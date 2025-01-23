2025 için En İyi 13 Ücretsiz Veritabanı Yazılımı

Veritabanı yönetimi, depolama ve geliştirmenin basit bir kombinasyonu olarak başladığı mütevazı başlangıcından çok daha öteye evrimleşti. Karmaşık kodlama, geri alma mantığı ve gerçek zamanlı organizasyon gibi özellikleri içeren veritabanları, her zamankinden daha güçlü, çok yönlü ve karmaşık hale geldi!

Veritabanı yönetim sistemleri pazarının 2030 yılına kadar %13,1'lik bir CAGR ile büyümesi bekleniyor. Bu kadar çok şey söz konusu olduğunda, doğru veritabanı yazılımını seçmek, kapsamlı araştırma ve değerlendirme gerektiren kritik bir karar haline gelmiştir!

Piyasada birçok seçenek olduğundan, özellikle ücretsiz seçenekler arıyorsanız, ideal çözümü bulmak zor olabilir.

Aramanızı kolaylaştırmak için zor işi biz yaptık. Bu blog, verilerinizi depolamanıza ve yönetmenize yardımcı olacak 13 en iyi ücretsiz veritabanı yazılım çözümünün özenle hazırlanmış bir listesini sunar! ✅

Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Verileri verimli bir şekilde yönetmenize, düzenlemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan en iyi 13 ücretsiz veritabanı yazılımı seçeneğini keşfedin. ClickUp (Veritabanı ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

MongoDB (Modern uygulama geliştirme için en iyisi)

MySQL (Açık kaynaklı ilişkisel veritabanları için en iyisi)

Microsoft SQL Server (Kurumsal düzeyde veritabanı çözümleri için en iyisi)

Amazon RDS (Yönetilen bulut veritabanı hizmetleri için en iyisi)

Airtable (Kod gerektirmeyen basit veritabanı ve işbirliği için en iyisi)

PostgreSQL (Gelişmiş SQL uyumluluğu ve genişletilebilirlik için en iyisi)

MariaDB (Ölçeklenebilirlik ve esneklik açısından en iyisi)

Altibase (Hibrit bellek içi ve disk yerleşik veritabanları için en iyisi)

Apache Cassandra (Görev açısından kritik uygulamalara odaklanmak için en iyisi)

Oracle (Dağıtılmış veritabanı yazılımı için en iyisi)

IBM Db2 (AI destekli analitik ve veri entegrasyonu için en iyisi)

DbVisualizer (Görsel odaklı veritabanı yönetimi için en iyisi)

Veritabanı Yazılımı Nedir?

Veritabanı yazılımı, dijital kütüphanecinizdir. Verileri yapılandırılmış bir biçimde verimli bir şekilde oluşturmak, düzenlemek, depolamak, geri almak ve yönetmek için tasarlanmış özel bir uygulamadır. İster bir iş yürütüyor ister bir uygulama geliştiriyor olun, etkili veritabanı araçları verilerinizin kaos içinde kalmamasını sağlar.

Temel olarak, veritabanı yazılımı, sezgisel bir arayüz veya sorgular gibi programlı erişim yoluyla kullanıcılar, uygulamalar ve veriler arasında etkileşimi sağlar. Modern veritabanı yazılımı, küçük ölçekli projelere ve kurumsal düzeydeki taleplere uyum sağlamak için genellikle veri analizi, gerçek zamanlı işleme ve ölçeklenebilirlik gibi gelişmiş özellikler içerir.

Günümüzde kullanılan yaygın veritabanı yazılımı türleri şunlardır:

İlişkisel veritabanı : Verileri yapılandırılmış tablolarda düzenler. : Verileri yapılandırılmış tablolarda düzenler. İlişkisel veritabanları , veri noktaları arasında ilişkiler kurmak ve sorgulamayı kolaylaştırmak için idealdir

NoSQL veritabanı : Yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verileri işler. Çeşitli ve büyük veri kümelerini esnek bir şekilde yönetmek için en uygun seçenektir

Bulut tabanlı veritabanı : Ölçeklenebilirlik ve uzaktan erişilebilirlik sunmak için tasarlanmıştır. Dağıtılmış takımları ve dinamik depolama ihtiyaçlarını oldukça iyi destekler

Grafik veritabanı : Verileri düğümler ve ilişkiler olarak depolar. Sosyal ağlar veya tedarik zincirleri gibi karmaşık ilişkileri analiz etmek için idealdir

Bellek içi veritabanı: Verileri doğrudan bellekte işler. Bu veritabanları, gerçek zamanlı uygulamalarda hızlı performans için en uygun seçenektir

🔎 Biliyor muydunuz? Veritabanı yönetimi ilk olarak IBM'de çalışan İngiliz bilim adamı Edgar F. "Ted" Codd tarafından geliştirilmiştir!

