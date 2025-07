Asana Vs. ClickUp: 2025'te Hangi Takım Yönetimi Aracı Daha İyi?

İşinizi büyütmek söz konusu olduğunda, proje yönetimi yazılımı çok önemli bir rol oynar. Her şeyi bir araya getiren eksik yapboz parçasını bulmak gibidir. 🧩

Ancak şunu kabul edelim: Takımlarınız ve işiniz için doğru aracı seçmek kolay bir görev değildir. Dikkate alınması gereken çok sayıda faktör ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek vardır. Muhtemelen farklı takımlardan ve liderlerden gelen uzun bir gereksinim ve istenen özellikler listeniz vardır.

Peki, kuruluşunuzun ve takımınızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, tüm işinizle de uyumlu olan mükemmel aracı nasıl güvenle seçebilirsiniz? İşte burada devreye giriyoruz!

Bu blogda, son yıllarda önemli bir ilgi gören en popüler iki proje yönetim sistemini inceleyeceğiz: ClickUp ve Asana.

Anahtar farklılıklarını vurgulayacak ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak değerli bilgiler sunacağız. Bu araçlar arasındaki nüansları anlayarak, büyüyen takımlarınızın ve işinizin benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun olanı güvenle seçebileceksiniz.

Hadi başlayalım, ne dersiniz? 🤿

ClickUp nedir?

ClickUp'ta bir Kanban panosunda görevlerinizi düzenleyin ve görevlerinize kuşbakışı bir görünüm elde edin

Her şeyin başlangıcı ClickUp ile olsun — yazılım ekipleri ve her boyuttaki işletmelerin sınırsız görevi yönetmesi için hepsi bir arada proje yönetimi sistemi ve en gelişmiş takım işbirliği aracı.

2017 yılında kurulan ClickUp, binlerce takımın (ve sayıları artmaya devam ediyor) iş ve işbirliği yöntemlerini dönüştürmesine yardımcı oldu.

En güçlü verimlilik platformlarından biri olan ClickUp, diğer tüm bağlantısız uygulamaların yerini alan tek bir proje yönetimi aracı sunarak ve herkesin ilerleme ve hedefler konusunda her zaman aynı sayfada olmasını sağlayan proje görünürlüğü oluşturarak iş akışınızı kolaylaştırır ve basitleştirir.

2023'e geldiğimizde, ClickUp artık dünya çapında tek başına çalışan girişimciler, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler tarafından kullanılan en yüksek puanlı iş yönetimi araçlarından biri haline geldi. Fast Company tarafından iş yeri kategorisinde 2023'ün En Yenilikçi Şirketleri arasında gösterilmek de dahil olmak üzere çeşitli önemli ödüller kazandı.

Aynı yıl içinde ClickUp, G2 tarafından En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ve En İyi İşbirliği ve Verimlilik Yazılım Ürünleri kategorilerinde birincilik ödülünü kazandı ve 2023 En Yüksek Memnuniyet Ürünleri gibi birçok başka ödüle de layık görüldü.

Etkileyici, değil mi?

Kısacası, ClickUp proje yönetimi yazılımının temel özelliklerinin ötesine geçer — proje yönetimi, zaman takibi, takım işbirliği, hedef ve ilerleme izleme özellikleri ve daha fazlasını tek bir güçlü pakette sunan eksiksiz bir iş yönetimi çözümüdür. 🎁

ClickUp'ın Hedef İzleme özelliğini kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

ClickUp, takımların birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak yerine tek bir konumda verimli bir şekilde çalışmasına ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan yüzlerce gelişmiş özellik sunar. Strateji planlamasından sprint yönetimine, ilerleme ve hedeflerin izlenmesine ve bunların arasındaki ve ötesindeki her şeye kadar, ClickUp her türlü projeyi ve işinizin her yönünü destekleyebilir.

Dahası, platformu tamamen özelleştirilebilir ve her takımın özel ihtiyaçlarına, karmaşık iş akışlarına ve farklı tercihlerine göre uyarlanabilir. Bu esneklik düzeyi tek başına ClickUp'ı farklı sektörlerdeki tüm takımlar ve büyüyen işletmeler için en uygun seçim haline getirir.

ClickUp'ın dünya çapında takımların ve işletmelerin kalbini kazanmaya devam etmesinin birçok nedeni var. Bunlara birazdan değineceğiz, ama önce Asana'yı tanıyalım.

Asana nedir?

Asana'da projeleri yönetme

ClickUp'a benzer şekilde, Asana da takımların işlerini yönetmelerine ve etkili bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği ve iş yönetimi platformudur.

2008 yılında kurulan Asana, verimsiz iş yönetimi ve iletişim sorununu çözmek için geliştirilmiştir. Bu proje yönetimi aracı, projeleri planlamak, görevleri atamak, son tarihleri ayarlamak ve etkili iletişim kurmak için merkezi bir platform da sağlar.

Asana, kullanıcıların karmaşık projeleri daha küçük görevlere bölmelerine, sorumlulukları atamalarına, ilerlemeyi izlemelerine ve takım üyeleri arasında şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamalarına olanak tanır.

Özelliklere gelince, Asana görev ve işbirliği araçları, proje planlama, zaman çizelgesi görselleştirme, dosya paylaşımı ve diğer birçok popüler araçla entegrasyonlar sunar. Genel olarak Asana, işleri yönetmek, görevleri atamak, ekip çalışmasını teşvik etmek ve kuruluşların hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir platform sağlar.

asana aracılığıyla

Asana'nın proje yönetimi yazılımı alanına erken girişi ve tanıdık olması, uzun süreli popülaritesinde önemli bir rol oynamıştır.

Sezgisel tasarımı, işbirliği yetenekleri, özelleştirme seçenekleri, gerçek zamanlı güncellemeler ve entegrasyonlar, geleneksel bir proje yönetimi yaklaşımı arayan bireyler ve takımlar için ideal bir seçimdir. Bu tanıdık yapı, takımlara ve kuruluşlara rahat ve gezinmesi kolay bir platform sunarak, geniş kullanıcı tabanının oluşmasına şüphesiz katkıda bulunmuştur.

