2025'in En İyi 10 Google E-Tablolar Alternatifi ve Rakibi

Google E-Tablolar'ı da içeren Google Çalışma Alanı, büyük ofis paketi teknolojileri için küresel pazar payının %44'ünden fazlasını elinde bulundurmaktadır. Bu önemli bir pay olsa da, kullanıcıların yarısından fazlasının başka araçları tercih ettiği anlamına gelmektedir.

Google E-Tablolar şüphesiz bir klasiktir. Ama dürüst olmak gerekirse, hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırabilecek çok sayıda araç var.

Düşünün: daha iyi görsel grafiklere sahip bir şeye ihtiyacınız var. Ya da hantal işbirliğinden bıktınız. İşte Google E-Tablolar alternatifleri bu noktada yardımcı olabilir.

Önemli bir formülü yanlışlıkla silmeyen kim yoktur ki? Ya da basit bir grafiği düzgün hale getirmek için saatler harcamayan? Takımınızla uyumlu çalışan ve verileri eğlenceli hale getiren daha iyi ve sezgisel araçları hak ediyorsunuz.

En iyi seçeneklerden birkaçını inceleyelim, neyi iyi yaptıklarını ve kimler için mükemmel olduklarını tartışalım. Size en uygun olanı bulalım.

Neden Google E-Tablolar Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Google E-Tablolar'a alternatif bir ürün düşünmeniz için bazı nedenler:

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri: Google E-Tablolar, özel kelime işlemcilere göre daha az metin biçimlendirme özelliği sunar, bu da gelişmiş biçimlendirmeyi zorlaştırır

İşbirliği zorlukları: Google E-Tablolar işbirliğini desteklese de, takım bazlı işler için özel olarak tasarlanmış araçlar kadar sorunsuz veya işlevsel olmayabilir

Otomasyon sınırlamaları: Kapsamlı otomasyon genellikle ek komut dosyaları veya üçüncü taraf araçlar gerektirir, bu da Google E-Tablolar'ı otomasyon ağırlıklı iş akışları için daha az kullanışlı hale getirir

Büyük veri kümelerinde performans sorunları: Google E-Tablolar, büyük veri kümelerini işlerken önemli ölçüde yavaşlayabilir, ancak bazı alternatifler daha iyi performans için optimize edilmiştir

Entegrasyon kısıtlamaları: Birçok alternatif, diğer yazılım ve hizmetlerle daha iyi entegrasyon Birçok alternatif, diğer yazılım ve hizmetlerle daha iyi entegrasyon sağlayarak Google E-Tablolar'ın sunduğunun ötesinde bir ş Akışı verimliliği sunar

Gelişmiş özelliklerin olmaması: Bazı alternatifler, Google E-Tablolar'da bulunmayan yapay zeka destekli araçlar, özel fonksiyonlar ve gelişmiş veri görselleştirme özellikleri içerir

Google E-Tablolar Alternatiflerine Genel Bakış

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada proje ve veri yönetimi Özel gösterge panelleri, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Microsoft Excel Gelişmiş veri analizi ve büyük veri kümeleri Güçlü formüller, pivot tablolar ve VBA otomasyonu Sınırlı ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Airtable Veritabanı tarzı elektronik tablolar ve işbirliği Özel görünümler, ilişkisel veritabanları ve otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Smartsheet Proje ve iş akışı otomasyonu Gantt grafikleri, görev izleme ve kurumsal entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Zoho Sheet Bulut tabanlı işbirliği ve iş kullanımı AI destekli veri içgörüleri, Zoho entegrasyonu Ücretsiz Coda Belgeleri, e-tabloları ve uygulamaları birleştirin Etkileşimli tablolar, kod gerektirmeyen otomasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Quip Takım işbirliği ve belge entegrasyonları E-tablolar içinde sohbet edin, Salesforce entegrasyonu Yalnızca ücretli planlar mevcuttur LibreOffice Calc Ücretsiz ve açık kaynaklı elektronik tablo yazılımı Çevrimdışı erişim, kapsamlı formül desteği Ücretsiz Sayılar (Apple) Mac kullanıcıları ve görsel elektronik tablolar Güzel şablonlar, sorunsuz Apple ekosistemi Ücretsiz Apache OpenOffice Calc Temel ücretsiz elektronik tablo ihtiyaçları Açık kaynaklı, basit arayüz Yalnızca ücretli planlar mevcuttur

