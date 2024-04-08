Miro ve Mural: En İyi Beyaz Tahta Yazılımı Hangisi?

Takım işbirliğinin en iyi yanı nedir? Ve sayısız fikri tek bir alanda nasıl bir araya getirirsiniz?

Miro ve Mural gibi dijital beyaz tahta yazılımları, platformlarını bu sorular üzerine inşa etmiştir. Takım üyelerinden çeşitli fikirler toplamak veya işbirliğini daha hızlı ve verimli hale getirmek olsun, beyaz tahta yazılımları takım verimliliğinde iz bırakmıştır.

Takımların tek bir odada toplanıp tahtaya elle fikirlerini yazması çok da uzun zaman önce değildi. Artık beyin fırtınası oturumu düzenliyor, toplantıyı belgelendiriyor veya dünyanın dört bir yanındaki müşterilere belirli bir iş akışını öğretiyor olmanız fark etmez, dijital beyaz tahtalar artık bir gereklilik haline geldi.

Ancak, piyasada çok fazla seçenek olduğundan, hangi dijital beyaz tahtanın ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu bilemeyebilirsiniz. Piyasadaki en büyük iki dijital beyaz tahta seçeneğini karşılaştırmak ve Miro ile Mural arasında hangisinin en iyisi olduğunu görmek için buradayız.

Hadi başlayalım. 🤿

Miro nedir?

Miro, takımların toplantılar düzenlediği, atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptığı ve dijital beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yaptığı çevrimiçi bir işbirliği beyaz tahta platformudur.

Takımlarınız uzakta mı yoksa ofiste mi, fark etmez. Miro, takımları yaratıcı ve ilgi çekici işbirliği deneyimleriyle birbirine bağlar. Bu yeni bağlantı, Miro'nun beyaz tahta yazılımı satın almak isteyen takımlar için yaygın bir seçim haline gelmesinin birçok nedeninden biridir.

Miro'nun Ana Özellikleri

Miro, sektörde yaygın olan ve aynı zamanda benzersiz olan birçok özellik sunar. Miro ve Mural arasında bilinmesi gereken bazı özel özellikler vardır.

Miro'nun ana özelliklerinin dökümü aşağıda yer almaktadır:

Çevrimiçi Beyaz Tahta

Miro panosunun kullanım örneği

Miro'nun çevrimiçi beyaz tahtası sonsuzdur, böylece alan sınırlaması olmadan istediğiniz kadar beyin fırtınası yapabilirsiniz. Beyaz tahta ayrıca yakınlaştırılabilir, böylece önemli ve sonsuz tuvalinizden tek bir parçaya veya ayrıntıya odaklanabilirsiniz.

Ayrıca, dosya, yapışkan notlar ve takım fikirlerini ekleyerek beyaz tahtada merkezi bilgi merkezleri oluşturabilirsiniz. Miro, PDF, GIF, resim, elektronik tablo ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu dosya türünü gömme olanağı sunar.

Ayrıca, fiziksel beyaz tahtanızı dijitalleştirebilirsiniz. Sadece bir fotoğraf çekin, Miro beyaz tahta içeriğini anında dijital sürümlere dönüştürsün! Dijitalleştirilmiş beyaz tahtanız daha sonra düzenlenebilir ve kolayca değiştirilebilir.

Video konferans

Miro, beyaz tahtalarında video konferans olanağı sunar

Miro ayrıca, dijital beyaz tahtada işbirliği yaparken hızlı toplantılara katılabileceğiniz kullanışlı bir video görüşme özelliğine sahiptir. Hatta, Miro'yu Zoom alternatifi olarak kullanabilirsiniz, böylece takımlar dağınık ekran paylaşım oturumları veya tüm katılımcıların tek sürücüsü olmak konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

Zihin Haritaları

Miro Zihin Haritası Şablonunu Kullanma

Zihin haritaları için birçok örnek ve seçenek bulunmaktadır. Ancak Miro'nun zihin haritaları, takımınızın süreçleri, tasarım fikirlerini veya aklınızdaki diğer iş akışlarını hızlı bir şekilde yapılandırması için ideal bir yoldur. Zihin haritaları sezgiseldir ve oluşturması kolaydır.

