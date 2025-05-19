2025'in En İyi 11 Airtable Alternatifi ve Rakibi

Airtable, veri yönetimi için popüler bir seçimdir. İlişkisel veritabanı aracı olarak basit, esnek ve güçlüdür.

Ancak hiçbir araç herkese uymaz. Airtable'ın sınırlarına ulaşmış veya belirli iş akışlarına göre uyarlanmış bir çözüme ihtiyacınız varsa, alternatifleri keşfetmek yeni olanaklar sunabilir.

Wellingtone tarafından yapılan bir ankete göre, profesyonellerin neredeyse yarısı, saatlerce rapor hazırladıktan sonra bile gerçek zamanlı proje KPI'larına erişmekte zorlanıyor.

Açıkçası, eyleme geçirilebilir içgörüler sunarken veri yönetimini de kolaylaştıran daha iyi proje yönetimi araçları bulunmaktadır.

Kişisel projelerim ve ClickUp takımı için daha fazlasını yapan, daha uygun veya hayatı kolaylaştıran alternatifler bulmak için birçok seçeneği denedim. Buna dayanarak, en iyi Airtable alternatiflerini bir araya getirdim. İster daha fazla otomasyon, ister daha güçlü entegrasyonlar veya sadece doğru hissettiren bir araca ihtiyacınız olsun, burada sizin için bir şey var.

⏰ 60 saniyelik özet Basit elektronik tablolarınızdan güçlü veritabanları oluşturmak mı istiyorsunuz? İşte bunu yapmanıza yardımcı olacak en iyi 11 Airtable alternatifi: ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Stackby (Özelleştirilebilir veritabanları ve API entegrasyonları için en iyisi)

Google E-Tablolar (Hızlı ve tanıdık bir elektronik tablo yönetimi için en iyisi)

Coda (Etkileşimli belgeler ve takım işbirliği için en iyisi)

Spreadsheet.com (Hesap tabloları ve veritabanı fonksiyonlarını birleştirme için en iyisi)

Zapier Tabloları (Otomasyon odaklı iş akışları için en iyisi)

Asana (Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Smartsheet (Veriye dayalı proje planlaması için en iyisi)

Monday. com (Özel iş akışları için en iyisi)

Trello (Basit görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

Basecamp (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

Airtable alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Airtable alternatifini seçmek, bir anahtar soruyla başlar: Önceliğiniz nedir? Tekrarlayan görevleri otomatikleştirip zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Takım çalışmasını ve işbirliğini daha sezgisel hale getiren bir araca mı ihtiyacınız var? Ya da mevcut teknoloji yığınınızdaki araçlarla sorunsuz bir elektronik tablo entegrasyonu mu arıyorsunuz?

Gerçek sorunlarınızı belirledikten sonra, şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Özelleştirme seçenekleri : İş akışlarınıza uyacak esnek görünümler (tablo, Kanban, takvim, galeri) ve kolay özelleştirme sunan platformları arayın. İş akışlarınız ve kullanım durumunuz her değiştiğinde araç değiştirmeyi istemezsiniz

İşbirliği özellikleri : Mesajlaşma, görev yorumları ve gerçek zamanlı düzenleme gibi yerleşik takım işbirliği araçlarını kontrol edin, böylece takımınız paylaşılan projelerin tüm bağlamını koruyabilir

Otomasyon yetenekleri : Aracın yoğun iş yükünüzü hafifletme ve daha sorunsuz bir çapraz platform iş akışı otomasyonu için diğer uygulamalarla entegre olma yeteneklerini değerlendirin

Entegrasyon potansiyeli : Alternatifin mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla bağlantı kurabileceğinden emin olun, böylece süreçlerinizi yeniden düzenlemeniz gerekmez

Ölçeklenebilirlik : İşinizle birlikte büyüyebilen ve değişen gereksinimlere uyum sağlayabilen bir platform seçin

Kullanım kolaylığı: Öğrenme eğrisini ve kullanıcı arayüzünün sezgiselliğini göz önünde bulundurun, böylece takımınızın araca geçiş yapması ve ona uyum sağlaması kolaylaşır

💡Pro İpucu: Belirli platformları keşfetmeden önce, olmazsa olmaz özelliklerinizi ve olsa iyi olur özelliklerinizi içeren öncelikli bir liste oluşturun. Bu, seçeneklerinizi hızlı bir şekilde daraltmanıza ve aslında ihtiyacınız olmayan gereksiz özelliklere kapılmamanıza yardımcı olacaktır.