Doğru veritabanı yazılımı, sayısız avantajın kapılarını açar. İşte bunun neden bir devrim niteliğinde olduğunu keşfetmenize yardımcı olacak birkaç neden:

Veri yinelemelerini ortadan kaldırır : Bilgilerinizi temiz ve düzenli tutar ✅

Verimliliği artırır : Veri erişimini ve yönetimini hızlandırır ✅

Veri güvenliği sağlar : Güçlü güvenlik önlemleriyle hassas bilgileri korur ✅

Değerli içgörüler sağlar : İşletmelerin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur ✅

Ölçeklenebilirliği destekler : Kuruluşunuzla birlikte sorunsuz bir şekilde büyür ✅

Çok yönlülük sunar : Geliştiricilerden kurumsal kullanıcılara kadar çeşitli ihtiyaçları karşılar ✅

Veri yönetimi için vazgeçilmez: Verileri yönetmek ve optimize etmek için kritik bir araç ✅

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Veritabanı Nedir?

En iyi ücretsiz veritabanı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Etkili bir veritabanı yazılımı için gerekli altı anahtar özellik şunlardır:

📶 Sorunsuz ölçeklenebilirlik : İşinizle birlikte büyüyen veritabanı yazılımını seçin. Bu, kesintiye uğramadan veri, işlem ve kullanıcı sayısını artırmayı planlamanın önemli bir parçasıdır

🔗 Entegrasyon uyumluluğu : Mevcut araçlarınız ve platformlarınızla kolayca entegre olan veritabanı çözümlerini seçin. Entegrasyon, zaman ve çaba tasarrufu sağlar, sistemler arasında iş akışlarını kolaylaştırır

🔐 Güçlü veri güvenliği : Hassas verileri korumak için çok katmanlı şifreleme ve erişim denetimlerini tercih edin. Güvenilir güvenlik özellikleri, veri ihlallerini önler ve yasal uyumluluğu sağlar

😎 Kullanıcı dostu arayüz : Sezgisel bir arayüze ve destek kaynaklarına sahip bir veritabanı yazılımı seçin. Kullanım kolaylığı, öğrenme eğrisini azaltarak takımların hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur

💯 Performansa odaklanma : Ağır veri yükleri altında hız ve güvenilirlik sunan ücretsiz veritabanı yazılımlarına odaklanın. Hızlı veritabanı çözümleri, kesinti sürelerini en aza indirerek genel verimliliği ve kullanıcı memnuniyetini artırır

📊 Analitik yetenekler: Verilerinizden eyleme geçirilebilir içgörüler üreten bir sistem seçin. Kapsamlı analitik araçlarla daha akıllı karar verme sürecini destekleyin

➡️ Daha fazla bilgi: Müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için CRM veritabanı nasıl oluşturulur?

Sizin için en iyi 13 ücretsiz veritabanı yazılımı

Veritabanı gereksinimleriniz için en iyi 13 veritabanı yazılımı çözümü:

1. ClickUp (Veritabanı ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve takım iletişimini tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Veritabanı ve iş akışı yönetiminde mükemmeldir. Geleneksel olarak görev ve proje yönetimi ile tanınan ClickUp, takımların verilerini merkezileştirmesine ve işlemleri optimize etmesine olanak tanıyan benzersiz veritabanı işlevleri sunar.

Esnek görünümler, önceden tasarlanmış şablonlar ve veriler ile görevler arasında sorunsuz entegrasyon ile ClickUp, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın tüm kullanıcılar için veritabanı yönetimini erişilebilir hale getirir.

ClickUp Görünümlerini Keşfedin ClickUp'ın Tablo Görünümü ile veritabanlarınızı anında oluşturun ve yönetin, bilgileri ve içgörüleri zahmetsizce alın

ClickUp, kullanıcıların Liste Görünümü, Tablo Görünümü veya hatta ClickUp'ın CRM'sinin bir parçası olarak veritabanları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Liste Görünümü, kişilerden proje dönüm noktalarına kadar her şeyi izlemek için özelleştirilebilir alanlarla bilgileri düzenlemenin basit ama yapılandırılmış bir yolunu sunar. Daha çok elektronik tablo benzeri bir deneyim için Tablo Görünümü, satış boru hatları veya envanter gibi büyük veri kümelerini yönetmek için mükemmel olan tanıdık bir düzen sunar.