Takım üyeleri oluşturma sürecinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve zihin haritanızı heyecan verici ve ilgi çekici hale getirmek için çok sayıda tema, renk ve çizgi şekli mevcuttur. Miro ayrıca beyaz tahtanız için sınırsız zihin haritaları sunar.

Sıfırdan zihin haritaları oluşturun veya mevcut şablonları kullanın. Bu zihin haritalarını harici web sitelerine gömün ve başka bir platformda kullanmak üzere yüksek çözünürlüklü PDF dosyası olarak dışa aktarın.

Zihin haritaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kendi zihin haritanızı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm kaynakları bizde bulabilirsiniz. 🗺

Şablon

Miro, Miroverse'de çok sayıda şablon sunar. 🪐

Zihin haritaları, balık kılçığı diyagramları, süreç çerçeveleri, fikir üretme, Kanban panoları ve çevik süreçleri kapsayan şablonlar bulacaksınız. Ayrıca mevcut bir zihin haritasını veya iş akışı sürecini paylaşmak, değiştirmek veya başka bir durumda kullanmak için şablona dönüştürebilirsiniz.

Şablonunuzu Miro topluluğunun kullanması ve daha fazla şablon sevgisi yayması için yayınlamak çok kolay.

Çevik iş akışları

Geriye dönük toplantılar için Miro'nun çevik iş akışı

Çevik iş akışları olmadan yapamıyor musunuz? O zaman takımınız Miro'yu sevecek. Miro, sprint planlaması, toplantı panoları ve geriye dönük değerlendirmelerde işbirliği yapmanızı sağlar. Miro, işlerini çevik uygulamalara dayalı olarak yürüten ajanslar için ideal çözüm olabilir.

Ayrıca, işlerinizi dakikalar içinde halletmenize yardımcı olacak 120'den fazla Agile ile ilgili şablon da elde edersiniz. İş akışlarını basitleştirmek için, Asana ve Jira'dan görevleri gerçek zamanlı işbirliği için yerel kartlar olarak da içe aktarabilirsiniz.

Entegrasyonlar

Üçüncü taraf entegrasyonları, Miro'nun güçlü bir yönüdür. Hatta, Miro'nun API'si 100'den fazla araçla entegrasyonu mümkün kılar. Google Takvim, Airtable, Notion, Slack ve Box gibi popüler entegrasyon seçeneklerini bulabilirsiniz.

Dahası, Miro, Jira, Asana ve en sevdiğimiz entegrasyon olan ClickUp gibi diğer proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlara izin verir , böylece en iyi dijital çalışma alanına sahip olursunuz.

Miro Artıları

İstediğiniz kadar kullanabileceğiniz sonsuz bir dijital beyaz tahta

Gerçek zamanlı işbirliğini geliştirmek için yerleşik video konferans

İşbirliğini kolaylaştıran zihin haritaları, iş akışları ve Kanban için yüzlerce şablon

Hızlı ve kullanımı kolay bir arayüz

Miro'ya başlamak için size yardımcı olacak geniş bir topluluk ve kaynaklar

Miro Eksileri

Bağlantıların ve etiketlerin olmaması, derinlemesine bir bilgi merkezi oluşturmayı zorlaştırır

Küçük ajanslar için fiyatlar yüksek

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Miro'nun Fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız takım üyesi, önceden hazırlanmış şablonlar, temel dikkat yönetimi, üç düzenlenebilir beyaz tahta

Takımlar : Video konferans işlevi, sınırsız pano, sınırsız ziyaretçi, gizli panolar ve e-posta desteği ile üye başına aylık 8 ABD doları

İş : Miro Teams planındaki tüm özelliklere ek olarak manuel pano yedekleme, akıllı diyagram oluşturma ve SSO ile üye başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Merkezi hesap yönetimi, özel başarı yöneticisi, Azure DevOps ve CA Rally entegrasyonları, : Merkezi hesap yönetimi, özel başarı yöneticisi, Azure DevOps ve CA Rally entegrasyonları, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk , veri yönetimi ve premium destek için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere Miro ile iletişime geçin

Miro Puanı

G2: 4,8/5 (3.650+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (690+ yorum)

Son zamanlarda, içerik fikirlerini daha büyük bir stratejiye ve sonunda bir yayın programına dönüştürmeyi içeren bir içerik planlama projesi üzerinde çalışıyordum. Yapışkan notlarda mümkün olandan daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız vardı. Miro'nun kart özelliği mükemmeldi. Panoda görünen bir içerik parçası için başlık belirleyebiliyordum, ancak yine de kart açıklamasında notlar, fikirler veya sorular yazabiliyordum.

