2025'in En İyi 11 Airtable Alternatifi ve Rakibi

Airtable, veri yönetimi için popüler bir seçimdir. İlişkisel veritabanı aracı olarak basit, esnek ve güçlüdür.
Ancak hiçbir araç herkese uymaz. Airtable'ın sınırlarına ulaşmış veya belirli iş akışlarına göre uyarlanmış bir çözüme ihtiyacınız varsa, alternatifleri keşfetmek yeni olanaklar sunabilir.
Wellingtone tarafından yapılan bir ankete göre, profesyonellerin neredeyse yarısı, saatlerce rapor hazırladıktan sonra bile gerçek zamanlı proje KPI'larına erişmekte zorlanıyor.
Açıkçası, eyleme geçirilebilir içgörüler sunarken veri yönetimini de kolaylaştıran daha iyi proje yönetimi araçları bulunmaktadır.
Kişisel projelerim ve ClickUp takımı için daha fazlasını yapan, daha uygun veya hayatı kolaylaştıran alternatifler bulmak için birçok seçeneği denedim. Buna dayanarak, en iyi Airtable alternatiflerini bir araya getirdim. İster daha fazla otomasyon, ister daha güçlü entegrasyonlar veya sadece doğru hissettiren bir araca ihtiyacınız olsun, burada sizin için bir şey var.
⏰ 60 saniyelik özet
Basit elektronik tablolarınızdan güçlü veritabanları oluşturmak mı istiyorsunuz? İşte bunu yapmanıza yardımcı olacak en iyi 11 Airtable alternatifi:
- ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
- Stackby (Özelleştirilebilir veritabanları ve API entegrasyonları için en iyisi)
- Google E-Tablolar (Hızlı ve tanıdık bir elektronik tablo yönetimi için en iyisi)
- Coda (Etkileşimli belgeler ve takım işbirliği için en iyisi)
- Spreadsheet.com (Hesap tabloları ve veritabanı fonksiyonlarını birleştirme için en iyisi)
- Zapier Tabloları (Otomasyon odaklı iş akışları için en iyisi)
- Asana (Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
- Smartsheet (Veriye dayalı proje planlaması için en iyisi)
- Monday. com (Özel iş akışları için en iyisi)
- Trello (Basit görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
- Basecamp (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)
Airtable alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Airtable alternatifini seçmek, bir anahtar soruyla başlar: Önceliğiniz nedir? Tekrarlayan görevleri otomatikleştirip zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Takım çalışmasını ve işbirliğini daha sezgisel hale getiren bir araca mı ihtiyacınız var? Ya da mevcut teknoloji yığınınızdaki araçlarla sorunsuz bir elektronik tablo entegrasyonu mu arıyorsunuz?
Gerçek sorunlarınızı belirledikten sonra, şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:
- Özelleştirme seçenekleri: İş akışlarınıza uyacak esnek görünümler (tablo, Kanban, takvim, galeri) ve kolay özelleştirme sunan platformları arayın. İş akışlarınız ve kullanım durumunuz her değiştiğinde araç değiştirmeyi istemezsiniz
- İşbirliği özellikleri: Mesajlaşma, görev yorumları ve gerçek zamanlı düzenleme gibi yerleşik takım işbirliği araçlarını kontrol edin, böylece takımınız paylaşılan projelerin tüm bağlamını koruyabilir
- Otomasyon yetenekleri: Aracın yoğun iş yükünüzü hafifletme ve daha sorunsuz bir çapraz platform iş akışı otomasyonu için diğer uygulamalarla entegre olma yeteneklerini değerlendirin
- Entegrasyon potansiyeli: Alternatifin mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla bağlantı kurabileceğinden emin olun, böylece süreçlerinizi yeniden düzenlemeniz gerekmez
- Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte büyüyebilen ve değişen gereksinimlere uyum sağlayabilen bir platform seçin
- Kullanım kolaylığı: Öğrenme eğrisini ve kullanıcı arayüzünün sezgiselliğini göz önünde bulundurun, böylece takımınızın araca geçiş yapması ve ona uyum sağlaması kolaylaşır
💡Pro İpucu: Belirli platformları keşfetmeden önce, olmazsa olmaz özelliklerinizi ve olsa iyi olur özelliklerinizi içeren öncelikli bir liste oluşturun. Bu, seçeneklerinizi hızlı bir şekilde daraltmanıza ve aslında ihtiyacınız olmayan gereksiz özelliklere kapılmamanıza yardımcı olacaktır.
en İyi 11 Airtable Alternatifi ve Rakibi
Yukarıdaki kriterlere göre sizin için seçtiğim Airtable alternatiflerinin listesi aşağıda yer almaktadır:
1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
Görevlerinizi, iletişiminizi ve bilgilerinizi tek bir platformda bir araya getiren uygulama için her şey olan ClickUp, proje yönetimi süreçlerine daha fazla yapı kazandırmak isteyen herkes için idealdir.
