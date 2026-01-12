2026'da Öğrenciler İçin En İyi 10 Çevrimiçi İşbirliği Aracı

Öğrencilerin birlikte işi yapması: Bu, sürece dahil olan herkesin öğrenmesi ve gelişmesi için en iyi yollardan biridir; sonuçta eğitimin özü de budur.

Peki, öğrencileriniz arasında takım çalışmasını teşvik etmek için ne tür araçlar mevcut? Çok sayıda seçenek var ve günümüzde çevrimiçi ortamda pek çok şeyin gerçekleştiği düşünülürse, en iyi araçlar öğrencilere yaratıcı ve iletişim kurabilecekleri, derslere birlikte katılabilecekleri ve bulutta grup projeleri üzerinde işbirliği yapabilecekleri bir çevrimiçi Çalışma Alanı sunar. ☁️

Birçok çevrimiçi eğitim aracı tüm bunları ve çok daha fazlasını yapar. Aşağıda öne çıkan çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları arasından sınıfınız için en uygun seçeneği bulun.

Çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları, çeşitli görevleri yerine getirebilen geniş bir platform ve uygulama aralığını kapsar. Hepsinin ortak noktası, öğrencilere içerik oluşturup öğretmenleri ve akranlarıyla paylaşım yapabilmelerine olanak sağlayan bir alan sunmalarıdır.

Öte yandan, piyasadaki bazı büyük öğrenme platformları bunu ve daha fazlasını sunuyor. Bazı platformlar genel bir kitleyi göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır ve görev yönetimi, güvenlikli işbirliği, iletişim, belge paylaşımı vb. için araçlar içerir. Bu platformlar, eğitimin ihtiyaçlarına oldukça uygundur.

Diğer platformlar ise özellikle eğitime yöneliktir; bu, organizasyon ve iletişim için genel araçlar sunarken, öğretmenlerin öğrenci performansını ölçmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış hazır ders planları ve analizler gibi özellikler de sundukları anlamına gelir.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin, yaş grubundan yaş grubuna ve sınıftan sınıfa değişen çok çeşitli ihtiyaçları vardır. İster belirli bir ders çalışmasını desteklemek için bir öğrenci işbirliği aracına, ister belirli bir yaş grubuna en uygun olan bir araca ihtiyacınız olsun, tüm araçlar aşağıdakileri sunmalıdır:

Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortam: Bildirimleri özelleştirmenize izin vermeyen uygulamalardan uzak durun; bunun yerine, öğrencilere Bildirimleri özelleştirmenize izin vermeyen uygulamalardan uzak durun; bunun yerine, öğrencilere dikkatlerini toplayıp görevlere odaklanabilecekleri, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sunan uygulamaları ve platformları tercih edin

Uygun fiyat: Eğitimciler, okul bölgeleri ve veliler genellikle kısıtlı bütçelerle çalışır, bu nedenle eğitim araçlarının uygun fiyatlı olması gerekir

Kapsayıcılık: Öğrenci işbirliği araçları, yetenekleri veya ilerleme düzeyleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını desteklemelidir.

Entegrasyonlar: Öğrencilere yönelik uygulamalar ve platformlar, Google Dokümanlar ve E-Tablolar, Microsoft uygulamaları gibi popüler araçlarla da uyumlu olmalıdır.

Arama fonksiyonları: Arama özellikleri sayesinde eğitimcilerin ve öğrencilerin belirli bilgileri, belgeleri ve diğer önemli öğeleri kolayca bulmasını sağlayın

Bulut tabanlı depolama: İster yüz yüze ister uzaktan olsun, işbirliği, dosyaları bulutta depolama, paylaşım ve bunlara erişme yeteneği gerektirir

Öğrencileriniz için mükemmel işbirliği araçlarını bulmaya hazır mısınız? Öğrencilerin birlikte çalışmasına, görevlerine odaklanmasına ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, özenle seçilmiş uygulamalar ve platformları aşağıda bulabilirsiniz.

Görsel öğrenmeyi tercih ediyorsanız, en iyi seçimlerimizi içeren kısa bir video da var:

Çevrimiçi kurslar ve diğer ödevler için işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Kendi dijital sınıfları gibi, ClickUp da öğrencilerin ödevlerini, yazılı belgelerini, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını düzenleyebilecekleri merkezi bir alan oluşturur.