Tamam, hem ClickUp hem de Asana bir proje yönetimi çözümü ve takım işbirliği sunuyor — şimdi milyon dolarlık soru şu: hangisi daha iyi? 👀

ClickUp ve Asana Özellik Karşılaştırması

Derinlemesine incelemeye geçmeden önce, hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilmeniz için ClickUp ve Asana'nın genel özelliklerini özetledik! 👀

ClickUp en çok şunlarla tanınır:

Özelleştirme : Her türlü iş ve takıma uygun, tamamen özelleştirilebilir proje yönetimi platformu ve iş akışları

İş ve proje yönetimi : Her türlü proje metodolojisini destekleyen gelişmiş ancak esnek özellikler, süreçleri hızlandırmak için özel Otomasyonlar ve büyüyen takım ve işletmelere uygun ölçeklenebilir iş görünümleri

Proje görünürlüğü ve izleme : Şirket genelinde proje görünürlüğünü ve izlemeyi iyileştirmek için özel görünümler ve hiyerarşi

Takım yönetimi ve işbirliği : Uzaktan ve eşzamansız çalışmayı desteklemek için yerleşik işbirliği araçları. Görevlere birden fazla atanan kişi ekleyin ve etkili kaynak tahsisi için İş yükü görünümünü kullanın. Misafir ekleme ve izin verme veya sınırlama seçeneği de mevcuttur

Gerçek zamanlı raporlama ve analiz: Özel gösterge panelleri, bildirimler ve daha fazlası ile ilerlemeyi daha kolay izleyin

Kullanıcı dostu arayüz: Sürükle ve bırak işlevselliğine sahip sezgisel tasarım, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlara da olanak tanır

Teknoloji yığını konsolidasyonu : İş akışlarını kolaylaştırmak için birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymadan yüzlerce özelliğe erişin

Uygun fiyat : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan ve bütçe dostu ücretli planlar sunar

Mobil uygulama: Herhangi bir cihazdan, istediğiniz zaman işlerinize erişmenizi sağlar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları:

G2 : 5 üzerinden 4,7 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.700'den fazla yorum)

Asana en çok şunlarla tanınır:

İş ve görev yönetimi: Görevler, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve daha fazlası gibi özellikleri kullanın

İletişim : Takım işbirliğini kolaylaştıran yorum özellikleri

Görünümler : Liste, Takvimler, İş yükü ve daha fazlasını içeren iş görünümleri listesinden seçim yapın

Proje izleme : Gantt tarzı, liste veya Kanban panosu görünümüyle proje ve görevlerin son teslim tarihlerini görüntüleyin

Raporlama : Gerçek zamanlı sohbetler, durum güncellemeleri, hedefler ve portföyler ile gösterge panelleri sayesinde güncel kalın

Takım yönetimi : Takımlar oluşturun, görevlere işbirlikçiler ekleyin, dış takımlarla işbirliği yapın, izinleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın

Entegrasyonlar : Takımınızın her gün kullandığı araçlarla bağlantı kurun

Mobil uygulama : iOS ve Android için mobil uygulamalar sunar. Çoğu özellik mobil cihazlarda da kullanılabilir, ancak cihaz türlerine ve tam web uygulamasına göre farklılık gösterebilir

Fiyatlandırma: Asana, dosya başına 100 MB'a kadar sınırlı depolama alanı dahil olmak üzere sınırsız görevi yönetebileceğiniz araçlarının ücretsiz bir sürümünü sunmaktadır

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (12.000'den fazla yorum)

İlk bakışta, ClickUp ve Asana arasındaki rekabette, her iki proje yönetimi platformunun da görev yönetimi ve takım işbirliği için benzer özelliklere sahip olduğu açıkça görülüyor. Modern araçlar modern çözümler sunmalıdır ve bu özellik listeleri her iki araç için de güçlü bir temel oluşturuyor.

Şimdi ise, her bir aracın sunduğu özellikleri ve birbirlerinden ayıran temel farkları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Proje ve görev yönetimi

Asana vs ClickUp birinci raunt: ClickUp ve Asana'daki anahtar proje ve görev yönetimi özelliklerine bakalım (boks zili sesi). 🥊🔔

Proje ve görev yönetimi için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Kapsamlı bir elektronik tablo fonksiyonelliği dahil olmak üzere 15'ten fazla özel proje görünümü

Kaynak yönetimi için iş yükü ve Box görünümü

Her şey görünümü, tüm projelere kuşbakışı bir görünüm sağlar

Özel Alanlar gibi yüzlerce özelleştirilebilir özellik, ihtiyaçlarınızı karşılar

Görünürlük ve organizasyon için sağlam proje hiyerarşisi

Proje zaman takibi, ilerleme takibi, görev bağımlılıkları ve ilişkiler

Koşullu mantık otomasyonu ve form oluşturucular

ClickUp'ta proje görünürlüğü

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, işlerinizi kendi tarzınızda görüntüleme olanağı sunar.

Liste, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim, İş Yükü ve Form görünümleri dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla özel proje görünümü ile, siz ve takımınız iş akışınızı, kişisel tercihlerinizi ve proje ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde destekleyecek şekilde işlerinizi nihayet ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'taki Her Şey görünümü ile, tüm Alanlarınız ve Listelerinizdeki tüm önemli görevlerinizi tek bir görünümde görebilirsiniz. Bu özellik, özellikle takım liderleri ve yöneticiler için harikadır.

Takımlar arasında kaynakları yönetmeye gelince, İş Yükü ve Box görünümleri takım öncelikleri, iş kapasitesi ve daha fazlası hakkında anlık bir özet sunar.

Sadece bu düzeyde proje görünürlüğü bile ClickUp'ı günümüzün en iyi proje yönetimi yazılımlarından ve Asana alternatiflerinden biri haline getiriyor.

ANAHTAR CLICKUP AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERClickUp, proje görüntüleme seçenekleri açısından Asana'yı geride bırakır. ClickUp, Asana'nın sunduğu sınırlı altı görünümün ötesinde, 15'ten fazla proje görünümü sunar. Ayrıca, Asana'da Everything görünümü, Box, Zihin Haritaları ve Tablo görünümü gibi temel proje yönetimi görünümleri bulunmazken, bunların tümü ClickUp'ta mevcuttur.

ClickUp'ta çalışma alanı ve proje organizasyonu

ClickUp'ın her seviyesi, ihtiyacınız olan her şeyi düzenlemek için size daha fazla esneklik ve kontrol sağlar

Proje organizasyonu konusunda ise ClickUp, sağlam Hiyerarşi yapısı ile işlerinizi düzenli tutmanızı kolaylaştırır.

Tüm şirketinizi temsil eden Çalışma Alanı seviyesinden, birden fazla departmanı ve takımı organize etmek için Alan seviyesine, farklı projeleri, kampanyaları vb. ayırmak için Klasörlere kadar, ClickUp birden fazla takımınızın, projenizin ve görevinizin belirli bir yuvaya sahip olmasını sağlar.

ClickUp'taki bu proje hiyerarşi yapısı, düzenli kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda projenin görünürlüğünü artırır ve takımların belirli görevleri aramakla zaman kaybetmesini önler.

Ayrıca, harici ekipler ve müşterilerle çalışıyorsanız, ClickUp, gizli ve hassas bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için misafirlerin Çalışma Alanınıza erişebilecekleri, yalnızca görüntüleyebilecekleri, düzenleyebilecekleri, yorum yapabilecekleri ve paylaşabilecek leri üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.

ClickUp'ta görev yönetimi

ClickUp'ın Hiyerarşi'sinde görev düzeyinde, ClickUp takımların daha büyük görevleri alt görevlere bölerek her adımı daha verimli, uygulanabilir ve organize hale getirmesine olanak tanır.

ClickUp'ta projelerinizi görevlere, alt görevlere ve iç içe alt görevlere ayırın

ClickUp'taki görevler ve alt görevler, eylem öğeleriniz için sadece bir yer tutucu olmaktan çok daha fazlasını yapmanızı sağlar. Verimli bir şekilde çalışmanıza ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını önlemenize yardımcı olmak için son derece özelleştirilebilir ve işlevseldir.

