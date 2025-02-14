2025'in En İyi 10 Organizasyon Şeması Yazılımı

Roma bir günde inşa edilmedi, ancak şirketiniz büyümeye başladığında yeni çalışanlar bir gecede akın akın gelir. Birdenbire, 50 kişilik takımınız 500 kişiye ulaşır.

Her şey harika, ancak şu anda pazarlama departmanından Jeff, finans departmanında bütçeleri kimin onayladığını bulmak için çılgınca uğraşıyor.

Jeff'e yardımcı olmak için, İK departmanları organizasyon şemaları adı verilen özel bir araca sahiptir.

Bu görsel güç kaynakları, herkesin organizasyon yapısına tam olarak nasıl uyduğunu bilmenize yardımcı olur. Kimin kime rapor verdiğini, hangi sorumlulukların kime ait olduğunu netleştirir ve kimsenin önemli bir proje güncellemesi için stajyere yanlışlıkla e-posta göndermemesini sağlar.

Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak, özenle hazırlanmış bir organizasyon şeması araçları listesi.

⏰ 60 saniyelik özet Şirket yapınızı, çalışan bilgilerinizi ve doğrudan raporlama ilişkilerini daha iyi görselleştirmek için bu en iyi 10 organizasyon şeması yazılımından birini seçin: ClickUp: Organizasyon şemaları ve iş akışları oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi Lucidchart: Dinamik ve akıllı diyagram oluşturma için en iyisi Creately: Sorunsuz görsel işbirliği için en iyisi Pingboard: Ayrıntılı çalışan profilleri için en iyisi Microsoft Visio: Veri odaklı diyagramlar için en iyisi SmartDraw: Bütçeye uygun profesyonel görseller için en iyisi Organimi: Dinamik ve özelleştirilebilir organizasyon şemaları için en iyisi OrgChart: Gelişmiş İK entegrasyonları için en iyisi Miro: Görsel işbirliği ve ekip çalışması için en iyisi Sift: Ayrıntılı çalışan dizinleri oluşturmak için en iyisi

Organizasyon Şeması Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

yeni çalışanların %81'i işe başlarken kendilerini bunalmış hissediyor ve yüzlerce isim ile kimin neyden sorumlu olduğunu ezberlemek bu duruma hiç yardımcı olmuyor.

via Glean

İşte bu noktada harika organizasyon şeması araçları devreye girerek günü kurtarır. İyi bir organizasyon şeması aracının sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:

Özelleştirme : Hiyerarşik, matris veya düz yapılar gibi düzenlerden seçim yapın, özel alanlar ekleyin, renkleri değiştirin ve düzenleri iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Örneğin, kuruluşunuzda işlevler arası takımlar için benzersiz raporlama hatları varsa, bu araçlar bunların görsel olarak temsil edilmesini sağlar

İşbirliği : Herkesin aynı sayfada kalması için gerçek zamanlı güncellemeler ve sürüm izleme özelliğini etkinleştirin, takımların tek bir doğru grafik üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayın

Veri entegrasyonu ve taşınabilirlik : HRIS, CRM veya ERP gibi platformlarla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde grafiklerin bakımını basitleştirin

Ölçeklenebilirlik : İster 100 çalışandan 1.000 çalışana genişleyen bir startup ister bütçe dostu kalarak operasyonlarını ölçeklendiren bir kurumsal şirket olun, aracın şirketinizle birlikte büyümesini sağlayın

Kullanıcı deneyimi: Kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz tercih edin. Stajyerler bile bir eğitim almadan organizasyon grafiğini güncelleyebiliyorsa, doğru çözümü seçmişsiniz demektir

🟩 Yeşil Bayrak: Bir stajyer, hiçbir eğitim almadan organizasyon grafiğini güncelleyebiliyorsa, doğru seçimi yaptığınızı bilirsiniz.

En İyi 10 Organizasyon Şeması Yazılımı

Organizasyon yapınızı görselleştirmek ve kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 organizasyon şeması yazılımı seçtik:

1. ClickUp (Organizasyon şemaları ve iş akışları oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi)

Günümüzün iş hayatı bozuk. Zamanımızın %60'ını araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Bu, birkaç dakika sürmesi gereken bir iş için çok fazla zaman!