İşbirliğine dayalı bir öğrenme günlüğü gibi, öğrenciler ClickUp Docs'u kullanarak makale taslakları hazırlayabilir, ders programlarını saklayabilir, not alabilir ve ödevlerini paylaşılabilir bir belgedeki düzenleme özellikleri sayesinde gerçek zamanlı olarak tamamlayabilir. Grup projeleri için Docs, beyin fırtınası yapmak ve diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için mükemmel bir kaynaktır. Canlı düzenleme özellikleri sayesinde ödevlere gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabilir ve yorum yapabilirsiniz. Öğretmenler ise ClickUp Docs içinde ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde özetler, test soruları, e-posta ve daha fazlasını oluşturabilir.

ClickUp'ın sanal Beyaz Tahtaları, sanal öğrenme ve işbirliğine dayalı grup çalışmaları için bir başka harika görsel işbirliği aracıdır. Öğrenciler bir araya gelerek yapışkan notlar, sürükle ve bırak kartları ve diğer son derece görsel özellikler aracılığıyla çizim yapabilir, fikirlerini görselleştirebilir ve paylaşabilir. ClickUp, öğrencilerin projelerine hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli beyaz tahta şablonları da sunar. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ödevleri, son teslim tarihlerini, projeleri ve belgeleri tek bir yerden yönetin

Öğrencilerin ClickUp'ın Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak hedefler belirlemelerini, görevleri veya projeleri daha küçük adımlara ayırmalarını, bir çalışma planı oluşturmalarını ve ilerlemelerini takip etmelerini sağlayın.

Grup eğitimi için veya takım çalışmasını teşvik etmek amacıyla ortak Belgeler ve Beyaz Tahtalar oluşturun

ClickUp'ı yüz yüze eğitim, karma sınıflar veya sanal sınıflar için uzaktan işbirliği aracı olarak kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak makale konuları üzerinde beyin fırtınası yapın, uzun içerikleri özetleyin veya hızlı bir şekilde çalışma notları oluşturun

Docs'u kullanarak ders programları, wiki sayfaları, ödev şablonları ve daha fazlası gibi sınıf merkezinizin özelliklerini oluşturun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, eğitim için tasarlanmış bazı şablonlar sunsa da, diğer bazı eğitim platformları gibi hazır dersler sunmamaktadır.

Bazı öğrenciler, ClickUp'ın birçok güçlü özelliğine alışırken bir öğrenme süreci yaşayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.800'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, çalışma günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetleriniz tek bir yerde bir araya geliyor! Artık her şeyi tek bir yerde toplayıp işinize enerji katmanın zamanı geldi!

2. Microsoft Teams

İş dünyasında Microsoft Teams, mevcut en iyi işbirliği araçlarından biri olarak kabul edilir. Microsoft Teams for Education ise, çevrimiçi öğrenme deneyimini geliştirmek için Teams'in tüm özelliklerini eğitim alanına özel birkaç özellikle birleştirir.

Öncelikle Teams, belgeler, elektronik tablolar ve diğer medya öğelerini paylaşım, düzenleme ve birlikte çalışma imkanıyla sanal sınıflar aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği sağlar. Ayrıca öğrencilerin okuryazarlık, topluluk önünde konuşma ve daha birçok alanda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kişiselleştirilmiş araçlar da mevcuttur.

Educational Insights, öğretmenlere öğrencilerin ilerlemesini izleme imkanı sunar; ayrıca eğitimciler, çocukların ilgisini çekmek ve duygularını canlandırmak için tasarlanmış özellikler sayesinde sosyal-duygusal öğrenmeyi de teşvik edebilir. Üstelik hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri, geçerli bir okul e-posta adresiyle bu ücretsiz çevrimiçi platformu kullanabilir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Belgeler, elektronik tablolar ve diğer medya dosyalarını paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Teams'i kullanarak basit toplantılar ve sanal sınıflar oluşturun

Educational Insights aracını kullanarak öğrencilerin ilerlemeleriyle ilgili güncellemeleri alın

Teams'i masaüstü, dizüstü veya mobil cihazlarda kullanın

Öğrencilerin sosyal becerilerinin yanı sıra okuma yazma, topluluk önünde konuşma ve daha birçok beceriyi geliştirmelerine yardımcı olun

Microsoft Teams'in sınırlamaları

Windows cihazlarda en iyi şekilde işler; kullanıcılar bazen Mac'te bağlantı kurmakta zorluk yaşayabilir

Çok sayıda bildirim, öğrencilerin dikkatini dağıtabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Aktif bir okul e-posta adresiyle ücretsiz

Microsoft Teams puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (9.300'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)

3. Slack

Slack ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin iletişim kurup işbirliği yapabileceği bir merkez oluşturabilirsiniz. Kanallar, tartışmaları sınıfa veya konuya göre sıralama olanağı sunar; öğrenciler ise doğrudan mesajlar aracılığıyla öğretmenlere ve arkadaşlarına ulaşabilir. Ayrıca bu, öğretim görevlilerinin etkinlikler, okul güvenliği ve daha fazlası hakkında anlık paylaşımları yapması için de harika bir yoldur.

