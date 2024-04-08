Airtable ve Asana: Proje Yönetimi Devlerinin Çatışması

Projeleri baştan sona planlamak, görevleri koordine etmek, takımı bir arada tutmak, zaman ve bütçeyi yönetmek, sorunları anında çözmek, toplantılar düzenlemek, ilerlemeyi izlemek, paydaşların memnuniyetini sağlamak... Kulağa çok zor geliyor, değil mi? İster inanın ister inanmayın, bunlar proje yöneticilerinin üstlendiği birçok görevden sadece birkaçı!

Neyse ki, bu sorumlulukları kolaylaştırabilecek veya tamamen üstlenebilecek çözümler var: proje yönetimi araçları. Türünün diğer örnekleri arasında öne çıkan iki seçenek Airtable ve Asana.

Asana ve Airtable, görev ve proje yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, her ikisinin de kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır.

Bu makalede, Airtable ve Asana ikilemini inceleyeceğiz, araçların özelliklerini tartışacağız ve verimliliğinizi artırmak için mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olacağız! 💪

Airtable nedir?

Airtable, ilişkisel veritabanları oluşturmak, yönetmek ve paylaşmak için bir platformdur. Verileri merkezileştirip bağlayabilmenizi, özel iş akışları oluşturabilmenizi ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmenizi sağlayan bir elektronik tablo-veritabanı melezi.

"Hesap tablosu" denince aklınıza muhtemelen Excel gelir. Proje yönetimi ihtiyaçlarınız için eski ve güvenilir Excel'i kullanabilecekken neden sıfırdan başka bir platform öğrenesiniz ki? Çünkü Airtable, hesap tablolarından çok daha fazlasıdır!

Çoklu proje görünümleri, otomasyonlar, raporlama özellikleri ve kodsuz uygulama oluşturma gibi gelişmiş proje yönetimi seçenekleri sunar. Etkili görev yönetimi çözümleriyle iş akışlarınızı optimize edebilir ve yüksek kaliteli projeler sunma yolundaki engelleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Airtable özellikleri

Airtable'ı olağanüstü bir görev ve proje yönetimi yazılımı yapan anahtar özelliklere göz atalım.

1. Uygulama oluşturma

Airtable aracılığıyla

Airtable ile, kodlama bilgisi olmadan verilerinize göre özel uygulamalar oluşturabilirsiniz! 🧑‍💻

Özel uygulamalar sayesinde iş akışlarınızı yeniden tasarlayabilir ve her takım üyesinin tercihlerine uygun bir ortamda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Airtable, uygulamalarınızın arayüzünü özelleştirmenize olanak tanıyan Arayüz Tasarımcısı adlı bir seçenek sunar. Bu özellik, sürükle ve bırak tasarımına sahiptir ve kullanımı kolaydır. Doğru takım üyelerinin belirli uygulamalara ve arayüzlere erişebilmesini sağlamak için izin düzeylerini ayarlayın.

2. Bağlı veriler

airtable aracılığıyla

Airtable, kuruluşunuz için tek bir doğru kaynak oluşturmanıza olanak tanıyarak birinci sınıf bir ilişkisel veritabanı platformu haline gelir. Önemli verileri Airtable'a aktarın ve işinizin temeli olarak kullanın.

Verileri her güncellediğinizde, bunlar gerçek zamanlı olarak panoda otomatik olarak senkronize edilir, böylece takım üyeleri arasında karışıklık veya yanlış anlaşılma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Ama bekleyin, hepsi bu kadar değil! Airtable, Jira, Box ve Salesforce gibi diğer uygulamalardan verileri "benimseyebilir", böylece tüm iş akışlarını bir arada tutabilir ve kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.

3. Otomasyonlar

Airtable aracılığıyla

Değerli zamanınızı çalan tekrarlayan görevleri unutun. Airtable ile tetikleyici ve eylem mantığı kullanarak otomasyonlar oluşturabilir, böylece verimliliğinizi artırabilir ve odak noktanızı daha fazla değer katan görevlere yönlendirebilirsiniz.

Airtable Otomasyonları, istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilir. Proje yönetimi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak tekli bildirimler veya çoklu iş akışları oluşturabilir veya en karmaşık projelere bile tek tek takım üyelerine görevler atayabilirsiniz.