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak bu sorunu çözer. Proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişimi tek bir yerde birleştirir ve yapay zeka ile güçlendirir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösteriyor. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!

ClickUp, esnek görünümleriyle kuruluşunuzun mevcut takım yapısını haritalandırmanıza olanak tanır.

Bu, önceden plan yapmanıza yardımcı olacak ve uzun vadede netlik sağlayacaktır:

ClickUp'ta çalışanların rolleri (ör. geliştirici, tasarımcı, test uzmanı) ve yönetim düzeyleri (ör. bireysel katkı sağlayanlar, orta kademe yönetim, üst yönetim) ile basit bir Liste Görünümü oluşturun

Belirli yönetim rollerini tanımlayın (ör. proje yöneticisi, bölüm başkanı)

Özel Alanlar ile raporlama ilişkilerini ve yanal bağlantıları belirleyin

Paydaşlarla (İK, bölüm başkanları ve yöneticiler) konuşarak içgörüler toplayın

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanlardan bu bilgileri ve liderlerden geri bildirimleri toplamak için ClickUp Formlarını kullanın. Ayrıca, bulguları belgelemek ve paydaşlarla paylaşmak için ClickUp Belgeleri'ni keşfedebilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği, her ayrıntıyı yakalamanızı ve notları kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar.

Bu bilgileri edindikten sonra, piyasadaki en iyi beyaz tahta yazılım araçlarından birini kullanarak hepsini yazın.

ClickUp Beyaz Tahtalar, organizasyon şeması oluşturmak için ideal bir seçimdir. İşte bu araçların süreci eğlenceli, esnek ve verimli hale getirme yöntemleri.

Boş bir ClickUp Beyaz Tahta ile başlayın ve şekiller ve bağlantılar kullanarak organizasyon şemanızı çizin. Rolleri yerine sürükleyip bırakın, takımınız geliştikçe hiyerarşiyi kolayca ayarlayın. Ekstra bağlam için isimler, sorumluluklar ve bağlantılar gibi ayrıntılar ekleyin. Takımları renk kodlarıyla ayırın ve işlevler arası raporlama için diğer departmanlarla işbirliği yapın, güncellemeleri sorunsuz hale getirin.

Netlik sağlamak için çalışan belgelerini de ekleyebilirsiniz. Tamamlandığında, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için paylaşın veya dışa aktarın! Nasıl mı? Adım adım kılavuzu içeren bu açıklayıcı videoyu izleyin!

Benzer şekilde, ClickUp Zihin Haritaları, dinamik, dallanmış bir düzenle organizasyon şemanızı yapılandırmanıza ve iyileştirmenize olanak tanır. Şirketiniz veya departmanınız için merkezi bir düğümle başlayın, ardından takımlar, roller ve raporlama hatları için dallar ekleyin. Roller geliştikçe düğümleri zahmetsizce sürükleyip yeniden düzenleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Başlayın Departmanları, paydaşları ve sorumlulukları tek bir yerde çizin ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile birbirine bağlayın

Bir rolü güncellemek mi istiyorsunuz? Hızlı bir düzenleme yeterlidir ve herkes bunu gerçek zamanlı olarak görür. Toplantı mı hazırlıyorsunuz? Gizli Görünümler, grafiği takımla paylaşmadan önce tek başınıza düzenlemenizi sağlar.

Daha da iyisi, ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu, sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Daha fazla bilgi ClickUp'ın Organizasyon Şeması Şablonu ile takımınızın uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayın

Bir startup'ı büyütürken veya bir kurumsal yapıyı yeniden düzenlerken, bu şablon her raporlama hattının ve çalışan ilişkilerinin net olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Oluşturun, görselleştirin ve işbirliği yapın ClickUp Brain ile çalışma alanınız, rolleriniz, görevleriniz, belgeleriniz ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı olarak yanıtlar alın, böylece kimin neyden sorumlu olduğunu kolayca öğrenin

