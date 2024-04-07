Miro ve Jamboard: 2025'te Hangi Beyaz Tahta Yazılımı Daha İyi?

2023'ün en heyecan verici karşılaşmasına hazır olun: Miro ve Jamboard: Dijital Beyaz Tahta Düellosu! Bu köşede, işbirliği konusunda ustalıkla dans eden, zengin özelliklere sahip Miro var. Karşı köşede ise Google Çalışma Alanı'nın sadeliği ve kolaylığıyla dikkat çeken, modern bir dahi olan Jamboard var.

Her iki araç da pazarı domine eden beyaz tahta platformlarıdır. Yatırım yapmaya değer olup olmadıklarına karar vermenize yardımcı olmak için bu araçları inceleyeceğiz.

Birlikte, beyaz tahta yazılımlarının dünyasını keşfedecek, her ayrıntısını karşılaştırarak 2023'ün nihai şampiyonunu belirleyeceğiz. Bu iki aracın özellikler ve fiyatlandırma açısından sunduğu her şeyi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Öyleyse, şapkalarınızı sıkın ve büyük beyaz tahta savaşı başlasın!

Miro nedir?

via Miro

Miro, uzaktaki takımlar için gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası ve görsel proje yönetimini kolaylaştıran çok yönlü bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Geniş dizi özellik ve araçlarıyla platform, yaratıcı süreci kolaylaştırmayı ve dağıtılmış takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu araç, takım üyelerinin fiziksel konumlarından bağımsız olarak önerilerini paylaşmalarına ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine olanak tanır. Miro, son kullanıcıları için sezgisel bir arayüz sunar.

Yazılımlarında sprint planlaması, tasarım odaklı düşünme, çevik iş akışları ve daha fazlası için kullanılabilen çevrimiçi beyaz tahtalar bulunmaktadır. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar, özelleştirilebilir nesneler ve ClickUp gibi popüler verimlilik araçlarıyla güçlü entegrasyonlar sunmaktadır.

Sonuç olarak, Miro, takımların tek bir platformda projeler üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına, geri bildirim paylaşmasına ve karmaşık kavramları görselleştirmesine yardımcı olur.

Miro'nun özellikleri

Bu bölümde, Miro'nun özelliklerini daha yakından inceleyerek yeteneklerini daha iyi anlayacağız.

1. Sonsuz tuval

Miro'nun sonsuz tuval sayesinde, beyaz tahta oluşturmada tek sınır sizin hayal gücünüzdür

Fiziksel pano alanıyla sınırlanmadan planlarını, fikirlerini ve konseptlerini oluşturabilecekleri, düzenleyebilecekleri ve görselleştirebilecekleri neredeyse sınırsız bir çalışma alanını keşfedin. Kullanıcılar, belirli ayrıntılara odaklanmak veya tüm düzenlenebilir panoları kuşbakışı görünümünde görebilmek için tuvali yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilir, böylece sorunsuz bir işbirliği ve beyin fırtınası yapabilir.

2. Önceden oluşturulmuş şablonlar

Miro, farklı iş kullanım durumlarına göre uyarlanmış çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Bu şablonlar, proje planlama, müşteri hikayesi haritalama, SWOT analizi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli senaryoları kapsar. Bu şablonlardan yararlanarak takımlar projelerine hızlı bir şekilde başlayabilir ve en iyi uygulamalardan ve kanıtlanmış çerçevelerden yararlanabilir.

Miro'nun gerçek zamanlı işbirliği özelliği ile birden fazla kullanıcı aynı anda bir pano üzerinde birlikte çalışabilir. Bir takım üyesi tarafından yapılan değişiklikler anında diğerlerine yansıtılır, böylece herkes her zaman güncel bilgilere sahip olur. Bu, takım üyelerinin konumları veya kullandıkları cihazlar ne olursa olsun, fikirlerin gerçek zamanlı olarak paylaşılabileceği, geliştirilebileceği ve tartışılabileceği son derece etkileşimli ve verimli bir ortam sağlar.