Son zamanlarda, içerik fikirlerini daha büyük bir stratejiye ve sonunda bir yayın programına dönüştürmeyi içeren bir içerik planlama projesi üzerinde çalışıyordum. Yapışkan notlarda mümkün olandan daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız vardı. Miro'nun kart özelliği mükemmeldi. Panoda görünen bir içerik parçası için başlık belirleyebiliyordum, ancak yine de kart açıklamasında notlar, fikirler veya sorular yazabiliyordum.

Mural nedir?

Mural, takımınızın beyin fırtınası yapmasına yardımcı olan bir başka görsel işbirliği aracıdır. Aslında, Mural ve Miro sadece birkaç farkla birbirine yakın rakiplerdir.

Mural, birden fazla kişiyi dijital beyaz tahtada bir araya getirerek fikirleri düşünmenize, hedefleri planlamanıza veya mevcut projeleri izlemenize olanak tanır. Mural ile takımınız hem gerçek zamanlı hem de eşzamansız olarak işbirliği yapabilir.

Mural'ın Ana Özellikleri

Mural, beyaz tahta teknolojisi ile Miro'ya kıyasla bazı benzersiz seçenekler sunar. Mural'ın dijital beyaz tahtasıyla şunları elde edersiniz.

Çevrimiçi Beyaz Tahta

Mural'ın beyaz tahta özelliğine genel bakış

Mural'ın arayüzü, sınırsız sayıda takım üyesiyle beyaz tahtalarda işbirliği yapmaya olanak tanır. Dijital yapışkan notlar, resimler ve zihin haritaları ekleyebilir veya çok sayıda şekil, simge ve çizim kullanabilirsiniz. Mural ile oluşturduğunuz içerikleri basit bir bağlantı ile diğer takım üyeleriyle kolayca paylaşabilirsiniz.

Takım işbirliği

Mural'ın Çağırma Özelliği

Mural'ın en iyi özelliklerinden biri, takım işbirliği araçları ve kolaylaştırma işlevselliğidir. Örneğin, yerel zamanlayıcı ile etkinlikleri zamanlayabilir ve işbirlikçileri beyaz tahtadaki belirli bir yere çağırabilirsiniz. Bu, Mural'ı tasarım sprintinde çalışanlar için harika hale getirir. 👏

Ayrıca, takım üyeleri Mural beyaz tahtaya yorum yapabilir ve daha iyi gerçek zamanlı işbirliği oturumları için hızlı sesli aramalara katılabilir.

Her bireyin katkıda bulunmasını istiyorsanız, gizli modu kullanın. Bu şekilde, her katılımcının fikirleri gizli kalır ve grup düşüncesi oluşmaz.

Mural, aynı tahtada çalışmak üzere işbirliğini ve toplantı oturumlarını kolaylaştırmak için beyaz tahtadaki belirli nesneleri kilitleme özelliklerine de sahiptir.

Şablon

Mural ile yeni bir şablon kaydetme

Mural, geriye dönük değerlendirmeler, proje başlangıçları, zihin haritaları, çevik iş akışları ve proje planlamasını kapsayan 300'den fazla şablonla birlikte gelir. Takımlar ayrıca sıfırdan şablonlar oluşturabilir! Her iki platformun şablonları arasında, Mural şablonlarında seveceğiniz şey, kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğu.

Entegrasyonlar

Mural, işbirliğini kolaylaştırmak için diğer kullanışlı araçlarla bağlantı kurmanıza olanak tanır. Örneğin, Mural'da video konferans özelliği bulunmadığından, bu işlevselliği elde etmek için Mural'ı Zoom'a bağlayabilirsiniz. Diğer önemli entegrasyonlar arasında Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox ve Github bulunur.

