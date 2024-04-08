Wrike ve Asana: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Görevleri idare etmek, insanları ve müşterileri yönetmek, ilerlemeyi izlemek, kaynakları tahsis etmek ve kriz durumlarını yönetmek... Bir proje yöneticisinin sorumluluklarının listesi uzayıp gidebilir.

Proje yöneticileri, iş günlerini atlatmalarını sağlayan gizli bir süper güce sahip gibi görünür. Ama gerçekte, kollarına sakladıkları bir koz var: güvenilir bir proje yönetimi aracı. Proje yönetimi özellikleriyle donatılmış bu araç, projeleri planlamayı, yönetmeyi ve teslim etmeyi çok daha kolay hale getirir.

Proje yönetimi dünyasında öne çıkan iki platform Wrike ve Asana'dır. Her ikisi de zahmetsiz görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim ile kolay proje ilerleme izleme seçenekleri sunar.

Aynı amaca hizmet etmelerine rağmen, iki araç da pazarda benzersiz pozisyonlar almalarını sağlayan farklı özelliklere sahiptir.

Burada, bu iki proje yönetimi aracının sunduklarını derinlemesine inceleyerek Wrike ve Asana ikilemini çözmenize ve proje yönetimi çabalarınızı hızlandırmak için doğru aracı bulmanıza yardımcı olacağız. 🔥

Wrike nedir?

Wrike, proje ilerlemesini daha iyi izlemek için özel iş akışlarını kolaylaştıran bir proje yönetimi yazılımıdır. Özel gösterge panelleri, raporlamayı basitleştirir ve tüm projelerin uygun şekilde atanmasını sağlamak için kaynak tahsisini yönetir.

Özellikleri, her departmanda verimliliği artırmanıza ve çalışanların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını teşvik etmenize olanak tanır. Wrike, takımınızın rahatça çalışabileceği çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanıyan inanılmaz özelleştirme seçenekleri sunar.

Projeleriniz için merkezi bir depo görevi görür; ilgili belgeleri yönetebilir, görevleri atayabilir, raporlar oluşturabilir ve aynı platformda işbirliği yapabilirsiniz.

Wrike tamamen verimlilik üzerine kuruludur, bu nedenle zaman kazanmanıza ve diğer görevlere odaklanmanıza yardımcı olacak harika otomasyon seçeneklerine sahip olması şaşırtıcı değildir. Gantt grafikleriyle proje planlamayı kolaylaştırın, 400'den fazla entegrasyonun keyfini çıkarın, projeleri Kanban panolarında görselleştirin ve sorunsuz bir teslimat için proje kaynaklarını planlayın.

Wrike özellikleri

Wrike'ı PM dünyasında öne çıkaran nedir? Temel özelliklerine bir göz atalım. 💪

1. Kaynak planlama seçenekleri

Doğru kaynak planlaması, her projenin başarısı için hayati önem taşır. Takım görevlerini uyumlu hale getirerek, öncelikleri ayarlayarak ve iş yüklerini yöneterek performansı en üst düzeye çıkarabilir ve proje yönetiminde sorunsuz bir seyir sağlayabilirsiniz.

Wrike, kaynak planlamasının önemini bilir ve bunu desteklemek için bir dizi özellik sunar. Bu platformla, takımınızın günlük kapasitesini ve istenen çabayı hesaplayarak projeleri güvenle planlayabilirsiniz.

Wrike aracılığıyla

Birikmiş işlerle ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Wrike, her takım üyesinin kapasitesi, uygunluğu ve güçlü yönleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek iş yükünü buna göre dağıtmanızı sağlar. Ayrıca, takımınızın uygunluğu hakkında net bir fikre sahip olmak, görevleri yeniden atayabilir ve önceliklerini yeniden belirleyerek performansı artırabilirsiniz.

Zaman takibi seçeneklerini kullanarak belirli görevlerin tamamlanması için gereken süreyi görün ve proje bütçelerini yöneterek finansal durumunuzu sağlıklı tutun.

2. Çapraz etiketleme

Büyük resmi göremezseniz, projeyle ilgili ayrıntılarda kaybolmak çok kolaydır. Wrike, çapraz etiketleme özelliği ile projelerinize tam görünürlük sağlayarak bunun olmamasını garanti eder.

