i̇şletmeler için En İyi 11 Güvenli İşbirliği Yazılımı

Sonunda mükemmel iş akışını yakaladınız: dosyalar paylaşılıyor, son teslim tarihleri net ve herkes işler yolunda gidiyor gibi görünüyor (bir Monday sabahı!).

Artık, takımınızın senkronizasyonunu ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tek ihtiyacınız olan bir işbirliği yazılımı. Peki, yazılım yeterince güvenli mi?

Doğru güvenlik protokolleri olmadan, takımınızın sıkı çalışması risk altındadır. Bu, altında güvenlik ağı olmadan ip üzerinde yürümek gibidir; bir kez sendelerseniz, her şey aşağıya doğru gider!

Güvenli işbirliği araçları burada devreye girer.

Bu makalede, takımınızın güvenlikten ödün vermeden birlikte çalışmasına yardımcı olacak 10 platformu inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp : İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi : İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi Microsoft Teams: Microsoft Suite entegrasyonu ile video konferanslar için en iyisi Slack: Dahili iletişim ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi Basecamp: Basitleştirilmiş takım işbirliği ve iş yönetimi için en iyisi Trello: Kanban panoları ve kontrol listeleri aracılığıyla işbirliği için en iyisi Notion: Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle işbirliği için en iyisi Google Çalışma Alanı: Google Suite ile bütünsel işbirliği için en iyisi Zoom: Yüksek kaliteli video toplantıları düzenlemek için en iyisi Asana: Görev bağımlılıkları ve güçlü otomasyon için en iyisi Toggl: Uzaktan takım işbirliği için en iyisi Wire: Birleşik iletişim ve işbirliği için en iyisi

Güvenli İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Güvenli bir işbirliği platformunda aramanız gereken temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Uçtan uca şifreleme: Verilerinizin tüm aşamalarda (aktarım sırasında bile) güvenli olmasını ve yalnızca amaçlanan kullanıcılar tarafından erişilip okunabilmesini sağlar

Erişim kontrolü: Yöneticilerin belirli dosya veya verileri görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek veya paylaşabilecek kişileri tanımlamasına olanak tanır, böylece hassas bilgiler yetkisiz üyelerin erişiminden korunur

Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA): Kimliği belirsiz oturum açmaları önlemek için İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) veya MFA'yı (ör. şifre ve mobil doğrulama) destekler

Gizli çalışma alanı: Hassas dosya ve belgelerin (proje mali raporları gibi) yalnızca seçilen kişilerle paylaşımına olanak tanır

Veri kaybı önleme: Verileri depolar ve beklenmedik veri kaybı durumunda kolayca geri alınmasını sağlar

Etkinlik günlükleri: Değişiklikleri, değişikliği kimin yaptığı, ne tür bir değişiklik yapıldığı ve ne zaman yapıldığı dahil olmak üzere izlemenizi ve takip etmenizi sağlar

En İyi 11 Güvenli İşbirliği Yazılımı

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, her boyuttaki şirket için verileri, belgeleri ve konuşmaları güvende tutar. Güvenli mesajlaşma ve gelişmiş görev yönetimini tek bir kapsamlı proje yönetimi platformunda birleştirir.

İşbirliği çoğumuz için sohbet ile başlar. Yerleşik bir mesajlaşma çözümü olan ClickUp Chat, konuşmalarınızı çalışma alanı içindeki görevler, belgeler, bağımlılıklar vb. gibi tüm ilgili varlıklarla bağlantılı hale getirir. Belirsizliği azaltmak ve takımlar içinde hesap verebilirliği artırmak için belirli bir takım üyesine bir sohbet mesajı atayarak resmi Takipler oluşturulabilir.

ClickUp Sohbet'teki FollowUps ile sohbet konularındaki önemli eylem öğelerini asla kaçırmayın

ClickUp'taki her şey gibi, Sohbet de ClickUp'ın kendi sinir ağı olan ClickUp Brain tarafından desteklenmektedir. Bu, AI tarafından oluşturulan sohbet özetleri, sohbet geçmişine dayalı cevaplar ve baktığınız konuyla ilgili bilgileri alabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Brain ile sohbet konularını özetleyin veya mesajlardan görevler oluşturun

Önemli bir sohbet mesajını izlenebilir bir eylem öğesine dönüştürme zamanı geldiğinde, "AI ile görev oluştur" seçeneğine tıklayın ve ClickUp Brain, görev açıklamasına eklenen tam sohbet konusunu içeren bir görev oluşturur, böylece bağlamı aramak için zaman kaybetmezsiniz.