Görevleri ve alt görevleri yönetmenize yardımcı olmak için ClickUp, görevler içinde kullanılabilecek ve uygulanabilecek bir dizi özellik sunar. Bunlar arasında görev açıklamaları, birden fazla atanan kişi, Özel Alanlar, özel durumlar, atanan yorumlar ve @ bahsetmeler, son teslim tarihleri, öncelik işaretleri, özel görev etiketleri, gömülü dosyalar, görev kontrol listeleri ve izleyiciler bulunur. Ek olarak, ClickUp, zamanı takip etmek, tahminler belirlemek, notlar eklemek ve zaman raporlarınızı her yerden görüntülemek için yerel bir proje zaman takibi özelliği ve (teknik) yığınınızda iğne bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir evrensel arama özelliği sunar. Evrensel aramayı kullanarak ClickUp, bağlı bir uygulama veya yerel sürücünüzde bulunan tüm dosyaları tek bir yerden hızlıca bulabilirsiniz.

ClickUp'ta tüm görevleri, belgeleri ve projeleri kolayca arayarak işinize hemen başlayın

Bu özellikler, nihayetinde etkili görev yönetimi, daha iyi organizasyon, gelişmiş iletişim ve sorunsuz proje ilerleme izleme sağlar.

ANAHTAR CLICKUP AYIRT EDİCİ ÖZELLİKClickUp, bir göreve tek veya birden fazla atanan kişi eklemenize izin verirken, Asana bir göreve yalnızca bir atanan kişi ekleme seçeneği sunar. Asana, takımların proje zaman yönetimine yardımcı olacak yerleşik bir zaman takibi özelliği sunmazken, ClickUp, ClickUp Chrome uzantısı ile masaüstü, mobil ve hatta web tarayıcınızdan zamanı kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir global zaman takipçisi sunar.

ClickUp'ta proje ve ilerleme izleme

ClickUp, tüm işlerinizi görünür ve düzenli tutmanıza yardımcı olarak etkili proje ve ilerleme izleme sağlar. Zengin özellikleri, iş akışınızın, projelerinizin, hedeflerinizin, takımlarınızın ve daha fazlasının her yönünü izlemeyi kolaylaştırır. İzleyiciler ve bildirimler gibi özellikler, herhangi bir değişiklik veya ilerleme hakkında anında güncellemeler sağlar, özel durumlar her bir görevin veya projenin şu anda hangi aşamada olduğunu açıkça gösterir ve gerçek zamanlı raporlama ve analitik özelliklerine sahip özel Gösterge Panelleri, tüm projeleriniz ve görevleriniz hakkında kolay takip edilebilir bir özet sunar.

Proje izleme için bir başka önemli ClickUp özelliği ise ClickUp Gantt Görünümü'dür. Bu görünüm, size, proje takımlarına ve paydaşlara net ve dinamik bir zaman çizelgesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda görevleri kolayca planlamanıza, proje ilerlemesini takip etmenize, son teslim tarihlerini yönetmenize, darboğazları gidermenize ve daha fazlasını kolaylıkla yapmanıza olanak tanır.

ClickUp'ta Gantt görünümü ile projeleri planlayın, bağımlılıkları yönetin ve görevlere öncelik verin

ClickUp'ta esneklik ve ölçeklenebilirlik

ClickUp'ı Asana gibi geleneksel proje yönetimi araçlarından ayıran şey, tamamen özelleştirilebilir platformudur. Bu da onu her türlü proje, takım ve iş için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Yüzden fazla özelleştirilebilir özellik ve ClickApp ile ClickUp, basit ve karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmak, her türlü proje ihtiyacına uyum sağlamak ve neredeyse her türlü kullanım senaryosunu, takımı ve işi desteklemek için çeşitli şekillerde yapılandırılabilir.

ClickUp'ın bu esnekliği, takımların agile, scrum, waterfall ve diğerleri gibi her türlü proje yönetimi metodolojisini kullanarak çalışmasına ve benimsemesine olanak tanır.

ANAHTAR CLICKUP AYIRT EDİCİ ÖZELLİKEsneklik ve ölçeklenebilirliğin yanı sıra, ClickApps ve ClickUp'taki ayrıntılı ayarlar, liderlerin ve tedarik ekiplerinin izinler ve kullanıcı lisansları üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlar. Bu alanda sınırlı kapsama sahip Asana'dan farklıdır.

Görev ve proje yönetimi için Asana'nın anahtar özellikleri

Proje görünümleri (Liste, Pano, Takvim ve Zaman Çizelgesi)

İşbirliği için çalışma alanları (görevler ve alt görevler)

Görev başına bir atanan kişi ekleyin

Durumu izlemek ve bilgileri filtrelemek için özel alanlar

Görevler içindeki bağımlılıklar

Asana'da proje görünürlüğü

Asana'da projeleri yönetme

İşlerinizi, girişimleriniz, toplantılarınız ve programlarınız için listeler veya Kanban panoları olarak paylaşılan projeler halinde düzenleyin. Liste görünümü, görevleri ve yapılacaklar listelerini dikey bir liste biçiminde görüntüleyen basit ve yapılandırılmış bir görünümdür. Pano görünümü ise Kanban panosuna benzer şekilde yapılandırılmıştır. Zaman çizelgesi görünümü ise görevleri Gantt grafiği benzeri bir biçimde sunar.

Asana'da çalışma alanı ve proje organizasyonu

Asana'da proje hiyerarşisi

Asana çalışma alanları, grupların e-posta alan adlarından bağımsız olarak projeler ve görevler üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Çalışma alanları ile birden fazla çalışma alanı ve organizasyon oluşturabilir veya bunlara katılabilir, böylece farklı Asana kullanıcı gruplarıyla işbirliği yapabilirsiniz.

Çalışma Alanları'nın kendi çalışanları, projeleri ve görevleri vardır. Bu, iş arkadaşlarınızın sizin parçası olduğunuz diğer Çalışma Alanları'nı veya kuruluşları göremeyeceği ve bunun tersinin de geçerli olduğu anlamına gelir. Gizliliğiniz ve işinizin gizliliği her Çalışma Alanı veya kuruluş içinde korunur.

Bir çalışma alanında iki tür kişi vardır: çalışma alanı üyeleri ve sınırlı erişim üyeleri. Çalışma alanı üyeleri, çalışma alanındaki her şeye tam erişime sahiptir. Öte yandan, sınırlı erişim üyelerinin erişimleri belirli sınırlamalara tabidir. Sınırlı erişim üyeleri, yalnızca kendileriyle açıkça paylaşılan projelere, görevlere ve mesajlara erişebilir.

Asana'da görev yönetimi

Asana, işi yönetilebilir parçalara ayırmak için görevler ve alt görevler ile bu görevleri düzenlemek için listeler veya Kanban panoları gibi proje görünümleri dahil olmak üzere bir dizi görev ve iş yönetimi özelliği sunar.