Şunu düşünün: ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu, görev atamaları ve takiplerinden ayrıntılı zaman çizelgeleri ve iş yükü görselleştirmeye kadar her şeyi kapsar ve takımların düzenli ve proaktif kalmasına yardımcı olur.
ClickUp Hedefleri'ni kullanarak iddialı hedefler belirleyin ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak büyük projelerinizi küçük, yönetilebilir eylem öğelerine bölün. ClickUp'ta 15'ten fazla Özel Görünüm arasından seçim yaparak işlerinizi ilerlemeyi izlemek için Kanban panolarında ve son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları takip etmek için Gantt Grafikleri'nde görüntüleyin.
ClickUp'ın güçlü Tablo Görünümü, Airtable'ın çok işlevli elektronik tablolarını taklit eder. Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım atamalarını tek bir yerde görselleştirmek için idealdir. ClickUp'taki Özel Alanlar, tarihler, açılır menüler, sayı ve para birimi alanları ekleyebileceğiniz, formüller girebileceğiniz ve hatta dosya ekleyebileceğiniz özel sütunlar görevi görür. Bu, ne kadar karmaşık veya büyük olursa olsun, tüm projeleriniz hakkında hızlı içgörüler elde etmek için bilgileri sıralamanızı, filtrelemenizi ve özelleştirmenizi çok kolaylaştırır.
Sonuç? ClickUp, projenizin her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış geniş özellikleriyle Airtable'ın 1 numaralı kodsuz alternatifidir.
Bu da yetmezmiş gibi, ClickUp Otomasyonları tekrarlayan görevlerinizi daha da basitleştirerek iş akışlarının manuel müdahale olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Gerçek zamanlı görev durum güncellemelerinden kritik bildirimlerin gönderilmesine kadar otomatik olarak tetiklenen koşullu iş akışları oluşturun. Otomasyonlar, projelerinizi yolunda tutar ve yönetici işlerine harcanan zamanı azaltır.
Benzer şekilde, ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, fikir yönetimi, içerik planlama ve bilgi toplama için mükemmel bir yardımcıdır. Doğal dilde sorular sorun, Brain çalışma alanı görevlerinizden, belgelerinizden ve hatta kişilerden içgörüler elde ederek beyin fırtınası oturumları ve sürekli öğrenme için mükemmel bir araç haline gelir.
ClickUp Brain'in en iyi yanı, proje yönetim sisteminizle tam entegrasyonudur. Bu, platformlar arasında geçiş yapmadan fikirleri doğrudan görevlere, belgelere ve iş akışlarına bağlamayı kolaylaştırır.
Bu sorunsuz entegrasyon, araçlar arasında bilgi aktarımı için harcanan zamanı azaltır, veri parçalanmasını en aza indirir ve içgörülerinizin, kaynaklarınızın ve fikirlerinizin aktif projelerle uyumlu kalmasını sağlar.
Gerçek çalışma alanı verileriniz ClickUp Brain'in önerilerini beslediğinden, bu öneriler devam eden işleriniz ve takım dinamiklerinizle son derece alakalıdır; bu, harici araçlarda genellikle eksik olan bir özelliktir.
Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. Hemen, ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hissettim.
Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sohbet'i kullanarak proje konuşmalarınızı ClickUp çalışma alanı içindeki görevlerinizin hemen yanına getirin. İlgili takım üyelerini etiketleyin ve projeleri birbirine bağlayarak tartışmaları akıcı ve bağlam açısından zengin tutun
- Google Çalışma Alanı, Slack ve Zoom gibi 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın
- Projeler ve takım performansına ilişkin görsel bir genel bakış elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanın. Takım kapasitesini izlemek ve darboğazları önlemek için görev durum ve iş yükü yönetimi kartları ekleyin
- Kurulum sürecini hızlandırmak için proje planları, toplantı notları ve iş akışları için önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarını kullanın. Takımınızın özel süreçlerine ve gereksinimlerine uyacak şekilde şablonları gerektiği gibi özelleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
💡Pro İpucu: Bildirim ayarlarınızı özelleştirerek yalnızca en önemli güncellemelere odaklanın, çalışma alanındaki gürültüyü azaltın ve genel verimliliği artırın.