en İyi 11 Airtable Alternatifi ve Rakibi

Yukarıdaki kriterlere göre sizin için seçtiğim Airtable alternatiflerinin listesi aşağıda yer almaktadır:

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Başlayın Proje Yönetimi için ClickUp ile tüm verilerinizi, projelerinizi ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin

Görevlerinizi, iletişiminizi ve bilgilerinizi tek bir platformda bir araya getiren uygulama için her şey olan ClickUp, proje yönetimi süreçlerine daha fazla yapı kazandırmak isteyen herkes için idealdir.

Şunu düşünün: ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu, görev atamaları ve takiplerinden ayrıntılı zaman çizelgeleri ve iş yükü görselleştirmeye kadar her şeyi kapsar ve takımların düzenli ve proaktif kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak iddialı hedefler belirleyin ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak büyük projelerinizi küçük, yönetilebilir eylem öğelerine bölün. ClickUp'ta 15'ten fazla Özel Görünüm arasından seçim yaparak işlerinizi ilerlemeyi izlemek için Kanban panolarında ve son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları takip etmek için Gantt Grafikleri'nde görüntüleyin.

ClickUp'ın güçlü Tablo Görünümü, Airtable'ın çok işlevli elektronik tablolarını taklit eder. Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım atamalarını tek bir yerde görselleştirmek için idealdir. ClickUp'taki Özel Alanlar, tarihler, açılır menüler, sayı ve para birimi alanları ekleyebileceğiniz, formüller girebileceğiniz ve hatta dosya ekleyebileceğiniz özel sütunlar görevi görür. Bu, ne kadar karmaşık veya büyük olursa olsun, tüm projeleriniz hakkında hızlı içgörüler elde etmek için bilgileri sıralamanızı, filtrelemenizi ve özelleştirmenizi çok kolaylaştırır.

ClickUp Tablo Görünümü'nde görevleri verimli bir şekilde düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin

Sonuç? ClickUp, projenizin her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış geniş özellikleriyle Airtable'ın 1 numaralı kodsuz alternatifidir.

Bu da yetmezmiş gibi, ClickUp Otomasyonları tekrarlayan görevlerinizi daha da basitleştirerek iş akışlarının manuel müdahale olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Gerçek zamanlı görev durum güncellemelerinden kritik bildirimlerin gönderilmesine kadar otomatik olarak tetiklenen koşullu iş akışları oluşturun. Otomasyonlar, projelerinizi yolunda tutar ve yönetici işlerine harcanan zamanı azaltır.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Benzer şekilde, ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, fikir yönetimi, içerik planlama ve bilgi toplama için mükemmel bir yardımcıdır. Doğal dilde sorular sorun, Brain çalışma alanı görevlerinizden, belgelerinizden ve hatta kişilerden içgörüler elde ederek beyin fırtınası oturumları ve sürekli öğrenme için mükemmel bir araç haline gelir.

ClickUp Brain ile içerik oluşturma, bilgi yönetimi ve proje güncellemelerini otomatikleştirin

ClickUp Brain'in en iyi yanı, proje yönetim sisteminizle tam entegrasyonudur. Bu, platformlar arasında geçiş yapmadan fikirleri doğrudan görevlere, belgelere ve iş akışlarına bağlamayı kolaylaştırır.

Bu sorunsuz entegrasyon, araçlar arasında bilgi aktarımı için harcanan zamanı azaltır, veri parçalanmasını en aza indirir ve içgörülerinizin, kaynaklarınızın ve fikirlerinizin aktif projelerle uyumlu kalmasını sağlar.

