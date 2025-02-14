2025'in En İyi 10 Organizasyon Şeması Yazılımı

Roma bir günde inşa edilmedi, ancak şirketiniz büyümeye başladığında yeni çalışanlar bir gecede akın akın gelir. Birdenbire, 50 kişilik takımınız 500 kişiye ulaşır.
Her şey harika, ancak şu anda pazarlama departmanından Jeff, finans departmanında bütçeleri kimin onayladığını bulmak için çılgınca uğraşıyor.
Jeff'e yardımcı olmak için, İK departmanları organizasyon şemaları adı verilen özel bir araca sahiptir.
Bu görsel güç kaynakları, herkesin organizasyon yapısına tam olarak nasıl uyduğunu bilmenize yardımcı olur. Kimin kime rapor verdiğini, hangi sorumlulukların kime ait olduğunu netleştirir ve kimsenin önemli bir proje güncellemesi için stajyere yanlışlıkla e-posta göndermemesini sağlar.
Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak, özenle hazırlanmış bir organizasyon şeması araçları listesi.
⏰ 60 saniyelik özet
Şirket yapınızı, çalışan bilgilerinizi ve doğrudan raporlama ilişkilerini daha iyi görselleştirmek için bu en iyi 10 organizasyon şeması yazılımından birini seçin:
- ClickUp: Organizasyon şemaları ve iş akışları oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi
- Lucidchart: Dinamik ve akıllı diyagram oluşturma için en iyisi
- Creately: Sorunsuz görsel işbirliği için en iyisi
- Pingboard: Ayrıntılı çalışan profilleri için en iyisi
- Microsoft Visio: Veri odaklı diyagramlar için en iyisi
- SmartDraw: Bütçeye uygun profesyonel görseller için en iyisi
- Organimi: Dinamik ve özelleştirilebilir organizasyon şemaları için en iyisi
- OrgChart: Gelişmiş İK entegrasyonları için en iyisi
- Miro: Görsel işbirliği ve ekip çalışması için en iyisi
- Sift: Ayrıntılı çalışan dizinleri oluşturmak için en iyisi
Organizasyon Şeması Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
yeni çalışanların %81'i işe başlarken kendilerini bunalmış hissediyor ve yüzlerce isim ile kimin neyden sorumlu olduğunu ezberlemek bu duruma hiç yardımcı olmuyor.
İşte bu noktada harika organizasyon şeması araçları devreye girerek günü kurtarır. İyi bir organizasyon şeması aracının sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:
- Özelleştirme: Hiyerarşik, matris veya düz yapılar gibi düzenlerden seçim yapın, özel alanlar ekleyin, renkleri değiştirin ve düzenleri iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Örneğin, kuruluşunuzda işlevler arası takımlar için benzersiz raporlama hatları varsa, bu araçlar bunların görsel olarak temsil edilmesini sağlar
- İşbirliği: Herkesin aynı sayfada kalması için gerçek zamanlı güncellemeler ve sürüm izleme özelliğini etkinleştirin, takımların tek bir doğru grafik üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayın
- Veri entegrasyonu ve taşınabilirlik: HRIS, CRM veya ERP gibi platformlarla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde grafiklerin bakımını basitleştirin
- Ölçeklenebilirlik: İster 100 çalışandan 1.000 çalışana genişleyen bir startup ister bütçe dostu kalarak operasyonlarını ölçeklendiren bir kurumsal şirket olun, aracın şirketinizle birlikte büyümesini sağlayın
- Kullanıcı deneyimi: Kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz tercih edin. Stajyerler bile bir eğitim almadan organizasyon grafiğini güncelleyebiliyorsa, doğru çözümü seçmişsiniz demektir
🟩 Yeşil Bayrak: Bir stajyer, hiçbir eğitim almadan organizasyon grafiğini güncelleyebiliyorsa, doğru seçimi yaptığınızı bilirsiniz.
En İyi 10 Organizasyon Şeması Yazılımı
Organizasyon yapınızı görselleştirmek ve kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 organizasyon şeması yazılımı seçtik:
1. ClickUp (Organizasyon şemaları ve iş akışları oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi)
Günümüzün iş hayatı bozuk. Zamanımızın %60'ını araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Bu, birkaç dakika sürmesi gereken bir iş için çok fazla zaman!
