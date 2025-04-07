2025'in En İyi 15 Basecamp Alternatifi

Ulaşmanız gereken son tarihler, izlemeniz gereken görevler ve senkronizasyonunu sağlamanız gereken bir takım var.

Basecamp bir süredir kullandığınız platform olabilir, ancak değişiklik zamanının geldiğini düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz.

Basecamp basitlik sunarken, daha derin işlevsellik, esneklik, gelişmiş proje görünürlüğü veya özel araçlar söz konusu olduğunda her zaman hedefi tutmayabilir.

Bu blogda, takımınızın işbirliğini, iletişimini ve verimliliğini bir üst seviyeye taşıyacak 15 Basecamp alternatifine göz atacağız. Hazır mısınız?

Hadi başlayalım! 💪

Basecamp Sınırlamaları

Basecamp, basitliği ve kullanım kolaylığı ile sıklıkla övülür, ancak sınırlamaları her takımın ihtiyaçlarına uygun olmayabilir.

Bunlardan bazılarına göz atalım. 👇

Zaman takibi yok: Yerleşik zaman takibi özelliği yoktur, proje zamanını izlemek için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmek gerekir

Etiketleme veya etiketleme fonksiyonu yoktur: Etiketleme veya etiketleme fonksiyonu bulunmadığından, yapılacaklar ve program sayfalarında görevleri gruplama, kategorize etme veya önceliklendirme yeteneği sınırlıdır

Sınırlı özellikler: Gantt grafikleri gibi gelişmiş görünümler sunmadığından proje zaman çizelgesinin görselleştirilmesi zorlaşır; ayrıca analiz ve kaynak planlama gibi özellikler de yoktur

Sohbet yönetimi yok: Mesajlaşma özellikleri sunar, ancak sohbet yönetimi seçenekleri yoktur, konuların veya konuşmaların arşivlenmesi mümkün değildir, bu da çalışma alanının dağınık olmasına neden olur

Temel zaman çizelgesi yoktur: Temel zaman çizelgesi görünümü sunmadığından, görevleri ve bağımlılıkları görsel olarak takip etmek zordur

Bu sınırlamalar, Basecamp'ı daha fazla esneklik ve işlevsellik isteyen takımlar için ideal olmayan bir seçenek haline getirir.

Basecamp Alternatiflerine Genel Bakış

Basecamp'a uygun proje yönetimi yazılımı seçeneklerine hızlıca göz atın. 🎯

Araç Kullanım örneği En iyisi ClickUp AI destekli izleme ve işbirliği ile görev, proje yönetimi ve takım iletişimi Hepsi bir arada bir platforma ihtiyaç duyan takımlar Notion Not alma, proje ve bilgi yönetimi Esneklik arayan bireyler ve takımlar Asana Proje yönetimi, takım iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) Farklı departmanlarda çok yönlü kullanım Wrike Proje yönetimi ve kaynak tahsisi Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar Takım çalışması Proje yönetimi ve zaman takibi Müşteri işlerini yöneten ajanslar Trello Panolarla görsel görev yönetimi Basit projeler ve kişisel görev listeleri Monday Ş Akışı otomasyonu ve proje izleme Görsel proje yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Smartsheet Proje yönetimi ve raporlama Ayrıntılı izleme gerektiren karmaşık projeler Podio Özelleştirilebilir proje yönetimi Özel iş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar ProofHub Temel proje yönetimi ve takım işbirliği Küçük ve orta ölçekli takımlar Jira Çevik proje yönetimi ve sorun izleme Yazılım geliştirme takımları Airtable Veritabanı yönetimi ve sorun izleme Esnek bir veritabanı çözümüne ihtiyaç duyan takımlar nTask Görev yönetimi ve proje planlama Basit görev araçları arayan küçük takımlar

Basecamp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Her takımın farklı proje yönetimi araçlarına ihtiyacı vardır. Basecamp alternatiflerinde aramanız gereken bazı ek özelliklere göz atalım.