Wrike aracılığıyla

Bu seçenek, projeyle ilgili girdilerinizi kategorilere ayırmanıza ve farklı bağlamlarda görmenize olanak tanır. Çapraz etiketleyebileceğiniz öğeler şunlardır:

Görevler Alt görevler Klasörler Dönüm noktaları Aşamalar Projeler

Bir ürün logosu tasarlamanız gerektiğini varsayalım. Pazarlama ve tasarım takımlarınız için birkaç görev ve alt görevleriniz olacak. Wrike ile, ilgili takım üyelerinin görevlerin tekrarlanması olmadan kendilerine özel iş akışlarına sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Çapraz etiketleme fonksiyonu, departmanlar arası bağlantıyı, kolay varlık yönetimini ve gelişmiş görünürlüğü sağlar.

3. Düzeltme ve işbirliği

Onay ve geri bildirim beklemek, ş akışınızı yavaşlatır ve teslimatları aksatır. Wrike, düzeltme ve işbirliği seçenekleriyle bu tür senaryoları önler.

Projelerle ilgili geri bildirim alışverişi yapmak için artık araçlar arasında geçiş yapmanıza veya dosya türlerini değiştirmenize gerek yok. Wrike, dosyalara doğrudan yorum eklemenizi sağlar.

Wrike aracılığıyla

Kolay görsel karşılaştırma için orijinal ve güncellenmiş dosya sürümlerini yan yana görüntüleyin. İşbirliği yaptığınız kişileri geri bildirim almak veya bağlamsal düzenleme istemek için davet edin. Wrike tüm geçmiş sürümleri saklar, böylece istediğiniz zaman geri dönüp beğendiğiniz bir şeyi geri alabilirsiniz.

Onay süreçlerini otomatikleştirin ve projeler incelemeye hazır olduğunda anında bildirim alın. Otomasyon kuralları oluşturabilir ve kriterleri karşılayan belirli projeleri onaylayabilirsiniz.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana nedir?

Asana, PM dünyasının en tanınmış isimlerinden biridir. Takımlar arası işbirliğini, şeffaflığı ve zahmetsiz görev yönetimini mümkün kılan seçenekler sunarak her tür ve boyuttaki projenin yürütülmesini çok daha kolay hale getirir.

Platform, projeleri tek bir yerden planlamanıza ve organize etmenize olanak tanır. İlgili takım üyelerini ekleyin ve görevler, son tarihler ve işlerini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olabilecek ek bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi almalarını sağlayın.

Birden fazla görünüm, gerçek zamanlı durum güncellemeleri ve özel alanlar sayesinde projelerinizi farklı açılardan gözlemleyebilir ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Görevlerim bölümünde görevlerinizi inceleyin, proje bütçelerini yönetmek için zamanı takip edin ve gelen kutunuza almak istediğiniz güncellemeleri özelleştirin.

Asana, farklı proje geliştirme metodolojileriyle çalışabilmesi sayesinde çok yönlülüğüyle iyi bir ün kazanmıştır. 😍

Asana özellikleri

Asana iyi bilinen bir araçtır, ancak onu bu kadar harika yapan nedir? Bazı imza özelliklerini inceleyelim.

1. Görev yönetimi seçenekleri

Asana, güçlü görev yönetimi araçlarına sahiptir. Platform, işlerinizi yönetmesi daha kolay parçalara ayırmanıza olanak tanır. Görevler oluştururken Asana, atanan kişileri ve tarihleri eklemenize, öncelikleri belirlemenize ve özel alanları kullanarak etiketler ayarlamanıza olanak tanır.

Asana aracılığıyla

Görevlerinizi alt görevlere bölebilir, engelleyiciler (diğer görevleri bekleyen görevler) ayarlayabilir, kontrol noktalarını belirlemek için dönüm noktaları oluşturabilir ve tek tıklamayla onayları özelleştirebilirsiniz.

Asana işbirliğine odaklanır: Birden fazla projeye görevler ekleyin ve takım üyelerinizin bunları ayrı ayrı izlemesine, işbirliği yapanları ekleyerek onları bilgilendirin ve yorumlar bırakın.

Bu platform, sizin ve takımınızın şablonlar oluşturmanıza ve tekrarlayan eylemleri kolaylaştırmanıza olanak tanır.

2. Otomasyon

Süreçleri kendiliğinden çalıştırabilecekken neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak zaman kaybedesiniz? Asana'nın otomasyon özellikleri, proje yöneticilerinin değerli zamanından tasarruf etmelerini sağlar.

Bu platform, işlerinizi otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve eylemler içeren kurallar belirlemenize olanak tanır. Asana'nın özenle hazırlanmış otomasyon kuralları kitaplığı, iş akışlarınızın niteliğine göre önerilere ihtiyacınız varsa çok yararlıdır.