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak bu sorunu çözer. Proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişimi tek bir yerde birleştirir ve yapay zeka ile güçlendirir.
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösteriyor. 😱
Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!
ClickUp, esnek görünümleriyle kuruluşunuzun mevcut takım yapısını haritalandırmanıza olanak tanır.
Bu, önceden plan yapmanıza yardımcı olacak ve uzun vadede netlik sağlayacaktır:
- ClickUp'ta çalışanların rolleri (ör. geliştirici, tasarımcı, test uzmanı) ve yönetim düzeyleri (ör. bireysel katkı sağlayanlar, orta kademe yönetim, üst yönetim) ile basit bir Liste Görünümü oluşturun
- Belirli yönetim rollerini tanımlayın (ör. proje yöneticisi, bölüm başkanı)
- Özel Alanlar ile raporlama ilişkilerini ve yanal bağlantıları belirleyin
- Paydaşlarla (İK, bölüm başkanları ve yöneticiler) konuşarak içgörüler toplayın
💡 Profesyonel İpucu: Çalışanlardan bu bilgileri ve liderlerden geri bildirimleri toplamak için ClickUp Formlarını kullanın. Ayrıca, bulguları belgelemek ve paydaşlarla paylaşmak için ClickUp Belgeleri'ni keşfedebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği, her ayrıntıyı yakalamanızı ve notları kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar.
Bu bilgileri edindikten sonra, piyasadaki en iyi beyaz tahta yazılım araçlarından birini kullanarak hepsini yazın.
ClickUp Beyaz Tahtalar, organizasyon şeması oluşturmak için ideal bir seçimdir. İşte bu araçların süreci eğlenceli, esnek ve verimli hale getirme yöntemleri.
Boş bir ClickUp Beyaz Tahta ile başlayın ve şekiller ve bağlantılar kullanarak organizasyon şemanızı çizin. Rolleri yerine sürükleyip bırakın, takımınız geliştikçe hiyerarşiyi kolayca ayarlayın. Ekstra bağlam için isimler, sorumluluklar ve bağlantılar gibi ayrıntılar ekleyin. Takımları renk kodlarıyla ayırın ve işlevler arası raporlama için diğer departmanlarla işbirliği yapın, güncellemeleri sorunsuz hale getirin.
Netlik sağlamak için çalışan belgelerini de ekleyebilirsiniz. Tamamlandığında, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için paylaşın veya dışa aktarın! Nasıl mı? Adım adım kılavuzu içeren bu açıklayıcı videoyu izleyin!
Benzer şekilde, ClickUp Zihin Haritaları, dinamik, dallanmış bir düzenle organizasyon şemanızı yapılandırmanıza ve iyileştirmenize olanak tanır. Şirketiniz veya departmanınız için merkezi bir düğümle başlayın, ardından takımlar, roller ve raporlama hatları için dallar ekleyin. Roller geliştikçe düğümleri zahmetsizce sürükleyip yeniden düzenleyin.
Bir rolü güncellemek mi istiyorsunuz? Hızlı bir düzenleme yeterlidir ve herkes bunu gerçek zamanlı olarak görür. Toplantı mı hazırlıyorsunuz? Gizli Görünümler, grafiği takımla paylaşmadan önce tek başınıza düzenlemenizi sağlar.
Daha da iyisi, ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu, sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.