Mural Artıları

Beyaz tahtalar için kapsamlı dosya desteği

Kullanımı kolay, fikir paylaşımı ve şablonları özelleştirme

Sonsuz duvar resimleri

Harika beyaz tahta kolaylaştırma özellikleri (sunum modu)

Mural Eksileri

Video sohbet özelliği yoktur

Etkileşimli grafikler, tablolar veya raporlar oluşturma seçeneği yoktur

Rakiplerine kıyasla biraz daha pahalı

UI, birçok yeni kullanıcı için bir bulmaca gibi hissettiriyor

Mural'ın Fiyatlandırması

Ücretsiz : 3 duvar resmi, sınırsız takım üyesi, tüm görsel ve işbirliği özellikleri, tek tıklamayla ziyaretçi erişimi, sonsuz tuval

Takım + : Aylık 9,99 $, üye başına sınırsız duvar resmi, oda ve duvar resmi gizlilik kontrolü, e-posta ve sohbet ve destek

İş : Aylık 17,99 $, SSO ile üye başına, öncelikli destek ve sınırsız misafir (en az 10 üye gerekir)

Enterprise: Merkezi yönetici kontrolü, birden fazla çalışma alanı için gelişmiş gizlilik ve kontrol, kurumsal API, güvenlik incelemeleri, MSA desteği ve mobil uygulama yönetimi için özel fiyatlandırma mevcuttur

Mural Puanı

G2: 4,6/5 (960+ yorum)

Capterra: 4,5 (80+ yorum)

Mural, özel araç çubukları, koreografili kullanıcı yolculukları ve ilgi çekici kullanıcı arayüzü araçları sayesinde müşterilerimiz ve ortaklarımız için tamamen özelleştirilmiş bir deneyim sunma olanağı sağladı. Bunu, sadece bir atölye çalışması değil, unutulmaz bir deneyim sunmak için kullanıyoruz. Bu, potansiyeli ortaya çıkarma konusundaki durmak bilmeyen çabalarımızı yansıtıyor ve destekliyor... Bu, birlikte çalıştığımız herkesle paylaştığımız bir şey.

Mural, özel araç çubukları, koreografik kullanıcı yolculukları ve ilgi çekici kullanıcı arayüzü araçları sayesinde müşterilerimiz ve ortaklarımız için tamamen özelleştirilmiş bir deneyim sunma olanağı sağladı. Bunu, sadece bir atölye çalışması değil, unutulmaz bir deneyim sunmak için kullanıyoruz. Bu, potansiyeli ortaya çıkarma konusundaki durmak bilmeyen çabamızı yansıtıyor ve destekliyor... Bu, birlikte çalıştığımız herkesle paylaştığımız bir şey.

Miro ve Mural Özellikleri Karşılaştırması

Miro ve Mural arasındaki rekabette, her ikisi de birçok benzerlik paylaşıyor. Örneğin, her ikisinin de temel hedefi dijital beyaz tahta yardımıyla işbirliğini geliştirmek. Ayrıca sınırsız dijital beyaz tahta alanı sundukları için, bu araçlar yüz yüze toplantı ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, bu iki platformda kullanıcılar fikirler üzerinde oy kullanabilir, yapışkan notlarla katkıda bulunabilir, çizim yapabilir, metin ekleyebilir ve ek dosya ekleyebilir.

Ancak Mural ve Miro arasında birkaç fark vardır.

Miro ve Mural arasındaki temel farkları ortaya çıkaralım:

Miro, kullanıcı arayüzü ile daha iyi işler

Hem Mural hem de Miro, diğer uygulamalara kıyasla oldukça basit bir arayüze sahiptir. Ancak Mural, ilk kez kullananlar için biraz zor gelebilir. Örneğin, Mural tuvaline konektörler veya diğer şekiller eklemek sorunlu olabilir.

Mural'da daha büyük bir grupla (örneğin, 50'den fazla üye) çalışıyorsanız performans da düşebilir. Mural ile Miro'yu karşılaştırdığınızda, zihin haritalarını tasarlamak ve değiştirmek de daha zordur. Genel olarak, Miro'nun menüsü daha net ve kullanımı daha kolaydır.

Her iki araç da iPhone ve Android mobil cihazlarda çalışan iOS ve Android uygulamalarına sahiptir. Her ikisiyle de mobil uygulamalarda yeni beyaz tahtalar oluşturabilir, düzenleyebilir, yorum yapabilir ve beyaz tahtaların bir kısmını veya tamamını paylaşabilirsiniz.

Miro, video sohbet ile daha gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Hem Mural hem de Miro, tasarım odaklı katılımcıların dijital yapışkan notlar, resimler ve diğer dosya türlerini ekleyerek oturumlara yorum yapmasına ve katılmasını sağlar. Ancak Miro, gruplar arasında etkili bir şekilde çalışmak için video konferans özelliği sunarak bir adım daha ileri gider.