Zaman takibi ve raporlama: Son teslim tarihlerini ve takım verimliliğini takip etmek için zaman takibi, otomatik raporlama ve ilerleme izleme özellikleri sunar

Kaynak yönetimi: İş yükü yönetimi ve takım kapasitesini optimize etmek için kaynak tahsis araçları sağlar

Entegre iletişim araçları: Yerleşik video görüşmeleri, sohbet odaları, yorum konuları ve gerçek zamanlı belge işbirliği içerir

İş Akışı Otomasyonu: AI kullanarak hatırlatıcılar ve görev güncellemeleri gibi AI kullanarak hatırlatıcılar ve görev güncellemeleri gibi görevleri otomatikleştirir , verimliliği artırır

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Tek bir ş Akışı için mevcut sistemlerle kolayca entegre olur

Müşteri desteği ve kaynaklar: Hızlı sorun çözümü için verimli müşteri desteği, eğitimler ve topluluk forumları sağlar

Kullanıcı arayüzü ve tasarım: Daha hızlı başlangıç ve kullanıcı adaptasyonu için sezgisel, gezinmesi kolay bir tasarıma sahiptir

En İyi 15 Basecamp Alternatifi

Piyasada çok sayıda proje yönetimi aracı olduğundan, takımınız için en uygun olanı bulmak zor olabilir. Projeleri kolaylaştırmak için her biri benzersiz özellikler sunan en iyi Basecamp alternatiflerinden bazılarını inceleyelim. 💁

1. Clickup

(Hepsi bir arada AI destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, kolaylaştırılmış hepsi bir arada kurulum ve yapay zeka destekli özellikleri sayesinde proje yönetimi ve planlama için en iyi seçimimizdir.

Çalışma alanlarından klasörlere, listelere, görevlere ve alt görevlere kadar uzanan bir hiyerarşi kullanarak projeleri net bir yapıya kavuşturur. Bu düzen, her şeyi sipariş içinde tutarak her görevin nereye ait olduğunu kolayca görmenizi ve proje ayrıntılarını takip etmenizi sağlar.

İşte onu vazgeçilmez bir AI proje yönetimi aracı yapan bazı özellikleri:

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile farklı görünümlerde proje ilerlemesini takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri, projeleriniz, takım performansınız ve temel metrikleriniz hakkında net bir görsel özet sunar.

Her gösterge paneli, görev ilerlemesi, proje yönetimi KPI'ları ve zaman tahminleri gibi tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri görüntülemek için çeşitli kartlarla özelleştirilebilir, böylece verileriniz düzenli ve izlemesi kolay olur.

Bu özellik, kullanıcıların belirli proje ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş görünümler oluşturmasına olanak tanıyarak, bilinçli karar verme ve verimli kaynak tahsisini kolaylaştırarak Basecamp'ın sunduğu özellikleri geride bırakır.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile görevleri belgelerinize bağlayın

ClickUp Docs, takımların belgeleri oluşturup düzenleyebilmelerini ve görevlerle doğrudan bağlantılandırarak paylaşabilmelerini sağlayan çok yönlü bir belge yönetim aracıdır. Proje planları, toplantı notları ve anahtar ayrıntılar gibi tüm önemli bilgileri tek bir erişilebilir yerde saklar.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlama gibi özellikler sayesinde herkes aynı sayfada ve organize kalır, böylece tüm proje boyunca bağlantıda kalmak kolaylaşır.

ClickUp Hedefleri ve Görevleri

ClickUp, ayrıntılı görev görünümleri ve sadece birkaç tıklama ile yinelenen görevleri otomatikleştirme özelliği ile öne çıkıyor.

ClickUp Hedefleri ile ilerlemeyi görselleştirin ve proje yaşam döngüsünün farklı kısımlarını izleyin

ClickUp Hedefleri ile net hedefler belirleyebilir ve bunları daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölebilirsiniz. Bu hedefler doğrudan görevlere bağlanabilir, böylece takımların uyumlu çalışmasını ve ölçülebilir sonuçlara odaklanmasını sağlar.