Gerçek çalışma alanı verileriniz ClickUp Brain'in önerilerini beslediğinden, bu öneriler devam eden işleriniz ve takım dinamiklerinizle son derece alakalıdır; bu, harici araçlarda genellikle eksik olan bir özelliktir.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. Hemen, ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'i kullanarak proje konuşmalarınızı ClickUp çalışma alanı içindeki görevlerinizin hemen yanına getirin. İlgili takım üyelerini etiketleyin ve projeleri birbirine bağlayarak tartışmaları akıcı ve bağlam açısından zengin tutun

Google Çalışma Alanı, Slack ve Zoom gibi 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın

Projeler ve takım performansına ilişkin görsel bir genel bakış elde etmek için ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanın. Takım kapasitesini izlemek ve darboğazları önlemek için görev durum ve iş yükü yönetimi kartları ekleyin

Kurulum sürecini hızlandırmak için proje planları, toplantı notları ve iş akışları için önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarını kullanın. Takımınızın özel süreçlerine ve gereksinimlerine uyacak şekilde şablonları gerektiği gibi özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

💡Pro İpucu: Bildirim ayarlarınızı özelleştirerek yalnızca en önemli güncellemelere odaklanın, çalışma alanındaki gürültüyü azaltın ve genel verimliliği artırın.

2. Stackby (Özelleştirilebilir veritabanları ve API entegrasyonları için en iyisi)

stackby aracılığıyla

Stackby, statik verileri saklamaktan daha fazlasını yapan bir elektronik tablo ihtiyacınız olduğunda tavsiye ettiğim bir araçtır. Elektronik tablo fonksiyonlarını ilişkisel veritabanının gücüyle birleştirerek bilgileri verimli bir şekilde yapılandırır.

Stackby'nin özelleştirme seçenekleri, her projenin ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlayan tablolar oluşturmanıza olanak tanır ve gerçek zamanlı güncellemelere ihtiyaç duyan veri yoğun iş akışlarını yönetirken hayat kurtarıcı bir rol oynar.

Stackby'nin en iyi özellikleri

Sütunları ve satırları sürükleyip bırakarak veri düzeninizi kolaylıkla özelleştirin

Pazarlama, proje yönetimi ve satış izleme için sektörlere özel şablonlar arasından seçim yapın

API entegrasyonlarını kullanarak YouTube ve Google Analytics gibi platformlardan canlı verileri doğrudan alın

Stackby sınırlamaları

ClickUp veya Smartsheet ile karşılaştırıldığında sınırlı raporlama ve analiz yetenekleri

UI, büyük veri kümeleri için hantal gelebilir

Stackby fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 6 $/koltuk

Ekonomi: Aylık 10 $/koltuk

İş: Aylık 20 $/koltuk

Business Plus: Aylık 35 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Stackby puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Airtable yerine Stackby'yi tercih etmeniz için nedenler

Güçlü API entegrasyonlarına sahip özelleştirilebilir veritabanlarına ihtiyacınız var.

YouTube, Facebook Ads veya Google Analytics gibi hizmetlerden veri almak istiyorsunuz.

Hesap tabloları kullanarak iş akışları oluşturmak için kodsuz bir yaklaşımı tercih ediyorsunuz.

Güçlü otomasyon özelliklerine sahip, daha uygun fiyatlı bir Airtable alternatifi mi arıyorsunuz?

3. Google E-Tablolar (Hızlı ve tanıdık bir elektronik tablo yönetimi için en iyisi)

Ücretsiz bir Airtable alternatifi arıyorsanız, Google E-Tablolar ideal ve erişilebilir bir seçimdir. Güçlü paylaşım özellikleri ve kullanıcı dostu bir arayüz ile elektronik tablo benzeri işbirliğine dayalı veri yönetimine hızlı ve kolay erişim ihtiyacı olan işletmeler için bunu öneririm.

Beni en çok etkileyen özelliği, Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyonu. Google Dokümanlar, Slaytlar ve hatta Gmail'de verileri kolayca senkronize edebilirsiniz, bu da kolay paylaşım ve hızlı geri bildirim gerektiren iş akışları için mükemmel bir seçimdir.

Google E-Tablolar basit görünebilir, ancak kapsamlı özelleştirme veya kurulum gerektirmeyen hızlı projeler için inanılmaz derecede yararlı buluyorum.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Yorum yapma ve düzenleme yoluyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Google Çalışma Alanı Pazarı aracılığıyla kapsamlı üçüncü taraf eklentilerinden yararlanın

Güçlü formüller ve Google Apps Script kullanarak karmaşık hesaplamalar ve otomasyonlar oluşturun

Google E-Tablolar sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi için sınırlı özelleştirme

Yerleşik otomasyon veya veritabanı yönetim aracı yoktur

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (13.000+ yorum)

Airtable yerine Google E-Tablolar'ı tercih edebilirsiniz

Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde çalışan ücretsiz ve tanıdık bir araç mı arıyorsunuz?

