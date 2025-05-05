2025'in En İyi 15 Asana Alternatifi ve Rakibi

Asana, küçük takımlar ve yeni başlayanlar için ideal bir proje yönetimi aracıdır, ancak basitliği iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Kullanımı kolay olsa da, karmaşık projeleri yönetmek için ölçeklenebilirlik ve gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur. Her takıma uyan tek bir çözüm yoktur ve takımınız büyüyor veya birden fazla projeyle uğraşıyorsa, Asana sınırlı gelebilir.

En büyük dezavantajı, proje yönetimi özelliklerine bağlanan yerleşik sohbet özelliğinin olmamasıdır — bağlam değiştirmede zaman kaybına neden olan kopuk mesajlar. Görev başına yalnızca bir kullanıcı atayabilme özelliği de çok daha büyük takımlar veya projelerle işbirliğini yavaşlatır. Ayrıca, Asana bir CRM olarak kolayca kullanılamaz, bu nedenle müşteri ilişkileri yönetimi öncelikliyse, muhtemelen başka bir araca ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için, birkaç Asana alternatifi, proje yönetimini kolaylaştırmak için daha iyi ölçeklenebilirlik, zaman takibi şablonları ve işbirliği araçları sunar.

Bu blog yazısında, Asana yerine seçebileceğiniz en iyi 15 seçeneği bir araya getirdik. Hadi bir göz atalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte denemeniz gereken en iyi 15 Asana alternatifi: : Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi ClickUp: Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Trello: Kanban panoları için en iyisi Wrike: Dinamik talep formları için en iyisi Smartsheet: Özelleştirilebilir elektronik tablolar için en iyisi Jira: Çevik proje yönetimi için en iyisi Basecamp: Takım faaliyetlerinden haberdar olmak için en iyisi Monday: Satış konuşmaları hakkında içgörüler için en iyisi Todoist: Bireysel görev izleme için en iyisi Airtable: Kapsamlı otomasyonlar için en iyisi ProofHub: Belgeleri düzeltmek için en iyisi Hive: Tam entegre e-posta için en iyisi MeisterTask: İşbirliğine dayalı belgeler için en iyisi Zoho Projects: Gantt grafikleri için en iyisi Teamwork: Proje zaman yönetimi için en iyisi Notion: Yararlı şablonlar için en iyisi

Asana alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Takım yönetimi ihtiyaçları için Asana alternatiflerini değerlendirirken, şu özelliklere öncelik verin:

Zaman takibi : Yüklenicilerle faturalandırılabilir saatleri izlemek, doğru faturalandırma ve adil ücretlendirme sağlamak için gereklidir. Daha iyi verimlilik yönetimi için her görev için harcanan zamanı izlemeye yardımcı olur

İşbirliğine dayalı belge özellikleri : Araç, : Araç, iş akışı verimliliğini korumak ve gecikme olmadan kaliteli işler sunmak için gerçek zamanlı düzenleme, kolay paylaşım ve sorunsuz ekip çalışması sağlamalıdır

Hedef izleme : Büyük hedefleri yönetilebilir görevlere bölmek, uzun vadeli hedeflerin yolunda ilerlemesini sağlar. Net bir yol haritası, projenin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ve dönüm noktalarının tamamlanmasını sağlar

Gelişmiş görev yönetimi : Alt görevler, bağımlılıklar ve otomasyon, özellikle birden fazla projeyi yönetirken organizasyonu geliştirir

CRM entegrasyonu : Proje işlerini müşteri etkileşimleriyle birleştirerek zaman çizelgeleri, geri bildirimler ve iletişimlerin tek bir yerden tam görünümünü sağlar

Özelleştirme seçenekleri: Esnek görünümler (Kanban, takvim veya liste) takımların projeleri iş akışlarına en uygun şekilde düzenlemelerine olanak tanır

En İyi 15 Asana Alternatifi

Asana alternatifleri için en iyi seçimlerimizi inceleyelim:

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, basit bir nedenden dolayı bu listenin en başında yer alıyor: iş için her şeyi içeren uygulama.

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da bizi yavaşlatıyor. ClickUp, projelerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde birleştirerek bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleri, her türlü iş akışı için gerçekten mükemmel bir seçimdir.

Takım iletişiminin yönetilmesinden karmaşık projelerin yürütülmesine ve görev ilerlemesinin görselleştirilmesine kadar, ClickUp proje yönetiminin birçok hareketli parçasını halleder.

