı başına aylık 4 $): dört ortak düzenleyici, her dosya yüklemesi için 100 MB sınır

İş (kullanıcı başına aylık 7 $): Sınırsız pano, ortak düzenleyiciler, dosya yüklemeleri, takım üyeleri ve sesli sohbet

Weje müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

13. WebBoard

En iyi basit beyaz tahta

via WebBoard

Microsoft Paint'in keyfini günümüzün işbirliği ve sunum özellikleriyle birleştirmek istiyorsanız, WebBoard tam size göre bir araç. Ayda sadece iki fincan kahveye mal olduğunu iddia eden bu dijital beyaz tahta, fikirlerinizi çizmek, dağıtılmış bir takımla beyin fırtınası yapmak ve panonuzu sunmak için çok uygundur.

Kullanıcı arayüzü piyasadaki diğer benzer araçlar kadar renkli veya şık olmasa da, WebBoard dokunmatik ekranlı veya fareye sahip herhangi bir cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir ve takım arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olacak öğretmen modu, ekran paylaşımı ve video sohbet gibi özellikler sunar.

✅ Artıları

Temel düzeyde kullanmaya başlamak çok kolay

İşbirliği ve sunum özellikleri

Panonuzdaki belirli alanları yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz

❌ Eksileri

Projeleri yönetmek zor

Sınırlı ücretsiz plan ve gömme özelliği için en yüksek ücretli plana sahip olmanız gerekir

Henüz takım planları sunulmamıştır

Beyaz tahtadaki fikirlerinizi hayata geçiremezsiniz

Çizim ve yaratıcı özelliklerinin çoğu oldukça basittir

WebBoard fiyatlandırması

WebBoard fiyatları Euro cinsindendir, bu nedenle bu sayılar yayın tarihi itibariyle geçerli döviz kuruna göre hesaplanmıştır.

Ücretsiz: temel araçlar, yalnızca genel panolar, panoda tek sayfa, sesli ve görüntülü sohbet, üç pano

Temel Aylık (ayda 5,36 $): gelişmiş araçlar, panoda sınırsız sayfa, gizli ve genel panolar, ek depolama alanı

Premium Aylık (aylık 10,72 $): Bir pano odasında 25 kullanıcı, takvim erişimi, pano gömme

WebBoard müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

14. Webex Uygulaması

Dağıtılmış takımlar için en iyisi

webex aracılığıyla

Webex, işbirliğine dayalı ve farklı kullanım durumları için tasarlanmış birden fazla üründen oluşan bir koleksiyondur. Bir proje yönetimi platformundan çok bir video veya telefon konferans aracı olan Webex, dağıtılmış takımların arama, toplantı ve mesajlaşma araçlarıyla toplantılar sırasında bağlantıda hissetmelerini sağlar. Hibrit takım çözümleri için Webex, kurumsal düzeyde karşılık gelen bir web uygulamasına sahip fiziksel bir beyaz tahta da dahil olmak üzere çeşitli ofis araçları sunar.

✅ Artılar

Gelişmiş toplantı yönetimi özellikleri

Hibrit takımlar için çeşitli çözümler sunar

Bazı not alma otomasyonları

Diğer uygulamalarla değerli entegrasyonlar

❌ Eksileri

Proje yönetimi aracından çok bir iletişim aracıdır

Sadece evden çalışan veya dağıtılmış takımlar için, anlamlı bir işbirliği için diğer araçlara güvenmeniz gerekecektir

Beyaz tahta web uygulaması gelişmiş özelliklerden yoksundur

Ücretli planları oldukça pahalıdır

Webex Uygulaması fiyatlandırması

Suite-Basic (ücretsiz): 100 kişiye kadar HD toplantılar, ekran paylaşımı ve kişisel oda

Suite-Business (lisans başına aylık 25 $): video konferans ve toplantı, telefon sistemi özellikleri

Meet Plan (lisans başına aylık 13,50 $): 200'e kadar toplantı katılımcısı, kayıtlar, küçük grup odaları, sanal arka planlar, kapalı altyazılar

Arama Planı (lisans başına aylık 17 $): lisans başına bulut tabanlı telefon numarası ve uzantılarla birlikte sunulan premium arama özellikleri

Enterprise Planı (özel plan ve fiyatlandırma): Tüm özelliklere erişim

Webex Uygulaması müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (14.010+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6.270+ yorum)

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Mural alternatifleriyle beyaz tahta kullanmaya başlayın

Her ürünün benzersiz değerini araştırmadan, tüm işbirliği yazılımlarının aynı olduğunu varsaymak kolaydır. Bu yazıda bir şey öğrendiyseniz, bunun böyle olmadığını anlamış olmanızı umuyorum.

Her yazılım arasındaki nüanslar, benzersiz kullanım senaryolarına hizmet veren şirketler için farkı yaratan unsurlardır.

Çoklu entegrasyonlar, uygulama içi sohbet, yorumlama, gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım özellikleri, toplantılarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen dağıtılmış ekipler için son derece önemlidir. Mural gibi dijital beyaz tahtalar bu özellikleri desteklemek ve işbirliğini kolaylaştırmak için harika bir araç olsa da, planlarını ifade etmek için bir tuvalden daha fazlasına ihtiyaç duyan ekipler için hala sınırlayıcı bir çözümdür.

Takımınızı bir araya getirmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve her tartışmadan en iyi şekilde yararlanmak için, fikirlerinizi ortaya çıktığı anda hayata geçirebileceğiniz bir araç olan ClickUp'ı deneyin!

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