Takımlar arasında yapı ve verimliliği korumak için ClickUp Görevleri oluşturun

ClickUp Görevleri, işlerin yapıldığı yerdir. Her görev bir proje adımını temsil eder ve net görünürlük için listeler veya panolar halinde düzenlenebilir. Netlik sağlamak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için son teslim tarihleri, öncelikler ve atanan kişiler ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve Görevler, takımların organize ve motive olmasını sağlar ve ortak hedefler doğrultusunda uyum içinde çalışmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, proje iş akışlarınızı kolaylaştırmak için yararlı bir kaynaktır. İster küçük bir takımı ister büyük ölçekli bir projeyi yönetin, bu şablon baştan sona sorunsuz bir yürütme sağlar.

ClickUp Brain ve Otomasyonlar

ClickUp Brain ile konuşmaları takip etmek için konuları özetleyin

ClickUp Brain, proje planları ve müşteri iletişimi için içerik oluşturmayı desteklemek üzere yapay zeka destekli bir katman ekler. Görev güncellemelerini ve yorumları özetleyerek, projeler genelinde iletişim ve görev görünürlüğünü takip etmeyi kolaylaştırır.

100'den fazla rol tabanlı komut istemiyle Brain, kullanıcıların yaratıcı özetler oluşturmasına, raporlar tasarlamasına ve görevleri daha etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri otomatikleştirin

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olduğundan, ClickUp Sohbet ile tüm gerçek zamanlı iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sohbet, görevleri atamanıza, Listelere, Çalışma Alanlarına ve Beyaz Tahtalara erişmenize, konuşma konularının AI özetlerini oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Son olarak, ClickUp Otomasyonları, bu eylemleri otomatik pilota alarak görevleri, durum güncellemelerini ve bildirimleri kolaylaştırmanıza olanak tanır. Bu, sizi tekrarlayan görevlerden kurtarır ve hataları en aza indirir.

ClickUp'ın proje yönetimi otomasyon yetenekleri ile takımınız, manuel güncellemelerle uğraşmak zorunda kalmadan yüksek etkili işlere odaklanabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çoklu görev görünümleri: Tercihlerinize uygun 15'ten fazla Tercihlerinize uygun 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile proje zaman çizelgelerinizi görselleştirin

Gerçek zamanlı güncellemeler: Herhangi bir cihazdan saatlerinizi kaydedin ve senkronizasyonunuzu koruyun; ayrıca görevler için beklenen süreleri ayarlayabilir ve projelerde harcanan zamanı analiz edebilirsiniz

Araç entegrasyonları: ClickUp Entegrasyonları ile Zoom, Monday ve Google Drive gibi araçları zahmetsizce senkronize ederek platformlar arasında bilgi aktarımı yapın ClickUp Entegrasyonları ile Zoom, Monday ve Google Drive gibi araçları zahmetsizce senkronize ederek platformlar arasında bilgi aktarımı yapın

Özelleştirilebilir şablonlar: Zaman kazanmak ve projeler arasında tutarlılık sağlamak için çeşitli kullanım durumlarına yönelik 1.000'den fazla hazır şablona erişin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi ve ilk kurulum zaman alabilir

Özelleştirme seçenekleri ilk başta göz korkutucu görünebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Notion

(Özelleştirilebilir bilgi yönetimi için en iyisi)

Notion, görevleri, notları ve projeleri kolay ve kişiselleştirilmiş bir şekilde düzenleyerek, Basecamp'ın uygulanabilir bir alternatifi haline getirir. Kod gerektirmeyen bir arayüz kullanarak kendi çalışma alanınızı kurabilir ve yönetebilir, basit bir yapılacaklar listesinden karmaşık bir proje takipçisine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Notion'un veritabanları, tablolar, panolar, takvimler, listeler, zaman çizelgeleri ve galeriler gibi esnek biçimler sunarak verileri iş akışınıza göre kolayca görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Birçok sayfadan ve veritabanından önemli bilgileri bir araya getiren kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

50'den fazla blok türüyle içerik için wiki, veritabanı veya proje takipçisi olarak kullanılabilecek sayfalar oluşturun