Önemli mesajları ClickUp Sohbet içinden görevlere dönüştürerek gecikmeden yakalayın ve izleyin

Bununla birlikte, gerçek zamanlı işbirliği ClickUp'ta Sohbet ile sınırlı değildir.

ClickUp Docs ile ayrıntılı belgeler, wiki'ler veya proje tüzükleri oluşturun ve takım üyelerinizi sizinle birlikte çalışmaya davet edin. Belgeleri ilgili görevlere bağlayarak tüm bilgileri tek bir yerde tutabilirsiniz. Bunu çok sayıda iletişim planı şablonuyla birleştirin ve takımınızın senkronizasyonunu sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

ClickUp Belgeleri ile iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın

ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, aynı belge üzerinde çalışan takımlar arasındaki işbirliğini daha da kolaylaştırır. Canlı bir imleç, o konumda aynı anda aktif olan tüm işbirliği yapanları gösterir ve yapılan değişiklikleri gerçek zamanlı olarak vurgular, böylece düzenlemelerin sahiplerini kolayca belirleyebilir ve hassas bilgilere yetkisiz erişimi önleyebilirsiniz

Ancak, daha çok görsel planlama yapmayı seviyorsanız, ClickUp Beyaz Tahtalar tam size göre. Sezgisel bir arayüzle eskizler yapabilir, çizimler çizebilir ve konseptlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Yerleşik AI Görüntü Oluşturucu sayesinde, beyaz tahtalarınıza daha fazla bağlam eklemek için hızlıca görüntüler oluşturabilirsiniz.

📌Pin It: Hemen işe koyulmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Beyaz Tahta şablonlarını kullanarak fikirlerinizi belgelendirin veya proje zaman çizelgeleri oluşturun, hatta takım toplantılarına yetişirken bile.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile konseptinizi hayata geçirin

ClickUp Clips aracılığıyla ekran kayıtları yoluyla takım üyeleriyle işbirliğine dayalı eşzamansız iletişim kurun. Bu klipleri herhangi bir konuşmaya ekleyebilir, görev notlarına gömebilir, MP4 dosyası olarak indirebilir veya herkese açık bir bağlantı paylaşabilirsiniz.

Clip'lerinizi düzenlemek için endişelenmenize bile gerek yok. ClickUp, oluşturduğunuz her Clip'i kişisel Clip merkezinize otomatik olarak kaydeder ve size her zaman görünürlük sağlar.

ClickUp Clips ile iletişim kolaylığı için ekran kaydını paylaşın

Siz takımın verimliliğini artırmaya odaklanırken, ClickUp'ın güvenlik protokolleri 256 bit SSL şifreleme, SOC 2 Tip 2 sertifikalı AWS veri merkezleri ve GDPR ve HIPAA düzenlemelerine sürekli uyum ile kullanıcı verilerinin korunmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme: Amazon Web Services (AWS) ve güvenlik protokolleriyle hassas verilere yetkisiz erişimi önleyin

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA): Çalışma alanınızı izleyin ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile onaylanmamış erişimi önleyin

SOC 2 Uyumluluğu: En az yılda bir kez bağımsız olarak denetlenen organizasyonel ve teknolojik kontrollerden yararlanın

Özel izinler: Ön tanımlı izinlerin ötesine geçin ve Misafir, Yönetici veya Üye rollerine ek denetimler verin

Özel roller: Süper yönetici, düzenleyici ve sınırlı üye gibi özel roller (yönetici, misafir ve üye dışında) oluşturun ve atayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.

RecRam'da ClickUp, hata izleme, takım iletişimi ve görev takibini yönetmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Görsel olarak çekici arayüzü ve basitliği, kullanımı keyifli hale getirirken, hızı günlük işlemlerde verimliliği garanti ediyor.

2. Microsoft Teams (Microsoft Suite entegrasyonu ile video konferans için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, Microsoft Office paketinde çalışan işlevler arası takımlar için vazgeçilmez bir video konferans aracıdır. Çevrimiçi toplantılar düzenlemek ve meslektaşlarınızla gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için güvenli bir işbirliği aracıdır.