Miro aracılığıyla

Kullanıcılar, panodaki belirli öğelere yorum bırakabilir, takım üyelerinin dikkatini belirli bir noktaya çekmek için onlardan bahsedebilir veya onları etiketleyebilir ve tartışmaları düzenli tutmak için konu başlıklı konuşmalar oluşturabilir. Bu özellik, verimli iletişimi destekler, işbirliğini teşvik eder ve önemli içgörüler veya önerilerin panonun içeriği arasında kaybolmamasını sağlar.

Miro, kullanıcıların fikirlerini görsel olarak ifade etmelerini sağlayan kapsamlı bir çizim ve yazma araçları seti sunar. Bu araçlar, bilgilerin sunumunda esneklik sağlayan çeşitli kalemler, kurşun kalemler, şekiller ve metin seçeneklerini içerir. Konseptlerin taslağını çıkarmak, görüntülere açıklama eklemek veya diyagramlar oluşturmak gibi işlemlerde bu araçlar, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve düşüncelerini etkili bir şekilde iletmelerine olanak tanır.

6. Özelleştirilebilir nesneler

Post-it notları, resimler ve simgeler gibi nesneleri ekleyin ve özelleştirin, panolarınızın görsel çekiciliğini artırın ve hedeflerinizi etkili bir şekilde iletin. Bu özelleştirme özelliği, ortak projeler üzerinde çalışırken daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir deneyim sunar.

Miro'nun ClickUp, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi popüler verimlilik ve işbirliği araçlarıyla entegrasyonu, farklı platformlar arasında genel iş akışını ve bağlantıyı geliştirir. Bu entegrasyonlar, Miro ve diğer araçlar arasında sorunsuz bilgi alışverişi, veri senkronizasyonu ve görev yönetimi sağlar. Takımlar, iş süreçlerini birleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır, gereksiz görevleri ortadan kaldırır ve daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturur.

8. Sunum modu

via Miro

Panolarınızı slayt benzeri bir biçimde sergileyin. Kullanıcılar, panonun içeriğinde sistematik olarak gezinebilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve fikirlerini etkili bir şekilde ileten tutarlı ve görsel olarak çekici bir sunum sağlayabilir.

Miro, yöneticilere ayrıntılı erişim denetimleri ve izin ayarları sunarak takım üyeleri için farklı erişim düzeyleri tanımlamalarına olanak tanır. Bu özellik, hassas veya gizli bilgilerin güvenli kalmasını ve yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

10. Çevrimdışı mod

Ayrıntılı erişim denetimleri ve izin ayarlarının keyfini çıkarın, böylece takım üyeleri için farklı erişim düzeyleri tanımlayabilirsiniz. Bu özellik, hassas veya gizli bilgilerin güvenli kalmasını ve yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Uygun izinleri atayarak, yöneticiler veri gizliliğini koruyabilir, yetkisiz değişiklikleri önleyebilir ve genel işbirliği ortamını düzenleyebilir.

11. Hızlandırılmış çekim özelliği

Panolarınızın zaman içindeki gelişimini takip edin. Panoda yapılan değişiklikleri ve hedeflerin nasıl ilerlediğini görselleştirerek, takımlar fikir üretme ve karar verme süreçleri hakkında değerli içgörüler elde edebilir. Bu özellik, panonun gelişimine tarihsel bir bakış açısı sağlayarak yansıma, analiz ve sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Panolarınızı PDF, görüntü veya CSV gibi farklı biçimlerde kaydedin. Dışa aktarma konusundaki bu çok yönlülük, bitmiş projelerin paydaşlarla sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını, ileride başvurmak üzere arşivlenmesini veya diğer araç ve platformlarla entegrasyonunu sağlar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun dışa aktarma biçimini seçerek, işlerine Miro ortamı dışında da erişilebilmesini ve kullanılabilmesini sağlar.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin

Google Jamboard nedir?

google aracılığıyla

Jamboard, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir dijital beyaz tahta yazılımıdır ve Google Çalışma Alanı ekosistem uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunar. Böylece takımlar Google Drive, Dokümanlar ve E-Tablolar gibi araçlara kolayca erişebilir ve bunları kullanarak işlerini kolaylaştırabilir.