Asana'nın bir diğer önemli görev yönetimi özelliği, yapılacaklar listenizi takip etmenize yardımcı olan My Tasks (Görevlerim) aracıdır. Size atanan tüm görevleri ve bunların son teslim tarihlerini gösterir. Bu özelliği, işlerinizi öncelik sırasına koymak ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini görmek için kullanabilirsiniz. Günlük görevlerinizi düzenli tutmak ve odaklanmak için harika bir yoldur. Daha fazla düzen için, görevleri herhangi bir projede bölümler halinde gruplandırabilir, iş akışlarına uydurabilir, iş türlerini ayırabilir ve görevleri düzenli tutabilirsiniz.

Görev atama konusunda Asana, bir görevi yalnızca tek bir atanan kişiye atamanıza izin verir. Ancak, bir göreve birden fazla işbirlikçi ekleyebilirsiniz.

Asana'da proje ve ilerleme izleme

Görevleri ve projeleri izlemenize yardımcı olmak için Asana, projelerinizin ve bunların mevcut ilerleme durumunun bir özetini sunan bir genel bakış bölümü sunar. Bu bölümde ayrıca geçmiş durum güncellemelerine, dönüm noktalarına, engellere ve daha fazlasına da göz atabilirsiniz.

Dahası, Asana görevindeki işbirlikçiler, görevler güncellendiğinde bildirimler alır. Bu sayede, gelişmelerden haberdar olur ve görevin ilerlemesini görebilirler.

Asana'da esneklik ve ölçeklenebilirlik

Asana'daki özel alanlar (Asana aracılığıyla)

Asana projelerindeki özel alanlar, görevlere ek bilgiler eklemenizi sağlar. Bu alanlar, iş akışınız, takımınız ve şirketiniz için aşama, öncelik, maliyet veya diğer ilgili ayrıntıları belirtmek için kullanılabilir. Özel alanları kullanarak, bireyler kuruluş genelinde işin ilerlemesini kolayca anlayabilir.

ClickUp veya Asana, proje yönetimi için daha iyi özelleştirme seçenekleri sunuyor mu?

Kısaca cevap evet, ClickUp Asana'dan daha fazla esneklik sunar.

Esneklik: Asana, kapsamlı proje ve görev yönetimi araçları sunarken, özellikleri işi yapmak için yeterince basittir, ancak takımların ve işlerin, özellikle de ölçeklendirme arayışında olanların verimli bir şekilde çalışması için gerekli esnekliği sağlamaz.

ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur.

Kullanıcıların, sağlam özelliklerinin yanı sıra ClickApps, özel iş görünümleri ve daha fazlasıyla ClickUp'taki tüm deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır.

Proje görünürlüğü ve izleme: Ayrıca, ClickUp proje görünürlüğü ve izleme konusunda da öne çıkıyor. Daha yüksek düzeyde proje görünürlüğü sağlayarak, takımlar arasında proje izleme ve şeffaflığı artırıyor. 👀

İşte nedenleri:

Asana'da birden fazla proje oluşturulduktan sonra, gerçekleşen tüm etkinlikleri görüntülemek ve özetlemek neredeyse imkansızdır. Oldukça bölümlere ayrılmıştır, yani daha fazla proje oluşturmak doğal olarak daha fazla siloya yol açar. Bu, büyük şirket girişimlerinde ilerlemeyi kuşbakışı olarak görmek isteyen liderler için büyük bir eksikliktir.

ClickUp ile liderlerin ihtiyaç duyduğu özetler, platformun Hiyerarşi bölümüne doğrudan entegre edilmiştir; gelişmiş gösterge paneli veya özelleştirme gerekmez. ClickUp ayrıca, şirket genelinde proje görünürlüğü sağlayan Her Şey görünümü sunar.

2. Ş Akışı otomasyonu ve AI

Asana ve ClickUp ikinci raunt. ✌🏻

Şimdi, ClickUp ve Asana'nın iş akışı otomasyonu ve yapay zeka yeteneklerini karşılaştıralım. 🥊

Ş Akışı otomasyonu ve yapay zeka için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon

Ş Akışı otomasyon uygulamalarıyla entegrasyon yetenekleri

İstekleri kolaylaştırmak için form görünümü

Her takım ve çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir şablonlar

AI destekli yazma asistanı (ClickUp AI)

ClickUp'ta iş akışı otomasyonu

İş akışınızı kolaylaştırmak ClickUp'ın misyonlarından biridir ve kullanıcıların özel görev durumları oluşturmasına olanak tanıyarak net ilerlemeler oluşturmak, projeleri proje yaşam döngüsü boyunca ilerletmek ve ilerleme izlemeyi iyileştirmek mümkün hale gelir; böylece proje durum güncellemelerini gönderme veya talep etme ihtiyacı azalır.

ClickUp'ta takımınızın özel iş akışına uygun özel durumlar oluşturun

Ayrıca, her durumu renk kodlarıyla işaretleyerek aşamaları renklere göre daha kolay ilişkilendirebilirsiniz (ve eklememiz gerekirse, daha keyifli bir görünüm elde edebilirsiniz). 😉

En iyi yanı ne mi?

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanabilir veya özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir görevin durumu "Devam Ediyor"dan "İnceleme"ye değiştiğinde görevin atanan kişisini değiştirmek için bir tetikleyici ve koşul belirleyebilirsiniz. Özel durumların oyunun kurallarını değiştirdiği ve projelerinizin ilerlemesine yardımcı olduğu söylemeye gerek yok.

ClickUp'taki iş akışı otomasyonu hakkında daha fazla bilgi—ClickUp'taki bu son derece yararlı ve değerli özellik, sadece birkaç tıklama ve adımla görevleri veya tüm iş akışını otomatikleştirmenize olanak tanır. Hangi takımda olursanız olun veya hangi işi yönetiyor olursanız olun, ClickUp otomasyonu iş akışınızı dönüştürebilir ve hızlandırabilir, ayrıca süreçlerinizi her zaman tutarlı tutabilir.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

İş akışlarınızı daha da hızlandırmak için ClickUp, çeşitli proje yönetimi şablonları da dahil olmak üzere her takım ve kullanım durumu için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar. Kullanıma hazır çevik proje yönetimi, proje çıktıları, proje uygulama planı, proje özeti şablonları ve çok daha fazlasına erişerek işlerinizi hızla başlatın ve takımlar arasında süreçlerin tutarlılığını sağlayın.

ClickUp'taki AI özellikleri

ClickUp AI ile verimliliğinizi yeni boyutlara taşıyın ve kişisel yazma asistanınızla projelerinizi hızlandırın. ⚡️🤖

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, ilgi çekici metinler oluşturun ve daha kısa sürede daha fazlasını başarın

ClickUp AI, yapay zeka ve otomasyondan yararlanarak verimlilik, işbirliği ve karar vermeyi geliştirmek için her rol ve kullanım durumu için özel olarak tasarlanmış tek AI çözümüdür:

Komutlarınızı temel alarak anında ilgi çekici, açık ve özlü metinler oluşturun

ClickUp içinde her kullanım durumu için uzmanlar tarafından hazırlanmış ipuçlarına erişin

Kaliteyi artırmak için içeriğinizi kolayca düzenleyin

Toplantı notları, proje durum raporları ve daha fazlası gibi uzun metinleri hızlıca özetleyin

Belgelerden ve görevlerden eylem öğeleri ve içgörüler oluşturun

Metni 12 dile çevirin

Ve daha fazlası

Bu gelişmiş özellik, proje planlarınızı ve yürütmenizi hızlandırabilir ve yöneticiler, takımlar, paydaşlar ve tüm kuruluşların proje yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayabilir. 📈

ANAHTAR CLICKUP AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERAsana birkaç AI özelliği sunar, ancak bunlar ClickUp'ın sunduklarına kıyasla hafif ve sınırlıdır. Örneğin, Asana'nın AI'sı ile yalnızca yazınızın tonunu değiştirebilirsiniz, oysa ClickUp AI, rolünüze, tonunuza, yaratıcılık seviyenize ve çok daha fazlasına uygun içerik üretilmesini sağlamak için çeşitli girdileri değiştirmenize olanak tanır.

