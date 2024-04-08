Airtable ve Google E-Tablolar: Nihai E-Tablo Karşılaştırması

İhtiyacınız olan verileri bulmakta zorlanmak, verimliliği ciddi şekilde düşürebilir. Samanlıkta iğne aramak gibidir. Verileriniz dağınık, düzensiz ve yönetilemez durumda olduğunda, hayal kırıklığı seviyesi birkaç kat artar.

Verimli veri yönetimi dünyasında, elektronik tablolar, bilgilerinizi düzenli tutmak için sütunlar, satırlar ve alanlar içeren yapılandırılmış bir sığınak sunan, tanınmayan kahramanlardır. 🧹

İki veri yönetimi şampiyonu var: Airtable ve Google E-Tablolar. Bu araçlar, ekstra çaba göstererek veri girişi ve görev otomasyonu, paylaşımı kolaylaştırma ve ortak düzenlemeyi kolaylaştırma konusunda ünlüdür. Ancak, görünürdeki benzerliklerine aldanmayın; her ikisinin de kendine özgü güçlü yönleri ve özellikleri vardır.

Nihai karşılaşmada hangi yazılım galip gelecek? Airtable mı, Google E-Tablolar mı? Öne çıkan özelliklerini inceleyelim, artılarını ve eksilerini tartalım ve iyi bir ölçü için bir joker araç ekleyelim!

Airtable nedir?

Airtable, bir elektronik tablo ve bir veritabanının dinamik bir birleşimidir ve her iki dünyanın en iyi özelliklerini tek bir kullanıcı dostu arayüzde sunar. Verilerinizi verimliliği en üst düzeye çıkaracak, süreçleri kolaylaştıracak ve özel gereksinimlerinize göre çözümler sunacak şekilde yönetmenizi sağlar. ✨

Bu benzersiz platform, Airtable kullanıcılarının veri noktaları arasında karmaşık ilişkileri zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir görünümleri, gelişmiş filtreleme ve işbirliği araçları, proje yönetimi ve envanter izleme için mükemmeldir.

Airtable, çeşitli alan türleri, kullanıma hazır elektronik tablo şablonları içeren bir kitaplık ve popüler araçlarla entegrasyonlar gibi çözümlerle bir adım önde.

Veri depolama olanakları neredeyse sınırsızdır. Kayıtlar içinde herhangi bir veriyi depolayın, tablolar arasında çapraz referanslar oluşturun, bilgilerinizin sunum şeklini kişiselleştirin ve hatta verimli veri yönetimi için otomasyon uygulayın.

Platform aynı zamanda takvim ve Kanban panosu olarak da kullanılabilir, bu da onu işlerinizi halletmek için hepsi bir arada bir çözüm haline getirir.

Airtable özellikleri

Airtable'ı sayısız şirket için vazgeçilmez bir araç haline getiren nedir? Öne çıkan özelliklerini keşfederek cevabı bulalım. 🕵

1. Veri paylaşımı ve entegrasyonlar

Airtable, sorunsuz dosya ve veri paylaşımında mükemmeldir ve bu kullanışlı özellik ücretsiz sürümünde bile mevcuttur!

Airtable'ın iOS ve Android için masaüstü ve mobil uygulamalarıyla, dosyalarınıza neredeyse her yerden erişebilirsiniz. Dosya depolama sınırları da oldukça cömert. 🗃️

Hesap tablosu verilerinizi paylaşmak söz konusu olduğunda, Airtable birden fazla seçenek sunar. Şunları yapabilirsiniz:

Çeşitli görüntüleme izinlerine sahip paylaşılabilir bağlantılar oluşturun Airtable tabanınızı web sitenize yerleştirin Uygulamanızı özelleştirmek için tabanınızın Airtable API anahtarını kullanın

Blocks aracılığıyla üçüncü taraf uygulama eklentilerini entegre ederek mevcut iş akışlarınızı Airtable veritabanı aracına taşıyın. Airtable'ı 1.000'den fazla web sitesi ve uygulamayla sorunsuz bir şekilde bağlamak için Workato, Zapier, Automate. io veya Integromat'a başvurabilirsiniz.