Ek olarak, işletmeler ClickUp'ın CRM yeteneklerini kullanarak müşteri ilişkilerini yönetir ve müşteri verilerini görev yönetimi iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre eder ve izler, böylece müşteri veritabanı yazılımı olarak işlev görür.

ClickUp'ta bulunan kapsamlı şablon kitaplığı, veritabanı yeteneklerini daha da geliştirir.

İster bir müşteri veritabanı, ister bir içerik takvimi veya bir ürün envanteri oluşturmanız gerekse, ihtiyaçlarınıza göre önceden tasarlanmış bir veritabanı şablonuyla başlayın. Bu özelleştirilebilir elektronik tablo şablonları, takımların belirli iş akışlarına uygun alanlar, ilişkiler ve otomasyonlar eklemesine olanak tanır.

💡Pro İpucu: Bir veritabanı oluşturmak ve yönetmek için ClickUp E-Tablo Şablonu iyi bir başlangıç noktasıdır. Daha ayrıntılı veritabanları için ClickUp Proje Yönetimi E-Tablo Şablonu yardımcı olabilir.

ClickUp Otomasyonları, manuel işleri azaltarak veritabanı yönetimini bir üst seviyeye taşır. Durumları güncelleme, sahipleri atama veya belirli koşullar karşılandığında takım üyelerine bildirim gönderme gibi görevleri otomatikleştirin.

Nasıl işliyor? Bir veritabanı izleme tetikleyicisi, bir potansiyel müşteri bir sonraki aşamaya ilerlediğinde satış takımlarını uyarmak için otomasyonu tetikler, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp ayrıca görevlerin ve veri yönetiminin zahmetsiz entegrasyonunu sunar. ClickUp Görevleri kullanılarak, veritabanı girdileri doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere bağlanır ve takımların projeleri ve ilgili verileri tek bir yerden yönetmesini sağlar. Örneğin, pazarlama kampanyaları veritabanı, görevleri, son teslim tarihlerini ve sorumlu takım üyelerini içerir ve bunların tümü aynı çalışma alanında görülebilir ve yönetilebilir.

Bu tür entegrasyonlar, verilerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlayarak işbirliğini ve operasyonel verimliliği artırır. Görev yönetimi, ilerleme izleme, işbirliği ve bilgi akışı ile ClickUp, ideal bir iş akışı yazılımı haline gelmiştir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Ş Akışı Programı Yazılımları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bir belge veritabanı oluşturun, süreçleri haritalayın, işbirliği içinde veri protokolleri oluşturun ve ClickUp Docs ile içerik paylaşın

ClickUp Brain ile fikirleri yakalayın, görevleri otomatikleştirin ve veritabanınızdan özetler oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı görselleştirin, analitik içgörüler elde edin ve gerçek zamanlı raporlar oluşturun

1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile iş akışlarını, daha büyük veritabanlarını ve harici araçları birbirine bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerini öğrenmek için daha uzun bir öğrenme süreci gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Dünyanın en iyi proje yönetimi ve gösterge paneli aracı.

Dünyanın en iyi proje yönetimi ve gösterge paneli aracı.

2. MongoDB (Modern uygulama geliştirme için en iyisi)

via MongoDB

MongoDB, esnekliği ve ölçeklenebilirliği nedeniyle kullanılan önde gelen bir açık kaynaklı NoSQL veritabanıdır.

Geleneksel ilişkisel veritabanlarından farklı olarak, MongoDB belge odaklı bir veri modeli kullanır. Bu şemasız belge veritabanı tasarımı, dinamik ve hiyerarşik veri yapılarına olanak tanır, bu da onu çeşitli ve gelişen veri kümelerini işleyen uygulamalar için özellikle avantajlı hale getirir.

MongoDB'nin dağıtılmış mimarisi, yüksek kullanılabilirlik ve yatay ölçeklenebilirlik sağlayarak birden fazla sunucu arasında sorunsuz veri dağıtımı sağlar. Bu özellikler, e-ticaret, içerik yönetimi ve gerçek zamanlı analitik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak benimsenmesine yol açmıştır.