ClickUp Sohbet ile notlar, planlar ve güncellemeler üzerinde paylaşım ve işbirliği yapın

ClickUp mobil uygulamasıyla organizasyon şemanızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden oluşturun ve erişin — uzaktaki takımlar veya hareket halindeki yöneticiler için mükemmel bir çözüm

Sekmeler arasında geçiş yapmaya son! Zapier ve Integromat dahil 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, tüm teknoloji yığınınızı bir araya getirir

Organizasyon Şeması Şablonu gibi hazır şablonların bulunduğu geniş kütüphaneden seçim yapın veya iş ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon tasarlayın

ClickUp sınırlamaları

Çok geniş aralıktaki organizasyon şeması özellikleri, yeni organizasyon şeması oluşturucuları için çok karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bu G2 incelemesi, ClickUp'ın hem kişisel hem de iş görevlerini organize etmedeki çok yönlülüğünü vurguluyor ve sorunsuz planlama ve vizyon haritalama için gösterge panellerini, belge yönetimini ve beyaz tahta özelliklerini övüyor.

2. Lucidchart (Dinamik ve akıllı diyagram oluşturma için en iyisi)

via Lucidchart

Takımınızın o kadar hızlı büyüdüğünü hayal edin ki, organizasyon şemanız buna yetişemiyor. Her hafta kutuları yeniden çizip isimleri yeniden bağlamak zorunda kalıyorsunuz; bu, herhangi birini çıldırtmaya yeter.

Lucidchart, organizasyon grafiğinizi doğrudan canlı veri kaynaklarına bağlayarak bu sorunu çözer, böylece güncellemeler otomatik olarak gerçekleşir.

Amazon ve GE'deki takımlar, herkesin tek bir dinamik grafiğe gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasını sağlayan temiz arayüzünü ve işbirliği özelliklerini çok seviyor.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Google E-Tablolar gibi kaynaklardan organizasyon şemalarını ve diyagramları otomatik olarak güncelleyerek manuel yeniden çalışmayı ortadan kaldırın

Aynı diyagramı iş arkadaşlarınızla aynı anda düzenleyin, yorumlar ve sürüm geçmişi ile herkesin işleri takip etmesini sağlayın

AI destekli komut istemleri, koşullu biçimlendirme ve dinamik bağlayıcılarla profesyonel grafikleri daha hızlı oluşturun

Organizasyon şemalarından teknik diyagramlara kadar her şey için premium şablonlara ve şekil kitaplıklarına erişin

Lucidchart sınırlamaları

Ücretsiz planda belge başına 60 şekil ve yalnızca üç düzenlenebilir belge ile sınırlıdır

Canlı veri bağlantısı ve gelişmiş entegrasyonlar yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Mobil ve masaüstü uygulamalarına erişim için Enterprise planı gerekir

Lucidchart fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bir Capterra kullanıcısı, Lucidchart'ın tarayıcı tabanlı erişilebilirliğini, sorunsuz Google Drive yedekleme entegrasyonunu ve süreç diyagramı oluşturmayı basitleştiren kapsamlı şablon kitaplığını değer olarak görmektedir.

Ayrıca okuyun: İşgücü Analitiğini Kullanarak Başarılı Bir İş Yeri Oluşturma

3. Creately (Sorunsuz görsel işbirliği ve diyagram oluşturma için en iyisi)

via Creately

Şunu hayal edin: Takımınız beyin fırtınası yapıyor, projeleri yönetiyor ve stratejiler planlıyor; tüm bunları yaparken bir araçtan diğerine geçip fikirlerin izini kaybediyor.

Creately, görevleri, diyagramları ve işbirliğini tek bir yerde merkezileştiren akıllı görsel tuvaliyle bu kaosu ortadan kaldırır.

1.000'den fazla şablon ve AI destekli diyagram oluşturma özelliği ile Creately, her boyuttaki işletme için organizasyon şemaları, akış şemaları ve proje planları oluşturmayı kolaylaştırır.