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp'taki Görevler ve Alt Görevler ile işlerinizi ve teslimatlarınızı daha iyi yönetin

ClickUp Görevler, alt görevler, bağımlılıklar ve yinelenen görev seçenekleriyle ihtiyacınız olduğu kadar ayrıntılıdır. Son teslim tarihleri, öncelikler ve ek dosyalar gibi görev ayrıntıları ClickUp'ın Özel Alanlarında kaydedilebilir, böylece takımınız işlerini yapmak için her zaman yeterli bağlama sahip olur.

Güvenilir AI Proje Yöneticiniz olarak ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp'ın yerel yapay zekası ClickUp Brain ile takımınızdaki herkesin bir asistanı olur. Projeyle ilgili sorgularınıza anında yanıt almaktan, otomatik standup raporları yazmaktan, görev ayrıntılarınızı veya e-posta konularını özetlemeye kadar, Brain yüzlerce saatlik manuel işten tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Bu açıklayıcı videoda, yapay zekayı proje yönetimine uygulamanın daha fazla yolunu öğrenin:

İşinizi daha da basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonlarını etkinleştirerek, belirli koşullar tetiklendiğinde görev durumlarını otomatik olarak değiştirin, işleri atayın ve bildirimler gönderin. Örneğin, bir takım üyesi bir görevi tamamlandı olarak işaretlediğinde, o görevi Otomatik Olarak İlerleme Durumundan İnceleme Durumuna taşıyacak bir kural oluşturun.

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile hızlı bir şekilde başlayın. Projeleri, öncelikleri ve son teslim tarihlerini tek bir alanda izlemenizi sağlar, böylece iş akışını sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz.

Proje yönetimini nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Hedeflerinizi izlemeyi düşünün.

ClickUp Goals ile takımınız hedefleri daha küçük, eyleme geçirilebilir hedefler halinde bölebilir ve aşırı yük altında kalmadan ilerlemeyi takip edebilir. Her küçük adımın daha büyük bir hedefe nasıl katkıda bulunduğunu görmek tatmin edicidir. Bu araç ayrıca çalışanların organizasyonel hedeflere ulaşmadaki katkılarını anlamalarını teşvik eder.

Uzaktaki takımınızla birlikte belgeler oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Docs tam size göre. Takımınız ister şirket içinde ister dünyanın dört bir yanına dağılmış olsun, ClickUp'ta canlı işbirliği ve yorumlama özelliği ile takım çalışması çocuk oyuncağı.

ClickUp Chat ile iş yerinizden takım arkadaşlarınızla sohbet edin

Bir iş arkadaşınızla veya tüm takımla bağlantı kurmak için başka bir iletişim aracına geçmenize de gerek yok. ClickUp Sohbet, işinize bağlıdır. ClickUp Alanlarınız, Klasörleriniz ve Listeleriniz içinde sohbet kanalları oluşturun ve sohbet içinden görevlerinizi yerine getirin, sorunları atayın ve ilerlemeyi izleyin.

ClickUp Sohbet'teki SyncUps ile sesli ve görüntülü aramalara katılın, AI'nın mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine izin verin ve bir konuşma konusunu kaçırdığınızda AI CatchUps ile gelişmelerden haberdar olun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Ayarlar biraz öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Neredeyse her şeyi denedim, Asana, Notion (neredeyse iki yıl kullandım), Trello, Rock. Sonra Clickup vb. Ve sonunda Clickup'ı kullanmaya karar verdim. Başka birinin dediği gibi, bu Asana'nın steroidli hali... Notion'ı kullanırken, Notion'ın steroidli hali diyebilirim. Yapabileceğiniz şeylerin sayısı inanılmaz. Ne zaman özel bir şey yapmak istesem, Notion ve Asana her zaman bir engelle karşılaşıyordu, ancak Clickup, video pazarlama ajansım için istediğim çoğu şeyi yapabildi. Ayrıca destek harika ve platformu her gün daha iyi hale getirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kadar çok özelliği bu kadar hızlı bir şekilde sunmaya kendini adamış bir şirket hiç görmedim.

Neredeyse her şeyi denedim, Asana, Notion (neredeyse iki yıl kullandım), Trello, Rock. Sonra Clickup vb. Ve sonunda Clickup'ı kullanmaya karar verdim. Başka birinin dediği gibi, bu Asana'nın steroidli hali... Notion'u kullanırken, Notion'un steroidli hali diyebilirim. Yapabileceğiniz şeylerin miktarı inanılmaz. Ne zaman özel bir şey yapmak istesem, Notion ve Asana her zaman bir engelle karşılaşıyordu, ancak Clickup, video pazarlama ajansım için istediğim şeylerin çoğunu yapabildi. Ayrıca destek harika ve platformu her gün daha iyi hale getirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kadar çok özelliği bu kadar hızlı bir şekilde sunmaya kendini adamış bir şirket hiç görmedim.