Proje belgelerini gerçek zamanlı olarak düzenleyin, yorumlar bırakın ve değişiklikleri takip ederek takımınızla işbirliği yapın

Notion sınırlamaları

Kullanıcı olmayanlarla not paylaşmak zordur ve bu kullanıcıların belgeleri birlikte düzenleme seçeneği yoktur

Yavaş yükleme süreleri ve ara sıra yaşanan gecikmeler gibi performans sorunları, büyük veritabanlarında veya karmaşık sayfalarda ortaya çıkar

Dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır, bu da bilgilerin diğer sistemlere aktarılmasını zorlaştırır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.700+)

Capterra: 4,7/5 (2.300+)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 15 Notion Alternatifi ve Rakibi

3. Asana

(Görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

Asana, zaman çizelgeleri, özel alanlar ve proje dönüm noktaları gibi özelliklerle görev ve proje izleme için sağlam bir çözüm sunar.

Basecamp'ın bir alternatifi olarak, Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi araçlar aracılığıyla görsel proje yönetimini ön plana çıkarır ve yapılandırılmış bir proje yönetimi yaklaşımı arayan takımlar için idealdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Acil öğeleri belirlemek için Asana'nın yerleşik gelen kutusuna doğrudan otomatik görev güncellemeleri alın

Zamanınızı daha doğru bir şekilde ayırmak için her görev için harcanan zamanı izleyin

İşlerinizi listeler, panolar, takvimler ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde görüntüleyin

Asana sınırlamaları

Zaman takibi özelliği yok

Sınırlı görev atama özellikleri; belirli bir zamanda bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: On kullanıcı için ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8,50 $ / 500 koltuk

Gelişmiş: Aylık 19 $/500 koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.500+)

Capterra: 4,5/5 (13.000+)

⚙️ Bonus: Asana'ya alternatif arıyorsanız, Wrike ile Asana'yı karşılaştırarak hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu görebilirsiniz.

4. Wrike

(Ayrıntılı proje planlama ve raporlama için en iyisi)

Wrike, her boyuttaki takımın verimliliğini artırmasına ve işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

Ayrıca görevler, zaman çizelgeleri ve kaynaklar konusunda net bir görünürlük sunar. Wrike, sağlam kaynak yönetimi, otomasyon ve proje yönetimi araçlarıyla öne çıkar ve takımların iş yüklerini optimize etmelerine ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Diğer yüksek öncelikli işlere daha odaklı bir yaklaşım için iş akışlarını, onayları, talep formlarını ve planları otomatikleştirin

Veriye dayalı kararlar ve çevik liderlik için anlık içgörüler ve gerçek zamanlı proje gösterge panellerini değerlendirin

Belgeleriniz ve videolarınız üzerinde yan yana karşılaştırmalar ve gerçek zamanlı geri bildirimler için düzeltme araçlarını kullanın

Wrike sınırlamaları

Not almak için not alma aracı yok

Outlook gibi uygulamalardan bir saatten fazla geciken bildirimler

Sohbet seçeneği bulunmadığından, proje yöneticileri iletişim için Slack gibi üçüncü taraf entegrasyonlara ihtiyaç duyar

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3.000+)

Capterra: 4,3/5 (2.700+)

💡Pro İpucu: Takım üyeleri arasındaki iletişimi merkezileştirmenin bir yolunu arıyorsanız, proje iletişim planı şablonlarını kullanmayı düşünün. Bu şablonlar, tartışmaları kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

5. Takım Çalışması

(Müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

Teamwork.com, özellikle müşteri odaklı projelerde çalışan takımlar için organizasyonu ve proje yürütmeyi basitleştirmek amacıyla geliştirilmiş, çok yönlü bir bulut tabanlı proje yönetimi yazılımıdır.