2. Birden fazla görev görünümü

Airtable, sekiz proje görünümü sunarak verilerinizin sunum şeklini hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır.

İşinizin net ve kapsamlı bir özetini görmek için Liste görünümü ile başlayın. Büyük resmi ve en ince ayrıntıları tek bir yerde görmek, takımınızın verimliliğini artırmak gibidir.

İşinizin farklı parçalarının birbirine nasıl uyduğunu görmek mi istiyorsunuz? Zaman çizelgesi görünümü, kaynakları, etkinlikleri ve projeleri izlemek için özelleştirilebilir bir yardımcıdır.

Airtable ayrıca Kanban Görünümü'ne sahiptir, böylece ilerlemeyi, paydaşları ve diğer önemli çıktıları kullanıcı dostu, özelleştirilebilir bir arayüzde kolayca izleyebilirsiniz. Bu görünüm, görevlerinizi kartlar halinde görüntüler ve basit bir sürükle ve bırak işlemiyle yönetmenizi sağlar. 🖱️

Süreçleri takip etmek ve son teslim tarihlerini kaçırmamak için Gantt Görünümü'nü kullanın. Bu görünüm, etkinlikleri, görev bağımlılıklarını ve dönüm noktalarını haritalandırarak çok adımlı projelerin yönetimini basitleştirir.

3. Uygulama oluşturma

Airtable, mevcut verilerinize dayalı kodsuz özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. İster yerel platformu kullanarak sıfırdan oluşturmak ister kullanışlı uygulama şablonlarını kullanmak isteyin, seçim sizin.

Arayüz Tasarımcısı ile kusursuz uygulamalar oluşturmak çok kolay. Teknik bilgiye sahip olup olmadığınıza bakılmaksızın herkes tarafından kullanılabilir. Sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak şirketinizin ihtiyaçlarına uygun özel arayüzler kolayca oluşturabilir ve gereksinimler değiştikçe arayüzü saniyeler içinde güncelleyebilirsiniz. 🎨

Airtable'ın proje izleme, etkinlik planlama veya yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi gibi kullanım durumlarına göre hazırlanmış önceden oluşturulmuş şablonları ile özel iş akışlarını zahmetsizce kurun. Şablon kitaplığı, pazarlama ve İK'dan kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve gayrimenkul sektörüne kadar geniş bir kategori aralığını kapsar.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

İş : Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google E-Tablolar nedir?

Google E-Tablolar, geleneksel elektronik tablo stilini benimser. Microsoft Excel'in çevrimiçi kuzeni olarak düşünün; gösterişli bir görünüme sahip olmayabilir, ancak kullanımı basittir. Tanıdık satır/sütun/hücre düzenine sadık kalır, bu da onu veri toplama ve temel hesaplamalar gibi temel görevler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Bu platform, birden fazla kullanıcı ve işbirliği içinde çalışan takımlar söz konusu olduğunda mükemmeldir. Birden fazla kişinin aynı elektronik tabloda aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her değişiklik otomatik olarak kaydedilir, düzenlemeleri anında görebilirsiniz.

Google E-Tablolar, verilerinizi daha kolay analiz etmenizi sağlar ve sayıları daha verimli bir şekilde işleyebilmenize yardımcı olan Otomatik doldurma ve formül önerileri gibi özellikleriyle hata olasılığını azaltır. ⚡

Ayrıca Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece E-Tablolar içinde Google Formlar'dan gelen verileri kolayca analiz edebilir veya E-Tablolar grafiklerini Google Slaytlar ve Dokümanlar'a ekleyebilirsiniz.

Google E-Tablolar ile Excel'i karşılaştırın!