MongoDB'nin en iyi özellikleri

Belge tabanlı sorgu dili kullanan dinamik sorgularla önceden tanımlanmış şema olmadan esnek veri alma

Belgelerdeki alanlarda kapsamlı indeksleme ile sorgu performansını artırın ve sorgu performansını iyileştirin

Parça anahtarı kullanarak verileri birden fazla sunucuya dağıtın, yatay ölçeklenebilirliği ve dengeli iş yüklerini teşvik edin

MongoDB sınırlamaları

Diğer ilişkisel veritabanlarına kıyasla karmaşık işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştiremez

Büyük veri kümeleriyle daha fazla bellek tüketir ve performansı etkiler

MongoDB fiyatlandırması

Paylaşımlı: Ücretsiz

Özel: 2 sanal CPU başına saatte 0,08 $'dan başlayan fiyatlarla

Sunucusuz: 1 milyon okuma ve tarama işlemi başına 0,10 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MongoDB puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

3. MySQL (Açık kaynaklı ilişkisel veritabanları için en iyisi)

via MySQL

MySQL, verimli veri yönetimi için Yapısal Sorgu Dili (SQL) kullanan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS). 1990'ların ortalarında geliştirilen MySQL, küçük ölçekli projelerden büyük kurumsal çözümlere kadar birçok uygulamayı destekleyen, dünya çapında en yaygın kullanılan veritabanı sistemlerinden biri haline gelmiştir.

MySQL'in mimarisi hız ve güvenilirlik için geliştirilmiştir, bu da onu web uygulamaları, veri depolama ve e-ticaret platformları için tercih edilen bir seçim haline getirir. Çapraz platform desteği ve çeşitli programlama dilleriyle uyumluluğu, farklı geliştirme ortamlarında çok yönlülüğünü artırır.

MySQL'in önemli bir avantajı, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) altında ücretsiz, açık kaynaklı bir sürüm ve ek özellikler ve destek içeren ticari sürümler sunan çift lisanslama modelidir.

MySQL'in en iyi özellikleri

ACID uyumlu işlemlerle veri tutarlılığını koruyun

Özellikle okuma ağırlıklı uygulamalar için hızlı sorgu performansı sağlayın

Görevleri belirli zamanlarda veya aralıklarla çalışacak şekilde planlayarak rutin veritabanı işlemlerini otomatikleştirin

MySQL sınırlamaları

Bazı yapılandırmalarda tam metin arama için yerel destek yoktur

Ağır iş yükleri altında optimum performans için manuel ayar gerektirir

MySQL fiyatlandırması

Açık kaynak ve ücretsiz kullanım

MySQL puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

MySQL ile veri yönetimi kolay, hızlı ve sorunsuzdur, izin sistemi güvenlidir, esnektir ve arama/filtre özelliği gerçekten çok yardımcı olur.

MySQL ile veri yönetimi kolay, hızlı ve sorunsuzdur, izin sistemi güvenlidir, esnektir ve arama/filtre özelliği gerçekten çok yardımcı olur.

4. Microsoft SQL Server (Kurumsal düzeyde veritabanı çözümleri için en iyisi)

via Microsoft

Microsoft SQL Server, çeşitli kurumsal düzeyde veri yönetimi ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş ve tasarlanmış güçlü bir ilişkisel veritabanı yazılımıdır. Kapsamlı yetenekleriyle, veritabanı yazılımı, geliştiricilerden veritabanı yöneticilerine ve veri bilimcilerine kadar geniş bir kitleye hitap eder ve veri yaşam döngüsünün her aşaması için araçlar ve özellikler sunar.

Bu veritabanı çözümü, işlem işleme ve iş zekası (BI) uygulamaları için optimize edilmiştir. Küçük, tek sunuculu ortamlardan büyük, dağıtılmış kurumsal sistemlere kadar her şeyi destekleyen, yüksek ölçeklenebilir bir mimari sunar.

SQL Server, Azure, Power BI ve Visual Studio dahil olmak üzere Microsoft ekosistemiyle sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor.

Microsoft SQL Server'ın en iyi özellikleri

Rol tabanlı erişim kontrolü ve Always Encrypted teknolojisi ile hassas verileri koruyun

Always On Availability Groups ile birden fazla düğümde minimum kesinti süresi ve felaket kurtarma elde edin

Uçtan uca iş zekası çözümleri için SQL Server Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS) ve Analysis Services (SSAS) entegrasyonlarını kullanın

Microsoft SQL Server sınırlamaları

Karmaşık ve nispeten pahalı fiyatlandırma sistemi, küçük işletmeler için bir veritabanı yazılımı olarak uygun değildir

Optimum performans için önemli sistem kaynakları gerektirir

Microsoft SQL Server fiyatlandırması

Ücretsiz Geliştirici Planı

Diğer planlar kullanıcı başına aylık 73 $'dan başlar

Microsoft SQL Server derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)

5. Amazon RDS (Yönetilen bulut veritabanı hizmetleri için en iyisi)

via Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (RDS), ilişkisel veritabanlarının kurulumunu, çalıştırılmasını ve ölçeklendirilmesini basitleştiren, yönetilen bir bulut tabanlı çözümdür. Amazon RDS, provizyon, yapılandırma, yedekleme ve yama gibi rutin görevleri kolaylaştırarak veritabanı yönetimini dönüştürür. Dakikalar içinde yeni bir veritabanı oluşturmayı hayal edin — bu kadar kolay!