Bir startup'ı büyütürken veya bir kurumsal yapıyı yeniden düzenlerken, bu şablon her raporlama hattının ve çalışan ilişkilerinin net olmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Oluşturun, görselleştirin ve işbirliği yapın ClickUp Brain ile çalışma alanınız, rolleriniz, görevleriniz, belgeleriniz ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı olarak yanıtlar alın, böylece kimin neyden sorumlu olduğunu kolayca öğrenin
- ClickUp Sohbet ile notlar, planlar ve güncellemeler üzerinde paylaşım ve işbirliği yapın
- ClickUp mobil uygulamasıyla organizasyon şemanızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden oluşturun ve erişin — uzaktaki takımlar veya hareket halindeki yöneticiler için mükemmel bir çözüm
- Sekmeler arasında geçiş yapmaya son! Zapier ve Integromat dahil 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, tüm teknoloji yığınınızı bir araya getirir
- Organizasyon Şeması Şablonu gibi hazır şablonların bulunduğu geniş kütüphaneden seçim yapın veya iş ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon tasarlayın
ClickUp sınırlamaları
- Çok geniş aralıktaki organizasyon şeması özellikleri, yeni organizasyon şeması oluşturucuları için çok karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bu G2 incelemesi, ClickUp'ın hem kişisel hem de iş görevlerini organize etmedeki çok yönlülüğünü vurguluyor ve sorunsuz planlama ve vizyon haritalama için gösterge panellerini, belge yönetimini ve beyaz tahta özelliklerini övüyor.
2. Lucidchart (Dinamik ve akıllı diyagram oluşturma için en iyisi)
Takımınızın o kadar hızlı büyüdüğünü hayal edin ki, organizasyon şemanız buna yetişemiyor. Her hafta kutuları yeniden çizip isimleri yeniden bağlamak zorunda kalıyorsunuz; bu, herhangi birini çıldırtmaya yeter.
Lucidchart, organizasyon grafiğinizi doğrudan canlı veri kaynaklarına bağlayarak bu sorunu çözer, böylece güncellemeler otomatik olarak gerçekleşir.
Amazon ve GE'deki takımlar, herkesin tek bir dinamik grafiğe gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasını sağlayan temiz arayüzünü ve işbirliği özelliklerini çok seviyor.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Google E-Tablolar gibi kaynaklardan organizasyon şemalarını ve diyagramları otomatik olarak güncelleyerek manuel yeniden çalışmayı ortadan kaldırın
- Aynı diyagramı iş arkadaşlarınızla aynı anda düzenleyin, yorumlar ve sürüm geçmişi ile herkesin işleri takip etmesini sağlayın
- AI destekli komut istemleri, koşullu biçimlendirme ve dinamik bağlayıcılarla profesyonel grafikleri daha hızlı oluşturun
- Organizasyon şemalarından teknik diyagramlara kadar her şey için premium şablonlara ve şekil kitaplıklarına erişin
Lucidchart sınırlamaları
- Ücretsiz planda belge başına 60 şekil ve yalnızca üç düzenlenebilir belge ile sınırlıdır
- Canlı veri bağlantısı ve gelişmiş entegrasyonlar yalnızca Enterprise planında mevcuttur
- Mobil ve masaüstü uygulamalarına erişim için Enterprise planı gerekir
Lucidchart fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bir Capterra kullanıcısı, Lucidchart'ın tarayıcı tabanlı erişilebilirliğini, sorunsuz Google Drive yedekleme entegrasyonunu ve süreç diyagramı oluşturmayı basitleştiren kapsamlı şablon kitaplığını değer olarak görmektedir.
Ayrıca okuyun: İşgücü Analitiğini Kullanarak Başarılı Bir İş Yeri Oluşturma
3. Creately (Sorunsuz görsel işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)
Şunu hayal edin: Takımınız beyin fırtınası yapıyor, projeleri yönetiyor ve stratejiler planlıyor; tüm bunları yaparken bir araçtan diğerine geçip fikirlerin izini kaybediyor.
Creately, görevleri, diyagramları ve işbirliğini tek bir yerde merkezileştiren akıllı görsel tuvaliyle bu kaosu ortadan kaldırır.
1.000'den fazla şablon ve AI destekli diyagram oluşturma özelliği ile Creately, her boyuttaki işletme için organizasyon şemaları, akış şemaları ve proje planları oluşturmayı kolaylaştırır.
