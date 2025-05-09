2025'in En İyi 10 Google E-Tablolar Alternatifi ve Rakibi

Google E-Tablolar'ı da içeren Google Çalışma Alanı, büyük ofis paketi teknolojileri için küresel pazar payının %44'ünden fazlasını elinde bulundurmaktadır. Bu önemli bir pay olsa da, kullanıcıların yarısından fazlasının başka araçları tercih ettiği anlamına gelmektedir.
Google E-Tablolar şüphesiz bir klasiktir. Ama dürüst olmak gerekirse, hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırabilecek çok sayıda araç var.
Düşünün: daha iyi görsel grafiklere sahip bir şeye ihtiyacınız var. Ya da hantal işbirliğinden bıktınız. İşte Google E-Tablolar alternatifleri bu noktada yardımcı olabilir.
Önemli bir formülü yanlışlıkla silmeyen kim yoktur ki? Ya da basit bir grafiği düzgün hale getirmek için saatler harcamayan? Takımınızla uyumlu çalışan ve verileri eğlenceli hale getiren daha iyi ve sezgisel araçları hak ediyorsunuz.
En iyi seçeneklerden birkaçını inceleyelim, neyi iyi yaptıklarını ve kimler için mükemmel olduklarını tartışalım. Size en uygun olanı bulalım.
Neden Google E-Tablolar Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Google E-Tablolar'a alternatif bir ürün düşünmeniz için bazı nedenler:
- Sınırlı biçimlendirme seçenekleri: Google E-Tablolar, özel kelime işlemcilere göre daha az metin biçimlendirme özelliği sunar, bu da gelişmiş biçimlendirmeyi zorlaştırır
- İşbirliği zorlukları: Google E-Tablolar işbirliğini desteklese de, takım bazlı işler için özel olarak tasarlanmış araçlar kadar sorunsuz veya işlevsel olmayabilir
- Otomasyon sınırlamaları: Kapsamlı otomasyon genellikle ek komut dosyaları veya üçüncü taraf araçlar gerektirir, bu da Google E-Tablolar'ı otomasyon ağırlıklı iş akışları için daha az kullanışlı hale getirir
- Büyük veri kümelerinde performans sorunları: Google E-Tablolar, büyük veri kümelerini işlerken önemli ölçüde yavaşlayabilir, ancak bazı alternatifler daha iyi performans için optimize edilmiştir
- Entegrasyon kısıtlamaları: Birçok alternatif, diğer yazılım ve hizmetlerle daha iyi entegrasyon sağlayarak Google E-Tablolar'ın sunduğunun ötesinde bir ş Akışı verimliliği sunar
- Gelişmiş özelliklerin olmaması: Bazı alternatifler, Google E-Tablolar'da bulunmayan yapay zeka destekli araçlar, özel fonksiyonlar ve gelişmiş veri görselleştirme özellikleri içerir
📖 Ayrıca okuyun: Word, ClickUp ve Access'te Ücretsiz Veritabanı Şablonları
Google E-Tablolar Alternatiflerine Genel Bakış
|Araçlar
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hepsi bir arada proje ve veri yönetimi
|Özel gösterge panelleri, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Microsoft Excel
|Gelişmiş veri analizi ve büyük veri kümeleri
|Güçlü formüller, pivot tablolar ve VBA otomasyonu
|Sınırlı ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Airtable
|Veritabanı tarzı elektronik tablolar ve işbirliği
|Özel görünümler, ilişkisel veritabanları ve otomasyon
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Smartsheet
|Proje ve iş akışı otomasyonu
|Gantt grafikleri, görev izleme ve kurumsal entegrasyonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Zoho Sheet
|Bulut tabanlı işbirliği ve iş kullanımı
|AI destekli veri içgörüleri, Zoho entegrasyonu
|Ücretsiz
|Coda
|Belgeleri, e-tabloları ve uygulamaları birleştirin
|Etkileşimli tablolar, kod gerektirmeyen otomasyon
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Quip
|Takım işbirliği ve belge entegrasyonları
|E-tablolar içinde sohbet edin, Salesforce entegrasyonu
|Yalnızca ücretli planlar mevcuttur
|LibreOffice Calc
|Ücretsiz ve açık kaynaklı elektronik tablo yazılımı
|Çevrimdışı erişim, kapsamlı formül desteği
|Ücretsiz
|Sayılar (Apple)
|Mac kullanıcıları ve görsel elektronik tablolar
|Güzel şablonlar, sorunsuz Apple ekosistemi
|Ücretsiz
|Apache OpenOffice Calc
|Temel ücretsiz elektronik tablo ihtiyaçları
|Açık kaynaklı, basit arayüz
|Yalnızca ücretli planlar mevcuttur
Kullanabileceğiniz En İyi Google E-Tablolar Alternatifleri
İşte Google E-Tablolar'a alternatif olarak kullanılabilecek bazı araçlar:
1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve veri yönetimi için en iyisi)
Sadece veri depolamaktan daha fazlasını yapacak bir elektronik tablo tarzı araca ihtiyacınız varsa, ClickUp mükemmel bir seçimdir.
ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulamadır. Proje yönetimi, belgeler, takım iletişimi ve bir elektronik tablo çözümünü bir araya getirerek görev yönetimi ve veri düzenlemeyi mümkün kılar.
ClickUp Brain ile durumları güncelleme, alt görevler oluşturma ve ilerleme raporları oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, Google E-Tablolar gibi geleneksel elektronik tablolarda sıklıkla gereken manuel çabayı ortadan kaldırır.
Doğal dil işlemeyi kullanarak, kullanıcılar otomasyon talimatlarını doğrudan yazabilir ve iş akışı kurulumunu basitleştirebilir. ClickUp Brain, görev verilerine dayalı anlık güncellemeler ve özetler sağlayarak gerçek zamanlı proje senkronizasyonu sağlar.
ClickUp Tablo Görünümü, verileri etkili bir şekilde görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan, tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz sunar. Geleneksel elektronik tablolardan farklı olarak, bu tablolar daha geniş proje yönetimi ekosistemine entegre edilmiştir ve görevler ile veri alanları arasında sorunsuz bağlantılar sağlar.
Platform genelinde gerçek zamanlı güncellemeleri sürdürürken, belirli ihtiyaçlara göre bilgileri görsel olarak filtreleyebilir, sıralayabilir ve düzenleyebilirsiniz.
ClickUp E-Tablo Şablonu, geleneksel e-tabloların sınırlamaları olmadan görevleri, bütçeleri, iş akışlarını veya herhangi bir proje verisini izlemek için önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir bir tablo sunar. Düzenli bir çalışma alanında organize olmanıza, otomasyon yapmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev durumlarını güncelleme, Özel Alan değerlerine göre uyarıları tetikleme veya görev koşulları değiştiğinde zaman takibini başlatma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Verileri görselleştirin, proje ilerlemesini takip edin ve gerçek zamanlı raporlar oluşturun
- Proje yönetimi özelliklerini gösterge panelleri ve raporlama araçlarıyla birleştirerek kapsamlı bir genel bakış elde edin
- Proje verilerinden doğrudan grafikler, haritalar ve diğer görselleştirmeler oluşturun, hem dahili ClickUp alanlarından hem de Google Dokümanlar veya e-tablolar gibi harici biçimlerden verileri alın
- Hesap sayfalarınızı belgelere bağlayarak tüm verilerinizi, notlarınızı ve proje ayrıntılarınızı tek bir yerde saklayın
- ClickUp'ı Google Drive, Slack ve Zapier gibi diğer araçlarla bağlayın
- Daha iyi ekip çalışması için yorum yapın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve verileri gerçek zamanlı olarak güncelleyin
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
AVIXA'da Dijital Ürün Operasyonları Müdürü Leon Prather II, CTS'nin yorumları şöyle:
Artık işleri izlemek için tek bir araç kullanıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık iki veya üç araç ve Excel sayfası arasında gidip gelmenize gerek yok.
Artık işleri izlemek için tek bir araç kullanıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık iki veya üç araç ve Excel sayfası arasında gidip gelmenize gerek yok.