Creately'nin en iyi özellikleri

AI destekli görsel zeka ile komut istemli diyagramlar oluşturun ve içgörüler elde edin

Sorunsuz ekip çalışması için çok kullanıcılı düzenleme ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın

Organizasyon şemaları, Gantt grafikleri ve daha fazlası için 1.000'den fazla profesyonelce tasarlanmış seçenek içeren kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın

Google E-Tablolar ve Excel gibi araçlarla iki yönlü veri senkronizasyonunun keyfini çıkarın ve güncellemelerin tüm platformlarda tutarlı olmasını sağlayın

Creately sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir, bu da karmaşık ihtiyaçları olan takımlar için kullanışsızdır

Büyük diyagramları veya aşırı verileri işlerken gecikme veya hatalar yaşanabilir

Mobil arayüz, masaüstü sürümüne kıyasla daha az optimize edilmiştir

🧠 Biliyor muydunuz: İlk organizasyon şeması, iletişim ve yetki ilişkilerini netleştirmek amacıyla 1854 yılında İskoç asıllı Amerikalı mühendis Daniel McCallum tarafından New York ve Erie Demiryolları için oluşturuldu. Bu çığır açan araç, modern organizasyonel yönetimin modeli haline geldi.

Creately fiyatlandırma

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bu G2 incelemesi, Creately'nin işleri basit ve uygun fiyatlı tutarken, işbirliği araçlarıyla güçlü bir etki yarattığını vurgulamaktadır.

4. Pingboard (Ayrıntılı çalışan profilleri ve iç bağlantılar için en iyisi)

via Pingboard

Pingboard, hızla büyüyen bir şirkette kim kimdir hatırlamanın zorluğunu, çalışan veritabanı yazılımı olarak da işlev görerek ortadan kaldırır.

Pingboard, raporlama hatlarını haritalamanın ötesinde, ayrıntılı çalışan profillerini entegre ederek organizasyon şemalarını etkileşimli merkezlere dönüştürür. Bu profiller, iş yıldönümlerini, özgeçmişleri ve hatta dönüm noktalarını göstererek herkesin bilgilendirilmesini ve bağlantıda kalmasını sağlar.

Pingboard'un en iyi özellikleri

İK veritabanlarındaki değişikliklere göre otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturun ve güncelleyin

Daha iyi takım bağlantısı için çalışan profillerine özgeçmişleri, iletişim bilgilerini, iş yıldönümlerini ve daha fazlasını ekleyin

Takımlar Matris Görünümü ile işlevler arası yapıları görselleştirin, kaynakları planlamayı ve tahmin etmeyi kolaylaştırın

Google Çalışma Alanı, Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Pingboard sınırlamaları

Masaüstü uygulaması yoktur ve mobil sürümlerde özellikleri sınırlıdır

Otomatik güncellemeler gecikme yaşayabilir ve değişikliklerin yansıtılması bazen günler sürebilir

Ücretsiz planın olmaması ve daha yüksek fiyatlar, küçük takımlar için erişilebilirliği sınırlıyor

Pingboard fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Pingboard puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (590+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: GetApp incelemesi, Pingboard'un takım yapılarını net bir şekilde haritalandırarak ve çalışan profillerine anında erişim sağlayarak her şeyi çok daha şeffaf hale getirerek zorlu bir birleşmeyi nasıl daha sorunsuz bir sürece dönüştürdüğünü paylaşıyor.

5. Microsoft Visio (Veri tabanlı diyagramlar ve kurumsal kullanıcılar için en iyisi)

via Microsoft Visio

Karmaşık bir diyagramı güncellemeye çalıştınız ve kaydet düğmesine bastığınız anda güncellemenin geçersiz olduğunu fark ettiniz mi?

Microsoft Visio, diyagramları Excel ve Microsoft 365 gibi gerçek zamanlı veri kaynaklarına doğrudan bağlayarak görselleri doğru ve güncel tutarak bu sorunu çözer.