RDS, Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle ve Microsoft SQL Server dahil olmak üzere birden fazla veritabanı motorunu destekler ve çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için esneklik sunar.

Yüksek kullanılabilirlik ve dayanıklılık için tasarlanan Amazon RDS, benzersiz Multi-AZ (Availability Zone) dağıtımları da sunar. Bunlar, farklı veritabanı bölgelerinde verilerin senkronize yedek kopyalarını oluşturarak veri yedekliliğini sağlar ve bakım veya beklenmedik arızalar sırasında kesinti süresini en aza indirir.

Amazon RDS'nin en iyi özellikleri

Otomatik yedekleme ve anlık kurtarma için anlık görüntüler oluşturma özellikleriyle veri korumasını geliştirin

Yalnızca okunabilir kopyalar oluşturarak okuma trafiğini dağıtın ve okuma yoğun uygulamaların performansını artırın

Amazon CloudWatch ile entegre ederek gerçek zamanlı metrikler ve uyarılar alın

Amazon RDS sınırlamaları

Veritabanı işlemleri ve depolama gereksinimleri ile maliyetler oldukça artar

Kendi kendine yönetilen veritabanlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Amazon RDS fiyatlandırması

AWS Ücretsiz Katman: 12 ay boyunca ücretsiz erişim

Amazon RDS motoru tarafından belirlenen fiyatlar: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Amazon RDS dağıtımına göre fiyatlandırma: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Amazon RDS puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Sunucuyu korumakla uğraşmadan gerçekten iyi çalışıyor.

Sunucuyu korumakla uğraşmadan gerçekten iyi fonksiyonlar sunar.

6. Airtable (Kod gerektirmeyen basit veritabanı ve işbirliği için en iyisi)

via Airtable

Airtable, bir elektronik tablonun basitliğini ilişkisel veritabanının gücüyle birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği ve veritabanı yazılımıdır. Kullanıcıların sezgisel ve son derece özelleştirilebilir bir arayüz aracılığıyla verileri düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır.

Geleneksel veritabanlarından farklı olarak, Airtable kodlama uzmanlığı gerektirmez. Bu, pazarlama, proje yönetimi, içerik oluşturma ve etkinlik planlama dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki bireyler ve takımlar için erişilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların verileri ihtiyaçlarına en uygun şekilde yapılandırmasına olanak tanıyan benzersiz bir yaklaşıma sahiptir. Bağlantılı kayıtlar, ilişkisel tablolar veya renk kodlu etiketler aracılığıyla benzersiz esneklik sunar.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Farklı kullanım durumlarına ve sektörlere uygun çeşitli şablonlarla projelerinize hızlı bir başlangıç yapın

Aynı anda çalışan birden fazla kullanıcıyla verimli ekip çalışmasını teşvik edin, değişiklikler anında yansıtılır

Özel proje gereksinimlerine göre özel iş akışları oluşturun

Airtable sınırlamaları

Büyük veri kümeleri ve karmaşık sorgular için sınırlı ölçeklenebilirlik.

Gelişmiş özellikleri tercih ettiğinizde ve büyük takımlarınız olduğunda maliyetli hale gelir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 24 $

İş: Koltuk başına aylık 54 ABD doları

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

7. PostgreSQL (Gelişmiş SQL uyumluluğu ve genişletilebilirlik için en iyisi)

via PostgreSQL

PostgreSQL, 35 yılı aşkın süredir aktif olarak geliştirilen güçlü, açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir. Çeşitli veri türlerini ve gelişmiş işlevleri destekleyerek, küçük projelerden büyük ölçekli kurumsal çözümlere kadar çeşitli uygulamalar için uygundur.

PostgreSQL'in SQL standartlarına uyumu ve ACID işlemlerini desteklemesi, veri bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlar. Yazılım ayrıca oyun uygulamaları, veritabanı otomasyon araçları ve alan adı kayıtları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahiptir.