Zor bir öğrenme süreci gerektirmeyen basit bir elektronik tablo fonksiyonuna ihtiyacınız var.

Google Drive'ı kullanarak kolay işbirliği ve paylaşımı tercih ediyorsunuz.

Minimum arayüz yüküyle formüllere ve veri işleme büyük ölçüde güveniyorsunuz.

👀 Biliyor muydunuz? Google E-Tablolar, metinleri doğrudan e-tablonuzda çevirmenize olanak tanıyan yerleşik bir 'GOOGLETRANSLATE' fonksiyonuna sahiptir. Metnin bulunduğu hücreyi ve kaynak ve hedef dilleri belirleyerek, belgenizden ayrılmadan hızlı ve kolay çeviriler yapabilirsiniz.

4. Coda (Etkileşimli belgeler ve takım işbirliği için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, belgeleri etkileşimli uygulamalara dönüştüren benzersiz bir platformdur. Metinleri, tabloları ve görsel öğeleri birleştirerek özelleştirilebilir bir çalışma alanı oluşturur ve Airtable'ın özel, kod gerektirmeyen uygulama oluşturma özelliklerine iyi bir alternatiftir.

Hesap tabloları ile proje yönetimi yazılımları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanan Coda, takımların herkesi aynı sayfada tutan düğmeler ve görev tabloları ile dinamik belgeler oluşturmasına olanak tanır.

Coda'nın en iyi özellikleri

Salesforce ve Jira gibi harici araçlarla iki yönlü senkronizasyonun avantajlarından yararlanarak projeleri yönetin

Toplantı notlarından proje takipçilerine kadar çok çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir aralıkta elektronik tablo şablonlarını keşfedin

Slack, Gmail ve Google Takvim gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayarak projelerde kusursuz bir işbirliği gerçekleştirin

Coda sınırlamaları

Modüler belgelere aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Airtable'a kıyasla sınırlı veri görselleştirme seçenekleri

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Belge oluşturucu başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Başlangıç fiyatı 36 $/ay belge oluşturucu başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Airtable yerine Coda'yı tercih etmenizin nedenleri

Verileri, belgeleri ve uygulamaları tek bir etkileşimli alanda birleştirmek istiyorsunuz.

Düğmeler, paketler ve gömülü otomasyonlar gibi esnek yapı bloklarını tercih ediyorsunuz.

Standart elektronik tabloları aşan gelişmiş mantık ve formüllere ihtiyacınız var.

Takımınız için mini uygulamalar gibi çalışan işbirliğine dayalı belgeler oluşturuyorsunuz.

5. Spreadsheet.com (Hesap tabloları ve veritabanı fonksiyonlarını birleştirme için en iyisi)

Ek bir veritabanı işlevselliği ile elektronik tablolara aşina olmak isteyenler için Spreadsheet.com, Airtable'a iyi bir alternatiftir.

Testlerim sırasında, tanıdık hücre ve satır biçimini korurken, Kanban ve Gantt görünümleri gibi veri türleri ve özel iş akışları eklemesini takdir ettim.

Spreadsheet.com, kullanım kolaylığı ve esnekliği dengeleyerek karmaşık veya büyük ölçekli projeler için inanılmaz derecede verimli hale getirir.

Spreadsheet.com'un en iyi özellikleri

Bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek için gelişmiş veri türleri tanımlayın

Zapier ile entegrasyonunu kullanarak binlerce başka uygulamaya bağlanın

Projelerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan otomatik tetikleyicilerle iş akışlarını özelleştirin

Spreadsheet.com sınırlamaları

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla sınırlı yerel entegrasyon seçenekleri

Büyük veri kümeleriyle daha yavaş performans

Spreadsheet.com fiyatlandırması

Standart Enterprise: Lisanslı kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Kâr amacı gütmeyen kurumsal: Lisanslı kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Spreadsheet.com puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Airtable yerine Spreadsheet.com'u tercih etmenizin nedenleri

Veritabanı tarzı özelliklere sahip Excel veya Google E-Tablolar'ın tanıdık arayüzünü istiyorsunuz.

Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi proje yönetimi araçları için yerel desteği tercih ediyorsunuz.