Asana aracılığıyla

Asana'nın kurallarını kullanmak istemiyor musunuz? Platformun kural oluşturucu özelliği ile kendi kurallarınızı oluşturun! Tetikleyicileri ve eylemleri özelleştirerek iş akışlarınızı daha verimli hale getirin ve takımınızın yükünü hafifletin.

Otomasyonlar aracılığıyla favori uygulamalarınızı Asana ile entegre edin. Örneğin, bir görev güncellendiğinde ilgili takım üyelerine Slack bildirimi göndermek için bir otomasyon oluşturabilirsiniz.

3. İş yükü yönetimi

İyi proje yöneticileri, takımlarının ne kadar meşgul olduğunu her zaman bilmelidir. Asana, kapasiteyi izlemenizi, işleri yeniden dengelemenizi ve tahminlerde bulunmanızı sağlayan etkileyici iş yükü yönetimi özellikleriyle bunu mümkün kılar.

Asana aracılığıyla

Bu platform, birden fazla proje üzerinde çalışırken bile tüm takımın iş yükünü görmenizi sağlar. Ayrıca belirli takım üyelerine veya projelere odaklanmayı da seçebilirsiniz. İş yüklerini bir zaman çizelgesinde görselleştirerek gelecekteki kapasitelerini görün ve önceden plan yapın.

Oluşturduğunuz her görev için değerini (puan veya tamamlanması için gereken zaman olarak) tahmin edebilirsiniz. Bu, gereken çabayı belirlemenizi ve takımınızın aşırı çalışmamasını sağlar.

Takımınızın bir hafta boyunca üstlenebileceği maksimum iş yükünü ayarlayarak tükenmişliği önleyin. 🧘

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wrike ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Asana ve Wrike arasındaki savaşta bir kazanan seçmek zor, çünkü her ikisi de dikkate değer özellikler sunuyor. Bu iki aracı üç önemli açıdan (gösterge panelleri, proje görünümleri ve AI özellikleri) karşılaştıralım.

1. Gösterge panelleri

Wrike ve Asana arasındaki savaşta, her iki proje yönetimi aracı da projelerinizin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler edinmenizi, metrikleri görselleştirmenizi ve darboğazları belirlemenizi sağlayan etkileyici gösterge panelleri sunar.

Wrike, projelerinizin gerçek zamanlı bir özetini ve gözlem için yeni öğeler eklemek için bileşen oluşturucu gibi araçlar sunar. Ayrıca Wrike Insights'tan da yararlanabilirsiniz: 50'den fazla pazarlama aracından veri içe aktarın ve tüm ilgili metrikleri tek bir yerden izleyin.

Asana aracılığıyla

Asana, gösterge panellerinizi oluşturmanıza ve görselleştirmek istediğiniz verileri seçmenize olanak tanır. Harcamaları izleyebilir, devam eden görevlerin durumuna genel bir bakış elde edebilir ve gelir sayıları hakkında içgörü kazanabilirsiniz. Bir veri noktası hakkında daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var? Genişletmek için tıklayın ve ait olduğu proje, hedefler veya öncesinde tamamlanması gereken görevler gibi bilgileri görün.

Gösterge panelleri açısından bu raundu berabere sayabiliriz! Asana'ya küçük bir avantaj sağlayabilecek tek şey, biraz daha modern ve düzenli arayüzüdür (bazı kullanıcılara göre), bu nedenle bu arayüzde çalışmak daha kolay gelebilir.

2. Şablonlar

Şablonlar, PM hedeflerinize ulaşmak için kısayollar kullanmanızı sağlar, böylece zaman kazanır ve süreçleri kolaylaştırırsınız. Tüm kaliteli proje yönetimi araçları şablonlara dayanır, bu nedenle Wrike ve Asana'nın her ikisinin de etkileyici koleksiyonlar sunması şaşırtıcı değildir.

Wrike, 80'den fazla şablon ve yaklaşık 30 destek proje yönetimi sunar. Şablonları Agile ekip çalışması, proje hedeflerine öncelik verme, iletişim planları geliştirme, görevleri izleme vb. için kullanabilirsiniz.

Asana ayrıca proje planlama, kaynak yönetimi, zaman takibi ve Agile gibi kategorilere ayrılmış 80'den fazla şablona sahiptir. PM'ye özel çok çeşitli seçeneklerle, ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon bulmak zor değildir.

Wrike şablonlarının ücretsiz plan ile kullanılabildiğini ve bu konuda üstünlük sağladığını belirtmek gerekir.

3. Proje görünümleri

Projenize farklı açılardan bakmak, projenizin durumunu tahmin etmenize ve darboğazları tespit etmenize yardımcı olur. Bu nedenle, bir proje yönetimi aracı birden fazla görünüm sunar. Wrike ve Asana karşılaştırmasında, her ikisi de projelerinizin tüm ayrıntılarını görmenizi sağlayan çeşitli seçenekler sunar.