Bu araç, SSO ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ile yetkisiz erişime karşı koruma sağlar. Ayrıca, Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP) ile video iletişim hattını saldırganlardan korur.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Microsoft Defender: Teams'deki tüm kötü amaçlı içeriği belirlemenizi ve kullanıcıların erişimini engellemenizi sağlar

Güvenli ek dosyaları: Kötü amaçlı ek dosyaları kontrol edip algılayarak siber tehditlere karşı koruma sağlar

Güvenlik Puanı: Kuruluşunuzun veri güvenliğini ölçer ve hesap, uygulama ve cihaz güvenliğinizi iyileştirmek için önerilerde bulunur

Microsoft Teams sınırlamaları

Bildirimler, özellikle birden fazla gruba veya kulübe üyeyseniz, çok fazla olabilir

Kuruluşunuz dışındaki kişilerle işbirliği yapmak için ek kurulum gerekir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams incelemesi ve değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

Microsoft Teams'in en uygun seçenek olup olmadığından emin değil misiniz? Mükemmel işbirliği aracını bulmak için en iyi Microsoft Teams alternatiflerini inceleyin!

3. Slack (Dahili iletişim ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve gelişmiş arama özellikleri sunan bir takım iletişimi ve işbirliği yazılımıdır.

Ayrıca, şifreleme anahtarlarınızı tamamen kontrol etmenizi sağlayan Enterprise Anahtar Yönetimi (EKM) özelliğini de elde edersiniz. Bu, Slack dahil hiç kimsenin verilerinize erişemeyeceği anlamına gelir. Ayrıca hafiftir ve sorunsuz, gecikmesiz bir işbirliği oturumu için daha az sistem kaynağı tüketir.

Slack'in en iyi özellikleri

Tek oturum açma (SSO): ADFS, Google Çalışma Alanı (SAML) ve Okta ile iş birliği yaparak yetkisiz erişimi önlemek için bir güvenlik katmanı ekler

Denetim günlükleri : Kullanıcı etkinliklerini kaydeder, tanınmayan oturum açma girişimlerini veya değişiklikleri tespit etmenize yardımcı olur

Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC): Her bir kişinin rolü ve sorumluluklarına göre takımınızın erişimini yönetme gücü sağlar

Slack sınırlamaları

Dosya depolama sınırlamaları, büyük dosyaları paylaşmanıza izin vermez

Ücretsiz plan, konuşmaları 30 günden fazla saklamaz

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Slack, hem iç hem de dış paydaşlarla iletişimi gerçekten kolaylaştırıyor. Artık tüm mesajlarımı Slack'te kontrol altında tutuyorum ve görevleri daha sonraya kaydederek veya mesajları kanallara sabitleyerek düzenli kalabiliyorum, böylece hiçbir mesaj unutulmuyor.

Slack, hem iç hem de dış paydaşlarla iletişimi gerçekten kolaylaştırıyor. Artık tüm mesajlarımı Slack'te kontrol altında tutuyorum ve görevleri daha sonraya kaydederek veya mesajları kanallara sabitleyerek düzenli kalabiliyorum, böylece hiçbir mesaj unutulmuyor.

İşbirliği aracınızda daha iyi dosya depolama özelliklerine ihtiyacınız varsa, bu kullanışlı Slack alternatiflerine göz atın.

4. Basecamp (Basitleştirilmiş takım işbirliği ve iş yönetimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, iş, mesajlar, programlar, dosyalar ve daha fazlasıyla asenkron ve uzaktan ortamlarda işbirliği yapmanıza yardımcı olan proje tabanlı bir işbirliği yazılımıdır.

Yerleşik belge aracı, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanıza veya ayrıntılı planlar yazmanıza ve bunları takımınızla paylaşmanıza yardımcı olur. Yapacağınız her şey şifreli kalır ve HTTPS bağlantısı üzerinden gönderilir, böylece sızıntı olmaz.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Dosya ve veri şifreleme: Verileri AES-256 ile güvenli bir şekilde depolar, böylece yalnızca yetkili sistemler okuyabilir ve erişebilir

PCI (Ödeme Kartı Endüstrisi) uyumluluğu: Öz değerlendirme (SAQ A 3. 2) raporu sunarak düzenli denetimler gerçekleştirir ve ödeme bilgilerinizi güvende tutar