Ş Akışı otomasyonu ve yapay zeka için Asana'nın anahtar özellikleri

Otomasyon ve özel kurallar

Özel şablonlar

İş talebi formları

Asana Zeka (AI)

Asana'da iş akışı otomasyonu

ClickUp gibi, Asana da rutin görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı tıkayan yoğun işleri azaltarak günlük işlerinizde zaman kazanmanıza yardımcı olur. Asana'nın Özel Kurallar Oluşturucu'sunda 70'in üzerinde kural ile otomasyon mantığınızı özelleştirin, süreçlerinizdeki hata payını azaltın ve projelerinizin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın.

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Asana'nın önceden ayarlanmış Kurallar galerisine göz atabilir veya çeşitli popüler projeler veya kullanım durumları için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları arasından seçim yapabilirsiniz. Böylece, strateji geliştirmeye ve gerçekten önemli işlere odaklanmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Asana'daki AI özellikleri

Şu anda beta sürümünde olan Asana kullanıcıları, Asana Intelligence'ı kullanarak AI destekli işlevselliği süreçlerine dahil edebilir. Bu araç, herhangi bir süreçteki darboğazları ortadan kaldırmak ve aşağıdaki özelliklerle iş akışı otomasyonunu daha basit ve daha etkili hale getirmek için tasarlanmıştır:

Görevleri, konuları ve içeriği özetleyin

Yazınızı değerlendirerek çeşitli öneriler oluşturun

Özel alanlar, kurallar ve verimlilik önerilerini otomatik olarak oluşturun

İçeriğinizin tonunu değiştirin

Ve daha fazlası.

ClickUp veya Asana daha iyi iş akışı otomasyon seçenekleri sunuyor mu?

Asana Intelligence, proje ve standup özetleri oluşturmak için bazı işlevler sunsa da, içeriğinizi tam olarak kullanım durumuna göre mükemmel şekilde uyarlayabilen ClickUp'ın benzersiz rol tabanlı AI çözümlerinden yoksundur. Dahası, ClickUp AI sürekli gelişmektedir! Hareket halindeyken AI'ya erişme, görevler ve alt görevler oluşturma ve ufuktaki projeleri değerlendirme özellikleriyle ClickUp AI için bu sadece başlangıç.

3. İşbirliği ve iletişim

Asana ve ClickUp üçüncü raunt: İşbirliği ve iletişim konusunda ClickUp ve Asana'nın farkları nelerdir? Hadi başlayalım. 🥊

Takım işbirliği ve iletişimi için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Strateji planlamasından proje yürütmeye kadar Beyaz Tahta

Belge yönetimi için ClickUp Belgeleri

Sorunsuz işbirliği için işbirliği algılama ve düzenleme

ClickUp içinde anlık mesajlaşma için sohbet görünümü

Video talimatları, güncellemeler ve daha fazlasını kaydetmek ve paylaşmak için ekran kayıt cihazı

Soruları daha hızlı çözmek için görevlere ve belgelere atanan yorumlar

Daha hızlı geri bildirim döngüsü için PDF'lere, resimlere ve videolara açıklama eklemek için prova okuma

Konuşmaları tek bir yerde ve işinizin yanında tutmak için ClickUp'ta e-posta

ClickUp'ta takım işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtaları her türlü ihtiyaç için görsel bir işbirliği aracı olarak kullanın

ClickUp, takım işbirliği için tasarlanmıştır. Kullanıcıların ne zaman ve nerede iş yaparlarsa yapsınlar işbirliğini kolaylaştırmak için çeşitli kullanıcı dostu, işlevsel ve sezgisel özellikler sunar.

Dijital Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeleri gibi özellikler, görevleriniz ve projelerinizle kolayca uyumlu hale getirilerek takımınızın işbirliği yapmasını ve işleri daha hızlı tamamlamasını sağlar.

Peki, ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler yöneticiler ve takımlar için neden yararlıdır?

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, takımınızın fikirlerini tek bir yerde koordineli eylemlere dönüştürebilen tek sanal beyaz tahtadır. Beyaz Tahtalar, takımların iş akışlarını tasarlayıp görselleştirmeleri için mükemmel bir tuval sunar.

Hem ClickUp Beyaz Tahtalar hem de Belgeler, işbirliği algılama ve düzenleme özelliği sunarak takımların aynı görevleri, Belgeleri ve projeleri görüntüleyen veya üzerinde çalışan kişileri görmelerine, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına, konseptten eyleme hızlıca geçmelerine ve görevlere, dosyalara, Belgelere ve daha fazlasına bağlantı vermelerine olanak tanır.

Bu, proje görünürlüğü ve şeffaflığı ile sorunsuz işbirliği oturumları sağlar; takım üyeleri, proje yönetimi aracında sürtüşme veya çakışma olmadan meslektaşlarıyla birlikte düzenleme yapabilir.

Belgeler, takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenlenerek wiki sayfaları, bilgi tabanları, yol haritaları veya beyin fırtınası oturumları oluşturulabilir. Diğer kişileri yorumlarla etiketleyin, onlara eylem öğeleri atayın veya metni izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi takip edin

Ayrıca, takımlar Belgeler ve görevler içinde yorum bırakabilir ve PDF'leri, görüntüleri ve videoları Proofing özelliği ile açıklama ekleyebilir. Bu değerli işbirliği özelliği, yorumlar bölümünde ClickUp Çalışma Alanınızdaki herkesle iletişim kurmanıza ve yorumları belirli bir kişiye veya takıma yönlendirmek için atayabilmenize olanak tanır. Böylece net bir iletişim hattı oluşturulur ve geri bildirim süreci hızlanır.

ClickUp'ta iletişim

Takım işbirliği ve iletişim birbiriyle yakından ilgilidir. 🤝

ClickUp, platformun hemen her yerinden takımınızla işbirliği yapmanızı sağlarken, takım işbirliğini daha da destekleyen bazı anahtar iletişim özellikleri de sunar.

ClickUp'ın yerleşik anlık mesajlaşma özelliği olan Sohbet görünümü ile başlayalım.

Sohbet görünümü, Çalışma Alanınızdaki herkese bir veya daha fazla kişiyle kolay ve etkili bir şekilde iletişim kurma ve ClickUp içinde ve işlerinin yanında anında mesaj gönderip alma olanağı sunar. Artık birden fazla araç ve dağınık konuşmalarla uğraşmanıza gerek yok.