2. Stackby (Özelleştirilebilir veritabanları ve API entegrasyonları için en iyisi)
Stackby, statik verileri saklamaktan daha fazlasını yapan bir elektronik tablo ihtiyacınız olduğunda tavsiye ettiğim bir araçtır. Elektronik tablo fonksiyonlarını ilişkisel veritabanının gücüyle birleştirerek bilgileri verimli bir şekilde yapılandırır.
Stackby'nin özelleştirme seçenekleri, her projenin ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlayan tablolar oluşturmanıza olanak tanır ve gerçek zamanlı güncellemelere ihtiyaç duyan veri yoğun iş akışlarını yönetirken hayat kurtarıcı bir rol oynar.
Stackby'nin en iyi özellikleri
- Sütunları ve satırları sürükleyip bırakarak veri düzeninizi kolaylıkla özelleştirin
- Pazarlama, proje yönetimi ve satış izleme için sektörlere özel şablonlar arasından seçim yapın
- API entegrasyonlarını kullanarak YouTube ve Google Analytics gibi platformlardan canlı verileri doğrudan alın
Stackby sınırlamaları
- ClickUp veya Smartsheet ile karşılaştırıldığında sınırlı raporlama ve analiz yetenekleri
- UI, büyük veri kümeleri için hantal gelebilir
Stackby fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 6 $/koltuk
- Ekonomi: Aylık 10 $/koltuk
- İş: Aylık 20 $/koltuk
- Business Plus: Aylık 35 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Stackby puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
Airtable yerine Stackby'yi tercih etmeniz için nedenler
- Güçlü API entegrasyonlarına sahip özelleştirilebilir veritabanlarına ihtiyacınız var.
- YouTube, Facebook Ads veya Google Analytics gibi hizmetlerden veri almak istiyorsunuz.
- Hesap tabloları kullanarak iş akışları oluşturmak için kodsuz bir yaklaşımı tercih ediyorsunuz.
- Güçlü otomasyon özelliklerine sahip, daha uygun fiyatlı bir Airtable alternatifi mi arıyorsunuz?
3. Google E-Tablolar (Hızlı ve tanıdık bir elektronik tablo yönetimi için en iyisi)
Ücretsiz bir Airtable alternatifi arıyorsanız, Google E-Tablolar ideal ve erişilebilir bir seçimdir. Güçlü paylaşım özellikleri ve kullanıcı dostu bir arayüz ile elektronik tablo benzeri işbirliğine dayalı veri yönetimine hızlı ve kolay erişim ihtiyacı olan işletmeler için bunu öneririm.
Beni en çok etkileyen özelliği, Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyonu. Google Dokümanlar, Slaytlar ve hatta Gmail'de verileri kolayca senkronize edebilirsiniz, bu da kolay paylaşım ve hızlı geri bildirim gerektiren iş akışları için mükemmel bir seçimdir.
Google E-Tablolar basit görünebilir, ancak kapsamlı özelleştirme veya kurulum gerektirmeyen hızlı projeler için inanılmaz derecede yararlı buluyorum.
Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri
- Yorum yapma ve düzenleme yoluyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Google Çalışma Alanı Pazarı aracılığıyla kapsamlı üçüncü taraf eklentilerinden yararlanın
- Güçlü formüller ve Google Apps Script kullanarak karmaşık hesaplamalar ve otomasyonlar oluşturun
Google E-Tablolar sınırlamaları
- Gelişmiş proje yönetimi için sınırlı özelleştirme
- Yerleşik otomasyon veya veritabanı yönetim aracı yoktur
Google E-Tablolar fiyatlandırması
- Google hesabı ile ücretsiz
Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: 4,7/5 (13.000+ yorum)
Airtable yerine Google E-Tablolar'ı tercih edebilirsiniz
- Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde çalışan ücretsiz ve tanıdık bir araç mı arıyorsunuz?