Ayrıca, PostgreSQL gelişmiş veri türlerini ve performans optimizasyon özelliklerini destekler.

PostgreSQL'in en iyi özellikleri

Çeşitli indeksleme yöntemleriyle farklı veri kümelerinde sorgu performansını optimize edin

Büyük veri kümeleri içinde verimli metin arama için yerleşik özelliklerle karmaşık sorgulama ve sıralamayı destekleyin

Konum tabanlı hizmetler ve coğrafi bilgi sistemi (GIS) için coğrafi nesne desteği sunan PostGIS uzantısını kullanın

PostgreSQL sınırlamaları

Yapılandırma ve yönetim için daha fazla teknik uzmanlık gerektirir

Bulut tabanlı uygulamalar için kolayca ölçeklenemez

PostgreSQL fiyatlandırması

Açık kaynak ve ücretsiz

Eklentiler ve entegrasyonlar satın alınması gerekebilir

PostgreSQL puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (630+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (410+ yorum)

Çok güçlü ve çok yönlüdür ve etrafında devasa bir ekosistem oluşturmuştur.

Çok güçlü ve çok yönlüdür ve etrafında devasa bir ekosistem oluşturmuştur.

8. MariaDB (Ölçeklenebilirlik ve esneklik açısından en iyisi)

via MariaDB

MariaDB, 2009 yılında MySQL'in bir çatalı olarak ortaya çıkan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS). O zamandan beri, kendine özgü özellikler ve geliştirmelerle evrimleşerek, kusursuz ve esnek bir veritabanı çözümü arayan geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için popüler bir seçim haline gelmiştir.

MariaDB ayrıca çeşitli araçlarla entegre olur, aktif bir açık kaynak topluluğu ve düzenli güncellemelerle birlikte gelir. Veritabanı yazılımı, MySQL ile uyumluluğu koruyarak sorunsuz geçişler sağlarken, modern veri yönetimi gereksinimlerini karşılayan benzersiz işlevler sunar.

MariaDB'nin en iyi özellikleri

Aria, InnDB, XtraDB ve MyRocks gibi farklı desteklenen depolama motorları aracılığıyla veritabanı performansını ve yeteneklerini belirli uygulama ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Kullanıcı rolleri, parola doğrulama eklentileri ve depolanan verilerin şifrelenmesi gibi geliştirmelerle veritabanı güvenliğini artırın

Kapsamlı, açık kaynaklı özelleştirme seçenekleriyle veritabanı performansınızı optimize edin

MariaDB sınırlamaları

Ölçeklenebilirlik bazen kaynak yüküne yol açabileceğinden izleme gerektirir

Daha az sayıda yerleşik görselleştirme aracıyla grafik arayüzleri sınırlar

MariaDB fiyatlandırması

MariaDB Topluluğu: Açık kaynak ve ücretsiz

MariaDB Enterprise: Özel fiyatlandırma

MariaDB puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

9. Altibase (Hibrit bellek içi ve disk yerleşimli veritabanları için en iyisi)

via Altibase

İster ışık hızında veri işleme ister güvenli uzun vadeli depolama ihtiyacınız olsun, Altibase her iki alanda da en iyisini sunar.

Küresel kurumsal şirketler, bellek içi ve disk depolamayı tek bir birleşik motor içinde benzersiz bir şekilde birleştiren bu yüksek performanslı ilişkisel veritabanı yönetim sistemini (RDBMS) kullanıyor. Ayrıca, hibrit mimari, güvenilirlikten ödün vermeden hızı optimize eder.

Sorunsuz ölçeklendirme ve olağanüstü işlem özellikleriyle Altibase, dinamik ve veri yoğun ortamlar için en iyi seçimdir. Ayrıca, sorunsuz işlemler için gerçek zamanlı analitik ve eşzamanlı veri işlemeyi destekler. Ayrıca, bellek içi özellikleri, en yoğun yüklerde bile her zaman performans gösterir.

Altibase'in en iyi özellikleri

Altibase'in ANSI SQL ve ACID uyumlu olması sayesinde mevcut sistemlerle güvenilir işlem işleme ve entegrasyon gerçekleştirin

Birden fazla yerleşik yedekleme mekanizması ile veri işlemlerinin sürekliliğini sağlar

Çok düğümlü kümeleme özellikleriyle büyük ölçekli dağıtımları destekler

Altibase sınırlamaları

Hibrit mimarisini tam olarak kullanmak için gelişmiş kurulum gerektirir

Daha popüler veritabanlarına kıyasla geniş üçüncü taraf entegrasyonları yoktur

Altibase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Altibase derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Apache Cassandra (Görev açısından kritik uygulamalara odaklanmak için en iyisi)

via Apache Cassandra

Apache Cassandra, olağanüstü ölçeklenebilirliği ve yüksek kullanılabilirliği ile tanınan ücretsiz bir veritabanı yazılımıdır.