Tetikleyiciler ve eylemler için ayar yapmak sadece birkaç tıklama gerektirir ve süreç kod gerektirmez. Javascript konusunda yetenekliyseniz, bilgilerinizi iyi bir şekilde kullanabilir ve mantığı genişleterek proje verilerinizin kilidini açarak otomasyonlarınızın gelişmiş özelliklerinin işlevselliğini artırabilirsiniz. 🥰

Airtable, Slack, Facebook ve Google Çalışma Alanı gibi uygulamalarla entegre olduğundan, bunları otomasyonlarınıza ekleyebilir ve iş akışlarınızı daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz (bireyler veya çok küçük takımlar için)

Takım : Koltuk başına aylık 20 $

İş : Koltuk başına aylık 45 ABD doları

Kurumsal Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana nedir?

Asana, görevleri ve projeleri yönetirken, farklı işlevlere sahip takımlarınızın iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmasını sağlayan, tanınmış bir iş proje yönetimi yazılımıdır. ⚙️

Bu platform, her proje için hedefler belirlemenizi ve bunları izlemenizi, sorunsuz işbirliğini teşvik etmek için siloları ortadan kaldırmanızı, iyileştirme alanlarını belirlemenizi ve projelerinizin her yönünü sezgisel ve işlevsel bir ortama yerleştirmenizi sağlar.

Anahtar özelliklerini kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin, kaynakları yönetin, kapsamlı raporlama özellikleri için gösterge panellerini etkinleştirin ve zamanı tek bir çatı altında takip edin.

En iyisi, gelişmiş seçeneklerle dolu olmasına rağmen, Asana, daha önce bir proje veya görev yönetimi platformu kullanmamış olanlar için bile şaşırtıcı derecede kolaydır.

Asana özellikleri

Airtable ve Asana arasındaki mücadelede, bu araç bazı anahtar proje yönetimi özellikleri sayesinde diğer platformlardan sıyrılıyor:

1. Özel alanlar

Asana'daki özel alanlar (Asana aracılığıyla)

Proje yöneticileri genellikle çok sayıda görevi yönetir ve bunları listelemek verimli bir izleme için yeterli değildir. Asana, görevleriniz hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğiniz özel alanlar kullanarak bu sorunu ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Basitçe söylemek gerekirse, özel alanlar görevinizi daha ayrıntılı olarak tanımlar, daha kolay düzenleme ve filtreleme sağlar ve iş yükleri ile son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olur. Asana, iki tür özel alan sunar: yerel (projeye özgü) veya global (kütüphanenize eklenir, kuruluşunuzda yeniden kullanılabilir).

Asana'da özel alanları kullanarak bir görevin aşamasını, önceliğini, takımını, bütçesini veya hedef kitlesini belirleyin ve işlerinizi düzenli ve izlemesi kolay hale getirin.

2. Şablonlar

Asana, operasyon stratejilerinizi standartlaştırmak, takımı en son değişikliklerden haberdar etmek ve tutarlılığı sağlamak için 80'den fazla proje yönetimi şablonu sunar. Şablonlar önceden hazırlanmış bölümlerle birlikte gelir, ancak bunları kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre her zaman özelleştirebilirsiniz.

Kütüphaneden şablonları almanın yanı sıra, birkaç tıklamayla kendi şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz! Bu, özel iş akışları oluşturmak ve bunları gelecekteki projelerde yeniden kullanmak isteyenler için mükemmel bir haber. Ayrıca, tüm projeleri ve görevleri benzersiz şablonlara dönüştürebilirsiniz. ✨

3. Hedefler

Asana aracılığıyla

Her kuruluşun büyük bir hedefi vardır ve bu hedef etrafında her takım ve proje döner. Asana, kuruluşunuzun hedeflerini günlük görevlerle bağlantılandırmanıza ve zaman içindeki etkileşimlerini izlemenize olanak tanır.

Böylelikle, sınırsız sayıda projede takımınızın her an doğru yönde ilerlediğinden emin olabilirsiniz. 🧭

Asana Hedefleri'ni kullanarak kendiniz, takımınız ve tüm kuruluş için hedefler belirleyin, bunları projelerinize bağlayın, birden fazla seviyeyi takip edin ve işlerinizi mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirin.

Hedeflerinizi belirlemek, önceliklerinizi belirlemenize ve takımınızın aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. İlerleme kaydettikçe, Asana Hedefleri otomatik olarak güncellenir ve size neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ayrıntılı olarak gösterir.