Slack'in en iyi özellikleri

Kanalları kullanarak tartışmaları derslere veya belirli konulara odaklayın

Canvases ile işbirliği yapın veya Beyaz Tahta oturumları düzenleyin

Kanallar veya doğrudan mesajlaşma yoluyla içerik paylaşımı gerçekleştirin

Uzaktan eğitim, öğrenci işbirliği ve daha fazlası için Huddles sesli konferansını kullanın

Slack'in sınırlamaları

Önceden kaydedilmiş ses ve video dosyalarını paylaşabilirsiniz, ancak canlı video konferans için herhangi bir seçenek bulunmamaktadır.

Düzinelerce kanalın bulunduğu bir Çalışma Alanı'nda gezinmek kafa karıştırıcı olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 7,25 $/kullanıcı

İş+: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Kurumsal Grid: Satış ekibiyle iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (23.100'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (31.900'den fazla yorum)

4. Kahoot!

Kısmen işbirliği aracı, kısmen katılım geliştirici olan Kahoot!, öğrenme sürecini oyunlaştıran bir platformdur. Eğitimciler bu uygulamayı kullanarak bir öğrenme oyunu oluşturur ve bunu öğrencilerle paylaşır; öğrenciler bu oyunu tek başlarına veya grup olarak oynayabilir. Bu, testleri daha eğlenceli hale getirmek, müfredatı pekiştirmek veya öğrencilere ders sonrası ilgilerini çekecek bir aktivite sunmak için harika bir yoldur.

Kahoot! en iyi özellikleri

Sıfırdan veya bir şablon kullanarak sadece birkaç dakika içinde ilgi çekici bir öğrenme oyunu oluşturun

Microsoft Teams ile entegre ederek video konferans yoluyla canlı Kahoot'lar düzenleyin

Canlı ders sırasında özel olarak hazırlanmış Kahoot'ları oynatın veya öğrencilere daha sonra tamamlamaları için ödev olarak verin

Slaytlar, gömülü YouTube videoları, farklı soru biçimleri ve daha fazlasıyla özel hale getirin ?

Kahoot! sınırlamaları

Oyun biçimlerinin sayısı sınırlıdır

Öğrenciler, önceden hazırlanmış soruların cevaplarını çevrimiçi olarak arayabilirler

Planlar kafa karıştırıcıdır; öğretmenler, okullar, iş yerleri, ev, çalışma ve daha fazlası için en az 15 farklı plan mevcuttur.

Kahoot! fiyatlandırması

Fiyat planları, öğretmen, profesyonel, öğrenci veya aile/arkadaş grubu olmanıza göre değişir. Okul bölgeleri için de planlar mevcuttur. Bireysel öğretmenler veya öğrenciler için başlangıç maliyetleri şöyledir:

Kahoot !+ Premier: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Kahoot!+ Max: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kahoot! puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (380'den fazla yorum)

5. Google Classroom

Google Classroom, Google Workspace for Education'ın bir parçası olan, tüm özelliklere sahip bir çevrimiçi öğrenme aracıdır. Bu araçla öğrenciler ve öğretmenler, uzaktan öğrenim için video konferans yoluyla bağlantı kurabilir; ancak bu araç, sınıf içi öğrenim ve öğrenci işbirliği için de kullanışlıdır.

İster yüz yüze ister uzaktan olsun, bu platform kişiselleştirilmiş, farklılaştırılmış öğretim, sezgisel ödev şablonları ve diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla öğrenci katılımını artırmanıza olanak tanır. Öğrencilerin başarısını ölçmenize ve izlemenize yardımcı olacak analizler mevcuttur. Ayrıca platform, öğretmenler için not defterleri, ödevler ve son teslim tarihleri için bildirimler, özelleştirilebilir yorum bankası ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç seti sunar.