Basecamp'tan farklı olarak Teamwork.com, gelişmiş raporlama özellikleri, zaman takibi ve iş yükü yönetimi sunar. Daha ayrıntılı proje bilgileri ve kaynak tahsisine ihtiyaç duyan takımlar için daha güçlü bir seçimdir.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Takım kapasitesini dengeleyerek projeler arasında sağlıklı kaynak kullanımı sağlayın ve takımınızın tükenmesini önleyin

Dengeli bir bütçe ve optimize edilmiş tekrarlayan gelirler için zaman, ücretler ve harcanan parayı takip edin

Takım performansına ilişkin ayrıntılı raporlar alın ve proje yönetimi özellikleriyle önemli olanlara öncelik verin

Takım çalışması sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sadece beş aktif proje ile sınırlıdır

Mobil uygulama, iş yükü planlayıcı ve zaman sayfası gibi tüm özellikleri desteklemez

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 14 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 26 ABD doları

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000+)

Capterra: 4,5/5 (600+)

6. Trello

(Kanban panoları ile görsel proje yönetimi için en iyisi)

Trello, proje ve görev yönetimi için Kanban tarzı bir pano sistemi kullanan esnek bir proje yönetimi aracıdır. Bu, takımların görevleri ve iş akışlarını görsel olarak düzenlemesini sağlar.

Basecamp'tan farklı olarak, Trello'nun gücü sadeliği ve esnekliğinde yatmaktadır. Kullanıcıların, işlevselliği artırmak için takvim görünümleri, özel alanlar ve otomasyon araçları gibi güçlendiricileri entegre etmelerine olanak tanır. İşbirliği özellikleri, minimum kurulumla görsel görev yönetimine öncelik veren takımlar için harika bir Basecamp alternatifi olmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello pano "kartlarına" görev atamaları, zaman çizelgeleri, verimlilik ölçümleri, takvimler ve daha fazlasını ekleyin

Ş Akışı üzerindeki tüm eylemler için komutları çalıştırın ve otomatik kurallar belirleyin

Alt görevlerin ayrıntılı izlenmesi için görevleri kartlar içindeki kontrol listelerine bölün

Trello sınırlamaları

Gantt grafikleri, zaman takibi ve kapsamlı raporlama araçları gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Büyük hacimli görevleri ve takım üyelerini yönetmede zorluklar

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Çalışma alanı başına en fazla 10 pano

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+)

Capterra: 4,5/5 (23.200+)

7. Monday

(Esnek iş akışları ve takım işbirliği için en iyisi)

Listemizin bir sonraki sırasında Monday.com var. Bu, proje yönetimini kolaylaştırmak ve takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış çok yönlü bir bulut tabanlı takım işbirliği yazılımıdır.

Sezgisel bir arayüze sahip Monday. com, proje izleme, görev atamaları, ilerleme izleme ve takım iletişimi gibi özellikleri tek bir alanda bir araya getirir. Takımların süreçleri özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan, son derece özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyon özellikleri sunar.

Monday'in en iyi özellikleri

Verilerinizi görselleştirmek ve ilerleme hakkında güncel kalmak için grafikler ve zaman çizelgeleri gibi 50'den fazla bileşen ekleyin

Görev atamaları, yorumlar, etiketleme ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi işbirliği araçlarıyla etkili takım iletişimi sağlayın

Kod gerektirmeyen bir AI ş Akışı oluşturun ve büyük ölçekli verileri otomatik olarak analiz edin ve kategorilere ayırın

Monday sınırlamaları

Gösterge panelleri, elektronik tablo biçimiyle sınırlıdır

"Görevlerim" bölümünde gelişmiş filtreleme yapılamaz

Gantt grafikleri, günün belirli saatleri yerine günlere göre planlama yapılmasına olanak tanır ve ayrıntılı proje yönetimini engeller

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.200+)

Capterra: 4,6/5 (5.100+)

8. Smartsheet

(Hesap tablosu tabanlı proje yönetimi için en iyisi)

Hesap tablosu işlevselliğini proje yönetimi ile birleştiren Smartsheet, veri açısından zengin, hesap tablosu benzeri arayüzlere alışkın kullanıcılar için idealdir. Proje ağırlıklı ortamlarda kaynakları, zaman çizelgelerini ve bütçeleri yönetmek için popülerdir.