Mural bu özelliğe sahip değildir, ancak katılımcıların gerçek zamanlı katılım için hızlı uygulama içi aramalara katılabildiği Quick Talk özelliği ile bunu telafi eder. Ancak, katılımcıları her iki araçta da gruplara ayırmak istiyorsanız, Zoom veya başka bir video konferans seçeneği kullanmanız gerekir.

Şirketim, iki dans okulunun adını değiştirmek ve iki beyin fırtınası oturumu düzenlemek için stratejik bir planı desteklemek üzere sözleşme imzaladı. Planı birlikte oluşturmak için Miro'yu kullandık ve Zoom ile ekran paylaşımı özelliğini kullanarak kolayca bir süreç haritası oluşturmak için değerli bir araç olduğunu gördük. Beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırırken, isim temaları bulmak için Mural'ı kullandık ve program içindeki katılımcılarla beyin fırtınası yapmak için daha iyi bir araç olduğunu düşündük.

Şirketim, iki dans okulunun adını değiştirmek ve iki beyin fırtınası oturumu düzenlemek için stratejik bir planı desteklemek üzere sözleşme imzaladı. Planı birlikte oluşturmak için Miro'yu kullandık ve Zoom ile ekran paylaşımı özelliğini kullanarak kolayca bir süreç haritası oluşturmak için değerli bir araç olduğunu gördük.

Beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırırken, isim temaları bulmak için Mural'ı kullandık ve program içindeki katılımcılarla beyin fırtınası yapmak için daha iyi bir araç olduğunu düşündük.

Mural'ın şablonları daha kolaydır, ancak Miro'ya göre daha az seçenek sunar

Miro, hemen başlamanız için 1.000'den fazla şablona sahiptir. Öte yandan, Mural'ın kataloğunda yaklaşık 300'den fazla şablon bulunmaktadır. Miro şablonları ayrıca daha çeşitlidir ve boyut veya fonksiyona bakılmaksızın çeşitli takımların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Ancak, Mural şablonları ile çalışmak daha kolay olabilir. Miro, şablonları özelleştirmek için kullanışlı bir başlangıç görünümü sunar. Ancak hızlı ve kolay bir şablon istiyorsanız, Mural muhtemelen en iyi seçenektir. Daha sağlam bir şey arıyorsanız, Miro'nun şablonlarını deneyin.

Mural ile daha kolay kolaylaştırma

Her iki araç da kolaylaştırıcıların zamanlayıcıyı kontrol etmesine ve işbirlikçileri veya üyeleri beyaz tahtanın belirli bir bölümüne taşımasına olanak tanır. Ancak Mural bu alanda daha fazla özelliğe sahiptir.

Örneğin, kolaylaştırıcılar lazer işaretçisini kullanarak belirli beyaz tahta ayrıntılarına dikkat çekebilir. Kolaylaştırıcılar ayrıca, oturum katılımcılarının ihtiyaç duymadığı belirli nesneleri araç çubuğunda kilitleyebilir veya gizleyebilir.

Miro, kolaylaştırma yeteneklerinden tamamen yoksun değildir. Kolaylaştırıcılar, bana getir özelliğini kullanarak katılımcıları kolaylaştırıcının istediği yere çekebilir. Şu anda, Miro'da belirli beyaz tahta özelliklerini kilitleme özelliği beta aşamasındadır.

Hem Miro hem de Mural ile kolaylaştırıcılar, katılımcıların avatarlarına tıklayarak ne yaptıklarını görebilirler. Bu, atölye çalışmaları veya eğitim oturumları düzenliyorsanız kullanışlı bir özelliktir.

Mural, Miro'da olmayan bir fonksiyona sahiptir: zamanlayıcı. Bu özellik sayesinde, video görüşmelerimiz sırasında tüm takım üyelerinin faaliyetlerini zamanlayabiliyorum. Bu özelliği kullanmaya başladığımdan beri toplantılar üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olduğumu ve bunun sonucunda takım çalışmasının daha etkili hale geldiğini keşfettim.