Gelişmiş izin kontrolü ve kayıt düzeyinde erişim gerekir.

Yapılandırılmış verileri yönetirken, elektronik tablo öncelikli bir arayüzü korumak istiyorsunuz.

6. Zapier Tabloları (Otomasyon odaklı iş akışları için en iyisi)

zapier Tabloları aracılığıyla

Otomasyon en önemli önceliğinizse Zapier Tables ideal bir seçimdir. Verileri tabloya manuel olarak girebilir veya Zapier iş akışlarını (Zaps) kullanarak otomatik olarak doldurabilirsiniz. Örneğin, bir form gönderiminden yeni girdiler eklemek veya bir tetikleyici etkinlik gerçekleştiğinde mevcut satırları güncellemek için bir Zap ayarlayabilirsiniz.

Zapier Tables, özellikle süreçleri otomatikleştirmek için zaten Zapier kullanıyorsanız, yapılandırılmış verilerin yönetimini ve kullanımını basitleştirir. Otomasyon iş akışlarıyla doğrudan entegre, basit bir veritabanı çözümü arayan işletmeler için idealdir.

Zapier Tablolarının en iyi özellikleri

Zapier ekosisteminde yerleşik olarak bulunan hızlı veri ile ilgili eylemlerden yararlanın

Görev yönetimini kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarını kullanın

6.000'den fazla uygulama ile doğrudan entegre edin

Zapier Tablolar sınırlamaları

Karmaşık proje yönetimi için uygun değildir

Gösterge panelleri ve raporlama gibi yerel proje izleme özellikleri yoktur

Zapier Tablolar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Gelişmiş: 100 $/ay

Zapier Tabloları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Airtable yerine Zapier Tablolarını tercih edebilirsiniz

Veritabanı iş akışlarınızın merkezinde otomasyonun olması gerekir.

Zapier kullanarak binlerce uygulama ile sorunsuz entegrasyon istiyorsunuz.

Otomatikleştirilmiş görevlerinizi destekleyen hafif, arka uç veritabanını tercih ediyorsunuz.

Dinamik, etkinlik odaklı güncellemeler gerektiren iç araçlar mı geliştiriyorsunuz?

7. Asana (Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, görsel iş akışları ve görev izleme özellikleri sunan tanınmış bir proje yönetimi aracıdır. Farklı iş akışlarına uyum sağlamak için liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli proje görünümleri ile sezgisel bir arayüz sunar. Yerel tablo görünümü olmasa da, liste görünümü görevlerinizi satır olarak gruplandırmanıza, sıralamanıza ve filtrelemenize ve görev ayrıntılarını yakalamak için sütun olarak özel alanlar eklemenize olanak tanır.

Asana'nın kullanımı kolay veritabanı şablonları ve bağımlılık izleme özelliği, proje yönetiminde yapı ve hesap verebilirlik gerektiren ancak benzersiz takım ihtiyaçlarına göre iş akışlarını özelleştirme esnekliğine ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Akıllı Projeler gibi yapay zeka destekli iş akışı özelliklerinden yararlanın

Basit görev yönetimi özellikleriyle Airtable'a kıyasla daha kolay öğrenme eğrisinden yararlanın

Sorunsuz proje yönetimi için yerleşik iletişim araçlarını kullanın

Asana sınırlamaları

Depolama kısıtlamaları çok zorlayıcı olabilir

Yeterli görev şablonu eksikliği

Özel tablo görünümü yok

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8,50 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 19,21 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Airtable yerine Asana'yı tercih edebilirsiniz

Sezgisel iş izleme özelliğine sahip, görev odaklı bir platform mu arıyorsunuz?

Sağlam proje zaman çizelgeleri ve iş yükü görünürlüğüne ihtiyacınız var.

Yapılandırılmış proje şablonlarını ve kullanıma hazır hedef izlemeyi tercih ediyorsunuz.

Veri tablolarını işlemekten çok takım görevlerini yönetmeye odaklanıyorsunuz.

8. Smartsheet (Veriye dayalı proje planlama için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Proje görevlerinin yanı sıra verileri de yönetmesi gereken işletmeler için ideal olan Smartsheet, gelişmiş gösterge panelleri oluşturabilir, giriş formları ayarlayabilir ve KPI'ları izleyebilir, bu da onu inşaat ve üretim gibi sektörlerde popüler hale getirir.