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleriyle, her zaman önce neyi ele almanız gerektiğini bilirsiniz.

2. Trello (Kanban panoları için en iyisi)

trello aracılığıyla

Kanban panolarının hayranıysanız, Trello mükemmel bir seçimdir. Asana bir Kanban görünümü içerse de, uygulamanın ana odak noktası olmadığı için Trello kadar gelişmiş değildir

Bonus: Trello'nun Power-Ups (yerleşik uygulama değiştiriciler ve diğer araçlarla entegrasyonlar) büyük esneklik ve özelleştirme sunar. Ayrıca, ücretsiz planda bile kullanılabilirler.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi, Tablo, Takvim ve Harita görünümleriyle kısa proje özetleri ve ayrıntılı bilgiler arasında geçiş yapın

Her Trello panosunda yerleşik olarak bulunan kodsuz otomasyonlara erişin

Trello arşivlerinden düzenlenebilir proje yönetimi şablonları seçin. Pazarlama, İK ve mühendislik takımları gibi seçenekler arasından seçim yapın

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeler için ideal değil

Trello fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello basitliği ile öne çıkarken, daha karmaşık projeleri yönetirken sınırlı hissedilebilir. Ayrıntılı raporlama, zaman takibi ve analitik gibi özellikler eksik veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektiriyor. Daha iyi görev bağımlılıkları veya Gantt grafiği işlevselliğinin yerel olarak bulunması da yararlı olurdu. Güçlendiricilerle geçici çözümler olsa da, bu özellikler Trello'nun daha büyük projeleri yöneten veya daha ayrıntılı proje yönetimi yetenekleri gerektiren takımlar için kullanışlılığını artırabilir.

Trello basitlik konusunda mükemmeldir, ancak daha karmaşık projeleri yönetirken sınırlı hissedilebilir. Ayrıntılı raporlama, zaman takibi ve analiz gibi özellikler eksiktir veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir. Daha iyi görev bağımlılıkları veya Gantt grafiği işlevselliğinin yerel olarak bulunması da yararlı olacaktır. Güçlendiricilerle geçici çözümler olsa da, bu özellikler Trello'nun daha büyük projeleri yöneten veya daha ayrıntılı proje yönetimi yetenekleri gerektiren takımlar için kullanışlılığını artırabilir.

3. Wrike (Dinamik talep formları için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Projeleri verimli bir şekilde yönetmek söz konusu olduğunda, Wrike'ın dinamik istek formları en iyi seçeneklerden biridir. Yalnızca görev oluşturmanıza izin veren Asana'nın aksine, Wrike bu formlardan otomatik olarak görevler ve iş akışları oluşturarak ve hatta projeleri tamamlayarak bir adım daha ileri gider.

Bu özellik, takımınızın planlama ve manuel kurulum için harcadığı saatleri azaltabilir. Ayrıca, günlük görevler ve temel projeler için önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları sayesinde, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görüntüler, belgeler, web sayfaları ve videolar dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerini kanıtlayın

Proje gösterge panelleri aracılığıyla farklı dönemlere (aylık, üç aylık veya yıllık) ait eğilimleri analiz edin

Akıllı telefonunuzdan araca sesli komutlar verin ve AI'ya görevler atayın

Wrike sınırlamaları

Birden fazla bileşen aynı anda kullanıldığında gösterge panelleri yavaşlayabilir

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Wrike'ın esnekliğini ve gerçekten size kendinize göre uyarlama fırsatı sunmasını çok seviyorum. Raporlama araçları güçlüdür ve görsel olarak hızlı bir şekilde bir araya gelir ve inanılmaz derecede kullanışlıdır. Wrike BÜYÜK. Yaklaşık 50 kişilik bir takıma yaydık ve bu kolay bir görev değildi. Takımımızda en az 4 uzman var ve yaymayı başarıya ulaştırmak için çok uğraştık. Yol boyunca olumsuz nüanslar var ve bunları anlamazsanız, başınız belaya girebilir.

Wrike'ın esnekliğini ve gerçekten size kendinize göre uyarlama fırsatı sunmasını çok seviyorum. Raporlama araçları güçlü ve görsel olarak hızlı bir şekilde bir araya geliyor ve inanılmaz derecede kullanışlı. Wrike BÜYÜK. Yaklaşık 50 kişilik bir takıma yaydık ve bu kolay bir görev değildi. Takımımızda en az 4 uzman var ve yaymayı başarıya ulaştırmak için çok uğraştık. Yol boyunca olumsuz nüanslar var ve bunları anlamazsanız, başınız belaya girebilir.