Açık kaynaklı bir NoSQL veritabanı sistemi olan Cassandra, tek bir arıza noktası olmadan birden fazla sunucu üzerinde büyük hacimli verileri işlemek için tasarlanmıştır. Bu, onu üst düzey performans ve kesintisiz çalışma süresi gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. İster büyük hacimli verileri işliyor ister veritabanı sistemlerinde sıfır kesinti süresi gerektiriyor olun, Cassandra benzersiz bir güvenilirlik sunar.

Merkezi olmayan mimarisi, veri yedekliliği ve hata toleransı sağlar, bu da onu kapsamlı veri kümelerini yöneten ve gerçek zamanlı analitik gerektiren sektörler için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

Apache Cassandra'nın en iyi özellikleri

Uygulama gereksinimlerine göre tutarlılık ve kullanılabilirlik arasında denge kurma esnekliğine sahip olun

SQL benzeri bir dil olan Cassandra Query Language (CQL) ile veritabanı sistemleri içindeki geliştiriciler için etkileşimleri basitleştirin

Dağıtılmış veri depolama ve çoğaltma yoluyla coğrafi olarak dağıtılmış konumlarda veri kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlayın

Apache Cassandra sınırlamaları

Sınırlı ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) uyumluluğu, sıkı işlem bütünlüğü gerektiren uygulamalar için bir dezavantajdır

Yerleşik analiz özellikleri yoktur, analiz için harici araçlar gerektirir

Apache Cassandra fiyatlandırması

Yazılım açık kaynaklı ve ücretsizdir

Apache Cassandra puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (30+ yorum)

Yüksek kullanılabilirlik ve tutarlı NoSQL Veritabanları.

Yüksek kullanılabilirlik ve tutarlı NoSQL Veritabanları.

11. Oracle (Dağıtılmış veritabanı yazılımı için en iyisi)

via Oracle

Oracle Database, ölçeklenebilirliği, güvenilirliği ve zengin özellikleriyle tanınan kapsamlı ve yaygın olarak kullanılan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS).

Mimari ve gelişmiş AI analitiğinin birleşimiyle, bu veritabanı küçük ölçekli işlemlerden büyük kurumsal sistemlere kadar çeşitli uygulamalara hitap ederek, karmaşık işlemler için verimli veri yönetimi ve destek sağlar.

Oracle Database'deki gelişmiş güvenlik önlemleri ve yüksek kullanılabilirlik çözümleri, veri bütünlüğünü ve kesintisiz çalışmayı güvence altına alarak çeşitli sektörlerde tercih edilen bir seçenek haline getirir. Gerçek zamanlı veri çoğaltma ve çoklu bulut uyumluluğu gibi güçlü özellikler, küresel operasyonlarda en yüksek performansı sağlar.

Oracle'ın en iyi özellikleri

Real Application Clusters (RAC) özelliği ile birden fazla sunucunun tek bir sistem olarak çalışması sayesinde uygulamalarda değişiklik yapmaya gerek kalmadan yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik elde edin

Karmaşık coğrafi uygulamaları ve ağ veri modellerini destekleyen gelişmiş özellikler sayesinde uzamsal ve grafik verileri yönetin

Veri şeritleme ve yansıtmayı otomatikleştirerek veritabanı depolama yönetimini basitleştirin

Oracle sınırlamaları

Lisanslama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için karmaşık ve maliyetlidir

Yapılandırma ve optimizasyon için uzman bilgi birikimi ve özel bir takım gerektirir

Oracle fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (940+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (460+ yorum)

Hafif, kullanımı oldukça kolay. TNS dosyaları, herkesin aynı bağlantılara sahip olmasını kolaylaştırır.

Hafif, kullanımı oldukça kolay. TNS dosyaları, herkesin aynı bağlantılara sahip olmasını kolaylaştırır.

12. IBM Db2 (AI destekli analitik ve veri entegrasyonu için en iyisi)

via IBM Db2

AI zekası ve sorunsuz veritabanı optimizasyonunun mükemmel birleşimini arıyorsanız, IBM Db2'yi seçin. Bu ilişkisel veritabanı yönetim sistemi, makine öğrenimi algoritmaları kullanarak veri alımını basitleştirir ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Kararlılığı ve ölçeklenebilirliği ile tanınan Db2, veri bütünlüğü ve performansının kritik öneme sahip olduğu finans, sağlık ve perakende sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişmiş veri sıkıştırma ve otomatik ayarlama özellikleri verimliliği artırarak, kapsamlı veri kümelerini yöneten kurumsal müşteriler için güvenilir bir seçimdir.