Kullanabileceğiniz En İyi Google E-Tablolar Alternatifleri

İşte Google E-Tablolar'a alternatif olarak kullanılabilecek bazı araçlar:

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve veri yönetimi için en iyisi)

Sadece veri depolamaktan daha fazlasını yapacak bir elektronik tablo tarzı araca ihtiyacınız varsa, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulamadır. Proje yönetimi, belgeler, takım iletişimi ve bir elektronik tablo çözümünü bir araya getirerek görev yönetimi ve veri düzenlemeyi mümkün kılar.

Excel verilerini ClickUp Brain'e aktarın, sonuçları sizin için hızlıca özetlesin

ClickUp Brain ile durumları güncelleme, alt görevler oluşturma ve ilerleme raporları oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, Google E-Tablolar gibi geleneksel elektronik tablolarda sıklıkla gereken manuel çabayı ortadan kaldırır.

Doğal dil işlemeyi kullanarak, kullanıcılar otomasyon talimatlarını doğrudan yazabilir ve iş akışı kurulumunu basitleştirebilir. ClickUp Brain, görev verilerine dayalı anlık güncellemeler ve özetler sağlayarak gerçek zamanlı proje senkronizasyonu sağlar.

ClickUp Tablo Görünümü ile elektronik tabloları kolayca özelleştirin

ClickUp Tablo Görünümü, verileri etkili bir şekilde görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan, tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz sunar. Geleneksel elektronik tablolardan farklı olarak, bu tablolar daha geniş proje yönetimi ekosistemine entegre edilmiştir ve görevler ile veri alanları arasında sorunsuz bağlantılar sağlar.

Platform genelinde gerçek zamanlı güncellemeleri sürdürürken, belirli ihtiyaçlara göre bilgileri görsel olarak filtreleyebilir, sıralayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp E-Tablo Şablonu ile önemli verileri tek bir yerde toplayın ve görselleştirin

ClickUp E-Tablo Şablonu, geleneksel e-tabloların sınırlamaları olmadan görevleri, bütçeleri, iş akışlarını veya herhangi bir proje verisini izlemek için önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir bir tablo sunar. Düzenli bir çalışma alanında organize olmanıza, otomasyon yapmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev durumlarını güncelleme, Özel Alan değerlerine göre uyarıları tetikleme veya görev koşulları değiştiğinde zaman takibini başlatma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Verileri görselleştirin, proje ilerlemesini takip edin ve gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Proje yönetimi özelliklerini gösterge panelleri ve raporlama araçlarıyla birleştirerek kapsamlı bir genel bakış elde edin

Proje verilerinden doğrudan grafikler, haritalar ve diğer görselleştirmeler oluşturun, hem dahili ClickUp alanlarından hem de Google Dokümanlar veya e-tablolar gibi harici biçimlerden verileri alın

Hesap sayfalarınızı belgelere bağlayarak tüm verilerinizi, notlarınızı ve proje ayrıntılarınızı tek bir yerde saklayın

ClickUp'ı Google Drive, Slack ve Zapier gibi diğer araçlarla bağlayın

Daha iyi ekip çalışması için yorum yapın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve verileri gerçek zamanlı olarak güncelleyin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

AVIXA'da Dijital Ürün Operasyonları Müdürü Leon Prather II, CTS'nin yorumları şöyle:

Artık işleri izlemek için tek bir araç kullanıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık iki veya üç araç ve Excel sayfası arasında gidip gelmenize gerek yok.