Basecamp'tan farklı olarak, gelişmiş otomasyon, ş Akışı özelleştirme ve ayrıntılı raporlama sunar. Bu, daha derin içgörüler ve kontrol gerektiren takımlar için güçlü bir alternatif haline getirir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Excel kullanıcıları için ideal, kullanıcı dostu ve tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz elde edin

Üçüncü taraf araçlarla entegre ederek araçlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

Projeye özel ve projeler arası kaynak görünümleri ve ısı haritaları ile kaynakları projeler arasında dağıtın

Bütçe sapmalarını önlemek ve maliyet eşiklerini ve aşımları sürekli olarak izlemek için bütçeleri zamana, para birimine ve gider türlerine göre takip edin

Smartsheet sınırlamaları

Excel'de bulunan sütunları çoğaltma veya bir seferde beşten fazla hücreye veri ekleme gibi özellikler yoktur

Kullanıcılar, mobil uygulamanın sık sık gecikmesi ve çökmesinden şikayetçi

Smartstreet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (17.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

9. Podio

(Özelleştirilebilir proje çalışma alanları için en iyisi)

Esnekliği ile tanınan Podio, proje yönetimini sosyal işbirliği araçlarıyla birleştirerek takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlar. Özelleştirilebilir çalışma alanları, kullanıcıların belirli takım ihtiyaçlarına uygun iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Podio, takımların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanıyan gelişmiş otomasyon özellikleri sunar.

Podio'nun en iyi özellikleri

"Otomatik görevler" özelliği ile gerektiğinde otomatik olarak yeni görevler oluşturun

Gelişmiş işlevsellik için Podio'ya entegre edilebilen uygulamaların bulunduğu bir pazara erişin (ör. CRM)

Daha iyi kararlar almak için toplanan verilere dayalı proje raporları oluşturun

Podio sınırlamaları

Kurulumu ve doldurulması zaman alıcı olabilen manuel zaman çizelgeleri kullanır; ayrıca insan hatasına da açıktır

Zaman takibi, katılım raporları ve faturalar gibi görevler otomatikleştirilemez

Saatte yalnızca 1.000 API çağrısı yapılabilir

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 14 $

Premium: 24 $/ay

Podio puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (300+ yorum)

10. Zoho Projects

(Zoho ortamındaki en iyi proje yönetimi aracı)

zoho aracılığıyla

Zoho kullanıcıları için, bir proje yönetimi çözümü bulmak çok fazla arama gerektirmez. Zoho Projects, sizi Zoho ekosisteminde tutmak için tasarlanmış yerleşik bir görev yönetim aracıdır. Ayrıca, özellikle halihazırda diğer Zoho uygulamalarını kullanıyorsanız, uygun maliyetli bir seçenektir.

En önemli avantajlarından biri, Zoho Projects'in hem diğer Zoho araçlarıyla hem de takımınızın halihazırda kullandığı üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır. Ancak, kullanıcı arayüzünün sezgisel olmaması ve sınırlı raporlama yetenekleri, bu ürünü tercih etmemeniz için nedenler olabilir. Ayrıca, Zoho platformuna geçmek genellikle karmaşık ihtiyaçları olan büyük takımlar için daha mantıklıdır.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

İş kırılım yapıları, evrensel görev oluşturma, görev listeleri, hatırlatıcılar ve yinelenen görevlerle görevleri etkili bir şekilde yönetin

Özelleştirilebilir düzenler, alanlar, görünümler, durumlar, şablonlar ve etiketlerle platformu ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Feed'ler, sohbet, bahsetmeler, forumlar, e-postalar ve belge paylaşımı yoluyla iletişim kurun ve işbirliği yapın

Daha kolay faturalandırma ve iş yükü yönetimi için zaman takibini kolaylaştırın

Zoho Projects sınırlamaları

Gösterge paneli ve genel kullanıcı arayüzü modası geçmiş ve sağlam raporlama özelliklerinden yoksundur

Bilgi arama, sıralama ve düzenleme kullanıcı dostu değildir

Özelleştirme seçenekleri güçlüdür, ancak uygulanması karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5,0 (500'den fazla yorum)

G2: 4. 3/5. 0 (400+ yorum)

11. ProofHub

(Merkezi proje iletişimi için en iyisi)

ProofHub, takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi çözümüdür. Kullanıcıların görevler ve alt görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına, son tarihler belirlemesine ve Kanban panoları aracılığıyla ilerlemeyi görsel olarak izlemesine olanak tanır.