📖 Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar için En İyi Ücretsiz AI Araçları
2. Microsoft Excel (Gelişmiş veri analizi ve büyük veri kümeleri için en iyisi)
Microsoft Excel, güçlü, güvenilir ve özelliklerle dolu orijinal elektronik tablo uygulamasıdır. Sayıları hesaplamak, raporlar oluşturmak veya karmaşık verileri yönetmek için onlarca yıldır en çok kullanılan araçtır. Doğal olarak, Google E-Tablolar için popüler bir alternatiftir.
Microsoft Excel'in en iyi özellikleri
- Güçlü formüller ve fonksiyonlarla karmaşık hesaplamalar yapın
- Kolay veri doğrulama için dinamik grafikler, çizelgeler ve pivot tablolar oluşturun
- Makrolar ve VBA komut dosyaları kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Microsoft 365, Power BI ve diğer iş araçlarıyla kolayca entegre edin
- Hedef Arama, Çözücü ve Power Query gibi yerleşik araçlarla verileri analiz edin
Microsoft Excel sınırlamaları
- Manuel veri girişi ve karmaşık formüller nedeniyle artan hata riski
- Kapsamlı özellikleri ve zor öğrenme eğrisiyle yeni başlayanları zorlar
Microsoft Excel fiyatlandırması
- Temel: Aylık kullanıcı başına 6 $
- Tek başına fiyatlandırma (tek seferlik satın alma maliyeti): 179,99 $
- Business Basic: 7,20 $/kullanıcı/ay
- İş Standardı: Aylık 1,5 $/kullanıcı
- İş Premium: 26,40 $/kullanıcı/ay
- İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Aylık 8,25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Microsoft Excel puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (19.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Microsoft Excel hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısının yorumu:
Sektörümüzde birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılması ve birçok farklı kullanıcı tarafından erişilebilir ve çevrilebilir olması hoşuma gidiyor. Ayrıca, çeşitli matematiksel ve mantıksal fonksiyonlar da çok kullanışlı ve benim ve diğer kullanıcıların işlerini otomatikleştirmeye yardımcı oluyor.
Sektörümüzde birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılması ve birçok farklı kullanıcı tarafından erişilebilir ve çevrilebilir olması hoşuma gidiyor. Ayrıca, çeşitli matematik ve mantık fonksiyonları da çok kullanışlı ve benim ve diğer kullanıcıların işlerini otomatikleştirmeye yardımcı oluyor.
👀 Biliyor muydunuz? Newcastle United Futbol Kulübü'nün Wor Flags taraftar grubu, Excel'i kullanarak St. James' Park stadyumunun devasa ekranlarını tasarladı. Excel'de bir koltuk haritası oluşturarak, karmaşık görsel düzenlemeleri titizlikle planlayıp uyguladılar ve binlerce taraftarın maç günü deneyimini zenginleştirdiler.
📖 Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar'da Tablo Oluşturma: Tam Kılavuz
3. Airtable (Veritabanı tarzı elektronik tablolar ve işbirliği için en iyisi)
Airtable, veri yönetimini iyileştirmek için elektronik tablo ve ilişkisel veritabanının özelliklerini bir araya getiren bir elektronik tablo veritabanı hibrit aracıdır.
Bu Google E-Tablolar alternatifi, bir elektronik tablo arayüzüne sahip ilişkisel veritabanı platformu sunar. Pazarlama kampanyalarını izlemek, etkinlikleri planlamak veya içerik takvimi oluşturmak için Airtable, her şeyi yapılandırılmış ve erişilebilir tutar.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Paylaşılan görünümler, yorumlar ve bildirimler aracılığıyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Izgara, takvim, Kanban, galeri veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak verileri istediğiniz şekilde görüntüleyin
- Slack, Google Drive ve Zapier gibi uygulamalarla kolayca entegre edin
Airtable sınırlamaları
- Ücretsiz plan, kayıt ve depolama konusunda bazı sınırlamalara sahiptir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Aylık 24 $
- İş: Aylık 54 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)
Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 kullanıcısının yorumu:
Airtable'ı Zapier ile eşleştirmek bizim için bir dönüm noktası oldu. Daha ucuz bir alternatif var mı bilmiyorum ama ikisinin de uygulaması harika çalışıyor ve bu, işe yarayıp yaramayacağını bilmediğim bir şeye kafamı klavyeye vurmaktan çok daha iyi bir yatırım.