Artık işleri izlemek için tek bir araç kullanıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık iki veya üç araç ve Excel sayfası arasında gidip gelmenize gerek yok.

2. Microsoft Excel (Gelişmiş veri analizi ve büyük veri kümeleri için en iyisi)

microsoft Excel aracılığıyla

Microsoft Excel, güçlü, güvenilir ve özelliklerle dolu orijinal elektronik tablo uygulamasıdır. Sayıları hesaplamak, raporlar oluşturmak veya karmaşık verileri yönetmek için onlarca yıldır en çok kullanılan araçtır. Doğal olarak, Google E-Tablolar için popüler bir alternatiftir.

Microsoft Excel'in en iyi özellikleri

Güçlü formüller ve fonksiyonlarla karmaşık hesaplamalar yapın

Kolay veri doğrulama için dinamik grafikler, çizelgeler ve pivot tablolar oluşturun

Makrolar ve VBA komut dosyaları kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Microsoft 365, Power BI ve diğer iş araçlarıyla kolayca entegre edin

Hedef Arama, Çözücü ve Power Query gibi yerleşik araçlarla verileri analiz edin

Microsoft Excel sınırlamaları

Manuel veri girişi ve karmaşık formüller nedeniyle artan hata riski

Kapsamlı özellikleri ve zor öğrenme eğrisiyle yeni başlayanları zorlar

Microsoft Excel fiyatlandırması

Temel: Aylık kullanıcı başına 6 $

Tek başına fiyatlandırma (tek seferlik satın alma maliyeti): 179,99 $

Business Basic: 7,20 $/kullanıcı/ay

İş Standardı: Aylık 1,5 $/kullanıcı

İş Premium: 26,40 $/kullanıcı/ay

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Aylık 8,25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Excel puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (19.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Excel hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Sektörümüzde birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılması ve birçok farklı kullanıcı tarafından erişilebilir ve çevrilebilir olması hoşuma gidiyor. Ayrıca, çeşitli matematiksel ve mantıksal fonksiyonlar da çok kullanışlı ve benim ve diğer kullanıcıların işlerini otomatikleştirmeye yardımcı oluyor.

Sektörümüzde birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılması ve birçok farklı kullanıcı tarafından erişilebilir ve çevrilebilir olması hoşuma gidiyor. Ayrıca, çeşitli matematik ve mantık fonksiyonları da çok kullanışlı ve benim ve diğer kullanıcıların işlerini otomatikleştirmeye yardımcı oluyor.

👀 Biliyor muydunuz? Newcastle United Futbol Kulübü'nün Wor Flags taraftar grubu, Excel'i kullanarak St. James' Park stadyumunun devasa ekranlarını tasarladı. Excel'de bir koltuk haritası oluşturarak, karmaşık görsel düzenlemeleri titizlikle planlayıp uyguladılar ve binlerce taraftarın maç günü deneyimini zenginleştirdiler.

3. Airtable (Veritabanı tarzı elektronik tablolar ve işbirliği için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, veri yönetimini iyileştirmek için elektronik tablo ve ilişkisel veritabanının özelliklerini bir araya getiren bir elektronik tablo veritabanı hibrit aracıdır.

Bu Google E-Tablolar alternatifi, bir elektronik tablo arayüzüne sahip ilişkisel veritabanı platformu sunar. Pazarlama kampanyalarını izlemek, etkinlikleri planlamak veya içerik takvimi oluşturmak için Airtable, her şeyi yapılandırılmış ve erişilebilir tutar.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan görünümler, yorumlar ve bildirimler aracılığıyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Izgara, takvim, Kanban, galeri veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak verileri istediğiniz şekilde görüntüleyin

Slack, Google Drive ve Zapier gibi uygulamalarla kolayca entegre edin

Airtable sınırlamaları

Ücretsiz plan, kayıt ve depolama konusunda bazı sınırlamalara sahiptir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 24 $

İş: Aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Airtable'ı Zapier ile eşleştirmek bizim için bir dönüm noktası oldu. Daha ucuz bir alternatif var mı bilmiyorum ama ikisinin de uygulaması harika çalışıyor ve bu, işe yarayıp yaramayacağını bilmediğim bir şeye kafamı klavyeye vurmaktan çok daha iyi bir yatırım.