Platform, kolay belge yükleme ve sürüm kontrolü sağlayan güçlü dosya paylaşım özelliklerine sahiptir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Yeniden kullanılabilir proje yönetimi şablonlarıyla tüm projelerinizi merkezileştirin

Bağımlılıkları ayarlayın, engelleri belirleyin ve Gantt grafikleriyle son teslim tarihlerinin önünden gidin; Pano görünümüyle proje ilerlemesini görselleştirin ve darboğazları tespit edin

İşaretleme araçlarıyla dosyaları inceleyin ve düzeltin, "düzeltme" özelliği ile bulunduğunuz yerden onaylayın

ProofHub sınırlamaları

Dosyaları görüntülemek veya indirmek için bant genişliği sınırları vardır

Çevrimdışı özellikleri yoktur

Slack, Trello ve Asana gibi uygulamalarla entegre edilemiyor

ProofHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Üstün kontrol: 100 kullanıcı için aylık 99 dolar

Temel: 50 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

12. Jira

(Çevik ve geliştirme odaklı projeler için en iyisi)

Jira, çevik metodolojileri izleyen yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır.

Öne çıkan bir özelliği, Scrum ve Kanban panoları için sağlam desteğidir, bu da takımların iş akışlarını görselleştirmesine ve sprintleri hassas bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum panoları ile büyük ve karmaşık projeleri yönetilebilir iş parçalarına bölün

Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirin, devam eden işleri sınırlayın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Uzun vadeli hedefleri belirleyin, paydaşlara güncellemeleri iletin ve zaman çizelgesi görünümüyle takım üyelerinizin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Jira sınırlamaları

Gantt grafikleri, kaynak modülleri, risk matrisleri ve kapasite planlama yetenekleri gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Birden fazla projenin yönetimini desteklemez

Bir seferde bir takım üyesinin iş yükü verilerini gösterir ve kaynak izleme özelliği yoktur

Projelerle ilgili saatleri ve maliyetleri izleyememe

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (14.000+ yorum)

⚙️ Bonus: Size en uygun seçeneği bulmak için Trello ve Jira'nın tam karşılaştırmasına göz atın.

13. Airtable

(Veritabanı tabanlı proje yönetimi için en iyisi)

Airtable, bir elektronik tablo ve veritabanının birleşimidir ve kullanıcıların sezgisel bir arayüzü korurken zengin veri yapıları oluşturmasına olanak tanır.

Farklı tablolar arasındaki kayıtları birbirine bağlar, böylece kullanıcılar veri kümeleri arasında kolayca ilişki kurabilir. Bu, karmaşık projeleri veya envanterleri yönetmek için idealdir. Verileri diğer uygulamalardan Airtable'a da aktarabilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Tekrarlanan eylemleri gerçekleştirmek için iş akışlarınıza yapay zeka entegre edin

Sürükle ve bırak arayüzleri ve "Cobuilder" otomasyonları ile uygulamaları hızla oluşturun

Proje verilerine erişimi merkezileştirin, süreçleri ve paylaşılan veri kümelerini standartlaştırın

Airtable sınırlamaları

Kapsamlı hesaplamalar ve büyük veri kümeleri işlenirken yavaş yanıt verir ve bazen gecikmeler yaşanır

Esnekliği ve önceden oluşturulmuş şablonların olmaması nedeniyle, proje yönetimi inceleme süreçleri gibi yapıları oluşturmak zaman alır

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

14. nTask

(Zaman takibi ile basit görev yönetimi için en iyisi)

nTask, her boyuttaki takım için proje planlamasını ve yürütmeyi basitleştirmek için tasarlanmış bir görev yönetimi yazılımıdır. Takımların projelerle ilişkili potansiyel riskleri erken aşamada belirlemelerine ve buna göre risk azaltma stratejileri geliştirmelerine olanak tanıyan bir risk yönetimi modülüne sahiptir.