Airtable'ı Zapier ile eşleştirmek bizim için bir dönüm noktası oldu. Daha ucuz bir alternatif var mı bilmiyorum, ancak her ikisinde de uygulama harika çalışıyor ve bu, işe yarayıp yaramayacağını bilmediğim bir şey için kafamı klavyeye vurmaktansa, parayı iyi harcamak anlamına geliyor.
4. Smartsheet (Proje ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
Hesap tablonuzun sonsuz satır ve sütunlarla size bakmak yerine projelerinizi yönetmesini hiç dilediniz mi? Smartsheet, hesap tablolarının sevdiğiniz tüm özelliklerini proje yönetimi, otomasyon ve işbirliği araçlarıyla birleştirir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Görev atamaları, bağımlılıklar ve son tarihlerle projeleri kolayca yönetin
- Paylaşılan sayfalar, yorumlar ve bildirimlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Kural tabanlı tetikleyicilerle iş akışlarını otomatikleştirerek onayları ve güncellemeleri düzenleyin
- Microsoft Office paketi, Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlasıyla kolayca entegre edin
Smartsheet sınırlamaları
- Esnek alternatiflere kıyasla arayüz biraz katıdır
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $
- İş: Aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (19.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:
*Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomatikleştirmeyi, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim vb. gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğine sahip olmasını seviyorum.
*Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomatikleştirmeyi, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim vb. gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğini beğeniyorum.
📖 Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar'da Program Nasıl Oluşturulur (Şablonlarla)
5. Zoho Sheet (Bulut tabanlı işbirliği ve iş kullanımı için en iyisi)
Zoho Sheet, Google E-Tablolar'a iyi bir alternatif olabilir. Otomasyon ve yapay zeka destekli veri analizi sunan ücretsiz, bulut tabanlı bir elektronik tablo aracıdır.
Öne çıkan özelliklerinden biri, işbirliğine odaklanmasıdır. 350'den fazla fonksiyon ve Zia adlı bir AI asistanı sunar.
Zoho Sheet'in en iyi özellikleri
- Google E-Tablolar gibi takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak düzenleme ve işbirliği yapın
- Birden çok biçimlendirme seçeneği ve koşullu biçimlendirme sağlayarak veri doğrulamayı garanti edin
- Diğer Zoho uygulamaları, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon
Zoho Sheet sınırlamaları
- Büyük veri kümelerini yönetmek zor mu?
Zoho Sheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
Zoho Sheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
Zoho Sheet hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2'deki bir yorum şöyle diyor:
Zoho CRM'yi toplu olarak güncellemek için en kolay araçlardan biridir. Birden fazla alanı ve birden fazla kaydı güncellemem gerekiyordu ve bu veriler zaten Excel sayfasında olduğu için, bunları Zoho Sheets'e tek seferde yapıştırmak çok kolay oldu. Bu açıdan kullanıcı dostu bir araç.
Zoho CRM'yi toplu olarak güncellemek için en kolay araçlardan biridir. Birden fazla alanı ve birden fazla kaydı güncellemem gerekiyordu ve bu veriler zaten Excel sayfasında mevcut olduğundan, bunları Zoho sayfasına tek seferde yapıştırmak çok kolay oldu. Bu açıdan kullanıcı dostu bir araç.
👀 Biliyor muydunuz? Zoho One'a abone olduğunuzda, Zoho Sheet'in yanı sıra 50'den fazla iş uygulamasına erişebilirsiniz! Tek bir abonelikle tüm iş uygulamalarına sahip olmak gibidir.