Microsoft ekosistemiyle derin entegrasyonu sayesinde Visio, organizasyon şemaları, süreç akışları ve ağ haritaları gibi profesyonel diyagramların oluşturulmasını basitleştirir.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Excel veya Exchange gibi veri kaynaklarından otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturun

Teams, Power BI ve OneDrive gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Akış şemaları, organizasyon şemaları ve teknik diyagramlar için kapsamlı şablon ve şekil kitaplığını kullanın

Güvenli işbirliği için Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) dahil kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine erişin

Microsoft Visio sınırlamaları

Microsoft araçlarına aşina olmayan yeni başlayanlar için zorlu bir öğrenme süreci

Abonelik tabanlı fiyatlandırma, ara sıra kullanan kullanıcılar için maliyetli olabilir

Windows dışındaki platformlarda sınırlı gelişmiş özellikler

Microsoft Visio fiyatlandırması

Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.270+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 yorumcusu , Visio'nun ayrıntılı diyagram ve akış şeması özelliklerini, Office 365 ile sorunsuz entegrasyonunu ve veri bağlama özelliklerini değer verirken , bazı işbirliği gecikmelerine dikkat çekiyor.

6. SmartDraw (Bütçeye uygun profesyonel görseller için en iyisi)

via SmartDraw

Gelişmiş diyagram yazılımları için pahalı lisanslarla uğraşıyor musunuz? SmartDraw, profesyonel görseller oluşturmak için premium araçlara benzer anahtar özelliklere sahip, uygun maliyetli bir alternatif sunar.

Diyagram oluşturma, beyaz tahta ve veri entegrasyonunu tek bir sezgisel platformda birleştirir.

Kat planları, organizasyon şemaları veya süreç haritaları hazırlıyor olun, SmartDraw kullanıcı dostu şablonlar ve otomasyon ile süreci basitleştirir.

🧠 Biliyor muydunuz: Startup'lar, genellikle hızlı büyüme sırasında operasyonları ölçeklendirme, kaynakları yönetme ve tutarlı bir vizyon sürdürme zorlukları nedeniyle 11-50 çalışan sayısına ulaştıklarında başarısız olma olasılığı en yüksektir.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Profesyonel görünümlü diyagramlar için biçimlendirme ve düzenleri otomatik olarak ayarlayın

Google Çalışma Alanı, AWS, Jira ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegre edin

Akış şemalarından kat planlarına kadar çeşitli diyagram türleri için binlerce şablon edinin

Site genelinde lisanslar alın, büyük takımlar ve kurumsal müşteriler için uygun fiyatlı hale getirin

Masaüstü ve bulutta kesintisiz erişim ile araca her yerden erişin

SmartDraw sınırlamaları

Lucidchart gibi rakiplerde bulunan gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur

Daha büyük ve karmaşık diyagramlarda ara sıra kararlılık sorunları bildirilmiştir

Gelişmiş tasarımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel : 9,95 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Site Lisansı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bir GetApp yorumcusu, SmartDraw'un akış şemaları ve diyagramlar oluşturmak için kullanıcı dostu düzenini ve iyi tasarlanmış şablonlarını öne çıkarırken, daha fazla özelliği keşfetme isteğini de dile getiriyor.

7. Organimi (Dinamik ve özelleştirilebilir organizasyon şemaları için en iyisi)

via Microsoft Appstore

Takımınız statik grafiklerle veya zaman alan manuel güncellemelerle uğraşıyorsa, Organimi otomasyon ve esneklik ile bu zorlukları ortadan kaldırır.

Bu organizasyon şeması yazılımı, özelleştirilebilir grafikler ve anahtar paydaşların dizinlerini oluşturmak için sezgisel bir araç arayan işletmelere hitap eder.

Rol haritalama, organizasyonunuzu yeniden yapılandırma, satış ilişkilerini yönetme veya büyüme planları yapma gibi işleriniz ne olursa olsun, Organimi'nin sürükle ve bırak arayüzü ve akıllı özellikleri, organizasyonunuzun yapısını görselleştirmenizi ve sürdürmenizi kolaylaştırır.