Şüpheli etkinlik izleme: Tekrarlanan başarısız oturum açma girişimleri gibi olağandışı davranışları izlemek ve size bildirmek için yerleşik bir sistem sunar

Basecamp sınırlamaları

Sohbete büyük dosyalar yüklemek biraz uzun sürüyor

Uzun işbirliği oturumlarından sonra konu başlıklı konuşmaları izlemek zordur

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

➡️ Bonus: En İyi Basecamp Alternatifleri

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da bilgilerin daha sonra geri alınmasını zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

5. Trello (Kanban panoları kullanarak işbirliği için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, işlerinizi güzel bir sürükle ve bırak kart sisteminde düzenleyen Kanban odaklı bir işbirliği yazılımıdır. Bir bakışta hangi projelerin ilerleme aşamasında olduğunu, hangilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ve hangilerinin kullanıma hazır olduğunu görebilirsiniz.

Tüm verileriniz, hükümet onaylı, FedRAMP sertifikalı bir sistem altında güvenli kalacaktır. Araç basit ve hafif olmasına rağmen, güvenliği çok daha ağırdır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Güvenli oturum açma: Yerel iki faktörlü kimlik doğrulama veya Google Authenticator ile ek bir güvenlik katmanı ekler

Otomatik taramalar: Haftalık otomatik kontroller ve yıllık veri ihlali testleri gerçekleştirerek sistemdeki olası güvenlik açıklarını tespit edip gidermenizi sağlar

Hata Ödül Programı: Bugcrowd aracılığıyla etik hackerları güvenlik açıklarını bulup raporlamaya davet ederek verilerinizin birinci sınıf bir şekilde korunmasını sağlar

Trello sınırlamaları

Gizli öğeler veya kişisel notlar, paylaşılan takım panolarından kolayca ayırt edilemez

Çok büyük projelerde dağınıklığa meyilli

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Dağınık olmayan bir deneyim mi istiyorsunuz? Harika Trello alternatifleri seçtik!

6. Notion (Özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla işbirliği için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, yaratıcılığı ve özelleştirilebilirliği ön plana çıkaran güvenli bir işbirliği aracıdır. Veri güvenliğini sağlarken iş akışlarını tasarlama, fikirleri paylaşma ve görevleri yönetme olanağı sunar.

Yıllık iç güvenlik denetimleri sayesinde aracın güvenliğini ve uyumluluğunu takip edebilirsiniz. Notion, daha da ileri giderek verilerinizi bir dizi veritabanı kullanarak AWS'de depolar ve güvenliğini sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Çok faktörlü kimlik doğrulama: Birden fazla kimlik doğrulama katmanı ekleyerek oturum açma işlemini daha güvenli hale getirir

Veri egemenliği: GDPR gibi düzenlemelere uygundur, güvenli veri barındırma ve yönetimi sağlar

Anahtar yönetimi: Güvenilir bir üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla tam veri kontrolünü korurken dijital kilitler sunar

Notion sınırlamaları

Kapsamlı veritabanları veya büyük hacimli verilerle çalışırken ara sıra performans sorunları yaşanabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar sağlam değildir ve Notion alternatiflerine kıyasla hareket halindeki çalışanlar için sınırlı işlevsellik sunar

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: Koltuk başına aylık 0 $

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Notion, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. Öğrenci, serbest çalışan veya bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.

Notion, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece nerede olursanız olun takımınızla birlikte çalışabilirsiniz. Öğrenci, serbest çalışan veya bir şirketin parçası olun, Notion iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve işlerinizi halletmek için harika bir araçtır.

7. Google Çalışma Alanı (Google Suite ile bütünsel işbirliği için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Dokümanlar (ve Google Çalışma Alanı), işbirliği çalışma alanında liderdir. Aslında, Google'ın Office Suite, Office paketi teknolojisi pazarının %44'ünden fazlasına sahipken, Microsoft Office 365'in payı %30'dur.