Google Classroom'un en iyi özellikleri

PDF'leri ve diğer materyalleri kullanarak ilgi çekici, etkileşimli ödevler oluşturun

Read Along ile öğrencilerin okuma yazma becerilerini bağımsız olarak geliştirmelerine yardımcı olun

İntihal tespit etmek ve akademik dürüstlüğü desteklemek için özgünlük raporları oluşturun

Zaman kazandıran özelliklerle not verme, ders planlama ve günlük görevleri kolaylaştırın

Google Classroom'un sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün çok basit veya sıkıcı olduğunu belirtiyor

Öğrencilerin ödevlerini ve teslim tarihlerini yönetmelerine yardımcı olmak için arama araçları ve bir gösterge paneli kullanabilirsiniz.

Google Classroom fiyatlandırması

Eğitim Temelleri: Uygun kurumlar için ücretsiz sürüm

Eğitim Standardı: Öğrenci başına yıllık 3 $

Öğretim ve Öğrenim Yükseltmesi: Aylık lisans başına 4 $

Education Plus: Öğrenci başına yıllık 5 $

Google Classroom puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (2.300'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

6. Classcraft

Classcraft, öğrenmeyi oyun tabanlı bir deneyime dönüştüren yenilikçi bir platformdur. Öğrenciler ödevleri ve görevleri tamamladıklarında puan kazanır; öğretmenler ise iyi davranışlar için puan verebilir ve diğer alanlarda olumlu pekiştirme sağlayabilir.

Classcraft, öğrenciler arasında işbirliğini aktif olarak teşvik eder ve hatta onlara kendi profillerini ve avatarlarını tasarlayabilecekleri yaratıcı bir platform sağlar; bu da katılımı artırmaya yardımcı olur.

Classcraft'ın en iyi özellikleri

Öğrenmeyi ve olumlu davranışları teşvik etmek için bir ödül sistemi kullanın ✨

Ders planlarını sürükleyici öğrenme maceralarına dönüştüren görevler oluşturun

Google Classroom ve Canvas gibi diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegre edin

Platformun iletişim araçlarını kullanarak hem öğrencilerle hem de velilerle iletişimde kalın

CASEL, ISTE, PBIS ve diğer eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanmış şablonları kullanın

Classcraft'ın sınırlamaları

Soruları içe aktarma seçeneği bulunmadığından ilk kurulum zaman alıcı olabilir

Bazı öğretmenler, ücretli sürümlerin maliyetinin yüksek olduğunu bildirmiştir

Classcraft fiyatlandırması

Öğretmenler için temel: Ücretsiz

Öğretmenler için Premium: Yıllık 120 $

Okullar ve Okul Bölgeleri: Satış ekibiyle iletişime geçin

Classcraft puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (15'ten fazla yorum)

7. Pear Deck

Pear Deck ile mevcut ders planlarınızı, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış multimedya öğrenme deneyimlerine dönüştürebilirsiniz. Slaytlar, etkileşimli sunumlar, değerlendirmeler, test soruları ve daha fazlasını oluşturun.

Pear Deck'in en büyük cazibelerinden biri, uygulamanın kendisi, bir tarayıcı veya birçok entegrasyon aracılığıyla erişilebilen, son derece kullanıcı dostu bir uygulama olmasıdır.

Pear Deck'in en iyi özellikleri

Google Classroom ve diğer popüler öğrenim platformlarıyla entegre edin

Google Drive veya Microsoft OneDrive aracılığıyla mevcut dersleri sorunsuz bir şekilde yükleyin ve paylaşımını yapın

Sürükleyici okuyucu ile öğrencileri okuma ödevlerine dahil edin

Dersler, anketler, testler, değerlendirmeler ve daha fazlasını oluşturun

Pear Deck'in sınırlamaları

Öğretmenler için bireysel planlar pahalıdır

Sunumları ve slaytları Pear Deck'e yükledikten sonra üzerinde değişiklik yapmak her zaman kolay olmayabilir

Pear Deck fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Bireysel Premium: 149,99 $/yıl

Okullar ve Okul Bölgeleri: Satış ekibiyle iletişime geçin

Pear Deck puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

G2: 4,4/5 (40 yorum)

8. Seesaw

Temel öğrenmeyi pekiştirirken 21. yüzyıl becerilerini öğretmek için tasarlanmış bir öğrenci işbirliği aracı arıyorsanız, Seesaw tam da aradığınız şey olabilir. Bu platform, standart müfredatlarla uyumlu öğrenme deneyimleri sunar ve ayrıca öğretmenlerin görevlerini kolaylaştırmasına yardımcı olacak yerleşik değerlendirmeler, otomatik not verme ve diğer araçlar da sunar.