Google E-Tablolar özellikleri

Google E-Tablolar'ın kullanıcılar arasında bu kadar popüler olmasının nedenini merak mı ediyorsunuz? En öne çıkan özelliklerini yakından inceleyeceğimiz yazımıza katılın. 👀

1. Keşfedin

Keşfet özelliği, makine öğreniminin gücünü kullanarak Gantt grafikleri ve tabloları kolayca oluşturur ve verilerinizle ilgili sorularınıza yanıtlar sağlar. Ayrıca, seçtiğiniz verileri otomatik olarak güncellemenizi sağlar.

Aylık satış rakamlarınızı izlediğinizi ve elektronik tablonuzun verilerle dolu olduğunu hayal edin. Keşfet özelliği ile "Ürün A, ürün B veya ürün C'nin toplam geliri nedir?" gibi sorular sorabilir ve hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz. Böylece verileriniz eyleme geçirilebilir içgörülere dönüşür.

Kenar çubuğunda, sorularınızı yazabileceğiniz bir metin kutusu bulacaksınız ve bu kutu size cevapları verecektir. Keşfet panelinde aşağı doğru kaydırdıkça, verilerinizle ilgili önerilen grafiklerin bir listesini göreceksiniz. Pivot tablo, pasta grafik veya çubuk grafik ihtiyacınız olursa, gereksinimlerinize uygun olanı seçebilirsiniz. 📊

2. Çevrimiçi ve çevrimdışı düzenleme

Eski usul belgeleri birden fazla kişiye e-posta ile gönderip almaktansa, Google E-Tablolar birçok kullanıcının aynı anda tek bir belgeyi açıp düzenlemesine olanak tanır. Herkes diğerlerinin yaptığı değişiklikleri görebilir ve tüm değişiklikler otomatik olarak Google sunucularına kaydedilir.

Google E-Tablolar ayrıca, işbirliği yapanların düzenlemeleri tartışmasına ve belirli değişiklikler hakkında gerçek zamanlı olarak görüş bildirmesine olanak tanıyan kullanışlı bir kenar çubuğu sohbet özelliği sunar. Gözden geçirmek veya geri almak istediğiniz düzenlemeler varsa, Revizyon Geçmişi özelliği işinizi halleder.

Platform, masaüstünde veya mobil uygulamada olsanız bile çevrimdışı düzenlemeyi destekler. Tek ihtiyacınız olan, masaüstü için Google Dokümanlar Çevrimdışı Chrome uzantısı veya Google E-Tablolar mobil uygulamasıdır. 👌

3. Otomatik doldurma

Google E-Tablolar, Otomatik Doldurma özelliğini sunarak veri girişi sürecini basitleştirir. Bu özellik, bir kalıba uyan verileri otomatik olarak girmenize veya daha önce girdiğiniz değerleri referans noktası olarak kullanmanıza olanak tanır. 👨🏻‍💻

Haftanın günlerinin bir listesi olduğunu varsayalım: Monday, Tuesday, Wednesday vb. Her günü manuel olarak yazmak yerine otomatik doldurma özelliğini kullanabilirsiniz. İşte nasıl:

Haftanın ilk iki gününü elektronik tablonuza girin Bu iki hücreyi seçin ve imleci sağ alt köşeye getirdiğinizde, simgenin siyah artı işaretine (+) dönüşmesini bekleyin Bunu gördüğünüzde, hücreleri tıklayıp aşağı veya yana sürükleyerek haftanın günleri için aralığı belirleyin Fare düğmesini bıraktığınızda, Google E-Tablolar, desen tanıma özelliği sayesinde bitişik hücreleri otomatik olarak doldurur

Otomatik doldurma, sayılar ve diğer metin girdileri için de mükemmel bir şekilde çalışır. Numaralı listeler, aylar ve hatta hesaplamalar için kullanabilirsiniz.