Creately'nin en iyi özellikleri
- AI destekli görsel zeka ile komut istemli diyagramlar oluşturun ve içgörüler elde edin
- Sorunsuz ekip çalışması için çok kullanıcılı düzenleme ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın
- Organizasyon şemaları, Gantt grafikleri ve daha fazlası için 1.000'den fazla profesyonelce tasarlanmış seçenek içeren kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın
- Google E-Tablolar ve Excel gibi araçlarla iki yönlü veri senkronizasyonunun keyfini çıkarın ve güncellemelerin tüm platformlarda tutarlı olmasını sağlayın
Creately sınırlamaları
- Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir, bu da karmaşık ihtiyaçları olan takımlar için kullanışsızdır
- Büyük diyagramları veya aşırı verileri işlerken gecikme veya hatalar yaşanabilir
- Mobil arayüz, masaüstü sürümüne kıyasla daha az optimize edilmiştir
🧠 Biliyor muydunuz: İlk organizasyon şeması, iletişim ve yetki ilişkilerini netleştirmek amacıyla 1854 yılında İskoç asıllı Amerikalı mühendis Daniel McCallum tarafından New York ve Erie Demiryolları için oluşturuldu. Bu çığır açan araç, modern organizasyonel yönetimin modeli haline geldi.
Creately fiyatlandırma
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: 89 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bu G2 incelemesi, Creately'nin işleri basit ve uygun fiyatlı tutarken, işbirliği araçlarıyla güçlü bir etki yarattığını vurgulamaktadır.
4. Pingboard (Ayrıntılı çalışan profilleri ve iç bağlantılar için en iyisi)
Pingboard, hızla büyüyen bir şirkette kim kimdir hatırlamanın zorluğunu, çalışan veritabanı yazılımı olarak da işlev görerek ortadan kaldırır.
Pingboard, raporlama hatlarını haritalamanın ötesinde, ayrıntılı çalışan profillerini entegre ederek organizasyon şemalarını etkileşimli merkezlere dönüştürür. Bu profiller, iş yıldönümlerini, özgeçmişleri ve hatta dönüm noktalarını göstererek herkesin bilgilendirilmesini ve bağlantıda kalmasını sağlar.
Pingboard'un en iyi özellikleri
- İK veritabanlarındaki değişikliklere göre otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturun ve güncelleyin
- Daha iyi takım bağlantısı için çalışan profillerine özgeçmişleri, iletişim bilgilerini, iş yıldönümlerini ve daha fazlasını ekleyin
- Takımlar Matris Görünümü ile işlevler arası yapıları görselleştirin, kaynakları planlamayı ve tahmin etmeyi kolaylaştırın
- Google Çalışma Alanı, Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Pingboard sınırlamaları
- Masaüstü uygulaması yoktur ve mobil sürümlerde özellikleri sınırlıdır
- Otomatik güncellemeler gecikme yaşayabilir ve değişikliklerin yansıtılması bazen günler sürebilir
- Ücretsiz planın olmaması ve daha yüksek fiyatlar, küçük takımlar için erişilebilirliği sınırlıyor
Pingboard fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
Pingboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (590+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: GetApp incelemesi, Pingboard'un takım yapılarını net bir şekilde haritalandırarak ve çalışan profillerine anında erişim sağlayarak her şeyi çok daha şeffaf hale getirerek zorlu bir birleşmeyi nasıl daha sorunsuz bir sürece dönüştürdüğünü paylaşıyor.
5. Microsoft Visio (Veri tabanlı diyagramlar ve kurumsal kullanıcılar için en iyisi)
Karmaşık bir diyagramı güncellemeye çalıştınız ve kaydet düğmesine bastığınız anda güncellemenin geçersiz olduğunu fark ettiniz mi?
Microsoft Visio, diyagramları Excel ve Microsoft 365 gibi gerçek zamanlı veri kaynaklarına doğrudan bağlayarak görselleri doğru ve güncel tutarak bu sorunu çözer.