Airtable'ı Zapier ile eşleştirmek bizim için bir dönüm noktası oldu. Daha ucuz bir alternatif var mı bilmiyorum, ancak her ikisinde de uygulama harika çalışıyor ve bu, işe yarayıp yaramayacağını bilmediğim bir şey için kafamı klavyeye vurmaktansa, parayı iyi harcamak anlamına geliyor.

4. Smartsheet (Proje ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Hesap tablonuzun sonsuz satır ve sütunlarla size bakmak yerine projelerinizi yönetmesini hiç dilediniz mi? Smartsheet, hesap tablolarının sevdiğiniz tüm özelliklerini proje yönetimi, otomasyon ve işbirliği araçlarıyla birleştirir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Görev atamaları, bağımlılıklar ve son tarihlerle projeleri kolayca yönetin

Paylaşılan sayfalar, yorumlar ve bildirimlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kural tabanlı tetikleyicilerle iş akışlarını otomatikleştirerek onayları ve güncellemeleri düzenleyin

Microsoft Office paketi, Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlasıyla kolayca entegre edin

Smartsheet sınırlamaları

Esnek alternatiflere kıyasla arayüz biraz katıdır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $

İş: Aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

*Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomatikleştirmeyi, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim vb. gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğine sahip olmasını seviyorum.

*Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomatikleştirmeyi, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim vb. gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğini beğeniyorum.

5. Zoho Sheet (Bulut tabanlı işbirliği ve iş kullanımı için en iyisi)

zoho Sheet aracılığıyla

Zoho Sheet, Google E-Tablolar'a iyi bir alternatif olabilir. Otomasyon ve yapay zeka destekli veri analizi sunan ücretsiz, bulut tabanlı bir elektronik tablo aracıdır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, işbirliğine odaklanmasıdır. 350'den fazla fonksiyon ve Zia adlı bir AI asistanı sunar.

Zoho Sheet'in en iyi özellikleri

Google E-Tablolar gibi takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak düzenleme ve işbirliği yapın

Birden çok biçimlendirme seçeneği ve koşullu biçimlendirme sağlayarak veri doğrulamayı garanti edin

Diğer Zoho uygulamaları, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon

Zoho Sheet sınırlamaları

Büyük veri kümelerini yönetmek zor mu?

Zoho Sheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Zoho Sheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Zoho Sheet hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Zoho CRM'yi toplu olarak güncellemek için en kolay araçlardan biridir. Birden fazla alanı ve birden fazla kaydı güncellemem gerekiyordu ve bu veriler zaten Excel sayfasında olduğu için, bunları Zoho Sheets'e tek seferde yapıştırmak çok kolay oldu. Bu açıdan kullanıcı dostu bir araç.

Zoho CRM'yi toplu olarak güncellemek için en kolay araçlardan biridir. Birden fazla alanı ve birden fazla kaydı güncellemem gerekiyordu ve bu veriler zaten Excel sayfasında mevcut olduğundan, bunları Zoho sayfasına tek seferde yapıştırmak çok kolay oldu. Bu açıdan kullanıcı dostu bir araç.

👀 Biliyor muydunuz? Zoho One'a abone olduğunuzda, Zoho Sheet'in yanı sıra 50'den fazla iş uygulamasına erişebilirsiniz! Tek bir abonelikle tüm iş uygulamalarına sahip olmak gibidir.

6. Coda (Belgeleri, e-tabloları ve uygulamaları birleştirmek için en iyisi)

coda aracılığıyla

Bu tam olarak bir elektronik tablo değil, sadece bir belge düzenleyici de değil. Coda, benzersiz kılan özelliği olan hibrit bir uygulamadır. Tablolar, metinler ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren dinamik, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır.