4. Smartsheet (Özelleştirilebilir elektronik tablolar için en iyisi)

via Smartsheet

Grid View özelliği sayesinde Smartsheet, listeler yerine elektronik tablolarla proje yönetimi yapmayı tercih edenler için mükemmeldir.

Her boyuttaki takım, metin, tarih, açılır menü ve onay kutuları gibi çeşitli veri türleri için sütunları özelleştirme esnekliğinden yararlanarak düzeni projelerinin özel ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlayabilir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Birden fazla sayfanın birbiriyle etkileşime girmesini sağlamak için ş Akışı otomasyonlarından yararlanın

Gecikme olmadan büyük miktarda veriyi işleyin

AI tarafından oluşturulan grafikler ve metriklerle iş içgörülerine ulaşın

Smartsheet sınırlamaları

Otomasyonlar ve formüller gibi daha gelişmiş özellikler, öğrenme eğrisi oldukça dik

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)

5. Jira (Çevik proje yönetimi için en iyisi)

jira aracılığıyla

Merkezi bir merkeze ihtiyaç duyan yazılım geliştirme takımları için Jira popüler bir seçimdir. Scrum takımlarının görevleri verimli bir şekilde yönetmesini sağlarken, sprint ilerlemesi konusunda net görünürlük sunar.

Teknik ekipler, tamamlanan işleri kolayca izleyebilir, aşırı taahhütleri belirleyebilir ve büyük ölçekli projeleri rayından çıkarmadan önce kapsam genişlemesini tespit edebilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje panoları ile iş akışının her adımında takım üyelerinin ilerlemesini izleyin

Potansiyel darboğazların büyük engellere dönüşmesini önlemek için görev dizilerini görselleştirin

Özet görünümü kullanarak organizasyonel hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemeyi izleyin

Jira sınırlamaları

Aşırı özellikler, aracın gezinmesini zorlaştırabilir

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,6

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Jira'nın kullanımı çok kolay, takımımla kolayca işbirliği yapabiliyorum, bahsetmeler veya bildirimler yoluyla onları bilgilendirebiliyorum, görevin ne kadar zaman aldığını kaydedebiliyorum, dosyayı ihtiyacım doğrultusunda özelleştirebiliyorum, bu özelliğini çok beğeniyorumJira'nın iş yükü yönetimini hiç beğenmiyorum, zaman takibi sınırlı ve kaynak yönetimi diğer araçlardakine göre çok zayıf.

Jira'nın kullanımı çok kolay, takımımla kolayca işbirliği yapabiliyorum, bahsetmeler veya bildirimler yoluyla onları bilgilendirebiliyorum, görevin ne kadar zaman aldığını kaydedebiliyorum, dosyayı ihtiyacım doğrultusunda özelleştirebiliyorum, bu özelliğini çok beğeniyorumJira'nın iş yükü yönetimini hiç beğenmiyorum, zaman takibi sınırlı ve kaynak yönetimi diğer araçlardaki gibi çok zayıf.

6. Basecamp (Takım faaliyetlerinden haberdar olmak için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, öncelikle küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler ve tek başına çalışan girişimciler için uygun basit bir proje yönetimi aracıdır. Daha ayrıntılı görev yönetimi için tasarlanmış Kanban panolarından esinlenilen Kart Tablosu'nu içerir. Diğer popüler proje yönetimi araçları gibi, sürükle ve bırak işlevselliği sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sunar.

İzleme özelliği, takım üyelerini bilgilendiren bir başka değerli eklentidir. İzlenen sütuna yeni bir kart eklendiğinde bildirimler gönderir, böylece proje güncellemelerini takip etmek kolaylaşır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

The LineUp ile projelerinizin ayrıntılı bir özetini alın

Basecamp hesabınızdaki herkesin projeleri görmesine ve projelere katılmasına izin vermek için All-access'i kullanın

Projeyle ilgili faaliyetler hakkında hızlı raporlar oluşturun (örneğin, belirli bir takım üyesinin faaliyetleri/görevleri, eklenen/tamamlanan yapılacaklar, yaklaşan önemli tarihler vb

Basecamp sınırlamaları

Karmaşık bağımlılıkları olan büyük ve uzun süreli projeleri yönetmek zor

Basecamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: 299 $/ay

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Şirketimizde Basecamp kullanıyoruz ve çok memnunuz. Geçmişte Asana, Trello, Solve 360 ve daha birçok sistemi kullandım. Bence bunun bir kısmı, takımınız için en erişilebilir ve kullanışlı ş akışının hangisi olduğuna bağlı. Bu sistemlerin çoğu birçok gereksiz özelliğe sahiptir ve bazen aşırı karmaşık ve stresli hale gelirler. Basecamp'ın mesajlaşma sistemi, belge depolama ve işimizin bölümlerini yönetmek için genel hiyerarşisini çok seviyorum.