Microsoft ekosistemiyle derin entegrasyonu sayesinde Visio, organizasyon şemaları, süreç akışları ve ağ haritaları gibi profesyonel diyagramların oluşturulmasını basitleştirir.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Excel veya Exchange gibi veri kaynaklarından otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturun
- Teams, Power BI ve OneDrive gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Akış şemaları, organizasyon şemaları ve teknik diyagramlar için kapsamlı şablon ve şekil kitaplığını kullanın
- Güvenli işbirliği için Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) dahil kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine erişin
Microsoft Visio sınırlamaları
- Microsoft araçlarına aşina olmayan yeni başlayanlar için zorlu bir öğrenme süreci
- Abonelik tabanlı fiyatlandırma, ara sıra kullanan kullanıcılar için maliyetli olabilir
- Windows dışındaki platformlarda sınırlı gelişmiş özellikler
Microsoft Visio fiyatlandırması
- Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $
Microsoft Visio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (660+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.270+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 yorumcusu , Visio'nun ayrıntılı diyagram ve akış şeması özelliklerini, Office 365 ile sorunsuz entegrasyonunu ve veri bağlama özelliklerini değer verirken , bazı işbirliği gecikmelerine dikkat çekiyor.
6. SmartDraw (Bütçeye uygun profesyonel görseller için en iyisi)
Gelişmiş diyagram yazılımları için pahalı lisanslarla uğraşıyor musunuz? SmartDraw, profesyonel görseller oluşturmak için premium araçlara benzer anahtar özelliklere sahip, uygun maliyetli bir alternatif sunar.
Diyagram oluşturma, beyaz tahta ve veri entegrasyonunu tek bir sezgisel platformda birleştirir.
Kat planları, organizasyon şemaları veya süreç haritaları hazırlıyor olun, SmartDraw kullanıcı dostu şablonlar ve otomasyon ile süreci basitleştirir.
🧠 Biliyor muydunuz: Startup'lar, genellikle hızlı büyüme sırasında operasyonları ölçeklendirme, kaynakları yönetme ve tutarlı bir vizyon sürdürme zorlukları nedeniyle 11-50 çalışan sayısına ulaştıklarında başarısız olma olasılığı en yüksektir.
SmartDraw'ın en iyi özellikleri
- Profesyonel görünümlü diyagramlar için biçimlendirme ve düzenleri otomatik olarak ayarlayın
- Google Çalışma Alanı, AWS, Jira ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegre edin
- Akış şemalarından kat planlarına kadar çeşitli diyagram türleri için binlerce şablon edinin
- Site genelinde lisanslar alın, büyük takımlar ve kurumsal müşteriler için uygun fiyatlı hale getirin
- Masaüstü ve bulutta kesintisiz erişim ile araca her yerden erişin
SmartDraw sınırlamaları
- Lucidchart gibi rakiplerde bulunan gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur
- Daha büyük ve karmaşık diyagramlarda ara sıra kararlılık sorunları bildirilmiştir
- Gelişmiş tasarımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
SmartDraw fiyatlandırması
- Bireysel: 9,95 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- Site Lisansı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bir GetApp yorumcusu, SmartDraw'un akış şemaları ve diyagramlar oluşturmak için kullanıcı dostu düzenini ve iyi tasarlanmış şablonlarını öne çıkarırken, daha fazla özelliği keşfetme isteğini de dile getiriyor.
7. Organimi (Dinamik ve özelleştirilebilir organizasyon şemaları için en iyisi)
Takımınız statik grafiklerle veya zaman alan manuel güncellemelerle uğraşıyorsa, Organimi otomasyon ve esneklik ile bu zorlukları ortadan kaldırır.
Bu organizasyon şeması yazılımı, özelleştirilebilir grafikler ve anahtar paydaşların dizinlerini oluşturmak için sezgisel bir araç arayan işletmelere hitap eder.
Rol haritalama, organizasyonunuzu yeniden yapılandırma, satış ilişkilerini yönetme veya büyüme planları yapma gibi işleriniz ne olursa olsun, Organimi'nin sürükle ve bırak arayüzü ve akıllı özellikleri, organizasyonunuzun yapısını görselleştirmenizi ve sürdürmenizi kolaylaştırır.