Takımlarla iletişim kurmak için bir başka önemli özellik ise ClickUp'ın yerleşik ekran kaydedicisi Clip'tir.

ClickUp'ın Clip özelliği ile tüm ekranınızı, bir uygulama penceresini veya tarayıcı sekmesini kaydedin ve bir görev içinden takımınızla paylaşın

Clip, görev yorum bölümlerinden erişilebilir ve takımların birbirleriyle etkili iletişim kurmasını ve kısa mesajlar iletmesini kolaylaştırmak için kullanabilecekleri başka bir araç görevi görür.

Ekranınızı kaydederek eğitici videolar çekin, karmaşık fikirleri veya süreçleri video aracılığıyla açıklayın, sunumlar oluşturun, sorunları giderin ve daha fazlasını yapın, ardından bunları Çalışma Alanınızdaki herkesle kolayca paylaşın. Bu özellik, görsel öğrenenler için veya uzun notlar yazmak yerine video ile açıklamak daha kolay (ve daha verimli) olduğunda özellikle yararlıdır.

ClickUp'ın iletişim özelliklerinin Asana'nınkinden gerçekten neyin daha iyi olduğunu merak ediyorsanız, işte cevap. Asana'nın aksine, ClickUp, takımların, proje yöneticilerinin ve Çalışma Alanınızdaki herkesin ClickUp içinde e-posta gönderip almasını sağlayan bir E-posta özelliği sunar.

E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerden yönetin — ClickUp'ta istediğiniz yerden e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyon ayarlayın, e-postaları herhangi bir göreve ekleyin ve daha fazlasını yapın

Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların görevler içindeki e-posta konuşmalarına erişmelerine olanak tanıyarak iç ve dış iletişimi kolaylaştırır, böylece konuşmalar ve eylem öğeleri tek bir yerde tutulur ve başka bir uygulamaya geçme ihtiyacı ortadan kalkar.

ANAHTAR CLICKUP ClickUp FAREKANTI Asana, yerleşik bir beyaz tahta ve ekran kaydedici sunmaz ve ClickUp gibi e-posta gönderip almaya izin vermez. ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, sorunsuz takım işbirliğini kolaylaştırır ve beyin fırtınası, proje planlama ve fikirleri eyleme dönüştürmeyi mümkün kılar, Clip ekran kaydedici, Sohbet görünümü, atanan yorumlar ve Düzeltme gibi iletişim özellikleri ise etkili iletişimi ve kolaylaştırılmış inceleme süreçlerini destekler.

Takım işbirliği ve iletişimi için Asana'nın anahtar özellikleri

Görev yorumları

İşbirliği yapanlar

Takipçiler

Bahsetmeler

Mesajlaşma

Asana'da takım işbirliği

Asana, takım işbirliğini desteklemek için görev yorumları, takipçiler ve durum gibi özellikler sunar.

Görev yorumları, kullanıcıların bir görev üzerinde doğrudan yorum yaparak ne yapılması gerektiğini netleştirmelerine ve @-bahsetme özelliği ile ekip arkadaşlarını veya diğer görevleri ya da projeleri etiketlemelerine olanak tanır, böylece her şey birbiriyle bağlantılı kalır. Durum özelliği ise Asana'daki verileri grafiklere ve diğer önemli noktalara dönüştürerek ilerleme hakkında görsel bir hikaye anlatmanın kolay bir yolunu sunar.

Asana görevine yorum ekleme

Ayrıca, ClickUp'ın görev izleyici özelliğine benzer şekilde, Asana'da takipçiler adı verilen bir özellik vardır. Bu özellik, ekip arkadaşlarınızı takipçi olarak eklemenizi sağlar, böylece görevle ilgili işlerden haberdar olabilir ve görev güncellemeleriyle ilgili bildirimler alabilirler.

Asana'da iletişim

Takım iletişimi geliştirmek için Asana, Asana içinde iş arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza ve ilgili işlere kolayca bağlantı vermenize olanak tanıyan bir mesajlaşma özelliği sunar. Bireyler, takımlar ve projelerden oluşan herhangi bir kombinasyonla mesaj gönderebilirsiniz.

Asana'da diğer kişilere doğrudan mesaj gönderin

ClickUp veya Asana, takımlar için daha iyi işbirliği ve iletişim özellikleri sunuyor mu?

Hem ClickUp hem de Asana, daha iyi takım iletişimi için birçok özellik sunar. Ancak yerleşik beyaz tahta yazılımı, ekran kaydetme özelliği veya e-posta işlevselliği olmayan Asana, ClickUp'ta mümkün olan işbirliği düzeyiyle rekabet edemez.

4. Raporlama ve hedef izleme

Asana ve ClickUp dördüncü raunt. 🥊

Her bir aracın raporlama ve hedef izleme yeteneklerini karşılaştıralım.

Raporlama ve hedef izleme için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip özel gösterge panelleri

İlerlemeyi izlemek için portföy kartları

Kaynak yönetimi için iş yükü görünümü

Otomatik ilerleme izleme ile takip edilebilir hedefler

Bildirimler için gelen kutuları (önemli, diğer ve silinmiş)

ClickUp'ta raporlama

ClickUp'ı raporlama özelliklerine sahip en iyi proje yönetimi araçlarından biri yapan şey, takımlara, proje yöneticilerine ve yöneticilere anahtar proje durumları ve daha fazlası hakkında görünürlük sağlayan gerçek zamanlı raporlama ve analitik özelliklerine sahip özel Gösterge Panelleri'dir.

50'den fazla kart çeşidi ile ClickUp'ta ideal Gösterge Panelinizi özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz. Bu sayede Çalışma Alanınızdaki tüm işlerinize ve takımlarınıza genel bir bakış elde edebilir ve daha iyi iş kararları almanıza yardımcı olacak değerli bilgiler edinebilirsiniz.

ClickUp'ta özel Gösterge Panelleri oluşturarak tüm işlerinize genel bir bakış elde edin

ClickUp'ta hedef izleme

İlerlemeyi ve hedefleri izlemek işin çok önemli bir parçasıdır ve ClickUp, ClickUp Hedefler özelliği ile izlenebilir hedefler oluşturmayı ve bunları işinize bağlamayı kolaylaştırır.

ClickUp Hedefleri, proje yönetimi KPI'larını, sprint döngülerini, OKR'leri ve daha fazlasını izlemek için mükemmeldir. Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın.

Bu hedef izleme özelliğini kullanarak, siz ve takımınız her zaman hesap verebilir, hedeflerinizle uyumlu ve hedef odaklı bir zihniyet sergileyebilirsiniz.

ANAHTAR CLICKUP AYIRT EDİCİ ÖZELLİK: ClickUp, ClickUp Çalışma Alanınızdaki tüm etkinlikler için anında veri sağlayan 50'den fazla gösterge paneli kartı varyasyonu seçmenize olanak tanır, Asana ise sınırlı sayıda grafik sunar. Hedef takibi için, ClickUp Hedefleri Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'da 100 kullanıma kadar ve Sınırsız Plan'da sınırsız olarak kullanılabilir; Asana'nın Hedefler özelliği ise yalnızca İş planı ve üstü planlarda kullanılabilir.