Şirketimizde Basecamp kullanıyoruz ve çok memnunuz. Geçmişte Asana, Trello, Solve 360 ve daha birçok sistemi kullandım. Bence bunun bir kısmı, takımınız için en erişilebilir ve kullanışlı ş akışının hangisi olduğuna bağlı. Bu sistemlerin çoğu birçok gereksiz özelliğe sahiptir ve bazen aşırı karmaşık ve stresli hale gelirler. Basecamp'ın mesajlaşma sistemi, belge depolama ve işimizin bölümlerini yönetmek için genel hiyerarşisini çok seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Uzun soluklu projeler söz konusu olduğunda, dünyanın en büyük tamamlanmamış Katolik kilisesi olan Barselona'daki Sagrada Familia ile rekabet edebilecek çok az proje vardır. İnşaatı 1882'de başlayan ve 140 yıldan fazla bir süre sonra hala devam eden bu yapı, tarihin en uzun süreli projelerinden biridir!

7. Monday (Satış konuşmaları hakkında içgörüler için en iyisi)

via Monday

Bir proje yönetimi aracı olarak popüler olan Monday'in gücü, çok yönlülüğü ve özelleştirilebilirliğinde yatmaktadır.

Örneğin, yazılım geliştirme izleyiciniz ve CRM'niz olarak işlev görebilir. Monday'in CRM'sindeki yapay zeka destekli özellikler, Zoom aramalarını özetleyerek ve kişi etkinliklerini otomatik olarak kaydederek etkileşim izlemeyi kolaylaştırır. Ayrıntılar, kolay başvuru için zaman çizelgesi içinde düzenlenir.

Öne çıkan bir özellik olan duygu analizi, bir kişinin tonunun olumlu, olumsuz veya nötr olup olmadığını algılar ve takımların erişim stratejilerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Monday'in en iyi özellikleri

Verileri görselleştirmek ve proje ilerlemesini izlemek için grafikler ve zaman çizelgeleri gibi bileşenlerle özel, kod gerektirmeyen gösterge panelleri oluşturun

Görevlerin ne kadar sürdüğünü izleyin ve takımınızda iş yükünün sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayarak tükenmişliği önleyin

Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın, yorumlar ekleyin ve sorunsuz işbirliği için bunları projelere bağlayın

Monday sınırlamaları

Raporlama özellikleri daha güçlü olabilir

Monday fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday hakkında ne diyor?

Satış ekibimizin satış CRM ürününü kullanabilmesini ve bir anlaşmayı kapattıktan sonra onları işe alım akışı için İş Yönetimi ürününe taşıyabilmemizi seviyorum. Her departman için hubspot, salesforce, asana, confluence vb. farklı sistemleri entegre etmemiz gerekmemesi güzel. Zaman zaman bazı aksaklıklar oluyor. Otomasyonlar her zaman çalışmıyor veya en az sevdiğim şey, bazen e-posta gönder düğmesine basmak yerine geri tuşuna bastığınızda e-postanın erken gönderilmesi. Tutarsızlık olsa da, bu zararlı bir durum, ancak sonunda çözüleceğini düşünüyorum.

Satış ekibimizin satış CRM ürününü kullanabilmesini ve bir anlaşmayı kapattıktan sonra onları iş akışına dahil etmek için İş Yönetimi ürününe taşıyabilmemizi seviyorum. Her departman için hubspot, salesforce, asana, confluence vb. farklı sistemleri entegre etmemiz gerekmemesi güzel. Zaman zaman bazı aksaklıklar oluyor. Otomasyonlar her zaman çalışmıyor veya en az sevdiğim şey, bazen e-posta gönder düğmesine basmak yerine geri tuşuna bastığınızda e-postanın erken gönderilmesi. Tutarlı olmaması bir dezavantaj, ancak sonunda çözüleceğini umuyorum.

🧠Eğlenceli Bilgi: "Dönüm noktası" terimi eski Roma'dan gelmektedir. Roma yollarında, mesafeleri izlemek için taş işaretler vardı — tıpkı Gantt grafiğinde görevleri işaretlemek gibi!

8. Todoist (Bireysel görev izleme için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Kişisel görev yönetimi için Todoist, akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Takım işbirliği ve karmaşık projeler için tasarlanan Asana'nın aksine, Todoist sadeliğe odaklanır.