Mural, Miro'da olmayan bir fonksiyona sahiptir: zamanlayıcı. Bu özellik sayesinde, video görüşmelerimiz sırasında tüm takım üyelerinin faaliyetleri için zaman aralığı belirleyebiliyorum. Bu özelliği kullanmaya başladığımdan beri toplantılar üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olduğumu ve bunun sonucunda takım çalışmasının daha etkili hale geldiğini keşfettim.

Mural ve Miro'nun fiyatları neredeyse aynıdır

Her iki uygulamanın fiyatları oldukça benzerdir. Hem Mural hem de Miro, her biri ücretsiz bir plan içeren dört plan sunar. Miro'yu kayıt gerekmeyen beyaz tahta sürümüyle test edebilirsiniz, ancak Mural'ı test etmek için kayıt olmanız gerekir.

Her ikisinde de sınırsız takım üyesi seçeneğiniz vardır, ancak 3 beyaz tahtayla sınırlısınız. Mural ile sınırsız ziyaretçi davet edebilirsiniz, ancak Miro'da bu seçeneğiniz yoktur.

Ücretli planlar arasında 1 dolarlık bir fark vardır ve teknik olarak Mural daha pahalı seçenektir. Bütçelerin her zamankinden daha sıkı olduğu ekonomik zamanlarda, birden fazla verimlilik ve işbirliği aracı kullanan takımlar, paralarının karşılığını tam olarak alamayabilir.

Reddit'te Mural ve Miro karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Miro ve Mural tartışmasında hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te Miro ve Mural'ı aradığınızda, birçok kullanıcı Miro'nun görsel özelliklerini ve kullanıcı dostu olmasını tercih ediyor gibi görünüyor:

"İnanılmaz bir hızla yenilikler yapıyorlar ve ürünlerini geliştiriyorlar. Startup'lar tarafından kullanılıyor. Genellikle, kullanmaya başlayan çalışanlar tarafından aşağıdan yukarıya doğru yayılıyor."

Diğer Reddit kullanıcıları, Miro'nun tasarımı ve kullanıcı deneyimine rağmen, çok fazla bilgi olduğunda yavaşlayabildiğini belirtti. Bazı kullanıcılar, Mural'ın daha büyük kurumsal takımlar için harika olduğunu belirtti:

"Mural'ı seviyorum! Bunun güçlü bir işbirliği yöntemi olduğunu düşündüm. Sprint törenlerimizi, OKR'lerimizi ve diğer insanların eline geçmesini istediğiniz her şeyi buradan yürütüyoruz... Bağlam olarak, büyük bir bankada junior PM olarak çalışıyorum."

Bu, nihayetinde neyi kullanacağınız veya potansiyel olarak neyi kesebileceğiniz konusunda bazı zor kararlar almanıza yol açar.

Neyse ki, tüm bunların bir çözümü var. 🙂

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ClickUp: Miro ve Mural'a Daha İyi Bir Alternatif

ClickUp ile Beyaz Tahta yazılımından daha fazlasını elde edersiniz.

Bunun yerine, ClickUp'ın dijital çalışma alanı, takımlara işbirliği, beyin fırtınası, görev atama, projeler ve belgeler arasında iletişim, zaman takibi, özel ClickUp görünümleri ve çok daha fazlası için merkezi bir hub sağlar.

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ClickUp, gerçekten hepsinin yerini alabilecek tek bir uygulama ve ClickUp Beyaz Tahtaların en son sürümü, Miro ve Mural arasında en iyi seçenek olmasını sağlıyor.

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ClickUp Beyaz Tahtaların en önemli avantajı, takımınızın fikirlerini tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilmenizdir. Ardından, bu görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve ilerlemeyi ClickUp'ta takip edebilirsiniz.

Anlam: Beyin fırtınası yapmak, projeler planlamak ve etkili iletişim kurmak için birden fazla araca ihtiyacınız yok.

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Şablon düğmesine tıklamanız yeterlidir, ClickUp ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz şablonları size sunar. Ayrıca, tekrarlayan görevleri azaltarak işbirliğini basitleştirmek için 50'den fazla özelleştirilebilir ClickUp otomasyonuna erişebilirsiniz.

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ClickUp, proje yönetimi özelliklerini bir arada sunan bir dijital beyaz tahta arıyorsanız mükemmel bir araçtır. Siz ve takımınız ClickUp Beyaz Tahtaların çok yönlülüğünü, basitliğini ve zengin özelliklerini seveceksiniz.

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