Raporlama ve hedef izleme için Asana'nın anahtar özellikleri

Özel grafiklere sahip gösterge paneli

Görev listelerinin bulunduğu takvim görünümü

Proje durumunu izlemek için portföyler

Hedef izleme

Bildirimler için gelen kutusu

Asana'da raporlama

Asana'da gösterge paneli proje görünümü (Asana aracılığıyla)

Asana'da proje durum güncellemeleri ve raporlama, genel bakış ve Universal Reporting ile gösterge paneli görünümü gibi proje görünümleri aracılığıyla mümkündür. Genel bakış özelliğini kullanarak bir projenin durum güncellemelerini ve etkinliklerini görebilir, gösterge panellerini kullanarak görev ilerlemesi, atanan kişi, son teslim tarihleri ve daha fazlasını içeren proje verilerinizi görsel olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, görevleri tamamlanma durumuna göre, atanan kişiye göre tamamlanmamış görevleri, tahminler ve gerçekler arasında izleme ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Asana'da hedef izleme

ClickUp'a çok benzer şekilde, Asana da hedef izleme özelliği sunar. Asana Hedefleri, dönüm noktaları, projeler ve portföyler gibi şirket hedeflerinizi ve işlerinizi aynı yerde bağlantılı tutmanızı sağlar. Asana'da hedeflerinize kolayca ulaşmak için görünümü filtrelerle özelleştirebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, Asana Hedefleri'nin yalnızca İş ve Enterprise planlarında mevcut olmasıdır. Bu, daha düşük seviyeli bir plana sahip bazı takımlar ve işletmeler için bir engel oluşturabilir.

ClickUp veya Asana daha iyi raporlama ve hedef izleme özellikleri sunar mı?

Peki, bu turda kim daha iyi performans gösterdi? 👀

Raporlama: Hem ClickUp hem de Asana, proje yönetimi araçlarında çeşitli raporlama özellikleri sunar. Örneğin, proje yöneticilerine, takımlara ve paydaşlara ilerleme durumunu bir bakışta kolayca görebilme imkanı sağlayan özel gösterge panelleri gibi.

Ancak, iki gösterge paneli özelliğini karşılaştırdığımızda, ClickUp'ın Gösterge Paneli görünümü, Asana'nın Evrensel Raporlama özelliğinden daha fazla özelleştirme seçeneği sunar.

Hedef izleme: Hedef izleme konusunda, her ikisi de ilerlemeyi gösterebilen bir hedef özelliği sunar. Ancak ClickUp, ilerleme özetlerini, yolunda gidenleri, risk altındakileri veya yolundan sapanları göstermenin ötesine geçer. ClickUp, sayı, doğru/yanlış, yüzde, para birimi ve görevlerin tamamlanmasını izleyen otomatik gibi hedef türlerini seçmenize olanak tanır, böylece hedeflerinizi ayrıntılı bir şekilde belirleyebilir ve bunları doğru ve kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.

Ayrıca, Asana Hedefleri'nin yalnızca ücretli planda (İş planı ve üzeri) mevcut olduğunu, ClickUp Hedefleri'nin ise Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'da mevcut olduğunu not etmekte fayda var.

5. Bağlam değiştirme ve entegrasyonlar

Asana ve ClickUp beşinci raunt:

Bağlam değiştirme ve entegrasyonlar için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Tek bir yerde proje yönetimi yazılım araçları, takım işbirliği ve verimlilik özellikleri

Görevleri yer imlerine eklemek için görev tepsisi

Görevler, görünümler ve daha fazlası arasında hızlıca geçiş yapmak için favoriler kenar çubuğu

ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına entegre edin

Kendi özel entegrasyonlarınızı ve ClickUp API ile ClickUp'ı oluşturun

Görevleri ve belgeleri en aza indirin ve Görev Tepsisi altında yer imlerine ekleyin, böylece ClickUp'ta kolayca erişebilirsiniz

ClickUp ile iş akışınızı güvenle kolaylaştırın ve verimliliğinizi hiç olmadığı kadar optimize edin.

Görev Tepsisi ve Favoriler kenar çubuğu gibi anahtar özellikleri ve yetenekleri benzersizdir, dikkatiniz dağılmadan görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar ve ClickUp'ı bağlam değiştirmeyi en aza indirgemek ve işinize odaklanmanızı sağlamak için olağanüstü bir araç haline getirir.

İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliğinizi daha da artırmak için ClickUp, Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla iş aracıyla entegre olabilir. Bu sorunsuz entegrasyon, tüm işlerinizi birden fazla uygulamadan tek bir merkezi yere getirmenize olanak tanır ve farklı uygulamalar veya platformlar arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kendi entegrasyonlarınızı ve ClickUp uygulamalarınızı oluşturmak isterseniz, bunu genel Uygulama Programlama Arayüzü ( API ) ile yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, teknoloji altyapınızı güçlendirebilir ve kopuk iş akışlarının dikkatinizi dağıtmasına izin vermeden işinize odaklanabilirsiniz. Bu, zaman kazanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akışınızı bozmaz ve verimliliğinizi artırır.

En iyi ClickUp entegrasyonlarıyla teknoloji yığınınızı güçlendirin.

Bağlam değiştirme ve entegrasyonlar için Asana'nın anahtar özellikleri

Asana'yı 200'den fazla uygulamaya bağlayın

Özel uygulamalar oluşturmak için Asana API'leri

Asana'daki uygulama dizini (Asana aracılığıyla)

Asana, 200'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak uygulamalarınızı tek bir yerde bağlantılı tutar ve bağlam değiştirme, işleri çoğaltma veya birden fazla yerde arama yapma nedeniyle kaybedilen zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier ve daha fazlasını bağlayın. Bu Asana entegrasyonlarının çoğu, öncelikle iş akışlarını kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya odaklanmaktadır.

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlara ek olarak, Asana API ve geliştirici platformu aracılığıyla özel entegrasyonlar sunar. Bu, sizin veya geliştirme ekibinizin, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerini karşılayan kişiselleştirilmiş entegrasyonlar oluşturmanıza veya Asana'yı özel veya sektöre özel yazılım sistemlerine bağlamanıza olanak tanır.

ClickUp veya Asana daha iyi teknik konsolidasyon sağlar mı?

Bağlam değiştirmeyi azaltmak, tüm iş araçlarınızı birbirine bağlamak ve iş akışınızı optimize etmek için oyunun kurallarını değiştiren bir araç arıyorsanız, ClickUp size sürekli fayda sağlayan eksiksiz bir çözüm ve mükemmel bir hediye.

6. Müşteri desteği

Asana vs ClickUp: Altıncı raunt! Son raunt yaklaşıyor — bu iki güçlü araç arasında en iyi müşteri desteği kaynağı unvanını kim kazanacak?

ClickUp müşteri desteği kaynakları

ClickUp, tamamen ücretsiz olarak 7/24 canlı destek sunar! İster deneyimli bir kullanıcı olun ister bu güçlü platformu yeni keşfetmiş olun, ClickUp her türlü sorunuzu yanıtlamak için hazırdır. Her şey, her kategoride destek için kapsamlı bir merkez olan ClickUp Yardım Merkezi'nde başlar.