Hedefleri belirlemek, takımınızı tanımlamak, zaman çizelgeleri oluşturmak ve büyük resmi ve ayrıntıları aynı netlikle görmek için bu anahtar proje yönetimi özelliklerini kullanın.

Asana fiyatlandırması

Temel : 0 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Airtable ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Hem Airtable hem de Asana, etkileyici proje ve görev yönetimi araçlarına sahiptir. Ancak asıl soru, bu iki araç birbiriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor? Sizi, üç turluk Asana ve Airtable karşılaştırmasına davet ediyoruz. Bu karşılaştırmada, proje görünümleri, entegrasyonlar ve raporlama gibi kritik konularda iki aracın performansını göreceğiz.

1. Proje görünümleri

Birden fazla proje görünümü, verilerinizi ve görevlerinizi çeşitli açılardan görmenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar. Ayrıca esneklik sağlar ve takım üyelerinin iş ortamlarını özelleştirmelerine olanak tanır.

Hem Airtable hem de Asana bu alanda mükemmeldir. Airtable sekiz görünüm sunar (Liste, Zaman Çizelgesi, Gantt, Kanban, Takvim, Form, Izgara ve Galeri). Bunlar arasında geçiş yapabilir, çoğaltabilir, CSV dosyaları olarak indirebilir ve kullanıcı izinlerini özelleştirebilirsiniz.

Asana beş görünüm sunar: Liste, Zaman Çizelgesi, Kanban, Takvim ve Gantt. Bu görünümlerde çalışmak kolaydır ve görünümler arasında geçiş yapmak için tek bir tıklama yeterlidir.

Mevcut görünümlerin sayısına göre, Airtable bu turda galip geliyor.

2. Entegrasyonlar

Diğer uygulamalarla entegrasyonlar size daha fazla güç sağlar ve görevleri tamamlamak için platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir.

Airtable ve Asana, görev yönetimi, zaman takibi, organizasyon ve işbirliği için diğer araçlarla birçok entegrasyon sunarak işlerinizi merkezileştirmenize ve iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Asana, Slack, Google Takvim, Microsoft Teams, Canva ve HubSpot gibi uygulamalarla 200'den fazla yerel entegrasyon sunar. Entegrasyonların yanı sıra, Asana API'lerinden yararlanarak özel uygulamalar oluşturabilir, verimliliği ve üretkenliği katlayabilirsiniz. 😎

Airtable'ın yerel entegrasyon listesi çok daha kısadır ve 40'tan az seçenek içerir. Neyse ki, bu araç özel entegrasyonlar oluşturmak için bir API'ye de sahiptir.

Yerel entegrasyonların sayısına bakıldığında, Asana bu kategoride açık ara kazanan. Ancak, API üzerinden birkaç ekstra adım atmak sizin için sorun değilse, her iki araç da işlevselliklerini genişletmek için birçok fırsat sunuyor.

3. Raporlama seçenekleri

Raporlama, proje yönetiminin çok önemli bir yönüdür. İlerlemeyi izleyebilmeli, bilinçli kararlar alabilmeli, paydaşları bilgilendirebilmeli ve riskleri kolaylıkla yönetebilmelisiniz.

Asana ve Airtable etkileyici raporlama özellikleri sunar. Bir görev veya projenin doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini merak etmek zorunda kalmayacaksınız.

Asana, birinci sınıf raporlama gösterge panellerine sahiptir. Birkaç tıklamayla oluşturun ve verilerinizi görselleştirerek potansiyel sorunları ortaya çıkarın ve takımınızın başarısını ölçün. Asana raporlama şablonlarını kullanabilir veya bilgileri temsil etmek için kendi grafik ve çizelgelerinizi oluşturabilirsiniz. 📊

Airtable, raporlama seçenekleri konusunda da geri kalmıyor. Ayrıca verilerinizi düzenlemenize ve ilerlemeyi izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Airtable bir adım daha ileri gidiyor: kod biliyorsanız, SDK kullanarak özel API'ler geliştirmek için kendi raporlama sisteminizi oluşturabilirsiniz.

Asana ve Airtable arasındaki bu turda sonuç berabere. Daha gelişmiş raporlama seçenekleri arıyorsanız, Airtable'ı tercih edebilirsiniz.

Reddit'te Airtable ve Asana karşılaştırması

Reddit kullanıcıları Airtable ve Asana karşılaştırması hakkında ne diyor? Hadi bakalım!