Bu Miro alternatifinin temel amacı, verimli ve ilgi çekici görsel işbirliği oturumlarını kolaylaştırmaktır. Gerçek zamanlı işbirliğini ve yaratıcılığı geliştirmek için tasarlanan Jamboard, uzaktaki ve yüz yüze çalışan takımların fikirlerini paylaşmaları ve beyin fırtınası yapmaları için etkileşimli bir tuval sağlar.

Jamboard özellikleri

Jamboard'un özellikleri, planlarınızı etkili bir şekilde ifade etmenizi ve görselleştirmenizi sağlar. En önemli özelliklerinden bazılarına göz atalım.

Jamboard, takımlara temiz, basit ve kullanıcı dostu, etkileşimli ve sezgisel bir tuval sunar. Bu tuval, takım üyelerinin bir araya gelip gerçek zamanlı olarak fikirlerini paylaşabilecekleri ve yaratıcı olabilecekleri bir işbirliği alanı görevi görür ve sorunsuz ve ilgi çekici bir işbirliği deneyimi sağlar.

Jamboard'un çizim ve yazma araçlarıyla kullanıcılar yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilir ve hedeflerini etkili bir şekilde ifade edebilir. Kalem, işaretleyici veya vurgulayıcı kullanarak takım üyeleri niyetlerini görsel olarak iletebilir, eskizler oluşturabilir ve kavramları resmedebilir, böylece dijital tuval üzerinde fikirlerinin netliğini ve etkisini artırabilir.

Yapışkan notlar

Google Jamboard'un Yapışkan Notlar özelliği sayesinde, yüz yüze beyin fırtınası oturumlarının tüm eğlencesi, temizlik zahmeti olmadan

Jamboard'un sanal yapışkan not özelliği, kullanıcıların düşüncelerini kolayca not almasına, yorum bırakmasına veya panoda geri bildirimde bulunmasına olanak tanır. Bu yapışkan notlar, hızlı ve özlü bilgiler için dijital yer tutucular görevi görür, işbirliğini teşvik eder ve tuvalde dağınıklık yaratmadan önemli içgörüler yakalar.

Anlayışı geliştirmek ve niyetleri iletmek için görsel öğeler ekleyin. Bu özellik, takımların ilgili görüntüleri işbirliği çalışma alanlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek fikirlerini daha net bir şekilde resmetmelerini sağlar.

Google Çalışma Alanı entegrasyonu

Jamboard, Google Drive, Dokümanlar ve E-Tablolar ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takımların iş akışlarını kolaylaştırarak dosyaları verimli bir şekilde paylaşmalarını sağlar. Bu entegrasyon, Google Çalışma Alanı ekosistemindeki ilgili belgelere, verilere ve işbirliği araçlarına sorunsuz erişim sağlayarak uyumlu ve birleşik bir çalışma alanı deneyimi sunar.

Birden fazla kullanıcı aynı anda bir pano üzerinde çalışabilir. Herhangi bir katılımcı tarafından yapılan değişiklikler diğerleri tarafından anında görülebilir, bu da aktif katılımı teşvik eder ve verimli takım çalışmasını destekler. Bu gerçek zamanlı işbirliği özelliği, takım üyelerinin dinamik ve senkronize bir ortamda birlikte çalışmasına, fikirlerini paylaşmasına ve kavramları tekrarlamasına olanak tanır.

Erişim kontrolleri

Veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak için Jamboard, erişim kontrolü seçenekleri sunar. Kullanıcılar, gizli panoları görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri belirleyerek erişim izinlerini ayarlayabilir. Bu özellik, takımların işbirliği alanlarına erişimi kontrol etmelerine, hassas bilgileri korumalarına ve özel gereksinimlerine göre gizliliği korumalarına olanak tanır.