Organimi'nin en iyi özellikleri
- Excel ve İK sistemleri gibi kaynaklardan verileri otomatik olarak içe aktarın ve grafikler oluşturun
- Özel görseller için alanları, markalamayı ve temaları özelleştirin
- Karmaşık organizasyonlar için matris grafiklerine ve yönetişim yapılarına erişin
- Bağlantılar, gömme veya yazdırılabilir biçimler aracılığıyla sorunsuz paylaşım sağlayın
- Fotoğraf panoları ve dizinleri kullanarak takım üyelerini görsel olarak birbirine bağlayın
Organimi sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çok düzeyli yapılar veya gelişmiş özelleştirmeler oluşturmayı zor bulmaktadır
- Haritaları dış kaynaklardan içe aktarmak için ek ücretler ve ek kurulumlar gerekebilir
Organimi fiyatlandırma
- Temel: 11 $/ay
- Premium: 22 $/ay
Organimi puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (130+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bu Reddit kullanıcısı, Organimi'nin kullanım kolaylığı, hızlı müşteri desteği ve özelleştirme seçeneklerini övüyor ve organizasyon şemaları oluşturmak için sorunsuz CSV içe aktarma özelliğini ve uygun fiyatlı yükseltme planlarını not ediyor.
8. OrgChart (Gelişmiş İK entegrasyonları ve iş gücü planlaması için en iyisi)
Sürekli gelişen bir organizasyonu yönetmek, genellikle bir anda çok fazla işiniz varmış gibi hissettirebilir.
Organizasyon şemalarını zahmetsizce basitleştirmek isteyen İK uzmanları ve liderler OrgChart'u keşfedebilirler.
50'den fazla İK sistemi ile sorunsuz senkronizasyon ve karmaşık iş akışlarını otomasyon yeteneği ile OrgChart, işgücü planlamasının zorluklarını ortadan kaldırır ve size başarılı bir takım oluşturmaya odaklanma özgürlüğü sunar.
OrgChart'ın en iyi özellikleri
- Workday ve ADP gibi HRIS entegrasyonlarıyla organizasyon şeması oluşturmayı otomatikleştirin
- Personel sayısı, maaşlar ve raporlama bilgileri için özel metriklere erişin
- Organizasyonel değişiklikleri simüle edin ve birleşme sonrası yapıları modelleyin
- PDF ve SharePoint gömme dahil olmak üzere özelleştirilebilir dışa aktarma seçenekleri elde edin
- Gelişmiş kontrollerle güvenli paylaşım ve işbirliği sağlayın
OrgChart sınırlamaları
- Biçimlendirme ve özelleştirme, ustalaşmak zaman alabilir
- Gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda kilitlidir
OrgChart fiyatlandırması
- Premium: 99 $/ay
- Enterprise: 142 $/ay
OrgChart derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: Bir OrgChart kullanıcısı, kullanım kolaylığı, özelleştirmedeki esnekliği ve gelişmiş özelliklerin kurulumu, grafik güncellemeleri ve sorunsuz paylaşım için yararlı destek kaynaklarını öne çıkarıyor.
9. Miro (Görsel işbirliği ve yaratıcı ekip çalışması için en iyisi)
Takımları doğal ve etkili bir şekilde bir araya getirmekte zorlanıyorsanız, Miro size yardımcı olabilir.
Çok yönlü bir görsel işbirliği platformu olarak, iş akışlarını haritalayan bir UX tasarımcısı, birikmiş işleri önceliklendiren bir ürün yöneticisi veya sprintler yürüten bir Agile koçu olsanız da, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji oluşturmasına ve planları sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olma konusunda mükemmeldir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak araçlarıyla organizasyon şemaları, zihin haritaları ve tel kafesler oluşturun
- Beyin fırtınası, çevik iş akışları ve strateji planlaması için etkileşimli şablonları kullanın
- Daha hızlı karar alma ve daha iyi uyum için yapay zeka destekli içgörüler elde edin
- Canlı aramalar, video tanıtımlar ve nokta oylama gibi özelliklerle gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın
- Google, Microsoft ve Slack dahil 160'tan fazla araçla entegre edin
Miro sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni başlayanlar için daha zor öğrenme eğrisi
- Çevrimdışı işlevsellik sınırlıdır ve internet erişimi gerektirir
- Ücretsiz sürümdeki kısıtlamalar, gelişmiş araçlara erişimi sınırlayabilir
Miro fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7 (7.389+ yorum)
- Capterra: 4,7 (1.606+ yorum)
☕ Kullanıcı Yorumları: G2'deki bir Miro kullanıcısı, sezgisel arayüzünü, çok yönlü şablonlarını ve sorunsuz Jira entegrasyonunu övüyor ve müşteriler ve takımlarla gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası ve iş akışlarını kolaylaştırma konusundaki etkinliğini vurguluyor.