Temiz arayüzü, dikkatinizi dağıtacak veya sizi bunaltacak gereksiz özellikler olmadan görevleri kolayca izlemenizi sağlar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri Bugün, Yaklaşan vb. gibi zamana dayalı kategorilere ayırın veya özel filtreler kullanın

Takımınızın işbirliği yapabileceği paylaşımlı bir alan sunun (kişisel görevleriniz ve projelerinizden ayrı)

Todoist'in kütüphanesinden 50'den fazla şablonla yeni projeler oluşturun

Todoist sınırlamaları

Karmaşık projeler için uygun değildir

Todoist fiyatlandırması

Todoist Başlangıç: Ücretsiz

Todoist Pro: 2,50 $/ay

Todoist Business: 8 $/ay

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Ben özellikle, sürekli olarak tekrarlanan bir görev oluşturmanıza gerek kalmayan yinelenen tarih ayarlarını beğendim, Todoist bunu otomatik olarak yapıyor. Özelleştirmenin çok yönlülüğüne ek olarak: etiketler, öncelikler, yorumlar vb. ClickUp aracına dayalı olarak zaman çizelgesi ve takvim gibi başka görev görünümleri de olabileceğini düşünüyorum. Bugün, Todoist yalnızca 2 tür düzen görünümüyle çalışıyor: liste ve pano.

Özellikle, sürekli olarak tekrarlanan bir görev oluşturmanıza gerek kalmayan yinelenen tarih ayarlarını beğendim, Todoist bunu otomatik olarak yapıyor. Etiketler, öncelikler, yorumlar vb. gibi özelleştirme çok yönlülüğüne ek olarak, ClickUp aracına dayalı olarak zaman çizelgesi ve takvim gibi başka görev görünümleri de olabileceğini düşünüyorum. Bugün, Todoist yalnızca 2 tür düzen görünümüyle çalışıyor: liste ve pano.

9. Airtable (Kapsamlı otomasyonlar için en iyisi)

via Airt able

Airtable'ın proje yönetimi çözümü, bildirimler ve çok adımlı iş akışları ile otomasyonu basitleştirir. Tetikleyici ve eylem mantığını kullanarak, kayıtlar güncellendiğinde veya yeni girdiler eklendiğinde anında bildirimler alabilirsiniz.

Daha gelişmiş iş akışları için otomatik sekanslar ayarlanabilir. Örneğin, yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, Airtable otomatik olarak Google Çalışma Alanı üzerinden bir takip e-postası gönderebilir ve Slack'te bir güncelleme yayınlayabilir.

Daha sorunsuz entegrasyonlar, manuel güncellemeleri ortadan kaldırarak iş akışlarını verimli ve sorunsuz hale getirir.

💡Pro İpucu: Airtable'da belirli görünümleri sık sık kullanıyorsanız, bunları Favorilerinize ekleyin. Bu, hızlı erişim için bunları görünüm kenar çubuğunun üst kısmına sabitler ve kişiselleştirilmiş olduğu için diğer işbirlikçileri etkilemez.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak eylemleriyle verileriniz için özel bir arayüz oluşturun

CodeBuilder ile AI kullanarak saniyeler içinde uygulamalar oluşturun

Hassas bilgileri korumak için ayrıntılı izinler belirleyin

Airtable sınırlamaları

Mobil uygulama hızlı düzenlemeler için kullanışlıdır, ancak masaüstü sürümü kadar sorunsuz değildir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz fiyatlandırma

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

10. ProofHub (Belgeleri düzeltmek için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

ProofHub, öne çıkan prova özellikleriyle Asana'ya güçlü bir alternatif sunar. Kullanıcıların doğrudan görüntülere, PDF'lere ve videolara yorum eklemelerine, açıklamalar eklemelerine ve düzenlemeler önermelerine olanak tanıyarak inceleme ve onay sürecini kolaylaştırır.

Platform, her şeyi tek bir yerde tutarak, e-posta alışverişini ve sürüm karışıklığını ortadan kaldırır. Zamanında onaylar, projelerin yolunda gitmesini sağlar, dönüş sürelerini hızlandırır ve daha iyi bir işbirliği deneyimi yaratır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Tartışmalar aracılığıyla takım üyeleriyle konuya özel etkileşimler gerçekleştirin

ProofHub yer imlerini kullanarak sık başvurulan projelere, görev listelerine veya dosyalara erişin

ProofHub'da olmayan kişilerle işbirliği yapın — kolay bir bağlantı aracılığıyla dosya paylaşın

ProofHub sınırlamaları

Bildirimler iş akışınızı bozabilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 50 $/ay

Ultimate Control: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProofHub hakkında ne diyor?