Jamboard yazılımı, tabletler, akıllı telefonlar ve özel Jamboard donanımı dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. Bu uyumluluk, farklı kullanıcı tercihlerine ve cihazların kullanılabilirliğine cevap vererek, takımların kullanmayı seçtikleri cihazdan bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlar.

Otomatik kaydetme

Takımlar, ilerlemelerinin sürekli olarak kaydedildiğini ve kolayca geri alınabileceğini bilerek, fikirleri üzerinde güvenle çalışabilir, bu da onlara gönül rahatlığı sağlar ve kazara veri kaybı riskini ortadan kaldırır.

Dışa aktarma seçenekleri

Jamboard, oluşturduklarınızı PDF veya görüntü dosyaları olarak dışa aktarmanıza olanak tanır, böylece bitmiş projeleri paylaşmak veya ileride başvurmak üzere arşivlemek kolaylaşır.

Jamboard fiyatlandırması

Web tabanlı masaüstü ve Jamboard uygulaması, Google hesabı ile Ücretsiz olarak kullanılabilir

Bu Jamboard alternatiflerini deneyin!

Jamboard ve Miro: Dijital Beyaz Tahta Savaşının Kazananı Kim?

Her iki platform da takım beyin fırtınasını desteklemek için birçok araç ve işlevselliğe sahip olsa da, farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap ediyorlar.

Miro ve Jamboard arasındaki fark, odak noktaları ve entegrasyon yetenekleridir. Miro, daha kapsamlı özellikler ve çeşitli verimlilik araçlarıyla daha fazla entegrasyon sağlar. Bu, hepsi bir arada bir işbirliği platformu arayan takımlar için çok yönlü bir çözümdür.

Öte yandan, Jamboard'un en büyük gücü, Google Çalışma Alanı ekosistemiyle sorunsuz entegrasyonunda yatıyor. G Suite'e büyük ölçüde bağımlı kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

Sonuç olarak, Miro ve Jamboard arasındaki kazanan, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır. Her iki platform da işbirliğini ve yaratıcılığı teşvik etmek için değerli özellikler sunar ve doğru olanı seçmek, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine ve iş akışlarına bağlı olacaktır.

Öyleyse, ortak özelliklerini karşılaştıralım.

Etkileşimli tuval

Hem Miro hem de Jamboard, takım üyelerinin bağlantı kurup en acil sorunlarına çözüm bulmaları için etkileşimli bir tuval sunar. Miro'nun tuvalinde alan sınırlaması yoktur, bu sayede alan kısıtlaması olmadan çalışabilirsiniz, Jamboard'un tuvalinde ise sabit sayıda çerçeve bulunur.

Miro ve Jamboard, çeşitli çizim ve yazma araçları sunar. Ancak Miro, Jamboard'a kıyasla renkler ve araç boyutları konusunda daha fazla özelleştirme seçeneği sunar.

Görüntü ekleme

Miro ve Jamboard, panolarına görüntü eklemenizi sağlar. Miro daha fazla görüntü işleme ve yeniden boyutlandırma seçeneği sunarken, Jamboard basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanır.

Entegrasyonlar

Miro, Slack gibi popüler verimlilik uygulamaları ve işbirliği araçlarıyla birçok entegrasyon sunar. Jamboard'un entegrasyon konusundaki en büyük gücü, Google Çalışma Alanı ekosistemiyle sorunsuz uyumluluğunda yatmaktadır.

Gerçek zamanlı işbirliği

Miro ve Jamboard, gerçek zamanlı sohbet ve işbirliğini destekleyerek, üyelerin canlı sohbet ve güncellemelerle bir panoda aynı anda çalışmasına olanak tanır.