Google Çalışma Alanı, geniş uygulama yelpazesi ve birinci sınıf güvenlik özellikleri sayesinde artık sağlam bir işbirliği aracıdır. AI destekli savunma mekanizmalarıyla Google, gelen kutunuzu spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım saldırılarından korur ve verimli bir şekilde gezinmenizi sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES): Verileri, farklı anahtarlar kullanarak 128 bit veya AES protokolüyle şifreler

Erişim denetimleri: Belirli dosyaları kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya paylaşabileceğini tanımlayarak, hassas bilgilerin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar

Mobil cihaz yönetimi: Yöneticilerin Google Çalışma Alanı erişimi için mobil cihazları yönetmesini ve güvenliğini sağlamasını sağlar

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Google Drive'daki arama fonksiyonu, bazen eski dosyaları veya genel adlara sahip belgeleri bulmakta zorluk çektiği için sinir bozucu olabilir

Özellikle büyük takım ayarlarında, çeşitli uygulamalar ve dosyalar arasında izinleri yönetmenin ve gezinmenin karmaşıklığı

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Enterprise: Özel teklif

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

8. Zoom (Yüksek kaliteli video toplantıları için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, üç aylık proje güncellemelerinin paylaşımından eğlenceli aylık toplantıların düzenlenmesine kadar, büyük takımlar içindeki işbirliğini kolaylaştırır. Kullanım kolaylığı ve gerçek zamanlı bağlantı özelliği, onu etkili bir takım işbirliği aracı haline getirir.

Platform, toplantılar sırasında tüm video, ses ve ekran paylaşımlarınızı şifreleme ile güvence altına alır ve şifreleme anahtarları yalnızca katılımcılar tarafından bilinir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Bekleme odaları: Toplantı katılımcıları, toplantı sahibi aramaya katıldıktan sonra katılabilir

Parola korumalı toplantılar: Toplantılara yalnızca paylaşılan parolalarla erişim sağlar

Kimlik doğrulama entegrasyonları: Centrify, Microsoft Active Directory ve OneLogin gibi güçlü kimlik yönetimi platformlarıyla bağlantı kurarak, onaylanmamış personelin aramalara erişimini engeller

Zoom sınırlamaları

Bazen ses kesintileri olur veya video kalitesi düşer, bu da toplantıların verimliliğini azaltır

Ücretsiz planda grup toplantıları için 40 dakikalık sınır kısıtlayıcı olabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Tek kullanıcı için 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 18,32 $

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

Zoom'un arayüzü temiz, sezgisel ve kullanıcı dostudur, bu da hem teknoloji meraklısı hem de daha az deneyimli kullanıcıların kullanmaya başlamasını kolaylaştırır. Toplantıya katılmak bir bağlantıya tıklamak kadar basittir ve kendi toplantınızı ayarlamak sadece birkaç tıklama alır.

Zoom'un arayüzü temiz, sezgisel ve kullanıcı dostudur, bu da hem teknoloji meraklısı hem de daha az deneyimli kullanıcıların kullanmaya başlamasını kolaylaştırır. Toplantıya katılmak bir bağlantıya tıklamak kadar basittir ve kendi toplantınızı ayarlamak sadece birkaç tıklama alır.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Zoom Alternatifleri

9. Asana (Görev bağımlılıkları ve güçlü otomasyon için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, görev bağımlılıklarını destekleyen sezgisel, işbirliğine dayalı bir yazılımdır ve görevlerinizi ve projelerinizi daha verimli bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Dosyaları depolayabilir, otomatik iş akışları çalıştırabilir ve yerel yorumlama ve @bahsetme özellikleri sayesinde takımınızla bağlantıda kalabilirsiniz.

Asana'nın mobil uygulamasını kullanıyorsanız, takım üyelerinizin mobil uygulamada indirebilecekleri, ekran görüntüsünü alabilecekleri ve kopyalayıp yapıştırabilecekleri içerikleri kontrol edebilir ve verilerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Oturum süresi sınırları: Her kullanıcının oturum açma süresini yönetmek ve süre dolduktan sonra oturum açma istekleri göndermek için oturum süresini ayarlar

Veri yerleşimi: Daha yüksek güvenilirlik ve performans için verilerinizi dört ülkede (ABD, Almanya, Japonya ve Avustralya) barındırır

Misafir davet kontrolü: Erişim izni olan kullanıcıların yalnızca onaylanmış e-posta etki alanı listesinden daha fazla misafir davet etmesine olanak tanır

Asana sınırlamaları

Aynı göreve birden fazla kişi atamayı desteklemez

İşlerin yolunda gitmesi için tüm takımın uzun uzun düşünmesi ve yeni uygulamaları benimsemesi gerekir

Asana fiyatlandırması

Kişisel Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz.

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz.