Dahası, projeleri zamanında tamamlamak ve takım tartışmalarını daha iyi koordine etmek için zaman takibi ve toplantı yönetimi araçları da içerir.

nTask'ın en iyi özellikleri

Sorunların ilerlemesini izleyin, önem derecesini ayarlayın, durum atayın ve görevler veya projelerle ilişkilendirin

Toplantı tutanaklarını yayınlamadan önce gözden geçirmek ve düzenlemek için takımlar arasında toplantılar planlayın

Aracı, Teams ve Skype gibi tercih ettiğiniz toplantı yazılımlarıyla entegre edin

Risk matrisinin, risk azaltma planlarının ve risk güncellemelerinin yardımıyla risk etkisini yönetin, izleyin ve değerlendirin

nTask sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Güvenilmez ve hatalı bir mobil uygulaması var

Ücretsiz sürüm sadece beş kullanıcıya izin verir

Kanban panoları, toplu eylemler ve alt görevler gibi temel özelliklerden yoksundur

nTask fiyatlandırması

Ücretsiz (7 Gün)

Premium: 4 $/ay

İş: 12 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

15. Celoxis

(Portföy yönetimi için en iyi proje yönetimi yazılımı)

via Celoxis

Celoxis, çeşitli projeleri merkezileştiren, bağımlılıkları vurgulayan ve görevleri genel hedeflere bağlayan bir proje ve portföy yönetim aracıdır.

Proje sağlığı ve kaynakları hakkında bütünsel bir genel bakış sağlayan sezgisel bir arayüze sahiptir. Basecamp'ın bir alternatifi olarak, proje yöneticilerinin kaynakları yönetirken portföy hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Aynı zamanda, Celoxis yüksek derecede ayrıntı sunar. En küçük görevleri veya etkinlikleri daha büyük hedeflerle bağlantılandırarak takım içindeki katılımı sağlayabilirsiniz.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Farklı kaynaklardan gelen proje taleplerini merkezileştirerek talebi kapasiteyle eşleştirin

Pazar koşullarına uyacak şekilde ölçeklenebilir proje planları geliştirin

Gösterge panelinden ayrılmadan proje ilerlemesini takip edin ve sorunları çözün

Projeler ve portföyler genelinde alacak hesaplarını, karlılığı ve diğer bütçe ölçütlerini yönetin

Kaynakları takip edin ve talebe ve beceriye göre sağlayın

Celoxis sınırlamaları

Ücretsiz sürüm veya freemium sürüm sunmaz

Geri alma düğmesi yoktur ve bir proje öğesini silerseniz, bu öğe kalıcı olarak silinir

Haritalar için harita sağlayıcısına ödeme yapmanız gerekir

Celoxis fiyatlandırması

Yönetici: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım Üyesi: Aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (140+ yorum)

Capterra: 4. 4/5. 0 (300+ yorum)

Basecamp'e veda edin, ClickUp'a merhaba deyin 👋

Piyasada çok sayıda yetenekli Basecamp alternatifi olduğundan, takımlar verimlilik ve işbirliğini artırmak için doğru araç kombinasyonunu bulmak için geniş bir yelpazeden seçim yapabilir.

Trello'nun görsel panoları, Asana'nın görev izleme özelliği veya Monday'in basit iş akışları gibi her seçeneğin kendine özgü güçlü yönleri vardır.

Ancak, güçlü bir hepsi bir arada çözüm arıyorsanız, ClickUp, ayrıntılı görev görünümleri, esnek hedef ayarlama ve tekrarlayan işleri azaltan akıllı otomasyon özellikleriyle öne çıkıyor.

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