Seesaw ile dersler için ses, video ve ekran kayıtları oluşturmak çok kolaydır; öğrenciler ise görseller kullanabilir ve dosyaları kolayca yükleyerek uygulamalı öğrenmeyi ve becerilerindeki ustalığı gösterebilirler.

Seesaw'ın en iyi özellikleri

Yıllar arasında bağlantı kuran, öğrenci odaklı portföyler oluşturun

Her öğrencinin bireysel ilerlemesine dahil olan tüm yetişkinler arasında bağlantı kurun

Google Classroom, Canvas ve öğrenciler için diğer popüler araçlarla entegre edin

Öğrencilere metin ve sesli geri bildirimlerin yanı sıra bire bir görüşmeler sunun

Seesaw'ın sınırlamaları

Küçük yaştaki öğrenciler için en uygun olan bu araçlar, ortaokul veya lise öğrencilerine uygun değildir.

Bazı kullanıcılar, Seesaw'ın kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabileceğini bildiriyor

Seesaw fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Okul ve Bölge Abonelikleri: Satış departmanıyla iletişime geçin

Seesaw puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (75'ten fazla yorum)

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

9. Miro

Miro, eğitim için özel olarak tasarlanmış bir araç olmasa da, eğitimciler yine de yenilikçi özelliklerinden yararlanabilir. Bunun nedeni, Miro'nun tamamen görselleştirmeye odaklanmış olmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler bu aracı beyin fırtınası teknikleri, zihin haritaları, proje tabanlı öğrenme, görev yönetimi, Beyaz Tahtalar, ilan panoları ve çok daha fazlası için kullanabilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Basit ve güçlü bir dijital Beyaz Tahta ile ders verin

Zihin haritaları ve beyin fırtınası araçlarıyla takım çalışmasını teşvik edin

Öğrencilere görevleri, ödevleri, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını izleme imkanı sağlayacak görsel bir alan sağlayın

Zoom, Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer önde gelen uzaktan toplantı platformlarıyla entegre edin

Miro'nun sınırlamaları

Çok sayıda araç ve özellik, başlangıçta öğrenme sürecini zorlaştırıyor

Karmaşık panolar bazen yavaş yüklenebilir veya performans sorunları yaşayabilir

Miro fiyatlandırması

Sınırlı özellikler için ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $

İş: Aylık 16 $/üye

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (5.100'den fazla yorum)

10. Nearpod

Nearpod, öğretmenlerin yüz yüze, uzaktan ve karma sınıflarda öğrencilere ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Oyunlaştırma ve grup etkinlikleri, öğrenciler arasında işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eder; ayrıca öğretmenler, etkinlikleri ve öğretimi bireyler ve küçük gruplar için kişiselleştirebilir.

Nearpod'un sunduğu en büyük avantajlardan biri, akla gelebilecek hemen hemen her konu hakkında, standartlara uygun, hazır derslerden oluşan geniş bir kütüphaneye sahip olmasıdır. ?

Nearpod'un en iyi özellikleri

PowerPoint, Google Slaytlar, PDF'ler veya diğer medya araçlarıyla etkileşimli dersler oluşturun

22.000'den fazla özelleştirilebilir, hazır ders arasından seçim yapın

Analitik araçlarla öğrencilerin kavrayış düzeyini ve gelişimini izleyin

Teams, Canvas ve Google Classroom gibi popüler araçlarla entegre edin

Nearpod'un sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf değildir; daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz bir hesap açmanız gerekecektir.

Nearpod slayt düzenleme araçları sunsa da, PowerPoint veya Google Slaytlar gibi bir uygulama kullanarak oluşturmak veya düzenlemek daha kolaydır.

Nearpod fiyatlandırması

Gümüş lisans: Ücretsiz

Gold lisans: Ayrıntılar için kaydolun

Platinum lisans: Ayrıntılar için kaydolun

Premium Plus lisansı: Satış ekibiyle iletişime geçin

Nearpod puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (160'dan fazla yorum)

G2: 4,6/5 (110'dan fazla yorum)

Günümüzün sınıflarında işbirliği çok önemlidir; bağlantı da öyle. Öğrencilerin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmakla kalmayıp, ister yüz yüze derslere katılsınlar ister evden derslere katılsınlar, yaratmalarına, bağlantı kurmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanıyan araçlara ihtiyacınız var.

Günümüzün sınıflarında işbirliği çok önemlidir; bağlantı da öyle. Öğrencilerin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmakla kalmayıp, ister yüz yüze derslere katılsınlar ister evden derslere katılsınlar, yaratmalarına, bağlantı kurmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanıyan araçlara ihtiyacınız var.