10. Toggl (Uzaktan takım işbirliği için en iyisi)

toggl aracılığıyla

Toggl, Kanban panoları ve Zaman Çizelgesi görünümünde görsel olarak çekici bir arayüze sahiptir. Tek bir göreve birden fazla atanan kişi eklemenize olanak tanıyan bu araç, çok adımlı görevler için yararlıdır ve iyi bir Asana alternatifi olarak öne çıkar.

Toggl verilerinizi 24 saatte bir yedeklediği için veri kaybı konusunda endişelenmenize gerek yok.

Toggl'un en iyi özellikleri

Veri şifreleme: Gizliliği korumak ve güvenli bir şekilde işbirliği yapmak için TLS 1. 2, AES-256 şifreleme ve SHA2 imzaları kullanarak verileri genel ağ üzerinden iletir

Çoklu depolama teknolojileri: Verilerinizi beklenmedik donanım arızalarına karşı korumak için birden fazla sistemde depolar

Gelişmiş tek oturum açma: Kimlik sağlayıcı (Google Authenticator, Okta vb.) aracılığıyla oturum açma denetimlerini yöneterek kimlik bilgilerinin çalınma riskini en aza indirir

Toggl sınırlamaları

Çalışma alanına sohbet özelliği entegre edilmiş bazı Toggl alternatifleri gibi yerleşik bir iletişim aracı yoktur

Özellikle yüksek hacimli görevler ve projelerle uğraşırken yavaş yükleme süreleri veya gecikmeler

Toggl fiyatlandırması

Ücretsiz: 5 kullanıcıya kadar koltuk başına aylık 0 ABD doları

Kapasite: Koltuk başına aylık 5 ABD doları

Başlangıç: Koltuk başına aylık 8 $

Premium: 13,5 $/koltuk/ay

Toggl değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

11. Wire (Birleşik iletişim ve işbirliği için en iyisi)

wire aracılığıyla

Wire, mesajlaşma, dosya paylaşımı, belge işbirliği ve takım iletişimi özelliklerini tek bir çatı altında birleştiren kapsamlı bir işyeri işbirliği platformudur.

Daha da ilginç olanı, Wire'ın kodunun tamamen açık kaynaklı olması ve GitHub'da bulunmasıdır. Bu sayede Wire takımının verilerinizi nasıl sakladığı ve yönettiği konusunda en üst düzeyde şeffaflık sağlanır.

Wire'ın en iyi özellikleri

ID-Shield: Arka planda kimlik kontrolleri yapar ve doğru kişiyle konuşuyorsanız size onay verir

Wire Secure: İhlal durumunda geçmiş iletişimin güvenliğini sağlar (İleri Gizlilik) ve gelecekteki anahtarların güvenliğini sağlamak için tehlikeye atılan anahtarları değiştirir (Tehlike Sonrası Güvenlik (PCS))

Kendi kendini silen mesajlar: Her iki katılımcı için mesajların kaybolacağı bir zamanlayıcı ayarlamanıza olanak tanır

Wire sınırlamaları

Cihaz senkronizasyonu sırasında sorunlar ortaya çıktığında, yeni bir şifreleme anahtarı kullanarak yeni bir senkronizasyon gerçekleştirmeniz gerekebilir

Güvenli bir işbirliği aracında olmazsa olmaz olan İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) özelliği yoktur

Wire fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal kullanım için: 7,45 € (yaklaşık 7,73 $) kişi/ay

Yerinde kablo bağlantısı: Özel fiyatlandırma

Wire derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

ClickUp ile İş Verilerinizi ve Konuşmalarınızı Koruyun

Finansal raporlar, müşteri proje detayları ve günlük işle ilgili konuşmalar gibi hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenlik isteğe bağlı değildir.

İşte bu nedenle, güvenlik sonradan düşünülmüş bir özellik değil, yerleşik bir özellik olan ClickUp gibi güvenli bir işbirliği aracına ihtiyacınız var.

ClickUp, şifreli anahtarlar, uyumluluk ve özel izinler aracılığıyla üst düzey veri güvenliği sağlar. Elbette, verimliliği artırmak ve üyeleri senkronize tutmak için Beyaz Tahta, Belgeler, Sohbet ve Klipler gibi mükemmel işbirliği özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve güvenlik konusunda endişelenmeden sorunsuz bir işbirliği deneyimi yaşayın!