Proofhub'da en beğendiğim özellik, duyurular, görevler, gündem, proje listesi, kaydedilen zaman, etkinlikler ve dönüm noktaları gibi her şeyi tek bir ekranda kolayca görebilmemizdir. Düşük maliyetle birçok özellik sunuyorlar... Proje zaman çizelgesi için ayrıntılı rapor alma seçeneği olmalı, zamanında proje oluşturma için proje sektörünü seçme seçeneği olmalı, böylece proje yöneticisi için kolaylık sağlanır.

Proofhub'da en beğendiğim özellik, duyurular, görevler, gündem, proje listesi, kaydedilen zaman, etkinlikler ve dönüm noktaları, yapışkan notlar gibi her şeyi tek bir ekranda kolayca görebilmemizdir. Düşük maliyetle birçok özellik sunuyorlar... Proje zaman çizelgesi için ayrıntılı rapor alma seçeneği olmalı, zamanında proje oluşturma için proje sektörünü seçme seçeneği olmalı, böylece proje yöneticisi için kolaylık sağlanır.

11. Hive (Tam entegre e-posta için en iyisi)

via Hive

Temiz bir arayüz, yerleşik zaman takibi ve görsel proje yönetimi araçları Hive'ı güçlü bir seçim haline getirir. Ancak en öne çıkan özelliği, her şeyi tek bir yerde tutan Hive Mail'dir. Kullanıcıların gelen kutularına erişmelerine, mesaj göndermelerine ve konuşmaları takip etmelerine olanak tanır.

E-postaları doğrudan mevcut görevlere bağlama seçeneği sayesinde, e-postaları hızlı bir şekilde takip eylemlerine dönüştürebilirsiniz. E-posta ve proje yönetimi tek bir çatı altında olduğundan, düzenli kalmak için birden fazla araç arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Hive'ın en iyi özellikleri

Bireysel çalışanlar veya takım için zaman takibi yapın

Takımınız için hedefler oluşturun ve bunları hedefler gösterge paneli kullanarak paylaşın

Hive'ın sürükle ve bırak Form Oluşturucu ile kod gerektirmeyen formlar oluşturun

Hive sınırlamaları

İlk kurulum biraz zaman alabilir

Hive fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 1,50 $/kullanıcı

Takımlar: 5 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (570+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

💡 Pro İpucu: İlerlemeyi netleştirmek için, iş akışınıza uygun bir proje takip şablonu seçin ve görevler, son tarihler ve otomasyon gibi anahtar ayrıntılarla özelleştirin.

12. MeisterTask (İşbirliğine dayalı belgeler için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeirsterTask'taki Notlar özelliği, ekip çalışmasını tek bir yerde kolayca birleştirmenizi sağlar. Belgelerin, tek kişilik ve grup projeleri için basit içerik bloklarıyla oluşturulmasına olanak tanır. Sonuç olarak, her şey karmaşık hale gelmeden düzenli ve erişilebilir kalır.

Takımlar, gerçek zamanlı olarak görünüm ve katkı için davet edilebilir, böylece herkes aynı sayfada kalır ve sürekli gidip gelme ihtiyacı ortadan kalkar.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Veri gizliliğini ve güvenliğini sağlayın. Araç AB'de barındırılmaktadır ve GDPR ile uyumludur

Mobil uygulama ile hareket halindeyken projelerinizin kontrolünü elinizde tutun

Zarif bir kullanıcı arayüzü ile iş akışlarını kolayca görselleştirin

MeisterTask sınırlamaları

Görev panosu özelleştirme için çok fazla seçenek yok

MeisterTask fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

13. Zoho Projects (Gantt grafikleri için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects' teki Gantt grafikleri, birbiriyle bağlantılı görevleri yönetmeyi kolaylaştırır ve bunların doğru sırayla ilerlemesini sağlar. Görev bağımlılıkları, proje zaman çizelgelerini esnek tutarak gerektiğinde ayarlanabilir, değiştirilebilir veya düzenlenebilir.

Önemli bir avantajı, gecikmesi durumunda tüm projeyi etkileyebilecek kritik görevleri belirlemektir. Net bir iş akışı görseli ile Zoho Projects, takımlarınızın son teslim tarihlerini takip etmesine ve olası darboğazları etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Son teslim tarihleri ve programlara ilişkin net bir genel bakış için proje takviminde tüm iş öğelerini görünüm

Zoho'nun işbirliği aracını kullanarak etkileşimli bir akışa doğrudan yorumlar ve ek dosyalar ekleyerek ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Zoho Projects içinde kişisel veya grup sohbet odaları oluşturarak iletişimi kolaylaştırın

Zoho Projects sınırlamaları

Mobil uygulama, web sürümü kadar fonksiyonel değildir

Zoho Projects fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Gantt grafiği kavramı, 1890'ların ortalarında Polonyalı mühendis Karol Adamiecki tarafından ortaya atılmıştır. Ancak, 1910'larda Henry Gantt tarafından geliştirilen sürümü Batı'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

14. Teamwork (Proje zaman yönetimi için en iyisi)

via Teamwork

Teamwork'ün Zaman Raporları, proje saatlerinin izlenmesini çok daha yönetilebilir hale getirir. Yerleşik zaman takibi ile, takımın saatlerinin nereye gittiğini görmek ve faturalandırılabilir işlere odaklanmak çok kolaydır.