Wrike, proje görünümlerini Birincil ve Özel olarak ayırır. Birincil görünümler, takımınız belirli bir klasörü, projeyi veya alanı açtığında görünür. 10 görünüm içerir:

Liste Pano Kaynaklar Gantt grafiği Tablo Takvim Zaman kaydı Analitik Steam Dosyalar

Özel görünümler, belirli bir hedefe göre özelleştirdiğiniz görünümlerdir. Projeleriniz için Özel görünümler oluşturmak üzere beş seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: Liste, Pano, Gantt grafiği, Tablo veya Dosyalar.

Asana'nın yaklaşımı daha basittir ve toplamda beş görünüm sunar:

Liste Kanban panosu Zaman çizelgesi Gantt grafiği Takvim

Daha fazla özelleştirilebilir ve daha fazla çeşitlilik sunan bir seçenek arıyorsanız, Wrike daha iyi bir seçimdir.

Reddit'te Asana ve Wrike

Teknoloji meraklısı Reddit kullanıcılarının Asana ve Wrike ikilemine nasıl yaklaştığını görelim.

Bir kullanıcı, Asana'yı arayüzü nedeniyle beğendiğini belirtti:

"Asana'yı her zaman daha çok sevmişimdir, biraz daha sezgisel ve içeriği daha kolay anlaşılır. "

Ancak bazı kullanıcılar Asana'nın müşteri desteğinden memnun değil:

"E-posta desteği genellikle her e-postaya yanıt vermek için 6 gün sürüyor. Sorunları çözmek imkansız. 2-3 gün içinde yanıt verirlerse şanslısınız."

İşte bir Reddit kullanıcısının Wrike'ın müşteri hizmetleri hakkında söylediklerinin bir özeti:

"Canlı sohbet ile 1 dakika içinde bağlantı kuruyorum. Herkes her zaman kusursuz İngilizce konuşuyor, neredeyse her zaman beni ilk seferde anlıyor, cevabı biliyor veya sorunumu gerçekten ilgili takıma iletiyor ve ertesi gün bir telefon / e-posta ile güncelleme alıyorum."

Aynı konudaki başka bir kullanıcı, Wrike'ı bir PM aracı olarak şöyle bahsetmiştir:

"Çok basit bir proje yönetimi yapmak istiyorsanız, bu işinize yarayabilir. Ancak karmaşık projeler veya portföy yönetimi gibi işler için uygun değildir..."

ClickUp ile tanışın: Wrike ve Asana'ya en iyi alternatif

Wrike ve Asana, harika proje yönetimi yazılım çözümleridir, ancak farklı alanlarda mükemmeldirler. Asana, sezgisel bir arayüze sahiptir ve karmaşık projeleri yönetebilir, Wrike ise birinci sınıf bir ücretsiz plan ve etkileyici kaynak planlama özellikleri sunar.

Dolayısıyla, ikisi arasında seçim yapmak, bazı konularda taviz vermek anlamına gelir ve bu da olmamalıdır.

Başka bir seçenek daha var : ClickUp! Bu hepsi bir arada proje yönetimi platformu, işinizi başarıyla tamamlamak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar, bu da onu Wrike ve Asana için mükemmel bir alternatif haline getirir. Proje yönetiminin her adımında, projelerin planlanması ve organize edilmesinden raporlama ve analize kadar size destek olur.

Sohbeti bırakın, ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı dünyasında neden bir soluk olduğunu ve hangi seçeneklerin onu Fast Company'nin 2023'ün en yenilikçi işyeri şirketleri listesine soktuğunu görelim.

1. Tüm projelerinizi ClickUp Görevleri ile yönetin

Projelerinizi parçalara ayırmak, PM aracınız bunları yönetmek için seçenekler sunmuyorsa pek bir anlam ifade etmez. ClickUp, bir dizi görev yönetimi özelliği sunduğu için bu tür senaryolar asla yaşanmaz.