📖 Ayrıca okuyun: E-Tablolarınızı Optimize Etmek İçin Google E-Tablolar İçin En İyi Ücretsiz AI Araçları
6. Coda (Belgeleri, e-tabloları ve uygulamaları birleştirmek için en iyisi)
Bu tam olarak bir elektronik tablo değil, sadece bir belge düzenleyici de değil. Coda, benzersiz kılan özelliği olan hibrit bir uygulamadır. Tablolar, metinler ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren dinamik, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır.
Coda, iş akışlarını diğer belge yönetimi uygulamalarıyla birleştirmek için elektronik tablo fonksiyonları sunan bir Google E-Tablolar alternatifidir.
Coda'nın en iyi özellikleri
- Veritabanları gibi çalışan esnek tablolar oluşturun, veri yönetimini kolaylaştırın
- Etkileşimli grafikler, filtreler ve formüllerle görünümleri özelleştirin
- Slack, Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla kolayca entegre edin
Coda sınırlamaları
- Bu alternatif, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi içerir
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $/kullanıcı
- Takım: Aylık 36 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?
Capterra kullanıcısının yorumu:
Coda, çok yönlülüğü ve dizi özellikleriyle beni gerçekten etkiledi. Liste derleme, kodlama ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık görevleri üstlenme kapasitesiyle, tüm projelerimi yönetmek ve yürütmek için mükemmel bir platform sağladı. Ayrıca, düzenli ve organize yaklaşımı, farklı sekmeler arasında zorluk yaşamadan geçiş yapmayı özellikle kolaylaştırdı.
Coda, çok yönlülüğü ve dizi özellikleriyle beni gerçekten etkiledi. Liste derleme, kodlama ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık görevleri üstlenme kapasitesiyle, tüm projelerimi yönetmek ve yürütmek için mükemmel bir platform sağladı. Ayrıca, düzenli ve organize yaklaşımı, farklı sekmeler arasında zorluk yaşamadan geçiş yapmayı özellikle kolaylaştırdı.
🧠Eğlenceli Bilgi: 1900 artık yıl değildi. 4 ile bölünebilmesine rağmen, 100 ile bölünebilir ancak 400 ile bölünemez, bu da onu artık yıl kuralının bir istisnası yapar. Bu, formül bu istisnayı hesaba katmadıkça, tarih fonksiyonlarının 1900'ü artık yıl olarak yanlış değerlendirmesine ve hesap tablolarda yanlış hesaplamalara yol açabilir.
7. Quip (Takım işbirliği ve belge entegrasyonu için en iyisi)
Özellikle takımınız işbirliğine önem veriyorsa, bu uygulamayı duymuş olabilirsiniz. Salesforce tarafından tasarlanan Quip, elektronik tablolar, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini bir araya getiren işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır.
Takımlar, belgeler oluşturabilir, paylaşabilir ve görev kontrol listeleri üzerinde birlikte çalışabilir, dosyalar içinde yorumlar ve bahsetmelerle iletişim kurabilir.
Quip'in en iyi özellikleri
- Belgelerinizin ve sayfalarınızın içinde sohbet ederek tartışmaları bağlam içinde tutun
- Dinamik raporlama için belgelerin içine e-tablolar ekleyin
- Sorunsuz iş akışı otomasyonu için Salesforce ile kolayca entegre edin
Quip sınırlamaları
- Karmaşık formüller ve veri analiz araçları gibi gelişmiş elektronik tablo özellikleri yoktur
Quip fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 12 $/kullanıcı
- Artı: Aylık 25 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)
- Gelişmiş: Aylık 100 $/kullanıcı (Yıllık faturalandırılır)
Quip puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz E-Tablo Şablonları
8. LibreOffice Calc (En iyi ücretsiz ve açık kaynaklı elektronik tablo yazılımı)
LibreOffice Calc, ücretsiz olarak sağlam bir elektronik tablo özellikleri seti sunan yerel bir Açık Belge Biçimi uygulamasıdır. Birden fazla platformda yerel olarak çalışabilen açık kaynaklı bir elektronik tablo uygulamasıdır.
Abonelik ücreti olmayan, Google E-Tablolar veya Microsoft Excel'e güçlü bir alternatif mi arıyorsunuz? Calc'a bir göz atın.
LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri
- Karmaşık hesaplamaları tamamlamak için gelişmiş formüller ve fonksiyonlar kullanın
- Verileri etkili bir şekilde analiz etmek için dinamik grafikler ve pivot tablolar oluşturun
- Uyumluluk sorunu olmadan Excel dosyalarını açın ve düzenleyin
- LibreOffice topluluğunun eklentileriyle işlevselliği artırın
- Bulut depolama veya internet erişimine bağlı kalmadan çevrimdışı çalışın
LibreOffice Calc sınırlamaları
- LibreOffice Calc'ta bulut işbirliği özelliği yoktur
LibreOffice Calc fiyatlandırması
- Ücretsiz
LibreOffice Calc puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2200+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: LibreOffice Calc'ta, formül ilişkilerini elektronik tablonuzda görsel olarak izlemek için "Dedektif" aracını (Araçlar → Dedektif → Bağımlıları/Öncülleri İzle) kullanabilirsiniz. Bu, hataları gidermenize ve karmaşık veri akışlarını daha hızlı anlamanıza yardımcı olur!
9. Numbers (Apple) (Mac kullanıcıları ve görsel elektronik tablolar için en iyisi)
Apple kullanıcısıysanız, neden macOS ve iOS için özel olarak tasarlanmış bir elektronik tablo kullanmıyorsunuz? Numbers, Apple'ın Excel ve Google E-Tablolar'a cevabıdır ve Mac, iPad ve iPhone için özel olarak tasarlanmış güçlü elektronik tablo özelliklerine sahip şık ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Numbers (Apple) en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonları kullanarak zahmetsizce şık elektronik tablolar oluşturun
- Kolay veri görselleştirme için etkileşimli grafikler ve akıllı kategoriler kullanın
- Gerçek zamanlı işbirliği için iCloud ile Apple cihazlar arasında senkronizasyon
- Uyumluluk sorunu yaşamadan Excel dosyalarını açın ve dışa aktarın
Numbers (Apple) sınırlamaları
- İşbirliği, Apple ekosistemi dışında sınırlıdır
Numbers (Apple) fiyatlandırması
- Ücretsiz
Numbers (Apple) puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2500+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları
10. Apache OpenOffice Calc (Temel ücretsiz elektronik tablo ihtiyaçları için en iyisi)
Ücretsiz, sade bir Google E-Tablolar alternatifi mi arıyorsunuz? Apache OpenOffice Calc sağlam bir seçimdir! OpenOffice paketinin bir parçası olan Calc, çevrimdışı çalışan ve Excel dahil birçok dosya biçimini destekleyen ücretsiz, açık kaynaklı bir elektronik tablo yazılımıdır.
Apache OpenOffice Calc'ın en iyi özellikleri
- Veri analizi için formüller ve gelişmiş fonksiyonlar kullanın
- Bilgileri görselleştirmek için grafikler, pivot tablolar ve veri filtreleri oluşturun
- OpenOffice topluluğunun üçüncü taraf uzantılarıyla işlevselliği genişletin
Apache OpenOffice Calc sınırlamaları
- Apache'de gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur
Apache OpenOffice Calc fiyatlandırması
- Ücretsiz
Apache OpenOffice Calc puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
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E-tablolar, satır ve sütunlardan çok daha öteye geldi! Günümüzün araçları verileri sadece depolamakla kalmaz, koşullu biçimlendirme, güçlü filtreler ve içgörüler ortaya çıkaran çarpıcı görselleştirmelerle verilere hayat verir.
Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya dinamik grafikler ve çizelgeler oluşturun. Modern e-tablo araçları, veri yönetimini her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkileşimli hale getirir.
Ancak ClickUp, iş akışı otomasyonu, entegrasyonları, yapay zeka yetenekleri ve özelleştirilebilir şablonlarıyla tek bir çalışma alanı içinde erişebileceğiniz hepsi bir arada bir çözüm sunar. Verilerinizi daha verimli hale getirebilecekken neden sıradanla yetinmelisiniz?
ClickUp'a bugün kaydolun ve daha akıllı bir iş deneyimi yaşayın!