Tanıdık proje yönetimi elektronik tablo biçimini, veri odaklı planlama için gerekli olan Gantt grafikleri ve özelleştirilebilir kartlar gibi gelişmiş özelliklerle birleştirir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Bütçeleri ve zaman çizelgelerini izlemenin kritik öneme sahip olduğu uzun vadeli, karmaşık projeler için kullanın

Kullanım kolaylığı için tasarlanmış sektöre özel şablonlarla hızlıca başlayın

Airtable'dan daha sezgisel olan kural tabanlı otomasyon oluşturucudan yararlanın

Smartsheet sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli stil seçenekleri

Diğer araçlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 24 $/üye

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Airtable yerine Smartsheet'i tercih etmenizin nedenleri

Eğer bir elektronik tablo benzeri arayüzde kurumsal düzeyde proje yönetimi istiyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun.

Gelişmiş raporlama, gösterge panelleri ve veri görselleştirmeye ihtiyacınız var.

Portföy yönetimi ve bütçelemeye özel özellikleri tercih ediyorsunuz.

İnşaat, BT veya finans gibi karmaşık iş akışlarına sahip sektörlerde çalışıyorsunuz.

9. Monday. com (Özel iş akışları için en iyisi)

Monday. com, ClickUp'tan sonra test ettiğim en görsel olarak çekici proje yönetimi yazılımlarından biridir. Esnek pano düzeninin, özel iş akışları oluşturmanıza ve ilerlemeyi bir bakışta takip etmenize yardımcı olmasını seviyorum. Her pano, görevleri, projeleri veya iş akışlarını yönetmek için merkezi bir hub görevi görür. Panolar, görev durumu, son tarihler, atanan kişiler ve öncelikler gibi ayrıntıları ekleyebileceğiniz satırlardan (öğeler) ve sütunlardan (alanlar) oluşur.

Otomasyon ve entegrasyon yetenekleri, görevleri basitleştirerek takımdaki herkesin işlerini takip etmesini sağlıyor.

Monday.com'un en iyi özellikleri

İlerleme hakkında gerçek zamanlı güncellemeler için gelişmiş görev bağımlılıklarından ve izlemeden yararlanın

Herkesi aynı sayfada tutmak için uygulama içi mesajlaşma ve gerçek zamanlı takım iletişimi kullanın

Esneklik için Kanban, Gantt ve Takvim gibi farklı görünüm seçenekleri arasında geçiş yapın

Monday.com sınırlamaları

Airtable'a kıyasla sınırlı veri yönetimi özellikleri

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Airtable yerine Monday.com'u tercih edebilirsiniz

Kodlama yapmadan iş akışlarını görsel olarak oluşturmak ve özelleştirmek istiyorsunuz.

Departmanlar arasında ölçeklenebilir otomasyon ve entegrasyonlara ihtiyacınız var.

Pazarlama, İK ve operasyon takımları için önceden oluşturulmuş şablonları tercih ediyorsunuz.

Veritabanı görünümlerinden çok gösterge panellerine güvenen takımları yönetiyorsunuz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Monday. com, başlangıçta "Dapulse" olarak adlandırılmış ve İsrail'deki Wix. com'da bir iç araç olarak kullanıma sunulmuştu. Şirket, anlamını kimsenin kolayca tahmin edemeyeceği için kasıtlı olarak "Monday" adını seçti.

10. Trello (Basit görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, sadeliğe odaklanmış, son derece görsel bir proje yönetimi aracıdır. Kanban panoları ve kart sistemi ile proje görevlerini izlemek için hafif, kullanımı kolay bir araca ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

Her pano, bir iş akışındaki aşamalara göre ilgili görevleri gruplamak için sütun görevi gören listeler içerir (ör. Yapılacaklar, Devam Ediyor, Tamamlandı). Kartlar, listelerdeki görevler veya öğelerdir. Kartları takım üyelerine atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, etiketler ve kontrol listeleri ekleyebilir veya dosya ekleyebilirsiniz.

Trello'nun sürükle ve bırak fonksiyonu, iş ilerledikçe kartları listeler arasında kolayca taşıyabilmenizi sağlar.