- Zor bir öğrenme süreci gerektirmeyen basit bir elektronik tablo fonksiyonuna ihtiyacınız var.
- Google Drive'ı kullanarak kolay işbirliği ve paylaşımı tercih ediyorsunuz.
- Minimum arayüz yüküyle formüllere ve veri işleme büyük ölçüde güveniyorsunuz.
👀 Biliyor muydunuz? Google E-Tablolar, metinleri doğrudan e-tablonuzda çevirmenize olanak tanıyan yerleşik bir 'GOOGLETRANSLATE' fonksiyonuna sahiptir. Metnin bulunduğu hücreyi ve kaynak ve hedef dilleri belirleyerek, belgenizden ayrılmadan hızlı ve kolay çeviriler yapabilirsiniz.
4. Coda (Etkileşimli belgeler ve takım işbirliği için en iyisi)
Coda, belgeleri etkileşimli uygulamalara dönüştüren benzersiz bir platformdur. Metinleri, tabloları ve görsel öğeleri birleştirerek özelleştirilebilir bir çalışma alanı oluşturur ve Airtable'ın özel, kod gerektirmeyen uygulama oluşturma özelliklerine iyi bir alternatiftir.
Hesap tabloları ile proje yönetimi yazılımları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanan Coda, takımların herkesi aynı sayfada tutan düğmeler ve görev tabloları ile dinamik belgeler oluşturmasına olanak tanır.
Coda'nın en iyi özellikleri
- Salesforce ve Jira gibi harici araçlarla iki yönlü senkronizasyonun avantajlarından yararlanarak projeleri yönetin
- Toplantı notlarından proje takipçilerine kadar çok çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir aralıkta elektronik tablo şablonlarını keşfedin
- Slack, Gmail ve Google Takvim gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayarak projelerde kusursuz bir işbirliği gerçekleştirin
Coda sınırlamaları
- Modüler belgelere aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir
- Airtable'a kıyasla sınırlı veri görselleştirme seçenekleri
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge oluşturucu başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Başlangıç fiyatı 36 $/ay belge oluşturucu başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
Airtable yerine Coda'yı tercih etmenizin nedenleri
- Verileri, belgeleri ve uygulamaları tek bir etkileşimli alanda birleştirmek istiyorsunuz.
- Düğmeler, paketler ve gömülü otomasyonlar gibi esnek yapı bloklarını tercih ediyorsunuz.
- Standart elektronik tabloları aşan gelişmiş mantık ve formüllere ihtiyacınız var.
- Takımınız için mini uygulamalar gibi çalışan işbirliğine dayalı belgeler oluşturuyorsunuz.
Ayrıca okuyun: Coda ve Airtable Karşılaştırması: Hangi Araç Daha İyi?
5. Spreadsheet.com (Hesap tabloları ve veritabanı fonksiyonlarını birleştirme için en iyisi)
Ek bir veritabanı işlevselliği ile elektronik tablolara aşina olmak isteyenler için Spreadsheet.com, Airtable'a iyi bir alternatiftir.
Testlerim sırasında, tanıdık hücre ve satır biçimini korurken, Kanban ve Gantt görünümleri gibi veri türleri ve özel iş akışları eklemesini takdir ettim.
Spreadsheet.com, kullanım kolaylığı ve esnekliği dengeleyerek karmaşık veya büyük ölçekli projeler için inanılmaz derecede verimli hale getirir.
Spreadsheet.com'un en iyi özellikleri
- Bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek için gelişmiş veri türleri tanımlayın
- Zapier ile entegrasyonunu kullanarak binlerce başka uygulamaya bağlanın
- Projelerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan otomatik tetikleyicilerle iş akışlarını özelleştirin
Spreadsheet.com sınırlamaları
- Bu listedeki diğer araçlara kıyasla sınırlı yerel entegrasyon seçenekleri
- Büyük veri kümeleriyle daha yavaş performans
Spreadsheet.com fiyatlandırması
- Standart Enterprise: Lisanslı kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
- Kâr amacı gütmeyen kurumsal: Lisanslı kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
Spreadsheet.com puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Airtable yerine Spreadsheet.com'u tercih etmenizin nedenleri
- Veritabanı tarzı özelliklere sahip Excel veya Google E-Tablolar'ın tanıdık arayüzünü istiyorsunuz.
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi proje yönetimi araçları için yerel desteği tercih ediyorsunuz.