ClickUp 3. 0, ClickUp AI ile görevleri doğrudan düzenlerken farklı görünümler arasında geçiş yapma ve dönüştürme olanağı sunar

ClickUp Görevlerinin en iyi özelliği özelleştirilebilir olmasıdır — görevlerinizi her sektör, süreç ve iş akışı için yönetin. Çalışma Alanınızda kişiselleştirilmiş bir takım deneyimi oluşturmanıza olanak tanıyan ClickApps özelliği ile iş akışlarınızı kontrol altına alın. Görev yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren bazı ClickApps özellikleri şunlardır:

Otomasyon

Özel Alanlar

İşbirliğine Dayalı Düzenleme

Gösterge panelleri

Bir göreve birden fazla atanan kişi ekleyebilir, öncelikler belirleyebilir, dosya ekleyebilir, üst görevlere alt görevler ekleyebilir, yinelenen eylemler belirleyebilir, ilişkiler ve bağımlılıklar oluşturabilir ve proje yönetimi aracınızı yeni bir düzeye taşıyabilirsiniz! 📈

2. ClickUp Kanban panolarıyla projeleri görselleştirin

ClickUp, projelerinizi her açıdan görmenize yardımcı olan 15'ten fazla görünüm sunar! Projelerinizi görselleştirmek istiyorsanız, ClickUp Kanban panolarından daha iyi bir seçenek yoktur.

Proje yönetimi yazılımı, her türlü iş akışı ihtiyacına uyum sağlayabilen görsel bir güç merkezi olan Kanban panolarına sahiptir. Görev kartlarını durum, son teslim tarihi, etiketler, öncelik, atanan kişi veya diğer Özel Alanlara göre gruplandırabilirsiniz.

ClickUp'ın Pano görünümünde Kanban panonuzdaki görevleri durum, Özel Alanlar, Öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın

Sürükle ve bırak tasarımı, filtreleme ve sıralama özellikleri, kartları zahmetsizce taşıyabilmenizi ve sadece birkaç tıklamayla iş akışlarınızı verimli ve akıcı hale getirmenizi sağlar.

Bir görev kartı seçerek süre, atanan kişi, son teslim tarihi, öncelik düzeyi ve kategori gibi ayrıntıları girin. Sadece birkaç tıklama ile panodan birden fazla görevi aynı anda güncelleme seçeneğini çok seveceksiniz. 🖱️

ClickUp ayrıca, birden fazla iş akışını tek bir Kanban'da birleştirerek portföyünüzün ilerleyişi hakkında net bir fikir edinmenizi sağlayan Her Şey görünümünü de sunar. Bahsetmeler, yorum konuları ve emojiler kullanarak projeler arasında takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

3. ClickUp Gantt grafikleriyle projelerinizin zaman çizelgelerini yönetin

ClickUp'ın Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgenizi daha kolay anlayın

Proje yönetimi sadece anı yaşamak değildir; kaçırılan son tarihlerin ve süreç boyunca en az sorunla karşılaşmanın garantisi için ilerleme zaman çizelgelerine ilişkin net bir genel bakışa sahip olmanız gerekir.

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümü, görevleri yönetmek, son teslim tarihlerinin önünden gitmek, iş yüklerini ve ilerlemeyi izlemek ve kaynak veya teslimat darboğazlarını belirlemek için zaman çizelgelerini görselleştirmenize olanak tanır.

Tüm projelerinizin genel bir özetini almak veya belirli projelere odaklanmak için kullanın. ClickUp, yalnızca görmek istediğiniz sonuçları almanızı sağlamak için çok sayıda filtreleme ve sıralama seçeneği sunar. Basit bir sürükle ve bırak işlemiyle Gantt grafiğinizi güncelleyin, iş akışlarını optimize etmek için görev bağımlılıkları oluşturun ve bir görevin ilerlemesini izlemek için yüzdeleri görüntüleyin.

ClickUp, akıllı bağımlılık yolu izleme özelliği sunar. Kritik Yol seçeneğini etkinleştirerek, son teslim tarihlerini etkileyebilecek olası verimsizlikleri izlemeye başlayabilirsiniz.

Gantt grafiklerinizi sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp'ın olağanüstü şablonlarından birini kullanın. Proje yönetimi yazılımı, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için 1.000'den fazla şablona sahiptir. Ayrıca, çabalarınızı merkezileştirmek için favori e-posta ve iş araçlarınızla entegre edebilirsiniz.

ClickUp: Her PM'nin Sağ Eli

En iyi proje yönetimi yazılımını seçerken, değerli seçeneklerden ödün vermek asla söz konusu olmamalıdır.

Ancak Wrike ve Asana arasında, ClickUp taviz vermeyi ortadan kaldırır ve kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu bir arayüz ve sağlam özelliklerin keyfini çıkarmanızı sağlar. 🥰

Küçük ve büyük, basit ve karmaşık projeleri üstlenin ve stressiz planlama, organize etme, yönetme ve teslimat için ClickUp'a güvenin. Platformun ücretsiz sürümünü deneyin ve seçeneklerini keşfedin!