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Airtable ve Google E-Tablolar: Özellik Karşılaştırması

Google E-Tablolar ve Airtable, bireylerin ve takımların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış kullanışlı e-tablo araçlarıdır. Otomasyon ve bulut tabanlı veri depolama gibi ortak özelliklere sahip olsalar da, her birinin kendine özgü güçlü yanları vardır. Airtable dinamik bir veritabanı olmaya yönelirken, Google E-Tablolar bir e-tablo kadar basit kalır.

Şimdi, ortak özelliklerine dalalım ve hangisinin tacı hak ettiğini görelim. 👑

1. Veritabanları ve elektronik tablolar

Google E-Tablolar, çevrimiçi olarak elektronik tablolar oluşturmak, düzenlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için mükemmel bir elektronik tablo yazılımıdır. Veri girişi, formüller ve hücre biçimlendirme gibi temel özelliklerden, analizi basitleştiren grafikler ve çizelgeler gibi veri görselleştirme araçlarına kadar veri yönetimi için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

Ring'in diğer tarafında ise, elektronik tablo ve veritabanı özelliklerini bir araya getiren Airtable var. Envanter izleme, etkinlik planlama ve proje yönetimi gibi çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılar. Onu diğerlerinden ayıran özelliği, büyük hacimli verileri işleme ve Takvim, Kanban ve Izgara görüntüleri gibi görünümler sunma yeteneğidir. Ayrıca, karmaşık veri ilişkileri için ilişkisel veritabanları oluşturabilirsiniz. 🔗

Bu karşılaştırmada beraberlik var. Airtable, bir elektronik tablo veritabanı melezi olarak harika, Google E-Tablolar ise geleneksel elektronik tablo yönetimi konusunda galip geliyor.

2. Görev ve proje yönetimi

Airtable, görev ve proje yönetiminde ağır siklet şampiyonu. Sağlam yeteneklerle donatılmış olan uygulama, proje planlamadan ilerleme izleme ve takım iletişimi gibi görevler için bir şablon galerisi sunuyor. Dahası, çeşitli bakış açıları sunarak görevleri izlemeyi ve ilerlemeyi takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor.

Diğer tarafta ise, öncelikle büyük veri kümelerini işlemek için tasarlanmış olan Google E-Tablolar var, ancak bazı özelleştirmelerle iyi bir proje yönetimi e-tablosu olarak da kullanılabilir. Bir proje oluşturabilir, görevler, durumlar, atanan kişiler ve son teslim tarihleri için sütunlar ayarlayabilir ve durumu kolayca değiştirmek için açılır menüler ekleyebilirsiniz. ✅

Yine de, bu turda Airtable, daha gelişmiş görev ve proje yönetimi özellikleri sayesinde galip çıkıyor.

3. İşbirliği özellikleri

Airtable ve Google E-Tablolar, işbirliğine dayalı ekip çalışması söz konusu olduğunda her ikisi de harika.

Google E-Tablolar, konuşmayı devam ettirmede mükemmeldir. Aynı sayfada birlikte çalışırken yorum ekleyebilir, yanıtlayabilir, düzenleyebilir, sorunları çözebilir ve işbirliği yaptığınız kişilerle sohbet edebilirsiniz. Yerleşik revizyon geçmişinde her değişikliği izler ve önceki sürümleri yeniden görüntüleme özgürlüğü sunar. Ekstra kolaylık için kenar çubuğunda bir sohbet penceresi bulunur. 💬

Airtable'da da benzer bir işbirliği ortamı vardır. Yorumlar bırakabilir, dosya ekleyebilir ve hatta yorumlarda diğer kişilere bahsederek iletişim kanallarını açık tutabilirsiniz. Ayrıca, kullanışlı Revizyon Geçmişi özelliği, bir kayda yapılan her değişikliği izlemenizi sağlar. Verilere kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için izinler ayarlayın.