Ayrıca okuyun: Organizasyon şemaları nasıl oluşturulur ve optimize edilir?
10. Sift (Ayrıntılı çalışan dizinleri ve basitleştirilmiş organizasyon şemaları oluşturmak için en iyisi)
Sift, kullanım kolaylığı ve çalışanların bağlantısına odaklanarak organizasyon şeması oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır.
"Kişi dizini" olarak bilinen Sift, mevcut İK ve BT verilerinden otomatik olarak profiller ve organizasyon şemaları oluşturarak doğruluk ve basitlik sağlar.
En iyi özellikleri inceleyin
- İK ve BT sistemleriyle senkronize edilmiş organizasyon şeması oluşturmayı otomatikleştirin
- Çalışan profillerini beceri, eğitim ve faiz alanları gibi zengin ayrıntılarla özelleştirin
- Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak çalışanları isim, rol veya departmana göre bulun
- IOS ve Android için sertifikalı mobil uygulamalara ve Slack ve Teams gibi araçlarla entegrasyonlara erişin
- Aracı marka renkleri ve logolarla özelleştirin
Sınırlamaları eleyin
- Bazı rakiplere kıyasla daha az gelişmiş özellik
- Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, güncellemelerin daha yavaş yayınlanması
- Ücretsiz plan yok; büyük kuruluşlar için fiyatlandırma yüksek olabilir
Fiyatları karşılaştırın
- Başlangıç: 200 $/ay
- Pro: 300 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin
- G2: 4,8 (430+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
☕ Kullanıcı Yorumları: Bir Sift kullanıcısı, özellikle takım hiyerarşilerini etkili bir şekilde keşfetmek için hızlı, bilgilendirici arayüzünü, sorunsuz entegrasyonlarını ve mükemmel arama işlevselliğini takdir ediyor.
Ek Yardımcı Araçlar
Niş ihtiyaçlar için dikkate alınabilecek diğer organizasyon şeması yazılım araçları şunlardır:
- ChartHop: Organizasyon şemalarını insan analitiği ile birleştirerek, personel sayısı tahmini, DEI izleme ve özelleştirilebilir raporlama gösterge panelleri gibi özellikler sunar
- TeamOrgChart: Microsoft 365'e entegre edilmiş gerçek zamanlı güncellemelerle canlı organizasyon şemalarını otomatik olarak oluşturur
- Freshteam: Çalışan verilerinden organizasyon şemaları oluşturur, başvuru izleme sistemi içerir ve işe alım ve izin yönetimi için araçlar sunar
ClickUp ile Organizasyonunuzu Kaostan Düzenli Hale Getirin
Organizasyon şeması oluşturmak ve bunu güncel tutmak, eksik parçaları olan bir bulmaca çözmek gibi olmamalıdır. Takımınız büyüyor, yeniden yapılandırılıyor veya sadece roller ve sorumluluklar konusunda daha iyi görünürlük istiyorsa, ClickUp size bunu sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak araçları sunar. Beyaz Tahtalar ve Organizasyon Şeması Şablonu ile takım yapınızı görsel olarak haritalayabilir, hiyerarşileri kolaylıkla ayarlayabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.
Artık eski elektronik tablolar veya dağınık diyagramlar yok. ClickUp'ın sürükle ve bırak fonksiyonu, takımınız geliştikçe organizasyon şemanızı iyileştirmenize olanak tanırken, 1.000'den fazla entegrasyon ve mobil erişim, herkesin nerede çalışırsa çalışsın uyumlu kalmasını sağlar.
3 milyondan fazla takımın iş akışlarını kolaylaştırmak için ClickUp'a güvenmesi şaşırtıcı değil!
"Kim kimdir?" oyununu oynamaktan bıktınız mı? Bugün ClickUp'ta bir hesap oluşturun ve tahminlere veda edin.