ClickUp, kullanıcıların bulunduğu yerde onlara ulaşmayı amaçlar ve uygulama ile nasıl ve nerede etkileşim kurduğunuzdan bağımsız olarak ihtiyacınız olan desteğe erişmeniz için birden fazla yol oluşturmuştur! Çalışma Alanınız, herhangi bir ClickUp web sayfası veya doğrudan tarayıcınızdan Yardım Merkezi'ne gidebilirsiniz. Buradan, destek aramalarınızı daraltarak cevapları daha hızlı bulabilirsiniz.

Verimliliğinizi artırmak için yüzlerce kurs ve web semineriyle kendi ClickUp uzmanınız olun

Arama çubuğuna sorunuzu yazın, sohbet yoluyla Destek Ekibi ile iletişime geçin veya ClickUp'ın dört seçeneğinden aradığınız kaynak türünü seçin:

ClickUp API : Kendi özel entegrasyonlarınızı ve ClickUp entegrasyonlarınızı oluşturmak için yararlı belgelere anında erişin ve genel Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile deneyiminizi daha da değerli hale getirin : Kendi özel entegrasyonlarınızı ve ClickUp entegrasyonlarınızı oluşturmak için yararlı belgelere anında erişin ve genel Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile deneyiminizi daha da değerli hale getirin

ClickUp Üniversitesi : Özellik, kullanım örneği veya kategori ne olursa olsun, ClickUp, Çalışma Alanınızdan bunları öğrenmenize yardımcı olacak bir eğitim kaynağı oluşturdu. ClickUp Üniversitesi, becerilerinizi geliştirmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, özenle seçilmiş kursların bulunduğu dijital merkezdir : Özellik, kullanım örneği veya kategori ne olursa olsun, ClickUp, Çalışma Alanınızdan bunları öğrenmenize yardımcı olacak bir eğitim kaynağı oluşturdu. ClickUp Üniversitesi, becerilerinizi geliştirmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, özenle seçilmiş kursların bulunduğu dijital merkezdir

Web seminerleri : ClickUp'ı ilk kez kullanmaya başlayan takımlar için mükemmel olan web seminerleri, Çalışma Alanınızın gücünü keşfetmenize yardımcı olacak isteğe bağlı bir çözüm sunar. Bu ücretsiz kaynaklar izlenebilir ve tekrar izlenebilir ve daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi için görsel sunumlar sunar : ClickUp'ı ilk kez kullanmaya başlayan takımlar için mükemmel olan web seminerleri, Çalışma Alanınızın gücünü keşfetmenize yardımcı olacak isteğe bağlı bir çözüm sunar. Bu ücretsiz kaynaklar izlenebilir ve tekrar izlenebilir ve daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi için görsel sunumlar sunar

ClickUp Şablonları : Her türlü kullanım senaryosu için tamamen özelleştirilebilir şablonlardan birini kullanarak ClickUp'ta herhangi bir süreci hızla başlatın : Her türlü kullanım senaryosu için tamamen özelleştirilebilir şablonlardan birini kullanarak ClickUp'ta herhangi bir süreci hızla başlatın

Asana müşteri desteği kaynakları

Asana'nın minimalist esintili platformu, destek kaynaklarına da yansımıştır. Asana Destek sayfası, sorunuzun veya sorununuzun türüne göre önceden ayarlanmış sorularla sizi karşılar. Buradan, çözüme ulaşmak için bireysel yolculuğunuza devam etmek üzere başka bir soru listesi bulabilirsiniz. Neyse ki, Asana'da müşteri desteğine ulaşmanın başka yolları da var, sadece biraz daha arama yapmanız ve ücretli planlardan birine abone olmanız gerekiyor. 🤓

Asana ayrıca yardım merkezinden 7/24 sohbet desteği ve ilk kullanım sürecinde el kitabı olarak kullanılabilecek ayrıntılı bir kullanıcı kılavuzu sunar. Bu kendi kendine çözümlerin yanı sıra şunları da kullanabilirsiniz:

Asana Academy : Asana'yı daha iyi öğrenmek için eğitimler, web seminerleri ve etkileşimli kurslar

Asana Forumu : Asana'nın aktif topluluk tartışma forumunda sorular, cevaplar ve uzmanlar bulun. Tek sorun? Zaten bir Asana hesabınız yoksa, birkaç anahtar ürün kategorisine erişemez veya bunlara katılamazsınız

Eğitmen tarafından verilen eğitim: Çeşitli : Çeşitli müşteri başarı temsilcileri tarafından düzenlenen haftalık canlı eğitim oturumları

Hangi araç daha kapsamlı müşteri desteği çözümleri sunar?

Hem Asana hem de ClickUp ayrıntılı yardım merkezlerine sahiptir ve kullanıcılarının kendi destek ekipleriyle sohbet etmesine izin verir, ancak ClickUp'ın müşteri desteği çok daha ötesine geçer.

Günün hangi saatinde olursa olsun, sorunuzun türü veya karşılaştığınız benzersiz sorun ne olursa olsun, ClickUp ile cevabınızı kolayca bulabilirsiniz. Doğru belgelere erişmek için zaman alıcı tıklama ve kaydırma işlemleriyle uğraşmanıza gerek kalmadan, ClickUp çözümü size getirir. Ayrıca, ClickUp destek çözümlerini potansiyel ve yeni kullanıcılar dahil herkesin erişimine ek ücret ödemeden veya çok düşük bir ücret karşılığında sunar.

7. Fiyatlandırma

Son tura geldik — Asana veya ClickUp, kârlılığınızı ne kadar etkileyecek?

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Üye başına aylık 7 $ (sınırsız depolama)

İş: 12 $ üye başına/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Asana fiyat planları

Temel: Asana'nın ücretsiz planı

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Zaten Asana kullanıcısı mısınız? ClickUp'tan Asana'ya nasıl geçebileceğinizi öğrenin:

Kim Daha İyi: ClickUp mu, Asana mı?

Oylama sonuçları açık ve kazananımız belli oldu! 🏆

Asana ve ClickUp arasındaki nihai karşılaştırmada, ClickUp üstün bir seçimdir. *

Asana, proje yönetimi yazılımı kategorisinde ilk çözümlerden biri olarak yerini bulsa da, modern iş gücünün taleplerine ayak uyduramadı. Basit ve sezgisel kullanıcı dostu arayüzü, daha yeni araçların daha fazla esneklik, işlevsellik ve anahtar özellikler sunduğu bir ortamda sizi ancak bir yere kadar götürebilir.

Ş Akışı otomasyonu, raporlama ve içgörüler, işbirliği özellikleri ve entegrasyon yetenekleri söz konusu olduğunda, Asana yetersiz kalıyor.

Peki ya ClickUp? 💜

Asana'nın eksik olduğu her alanda ve hatta daha fazlasında mükemmeldir.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

Diğer proje yönetimi araçlarından farklı olarak, ClickUp, geniş özellikleri, entegrasyonları, şablonları ve daha fazlasıyla işiniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilme özelliği sayesinde, sektörler arası takımlar ve işletmeler için ideal bir çözümdür.

Kendiniz görmek ister misiniz? ClickUp'ı bugün deneyerek bu makalede bulunan güçlü özellikleri test edin!