Organimi'nin en iyi özellikleri

Excel ve İK sistemleri gibi kaynaklardan verileri otomatik olarak içe aktarın ve grafikler oluşturun

Özel görseller için alanları, markalamayı ve temaları özelleştirin

Karmaşık organizasyonlar için matris grafiklerine ve yönetişim yapılarına erişin

Bağlantılar, gömme veya yazdırılabilir biçimler aracılığıyla sorunsuz paylaşım sağlayın

Fotoğraf panoları ve dizinleri kullanarak takım üyelerini görsel olarak birbirine bağlayın

Organimi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok düzeyli yapılar veya gelişmiş özelleştirmeler oluşturmayı zor bulmaktadır

Haritaları dış kaynaklardan içe aktarmak için ek ücretler ve ek kurulumlar gerekebilir

Organimi fiyatlandırma

Temel : 11 $/ay

Premium: 22 $/ay

Organimi puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (130+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bu Reddit kullanıcısı, Organimi'nin kullanım kolaylığı, hızlı müşteri desteği ve özelleştirme seçeneklerini övüyor ve organizasyon şemaları oluşturmak için sorunsuz CSV içe aktarma özelliğini ve uygun fiyatlı yükseltme planlarını not ediyor.

8. OrgChart (Gelişmiş İK entegrasyonları ve iş gücü planlaması için en iyisi)

via OrgChart

Sürekli gelişen bir organizasyonu yönetmek, genellikle bir anda çok fazla işiniz varmış gibi hissettirebilir.

Organizasyon şemalarını zahmetsizce basitleştirmek isteyen İK uzmanları ve liderler OrgChart'u keşfedebilirler.

50'den fazla İK sistemi ile sorunsuz senkronizasyon ve karmaşık iş akışlarını otomasyon yeteneği ile OrgChart, işgücü planlamasının zorluklarını ortadan kaldırır ve size başarılı bir takım oluşturmaya odaklanma özgürlüğü sunar.

OrgChart'ın en iyi özellikleri

Workday ve ADP gibi HRIS entegrasyonlarıyla organizasyon şeması oluşturmayı otomatikleştirin

Personel sayısı, maaşlar ve raporlama bilgileri için özel metriklere erişin

Organizasyonel değişiklikleri simüle edin ve birleşme sonrası yapıları modelleyin

PDF ve SharePoint gömme dahil olmak üzere özelleştirilebilir dışa aktarma seçenekleri elde edin

Gelişmiş kontrollerle güvenli paylaşım ve işbirliği sağlayın

OrgChart sınırlamaları

Biçimlendirme ve özelleştirme, ustalaşmak zaman alabilir

Gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda kilitlidir

OrgChart fiyatlandırması

Premium : 99 $/ay

Enterprise: 142 $/ay

OrgChart derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: Bir OrgChart kullanıcısı, kullanım kolaylığı, özelleştirmedeki esnekliği ve gelişmiş özelliklerin kurulumu, grafik güncellemeleri ve sorunsuz paylaşım için yararlı destek kaynaklarını öne çıkarıyor.

9. Miro (Görsel işbirliği ve yaratıcı ekip çalışması için en iyisi)

via Miro

Takımları doğal ve etkili bir şekilde bir araya getirmekte zorlanıyorsanız, Miro size yardımcı olabilir.

Çok yönlü bir görsel işbirliği platformu olarak, iş akışlarını haritalayan bir UX tasarımcısı, birikmiş işleri önceliklendiren bir ürün yöneticisi veya sprintler yürüten bir Agile koçu olsanız da, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji oluşturmasına ve planları sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olma konusunda mükemmeldir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak araçlarıyla organizasyon şemaları, zihin haritaları ve tel kafesler oluşturun

Beyin fırtınası, çevik iş akışları ve strateji planlaması için etkileşimli şablonları kullanın

Daha hızlı karar alma ve daha iyi uyum için yapay zeka destekli içgörüler elde edin

Canlı aramalar, video tanıtımlar ve nokta oylama gibi özelliklerle gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Google, Microsoft ve Slack dahil 160'tan fazla araçla entegre edin

Miro sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni başlayanlar için daha zor öğrenme eğrisi

Çevrimdışı işlevsellik sınırlıdır ve internet erişimi gerektirir

Ücretsiz sürümdeki kısıtlamalar, gelişmiş araçlara erişimi sınırlayabilir

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7 (7.389+ yorum)

Capterra: 4,7 (1.606+ yorum)

☕ Kullanıcı Yorumları: G2'deki bir Miro kullanıcısı, sezgisel arayüzünü, çok yönlü şablonlarını ve sorunsuz Jira entegrasyonunu övüyor ve müşteriler ve takımlarla gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası ve iş akışlarını kolaylaştırma konusundaki etkinliğini vurguluyor.