Haftalık döküm, en çok zaman alan görevleri tam olarak gösterir. Düzenli olarak saatlerini kaydedenleri, hatırlatma gerektirenleri veya sınırlarına yaklaşanları kontrol etmeniz mi gerekiyor? Filtreler bunu hızlı ve kolay hale getirir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Tahmini, tahsis edilmiş, kaydedilmiş ve kullanılabilir saatlere ilişkin net bir genel bakış elde edin

Takımınızın ş akışını analiz ederek hem kısa vadeli görevleri hem de uzun vadeli kaynakları verimli bir şekilde yönetin

Çalışanlara zamanlarını programa göre kaydetmelerini hatırlatmak için otomatik uyarılar ayarlayın

Takım çalışması sınırlamaları

Raporları dışa aktarmak sıkıcı bir görevdir

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: 69,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

15. Notion (Kullanışlı şablonlar için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, proje yönetimini sağlam dokümantasyon ve veritabanı özellikleriyle birleştirerek Asana'ya esnek bir alternatif sunar.

Asana'nın proje yönetimi şablonları yapılandırılmış iş akışları sağlarken, Notion görevler, belgeler ve işbirliği için geniş şablon kitaplığıyla özelleştirme için mükemmeldir.

Uyarlanabilir çalışma alanları, takımların projeleri, notları ve veritabanlarını tek bir yerde düzenlemesine olanak tanıyarak, görev izlemenin ötesinde daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçimdir. Notion, yapı ve esneklik arasında denge arayan takımlar için çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Notion'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile wiki'leri daha hızlı düzenleyin

En son bilgilere eriştiğinizden emin olmak için sayfaları doğrulayın

Aracı ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma ve daha fazlasıyla entegre edin

Notion sınırlamaları

Sınırlı otomasyon, karmaşık iş akışlarını yavaşlatabilir

Görev yönetimi özellikleri için yerleşik zaman takibi yok

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion çok güçlü bir araçtır. Küçük görevler ve son teslim tarihleriyle başlarsınız ve ardından alt görevler, farklı şeylere bağlantılar, ek sayfalar, bilgiler vb. ekleyebilirsiniz. Yine, son derece özelleştirilebilir çok güçlü bir araçtır ve tüm potansiyelini kullanmak için öğrenmeniz gerekir. Şirketimizde, Notion ile tam bir proje yönetimi iş akışı ve Google Drive ve HubSpot CRM ile birçok otomasyon oluşturdum.

Notion çok güçlü bir araçtır. Küçük görevler ve son teslim tarihleriyle başlarsınız ve ardından alt görevler, farklı şeylere bağlantılar, ek sayfalar, bilgiler vb. ekleyebilirsiniz. Yine, son derece özelleştirilebilir çok güçlü bir araçtır ve tüm potansiyelini kullanmak için öğrenmeniz gerekir. Şirketimizde Notion ile tam bir proje yönetimi iş akışı ve Google Drive ve HubSpot CRM ile birçok otomasyon oluşturdum.

Daha Yalın Bir Proje Yönetimi Teknoloji Yığını mı İstiyorsunuz? İhtiyacınız Olan Tek Şey ClickUp

Bu makaledeki Asana alternatifleri benzer temel işlevler sunar. Yine de her biri belirli bir alanda öne çıkar: Kanban panoları için Trello, özelleştirilebilir elektronik tablolar için Smartsheet, proje provası için ProofHub ve Gantt grafikleri için Zoho Projects.

Ancak, birden fazla aracı kullanmak zor olabilir ve teknoloji yığınınızı karmaşık hale getirebilir. Daha akıllı seçim nedir? Her şeyi yapan ve bunu iyi yapan hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı.

ClickUp tam da bunu sunuyor. En iyi görev yönetimi araçları, yerleşik belgeler, hedef izleme, otomasyon ve güçlü entegrasyonlarla ClickUp, proje yönetimini geride bırakıyor. İş akışlarınızı, sohbetlerinizi ve bilgilerinizi tek bir verimli platformda birleştirir.

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