- Gelişmiş izin kontrolü ve kayıt düzeyinde erişim gerekir.
- Yapılandırılmış verileri yönetirken, elektronik tablo öncelikli bir arayüzü korumak istiyorsunuz.
6. Zapier Tabloları (Otomasyon odaklı iş akışları için en iyisi)
Otomasyon en önemli önceliğinizse Zapier Tables ideal bir seçimdir. Verileri tabloya manuel olarak girebilir veya Zapier iş akışlarını (Zaps) kullanarak otomatik olarak doldurabilirsiniz. Örneğin, bir form gönderiminden yeni girdiler eklemek veya bir tetikleyici etkinlik gerçekleştiğinde mevcut satırları güncellemek için bir Zap ayarlayabilirsiniz.
Zapier Tables, özellikle süreçleri otomatikleştirmek için zaten Zapier kullanıyorsanız, yapılandırılmış verilerin yönetimini ve kullanımını basitleştirir. Otomasyon iş akışlarıyla doğrudan entegre, basit bir veritabanı çözümü arayan işletmeler için idealdir.
Zapier Tablolarının en iyi özellikleri
- Zapier ekosisteminde yerleşik olarak bulunan hızlı veri ile ilgili eylemlerden yararlanın
- Görev yönetimini kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarını kullanın
- 6.000'den fazla uygulama ile doğrudan entegre edin
Zapier Tablolar sınırlamaları
- Karmaşık proje yönetimi için uygun değildir
- Gösterge panelleri ve raporlama gibi yerel proje izleme özellikleri yoktur
Zapier Tablolar fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 20 $/ay
- Gelişmiş: 100 $/ay
Zapier Tabloları derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
Airtable yerine Zapier Tablolarını tercih edebilirsiniz
- Veritabanı iş akışlarınızın merkezinde otomasyonun olması gerekir.
- Zapier kullanarak binlerce uygulama ile sorunsuz entegrasyon istiyorsunuz.
- Otomatikleştirilmiş görevlerinizi destekleyen hafif, arka uç veritabanını tercih ediyorsunuz.
- Dinamik, etkinlik odaklı güncellemeler gerektiren iç araçlar mı geliştiriyorsunuz?
7. Asana (Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
Asana, görsel iş akışları ve görev izleme özellikleri sunan tanınmış bir proje yönetimi aracıdır. Farklı iş akışlarına uyum sağlamak için liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli proje görünümleri ile sezgisel bir arayüz sunar. Yerel tablo görünümü olmasa da, liste görünümü görevlerinizi satır olarak gruplandırmanıza, sıralamanıza ve filtrelemenize ve görev ayrıntılarını yakalamak için sütun olarak özel alanlar eklemenize olanak tanır.
Asana'nın kullanımı kolay veritabanı şablonları ve bağımlılık izleme özelliği, proje yönetiminde yapı ve hesap verebilirlik gerektiren ancak benzersiz takım ihtiyaçlarına göre iş akışlarını özelleştirme esnekliğine ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Akıllı Projeler gibi yapay zeka destekli iş akışı özelliklerinden yararlanın
- Basit görev yönetimi özellikleriyle Airtable'a kıyasla daha kolay öğrenme eğrisinden yararlanın
- Sorunsuz proje yönetimi için yerleşik iletişim araçlarını kullanın
Asana sınırlamaları
- Depolama kısıtlamaları çok zorlayıcı olabilir
- Yeterli görev şablonu eksikliği
- Özel tablo görünümü yok
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 8,50 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 19,21 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
Airtable yerine Asana'yı tercih edebilirsiniz
- Sezgisel iş izleme özelliğine sahip, görev odaklı bir platform mu arıyorsunuz?
- Sağlam proje zaman çizelgeleri ve iş yükü görünürlüğüne ihtiyacınız var.
- Yapılandırılmış proje şablonlarını ve kullanıma hazır hedef izlemeyi tercih ediyorsunuz.
- Veri tablolarını işlemekten çok takım görevlerini yönetmeye odaklanıyorsunuz.
8. Smartsheet (Veriye dayalı proje planlama için en iyisi)
Proje görevlerinin yanı sıra verileri de yönetmesi gereken işletmeler için ideal olan Smartsheet, gelişmiş gösterge panelleri oluşturabilir, giriş formları ayarlayabilir ve KPI'ları izleyebilir, bu da onu inşaat ve üretim gibi sektörlerde popüler hale getirir.