Ayrıca okuyun: Organizasyon şemaları nasıl oluşturulur ve optimize edilir?

10. Sift (Ayrıntılı çalışan dizinleri ve basitleştirilmiş organizasyon şemaları oluşturmak için en iyisi)

via Sift

Sift, kullanım kolaylığı ve çalışanların bağlantısına odaklanarak organizasyon şeması oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır.

"Kişi dizini" olarak bilinen Sift, mevcut İK ve BT verilerinden otomatik olarak profiller ve organizasyon şemaları oluşturarak doğruluk ve basitlik sağlar.

En iyi özellikleri inceleyin

İK ve BT sistemleriyle senkronize edilmiş organizasyon şeması oluşturmayı otomatikleştirin

Çalışan profillerini beceri, eğitim ve faiz alanları gibi zengin ayrıntılarla özelleştirin

Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak çalışanları isim, rol veya departmana göre bulun

IOS ve Android için sertifikalı mobil uygulamalara ve Slack ve Teams gibi araçlarla entegrasyonlara erişin

Aracı marka renkleri ve logolarla özelleştirin

Sınırlamaları eleyin

Bazı rakiplere kıyasla daha az gelişmiş özellik

Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, güncellemelerin daha yavaş yayınlanması

Ücretsiz plan yok; büyük kuruluşlar için fiyatlandırma yüksek olabilir

Fiyatları karşılaştırın

Başlangıç : 200 $/ay

Pro : 300 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,8 (430+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

☕ Kullanıcı Yorumları: Bir Sift kullanıcısı, özellikle takım hiyerarşilerini etkili bir şekilde keşfetmek için hızlı, bilgilendirici arayüzünü, sorunsuz entegrasyonlarını ve mükemmel arama işlevselliğini takdir ediyor.

Niş ihtiyaçlar için dikkate alınabilecek diğer organizasyon şeması yazılım araçları şunlardır:

ChartHop : Organizasyon şemalarını insan analitiği ile birleştirerek, personel sayısı tahmini, DEI izleme ve özelleştirilebilir raporlama gösterge panelleri gibi özellikler sunar

TeamOrgChart : Microsoft 365'e entegre edilmiş gerçek zamanlı güncellemelerle canlı organizasyon şemalarını otomatik olarak oluşturur

Freshteam: Çalışan verilerinden organizasyon şemaları oluşturur, başvuru izleme sistemi içerir ve işe alım ve izin yönetimi için araçlar sunar

ClickUp ile Organizasyonunuzu Kaostan Düzenli Hale Getirin

Organizasyon şeması oluşturmak ve bunu güncel tutmak, eksik parçaları olan bir bulmaca çözmek gibi olmamalıdır. Takımınız büyüyor, yeniden yapılandırılıyor veya sadece roller ve sorumluluklar konusunda daha iyi görünürlük istiyorsa, ClickUp size bunu sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak araçları sunar. Beyaz Tahtalar ve Organizasyon Şeması Şablonu ile takım yapınızı görsel olarak haritalayabilir, hiyerarşileri kolaylıkla ayarlayabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

Artık eski elektronik tablolar veya dağınık diyagramlar yok. ClickUp'ın sürükle ve bırak fonksiyonu, takımınız geliştikçe organizasyon şemanızı iyileştirmenize olanak tanırken, 1.000'den fazla entegrasyon ve mobil erişim, herkesin nerede çalışırsa çalışsın uyumlu kalmasını sağlar.

3 milyondan fazla takımın iş akışlarını kolaylaştırmak için ClickUp'a güvenmesi şaşırtıcı değil!

"Kim kimdir?" oyununu oynamaktan bıktınız mı? Bugün ClickUp'ta bir hesap oluşturun ve tahminlere veda edin.