Kısacası, IBM Db2 sadece işlerin yürümesini sağlamakla kalmaz, daha akıllı çalışmasını sağlar.

IBM Db2'nin en iyi özellikleri

BLU Acceleration özelliği ile bellek içi bilgi işlem sayesinde daha hızlı analiz ve raporlama elde edin

IBM'in Yüksek Kullanılabilirlik Felaket Kurtarma (HADR) adlı yerleşik veri kurtarma çözümüyle veri kullanılabilirliğini güvence altına alın

Gelişmiş veri sıkıştırma ile sorgu performansını artırın ve depolama gereksinimlerini azaltın

IBM Db2 sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı karmaşıktır ve belirli dağıtımlar için daha yüksek maliyetlere yol açabilir

Optimum performans için önemli donanım yatırımı ve bakımı gerektirir

IBM Db2 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 99 $/ay (saatlik faturalandırma, iki sanal CPU)

Enterprise: 969 $/ay (saatlik faturalandırma, dört sanal CPU)

IBM Db2 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Bu ürünün performansı ve kararlılığını gerçekten beğendim.

Bu ürünün performansını ve kararlılığını gerçekten beğendim.

13. DbVisualizer (Görsel odaklı veritabanı yönetimi için en iyisi)

via DbVisualizer

DbVisualizer, görsel netlik ve kullanıcı dostu özelliklere önem veren en iyi veritabanı yönetim araçlarından biridir. Sezgisel arayüzü, karmaşık veri yapılarını kolayca anlaşılabilir görsel temsillere dönüştürerek karmaşık veritabanı işlemlerini basitleştirir.

Sorgular çalıştırıyor veya veri kümelerini analiz ediyor olun, DbVisualizer görsel sorgu oluşturucu ve gerçek zamanlı veri görselleştirme özelliği ile veritabanı yönetimini kolaylaştırır. Esneklik için tasarlanmış olan bu yazılım, MySQL veritabanı ve NoSQL uzantıları dahil olmak üzere çeşitli platformları destekler ve bunlarla entegre olur.

Sezgisel navigasyonu ve düzenli yapısı, yeni geliştiricilerin ve deneyimli uzmanların veri iş akışlarını verimli bir şekilde keşfetmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

DbVisualizer'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir grafikler ve diyagramlarla karmaşık ilişkileri görselleştirin, verileri daha kolay yorumlayın

Windows, macOS ve Linux/UNIX sistemleri gibi farklı ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışma esnekliğine sahip olun

Gelişmiş sözdizimi vurgulaması, otomatik tamamlama ve görsel sorgu oluşturma araçlarıyla sorgu yönetimini optimize eder

DbVisualizer sınırlamaları

Diğer kurumsal düzeydeki araçlara kıyasla sınırlı gelişmiş otomasyon özellikleri

Kullanıcılar, büyük veritabanlarını işlerken performans düşüşleri yaşar

DbVisualizer fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro (sınırlı destek): İlk yıl kullanıcı başına 197 $/yıl, ikinci yıldan itibaren kullanıcı başına 69 $/yıl

Pro (premium destek): İlk yıl kullanıcı başına yıllık 229 $, ikinci yıldan itibaren kullanıcı başına yıllık 99 $

DbVisualizer puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Veritabanı Yönetimini Optimize Edin

Veri hacimlerinin artması ve eyleme geçirilebilir içgörülere olan talebin artmasıyla birlikte, veritabanı yönetim yazılımı iş ve sektörler genelinde hayati bir rol oynamaktadır.

En iyi 13 ücretsiz veritabanı yazılımı seçeneğinden oluşan listemiz, çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanmış etkili çözümler sunar. Ancak, ClickUp rakiplerinden bir adım önde. ✅

ClickUp, gelişmiş yapay zeka, güçlü otomasyon, sorunsuz entegrasyonlar ve görev yönetimini tek bir platformda birleştirerek geleneksel veritabanı yönetimini ötesine taşır. Kaliteden ödün vermeden manuel çabayı en aza indiren önceden tasarlanmış şablonlar gibi özelliklerle ClickUp, verilerinizi yönetme ve kullanma şeklinizi iyileştirir.

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