Bir kullanıcı, Asana'yı sevdiğini ancak takım arkadaşlarının iletişim ve organizasyon açısından sık sık sorun yaşadığını bahsetmiştir:

"Asana'yı seviyorum ama birlikte çalıştığım kişiler bazen zorlanıyor. Tüm proje döngüsünün genel bir özeti ve herkesin ne yaptığına dair bir harita yerine, daha çok yapılacaklar listesi gibi olmasını istiyorlar. Alt görevlerin gömülü olmasıyla zorlanıyorlar/her şeyi tek bir derinlik seviyesinde görmek istiyorlar, ancak araç bu şekilde tasarlanmadı. Asana'yı iletişim ve dosya aktarımı için kullanmakta zorlanıyorlar. Takım üyeleri, herkesin projede nerede olduğunu takip edebilmem için kendilerinin yapabilecekleri ve yapmaları gereken içerikleri (alt görevler ve atamalar) girmemi beklediklerinde zorlanıyorum. "

Başka bir Reddit kullanıcısı Airtable'ın harika olduğunu, ancak çoklu kullanıcı erişimini desteklemesi nedeniyle güvenlik sınırlamaları olduğunu düşünüyor:

"Airtable'ın mükemmelliğini tam olarak anlayabilmek için (a) birçok sınırlamasıyla yaşamayı kabul etmeniz veya (b) bu sınırlamaları aşmak için yardım almanız gerektiğini eklemek isterim. Bu sınırlamaların çoğu, Airtable'ın çoklu kullanıcı erişimi desteğiyle ilgilidir.

İlk büyük sınırlama, benim için temel bir anlaşma kırıcıdır: Airtable uygulamasının oluşturucusuysanız ve bunu diğer kullanıcılarla paylaşırsanız, diğer kullanıcıların uygulamayı tanımadığınız ve uygulamayı görmek istemeyebilecek kişilerle paylaşmasını engelleyemezsiniz. İnsanların iş uygulamaları oluştururken bu sınırlamayla nasıl yaşayabildiklerini hala anlamıyorum. Airtable kullanıcılarının çoğunun bunun farkında olmadığı sonucuna varabiliyorum. "

Bu Reddit kullanıcısı, daha uygun fiyatlı ve zengin özelliklere sahip olduğu için Asana'dan ClickUp'a geçti:

"Son birkaç aydır işlerimi Asana'dan Clickup'a aktarıyorum. Clickup'ın daha makul bir fiyata çok daha fazlasını (özellikle otomasyon alanında) yapmasını seviyorum. "

ClickUp ile tanışın: Asana ve Airtable'a en iyi alternatif

Asana ve Airtable arasında karar veremiyor musunuz çünkü ödün vermek istemiyorsunuz? Ya size bunun gerek olmadığını söylesek? İşinizi devrim niteliğinde değiştirebilecek ve benzeri görülmemiş bir verimlilik kapılarını açabilecek harika bir görev ve proje yönetimi aracı olan ClickUp ile tanışın!

Bu Asana ve Airtable alternatifi, kolay proje oluşturma, yönetim, paylaşım ve izleme için özenle tasarlanmış özellik seti sayesinde mükemmel bir üne kavuşmuştur. Takım işbirliğini ve maksimum şeffaflığı destekleyerek, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, herkesin en son değişikliklerden haberdar olmasını sağlar.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

Beyin fırtınası oturumları için dijital Beyaz Tahtalardan Özel Alanlara ve belge yönetimi seçeneklerine kadar, ClickUp proje yöneticilerinin işlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir. 💯

Hala ikna olmadınız mı? ClickUp'ın en önemli özelliklerine biraz ışık tutalım, neden ŞİMDİ kullanmaya başlamanız gerektiğini hemen anlayacaksınız!

1. ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı: Kullanıcı Arayüzüne Bir Bakış

ClickUp, proje yönetimi sürecini çocuk oyuncağına çeviren eksiksiz bir seçenekler paketi sunar: ClickUp Proje Yönetimi. ⛵

Bu özelliklerle, her tür ve boyuttaki projeleri planlayabilir, organize edebilir ve yönetebilir, takımınızın uyumunu sağlayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Planlama açısından, platformun güçlü yazma asistanı ClickUp AI'yı kullanarak proje planları, zaman çizelgeleri ve özetler oluşturabilirsiniz. Bu özellik, belgeleri taslak haline getirmek ve özetlemek, beyin fırtınası yapmak ve toplantı gündemleri oluşturmak için de kullanışlı olabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak çeşitli görünümlerde ve takımınıza veya departmanınıza özel şablonlar oluşturun

ClickUp, projenizi her açıdan görebilmenizi sağlayan 15'ten fazla görünüm sunar. Liste ve Kanban görünümleri gibi klasiklerin yanı sıra, platformda Sohbet görünümü (iletişim ve işbirliği için mükemmel), Belge görünümü (wiki ve belgeler oluşturmak için) ve Beyaz Tahta görünümü (beyin fırtınası için mükemmel) bulunur.

50'den fazla bileşen içeren etkileşimli Gösterge Panelleri ile projelerinizin ilerlemesini takip edin, zaman kazanmak ve süreçleri standartlaştırmak için proje yönetimi şablonlarından yararlanın ve maksimum işlevsellik için ClickUp'ı 1.000'den fazla araçla bağlayın.

2. ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp 3.0 Tablo görünümünde görevleri düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin, tüm işleriniz hakkında daha hızlı içgörüler elde edin

ClickUp Tablo görünümü, tüm projeyle ilgili veriler için mükemmel bir yerdir. Veritabanlarınızı elektronik tablolar gibi depolamanıza ve düzenlemenize, görevler arasında ilişkiler kurmanıza ve gelişmiş biçimlendirme seçeneklerini kullanmanıza olanak tanır.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak görevleriniz hakkında daha fazla ayrıntı sağlayın ve görevleri filtrelemek ve düzenlemek için kolaylaştırın. Açılır menüler, onay kutuları, tarihler, dosyalar, formüller ve para alanları arasından seçim yaparak verilerinizi biçimlendirin ve tüm panoda tutarlılık sağlayın.

ClickUp Tablo görünümü, verileriniz arasında benzersiz bağlantılar oluşturabilmeniz sayesinde olağanüstü işlevsellik sunar. Örneğin, ofis malzemeleri satıyorsanız, müşterileri siparişlerine bağlayabilir ve ayrıntılı ve merkezi bir genel bakış oluşturabilirsiniz.

Tablonuzu paydaşlarla paylaşın, izin düzeylerini özelleştirin ve bilgileri dışa aktarın, işlerinizi kolaylaştırın ve işbirliğini teşvik edin.

3. ClickUp Kanban Panoları

ClickUp'ın Kanban panolarını kullanarak görevlerinizi kartlar halinde görüntüleyin ve sürükle-bırak yöntemiyle taşıyın

Kanban panoları, görevleriniz ve bunların ilerlemesi üzerinde daha iyi görünürlük sağlayarak iş yüklerini adil bir şekilde önceliklendirmenize ve dağıtmanıza olanak tanır. ClickUp Kanban Panoları bu esnekliği yeni bir düzeye taşır; sadece birkaç tıklama ile görevleri gruplandırmak için kriterleri seçebilirsiniz.

Bir güncelleme olduğunda, görevi panodaki uygun kategoriye sürükleyip bırakın ve iş akışlarınızı düzenli tutun.

ClickUp Kanban Panoları ile birden fazla görevde aynı anda değişiklik yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, istediğiniz görevleri seçmek ve ekranın üst kısmında Toplu İşlem Araç Çubuğu görünecektir. Kanban panonuzdan durumları değiştirin, görevleri silin veya atanan kişileri ekleyin.

ClickUp, Her Şey Görünümü sayesinde tek bir Kanban panosunda sınırsız sayıda projeyi kuşbakışı görünümünde sunar. Birden fazla iş akışını aynı anda görebilir, projelerinizin durumunu anlayabilir ve gerekirse oyun planınızı buna göre güncelleyebilirsiniz.

ClickUp: Proje Yönetimi Sihirbazı

ClickUp, önemli olan şeylere odaklanmanıza ve işinizdeki stresi ortadan kaldırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Özelleştirilebilirliği, esnekliği, kullanım kolaylığı ve projeleri planlama, organize etme ve yönetme için sunduğu birçok seçenek, birinci sınıf bir proje yönetimi aracı arayan herkes için onu listenin en üstüne yerleştirir.

ClickUp'ın ücretsiz planına bugün kaydolun, özelliklerini deneyin ve Asana ile Airtable arasındaki çıkmazın mükemmel bir çözümü olabileceğini görün. 😜