Her iki araç da gerçek zamanlı düzenleme, yorum ekleme ve revizyon geçmişi gibi ortak işbirliği özelliklerine sahip olsa da, Airtable işbirliği konusunda biraz daha güçlü olduğu için bu turu kazanıyor. Bahsetme ve ek dosya gibi ekstra avantajlar sunarak ekip çalışmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor.

Reddit'te Airtable ve Google E-Tablolar

Airtable ve Google E-Tablolar arasındaki karşılaşmada, hevesli elektronik tablo kullanıcılarının ne düşündüğünü öğrenmek için Reddit 'e başvurduk. Her iki platformun da iyi performans gösterdiği konusunda fikir birliği var, ancak her ikisinin de farklı birincil rolleri var: Google E-Tablolar klasik bir elektronik tablo, Airtable ise dinamik bir veritabanı.

Bir kullanıcı Airtable'ı tercih etme nedenini şöyle açıkladı:

"Airtable, son derece yapılandırılmış verileri düzenlemek, depolamak ve sıralamak için daha güçlü bir yoldur. Elbette, ilişkisel veritabanı olarak fonksiyon görme yeteneği de buna dahildir. Ancak bu olmasa bile, görünüm, grup ve filtrelerin kullanımı Google E-Tablolar veya diğer rakip ürünlerde bulabileceğinizden çok daha hızlı, temiz ve sezgiseldir. "

Bir başkası Google E-Tablolar'a destek gösterdi:

"Airtable, normal bir elektronik tablo aracının yerini almaz, hücreleri renk kodlarıyla işaretleyemez veya belirli bölümleri kolayca kalınlaştıramazsınız. Formüller karmaşıktır ve Zoho E-Tablolar veya Google E-Tablolar gibi elektronik tablolardaki kadar kolay değildir. Ayrıca, verileri bir alt sayfaya kolayca sıkıştıramaz veya her pano görünüm türünün tanımlanmış kapsamı dışında düzenleyemezsiniz. "

ClickUp ile tanışın: Airtable ve Google E-Tablolar'a en iyi alternatif

Google E-Tablolar ve Airtable arasında seçim yaparken, en önemli şey doğru dengeyi bulmaktır. Google E-Tablolar, kullanıcı dostu e-tablo özellikleriyle basitlik sunar. Öte yandan, Airtable çok yönlü bir veritabanı rolünü üstlenerek kolay veri paylaşımı ve çoklu görev görünümleri sunar.

Peki ya ikisinden birini seçmek istemiyorsanız? ClickUp, çok yönlü bir veritabanı ve güçlü bir elektronik tablo olarak her iki işlevi de yerine getiren hepsi bir arada bir çözümdür. Verilerinizi depolamak için merkezi bir hub mu arıyorsunuz, yoksa ayrıntılı tablolara derinlemesine dalmak mı istiyorsunuz? ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi sunar!

ClickUp ile işlerinizi düzenleyin, projeleri yönetin ve yinelenen görevleri otomatikleştirin

Bu kullanıcı dostu platform, otomasyonlar ve hassas görev izleme ile veri organizasyonunu basitleştirir. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliğini destekler ve kullanışlı bir AI asistanı ile birlikte gelir!

ClickUp'ı Airtable ve Google E-Tablolar'a en iyi alternatif olarak konumlandıran, kullanıcıların en sevdiği bazı özellikleri keşfedelim.

1. ClickUp ile veri yönetiminde ustalaşın Tablo görünümü

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp Tablo görünümü ile veri yönetimi uzmanı olun — en iyi elektronik tablolar ve dinamik görsel veritabanları parmaklarınızın ucunda. Envanter yönetimi, müşteri verilerinin izlenmesi veya ayrıntılı bir yapılacaklar listesinin yönetimi gibi işlerde bu özellik size destek olur! 💪

İşlerinizi sorunsuz bir şekilde düzenli tutmak için görevler, belgeler ve bağımlılıklar arasında bağlantılar kurun. Hızlı değişiklikler mi yapmanız gerekiyor? Görevleri toplu olarak düzenleyin, tablo verilerini dışa aktarın veya dış ortaklarla güvenli işbirliği için paylaşılabilir bağlantılar oluşturun.