Erişim kontrolleri ve izinler

Miro, Jamboard'a kıyasla daha ayrıntılı erişim kontrolü ve izin ayarları sunar. Bu, Miro yöneticilerinin takım üyelerinin erişimini daha iyi yönetmesini ve veri gizliliğini sağlamasını sağlar.

Cihaz uyumluluğu

Her iki platform da web tabanlı masaüstü, tablet, iOS, iPhone mobil, Android mobil cihazlar, Windows masaüstü, Linux masaüstü, Linux mobil, mobil, Mac masaüstü ve özel donanım dahil olmak üzere birçok cihazla uyumludur. Ancak Jamboard, Google'ın donanımıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Otomatik kaydetme ve dışa aktarma seçenekleri

Miro ve Jamboard, kolay paylaşım ve arşivleme için otomatik kaydetme fonksiyonuna ve panoları PDF veya görüntü dosyaları olarak dışa aktarma özelliğine sahiptir.

Jamboard ve Miro arasında kesin bir kazanan belirlemek zordur, çünkü doğru seçim her takımın kendine özgü gereksinimlerine ve tercihlerine bağlıdır.

Ancak, çok yönlülük ve zengin özellikler açısından Miro daha güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Kapsamlı yeni özellikleri, özelleştirilebilir şablonları ve geniş entegrasyon aralığı ile Miro, çeşitli kullanım senaryolarına hitap ediyor ve farklı boyut ve karmaşıklıkta takımların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yine de, Jamboard, basitlik, kullanım kolaylığı ve sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonunu önceliklendirenler için mükemmel bir seçenek olmaya devam ediyor.

Reddit'te Jamboard ve Miro karşılaştırması

jamboard aracılığıyla

Reddit'e giderek insanların Jamboard ve Miro hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Jamboard ve Miro'yu işbirliği aracı olarak kullanma deneyimlerinin nasıl olduğu sorulduğunda, bir Reddit kullanıcısı şöyle cevap verdi:

"Yeterince memnunum. Mural gibi diğerlerine oldukça [benzer] ama google jamboard'dan daha fazla özelliğe [sahip]."

Ancak, Miro için her şey övgü dolu değil. Diğer Reddit kullanıcıları, Miro'nun hala sahip olmasını istedikleri bazı özelliklerin eksik olduğunu belirtiyor. İşte bazı kullanıcı yorumları:

"Zapier'de (a) koşulu karşılandığında panolar oluşturan birkaç otomasyon kurulumum var. Koşul karşılandığında a) panoları silmek veya b) panoları arşivlemek istiyorum […] Bir otomasyon, her proje için yeni bir pano kuruyor. Takımımda düzinelerce kişi var, her birinin düzinelerce projesi var, bir süre sonra binlerce pano birikti. "

"Başkaları nasıl bilmiyorum ama benim neredeyse her pano için ilk yaptığım şey, kocaman bir kare eklemek, rengini koyu gri/siyah olarak değiştirmek, kilitlemek, arkaya göndermek ve üzerine çizim yapmaktır. Aslında koyu modun olmaması nedeniyle ilk üyeliğimi iptal ettim ve sadece Miro'nun genişletilebilirliği nedeniyle geri döndüm. Koyu modu olan başka bir alternatif ortaya çıkarsa, tüm takımımı tereddüt etmeden anında oraya taşırım. "

Madalyonun diğer yüzünde ise, kullanıcılar Google Jamboard hakkında hem olumlu hem de olumsuz şeyler söylemiştir. Bir kullanıcı Jamboard'un basitliğini beğenmiştir:

"Google Jamboard'u sık sık kullanıyorum. Öyle süslü bir şey değil ama ücretsiz, işbirliğine açık, öğrenmesi kolay ve çok yönlü. Çizim yapabilir, resim yükleyebilir, şekilleri, metinleri ve post-it'leri üç katmana düzenleyerek taşıyabilirsiniz. "

Bazıları Google'ın imza niteliğindeki beyaz tahta ürününün rakiplerinin gerisinde kaldığından şikayet ederken:

"Birçok Google ürünü gibi, mevcut Jamboard da özellik listesindeki bir kutuyu işaretlemek için var olan, terk edilmiş bir ek gibi hissettiriyor. Bu, öne çıkan bir özellik olmalı ve tüm işyeri ürünlerinin gittiği yönün bu olduğunu düşünüyorum."