Tanıdık proje yönetimi elektronik tablo biçimini, veri odaklı planlama için gerekli olan Gantt grafikleri ve özelleştirilebilir kartlar gibi gelişmiş özelliklerle birleştirir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Bütçeleri ve zaman çizelgelerini izlemenin kritik öneme sahip olduğu uzun vadeli, karmaşık projeler için kullanın
- Kullanım kolaylığı için tasarlanmış sektöre özel şablonlarla hızlıca başlayın
- Airtable'dan daha sezgisel olan kural tabanlı otomasyon oluşturucudan yararlanın
Smartsheet sınırlamaları
- Sınırlı gösterge paneli stil seçenekleri
- Diğer araçlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi
Smartsheet fiyatlandırması
- Pro: Aylık 12 $/üye
- İş: Aylık 24 $/üye
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (15.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Airtable yerine Smartsheet'i tercih etmenizin nedenleri
- Eğer bir elektronik tablo benzeri arayüzde kurumsal düzeyde proje yönetimi istiyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun.
- Gelişmiş raporlama, gösterge panelleri ve veri görselleştirmeye ihtiyacınız var.
- Portföy yönetimi ve bütçelemeye özel özellikleri tercih ediyorsunuz.
- İnşaat, BT veya finans gibi karmaşık iş akışlarına sahip sektörlerde çalışıyorsunuz.
9. Monday. com (Özel iş akışları için en iyisi)
Monday. com, ClickUp'tan sonra test ettiğim en görsel olarak çekici proje yönetimi yazılımlarından biridir. Esnek pano düzeninin, özel iş akışları oluşturmanıza ve ilerlemeyi bir bakışta takip etmenize yardımcı olmasını seviyorum. Her pano, görevleri, projeleri veya iş akışlarını yönetmek için merkezi bir hub görevi görür. Panolar, görev durumu, son tarihler, atanan kişiler ve öncelikler gibi ayrıntıları ekleyebileceğiniz satırlardan (öğeler) ve sütunlardan (alanlar) oluşur.
Otomasyon ve entegrasyon yetenekleri, görevleri basitleştirerek takımdaki herkesin işlerini takip etmesini sağlıyor.
Monday.com'un en iyi özellikleri
- İlerleme hakkında gerçek zamanlı güncellemeler için gelişmiş görev bağımlılıklarından ve izlemeden yararlanın
- Herkesi aynı sayfada tutmak için uygulama içi mesajlaşma ve gerçek zamanlı takım iletişimi kullanın
- Esneklik için Kanban, Gantt ve Takvim gibi farklı görünüm seçenekleri arasında geçiş yapın
Monday.com sınırlamaları
- Airtable'a kıyasla sınırlı veri yönetimi özellikleri
- Büyük takımlar için pahalı olabilir
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 12 $/koltuk
- Standart: Aylık 14 $/koltuk
- Pro: Aylık 24 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)
Airtable yerine Monday.com'u tercih edebilirsiniz
- Kodlama yapmadan iş akışlarını görsel olarak oluşturmak ve özelleştirmek istiyorsunuz.
- Departmanlar arasında ölçeklenebilir otomasyon ve entegrasyonlara ihtiyacınız var.
- Pazarlama, İK ve operasyon takımları için önceden oluşturulmuş şablonları tercih ediyorsunuz.
- Veritabanı görünümlerinden çok gösterge panellerine güvenen takımları yönetiyorsunuz.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Monday. com, başlangıçta "Dapulse" olarak adlandırılmış ve İsrail'deki Wix. com'da bir iç araç olarak kullanıma sunulmuştu. Şirket, anlamını kimsenin kolayca tahmin edemeyeceği için kasıtlı olarak "Monday" adını seçti.
10. Trello (Basit görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
Trello, sadeliğe odaklanmış, son derece görsel bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları ve kart sistemi ile proje görevlerini izlemek için hafif, kullanımı kolay bir araca ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.
Her pano, bir iş akışındaki aşamalara göre ilgili görevleri gruplamak için sütun görevi gören listeler içerir (ör. Yapılacaklar, Devam Ediyor, Tamamlandı). Kartlar, listelerdeki görevler veya öğelerdir. Kartları takım üyelerine atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, etiketler ve kontrol listeleri ekleyebilir veya dosya ekleyebilirsiniz.