Kişisel organizasyon veya daha küçük proje dönüm noktaları için de yararlı buldum. Görsel pano yapısı her şeyi kolayca anlaşılır hale getirir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kolay proje yönetimi için sürükle ve bırak panolarını kullanarak görevleri görsel olarak düzenleyin

Power-Ups ile işlevselliği artırın, takvim görünümleri ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi özellikler ekleyin

Dosya ekleyerek, yorum ekleyerek ve kartlarda takım üyelerini etiketleyerek etkili bir şekilde işbirliği yapın

Kartları taşıma veya hatırlatıcılar gönderme gibi eylemleri gerçekleştirebilen Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler'ı kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Sınırlı arka plan özelleştirmeleri

Birden fazla proje olduğunda, gezinme karmaşık hale gelebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 17,5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Airtable yerine Trello'yu tercih edebilirsiniz

Görevleri ve projeleri izlemek için basit bir Kanban tarzı panoya ihtiyacınız var.

Hafif iş akışlarına odaklanan takımlar için minimum kurulum istiyorsunuz.

Karmaşık veri tabloları yerine sürükle ve bırak görev yönetimini tercih ediyorsunuz.

İhtiyaç duyduğunuzda işlevselliği artırmak için Power-Ups arıyorsunuz.

11. Basecamp (Takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, projeler ve görevler için merkezi bir hub'a öncelik veren işletmeler için ideal bir seçimdir. Arayüzü basit ve kullanıcı dostudur ve kullanıcıları çok fazla özellik ile boğmaz. Her proje, görevleri, dosyaları, tartışmaları ve programları yönetebileceğiniz kendi özel alanına sahiptir. Bu, bir projeyle ilgili her şeyin merkezi ve kolay bulunabilir olmasını sağlar.

En sevdiğim özellikler, takımların sürekli toplantılar yapmadan uyumlu çalışmasına yardımcı olan mesaj panoları ve otomatik check-in'ler.

Basecamp, basit bir araçtır, ancak işlere yönelik basitleştirilmiş, asenkron yaklaşımı, gürültüyü kesip esaslara odaklanmak zorunda olan takımlar için ferahlatıcıdır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Mesaj panoları, yapılacaklar listeleri ve dosya paylaşımı ile takım iletişimi merkezileştirin

Basit, kullanımı kolay yönetim araçlarıyla görevleri ve son teslim tarihlerini izleyin

Takımın ilerlemesi hakkında hızlı güncellemeler için otomatik kontrol bilgileri alın

Basecamp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ön tanımlı ekranı çekici bulmayabilir ve değiştirmenin zor olduğunu düşünebilir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Basecamp artı: Aylık 15 $/kullanıcı

Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 349 $/kullanıcı

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Airtable yerine Basecamp'ı tercih edebilirsiniz

Takımlar ve müşteriler için hepsi bir arada bir iletişim merkezi mi istiyorsunuz?

Gelişmiş özelliklerin karmaşası olmadan basitlik ve yapıya ihtiyacınız var.

Mesaj panoları, yapılacaklar listesi ve belgeler gibi yerleşik araçları tek bir yerde kullanmayı tercih ediyorsunuz.

Verilerden çok insanlara ve tartışmalara dayalı projeleri yönetiyorsunuz.

En iyi Airtable alternatifi, sizin için en iyisi olan alternatiftir! (Ancak ClickUp en yakın alternatifidir)

En iyi Airtable alternatifini seçerken, en önemli faktör sizin ve takımınız için en uygun olanıdır. İhtiyaçlarınız benzersizdir ve doğru araç, iş akışınıza zahmetsizce uyan araçtır.

Ancak, tüm gereksinimlerinizi karşılayan bir çözüm arıyorsanız, ClickUp özel görünümler, güçlü veritabanları ve görev ilişkileri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunarak ihtiyacınız olan her şeyi en iyi şekilde karşılar.

Ancak ClickUp'ı gerçekten farklı kılan şey, uyarlanabilirliğidir. İster büyük takım projeleri için yapılandırılmış bir alana, ister kişisel çabalarımı yönetmek için özelleştirilebilir özelliklere sahip basit bir kurulum ihtiyacım olsun, ClickUp ihtiyaçlarıma göre uyum sağlar.

Eğer elektronik tabloların ötesine geçen ve eksiksiz bir proje yönetimi ekosistemi sunan bir Airtable alternatifi arıyorsanız, ClickUp'ı bugün deneyin.