ClickUp ile tanışın: Miro ve Jamboard'a en iyi alternatif

Miro ve Google Jamboard'un parladığı anlar olsa da, daha çok yönlü ve sınırsız verimlilik özellikleri sunan bir yazılım arıyor olabilirsiniz. Takımınızın onsuz nasıl yaşadığını merak edeceği, beyaz tahta proje yönetimi ve işbirliği araçlarının İsviçre çakısı niteliğindeki ClickUp ile tanışın.

Beyaz Tahtalar ile içinizdeki Picasso'yu ortaya çıkarın

ClickUp Beyaz Tahta ile görevleri kolayca sürükleyip bırakın, iş akışlarını bağlayın ve projenizi görselleştirin

Takımınızın yaratıcılığını ClickUp Beyaz Tahtalar ile yönlendirin — beyin fırtınası yapmak, planlamak ve en çılgın fikirlerinize hayat vermek için bir oyun alanı. Miro ve Jamboard gibi, ClickUp Beyaz Tahtalar da çizim ve yazma araçları, yapışkan notlar ve görüntü ekleme özellikleriyle donatılmıştır.

En iyisinin en iyisi mi? Beyaz Tahtalarınızı doğrudan görevlere bağlayın ve takımınızın şaheserlerinin somut sonuçlara dönüşmesini izleyin.

Şablonlar: Verimliliğinizi artırmanın başlangıç noktası

ClickUp'ın yüzlerce iş akışı otomasyon şablonundan birini kullanarak tek birkaç tıklamayla tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirin

ClickUp, takımınızın verimliliğini artırmak için bekleyen şablon hazinesine sahipken neden tekerleği yeniden icat edesiniz? Görevleri bir profesyonel gibi önceliklendirmenizi sağlayacak ClickUp Eisenhower Matris Şablonu var. Ya da tasarım projelerini ve varlıkları mükemmel durumda tutan ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu.

Örneğin, ClickUp, müşteri hizmetleri veya hatta canlı temsilci aramaları için, müşterilerle konuşurken müşteri yolculuğu haritalarını güncellemek için mükemmel bir araçtır. Zaman kazanmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir Müşteri Yolculuğu Şablonlarımızı gizli silahınız olarak kullanın.

Zihin Haritaları: Karışık fikir ağını çözün

ClickUp'ın Boş Modu ile ücretsiz formda Zihin Haritaları çizerek takımla birlikte fikirler geliştirin

ClickUp Zihin Haritaları ile düşüncelerinizi netleştirin ve fikirlerinizi serbest bırakın. Bu görsel olarak çarpıcı beyin çocukları, ClickUp'ın görev yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Takımınızın zihinsel jimnastiğini iyi koordine edilmiş bir verimlilik senfonisine dönüştürmenize yardımcı olur.

Zihin haritaları ile yaratıcı becerilerinizi geliştirebilir , sorunları çözebilir ve projelerinizi benzersiz bir incelikle planlayabilirsiniz.

Beyaz Tahta Battle Royale'in Karanlık Atı: ClickUp

Kısacası, ClickUp, görev yönetimi, işbirliği ve işleri halletmek için hepsi bir arada platformuyla günü kurtarmak için devreye giren verimlilik alternatiflerinin süper kahramanıdır.

Beyaz tahtalar, şablonlar ve zihin haritaları dahil olmak üzere geniş özellik yelpazesiyle ClickUp, takımların verimli bir şekilde çalışmasını ve düzenli kalmasını sağlayarak dijital işbirliği araçları dünyasında değerli bir rakip haline getirir.

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