Trello'nun sürükle ve bırak fonksiyonu, iş ilerledikçe kartları listeler arasında kolayca taşıyabilmenizi sağlar.
Kişisel organizasyon veya daha küçük proje dönüm noktaları için de yararlı buldum. Görsel pano yapısı her şeyi kolayca anlaşılır hale getirir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kolay proje yönetimi için sürükle ve bırak panolarını kullanarak görevleri görsel olarak düzenleyin
- Power-Ups ile işlevselliği artırın, takvim görünümleri ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi özellikler ekleyin
- Dosya ekleyerek, yorum ekleyerek ve kartlarda takım üyelerini etiketleyerek etkili bir şekilde işbirliği yapın
- Kartları taşıma veya hatırlatıcılar gönderme gibi eylemleri gerçekleştirebilen Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler'ı kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Trello sınırlamaları
- Sınırlı arka plan özelleştirmeleri
- Birden fazla proje olduğunda, gezinme karmaşık hale gelebilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 6 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Kurumsal: Aylık 17,5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
Airtable yerine Trello'yu tercih edebilirsiniz
- Görevleri ve projeleri izlemek için basit bir Kanban tarzı panoya ihtiyacınız var.
- Hafif iş akışlarına odaklanan takımlar için minimum kurulum istiyorsunuz.
- Karmaşık veri tabloları yerine sürükle ve bırak görev yönetimini tercih ediyorsunuz.
- İhtiyaç duyduğunuzda işlevselliği artırmak için Power-Ups arıyorsunuz.
11. Basecamp (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)
Basecamp, projeler ve görevler için merkezi bir hub'a öncelik veren işletmeler için ideal bir seçimdir. Arayüzü basit ve kullanıcı dostudur ve kullanıcıları çok fazla özellik ile boğmaz. Her proje, görevleri, dosyaları, tartışmaları ve programları yönetebileceğiniz kendi özel alanına sahiptir. Bu, bir projeyle ilgili her şeyin merkezi ve kolay bulunabilir olmasını sağlar.
En sevdiğim özellikler, takımların sürekli toplantılar yapmadan uyumlu çalışmasına yardımcı olan mesaj panoları ve otomatik check-in'ler.
Basecamp, basit bir araçtır, ancak işlere yönelik basitleştirilmiş, asenkron yaklaşımı, gürültüyü kesip esaslara odaklanmak zorunda olan takımlar için ferahlatıcıdır.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Mesaj panoları, yapılacaklar listeleri ve dosya paylaşımı ile takım iletişimi merkezileştirin
- Basit, kullanımı kolay yönetim araçlarıyla görevleri ve son teslim tarihlerini izleyin
- Takımın ilerlemesi hakkında hızlı güncellemeler için otomatik kontrol bilgileri alın
Basecamp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ön tanımlı ekranı çekici bulmayabilir ve değiştirmenin zor olduğunu düşünebilir
Basecamp fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Basecamp artı: Aylık 15 $/kullanıcı
- Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 349 $/kullanıcı
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
Airtable yerine Basecamp'ı tercih edebilirsiniz
- Takımlar ve müşteriler için hepsi bir arada bir iletişim merkezi mi istiyorsunuz?
- Gelişmiş özelliklerin karmaşası olmadan basitlik ve yapıya ihtiyacınız var.
- Mesaj panoları, yapılacaklar listesi ve belgeler gibi yerleşik araçları tek bir yerde kullanmayı tercih ediyorsunuz.
- Verilerden çok insanlara ve tartışmalara dayalı projeleri yönetiyorsunuz.
Ayrıca okuyun: Airtable'dan Diğer Uygulamalara Veri Aktarma
En iyi Airtable alternatifi, sizin için en iyisi olan alternatiftir! (Ancak ClickUp en yakın alternatifidir)
En iyi Airtable alternatifini seçerken, en önemli faktör sizin ve takımınız için en uygun olanıdır. İhtiyaçlarınız benzersizdir ve doğru araç, iş akışınıza zahmetsizce uyan araçtır.
Ancak, tüm gereksinimlerinizi karşılayan bir çözüm arıyorsanız, ClickUp özel görünümler, güçlü veritabanları ve görev ilişkileri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunarak ihtiyacınız olan her şeyi en iyi şekilde karşılar.
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