Görev ilerlemesi, öncelikler, ürün değerlendirmeleri veya ek dosyalar gibi gerekli tüm bilgileri kaydetmek için Özel Alanlar oluşturun.

Takım görevlerini veya kişisel projeleri yönetirken, çeşitli filtreleme ve gruplama seçenekleri ile kendinizi bir profesyonel gibi hissedeceksiniz. İzlemeyi kolaylaştırmak için sütunları gizleyerek veya sabitleyerek görünümü ince ayarlayın. Ve en üst düzeyde esneklik için, sürükle ve bırak sütunlarını kullanarak mükemmel görünümü oluşturun.

2. ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı takım düzenlemeyi teşvik edin

ClickUp Belgeler ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve verilerinizi tek bir konumda güvenle saklayın

ClickUp Belgeleri ile görevleri zahmetsizce yönetin, düzenli kalın ve işbirliğini teşvik edin — platformun benzersiz belge yönetimi özelliği.

Belgeler, görev ve projeye özel belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve takımınızla ve paydaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır.

Takım üyelerinin görevlerle ilgili belgeleri düzenlemesine ve nerede olurlarsa olsunlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşın, takım üyelerine eylem öğeleri atayın ve metinleri izlenebilir görevlere dönüştürerek işlerin düzenli olmasını sağlayın. Ayrıca, belgeyi terk etmeden proje durumlarını değiştirmek ve görevler atamak için bileşenler ekleyebilirsiniz. 🎯

Bir belgeyi tamamladıktan sonra, onu bir göreve sorunsuz bir şekilde bağlayarak organizasyonu güçlendirebilir ve iş akışlarınızı merkezileştirebilirsiniz. ClickUp Belgelerindeki her öğe özelleştirilebilir, böylece belgelerinizi görevlerinize, projelerinize ve genel takım dinamiklerinize uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

3. ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevlerde zaman kazanın

Zaman alan görevlere veda edin ve ClickUp Otomasyonları ile gerçekten önemli olan işlere odaklanın. 100'den fazla otomasyon seçeneği arasından seçim yapabilir, iş akışlarını kolayca düzenleyebilir, rutin görevleri halledebilir ve proje devrelerini sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş Otomasyonlardan yararlanın veya ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Ayrıca, ter dökmeden yeni görevler oluşturabilir ve takımınız genelinde net SOP'lar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca görevleri otomatik olarak atayabilir, yorumlar ekleyebilir ve durumları değiştirebilirsiniz. Durum değişiklikleri olduğunda atanan kişileri ve öncelikleri otomatik olarak ayarlayarak veya etiketler ve şablonlar uygulayarak işlerinizi devam ettirin. 🤩

Bunun da ötesinde, ClickUp Otomasyonları Google E-Tablolar ve Airtable gibi harici uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm görevlerinizi ve işlemlerinizi tek bir paylaşımlı çalışma alanına taşır.

ClickUp: Akıcı İş Akışları için Tek Noktadan Çözüm

Bir e-tablo platformu seçerken en iyiden daha azıyla yetinmemelisiniz ve ClickUp, Google E-Tablolar ve Airtable'a en pratik alternatiftir. Kullanıcı dostu bir tasarımda birinci sınıf özellikleri basitleştirerek oyunun kurallarını değiştirdi.

1.000'den fazla entegrasyon, 15'ten fazla proje görünümü ve çok sayıda önceden tasarlanmış şablona sahip ClickUp, veri depolama ve yönetimini yepyeni bir düzeye taşıyor. 📈

Başlamaya hazır mısınız? ClickUp ücretsiz planına kaydolun ve sonsuz olanaklarını keşfetmeye başlayın!