Coda, iş akışlarını diğer belge yönetimi uygulamalarıyla birleştirmek için elektronik tablo fonksiyonları sunan bir Google E-Tablolar alternatifidir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Veritabanları gibi çalışan esnek tablolar oluşturun, veri yönetimini kolaylaştırın

Etkileşimli grafikler, filtreler ve formüllerle görünümleri özelleştirin

Slack, Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla kolayca entegre edin

Coda sınırlamaları

Bu alternatif, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi içerir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $/kullanıcı

Takım: Aylık 36 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının yorumu:

Coda, çok yönlülüğü ve dizi özellikleriyle beni gerçekten etkiledi. Liste derleme, kodlama ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık görevleri üstlenme kapasitesiyle, tüm projelerimi yönetmek ve yürütmek için mükemmel bir platform sağladı. Ayrıca, düzenli ve organize yaklaşımı, farklı sekmeler arasında zorluk yaşamadan geçiş yapmayı özellikle kolaylaştırdı.

Coda, çok yönlülüğü ve dizi özellikleriyle beni gerçekten etkiledi. Liste derleme, kodlama ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık görevleri üstlenme kapasitesiyle, tüm projelerimi yönetmek ve yürütmek için mükemmel bir platform sağladı. Ayrıca, düzenli ve organize yaklaşımı, farklı sekmeler arasında zorluk yaşamadan geçiş yapmayı özellikle kolaylaştırdı.

🧠Eğlenceli Bilgi: 1900 artık yıl değildi. 4 ile bölünebilmesine rağmen, 100 ile bölünebilir ancak 400 ile bölünemez, bu da onu artık yıl kuralının bir istisnası yapar. Bu, formül bu istisnayı hesaba katmadıkça, tarih fonksiyonlarının 1900'ü artık yıl olarak yanlış değerlendirmesine ve hesap tablolarda yanlış hesaplamalara yol açabilir.

7. Quip (Takım işbirliği ve belge entegrasyonu için en iyisi)

quip aracılığıyla

Özellikle takımınız işbirliğine önem veriyorsa, bu uygulamayı duymuş olabilirsiniz. Salesforce tarafından tasarlanan Quip, elektronik tablolar, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini bir araya getiren işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır.

Takımlar, belgeler oluşturabilir, paylaşabilir ve görev kontrol listeleri üzerinde birlikte çalışabilir, dosyalar içinde yorumlar ve bahsetmelerle iletişim kurabilir.

Quip'in en iyi özellikleri

Belgelerinizin ve sayfalarınızın içinde sohbet ederek tartışmaları bağlam içinde tutun

Dinamik raporlama için belgelerin içine e-tablolar ekleyin

Sorunsuz iş akışı otomasyonu için Salesforce ile kolayca entegre edin

Quip sınırlamaları

Karmaşık formüller ve veri analiz araçları gibi gelişmiş elektronik tablo özellikleri yoktur

Quip fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 12 $/kullanıcı

Artı: Aylık 25 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Aylık 100 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

8. LibreOffice Calc (En iyi ücretsiz ve açık kaynaklı elektronik tablo yazılımı)

libreOffice Calc aracılığıyla

LibreOffice Calc, ücretsiz olarak sağlam bir elektronik tablo özellikleri seti sunan yerel bir Açık Belge Biçimi uygulamasıdır. Birden fazla platformda yerel olarak çalışabilen açık kaynaklı bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Abonelik ücreti olmayan, Google E-Tablolar veya Microsoft Excel'e güçlü bir alternatif mi arıyorsunuz? Calc'a bir göz atın.

LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri

Karmaşık hesaplamaları tamamlamak için gelişmiş formüller ve fonksiyonlar kullanın

Verileri etkili bir şekilde analiz etmek için dinamik grafikler ve pivot tablolar oluşturun

Uyumluluk sorunu olmadan Excel dosyalarını açın ve düzenleyin

LibreOffice topluluğunun eklentileriyle işlevselliği artırın

Bulut depolama veya internet erişimine bağlı kalmadan çevrimdışı çalışın

LibreOffice Calc sınırlamaları

LibreOffice Calc'ta bulut işbirliği özelliği yoktur

LibreOffice Calc fiyatlandırması

Ücretsiz

LibreOffice Calc puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2200+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: LibreOffice Calc'ta, formül ilişkilerini elektronik tablonuzda görsel olarak izlemek için "Dedektif" aracını (Araçlar → Dedektif → Bağımlıları/Öncülleri İzle) kullanabilirsiniz. Bu, hataları gidermenize ve karmaşık veri akışlarını daha hızlı anlamanıza yardımcı olur!

9. Numbers (Apple) (Mac kullanıcıları ve görsel elektronik tablolar için en iyisi)

Apple kullanıcısıysanız, neden macOS ve iOS için özel olarak tasarlanmış bir elektronik tablo kullanmıyorsunuz? Numbers, Apple'ın Excel ve Google E-Tablolar'a cevabıdır ve Mac, iPad ve iPhone için özel olarak tasarlanmış güçlü elektronik tablo özelliklerine sahip şık ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Numbers (Apple) en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak zahmetsizce şık elektronik tablolar oluşturun

Kolay veri görselleştirme için etkileşimli grafikler ve akıllı kategoriler kullanın

Gerçek zamanlı işbirliği için iCloud ile Apple cihazlar arasında senkronizasyon

Uyumluluk sorunu yaşamadan Excel dosyalarını açın ve dışa aktarın

Numbers (Apple) sınırlamaları

İşbirliği, Apple ekosistemi dışında sınırlıdır

Numbers (Apple) fiyatlandırması

Ücretsiz

Numbers (Apple) puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2500+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

10. Apache OpenOffice Calc (Temel ücretsiz elektronik tablo ihtiyaçları için en iyisi)

apache OpenOffice Calc aracılığıyla

Ücretsiz, sade bir Google E-Tablolar alternatifi mi arıyorsunuz? Apache OpenOffice Calc sağlam bir seçimdir! OpenOffice paketinin bir parçası olan Calc, çevrimdışı çalışan ve Excel dahil birçok dosya biçimini destekleyen ücretsiz, açık kaynaklı bir elektronik tablo yazılımıdır.

Apache OpenOffice Calc'ın en iyi özellikleri

Veri analizi için formüller ve gelişmiş fonksiyonlar kullanın

Bilgileri görselleştirmek için grafikler, pivot tablolar ve veri filtreleri oluşturun

OpenOffice topluluğunun üçüncü taraf uzantılarıyla işlevselliği genişletin

Apache OpenOffice Calc sınırlamaları

Apache'de gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur

Apache OpenOffice Calc fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache OpenOffice Calc puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

ClickUp ile Veri Analizini Yeniden Keşfedin

E-tablolar, satır ve sütunlardan çok daha öteye geldi! Günümüzün araçları verileri sadece depolamakla kalmaz, koşullu biçimlendirme, güçlü filtreler ve içgörüler ortaya çıkaran çarpıcı görselleştirmelerle verilere hayat verir.

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya dinamik grafikler ve çizelgeler oluşturun. Modern e-tablo araçları, veri yönetimini her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkileşimli hale getirir.

Ancak ClickUp, iş akışı otomasyonu, entegrasyonları, yapay zeka yetenekleri ve özelleştirilebilir şablonlarıyla tek bir çalışma alanı içinde erişebileceğiniz hepsi bir arada bir çözüm sunar. Verilerinizi daha verimli hale getirebilecekken neden sıradanla yetinmelisiniz?

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha akıllı bir iş deneyimi yaşayın!